La Ventana (29/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 el presidente del Gobierno acaba de clausurar la Internacional Socialista en su discurso ha hablado de la situación en Venezuela después de reunirse con algunos miembros de partidos que forman parte de la oposición a Maduro conectamos con enviada especial a Santo Domingo Inma Carretero buenas tardes

Voz 2 00:23 hola buenas tardes ha estado reunido el presidente del Gobierno se minutos con los diputados de la oposición venezolana tras verse con ellos se sudoeste S

Voz 1722 00:33 así que en contra puedan ser muy libertad quién responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia nuestros socialistas un tirano y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la internacional socialista

Voz 0313 00:51 palabras del presidente del Gobierno en Santo Domingo pero sobre Venezuela Ester Bazán tenemos algo más verdad

Voz 1454 00:55 si recordamos que el fiscal general de Venezuela esta misma tarde ha abierto una investigación ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia que actúe contra Why do Éste ya ha respondido medidas cautelares que

Voz 3 01:07 en el mes en medio de la investigación que nosotros vamos

Voz 4 01:10 la Lisandro verdad dimitan en este caso uno la producción de su salida al país dos la prohibición de enajenar gravar bienes muebles inmuebles el bloqueo de su cuenta

Voz 5 01:28 no estoy desestimando una amenaza de cara no quiero que se come así en otra parte muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol lamentablemente con un régimen que venezolano la única refuerza persecución represión vemos con mucho dolor como casi cuarenta que venezolanos asesinado en menos de una semana

Voz 1454 01:48 los taxistas de Madrid ya tienen elaboradas algunas de las peticiones que van a plantear mañana la Comunidad de Madrid a esta hora continúan en la Puerta del Sol allí está Enrique García buenas tardes

Voz 6 01:59 buenas tardes siguen concentrados aquí en Sol son miles gritan que son taxistas sino terroristas y cada vez se unen más manifestantes a la protesta de forma paralela los servicios jurídicos de las asociaciones del taxi están ultimando la propuesta que mañana trasladarán a la comunidad sus requisitos para negociar siguen siendo la contratación temporal dicen que considerarían una regulación similar a la de Cataluña y que por tanto flexibilizan su oposición Julio Sanz portavoz de la Federación Profesional del Taxi

Voz 7 02:24 Kepler Sigrid flexibilizar nuestra postura intentamos llegar al texto que se puede cocer y que se puede trabajar sobre él porque a día de hoy y después de nueve días de huelga indefinida no habido negocia el Dios lo que es una clara y constitución de la Comunidad de Madrid en entrar en determinado

Voz 6 02:45 cada mañana a las diez trasladan el texto al Gobierno regional de momento continúan con su protesta aquí en la Puerta del Sol

Voz 1454 02:52 el Senado contra los plásticos en la Cámara Alta ha respaldado por unanimidad una moción del Grupo Mixto en la que insta al Gobierno a iniciar los cambios legislativos necesarios para limitar el uso de bandejas y de otros envases de plástico en supermercados y grandes superficies comerciales un cambio Se ha dicho en el Senado que deben liderar los supermercados cambiando los modelos de consumo himno desplazando la responsabilidad a los consumo

Voz 0771 03:13 Dolores vamos con el deporte Toni López

Voz 8 03:16 a las nueve empieza el Carrusel deportivo con la vuelta de octavos de Copa de cuartos de Copa del Rey a las nueve y media Valencia Getafe con el uno cero de la ida para el Geta mañana al Barça en el Camp Nou busca remontar el dos cero de Sevilla se juega también mañana el Betis español que llega con el uno uno en la ida por cierto el Betis va a fichar a Jesé Rodríguez llega cedido del PSD ahora mismo el reconocimiento médico con los verdiblancos y la noticia de la tarde el Villarreal recupera a Javi Calleja tras destituir a Luis García Plaza fue quién entrenó a los amarillos hasta la jornada quince

Voz 0313 03:43 vuelve con un adjetivo de los de Castellón del descenso

Voz 1454 03:45 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que nosotros volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este martes a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 3 03:57 servicios informativos

Voz 9 04:03 orillita treinta y uno de enero tienes las quinientos tramos expresó el origen por solo un euro con ochenta y nueve y el jamón curado selecciona el pozo por sólo treinta y nueve euros marcados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es Carrefour

Voz 10 04:18 ya los premios más prestigiosos del periodismo en español el País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El

Voz 11 04:37 hola cariño qué haces con el ordenador Miranda así podemos ponernos en alarma que desde que robaron a los el cuarto unos de tranquila pese a que nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya y nos cambiamos de piso no es la vuelven a poner de Noruega

Voz 12 04:50 los con Securitas Direct de la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 05:10 buenas noches

Voz 11 05:12 se puede gracias

Voz 14 05:15 tal el día

Voz 11 05:19 pues ahora a descansar Turcios no sabe lo que ha pasado eh

Voz 15 05:25 Ángels Barceló Hora veinticinco

Voz 11 05:27 cuando usted quiera son las nueve las ocho en Canarias

Voz 16 05:30 la Cadena SER

Voz 18 05:38 algo en La Ventana con Carles

Voz 3 05:47 Francina para una duda

Voz 18 05:56 Bermúdez para que se fuera

Voz 0313 06:22 yo no sé si nos faltan palabras sonó pero la verdad es que el negocio del turismo que es un sector absolutamente puntero en la economía española hace tiempo que está sometido a un debate IS debate no está todavía cerrado Pyro en el año pasado en nuestro país recibió la visita de más de ochenta millones de turistas extranjeros que es una barbaridad que un incremento con respecto a dos mil diecisiete que fue muy bueno y esos datos económicamente son muy positivo sin ninguna duda bien pero esas cifras tan potentes tan rotundas están generando como digo un debate más de fondo ICO en una pregunta en fin que hay que plantear se quiera o no se quiera o no se puede morir de éxito de hecho algunas ciudades algunas comunidades en España pueden estar muriendo de éxito están recibiendo visitantes por encima de sus posibilidades sobre su capacidad overbooking es un documental que precisamente retrata los excesos el turismo en un lugar concreto en Mallorca

