La Ventana (29/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 2 00:07 el presidente del Gobierno participa esta tarde en la clausura de la

Voz 3 00:10 Internacional socialista que se está celebrando

Voz 2 00:13 en la capital de la República Dominicana Ester Bazán

Voz 1454 00:16 previas su discurso se va a reunir con dos de los partidos de la oposición venezolana presentes en esa cita de Santo Domingo enviada especial Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 00:24 sí buenas tardes es lo primero que va a ser el presidente del Gobierno cuando aterrice aquí en Santo Domingo en unos minutos va a verse con los representantes de los dos partidos de la oposición venezolana que están participando en el Consell

Voz 0806 00:38 democrática y de nuevo tiempo también pertenece a esta organización Voluntad Popular que es la formación de Juan Guardo aunque no ha enviado a ningún representante a Santo Domingo esta reunión se va a producir como decimos antes de la clausura en la que interviene Pedro Sánchez las palabras que se han producido con anterioridad han ido todas en la misma línea de apoyo

Voz 1220 00:56 yo a la Asamblea Nacional y críticas

Voz 0806 00:59 a la falta de legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de BNP

Voz 1454 01:03 la orden de prisión para el hombre que mató a su mujer el pasado fin de semana en Dos Hermanas en Sevilla ampliamos con Mari Cruz Barroso

Voz 1435 01:09 el juez ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido a petición de la fiscalía será durante la instrucción cuando se concrete la calificación del crimen como homicidio asesinato el detenido de sesenta y ocho años fue arrestado el mismo sábado en el domicilio familiar en el que se produjo el crimen donde fue encontrado el cadáver de la mujer previamente había llamado al ciento doce y a una hija de ambos para confesar que había matado a su esposa el cuerpo de Rosa de sesenta y siete años presentaba varios golpes en la cabeza posiblemente propinados con el mango de un hacha según fuentes de la investigación

Voz 1454 01:42 en Ibiza una chica de dieciocho años ha sido detenida tras apuñalar en la calle su pareja de treinta y uno que ha fallecido a los taxistas de Madrid se vuelven a concentrar a partir de esta hora por segundo día consecutivo en la Puerta del Sol Felipe Rodríguez de la Asociación Madrileña del Taxi decía mediodía en otra protesta que no van a detener sus movilizaciones

Voz 5 01:59 cuando se empieza una cosa hay que llegar hasta el final por qué es la la vida del sector del taxi si nosotros ahora nos retiramos ya

Voz 1454 02:08 el dos y de uso o hace unos minutos en La Ventana el director del Centro de Estudios y Formación en Negociación Empresarial nos decía que el del taxi es un asunto complejo porque los temas de negociación son muchos y porque hay muchos actores implicados Edward Beltrán decía que en una negociación las posiciones pueden estar muy enfrentadas pero quizá los intereses en juego no tanto vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 0838 02:31 qué tal muy buenas el jueves cierra el mercado de fichajes de Liga Santander Jesé Rodríguez ya está en Sevilla para firmar por el Betis cedido hasta final de temporada el Barça ha renovado hasta dos mil veinte a Denis Suárez y te va a ceder al Arsenal cedido con una opción de compra de unos veinte millones y el Leganés acabas diera oficial el fichaje del portero Andrés Prieto esta mañana a Morata ha sido presentado con el truco de Madrid además el Villarreal en descenso ha destituido al Luis García Plaza y hoy empieza la vuelta de cuartos de final de Copa a las nueve y media Valencia café con el uno cero de la ida para los madrileños cinco

Voz 1454 02:59 tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 4 03:05 vamos a la Puerta del Sol donde a esta hora empieza una nueva concentración del sector del taxi frente a la sede del Gobierno regional los taxistas ultiman una nueva propuesta para que la Comunidad de Madrid regule lo sube TC en Sol está Enrique García buenas tardes

Voz 7 03:18 buenas tardes desde hace unos minutos no cesa el goteo de manifestantes muchos de nuevo con chalecos amarillos que llegan a esta Puerta del Sol que vuelve a ser esta tarde el epicentro de las protestas en este momento son unos doscientos taxistas los que ocupan esta plaza con pitidos y gritos aunque menos que ayer a esta hora pero que tiene de nuevo un fuerte dispositivo policial la sede del Gobierno autonómico está blindada con una sucesión de vallas y siete furgones de la Policía Nacional a falta de cultiven la nueva propuesta que pretenden trasladar al Ejecutivo la concentración se va a mantener durante toda la tarde aquí en Sol aunque está prevista ya una asamblea informativa a las nueve en el párking del Wanda Metropolitano

Voz 1454 03:51 gracias Enrique a la huelga del taxi se ha referido Manuela Carmena durante el primer pleno del año en el Ayuntamiento Carmen ha reprochado a la oposición que no se haya preocupado por el conflicto

Voz 0818 04:00 me parece absolutamente sorprendente si se lo digo que cuando Madrid está viviendo una conmoción como es la huelga del taxi ninguno esto es esto es realmente interesado en saber qué es lo que hemos hecho desde el gobierno municipal para mejorar la situación me ha parecido muy curioso que lo único que hace oido es reproches a ver quién puede responsabilizar más a los otros

Voz 1454 04:24 el paro en la Comunidad de Madrid bajó un quince por ciento en dos mil dieciocho la creación de empleo aumentó un tres coma siete por ciento según los datos de la EPA que hemos conocido hoy con todo la tasa de paro en Madrid es del once coma cincuenta y cuatro por ciento y una cosa más la Fiscalía pide un año de cárcel para cada uno de los tres hinchas del PSV que humillaron a un grupo de mujeres que pedían limosna en la Plaza Mayor ocurrió en marzo de dos mil dieciséis horas antes de un partido de Champions entre el equipo holandés el Atlético de Madrid en cuanto al tiempo desde las tres de esta tarde en nivel amarillo en la sierra por fuertes rachas de viento de hasta noventa kilómetros por hora tenemos diez grados en el centro de mal

