La Ventana (28/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:07 los taxistas de Madrid trasladaran su protesta a la Puerta del Sol que es la sede del Gobierno regional en este octavo día ya de huelga Alfonso

Voz 0089 00:14 venga buenas tardes qué tal buenas tardes Carles Puerta del Sol tomada por el sector del taxi podéis escucharlo una hora ya de gritos ID proclamas en favor de la negociación en este octavo día de huelga piden que el presidente Ángel Garrido salga al balcón y entre tanto han volado eso sí al menos dos huevos frescos que han impactado directamente contra la entrada principal de la que es la sede del Gobierno regional madrileño aquí siguen y aquí estarán hasta las siete de esta tarde cuando la protesta se va a trasladar al Palacio de Deportes de Madrid en sus alrededores el PP madrileño tiene previsto celebrar un acto preelectoral

Voz 1 00:51 no sólo al Congreso Ester Bazán donde está acompañado del gobernador del Banco de España augura una considerable desviación del déficit por los presupuestos del Gobierno Cámara Baja Eladio Meizoso adelante

Voz 0527 01:00 de del Banco de España estima credibilidad al ciudadano porque el Banco de España dice piensa como el Gobierno que la economía va a crecer un dos con dos por ciento este año pero sostiene en cambio que los presupuestos del Estado sobrevaloran mucho el aumento de la recaudación fiscal el regulador calcula que los ingresos incluidos los dos nuevos impuestos las tasas Google Tobin llevaran a un déficit público co del dos por ciento muy por encima del uno contra objetivo asumido por el Gobierno y que el déficit ha dicho el gobernador Hernández de suecos más superar el dos por ciento Si los nuevos impuestos recaudan menos que lo previsto ya hay muchas probabilidades de que sea así dice o si la economía crece menos del dos con dos por cien también hay fuertes riesgos por el entorno internacional sigue aquí la sesión en el Congreso

Voz 1454 01:47 la que fuera fiscal general de Venezuela destituida por el gobierno de Maduro ha estado en La Ventana asegura quemaduras sembrado el miedo entre los militares y los ciudadanos Luisa Ortega ha apostado por la reconciliación pero con justicia y añadía

Voz 2 01:58 que venga andar con escolta dictaron Venezuela ha sido Nicolás Maduro que me violaron la Constitución ha sido Nicolás Maduro todo su equipo eso ha dejado otra alternativa Maduro no ha dejado otra alternativa ya hay que actuar de alguna manera

Voz 1454 02:15 se pone en marcha la última mesa de diálogo social la de Igualdad el Gobierno y agentes sociales se han reunido hoy Rafa Bernard

Voz 1762 02:20 todo brecha salarial igualdad de oportunidades au conciliación son algunos de los temas que se han tratado en esta reunión inaugural de la mesa de igualdad en la Moncloa con la vicepresidenta Carmen Calvo y los líderes empresariales y sindicales Los sindicatos los únicos que han hablado tras este primer encuentro reprochan al Gobierno que haya tardado tanto en lanzar este diálogo que consideran fundamental Cristina Antoñanzas vicesecretaria general

Voz 3 02:40 creo que el Gobierno de nuestro país ha perdido una gran oportunidad durante seis nos íbamos con los deportes Toni López

a esta hora continúa la reunión entre el delegado del Gobierno

Voz 5 03:08 los súbete Cela patronal un auto denuncia agresiones a sus trabajadores y habla de fe

Voz 0313 03:12 la de protección de la Policía Nacional el delegado de

Voz 5 03:15 defiende la actuación de los agentes durante las protestas y ha hecho un llamamiento a la tranquilidad Eduardo Martín presidente de un auto José Manuel Rodríguez Uribes delegado del Gobierno

Voz 6 03:24 las agresiones que estamos recibiendo son de muy diversa consideración desde pedradas e lomos con ácido huevos e juzga será ruedas ya está perdigones disparos en la ciudad de Madrid hacia

Voz 7 03:35 los conductores lo que está haciendo Policía Nacional hasta la fecha pues es muy eh un trabajo muy serio de día de noche con investigación con detenciones is siempre también vuelve a pedir que cuando tengan una situación de ese tipo buscará alguna denuncia como Le hemos dicho también a los taxis

Voz 0313 03:53 sobre la agresión con una pistola de perdigones

Voz 5 03:55 a un WC en la madrugada del sábado el delegado no ha confirmado si se trata de un taxista ya ha dicho que se está investigando más cosas la sanidad pública madrileña ha perdido trescientas camas más de cuatro mil trabajadores desde el comienzo de la crisis son las conclusiones de un informe que hoy ha presentado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad pública y el sindicato Comisiones Obreras aseguran que la derivación a la privada empeora la atención al paciente demora la Atención Primaria Rosa Guardado Comisiones Obreras

Voz 8 04:22 que por ejemplo para fisioterapia el sesenta

Voz 9 04:25 ciento espera más de sesenta días en la ontología más de sesenta días espera el doce

Voz 7 04:31 entonces en antología infantil dieciocho en la matrona fortuna

Voz 0281 04:36 y una cosa más en Móstoles el segundo teniente de alcalde y portavoz de ganar Móstoles Javier Ortega ha anunciado que va a retirar su candidatura a las primarias de Podemos en este municipio y que va a encabezar su propia lista para las municipales de mayo Ortega ha manifestado los últimos días su apoyo Hain

Voz 1 04:51 con corregir trece grados hasta ahora en el centro de la capital

Voz 1454 05:02 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete a las seis en Canarias