Voz 19 07:14 no no

Voz 20 07:17 dentro de otros dieciséis años me parece calcula

Voz 1 07:19 a de treinta y seis millones

Voz 20 07:22 es decir

Voz 1 07:24 es impresionante

Voz 22 07:30 es muy fácil en según qué momentos hablar de masificación y dar la culpa de gran parte de nuestros problemas al que viene de fuera pero al final es un tema de gestión es un tema de toma de decisión

Voz 23 07:43 eh

Voz 24 07:47 es una relación entre un huésped un hospedado

Voz 1 07:50 por esta relación no se deba como personas

Voz 24 07:52 dos en riqueza son

Voz 0313 07:55 fragmentos de este documental de overbooking que por cierto está muriendo de éxito también porque inicialmente iba a estar en cartelera hasta el jueves pero el cine que lo exhibe ha decidido prorrogarlo porque han vendido absolutamente todo y estará hasta el siete de febrero y en dos sesiones al lugar de una saludamos a su autor John Holmes buenas tardes buenas tardes Carla todas Joe cómo estás es el productor del documental y es hijo de británicos de una pareja que quería mucho Mallorca tanto que cuando él tenía cinco años viniendo a vivirse Valldemossa que es un pueblo precioso de la Serra para que no lo conozca entonces él conoce absolutamente a fondo el tema del que estamos hablando por cierto como Horacio el documental es una inquietud tuya o compartido con más gente como como nace esta idea

Voz 25 08:39 bueno nación poco de de de Río de de la preocupación compartida mía con un con un buen grupo de amigos sobre el rumbo que va cogiendo que que que lleva sobretodo en los últimos años los últimos cinco seis años en la turística de Mallorca

Voz 0313 08:55 yo tengo la sensación visto desde fuera eh que hace a lo mejor un tiempo unos años cuatro-cinco da igual las denuncias las críticas estas reflexiones que plantea el documental eran sobretodo monopolizada pues yo que sé por por grupos ecologistas gente muy preocupada por el medio ambiente y sin embargo creo que overbooking se confirma esta preocupación ya es general ya abarca prácticamente todos los sectores no

Voz 25 09:17 efectivamente sí sí esa es una de las claves Si eso es lo que realmente cuando cuando vimos que se estaba trasladando desde esos sectores tradicionalmente más críticos como como los ecologistas hacía el grueso de la sociedad hacia los sectores empresariales

Voz 0771 09:31 ahí es donde vimos que realmente había

Voz 25 09:34 había material para para un documental aguanto

Voz 0313 09:36 gente haberse entrevistado yo

Voz 25 09:38 puf hayamos entrevistado remiten en el documental aparecen cuarenta y cuatro y nos hemos entrevistado a más de sesenta

Voz 0313 09:44 de de sectores muy diversos además no he visto que hay que hay profesores que hay que hay algún abogado

Voz 0771 09:50 hay de todo no sí si hay de todo eso desde el

Voz 25 09:52 el primer momento tuvimos muy claro que que si queríamos ofrecer una una una visión a sincera no valiosa que que realmente sirviera para para intentar que la gente entienda entendiera toda la complejidad de de la problemática teníamos que hablar con todas las partes teníamos que entrevistara

Voz 0313 10:14 a todo todo tipo de perfiles tiende mucho en este debate que es un debate que se ha intensificado en los últimos tiempos a poner el foco bueno directamente a echar la culpa a los turistas a los que vienen en Barcelona ha habido incluso alguna acción en Mallorca en Baleares hay algún letrero guiris go home pero pero no no no no son los únicos responsables vamos en todo caso no son responsables de nada esos quién organiza el tinglado no

Voz 1 10:37 claro claro

Voz 25 10:38 sí precisamente son son son los los últimos no responsable

Voz 0313 10:42 yo creo que es importante

Voz 25 10:45 todo para para que se entienda lo que hay detrás de ese de ese tipo de carteles no eso era una una de las motivaciones un overbooking enseñar que hay detrás de todo este está Se habla de Turismo fobia luego está en el otro extremo están la turismo familia

Voz 0771 10:58 ya el hiper desarrollismo enseñar que hay detrás de

Voz 26 11:01 todo esto porque tú por ejemplo después de escuchar a todos los actores has llegado a alguna conclusión diferente si es que tenías alguna previa no sé si algún prejuicio alguna hipótesis de trabajo

Voz 25 11:11 esto por supuesto muchas conclusiones y ha sido ha sido muy muy revelador a ver ver diferentes diferentes propuestas para para intentar

Voz 0313 11:24 al final a juntarnos

Voz 25 11:26 en la sociedad juntar la la el el turismo se tiene que nutrir de otras industrias el turismo puede servir como trampolín para para mejorar la agricultura a la innovación y eso pues apunta bastante eso documentales es muy importante que empecemos a a mejorar el producto turístico incorporando elementos de otros sectores

Voz 0313 11:46 mira si hablamos de Mallorca o hablamos de de Baleares en general pero singularmente de Mallorca todo el mundo sabe que la inmensa mayoría de los visitantes provienen de Alemania así que saludamos a nuestro corresponsal en Berlín Carmen Viñas buenas tardes hola

Voz 0771 11:59 hola buenas tardes en una pregunta muy prácticas

Voz 0313 12:01 Emma sede de logística que que que se ofrece en las agencias de Alemania de Baleares que que que se les propone cuál es la oferta a los turistas

Voz 0391 12:09 vale a ver les ofrecen Baleares bueno sabéis que es un destino muy demandado demanda disimulados los alemanes me cuentan desde tu y la principal operadora que va a seguir siendo muy demandado para este verano de dos mil diecinueve tiene además no estatus extremadamente alto en el mercado turístico alemán les venden tres conceptos no en función de lo que vaya buscando a cliente si busca de les ofrece en Mallorca si prefieren tranquilidad Menorca Dios la fiesta pues claramente a Ibiza en cuanto a precios ofertas de último minuto por ejemplo parece ahora en febrero en la semana blanca que la mayoría de los colegios están de vacaciones Alcudia Mallorca por seiscientos veinticuatro euros siete noches en un hotel de cuatro estrellas eh cara Millor quinientos diez euros en general entre cuatrocientos y seiscientos euros eso sí el noventa por ciento de la oferta para enviar está en la isla de Mallorca luego estos mismos paquetes los queremos para verano hagamos entre un cuarenta y un cincuenta por ciento más

