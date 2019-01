La Ventana (29/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 Theresa May hable de nuevo en el Parlamento británico se acaba de abrir el debate sobre las enmiendas a su acuerdo sobre el Brexit que se van a votar a última hora de la tarde Make quiere volver a renegociar con Bruselas Londres Begoña Arce adelante

Voz 0273 00:17 Theresa May quiere renegociar con Bruselas la salvaguarda para Irlanda del Norte y que ese cambio tenga validez legal es lo que han venido pidiendo los euroescépticos más radicales de su partido es una petición a la que Bruselas se niega en redondo

Voz 2 00:30 ya no me sí

Voz 3 00:33 a su juicio debe ser la primera

Voz 0273 00:35 ministra está en la Cámara de los Comunes abriendo el debate de siete enmiendas presentadas por los diputados básicamente cuentan dos una a la presentada por el conservador Graham Grady apoyada por May pide que el actual salvaguarda para Irlanda del Norte sea eliminada y reemplazada por un arreglo alternativo la segunda presentada por la Laborista Yvette Cooper cuenta con el apoyo de su partido del resto de los grupos de la oposición de algunos conservadores favorables a la permanencia la propuesta intenta impedir que el Reino Unido teje la Unión Europea sin acuerdo y ampliar el artículo cincuenta

Voz 1454 01:08 sube trece anuncian nuevas movilizaciones en Barcelona a partir del viernes cuando entre en vigor el decreto aprobado este mediodía por el Gobierno de la Generalitat y que regula su funcionamiento el portavoz de este colectivo Carlos Segarra nos dejaba en el informativo Hora catorce su primera valoración

Voz 4 01:21 primero de todo lo que tendremos que analizar el decreto entero todo su contexto

Voz 5 01:29 Pde que nos afecta

Voz 0662 01:31 sí lo ver

Voz 4 01:34 también de qué forma Podemos

Voz 6 01:37 impugnar no llevarlo atribulado

Voz 1454 01:40 en Madrid noveno día de huelga del taxi sin solución de momento mientras en lo político el PP lamenta que se politice dice la protesta hoy han vuelto a llevar su manifestación a la sede de este partido en la calle Génova hay poco después comparecía la vicesecretaria general de Comunicació Marta González

Voz 0506 01:56 todas las reivindicaciones legítimas y justas que sean pierden esa razón de ser esa legitimidad cuando se hace uso de la violencia si la actitud radical violenta de una parte del sector del taxi desde hace unos cuantos días pues evidentemente hace esta situación intolerable desde aquí pues lo sufrimos eh tanto hoy como ayer

Voz 1454 02:20 el presidente de la patronal las empleo en la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal y agencias de empleo ha valorado en Hora catorce el dato del paro le preguntábamos si la tasa de paro del catorce con cuarenta y cinco por ciento el nivel más bajo desde el año dos mil ocho nos acerca a otro momento a una nueva etapa respecto al desempleo

Voz 0662 02:38 entramos en esa fase en la que el crecimiento la sea la dinámica de la economía difícilmente puede absorber más agua más de desempleados aunque es cierto que el esfuerzo que se ha estado haciendo en estos últimos doce meses ha absorbido a una parte de de estas personas con mayor dificultad de desde habilidad

Voz 1454 03:02 cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1572 03:07 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:09 la Comunidad de Madrid insiste en devolver las competencias sobre la regulación de los WC al Gobierno central antes incluso de recibir la nueva propuesta de los taxistas el vicepresidente madrileño Pedro Rollán ha vuelto a rechazar la idea de regular la contratación temporal como ha ocurrido en Cataluña

Voz 7 03:22 deje de existir esa diferencia de que las ovetenses pueden trabajar siete días a la semana veinticuatro horas al día y sin embargo el taxi no pueden se puede flexibilizar también el que los taxistas puedan eh facilitar adquirir poner en funcionamiento en bonificaciones descuentos nosotros no vamos a legislar para garantizar el exterminio de la súbete heces

Voz 1915 03:47 se ha reunido este martes con representantes de Izquierda Unida para abordar la necesidad de elaborar una candidatura única de la izquierda para las elecciones de mayo el encuentro según fuentes de las dos formaciones ha terminado con buena sintonía y los dos equipos se han emplazado a una nueva reunión esta misma semana en Móstoles la crisis de Podemos ha dejado también varias dimisiones entre ellas las del Secretario General del Partido SER Madrid hizo este Belén

Voz 1463 04:07 Campos la situación de Podemos en Madrid se ha trasladado también al círculo de Móstoles produciéndose una ola de dimisiones en cascada la última ha sido la del secretario general de Podemos Móstoles Jesús a rave quién ha asegurado a través de una carta que deja la secretaría general porque el proyecto por el cual la Asamblea Ciudadana de Móstoles Legio ya no existe y no encuentra coherencia en seguir al frente de un proyecto que no ha sido ratificado en las urnas también que han abandonado el barco para las primarias en Podemos Móstoles es el Errejón y está Gabriel Ortega segundo teniente de alcalde de Móstoles y portavoz de ganar Móstoles los concejales Susana García en la Teja Isabel cruceta y Alfonso Vinuesa Ortega mostró su apoyo a la creación de la candidatura más Madrid Errejón y Carmena instantáneamente en Podemos Móstoles los partidarios de Pablo Iglesias presentaron otra candidatura a las primarias encabezada por Monica Monte Real tenemos diez grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:03 pues es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco en las cuatro en Canarias

