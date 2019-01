La Ventana (30/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias ya está reunido el Consejo Estatal de Podemos y lo hace con un mensaje previo de Pablo Iglesias que en Facebook ha dicho que Errejón que recordemos no asistió a la cita es un aliado no un traidor además eso hay aclaraciones a la entrada de ese encuentro de esa reunión unidad móvil José María Sendra Mariela Rubio buenas tardes

Voz 1450 00:25 buenas tardes sí aunque Íñigo Errejón no asiste a esta reunión que ha empezado puntual si lo hacen sus consejeros afines que suponen el treinta por ciento de este Consejo Ciudadano Estatal todos ellos han coincidido en señalar que la carta de iglesias en las que es en la que se abre a negociar con Íñigo Errejón es una rectificación fruto de una reflexión necesaria escuchamos

Voz 3 00:44 Jorge Amor uno mano derecha de Íñigo Errejón yo creo que han reflexionado y que han entendido que hay una candidatura que es la que puede sacar al Partido Popular de las instituciones Monago será vetado y ha entendido que si eso era un escollo para llegar a acuerdos pues que no pasa nada que no hay ningún problema que aquí lo que importa es mirar hacia fuera y comenzará a la gente como digo para desalojar al Partido Popular que es el único objetivo mayo más Madrid Tomás Gürtel en lo que va a ver

Voz 1450 01:08 no obstante en su carta Iglesias sobre el nombre de más madrid admite como legítima la propuesta de superar Unidos Podemos pero considera que es un planteamiento erróneo y que no sea debatido en los órganos ni se ha sometido las bases por ello insiste antes de negociar debe darse en Podemos un debate interno sosegado del que este Consejo será el principio

Voz 0313 01:25 otra cita que está en marcha hasta ahora el debate sobre el Brexit en el Parlamento Europeo Esther

Voz 1915 01:29 ya sabemos que como punto de partida el acuerdo de salida del Reino Unido no admite enmiendas aunque no se dan por rotas las negociaciones Griselda Pastor buenas

Voz 4 01:36 tardes buenas tardes

Voz 0738 01:38 llegue con su propuesta pero reiteran que Irlanda con el Brexit se convierte en su nueva frontera exterior mensaje duró del negociador Michel Barnier lo escuchamos la frontera irlandesa por voluntad británica se convertirá en la frontera de la unión del Mercado Común será nuestra nueva frontera exterior porque hay que protegiera consumidores empresas ha dicho tras este debate el Europarlamento abrirá el debate sobre Venezuela aunque el presidente de la Eurocámara ha hablado ya de guardó como del único presidente lo escuchamos hablado por teléfono con el presidente

Voz 1610 02:16 Nuestro único interlocutor para asegurar el apoyo

Voz 0738 02:19 solamente lo peor son las declaraciones del popular en tu notan

Voz 1915 02:24 la Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir de nuevo el caso del trasplante de Abidal Jordi Martí adelante

Voz 0985 02:32 todo delito tales como la falta de concordia noche de firmas la documentación de consentimiento del transplante o que no consta en el Clínico ningún documento de identidad del donante ni permiso de residencia y además piden que se investigue la conversación del ex presidente Rosell con un colaborador en la que ambos aludían a la compra ilegal de un hígado

Voz 1915 02:52 en un titular José Antonio Duro miércoles de Copa del Rey

Voz 5 02:54 sí dos choques más tras el pase del Valencia ayer hoy se enfrentan siete y media Betis Espanyol nueve y media Barça Sevilla

Voz 1915 02:59 a cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 6 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:06 los taxistas madrileños vuelven a trasladar hasta ahora su protesta a la Puerta del Sol donde el presidente madrileño acaba de rechazar su última propuesta esa oferta de imponer una pre contratación de una hora hay una distancia mínima de cinco kilómetros para los súbete Garrido cree que es una propuesta aún más radical de las planteadas hasta ahora y mira ya al ministro de Fomento al que le pide que vuelva a asumir las competencias que transfirió a las CCAA para regular al sector

Voz 0177 03:28 lo que hemos visto hasta ahora son propuestas radicales que lo único que pretende es la desaparición súbita ir vuelvo a repetir nosotros no vamos a legislar en esa línea pasa a partir de ahora a las manos de quien quiso por cierto lavarse las como Pilatos al ministro más irresponsable y más indolente de la historia al señor Ábalos ciudad

Voz 1915 03:48 Nos quiere ampliar la educación concertada en Madrid la formación naranja va a llevar una proposición no de ley al pleno del próximo catorce de febrero en la que van a pedir al Gobierno regional que amplíe los conciertos y convenios con escuelas infantiles privadas para aumentar las plazas en la educación de cero a tres años

Voz 4 04:02 la etapa de infantiles junto con bachillerato

Voz 1915 04:05 la única que ahora mismo no tiene conciertos la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado su portavoz

