La Ventana (25/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

los mineros están más cerca de Julen a menos de un metro avanzan los trabajos en Totalán Ignacio San Martín buenas tardes

Voz 3 00:15 sí buenas tardes apenas ochenta y cinco centímetros separan a los miembros de la Brigada de rescate minero de Asturias del pozo donde Julen lleva doce días la excavación a mano con martillos neumáticos y después de tres micro voladuras sea acelerado esta tarde sin las primeras diecinueve horas apenas se pudo avanzar un metro y medio en los últimos ciento ochenta minutos se han excavado practicamente dos metros si los efectivos de rescate no encuentran nuevos problemas en forma de roca el desenlace del rescate podría producirse en las próximas horas

Voz 4 00:47 hay otro escenario con novedades a esta hora en Caracas donde acaba de tomar la palabra frente a la sede de la Asamblea Nacional y ante miles de personas el auto proclamado presidente encargado interino

Voz 5 00:58 mira a priori creen que este movimiento se va a instalar los que usurpa los símbolos del poder creen que nos vamos a cansar es un aún la plaza Bolívar Chacao con mucha fuerza y aquí nadie secado que aquí nadie se rinde el experto Venezuela paradoja nunca dormir sino para acuñar eh

Voz 1915 01:31 es el nuevo mensaje de Juan guardó a los venezolanos que se concentran a esta hora en una plaza en Caracas quinto día de huelga de los taxistas en Madrid e intensa actividad en busca de una solución esta mañana se han reunido el Ayuntamiento y la Consejería para elaborar un borrador y esta tarde hay reuniones previstas en el Ayuntamiento y la Comunidad por separado y con los taxistas y la súbete TC a esta hora podemos contarles algunos detalles del preacuerdo Saras el va adelante sí ya vamos sabiendo más y no parece que gusta mucho

Voz 1315 01:58 entre los taxistas el acuerdo entre Comunidad y Ayuntamiento para desbloquear el conflicto propone que los coches súbete tengan que estar a una distancia mínima de trescientos metros del cliente al que van a recoger trescientos como mínimo quinientos metros como máximo una de las asociaciones mayoritarias habla de un acuerdo inaceptable no es lo que estaban pidiendo aseguran dicen que la distancia es ridícula porque en la práctica supone seguir prestando un servicio inmediato y eso es lo que quieren evitar ahora ronda de reuniones la Comunidad está con los WC en una hora está previsto que lleguen los taxistas que están ahora reunidos con Manuela Carmena por ahora la solución parece que no está tan cerca vamos con los demás

Voz 1915 02:32 los Toni López tres partidos de la jornada

Voz 6 02:34 de viernes a menos de quince minutos empiece a Darussafaka Baskonia a las siete de Gran Canaria las nueve Barça CSKA de Moscú no hay fútbol de Primera la jornada veintiuno de Santander empieza mañana León dos tres hay un partido a las nueve en La Romareda Zaragoza Oviedo y en el Mundial de Balonmano mañana España se juega una plaza en el preolímpico contra Egipto en marcha la primera semifinal hoy Dinamarca dieciocho Francia trece luego jugará el Alemania Noruega

seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:05 paralelo a las negociaciones la Consejería de Transportes y en el Ayuntamiento sigue la concentración de taxistas en Ifema lamentan

Voz 7 03:11 la lentitud de las negociaciones si dicen estar ya agotados

Voz 1915 03:13 después de cinco días al raso esta mañana un grupo de diez taxistas ha comenzado una huelga de hambre actuamos

Voz 8 03:19 poquito a la desesperada porque hemos decidido pasar hambre ahora para tener pan mañana en somos un servicio regulado declarado por el Tribunal Supremo como servicio esencial de interés general y lo hacemos convencidos de que dar marcha atrás no vamos a hacer ni un solo milímetro

Voz 1915 03:39 en da un juzgado condenado a pagar en dos mil euros al agresor de una pareja gay una multa por quebrantar la orden de alejamiento que le impuso respecto a las víctimas SER Madrid Sur Pilar García uno de los afectados denunció en diciembre que el presunto agresor le seguía por la calle muy cerca de su casa el acusado en el juicio rápido negó haber incumplido la orden de alejamiento y alegó que estaba en la zona porque trabajaba allí el abogado de los jóvenes Jesús Garzón asegura que la sentencia es la esperada pero que el miedo lo han vivido ellos y eso no se lo quita nadie

Voz 9 04:06 de los que te dicen que sí que el juicio tener miedo lo he vivido yo hice lo quita entonces pues si es que queda a pesar de que se haya podido ganar el juicio