Voz 1572 05:10 ese servicios informativos

Voz 1284 05:30 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:36 hola buenas tardes con la afición que tenemos a flageló darnos raro es el día que no disponemos de buen material para hacerlo hoy lo más relevante quizá sea que España no consigue mejorar no consigue mejorar posiciones en el ránking de Transparencia Internacional que mide los niveles de corrupción seguimos señalados por esta lacra en Europa sólo tenemos por detrás a países como Italia o Malta y seguro que hay motivos para ello segurísimo pero lo más llamativo lo que más dolido hoy en el español el abogado de la SGAE el encargado de proteger los derechos de los autores el experto en propiedad intelectual plagió según parece plagió más de la mitad de su última novela más de la mitad de ciento sesenta páginas noventa y nueve no me negarán que titulares es chulo Irala razón entre una cosa y otra lo de antes y lo de ahora da la razón a quienes creen que esta es una tierra de pícaros y aprovechados bueno yo creo que ocurre un poco lo mismo en todas partes se pero en fin da igual da igual lo que me gustaría recordar que aquí también pasan otras cosas que podemos contar otras historias resulta que hoy nos hemos topado con dos que tienen que ver con la educación y con algo aún más importante las ganas de aprender siete mejorar por un lado pero también la capacidad de asumir las críticas por otro sacarles provecho esta tarde hablaremos con dos profesores uno de Primaria el otro de universidad a los que un día alguien les dijo más o menos va mal tus clases no funciona si me aburro no no enseñas bien cuál fue su reacción bueno podían haber dicho al interlocutor meten tus cosas o qué te has creído o mejor aún no decirle nada pensar Ture gilipollas no no hicieron nada de eso al que decían que sus clases eran aburridas acabó ganando el Premio Nacional de Educación y es un referente en innovación pedagógica al que le dieron un toque porque elevaba demasiado el nivel decidió dar algunas clases en un pub promover una obra de teatro entre los alumnos y acaba de obtener el Premio educa al mejor docente universitario que hay pícaros en España caraduras corruptos ya aprovechados posee unos cuantos hay pero también hay un montón de gente válida honrada currante apasionada son mayoría sin duda pero hace menos ruido por eso hay que estar atento y cuando te enteras de algo contarlo bienvenidos a La Ventana aquí estamos ya con la ventana abierta como cada tarde con Isaías con Roberto buenas tardes compañeros qué tal tomamos café con Luz Sánchez Mellado del diario El País sola luz descubierta nuestro invitado porque lo has descubierto tú

Voz 1362 09:54 pues sí le descubierto por motivos laborales por laboral y sí sí sí sí sí nos encontramos eh bueno pues haciendo eso es parte de la promoción del país tú qué piensas eh contactamos con con varios expertos unos de los temas candentes y calientes ahora mismo en la sociedad sobre los que tenemos eh ayuda y orientación y también opinión a experto Si lectores fieles era el especialista de de Educación pero pero bueno es especialista en educación y después de un fracaso o de un probable suspenso por parte de de la Audiencia no nos lo va a explicar él

Voz 0313 10:33 semana Lázaro buenas tardes como esta semana bienvenido muy bien bueno Chema lazos el ganador del Premio Nacional de Educación en dos mil trece actualmente da clases en un máster de neurotiza táctica del profesorado pero al menos me interesa es ir al origen al principio en el momento en que alguien tú me dirás quién le dijo en tu clases mira tú me venía muy bien pero me aburro mucho

Voz 1176 10:52 eso es la versión política en el dijo tus clases son una mierda mira que fue bastante más radical el el alumno en cuestión se llama Daniel espejo Kusa hoy en día segundo de Bachillerato y todavía tengo bastante relación con el el diálogo surgió porque yo en uno de estos intentar acerca cosas diferentes dentro del aula comencé a preparar tutorías individuales con los alumnos para que me contaran un poco esa parte un poco más de experiencias de opinión que tenían sobre lo que ocurrirá dentro del aula no sólo los resultados académicos en esta conversación informal en un momento de antes de irnos al recreo eh anime soltó me soltó esto y fue como un cataclismo en mi cabeza

Voz 0313 11:33 el catalán como fue la primera reacción es decir que se cree este o decir hago estoy haciendo mal

Voz 1176 11:37 no rompió todo me he auto concepto literario esa yo yo tenía el otro concepto

Voz 0827 11:42 el Olías tú tú no te Olías Quino no

Voz 1176 11:45 no no no vamos a ver los próceres vivimos en un ambiente de mucho egocentrismo no eres una figura de referente para un montón de chavales todo el día y esto es una droga un poco dura de gestionar emocionalmente y que alguien con el que tuvieron un vínculo un apego te diga esto pues para mí fue determinante pero vamos estoy profundamente agradecido

Voz 0313 12:06 pues mire déjame que saludemos alguien que vivió una historia parecida pero desde un punto de origen distinto lo tuyo vino de abajo lo suyo vino de arriba me voy a aplicar en este caso le dieron un toque a alguien de la superior irá como que sus clases estaban en un nivel demasiado elevado para los alumnos él es profesor universitario de hecho profesor de inmunología concretamente y acaba de ser galardonado como mejor docente universitario en los premios educa a banca está en Radio Valladolid Alfredo Corell buenas tardes hola buenas tardes Alfredo bienvenido fue fue más fácil no fue un alumno sino que fue otro prófugo algún superior no

Voz 1192 12:40 eso es inicialmente fue el el jefe de estudios el que me dio el toque de atención

Voz 0313 12:44 y tú primera reacción

Voz 1192 12:46 cambiarme ir a preguntar a los estudiantes a los delegados ratificaron

Voz 1176 12:53 confirmaron la noticia firmar ahora sí sí efectivamente diagnóstico era certero no estaban entrenándose de nada

Voz 0313 13:00 hombre la la la inmunología en fin yo soy de letras de tampoco sirve como ejemplo pero la inmunología tampoco parece una disciplina muy sencilla como de transmitir no o todo tiene sus secretos

Voz 1192 13:08 esos códigos no es sencilla pero yo creo que si uno pone pasión y le gusta la materia pues seguro que acaba transmitiendo la como debe

Voz 0313 13:17 E incluso haciendo dando clases en un pub

Voz 1192 13:20 bueno eso eso a veces más que clases para los estudiantes son claves para toda la población eso son

