La Ventana (25/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 lo hemos contado hace menos de una hora aquí en La Ventana Maduro igualado comparecencias prácticamente simultáneas en Venezuela mientras Maduro habla de la constitución del ejército y asegura estar comprometido con el diálogo el líder del Parlamento y autoproclamado presidente encargado anuncia movilizaciones contra el Gobierno que el tacha de ilegítimo Victoria García buenas tardes de nuevo

Voz 1460 00:26 buenas tardes en el tiempo las intervenciones de guay doy maduró el primero con una hoja de ruta

Voz 2 00:32 ahora aquí una ruta muy claramente establecida se esa poción Gobierno de transición y elecciones libres

Voz 3 00:42 parece hacer elecciones ha pedido la colaboración

Voz 0867 00:45 circuito de Venezuela

Voz 2 00:47 hola padre heredero de Bolívar de Pais de Miranda de Sucre pónganse de lado del pueblo de Venezuela

Voz 1460 00:59 Nicolás Maduro repitiendo que esto es un golpe de Estado y que el Ejército no lo va a permitir

Voz 4 01:05 que hoy nosotros podemos decir que esta nueva versión de golpe de Estado el pueblo venezolano no lo permitirá la Fuerza Armada Nacional bolivariano no lo permitirá y nosotros lo vamos a derrotar

Voz 1460 01:18 ha terminado tendiendo la mano al diálogo con la oposición dice el único diálogo real hoy en venir

Voz 1454 01:24 fue la panorama muy complicado que vas contamos hasta ahora Ester Bazán seguimos pendientes en las labores de rescate de Julen los mineros están a menos de un metro del objetivo marcado aunque eso no se traduce nada más porque esta mañana la dureza del terreno ha hecho que la perforación fuera muy lenta tuvieran que realizarse tres micro voladuras más cosas en nace la declaración de Toledo firmada por los once líderes de Podemos reunidos hoy para analizar la situación a la formación morada una cita que ha coincidido con la dimisión del líder madrileño Ramón Espinar que deja también su cargo en la Asamblea y en el Senado en la declaración piden cooperar Hinault competir Mariela Rubio

Voz 1450 01:55 si los firmantes intentan así forzar a la dirección nacional de Podemos a que no presente una candidatura alternativa a Errejón y ambas partes traten de buscar un acuerdo en la denominada Declaración de Toledo los firmantes señalan que se debe concurrir a las elecciones en alianza con el mayor número de personas y organizaciones hermanas y por ello se han comprometido a trabajar unidos en la mejor campaña posible nos hacemos falta todos todas dice el texto es la hora de cooperar Hinault de competir el documento ha sido suscrito por los líderes de Podemos en Castilla-La Mancha en Murcia en Canarias en Aragón en Asturias en Baleares en Euskadi en Comunidad Valenciana

Voz 0564 02:30 en La Rioja Navarra

Voz 1643 02:33 íbamos con el deporte Toni López Euroliga baloncesto en directo a punto de llegar al descanso Darussafaka cuarenta y tres Baskonia cuarenta y siete empezar también el Buducnost Herbalife Gran Canaria ya las nueve Se juega el Barça CSKA de Moscú en el Mundial de balonmano Dinamarca sacada de clasificar a la final tras ganar a Francia luego se juega Noruega Alemania mañana España busca el preolímpico contra Egipto en fútbol mañana empieza la jornada veintiuno de Liga Santander hoy empieza la veintitrés dos tres a las nueve con el Zaragoza

Voz 1454 02:58 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este viernes a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 5 03:09 servicios informativos

Voz 6 03:14 la Ventana con Carles Francino

Voz 7 03:19 el esquí la veintena de la cultura y el ocio

Voz 8 03:33 lo hizo

Voz 0313 03:45 abrimos una nueva edición de La Ventana de la cultura y el ocio en Madaya Espinós buenas tardes buenas tardes y este fin de semana la ruta la comenzamos en Barcelona con un nombre propio excepcional Stanley Kubrick abre la puerta de la cámara

Voz 9 03:57 lo siento de eso no me es posible sé que usted Fran que estaban planeando desconectar y eso es algo que yo no puedo permitir que sus era de dónde esa casta es aire de ir aunque ustedes toparon grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera pude ver él este dos mil diecinueve se cumplen ya veinte

Voz 0313 04:27 años de la muerte del cineasta su dos mil uno uno Odisea en el espacio acaba de cumplir medio siglo así que son motivos más que suficientes para que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona acoja hasta finales de marzo la exposición Stanley Kubrick se trata de un recorrido

Voz 0564 04:43 cronológico por su obra también por los proyectos que no pudo llevar a cabo como Napoleón hay imágenes objetos material de su archivo personal incluso correspondencia el crítico de cine y escritor Jordi Costa ha sido el responsable de adaptar la muestra en el CCCB con contenidos hasta ahora inédito

Voz 1450 05:00 sus películas favoritas de Kubrick dos mil uno

Voz 0564 05:02 el resplandor La naranja mecánica entre lo que puede verse la exposición está súper ordenador Hal nueve mil una reproducción del laberinto del resplandor o El Vestuario de Alex de La naranja mecánica a Jordi Costa le hemos preguntado cómo era Kubrick trabajando

Voz 0905 05:16 meticuloso perfeccionista y agotador para la mayoría de sus colaboradores porque es lo que les exigía era un compromiso del mismo calibre que tenía e IU Vasquéz tenía oscenses sumergida en cada proyecto plenamente era capaz de desarrollarlo durante años claro que el caso paradigmático es el Napoleón que era una película que nunca pudo hacer porque fue un proyecto que creció tanto digamos el nivel de obsesión y la implicación en el trabajo fue tan alto la película creció hasta el punto de que ningún estudio podría asumir ese coste

Voz 0313 05:46 es el nivel de implicación además se se nota son en buena parte de su filmografía te pones a repasar y te salen auténticas joyas como bueno Senderos de Gloria la chaqueta metálica verdad

Voz 0564 05:56 sí sí era un perfeccionista con causa la muestra también sirve para desmontar algunos tópicos sobre el director

