La Ventana (28/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 se mantiene la protesta de los taxistas de Madrid concretamente en la Puerta del Sol Ester Bazán

Voz 2 00:11 en este octavo día de huelga ya les oímos de fondo dicen que seguirán adelante aunque la Administración no entienda el problema no les dé respuestas en Sol está la sede del Gobierno regional allí también a esta hora con la protesta Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 00:26 buenas tardes dos horas ya de concentración el tiempo solicitando la Delegación del Gobierno de Madrid para esta protesta que lejos de bajar de intensidad se ha incrementado en cuanto a gritos hay también taxistas de Asturias de Euskadi de Andalucía ahí de Valencia el problema se puede extender a otras regiones Nos dicen pero lo cierto es que lo que no hay es fractura ninguna entre las organizaciones del sector en Madrid Miguel Ángel Leal de la Asociación Gremial del Taxi de la capital

Voz 3 00:52 les había a contrapié sigue lo que ha pedido que se que esta unidad siga debate que iríamos todos porque sólo así vamos a conseguir nuestros objetivos solamente el taxi unido cuando siempre ha conseguido toques ha propuesto no tiene no proponemos nada ninguna injusticia no no proponemos nada que vaya perjudica a nadie sino que se regule un servicio que no está regulado que está transportando a Ciudadanos

Voz 0089 01:12 no se han registrado ningún tipo de incidentes

Voz 1454 01:15 en el congreso comparecencia del gobernador del Banco de España que está ofreciendo sus recetas al Gobierno después de repasar algunas cifras como las el déficit en las que discrepa abiertamente con el Ejecutivo en qué punto se encuentra el debate a esta hora Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 1136 01:29 ya están buenas tardes el gobernador del Banco de España está ahora mismo en su segunda intervención cerró

Voz 0527 01:34 la primera con unas conclusiones en que ponía el acento en la necesidad de reducir la deuda pública que estima que podría terminar el año en el noventa y cinco con cuatro por ciento del PIB y la necesidad de reorientar el gasto presupuestario para potenciar sobre todo el crecimiento potencial de la economía tanto por la vía de los ingresos como los gastos para mejorar así la competidor Vida de la economía española y su resistencia ante una eventual recesión el portavoz socialista en respuesta ha defendido las cifras del Gobierno y el objetivo social de los Presupuestos orientados en buena medida ha insistido en recuperar la situación de los sectores más afectados por la crisis económica sigue ahora la sesión en el Congreso de los Diputados con la intervención como decíamos del gobernador del Banco de España

Voz 1884 02:18 de que yo detalla aquí un programa de consolidación fiscal exigiría eso es decir básicamente lo que significa reducir ese déficit estructural del dos y medio al cero y eso osea hace prelado los ingresos o por el lado de los gastos yo no me van a permitir que porque creo que es esencialmente una discusión ideológica que tienen que tener ustedes que yo no entre en ese tipo de consideraciones

Voz 1454 02:39 las palabras del gobernador del Banco de España en su segundo turno de intervención en el Congreso de la situación en Venezuela lo más destacado de esta tarde sobre las declaraciones de en La Ventana de la destituida fiscal general que abandonó el país Luisa Ortega definía así como están como bella las cosas

Voz 4 02:54 ocurre en Venezuela lo que ha sembrado esto el tira no sobre lo haré bien sobre los ciudadano la presión y sometimiento mucho de lo que yo vi en los que doce no están a favor de mundo pero lo hacen porque tienen miedo también hay otra cosa que ha hecho maduro sobre todo con el alto mando militar le dio participación de corrupción para tenerlo ahora en sus manos

Voz 1454 03:25 la Dirección General de Tráfico espera reducir un diez por ciento anual los muertos en las carreteras convencionales con la reducción de cien a noventa kilómetros por hora que entra en vigor mañana en total son catorce mil cuatrocientos diecinueve kilómetros Pere Navarro ha recordado hoy que el año pasado murieron casi novecientas personas en este tipo de vías y los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 5 03:44 dar Esther muy buenas a las nueve se juega el último partido de la jornada veintiuno de Liga Santander Mendi vicio por Mendizorroza se juega el Alavés Rayo sigan al Rayo sale del descenso y meta el Celta hoy el presidente vigués ha ratificado su entrenador Cardoso a pesar de las seis derrotas consecutivas además Álvaro Morata llega cedido al Atlético de Madrid por temporada y media será presentado mañana mañana también será operada Carolina Marín la onubense sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y su intención es llegar al cien por cien al Mundial de bádminton caso juega finales

Voz 1454 04:11 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este lunes a las ocho La siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco dignos

Voz 6 04:22 servicios informativos buenas noches sepuede

Voz 8 04:39 gracias

Voz 9 04:40 qué tal el día pues ahora a descansar porque sabe lo que ha pasado

Voz 1 04:50 Ángels Barceló Hora hora25

Voz 10 04:54 a las nueve las ocho en Canarias cadenas

Voz 0827 04:57 sí

Voz 6 05:05 la Ventana con Carles Francino

Voz 12 05:09 en en en en Chile y le

Voz 6 05:42 hasta verla están pasta Grima guarda tuvo gasto del turista

Voz 0313 06:24 lo estábamos comentando hace apenas unos minutos con nuestras invitadas de hoy en La Ventana de los libros si nos atenemos a la historia la historia en estado puro no hace tanto no hace tantos años que los conceptos como violencia de género e machismo pues dos pero existieran es que prácticamente ni se contemplaban no en España hasta hace muy poquito más de cuarenta años la mujer sólo podía ser prometido esposa viuda o monja como en los siglos más oscuros más tenebrosos de nuestro pasado pero la valentía también es histórica yo les contamos el caso de Francisca de Pedraza la mujer que fue capaz de decir no en la España del siglo XVII Siglo de Oro para algunas cosas para otras no tanto hace cuatrocientos años nos lo ilustran el libro Mujer y media Almudena del Mazo Revuelta nos lo cuenta el catedrático Ignacio Ruiz Rodríguez el hombre que se topó con esta historia Ilha descubierto Ignacio Ruíz buenas tardes muy buenos resaltó claro claro Recio Bono Sorpresa sorpresa la verdad que no teníamos ni idea de qué hace cuatro siglos pudiera haber un fin un caso con una batalla de este tipo acabara ganando además en la justicia quién era exactamente Francisca de Pedraza

