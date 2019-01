La Ventana (30/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

el de Podemos se reúne en media hora y el líder de la formación rebaja la tensión a través de una carta en Facebook misiva que hemos conocido poco después de saberse que Íñigo Errejón no acudiría

Voz 1450 00:16 a la cita Mariela Rubio buenas tardes buenas tardes sí aunque abandone nuestra formación Íñigo a pesar de todo no es un traidor sino que debe ser un aliado de Podemos así se ha pronunciado Pablo Iglesias en un documento a modo de consideraciones para la reunión del Consejo Ciudadano a la que no asistirá por su baja paternal pero en la que intervendrá telefónicamente Iglesias señala no obstante que para ese diálogo podemos necesita en él un debate propio sin que se le pretenda imponer es textual tragar con platos precocinados hemos cometido errores pero para enmendar los y asumir responsabilidades nos hemos dotado de procedimientos que deben ser respetados y que tienen sus tiempos Iglesias admite como legítima la propuesta de superar Unidos Podemos como referencia política del cambio pero considera que es un planteamiento erróneo y que no se ha debatido en los órganos ni se ha sometido a las bases por ello insiste en un debate interno según

Voz 1913 01:03 tú empezando por los círculos Carmena no es lo que fue termina diciendo Iglesias pero representa lo más útil para impedir que la derecha reconquiste el pozo

Voz 1915 01:11 ser municipal en Madrid hallados restos de un avión que pueden pertenecer al aparato en el que viajaba del futbolista argentino Emiliano sala desaparecido hace una semana José Palacio buenas tardes buenas tardes

Voz 1038 01:21 la División de Investigación de Accidentes Aéreos en el Reino Unido ha comunicado que el lunes las autoridades francesas encontraron dos cojines de asiento en una playa de surta infiel al norte de Francia y es probable que sean del avión que transportaba Emiliano sala rumbo a Cardiff Gianni intensificada además un área de búsqueda prioritaria cuatro millas náuticas cuadradas en el que van a realizar un estudio submarino para localizar más restos de la avioneta la búsqueda comenzará el fin de semana podría durar

Voz 1915 01:45 tres días el recibo medio de la luz ha subido en enero casi un siete por ciento respecto al año pasado según los cálculos que ha hecho Facua y eso a pesar de la rebaja de impuestos aprobada hace unos meses por el Gobierno nos lo cuenta Eladio Meizoso

Voz 0527 01:58 el recibo medio rozará este mes los ochenta euros según el modelo de Facua que descarta la segundas viviendas son cinco euros más que hace un año y eso después de que se hubiesen suspendido en septiembre el impuesto del siete por ciento la generación eléctrica el portavoz de Facua Rubén Sánchez lamenta que el Gobierno dice no se decida acometer ya una reforma en profundidad de este mercado

Voz 3 02:18 digamos que plantearnos que habrá que esperar a la siguiente legislatura a ver qué es lo que toca como casi siempre poca poca cosa en perjuicio de las eléctricas

Voz 1915 02:27 ocho de cada diez españoles está preocupado por las informaciones falsas sobre salud y alimentación y reclaman cambios en la publicidad según una encuesta el lado

Voz 1913 02:34 tú Sonia Ballesteros la OCU reclama más multas más elevadas para sancionar a las empresas que incumplan con el etiquetado especialmente a las que se atribuyen propiedades sanitarias sin tenerlas y es que a los ciudadanos les preocupa cada vez más lo que comen

Voz 4 02:47 Seguridad Alimentaria desde el punto de vista de la composición de los alimentos el tipo de nutrientes nosotros nos centramos entre el azúcar y la sal y las grasas

Voz 1 02:56 cuatro tres minutos tres y tres en Canarias el presidente de la comunidad Ángel Garrido ha convocado

Voz 1915 03:06 hasta ahora los medios de comunicación en la Puerta del Sol una comparecencia en la que se espera que Garrido responda la última propuesta del sector del taxi para regular los sube trece y que pasa fundamentalmente por imponer una pre contratación de una hora hay una distancia mínima de cinco kilómetros escuchamos a Julio Sanz de la Federación Profesional del Taxi y al propio Garrido que ya esta mañana insistía en que su Gobierno no va a legislar para eliminar un sector

Voz 5 03:27 el objetivo de casi se muestra partidario de buscar soluciones y alternativas espero ya en esta ocasión con más contundencia que la Comunidad de Madrid sea venga algo que no se ha hecho hasta ahora que es negociar

Voz 6 03:40 depender insisto que simplemente porque me viene bien que no haya competencia eliminan Un sector eso creo que no es razonable que se pida desde luego sino razonable que se pida es inaceptable que un gobierno cediera semejante pretensión

Voz 1915 03:52 Pepu Hernández ha hecho ya oficial su candidatura a las primarias del PSOE al Ayuntamiento de la capital los socialistas se dividen entre los que creen que esta elección personal de Pedro Sánchez tendrá tirón en las urnas y los que por contra critican lo que consideran un dedazo del presidente escuchamos al ex alcalde de Fuenlabrada el hasta ahora único candidato a las primarias Manuel de la Rocha y al actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Purificación Causapié

Voz 7 04:13 los direcciones del partido tienen que ser neutrales en que secretario general prefiera a uno o a otro no va a condicionar estoy convencido que quién eh este proceso democrático