Voz 0905 06:02 para desmonta el tópico de que no tenía sentido del humor y de que era una persona intratable buenas una persona que no le gustaba ir a fiestas no era hombre de alfombras rojas ni de dar entrevistas frívolas entonces concedió muy pocas entrevistas y se dejaba ver poco públicamente eso dibujó un poco una imagen de un tipo misántropo remita año intratable pero en realidad era un hombre que disfrutábamos muchísimo del proceso creativo el día es bastante mayor cuando horror a raíz de La chaqueta metálica hay un momento en el make in que se gira acabará que su hija que estaban dos mil tienen iré dice pero con una cara de ilusión e cómo deben infantil de dice esto parece de verdad

Voz 10 06:41 de quién que un mes de su

Voz 11 06:55 no no no

Voz 12 07:04 no

Voz 0313 07:10 seguimos en Barcelona Roberto pues si nos vamos ahora al teatro al teatro maldad

Voz 0564 07:16 si hasta el tres de febrero puede verse la obra arrastras Rachel es una historia de memoria la de los refugiados de la guerra civil encerrados en los campos de concentración franceses entre ellos el de la playa de su primer Aina Huguet es la autora y directora de la obra hace tres años estaba de ruta por el sur de Francia leía un libro sobre el exilio republicano y le chocó mucho estar allí en aquella playa y no encontrar ni una huella de aquella historia

Voz 13 07:38 ahora mismo pasa allí te encuentras curso una playa llenas de gente tomando el sol en las horas la playas normales es una meca turística del sur de Francia en estos momentos pero no hay nada no digo nada entonces tú estás ahí comando israelí no te das cuenta de que aquí ya misma arena la gente moría de destacaba orinaba las mujeres harían tenían a sus hijos que ahí no había no había posibilidad de supervivencia cena era una historia realmente de de barbarie

Voz 14 08:11 sí

Voz 9 08:15 sí

Voz 0313 08:16 es verdad que rápido olvidamos lo que rápido olvidan algunos esto ocurrió anteayer sólo han pasado ochenta años sí

Voz 0564 08:23 Ayna habló con muchos hijos de protagonistas de aquello todos le causaron gran impacto sobre todo las historias de las mujeres que eran más víctimas si cabe puede el recuerdo reparar el daño

Voz 13 08:32 reparar el daño es difícil porque a esas víctimas y represaliados de la Guerra Civil pues tuvieron que está muertos ellos no se les podía nada pero es que sus hijos sus nietos han crecido siempre esos vencidos no parecen muchos ya nacieron en el exilio compadres de represaliados haberse no pudieron volver a su país no pudieron volver a sus trabajos reparar el daño creo que no es posible pero sí se nombra lo que pasó se explica quise hacer memoria está un lugar que ahora han pues en la fosa común

Voz 15 09:08 dónde Nicolas

Voz 0313 09:26 seguimos con Teatro el esto que estamos escuchando forma parte de la música original de nuestra siguiente propuesta el Teatro Fernán Gómez de Madrid acoge hasta principios de febrero la obra mestiza

Voz 0564 09:36 otra historia sobre exilio en este caso en el Siglo de Oro estas es una historia de mestizaje y sobre el olvido de las mujeres en la historia la obra gira alrededor del personaje real aunque aquí ficción dado de Francisca Pizarro hija del conquistador Francisco Pizarro de una princesa inca fue la primera mestiza del Perú Felipe II ordenó que se fuera España vivió encerrada en un castillo durante dos décadas tras verse forzada a casarse con su tío una obra que protagoniza la actriz Gloria Muñoz bajo la dirección de Giorgio Cáceres la autora de la obra es Julieta Soria a ella le hemos preguntado si Francisca fue una mujer fuerte

Voz 16 10:08 pues entendemos que sí hay varios datos que nos han hecho pensar que podía hacerlo y también la orientación que lo hemos dado al personaje uno de ellos es el litigio que ya sostuvo de manera continuada contra la corona española cuando llegó a España la mandaron

Voz 0905 10:24 Caja así consentir Hernando y compartir con él

Voz 16 10:27 la prisión los Reyes intentaron le bueno Le quitaron con sus bienes evitaron tu Titulos ella litio durante muchos años se hizo una especie de experta en en la Justicia del momento para ir consiguiendo recuperar todos estos bienes rascacielos

Voz 17 10:45 no

Voz 5 10:49 me la Mona Lisa

Voz 1826 10:51 es con toda probabilidad la obra más popular del genio renacentista Leonardo da Vinci un artista polifacético fue pintor botánico científico poeta también inventor Emma Vallespín os porque me has hecho buscar todo el previas

Voz 0564 11:04 a ver en el Museo de la Ciencia de Valladolid puede verse la exposición las máquinas de Leonardo da Vinci están las máquinas que diseño y que en su mayoría se quedaron en bocetos hay máquinas de guerra máquinas basadas en principios físicos muy sencillos y las máquinas para volar una de las obsesiones de da Vinci las réplicas que se exponen están construidas por artesanos italianos actuales pero usando los materiales de aquella época telas más de cincuenta máquinas de la muestra casi la mitad son interactivas se pueden manejar y manipular Inés Rodríguez Hidalgo es la directora del museo ya le hemos pedido que maquina la impactado de manera especial

Voz 18 11:36 pues a mí me gusta mucho una una la vuelta unas a las que están reproducidas además a tamaño natural porque tienen un un arnés de cuero en el cual iría subido un individuo que son unas enormes alas extendidas es una pieza que está colgada del techo y que puede funcionar además de dos maneras unas como planeador y otras como ornitólogo pero es decir como una máquina que simula el movimiento de las salas arriba abajo porque tiene unas agarrada eras para las manos y un y un sistema de de cuerdas que permite al digamos a misa máquina me impresiona particularmente

Voz 0313 12:09 no me extraña que la impresión haber Roberto para esto no hace falta que consulte es la Wikipedia ni tú tampoco es cuestión de oído de conocimiento de muy fácil muy fácil esto qué es

Voz 19 12:19 hombre he mentido

Voz 20 12:23 sí va

Voz 0313 12:30 el Rey León Freile quien regléis ical fantástico puede verse desde hace varios siglos día sigue en la Gran Vía de Madrid pero

Voz 0564 12:38 pero nuestra propuesta tiene mucha menos calidad este fin de semana se emitirá una versión cutre de esta película