Voz 14 07:35 pues Pedro era una mujer condición terriblemente humilde que tuvo la fortuna de de los padres en su más tierna infancia fue educada en uno de los muchos conventos que había en Alcalá de Henares en ese momento de transición entre el siglo XVI y diecisiete allí aprendió algo maravilloso que se llamaba fortaleza interior por más de que sus futuros su futuro de leve para hacer una terrible experiencia esperan no era muy distante a las experiencias que padecían por desgracia hay padecieron las mujeres a lo largo de los tiempos mujeres nacidas en un mundo de hombres diseñado por los hombres para el deleite de los hombres

Voz 0313 08:18 a quién le tocó iba a decir en suerte o en desgracia como como compañero como como marido

Voz 14 08:23 sí ella conoció practicamente el mismo día es logró su sueño podría haber sido permanece el convento de física pero conoció a Jerónimo dejaran y se plasmaba en su sueño su sueño de ser madre de ser esposa algún día eso

Voz 0313 08:42 y quizás en el futuro

Voz 14 08:44 con Dios dejando esa herencia pero vino a converger en su vida con un maltratador que tampoco era caso aislados y bueno el hombre estaba diseñado para ese mundo ir a mujeres

Voz 15 08:57 hemos ser imperfecto tendría que ser corregida

Voz 14 08:59 lo que sí era el mundo de Francis Alfa

Voz 0313 09:02 cuántas veces pide Francisca ayuda a la justicia ya fuera la civil a lo eclesiástica

Voz 14 09:07 pues ella participa llevaría de litigios en Parejo divisiones empieza por la propia jurisdicción eclesiástica mantas recurre a la civil luego vuelve a la crisis explica y finalmente será la justicia universitaria la que finalmente lector que es su gran sueño que era el divorcio la gran novedad este proceso Francisco Pedraza es que haya parece un hecho cuidadito para ese momento histórico bueno inaudito para ese momento histórico prácticamente para nuestro mundo contemporáneo que es lo que sería la antesala ley osea que una orden de alejamiento no sólo contra el maltratador sino también contra toda aquella persona que de una manera directa o indirecta si hacer algún tipo de coerción sobre la mujer

Voz 0313 09:50 se ha obtuvo el divorcio y además una orden de alejamiento del del ex marido

Voz 14 09:55 estamos hablando de mil seiscientos veinticuatro hace cuatro siglos como era el Tribunal Ignacio

Voz 0313 10:00 lo que decidió esto era un tribunal

Voz 14 10:03 en el digamos que especial en este momento histórico la jurisdicción ordinaria con entendemos ahora

Voz 10 10:09 a Pich por cuanto los Pearson

Voz 14 10:11 las generalmente pertenecían a distintos colectivos y cada uno de esos colectivos Estella su propia jurisdicción en este caso la gran novedad no sólo es esa orden de alejamiento sino la gran novedad es que una persona civil tememos la si acaba dando sus pretensiones ante una Corte de Justicia especial diera la Corte de Justicia universitaria crea

Voz 0313 10:34 Ana

Voz 14 10:34 ex profeso sólo para universitarios

Voz 0313 10:37 Ignacio como llega esta historia sus manos porque debió ser un un subidón no una una sorpresa toparse con esto

Voz 14 10:44 yo en más de una ocasión he querido creer sigo creyendo que fue lo que me buscó

Voz 0313 10:51 se desprende detenerlo Arcéiz

Voz 14 10:54 veintidós años yo está confeccionando mi tesis doctoral y de repente aparece ya está trabajando sube la justicia universitaria profesores estudiantes gentes que trabaja en la Universidad hiciera mi objetivo lo que luego fue mi tesis doctoral defendida en el año noventa y seis y de repente aparece un proceso judicial que yo entendí que no que respondía que estaba equivocado lo lógico es que ni siquiera lo hubiese leído equivocado lo dejó aparte bueno sigo coloniza de repente empecé a leer el proceso me que todo el día leyendo un proceso voluminoso que contaba la historia de una mujer qué entre el siglo XVI y XVII había nacido que había sufrido violencia de género desde el mismo momento en el cual se casa en mil seiscientos doce que mil seiscientos catorce ya intenta salir de ese infierno de los malos tratos cuando acabe de leer el proceso recuerdo a Lourdes la arquitectura que de las que me dice oye Ignacio estás llorando anotado cuenta

Voz 16 11:54 me había conmovido tanto tanto

Voz 14 11:56 tanto la experiencia esta mujer que estaba llorando de secano ya enterado

Voz 0313 12:01 no me extraña y allí hay un hay un estaba pensando cuando te escuchaba Ignacio estaba pensando en algo si este hombre el tal y como se llamaba este hombre Jerónimo dejara Jerónimo dejar a era tan tan animal como nos estás escribiendo bueno por por por menos que que esa denuncia otros hombres han matado a sus mujeres

Voz 14 12:23 su deseo era matarla lo que pasa que el sadismo entre Nava está personaje al cual chico llamado Jean volviera a este monstruo no el afirmaba que quería matarla si que les va a hacer sí pero no la iba a ejecutar su pretensión en un solo acto sino que su idea era matarla poco a poco para que sufriese de hecho en el año mil seiscientos veintidós es es el inicio del proceso judicial de la II proceso judicial ante la Corte de Justicia Arzobispal Alcalá de Henares

Voz 0313 12:54 cuanto subo entonces cuantos procesos hubo Ignacio

Voz 14 12:56 hubo tres dentro de la Corte eclesiástica Juno ante la Corte uno el sitar de que es el bueno ante la corte civil de Alcalá de Henares

Voz 0313 13:04 jo

Voz 14 13:05 en el año mil seiscientos veintidós ella estaba embarazada porque no sólo lo que él estaba castigando duramente física y emocionalmente durante toda su vida sino que también es sería estaba embarazada empezó a patear la puerta de de la calle en lo que en sería la magistral alteración son justos Pastor la Alcalá de Henares entonces el fruto de la paliza la la hija abortar en plena calle la gente pasaba alrededor mantenía ultranza aquello que es de que los asuntos de matrimonio no tiene que meterse no era algo escandaloso efectivamente ella aborta en plena calle que pateando a su víctima esta mujer pero también al feto fruto de este ilícito de este hecho sin nombre se abre un segundo proceso judicial ante la Corte de Justicia eclesiástica que curiosamente el resultado por primera vez año una sentencia