Voz 8 04:26 bienvenidos sean todas las personas que quieran eh liderar una candidatura del Partido Socialista hizo Bono quiero también darles mi mi enhorabuena por haber tomado esa decisión

es todo empieza La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 9 05:11 servicios informativos

la Ventana con Carles Francino

hola buenas tardes eh hace cuarenta años Woody Allen sorprendió bueno y estimuló también a mucha gente con aquella película titulada Todo lo que usted quería saber sobre el sexo pero no se vaya a preguntar Bueno cuatro décadas después aquellas preguntas mal que bien están respondidas otra cosa es la educación sexual de lo que podemos hablar otro día pero hoy hoy les propongo un ejercicio parecido que podría titularse algo así como todo lo que desearía saber sobre el uso de las nuevas tecnologías por parte de los hijos pero no consiga aclarar y hay un montón de preguntas sobre la mesa eh un montón a partir de qué edad pueden tener un móvil cuántas horas o cuántos minutos de pantalla son tolerables al día cómo funciona lo del famoso filtro parental la Tablet puede ser un instrumento de de premio castigo sí o no y si dicen es que un smartphone lo tienen tomes compañeros de clase que quieres que sea el raro o la rara cómo responder a eso bueno hoy están hoy estamos de suerte porque nos acompaña un gran experto en la materia un profundo conocedor se llama Álvaro Bilbao es neuropsicóloga autor del libro El cerebro de niño ha explicado a los padres nosotros le vamos a preguntar de todo pero ustedes también pueden contarles sus experiencias y plantear sus dudas a través el nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta o Roberto Sánchez buenas tardes

Voz 1826 06:50 buenas tardes os y no a través de las redes sociales en la etiqueta pantalla Si menores el Telephone

Voz 0313 06:55 nueve cero dos catorce sesenta Se nada esperamos sus llamadas como siempre esos mensajes yo creo sinceramente que es una oportunidad magnífica para buscar algo de luz en ese túnel que a veces en los hace tan largo y tan oscuro bienvenidos a La Ventana ya tenemos la ventana abierta un día más aquí en la Cadena Ser con Roberto con Isaías como todas las tardes compañeros qué tal muy bien bienvenidos hoy vamos a hacer con Jon Sistiaga qué tal amigo que dirías como primera reflexión sobre este lío de los móviles de los smartphones de las Tablas de los padres y de los hijos con la parte que te toca en Phillip como una reflexión como reflexión personal

Voz 13 09:27 no sé si a todos todos los padres no deben cuando el tengo queja el teléfono y cuando se lo tengo que que que quitar cuando llevan demasiado tiempo yo creo mi mi preocupación mayor es no caer en la desidia de por tener mis propios momentos de alquiler o de concentración o que simplemente hacer las cosas de casa dejarle dejarle a al al al pequeño la la tableta o el teléfono no

Voz 0313 09:51 creo que es un error en la plataforma en pantalla dos acaba de publicar un estudio sobre el impacto de las pantallas en la vida familiar de media los niños tienen suprimiera Tablet a los diez años de media y el primer móvil a los trece que que mucho me parece pero no lo comentaremos y el cuarenta por ciento de los padres sea casi la mitad se arrepiente de su actuación de cómo se lo tomaron porque consideran que se lo dieron demasiado pronto porque es una fuente habitual de conflictos Alvaro Bilbao buenas tardes

Voz 14 10:19 buenas tardes bienvenidos a La Ventana aquí tan encantado de estar aquí

Voz 0313 10:22 he oído hacer si es que trece me parece como muy alta la edad para promedio del móvil no yo creo que se está anticipando un poco

Voz 14 10:30 está anticipando tenemos niños desde los seis años ya los padres dejan un teléfono móvil que no tiene cobertura es decir que no tiene no puede hacer llamadas pero sí que cuando el niño está en casa pues se puede conectar al wifi puede jugar algunos hitos es muy habitual aunque parece que ellas está eliminando la costumbre de regalar el tres pero al niño en la comunión que eso son diez años y luego pues bueno tú crees que es esto

Voz 0313 10:56 cuando yo conozco un caso reciente próximo

Voz 14 10:59 todavía hay casos recientes próximo lo que hace unos años veíamos más padres con niños de un año dos años dejándoles con el móvil ya se han concienciado creo que cada vez hay más padres concienciados de que eso no es bueno porque hace ocho años nueve años los padres pensaban que era algo súper positivo que ayuda a desarrollar inteligencia después de trabajos expertos ya se va retrasando un poquito aunque todavía aparece con demasiada frecuencia en el restaurante en esos lugares donde los padres pues no quieren hacer tanto caso los niños hice lo dan bueno pues de una manera poco adecuadas vamos a aplicarle el método

Voz 0313 11:33 esta las a las preguntas a la conversación que va a ser muy interesante y les recuerdo tienen un teléfono abierto que es el nueve cero dos catorce sesenta sesenta para consultas para dudas para compartir experiencias para lo que sea teléfono móvil entenderse como móvil

Voz 15 11:47 smartphone a data a los catorce años por lo menos por lo menos

Voz 0313 11:53 antes de los catorce que suele ocurrir un niño o una niña viene te dice seguramente entre sollozos que soy la única que no tengo soy

Voz 16 12:02 muy rara fantástico hombre es muy positivo llega a una edad

Voz 14 12:07 lo que hay que tener en cuenta yo digo catorce años porque es verdad que a esa edad también es importante que los niños establezcan un vínculo con sus compañeros no se queden tan fuera etc pero también es importante señor niños que a veces es bueno ir a contracorriente que es bueno que sus amigos se montan en un coche vi el que conduce va borracho pues que él sepa decir pues yo no me monto es decir que no veo nada malo en que tu hijo sea el único que a ciertas edades no tenga el videojuego que eso ya pueden ser a partir de los dos años ya empiezan a Nintendo que no tengan que no tenga el móvil bueno pues ser bueno retrasar los estudios dicen que retrasar este tipo de acontecimientos favorece una mayor integración de aspectos emocionales de niño y que los niños que tiene estas cosas demasiado pronto tienen más probabilidades de tener problema has de comportamiento problemas con la ley es decir que tienen otro tipo