Voz 1 06:46 es escuchada cada tarde por ochocientos seis

Voz 16 06:48 mil oyentes si nos pusiéramos uno encima de otro alcanzaría una altura de mil trescientos setenta kilómetros y medio saldrían de la atmósfera pero llegarían al espacio exterior veo por qué pone a los oyentes de La Ventana uno encima de otro hombre bueno para hacer un símil para que se vea que son muchos que llegarían hasta el espacio eso no se hace con los oyentes les ponen uno encima de otro arriba ataques hagan de la atmósfera eso no es humano de lo no pero

Voz 17 07:14 eso es un símil no exime el máximo La Ventana

Voz 0313 08:57 son las seis y nueve minutos de la tarde a las cinco y nueve en Canarias hoy en nuestro paseo diario por la historia ponemos el foco en una unidad militar muy made in Spain aunque su fundador expirara en realidad en en Francia no hablamos de la Legión que está a punto de cumplir un siglo de vida pero hablamos sobre todo de su fundador el inefable Millán Astray

Voz 21 09:21 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 20 09:29 no

Voz 1626 09:37 no de aquí a un año la Legión celebrará su centenario fue el veintiocho de enero de mil novecientos veinte cuando este cuerpo de voluntarios nació con mal pie porque el encargado de darle forma fue un exaltado llamado José Millán Astray hasta mediados del siglo pasado ver un legionario y cruzarse de acera era todo uno agresivos Chuck Close intocables fieles sólo a sus normas Troyano Nos gustan mucho más esos legionarios y legionarias que se han volcado en veintitantas casi treinta mil en el de paz de Mali al Líbano de Afganistán a Bosnia que los muscular hitos de pelo en pecho que tienen la muerte por bandera porque morir hay que morirse lo menos posible Millán Astray se empeño en fundar una legión extranjera parecida a la que tenía Francia y no paro de dar la tabarra el ministro de la Guerra hasta que lo consiguió en mil novecientos veinte se juntó con su amiguete el dictador Franco pergeñando la simbología los lemas las ceremonias sí consiguieron carta blanca para aplicar una disciplina tan extrema como eficaz eran el combate nacieron los novios de la muerte que eligieron como patrón al Cristo de la Buena Muerte como lema legionarios a luchar legionarios Amauri y que tenían un jefe que se las pasó gritando viva la muerte es más Millán Astray hizo lo posible para que lo mataran le faltaba el brazo izquierdo y el ojo derecho sufrió heridas en el pecho en una pierna y un disparo en la cabeza le provocó vértigos el resto de su vida cada vez que la girada y encima le tocó como esposa una fundamentalista de la castidad lo mismo por eso el hombre de esforzaba en el campo de batalla

Voz 22 11:55 eh

Voz 1626 12:04 Millán Astray se casó con una mujer que inmediatamente después de la boda nunca antes que hace falta tener mala leche le confesó que había hecho voto de castidad perpetuo nada de sexo en lo que les quedaba de vida Millán Astray como caballo pero legionario presunto católico fiel esposo lo aceptó y fue a partir de entonces cuando le dio una hiperactividad militar fuera de lo común volcó todas sus energías en la patria sobre todo en el tercio de extranjeros lógico porque al menos gritaba a mí La Legión y los Legionarios igual cuando llamaba a su mujer ni caso

Voz 1 12:44 pues vete saber si hay alguna explicación para entender a un tipo tan tan especial como Millán Astray al que recordemos uno a uno les soltó aquel histórico fallos acepción de la palabra especial Advent Pereira pero no convencer es igual hubiera salido un pelín menos bestia subir escuchado alguna vez La Ventana de los libros

Voz 4 13:06 ya no estás de sientes escribiría para vivir ahora quiero vivir para contarlo Tana de los libros con Benjamín Prado tener bote tres horas que no son

Voz 1 13:31 ella ellas ha imperado buenas tardes buenas tardes se queda corto con lo de especial entrantes te botellón

Voz 0281 13:38 qué exageración de la palabra apreciado nada lo noria pero sí estaba pensando en en la en esa ese himno de la Legión que en realidad es un cuplé si José Costa sí que es un poema maravilloso a quién dice cosas como es todo es hoy un hombre aquí en la suerte hirió con zarpa de fiera soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte leal falleras un poema maravilloso que luego se ha ido de Ford se convirtieron en un poema bélico pero como cumplirá una maravilla oye y tendremos que saludar no al director de la Escuela Escritores tú que eres bueno yo creo que debería pagarse algo de entrada el le he preguntado ascensor qué tal por Curazao y el muy miserable me ha respondido el curso muy bien

Voz 1 14:16 estoy gol curso Javier sí

Voz 0313 14:18 Carlos buenas tardes hola qué tal dos semanas a Sao dando un curso de escritura no es algo que todo el mundo pueda contar

Voz 17 14:25 pues la verdad es que la verdad es que no es que es una inmensa suerte para que os voy a decir lo contrario no todo ha sido una una colaboración de la Escuela de Escritores con la Universidad de Curazao y la escuela holandesa Ortez bueno pues hemos propuesto una curso allí y se ha llenado de gente de allí de brasileños también ha habido una persona que querido desde España la gente brasileño sino

Voz 1 14:46 pues a partir de ahora curas colegio localidad pero bueno ideal

Voz 17 14:49 brasileños y bueno la verdad es que ha sido así un curso estupendo y luego pues una isla maravilloso también tenía

Voz 0313 14:55 la hoy una de Majadahonda ya los decidisteis por esta noche por la playa no

Voz 17 15:00 creada por la playa la las igual las tortugas marinas nadando contigo

Voz 0313 15:06 te da tiempo veo tenemos final mensual del concurso de Relatos en cadena y por lo tanto la emoción y los nervios propios de esta de esta convocatoria luego vamos con los

