La Ventana (28/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:07 reunión en el Congreso de la Diputación permanente con nuevas declaraciones políticas sobre Venezuela en estos momentos se aborda la comparecencia urgente del ministro de Exteriores solicitada por el Partido Popular la ministra de Defensa ha criticado la actitud cuando menos oportunista de PP y Ciudadanos al usar la situación de aquel país para criticar al Gobierno de España Margarita Robles ha hablado en Tenerife de vuelta a la Cámara Baja decíamos los socialistas insisten en los argumentos de estos días que exponía Patxi López

Voz 1669 00:33 el objetivos evitar la violencia o estamos ciegos y no vemos que corremos que se corre el riesgo de provocar una escalada de violencia sin precedentes en Venezuela por lo tanto primer objetivo evitar la violencia propiciando una salida democrática a través de la negociación y el diálogo y segundo evitar que Venezuela se convierta en un objeto de pugna geopolítica entre potencias externas cosa que ya está

Voz 1454 01:04 surge en la esfera internacional el presidente de México acaba de reiterar la postura de su país respecto a Venezuela no nos vamos a mover de la oposición ha dicho López Obrador mantenemos el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias pues estos ha dicho son los fundamentos de la política Exterior mexicana los representantes de la sube en Barcelona han vuelto a la Conselleria de Territori han sido recibidos por el conseller el decreto que regulará el sector frente al taxi que obligará reservar con antelación mínima de quince minutos y en Barcelona de una hora seguirá su curso está previsto que se apruebe mañana Gemma Adri octavo día de huelga de los taxistas durante toda la mañana han llevado la protesta al Paseo de la Castellana y a la calle Génova esta tarde van a continuar con las movilizaciones en una hora tienen previsto concentrarse en la Puerta del Sol once Persson las han muerto este pasado fin de semana en las carreteras españolas cuatro de ellas eran motoristas la Guardia Civil ha informado hoy el caso de un hombre que quintuplicar la tasa de alcohol y que sufrió un accidente en una carretera de Burgos informa Francho Pedrosa

Voz 3 02:02 la Guardia Civil investiga a un hombre de treinta y cinco años como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial tras registrar cinco veces más que la tasa máxima de alcohol permitida al volante tras sufrir un accidente Los hechos ocurrieron muy cerca de la capital burgalesa en la localidad de Quintana Dueñas cuando un turismo se salía de la vía chocaba contra un la señal vertical de tráfico a causa del siniestro en el que no hubo que lamentar daños personales se produjeron desperfectos en el vehículo llene elementos de la vía en el lugar se le practicó la prueba de alcoholemia al conductor quién a simple vista ya presentaba síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas los resultados obtenidos mediante el aire expirado arrojaron una tasa de hasta uno con treinta y cinco miligramos por litro lo que supone superar en más de cinco veces la tasa máxima permitida de cero veinticinco

hay una cosa más las siete asociaciones de jueces y fiscales han convocado paros de cuatro horas los días cinco seis y siete de marzo en horario de audiencia entre las diez y las dos de la tarde cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 0464 03:09 podemos descarta presentar candidatura propia al Ayuntamiento de Madrid pero deja la puerta abierta a un acuerdo con Errejón para las elecciones autonómicas de mayo algo que defiende Izquierda Unida que esta mañana se ha reunido con la gestora que ahora dirige Podemos en la Comunidad esta formación les ha trasladado que apuestan por una candidatura conjunta con Errejón pero siempre que esa lista se someta primarias Alvaro Aguilera portavoz de la formación

Voz 1425 03:30 trabajar con una candidatura única con todos los actores entorno eso sí a una a un cambio de las condiciones sustanciales de del proceso todo el mundo en igualdad de condiciones debe integrarse en un proceso participativo amplio y con y con esas parámetros de primarias etc

Voz 0313 03:46 la mañana Izquierda Unida Se reino en Irak

Voz 0464 03:48 con el equipo de Errejón IMAS cosas un sesenta por ciento de viajeros más han utilizado Metro de Madrid durante la de celebración de Fitur la Comunidad anuncio

Voz 0882 03:56 yo que iba a reforzar la línea ocho pero las tablas

Voz 0464 03:59 los trenes a los que ha tenido acceso la SER demuestran que este refuerzo se ha producido en detrimento del resto de líneas algo que Metro niega Juan Carlos de la Cruz secretario general de Comisiones Obreras en el suburbano

Voz 4 04:10 por qué no se cumplen diariamente en una jornada normal sin ningún problema por nada entonces ante una situación así es imposible aumentar esa tabla de trenes a no ser que sea de crimen trató de quitar trenes de otras líneas para llevarlos a las líneas donde puede haber un problema y quieren aumentar esa tabla de trenes

Voz 0464 04:31 también sobre Metro continúa cerrado y de momento sin fecha de apertura al tramo de la línea dos entre retiro y Sevilla después de que el viernes se detectaran movimientos de milímetros en el túnel de tramo y que metros relaciona con las obras del complejo de Canalejas y en San Lorenzo del Escorial un trabajador de cincuenta años se ha caído de una altura de tres metros mientras trabajaba y ha sido trasladado en helicóptero a La Paz