Voz 0313 13:26 la cuenta eso cuentas eso es una ciudad muy bonita que

Voz 1192 13:28 qué hacemos cada año que se llama tus defensas salen de cañas y celebrando claro celebramos el Día de la ideología que es en torno al veintinueve de abril bueno pues a mí me llevó a los estudiantes y a otros profesionales hacemos un pack de vídeos divulgativos entonces sale cuenta a la gente en el pub con una caña con un refresco con un agua cosas tan básicas como porque hay que vacunar a nuestros hijos o que es una alergia o como es el tratamiento del cáncer o los falsos mitos del sida son cosas que a la gente le preocupan que hay mucha población que además le interesa este tipo de cosas bueno ya te digo o los los estudiantes preparan estos vídeos divulgativos eso es una actividad preciosa para ellos yo creo que es un aprendizaje como pocos porque aprender a hablar en público y encima sí señor

Voz 0313 14:11 el sueño no profesional es una maravilla bueno

Voz 0827 14:14 más en el pase puede contagiar la gripe con lo cual también se puede explicar no era mecanismo de contagio efectivamente oye

Voz 0313 14:20 estamos en eso nos lo pregunto por cierto Alfredo Chema nos conocéis me imagino si os conocéis a hablar Alfredo en las redes yo le conozco pero no nos conocemos en personas bueno pues saludarlos en anteriores

Voz 1284 14:30 Caixa las redes en la radio Txema de encantado de saludarte Alfredo habíamos hablado

Voz 1176 14:35 por mensajes directos no alguna veces en Twitter porque bueno yo dentro de la asignatura de la universidad el caso Alfredo antes de que fuera reconocido por este premio ya alemana algunos alumnos como ejemplo de buenas prácticas si a través de eso pues puse un contacto con Abel pues para que supiera que iba a utilizar su palabra mencionar ley si estaba de acuerdo os recuerdo que fue esto hace ya un año y pico

Voz 1192 14:58 no

Voz 0313 15:00 el ejemplo de buenas prácticas idea algo más que a mí me parece muy importantes en los tiempos que corren que es la capacidad de asumir una crítica no sólo a asumirla sino sacarle provecho es decir darle la vuelta sea aprovechar como el karate aprovechar el impulso del contrario no quedarse ahí como muro de Trump es decir bueno que rebote todo no no a mí eso me parece muy importante

Voz 1192 15:19 es que además sino la la docencia no tendría sentido sea Si si yo me enrocó en yo lo quiero saliera sí siendo así porque es la manera que se y la que quiero si eso no está produciendo ningún aprendizaje en los estudiantes que no vale absolutamente de nada entonces yo cada año por ejemplo les pido que hagan una encuesta muy detallada en la que me critiquen a mí a la asignatura los contenidos las actividades ideadas que aprendo cada aprendo para que cada año mejor un poquito y lo haga intento hacerlo un poquito mejor siguen siendo muy duros

Voz 1176 15:47 bueno y

Voz 1192 15:50 no no yo creo que están bastante satisfechos además es una asignatura que es difícil como decía Carlas es son unos conceptos son muy transversales la inmunología vendía fundamental para muchísimas ramas en Ciencias de la Salud ya habéis visto que han ganado sin monólogos el Nobel por ejemplo este año por luchar contra el cáncer entonces es fundamental para un futuro médico y una enfermera

Voz 1176 16:11 que bueno

Voz 1192 16:12 yo creo que lo van entendiendo y esa es mi labor que sepan lo fundamental que es la inmunología paso futuro no tanto que la aprendan o que memorizar cosas sino que sepan que es trascendente para que luego sean buenos profesores

Voz 0827 16:22 qué es lo que falla porque del ámbito académico no se puede dedicar a la investigación que hay bueno divulgar a lo mejor es menos importante pero se puede dedicar a la docencia y para la docencia es fundamental que es lo que falla la educación que recibimos en la universidad los procesos de selección o los procesos de evaluación que en en ambos casos es lo que os hizo cambiar el clic no que alguien desde abajo desde arriba os dijera mira es que no nos enteramos de lo que nos contáis bueno yo creo que es que no tanto

Voz 1176 16:49 es algo como más general no educativamente estamos en un momento de cambio cultural no en un cambio metodológico en un cambio de la absolutamente nada todas las culturas tarda mucho más en permeable y ahora estamos intentando poner en el foco al alumno esto antes ni tan siquiera se contemplaba no la figura del de la aprendí frente al maestro ya estamos construyendo escuelas cada vez más horizontales en unos participan colaboran tomar decisiones entonces esto es un problema yo hablaré es estructural no en el que primero por un lado tenemos la parte de responsabilidad el que lo ejerce porque los sistemas son buenos o malos dependiendo quién los aplica hilo hay otras variables pues también extrínsecas a los profesores no las leyes las ratios el el PIB que enviar dentro de Educación nuestra es determinante entonces todos oye pero al fin y al cabo los sistemas las personas los hacemos grandes

Voz 1362 17:39 sí porque estamos hablando estamos hablando de no no tanto del que se enseña sino de cómo Seseña Osán os han capeado os cartearon en vuestro día a Ci Chema tuvo alumno Dani Ia nuestro amigo de Valladolid su superior jerárquico por por quizás como nos enseña no lo que se enseña que no está en discusión eh y hablando de de la experiencia de de Valladolid eso de irse de cañas con las defensas me llamó la atención en en en buena en nuestro encuentro que con con Chema que hay utilizaba una expresión que que bueno que él Nos va a explicar qué es que una de las vías para atraer la atención de los alumnos que probablemente están dispersos en un mundo tan sobre estimulado es ponerles cachondo a la amígdala y me gustaría que me

Voz 1176 18:20 ahora si dicho así suena bien no capta la atención bueno el concepto viene de de entender primero que todo el alumnado pueda aprender en el aula no este matiz yo creo que es bastante importante no hay ni buenos ni malos ni peor en IPE ni mejores entonces si partimos de la premisa de que todos pueden cuál es la gran función del más placer que quieran

Voz 0313 18:42 entonces

Voz 1176 18:43 los que lo tenemos conseguir es que quieran que se enganchen tiendan un propósito que que respondan a los para que esa están aprendiendo yo recuerdo que hasta muy entrada mi etapa universitaria incluso no encontrar respuestas a los para qué es esto es una pérdida de tiempo yo creo que determinante en en en un momento de de estimulación no obstante yo creo que hay que dar respuesta a lo que los alumnos quieren aprender

