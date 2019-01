La Ventana (29/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias empezamos con la última hora desde Venezuela con movimientos desde la Fiscalía General del país Ester Bazán

Voz 1454 00:13 el fiscal general ha presentado una petición al Tribunal Supremo de Justicia después de abrir una investigación preliminar para que impida la salida del país de Juan guay doy bloquee sus cuentas Why do recordamos se autoproclamó presidente encargado interino de Venezuela el pasado veintitrés de enero al margen de este movimiento la ONU asegura que las manifestaciones de la semana pasada de rechazo a Maduro y de apoyo a why do más de cuarenta personas murieron y ochocientas cincuenta fueron detenidos detenida así en la capital de la República Dominicana el presidente del Gobierno ha empezado ya a su reunión con dos de los partidos de la oposición venezolana que están participando en la Internacional Socialista que se celebra allí los taxistas de Madrid están concentrados en la Puerta del Sol de Madrid y la sede del Gobierno regional por segundo día consecutivo cómo se está desarrollando la protesta Enrique García adelante

Voz 1 00:57 con gritos pitidos bengalas y lo más coreado Garrido dimisión son humillar iban a pasar de momento la tarde en esta céntrica plaza provista también de un fuerte dispositivo policial los taxistas preparan una nueva propuesta para trasladar al Gobierno regional pero dudan de Ángel Garrido presidente madrileño como interlocutor válido José Miguel Fúnez portavoz de la Federación Profesional del Taxi yo creo que esto ya es uno alarmas

Voz 1006 01:18 no debería de tomar medidas en estado allí debe el Estado y apoyar lo más como máximo órgano de del país pole de su sitio resaltó mega vivo no pues eh si tenemos que aplicar en el tema del transporte en ciento cincuenta y cinco con aplicar

Voz 1704 01:36 a las nueve decidirán en asamblea las próximas movilizaciones

Voz 1454 01:39 España terminó dos mil dieciocho con un descenso en el abandono educativo temprano aunque seguimos a la cabeza de Europa este es un indicador que mide el porcentaje de chicos entre dieciocho y veinticuatro años que han terminado como mucho la secundaria obligatoria Adela Molina buenas

Voz 0011 01:53 tardes qué tal buenas tardes el abandono educativo temprano se ha situado en el diecisiete coma nueve por ciento es el nivel más bajo de la serie histórica aunque en el último año apenas se ha movido ha caído sólo tres décimas Se trata de un indicador muy importante a la hora de predecir el futuro económico de un país España tiene una de las mayores tasas de Europa a pesar de que ha caído catorce puntos en los últimos diez años lo que supone que tiene una de las poblaciones jóvenes con una menor formación de la Unión Europea el objetivo del Gobierno es reducir esa tasa de abandono prematuro al quince por ciento en dos mil veinte en lo que será difícil al ritmo de los últimos meses de momento quiénes ya han alcanzado ese nivel son las mujeres que tienen una tasa de abandono del catorce por ciento en los hombres sin embargo roza el XXII porción

Voz 1454 02:30 vamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 0889 02:32 estar muy buenas Javi Calleja vuelve a ser el entrenador del Villarreal hoy los de Castellón han destituido a Luis García Plaza vuelven a confiar en el técnico con el que empezaron la temporada echaron tras la jornada quince además Jesé Rodríguez está pasando el reconocimiento médico con el Betis el canterano madridista llega al equipo andaluz

Voz 0297 02:47 cedido por el PSD hasta final de temporada

Voz 0889 02:50 hoy desde las nueve Carrusel deportivo con la vuelta de cuartos de final de Copa del Rey a las nueve y media se juega el Valencia Getafe con la ventaja uno cero para los

Voz 3 02:56 el seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 4 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:03 la Audiencia Provincial ha condenado a año y medio de cárcel a cuatro personas que habían tejido una red para conseguir matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y extranjeros sin papeles llegaron a cobrar hasta diez mil euros a los ciudadanos que querían regular su situación en nuestro país Alfonso

Voz 0089 03:16 coge los cuatro miembros de esta red de uniones ilegales buscaban a españoles que estuvieran de acuerdo en celebrar esos enlaces tras cobrar mil euros pero los cónyuges no se conocían y nunca más se volvían a ver Se les considera penalmente responsables de un delito contra los derechos de los extranjeros en España y otro más de falsedad documental continuada utilizaban el registro de parejas de hecho que existe en todos los ayuntamientos para lograr la tarjeta de residencia en la Unión Europea al tener una pareja de nacionalidad española la mayor parte de estos enlaces se han centrado en ciudadanos marroquíes

Voz 1915 03:49 una nueva empresa asumirá la gestión del servicio Madrid un libro abierto después de que la empresa Argel formación contratada por el Ayuntamiento de Madrid renunciara Aires pidiera a sus treinta y cinco trabajadores el programa que daba servicio a setecientos colegios se reanudará el próximo once de febrero el Ayuntamiento abrirá un expediente a Argel por incumplir el contrato la teniente de alcalde Marta Higueras y la concejal socialista Mar Espinar

Voz 1516 04:09 empresa de Ipswich que es la empresa eh que en estos momentos reúne las mejores condiciones para reanudar las como lo digo el día once de febrero al área de Equidad Derechos Sociales Empleo está adoptando todas las medidas necesarias para la continúa el servicio garantizando además los derechos de los trabajadores usted

Voz 5 04:27 les han salvado a los trabajadores in extremis con lo cual no saque tanto pecho porque podría haberles ahorrado mucho sufrimiento del que no se han podido ahorrar poco usted nos ha puesto a hacer su trabajo hasta en los minutos de descuento

Voz 1915 04:39 en un apunte más Secuo se reunirá mañana con el equipo de Íñigo Errejón para avanzar en la negociación de una lista única para la Comunidad de Madrid hoy se han visto con Izquierda Unida con quién dicen hay buena sintonía para buscar una candidatura única de la izquierda tenemos diez grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 6 05:06 cadena BNS