Voz 0089 14:00 con el monstruo

Voz 14 14:03 dejarlas la que sea bueno o un estoy considerado Bekele pero sólo lo justo y necesario Latif de Pedraza cómo es tu obligación de te a convivir con tu marido efectivamente es una sentencia en donde la víctima que eso Pedraza se convierte en la condenada por cuanto sabía que este muestro la iba a matar y le condena nada ir a vivir con con su maltratador

Voz 0313 14:26 bueno yo confieso que no no tenían idea desconocía la historia de esta mujer pero creo vamos sinceramente que que debería convertirse en un símbolo símbolo histórico además de de los derechos de la mujer y de idea condena del del machismo mujer y media se presenta mañana junto a Almudena del Mazo Revuelta que la ilustradora presenta este libro en Acción Cultural de El Corte Inglés en Madrid por cierto con presentadores de lujo eh con Nieves Concostrina y Jesús Pozo Ignacio Ruiz Rodríguez felicidades por el trabajo y un abrazo muy grande

Voz 14 14:57 un abrazo muy grande a todos vosotros muy buenas tardes

Voz 0313 14:59 adiós buenas

Voz 17 15:02 no sé cuánto tiempo ya está para que equivalen a ese opresor Macy's Take me hecho cosas que sabemos bien no sé antes han de ella lo creáis aminorar porque no tenemos razón porque por supuesto tengo razón Bale ignoramos porque existan

Voz 0313 15:20 claro que vamos a contar una historia de cuatro siglos atrás pero estamos en dos mil diecinueve ahora querríamos hacernos eco de un hilo que este fin de semana ha circulado mucho las redes ha tenido miles de tuits es la historia de lidia chica de dieciocho años que publica una oferta de de niñera busca trabajo pagárselo si lo que sí les da igual Bono publiquen las respuestas que había tenido por parte de algunos bastante eso de muchos hombres directamente con proposiciones sexuales Lidia buenas tardes hola hola cómo estás bueno a ver tú pública siempre en mil anuncios verdad lo que hace tanta gente torretas como como como niñera y al momento recibes Sandhurst pero de todo tipo no no no no no los esperados verdad

Voz 0911 16:01 si os hay de todos los que he recibido ni uno pero ninguno ha sido de realmente lo que yo esperaba que era

Voz 0313 16:08 que yo era articular y mira que he recibido mensajes porque era muchísimos sí han al que bastante joyería quite por qué por qué te animas a a compartirlo en en en Twitter bueno es una forma de gobierno no

Voz 0911 16:23 sí primero lo comparas Thiem Instagram compartirlas las respuestas y la gente se quedó privada entonces un chico muy jo tía podrías ponerlo en Twitter y que te conozca más tal y me anime y no pensaba que iba a tener tanta repercusión yo quería que el llegará gente pero no pensaba que fuera a llegar tan viejos

Voz 0313 16:42 bueno dime una con salida en los mensajes que recibían y estaban como te diría yo veré llegaban a través de un seudónimo o la gente directamente entraba con el nombre los datos de Fini te ponían lo que te ponía después

Voz 0911 16:55 no realmente no me han dicho ni ninguno de ellos me he dicho es un hombre ya simplemente decía en esto interesada en tu anunció yo pero yo he preguntado en cuál de los dos y me decía no realmente no sobre eso

Voz 0313 17:09 o directamente

Voz 0911 17:10 otros venían directo diciendo él me gustaría que tal que me quieras tal sin nombre ni nada no hacía falta nombre pero gracias

Voz 0313 17:19 este un teléfono no quiero decir que no ocultaban el teléfono a través del whatsapp

Voz 0911 17:23 claro no pueden me hablan y yo tengo los números vital

Voz 0313 17:28 oye Lidia déjame que te pregunte una cosa te has sorprendido esto no sé si luego un fin cuando yo no sé cuando estás y no te ha sorprendido

Voz 0911 17:37 nada cero realmente ya ha sido frustrante ver cómo

Voz 0313 17:41 ya ya todas las personas que te hablan no

Voz 0911 17:43 ni una que yo hable para lo que buscas pero realmente bastante concienciado con el tema

Voz 15 17:48 sí han sido

Voz 0911 17:49 una más de las de los reflejos de la sociedad

Voz 0313 17:54 en la que había habido ha habido alguien no siempre ha habido alguien de tu entorno que que te criticara por compartirlo o ha recibido más de mensajes de apoyo más bien en este caso en esta segunda etapa digamos

Voz 0911 18:06 se ha sido todo apoyo en Senegal ha sido todo apoya sí que ha habido algunos pues compartirlo nadie me ha criticado por decir que me lo mejor es la es la foto no es muy forma cosas y lo típico pero nada en general todo todo todo ha sido el apoyo

Voz 0313 18:20 yo yo estoy de acuerdo contigo eh no a veces se que cuesta pero yo creo que lo mejor es contarlo no sé si alguno de esos capullos está escuchando la radio ahora pues a lo mejor da un poquito vergüenza Un poco igual no eh pero si hay alguno que les da todo eso que ganan no si oye líder el por qué buscabas porque buscas trabajo de niñera estás estudiando o te interesa este trabajo o o lo que sea

Voz 0911 18:46 pues yo estoy me parece infantil le gustaría empezar ya familia irme con el tema Italia pues no te quería ayudar un poco a mis padres con el tema económico porque porque eso nunca está de más además tengo aquí ocho años ya tengo una edad para esta Carme ya un dinerillo oí pagarme aunque sea mi mi mi caprichos viscosa siquiera

Voz 15 19:08 que está siempre ellos pagándolo todo señora

Voz 0313 19:10 pues sigue buscando lo que seguro que lo encuentras con independencia de esta de esta caterva de de tontos que por ahí Lidia Un beso y gracias a Marte La Ventana para contarlo venga hasta luego

Voz 6 19:22 adiós adiós

Voz 18 19:50 y me de no eh

Voz 6 19:52 no no no

Voz 18 19:55 a partir del X Valle

Voz 0313 19:57 de las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 1 20:05 placa vitrocerámica horno marca Vico por sólo doscientos cuarenta y nueve euros de precios bajos todos los días