Voz 0313 12:57 eso es la teoría yo lo suscribo me parece fantástico catorce años es un límite razonable estamos ya en la pre o ya en la adolescencia directamente por lo tanto una formación consolidada pero esto es como la huelga de taxistas cuántos días puede aguantar un padre una madre con el hostigamiento su hijo su hija diciéndole soy el único de clase que no tengo esto

Voz 14 13:19 ahí pues depende de la resistencia de los padres y también de cómo pero hay que restituir límites

Voz 0313 13:23 hay que aguantar bueno hay tenemos que ver una cosa pronto

Voz 14 13:26 lo la madurez que tiene ese chico esa chica para utilizar el móvil sí cuando está jugando con la Nintendo lo tiene o con la table de los padres de decimos que lo deje se enfada se cabrea Nos grita etcétera pues ahí tenemos una señal clara de que no está preparado le tenemos que entrenar primero para que sepa dejar el dispositivo etcétera pero hay algunos trucos que se pueden utilizar desde que son muy pequeños que van ayudándoles a tener por ejemplo responsabilizando a Álvaro mira por ejemplo hay un experimento muy bonito de hace un montón de años antes de que existieran al móvil mucho antes no es un experimento de Skinner en el que puso una ratas a dar una pala quita cuando las ratas daban una vez a la palanca o tres veces dependiendo de qué tipo de ratas les damos favorita de comida a otra ratas por ejemplo les daba una bolita de comida independientemente de cuántas veces dieran a la palanca lo hacía de una manera totalmente aleatoria ese segundo grupo de ratas se volvieron totalmente obsesionadas con la pagan quita con la comida incluso cuando dejó el experimento la rata seguían intentando dar una palanca están obsesionados que nos dice esto para nuestros hijos bueno pues que si le dejamos el teléfono móvil siempre los mismos días a la misma hora etcétera van a tener mayor capacidad autocontrol que si decimos eso de bueno ya veremos cuándo te lo dejo o bueno pues si mañana te portas bien y tal pues igual te dejó el móvil es bueno que los niños desde que son pequeños cuando empiecen con su primera Nintendo o con su primera tableta todo lo que sea tengan un espacio enmarcado prefijado e inamovible en el que saben que lo pueden utilizar porque eso les permitirá tener otros ratos en los que no se están acordando de disputa

Voz 0313 15:00 Tablet o móvil no smartphone simplemente como elemento de juegos cuántas horas cuantos minutos al día o cuántas horas a la semana vamos

Voz 14 15:08 hay un estudio muy bonito que es un estudio que en parte está sesgado porque lo financiaron pues una empresa de videojuegos en el que se ve que hay

Voz 0313 15:16 con sesgado estará un tema una pequeña venta

Voz 14 15:18 a a nivel de velocidad atención visual cuando los niños juegan este tipo de juegos no ya te digo que es un estudio sesgado pero lo más gracioso es que aun siendo un estudio sesgado lo que es dicen los propios expertos es que más de cuarenta y cinco minutos era perjudicial para el niño al día al día más de Coalición estamos hablando de niños de diez doce años más de diez para niños de diez doce años jugar más de cuarenta y cinco minutos

Voz 15 15:41 a una consola videojuego

Voz 14 15:43 ya se veía que era muy perjudicial con lo cual

Voz 15 15:46 pues ponemos ese límite para los niños de

Voz 14 15:48 mayores de diez años cuarenta y cinco minutos íbamos echando hacia abajo para los niños que son más pequeño

Voz 0313 15:53 a día de los siete de la semana sepuede de os debería descansar de artilugios a mí me parece muy positivo que

Voz 14 15:58 por lo menos un día de lo que llamamos desintoxicación digital que el niño sepa que ese día no tienen ningún dispositivo y cuando introducimos el dispositivo es tan importante que este limitado tiempo como la frecuencia es decir que son diez minutos y además que vas a jugar solamente el fin de semana y luego ya pasamos a martes jueves sábado domingo igual ya quince minutos vale

Voz 0313 16:23 luego ya igual es lunes miércoles viernes sábado y domingo

Voz 14 16:25 igual veinte minutos pero ni todos los días ni todo el tiempo que el niño

Voz 0313 16:30 más preguntas tipo test abusó yo voy haciendo hoy recuerdo demostró muy activos nueve cero dos catorce sesenta sesenta Tablet y unos restaurantes digamos para distraerse y en no tocar las narices a los progenitores a la hora de comer Tablet como pausa a la hora de hacer los deberes todo eso funciona si o no

Voz 14 16:49 me funciona muy bien en cuanto a que los niños queda muy tranco

Voz 0313 16:52 sí ya y lo padres más pero los padres

Voz 14 16:55 más pero Aires estamos haciendo una asociación celebra aprende por asociación que es cuando tengo que aburrirme cuando tengo que esperar me distraigo con la Tablet y eso sabemos que va un poco en contra de el mejor desarrollo que puede tener el cerebro que es aprender a esperar hay un estudio muy bonito la paciencia que demuestra que los niños que con dos tres cuatro cinco años son más pacientes son capaces esperar más tiempo tranquilos sacan mejor nota en el examen de selectividad es la mejor el mejor Predictor de la nota de examen de selectividad no es ni la memoria ni la atención y la concentración sino la capacidad autocontrol sí estamos constantemente cuando estamos en el pediatra toman tablet para no esperar si cuando estamos en el restaurante toma el móvil para no esperar si cuando entra un ratito en el supermercado es una panadería se queda fuera con el papá toma el móvil para mirarlo si asociamos que esperar siempre tiene que ir asociado de distraerse bueno pues entonces el niño aprenderá pero estéril

Voz 0313 17:52 el un viaje de dos horas y media por ejemplo ahí

Voz 14 17:55 pues igual en veinte minutos por ejemplo a Tarragona porque porque bueno nosotros viajaremos por citar un destino viajamos siempre