Voz 0313 19:07 es trabajando los dos tanto tanto Alfredo como Chema es trabajando los dos en la en la formación de nuevos profesores no niveles distintos queréis que los maestros y maestras de las nuevas hornadas vienen con los códigos nuevos en la cabeza o hay que empezar todavía desde desde el principio

Voz 1192 19:24 mira en cuanto a los profesores de universidad que es mi

Voz 0313 19:27 además los lleváis como veinte años entre los dos osea que tenéis miradas puesto que me interesa mucho porque son distintas no hay parte de puntos diferentes no y la experiencia ahí cuenta mucho dice Alfredo estábamos hablando pero sí

Voz 1192 19:37 te estaba diciendo que en la universidad a diferencia de primaria y secundaria que tienen que hacer un grado y un máster para ejercer para dar clases en la universidad no tienes que hacer nada yo soy biólogo pero un abogado a un ingeniero un arquitecto por el simple hecho ese título ya puede dar clases inocuos han capacitado para esto en nuestros planes de estudios nadie Nos formó ni tan siquiera para el simple hecho de hablar en público que es afrontar una clase magistral ni para eso estamos entonces claro esto no sea mejorado con el paso del tiempo no en los planes de estudio no está incorporado por ejemplo el hecho de que los estudiantes de Medicina en mi caso se preparen para hablar en público yo creo que les va a dar un una competencia fundamental porque luego cuando se sentarán enfrente de su paciente

Voz 1284 20:19 acto van a poder hablar en una en una

Voz 1192 20:22 la jerga entendible no en jerga técnica

Voz 0313 20:25 no ser un seta que a veces te encuentras alguno en la consulta

Voz 1192 20:27 que entonces en nuestro caso tenemos un plan de formación para todo el profesorado no sólo para los que llegan nuevos sino se pueden reciclar cualquiera bueno son voluntarios no es en ningún caso cursos formativos obligatorios pero lo que sí yo voy detectando es que cada vez hay más demanda es decir cada vez estamos arrancando el gusanillo de la formación al personal universitario y eso de verdad me gusta y me parece muy interesante

Voz 0313 20:49 tu nivel Chema pero yo creo que en mi nivel

Voz 1176 20:52 en magisterio sí que es verdad que dentro de los planes hasta estudiar a bastantes pedagogos el problema es que aquellos prados tampoco se les hizo nadie casa entonces y ahora tampoco no que esto es un matiz importante no cuando hablamos de la aprendizaje basan proyectos ahora pues esto Freinet en la época aplicaba entonces es el problema más de replicar los modelos que uno ha vivido no es decir si metodológicamente en la universidad aparte el contenido nos lo dieran de una forma diferente quizás tus dirías que lo puedes aplicar de una forma diferente y luego hay bastante resistencia a lo que son los cambios por qué porque al fin y acabo se nos impone el modelo de que lo importante es que la el unos ha con la calificación es el entonces a los profanos aprieta las prisas educar no es un proceso que requiera de correr educar la palabra requiere de de calma de sosiego entonces esto es un cambio de deprime de mirada completamente

Voz 0313 21:46 pero dónde está la resistencia fundamental que comentas du cuál es la la la la principal resistencia bueno yo creo que hay control

Voz 1176 21:52 lema primero en en en la formación sin duda hay otro problema es en las expectativas que las familias tienen sobre para que los alumnos van a la escuela ya que aquí es esto es importante no hay también hay una corriente nueva que habla de que van a ser felices tampoco vienen a esto no sabe esto es algo como mucho más integral y mucho más complejo a partir de ahí viene este modelo luego que la figura del aprendiz cuando hace prácticas del modelo el ha vivido entonces tendemos generalmente a replicar lo por eso nos cuesta tanto romper los esquemas mentales pero yo entiendo que a vosotros en periodismo pasa exactamente igual no no tiene mucho que ver en mi opinión eh un cambio con la edad yo creo que tiene que ver más con la actitud que uno tiene de permeabilidad ante los acontecimientos las realidades

Voz 0827 22:39 que aparte de veros a vosotros mismos como avisa a los alumnos porque yo tengo la sensación de que en los últimos años estamos mirando a los adolescentes y a los jóvenes bueno un poco por encima del hombro no diciendo no es que la cultura del esfuerzo se ha perdido solamente trabajan para llegar al éxito se esfuerzan cada vez menos lo percibimos así porque yo veo algunos que se lo ocurran y el ocurran mucho

Voz 1192 23:02 yo en particular creo que se le ocurran muchísimo quizá mejor es excepcional en las carreras de Medicina Enfermería que llegan con muchísima nota previa pero a mi me parece que los estudiantes de este nivel tienen una gran capacidad esfuerzo y a veces incluso creo que excesiva que les falta desconectar un poco y disfrutar de la vida fuera del estudio sea que yo yo los estudiantes no veo que ha

Voz 0313 23:26 a lo mejor hasta los reproches también que estamos replicando conductas no porque quiero quiero decir todos cuando hemos estado en esa generación a la que hace referencia Isaías todos hemos escuchado algo parecido no ver nuestros mayores pero Alfredo ha dicho se ha referido dos ocasiones que yo recuerdo en esta conversación a lo de la capacidad de saber hablar en público bueno esto nos conecta con algo que a mí personalmente me parece fundamental y que no sé si estamos siendo Se trata de de enseñar habilidades conocimientos y también por descontado pero sobre todo habilidades yo asistía hace poquitos días a una unión de de padres y madres en el en el cole de los niños y tal y cual recuerdo un una madre que estaba preocupada primero porque el mecanismo de la división Illa aprenderá dividir en junio falto todavía Un tiempo yo ha sido el primer día tranquilo y luego no sé que otra materia habían dado el inicio pero es que mi hija no lo ha entendido yo lo he dicho porque hemos preguntado y ha respondido porque me da vergüenza ir saldó la prefijo pues deberíamos trabajar la habilidad de que a tu hija no les de vergüenza que es muy sencillo más que si el mapa de no sé qué país está completo en completo son habilidades no sólo conocimientos no lo que se trata de transmitir