Voz 1915 04:15 el juicio sobre el caso todavía está pendiente la unidad de gestión de la diversidad de la Policía Municipal de Madrid y Cruz Roja han firmado un acuerdo de cooperación para ofrecer mejor servicio a las personas más vulnerables incluye por ejemplo sesiones de formación para sensibilizar a los agentes el delegado de Seguridad del Ayuntamiento Javier Barbero

Voz 10 04:32 por ejemplo la pobreza vergonzante que sufre en gente que estaba viviendo en Distritos ricos por así decirlo de la ciudad que estén en situación de pobreza muy importante y que a veces son incapaces de poder pedir ayuda en el ámbito de lo policial cuando sienten que hay abusos o por ejemplo cuando se trabaja con personas con discapacidad en Cruz Roja o con pacientes con VIH en su momento en casas de acogida de cebo no tenemos

catorce grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete de la seis en Canarias

Voz 11 05:27 no se puede gracias que carecían eso pues ahora cuáles serán

Voz 0313 05:38 a lo que ha pasado eh

Voz 11 05:41 pero Hora veinticinco tantos

Voz 14 05:43 ustedes quieran son las nueve las ocho en Canarias

Voz 15 05:46 la Cadena SER

Voz 18 09:21 la cuesta de enero este año con Coca Cola te costará la mitad porque te devolvemos el cincuenta por ciento del importe de Tous compras en cualquiera de nuestros productos promoción válida para mayores de dieciocho límite de cien mil participaciones y reembolso máximo de siete con cinco euros limitado aún sólo reembolso y ticket de compra más información en la cuesta abajo de enero punto com una historia casi cinco está noventa y tres atracos apasionante y divertido feeling perfecto el ganador del Oscar Casey Affleck la ganadora de los casi y el dos veces ganador del Oscar Robert Redford en la última película de su extraordinaria carrera de hoy humana ante Gun veinticinco de enero en cines

Voz 23 10:04 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 10:08 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias enseguida abrimos como todos los viernes nuestra hora de música en directo pero antes tenemos información de última información de Venezuela de Caracas que está ocurriendo Victoria García buenas tardes

Voz 1460 10:21 buenas tardes ahora mismo se solapan Maduro Higuaín do en sendos discursos aparecido Why do en la plaza que está enfrente de la Asamblea Nacional dirigiéndose a miles de seguidores que se han congregado allí está siendo un discurso bastante emotivo calado con bromas entre medias pero con un mensaje muy claro que es un Gobierno provisional y unas elecciones generales limpias democráticas y después un llamado muy específico al Ejército que recuerda que ayer los

Voz 24 10:47 sí generales de las ocho regiones del Arona duro

Voz 1460 10:50 exactamente el dice que eso lo entiende como una parte positiva porque no han cargado el Ejército en las calles no ha cargado contra la gente pero al mismo tiempo les pide que den un paso más esta era su intervención

Voz 5 11:02 llegó el momento de ponerse del lado de la Constitución llegó el momento de respetar al pueblo Venezuela soldado la patria heredero de Bolívar de Pais de Miranda de Sucre pónganse de lado del pueblo de Venezuela

Voz 1460 11:25 después Carlas ha dicho no me llamáis Libertador llamarme servidor público ir en un discurso a medida que iba el trabajando ser discurso tenía muchos gestos muy parecidos a los de Barack Obama intercalada muchas bromas una de ellas fue estamos haciendo esto de manera pacífica inmadura allí al decir madura

Voz 24 11:44 la grada dice atentos que dicho

Voz 1460 11:46 yo con la con la hoz y siguió entre las bromas diciendo que eso es lo que le gustaba que estaba demostrando el pueblo tener una capacidad de profundidad también ha dicho que reconoce y agradece que el Ejército no haya aceptado reprimir ni atacar después ha empezado a leer la lista de países que le han apoyado

Voz 24 12:03 sí incluido ha incluido ya a la Unión Europea con

Voz 1460 12:05 apoyo específico cosa que todavía no tiene ir después ha terminado

Voz 8 12:09 Alemania ha dado un paso estándar de verdad a a la eh

Voz 0313 12:13 Egido elecciones ya prontito o apoyar

Voz 8 12:15 la Aguayo es es ir de

Voz 1460 12:18 a él que Osetia del Sur de momento no se ha pronunciado pero que también espero su apoyo también ha dicho que agradece muchísimo la confianza y la legitimidad un punto importante no habló de Estados Unidos en todo el discurso en el rato que lleva de discurso con lo cual también quiere quitar de medio en lo que Maduro decía ayer que había una gran interés norteamericano lo que allí