Voz 5 04:51 allí se encuentra con pronóstico muy grave trece grados a esta hora en el centro de la capital

es todo empieza a La Ventana

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes siempre he pensado que los conflictos igual que las discusiones no se gana no se pierdan sólo por los argumentos de cada parte que también sino por la forma de defenderlos alguien que está en un debate por ejemplo puede quedar en evidencia por mucha razón que tenga Si se comporta como un energúmeno y un colectivo me da igual que sea un partido político una ONG un club de fútbol o cualquier asociación puede estar cargado de buenas intenciones pero como tenga un líder o un portavoz ovarios que metan la pata pues también está condenado al fracaso me viene todo esto a la cabeza a raíz del conflicto del taxi yo he defendido desde hace tiempo que taxistas Juve tercer los vehículos de alquiler con conductor necesitan una regulación para poder convivir y competir en igualdad de condiciones vamos y lo dije muy al principio de todo este lío hace ya unos cuantos años no se puede dar la bienvenida sin más a nuevos sistemas de transporte en aras de la modernidad y todo eso sin proteger los derechos de los taxistas que son un servicio público y están regulados como tal vamos a un cambio de modelo es absurdo rebelarse contra ello pero tiene que haber o debería haber una transición ordenada esa es tarea de las administraciones de todas como han hecho los deberes pues pasa lo que pasa pero dicho esto creo sinceramente lo creo que el gremio del taxi se está equivocando mucho en las formas esta mañana gritaban guerra guerra en la Castellana un tal pese todo loco que salto ya famoso estos días se ha dedicado últimamente Olear vídeos de Abizaid llamándoles ladrones y cucarachas Un portavoz de los taxistas de Barcelona ha aconsejado a los conductores de WC que se queden sin trabajo que cojan a los que les han vendido toda esta mierda literal les demanden un portavoz o no portavoz me da igual de los taxistas de Madrid se extrañaba hoy esta mañana lo hemos contado aquí en la SER de que la policía les desalojara porque el ministro del Interior es de izquierdas y homosexual yo sinceramente no veo que nada de esto puede ayudar a sus legítimas demandas tampoco sabotear la movilidad en grandes ciudades como Madrid Barcelona ni tampoco pincha rueda romper cristales zarandear a nadie en fin si les sirve de ejemplo yo que presumo de ser toxicómano de usar el taxi muy a menudo también a veces Capi Fay porque no es incompatible me gustaría mucho conservar esa adicción pero estos días en algún momento en alguno e confieso que es flanqueado un poquito y no creo ser el único bienvenidos a La Ventana

Voz 1490 07:59 cuando el viento sea de aquí paso a otro camino que son llegábamos salimos cuando echar somos más fuertes cuando somos más valían quitar algo de Porta atroz el Espanyol a sacar todos ajustara VAR miedos ya Llanos cuando ya iba pisando las y lo que no vamos puede sacar

Voz 2 10:06 el bar

Voz 1490 10:09 sí

Voz 0313 10:21 con música de Luz Casal porque la propia Michael Robinson han participado en un acto esta mañana de la Sociedad Española de Oncología Médica entonces se presentado un informe con motivo del Día Mundial del Cáncer que se celebra el próximo lunes el día cuatro de febrero algún dato que merece la pena tener en consideración el ha aumentado en los últimos cuatro años un doce por ciento ese incremento es mayor en mujeres y sobre todo por el incremento del cáncer de pulmón entre ellas en dos mil diecinueve en los casos en España alcanzarán casi la cifra de de doscientos ochenta mil boli podríamos seguir y hasta aquí diríamos que llega llega lo malo en cuanto datos pero hay otro alentador Vera que es la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica asegura que la supervivencia está aumentando el conocimiento avanza de forma impresionante han presentado la campaña de concienciación que lleva por título Entre preguntas entre interrogantes es una pregunta eh el cáncer se hereda donde aparecen luz y Michael

Voz 6 11:19 hola soy Michael Robinson y tengo saberlos Casal padecida al las ocasiones cáncer Mis hijos deben de estar preocupados con lo mal que alguien mayor preocupación está en saber si me familia podrá llegar a desarrollar lanzan el cáncer sólo el cinco al diez por ciento de los cánceres sería de verdad alteraciones

Voz 7 11:41 que son de llegadas

Voz 6 11:46 el tercer mi experiencia he aprendido la importancia de tener unos buenos hábitos en la vida de comer de hacer ejercicio si Tiana se algunas todas poder desarrollar en esta la edad hacerte en los estudios poner tensión para en Buenos Juan

Voz 8 12:08 cuando queremos vivir de manera plena y me pareció que la mejor forma de hacerme cargo de esta noticia que me había llegado era asumir pudo prevenir esa enfermedad

Voz 1546 12:18 día de escuchado de las voces acreditadas esas personas que saben de cáncer y que no es necesariamente hereditario pero si tienes alguna duda por soborno acude al doctor Cooper eso no acude a tu oncólogo médico Pozo no

Voz 0313 12:39 amigo tú conoces mucho al doctor Google habría sometido a él alguna vez

Voz 1546 12:44 no no es cierto es que la primera dijo cuando fue diagnosticada No mires a Google por favor no lo sé me Karin que me da miedo entonces lo dejé de leer y estoy fiel a él que sabe a mí Messi en pleno a Calvo

Voz 0882 13:03 mire diga lo que yo haga MF

Voz 1546 13:05 dónde de sus palabras lo que aquí está bien es que muy poca gente me lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer nadie Mista agradezco mucho que la gente no me están dando consejos y en este caso no está muy bien

Voz 0313 13:20 pero ya eres un activista de esto bueno te has convertido en un activista

Voz 1546 13:24 bueno no necesariamente lo que pase pedía si podía estar en ese campaña claro claro claro forman aquel yo sí me da alguna gente que están empeñados en salvar la vida