Voz 1176 24:34 claro de hecho el cambio de este cultural era en la escuela que yo me crié que fue el primero que disfrutó de la Logse la duración estaba basada en el en la el en como tú salías no ahora estamos pilotando una educación no tanto basada en los contenidos sino basada en las competencias y para eso necesitamos el contenido pero él continuó en la excusa para desarrollar cualquier otra cosa es decir yo no creo que haya que tener una asignatura de enseñar a hablar en público sino que cualquier contenido

Voz 1284 25:01 a la escuela claro es maravilloso

Voz 1176 25:04 era una competencia a hablar en público es alumna no pregunto quizás es porque no tiene un socio un clima social emocional en el aula que propicia que equivocarse forma parte de un príncipe de aprender entonces esto son las mecánicas que hay que articular y entender que hablar en público o competencias emocionales son exactamente igual de importantes que el mínimo como múltiple o que lo sustantivo

Voz 1362 25:26 claro porque en un mundo en el que toda el conocimiento todo el conocimiento está en en Google o está en la palma de la mano con un teléfono inteligente no es tan importante que también imagino el contenido sino la la capacidad crítica y la forma de articular ese contenido pero claro hablamos de esto y hablamos de de ese liderato uno de de de que los críos a los adolescentes y los centros universitarios quieran aprender pero luego nos topamos con que los alumnos de de del nuestro amigo de Valladolid tienen que sacar un doce setenta y cinco en Selectividad para entrar en Medicina os estamos promoviendo una cosa y haciendo otra

Voz 0313 26:04 pero no es incompatible no no pero me refiero a M

Voz 1362 26:06 prefiero a la a la cierta y habló por por la herida esquizofrenia de de los alumnos no yo tengo dos dos hijas una precisamente Medicina hay otra que está en segundo de Bachillerato que es probablemente el curso más exigente más estresante más

Voz 9 26:19 jugador de de toda el el vamos de de toda la vida académica

Voz 1362 26:23 claro que una cosa es oír esto y otra cosa es bueno pues sacar una décima más o menos para

Voz 0827 26:29 para hacer lo que decía Carles que no es incompatible pero claro cuántos buenos médicos de doce sesenta nos habremos perdido claro

Voz 1192 26:35 la mejor seis seis la vocación la vocación a veces no tiene porque estar acompañada de su perro tazas entonces me estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo con lo que decía Chema hay que hablar en público por ejemplo hablar a un paciente es una habilidad que la tienen que trabajar obligatoriamente porque se van a encontrar con esa necesidad efectivamente no tenemos una asignatura a hablar en público lo tenemos que hacer es en otros contenidos en otros asignaturas fomentarlo esta actividad salir al bar con las cañas en el fondo de lo que va a facilitar es esto bueno todos los estudiantes inmunología por ejemplo en mi caso al acabar el el curso académico tienen que presentar un trabajo en equipo en público como si fuera un congreso muy pronto en segundo de Medicina si ese tercero de Enfermería así pero se van a ver en una en una tarea que luego lo van a tener que hacer incluso ya ni siquiera como como aquel cuidador para sus pacientes sino cuando vayan a un congreso científico tienen que saber hablar en público quedan inmunizados así para sí

Voz 1176 27:33 los vacunados sí sí

Voz 0313 27:36 Gemma una pregunta antes de que te vayas porque es que sino reviviendo deberes sí o no o depende

Voz 1176 27:41 depende yo diría emocionalmente te diría que no vale pero yo entiendo que hay momentos en el que hay que hacer ciertas tareas el problema es que si las tareas son mecánica repetitivas tampoco tiene mucho sentido cada nada fuera del aula no si fuera del aula lo que tienen que hacer es investigar curiosear debatir bueno pues tiene todo el sentido para mí el gran problema de los deberes es que generan desigualdad y esto creo que es algo que que cuando hablamos de los deberes no lo planteamos que si los deberes van enfocadas a realizar la tarea hay un momento en el que a mí sólo me podrá ayudar mi familia si tienen un nivel socio cultural determinado un nivel socioeconómico determinado y eso creo que la escuela hay más la escuela pública no se puede permitir creo que la obligación de la escuela es compensar las desigualdades de deberes a veces las generan más

Voz 1362 28:29 bueno igual los padres más pudientes están menos en casa

Voz 10 28:33 bueno ya pero no si no pero yo entiendo perfectamente exactamente igual no yo no aprendo la segunda lengua mi familia tiene que pasar una academia para que yo pueda ir un profesor

Voz 1176 28:42 circular eso afecta la renta

Voz 1284 28:45 durante mi familia yo creo que eso tiene que cubrir lo la escuela de ninguna duda Chema Lázaro Alfredo Corella ha sido un placer compartir este ratito de de radio aquí en la en La Ventana ya repetido

Voz 0313 28:54 Nos otro día de acuerdo

Voz 1284 28:57 adiós adiós

Voz 1176 30:07 equivocaron creer que el mejor seguro es el más caro

Voz 12 30:10 mutuamente traer tela mutua cualquiera de tu seguros si tener lo mismo pero por menos dinero veinte

Voz 13 30:15 la mutua con cualquiera de tu seguros de bajando su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro

Voz 12 30:23 ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en mutuo punto es soy Javier de Klaas quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalan por el para

Voz 14 30:35 Isabel pide cita Internet punto es promoción vayan hasta el veinte de febrero

Voz 15 30:39 la reparación sustitución de cualquier Luna condiciones en Carlas punto es

Voz 1176 30:44 debe

Voz 16 30:46 hola quería un jet privado si alegan si bien no no comprar compra para aunque está bien si perfecto interior de Montana puedes ir con pilotos y personal sí bueno es continuación y me lo pude imponer para menudos viajes Hilton

Voz 1 31:08 viernes uno de febrero bote de ciento veinte millones juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 17 31:14 sí

Voz 18 31:19 sigue a La Ventana en la red

Voz 1284 31:24 noventa

Voz 18 31:25 Ana quien friki La Ventana

Voz 1861 31:28 si se presenta el placer de escuchar no era el hombre más honesto ni el más piadoso pero huir a un hombre valiente se llamaba Diego Alatriste y Tenorio