Voz 0313 12:36 de momento no hay noticias de más incidentes en las calles hay una concentración de seguidores de Wyoming pero no hay no hay muertos como ha habido en los últimos días bueno pues salgo salgo hasta aquí la última hora de Venezuela Prado Iñaki de la Torre buenas tardes compañeros

Voz 0788 12:51 para estar ahí estamos muy pendientes como siempre

Voz 0313 12:54 caridad pero están pasando cosas dentro de España y fuera de España a las que hay que prestar muchísima atención y vamos a ver si esto nos salpica o no esta hora de música en directo que afrontamos como siempre con muchísima ilusión

Voz 25 13:04 claro por un motivo además si la semana

Voz 0313 13:06 la que Radio fue una quiniela yo diría deja bien esto tienes que decir que en esta en fin hemos conseguido el pleno al quince el pasado lunes en La Ventana de los libros disfrutamos muchísimo y aprendimos Nos emocionamos con dos

Voz 7 13:22 vueltas veinteañeras hoy les propongo

Voz 0313 13:24 ejercicio muy parecido a La Ventana de la música en directo con dos artistas con dos treintañera que han sacado disco hace muy poquitos meses que están de gira y que ponen un sello muy muy personal en sus canciones una esa Londres con su Solar System donde hace un viaje de lo terrenal a las estrellas seguramente vamos seguramente no seguro en busca de la luz asaltado del folk a la psicodelia

Voz 26 14:00 nada que ver

Voz 0313 14:09 esa es una de nuestras invitadas de hoy pero tenemos otra que es Nat Simmons con otro viaje que ha hecho del pasado al presente para toparse o para encontrar lights las luces del futuro y a mí me dicen que está cantando en un bar de de de Nebraska o The o de Tennessee coño yo me lo creo

Voz 23 14:41 entre eh

Voz 2 14:59 ahora entrar entre buenas tardes a las dos bienvenidas a La Ventana

Voz 0313 15:02 qué tal cómo estáis muchísima ilusión de tenerlos aquí de verdad es un es un honor que por cierto ha venido con con su hermana con Elena que más WISE juntas va en girará luego hablaremos de la importancia de la familia en la carrera de alguien que quiere dedicarse a la música y a Londres a Nacho Ruiz hola Nacho oler mal porque hay detrás ahí como si estuvieran en en la pena

Voz 2 15:23 de hasta

Voz 0313 15:23 más castigados través Spain el ensayo una prueba de sonido ha pasado

Voz 2 15:27 hoy no hemos discutido opinamos la conversación hola de ganamos directamente desordenada disparo yo primero eh

Voz 0313 15:39 a Londres yo yo yo te conocía por por ante antes por con un sello más más más más folk con con otra cosa no

Voz 24 15:45 si decía que te has a la ahora sí

Voz 0313 15:48 con Celia o buenos Inditex igual esto es

Voz 24 15:50 que esto es su voluntad esto como la política esta transición os ruptura lo que has hecho sí bueno lo lo gratificante lo bueno que tiene el folk es que te puedes ir en cualquier dirección con ello no porque me todas las las canciones mi mi forma de de componer es en un formato muy íntimo con voz y guitarra o un teclado idea ahí de cómo nace una canción a dónde puede acabar pues te puedes ir en miles de direcciones entonces yo creo que que ya después cuando vas a sacar un quinto disco no cuando ya has contado cosa hace unos cuatro discos anteriores

Voz 0313 16:28 Diez años ya en el hotel no tienes que

Voz 24 16:31 tienes que intentar contarlo de otra manera mantenerte también un poco sorprendido a ti mismo además de al público a ti mismo también

Voz 25 16:38 tú di la verdad esto es esto no es un probador poniendo pegas pero hemos nuevo con unos pantalones de plástico rosa dijiste hacer música pues lo mismo que nada ha venido con una camisa así country con flecos y tal que para parecerse a su disco tu todo esto empezó

Voz 24 16:52 es es cierto pero unas botas doradas que lleva ahora convertirlas tú lo has mucho que bien más que Facebook Like a vale vale llevo lleva unas botas doradas

Voz 0313 17:04 seguido por cierto entre otras cosas un disco

Voz 2 17:07 pues bastante bailable

Voz 27 17:45 vive le

Voz 0313 18:05 hace porque Natalia exaltado en cuanto empezó a decir cómo

Voz 24 18:08 hola desconocíamos sí si sí nos conocíamos me ha costado reconocerle a cambio de look sí si Rusia

Voz 2 18:18 ha quedado me quedo con los votantes

Voz 24 18:21 exactamente sí sí

Voz 2 18:23 yo creo que haciendo un benjamín cogiendo precisamente no me utilizando una palabra parar