Voz 1 15:14 la lista si les saludamos La Ventana de los libros

Voz 0313 15:16 lo saben todos los oyentes aquí insistimos mucho en hacer cantera del lector hacer cantera de lectores y buscar los caminos los vericuetos lo que sea las vías de entrada para que la gente más joven para que a los chavales y las chavalas se animen a a tener un libro entre manos si aventurarse en la fantasía hay en descubrir otras historias y otras vidas bueno pues resulta que hoy ya conocemos a las ganadoras de los premios de debe de este año que son dos escritoras Elia Barceló Maite Carranza a las que esta tarde hemos invitado para hablar de literatura infantil juvenil osea de historias hechas para eso para lectores jóvenes

Voz 23 15:51 si le seis venían aquí a que que ella

Voz 16 16:08 a esos lectores jóvenes tienen que conocer a la puerta esta canción

Voz 1 16:13 porque es el número uno esta semana en en los cuarenta y nuestras invitadas son Maite Carranza Elia Barceló ambas es la tercera vez que ganan un premio de Mayte ganadora del Premio de Literatura Infantil lo ha hecho con la novela Safari

Voz 24 16:30 no sé dónde estoy nada me duele un montón la cabeza apenas podía moverla hay siento un zumbido como si estuviesen cortando con una motosierra sonríe rectifico creo que me he confundido el ruido no es exactamente el de una motosierra no soy experto en motosierras yo diría que son algo así como a gruñidos de un animal tampoco soy experto en animal aunque pensándolo bien un animal no puede ser pero lo es suena el rugido sordo de un perro rabioso antes de atacar quiero pensar pero no hay manera sospecho que me he pegado un porrazo por eso tengo la frente borrado la memoria por más que me deban en los esos no sé quién soy ni cómo me llamo el único recuerdo que conservo es el de una chica encantadora que sonríe habla sin cesar se llama Mary yo de eso estoy seguro al pensar en ellas se me llena la boca de un sabor dulce Chocolate ADO deseos de abrazarla aunque no esté conmigo creo que es un recuerdo bonito de pronto Gomes objeta el brazo vino Guido esta vez muy cerca tan cerca que el aliento me quema la piel me obliga a abrir los ojos los vuelva a cerrar aterrado es una bestia salvaje a medio palmo de mi cara olfatear Dome he visto un hocico enorme y unos dientes largos y afilados siento su respiración en mi mejilla izquierda y el calor de su cuerpazo enormes sobre mi camiseta

Voz 1626 17:53 no no

Voz 1 17:55 esos Safari de Maite Carranza Elia Barceló ha ganado el premio debe

Voz 26 17:59 Literatura

Voz 1 18:00 en Il con la novela El efecto Frankestein había unos ojos a una penumbra donde un

Voz 0564 18:04 brillante luz anaranjada pintaba rayas en la pared al atravesar una persiana entreabierta no sabía dónde estaba por un momento sintió que se ahogaba asustado porque no reconocía el techo de la habitación ni nada de lo que había a su alrededor volvió a cerrar los ojos a veces pasaban cosas así y en unos segundos todo caía de nuevo en su lugar las cosas se aclaraban por sí solas los abrió otra vez despacio como dándole a su cerebro una oportunidad de ponerse en marcha y ofrecer en la respuesta que buscaba nada seguía sin saber dónde estaba ahí porque se había despertado allí al anochecer habría bebido demasiado la noche anterior y algún compañero le habría ofrecido quedarse en su casa se incorporó de golpe quedó sentado en la cama con una opresión en el pecho que si no era terror se le parecía mucho no recordaba nada de la noche antes por nada su mente era un agujero negro un desierto vacío total

Voz 1 19:00 el nuevo Maite Carranza buenas tardes buenas tardes qué tal felicidades enhorabuena

Voz 8 19:06 hay mirar montamos muy asombradas porque nos habíamos oído mutuamente nuestros novela resulta que hay muchísimas coincidencias venga

Voz 0313 19:14 los contactos entre vosotras os escuchamos

Voz 8 19:17 eso es lo que es cuestión muy amigas porque coincide

Voz 1 19:20 de ahí que hay que que punto de conexión

Voz 8 19:23 si partimos de un mismo punto el punto del desconcierto y el despertar en otro lugar y en otro espacio y no sé

Voz 3 19:29 a ver quién le dirigirlos

Voz 27 19:32 ahora nos ha lado del tripartito gemela barata yo a Boston California

Voz 8 19:36 sí eran dos jurados diferentes ese es nuestro pero por qué no se conocían entre sí o no han leído las novelas de una ni de otra públicas

Voz 0313 19:47 el mes de marzo pero alguna cosa sabemos que safari por ejemplo está enfocada lectores a partir de los diez años

Voz 17 19:54 menos de veinte días en que es una historia de la historia de un niño de Dani que un día descubre que

Voz 0313 19:59 algo muy cierto que los chimpancés y los humanos tampoco somos tan diferentes y algo también cierto por desgracia que algunos científicos son sexistas y racistas

Voz 8 20:06 eso mismo lote y otros que no estaban científicos también sí pero cuando ciudad en un científico pues malo malo porque nos los creemos y los niños en los creen la ciencia tiene un valor como irrefutable parece ser que porque lo haya escrito alguien sesudo tiene que ser verdad sí bueno podemos cuestionar los las cosas te tienen que cuestionarse tras ellos y nosotros

Voz 0313 20:29 la novela de Elia el efecto Frankestein bueno Elia Barceló ya lo saben los oyentes es una de las grandes de la ciencia ficción española no por ver su primera ópera novela juveniles del año noventa ahí