Voz 1572 31:45 ya había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes cuando lo conocí malvivían Madrid alquilando Se cuatro maravedíes hacen trabajos de poco lustre a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas ya sea de mi marido cornudo por aquí un pleito una herencia dudosa

Voz 1284 32:11 ayer deudas de juego pagado

Voz 1572 32:14 días y algunos etc

Voz 3 32:18 es fácil criticar eso pero en aquellos tiempos la capital de las Españas era un lugar donde la vida vía que buscarse la salto de mata

Voz 1572 32:26 en una esquina entre el brillo de dos aceros en todo esto Diego Alatriste se desempeña con holgura tenía mucha destreza a la hora de tirar de espada y manejaba mejor con el disimulo de la zurda es estrecha y larga llamada por algunos vizcainos on que lo reñido los profesionales se ayudaban a menudo una de cal y otra de vizcaína solía decir

Voz 14 32:53 el capitán Alatriste Arturo Pérez Reverte mil novecientos noventa y seis

Voz 19 33:00 inmerso

Voz 1861 33:01 el placer de escuchar

Voz 20 33:09 no

Voz 21 33:10 de las once y media tú Larguero con Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño hola Marc muy buenas las buenas noches

Voz 1284 33:19 la carrera que te has marcado en realidad queremos decir con Sergio Scariolo que tal bueno antes Jorge Garbajosa muy buenas aún Pau Gasol buenas noches buenas noches echa Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en El Larguero Rafa Nadal muy buena ola buena señores Iniesta Keylor Navas buenas noches Arantxa Sánchez Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 21 33:38 la banda al completo completo está toda la banda

Voz 1284 33:41 no si a partir de las once y media una hora menos en Canarias dignos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 15 33:49 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el fan

Voz 1572 33:53 un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 1362 34:04 el Faro con Mara Torres nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 22 34:12 ah

Voz 23 34:14 cuenta con la SER paseos

Voz 0313 34:17 qué pasa

Voz 1284 34:26 desde hace ya muchos años una gravísima crisis

Voz 1572 34:29 ética democrática y económica y humanitaria

Voz 24 34:34 cero Chrome está Pedro Sánchez tiene el España quedar ningún consejo ahora Venezuela bolivariana se quiere ir que se vayan doy mi rapidito país soy bastante vuelta Madrid ofrece paños como siempre antes que esto discriminación

Voz 1284 34:51 ya

Voz 1572 34:54 lo que ocurre en Venezuela te lo contamos en la sede de Terradillos como ya te especial y el equipo deprisa pase lo que pase

Voz 2 35:16 la Ventana con Carles Francino mi mí

Voz 25 35:41 huele

Voz 0313 35:57 son las cuatro y treinta y seis minutos de la tarde las tres y treinta y seis en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana con Robert con Isaías tomando café con Luz Sánchez Mellado acompañan el diario El País lo de y tú qué piensas me parecen eslogan magnífico

Voz 1362 36:09 sí porque alude al receptor no

Voz 9 36:12 lo ponemos el foco eh

Voz 26 36:14 la Audiencia los que en le ya los que no nos le va muy bien y tiene chicha el próximo jueves esperemos a la venta en el país ya hablaremos largo y tendido de este de este eslogan ídolos de las patas que generan ese debate el feminismo la ecología la inmigración la educación dos esas también es buena la pregunta y tú cómo piensas no después de lo que hemos hablado esta tarde pues hemos hablado de educación

Voz 1284 36:36 y ahora hablamos de de Sanidad otro de los pilares del Estado de bienestar centro de nuestra polémica

Voz 1572 36:45 nunca sabías

Voz 0827 36:49 desde hace algunos meses en Castilla y León suenan las alarmas por la falta de médicos en Atención Primaria lo han denunciado las plataformas en defensa de la sanidad pública los colegios de médicos y la oposición parlamentaria el consejero del ramo aún reconociendo el problema ha calificado esas denuncias de catastrofistas exageradas bueno pues bien mal debe de estar en las asunto porque ahora el propio consejero se ha desmarcado con una propuesta de urgencia que es contratar médicos de familia pero que no hayan realizado todavía el MIR el consejero Antonio Sáez Aguado ha reconocido ayer que no debería ser así pero es que la alternativa sería suspender las urgencias en algún centro de salud y eso sería todavía peor es decir el susto hola muerte bueno los colegios de médicos la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria se han opuesto a la medida la califican de disparatada inadmisible una falta de respeto a los médicos sean los pacientes y además un riesgo para la atención sanitaria poco más podemos decir bueno sí podríamos decir algo más como Castilla y León no ha sufrido un pico de natalidad ni una avalancha migratoria en los últimos años sino más bien todo lo contrario como esta o la del problema ha crecido por goteo como el responsable lleva casi ocho años en el cargo quizás a partir de fichar médicos en condiciones Castilla y León necesite también fichar otro consejero sólo quizás

Voz 2 38:09 Francisco Martínez

Voz 0313 38:10 es buenas tardes

Voz 27 38:12 hola buenas tardes hablamos con el presidente de semen

Voz 0313 38:14 Gent que es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Castilla y León lo primero que quería preguntarle doctor este problema no es sólo de Castilla y León es general en España no creo

Voz 0662 38:23 sí sí sí en parece ser que hay diferentes autonomías afecta

Voz 27 38:29 sí pero bueno ahora asaltado

Voz 0662 38:31 en Castilla León porque bueno me han hecho una una directriz eh específica pues para para contratar médicos de de esta forma no cuando cuál por eso estamos más sensibilizados ahora misma pero en realidad sí que parece ser que en Castilla La Mancha

Voz 27 38:51 pensaba en Andalucía incluso con valentía

Voz 0662 38:54 este tipo de de prácticas sean hecho de una manera puntual pero no sabemos cómo IMI hasta qué punto

Voz 0313 39:03 es una solución de este tipo vamos a poner el foco en el en el usuario en el paciente que que consecuencia qué repercusión podría tener