Voz 0788 18:29 la tampoco es que tenga razón que la cosa tuya empezaron probador porque la gran propiedad de de a Londres yo creo que es precisamente la de probar cosas es una persona a la que le gusta mucho probar cosas lo de los jugueteros ya lo venía a metiendo uno de los sintetizadores en los últimos discos cada vez más de Rondón y luego ya más descarado es una de las yo creo que ellas dos representan los dos grandes caminos de mucha gente en la música uno es Moya a ver que voy inventando con lo que se y hay otra gente que todavía está eh que que como el caso de Natalia que está en la fase de boya aprender cómo se habla este idioma por ejemplo el del que ya no está aprendiendo a hablar maravillosamente es muy difícil de hacer

Voz 0313 19:05 las luces de de tu disco Natalia por ejemplo yo ahí encontrado muchas cosas encontrado mucha reflexión que de la libertad de la imaginación de la importancia del del del conocimiento que más habría hoy cuáles son esas luces para

Voz 7 19:19 si realmente yo creo que que usa un poco la música no para transmitir un mensaje positivo a pesar de The love duro no en lo que cuento un poco las canciones consiguen defienda aliada son cosas pues fuertes no como People puede ser pero al final siempre me gusta dejaron poco mensaje con luz sabes sí y además que estamos en una etapa esta etapa de de este disco es para mí una etapa la de las mejores de mi vida ICREA transmitirlo no quería transmitir fuerza vitalidad al contrario la por ejemplo yo venía une de una etapa muy oscura mi anterior tras

Voz 0313 19:53 oye ese salto que ha hecho algo de terapéutico también por poner igual que los describir y lo de hacer música en general no tiene no tiene un puntito ahí también terapéutico

Voz 7 20:01 bastante bastante en el mejor sentido activo

Voz 0313 20:04 es decir que ese salto que ha hecho Iñaki

Voz 0281 20:06 de de Nat Natalia no es inocente porque ella acaba de sacar un sin el cantando en castellano

Voz 0313 20:12 lo que me gusta la segunda novela también incluye una canción eso de eso de hablaremos pero fíjate al hilo de esto que estábamos comentando

Voz 0281 20:20 no de los sentimientos de la reflexión del conocimiento de la libertad al final con todo eso y con más cosas que buscamos todos y todas o la felicidad sin

Voz 28 20:35 eh

Voz 23 20:38 aquí aquí eh

Voz 30 20:52 no

Voz 0661 21:06 oye contados los dos como ha sido el el proceso de creación de los discos cada cada disco de su padre de su madre

Voz 14 21:13 nace en épocas distintas

Voz 0313 21:15 en circunstancias diferentes con productor

Voz 0661 21:17 por eso o productoras diferentes también con tantos un poquito eso me gustaría saber cómo lo estáis defendiendo en directo tema gira actuaciones Michavila anda menos fechas también pone a la cabeza provee Chati decirlos

Voz 24 21:30 pues yo me he sentido muy identificada con la que ha dicho Natalia porque a mí me pasa también que que conforme avanzan los años creo que que los discos más luminosos también porque no es así tiene que ver con la madurez igual me estoy aventurado un poco Facebook lo que dure el señor no es que te vas conociendo un poco mejor vas pudiendo transmitir un poco más de luz como como decía no pues pues vas poniendo a aportar cosas un poco más positivas llegas alguna conclusión vital también tiene suerte

Voz 2 22:09 es curioso porque en tu caso de no es del todo vamos es es verdad es verdad quiero decir que en las Lena si invitada por cables mentido veíamos lo que quiero decir

Voz 0788 22:22 que musicalmente en las letras quizá sí pero musicalmente realmente tú te vas complicando tú vas haciendo cambios de Acor de cosas más incómodas de las que hacía

Voz 2 22:30 sí sí un poco más repito los ritmos por ejemplo son algunos un poco más incómodos más bailable

Voz 0788 22:35 o sea no es de andar dando con el pie en el suelo muchos de ellos y es gracioso ese cruce no debido a limpiar un poco más las ideas de las letras pero en cambio voy a complicar un poco más la música que hay detrás

Voz 24 22:44 sí es verdad a mi me gusta cuando de repente escuchas una letra tristísima que está cantada en en un contexto una canción súper alegre no que te transmite alegría y de repente la letra a la vez dices madre mía es tristísimo que decir que me gusta esa ese juego no de de eso