Voz 3 20:39 siete pues si noventa afines sino ahí no dice tener estos años ha escrito veinticinco a las doce de las cuales son de literatura juvenil el efecto Frankestein a partir de que arranca cuál es el origen de la historia pues yo quería hacer un homenaje a los doscientos años de imágenes también si Geli el año pasado no que fuera en dos mil dieciocho y entonces pensé que que es que Frankestein originales así como un árbol lote inmenso que está ahí hundiendo sus raíces en todas nuestras concepciones arquetípico yo quería posponer Mi remita a ese árbol entonces hice una historia en la que conocemos a Frankenstein al Víctor Frankestein que crea el monstruo pero él es un personaje digamos marginal secundario el central es su mejor amigo y una chica de este tiempo que enamorada de este muchacho maravilloso lo sigue ese encuentro en el siglo XVIII

Voz 0313 21:36 el viaje en el tiempo como se llama la protección

Voz 3 21:38 lo que no puede volver la protagonistas llama no

Voz 0313 21:42 está muy bien esta novela que que que explica o dónde pone el acento en en los caminos diferentes que tú puedes elegir en la vida y lo que condiciona una decisión Ci U

Voz 3 21:51 una cosa muy importante para mí siempre en la novela original es la cuestión de la responsabilidad de que uno no puede hacer ciertas cosas sobre todo cosas como devolver la vida en la materia muerta y luego asustarse

Voz 1 22:03 porque el más es muy feo y abandonarlo

Voz 3 22:05 entonces la cuestión de la responsabilidad a mí me parece fundamental ID que toda decisión

Voz 8 22:11 tiene conclusiones es City en consecuencia

Voz 3 22:13 las no siempre son unas consecuencias muy graves y luego también el amor que que arregla mucho usted

Voz 1 22:21 alguno se crea otro

Voz 0313 22:24 Maite y el protagonista tu novela o la protagonista cómo se llama

Voz 8 22:27 Dani niño tiene un problema que es mudo porque de pequeño cayó a la

Voz 0313 22:32 la fosa de los leones a veces pasa

Voz 8 22:34 en ese caso es humorístico el libro oí quedó pues con con ese trauma que nunca más ha vuelto a hablar por eso sus padres lo llevan de safari África a ver si viendo leones se vuelve al recibir el trato sale un grito pero bueno es lo conseguirán otros no sus padres

Voz 0313 22:54 qué tal le va el viaje por África en lo que se pueda

Voz 1 22:56 claro que se pueda comentaré muy

Voz 8 22:59 muy intenso muy intenso en una experiencia poco a poco la va normalizando pero al principio ciertamente es como aterrizar eso pues en una isla desconocida en muchos compañeros no entiendes nada si se va acostumbrando y resulta que esos compañeros son ni más ni menos que chimpancés pero él nos va radiografía ando oí olvida olvida que son pues de otra especie de son primates au no son humanos como se dice los aprecia como se pues en sus compañeros de clase más simpáticos

Voz 3 23:31 pero es que lo justo pero hay gente que dice sólo que es una experiencia intensa cuando para otras personas de horror

Voz 1 23:39 pero fíjate que las pongas del espíritu Tarzán

Voz 0281 23:44 la revisión del mito de Frankenstein es que hay cosas que nunca terminan hay cosas que se pueden revisar una yo otra otra y otra vez y siguen manteniendo L Chifa sobre los lectores

Voz 0313 23:54 como las buenas canción la fascinación porque bueno al final

Voz 0281 23:56 al estamos hablando de de ese deseo lo ha del hombre del ser humano de la mujer

Voz 1 24:04 en la selección

Voz 8 24:07 las Infantas hemos tenido que intentarlo

Voz 0281 24:09 son como como alternativa no porque no podemos tener la vida eterna o El mi todos los paraísos perdidos la naturaleza y todo esto al final es la literatura de siempre y las obsesiones de siempre

Voz 3 24:19 tan no son los clásicos

Voz 8 24:21 pero yo yo en ese caso ha sido consciente porque siempre quise escribir algo en honor de mi Tarzán de los monos de joven joven que es muy desconocido al mismo tiempo que es verdad ya sí de formación y nunca ejercía no no no no pero las nueve así me bueno se me he servido de todo lo que aprendí una maleta de posibilidades infinitas maravillosa pero Tarzán de los monos es fue un héroe un héroe para muchos chicos de hace muchos años pero que cuando veíamos las películas Nos horroriza vamos porque no se parecían en nada al personaje que era un lord que era John Clayton el lord lord Grey stock

Voz 3 25:03 el azul que era capaz de leer era

Voz 8 25:05 capaz de de leer y escribir por su cuenta e aprendió solito es decir algo más que eso

Voz 1 25:12 la riqueza verbal los mismos sí sí pero

Voz 3 25:14 ha pasado lo mismo con Franken está en que el Franken está en que todo el mundo recuerda de la película gusto que tiene poquito que ver con el que no está en original

Voz 0281 25:23 Moderno Prometeo lo llamaban a la gente

Voz 3 25:26 así es lo que ella consideraba que quién estaba en el centro de la novela era del estudiante era Víctor Frankestein que él era la víctima y él era el protagonista y desde entonces yo creo que para todos casi todos los lectores está clarísimo que la víctima ya el protagonista es el monstruo que el pobrecito el muro Lidón y nombre que menudo padre que ni siquiera te pone un nombre con lo barato que sale

Voz 0313 25:48 yo no había pedido esto eh sí claro claro está tiene si tiene toda la lógica

Voz 27 25:52 se había dado cuenta el hombre de Olvera o cuando lo estaba construyendo verdad se da cuenta cuando