Voz 0313 18:01 esta es una gran discusión la gente me escucha

Voz 14 18:04 la hidra como segunda es lo de Tarragona o a otra nosotros vamos todos los años a Málaga seis horas de viaje siempre dice vamos a dejar a los niños son un poquito mayores tiene la pequeña tiene cinco seis el mayor tiene ocho pero cuando tenían dos años tres años vamos a poner un poquito el móvil yo les digo siempre veo es que es no les hace falta después de un ratito aprenderán a distraerse solos a jugar hoy estamos haciendo la cena y me mencionó niños cuánto queda para cenar diez minutos hacemos esperar de mi mujer pues si esperas en no están esperando

Voz 1826 18:38 son ya dos cosas distintas fíjate que antes de lo que has dicho me ha llamado mucho la atención entre cómo van cambiando los usos que le dejamos los padres a los niños ahora que estamos en una generación que llamamos la generación de la llave es decir que cada vez son más jóvenes por aquello de la falta de conciliación tienen que estar solos a la hora del día etcétera sin embargo parece que nos has dicho hay una tendencia a dejarle el móvil sin conexión a la línea telefónica pero sí a la conexión a Ruiz

Voz 14 19:03 un niño de seis años se te hablo niños seis años que viene de hecho pues que pueden tener un iPhone que el padre ha desechado ir dice toma como ya tengo la X iPhone nueve pero eso sí no tiene línea hay bueno en casa te pues Agus y demás no bueno se va acostumbrando niño a tener iPhone siempre encima en el teléfono y eso pues bueno pues sabemos que no favorece que tengan muy buen autocontrol pero como digo todos esos la teoría yo siempre me dicen que soy un talibán tengo una cuñada que siempre me dice que si iban ellas el ayatolá porque no tienen ni televisión en su casa de eso ha bueno pues a dejárselo todo día hay un rango muy grande e intentamos dar pautas buenas para que los padres sepan por ejemplo eso sí que es mejor días concretos que

Voz 15 19:47 ya veremos cuando otro seguramente todos los acordamos cuando viajábamos con nuestros padres en los coches también con la misma edad no teníamos

Voz 16 19:53 nada nada nada más nada por la ventana a Benghazi lo recuerdo que ya

Voz 15 19:58 lo de de de de tu padre ya lo hago yo yo de dos cosas una estás hablando y estoy de acuerdo en dar o quitar el dispositivo un poco como el experimento este que has contado porque esto fomenta pues sé que sepan esperar como dices tú que controle su ansiedad impulsividad etc pero claro los Smart apenas tienen diez años poco más de diez años no creo que haya estudios de científicos demasiado serios en este tiempo para ponerse a pensar desde un punto de vista neurocientífico el acceso a los Juegos ya sean smartphone ya santales para los chavales qué ocurre en su mente es bueno porque les prioriza la velocidad en su aspecto más cognitivo o es malo porque te atrofia Hay te deja un zombi

Voz 0313 20:46 no hay otra ahí es verdad

Voz 14 20:49 el smartphone llegó a nuestras manos en el año dos mil nueve dos mil diez antes de en el dos mil ocho aparecieron los primeros Iphone pero tiene cuatro gatos pero que es un smartphone dos mil nueve dos mil diez es verdad que tenemos muy pocos estudios en este sentido pero sí sabemos datos que nos vienen de dos fuentes en primer lugar de los estudios más recientes que hay que nos dan datos como que los niños que pasan más tiempo dentro una tarde tienen más propias de tener déficit atención fracaso escolar problemas de comportamiento

Voz 15 21:18 el sedentarismo y luego también

Voz 14 21:21 yo no soy yo sino psicólogo pero es que si hablamos con los con otros profesionales de la salud no sabrán de qué tienen más problemas cervicales y más problemas oftalmológicos por efecto de estar pegado al móvil verlo pues en la oscuridad etcétera pero luego también tenemos muchos datos de lo que llamamos negro gira basada en la evidencia que evalúan como el cerebro responde a juegos de ordenador por ejemplo durante toda la década de los dos mil no hay lo que nos hemos encontrado es que hay una realidad que es que hay una ley que de la no transferencia los aprendizajes que se realizan en el mundo virtual no tienen trasferencia al mundo real por ejemplo que pongo es el mismo suele ser este no si por ejemplo cogemos al campeón del juego de juegos de la Playstation no del FIFA sí

Voz 0313 22:11 sí

Voz 14 22:13 el campeón del mundo que este año es un chico inglés que le gusta jugar con el equipo del Barça no sé que si le ponemos a ese chico delante de un balón como se suele decir no da pie con bola por qué porque está asentando un sofá y es muy bueno ese juego pero el ser bueno el juego del FIFA no tiene transferencia a jugar bien con la pelota es un fenómeno muy estudiado que hay muy poca o ninguna transferencia del mundo virtual al mundo real otro estudio muy interesante se hizo con el programa Baby Einstein que hace tan sólo una década inundaba a los hogares y demás bueno pues se demostró que el programa Baby que no solamente no tiene ningún efecto beneficioso sobre el desarrollo intelectual de los bebés de seis meses a dos años de edad sino que además los niños que habían Baby Einstein más de una hora al día

Voz 0313 22:55 más de cuarenta hicimos que no he visto peces yo de eso no me acuerdo yo

Voz 14 22:59 bueno pues tenían un decremento un poco en su capacidad y en otro tipo de habilidades que venía simplemente porque cuando estás viendo Baby Einstein no estas jugando con las manos saltando etc