Voz 4 05:09 servicios informativos

Voz 1626 05:16 esta noche en la SER Carrusel deportivo IOR a ver

Voz 6 05:20 cinco tú eliges si quieres fútbol tienes Carrusel con Dani Garrido en la sintonía habitual de la Ser Easy lo que prefieres es actualidad Hora veinticinco con Barceló en ser más la de la Cadena SER Onda Media doble programación aquí tú eliges Cadena SER

Voz 7 05:40 abrir las facturas de la luz y no entender nada lo normal sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 8 05:46 en Lucerna sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es Si descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz luz

Voz 9 05:59 Cera lo que escuches es un recuerdo un gran recuerdo de esos que no se olvidan fácilmente

Voz 10 06:08 los grandes viajes de tour mundial y Viajes el Corte Inglés descubre increíbles experiencias por África Asia América reserva hasta el catorce de febrero con hasta trescientos euros de ahorro hasta un siete por ciento de descuento y pagan seis meses viajes de novios tendrás hasta doscientos euros en tarjetas regalo de Viajes el Corte Inglés Viajes El Corte Inglés y tour mundial grandes viajes gran recuerdo

Voz 11 06:30 los cólera sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro le gustaría que lo escucharemos así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 12 06:39 pero he aquí que sigan fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 13 06:44 y esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que anuncia telas labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entre ser publicidad punto es con pruebas que tú mismo

Voz 8 07:03 su que estaba enamorada de él en la tercera cita porque sentí mariposas

Voz 0297 07:07 cariño mariposas hipopótamos la fuimos alto

Voz 14 07:14 puede que nuestras historias de amor no sean como las de cines pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirlas

Voz 6 07:28 Royal Caribbean vacaciones donde todo es posible Royal Caribbean y Viajes el Corte Inglés detraen unas vacaciones donde todo es posible hoy puede saborear el su sin más fresco y mañana deleitar Teconsa tac hoy puedes bucear en el Caribe y mañana surcar las olas en nuestro simulador de surf hoy puedes visitar Roma que relajarte con una clase de yoga reserva ahora tu Cruceros Royal Caribbean en Viajes el Corte Inglés consigue hasta el treinta por ciento de descuento ideó Fred en precios especiales para familia

Voz 16 08:03 días además si reservas Aspe

Voz 6 08:06 cinco de marzo obtendrá un cinco por ciento en tarjetas regalo de El Corte Inglés y podrás pagar en tres Royal Caribbean vacaciones donde todo es posible con Viajes El Corte Inglés

Voz 8 08:24 en el deporte siempre serán situaciones muy polémico

Voz 17 08:27 hoy lo perjudica lugar sic y lo vamos a hablar analizar y es que el que está en el bar es igual de malo que el que está en el campo

Voz 12 08:33 es una herramienta noticias tan rematadamente mal bueno no se lo diga Nardy Barrios ha tenido arriba te acerca de arriba saliendo y tú cómo es posible que no lo vea el de campo por qué le abisal de que estás buscando imágenes dónde te reafirme Athletic no lo voy a avisar a la porque estoy diciendo título de Liga no pita penalti la víspera falta de patio de colegio del cuarto B segundo pitan falta Mena el portero que ante los seguimos Juan Diego sacar al aquí te estoy diciendo que para mí

Voz 18 09:00 está diciendo que yo no estoy preparada

Voz 0297 09:03 el viernes desde las once y media hasta la una y media por El Larguero trataremos toda la actualidad deportiva con la pasión que se merece que apenas

Voz 19 09:15 la

Voz 20 09:16 ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:20 a las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias una amiga me dijo el otro día que la serie embarcadero que se puede ver en en Movistar Plus les recordaban poquito a Cañas de barro aquella otra serie de a finales de los setenta con Victoria Vera José Bódalo Alfredo Mayo entre otros no tanto por la trama eh que es muy distinta sino por el escenario por la de Valencia y mira por donde hoy hablamos en La Ventana del autor de Cañas y barro

Voz 21 09:43 Vicente Blasco Ibáñez La Ventana acontece que el obispo con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 22 09:59 no

Voz 1626 10:04 a las dos cosas más importantes que le puede suceder a alguien a lo largo de toda una existencia le ocurrieron a Vicente Blasco Ibáñez a finales de enero nació el día veintinueve murió el día veintiocho el valenciano más universal que ha dado la literatura llegó al mundo el veintinueve de enero de mil ochocientos sesenta y siete no sé si ve rodeando o directamente dando la bronca porque no paro de ser el azote de clérigos y Reyes en toda su vida a Blasco Ibáñez le faltó un día para cumplir sesenta y un años pero aquí dejó una mina para la industria cinematográfica de Hollywood y pasó a la historia como un anticlerical iracundo y un contumaz republicano nació y murió con las ideas puestas Blasco Ibáñez jamás abandonó su republicanismo ni siquiera muerto precisamente sus arraigadas convicciones le impiden todavía hoy descansar a su gusto el escritor murió en su exilio voluntario de la Costa Azul francesa durante la dictadura de Primo de Rivera y aunque pidió ser enterrado

Voz 16 11:29 inflamada Valencia exigió que nunca

Voz 1626 11:32 antes de que la República estuviera instaurada en España no hubo más remedio que sepultarlo en Francia a la espera de tiempos mejores eso sí con un puñado de tierra valenciana dentro del féretro efectivamente llegó la República Isidro Blasco Ibáñez retornó muerto pero más contento que unas pascuas a su Valencia natal para ser enterrado en suelo republicano civil nunca en tierra bendecida eso que quedara muy claro los valencianos recibieron los restos de su paisano como no han vuelto a recibirlos de otro enseguida viene la mala noticia la República tardó unirse menos que en Beni Blasco Ibáñez que no quiso volver ni muerto a Valencia bajo la dictadura de Primo de Rivera acabó en su tierra bajo la de Franco no quieres caldo toma dos tazas el nicho provisional en el que lo encajaron en la zona civil del cementerio general de Valencia a la espera del gran mausoleo que empezaron a construir le se ha convertido en nicho permanente el mausoleo quedó en agua de borrajas Blasco Ibáñez sólo quería para su descanso tierra republicana así que si pudiera hablar seguramente exigiría que lo devolvieran a Francia a la espera de la Tercera República pero de momento es lo que hay Vicente