Voz 1 25:57 vive Elite una cosa muy muy hermosas

Voz 0313 25:59 entre que hablamos de de de libros de música va de cultura general nos interesamos por el proceso creativo nos encontramos con con algunas historia chulas muy muy sorprendentes no en el caso de de Maite y en el caso de Maite la novela Safari Park este que este libro se debe en buena parte a la firme vocación de un sobrino tuyo de Salvador que quería ser primatóloga desde que era un ningún chino de esos de vocación precoz ahora está a punto de conseguirlo Tete Tete ha empujado te espera Un poquito esto no

Voz 8 26:30 pues sí la verdad ahí ahí esas vinculaciones emocionales que siempre resultan pues prolíficas son el momento la chispa que enciende fui a visitar la Fundación Mona que nos hizo una visita para la Familia hiel llevaba trabajando un par tres de años de es vocacionales es están ahí como estudiantes trabajando habla con tanto cariño y con tanta tanto conocimiento de cada uno de los chimpancés sea era como sus amigos

Voz 0313 26:57 la Fundación Mona atiende primates maltratados no

Voz 8 27:00 si esto tiene algo sí señor sí pues en una fundación no Mona claro cada cada chimpancé tiene su historia arrastra su mochila ahí es como una persona es ese pues bien vino de un circo no hablaba no se comunicaba estuvo sin comer no sé cuánto tiempo hasta que encontró a esa otra que mira fíjate lo hizo de mamá o ese ese es un mentiroso o este otro es un tramposo o es es muy listo es tenían su personalidad cada

Voz 1 27:28 a mí me me me dejo

Voz 8 27:30 sin palabras y pensé eso es lo que es el inicio de una historia esa ese no ya saber que es un chimpancé sino que es alguien con sentimientos emociones y con historia con carácter que establece también pues su su propia vida en función de los lazos que tiene con los demás y eso es lo que hace Dani ese verano

Voz 1 27:49 bueno yo eso es lo que hacía jugáis con desgarro esto claro

Voz 0281 27:53 así de alguna de alguna manera explicarnos también que los animales tienen sentimientos y los animales tienen emociones de alguna manera llevarlos al territorio de el del ser humano también no también era en el fondo era novelas naturalista también

Voz 1 28:07 pero no sólo aventuras algo racistas e también hay que bueno

Voz 0281 28:14 las cosas en el contexto de su tiempo y en aquel tiempo seguramente Edgar Rice Burroughs ahora mismo habría sido un tipo mucho más mucho más razonable

Voz 8 28:23 tenían honor también los primates sí tenían un concepto de del valor diferente a los humanos que siempre han sido considerados crueles Si sin principios

Voz 0313 28:32 bueno Maite Carranza y Elia Barceló y ha dicho que son ganado horas de los premios se debe de literatura infantil y juvenil con sus novelas iban a seguir con nosotros a La Ventana de los libros ya os aviso ya os advierto de que vamos a atracar que a formar parte del concurso del jurado que decide quién pasar a segunda fase del concurso Relatos en cadena más nada menos que finalmente mensual osea que

Voz 1 28:53 pero de los tres relatos no ahora ya no

Voz 0281 28:55 parecéis tan valientes eh

Voz 1 28:58 de los tres relatos uno se batirá el cobre

Voz 0313 29:01 a final de temporada con un premio de seis mil euritos

Voz 1 29:04 es un ratito bastante complicado ya otras cosas de libros

Voz 1 32:48 aquí seguimos en La Ventana de los libros estamos ya en el tiempo del concurso Relatos en cadena os queremos final mensual estaba pensando Javier Sagarna ya que has tenido a bien compartir esa experiencia de un curso de escritura en Curazao que hay que tener cara dura hay poca vergüenza parecen malas vamos a repetir suerte dura hoy igual podríamos incluirlo como premio o accésit o lo que fuere para el concurso no que tiene mano porque es ese curso con quién ha sido por curiosidad es sólo de vuestra escuela o es de la escuela de escritores con una escuela

Voz 17 33:19 a grandes Universidad las artes con la Universidad de Curazao hemos hecho Liga Elia y Maite ellos dijeran

Voz 0313 33:28 te dan un curso Escritura acorazado creció mucho problema no tenía

Voz 1 33:31 día estamos si no es un problema limitado el próximo el próximo septiembre a lo mejor puede haber una ocasión por lo dejo caer hace menos frío que en Minsk

Voz 27 33:43 estoy segura de que quien más muchísimo mejor

Voz 17 33:45 es mínima magnífico pero sobre todo una cosa que me ha sorprendido es la gente la gente de allí es maravillosa es encantadora hablan todos cuatro lenguas durante toda la totalidad de ellos papiamento inglés holandés inglés y español

Voz 1 33:58 públicamente toda la población por cuatro y eso a Europa

Voz 17 34:02 y es un es un lugar es un lugar realmente realmente mágico y más que eso que tiene esa cultura del papiamento que desconocemos prácticamente que es interesantísimo

Voz 1 34:10 se nota que no ha picado no viaje de Javier Maite Fandos Zamora

Voz 0313 34:16 vamos a saludar a los finalistas de este mes que son Patricia Collazo Almudena López y Miguel Ángel Flores Patricia tiene cincuenta y un años es Argentina aunque vive desde hace mucho tiempo era nosotros en Alcobendas concretamente trabaja como consultora informática y ha sido finalista anual las dos últimas temporadas tan ahí rascando belgas de Patricia las tardes hola buenas tardes cómo estás Patricia cómo va eso muy bien muy bien hemos empezado bien el año todo en orden si bien y con ganas si os venga pues que tenga mucha suerte queda con nosotros se quejaban de recomendaciones y cosas por cierto Patricia literatura juvenil e infantil recuerdos algunos primeros libros