Voz 0662 39:13 bueno e nosotros entendemos que que que pretende es contratar a médicos que no tengan el título de Médico de familia o equivalente que sería el requisito imprescindible es bueno pues es una medida disparatada inadmisibles no como decíamos el comunicado pero pero no tenía India es ya en la calidad asistencial no esto de puede suponer una falta de respeto a a siente que es un poco lo que nos hemos comprometido a hacer con él ni una falta de respeto hacia los profesionales esa información darnos cuenta que estamos formando a médicos de familia una especialidad específicamente indicada para cubrir estos puestos entonces qué van a decir nuestros compañeros en formación no

Voz 0313 39:57 ya la idea que parece que está barajando el Ministerio de una convocatoria extraordinaria de unir en medicina de familia algo que si se hace posiblemente podría paliar un poco bastante el déficit en esa especialidad esta medida como como la del doctor

Voz 0662 40:11 bueno ya ya la ministra Marjaliza Carcedo apuntaba ciertamente que en nuestro sistema de salud requiere formar más especialistas en familia y en otras especialidades no claro que eso puede venir a paliar el pelo formar a un médico de familia ese necesita un mínimo de once años eso no es tan no es tan sencillo no decir dijo con la carrera más los cuatro años de especialidad es que esto esto esto es perdón

Voz 1362 40:41 no no que me me refería a que la formación de un médico de familia que que Vox populi puede parecer que es la menos especializada valga valga la redundancia claro pero estamos hablando de los grandes grandes especialistas en derivar los que te hacen el gran Trias de de la sanidad

Voz 0662 41:00 sí sí sí bueno la especialidad de Médico de Familia

Voz 27 41:05 son cuatro años de son cuatro años

Voz 0662 41:08 de teóricos sobre todo prácticos no tejido una parte práctica no solamente somos especialistas en deriva sumó la puerta de entrada al sistema ahí nos quedamos con con la inmensa mayoría de de las dolencias de la de la patología consulta sí que es cierto que nosotros efectivamente como como bien nos apuntas hacemos ese viaje de derivar o de de canalizar diferentes cosas diferentes compañeros especialistas no

Voz 27 41:38 pero pero bueno por eso mismo también de la compleja compleja la formación no que al final tiene que haber un poco todo un poco todo esto no te queda otra

Voz 0313 41:49 pero al final qué pasa con la con la asistencia primaria en España doctor hay faltan médicos sólo es el problemas que están mal distribuidos

Voz 0662 41:57 hombre desde luego es apuntado a a al algo clave no efectivamente tiene que haber un un punto una pata del problema desde luego es la mala distribución pero los médicos se han ido porque los contratos eran no eran apetecibles porque en los sueldos So a remuneración no la compensación que recibía un pues no era la que la gente me apetecía la gente tiene todo el derecho de elegir donde quiere ejercer y si ha visto otros sitios es porque tenía opciones más apetecibles no

Voz 6 42:30 en otros sitios me me imagino

Voz 0662 42:32 pero bueno ahí está en nuestras autoridades y queremos que siga habiendo un sistema público potente en en capta en captar esas esos especialistas en que no se vayan que tengan aquí esto debajo de una manera pues adecuada hay irían compensa lo que ocurre es que bueno que clásicamente tampoco somos un colectivo reivindica el indicador sino que va

Voz 27 42:59 Nos dedicamos no

Voz 0662 43:01 en debemos en en atender pacientes pacientes Si nos dedicamos al día a día igual y tratar zonas

Voz 0827 43:10 si son o no estás

Voz 0662 43:12 dos siempre quejas de de otro tipo

Voz 0827 43:15 pues no señor Martínez hablemos del concepto apetecible a donde se ha ido por donde ha sido la fuga se han ido a otros países José han ido a la sanidad privada

Voz 0662 43:25 bueno él en parece ser que se han ido a a varios países europeos es decir no hay más que mirar la prensa Iber especialistas de medicina familias y otras especialidades y diferentes países europeos no te la la compensaciones económicas más adecuadas donde la remuneración guardias es más adecuada donde las condiciones de trabajo que es que eso es importantísimo en el número de pacientes que sabía el tiempo que tienes para dedicarles

Voz 27 43:54 cómo puede es desarrollarlos

Voz 0662 43:56 es lo que has aprendido que la ausencia de la presión que se pueda que se pueda tener aquí pues no es lo mismo tener en la en la sala de espera treinta pacientes que saber que te vas a enfrentar a cincuenta sesenta y bueno yo otras números que ya en Rayán la barbaridad

Voz 0313 44:14 pues tenemos un problema muy grave no bueno ya que da evidencia de todo lo que sea hablado aquí pero es que venimos de comentar que para entrar en Medicina hay una nota de corte de doce sesenta y siete falta médicos parece que no se compadece una cosa con la otra no

Voz 0662 44:28 sí sí sí estaba escuchando estabas escuchando el debate desde luego es tremenda Betis interesante la cantidad de médicos estupendos que nos hemos perdido no desierto todos

Voz 0313 44:39 en los alumnos de tan

Voz 0662 44:41 buenos que no han podido hacer medicina con un expediente buenísimo o gente con muchísima vocación como decís antes no que no es preciso que fueran expedientes brillantes pero gente con verdadera vocación que podían ahora estar que las facultades de Medicina no tener el problema que

Voz 27 45:00 estamos teniendo en toda Francia

Voz 0313 45:02 el presidente de Semergen gracias para asomarse este ratito La Ventana

Voz 27 45:06 ánimo e Semergen Castilla León Castilla León nuestro presidente no ha podido atenderle pero saben captado en buque muy bien del internacional gracias a vosotros hasta pronto tardes adiós

Voz 12 45:20 resigna arte seguir pagando además en alguno de mis seguros mutuamente tráete a la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 13 45:28 los veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro

Voz 12 45:37 ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es hay quienes dicen que estamos

Voz 28 45:42 hay hay quienes defienden que está bien a quienes se moja quienes no olvida quiénes implica hay quienes están dispuestos a escuchar hay quienes piensan que no se trata sólo del que sino también