Voz 8 04:57 París

Voz 1454 05:01 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Ike volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis a las cinco en Canarias

Voz 6 07:07 joder esta bueno

Voz 1 07:10 más claro agua

Voz 0230 07:50 al mes durante veinticinco años lo que importa

Voz 4 08:52 del mundo bien hoy a Marte cómo te llamas que nombre querrías tener cuantos en tu familia se llaman igual porque hay nombres que te caen mal a que te gustaría poner nombre

Voz 6 09:03 mi nombre es ya puedes dejarnos tus mensajes en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis CP tres uno en nuestra cuenta de Twitter arroba y faro ser nos encontramos están echaron y media en la sala paro con Mara Torres es un bonito nombre

Voz 1 09:23 cadena SER

Voz 8 09:28 la patria no es una marca yo no veo rojos azules españoles de blanco eso es el mercado Arenillas y que más matarle la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno de los problemas no soy yo tu problema eres tú

Voz 16 09:50 eh

Voz 1 10:08 para del personas diplomático solos a Estados Unidos a Norteamérica me lo suelo

Voz 17 10:16 eh que u

Voz 19 10:24 pobres

Voz 1 10:25 estoy para todo

Voz 20 10:26 de haber pasemos lista Toni Martínez está si iba a qué tal y como se quiere también Especialistas secundarios de Francisco José Antonio Páramo del gran Juanma López Iturriaga hola hoy la pregunta es hoy desempatar voy hoy hoy hoy uno uno de los

Voz 1220 10:44 los dos concursantes así su cuarta semana son graves y lo mismo veces sabes yo él nos vamos a cargar a uno de jazz pero eso te da porque si va antes ya pero no no pudimos se resiste a agarrar el quita

Voz 0230 11:01 pero vamos a por ello tenga a las siete de esta tarde hay que estar pendiente a las siete de esta tarde una hora después de que acabe el concurso se vota de

Voz 21 11:08 nuevo en el Parlamento británico

Voz 0230 11:11 Brexit si Brexit no Brexit con acuerdo Brexit sin acuerdo Brexit éxito bajo Brexit Brexit El musical

Voz 22 11:26 gracias a esta nueva votación tendremos la oportunidad de volver a ver en acción al presidente del Parlamento británico John Bercow su voz de trueno

Voz 0230 11:35 Akil escuchamos pidiendo que se cierren las puertas

Voz 6 11:37 sí

Voz 23 11:38 no los busca

Voz 0230 11:41 es un señor con sentido del espectáculo el pensará llámame exhibicionista hay dame pan no como sea el dicho en inglés aquí escuchamos interrumpiendo la primera ministra Theresa eh

Voz 23 11:53 es una olla otra este con Pipo Schengen bien esto más

Voz 1 12:03 dijo

Voz 1220 12:05 eh

Voz 21 12:07 han ido a que dicción eh que habla muy

Voz 0230 12:10 en inglés Esto es lógico si bien se piensa Opening pero que dicción

Voz 23 12:14 más

Voz 0230 12:15 ante estas formas suyas de mantener el orden en la Cámara han llevado su biografía por todo el planeta medios de comunicación de aquí allá han publicado que de joven perteneció la extrema derecha que ahora está en el Partido Conservador pero que simpatiza con los laboristas y la socialdemocracia

Voz 24 12:35 futura cintura Pinto tiene entonces que

Voz 0230 12:39 cintura tiene cintura sin duda el estos días hemos escuchado a John barco pedir orden de diferentes maneras

Voz 25 12:45 mucha a sí otra himno bueno ya

Voz 1 12:54 es un poco bueno eso nunca

Voz 0230 12:58 que es un personaje hay que hay que investigar les un poco también como Ignatius eh pero sin rockera vamos a escuchar a Ignatius humorista compañero del programa La vida moderna porque ayer también encontrabas parecido

Voz 1 13:10 lo Arman con Nicolás Maduro como

Voz 0230 13:13 nos pasó con José María Carrascal y Luis Piedrahita pues vamos a comprobar el grado de coincidencia entre Ignatius Nicolás Maduro

Voz 1 13:20 ha decidido romper relaciones diplomáticas reclamaciones pero bueno ahora los dos

Voz 0230 13:29 a un poco más en ebullición

Voz 1 13:32 era de Venezuela todo intervencionismo de que tiene aquí hay Piglia pretendía

Voz 21 13:44 ya horas ya ahora sin gritar sin gritar

Voz 0230 13:47 la prueba definitiva porque gritando unos podemos parecer todos

Voz 26 13:51 lo orgulloso de su independencia fue el ejército libertador de Venezuela que pulsó

Voz 22 13:57 a las tropas europeas porque lo como tú dices lo emplean a todos los niveles sobre llevamos en la sangre las clases más humildes vocabulario mucho más rico que aquí lo puede tener un universitario

Voz 26 14:07 nosotros llevamos en nuestra sangre El ADN de los Libertador

Voz 0230 14:11 bueno se va aproximando hecho pueden llegar a fundirse para acabar de examinarlo vamos a poner un fondo musical para que haya un fondo homogéneo Ignatius Nicolás Maduro

Voz 27 14:24 baño me dicen cómo van a vivir con ese frío diez grados bajo cero vivir de una manera que no

Voz 1220 14:31 osea facha

Voz 16 14:34 sí

Voz 22 14:35 Ignatius quién se parece a Maduro o es Maduro quien se parece a Ignatius

Voz 28 14:40 no se preocupe la tía les solucionará el caso

Voz 1 14:48 twiterías a disposición de Venezuela Sudán bueno fantástico

Voz 1610 14:54 diez de agosto la rabiosa actualidad las empresas de WC pues Miguelito tiene una duda al respecto