Voz 0313 12:44 presión cutre cutre mira será uno de los films del plan

Voz 0564 12:46 drama de la octava edición del Festival Internacional de Cine cutre de Madrid una cita para ver el peor cine de monos Yeti eso copias de quién com las sedes son entre otras el Palacio de la Prensa y la Cinemateca de Matadero el director de todo esto es Carlos Palencia que es el cine cutre

Voz 0905 13:01 para nosotros una película cutre es aquella película que tenía un propósito serio que no pretendía hacer reír al público y que sin embargo logra lo contrario es lo que nosotros llamamos una comedia involuntaria

Voz 0313 13:16 todo en realidad es un drama eh pero no está mal que te salga una comedia sin Alberto lo propuesto antes es cutre lo mires por donde lo mires

Voz 0564 13:22 mucho nos contó también que es un tipo de cine que se disfruta mejor en compañía porque a pesar de la Q3 o precisamente por eso son muy divertidas a Carlos Palencia Le preguntamos también se más pelis rosas entre el cine antiguo o el actual

Voz 0905 13:35 a ver en la Q3 no entiende de edades ni de épocas ni de presupuestos simplemente es una cuestión de talento de circunstancias de problemas en rodaje es decir tiene cutre ha habido siempre desde los albores del cine y en la actualidad también osea es una cosa que no y tampoco entiende de fronteras en todos los países pues se da este fenómeno es

Voz 0313 14:06 a ver cuidado que esto no tiene nada que esto es la banda sonora de Juego de Tronos todavía falta un poquito no hay que esperar hasta hasta cuándo

Voz 0564 14:12 hasta abril pero hay vida más allá calma a nuestro compañero José Manuel Romero el chico de las series de las Creed le hemos pedido que nos recomiende que estrenos de series no hay que perderse este fin de semana

Voz 1084 14:23 no política religión y mafia esa tríada tan seductora de la ficción italiana es el punto de partida del milagro la serie en la que una virgen no para de llorar sangre

Voz 22 14:32 de la estatuilla en la que más agua

Voz 1084 14:36 Vermell Nobel en el escritor italiano Niccolo Amanita utiliza ese misterioso hallazgo para reflexionar sobre la soledad la incomunicación y la necesidad de creer una exploración del estado de ánimo de la sociedad contemporánea a través de un primer ministro contra las cuerdas un cura ludópata vertido o una científica que Sagarra la fe la psique moderna terrenal y mística con una deliciosa banda sonora el misterio sólo es una excusa para hablar de la condición humana Antero inexplicable los ocho capítulos disponibles en Sky calles añadió y también política pero les de la comedia Javier Cámara se meta ministro de Agricultura con aspiración

Voz 23 15:11 me me ha ofrecido a comparecer ante todos ustedes para calmar los ánimos de la Xunta ante la crisis en mejor dicho el asunto porque no es crisis es grave pero como asunto sin poder llamase crisis y por eso no voy a usar esa palabra

Voz 1084 15:29 ni la he usado dando la de provincia Diego San José Juan Cavestany firman vota Juan una parodia sobre los entresijos del poder y la torpeza de unos gobernantes ensimismados la crisis de los pepinos Primaria las posición mediática todo ridiculizado desde el absurdo y la vergüenza ajena con un objetivo llegará a la Moncloa TNT estrena esta noche los dos primeros capital

Voz 0313 15:59 a haber Roberto la serie serían una opción para el fin de semana pero hay más no a mí en los libros como siempre en La Ventana de la cultura y el ocio nos gusta dejarnos recomendar por los que más saben por los expertos los libretos

Voz 0564 16:11 esta semana hemos pedido un título a Mercedes billón librera de las librerías crono opio de Santiago de Pontevedra

Voz 13 16:18 yo para mandar una una novedad que llega es tal porque es una reedición hasta la dirás que es la la primera novela de quién eres te voy a mí es el título es en en castellano novela muy muy muy bestia muy brutal que ya eh escribió cuando tenía sólo veinticinco años lo que tiene quizás de de particulares que las protagonistas de esta historia alzó dos chicas es jóvenes y que ellas son las que las que desatan a tu alrededor y en ese viaje que que emprenden una una violencia pues se muy furiosa y muy muchos sentidos no

Voz 0313 16:59 tomamos nota por si no sea entendido folla mi de Virgin si se ha entendido si os aviso ahora llega nuestro plan para niños yo Roberto que no tiene niños pequeños pero insiste siempre en todos los viernes en la agenda de la cumbre algo para niños algo por favor

Voz 0564 17:24 esta semana el plan nos lleva a Gijón en la laboral puede verse este domingo a las cinco y media historia de un calcetín un teatro de objetos para niños a partir de cuatro años es un tipo de teatro muy muy parecido al de los títeres pero en el que los personajes son objetos cotidianos en este caso los protagonistas son Tin Eaton dos calcetines que han crecido juntos pero que un día se separan porque uno de ellos desaparece Eva Soriano es la directora de la compañía la canícula teatro creadores de la obra ya ya le hemos pedido que es lo que fascina a los niños de ahora de este tipo de teatro

Voz 26 17:52 siento una fascinación especial es para ellos una conexión muy muy directa porque además el el objeto permite algo que que el actor de teatro no no no puede hacer no un acto retirarlo pues no puede volar no puede hacer otro tipo de cosas insólitas que yo creo Muñeco un objeto en este caso pues puede hacer

Voz 0313 18:28 iré conciertos qué tal vamos este fin de semana en muy bien

Voz 0564 18:30 vamos Rayden acaba de estrenar disco y estará esta noche en el Circo Price de Madrid

Voz 27 18:34 lo que veas el atardecer cuando son empieza Karadzic Trust en las farolas Sencianes cielos Seprona se tiñe de tonos pastel que tengas el mundo espió pies y también de monte era estepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene que dejar huella

Voz 0564 18:50 actúa esta noche en Zaragoza y mañana en Barcelona

Voz 29 19:06 veremos tiempo para uno más

Voz 0564 19:07 pues acabamos con sidecar que estarán mañana en Córdoba

Voz 5 19:17 casi cinco está noventa y tres atracos dos semanas padres este tenerlos apasionante divertido un fin perfecto el ganador de los que a Casey a la ganadora del Oscar Sisi Space X y el dos veces ganador del Oscar Robert Redford en la última película de su extraordinaria carrera de o inmanente Gan