Voz 0313 23:09 de todos no puede ser malo Álvaro

Voz 14 23:11 a ver no todo es malo por ejemplo es muy importante para mí he hecho mis mis hijos van a actividades de robótica valer males mayores la media por qué pues porque sabemos que la robótica es una habilidad que ayuda a resolver problemas tienen que programar etcétera hacer actividades de programación cuando son un poquito mayores sí tienen capacidad ha hecho aquellos por una receta seguirla por Internet es un uso distinto que niño que está embobado viendo la aplicación de clan o El niño que esa embobados simplemente jugando un videojuego en el que tiene que explotar cerditos no cositas de estas eso sabemos que no tiene un beneficio que además bueno hay un circuito celebrar que lo activa de una manera digamos frenética y y bueno si queréis hablamos de eso no hay porqué los niños cuando les dices que tienen que dejar de dibujar con sus lápices de colores dicen el Papa porque cuando dices deja de jugar con los animalitos de la Granja dicen vale papá cuando dices tienes que dejar de estrés fueron móvil se ponen muy nerviosos y gritan

Voz 15 24:07 qué es lo que tiene el dispositivo que hace que niños enfade eh

Voz 14 24:11 sí se ponga colérico bueno pues que activa un sistema de recompensas que le engancha que tienen poder adictivo es uno de los es uno de los conclusiones que tiene por una parte mientras te engancha desactiva la corteza prefrontal o más que es desactivar la subyugado a ese sistema de recompensas la corteza prefrontal la parte de autocontrol el niño solamente se controla para jugar al videojuego por eso pues bueno se vuelven se enfadan como locos y muy importante que usted

Voz 15 24:40 doctor en los últimos estudios sobre la adicción al juego de mayores es ir adolescentes porque con catorce años

Voz 14 24:47 sí lo es la gente se pone a hacer hacer apuesta

Voz 15 24:50 pero es que ya el sistema de recompensas está en cualquier juegue Fito estúpido y eso llama él en lo que sea ya los niños empiezan a ver sus el signo de del euro o el signo de de de del dólar no con un clinic Clean que está activando esa esa esa parte de su cerebro que que hace seguir a ese sistema de recompensa si quieren no no son para que son a mi hijo les suelo ver que he conseguido dos dos dos tesoros que que bueno es un padre que quieren meter pasta podrás ir a otra pantalla o lo que sea no yo nunca lo hago pero ya su finalidad en ese juego concebido sólo allí

Voz 17 25:24 ya hemos hablado mucho de los pequeños ahora hablemos de nosotros del ejemplo es decir que es peor que en la consulta del dentista el niño no juegue porque el estemos diciendo no juegues SPE

Voz 15 25:34 era no hace falta que juegues pero claro

Voz 17 25:36 es peor eso o es peor aguantar eso mientras ve que su padre su madre están jugando con que están jugando o están atendiendo

Voz 14 25:43 a su smartphone en la primera parte me siento muy confiado porque lo llevo mi a raja tabla con mis hijos en esta segunda parte me cuesta más porque pues bueno yo también tengo teléfono móvil y hay veces en que veo yo no utilizo Man de cara a ellos no es importante tener normas claras por ejemplo nosotros cenamos en la cocina en la cocina está prohibido sacar el teléfono móvil para que lo unía el vean que es un momento de interacción los niños tienen un programa un Software en su cerebro que les ayuda a aprender a través de la observación de lo que hacen sus padres es un programa que sobre todo les ayuda a aprender usos sociales tecnológicos todo todo lo que tiene que ver con la cultura no entonces la manera que saludamos alguien los niños aprenden de nosotros la manera en la que hacemos una broma la carcajada abierta más los niños aprenden nosotros seguramente el tema del teléfono móvil creemos que está muy asociado lo que aprenden de los padres

Voz 0313 26:35 estamos hoy en La Ventana con Alvaro Bilbao uno euros psicólogo autor del libro el cerebro del niño explicado los padres oyentes de La Ventana en tres minutos nueve cero dos catorce sesenta sesenta para Dutt

Voz 9 31:05 te está preguntando con con con los gestos con con el rostro

Voz 0313 31:10 extrañeza Jon Sistiaga esta canción de tanta tiene veinte años tiene tiene veinte años es una de las primeras que empezó ya Bono a a hacer filosofía musical con el tema de Internet y el cambio de relación el cambio de paradigma etc etcétera está muy bien hoy estamos en La Ventana con Alvaro Bilbao neuropsicóloga autor del libro el cerebro del niño ha explicado a los padres y tenemos ya abierta una línea de consultas para dudas experiencias preguntas lo que sea nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 15 31:38 los un montón esperando arrancamos en Donosti Lourdes

Voz 0313 31:40 es buenas tardes arratsalde on

Voz 30 31:42 hola buenas tardes a Lourdes como beso eh tú eso usted dirá venga pues si esta ocupación por qué mi hijo que tenía dieciséis años y comenzó a tener gol desde los dos eso fue nuestro gran error él ahora este comportamiento que explicaba el invitado de que se enfada se les decimos que no seré el móvil tanto que lo deje fuera de la habitación eh y desde luego no reconoce que tiene una especie de fijación con el móvil lo lleva a todas partes yo siempre les vio que padece la prolongación es humano y me dice que es gris

Voz 11 32:23 la guitarra pero no es lo mismo claro a lo mismo conmovedor

Voz 30 32:27 entonces estoy bueno intentando hacer siempre les recuerdo a Fortea insisten los saques lo deja pero ese comportamiento pues eso no soy obsesivo pero que lo ve como algo natural dice que todos sus amigos hacen lo mismo pero a mí me gustaría eh pero contar qué puedo hacer para que él sea más consciente de que esto no le beneficia e incluso yo creo que tienen problemas de concentración