Voz 28 15:00 entiendo el nombre de Cádiz Fail porque caben cinco en el coche pero Uber

Voz 1610 15:08 vamos ahora con una denuncia importante que hace el bueno

Voz 28 15:12 esto es una vergüenza entrado en Amazon para devolver una cosa no aparecía Mis pedidos me he podido devolverlo porque me he acordado que lo he comprado en el Corte Inglés increíble que una compañía supuestamente sería como Amazon no prevea estas cosas

Voz 1610 15:27 Silvia Carrick escribe un estos twis de siga siga sigue buscando

Voz 21 15:30 no es cosa mía o estamos hechos el uno para el otro es cosa tuya

Voz 1610 15:36 millones de españoles se encuentran ahora mismo en este limbo asistencial que que relata

Voz 28 15:41 demasiado joven para el anís demasiado viejo para el for night ya acabamos de con un tuit de pareja hay unos cariño donde está el niño en inglés será posible

Voz 30 15:58 tu

Voz 1880 16:02 hablaron

Voz 25 16:04 ha sido anillo ah sí

Voz 0230 16:30 yo la Encuesta de Población Activa lo hemos conocido hoy muestra que el cambio de Gobierno a mitad de dos mil dieciocho no ha cambiado nada a la economía española esto es interesante porque cada vez en la política se grita más sin que los gritos afecten a la realidad de las cosas otra noticia económica la autoridad fiscal que es un organismo que ya con el nombre da miedo porque autoridad fiscal en sí mismo es una redundancia como poder poderoso autoridad fiscal es un organismo creado a instancias de la Comisión Europea es como el delegado en España de Jean Claude

Voz 24 17:12 Nos sentaremos española dice que los presupuestos del Gobierno de

Voz 1 17:19 que no son creíbles

Voz 24 17:21 buenos creíble en los presupuestos tienen más truco que un espectáculo de Juan Tamariz

Voz 21 17:37 esto también esto también lo dice el Banco de España la ministra de Hacienda María Jesús Montero sugiere que habrá elecciones este año si no se aprueban

Voz 31 17:46 mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas en donde estableció que si no había proyecto de presupuesto la lesiones es celebrarían a lo largo del año dos mil diecinueve

Voz 0230 17:57 bueno si no se aprueban habrá elecciones y se aprueban no se cumplirán porque son imposibles esto bueno indicaría que la política se ha convertido en un género de la entretenimiento como los concursos o las series de Netflix en realidad el debate político español todo son calificativos morales se llaman mentirosos cobardes hay diferentes modalidades de delitos ladrones golpistas terroristas pero debate político debate sobre cuestiones que afectan a la vida de las personas en España hay poquísimo vamos a escuchar a Dolors Montserrat que es portavoz parlamentaria del Partido Popular ofrecer una disyuntiva los socialistas están ustedes secuestrados por los independentistas son traidores y cobardes

Voz 32 18:34 porque quizás son los cómplices del independentismo porque están secuestrando Se están secuestrados por ellos porque son los presos políticos de los golpistas os son ustedes sencillamente unos traidores y unos

Voz 1220 18:46 ardes El azar mira

Voz 0230 18:48 azar quiso que ayer en el programa Gran Hermano dúo casi a la misma hora que Dolors Montserrat una participante utilizar a casi las mismas palabras

Voz 1 18:59 esto cómo se llama traición falsedad

Voz 0230 19:03 es Ylenia se llama Ylenia el socialista José Zaragoza acusa a Dolores Ylenia Montserrat de mentir

Voz 3 19:11 dándole quita usted todas esas ofensas difamaciones e injurias que usted ha soltado que queda nada cero porque usted hace unos afirmaciones que no son ciertas que son mentiras

Voz 0230 19:22 poquito redundante también no Rafa Hernando lanza otro diputado del partido por el Grupo Popular lanza una desertización sobre los viajes del presidente del Gobierno al que acaba poniendo un apodo

Voz 1769 19:33 política de Estado no la política de Cortijo que hace el señor Sánchez cuando lo que está interesado es sencillamente en hacer viajes y en exprimir al máximo el Falcon ya le llaman todos los españoles el marqués del Falcon todos

Voz 1220 19:53 sí sí yo he hecho yo

Voz 1 19:55 era una búsqueda

Voz 0230 19:57 de hecho una búsqueda para ver cuántos españoles en Le llaman el marqués del Falcon y la verdad es que la mayoría de los españoles es coincidencia pero se llaman Rafa Hernando

Voz 1220 20:07 todos los que le llaman Marqués de FAES

Voz 0230 20:09 a Fernando esta teoría de que Pedro Sánchez ex presidente del Gobierno para poder ir en avión puede formar parte de la competencia entre Ciudadanos y Partido Popular os acordáis he comenzó Ciudadanos autor del helicóptero de Moncloa

Voz 3 20:21 Sánchez está desaparecido los en el helicóptero que coja el helicóptero un mando del helicóptero quita el helicóptero que el helicóptero él

Voz 0230 20:28 el Partido Popular habrá detectado que es un buen mensaje y ahora todos los días habla del avión estas discusiones a las que llamamos actividad política por llamarle algo pero podría ser Gran Hermano Parlamento usted Evan avión usted mentirosos un traidor cobarde usted en ladrón usted sigue despertando Rafa Hernando se lamenta que el nivel del debate

Voz 1769 20:46 le hemos visto Pavone dándose en Davos diciendo que él ha ido allí Hinault el Senado a responder democráticamente a una cámara de este Parlamento diciendo que él ha ido allí para que comprobaran que él no es un rojo peligroso vaya a nivel que diría alguno de allí Maribel