Voz 35 34:51 sí sí claro era yo fui lectora desde muy pequeña y no sólo los que más recuerdo Alicia los cuentos de la selva de Horacio Quiroga todo Julio Verne que yo era muy fanática Israel leía en las vacaciones de verano reduciría los mismos libros

Voz 0313 35:09 oye unos comentó este núcleo unos comenta hasta el último día que hablamos Patricia que este año te habías puesto como propósito lo de darle un empujón a la novela que estás escribiendo no sé si bueno pasado

Voz 35 35:19 estoy en eso no con la fuerza que quisiera pero pero voy poco

Voz 0313 35:24 Benjamín saca la tarjeta amarilla por favor

Voz 1 35:27 es verdad que tenga mucha suerte Patricia

Voz 35 35:32 días Almudena López treinta y nueve años en Sevilla

Voz 0313 35:35 historiadora de arte trabaja del arte trabaja como guionista echó varios documentales guiones para documentales pero sobre todo escribe lo comentamos mucho en su día cuando hablamos con ella para las audio guías de los museos la última que ha entregado ya es para la Casa del Rey Moro en en Ronda Málaga irá anterior que comentamos en su día con ella para la exposición sobre Balthus en el Thyssen que se va a inaugurar el próximo día diecinueve de febrero Almudena buenas tardes qué tal cómo estás cómo eso muy bien qué tal oye que estás estás leyendo algo interesante que podamos comentar

Voz 35 36:06 pues lo comentaba antes a Manuel al redactor que estaba leyendo espejos de Galeano

Voz 0313 36:11 no no está mal oye te has comentado que ayer de un tirón escribirte una obra de teatro corto pero con la obra de teatro ya que pasó Almodena a ver bueno

Voz 35 36:21 yo desde hace como un par de años está empezado escribir teatro breve

Voz 36 36:25 que es un género que me que me divierte mucho

Voz 35 36:29 bueno un día se puede de hecho ayer se tuve la idea Hay empecé a escribir si de un tirón salio

Voz 0313 36:36 el suelo ideal cuál es el pueden cuál fue el punto de partida lo lo que puedas contar que te inspiró

Voz 35 36:41 bueno me expiró la reina Inglaterra en Bargas entonces obra quiero

Voz 0313 36:48 muscular larga vida

Voz 35 36:50 la reina pero muy larga

Voz 0313 36:53 muy bien hoy Almudena que estamos hoy con las ganadoras de los premios se debe de la deuda infantil juvenil algún libro que recuerdes tú de tu adolescencia o de cuando empezó cuando empezaste a ojear

Voz 35 37:03 pues el libro que tenía yo de de cabecera en la mesa camilla de siempre da la historia interminable fue porque además era bueno más o menos de de mi época no en los ochenta

Voz 36 37:17 sí y lo vamos siempre lo lo leí lo releí a una a una y otra vez

Voz 0313 37:21 bueno es de los ochenta pero estamos en un tiempo donde la nada va avanzando e va va conquistando va conquistando territorios vez tiene más misterioso es bueno bueno Almudena que tengas muchísima suerte Miguel Ángel Flores de Córdoba Vivienne en Sabadell desde hace desde que tenía un año de hecho tiene cincuenta y uno que lleva ya un tiempo Miguel muy buenas tardes qué tal hola buenas Parra ceder Garda se dedica tanto al mundo del teatro como autor director y a veces actor como amo de casa sé que sois tenéis aficiones parecidas con con Almudena tú de de literatura infantil o juvenil que recuerdas

Voz 37 37:54 sí Palmira de literatura infantil que lo tendrá muy infantil pero lo que pasa es muy jovencito Leila ávida sí que cayó me mano que fue un libro que me marcó muchísimo y luego

Voz 1 38:07 no Martín Vigil no

Voz 37 38:08 la bandera de Milán el seudónimo dará en Milán que recibió el premio o concurso de el setenta y cuatro o algo así sí que luego se hizo una obra de teatro Armando detrás de sacos

Voz 1 38:21 a veces la vida sale a su encuentro

Voz 37 38:26 en entrar pero se tituló La vida por delante y la protagonizada a Concha Velasco

Voz 1 38:32 ha presionante bien

Voz 0313 38:34 Miguel Ángel Flores tiene una curiosidad se lo dio a los oyentes las para comentarlo para su nombre artística usó Miguel Ángel todo junto para diferenciarse del promotor Miguel Ángel Flores que fue el principal responsable de la tragedia del Madrid Arena que entran en alguna página de Miguel Ángel todo junto que es por eso hoy es sigues leyendo patria exterminado

Voz 37 38:54 le dejado aparcar un poco porque me he enterado que de de del libro es el de deje su mensaje después de la señal

Voz 1 39:01 sí

Voz 37 39:02 me la hace algún tiempo y ahora me estoy leyendo pensando viéndolo con esa visión teatral ver cómo se podrá hacer en teatro porque se ha firmado ya no la ley en no sonando ya firmados ya en una compañía del País Vasco y entonces pues la curiosidad me han pedido y entonces lo estoy leyendo ahora pues eso viéndolo desde desde desde la butaca casi

Voz 17 39:25 muy bien porque además es que Arantxa portavoces está absolutamente desatada no solamente eso sino que hace poco meter aunque también está nominada como finalista al Premio Europeo de Literatura

Voz 37 39:34 efectivamente la mecánica

Voz 17 39:37 realmente está absoluta ganadora del concurso fue que llegó a ganar el concurso o no