Voz 19 20:13 desde Canal de Isabel Segunda ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informa te en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco

Voz 6 20:29 Isabel II buscamos el Lakua

Voz 0867 20:33 la huelga indefinida de taxistas enquista y cumple ya su octavo día a primera hora de la mañana la policía ha levantado el campamento de la Castellana y los taxistas han trasladado después su protesta a la sede del Partido Popular

Voz 6 20:46 ahí en La Ventana de Madrid Javier Casal Génova

Voz 0867 21:02 trece Plácido ha quemado su carné del Partido Popular ante todas las cámaras que asistían a esta concentración que por la tarde se ha instalado en la Puerta del Sol en el kilómetro cero sede del Gobierno regional donde de momento no hay una nueva oferta los taxistas y donde tampoco se ve con intención al Ejecutivo de abrir la mano Alfonso Ojea está en Sol ahora Alfonso se marchan a la zona de Goya no al Palacio de La deportes buenas tardes buenas tardes

Voz 0089 21:26 terminó aquí la concentración dos horas de duración el tiempo que les ha evidentemente que ellos han solicitado a la Delegación del Gobierno y que por lo tanto se les ha concedido ha sido cumplimiento de ese tiempo exacto a las siete en punto desmontaban hice marchaban en dirección a Goya por cerca muy cerca a están pasando ahora mismo muy cerca del Congreso de los Diputados pero que nos han confirmado es que la nueva concentración va a tener lugar en el Win Tin en el Palacio de Deportes de Madrid porque muy cerca el Partido Popular va a tener un acto político en torno a la al Holocausto ayer se cumplió era el Año Internacional en el Día Internacional de Ron reconocimiento del Holocausto dio y el PP va con ello de allí semanas situar justamente en la calle Jorge Juan muy cerca de extender ese va a ser el nuevo lugar de concentración para esta noche pero atención lo que sí hemos detectado Javier es una mayor presencia presencia importante qué duda cabe de taxistas tanto de Valencia como de Andalucía de Asturias de Euskadi con sus banderas in sobre todo que no hay fractura en la unidad de acción de todas las asociaciones del sector del taxi en Madrid lo decía Miguel Ángel Leal que es uno de los responsables de la Asociación Gremial del taxi en la capital

Voz 3 22:37 esa vía contrapié sigue lo que ha pedido que se esta unidad siga adelante caminamos todos porque sólo así vamos a conseguir nuestros objetivos solamente el taxi unido cuando siempre ha conseguido dos que se ha propuesto no no no proponemos nada ninguna injusticia no no proponemos nada que vaya perjudica a nadie sino que se regule un servicio que no está regulado que está transportando a Ciudadanos

Voz 0089 22:57 no se ha producido ningún tipo de incidentes tan sólo Javier el lanzamiento de huevos frescos que han sido más de una docena han impactado directamente contra las cristaleras de esta sede del Gobierno regional madrileño

Voz 0867 23:08 no tenemos esa línea abierta con Alfonso Ojea como buena parte de los taxistas es trasladan ahora a la zona de Goya al presidente de la Comunidad de Madrid señalaba precisamente esta mañana aquí en la SER el delegado del Gobierno en Madrid Rodríguez Uribes le culpa de no hacer absolutamente nada

Voz 15 23:24 lo que tiene que hacer el presidente de la Comunidad de Madrid y ponerse a trabajar porque esto es muy estamos cumpliendo con nuestra obligación Ayuntamiento y Delegación del Gobierno para garantizar el orden público los derechos de los ciudadanos pero el tema de fondo lo tiene que resolver el presidente de la comunidad si eso no se produce pues todo es

Voz 14 23:41 no es suficiente porque yo apelo

Voz 15 23:44 lo veía un llamamiento a que el presidente se ponga a trabajar ya con buen sentido y con y con seriedad

Voz 0867 23:50 diferencias políticas serias entre administraciones la Comunidad insiste en que es complicado legislar con una ciudad colapsada y sin tener en cuenta la otra parte de este conflicto

Voz 20 24:00 esa ocupación Nos de hoy entre hace dos noches delegado no había hecho nada yo hago lo que me toca a mí que es negociar por supuesto por el sector del taxi BTT Pita tengan un acuerdo razonable para ambos que es lo que siempre hemos hecho lo que hace el delegado sin pedir lo que hay en la calle son coacciones y presiones ilegítimas para intentar obligar a un Gobierno hacer las cosas que no tienen que hacer en hacer cosas que perjudican a todos

Voz 0867 24:25 siete de la tarde y veinticuatro minutos precisamente los representantes de estas plataformas se han visto en Delegación de Gobierno para reclamar más seguridad en la calle y es que durante el fin de semana se han producido varios incidentes entre taxistas y vehículos súbete C el más grave los disparos que recibió uno de estos coches y que provocó heridas leves en el hombro de Un conductor para Sensio Paul Asensio Uribe se quiere que estos conductores evidentemente puedan trabajar con absoluta libertad mientras duren los paros indefinidos del sector el taxi hay la Reunión en delegación continúa Paula qué tal muy buenas tardes

Voz 21 24:58 buenas tardes Javier pues siguen reunidos el delegado de Gobierno José Manuel Rodríguez Uribes con las asociaciones de los vehículos de alquiler con conductor los súbete la reunión ha comenzado a las cinco de la tarde en la Delegación de Gobierno ya las

Voz 1877 25:09 puertas del edificio el delegado ha mandado un mensaje detrás

Voz 21 25:12 que ha dicho que la Policía Nacional está haciendo un gran trabajo y animado a todos los trabajadores de los jueces que denuncien las agresiones que sufran Eduardo Martín portavoz de un auto también ha hablado y ha hecho mención a estas agresiones dice que hay más de ciento cincuenta coches que han sufrido daños que se han sentido muy abandonado

Voz 22 25:30 sí llevamos casi quince días pidiendo esta reunión porqué no se nos ha recibido a día de hoy tenemos ciento cincuenta coches destruidos tantísimos agredidos porque hemos tenido que soportar dos semanas de miedo porqué finalmente hoy sí ha podido desalojar la Castellana no se han tomado medidas anteriores

Voz 21 25:47 una reunión que por fin se produce en la que las asociaciones de WC dicen que esperan un mayor compromiso de la delegación para aumentar su seguridad