Voz 1 21:06 claro esto

Voz 21 21:11 vaya nivel que diría alguno de allí

Voz 1 21:15 Maribel caramba

Voz 21 21:26 aquí vemos un uso del híper Button algo innecesario el que le costaba decir qué nivel Maribel como diría alguno de allí o como diría alguno de ahí que nivel Maribel en lugar de este alambicado Kenny Bell como diría alguno de allí Maribel entre quejas por el nivel del debate responde el diputado socialista José Zaragoza

Voz 1 21:47 qué nivel Rafael

Voz 3 21:51 que suena muchísimo mejor sobre todo porque tengo la sensación que el señor Hernando Rafael confunde los presidentes que fuman puros el que fumaba puros era Rajoy Pedro Sánchez no fuma puros

Voz 0230 22:05 los Sánchez no fuma puros y remata Zaragoza con lo que considera una lástima

Voz 3 22:09 pues nos ocurre lo que está pasando ahora que que el nivel del debate pues desciende a un nivel de Rafa

Voz 1 22:14 el oye como sabéis

Voz 0230 22:21 como sabéis el Partido Popular bueno yo creo que es injusto acusará Iturriaga de esto

Voz 1 22:26 por favor

Voz 0230 22:30 el Partido Popular acusa Pedro Sánchez de evitar el Parlamento pasando por alto un pequeño detalle es que el mes de enero es inhábil el Parlamento está cerrado sólo se abre si se dan circunstancias extraordinarias y eso lo decide la mayoría en el Parlamento en el presidente entonces una diputada socialista Sofía Herranz dice que Sánchez viaja tanto como viajaba Mariano Rajoy pero sí whisky

Voz 33 22:50 la que negocia la dimitir es el encaje en el paraíso

Voz 0419 22:54 hay suciedad luego hay gente que se mete con Telecinco el presidente Sánchez se desplaza exactamente de la misma forma y con los mismos medios que han utilizado todos los presidentes de este país se desplaza en coche cuando le dicen que tiene que ir en coche se desplaza en helicóptero cuando le dicen que tiene que ir en helicóptero y en avión cuando le dicen que tiene que hacerlo en avión exactamente igual que hacía el ex presidente Aznar y el ex presidente Rajoy por cierto con la única diferencia que este último lo hacía con avituallamiento extra de vino y whisky y eso ya no se explica ni por razones de seguridad

Voz 21 23:29 por Carmel que por más que beba un presidente del Gobierno

Voz 3 23:33 que el extra en whisky

Voz 21 23:36 no puede ser tan significativo en el avión

Voz 1 23:41 no no no

Voz 21 23:44 por más que por más

Voz 0230 23:46 en cuanto a la delincuencia común en el sentido de ya habitual os acordáis de esta legendaria cuenta

Voz 34 23:51 no no se él

Voz 35 23:54 igual mi amigo a todo el mundo si es mío muy Mir mi amigo mío conseguir doce mil euros dos míos

Voz 1220 24:04 Nos Alfonso Rus expresidente

Voz 0230 24:06 de la Diputación de Valencia sorprendido Costa contando hasta doce mil que ellas sorprenderse aunque él dijo que quién sabe si se trataba de un imitador

Voz 21 24:15 a quién os acordáis además que ir

Voz 0230 24:20 otras razones lógicas que dio ha estado en la comisión parlamentaria de investigación dejando sobradas muestras de simpatía

Voz 0816 24:27 en esos negocios recibía residían los superpoderes que hoy dice no tener porque dice que es una persona normal

Voz 36 24:34 Josep le dio poderes porque es el tan bajito seguir me mucha gente siempre tenido poderes

Voz 0230 24:41 es el cuenta que le invitaban a comer empresarios que hacía negocios con la Administración debido a su simpatía

Voz 0816 24:46 pues a qué empresas invitado usted señor Rus

Voz 6 24:48 no invitado nunca nadie me han invitado siempre le han invitado a las empresas ilustrador ir a comer a cambio de algo a cambio de simpatías

Voz 22 25:05 a funciona de la Fundación eran financiera bueno lleva una carrera

Voz 0230 25:10 unas consideraciones sobre el lenguaje salud pública ya sea utilizado tanto la expresión poner la mano en el fuego por alguien que la diputada que interroga preguntas y está seguro de no quemarse las manos al defender a Camps y Alfonso Rus responde que si se quema se pondrá crema y hay que recordar a todos los oyentes que la crema protectora hay que ponérsela antes de quemar

Voz 0816 25:29 las declaraciones en tribunales esta semana yo le pregunto sigue creyendo usted que no se quema con las manos defendiendo al señor Camps

Voz 36 25:37 en absoluto la sí es verdad que bueno pues Mario después diversas

Voz 0230 25:43 sí es una manera de afrontar la vida precisamente ayer habló Mariano Rajoy en Onda Cero dio una entrevista dejó una de sus frases de sabio chino bueno siendo positivo

Voz 24 25:53 se puede ser feliz

Voz 22 25:57 echo de menos siendo positivo se puede ser feliz la manera de ser positivo reaccionar bien ante un contratiempo y Rodas una tele y no te cabe en el coche

Voz 13 26:07 qué se debe hacer nos lo cuenta Medea Aróstegui

Voz 37 26:10 en una televisión y la devuelven porque no cabe en el coche es la noticia que cuentan en el Daily Mail El curioso incidente fue captado por una cámara de seguridad que ocurrió el pasado veinticuatro de enero en la ciudad de Dallas los dos sospechosos que aún no han sido identificados llegaron a la vivienda en un jeep negros robado y forzaron la entrada del inmueble el vídeo captado por la cámara que se encontraba en el timbre de la residencia muestra el momento en el que ambos sustraen un enorme televisor lo llevan al coche primero intentan meterlo por una puerta trasera pero no entra lo vuelven a intentar por el maletero tampoco finalmente desisten en su lucha lo llevan de vuelta a la casa y los ladrones se marchan