Voz 0281 23:02 el contraste es una cosa que se tiene que notar con el tiempo es el oficio y me gusta mucho ver la gente es el que el oficio lo que va aprendiendo el oficio propio y el oficio de los demás en tu disco hay algunas que podrían ser de Roxy Music no

Voz 24 23:14 al principio yo yo encantada pero si cada disco tiene tiene su contexto bueno te quiero dejar también León

Voz 2 23:24 lo cual

Voz 31 24:03 eh

Voz 11 24:46 ella tendrá las nada

Voz 33 24:57 y

Voz 23 25:07 sí

Voz 32 25:17 sí

Voz 23 25:29 L

Voz 0313 25:32 Italia te toca el proceso de creación del disco el cómo se defiende en directo

Voz 7 25:36 bueno realmente ni proceso cómo me iba a Estados Unidos agravar con Grillo Urbis como productor

Voz 0313 25:41 aquí la última vez que hablamos siéndolo de Tom Petty

Voz 0788 25:43 el edil Ourense bueno es el líder de los Jayhawks que es un tipo muy grandes

Voz 2 25:48 sí es muy grande y además es que he grabado con la banda también

Voz 7 25:51 muy para mí que ya era fan de esa banda curiosamente cuando me lo propuso Gehry aluciné que es que Golden Messenger hice fui con los temas muy muy cerrados en sentido compositivo a guitarra y voz que así fue como Le pase las maquetas me fui con referencias pero yo les crear referencias visuales y un poco emocionales no tanto musicales porque realmente este tipo de canción lo que quería es que transmitirá un sentimiento o una emoción entonces pues les ponía imágenes vídeos y todo eso fue llega el ahí ir realmente yo no sabía ni que iban a tocar ni nada o sea yo fui Inge bueno a ver cómo me sorprenden no yo me me con confiaba totalmente no Gehry en la banda fue impresionante cuando empecé a tocar con ellos porque fue empezar a grabar sangre

Voz 0313 26:36 casi prácticamente en directo nos sabíamos sí

Voz 7 26:38 sea fue es que fue increíble fue como una peli o algo así

Voz 0788 26:43 hay una cosa que me gusta mucho Francino de Nat Simmons que es que no tiene empacho en hacer muchas versiones muchos homenajes ya habla con mucha claridad de toda la gente que le gusta como por ejemplo capilares y además los lavan el estudio no solamente hacen directo de esas versiones su versión la que más me gusta a mí es la de este buque Game de Gray que Isaías esta canción estén en Keynes que podría traducirse como juego perverso bueno pues el estribillo es como un diálogo entre la voz principal que es la de Chris Aisa que no lo original aquí es una es un diálogo con su conciencia que son en realidad los coros

Voz 14 27:24 si no me quieren hacerlo romper tu corazón no quiero enamora este amor sólo va a romper tu corazón de Ci este amor sólo va a romper tu corazón

Voz 0788 27:37 bueno pues no sé si sabe que Chris Aisa contaba que este juego perverso al que se refería era el de esas relaciones en las que sabes que tienes que evitar estar en en ese juego porque sabes que conllevan sufrimiento pero

Voz 10 27:50 tienen un atractivo tan poderoso que es una atractiva al final morbo

Voz 2 27:54 eso sí

Voz 0788 27:59 Prisa Isaac esta su versión lo acabó contando en una entrevista de prensa en la que decía que esta canción estaba basada realmente una experiencia propia

Voz 14 28:07 yo escribí esta letra en muy poco rato aquella chica me llamó y me dijo quiero ir a tu casa

Voz 2 28:13 hemos y claro no da hablar tira un eufemismo

Voz 14 28:17 porque luego añadió quiero ir a verte y hablar contigo hasta que no seas capaz de levantarte colgué salte del sillón y me dijo Dios mío esta mujer significa problemas siempre me trae problemas es una Gata salvaje y aquí estoy voy a morir pero tengo que hacerlo

Voz 0788 28:36 va a morir tiene que hacerlo iba a hacerlo como decía da voz pues si hace uno

Voz 25 28:41 estas cosas a veces para aprender de lo que es capaz porque como dicen también en otra de sus grandes versiones

Voz 0788 28:46 por boca de Tom Petty uno a veces trata de aprender a volar incluso cuando no tiene alas y lo más duro es cuando te caes

Voz 0313 29:08 pues vamos a seguir con archivos porque tenemos dos invitadas en La Ventana de la música en directo hemos hecho sorteó ir hasta que vaya a empezar así que el primer regalo NATS Simmons