Voz 0313 13:08 muy poco me parece

Voz 0391 13:10 verdad otra opción que les gusta mucho a los alemanes sobre todo a los de un poder adquisitivo alto estas alquilar una villa para las vacaciones por ejemplo Twiggy que es el mayor mayorista en Alemania ofrece hasta seis mil villas en Baleares para alquilar ahora mismo si quisiéramos una súper preciosas para seis personas con piscina en Pollença ejemplos setecientos euros en Ibiza mil cuatrocientos euros pero esta misma casa de Ibiza por la que pagar ahora mismo en doscientos euros te llega a costar en julio hasta cuatro mil euros el retrato

Voz 0313 13:46 les está haciendo Carmen desde desde Berlín Llop pregunto eh el el visita el visitante tipo es siempre no fieros generalizada es peligroso pero el visitante tipo alemán no están ahí a ver cómo lo digo no es tan tirado o notan una vez estantes como el británico es cierto es cierto que caen a hablar en estos términos pero pero para que nos entendamos

Voz 25 14:07 hay de todo evidentemente hay de todo pero sí que es verdad que que viene en alemanes de perfiles muy distintos bien el el el típico joven que lo que busca

Voz 0771 14:16 alcohol barato pero luego también ven el el

Voz 25 14:18 Phil de visitante más mayor interesado en la gastronomía en en la naturaleza mientras que ingleses por ejemplo sí que en en en Inglaterra Mallorca es especialmente conocido como un destino de fiesta de juerga no

Voz 26 14:32 pero vamos son diferentes perfiles iban giro que es algo que te refieres nuevo Carlas que es más habitual tener referencia de que ha practicado balconing un británico

Voz 0313 14:41 más por ejemplo por ejemplo pues mira de todas formas en mitad de todo este debate y en algunas medidas que van adoptando algunas decisiones se toman también esta mañana el el Parlament de Baleares ha aprobado una ley que va a permitir limitar la entrada de vehículos en Formentera que no conozca para que no sepa nos esté escuchando Formentera en agosto puede ser Little Italy puede ser la de la Pequeña Italia no bueno no sólo el italianos pero está tan atestada de gente que todo el encanto que tiene esa isla que es enorme ese pedazo de tierra pequeñito encantador bueno pues la verdad que se queda en otra cosa muy distinta a lo lo había buenas tardes muy buenas tardes hola hola cómo estás

Voz 1454 15:18 muy bien cuando va a entrar en vigor la ley lo primero ya ya

Voz 0313 15:20 este verano vuelan principios es lo que pretende

Voz 1454 15:23 desde hoy como decías aprobado en el Parlament balear lo que se hace es facultar al Consell de Formentera que es la máxima institución aísla en principio esperan que pueda entrar en vigor a partir de junio o julio de este año es de la institución de Formentera la que va a poner ese cupo es decir el techo de coches que podrán entrar a la isla todavía no se conoce el dato concreto pero sí Se explica que en principio podría estar en el número de coches que han entrado ya en la isla este año y a partir de ahí se irá modificando si es necesario y es que en lo que insisten en estas administraciones que están norma es tan novedosa que se va a tener que ir amoldado y cambiando al hirviendo

Voz 0313 15:58 lo sus frutos darnos datos Lola para que los oyentes que no conocen Formentera sacan una idea sea por ejemplo los meses de invierno ahora mismo cuántos vehículos pueden circular por la isla iría que Coto llegamos en en julio en agosto sobre todo

Voz 1454 16:10 sí es y hay que decir que es una petición Carles unánime de prácticamente toda la sociedad de Formentor

Voz 0313 16:15 lidiará hace tiempo claro desde hace tiempo en dos mil uno

Voz 1454 16:18 que ya empezaron a hablar de esta cuestión precisamente por eso por lo que tú comentas de los datos para que nos hagamos esa idea según datos del Gobierno que lo han vuelto a explicar en invierno en Formentera circulan unos nueve mil setecientos vehículos en verano son unos veintinueve mil más así que pasan de unos diez mil a casi cincuenta mil se se multiplica

Voz 0771 16:40 por cinco con esos números pues parece que ése

Voz 1454 16:42 justifica no que se llevan a cabo medidas como esta en una isla que hay que tener en cuenta también tiene una red viaria principal que no llega a los treinta y cinco kilómetros

Voz 0313 16:50 está todo el mundo de acuerdo en eso o el sector hotelero le pone pegas

Voz 1454 16:53 no no lo es prácticamente unánime de los partidos políticos esta mañana aunque ha habido alguna crítica lo típico de roces no de de partidos lo han aprobado por unanimidad lo llevan pidiendo tanto la Sociedad Económica como decías el sector turístico también pues la sociedad civil

Voz 0313 17:11 por montera Carmen también se oferta en Alemania tiene cartel la isla de Formentera

Voz 0391 17:15 en principio no es una de las más demandadas no existe osea existe oferta para quienes quieran ir a Formentera pero no no es de las más demandadas

Voz 0313 17:23 oye Joe en el documental que has dicho que está trufado de de de testimonios de historias hay alguna que te haya conmocionado te llama la atención por por por algún motivo especial la historia de alguno de los que hablen en overbooking

Voz 25 17:35 son muchas venga elige burritas quizás Lola Lola hayas que es tienes a una camarera de piso que que vino aquí a Mallorca a trabajar a de muy joven con diecisiete años donde decía es Andalucía con

Voz 0313 17:49 el sueño no de de ir a Mallorca

Voz 25 17:52 a triunfar en la vida hay poco a poco a lo largo de los años ella ahora tiene creo que está a punto de cumplir sesenta a ella ha visto todo el proceso de cambio como como hace cuarenta años el tipo de cliente que venía el la relación incluso con con con sus con sus jefes en el hotel era completamente diferente como de cada vez hay más estrés la gente viene a pasar menos tiempo oí con menos dinero a gastar menos dinero también como al final su su sueños ha ido rompiendo de alguna manera no

Voz 0771 18:24 hay otros ay ay ay

Voz 25 18:26 qué hoteleros por ejemplo que que poco a poco han ido viendo cómo cómo cómo ese sueño ha vuelto en su contra no como poco a poco están devaluando su su propio producto turístico son son muchos testimonios