Voz 0867 19:35 género Encina es una puerta

Voz 5 19:37 a las puertas de Force abre vende

Voz 30 19:40 el veinticuatro al veintiséis de enero a las jornadas de puertas abiertas de Ford lleva te un vehículo de gama SUP totalmente equipado con descuentos increíbles como un Ford Kuga siete Line con un descuento de hasta ocho mil cien euros rápido porque sólo hay trescientas unidades y solo tienes tres días financiando con FC banca hasta fin de mes condiciones en punto

Voz 1450 19:57 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 31 20:04 hola sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gusta

Voz 1679 20:08 ya que lo escuchasen así como millones de personas pero sin

Voz 31 20:10 me cueste mucho dinero en el Ram

Voz 5 20:13 pero yo tengo que hacer lo menos posible

Voz 32 20:16 esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 5 20:35 desde décadas de Isabel II ayuda Musa a quienes más lo necesitan ampliamos nuestro tarifas opción para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informante en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco Canal de Isabel Segunda cruzamos el Lakua usamos

Voz 0867 20:56 qué tal buenas tardes desde la zona cero de la huelga del taxi estamos transmitiendo esta Ventana de Madrid especial desde la avenida capital de España estamos en Ifema en unas horas que son clave decisivas para la resolución de este conflicto está huelga indefinida de los taxistas madrileños que ha cumplido hoy su quinto día consecutivo

Voz 0177 21:16 es el momento de rebajar la tensión y espero confío porque además puede que esta sea la última oportunidad confío en que acepten todos rebajaran sus expectativas para un bien común del de dos

Voz 33 21:33 todos estamos de acuerdo podríamos estar a una sola

Voz 0177 21:35 acaba la huelga vamos a los suyos

Voz 0867 22:08 la huelga de taxistas que sigue podría resolverse o no porque Comunidad y Ayuntamiento han dado de momento un paso adelante bastante importante con un primer texto es que desde hace un par de horas primero sea consultado con la sube PC y ahora en unos minutos se va a someter a consulta de los taxistas todo esto ocurre en un lugar en la calle Madre de sede de la Consejería de Transportes aquí a nuestro lado hay cientos y cientos de taxistas no se mueven están pendientes de la radio de los teléfonos de las noticias que llegan desde esa calle Maud es desde la Consejería de Transportes hay evidentemente ya mucho cansancio en las caras hace mucho frío ha caído la noche se han encendido las hogueras todos están ahora mismo concentrados aquí frente al Palacio Municipal de Congresos de Ifema vamos a la calle dudes buscamos la última hora minuto de juego y resultados Sara selva qué tal muy buenas tardes

Voz 1450 23:00 qué tal buenas tardes pues lo último Javier es que los representantes de los WC acaban de salir de la reunión con la Consejería de Transportes en principio agradecen a la Consejería a ser invitados dicen que tienen diferentes puntos de vista vamos a escuchar a Eduardo Martín de un auto

Voz 5 23:13 por tanto y en ese

Voz 34 23:16 ese punto de llegar a Barcelona a una situación parecida a la que se ha producido en Barcelona en este momento nos parecía absolutamente inviable bueno la realidad es que tiene que ser el sector del taxi el que tiene que levantarse que levantar la huelga porque creo que si queremos negociar no puede ser me mediante coacciones amenazas secuestrando la ciudad impidiendo la movilidad de todos los ciudadanos creo que deberían de ser mucho más racionales primero levantar la huelga que desbloquear las ciudades desbloquear Fitur si quieren negociar pues hacerlo de otra forma pero bueno la contratación está ya regulada por el Real Decreto veintiocho de diciembre del año dos mil diecisiete en el cual se establece un registro electrónico esto lo que hace es que garantiza que todos los servicios

Voz 1450 24:05 Eduardo Martín de no entrar en directo decía que la distancia en principio la que hayan fijado Comunidad Ayuntamiento no beneficiaba al usuario pero que podían trabajar en esa línea de otro lado los taxistas en el Ayuntamiento acaban de salir también de la reunión con Inés Sabanés el acuerdo les parece insuficiente así que continúan con el paro indefinido esa es la última hora que tenemos ahora continúan pero baja algo la tensión porque parece que con esto sobre la mesa si es posible una negociación vamos a escuchar a Julio Sanz de la federación

Voz 0313 24:29 profesional del taxi medir la contratación

Voz 0177 24:32 previa en distancia no digo que no sea posible ya es extraño parece que el factor tiempo se que tiene que determinar el tiempo y no obstante de texto que abre una nueva vía una variable que tampoco pues el borrador incluye todas aquellas cuestiones que ya habíamos venido considerando como la captación no como la vuelta a base pues es un texto que merece la pena de un estudio y una reflexión

Voz 1450 25:02 baja un poco la tensión dicen que esto no debe ser el final sino el principio que queda mucho por negociar porque en todo caso no cumple sus expectativas el acuerdo ahora está previsto que lleguen los taxistas aquí a la Consejería a mostrar sus primeras impresiones sobre la

Voz 0867 25:15 y luego vendrán aquí otra vez a Ifema y entonces se celebrará una pequeña asamblea y aquí se votará si acepta o no ese principio de acuerdo y por tanto se continúa o no con este paro indefinido Sara sería bueno recordar cuál es esa propuesta que está sobre la mesa no que está basada lo acabamos de escuchar de hecho al contrario de lo que ocurre en Cataluña no en tiempo de contratación sino en una especie de distancia mínima de esa contratación

Voz 1450 25:40 sí esa es la base del acuerdo cambia el concepto y en vez de fijar un tiempo mínimo de antelación fija una distancia una distancia mínima que separe al Huete Zed del cliente al que va a recoger el acuerdo entre Comunidad Ayuntamiento fijas a distancia en trescientos metros como mínimo quinientos como máximo es decir que el Ayuntamiento sólo podrá alargar hasta esos quinientos metros la distancia además se reduce a la mitad si es un coche ecológico Ésta es la alternativa a la que han llegado Comunidad y Ayuntamiento para desbloquear la situación además Carmena también ha planteado ya en el marco de sus competencias en una ordenanza regularlo descanso de la sube TC para equipararlo a los taxistas