Voz 0313 13:36 brilló a echarles una mano

Voz 1546 13:39 a en los que fuera iba más es que hay mala sí muy buenas noticias no que fomenta el diagnóstico de cáncer que hay más personas pero

Voz 9 13:50 G mucho menos muertos y eso no es no es

Voz 1546 13:54 Nos hace pensar que esto eh tú aumente puede convertirse en una enfermedad crónica con lo cual los pacientes pueden convivir con aquel lío a la gente la ciencia los investigadores están tomando pasos gigantescos hacía adelante también es una gran noticia a Consejo de que la la gente que tiene cáncer en su árbol genealógico el incremento que esto es hereditario no es decir genealógico genes pero no es necesariamente hereditario pueden ir a jugar a la a la ciencia o médico oncólogo pueden ver si sus genes pueden mofarse en algo muy peligroso interior y poder pues hacer algo al respecto antes que esto empeora

Voz 10 14:47 Sergi Roberto buenas tardes que me estoy tomando un experto pero en fin de narices bueno la terminología era sigo utilizando exactamente igual igual acabe de cáncer que de fútbol va colando por ahí esas morcillas de es perfecta

Voz 11 15:03 qué bien se entiende perfectamente bien lo que dice está muy bien este mensaje que no todos los carteles los cánceres son genéticos decía del cinco al diez por ciento que digamos es una pequeña cantidad en proporción pero el problema es es el otro cáncer es decir el cáncer que podemos prevenir precisamente por los hábitos que esto es muy importante porque hay está parte del otro noventa por ciento no todos los malos hábitos de fumar de comer mal de estar estresados no descansar lo suficiente etcétera puesto esto sí que lo podemos prevenir no y no es necesario que que alguien no

Voz 0882 15:36 lo digan y que lo diga Google ni que tengamos a un amigo

Voz 11 15:39 familiar que esté pasando por la enfermedad para ser conscientes de esto y esto sí que está en nuestra mano y aún así puede llegar el cáncer a llamar a la puerta no pero hombre si tomamos medidas pues a lo mejor llama un poquito más tarde

Voz 0313 15:51 no llaman nunca tú que has cambiado de hábitos Michael

Voz 1546 15:55 fumo prácticamente nada esto sí sí

Voz 0313 15:59 sí sí no

Voz 1546 16:01 es muy difícil también es cierto Messi me dijo que en el Prince

Voz 0313 16:06 Messi por si algún oyente se ha incorporado tarde pero que podría ser también pero no

Voz 1546 16:12 quería el doctor Messi bueno mi mujer estaba diciendo hoy hay quiero decirle Michael que tiene que deje de fumar editada no sé qué me el doctor mi mira ya no cree que es el momento para que Michael de que esto esto vendrá curiosamente sí está teniendo es que

Voz 0313 16:32 además por la vía del convencimiento eh sí que no que no que el cuerpo por el convencimiento de que sí

Voz 1546 16:39 no me pide el cuerpo no ha siguen Genal estoy siendo mejor chico que antes tampoco estoy viviendo como a vivir pero estoy mejor

Voz 0313 16:51 vamos a contarles esta tarde una historia que tiene relación bueno indirecto directa no sé cómo definirlo exactamente con lo que le está ocurriendo a Michael y a tantas otras personas que un día les diagnostican un cáncer induzcan ayuda hay piden opiniones y buscan consejo y en el fondo lo que están reclamando como siempre como todos es sexista el mayor número posible de recursos para investigar y avanzar en la lucha contra esta enfermedad como con cualquier otra no bueno hace unos meses a lo mejor algún oyentes acordará porque el caso era muy peculiar hablamos aquí en La Ventana de un sorteo realmente singular era sorteo de una casa alguien quería sortear la casa donde vivía concretamente en Alcalá de Schubert que es un municipio de la provincia de de Castellón su propietaria que se llama Elizabeth Elizabeth Gordillo se puso a disposición de empresas llámalo Tom para que esta fase la la casa a cinco euros la papeleta se han vendido un montón de papeletas qué pasa que ahora a pocas semanas de que se celebre el sorteo como creo que la cosa se ha pasado de en fin de las previsiones han cambiar un poquito las condiciones de la rifa propietaria de esa casa no quiere donar los beneficios que se obtengan que se van a obtener el una cantidad que es la que necesita bueno lo que supere esa cantidad lo quiere destinar a una asociación para apoyar la investigación contra el cáncer infantil

Voz 12 18:07 Elizabeth torcido buenas tardes hola buenas tardes bienvenido en La Ventana qué tal cómo estás

Voz 13 18:13 estas gracias muy muy bien la verdad estupendo mentes

Voz 0313 18:16 no ha ido bien el todo lo del sorteo no por lo que vemos

Voz 13 18:20 sí la verdad ha caído ha ido muy bien mejor de lo esperado la verdad

Voz 0313 18:24 yo recuerdo cuando hablamos aquí es la primera vez que que más quién menos estaba sorprendido porque no teníamos mucha noticia de este tipo de iniciativas que luego por lo visto son poquito más frecuentes de lo que pensamos tú tenías sea conseguir creo que eran setenta mil setenta y cinco mil euros verdad cuanto era exactamente

Voz 13 18:39 setenta y cinco mil euros

Voz 0313 18:42 a la venta papeletas ya está cubierta esa cifra

Voz 13 18:45 es casi se puede decir que sí que está ya cubierta la cifra

Voz 0313 18:49 es en el tiempo que falta hasta el catorce de febrero ya San Valentín por cierto el lo que falta pues habrá más