Voz 0747 04:09 eh los conciertos en la educación de cero a tres pues facilitaremos mucho más la vida a las familias madrileñas que quieren elegir qué quieren elegir no solamente en primaria secundaria sino también de cero a tres por eso esta esta iniciativa para que en tanto en cuanto se construyen nuevas escuelas infantiles públicas se ponga en marcha inmediatamente las conversaciones necesarias para concertar

Voz 1915 04:29 metro ha vuelto a detectar amianto en varios vehículos auxiliares el material encontrado en una revisión del material móvil desde la empresa del suburbano aseguran que no hay ningún riesgo de exposición a este material dado que es imposible el acceso a esas piezas y esos vehículos auxiliares seguirán por tanto prestando servicio en cuanto al tiempo cielos nublados durante toda la tarde que puedan dejar algunas lluvias en la Sierra y nieve a partir de los mil metros las temperaturas han bajado ligeramente

Voz 1450 04:53 ante a esta hora tenemos nueve grados en el centro de Madrid

Voz 1915 05:00 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 10 05:57 las Eric dos cero de renta con el que los andaluces que caiga el dos noches

Voz 11 06:13 información y análisis de la actualidad desde las nueve el ser más Hora veinte

Voz 0788 06:18 junto con Ángels Barceló Cadena SER

Voz 10 09:41 la patria no es una marca viva yo no veo rojos y azules sobre españoles de blanco y entonces sí Balbino pues es el mercado abierto lo haré así que más natal que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los emblema no soy yo problema eres tú

Voz 14 10:20 siguen las declaraciones en tribunales esta semana yo le pregunto sigue creyendo usted que no se quema con las manos defendiendo al señor Camps

Voz 23 10:29 en absoluto

Voz 24 10:31 la OMS en las que es pues es todo lo

Voz 10 10:42 como se nota que no ha llegado todavía Iñaki de la Torre consigue

Voz 0313 10:45 los coros hoy han sido desiguales

Voz 10 10:48 ya es igual pero llegará llegará llegará sito en Renault llegará

Voz 0313 10:52 Nos Ponce con retraimiento enough pondrá en vereda Toni Martínez Olga Especialistas secundarios Negre Aróstegui la Marta Esteve la Marta del Vado

Voz 4 11:01 el orden

Voz 24 11:04 y luego helado luego no

Voz 4 11:06 no es justo

Voz 0313 11:10 dice Polar sí si están

Voz 4 11:12 no yo yo todavía estoy viene estamos aquí a menos un grado

Voz 26 11:18 con sensación térmica de menos cinco pero es que están al menos veintiocho Frozen Chicken

Voz 0313 11:28 si todo fallando por cuenta cuentas encuentra digno cuando te dicen que vez Portu Ventana venga Toni

Voz 26 11:34 por qué no

Voz 0230 11:39 en Madrid sí están pasando cosas raras e la rareza trasciende la política seguro que más de una vez cualquiera de vosotros en la noche o por la mañana buen algún fin de semana ha pensado maldito camión de la basura ruido que hace de esto es injusto porque el camión de la basura

Voz 23 11:57 varios hacen su trabajo cuando se lo dicen que hace ruido cuando no su trabajo hacen su trabajo por más

Voz 0230 12:04 de nosotros cuando decimos maldito camión debe considerarse un desahogo privado no han su sentido literal no es que mal digamos al camión

Voz 27 12:16 a

Voz 0230 12:25 sin embargo en una localidad de Madrid Navas del Rey disponen de un bendito camión de la basura ha habido un acto formal para que el párroco bendiga al nuevo camión de la basura lo bendiga con todos sus adiós su agua bendita su oración al Señor nos lo cuenta Nerea

Voz 28 12:43 hemos podido ver dos vídeos gracias a Radio veintiuno Sierra Oeste en el primero se ve el momento en el que Pedro Rollán vicepresidente de la Comunidad de Madrid llega al pueblo y es recibido por Jaime Peral el alcalde que está acompañado del equipo de gobierno Jaime eleva contando características del camión es blanco ha salido muy bien la joya de la corona de los camiones poquitos y la presentación y luego ya

Voz 4 13:03 en el momento el párroco hace los honores

Voz 29 13:06 no debí

Voz 28 13:09 son palabras que dedica el camión de la basura ante la atenta mirada de unas veinte personas más o menos he contado yo en el vídeo por supuesto lanzan el agua bendita el vehículo que ya cuenta con la aprobación de Dios terminan todos todos los presentes rezando un Dios te salve María somos

Voz 29 13:22 especialmente a nosotros semana utilizar saber táctica con voluntad para que hacia de tu pasto nombre no esté siempre es algo así es

Voz 0230 13:37 es impuesto es injusto maldecir al camión de la basura porque en realidad está siguiendo su mandato nueva exhibición del presidente del Parlamento británico speaker John Bercow ayer tu hubo nueva votación sobre Chi vamos a llamarle chip para Cheema que pierda abre Cheever Chipre John Bercow encontró nuevos tonos para llamar al orden