Voz 0313 12:58 y no parece que vaya a cambiar la cosa ni por la República ni por el traslado de los restos Nena dicho lo cual los podremos abrir como cada martes hasta ahora La Ventana de la tele

Voz 17 13:11 esto no ha ocurrido nunca tiempo derrotas

Voz 4 13:15 un comité de bienvenida a tener éxito Franco alcanzado la monarquía os pone cachondos parece

Voz 18 13:23 el choque de una ola de aire siberiano ponerme este con los borrasca que penetran desde el Atlántico

Voz 20 13:29 es que me me encanta mirar a los aspersores a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 1704 13:48 Manolo buenas tardes buenas tardes Carles porque estoy haciendo en Twitter lo que está pero no no lo primero es no pero pero claro hombre es lo que está pasando aquí como estén es tu tienes sueños recurrentes pues yo no a mi me encantaría los sueños me Silleda recordarás si no hay algo

Voz 0313 14:03 uno que se repita cosa hay repescado durante una época

Voz 1704 14:06 Peter durante los ocho años no tengo ninguna sensación de recordarlos y es muy simple Mi vida mientras duerme

Voz 0313 14:13 bueno pues espero y deseo que los oyentes de La Ventana tengan a historias un poquito más rica hacia contar porque les proponemos dentro de media hora tendremos además un experto que con nosotros hablar de sueños recurrentes a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta oye peso casi repite espérate ya lo contará después eso que se repite unos vuelan es un recuerdo agradable que no llegas a un sitio que no llegas que denuncia siete caen los dientes Caixa Elbaz

Voz 17 14:36 los narra hay bueno pero su sueño recurre

Voz 0313 14:38 antes tiene una explicación por eso es muy interesante que lo con que lo comentemos lo lo compartamos esta tarde oyentes de La Ventana sueños recurrentes que soñó Eyes nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta o cuatro

Voz 1826 14:53 desde las redes sociales sueños siempre el más recurrente de nuestros oyentes por ejemplo el que cuenta Gorka que dice que sueña que tiene pendiente alguna asignatura de la carrera pero hoy en día eh qué pasa en su vida actual claro no sabemos dónde están los apuntes ni quieres el profesor donde está el aula ni cuándo donde es el examen sueño siempre en las redes sociales y nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 0313 15:15 serán un ratito siempre que abrimos La Ventana de la tele lo acabamos de hacer nos gusta dar pistas sonoras sobre nuestros invitados no o invitadas pueden ser pistas de una serie ya lo sabe no varió en curso de un programa de música o de ciencia un informativo da igual lo que sea pero yo creo que hoy no es necesario porque cree que lo más potente que tiene nuestro invitado de hoy es su nombre es es una marca coló nuestras pantallas hace ya veinte años bueno se coló incluso antes sin saberlo nosotros porque era coguionista de alguna telenovela pero bueno que le conocemos desde hace veinte años y esta tarde nos hace me hace muchísima ilusión que se asome la ventana para hablar de televisión Boris Izaguirre buenas tardes amigo

Voz 17 15:52 encantado este señor recurrente poder bueno

Voz 0297 15:56 eh en realidad son dos pero el más recurrente es que bueno o malo es aterrador estoy siempre en un lugar complicadísimo de acceder y tengo que llegar a la reunión de guión

Voz 17 16:10 a únicas Marcial no llega si de repente a veces con Javier no os perdáis pero siempre hay por ejemplo pues Amparo Miralles que

Voz 0297 16:20 hace mucho si porque esto es productora Jean

Voz 17 16:23 me pero dónde estás dónde estás y hay veces que estoy solo que está en Caracas

Voz 0297 16:28 viendo de la de la de la Glorieta de los museos donde estaba la Filmoteca Nacional que es mi refugio mi gran biblioteca de Alejandría eso te Flor futuro explicación porque gente que trabaja en la tele en la radio que llegas tarde a un informativo al teléfono relojes del telediario de la cuenta atrás así es que vamos lo soñado tantas veces que ya no ya perdió la cuenta pero pero siempre te te te te probó con las angustias Khadija justo te pierdas otra vez pensar otra vez este sueño yo llego a una conclusión que es una manera como de corregir mi crónica impuntualidad yo hago todo lo posible por ser puntual y es posible que esta vez es porque no porque poco a poco estoy entrando en vereda en este aspecto

Voz 0313 17:10 te han dicho alguna vez que tienen nombre de vermut pues bueno

Voz 0297 17:12 que lo es pero lo hace una yo misma cuando yo me mude a Madrid en el noventa y cuatro yo siempre pensé que yo tenía un nombre de espía porque es un hombre ruso con Gaviño va con bueno

Voz 17 17:27 sólo es un spin bueno también también puede cambia

Voz 1704 17:30 murió funcionará y que esa Galicia

Voz 0297 17:33 la idea de que alguien me viera de esa forma pero no porque todo el mundo ya me saludable parecía como divertido como hablaba y todo en esa en esa época llamaba mucho la atención mi acento porque no no no lo escuchaban tanto

Voz 1704 17:44 a Boris que es verdad lo que dice Carles que es una M

Voz 23 17:47 agenda que es una marca ya tenemos que aumente hablando

Voz 17 17:50 y es Boris Izaguirre la marca

Voz 0297 17:52 seguramente vendrá más Boris es Boris bueno yo lo inventé ya sabes que mi nombre completo es Boris lo golfista lobo cuando yo publiqué mi primer artículo en El Nacional tenía dieciséis años iré es firme y firme era bueno yo pensaba que un amigo mio Se había declarado a través de un artículo que había escrito en papel literario del nacionales en Venezuela y yo les respondía aceptando su declaración pero era todo un invento

Voz 17 18:14 mira no tira no si yo una paranoia pero pero había aproveché para escribir

Voz 0297 18:19 ella evidentemente está harta de Escocia

Voz 17 18:21 no interesa tener que llame ya te sale con lo que con lo verdad

Voz 0313 18:26 cuenta Boris escribir ya publicaron artículos dieciséis años

Voz 3 18:28 sí es un poco precoz es el programa

Voz 0313 18:31 qué va a estrenar en Televisión Española dentro de un tiempo en que va a empezar a rodar la próxima semana ahora quiero que nos cuentes de eso