Voz 0867 25:54 con gracias Paula permanecemos atentos al resultado de ese encuentro ahora mismo en Delegación de Gobierno con las plataformas WC mañana noveno día de huelga del taxi en Madrid problemas a los que se va a sumar además un nuevo contratiempo en la red de Metro la Línea dos va a estar cerrada varias semanas entre las estaciones de Sol de retiro la culpa otra vez de las obras de OHL en Canalejas Borja Carabante es el consejero delegado de Metro de Madrid

Voz 23 26:20 tiene una afección en la pared del túnel porque están ejecutando el aparcamiento la Rapa y las rampa del mismo eh después de haber instalado y sensores hemos visto que fue una afección en una reunión con OHL y los técnicos de mete los técnicos HD para visto nuestro conducir iba a esa parte de

Voz 0867 26:43 lo más seguro es cerrar así que se cierra una obra inacabable que ya provocó problemas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando donde recordemos tuvieron que retirarse obras debido a los daños causados en el edificio

Voz 10 26:54 yo si fuera quería Íñigo Errejón ha roto muchos puentes y ha roto muchas confianzas

Voz 24 26:59 mi para de algo tienes que vivir algo tienes que vivir Íñigo Errejón

Voz 10 27:03 en mayo de este año

Voz 24 27:06 la veintena de Madrid ahora nosotros somos

Voz 6 27:08 el responsable e igual que nos echamos a un lado en El Aaiún

Voz 25 27:11 dentro de Madrid somos conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad

Voz 6 27:15 vas aquellas formaciones políticas con Javier Casares con una frase desafortunada ahí conexas

Voz 26 27:22 me

Voz 27 27:29 veintisiete sin

Voz 0867 27:31 la mona Espinar como equipaje de mano podemos intenta ahora reconducir la crisis abierta por Íñigo Errejón en el capítulo de hoy podemos y la búsqueda de la unidad de imposible que lo descalabro un proyecto que pierde credibilidad y fiestas del fuselaje cada segundo que pasa dejando vía libre a lo que Irene Montero llama los trillizos reaccionarios de la extrema derecha Javier mayores qué tal muy buenas tardes al buenas tardes y el culebrón semana clave para el futuro de ese arco de izquierdas en Madrid el miércoles podemos celebra Consejo Ciudadano Estatal al que Errejón no sabemos si va acudir o no pero al que Irene Montero y avisa mejor que no vaya

Voz 0814 28:10 creo que por responsabilidad no debería venir porque todos tenemos la responsabilidad de dejar de hablar de nosotros mismos ir a hablar de política y creo que la condición de posibilidad para el nuevo partido de Iñigo Errejón nos podamos entender es precisamente que nos permita tener nuestros debates que haya un respeto hacia Podemos y que no sea él el centro del debate

Voz 6 28:28 podramos podamos por tanto fijar nuestros objetivos y eso insisto pueda ser la condición de posibilidad para un diálogo en su caso se producirá después cuando la candidatura de Unidos Podemos tengan su programa sus equipos y su proceso de configuración que es lo que está en marcha en esto

Voz 0867 28:43 esta es la ambiente Javier desde hoy Podemos Madrid además está en manos de una gestora una gestora que básicamente según o está formada por los que había pero sin Ramón Espinar

Voz 0861 28:52 sin su número dos no si la Ejecutiva Nacional apostado Javier por el continuismo IS continuismo pasa por un equipo dispuesto a acatar la línea que imponga Pablo Iglesias hoy hemos sabido que en las últimas semanas Ramón Espinar se sintió muy sólo incluso traicionado por su propia dirección regional que no quiso remar con él para tender puentes con Íñigo Errejón la prueba de esa división interna es que prácticamente el cien por cien de esa nueva gestora está formada por el mismo equipo que ya tenía Espinar el único como decías que han aceptado la oferta de forma parte de esa gestora sido francas esa mayor que ha dejado su puesto de secretario de Organización en esa gestora también está el ex Jemad Julio Rodríguez una de las personas que era mismo menos apuesta por integrar su proyecto en la plataforma más Madrid sobre todo después de escuchar debió a voz a Manuela Carmena reconociendo públicamente que no cuenta

Voz 0867 29:38 con sobre la confluencia de de la izquierda Javier algún movimiento en Izquierda Unida o en el resto de actores de la izquierda

Voz 0861 29:45 si Izquierda Unida Javier ha reactivado las negociaciones que se rompieron hace días con Podemos la formación de Alberto Garzón se ha reunido hoy con esa nueva gestora la sintonía los dicen es buena y ahora mismo de todos los escenarios posibles bueno Izquierda Unida sigue apostando por una línea unitaria con Errejón eso sí siempre que pase por primarias según nos ha dicho aquí en la Ser Alvaro Aguilera representante de relaciones políticas

Voz 0827 30:08 pero ni a trabajar por una candidatura única con todo

Voz 16 30:11 los actores entorno eso sí a una a un cambio de las condiciones sustanciales de del proceso todo el mundo en igualdad de condiciones debe integrarse en un proceso participativo amplio y con y con esas parámetros de primarias etcétera

Voz 0861 30:24 pues veremos y más Madrid recoge el guante mañana saldremos de dudas este martes Izquierda Unida se reúne con el equipo

Voz 0867 30:31 sobre Hong triste es el ambiente que mando ahora mismo en Podemos Madrid hijo la frialdad de Irene Montero la despedida a Ramón Espinar

Voz 28 30:39 bueno es un compañero muy querido ustedes lo saben y lo han podido hacer aquí ver aquí en multitud de ocasiones y les deseo lo mejor en la nueva etapa que emprende y que sepa que su compañero muy querido

Voz 0867 30:50 bueno ese es el ambiente a fuego lento la crisis de Podemos a la vuelta les vamos a la precisamente de cocina con una embajadora la mujer que va a representar por España y por el mundo la mejor gastronomía madrileña

Voz 30 31:07 te sigue a La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana La Ventana

Voz 31 31:16 el pase largo

Voz 0827 31:20 pero los superiores horizontal de la portería

Voz 31 31:22 el fútbol y otros deportes

Voz 1 31:25 sabemos que el larguero es mucho más

Voz 32 31:28 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto

Voz 0313 31:33 Jordi Martí Marcos López Miguel Martín eh

Voz 0785 31:36 pieza Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buena noche bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 27 31:46 síguenos también el nuestra aplicación móvil en El Larguero punto