Voz 0313 32:56 qué puede hacer por de Álvaro que puede bueno es muy

Voz 14 32:59 importante no abordar nunca el problema en caliente es decir nunca en una discusión yo nunca después de haber tenido un pone pues un triple afloja con el tema El móvil sino buscar un momento en el que el niño no esté en ese bucle de engancharse pues hablar con el tranquilamente porque la inmensa mayoría de adolescentes voy a muchos colegios para hablar de ese tema reconocen que utilizan el teléfono móvil más de lo que a ellos les gustaría ni siquiera de lo que deberían y etcétera no entonces bueno pues es posible que en un momento en frío abres con el si acepta pues que sí que efectivamente que le gustaría utilizar un poquito menos pones unas normas de sentido común normas de sentido común es pues que tiene que haber momentos el día en los que no tengan móvil en la mano no se come con el teléfono en la mesa no se come con el teléfono en la mano tiene que haber ratos en los que él mismo sepa que no puede estar con el teléfono en casa

Voz 0313 33:50 tu hijo comer con el teléfono en la mano aludes

Voz 30 33:53 la Mesa no está permitido cuando comemos que se utiliza el móvil

Voz 14 33:58 bueno pues si yo salgo eh

Voz 30 34:01 él es como Bono su hijo querido no siempre lo lleva a todas partes y estoy cansada

Voz 14 34:07 hay que entender que para un chico de Estado el teléfono no es tanto como su hijo sino que en el teléfono están todos sus amigos y es lo que ellos valoran no que el teléfono es la manera de mantenerse en contacto con sus amigos pero también tiene que entender que tiene que haber momentos para todo momentos para hacer ejercicio momentos para estar conversando en familia momentos para estar estudiando que habrá ratos que necesite el teléfono o el ordenador para estudiar y otros en los que no hay una pauta que para mí es muy importante que es la desintoxicación digitar por la noche es decir que teléfono móvil tiene que dormir siempre en una habitación distinta de la de niño para eso hay una estrategia muy sencilla que es comprar un despertador que muchas casas ya no existe la que ha despertado la pilas un despertador y eléctrico que haga que bueno pues que el niño no tengas a dependencia va a descansar mejor

Voz 0313 34:55 Lourdes muchísimas gracias saltamos de Donostia Bilbao Ana Marta buenas tardes hola

Voz 30 35:00 hola qué tal cómo va eso me envíe ha salir

Voz 31 35:06 el ahora ahora es algún resumen

Voz 30 35:09 bueno a ver qué pasa

Voz 31 35:12 Madre de una niña que ha cumplido hace diez días nueve años

Voz 30 35:15 mismos familia monoparental con los

Voz 31 35:18 cuál digo esto porque no me vale lo de jugar a poli bueno y el poli malo en casa

Voz 30 35:21 pero vamos yo con lo cual tanto

Voz 31 35:23 normas las pongo yo ella tiene un notable que usa relativamente poquito y además con control parental pero hay ciertas horas que está en casa de mis padres en qué haríamos sin los abuelos además no sé nada más echar una mano y allí le dejan la de todo el móvil de mi madre sin control parental porque la niña sale puede educar y cambiar costumbres pero con los abuelos es una batalla es una batalla perdida por mucho que que lo intente sablazo el lunes pasado tuvimos precisamente una tutoría con su seño todos los fenómenos desde el cole unas notas muy buenas tal a mí lo que me está preocupando ultimamente es la obsesión están teniendo todo el grupo y hablamos de niños que tienen ocho y algunos nuevos los que han cumplido ya digo están todo el día con temas redes sociales con los Like consejos populares con tener seguidores digo es que hay un par de niños ya de ese curso que tienen canal en You Tube

Voz 0313 36:21 incoherencia

Voz 31 36:22 sí sí yo como madre horrorizada contando comentas no lo con láser o no decía ya sé que ya algunos les han traído los Reyes y a un móvil smartphone con tarjeta de teléfono y tal bueno yo contando sólo hay todo madre horrorizada no hago más que salir del decidió conectar mi teléfono me falta un mensaje fulanito el nombre de mi madre que ha invitado a que diga si te gusta un vídeo que ha colgado y tú yo he siendo judío la que no hacen nada vuelto me olvido y el vivió por su puesto mi hija bienvenido a mi para nada las gamas como era las travesuras de tal Isco había hecho un vídeo de siete minutos en casa de los abuelos bien de la abuela lo había colgado bueno lo que tarde en llegar a que se Mis padres me salía el

Voz 30 37:16 hemos por todas partes

Voz 31 37:19 desde la cocina les vi archivarla esto como ha podido ser tal estás castigada hasta el uno de marzo oyes veintiocho puedas tan ofrece hasta el uno de marzo no vuelves a tocar nada en caliente indudablemente luego ya estuve hablando con ella más despacio explicándole bueno porque además de todo eso es algo que alguna vez lo habíamos hablado no lo de mis amigas tienen Annan pues yo no lo vas a tener porque me parece peligroso entonces yo lo que veo es que con esa AD están muy metidos ya en la conversación de de el de Like del ser postular que en tres días que llevaba el vídeo colgado que tardan en darte cuenta tres días Thorpe ya invitaba Mi también dada probarlo

Voz 16 38:07 qué puede hacer que puede tener este canal que ha surgido en su vida de forma nombre trabajo porque tiene ya los a la hija por educar a los padres también no

Voz 14 38:16 es una realidad que pasan muchas casas que los padres y los abuelos del niño pues van en contra de las normas que nosotros queremos para los niños y hace falta mucha paciencia mucho trabajo poner normas claras pasa con las nuevas tecnologías con temas de alimentación con temas de valores como racismo cosas de éstas no es horroroso que niños de ocho años estén yo lo digo para dos Pass que están haciendo que un niño de ocho años tenga un canal en Youtube porque es verdad que hay niños que abren paquetes que hacen era en Boxing y demás ganan millones de euros pero es que es un modelo que estamos dejando nuestros hijos muy malo muy pobre porque no bueno no les ayuda a desarrollarse como personas

Voz 0313 38:56 hola Marta muchísimas gracias sí suerte ha sacado un tema Ana Marta lo del filtro parental que quería preguntar si es muy complicado poco complicado lo que instalarlo algún tipo de sistema que en fin si tu hijo tu hija tiene un móvil en fin que no se metan berenjenales porque