Voz 0867 26:14 gracias a la selva mantenemos esa línea abierta con la calle Maud de sede de la Consejería de Transportes estamos justo al lado de una gran bandera de España en la que se puede leer España por el taxi en un megáfono se recuerda a todos los taxistas que están aquí que esta lucha continúa Ike no va a cesar evidentemente son cinco días cinco días largos en los que bueno de media los taxistas han llegado perder entre ciento veinte y ciento cincuenta euros por no trabajar desde hoy además se han endurecido las protestas hoy hay grupos de profesionales de taxistas que se han puesto ya en huelga de hambre Concha es taxista y culpa de todo lo que está pasando a los políticos actuamos un poquito

Voz 35 26:51 yo a la desesperada porque hemos decidido pasar hambre ahora para tener mañana

Voz 36 26:57 somos un servicio regulado declarado por el Tribunal Supremo como un servicio esencial de interés general el Partido Popular nos obliga a pasar hambre a estar alejados de nuestras familias y lo hacemos convencidos de que ya no hay marcha atrás no vamos a hacer ni un solo milímetro

Voz 0867 27:16 qué tal muy buenas tardes cómo estás qué tal buenas tardes bueno Dani es taxista hay los habituales de la Cadena Ser en Madrid le conocen porque ha sido bueno siempre nuestro taxista de cabecera aquí en la SER Dani cómo lo ves y son cinco días de huelga eh

Voz 1347 27:29 queda mucho esto pues esperamos que no por el bien sobre todo de los ciudadanos que tampoco tiene la culpa de esta situación de todas formas bueno al menos hemos conseguido que se reúnan Ayuntamiento y Comunidad cosa que nunca había sucedido en lo referente al taxi

Voz 0867 27:44 mira Dani hemos escuchado eh ayer por ejemplo el programa teníamos Antonio en taxista compañero tuyo Nos decía no sí si nosotros no vamos contra la sube ITC como tal lo los trabajadores que que que cogen un coche a los que los taxistas llaman cucarachas no trabajan tratan de llevar el pan a sus hijos cada día a casa que esto es una cosa mucho más compleja y señalan con el dedo a los políticos tú crees que realmente la clase política los responsables de las administraciones han tenido la culpa de que hemos llegado hasta aquí por supuesto que sí por supuesto que si además bueno cabría

Voz 1347 28:13 preguntarse de dónde han salido miles de Cesc que antes no existían antes había había un taxi que no ocasionaba ningún problema para ninguno de los dos modelos el problema es que no solamente ha aumentado el número de Huete Cesc sino que se han intentado equiparar al modelo del taxi que es la inmediatez que es la gran diferencia que había entre el taxi la haces no te vayas Dani quieren

Voz 0867 28:39 com punto exacto de de la concentración justo al lado de donde ahora mismo están dirigiendo a los taxistas donde estamos viendo esas hogueras el punto de avituallamiento donde se reparte agua bocadillos allí está Alfonso Ojea Alfonso qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 28:54 qué tal buenas tardes Javier lo han gritado ahora en estos momento no pero volverán a hacerlo ni un paso atrás no les convence ese principio de acuerdo mire

Voz 1347 29:01 Decía decía Julio Sanz bueno todavía todavía

Voz 0089 29:04 hay que avanzar muchísimo pero en el fondo son conscientes de que hace tres días eran ninguneados hace cuarenta y ocho horas ya se decidió una reunión técnica hizo hoy ha habido ya un inicio de una bueno pues de un principio de acuerdo que como decimos no les convence para nada pero bueno más o menos ven que la movilización va llegando trayendo determinado sobre determinadas decisiones con nosotros está Raúl Sánchez perdón Lorenzo Sánchez de Caracol taxi de la plataforma Caracol taxi lo tenemos aquí con nosotros Lorenzo nos convence lo estábamos escuchando también a Julio Sanz a otros dirigentes de toda de todas las asociaciones de taxi pero nos comente pero qué duda cabe que lo que decía hace tres días no hay nadie para las administraciones yo sí

Voz 1347 29:51 sí realmente es que no nos convence no es Cairo directamente consideró que es una tomadura de pelo osea trescientos metros estamos hablando de que el vehículo podría estar estamos nosotros a la rotonda de ahí delante

Voz 15 30:02 es una ridiculez

Voz 1347 30:04 es verdad que ya cuando te llaman y que ofrecerá algo es un principio es un principio nosotros estamos dispuestos a negociar estamos dispuestos a a a oír lo que nos tienen que contar pero realmente vamos a partir de algo más serio porque a mí es que no me parece serio lo de que un vehículo está trescientos metros estamos hablando de que en la calle Velázquez por ejemplo en la calle Serrano estarían los vehículos desde la esquina de Serrano con Juan Bravo hasta la esquina de Serrano con Goya me parecería ridículo vamos

Voz 0867 30:31 pienso en tal buenas tardes cómo estás ola buena geografía bien bueno bueno pueda estar pero bueno a pesar del frío de las hogueras y de la situación que es la que es hoy parece que estamos un poquito mejor que ayer a esto le queda mucho eh si yo considero que ya que en el que te llamen con algo eh consideró que es es importante lo que pasa que quiero decir que es que es una postura tan alejada de lo que realmente pedimos

Voz 15 30:58 lo sé lo sé os gratamente bueno Lorenzo mucha suerte Ánimo

Voz 0867 31:03 venga muchas gracias y a combatir el frío que hace mucho frío como decimos aquí en Ifema pero el ánimo no decae ella decía antes que hay un punto de avituallamiento un lugar en el que de manera voluntaria sentirá comida todos los que llevan aquí días ideas y gente que ha pasado exigente además ya mayor algunos nuestro contaban qué quieren que les quedan dos tres años para jubilarse pero aún así aguantan como los más jóvenes como los que sí prácticamente acaban de de obtener una licencia de taxi y están pagando cuantías muy elevadas cada mes no por por por financiar y por pagar esa esa licencia de taxi Enrique García creo que está muy cerquita de ese punto no buenas tardes

Voz 0799 31:39 sí sí qué tal buenas tardes y un punto que es de los más concurridos y permanente de este campamento en el centro del bulevar donde estamos un grupo de taxistas custodia durante todas las jornadas una mesa una mesa ajustó junto a la que estoy una mesa que está llena con decenas de bocadillos con decenas de botellas de cinco litros de agua ahora veo plátanos naranjas también bocadillos que creo por lo que veo que hoy ha tocado chorizo y es que desde el lunes aquí están repartiendo comida totalmente gratuita también agua Ia hay siempre una decena de personas encargándose de de de repartir esa comida a una de ellas es Maite con la que estoy hola