Voz 1 29:19 a sí

Voz 23 29:26 eh eh sí sí si las Elsa te ves

Voz 34 31:30 que

Voz 0313 32:36 la Ventana de la música en directo regresamos en cuatro minutos

Voz 0313 38:21 hoy en La Ventana de la música en directo es momento estelar para Benjamín Prado porque tanto al máximo se han animado a cantar en castellano no están las canciones son los diestros pero igual se a hacerlas antes hemos escuchado Natalia en directo ahora estamos escuchando Arora

Voz 24 38:52 sí sí está canciones Coslada es una carta de amor barra agradecimiento al Toral que soportar Parra eso es un café que todos los músicos que vamos Providence nos cuidan tanto que es que bueno sea se ha editado un libro que se llama quince años del Torcal y ha participado en muchísimos artistas queriendo agradecerles no lo lo bien que te tratan bueno hay artistas extranjero los nacionales hasta el jurado muchísima gente

Voz 0788 39:24 bien es gracias la gran a dos de FAPA para que la gente canta en castellano si es que vienen por aquí por ejemplo Marlango sea pasaba al castellano ayer estuve en la presentación del disco de Juan Celada que canta algunas encabecen en español e inglés

Voz 0313 39:36 tú crees que es Benjamín

Voz 0788 39:37 sí yo creo que sí yo el gran

Voz 7 39:40 eso yo lo que creo es que para mí eso es la prueba del algodón adiós a cantarla en inglés está muy bien más las lo hacen muy bien pero es verdad que cantar en nota alejado siempre tiene algo de imitación siempre tiene agua el caso Alhambra no pondrá acapara las más española que el que el que el jamón serrano no pero no entra imita muy bien el español pero quiero que tampoco

Voz 25 40:03 la cinta Lancaster al revés sería igual osea si uno canta Casiano de pronto hace un disco en inglés como tanta gente ha hecho yo creo que es una gran prueba del algodón pero que lo haces muy bien las dos a mí me han encantado las dos canciones tan bien como sentirse nada importa decir quiero más bajos en las resúmenes

Voz 24 40:18 me alegro porque es que realmente el idioma afecta muchísimo el siempre de voz a la forma de pronunciarse cantar de modular la voz de todo verdad eso es cierto pero hay

Voz 0281 40:26 ahora hay esa idea esa idea perversa que además es mentira de que es más difícil que el español es una lengua más más rasposa hay más complicada

Voz 25 40:36 pero no estoy de acuerdo hay hasta José Alfredo Jiménez

Voz 24 40:39 la verdad es que es que en la en el por el for claro el rock anglosajón tenemos tanto camino recorrido que tienes como muchísimas más referencias donde apoyado resulta más familiar todos hay como más terreno ganado más explorado no entonces eso te ayuda

Voz 25 40:54 luego los países tienen el tienen cada uno sus características España es un país donde nunca aprenderemos a ponernos a la derecha en las escaleras mecánicas de Ingles dos como la gente no la inglés y no entiendo inglés pues está muy bien darles camionero dicho poner

Voz 0313 41:05 no será derecha me asustó hacemos

Voz 2 41:08 eso sí lo sabemos ambientada

Voz 0788 41:11 cosas frente del acuerdo con Benjamín porque porque

Voz 25 41:14 no no no quiero que hay géneros que no

Voz 0788 41:16 no admiten pasarlos al castellano por ejemplo el

Voz 25 41:19 el folk así más clásico y el country que está cantando Aranaz cantando en castellano sería como cantar sevillanas en japonés sea bueno hay gente que canta muy bien sevillanas en japonés bueno pues ya pinchado a una flamenca que quedan Noruega si tanta noruego y que en Casa Patas además pero la zarzuela por ejemplo

Voz 24 41:39 para llevar la contraria otro que yo creo que sí se puede lo que pasa es que es más difícil tienes que trabajar más para encontrarte optimismo en ese idioma y ese estilo

Voz 25 41:49 también hubo hubo la idea Iñaki de que de que el rock and roll no se podía cantar en castellano mira cómo se cómo se canta yo creo que uno de ellos

Voz 0313 41:57 a Ríos para demostrar que puede contar rock'n'roll no

Voz 25 41:59 uno de los grandes que consiguieron pasar bien la la música por ejemplo de la nueva ola de finales de los setenta principios de los ochenta inglesa al castellano fue Santiago Auserón irradia una dura

Voz 0788 42:08 el sonido y por la traducción y hay un ejemplo magistral que hicieron un montón de años

Voz 25 42:13 pues eso se hace como diez así él y su hermano Luis Auserón en aquello que llamaba las malas lenguas traduciendo magistralmente muchos temas clásicos del soul Rehman

Voz 0313 42:20 a ver listos os voy a preguntar una cosa lo de parece razonable es que su cuál es la música es muy muy muy interesante y muy divertido a escuchar esto