Voz 0297 18:36 los prodigios injusto niño prodigio alguna vez yo creo que fui más bien como niño precoz insoportable IMI prodigio era convencer a la gente de que yo era un prodigio y como tenía mucha facilidad de palabra de oro de mucho movimiento

Voz 17 18:49 no nadie lo de honor hasta que José Ignacio

Voz 0297 18:52 Bruce bueno era prodigioso en eso en convencer a la gente de que yo era prodigioso pero no tenía la más mínima disciplina ni muchísimo menos concentración yo tuve una pésima vida académica de hecho yo tengo estudios solamente de educación superior pero que se entiende eso ese sillón Iturbe quien intentar hacer universitarios tenían que homologar y volver a pasar unos exámenes y unas cosas que no me apetecía Ana José Ignacio que ha Brujas que mi infancia me dijo no puede seguir con ese show de circo de parecer alguien prodigioso porque es un circo me ofreció escribir con él una tele novela suya que se llamó La dama de rosa entonces yo empecé a trabajar pues muy pronto y me pareció que la universidad ya lo que iba a aprender ya lo estaba ejecutando Boris sí que va a ser prodigiosamente que va a hacer proyecciones yo creo que va a ser muy estupendo porque es una apuesta fantástica primero que toda Shine quería también de la televisión española de reunir una serie de disciplinas de talentos artísticos un más tradicionales y más exigentes que los que estamos acostumbrados a ver en otros talent show pero es un talent show también duras las disciplinas son las la recibían las cita hola soy si a las disciplinas son dance artística lírica e instrumentos es decir que también son son jóvenes porque son muy jóvenes y ello piensa que es estarían entre los doce y los dieciséis años y a cada uno de los aspirantes ir evidentemente pues están son gente que está concentrada en el Conservatorio en las orquestas hemos hecho un flashmob en Palencia yo estaba allí una orquesta de jovencitos jovencitos que me llamó poderosamente la atención es verdad lo lo dedicados sólo entregados que eso porque tiene cierto que son generaciones que tienen más información que pudimos haber tenido nosotras muchas muchos niños muchísima más iré por esa misma relación yo creo que tienen también más entrega hizo lo toman totalmente en serio lo ven realmente como una común como una disciplina como futuro para él pero tú presentas lo valoras voy a presentar sí

Voz 0313 20:50 el jurado el jurados de aúpa Ainhoa Arteta

Voz 0297 20:54 ha ido a Andrés Salado el director director de orquesta que es muy salado

Voz 17 20:59 luego Bonis que base entonces que sin ser un gran descubrimiento Paula no legítimo Mines Nacho Duato Nacho es maravillosa y también soy yo perdono también lo es Ainhoa Arteta se daba por descontado ya se da por descontado no Nacho está muy entusiasmado que Nacho si has made de ellos decidieran que es una una ventana nunca mejor dicho

Voz 0297 21:19 la es fortalecer el gusto

Voz 17 21:22 el proyecto pensión al al al público español sobre el ballet que realmente pues una disciplina en la danza la vida siempre tiene

Voz 0297 21:30 es una sensación estatuto de hermano pobre

Voz 17 21:32 no era bailarina ya lo sé yo no sé si es verdad

Voz 0297 21:35 que yo no yo nunca me vi a mí mismo como bailarín porque sabía mi Smith dificultad

Voz 17 21:40 esto es Boris pésima flexibilidad

Voz 0297 21:42 a ese tipo de cosas entiendes pero sí que me apasiona la disciplina y me encantan las coreografías tanto

Voz 17 21:51 a las contemporánea como lo claro

Voz 0297 21:54 la psicosis y entonces yo creo que predomine muy interesante lo que va a hacer la lírica evidentemente también el mundo de la orquesta sí yo creo que es interesante Paula Prendes que también fue compañera de Master Chef va a ser un poco quién se va a encargar de ese backstage y delicado porque en el Barça ahí están los padres de apoyos

Voz 24 22:13 ahora espero ir con Montilla

Voz 0297 22:16 ella Paula Paula va a estar más con ellos porque yo estoy al frente del del del escenario durante la

Voz 0313 22:23 a gala ese es otro Talent esto de la interactuación tienes tu peligro tiene su riesgo porque a veces alguien puede perder los nervios oponerse un poquito así como como no

Voz 0297 22:35 pero como urticaria el si quiero ese vestido por ejemplo aquí es claro la ciudad las suegras vestido de boda siga tan de repente apareció

Voz 0313 22:45 suegro

Voz 17 22:45 aquí Boris divertirnos queda esa sexys

Voz 18 22:51 la madre estoy seis bonito que bonito es me encanta espectacular

Voz 25 22:59 es un vestido corte princesa en el talle

Voz 17 23:03 guardado suele tú

Voz 25 23:05 Platt mires grises sexy

Voz 0297 23:07 sí

Voz 17 23:10 cómo podíamos llamar este color este encuentro me encanta

Voz 18 23:15 ya clásica gusta sale nota mucho por hacer hay sujetador es insobornable pero luego pues a mi me gustaría que fuera de Blanc cómo lo eh

Voz 17 23:36 oye está muy bien te tiro de los de los peligros de la interactuación a la integración porque es verdad que hay en en en sí quiero se vestido yo creo que por eso estuvo comedido saludarte en en Masterchef Celebrity no hubo algún momento

Voz 18 23:53 venga Boris calma logramos no tiene otra persona ríe yo sólo tengo ese voy

Voz 0485 24:01 tranquilo te dejo el mío cuadros toma cariño tomaba y luego otro es que la muy corto cero por otras de cacharritos Mario ETA no va marcando nada me que no sirve siguen cero hablas suponiendo ahora supone que yo no sé si cabe también está mal ya está ya está ya está en casa

Voz 18 24:28 eh

Voz 0485 24:30 por tranquilo haber estamos en gramos goles de verdad es que no sirve eso podría ahora es la tara ya está entero es que voy a hacer yo no voy a sacar tranquilo tranquilo pues jugamos lo vamos a pesar porque ya está puesta lo vale