Voz 1 26:45 gente lo correcto pues bendito

Voz 38 26:55 sí bueno vamos a quedarnos portaba las

Voz 1610 26:58 sí por aquella zona de de Estados Unidos porque hace tiempo que no habláramos con nuestra agenda de Estados Unidos y el consultorio vaquero que de Virgil Kennedy del Lejano Oeste no sé si ya estaba conectados Virgil Kennedy

Voz 1220 27:09 no lo sé Myrie

Voz 39 27:14 creo ser cambio está estás bien

Voz 28 27:22 amigos hacía tiempo por cierto saluda Virgil Kennedy desde la W K RTS V de Wichita hacía tiempo decía sabía acumulaba polvo encima del R S que utilice ya para conectar con la SER bueno vamos a abrir el consultorio que la gente que habita estas áreas cierras quieren contarnos sus problemas por ejemplo que tenemos Sara en el teléfono cuál es su nombre de pila tu nombre de pila amiga

Voz 40 27:49 ha dado el nombre de pila es que nunca me acuerdo yo o el Chacal movido vistió de blanco Pekín

Voz 28 27:58 no a nombre de pila es el que depusieron sus padres que pones la parcial

Voz 40 28:03 en la pila bautismal da bien puedes entonces el Chacal de Oviedo y chocolate blanco Perkins vale oye qué les pasa algún problema pues sí sí quedé perdido tío aquí en medio del desierto de Sonora iba iba con mi caballo Miguel digamos de tus otra en Kansas City Cesc

Voz 28 28:19 pero perdido pero bueno pero como un avezado vaqueros se pierden esos lares Chuck

Voz 40 28:24 Hall Google más Virgil Diallo belleza lleve puto Google Maps perdido

Voz 28 28:29 pero Chacal de chocolate blanco a Perkins todo el mundo sabe que en el oeste el Google Maps no es de demasiada ayuda

Voz 40 28:36 a toro pasado lloró yo es que no sabía ahí me estoy volviendo loco para donde te dice que que te diriges ahora achacar pues escucha escucha vosotros Cortés Niño

Voz 41 28:46 a los seis días de lunas caminando gire a la derecha y siga seiscientas millas hasta el primer conejo muerto que vean el ha estado Mela primeras salida de verdad hasta una mierda de matorral que hay a ellos sino seguían comido a usted antes los coyotes

Voz 28 29:06 pero es una esto es una indicación bastante vaga Chacal no

Voz 40 29:11 sí pero es que pero es que además hay tres pasos

Voz 1 29:15 bueno y escucha tiran me el corte

Voz 40 29:18 niño mira

Voz 41 29:20 grados si tomé la primera salida después del primer cementerio aunque ve hay no de eje de rezar

Voz 28 29:28 yo no sea o sea que hablar de un árbol basaría más yo me centraría en la luna y las estrellas siempre

Voz 40 29:35 Pepe Virgil no de siempre eso es lo que voy a hacer la luna y las estrellas libre

Voz 28 29:42 Chacal ya saludo a ver los da tiempo para llamadas llamadas hombre sí hola buenas

Voz 40 29:48 yo al menos me llamó Richard Ritter

Voz 28 29:52 sí hombre señor Richard Harris que obviamente del oeste es la única persona que sabe escribir en estas eh

Voz 40 30:00 será única y no muy bien oye Greco para hacer pudo acción Virgil estamos intentando modernizarlo porque es el Lejano Oeste no tan tan

Voz 28 30:11 la verdad lo modernizando sí sí ahora por la Fed de hecho estamos obligados a decir vaqueros pero sí eran reses y sí

Voz 40 30:20 el visto bueno pues el siguiente cambio va a ser algo que es lo tipografía de problemas dejamos la misma tipografía nos letras típica los que tú les sacó un guante hombre y tú no sabes eso ya ya veo quedar rancio sabes qué partido ahora va tipográfica os utilizar para dar o la carta debería del Oeste y el paquete será la New Woman

Voz 1 30:51 no sé de qué me estás hablando señores

Voz 28 30:52 sí Dayton que dice plomo el caso

Voz 40 30:56 tú no es no hacer nada sólo tienes que avisar de que vamos a ver un cambio en los litros gracias venga pues la atención hasta aquí la rueda de prensa mañana entrenamientos las últimos desde dos

Voz 28 31:06 hasta aquí hasta aquí entrenamiento y hasta aquí Carla has aquí pues la conexión que en el Oeste con las preguntas cuidado Iturriaga no dudaremos en desenfundar amigo

Voz 9 31:23 ahora me cuenta es que hay seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com y tu vehículo su herramienta de trabajo Línea directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 43 32:03 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1880 32:11 y en ella visteis como en las farsas de la vida que a estos muñecos como a los humanos muevan los pelillos groseros que son los intereses las pasiones sillas los engaños y todas las miserias de su condición tiran unos de sus pies y los llevan a tristes andanzas tiran otros de sus manos qué tal bajan con pena luchan con rabia Urtain tan con astucia matan con violencia pero entre todos ellos desciende a veces del cielo al corazón humilde sutil como tejido con luce el sol y con luz de luna el hilo del amor que a los humanos como a esos muñecos que asemejan humanos les hace parecer divinos trae a nuestra frente resplandores de Aurora pone alas en nuestro corazón y nos dice que no todos farsa en la farsa que hay algo divino en nuestra vida que es verdad ese eterno no puede acabar cuando la farsa cada