Voz 0313 18:39 Enrique es natural de Mallorca que ha visto la evolución y que no le mola

Voz 25 18:42 ah claro sí sí sí efectivamente hay mucho

Voz 0313 18:45 gente frustradas Yeguas he encontrado gente frustrada

Voz 25 18:48 hay muchísima gente frustrada si si es eso eso es casi bueno llevamos ya como como tres años que de cada vez hay más crispación en la sociedad porque este tema lo que pasa es que sólo sólo recientemente hemos visto claro que que que toda este todo este descontento tiene un apoyo teórico ves que que los los propios profesores de universidad los economistas más importantes de la isla están diciendo que que este sistema hace aguas que no puede ser que es que ya no ya no es rentable este modelo estamos a la cola de Europa en en educación en renovables en inversión en I más D estamos a la cabeza en abandono escolar cada vez somos más pobres a pesar de que cada vez vienen más turistas aquí hay algo que falla

Voz 0313 19:30 está clarísimo no me extraña Alexis documental John Hall eso hay muchísimas gracias por asomar de este ratito a La Ventana te Carmen Viñas abrazo acompañara a la vera Nos vemos pronto un beso venga hasta luego son las siete y veinte a las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 27 20:05 a la hora de viajar el camino más

Voz 0771 20:06 es decir siempre es de bajada

Voz 28 20:08 y eso es indiscutible bleu por eso no auto bajar aún más los precios en más de cinco mil productos no auto los auténticos expertos en tu coche tú ahorro condiciones en auto punto es lo hará Utah empresa patrocina

Voz 0771 20:21 la torre del equipo paralímpico español

Voz 29 20:23 a tu cocina con brío de hasta un treinta por ciento de descuento en cocinas modelo City color bendijo eucalipto bricks de precios bajos todos los días

Voz 0391 20:35 ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestro para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura de la informe teniendo tres seis cinco tres seis cinco

Voz 3 20:49 qué alcalde Isabel secundaria buscamos Lakua

Voz 0391 20:53 el Partido Popular desatado

Voz 0867 20:55 contra los taxistas en el noveno día de la huelga en la ciudad esta mañana han vuelto a Génova trece el sector se concentra otra vez a esta hora en la Puerta del Sol

Voz 30 21:06 no se puede secuestrar y no se puede se muestra que la movilidad y la libertad de los ciudadanos no se puede secuestrar raza esto no es la ley de la selva es una ciudad Nos están secuestrando a la ciudad y los movimientos estoy yo lo que quiero es que siendo una situación que es culpa del Gobierno no entiendo que no hacen yendo a la Moncloa o Ferraz

Voz 18 21:27 la venta es aquí en Madrid

Voz 30 21:29 el sector del taxi unos esto ellos no es lo que yo estoy viendo por la ventana llamaban y alentaban a huelgas en el metro de Madrid y que también metían por en medio la sanidad pública el Sí Se Puede de Podemos es un secuestro de la imagen del taxi

Voz 0867 22:07 buenas tardes a todos dice el Gobierno regional que no va a legislar para que esto sea el exterminio de la súbete

Voz 31 22:13 dimos manteniendo intactas algunas líneas rojas

Voz 1 22:16 que ya hemos adelantado que no vamos

Voz 31 22:19 abordar nosotros no vamos a legislar para ganar

Voz 1197 22:22 analizar el exterminio de la su veces que practicamente es lo que algunas voces están elevando

Voz 0867 22:29 los taxistas tienen lista ya su nueva propuesta para desbloquear una situación mala para la ciudad por el colapso diario mala para ellos que se están dejando mucho dinero cada día de huelga y que de momento sólo beneficia a las plataformas como Carrie fallo Uber que han disparado sus servicios durante estos días de huelga mañana lo está existe así la Comunidad Se verán otra vez las caras de momento se concentran en la Puerta del Sol y ahora mismo es el último movimiento de esta concentración de taxistas se dirigen hasta el Congreso de los Diputados Enrique García cómo va eso qué tal muy buenas tardes

Voz 6 23:01 qué tal buenas tardes pues hemos vuelto a Sol Javi rápidamente porque han intentado Irán Congreso pero tres furgones de la Policía Nacional los ha obligado a volver está volviendo ahora mismo humillar de manifestantes aquí en la puerta del

Voz 0867 23:11 había fuertes controles frente al Congreso de los Diputados ya en la concentración de ayer controles de seguridad que han vuelto a repetir hoy como decimos los taxistas Roma intentado y han vuelto Enrique en vamos a recordar en primer lugar el último de la tarde en qué consiste esa propuesta de los taxistas que se estaba ultimando todavía que tienen que terminar de redactar Ike mañana van a presentar a las diez en punto de la mañana en principio como novedad eh podría incluirse un recorrido mínimo del servicio contratado es

Voz 6 23:37 CIR carreras como poco de cinco kilómetros sí entre las propuestas que están encima de la mesa nos confirman fuentes del sector está la de regular el recorrido mínimo que debe hacer un WC es decir que además de la contratación temporal que sigue siendo Javier la línea roja para los taxistas están estuvieron estudiando la posibilidad de exigir al Gobierno regional que establezca por ley un mínimo de kilómetros pueda hacer un WC y lo que plantean son como mínimo cinco kilómetros esto nos dicen evitaría que los VTV siguieran haciendo trayectos urbanos cortos que lo pueden hacer los taxis evitarían así la competencia desleal que actualmente están haciendo nos dicen aunque a esta hora sobre ese texto el sector del taxi sólo dice de forma pública que apuestan por la regulación de la precontrato acción temporal algo que no es nuevo y que considerarían el acuerdo alcanzado en Cataluña lo explicaba hace unos minutos Julio Sanz portavoz de la Federación Profesional del del taxi

Voz 7 24:32 la temporada como digo hablemos más usado nuestra postura inicial y entendemos que hicieron otros sitios está regulando lo sabemos porque aquí no sabemos que hay casos Idaho y aprobado el decreto en Baleares se va a quedar definidas claramente las condiciones de prestación del servicio la Comunidad Valenciana están trabajando en una le en el País Vasco están dando los pasos para sacar adelante una regulación que es lo que pasa en la Comunidad el mal