Voz 17 24:50 que que te has lo de Master Chef que como experiencia de verdad autocontrol después visto

Voz 0297 24:58 totalmente no sabes realmente sí sí gran secreto de Master Chef yo pienso que es que cuando te ves allí hacer la receta tienes un pánico enorme un pánico escénico descomunal de de de fracaso porque la primera sensación que tiene siempre antes de ser una receta ponerse a cocinar es que baja fracasa

Voz 0313 25:16 si de pronto el propio programa te va dando una

Voz 0297 25:19 una una seguridad increíble ven según un estadio luego otro y de repente te ves que bueno que vale que estás cocinando es eso yo creo que es lo que yo me me aplico diariamente no es que a mí me da miedo despertarme pero diariamente ante tantas cosas que te enfrentas pues yo voy pensando bueno mira voy acordarme de este momento en que el sofrito transparente que para mí fue el gran momento mágico wagneriano de Master Chef y todo el mundo decía pero eso como yo digo si es que el sofrito transparente al cuando tras aparenta es cuando empiezas a cocinar sabes entonces de momento yo es lo que lo que tengo dentro y también que cuando yo estaba muy aterrado de empezar hito Macarena Rey me llevó a comer a Rubén ya mi te ese pues apoyaba mucho en que Rubén realmente terminarlas convenciendo verías

Voz 17 26:06 en La Ventana

Voz 24 26:08 para mí es la para ello es horario

Voz 17 26:11 es como si fuéramos

Voz 0297 26:14 pero es verdad que me gusta mucho es hablar de Macarena revuelo que es un genio en la televisión verdaderamente iré a me dijo mira es verdad que es es un programa muy exigente es muy competitivo hice llama Master Chef todo eso

Voz 17 26:29 es verdad que parece una broma pero no pero eso sí

Voz 0297 26:32 programa de televisión me dijo ella entonces yo me quedé así haya dijo tú sabes hacer televisión saber a que nadie nunca me había dicho eso sabes nadie me había dicho que tenía que hacer

Voz 17 26:43 sí es un aeropuerto perdido de Europa Javier

Voz 0297 26:45 de repente me dijo Javier Sardá Javier Sardá para que también sigamos en esto de los Javier me dijo tú has hecho mucho por el programa pero hace muchísimos años y en un lugar un una tarde así proveer era ya lesivo es yo mire y dije bueno que ellos también lo voy a hacer porque si se hacen previsiones impondría hace me dio mucha seguridad aprendería hoy tendría hueco Crónicas marcianas y es la única se mire yo creo que no tendría evidentemente también yo creo que seríamos una defensa a una forma de hacer televisión quiero decir que la televisión que se hace ahora en mi opinión por lo que me ha tocado también vivir es excesivamente guionista es también excesivamente vigilada desde ese guión Boris con la tele como como la vida en general es verdad

Voz 1704 27:33 no ha desaparecido con la Legión de ofendidos de todo lo que hay por ahí pero antes abrirlo poco te lo piensas un ratito a ver qué va a pasar que el extintor yo no yo no sé si nosotros quizás también hubiéramos y a lo mejor también

Voz 0297 27:43 pagados por este inmenso poderlo lo políticamente correcto pero en cualquier caso yo siempre recuerdo mucho que es lo que me ha fortalecido a mí también como ciudadano y como persona es tener muy claro lo que se va a hacer pero también la sensación esa de que de libertad gente que tú paracaídas

Voz 1704 28:02 una cosa Boris tú como llevadas porque ese programa fue muy denostado tú sabes que no

Voz 17 28:06 bueno pues muy fue muy elogiado era diario lo mismo a partes iguales lo mismo yo quiero saber tú en tu fuero interno como argumentadas la justificación hoy era muy difícil era era muy complicado porque no te olvides que yo

Voz 0297 28:21 gente hacía cosas increíbles pues esto desnudos e improvisados que sucedían así de repente con los años me di cuenta que fíjate tú que esos desnudos míos de televisión coincidían en el tiempo con un momento de inmensa corrupción en el país

Voz 17 28:37 donde muchísima pues más que necesitaba

Voz 0297 28:39 estando cosas ya estaba como guardando se cosas que sabía ni que sabían que estaban haciendo mal y sin embargo todas las noches la televisión había alguien que se desnudaba que no tenía ningún tipo de miedo de peces lo que pensado al final que yo creo que es mi respuesta

Voz 0313 28:53 es lo mejor y lo peor que te ha dado la tele la tele no te preguntaré por literaturas escrito once libros osea eso lo dejamos para otro día qué es lo mejor y lo peor que te ha dado la tele Tel es un instrumento fantástico es un elemento de comunicación potentísimo pero tiene sus pros y sus con

Voz 0297 29:07 pues haber entendido eso pero yo era muy pequeño

Voz 17 29:10 son lo mejor si cuando yo

Voz 0297 29:12 a entender la la escala mayúscula de la televisión y la cantidad de lugares donde puede llegar la creatividad infinita de la televisión que es innata en la televisión es complicada y es difícil es hosca y tosca pero también es creativismo es lo más creado digo que existe yo insisto en eso yo lo detecte muy niña porque veía a mi en mi casa que se metía muchísimo con José Ignacio cabrón es una vez más porque José Ignacio había pasado de ser un gran dramaturgo a escribir guiones de telenovela hacía era como algo que horror sin embargo José Ignacio estaba eh explicándole a un país como Venezuela a través de sus historias sentimentales de televisión les estaba explicando cómo cómo eran ellos como pensaban como sentí Mian cómo se emocionaba ya había eso me parecía fascinante y es lo que siempre he defendido por ejemplo de la telenovela que de alguna manera también unificó el lenguaje el castellano el español en un continente que es muy difícil de unir como Latinoamérica

Voz 0313 30:08 cuando cuánto ha hablado cuando sopla con alguien de Venezuela por última vez para preguntarle cómo están las cosas