Voz 24 42:34 no

Voz 27 42:53 la banda beban Bee Gees

Voz 44 43:13 ha dicho sí

Voz 46 43:41 eh

Voz 27 43:41 a se ven

Voz 31 43:45 ha escrito

Voz 2 43:50 pero hay un punto hay en aire si está saliendo con Jacques Yves cinco obras queremos echar que bien que me llames eso es un piropo

Voz 24 44:03 no me voy yo por ejemplo entonces el disco pues mañana lo vamos mañana lo presentamos en en Madrid incluso años si también lo es mía está claro veinte presentamos el disco en el Palacio de la Prensa la Sala Cero aquí al lado encallado mañana a las ocho y media

Voz 2 44:26 muy bien y el busto y cumplan eso es el lunes celebran aquí pues bueno nosotros ya está tirando gira eh vamos a hacer girar por todo lo alto con una pedazo de Bach buena parte de la banda que yo habitualmente la gira si vamos a coger más instrumentos vamos a llevar a desde Amanda claro de CHA vamos a lleva el pedal steel a lo grande y aparte va a haber invitó

Voz 7 44:56 dados en concreto alguien invitado que es de lujo

Voz 2 44:59 como de lujo a ver cómo cómo ve cómo de grande muy pero muy loco muy no sólo Loquillo con un tupé muy la

Voz 7 45:09 vendrá Loquillo porque es mi mostrar agradecimiento por por la gira

Voz 0313 45:13 yo ahora hay lugar recordemos en la sala But

Voz 7 45:15 el siete de febrero

Voz 2 45:17 que se mujer sí están ya las entradas a la venta no se el cumpleaños de nadie por aquí eso hace poco no iba aclara que el pedal este es otro de esos

Voz 0788 45:26 muy bien el lenguaje del country porque el pene destiló esa especie de guitarra que se que es como solamente el mástil sólo una mesa en la que tocas cuerdas y tiene unos pedales tienes una maravilla clásica claro me dejáis poner una

Voz 0313 45:40 las canciones que que más me gusta

Voz 0788 45:43 en este caso

Voz 0313 45:45 se dirige a mamá hay que prestar un poquito atencional etapa me parece muy hermoso

Voz 32 45:57 eh yo

Voz 23 46:33 vale

Voz 0661 46:44 aprovecho las referencias a una mamá la presencia de las Sister aquí en el en la platea para preguntar una cosa que a mí me parece importante en la en la trayectoria profesional de cualquier persona en cualquier

Voz 0281 46:56 el juicio pero en la música en concreto qué qué peso jugado el entorno más más próximo Ventorro familia

Voz 0313 47:03 a nivel de de inquietudes culturales de apoyo

Voz 7 47:06 es de lo que se en el paso por todo yo creo porque es que además bueno yo creció en una familia de artistas admitió por ejemplo es de los vuelos imposibles que tienen grupo tipo Beatles eh bueno realmente mi mi madre mi madre era profesora de baile entonces Nos falta muchísima música a mi padre también fanático de los Beatles ídem de música americana también mucha música americana a Crosby Stills Nash sea se creció rodeada de música de los míos todos siempre hago bailaban y entonces me me rodeado constantemente de

Voz 2 47:39 tenemos al teléfono a tu vecino del cuarto

Voz 24 47:42 yo no sabía si la hermana tuya también si te en Revenga mi mi mi casa es bastante similar madre bailarina y Pinto padre músico también muy fan de los Beatles por supuesto también cantante guitarra o que visteis con tres yo te termal la casa es con tres días de diferencia

Voz 0788 48:30 bueno igual que contaba antes la intrahistoria de una de las canciones de las que hacía versión Simmons aquella de Caine voy a contar también la otra historia de la música de Al pondrá Bentley que ya había hecho sus pinitos como yo decía antes y con aparatitos de estos con sintetizadores en discos anteriores pero aquí a la guitarra realmente la la ha destrozado la metió en la chimenea Isa dedicado casi solamente a hacer cosas con sintetizadores por ejemplo esta canción Priest quién habla por sí solo el gran cambio por lo menos la gran toma de posesión de los sintetizadores en su música ella usaba ya muchos clase sintetizadores muy muy diferentes son difíciles de distinguir porque claro ya el mundo del sintetizador se ha multiplicado por doscientos pero es verdad que hay uno que es irrepetible que todo el mundo conoce que es el que inició todo que es el menú M O G que es el que se considera el primer sintetizador de la historia del pop y te voy a contar la Historia obedece a pedido de Robert muy a lo mejor ya os había sólo que era un ingeniero electrónico que llegó un compositor alemán Herbert de Deutsch y le dijo yo quiero crear música diferente con sonidos diferentes tú podías hacer me alguna aparatito