Voz 13 18:55 correcto yo vamos esperamos ya desde el otro Home comprobó lo más aquí yo esperamos de venderlas todas de aquí al catorce

Voz 0313 19:04 muy bien hoy Elizabeth a qué asociación en concreto tiene previsto destinar este dinero

Voz 13 19:09 pues voy nada salir ahí en la

Voz 0313 19:11 irá Ilda no no no la conozco

Voz 13 19:14 es una asociación que preside Juan Latorre ese es el papá de de Dajla una niña que murió hace ya unos pocos años y él lo que hace es recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil concreto ahora mismo hay una una investigación en curso que dirige el doctor Jaime de Mora que es un tratamiento personalizado de neuronas Tomás de alto riesgo sinceramente no te puedo explicar qué es eso tendrá que pero pero la verdad es que es una buena iniciativa ya falta poco para para para poder recaudar todo el dinero faltan unos cuarenta y tres mil euros para poder dejar todo el presupuesto para para continuar con esta investigación y la verdad que yo sé que los vamos a conseguir estoy segura de ello

Voz 0313 20:07 hoy ha ocurrido algo en algún momento a tu alrededor que que que te hiciera decantarse por esta opción si te sobraba dinero va algún caso concreto alguna historia valgo

Voz 13 20:18 no realmente

Voz 14 20:20 la surgió surgió así

Voz 13 20:23 surgió que hablando una tarde con con Pedro Lu mal llegamos a esta a esta conclusión porque realmente yo para qué quiere el dinero o sea yo realmente mi propósito inicie era recaudar lo que me faltaba de casa para para poder continuar con mi vida entonces un también es verdad que muchísima pre a opinaba que es pelín tanto dinero la casa no lo vale cierto la casa no lo vale entonces para para hacer algo que beneficie a toda la sociedad pensamos en donar el dinero y finalmente nos parece la mejor opción destinarlo a a la que más que nada porque el cáncer es una enfermedad muy dura y dentro de lo dura que es pienso que los niños es bastante más más difícil de llevar

Voz 0313 21:16 los hijos Elizabeth perdona te lo pregunten pongo un hijo que tiene

Voz 13 21:19 su tiene un hijo de diez años de diez años

Voz 0313 21:22 años cuanta cuantas papeletas habéis vendido ya

Voz 13 21:26 pues realmente no lo sé a que sobre pues una dentro de quince veinte mismas

Voz 0313 21:31 venga entre quince y veinte mil a cinco euros pues hagan cuentas igual nos hay unas cuantas cuántas hay en total

Voz 13 21:38 setenta mil se vendieron todos

Voz 0313 21:40 sería en fin una una auténtica barbaridad oye que una curiosidad sí sí el número agraciado no se vende eso puede pasar

Voz 13 21:47 el oro hombre poder pasar entonces pero tiene GPS es muy difícil la verdad es que es muy difícil dentro de lo que puede pasar sea puede pasar que no se ven la puede pasar que salga y que la persona ganadora pierda la papeleta o no sepa que le ha tocado y no reclame el premio o poder pasar quiere tocar alguien muy bien seguidas temo dándole en casa a una persona que de verdad necesita

Voz 0313 22:13 dado formas has hecho una cosa hace un momento que vayamos muchísimo la atención dice que el dinero para que lo quiero bueno se me ocurren un par de ideas y quiere decir que es la reacción normal de cualquier persona si hiciera eso hace es una operación absolutamente legítima además sacas un beneficio que que no esperaba bueno pues tendrás necesidades sino proyectos ilusión en para dedicar a para que ese dinero pueda pueda hacerlo realidad no que dice que tampoco sería tan raro eso

Voz 13 22:39 hombre no sería tan raro pero realmente yo mi forma de pensar es que en dineros algo material que sirve para un fin para un propósito pero la gratificación personal de poder ayudar a gente que de verdad no necesita eso no se pueda con dinero

Voz 0313 22:55 Hole Elizabeth Jordi lo muchísimas gracias por asomaron oye seguimos en contacto que queremos conocer el resultado final de esta historia

Voz 13 23:02 muchísimas gracias y enhorabuena por tu programa

Voz 0313 23:05 cuya te mucho un beso les gracias

Voz 5 24:02 París La Ventana con Carles Francino

Voz 22 24:12 Lee no

Voz 7 24:32 me

Voz 23 24:44 ni

Voz 24 25:00 hombre

los cuatro XXV las tres y veinticinco en Canarias

Voz 0313 25:15 hemos asomados a la ventana y seguimos hablando de temas relacionados con la salud esta canción que está sonando forma parte de la banda sonora de la verdad incómoda aquel documental que hace ya unos cuantos años patrocinó el que fuera vicepresidente norteamericano Al Gore donde denunciaba los riesgos los efectos del del cambio climático bueno hoy tenemos un dato realmente estremecedor la contaminación del aire que por cierto es uno de los diez grandes peligros para la donación mundial que la OMS señaló hace apenas unos días en un informe que comentamos aquí en La Ventana bueno pues atención a lo de hoy porque es la contaminación del aire Mata ya cada año en el mundo a setecientos mil niños que es una cifra realmente horrorosa cristiana Figueras es exsecretaria de la ONU sobre sobre cambio climático hoy visita Madrid tras participar en la expedición que ochenta mujeres científicas analizado la Antártida y con esta gran experta en la lucha contra el cambio climático ha de nuestro compañero Javier Gregory Javier buenas tardes hola buenas tardes Cruz de conversación me imagino que Sadam porque