Voz 0297 30:14 hoy en la mañana con con con mis amigos de mi Chat que se llama niñitas ganamos que es una frase niñitas ganamos es que fue una frase que yo soy cuando se ganó la Asamblea en el dos mil dieciséis

Voz 17 30:28 esta vez ganar sí claro que sí

Voz 0297 30:30 a veces totalmente Juan Why do yo pienso que es una persona que ha iniciado una gesta extraordinaria y fantástica que por supuesto tiene que contar con todo el apoyo de los venezolanos no que vivimos fuera y también por supuesto en los que están dentro no va a ser fácil esta semana que estamos viviendo que es la semana de los ocho días de de la unidad de Europa de la Comunidad Europea y ese eso son ocho días yo creo que cruciales y que evidentemente pues terminarán que sea que la Comunidad Europea acepte a Juanjo ha ido como presidente interino continúe esta lucha porque no va a ser fácil y a Maduro el chavismo están aferrados a un poder que ya dura veinte años como mi carrera televisiva no

Voz 17 31:16 España importa tu ya que sigo pero no pero

Voz 0297 31:21 a hemos pasado por infinidad de procesos de humillaciones de luchas de esperanzas y sueños que él se vuelven recurrentes hit frustrado pero esta vez yo sí creo que claramente de la intervención extranjera que no siempre puedes estar de acuerdo con eso porque es muy difícil luego el precio que tienes que pagar por haber permitido de intervención no presta clarísimo que esto al final es la única manera de acorralar de de poner contra las cuerdas a

Voz 0313 31:50 o sea tú eres optimista soy muy optimista

Voz 0297 31:53 esta pero también soy muy cauto sea pienso que no hacer estos ocho días van a servir para que la Comunidad Europea asuma la interinidad

Voz 0313 32:03 pero lamento utilizar esta expresión pero es lo que tiene todo el mundo

Voz 0297 32:07 el supuesto que lo tiene muy no inmaduro no hace más que dar esas señales en tienes esta imagen de antes de ayer en esas lances a áreas donde los olores también porque yo pienso que en el fondo hay cosas te son lo importante no es por ejemplo ver a toda esa cúpula militar defendiendo lo ha desnudado el régimen sino que se trata de un régimen porque durante mucho tiempo ha estado con esta cuestión de que puedes bueno utilizar la palabra pues es un régimen es un régimen militar dictatorial

Voz 17 32:37 picado un tirano literario clarísimo

Voz 0297 32:42 está clarísimo también que la gesta de I do es correctísimo es decir apoyarse en ese artículo doscientos veintitrés de la Constitución que hizo el propio sismo que que que la Constitución el cambio en mil novecientos noventa y nueve con Chávez elegido presidente en esa cosa situación pues está evidentemente que sí hay oposición popular al al mandato pues evidentemente puede llamarse a un presidente interino que convoque esas esas de esas elecciones que todos estamos esperando

Voz 1704 33:13 espero que el próximo día que te asomes a La ventana podamos hablar única y exclusivamente de televisión para Tura de Sidney del anillo muy bien y que esto esté resuelto Boris Izaguirre muchísimas gracias de verdad

Voz 26 33:31 eh

Voz 18 34:14 la Ventana en las redes sociales La Ventana quien friki La Ventana

Voz 21 34:24 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 16 34:35 la porque a partir de espacios y Antigua hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos el abuelo paterno nuestros padres toda la infancia Dios habitúan Irene yo a persistir son sin ella lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbar se hacíamos la limpieza por la mañana levantándose a las siete que a eso de las once yo les dejaba en las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina almorzaba Musa mediodía ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios no resultaba grato almorzar pensando en la casa profundo y silenciosa y como nos bastamos para mantenerla limpia a veces llegamos a creer que era ella

Voz 17 35:32 no no hockey

Voz 16 35:34 el Chateau dos pretendientes sin mayor motivo a mi se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos entramos en los cuarenta años colín expresada idea de que nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria la clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa nos moriría algún día Davos y esquivos primos se quedarían con la casa la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos o mejor nosotros mismos la voltearía mus justiciera lamente antes de que fuese

Voz 21 36:13 demasiado tarde

Voz 20 36:16 esa tomada Julio Cortázar mil novecientos cincuenta y uno

Voz 29 36:22 digna ser

Voz 21 36:23 el placer de escuchar

Voz 30 36:26 eh

Voz 0297 36:31 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el

Voz 18 36:34 un espacio para compartir lo que saben

Voz 31 36:36 Nos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 32 36:45 es el faro con

Voz 0313 36:47 veces nos encontramos esta noche a partir

Voz 32 36:50 a la una y media en la SER

Voz 33 36:54 Manu Carreño presentando el larguero hasta las dos de la tarde Ángels Barceló lanzando sus preguntas de cabecera en Hora Veinticinco a las cuatro de la madrugada tú puedes conseguirlo sólo necesita nuestra haz lo que quieras de la SER

Voz 6 37:07 cuando dato quieras descarga nuestra aplicación

Voz 21 37:16 de eso no puedo opinar una mujer de este sí

Voz 0297 37:19 los desinformada

Voz 34 37:21 de eso no puedo opinar una mujer de este siglo sin derechos muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI queda anginas llama al novecientos ochocientos once ochocientos ochenta y ocho y colabora con Manos Unidas

Voz 35 37:36 si tu sueño ser una estrella del rock o jet privado y un tigre de Bengala como mascota lo tienes complicado pero si tu sueño es hacer un crucero eso está eh

Voz 17 37:45 cumple con la semana del crucero

Voz 10 37:47 pero de Viajes el Corte Inglés hasta sesenta y cinco por ciento de ahorro y hasta diez por ciento en la tarjeta regalo de El Corte Inglés reserva por sólo sesenta euros el precio baja cero e igualó además los niños viajan gratis o con grandes descuentos semana del crucero

Voz 18 38:02 carnalidad consulta condiciones El Corte Inglés

Voz 11 38:08 me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuchasen ese como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 12 38:15 pero es que sea fácil rápido yo tenía que hacer lo menos posible