Voz 4 33:07 los intereses creados Jacinto Benavente

Voz 1880 33:10 mil novecientos siete

Voz 6 33:29 cada país siempre vivo el guionista lo conoce ha ido de vacaciones

Voz 0838 33:34 y una temporada más pase lo que pase aquí estaremos para contar

Voz 6 33:37 Carlo de lunes a viernes a partir de las ocho

Voz 8 35:53 Ma

Voz 1220 36:00 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio antes se continuar a ver

Voz 3 36:06 así que es cuál es el sueño más recurrente que tenéis la cosa la situación que más se repite más frecuentes me caigo

Voz 1220 36:14 no venga venga

Voz 1 36:17 a la gente les ha dicho entonces sí pero ella me pesadilla Roberto llegó desnuda a un examen

Voz 47 36:26 joder para todo yo creo sueños recurrentes ya ha repetido varias veces es

Voz 0230 36:32 lo que me caigo de un precipicio en moto yo que me tiró al mar empiezan a aparecer tiburones Llorca volar pero con angustia a mismo

Voz 1220 36:39 así cada vez niños presentes se te cae algo se me cae algo si de repente está ahí porque no es bueno

Voz 3 36:49 te queremos compartir con los oyentes de La ventana este fenómeno de los sueños recurrentes y por eso en apenas un ahorita vamos sobre un teléfono que es el nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta par sí sí

Voz 1 37:01 los recuerdos y se han olvidado

Voz 3 37:06 el recurrentes que hayáis qué es lo que más se repite son pesadillas son sueños agradables que es lo último lo más emocionante lo más llamativo nueve cero dos catorce sesenta sesenta o a través de las redes sociales sueño siempre

Voz 24 37:19 no sueños

Voz 8 37:26 a lo largo turno Páramo Vega pesadillas te cobran de más en la factura Clara Mas esto es como un sueño no era momento ahí ya no hace falta pesadilla ni nada porque tienes que contar con

Voz 1 37:43 el abogado momentos legal

Voz 48 37:48 la verdad es claro es que estoy listo AIS consultas limitadas con abogados expertos rotar asuntos de vuestro ámbito familiar a temas del día a día abogado claro reclamaciones facturas también para temas más complejos que le herencias divorcios

Voz 8 38:04 cuánto va a costar esto al mes quince venga venga que estáis poco dispersos novecientos

Voz 21 38:14 bien seis seis tres un teléfono que si es todo eso porque claro a mí me da a mí me lo dicen yo lo digo

Voz 47 38:28 el mensaje

Voz 1 38:31 el euro

Voz 4 38:33 compra de momento tenemos duro nuevos una corresponsal en Youtube Pilar de la mensajera semana muy bien yo la plataforma enero ya sabéis es un mes de cambios de ajustes de apretarse el cinturón y los consellers quieren ayudarnos quién está y quién es Tanguito petando lo Bertín Osborne ha vuelto a hacer lo ha vuelta a hacernos da otra lección para hacer apañados en su último vídeo en las enseña fregar el suelo Bertín Osborne el maricón de españoles

Voz 1 39:03 hola verbo y nervios

Voz 6 39:06 cómo se usa condición alguna fregonas

Voz 49 39:09 sigue con la cosita esa para Curry que tengo yo diga no lo voy a enseñar bien primero se moja y luego se escurre por qué no se puede sacar la fregona de la web ponerla encima del suelo porque pone esto esto de agua que paren los fregado se puede cantada

Voz 1 39:22 bien porque así uno ejercito Vox suscribirlo

Voz 16 39:30 no

Voz 4 39:33 decía él no ha vuelto a hacer ha respondido es que le dedicaron especial de Nochevieja cacharritos lo ocuparía del con ellos otra el porqué de High una pullitas como ellos cuando rótulos otro influencer Elizabeth una catalana que vive en Alemania en su canal crónicas Herman únicas cuentan las diferencias que ve con nuestro país es para mí también

Voz 50 39:55 es normal embadurnado un poco con colonia a los bebés o niños pero aquí en Alemania no encontraremos ninguna colonia infantil porque aquí no se embadurnado con colonia nadie no interrumpir es mi gran debilidad como buena Española interrumpa me cuesta horrores claro aquí como no me interrumpe nadie

Voz 1 40:16 os voy hablando sola hasta pronto youtuber está muy

Voz 4 40:21 si bien si lo que te gusta es que no te interrumpan no como mucha te molestara puede ser si te duermes tu gato no para saber para saber si estás vivo ya te puede comer lo máximo

Voz 28 40:32 claro

Voz 4 40:33 bueno dos cositas más positivas vamos cuesta de enero todo el mundo está igual la gente lo está pasando fatal los influencer también dulce ida dos millones de seguidores pero eso no quita para que ya tenga su particular cuesta de enero ha publicado un vídeo contándolo se titula nos perdemos en Bali

Voz 51 40:53 ahí nuestro primer día estamos en duty iba a comer en un balcón de mi comida romántica antes de acabamos de hacer el baño con las flores muy top súper recomendable súper vamos el espacio en una cama Palin esa Kebir lo dice el nombre de Bali buenos días

Voz 52 41:10 aquí por lo que veis que está súper de moda los desde viveros flotantes y vamos a comer todo esto

Voz 6 41:17 es decir que definitivamente su sube recomienda

Voz 1 41:19 el más vamos a tener una cena romántica Llanos va

Voz 52 41:23 hemos y estamos muy mucho mucho mucho os quiero

Voz 1 41:34 la cuesta de enero como quiere tampoco hasta aquí a mi no a súper comiendo recomendar esa yo no sé

Voz 1220 41:43 durante años de flores Spain

Voz 4 41:45 más berlinés esas cosas que John no con las que nunca enseñado porque estaba no sabía que existían pero bueno la marquesa el Falcon la llaman todos los españoles no se más viajes humildes el dúo cómico Venga Monjas lo ha vuelto a hacer también estuvo en Madrid han hecho un reportaje de calle con los aborígenes de la zona intentan tender puentes entre Barcelona