Voz 1 39:42 no yo quiero un par de un par de veces no llegó ganarlo no quisiera haberlo ganado fíjate la trayectoria sin haberlo ganado

Voz 37 39:49 en el duelo ya ya no hay que la baja Arantxa desatar

Voz 1 39:52 el título de obra Arantxa desatada directamente

Voz 0313 39:55 bueno Miguel Ángel que tengas mucha suerte tenga que das con nosotros que Benjamín tiene un par de recomendaciones para hacer como todas las

Voz 1 40:01 Maradona

Voz 16 40:08 de vida

Voz 22 40:18 no

Voz 32 40:22 sí

Voz 22 40:25 aquí

Voz 16 40:28 me

Voz 0281 40:31 Ida Vitale la último Premio Cervantes nunca había escrito un libro de prosa biográfica ahora saca este sex Palace dónde que es el nombre de un lugar que había en la calle se expiren Méjico que es la época de subida que ella quiere recordar a veces la memoria canta a veces murmura dice una de las hermosas Brass de de este libro Ida Vitale claro la memoria cantaba cuando ya empezó este libro eso ha a murmuró porque cuando llegó la fecha entregársela a los editores falleció su marido el hombre como lo había estado toda la vida y eso retrasó mucho el el libro cuenta muchas cosas y habla de mucha gente claro a esa gente que estaba en México en esa época y claro dónde empiezan a aparecer de premios Nobel premios Cervantes bueno pues te cuenta muchas cosas de de Octavio Paz por ejemplo no ha de quién le había hablado por primera vez dice Bergamín en Uruguay sabes que José Bergamín estuvo en Montevideo exiliado me hace gracia porque ocurre un poco lo que pasaba con Alberti Octavio Paz que teniendo ideologías absolutamente contraria así chocantes en aquellos momentos sin embargo nunca dejó ninguno de reconocer al otro como un gran poeta

Voz 0313 41:42 hoy me hoy me he enterado de que Pasolini admirado mucho Alberto Bueno Lidón presentó

Voz 1 41:47 pero el libro Sobre los ángeles de Rosa

Voz 0281 41:50 que en en su versión enterado italiana bueno cuenta como Octavio Paz era un poco malvado siempre sometía

Voz 1 41:56 entre algunas pruebas por ejemplo un día estando ella con José Emilio Pacheco y con creo que Álvaro Mutis le dice Paz y a ver

Voz 0281 42:06 para usted quién es la mejor escritora de México claro los dos pensaban que la mejor es la escritora de México Allen agarro la exmujer de Octavio Paz y con quién andaba realmente casi literalmente a tiros lo piensan mucho pero deciden qué tiene que decir la verdad y yo creo que es Elena Garro dice Octavio Paz a que sí bueno lo que cuenta de Octavio Paz es como un día va va cuando ellos regresan a Montevideo va a dar una conferencia allí Se acerca un chat dado que la intenta regalar ni más ni menos que la mascarilla mortuoria de verbo Noddesbo gran poeta modernista que había muerto empezaba

Voz 0313 42:44 no hay que había muerto en Montevideo precisamente cuando estaba

Voz 0281 42:46 de de embajador y alguien le quería regalar ante el horror de Octavio Paz sale José Emilio Pacheco sale José Juan José arreó con sus muchas excentricidades ya hay un par de historias del Gabo naturalmente cuando vio que era era íntimo amigo de de Mutis no una de ellas cuando va a publicar la crónica de una muerte anunciada le encargan de la modesta revista en la que trabajaba Ida Vitale Iker al único suelto que tenía la ya monje Fazio le dice tiene que conseguir que García Márquez escriba un artículo sobre su propia novela para el próximo número pero ya lo dice mires que por supuesto no pagamos esto es un acto de promoción para el mismo usted comprenderá que vamos a pagar ella empieza a habla con Álvaro dice que creo que puedo hacer dice bueno yo llamo al PES Jamal Gabo el Gabo quizá malvada mente le dice no hay ningún problema pero yo estoy fatal de tiempo vamos a hacer una cosa escribe lo tu el texto como si fuera yo claro ida dice yo me siento como si

Voz 1 43:38 es un emir de Las mil y una noches me hubiera hecho cuéntame un chico

Voz 0281 43:41 te sino te ríes te corto la cabeza naturalmente no

Voz 0313 43:44 bueno no diré lo que pasa para que los lectores muy bien

Voz 0281 43:47 en él mi el Ministerio abonado o por ejemplo una más el momento en el que en el que a ella le dice Álvaro Mutis que ha leído la última novela en aquel momento de García Márquez y que tiene he encontrado un desorden gramatical sintáctica con una frase no allí se crea un silencio terrible que ya sabe que ha producido cuando lo hice mutis es que Carmen mi mujer es la primera electo hora de todas las novelas del Gabo si hay un error el errores usted

Voz 0313 44:16 tras exactamente igual bueno los corredores in

Voz 0281 44:20 de la memoria como decía Octavio Octavio Paz discurren por este maravilloso libro de Osama Shakespeare Palace y que ha Lumen