Voz 6 25:02 bueno durante todo el día han exigido de nuevo la dimisión de Garrido han dudado públicamente de Garrido como interlocutor válido mañana entregarán el texto definitivo a las diez a la comunidad y lo presentarán también de forma pública a los medios Javier

Voz 0867 25:14 en esa es la última hora tanto la propuesta de los taxistas como la concentración en la Puerta del Sol Enrique hemos visto las imágenes de televisión que había menos manifestantes que ayer pero sigue habiendo muchos taxistas miles de taxistas concentrados hay en el kilómetro cero a pesar de que hayan tenido que retroceder en su camino hacia el Congreso Ike hayan vuelto otra vez a la plaza no

Voz 6 25:34 sí la verdad es que se notaba ya algo más de no sé si hastío o cansancio que se podía reconocer en las caras algunos lo reconocían son ya muchos días son ya muchas horas de hecho a primera hora de la tarde a las cinco cuando estaba convocada esta protesta aquí en Sol había considerablemente menos menos taxistas que ayer que se han ido llenando hasta este momento la Puerta el Sol pues bueno está viviendo podría decirte un momento de cierta improvisación porque de nuevo otro grupo de manifestantes han salido corriendo rumbo al Congreso nos decían que su destino no era el Congreso sino el Palacio de Cibeles aunque no nos han explicado por repito que cierta improvisación en sus movimientos y ahora mismo varios furgones de la Policía están siendo rumbo a al Congreso a dónde han ido corriendo esos manifestantes aunque la mayoría han vuelto aquí por lo que el epicentro de las protestas aunque hará algo más tranquila sigue siendo la Puerta del Sol aunque como digo han ido corren un grupo de manifestantes en este momento

Voz 0867 26:25 la dirección el Congreso Enrique gracias mantenemos esa línea abierta por si se produjera alguna novedad en los próximos minutos debate político de los martes aquí La Ventana de Madrid voy con el PSOE y con Ciudadanos Ignacio Aguado portavoz parlamentario Ciudadanos qué tal muy buenas tardes francés mil Biondi portavoz de Transportes el PSOE qué tal muy buenas tardes buenas tardes

Voz 3 26:44 sí bueno he Aguado

Voz 0867 26:47 el Gobierno de Garrido está siendo firme muy firme o nada firme y está pasando de todo

Voz 0771 26:52 es que yo creo que hemos llegado a esta situación porque Pedro Sánchez el señor Ábalos no han hecho los deberes no ha hecho lo que tenían que hacer que era plantear una legislación nacional que tiene todo el sentido respetar la unidad de mercado y que desde el Congreso de los Diputados a nivel nacional repito se plantee una legislación para todos para todos los españoles igual para todas las subvenciones que operan en el territorio español igual para todos los taxis no pudo hacerlo porque están a otras cosas esta nada sus viajes internacionales a sus vuelos en Falcon helicóptero y demás en lugar de estar regulando bien han pasado calienta las comunidades autónomas llevo ya creo recordar que una semana pidiendo una mesa de diálogo a cuatro cuatro donde se sienten los representantes de las veces lo representante del taxi tanto Ayuntamiento de Madrid como Comunidad de Madrid y que apuesten por un por por por clarificar las reglas las reglas de juego evitar que haya competencia desleal y sobre todo no ir a meter palos en las ruedas la suéter no irá regular más salas sino a lo mejor la solución está en regular la situación del taxi en permitir más flexibilidad al colectivo de taxistas para que vayamos a un modelo más competitivo donde sea el usuario el beneficiario un sector poco

Voz 0867 27:59 eh Biondi precisamente en la primera parte del análisis que ha hecho de Aguado ahora mismo no en la responsabilidad compartida que tienen tanto Comunidad como Gobierno central parece o da la sensación que uno se iban pasando la la patata caliente de de una administración a otra

Voz 0771 28:14 ya lo Ignacio Aguado carece en primer lugar de información sobre el sector el transporte terrestre urbano lo marca el tribunal constitucional desde el año mil novecientos noventa y ocho está dentro de las competencias de las comunidades autónomas eso también una pregunta me dejas de yo Inacio ha estallado atentamente desconozco el así que por lo menos déjame que vale vale dejarle que desarrolla una pregunta respetemos roturas la contestación alguno de los argumentos que tú has has lanzado hay un decreto ley del Gobierno socialista que ponen por fin claridad a donde había cierta divulgación por parte de anteriores gobiernos principalmente del Partido Popular IS ese decreto ley se somete a votación del Congreso de los Diputados sale por mayoría absoluta hacia apenas cien días los únicos que votan en contra son el Partido Popular Ciudadanos lo que viene es decir este decreto ley es que el transporte terrestre urbano lo deben regular las comunidades autónomas y los ayuntamientos

Voz 0313 29:12 dos porque no se puede regular el tráfico urbano

Voz 0771 29:14 en Madrid igual que el de Zamora por tanto las comunidades autónomas tienen ya la obligación legal desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado de que tienen que regular el sector del ovetense porqué que regular el sector de la ovetense porque ahora mismo está ejerciendo intrusismo dentro de un sector que es el del taxi no hay competencia porque cada uno tiene sus respecte sus respectivos negocios por eso el taxi está regulado en tarifas en precios controlados por la Administración y las veces que en un servicio que existe desde hace más de treinta años en este país a raíz a raíz de las nuevas tecnologías ejerce alusiones conclusiones del rural sentenció el tú por el desconocimiento sobre todo arrancando de porque por sentido común haría falta una legislación nacional que regula las heces y el sector del taxi sí o no

Voz 0313 30:00 yo creo que por sentido por sentido yo

Voz 0771 30:02 te pregunto que tú pero detrás pretende ser el yo creo que sí que el de Madrid tendrás que tener una orientación un discurso para saber qué quieres hacer si mañana es el presidente pero estoy es lo que tú deseaba puesto tú qué harías es tu dices tú estás a favor hecho ustedes a favor de ese sector