Voz 1826 39:12 en casa hay en casa de los abuelos comentaba una cosa antes

Voz 0313 39:15 verdad un ejercicio poder hacer los oyentes y no lo han hecho ya

Voz 15 39:18 sí bueno lo primero que esto de que estaba contando la Marta de de de de detener cada vez más seguidores hay padres que ya aceptan que sus hijos pidan como regalo de cumpleaños pidan a los Reyes Magos diez mil seguidores en Instagram se compra esos compran penas cincuenta euros tienes diez mil seguidores sea lo que hay que sea a esos niños que son esos señores con cara de huevo que tienen nombres rarísimos que estaban comprados en Turquía en Chipre en en Chile en China no son amigos que los amigos de verdad de cualquiera de nuestros hijos yo les invito a que hagan círculos concéntricos donde pongan y cada círculo sus amigos de verdad

Voz 1826 39:54 perdona que además como hablamos aquí una tarde antes eran robots pero a veces son niños de su edad pero que está en unas granjas eso en Indonesia donde sea que están haciendo clic para eso

Voz 15 40:04 con el filtro aparentan yo tengo que a veces es complicado cuando lo que estás haciendo es dejando tu propio teléfono a a hago tu propia tableta tus críos porque claro tú puedes tener acceso a determinadas cosas que tu hijo no debería pero el filtro aparenta elimina o debería eliminar todo eso en pero yo voy más allá todavía es que es que todos mucho más más peligroso y las las grandes empresas tecnológicas lo están haciendo muy mal es más lo están haciendo como el culo todos los oyentes que coge su teléfono ahora mismo su teléfono su Smart a cada uno de ellos que se vayan a la pestaña de Internet al icono de Internet y que ponga nada más ETA arriba que ponga en la palabra culo en Google que busquen culo en Google lo vuelve a decir que no nos que no se sorprendan de las de las primeras diez centradas van a salir yo lo estoy haciendo porque es absolutamente bueno iba a decir pornográfico es muy pornográfico pues es que es lo que excesivamente no es exclusivamente pornográfico no no voy a repetir las palabras que ya estarán leyendo todos los los los oyentes no pero esto las empresas tecnológicas no pueden aceptar que estas empresas dedicadas al porno sean las que comprende los anuncios para hasta los primeros en la fila

Voz 1826 41:12 pero pero es que muchos de los que aparecen en la en la lista no son de anuncios patrocinados en sino que están bien posición

Voz 14 41:20 tenemos que pagar hay una realidad que es que todos los padres tienen que empezar cuando su hijo empiece a utilizar el móvil el ordenador etcétera por tener una supervisión constante porque la primera palabra que va a buscar el niño en el momento que nos despistemos pues va a ser culo fui al arrollar follar que me lo han contado muchos pasos hay un dato también muy curioso y es que en los institutos está pasando que los chicos y las chicas diciendo es que quiero salir con este chico o este chicos que que te gusta de hice nada pues porque tiene mil quinientos seguidores en en Instagram ese es el motivo por el que una niña elige a un niño de ahora se ponía su clases el horroroso no

Voz 0313 42:01 boyantes de La Ventana nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Madrid buenas tardes hola

Voz 30 42:07 hola qué tal Carles bueno está es bienvenida gracias mira yo llamaba es contrario esa sirve para dar un poco de ánimo a a las madres y los padres que tienen que hacer la lucha diaria de contrarrestar él pues mensaje ciertamente que la demanda de los hijos por los bien bien mi hijo no tuvo móvil hasta los trece años un instituto y tuvo un que no era un Smart

Voz 0313 42:33 sí sin móvil inclemente para

Voz 30 42:36 eh para poderlo contratar por qué porque iba a empezar a andar solo hacen Instituto volver solo y ahora con dieciséis sus amigos le han regalado un Smart pero tampoco tiene acceso

Voz 0313 42:49 sus amigos sí

Voz 30 42:52 este hicieron una colecta hizo regaló de cumpleaños fue un un smartphone no pero bueno pero en todo caso ciertamente solidarizarme con las madres y padres que tenemos que hacer todo el tiempo en la labor de insistir explicar porque yo creo que lo más importante es darles razones y argumentos de por qué razón no he adquirimos adquirimos ese me móvil a los diez años cuáles son de porque razón se les limita el acceso a una videoconsola mi hijo tampoco jugó a convivir consolas este hasta los trece algo así me hice posiblemente quienes me escuchan les presta una mayor pero ciertamente un poco la puesta nuestra era primero es para divertirse no es necesario una tableta un videojuego mil acreditación es posible jugar invertirse jugando hoy para nosotros es un valor importante además era un valor también el hecho de aquel aburrido y buscar un mecanismo para no aburrirse

Voz 0313 43:52 la tarea es mi ante preguntar una cosa

Voz 30 43:55 qué hará preguntas gracias a tu hijo le dijo le muchísimo y además escribe mucho dibujará bueno Lasarte a la escritura y la lectura que que el dibujo no esos pasiones sin embargo le gustaba mucho leer sobre Goya o vida exposiciones conmigo o sea que que si hay alternativas lo que pasa es que implica para no para los padres implica ciertamente un trabajo excesivo porque implica estar este implica invertir muchísimo tiempo en contestar preguntas

Voz 0313 44:29 Clarín implican mucho ciertamente yo

Voz 30 44:31 tan de porque porque todos los días encuentras a la realidad al lado tuvo una oveja una burbuja lejos no no no no es fácil pero es posible sea yo yo doy frente este momento con toda la experiencia que puedo que puedo este de de las puedo reunir para decirles que si cuadra es que es muy difícil pero que sí se puede de hecho la propia decirte te sientes un poco refrendada cuando es tu hijo te dice Halima más que he ido a verme con los amigos de cada uno paga con el sábado