Voz 29 45:55 porque tú qué piensas

Voz 12 46:00 Ice

Voz 15 46:00 vuelvo a llega a casa y mi mujer que ha puesto un huerto ecológico en el cuarto de invitados te puedes creer ha conseguido que la casa huela igual que la del campo es que te transporta menuda Mare

Voz 3 46:10 Villa de los encuentros de la SER dedicados al bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el encuentro el bienestar y una vida sostenible en el teatro Alcázar de Plasencia del quince al diecisiete de febrero con José Miguel Mulet Cristina Monge Loles León Antonio Resines Agatha Ruiz de la Prada David Trueba hay muchos más adquiere ya Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y visita al Parque Nacional de Monfragüe el municipio de Serradilla y disfruta de un paseo en barco por el río Tajo desde ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar punto es patrocinan Junta de Extremadura Diputación Provincial de Cáceres Ayuntamiento de Plasencia e Iberdrola

Voz 1176 46:54 la Ventana con Carles Francino

Voz 30 46:58 sí cuáles es muy bueno

Voz 1284 47:36 la letra de esta canción de los Beatles es muy adecuado para tratar a continuación porque dice cosas como traca tenerlo a mi manera podemos arreglarlo es una historia de amor pero bueno sirve también en cuanto al propósito porque vamos a hablar un día más del conflicto el taxi y sobre todo de cómo se puede resolver que tiene toda la pinta de de de un sudoku sólo la habilidad de la negociación de la media acción bien hecha podría conseguirlo próximos hemos invitado a La Ventana alguien que es experto en estas lides y que puede aportar algo de luz sobre este sobre este asunto Edward Beltrán ex director del Centro de Estudios y Formación y Negociación Empresarial ha intervenido en procesos de negociación en más de veinticinco países de Europa de América de Asia también es profesor de negociación internacional en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona que acaba de publicar un libro con un título muy sugerente Bono Patti mejor para mí en Plataforma Editorial que está basado en las técnicas para negociar con eficacia con resultados

Voz 0313 48:32 Edward Beltrán buenas tardes hola buenas tardes qué tal bienvenido un día más a La Ventana muchas gracias bueno tenemos un lío gordo en entre manos y que nadie acaba de ver cómo se puede solucionar este conflicto esta negociación es particular singular por por algún motivo es sólo un conflicto laboral hay algo más por dónde empezaría

Voz 31 48:52 vamos a ver son realmente compleja por varias razones en primer lugar porque hay muchos temas negociación no se trata de un solo tema Se trata de hablar de licencias de horarios de condiciones es de de seguimiento de vehículos con lo cual los temas de negociar son son varios y diversos pero sobre todo la razón fundamental es que hay muchos actores implicados desde la parte administración pública es donde a algunos compañeros de profesión ya habla de una grieta en el en el sector de la admisión pública rescató este tema el taxi en sí ya es un sector muy muy muy amplio y muy diverso las suertes es también efectivamente soy hay otros actores implicados otros actores que pueden tener una un juega un papel a jugar esa negociación con lo cual estamos en once aunque que podemos calificar de compleja por la cantidad de la cantera de actores implicados en ella

Voz 0313 49:38 pero entonces que debería hacerse crear mesas distintas

Voz 31 49:41 lo ideal sería en estas negociaciones es encontrar un buen liderazgo más que tal mira mes asistentes encontrar buenos líderes que representen a los intereses en juego y que puedan hacer avanzar la que puedo permitir la negociación que avance no y en sentido observamos también taldes una una ausencia de falta de liderazgo de nuevo tanto el sector públicas donde no se sabe muy bien si es el Estado quién debe diría

Voz 6 50:02 las ciudades autónomas de los ayuntamientos

Voz 31 50:05 y obviamente de los propios interesados no

Voz 0313 50:08 y al final como puede ser la clave para salir de esto entonces acudir a un mediador como ha habido en otros conflictos que afectan directamente a en fin a la servicios públicos como es el caso

Voz 31 50:18 un mediador tales podrá ser una una buena opción que sea muchas cosas sensatas ejercidos este este sistema de Escocia muy bien en este caso la dificultad sería qué perfil debería tener este mediador siendo deben ser alguien que tuviera competencia a nivel nací Annan para cubrir todas las las comunidades autónomas y que legitimidad y credibilidad para actuar como tal verdad y efectivamente es un proceso también muy mediático eso tampoco ayuda ayuda mucho a avanzar la negociación Ipar ese que ha dado tardes errores de organización en la propia negociación porque nos han establecido a pautas y agendas que permitan tales avanzar el proceso a nivel por ejemplo estatal hice ha hecho de forma un poco caótica improvisada o todo esto efectivamente son elementos que no ayudan a avanzar el proceso y que lo que hacen es que estemos en la actual

Voz 1362 51:09 me imagino que bueno mediar entre dos partes enfrentadas evidentemente cada una será de y de su madre pero qué porcentaje de cesiones se suelen hacer en este caso claro las posiciones maximalistas de Nocedo nada me imagino son es es un muro qué porcentaje de de cesiones suelen ser lo lógico lo normal entre dos partes enfrentadas

Voz 31 51:26 claro en negociar lo que decimos es que muchas veces las posiciones están muy enfrentadas realmente los intereses en juego no tanto y aquí típicamente lo que deberemos ver es exactamente de qué interés en juego estamos hablando porque parece que hay como dos debates como como dos grandes bloques de de negociación doblados habla mucho modelo empresarial ido otro lado de derechos laborales de de de los propios trabajadores no y en ese sentido pues deberíamos ver qué es lo que sería efectivamente indiscutible porque la ley no permite entrar en ese terreno deberíamos ver lo que es el propio al sector del taxi que habría que puede ser extender y en ese sentido este establecerlo también y luego de que forma pues sin duda pues con innovación y creatividad

Voz 6 52:06 ya encontrar soluciones para dar satisfacción

Voz 31 52:08 otros entre es que aparecen recientemente ahora mismo Edward

Voz 0313 52:11 en en en en ninguna de las partes ni en ni en el taxi ni en el sector de la súbete heces ni en la Administración

Voz 10 52:19 veo un plan B no no no veo un plan B en ningún