Voz 39 44:39 no

Voz 0313 44:41 llama recomendamos

Voz 0281 44:43 primer acto Clara Campoamor del amor y otras pasiones artículos literarios lo ha rescatado la Fundación Banco Santander porque claro todos conocemos la Clara Campoamor como política como abogada la famosa defensora del sufragio femenino del voto universal sus disputas con Victoria Kent en el Parlamento y los argumentos que decían que silbaban los voto el voto a las mujeres pues las mujeres que están gobernadas por los curas iban a votar a la derecha así ocurrió el argumento maravilloso de Clara Campoamor que era ya pero es que ser demócrata consiste en eso en darle la capacidad votar a aquellos que te van a quitar el poder incluso una frase muy hermosa pero cuando se va al exilio a parte de algunas entrevistas este libro incluye dos maravillosas donde se entiende como una de las madres del feminismo una mente de una agudeza y de una modernidad tan grande que tú crees que saliendo una entrevista con una persona echan el diario El País de ayer es impresionante no pierde ellas a escribir artículos literarios también aquí hay un montón hay un montón de textos exhibe una en una revista pues sobre sobre Garcilaso descanso hombre sobre clásicos del Siglo de Oro también sobre algunos eh autores menores en los que ya busca la gracia por ejemplo del del ripio o lo divertido porque descubres una grada Campoamor muy simpática con un sentido de humor impresionante además no fíjate cómo habla de de de Baltasar del Alcázar en escritor de la escuela de la escuela sevillana de los que imitaban el estilo italiano y además como como Garcilaso y que se dedicó a escribir poemas más bien absurdos pero muy divertidos hay uno que todo el rato dice por ejemplo en Jaén donde resido vive Don Lope de Sosa iré Thein es la cosa más brava del que has oído tenía este caballero un criado portugués pero tenemos Innes si te parece primero durante todo el Podemos retrasando el momento de contar algo y al final no cuenta nada y eso si tengo que leer el remate del poema porque es uno de los Riazor más graciosos que he leído adherida tres cosas me tienen preso de amores el corazón la bella Inés el jamón las berenjenas con queso al Leganés sube Eldad el jamón que es de Aracena el queso y la berenjena la español antigüedad toma ya siglos

Voz 0313 46:46 pero está muy bien lo que comentas de Clara Campoamor porque fíjate hoy estamos hablando con con Maite Carranza con Elia Barceló ganadoras de los premios Se debe de literatura infantil y juvenil en el caso de la novela de de Maite en en Safari llames como ya hemos comentado que una las uno de los elementos está ahí en la historia es que algunos científicos son sexistas racistas y en el caso del efecto Frankestein de Elia Barceló yo he leído por ahí Elia en alguna entrevista que dices que se puede considerar una novela feminista de alguna forma no

Voz 3 47:15 sí si realmente sí porque es una novela en la que una chica de ahora vive en su propia carne como es la consideración que se le tiene a la mujer en el siglo XVIII se da cuenta que todo lo que a ella le parece evidente en esta situación en la que vivimos en nuestro siglo hace un par de siglos no era en absoluto evidente que ha hecho falta mucho esfuerzo para llegar a cómo estamos ahora poco a poco tanto los chicos como las chicas que lean esa novela se darán cuenta de lo que todas las personas sensatas pensamos que hombres y mujeres somos iguales y tenemos derecho a a lo mismo no

Voz 0281 47:50 sabes porque defendía eso Clara Campoamor dice en una de las entrevistas que las que se incluyen este libro por convicción bien razonada desde luego pero hace más sobretodo por decoro

Voz 3 48:00 sí sí también porque es que es muy feo yo no sé cómo hay personas que todavía se atreven a defender que las mujeres debemos tener menos derechos que los hombres porque los hombres son superiores evidentemente pero sin aportar ninguna prueba no sé cómo no les da vergüenza pobrecillo

Voz 0313 48:15 además de todos los motivos lógicos irracionales más es que es bien Juno es que Esquerra

Voz 1 48:21 perdona Gemma pescar queda

Voz 16 48:23 pero eh

Voz 0313 48:26 ella no era moderno todo lo contrario de la

Voz 1 48:28 de la Vega

Voz 8 48:31 es triste es que a veces los jóvenes piensan así un poco de miedo todo lo que podamos aporta Delia yo y otros muchos

Voz 1 48:40 mira bienvenido sea porque

Voz 8 48:43 cada demos por hecho que hemos conseguido algo

Voz 0313 48:46 sí vosotras que tenéis y me imagino que país además por ahí dando charlas Instituto si hay tratar con el con el lector juvenil no adolescente y claro es que está alivien recordarle recordarles de vez en cuando que los derechos que tenemos que tenemos unos cuantos a pesar de todo coño que eso no ha caído del cielo mi verdad

Voz 3 49:04 tienen que hay cuánto te agradezco que lo diga porque es algo que yo repito constantemente que se den cuenta que para cualquier cosa de las que tenemos ahora ha hecho falta muchos años de lucha a veces

Voz 0313 49:14 tras claras Marcela Sarmiento

Voz 3 49:17 hombre de muerte para que ahora por ejemplo todos ellos chicos y chicas puedan ir a la escuela y que sea gratis y que sea para todo el mundo eso es un privilegio tienen que apreciarlo tienen que darse cuenta

Voz 8 49:29 es más hay cosas que desconocen cómo que Acebes antes no existía la para la palabra bullying no existía la palabra maltrato no se consideraba la manipulación psicológica como algo punible es decir se queda muy sorprendidos kilos han nacido en un mundo en que todo eso se da por supuesto y si retrocedemos un poquitín decimos vuestras ya no madres pero sí abuelas que vivieron bajo Franco no tenían ni tan sólo mayoría de edad reconocible porque eran sus padres sus sus esposos sus hijos lo que no acaban de creérselo parece que les estemos vendiendo Un cuento chino en la pura verdad ese tienen esto así a ver alerta y además se detecta un retroceso en mentalidades que es muy para mí muy peligroso por eso estamos muy contentas con el ocho de marzo del año pasado que percibirían si es una eclosión de libertad y la el

Voz 0313 50:23 Ximo y con el próximo