Voz 10 31:50 pues carpetas eh

Voz 1 31:56 las cosas son como son hasta que un día algo cambia de buenas a primeras

Voz 0785 32:03 esta temporada en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir de buenas a primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capella ser

Voz 33 32:23 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa red de emisoras inicia la Cadena Ser que lleva muchos años aquí

Voz 10 32:30 mañana a muchos años contigo tal vez demasiado no perdón digo que ya tal vez demasiado esto ya habría que parar tanta ser tantas ser tantos años esto no pleno pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER pero nombre que sí pero bueno pero no nos asusté

Voz 6 32:53 SER

Voz 34 32:54 estaremos siempre contigo que canas

Voz 10 32:56 se la queda al idiotas lo mutua

Voz 35 33:03 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 36 33:10 en La Ventana de Madrid son

Voz 0867 33:16 desde esta mañana está en marcha ya Madrid Fusión la cita anual en la capital con la alta cocina hoy con un primer titular destacado el regreso de El Bulli de Ferrán Adriá siguiendo la feria está en Ifema nuestro compañero Carlos Cano

Voz 0335 33:29 era la ponencia más esperado y Ferran Adrià ha resuelto el misterio pero sólo a medias el Bulli reabre sus puertas pero no como restaurante sino como centro creativo investigación es que Ferrán Adriá ha certificado el final de la vanguardia gastronómica apostando por el conocimiento de calidad como factor decisivo en el futuro en los próximos meses irá poniendo en marcha los proyectos a los que le ha dedicado los últimos ocho años de trabajo la Bulli grafía Sapiens el Bulli DNA y mientras en Madrid Fusión siguen las ponencias con chefs destacados de todo el mundo

Voz 6 33:58 yo este año bastantes más mujeres

Voz 37 34:01 y una mujer es precisamente la nueva embajadora de la marca M de Madrid de los alimentos de esta región Miriam Hernández qué tal muy buenas tardes bueno en mi de Madrid

Voz 0867 34:11 mujer mujeres que este año nos comentaba Carlos Cano no toman el protagonismo el control de los fogones en Madrid Fusión supongo un orgullo para Tino Serla la embajadora de los alimentos de de esta región de madre

Voz 16 34:24 pues nada eres que hacía sonar como yo ha hecho una traspasar ya y a la vez pues es una satisfacción enorme representara a una ciudad tan bonita haya una comunidad Amanita como es Madrid

Voz 0867 34:37 Miriam tú eres la chef de de la Casa del pregonero en Chinchón pero además trabajas el mano a mano con el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural para recuperar determinados productos autóctonos no cuéntenos a los que no tenemos ni idea de esto que es el ajo fino de Chinchón

Voz 16 34:54 pues el ajo si no es una jo una variada de ajo blanco Koke está en llamas apenas dos años recuperando la simiente ya bajo que se cultiva en la zona de Chinchón y sus peculiaridades que su sabor mucho más intenso más elegante a la vez tiene un un toque más dulce cuando entre en boca y tiene un alto contenido en antioxidantes entonces genéticamente es un factor muy bueno para nuestra salud además que la potencia que tiene es muchísimo más sabrosa que cualquier otro Rajoy ya es diferente sobre todo a la que estamos acostumbrados es verdad que en Chinchón el cultivo está perdiendo oí y es una pena porque es una maravilla es un producto que te bandera cualquier pueblo y que yo creo que en breve en breve vamos a conseguir que se ponga en marcha atrás su cultivo

Voz 0867 35:49 no de Mirian lo tuyo con la cocina no es para nada casual viene de familia decía esta mañana que te quería esté entre Ajo sopas Pepito no

Voz 16 36:01 bueno pues también lo que lo que también teníamos ahí casa por la eso son procedió de una de una familia hostelera de llevamos casi pues en España cuarenta y ocho años nosotras pues empezamos afortunadamente o desgraciadamente según se mire pues a trabajar muy joven tíos es verdad que siempre hemos tenido la oportunidad de elegí a que nos queremos dedicar pero sobre todo toda la pasión que nos inculcaron nuestros padres no los hicieron decantar Nos por este trabajo oí seguir formando parte de la gastronomía Chencho neta y madrileño y sobre todo poder compartir un sentimiento que que se esa pues a través de de nuestro restaurante eso de nuestra forma de ser

Voz 0867 36:46 Miriam empezamos a conocer un poquito ya los los productos de Madrid nos ha costado pero poco a poco se van haciendo un hueco no incluso mercados más o menos convencionales las legumbres las verduras incluso la Denominación de Origen de los Vinos de Madrid tú los madrileños elogiados demasiado lo de fuera y seguimos siendo un tanto ignorantes no desconocedores de lo que tenemos aquí

Voz 16 37:07 pues la verdad es que sí desgraciadamente es una pena que desconoce camas el producto tan bueno tan cercano y tan bien hecho porque a mí misma me pasaba de decir jolín esquí producto más rico más bueno me cuenta que estaba en Madrid iré o sea no me lo creía madre de Björk qué bueno qué bueno qué bueno osea no no pensaba que estaba hecho Madrid cosa que simplemente nos puede pasar que por ese desconocimiento nuestro profesional pues a veces les coman plan es una maravilla la verdad RUP

Voz 0867 37:44 noté un plato estrella tu favorito por supuesto que lleve un producto de Madrid

Voz 16 37:50 pues yo como soy muy Chinchón ETA como chocó mía Jo fino pues ahora mismo estaría en temporada hacer una copita de ajo pero lo haríamos pues ahora mismo yo la tengo en carta con chirlas que es una receta también tradicional de Chinchón entonces le ponemos un toque diferente un toque amar un producto que también era muy noble y utilizado antes en Chinchón así que solamente puede dejar un poquito impulsa también un poquito chinche en el que se animen a planta nuestros ojos finos meterles también como entre productos de Madrid

Voz 0867 38:23 embajadora Mirian Hernández prometemos probar el ajo fino descubrirlo y hacer caja caso de todos tus consejos un beso