Voz 0995 30:20 lo que significa no en base a la competencia

Voz 0771 30:23 la cumbre anular el taxi inhalar

Voz 0995 30:25 el turno de intervención reclama de forma alegal de uno en uno

Voz 0771 30:30 pero respetado en el turno Trejo que te explicara simplemente voy preguntando si consideras que lo lógico es que hubiera una legislación nacional para regular las heces y los taxis yo sí lo creo que tiene sentido común que haya una una legislación y hasta el pasado mes de enero de dos mil dieciocho Daniel tú también porque en tu Twitter decías exactamente gracias a fe de taxi por una jornada tan interesante porque me dado la oportunidad de explicar la posición del PSOE de Madrid regulación estatal del taxi las es ahora ya no sí o no

Voz 0995 31:01 venga te fechas eso sí aquí propiedad dieciocho gracias a venir a esa jornada tan interesante sobre el debate del Bianchi le pase

Voz 0867 31:11 no es usted lo lo reconoce como suyo no recuerdo

Voz 0313 31:14 como hay defendía de Berna como defendía la regulación

Voz 0771 31:17 estatal al Bósforo era como Sánchez se ha echado al monte venga hay que es seguir

Voz 0995 31:20 explica también a favor pero Montes

Voz 0771 31:23 el que estás tú subido desde hace mucho tiempo cuando dices algunas cosas muy inciertas primero sobre mi intervención F de taxi puedes hacer a todos los taxistas ya los a la patronal de los dice que siempre he defendido que había que regularlo siempre al Nacional ha alistado hoy el Estado ha regulado claramente en un decreto ley que ha que ha volado el Congreso de los Diputados con una mayoría absoluta donde dice claramente que se regula que se pone límite que eso no lo cuentas el decreto ley establece el uno treinta definitivo en un plazo de compensación a los WC TC para que se adapten a el número de autorizaciones que existentes ahora hubo ITC frente a la licencia pero entiendo que tú no te preocupa que Madrid cuando encuentras es en el Parlamento había

Voz 0995 32:05 a las nueve veo que lleváis haciendo toda la legislatura pabellón te voy a decir una al fin eso es que paga al islamismo dentro del sector del taxi no crees que desde la administración pública tenemos que deje si dejes de interrumpir te podré

Voz 0771 32:18 por lo de intervención por Ignacio Aguado nos vamos a policía nunca hemos coincidido pero desde luego bastante desagradable discutir contigo mira desde este ano lo tenemos claro no decimos una cosa hoy y hace tres días otra no hablamos como Pedro Sánchez candidato Pedro Sánchez presidente Pedro Sánchez padre de familia y futuro pensionista hicimos una vez cada cosa no decimos siempre lo mismo apostamos por una regulación nacional porque no tiene sentido que haya ocho mil regulaciones distintas para hablar de lo que es lo que propone vosotros que las regulaciones sobre heces en Fuenlabrada sean distintas a la el Getafe y sean distintas a las de Móstoles es que es un despropósito por eso viene bien

Voz 0995 32:52 pero vago que ofrecería les puedo puedo formular me quedo minutos para administrada pero para hablar pero no sé que puedo formular

Voz 0867 32:59 juntas concretas con respuestas breves por favor hay muchos taxistas que llevan diez días de huelga prácticamente mañana se cumplen los diez días que están perdiendo muchísimo dinero cada cada jornada de paros que están secundando a ver es evidente que ahora mismo en la calle hay dos sectores que no están en igualdad de condiciones no se trata de un lado ni de otro pero entre el exterminio del que habla hoy Pedro Rollán la regulación de la sube TC entiendo que habrá un término medio pero es evidente que ahora mismo los taxistas están sometidos a una disciplina que las V cero tienen

Voz 0771 33:32 pero ojalá Autocid pero vamos a ver cada según

Voz 0867 33:34 lo que se tarda en realizar os regular este asunto cada día que pasa sin que tengamos clara una un decreto sobre la súbete en Madrid que básicamente se sigue consumando una justicia evidente que además objetiva Javier

Voz 0771 33:47 esta propuesta que está haciendo Ciudadanos y que ustedes para siempre

Voz 0867 33:50 tarde unos a otros de mero casi en la solución no llega con

Voz 0771 33:53 casi todas las políticas de de en el ámbito económico Ciudadanos es una copia del Partido Popular esta propuesta que hace Ignacio Aguado es la misma que viene defendiendo Uber desde hace dos años yo hemos recibido como portado de transporte en la Asamblea de Madrid al vamos máximo representante de en en España que además es un ex diputado del Partido Popular por la cubrición de Valladolid y me vino decir lo mismo la la en la el avance el avance consiste en liberalizar todo que desaparezcan las tesis apetece te vuelvo a repetir son dos sectores distintos reglados por la ley lo que ocurre es que hay uno que es la AVT pero que no está haciendo

Voz 0867 34:33 me tengo que ir a policías siete de la tarde treinta y cuatro minutos a la vuelta tiene el turno intervención Ignacio Aguado Nos vamos a la calle porque los taxistas están tratando de cortar ahora mismo eh pese a la oposición policial la Gran Vía de Madrid

Voz 33 34:51 sigue a La Ventana en las redes sociales arrojan la venta

Voz 3 34:56 Alfonso La Ventana

Voz 15 34:59 el de lunes a viernes a partir de la una inmediata

Voz 0771 35:03 esta mañana el faro un espacio para

Voz 34 35:06 a partir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos

Voz 6 35:10 todo lo que seamos capaces de imaginar

Voz 34 35:12 tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 1 35:16 el Faro con mal

Voz 3 35:17 Torres síganos también en redes y en nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER son los cuerpos especial le y a mí me encanta como cabalgan la música mientras en el momento justo me pilló yo fui dicho que hoy los cuarenta fíjate si hace tiempo que ha dicho disc billón galimatías buenos días buenos días pues te vas a que el Mallorca sólo dos que se hicieron pasar como es es anunciar en los carteles que ponía fin de semana discoteca salida catorce de la carretera Arabia cintura Fernandito Garriga mi nombre murciano y guerrilla y no fue hoy contenta contenta infinito

Voz 30 36:04 no síguenos también el Hoy punto es Cadena SER desde la Cadena SER lleva muchos años acompañando

Voz 3 36:17 muchos años contigo tal vez demasiado no

Voz 35 36:20 el perdón digo que tal vez demasiados esto ya habría que parar muy alta tanta ser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER pero nombre que que parece que pero bueno pero no nos asusté