Voz 13 38:19 si esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el portal de venta online para que las labios más escuchadas así sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso en Trail ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 36 38:39 cariño tenemos que instalarnos una alarma ya si eso ayer robaron a los de enfrente y no tenía la alarma está bien sí por suerte no estaban en casa podían haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 4 38:50 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 21 39:06 hay quienes piensan que no quienes piensan

Voz 20 39:08 lo que sí hay quienes piensan que todo tiempo pasado fue mejor y quienes creen que lo mejor está por venir hay quien piensa que entre el blanco y el negro hay muchos grises

Voz 37 39:20 y tú qué piensas

Voz 1626 39:24 el país

Voz 20 39:27 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 40:27 esto que estamos escuchando cuentan que es su sueño de de John Lennon que él decidió convertir en canción no tenemos ni idea ese fue un sueño agradable bonito o fue una pesadilla pero vamos el estribillo es sede del tiempo se dice ahora quedan poquito Yuyu a mí me da un poquito de hoy queremos hablar de esos sueños que siempre nos persiguen sean pesadillas au au sueños agradables sueños recurrentes que se llaman que creemos que ya forman parte de nuestro paisaje mental así que cuando los compartimos a veces resulta muy familiar es con los de otras personas no por eso tenemos Xavier un teléfono que es el nueve cero dos catorce sesenta sesenta para compartir estas experiencias bueno el teléfono hay algo más Ruber si a través de Twitter

Voz 1826 41:08 sueños siempre por ejemplo Susa dice que quiere llamar por teléfono siempre pasa algo siempre ocurre algo no puede hacerlo os rompe el teléfono se le tuerce un dedo y lo curioso es que le ha pasado siempre con teléfono de Becilla de Góndola el móvil con el teclado del móvil el Android parece que es un sueño muy recurrente porque a Lucía le pasa algo similar dice que sueña que intenta marcar un número de teléfono pero no se acuerda del número o el teléfono se bloquea sueño siempre es la vía de comunicación a través de las redes sociales es el hashtag el teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 0313 41:42 desde Ibiza Óscar buenas tardes hola hola buenas tardes Carles pétalos cadáver tema tema suena bien

Voz 38 41:50 yo yo siempre he tenido buenas ya cuando sobre los catorce años una época que tenía bastante la dormir por la noche tenía bastante fiebre por el tema de que tengo una crecida bastante importante

Voz 0313 42:02 sí Mi siempre cada noche de soñaba

Voz 38 42:04 demente lo mismo Llera que como si yo fuera por un pasillo como si fuera un túnel ese tú les inclinaba ya yo lo sé arcaicas empezaba patinan a patinar y ahí ahí ahí hay nunca llegaba al diez ese sufrimiento que te te despiertas en mitad de la noche o que que que que qué pasa aquí no

Voz 0313 42:23 desde de la cama

Voz 38 42:25 no pero sí me ha llegado a pasar que cuando yo les llamo entre dos aguas con estas apunta desenlace completamente dormido de pronto notas como que va a dar un paso como cuando bajan un escalón de pronto el patatán te mete un como un una sacudida es eso

Voz 2 42:43 más efectividad de verdad

Voz 38 42:46 luego lo otro que tengo últimamente bastante a menudo es que aparcado el coche en una calle en concreto y que voy a hacer cuatro o cinco cosas por ahí y cuando vuelvo pues empiezo a dar vueltas lo encuentro el encuentro el coche y no encuentro el coche

Voz 0313 43:02 esa misma pasa alguna vez pero sin soñar lo me me han pasado de verdad alguna vez en imparten cuando no recuerdas la planta o el número de estás un ratito buscándolo

Voz 38 43:10 hombre a mí tenía que parecer un en Toledo y estuve una

Voz 0313 43:13 bueno buscar qué pasó antes del sueño recurrente au después

Voz 38 43:16 antes de sus sí porque tenía cuatro plantas y yo pensé que sólo tenía una

Voz 0313 43:22 pues igual hay tenemos una parte de la explicación Oscar muchísimas gracias de Ibiza a Madrid oyentes de La Ventana nueve cero dos catorce sesenta sesenta que son AIS Araceli buenas tardes

Voz 39 43:31 muy buenas tardes hola qué tal cómo va eso aquí estaba escuchando sí recordando Sueños

Voz 0313 43:38 el agradables o pesadilla

Voz 39 43:40 no sólo tener pesadillas es poco frecuente pero como mal sueño en alguna ocasión es sueño que quiero llevar a alguien a rápido para que salga de alguna atolladero pero hay tanta luz que me dan los ojos que no veo con claridad no puedo abrir bien los ojos pero lo que me encanta soñé había hay veces que cuando me voy a la cama digo a ver a ver si te toca hoy inténtalo como así lo pudieras buscar cómo cómo en un libro que eliges es que vuelo

Voz 2 44:10 entonces pues tenía hace años que no me ocurre Araceli pues años años hace que no me ocurre Shi

Voz 39 44:16 pues que hay veces hay veces que dices intento incluso enseñarle a la gente como su abuela entonces incluso cuando despierto es claro miró alrededor y digo a ver lo miro muerde verdad

Voz 2 44:32 pues esfuerzo sencilla

Voz 39 44:34 pésimo email le Boko compatibilidad

Voz 0313 44:39 lo de aterrizar es más complicado no pues hay veces

Voz 39 44:41 que sí porque cuanto a lo mejore pues voy con mi marido llegó bueno te llevó yo de la mano íbamos volando en vez de ir a no sé dónde vamos vamos volando fácil es que resulta tan ridículo relatarles

Voz 0313 44:55 no no no lo es ridículo para nada eh

Voz 39 44:58 y entonces cuando estás volando imagino como el mapa de la Península sobre todo digo caer ahí a ver hacia dónde queríamos ir a ver Albarracín por dónde tengo que buscar con claridad fiel aterrizar es lo que resulta más difícil sobre todo si voy con alguien que no determinó muy bien la zona exacta donde yo no yo quiero caer

Voz 40 45:21 es casi como que esa falta de tecnología no se puede volar GPS sin radar para aterrizar

Voz 17 45:28 bueno eso artesanal

Voz 0313 45:30 fantástico el que no se escribe Araceli desde Madrid muchísimas gracias por llamarnos oyentes de A ventana que soñaba is que sueñan desde Vigo Maricarmen buenas tardes hola