Voz 16 38:31 pues sí más gracias muchísimas gracias un placer

Voz 0867 38:36 una cosa más los sindicatos han denunciado el incumplimiento de los refuerzos en Metro de Madrid coincidiendo con Fitur metro aumentó los trenes en la línea ocho pero lo hizo en detrimento del resto de servicios información de Teresa Ruiz

Voz 1933 38:48 a los sindicatos no les extraña es imposible Nos dicen refuerza al una línea sin que se resienta otra entre otras cosas porque no hay ni trenes ni maquinista suficientes Juan Carlos de la Cruz ex secretario general de Comisiones en metro

Voz 38 38:59 es imposible cumplir la tabla de trenes de Metro de Madrid y mucho menos reforzar porque no se cumplen diariamente en una jornada al normal sin ningún problema el Madrid apostase imponer nada fuese ante una situación así es imposible aumentar esa tabla de trenes a no ser que sea de Cream Vento de quitar trenes de otra línea para llevarlos a las líneas donde puede haber un problema y quieren aumentar esa tabla de trenzas

Voz 1933 39:24 Metro Madrid aseguran que sí hubo refuerzo tanto en trenes como maquinistas y personal de estación sin que esto tuviera una repercusión en el resto de líneas

Voz 0867 39:31 vuelven mañana sigue la huelga de taxis novena jornada de paros indefinidos del sector y mañana continuará interrumpido el servicio de la línea dos de Metro entre Sol y retiro debido a las obras de Canalejas mañana nosotros estaremos aquí como siempre de vuelta desde las siete y veinte La Ventana de Madrid disfruten de dirá hasta mañana adiós

Voz 39 40:05 vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado hoy quién gana con la respuesta es compleja y llena de matices la comunicación política juega engañar somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir

Voz 10 40:17 el asunto ha donde está bien no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la cultura gastronomía hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo

Voz 0867 40:30 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde

Voz 1 40:33 a siete en Canarias síguenos también en Hora veinticinco punto es Cadena ser

Voz 40 40:39 todo

Voz 6 40:42 la Ventana con Carles Francino

Voz 0785 40:46 el estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca en la SER

Voz 0313 41:01 no me parece que hoy en esto del estartapeando Se nos va a colar algún aroma del Brexit de empresa que españoles crearon allí y que ahora traen de vuelta aquí Xavi dorado buenas tardes hola saludos

Voz 1136 41:15 el Brexit también afectará de lleno al universo emprendedor esto es evidente hoy vamos a conocer un caso el de Events Case una empresa británica pero que tiene un CEO y un equipo técnico españoles que formalizan negocios por todo el mundo ante las incertidumbres que genera el Brexit han decidido abrir sede en Castellón es la tierra de José Bogart CEO y cofundador de Events hay

Voz 0463 41:39 somos un Software para la gestión de eventos que tanto grandes como pequeñas empresas utilizan bueno pues para crear su website el registro de las acreditaciones la aplicación para el evento nosotros claro pues se españoles desarrollado por españoles pues les damos un servicio en español

Voz 1136 41:55 ostras la vais a España o es una sucursal de momento

Voz 0463 41:58 abrir una una sucursal como ya tenemos clientes en España ya no sólo será el equipo técnico que movemos todo el equipo técnico esté John sino que también vamos a tener lo que es marketing y ventas

Voz 1136 42:08 según Board en España hay mucho talento pero a veces les cuesta encontrar aquí el perfil idóneo de

Voz 0827 42:14 trabajador que eso es lo que os hace falta

Voz 1136 42:16 en tenéis necesidad de contratar principalmente son

Voz 0463 42:19 los perfiles técnicos aunque seamos españoles pero la empresa inglesa y la mentalidad es muy global nosotros trabajamos desde empresas en Estados Unidos a Malasia no sólo queremos reclutar en en España nosotros queremos traer talento de toda Europa incluso de otros países a a Castellón

Voz 1136 42:34 la entrevista completa esta noche en Hora veinticinco

Voz 0785 42:37 el City duda es saber qué corte de traje te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional en nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio informa hacen el catorce cuarenta y tres su entiendas Vodafone Vodafone

Voz 0313 42:56 pues muchas gracias a Chevy dorado y ahora

Voz 10 43:02 día con Isaías Lafuente ahora Isaías con su resumen de cada día del veintiocho de enero allá como está acabando

Voz 0827 43:09 hacemos cosas twiterías que habla precisamente del mes de enero hice la gente impaciente que hay muchas

Voz 10 43:17 yo ya hay gente que está empezando a impacientarse por ejemplo Eva Padawan Tazón cuántos meses dura enero vamos ahora con una clase de literatura a cargo de Daniel

Voz 24 43:29 el oxímoron dentro de las figuras literarias tan retórica es una figura lógica que consiste en usar dos conceptos de significado puesto en una sola expresión como por ejemplo nieve negra hielo abrasador Izquierda Unida

Voz 0827 43:43 bueno que dentro de oxímoron desde luego de expresar hablaremos de política ahora hablemos de soledad

Voz 41 43:50 lo que han hablado esta mañana en Hoy por hoy a raíz de este hilo que colgó en Twitter Sofía el día veinticuatro Eva Cruz lo recordaba

Voz 1877 43:59 estaba diciendo hoy se ha muerto mi vecino de abajo y la manera de encontrarlo me ha dado para reflexionar no le conocía de nada a pesar de llevar seis años como vecina sólo sabía lo sabíamos toda la comunidad que estaba solo completamente solo en la vida y así ha muerto si Passat claro les he dicho a los cinco bomberos es que han llamado a nuestro timbre con el objetivo de acceder al piso del vecino a través de nuestro balcón han saludado ya han entrado por el balcón del vecino sin casi hacer ruido he tardado horas en saber que el vecino estaba muerto solo nadie de la comunidad Nos hemos dignado a ayudarle de alguna manera me siento mal y me da por pensar en esa deshumanización de las ciudades no tener a nadie estar solo y sentirte solo

Voz 0827 44:41 en una de las ciudades más conocidas sentirte solo pero acompañado una ciudad donde viven millones de personas han hablado de esta soledad con Sara Bernal que psicóloga social

Voz 42 44:50 es mucho más común de lo que creemos y lamentablemente está aumentando a medida que nuestras sociedades cada vez más individualista los problemas de soledad son mayores yo diría que una de las grandes amenazas de nuestras de nuestras sociedades la soledad es la gran amenaza en mayúsculas de las personas mayores