Voz 0882 26:13 las es la representante de una tercera expedición al Polo Sur de ochenta científicas de veintiséis países que han estado estudiando pues los impactos allí el recalentamiento de la tierra y Christina Figueres nos decía lo tenía muy claro luchar contra el cambio climático no sólo permitirá evitar el deshielo de los polos sino que también como decías podría evitar la muerte de este casi millón de niños al año porque el uso del petróleo y el carbón que provocan el cambio climático son también los que provocan el a la contaminación en las ciudades de todo

Voz 25 26:44 la polución del aire que tenemos en este momento en en el paleta es sinceramente inaceptable no es posible que todavía estén muriendo setecientos mil niños por contaminación de aire especialmente en nuestras ciudades por la contaminación producida por los combustibles fósiles esa polución que tenemos en en la ciudad de China tenemos en India y en muchas otras ciudades es simplemente inaceptable

Voz 0313 27:14 oye Javier el objetivo reducir la contaminación de las grandes ciudades habéis hablado con con cristiana Figueras de de ese plan del Gobierno español de de prohibir la venta de coches diésel y gasolina a partir del año dos mil cuarenta que tampoco está tan lejos que qué le parece a ella por supuesto porque

Voz 0882 27:29 hemos hablado de la máxima responsable de la Convención de Naciones Unidas sobre cambio climático durante seis años también se postuló para ser la primera mujer secretaria general de la ONU que al final no salió pero ella lideró también el Acuerdo de París afirma que apoya al Gobierno español dice que que pone hay una fecha concreta para la prohibición del uso de los coches más contaminantes es decir diesel y gasolina pone como ejemplo la decisión de Noruega de Suecia para prohibirlos en el dos mil treinta a la que también se ha sumado fíjate Carles India India en el dos mil treinta ya estará prohibido creía

Voz 0313 28:02 en la India porque uno de los principales problemas de la ida

Voz 0882 28:04 ya es la contaminación atmosférica y muchos de estos niños que mueren son indios no hay bueno hablando a nivel general son siete millones de personas en el mundo los que contaminación atmosférica ella dice que hay que poner una fecha ya y además los da un dato en apenas dos años los vehículos eléctricos costarán ya lo mismo de fábrica que los de gasolina y diesel

Voz 26 28:24 por tener una fecha de aquí hay que mandar esos que sí se puede poner una fecha anterior pues ahí veremos o poner una fecha que se ha veinte cuarenta

Voz 25 28:33 con la posibilidad de que cuando hay caminando va mejorando la industria van mejorando los y los flujos financieros pues

Voz 26 28:43 debe ir cambiando enfrente entonces se puede cambiar esa fechas pero poner fechas todo el mundo

Voz 0313 28:49 hay otro dato muy interesante y que también surge de esta entrevista de hoy de de Javier y es que el cambio climático según parece también va a multiplicar por diez Concretamente el número de horas que se conoce como refugiados ambientales osea personas que tienen que marchar de casa abandonar su hogar porque las las sequías la falta de lluvias acaba con sus sistemas de producción de alimentos

Voz 0882 29:09 esos datos de la ONU ahora se calcula que hay unas sesenta millones de personas en el mundo que han tenido que abandonar su tierra por problemas ambientales o por guerras por otro tipo de motivos económicos pero cristiana en Figueres anuncia que según los datos como decíamos de la ONU esta cifra se multiplicará por diez llegando a los seiscientos millones de personas si no se frena el cambio climático

Voz 25 29:29 hacia dónde va a migrar esa población hacia Europa en este momento tenemos sesenta millones de migrantes hoy esa cifra puede perfectamente llegar a ser seiscientos millones si no les hacemos frente al cambio climático porque estaríamos pensando que las islas del Pacífico se desaparece las áreas bajas de Bangladesh India es

Voz 15 29:52 aparecen hitos de población tiene que migrar simplemente tienen que mira

Voz 27 30:08 mientras se ha ah sobre y hombre

Voz 0313 30:36 cómo estamos hablando del problema del fenómeno de la inmigración ha acordado que el otro día con motivo del ese documental de Fernando Santiago Nicolás Castellano sobre treinta años de de naufragio de pateras cayucos en las costas españolas son esta canción que se llama Los invisibles de de Koldo y hoy hemos sabido porque nos lo han dicho sus autores que forma parte de de un proyecto musical que se vive en que su doble cita muy pequeño de de cincuenta habitantes de Palencia que no sé si conoces tú Isaías y que lleva por título genérico en la and nos han dicho que este proyecto musical que se basan algo que ellos han bautizado como música Afro ibérica tiene ya proyección internacional y es una historia tan fantástica que dio les vamos a invitar a La Ventana para que lo cuenten con con más detalle ahora que Hager está hablando de del riesgo que tenemos de que por culpa de Cambio Climático se dispare aún más el número de personas que tienen que emigrar de sus hogares llegó a escuchar otra vez un ratito

Voz 27 31:30 hombre

Voz 11 31:41 cerquita pero muchos de los que se quedan hacen cosas efectiva den cosas muy importantes y están dando toques de atención desde su pueblecito diciendo oye tenemos voz y querer

Voz 0882 31:52 los que a España bajó ya está muy llena de eso

Voz 0313 31:54 pues ya lo bueno Javier hoy para terminar la conversación con con cristiana Figueras que tiene esta experta alguna lista de medidas que pudiéramos aplicar nosotros las personas de a pie los ciudadanos para combatir el cambio climático atemperar un poquito no