Voz 36 36:38 cadena SER

Voz 3 36:40 estaremos siempre contigo al idiota locutor

Voz 18 36:46 cuenta con la SER

Voz 1454 36:48 pase lo que pase

Voz 0867 36:51 siete de la tarde y XXXVII minutos cumple uno ahora mismo la Gran Vía de Madrid colapsada por los manifestantes por los taxistas que no han podido ir al Congreso de los Diputados is se han ido acercando hacia la plaza de Cibeles utilizando otra vía están cortando como digo la circulación en la Gran Vía bajan destino la plaza de Cibeles en la circulación está prácticamente cortada hay peatones manifestantes que tratan de ser dispersados por la policía mientras los vehículos circulan Se trata de organizar ese descenso de de manifestantes hacia hacia Cibeles a través de las aceras pero como digo ahora mismo el centro de Madrid está convertido en el caos me quedan dos minutos de programa evidentemente volveremos al centro de Madrid tanto a sol como a Gran Vía en tiempo ya de Hora Veinticinco con Ángels Barceló pero antes Aguado ultimo turno de intervención que que te que nada

Voz 0771 37:43 yo simplemente decir que los taxistas evidentemente tienen todo el derecho del mundo a manifestarse pero hombre porque tienen que pagar los ciudadanos porque siempre pagan los mismos porque tiene que comer un madrileño que va a trabajar que va a la universidad que va al centro de compras tapones kilométricos oiga porque tiene que comerse una Castellana bloqueada de forma ilegal es que no tiene ningún sentido un hace un daño enorme a la imagen del taxi y también porque las propuestas del taxi siempre van para perjudica a la súbete porque están pensadas para poner barreras a las que no hablamos de que el sector del taxi sea menos rígido por ejemplo que no tengan porque tener un único modelo de coche que no tengan porqué tener las restricciones a los conductores que tienen al número de días que trabajan porque no hablamos en en facilitar la vida el taxi para que sea más competitivo porque todo lo que escucho es que la someter no puedan para no dónde que no pueda acoger uno BBC que hasta Madrid ciento legal es perjudicar al usuario Ignacio el frente antes bien los cien al convierta en lugar de un sector tú pretendes que actúa ilegalmente legalice yo lo que pretendo es que hay en marcas dentro de un mensaje de competencia liberalización falso es que es como el de hoy es un sector que ya está fijado sus condiciones de trabajo que es de la V F te lo repito por tercera vez por si no lo has entendido hace intrusismo en el sector del taxi preciso compuesto vuestro lo del tardo pero sí que eso sale a la calle ya están diríamos que en España no

Voz 0995 39:12 porque Ignacio Aguado Daniel Biondi gracias por venir esta tarde a La Ventana de Madrid un saludo muy buenas tardes le recordamos que la

Voz 0867 39:20 envía está ahora mismo colapsada furgones policiales de la Policía Nacional recorren ahora mismo en sentido contrario esta calle de Madrid dirección a Cibeles los manifestantes han abandonado la concentración de la Puerta del Sol ISE van justo ahí a la sede del Ayuntamiento ir ahora mismo como digo la Gran Vía está intransitable evite la porque está prácticamente colapsada enseguida vamos a partir de las ocho en Hora Veinticinco hora sigue La Ventana de la SER hasta luego vive desde hace ya muchos años una gravísima crisis Olite

Voz 37 40:08 democrática y económica

Voz 3 40:10 marital tienen que ser rapidísimo paso bastante bueno

Voz 18 40:23 como siempre tuve que eliminación iba vaya

Voz 3 40:31 canción lo que ocurre en Venezuela se rodillos como invierte especial el equipo deprisa

Voz 11 40:43 así lo que cabe

Voz 3 40:50 la dentales con Carles Francino

Voz 39 40:56 capeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca Cadena SER

Voz 3 41:11 vamos a preguntarle algo Achero bueno no para que lo responda él pero igual tiene datos como cómo pensáis que será la informática de mañana feliz alguna idea no yo tampoco

Voz 0313 41:21 sólo hola hablamos de futuro esta tarde

Voz 1136 41:23 la semana pasada se ha celebrado en Valencia el mayor evento europeo sobre investigación en arquitectura y Computación de Altas Prestaciones la conferencia internacional High PIC que ha reunido a medio millar de expertos de todo el mundo bajo el paraguas de la Universidad Politécnica de Valencia para conocer el futuro inmediato de los sistemas informáticos el presidente ha sido el catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Politécnica valenciana José Duato que nos cuenta qué es lo más destacado que ha escuchado en Epic

Voz 40 41:50 ha sido la conferencia Mónica asistentes virtuales

Voz 0771 41:53 el futuro de los asistentes virtuales está en coma

Voz 40 41:56 partirse en una alternativa a la interfaz actual de ventanas y de ratón que tenemos en los computar

Voz 0771 42:02 quién cree que ha salido más satisfecho del encuentro

Voz 1136 42:04 el valenciano los investigadores o los representantes de la industria presentes

Voz 40 42:08 que los asistentes que más se beneficiaron de la Conferencia fueron los investigadores porque había una gran variedad de tutoría leer reuniones de proyectos europeos además de las conferencias plenarias

Voz 1136 42:20 una de las actividades organizadas ha sido un taller y tutorial sobre la plataforma to live financiada por la UE que ofrece procesamiento de imágenes de altas prestaciones en un paquete pequeño y de bajo consumo pensado en aplicaciones de medicina transporte

Voz 40 42:33 me interesa especialmente la facilidad con que se pueden desarrollar de integrar aplicaciones de procesamiento de imágenes en otros diseños más complejos

Voz 1136 42:40 en Valencia se ha hablado de inteligencia artificial asistentes virtuales y computación cuántica las claves sobre las que se construye el futuro

Voz 39 42:48 sin duda es saber qué cortometraje de la mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional y nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio informa hacen el catorce cuarenta y su entiendas Vodafone Vodafone Business gudari