Voz 14 45:08 eso es muy habitual pero espero que que lo que lo que que les

Voz 0313 45:11 va mal a un chaval que lo que lo que lo critique que les chirría

Voz 14 45:14 esos menos frecuento ya verdad Nathalie muchísimo

Voz 0313 45:17 gracias por llamarnos eh sí fijaros yo cuando mi hijo

Voz 14 45:19 nosotros en casa tuvimos la norma de que hasta los seis años no pueden tener un videojuego o no y cuando mi hijo cumplió seis años dijimos digo has cumplido seis años entonces como nos lo has pedido muchas veces bueno pues si quieres te vamos a regalar pues un una Wii o una Nintendo una cosa así dijo mira papá Mis amigos sólo saben jugar a Nintendo así que prefiero que no me las regalan eso porque porque sus seis primeros años de vida Tribune desarrollo cerebral jugando con otro tipo cosas utilizando la imaginación aburriendo se entre teniéndose sólo para quitarle el aburrimiento entonces llega el momento en el que ofrece seréis dispositivo te puedo decir que no Cara ya ha dicho que si pero Ortiz a poquísimo les sigue gustando dibujar hacer otro tipo de cosas como leer porque ha cultivado otros intereses

Voz 1826 46:06 qué te voy a hacer una pregunta en nombre de todos aquellos oyentes que también son varios los que lleguen a través de Twitter que son un poquito críticos con el mensaje que en un poquito bastante algunos con el mensaje que dicen que está saliendo de este programa esta tarde imagino que no será nuevo para ti porque te habrás tenido que defender de aquellos que dicen bueno es que a mí me suena excesivamente ñoño regresivo que hago también porque tendrá mucho que ver con la presión que reciben aquellos padres que quieren seguir pero precisamente esta escuela pero tienen la presión de los otros padres que entienden que estamos en otro mundo que estamos en otra época y que hay que entregarse a la tecnología

Voz 14 46:39 siempre he quedado y conferencias que hablo de este tema pues salen padres que no están de acuerdo yo siempre digo que el cerebro no funciona como creemos que funciona sino que funciona como cien funciona los estudios científicos los datos que tenemos dicen datos como éstos eso no quiere decir que un padre no puede dejar a su hijo un teléfono móvil unánime etcétera desde pequeños desde los la de primeras ya os abeto que la Sociedad Americana de Pediatría recomienda que en ningún caso los niños menores de dos años tenga contacto con la tecnología SAS es una recomendación clarísima bueno pues la canadiense lo refrenda y hay otros estudios que habla más de los seis años no pero bueno partiendo de ahí pongamos que ya tiene seis años no quiere decir que no haya padres que lo pueden hacer muy bien que tengan un uso muy controlado que sepan que el niño lo utilice de una manera responsable no pero que es cierto que los riesgos están ahí que hay muchos chavales que eligen o valoran mucho que su pareja tenga tantos seguidores en Instagram y que bueno pues tienen ese mundo pues un poco alterado no

Voz 0313 47:40 oyentes de La Ventana nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Madrid Marta buenas tardes

Voz 11 47:44 hola hola buenas tardes Marta además es maestra creo de verdad si tendremos la doble mirada seguramente no

Voz 32 47:50 sí sí totalmente mira yo soy maestra de cuarto de Primaria y como maestra cuando tú empiezas el curso

Voz 30 47:57 pues va a los expedientes de los chavales

Voz 32 47:59 irás pues que niños puedan tener abierto un protocolo por déficit de atención hiperactividad bueno cualquier problema dislexia que que es que que tienes como maestro por tener en cuenta cuando sobre todo empieza un curso con un con una clase que no conoces no entonces te pongo un ejemplo y no me quiero salir miro y a lo mejor pues de veintitrés metí cinco niñas pues tengo

Voz 30 48:20 tres cuatro

Voz 32 48:21 con sus protocolos con sus problemas lo que sea entre esas el curso yo desde luego cada vez me está pasando más que pretende tienes dices bueno éste se que está está y derepente a lo mejor de los Veinticinco tienes a diez niños no te lo niñas no te estoy exagerando diez niños y niñas que dices bueno en teoría este niño no no hay nada que tenga que seguir unas pautas salir con el orientados a con el de completa Nos cuántos Icex pero este niño no atiende es súper agresivos su relación con sus compañeros no es no es la adecuada si a lo mejor estas haciendo cualquier cosa en la clase de de deberes bueno al final yo no soy de la que da de beber pero bueno en algún momento tienen que hacer algo para casa es que todo esta hecho rápido Inma chicos las fechas aún no se ha yo soy muy obsesiva con los cuadernos limpias no encuentran cuadernos que está está todo muy rápido entonces en esas reuniones que tienes luego tutorías con los con las familias padre la madre que vena en siempre está detrás de verdad os ahí es que cada vez más el niño llega a casa vale hay bloques que los padres no están entonces complicado e niña de la llave pero tienen al mejor les preguntas no tengo pero bueno da igual una Tablet o tienen un todos los con acceso a Internet entonces lo acaban todo el que lo hace porque hay algunos que ni siquiera hacen nada ni estudian por supuesto Milene que es lo que habéis dicho y está detrás a lo mejor el inglés incluso hasta los padres la bueno en otro que terminas esto me da que te deja con la tableta entonces ahí detrás de de hacer los deberes el día que los tienen la recompensa a lo mejor han enviado cinco minutos extra porque de verdad Francino yo hay días que le digo pero pero cariño que pone aquí no sé a lo mejor el ejercicio número cinco la pesa en tres y para mí es realmente preocupante yo se lo digo a los padres no os podéis imaginar a lo que a lo que podemos llegar es que hizo semana niñas de nueve años

Voz 11 50:37 los paros que te dice Marta habituales