Voz 0882 32:10 pues sí como si fuera un chef mira tiene una receta con cuatro medidas básicas muy fáciles están las clásicas pues fomentar el uso el transporte público votar con responsabilidad yo creo que hay es un mensaje directo a Trump entre otros o invertir nuestros ahorros sólo en empresas que cuiden el medio ambiente y añade pero para ella la primera fíjate yo creo que va a crear cierta polémica ver es dejar de comer y esto incluye el jamón y Velarde de comer carne

Voz 28 32:37 eso incluye el jamón nivel de que tristes lo digo categóricamente porque sinceramente he ganado vacuno

Voz 25 32:45 y los

Voz 28 32:48 causantes de deforestación y por lo tanto de cambio climático yo lo que digo es si estás comiendo carne siete días por semana lo mínimo que puedes hacer lo mínimo setenta Si quieres tener la mínima responsabilidad frente diplomático es empezar a comer Cannes seis días

Voz 0313 33:11 buenos implicar reducir el consumo de carne hay varios informes que apuntan en esta dirección eh porque tanto la la la deforestación como la el la agricultura intensiva lo que hacen es aumentar los niveles de

Voz 29 33:23 yo ni de exacto y por lo tanto más

Voz 11 33:25 el equipo de Rajoy sobre la primera receta sobre la primera receta hablemos de la huelga de taxistas porque gracias a la huelga de los taxistas hay mucha gente que está descubriendo el transporte público el metro especialmente así que a lo mejor miran si después sigue hasta políticos valencianos y están convenciendo entre otras cosas porque no piden un voto

Voz 1546 33:47 es que está hablando con una razón aplastante cuando la gran mayoría de políticos tienen un una economía de la verdad muy bien versado para que alguien les vota no a es que realmente yo creo que Javito y cuántos años vine Javi han dicho basta Kelly hablando como seis meses más y no tiene retorno todo el mundo científico pues subraya la gravedad de la situación sin embargo tenemos políticos que están comprando votos y que están destrozando la medio ambiente

Voz 5 34:29 la Ventana en las redes sociales a La Ventana La Ventana Cadena

Voz 37 36:49 herido oyente de la radio es maravillosa verdad es decir maravillosa es decir pocos todas las emisoras está mejore la cadena sin duda verdad

Voz 38 37:00 la diferencia abismal abismal además mala más alguna cosa que no fue la faena y luego la segunda mejor está a años luz verdad que sí es verdad ya digo la verdad que es digo yo

Voz 39 37:16 pues lo que que creo que ya que hablaría necesitamos tanto que parece que estamos inseguros

Voz 5 37:21 sabe

cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 0313 40:30 hace cuarenta y seis años que Joan Manuel Serrat empezó a poner música este poema de Miguel Hernández por aquel entonces se convirtió en uno de los de los signos de momento en el que estaba a punto a puntito de caer la dictadura de de Franco de este país recuperada la democracia yo no sé que estarán cantando estos días en Venezuela pero tengo el convencimiento de que el espíritu de esta canción y si el ADN de estos versos serían perfectamente aplicables ese país que pasan por un momento muy complicado pero muy interesante también porque puede devenir en un cambio histórico esperemos que para bien esta tarde en La Ventana vamos a hablar con alguien que conoce muy mucho lo que sucede en Venezuela fue fiscal general del país hasta dos mil diecisiete cuando fue destituida por el gobierno de Maduro porque se negó a respaldar aquella Asamblea Constituyente formada por el presidente para solapar al para llame al Parlamento que tiene mayoría opositora en el proceso de destitución la acusaran de todo corrupta no eso cuantas cosas terminó huyendo de Venezuela porque sinceramente temía por su vida ahora eso Elio en Colombia dirige lo que llaman el el sistema de justicia venezolano legítimo junto con un grupo de trabajadores del Ministerio Público Luisa Ortega buenas tardes

Voz 12 41:38 es buenas tardes cómo qué tal muy bien muy bien me imagino que conoce la música de Serrat verdad

Voz 13 41:46 sí muy de esa canción aplica para Venezuela la libertad para la libertad de Venezuela

Voz 0313 41:52 oiga usted que apoyado a a Why do que Plame presidente de los venezolanos usted que es experta constitucionalista que sabe mucho de leyes vamos a ver que esto lo vemos desde lejos tiene base legal lo que ha ocurrido

Voz 44 42:06 sí es que

Voz 45 42:09 que estaba en Venezuela ha sido Nicolás Maduro que violaron la Constitución ha sido Nicolás Maduro todo su equipo cambiaron la forma republicana que se nos en la Constitución vigente crearon una asamblea constituyente al margen de la ley utiliza el Tribunal Supremo de injusticia que ese al brazo ejecutor del Poder Ejecutivo para M en destituir a funcionarios para que él es el Estado democrático para atropellar a los ciudadanos entonces eso ha dejado otra alternativa Maduro no ha dejado tras perder iba a actuar de alguna manera yo creo que es lo que ha venido haciendo el presidente Juan que fue apoyado por toda la población en la historia republicana Venezuela nunca se había visto una manifestación de esa magnitud como la que ocurrió el veintitrés de enero no solamente en Caracas todos los rincones del país las principales ciudades pueblos los pueblos más pequeños salieron a la calle a manifestarse entonces cuando hay dos en ese pueblo venezolano vea el tema de la sociedad civil

Voz 0313 43:30 pero fíjese Luisa y tenemos a una a una enviadas especial de la Cadena SER estos días a Caracas que es Ana Terradillos nos comentaba esta mañana unos contaba además estuvo ayer hablando con muchísima gente en la calle estuvo en alguna de las visitas de gente de la oposición a cuarteles para persuadir a los militares de que no reprimen a la gente etc etc nos contaba que su sensación claro que es apenas en veinticuatro horas era de un país pues un país o al menos de una ciudad partida casi en dos no Ana Terradillos buenas tardes