Voz 35 32:14 hola qué tal buenas noches a todos cuantos Maite cómo estás hoy pues mira aproximadamente ha habido unas doscientas cincuenta barras de pan por la mañana otras tantas por por la tarde noche saca aproximadamente estamos tres mil mil doscientos bocadillos hoy ha tocado salchichón y chorizo ICV mucho porque saludar

Voz 2 32:35 no solidaridad

Voz 35 32:38 ah sí claro por supuesto pero bueno tenemos que dar las gracias a Matías que es los entró Ángel del taxi es un taxista jubilado satinado como cuarenta y cinco años en el taxi yo toda la financiación viene por su parte se de forma completamente altruista es la que nos está dando de comer a todos vamos a saludar

Voz 5 32:57 Matías que está allí a mi derecha Matías buenas tardes hola buenísimas tardes Matías que tiene ochenta años sido taxista durante décadas y que ahora todas las mañanas quiten cargas de ir a comprar el pan y lo que lleva dentro el pan para esos bocadillos que se reparten como os organizáis cómo te organiza bueno pues tenemos un equipo de gente

Voz 37 33:16 colaboradora que lo hacemos de corazón a corazón y entonces en unos de los grandes supermercados pues vamos nos prepara unas barras calientes Le preparamos el jamón o

Voz 5 33:29 el origen o el míster ya aquí con un equipo de diez personas

Voz 37 33:33 damos servicio a mil ocho dos mil personas

Voz 0867 33:37 es el ambiente ahora mismo en este campamento improvisado de taxistas cinco días de huelga llegan aquí todos pendientes de que llegue el equipo negociador entonces van a decidir en asamblea si continúan o no con estos paros indefinidos son las siete de la tarde treinta y cuatro

Voz 38 33:52 estos

Voz 6 33:58 que sigue a La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana hacía seis La Ventana

Voz 1284 34:10 todos qué tal muy buenas noches bienvenidos a la cola Sergio qué tal estás ahora bien tras rodilla ha estado mal pero la muñequita no la pierde se cuando te pones a enchufar triples magníficos Daimiel muchas mandarinas que siga que sigan tampoco está muy rica Marta sino me dices lo contrario cuanto resto noticias que hemos dejado el día

Voz 5 34:29 sí ya puedes ir nombrando abandonar el Real Madrid ante la mirada de esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias no esto Yago de Vega siglos también en El Larguero punto Cadena SER

Voz 39 34:47 se hacen largos estos días y las noches aquí a mí me hacía el diez de todas Noche en la ciudad por cómo hago lo que me gusta que es lo que le gusta hacer básicamente masticar madera masticar madera sin masticar madera

Voz 5 35:03 los o My Lol Las Noches de Ortega Juan Carlos Ortega después de El Larguero Cadena SER

Voz 39 35:14 la Sociedad Española de difusión desde su poderosa red de emisoras de la Cadena SER que lleva muchos años aquí

Voz 40 35:21 mañana muchos años contigo tal vez demasiado no perdón digo que tal vez demasiados esto ya habría que tanta ser tantas ser tantos años se tono no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER pero nombre que

Voz 1679 35:38 sí que va a que que broma hombre quebró en Opel no nos asusta CIO

Voz 15 35:44 Kameni

Voz 5 35:45 estaremos siempre con la que al idiota locutor

Voz 0313 35:53 cuenta con la ser así

Voz 0564 35:56 pase

Voz 2 35:57 la Ventana de Madrid

Voz 0867 36:00 seguimos aquí en Ifema pendientes de la resolución del conflicto del taxi pero no queremos mucho menos obviar la otra gran noticia del día Madrid la otra noticias política Ramón Espinar ha anunciado que lo deja todo la secretaría general de Podemos en Madrid is su escaño en la Asamblea también el que tenía por extensión en la Cámara Alta en el Senado Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes buenas tardes buenos su relación con el sectores registra complicada pero la crisis abierta en Podemos con el abandono de de la marca de Errejón ha terminado por abrir una fisura enorme entre Espinar y la dirección nacional de su partido

Voz 0861 36:39 irá lealtad de Ramón Espinar hace Pablo Iglesias no se ha visto recompensada Javier se quedó fuera de las listas al Congreso peligra su puesto de senador por designación autonómica se ha sentido ninguneado porque desde hace mucho tiempo Ramón Espinar ya no tenía el timón de mando del partido en Madrid con ese cóctel explosivo Javier Se puede entender que Espinar en los últimos días quisiesen tender puentes con Errejón no tanto por el bien de su proyecto según algunas fuentes se podemos sino por asegurar su propia supervivencia política ese acercamiento de Espinar iba en contra de la línea impuesta por ingleses una línea dura que no compartía Espinar nos consta por ejemplo que a Ramón Espinar le pareció que estuvo completamente fuera de lugar cuando Pablo Echenique le dijo a Rejón que no dimitía porque de algo tendría que vivir

Voz 0867 37:19 Javier tú has hablado con Espinar S que no quiere hacer declaraciones públicas pero pero que te ha dicho que ambiente hay ahora mismo en Podemos esto digamos allane el camino hacia hacia de esa unidad que parece imposible

Voz 1084 37:31 bueno lo cierto es que Pablo Iglesias cada vez tiene menos escuderos que defiendan su guerra abierta contra Errejón aquí en Madrid el propio Ramón Espinar no reconocía que ha sido su propio partido la dirección nacional de Podemos el que le ha abocado a dar este paso no compartía lo dicho la actuación contra Errejón Espinar no tenían voz animando también ha sido determinante eso para su marcha Javier como Gemma famosa acerías aquí en la SER

Voz 0861 37:50 era plenamente consciente de su incapacidad para asumir el timón de mando de una gestión que hace mucho tiempo ya estaba en manos de la dirección nacional

Voz 0867 37:59 gracias Javier Bañuelos siete de la tarde y treinta y ocho minutos estamos en Ifema en la huelga del taxi en la zona cero de los taxistas vamos a regresar al lugar en el que ahora mismo se puede fraguar la noticia de las próximas horas y ese lugar es la Consejería de Transportes calle Mau de Sara Selva han entrado ya los taxistas alguna novedad