Voz 53 42:06 María bueno Madrid o Madrid eh yo les digo Madrid os sin nadie detrás no Madrid Madrid hay por ahí por el barranco caes Madrid la de último altas sin paracaídas no

Voz 3 42:19 Barcelona como el Madrid conté en mayo en Madrid sabes lo que es un bikini Barcelona significa Viking en Barcelona

Voz 4 42:26 a ver es que biquini es o la prenda de vestir o Un Sangoy

Voz 3 42:29 sí correcto eso es lo que significa bambas

Voz 4 42:33 zapatillas no correcto sí sí sí

Voz 3 42:36 pues creo tengo esto es lo tenemos a dos

Voz 1 42:42 bueno había más había más eh había más pero

Voz 4 42:45 sobre los baños de la estación de Atocha que no sé qué interés tiene eso no hay nada peor que ir a un sitio que antes te hayan contado lo que ocurre quien quiera ir que vaya ya está más cosas

Voz 1220 42:56 el baile que siente

Voz 4 42:58 peor que un spoiler está en la periodista Rocío Vidal del canal La Gata de Rodin del así

Voz 1 43:05 un congreso sí

Voz 4 43:09 eh asistió a un concierto aún Congreso perdón de Terra planetas está muy de moda hablan esta sabéis que las modas son cíclicas las tiene una planta en la reconquista ajustado Bin Taschen Davis bueno te batió con ellos si la tierra es redonda o no atención

Voz 54 43:27 Soto ha salido el espacio para poder ir Mar conocer el hombre que la travesía es una creencia el si Loles a Honda lune la actriz giran en torno a esos

Voz 55 43:37 se van a pasar unos sicarios también lo está buscando

Voz 1 43:40 es engaña de muchísimas maneras

Voz 55 43:43 visuales tu opinión y legítima para mí

Voz 54 43:45 si no es así lo quiere creer eso

Voz 31 43:48 el ambiente fue bastante bueno de hecho sólo tuve un encontronazo con una persona que me increpó estaban muy hartos de que la gente les ridiculiza se sólo por el hecho es el zaplanista

Voz 1 44:07 buena sonrisa

Voz 4 44:10 según ellos no han llegado a astronautas a la Luna igual que no hay nadie eso es una certeza pilotando esas cabecillas bueno seguiremos informando

Voz 1 44:22 a lo mejor en preguntas astronautas hoy

Voz 1220 44:27 pero tenemos bueno ahora nos ven novia adelantado vamos a saludar a nuestros concursantes a Mario y a Pablo buenas tardes a los dos buenas tardes Badiola hablo olmeca ha hecho en la SER no prácticamente viven aquí con lo cual he elegido por favor Mario empieza a tu compañero o compañera

Voz 34 44:49 venga lo sigo compilar venga Pilar Pablo

Voz 1220 44:54 Francino a Francino perfecto pues venga empezamos con las diez primeras preguntas dale pregunta Inglaterra eh perdón es verdad vale vale vale la pregunta mía vamos a empezar con un poco de geografía Mario cuál es el nombre del estado mexicano favorito de la gente a la que le gusta el picante

Voz 1 45:18 si te gusta

Voz 1220 45:20 no Tabasco Tabasco

Voz 1 45:23 a eso Macron

Voz 1220 45:26 vale hablemos hablemos Mari un poquito de México todos sabemos que por el norte limita con el muro de Trump pues eso lo sabe todo el mundo pero por el sur te digo que lo hace con dos países de estos tres me tienes que decir con cuál de estos tres países no tiene frontera México vale Belice Guatemala Costa Rica con cuál no tiene con Belice

Voz 1 45:51 han con Costa Rica muy bien muy bien

Voz 1220 45:53 es más grande en extensión México o Argentina cuidado eh México o Argentina que vales más grande

Voz 21 46:02 tensión de dicte

Voz 1 46:05 pido la ayuda de Argentina correcto dos millones setecientos mil Argentina y México tiene ciento humilló no

Voz 1220 46:13 dos cuarenta bien con los mexicanos compartimos muchas cosas evidentemente como por ejemplo nombres de ciudades te voy a decir tres capitales españolas dos de ellas también son ciudades mexicanas vale ok tres si Mario dos si una no Mario las tres las tres españolas son Cuenca León y Guadalajara cuál de estas tres no existe en en México

Voz 34 46:38 quiero que cuenta no muy bien bien es muy bien muy bien

Voz 1220 46:41 en hablemos de Cuenca siempre me hago un lío son son casas colgantes o colgadas colgante pues no mira no vayas a Cuenca diciendo que son colgantes porque son colgadas de Macron colgadas pregunta

Voz 1 47:00 sí

Voz 1220 47:02 pico hay que se porque hay que estás esta fiesta nunca algo yo me había tirado ya bueno hablando descuelgue es hablando de cuelgue así de triples no es no es no se ha hablado alguna vez de colgado del aro ese gran cada incluso para los que no les guste el Basque pero bueno dejando eso una recomendación para aquellos que piensen colgarse de un Haro que igual hay gente que ser apetece de colgarse un dinos por favor Mario a qué altura está claro de la canasta baloncesto te voy a dar cuatro centímetros de margen no te pongas nervioso pero esta pregunta vale por tres no sólo los triples tres de una canasta de de la canasta baloncesto cuatro centímetros de margen Mario

Voz 34 47:49 no vale cuarenta y cinco no

Voz 1220 47:54 no en qué pero dos cuarenta y cinco una canasta en Midi basket transparente hay cinco serviría seguiría jugando yo no no está a tres cero cinco adivinanza venga tengo ya ves pero no cerradura el blanco y el negro pasan por mi cintura de que deporte estamos hablando recorta móvil si tengo ya ves tengo llaves pero no cerradura el blanco y el negro y el amarillo pasan por mi cintura