Voz 46 43:58 qué tal cómo estás Carla yo estoy te escuchaba esta mañana

Voz 0313 44:00 daba con esa con ese retrato con esa sensación no

Voz 45 44:03 sí

Voz 46 44:04 claro porque sabes lo que pasa es que una parte digamos que está muy a favor de la oposición de la de la oposición dejó que lo vive de una forma muy guapa en arte exaltada de la confianza y el deseo yo creo también de que esta vez no pinta mal pared digamos pinta bien es lo que se repiten todos ya hay otra parte que está formada por ese bastión que tiene maduro que cada vez es menos como se ve las selecciones pero que está ahí

Voz 45 44:29 aquí

Voz 46 44:30 ejército que aunque sabemos que hay debate dentro de sus filas de cara a la cámara y ha sido vimos ayer todavía Junta lealtad a Maduro por lo tanto que ahora mismo la imagen es que esa al menos es más es así que te cuyo en estas pocas horas que llevo aquí en Caracas es ir de cara a los diez de de de Ciudad partida no al menos con una sensación que que todavía ese paso

Voz 47 44:53 el Ejército celoso porque

Voz 0313 44:56 sí tenemos tenemos agua no tenemos alguna dificultad para para la comunicación con Ana por por razones obvias oiga Luisa con la cúpula militar lo comentaba nuestra compañera ahora tan instalada como están altos cargos del Gobierno en las compañías estatales como Petróleos de Venezuela etcétera no parece sencillo que al menos la jefatura del Ejército ha ido usted quiere que es cuestión de tiempo que la manzana al final acabará cayendo por su propio peso

Voz 45 45:20 sí yo no sé si ustedes se ha visto las expresiones de algunos consulados y embajadas de los distintos países donde Venezuela está acreditado

Voz 47 45:35 no me en otros países pleno sí

Voz 0313 45:38 sí

Voz 45 45:39 sí han venido progresiva de Viña Aruba metido progresivamente apoyar bajó

Voz 46 45:44 eso

Voz 45 45:45 ocurre en Venezuela lo que ha sembrado estos el tirando sobre lo haré y también sobre los ciudadanos la presión y sometimiento mucho de lo que yo quería doce no están a favor de todo pero lo hacen porque tienen miedo hay otra cosa que ha hecho maduro sobre todo con el alto mando militar le dio participación en los negocios de corrupción para tenerlo ahora en sus manos aquí no hay ninguna lealtad allí lo que hay es un compromiso con con la delincuencia organizada que constituye que constituye ni ellos entonces la más la prohibición de que cese al pueblo de Venezuela lo vivimos el veintitrés de enero

Voz 0313 46:35 ya

Voz 45 46:36 el pueblo todo el país en la calle apoyando una alternativa Juan hombre fresco

Voz 48 46:47 abre que que que este país

Voz 45 46:50 parientes lo estas pariente sin ninguna trayectoria política que cuestionar no yo creo que él representa en este momento la voluntad el sentimiento de todos los venezolanos muro en cada alocución lo que ya se ha ido ahora eso eso viene desde hace mucho tiempo por mí por la Sharma llegó el poder

Voz 30 47:15 que no lo ese asusta filo

Voz 45 47:18 no sin agua vino más tarde de la paz ya no vas a tener vida no va a tener acceso a la salud la gente vota por él declara lo que lo que le pidan una caja de alimento porque lo necesita no requieren la utilizado los recursos del Estado para mantenerse para someter avisar a los venezolanos mantenerse El poder esclavizar a los venezolanos

Voz 0313 47:46 Luisa usted fue destituida como fiscal general en dos mil diecisiete yo no sé si el si el punto de inflexión para que dejara de de apoyar a este régimen o pasar a denunciarlo directamente fuese la decisión de Maduro de de de crear una Asamblea Constituyente de inventarse algo cuando había perdido las elecciones o ya venía de atrás la desafección

Voz 45 48:06 sí ya venía de antes es más antes de ponerme a la a la Asamblea Constituyente yo me pronuncie contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia

Voz 46 48:16 que cambiaron la

Voz 45 48:17 forma republicana de la nación que era una ruptura del orden constitucional eso sí

Voz 15 48:22 corrió como una dos meses antes de la cocina

Voz 45 48:24 oyentes pero ya para el dos mil dieciséis yo estuve poseído enfrentamientos con con el Gobierno en el dos mil quince me enfrenté al ministro de de de de la defensa por haber implementado militarizar las miras implementado operativos de seguridad para aniquilar a las personas abordaron a la seguridad ciudadana como problema de una guerra yanqui lavan a los ciudadanos que yo tengo

Voz 13 48:51 teniendo problemas no es el mismo momento que más

Voz 45 48:54 dos segura me estoy yo tuve problemas con él yo nunca estuve de acuerdo con que esto era para no el que el que dirigiera los destinos de Mi país yo creo que no tienen la capacidad para ello pero bueno ahí estuvo oí siempre tuve problemas con él vela en la la ruptura definitiva se produjo en el dos mil diecisiete no faltaron militarmente al Ministerio Público de la Constituyente yo vendo yo anuncia públicamente lo que estaba ocurriendo en investigación donde la Guardia Nacional humor