Voz 1450 38:18 aún no han llegado los taxistas así que sin novedades a la espera de que lleguen a mostrar su opinión sobre ese acuerdo como decíamos les parece insuficiente pero abren la puerta a la negociación y al diálogo por ahora mantienen el paro indefinido así que continúan con la huelga también ha terminado ya la reunión con la súbete celo contábamos antes dicen que tienen plena confianza en el Gobierno de Garrido Ike el taxi tiene que levantar la huelga innegociable esa forma Ino con coacciones

Voz 0867 38:41 que a Sara e continuamos hablando durante toda la noche en Hora veinticinco Dani Clos has visto en tu vida algo así pues la verdad es que no sobre todo la unidad del sector que es algo muy complicado teniendo en cuenta que es un sector de de autónomos y del que cada uno tiene su padre y su madre a verlos a todos juntos y unidos en la misma lucha la verdad es que es eso estremecedor llama la atención esta imagen no está avenida para Casado una idea es el edificio en el que habitualmente se celebra en la gala de entrega de los Goya el Palacio Municipal de Congresos tomado completamente esta avenida capital de España en ambos sentidos por taxistas y por taxis parados absolutamente para dos luces apagadas y una imagen como pueden escuchar ahora mismo coreando los taxistas en los encuentros en los corrillos que que que mantienen pues gritos de no nos moverán vamos a continuar aquí esto va a seguir Dani mucha suerte muchas gracias y hasta la próxima lo hacemos en la radio voy hace ya ustedes ya saben seguimos informando de esta quinta jornada de paros indefinidos

Voz 5 39:43 el taxi en Hora veinticinco en la SER volvemos el lunes nosotros a partir de las siete y veinte disfruten del fin de semana hasta lunes adiós

Voz 42 40:01 Peret en que pueda ayudarle buena

Voz 0867 40:04 se llamaba para preguntar si pudo instalar la alarma en un piso de alquiler

Voz 42 40:07 claro si usted cambia de casa se la volvemos a instalar donde nos diga

Voz 0867 40:11 podrían venir esta tarde

Voz 43 40:13 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo Carr llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula unánime en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 15 40:27 la Ventana con Carles Francino

Voz 0867 40:36 mejor de los días

Voz 44 40:39 pero

Voz 15 40:46 la tan haberlos visto con Nadal

Voz 0313 41:06 hoy abrimos una ventana de los viajes realmente especial realmente singular porque tenemos al gran Paco Nadal en uno de los lugares más más espectaculares de todo el planeta por remoto por mostrar una naturaleza que que te desborda por ser un sitio muy muy especial y muy complicado también para todos los navegantes hoy vamos a conocer el cabo de Hornos uno de los escenarios más famosos del mundo que ilustra cuatro siglos de historia descrito si dibujados en tantos y tantos libros sobre navegación que relatan el peligro de esta travesía

Voz 39 41:39 hacia el abismo el Beagle y al día siguiente gracias a una Moshe aprisa celeste nos acercamos a las Barnett Belles pasando por delante de las inmensas rocas producido

Voz 44 41:49 bueno

Voz 5 41:53 Capote hornos partido por las tempestades placer de esta admirablemente tranquila y nos deja gozar de grandioso espectáculo que ofrecen las islas inmediatas

Voz 39 42:02 pero parece que el que ha podido hornos exige que paguemos su tributo antes de cerrar la noche unos envió un espantosa está que no sopla precisamente cara nos vemos obligados a ganar al tomar y aproximarnos de nuevo a tierra al día siguiente percibimos este famoso promontorio y ahora con todos los caracteres que la distinguen gesto es envuelto en brumas y rodeado de un verdadero huracán de viento de Agua en densas nubes negras oscurecer el cielo las sacudidas del cliente unos Asahi Dean con tan ruda violencia capitán se decide a guarecerse si es posible en el banco es este una excelente puerta egipcio situado a poca distancia del Cabo de Hornos allí echamos el ancla precisamente el día de Nochebuena

Voz 0313 42:54 esto que acaban de escuchar es un extracto del diario de viaje que Darwin publicó en el año mil ochocientos treinta y nueve después de su singladura a bordo del Beagle hoy en fin los medios son otros lógicamente pero el escenario es el mismo Paco Nadal hola

Voz 38 43:12 hola buenas tardes desde Punta Arenas se Patagonia chilena

Voz 1679 43:18 al borde la orillita del Estrecho de Magallanes recién desembarcado de una travesía por ese sitio que describía Darwin que te puedo asegurar Carles que sigue exactamente igual estaba escuchando lo hoy estaba volviendo a reproducir las imágenes que he tenido estos días atrás delante de mis ojos la borda del barco que me llevaba por el cabo de Hornos

Voz 0313 43:38 pues describe describe lo que tienes a tu alrededor ahora mismo Paco

Voz 1679 43:42 pues mira el Cabo de Hornos como bien decías es un punto mítico de la navegación es el punto más al sur de de las tierras emergido de del planeta ya a más abajo sólo está la la Antártida es el el más al sur de las tres Cabo de los tres grandes cabos del hemisferio sur del planeta es una zona muy al sur cincuenta el paralelo cincuenta y seis donde nacen las tormentas donde nacen los vientos que siempre fue muy duro para la navegación pero claro es que está que se abrió el Canal de Panamá los barcos que querían pasar del Atlántico al Pacífico de de Europa hacia la costa oeste de Estados Unidos Iberoamérica tenía que pasar por ello por el estrecho de Magallanes que era realmente muy estrecho entonces de ahí viene su fama fue descubierto en mil seiscientos dieciséis por unos navegantes holandeses que curiosamente le pusieron de nombre con el nombre de Suu de su pueblo Holanda Jorge en su pueblecito cerca de la es muy muy muy famoso claro los españoles se ve que siempre hemos tenido problema para los idiomas ya entonces el joven otra formamos enormes curiosamente tuvo tantos topónimos no es un cabo es una isla el final de América el Sur es un cúmulo de islas de canales de fiordos tallados por los glaciares un laberinto la última de las Islas es esta hornos no está el famoso faros diciendo el mundo

Voz 0313 45:01 oye cuantos cuántos naufragios está documentado que se hayan producido ahí