Voz 2 45:39 hola pues bueno sano pero huy huy gracias a veces soy de quién tiene que haber una buena por vuestro programa

Voz 0313 45:48 muchas gracias

Voz 39 45:50 hay que que mi además a menudo voy caminando al lado tu crío imbuido para el agua y cuando está lleno de especies y sobretodo anguilas tranquilas que que que parece que está jugando

Voz 2 46:04 se llevan jugando conmigo y de repente llegó

Voz 39 46:06 como si fuese una plaquita como Arenal en ese arenal eh tío un pez bastante grande está como se suele decir que que citó allí con la cabeza hacia fuera yo me acerco despacito despacito entre digo Si algo no me acerco y entonces es muy despacio da la vuelta yo lo cojo por la cola y lo saco

Voz 0313 46:31 bueno y ese sueño recurrentes se produce a menudo bueno con una cierta frecuencia

Voz 39 46:34 sí sí sí sí sí no sé por qué pero sí que se repite

Voz 0313 46:38 pero es usted aficionada a la pesca o yo qué sé o al submarinismo o no sé

Voz 2 46:43 no no nada dicho nada nada de hecho digo ahora mermar cinco

Voz 0313 46:49 sexo eso seguro segurísimo que tendrá alguna cosa que ver un ver

Voz 2 46:52 sí aquí me gusta muchísimo porque lo más rotundo eso

Voz 0313 47:05 y esto que estamos escuchando es un fragmento del trino del diablo de Giuseppe te Artime cuenta el compositor italiano que una noche de mil setecientos trece soñó que había hecho un pacto con el diablo Igueste estaba directamente a sus órdenes todos sus deseos eran anticipados insatisfechos entonces desafío Abel cebó a tocar con su violín alguna pieza romántica para él cuenta que fue tan espectacular tan emocionante el único lo que escucho que cuando despertó Puyol violín para intentar recordar al menos una parte de aquella maravilla la llamó la Sonata del diablo fue el lo mejor que había escrito musicalmente pero nunca como aquello del sueño que sin duda resultó vamos en lo cuenta lo contaba resultó sublime doctor Francisco Javier Puertas buenas tardes hola muy buenas tardes editor puertas el vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño eh bueno tenemos el el trino del diablo acabamos escuchar en personas que sueñan con volar otras que acaban por un precipicio no llegan nunca lo de las anguilas lo de los peces todos los sueños tiene una explicación o no forzosamente doctor

Voz 41 48:09 no forzosamente sobre todo desde la medicina o desde el científica académica en la interpretación de los sueños queda poco

Voz 17 48:21 por porque los

Voz 41 48:24 la metodología de estudios de de de los sueños hice explicación no tiene un método que se pueda producir entonces quizá en las aportaciones de Froilán un poco limitadas por está dificultando para aplicar los métodos la metodología de la ciencia a la explicación de los sueños que lo que sí hemos o lo que sí se ha podido ir perfilando verde no que es la los la medicina en sueño actual es estudiar un poco o darle un cierto sentido a ciertas tipologías de de sueña no no contenidos específicos Matic quiere decir específicamente para alguien pudieran algunos tipos de de sueños y hablamos pues bueno un poco de de sueños arquetípico no los son digamos que ahí están en todas las culturas o de alguna forma buscando cuál es el papel de la fase REM de sueño que es donde suelen tener lugar las naciones X creemos que la la fase pensamos que que sirven poco pues para consolidar la memoria y gestionar las emociones los sueños de Diana o no

Voz 0313 49:32 pero pero por tienen esos sueños tienen perdón tienen más que ver con con nuestros miedos con nuestros anhelos o con todo un poco

Voz 41 49:40 con todo un poco fíjese que ambas cosas son emociones no

Voz 0313 49:43 claro

Voz 41 49:44 eh sueños y anhelos son emociones fíjense creemos que en una parte importante de lo que sería la actividad onírica la actividad mental sería una forma de proyección de integrar durante el sueño aspectos que nos puede generar eso que usted dice no sensaciones

Voz 39 50:00 la habilidad amenaza

Voz 41 50:03 miedo algo en que lo integramos en el sueño ya veces Le damos en función de cómo podemos vivir emocionalmente las cosas pues les damos construimos un relato no donde nos vemos representados sus anhelos o a esos miedos para de una forma simular cómo actuaríamos no buscaríamos un poco la explicación de que el sueño sería una mecanismo adaptativo sería ayudarnos a representar cómo actuaríamos lo cómo podríamos enfrentarnos a una situación emocionalmente amenazante o que o que sea una ilusión

Voz 0313 50:34 no se puede gestionar quiero decir yo puedo hacer algo para volver a soñar que vuelo porque hace años que no me ocurre lo acabas de comentar con un oyente Yllera muy grato en una sensación hermosísima fantástica pero me ocurrió yo qué sé tres o cuatro veces ya hace un montón de tiempo que no me pasa yo puedo hacer algo para provocar eso

Voz 41 50:53 bueno puede que no podemos asegurarlo pero cuando uno se expone a a una situación en que componente emocional decimos que pues puede ver a lo mejor en películas documentales envía imágenes de di di aéreas que tengan componente emocional donde se se quiere el presente

Voz 2 51:12 hay gente que discrepar si piensa

Voz 41 51:15 la de dirigir un poquito de los sueños pero igual unos expone digamos más o menos a a estas situaciones emocionales que es más

Voz 2 51:24 probable que tenga que fui

Voz 41 51:26 con ello no entonces pues bueno pues lo indica que había documentales de este tipo no

Voz 0313 51:31 pues mira te quede quédese que tenemos muchos oyentes esperando para comentar sus sueños aquí en La Ventana a través de nueve cero dos catorce sesenta sesenta por ejemplo Inés que nos llama desde Menorca bueno pues si en ese cortó pues David desde Madrid Davis buenas tardes hola

Voz 2 51:44 hola cuentas a ver qué tal esto

Voz 0313 51:47 pero sueña saber tienes uno tienes dos recurrentes verdades