Voz 0313 49:27 Juan Mato

Voz 45 49:30 un joven estudiante Falete donde algo Nicolás Maduro y su ministro de Defensa todos los días decían que lo ha matado a un compañero de ellos con una pistola de pero no tuve que salir públicamente a decir anunciada a exponer lo que estaba ocurriendo en el instigación queda el investigación resultó que era un guardia nacional que lo voy matado eso por supuesto pues el último evento que que posteriormente flojo el asalto militar

Voz 0313 50:00 ahora el Ministerio Público Luisa usted cree que esta vez sí lo de Maduro está bloqueado está acabado ya

Voz 45 50:08 mira hasta que él no te no salga de de del poder hasta que no se produzca la caída de él podía cantar victoria yo creo que hay que ese momento ocurre cuando esté definitivamente fuera él y todo su equipo

Voz 0827 50:25 señora Ortega le hablamos desde un país que pasó de una dictadura a una democracia sin juzgar sin llevar a los tribunales a los responsables de la dictadura es posible acabar con Maduro y con su régimen sin que sean juzgados

Voz 45 50:39 no espero que eso no ocurra pero que ya justicia yo creo en la reconciliación pero que se encargará de que eso ocurra porque yo soy la fiscal general legítima la la destitución mía está viciada de nulidad así como está viciado en dilucidar el actos de la Constituyente por el cual designa su cargo que yo quite ni desde el exilio estoy trabajando en ello cuando apenas se produzca cualquier evento que me permita llegar a Venezuela no voy a ser voy a trabajar en función de que haya justicia

Voz 0313 51:19 muy bien Luisa Ortega fiscal general de Venezuela en el exilio muchísimas gracias por asomarse tres minutos a La Ventana ha sido un placer ánimo eh

Voz 45 51:27 gracias hasta luego adiós buenas tardes Ana Terradillos en Cannes

Voz 0313 51:30 a esta hora de la mañana la fotografía del momento cuáles que estás viendo ahora mismo

Voz 46 51:35 bueno pues no ha sido has Carlas muy aparentemente tranquila llena Vico mitad con el otra vez el ejercicio los contratado durante las últimas horas aquí hay debate hay debates sobre todo en las zonas bajas intermedias en la cúpula las más complicado precisamente por lo que decía la fiscal porque probablemente tendría que intervenir en delitos de su marido eran delitos de narcotráfico el Tribunal Penal Internacional pero en la parte baja de los de abajo sí que lo están mirando lo están estudiando lo que pasa es que hay mucho temor a expresar ante la cámara lo que va a hacer aquí dos momentos de referencia a esta semana que yo creo que van a ser importantísimos lo decía la fiscal también la importancia de que la gente salga a la calle

Voz 45 52:11 juega a la manifestación que se prevé para este viernes

Voz 46 52:13 él es de doce de la mañana a dos de la tarde el equipo de Igualdad quiere sacar a hubo Caracas de hecho viene gente de diferentes puntos de este país ya hay otra manifestación el sábado esa es una de las presiones que tiene guardó la hoja de ruta de dos uno para hacer todo hacía sumar más apoyos a nivel internacional y dos para conseguir ese respaldo caso de la parte baja del ejército y muy pendientes también eh portar tu dato de lo que pasa en las embajadas de EEUU yo siempre tengo la sensación cuando tengo estos países que que que muchas veces no nos enteramos de todos los tejemanejes que está viendo a nivel diplomático estoy convencido de que todo esto digamos está intentando llevar a Afganistán o a una elección por parte de de de de equipo de igualdad

Voz 13 52:57 a partir de duro pero dicho esto

Voz 46 53:00 no hay que esperar efectivamente y habrá que ver qué pasa por ejemplo con la embajada de EEUU a la cual si le dio un plazo de setenta y dos

Voz 13 53:07 colas para que los agregados avanzando por el país

Voz 46 53:09 ese plazo se ha extendido treinta días más eso digamos que es un argumento lo que estoy explicando no también a nosotros nos han dado el aviso para que nos vayamos de Venezuela de momento lo tenemos hecha solamente tenemos el aviso y lo que te puedo decir es que la orden que dice ahora mismo desde exteriores de de Madrid es que nos quedamos aquí y además equipos refuerzo refuerzo de Guardia Civil con los que por cierto conseguir en la europea

Voz 0313 53:31 Ana Terradillos un abrazo compañero acuérdate mucho

Voz 5 53:35 seguro hasta luego

sabes volar como lo haces puedes dejarnos tus mensajes de voz en el programa el seis ocho uno cero uno siete tres uno en nuestra cuenta de Twitter arroba eh este lunes ponemos un par de alas Alfaro fichamos con faro Mara Torres nos encontramos en la una y media en la SER la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 55:21 el próximo viernes estaremos en Sevilla abriendo la ventana concretamente en la Fundación Cajasol con motivo de la gala de los Goya que tendrá lugar un día después el sábado que ya estén preparando por cierto Andreu Buenafuente sí de abril desde la pareja presentadora de este año hay un spot habrán visto por televisión donde aparecen ataviados como John Lennon Yoko Ono a que no se parecen en aquella cama de de hotel que es fantástico porque es su mensaje a los ofendidos que seguro que los habrá como en todas las galas de esa ceremonia pues saldrá una lista de nombres de hombres mujeres y tal qué van a entre otras cosas conseguir una notable dosis de fama pero la fama es un intangible que no sabemos exactamente qué significa en ocasiones cuesta caro hace unos días en el faro Javier Cámara protagonizó uno de esos momentos mágicos que se viven en la radio y contó lo que parece es la fama que le ha costado en algún momento creo que merece la pena que lo recordemos