Voz 1679 45:05 mira documentados hay más de ochocientos naufragio nadie diez mil marinos muertos muchos de ellos ni siquiera se habrán podido documentar es como te digo es donde se juntan Pacífico y Atlántico hay muchas tormentas claro ahora no es lo mismo en pasarlo en un barco en un cómodo barco ella moderno a motor con GPS no hay problema pero aquellos Clippers del siglo XIX que no podían pasar por él Estrecho de Magallanes porque era realmente complicado preferían va ir un poquito más al sur doblar el Cabo de Hornos pues podría pasar como le pasó a Vic en mil Elia ya la Rubin en mil ochocientos XXXIII que por la mañana hace un día de bonanza por matar a de una tormenta del frente de proa pero aquellos barcos a vela que las las olas eran tremendas Isabella pues era era muy difícil

Voz 0313 45:50 habéis tenido una travesía tranquila vosotros Paco

Voz 1679 45:52 sí sí la verdad es que hemos tenido una aventura tranquila yo iba a bordo del Ventoux Australia que marcó uno de los dos únicos barcos cruceros expedición que hace toda esta zona de los canales patagónica nos va desde Ushuaia Punta Arenas Ushuaia en Argentina es la ciudad de la par de la argentina de Tierra de Fuego y hasta Punta Arenas que es la parte chilena o viceversa Cela las dos rutas no es una compañía chilena que tiene la concesión de navegar por ahí los sitios en los que no se puede visitar de otra manera creo que la grandeza de este crucero aparte de defender en ese sitio mítico que es el Cabo de Hornos luego te contaré un poquito como es ahí abajo pero el la grandeza es que la única manera de pasar por este laberinto es verdaderamente un laberinto muy complicado de navegar porque son fiordos que es que pueden tener ochenta cien kilómetros y luego ahora hay que volver islas bajos trozos de hielo de los glaciares y hemos tener una lección tranquila de haber todo lo tranquila que siempre en este extremo sur del mundo

Voz 0313 46:54 oye has podido hablar han podido hablar con el con el capitán

Voz 1679 46:58 pues mira si estuve hablando con Adolfo Navarro el capitán del Ventoux australiana que como todos los marinos Espar con palabras para los periodistas siempre nos cuesta sacarle palabras los capitana lo marino son gentes muy especiales son de otro mundo Il es un mundo es el mar y no la palabra pero sí estuve hablando con él y le pedí que me contaron poco cómo era la orografía y la navegación por ese sitio tan complejo y esto fue lo que me contó bastan

Voz 46 47:22 la mucho Canal baja profundidad deja en términos de seguridad estamos rodeados de Bale bajo pero lo muy complicado el hielo pero sí hay bastante como para hacer

Voz 0313 47:48 con con lo cual que el esos entiende perfectamente no me quiero imaginar cómo sería la aventura de ligue el en aquella época no

Voz 1679 47:55 claro claro eso eso le pregunté Usted que es marinos cómo era aquella narra la navegación en el siglo XVII XVIII con aquello barcos sin GPS sin móvil sin cartas náuticas porque la carta para gótica de allí la hizo el vi el famoso albergan tiene en el que iba a Darwin no hay me pregunte cómo cómo pensaba que podía ser la navegación de aquellos marinos desde el pasado

Voz 46 48:17 me lo contaba con todos los instrumentos que tenemos nuestros actualmente la tecnología que me permiten abrigar de no

Voz 47 48:41 las largas y pesadas

Voz 0313 48:54 tú no lo sabes pero Roberto es el está cayendo lavaba en estos momentos del mundo bueno me estoy imaginando sobretodo nunca tampoco ahorró yo tampoco he estado ONU Suay así Cabo de Hornos otra cosa conoces Ushuaia

Voz 1679 49:07 pues es un sitio con unos colores siempre tiene una luz mágica Uxua ya sea una luz que te transmite la sensación de que estás en eso en un extremo del mundo del mundo tú has estado antes en el Cabo de Hornos pago

Voz 9 49:19 sí yo había estado eh ya

Voz 1679 49:21 además varias veces Ésta es la cuarta vez que decidiendo al cabo

Voz 9 49:25 a darnos el la primera vez

Voz 1679 49:29 decir fui con unos amigos alquilamos un barco a vela en Ushuaia fuimos hasta en Cabo de Hornos navegando a vela como los viejos marinos tuvimos la gran suerte de el día que llegamos a la isla de Hornos hacía bueno hay pudimos defender porque obviamente allí no hay ni puerto ni pan ni nada hace mucho viento no te mueres arrimar a a la playa y tuve la suerte de estar ahí estaba el farol antiguo eh puedo de dos o tres veces en estos barcos de cruceros Australia pero aquella primera vez a vela navegando con los viejos marinos que me da derecho a ponerme un pendiente en la oreja no descubrir me delante del Rey y orinar a barlovento son lastres gracias que el Cabo de Hornos le otorgaba a los marinos

Voz 0313 50:13 era Barlovento depende de viento no

Voz 1679 50:15 eso yo nunca lo he probado sabes yo lo hago a sotavento sotavento por si las moscas no se cumple la máxima esta de los viejos Marín

Voz 0313 50:23 oye Paco durante durante el recorrido se pueden ver muchas especies de animales

Voz 1679 50:28 sí sí es una zona muy rica en vida ver animales siempre es una suerte de esta travesía por ejemplo no hemos visto demasiados algunas ballenas lobos marinos y porque la fauna marina bueno pues se siempre es impredecible pero hay muchos hay hay cormoranes imperiales hay patos que trueque hay quienes ahí la cabeza negra mucha mucha fauna marina como los lobos marinos ya te visto ballenas sobre todo sobre todo lo que hay muchos Pingüinos

Voz 48 50:56 estuvimos en la isla de La Galera es una isla en medio del Estrecho de Magallanes famosa porque tiene una pingüe minera con veinte mil parejas de la fíjate mira así así es cómo sonaba ayer mismo exactamente ayer está grabado esto los Pingüinos de la isla de Madalena el Estrecho mira que mira que llegan a oler mal no se una Pingüinos aunque es que la de detectas lobos marinos peor todo hace oficial a ver qué pasa aquí lo que se estaban haylo

Voz 0313 51:38 cuatro mil pero hay un grupo una actriz sí