Voz 0827 45:12 la soledad sobre todo la soledad no buscada pero no todas las soledades son así mirad lo que le contaba esta mañana Eladia de setenta y siete años a Toni Garrido ella vive sola y oye tan Agustín

Voz 43 45:24 yo vivo sola yo estoy encantada de la vida tengo una hija vive independiente yo también vivo independiente viajamos amoldarnos muy cuando ponemos a mí setenta y siete años todavía me puedo manejar yo estoy encantada de vivir sola es que me encanta me estoy arreglando con Jaime a la calle no miércoles me voy al cine con una amiga bueno que estoy encantada de Mi soledad por eso muchas veces cuando generaliza ahí por favor no generan seis de nada en esta vida porque que todo el mundo no piensa de la misma manera yo repito estoy encantadísima de vivir sola

Voz 0827 46:03 Eladia setenta y siete años vaya fuerza llamas escucha mucho la radio quizás no esté escuchando ahora vete a saber quizás para combatir la soledad conyugal Millán Astray se inventó lo de la Legión

Voz 44 46:15 a ver

Voz 0827 46:18 hemos hablado de la Legión porque se fundó el veintiocho de enero de mil novecientos veinte el próximo año un siglo de aquello Millán Astray fundó este cuerpo el de la Legión de los novios de la muerte Él mismo nos contaba hoy Nieves Concostrina hizo todo lo posible para que lo mataran con lo bonita que es la vida

Voz 1877 46:37 porque este afán algo auto mortuorio bueno pues ella Nieves Concostrina tiene una posible explicación Millán Astray se casó con una mujer que inmediatamente después de la boda nunca antes que hace falta tener mala leche le confesó que había hecho voto de castidad perpetuo nada de sexo en lo que les quedaba de vida Millán Astray como Caballero Legionario presunto católico infiel esposo lo aceptó y fue a partir de entonces cuando le dio una hiperactividad militar fuera de lo común volcó todas sus energías en la patria sobre todo en el Tercio de Extranjeros lógico

Voz 0827 47:11 porque al menos gritaba a mí La Legión y los Legionarios iban cuando Jamal

Voz 1877 47:14 a su mujer ni caso

Voz 0827 47:18 bueno y ahora sí ahora hablemos de política esta política las que nos tienen acostumbrados algunos líderes hoy Toni Martínez no ha hablado de esas frases aceleradas a las que nos tienen acostumbrados algunos líderes por ejemplo Pablo Casado a veces el debate político se decide en frases cortas nerviosas que a veces los líderes políticos viven tanto los nervios que hablan acelerados pero vamos a escuchar al líder del Partido Popular Pablo Casado quejarse de que Pedro Sánchez no utiliza el avión oficial para ir al Parlamento esto es raro también le acusa en la misma frase de ir a América en avión hombre

Voz 24 47:58 que utilizan los medios y los oropeles del poder el avión oficial para ir a Davos para ir a a Iberoamérica

Voz 10 48:04 yo para el Parlamento como Bayrou América cómo va a ir a médica sino es en avión puede ir en barco como Marco con su mono a medio

Voz 6 48:12 sí

Voz 0827 48:18 así hoy arcano le ha dedicado uno de sus raids a Pablo Casado obsesión por los aviones por los aviones de Pedro Sánchez empiezo las

Voz 10 48:27 improvisaciones porque casado tiene problemas con los aviones no le gustan los aviones es normal porque al PP no se le da muy bien eso de facturar porque tienen todo como lo puede Esther arcano lo está pidiendo en realidad hasta internet en las aerolíneas populares está todo pensado dicen los sobres sirven como equipaje de mano no no se puede funcionar en realidad ahora mismo está arrimando a recae iría en avión al parlamento nacional pero ahora está complicado con eso me Madrid central como complicado ahora quieren problemas con el aeropuerto de Castellón pero visto tanta aflicción Sweet pronto lo podrían llamar el aeropuerto de Castejón

Voz 0827 49:04 en el aeropuerto Castejón la verdad es que a Pedro Sánchez le dan de todos los lados incluso dentro del propio partido Alfonso Guerra por ejemplo este fin de semana declaraba en el mundo que lo que tiene Pedro Sánchez no es un nuevo PSOE es otro PSOE él ha estado aquí esta mañana hablando no solamente de la situación interna del PSOE también de Venezuela también de la situación que vive España que sin exagerar dice que vive un proceso de balcanización

Voz 45 49:31 todos los se puede votar en la vida hay que estar muy atento a lo que marca las normas de convivencia no se pueden saltar las normas de convivencia porque así se disuelve porque la balcanización parece que está muy lejos pero eso cuando coge carrerilla llegan seguida inmediatamente y en España hay un proceso claro de balcanización

Voz 0827 49:52 y sobre guerras internas la que está viviendo podemos de la que ha hablado esta mañana Irene Montero refiriéndose al partido de Iñigo Errejón

Voz 25 50:01 Íñigo Errejón ha roto muchos puentes y ha roto muchas confianzas ahora nosotros somos gente responsable e igual que en los echamos a un lado en el Ayuntamiento de Madrid somos conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas también el partido de Iñigo Errejón si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid

Voz 0827 50:20 Irene Montero está encantada de haberse conocido con este nuevo concepto Si hace un tiempo fue la casta hoy son los trillizos re accionarios y sobre la situación de Podemos la primera de las noticias del Mundo Today

Voz 10 50:32 nadie se atreve a decirle a Pablo Iglesias que es el único que era en Podemos la formación morada podría pasar a llamarse puedo Donald Trump reconoce a Lopetegui como entrenador de la selección que amenaza con convocar al Ejército los taxistas saludos a la NASA de competencia desleal por llevar gente al espacio dejarlo ya sabes que nunca ha sido a Venus en un taxi replica

Voz 0827 51:04 pues a Venus en un barco nos tendremos que ir si no tomamos medidas aquí contra el cambio climático eso es lo que le ha dicho a Javier Gregori cristiana Figueres es secretaria de la ONU sobre cambio climático porque la contaminación del aire que es uno de los grandes peligros diez grandes peligros para la población mundial según la OMS mata mata mucho y mata a los más débiles