Voz 1 43:13 con Isaías Lafuente vamos cerrado

Voz 0313 43:16 yo ya este martes Isaías pues nada está ahora muy

Voz 1 43:18 cerca aquí están los taxistas camino del Ayuntamiento de si él es por la Gran Vía y un poquito más allá Se está presentando el libro del que hablamos ayer al acabar el programa sobre Francisca de Pedraza esa mujer que dijo no es no en pleno siglo de oro

Voz 3 43:32 yo lo ampara de la justicia de la época era él

Voz 1 43:34 tiempo de la novela picaresca cuatrocientos años han pasado y la picaresca en España sigue con esta noticia abríamos hoy La Ventana el abogado de la SGAE el encargado

Voz 0313 43:43 de proteger los derechos de los autores el experto en propiedad intelectual plagio según parece plagió más de la mitad de su última novela más de la mitad de ciento sesenta páginas noventa y nueve de no me negarán que el titulares es chulo Irala razón entre una cosa y otra lo de antes y de ahora da la razón a quienes creen que esta es una tierra de pícaros y aprovechados

Voz 1 44:05 pues sí es una tierra de pícaros y aprovechados y los encontramos en cada esquina esta mañana por ejemplo Xosé Castro documentaba la picaresca en Hoy por hoy con otro caso bueno un tal apenas

Voz 3 44:15 lo que se traduciría como huevo vengador que ya dije basta

Voz 1871 44:18 ante resulta que en Twitter que les resulta difícil conectarse a la wifi también de esta empresa Autobuses entonces alza le dice podemos ayudarte en algo y él responde si el otro día viniendo de León a Mieres me fue imposible en todo el viaje conectar el tablet del niño cuando pude hablar con el conductor me dijo que era porque iba muy detrás entonces alza responde muy diplomáticamente estamos mejorando poco a poco el wifi de nuestros coches aquí era lo cogía para que revisen ese bus por si acaso dice no no sino la cogí yo iba detrás con el coche

Voz 3 44:47 pero por más que me pegaba no había manera desde luego hay que ser muy cutre desde luego por lo

Voz 1 44:52 más seguimos muy pendientes de Venezuela en Hora Veinticinco nos contaran las últimas noticias hoy el equipo de investigación de todo por la radio ha descubierto que Nicolás

Voz 0827 45:00 Maduro quizás tenga un doble que el doble quizás lo tengamos muy cerca buenísimo atentos vamos a escuchar a Ignatius humorista con

Voz 41 45:08 pero del programa La vida moderna porque ayer también le encontrabas parecido Arman con Nicolás Maduro

Voz 3 45:15 vamos a comprobar el grado de conducir

Voz 41 45:16 denuncia entre Ignatius y Nicolás Maduro

Voz 42 45:19 ha decidido rompa relaciones diplomáticas reclamaciones fuera sol de de suela de que tiene un Emmy aquí hay tics Lynne carajo entendía

Voz 1 45:33 es que ahora se militar sin gritar la prueba definitiva porque gritando unos podemos parecer todos

Voz 43 45:39 según país orgulloso de su independencia porque como tú dices lo emplean a todos los niveles que llevamos en la sangre nosotros que nosotros llevamos nuestra sangre el ADN de los libertadores

Voz 1 45:52 es singular dius quién se parece a Maduro

Voz 3 45:54 no es Maduro quien se parece a Ignatius pues nos da

Voz 1 45:57 lo mismo la dirección pero ambos se parezca desde luego y quién tiene muchos dobles es Boris Izaguirre hoy ha venido aquí el de verdad ha venido para hablar de su nuevo proyecto televisivo que se titula prodigios pero también nos ha hablado como no con pasión pero que está sucediendo en su país

Voz 0297 46:11 Juan Why do oye piensa que es una persona que ha iniciado una gesta extraordinaria y fantástica que por supuesto tiene que contar con todo el apoyo de los venezolanos que vivimos fuera y también por supuesto en los que están dentro no va a ser fácil pero esta vez yo sí creo que claramente la intervención extranjera que no siempre puedes estar de acuerdo con eso al final es la única manera de acorralar iré poner contra las cuerdas el régimen soy muy optimista pero también soy muy cauto

Voz 1 46:40 yo optimista pero cauto por cierto que Boris nos ha dicho que en la escuela le fue un poquito peor de lo que después leído en la vida es una ventana muy interesante hemos hablado de educación con dos profesores a los que un día alguien le dijo les dijo que sus clases serán francamente mejorable uno es Chema Lázaro

Voz 44 47:01 bueno eso es la versión política en el dijo tus clases son una mierda mira que fue bastante más radical el alumno en cuestión se llama Daniel espejo Kusa hoy en día segundo de Bachillerato el diálogo surgió porque John en uno de estos intentar acerca cosas diferentes dentro del aula comencé a a preparar tutorías individuales con los alumnos como para que me contaran un poco esa parte un poco más de experiencias de opinión que tenían sobre lo que ocurrirá dentro del aula no sólo los resultados académicos quién esta conversación el informal en un momento de antes de irnos al recreo que anime soltó me soltó Estoy fue como un cataclismo que en mi cabeza

Voz 1 47:39 es muy interesante le cambió el chip desde luego yo el otro es Alfredo Corella profesor de la Universidad de Valladolid a él se lo dijo el jefe de estudios

Voz 1197 47:47 inicialmente fue el jefe de estudios el que me dio el toque de atención hindú primera reacción caminar ir a preguntar a los estudiantes a los delegados in me ratificaron

Voz 0391 47:58 confirmaron anotó firmaron el diagnóstico

Voz 1197 48:03 efectivamente pero bueno exponerles cambió la

Voz 1 48:05 mira de profesores Chema Lázaro por ejemplo después del toque de atención lleva a ser Premio Nacional de Educación a clases en un máster de profesorado si partimos de la premisa de que todos pueden cuál es la gran función el que quieran entonces es los que lo hemos conseguir es que quieran que se enganchen tiendan un propósito que que respondan a los para que esa están aprendiendo yo recuerdo que hasta muy entrada mi etapa universitaria incluso no encontrar respuestas a los para qué es esto es una pérdida de tiempo yo creo que determinante en un momento de de estimulación y Alfredo Corell después del toque de atención fue galardonado como el mejor profesor universitario en los premios educa por su forma innovadora de impartir clase dice que falta formación para la docencia especialmente en la universidad