Voz 1 48:20 cinturón cinturón no perdona

Voz 21 48:23 yo pregunto

Voz 1 48:26 me pregunta triple

Voz 1220 48:30 y nada me gusta cumpleaños vamos a felicitar a Tom Hanks me encanta uno de mis actores favoritos eh que tenía Mario espero que te acuerdes de él que tenía Tom se le como seña de identidad física e que tú veas acordaba siempre porque tenía una tenía un

Voz 4 48:46 tenía que tenía mía

Voz 1220 48:49 que yo no sé una cosa física que que que la hacía que tú te acuerdas una nota como Aznar bueno no te acuerdas con lo cual un bigote has visto verle Mario Mario perdón com se le se hizo famoso con la serie Magnum comando dicho ya pero uno de los de los papeles más populares fue como como Richard que era novio de una de las tres chicas de friends vale estuvo varias temporadas he dicho si cuál cuál de las con cuál de las chicas de friends fue novio Richard en la ficción lógicamente Phoebe Rachel o Mo'Nique

Voz 1 49:30 Mónica correcto pregunta esta es muy buena no voy con el telón ya parece

Voz 1220 49:41 bueno ahora es Bibiana no Bibiana Andersen pero para mejor a veces Fernández bueno he dicho Andersen nada malo pero ojo alguna de bueno bueno bueno diez para este vale Bibi va para para esto nos viene bien que se siga llamando Bimba que pues parece que estamos hablando vestida la policía multando a un conductor vale se cierra el telón se vuelve a abrir ya padece Bibi perdonando le la sección la sanción vale título Marqués Eddie ello

Voz 3 50:18 lo veo venir muy huy ella

Voz 1220 50:20 se desarrollaba en California

Voz 1 50:23 te veo venir ahí ahí ahí no le ponen una multa luego

Voz 1220 50:26 no se la quita luego le perdona la sanción es un título de una serie muy parecida a una de los años noventa que se desarrollaba en California

Voz 21 50:36 Mario era como si ya verás

Voz 34 50:41 sí claro ya ya está ya con eso ella ya las normas pese Mario buena Touré mucha ayuda ninguna da nada

Voz 56 50:49 ya te lo digo yo

Voz 1220 50:50 te lo digo yo le quita la canción Viva sin sanción deja claro Mario no no no

Voz 1 51:00 la sanción Bibi

Voz 1220 51:06 bueno pues nada se bueno una dos tres cuatro oye hemos bajado el pistón cinco de diez a Pablo estás ahí no no vale perfecto Ofra también ha preparado una fácil bueno igual no el domingo Savic que se jugó la final del Open de Australia desde que ganó Djokovic también vale el resultado global como si dijésemos fue de dieciocho juegos a ocho vale Djokovic hizo dieciocho Nadal ocho es cómo se repartieron en los tres sets no hace falta que me des el orden correcto los ex sino que que digas pues como se repartieron los los ocho juegos de Na Bai dos dieciocho aces esto vale bien bueno no es fácil

Voz 34 51:50 venga señores si espera así no no no me sí

Voz 1 51:55 a Zafraj seis

Voz 1220 51:58 seis tres seis dos seis seis tres seis dos seis tres correcto Francino para compensar una que está chupado que él es su vía junto a Juan Luis Guerra cuando te mira mira

Voz 1 52:08 Savile Row y la avenida este domingo la gala este domingo en la gala de los Goya

Voz 1220 52:14 ya hemos podido sábado no es ese el sábado podrá por lo tanto eso es verdad es sábado y ya hemos podido ver a sus presentadores imitando la famosa en camada de John Lennon Yoko Ono en mil novecientos sesenta y nueve por cierto quiénes van a ser los presentadores

Voz 34 52:33 vale pues he tenido muy claro

Voz 1 52:41 en que trabajamos en Pilar de Francisco Gallego eso sí conversó Romero se

Voz 1220 52:51 ya tienes medio apunta cerca tanto encantada mi ir Romero y Berto nada venga si a Silvia Abril Ia Andreu Buenafuente tenía igual no lo sabe habíais eh pero hubo hubo dos camadas de si hubo dos hubo de John Lennon Yoko Ono hubo dos dos actos que está aparecía medios en en la cama la primera que fue la del año sesenta y nueve edita la primera tuvo lugar en Europa en qué ciudad tres opciones París Amsterdam o Bilbao París Amsterdam o Bilbao Ámsterdam Héctor Pablo la segunda en la segunda quería la ser en Nueva York ya que el motivo era protestar por las guerras y en aquella época estaba la verdad el bien dan a tope no pero no pudo ser porque Lennon tenía prohibida la entrada a Estados Unidos porque no le dejaban entrar en EEUU tres opciones una porque os acordáis que dijo que era más famoso que Dios dos por consumo de cannabis o tres a que Jesucristo dijo es verdad correcto muy bien apuntado Toni como una de las personas no muy no podía ser de de de Dios de Jesucristo bueno vale belga más famoso que Dios por consumo de ha a es verdad padre dos arriba lo repito lo más famoso que Jesucristo Palha Cristo por consumo de cannabis por haber sido las causas de la separación de los Beatles hombre viniendo de Auxerre por el cannabis correcto pregunta

Voz 24 54:37 cumpleaños feliz

Voz 1220 54:39 los dejemos a John ya Yoko y felicitamos a Marc Gasol

Voz 1 54:43 se cumple Marc Gasol se que escuchas

Voz 1220 54:46 te programa le mandamos un saludo sí Eto'o cuántos años crees que cumple Pau Gasol Pablo te doy dos Omar Pau Marc a ver en qué quedan sólo Jesucristo UCRIF

Voz 4 54:56 esto Dios dicho Park Vargas