Voz 48 49:46 eh

Voz 49 49:50 esta historia en la que lo hace todo el mundo el Betis

Voz 14 50:02 el mundo de la música bueno es que a su vez este hombre también lo era

Voz 0788 50:07 Alberto es también lo era porque estaba investigando señas de todos los tipos de los primeros que por ejemplo le ponía al piano cosas para que éstos pasen las cuerdas y sonase diferente en fin un investigador de la música

Voz 50 50:17 ICO puso esto que aunque no lo parezca es un villancico un villancico insoportable los a los niños pasaría miedo el niño Jesús Ci eso fue lo que hizo nada más recibir el Nobel en mil novecientos sesenta y cuatro el primer moderó el villancico no las dicho en serio

Voz 16 50:30 de África GAM el saque Chema Christmas Carol

Voz 14 50:33 simplemente aquí en el hilo musical del país

Voz 25 50:35 no no lo ponen porque eso lo venderían cuchillos a sí bueno pues

Voz 51 50:42 cuando le entregó Rober muy a este hombre su primer

Voz 0788 50:46 el a modular que fue realmente no era un instrumento sino que eran esos módulos como aparatitos que se enchufa Habana pianos eléctricos para poder es cambiarles el sonido aquello llegó rápidamente al pobre al rock en plena ebullición hizo una de las primeras grabaciones que se hicieron famosas por la extravagancia del sonido del que está evidentemente no se hizo muy famosa fue este lucky man de Emerson Lake Palmer al final el espaldarazo del Mo que empezaba a ser algo primero marciano y luego ya empezó a ser más terrestre claro era la época de los sesenta al principio sesenta cuando está empezando la psicodelia de aclaraba Francino antes de que empezaban la nueva investigación los sonidos y los Beatles estaban investigando muchísimo así que el espaldarazo se lo dieron cuando llegó un día a los estudios Abbey Road Jos Harrison que estaban grabando precisamente el álbum que seamos Avi Rowe instaló ayer el modular y se dedicó a grabar por ejemplo trozos como el solo de Maxwell silver Ellos me dejáis también en ese disco consiguió colar el Nook el modular dentro del GIL Camps de San empieza la guitarra acústica Eloy de muy de fondo muy sutilmente el museo ahora

Voz 53 52:31 sí a veces no

Voz 2 52:34 aterrizando también era como ir ahora a Londres haciendo alusión a tu disco ya sabes quiénes fueron los primeros marcianos de tu sistema solar musical pues lo siento bien anotar no vamos

Voz 0313 53:08 ya

Voz 2 53:10 por las yo aprovecho

Voz 0313 53:13 aquella incursión en en los Beatles por si algún oyente se olvida que a Londres antes este nuevo disco de hacer lo que hace de los sintetizadores la psicodelia el aquí lo que sea trasvase parecían más a los Beatles antes que está muy bien eran eh

Voz 54 53:28 madre

Voz 55 53:39 no no

Voz 49 53:44 mira Carme mi total no es mala supeditación

Voz 10 53:55 lo ha dicho a olívica media cara

Voz 56 54:00 eh

Voz 0661 54:07 pero claro los tiempos cambian la gente evoluciona quemadura está muy bien y por ejemplo en el caso NATS Simmons ahora en su último disco lo que decías de la banda no exageraba

Voz 0313 54:58 pelo

Voz 2 54:59 no es que además y esto esto vale para las dos

Voz 0281 55:03 porque lo divertidos irse de una irse a otros sitios no deseados

Voz 2 55:06 es que yo lo que quería era es salir a la experiencia está muy bien

Voz 0313 55:18 muchísimas muchísimas gracias por estar ahí sí que en La Ventana ya Londro haberle a la que hemos felicitado ya por su por su cumpleaños vamos a hacer el mundo al revés nos regalas algo en directo

Voz 24 55:27 venga vamos a intentarlo de mano

Voz 0313 55:30 Colita

Voz 59 55:35 sí

Voz 35 55:44 sí

Voz 60 55:50 todo

Voz 61 55:54 sí sí

Voz 24 56:08 pues no nido

Voz 62 56:10 ya

Voz 35 56:14 por qué

Voz 62 56:27 esa Monkey

Voz 35 56:30 mi

Voz 62 56:37 con una

Voz 44 56:43 sí

Voz 35 57:24 estés supo

Voz 0661 57:39 mhm

Voz 62 58:05 Mónaco