Voz 30 14:00 otra otra otra otra otra otra Ucha cuya

Voz 26 14:06 sí

Voz 30 14:06 Oltra ya OCHA otra ocho ocho ocho Cocha

Voz 31 14:13 no no es que lo que es un crack

Voz 0230 14:16 encontramos la nota más baja que es esta otra

Voz 32 14:20 U no es fácil no dudó o dos

Voz 33 14:24 la nota más aguda

Voz 0230 14:28 e indias traernos al ex primer Si bueno es que no es tan fácil ir de la una a la otra vamos a escuchar

Voz 26 14:38 Evo

Voz 33 14:39 es un señor curioso eran ganas te pasaste la tarde gritando sin voto

Voz 34 14:45 yo yo

Voz 1610 14:54 bueno no no no lo extendería esconde que quieren definir un concepto no me gusta

Voz 26 15:00 a twis prefiero berrinches de obligo frene

Voz 1610 15:05 tenemos noticias desde el futuro es pelícano más

Voz 35 15:10 yo estoy en el crucero Terra Planeta no hemos encontrado el borde de la tierra todavía pero es la tercera vez que pasamos por Tenerife seguimos pensando que la tierra es plana pero cíclica

Voz 1610 15:21 lo que soy padre chiquillos ojo porque nuevas Gaya os quito

Voz 35 15:26 confirmado si me tomo dos ya hace panes el niño no tose por las noches se

Voz 1610 15:31 luego cada uno saca provecho de lugares donde va como mejor le parece el Twitter

Voz 35 15:35 súper Falete máquina preferida del Gimnasio es una que mete un euro y te salón Boyacá

Voz 1610 15:42 y así teorías cuando sabes que has llegado al lugar adecuado el Twitter de madre de mamones

Voz 26 15:47 es este el club de los que ahí siempre vienen a preguntarme a mí

Voz 24 15:54 yo

Voz 36 15:56 yo

Voz 0230 16:31 ya está aquí Iñaki de la Torre verse luego nos enseña cantar

Voz 26 16:34 hola hola

Voz 0230 16:37 la izquierda de Madrid vive un momento peculiar la Izquierda en Madrid peculiar vamos a decirlo así parece que se están disputando el Campeonato de España de hacer cosas raras a las maniobras de Íñigo Errejón Manuela Carmena Pablo Iglesias todo el festival de Podemos Pablo Iglesias ha anunciado hoy que Íñigo Errejón no es un traidor sino un aliado y el PSOE y tal vez celoso del protagonismo dimita ha respondido con una propuesta sorpresa impulsada por Pedro Sánchez para la alcaldía de Madrid Pepu Hernández

Voz 26 17:15 lo más

Voz 0230 17:16 más sorprendente de la elección de Pepu Hernández como candidato a la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Madrid es Cannes antes que él se lo ofrecieron Alfredo Pérez Rubalcaba lo que muestra que Pedro Sánchez tiene una mirada amplia

Voz 4 17:31 sí

Voz 23 17:35 futura

Voz 0230 17:36 tritura cintura cintura cintura de uno al otro tendrán un asesor Pedro Sánchez que habrá hablado con él la cara que debía tener el asesor cuando el presidente del Gobierno le dijo no sé quién poner de candidato en Madrid Rubalcaba o Pepu Hernández oye que yo soy de pueblo es una cantina Tura llamativa y los portavoces gubernamentales han dado argumentos a favor de Pepu Hernández Carmen Calvo vicepresidenta del Gobierno sabe competir sabe Qatar es un argumento que políticamente no es muy hondo que serviría también para Sergio Ramos a Leo Messi plan ministro de la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha hablado algo más ya comenzado diciendo que es un magnífico candidato

Voz 37 18:16 yo creo que un magnífico candidato para para disputar la Alcaldía de Madrid

Voz 0230 18:20 a continuación ha dado las razones creo que es una persona

Voz 37 18:23 a que de forma sobrada ha demostrado su capacidad de liderazgo liderazgo ni más ni menos que con la selección

Voz 0230 18:33 claro el razonamiento es si ha dirigido la selección de baloncesto mucho más el Ayuntamiento de Madrid

Voz 38 18:40 sólo me queda reírme

Voz 4 18:41 esta situación tan Heidi que les está tocando vivir

Voz 33 18:44 hay otra razón que ha dado la ministra no

Voz 37 18:46 además una persona que siempre hace equipo

Voz 0230 18:49 ya bueno Pepu Hernández debe estar pensando no me defendéis más porque si sólo saben decir que es un magnífico entrenador de baloncesto en realidad lo que están diciendo es no tenemos ni idea de por qué

Voz 1269 19:00 esta noche bien

Voz 0230 19:09 podría servir también para quienes nadie parece sí parece esto una decisión personal de muy personal Icon ese espectro tan amplio en su margen de decisión que va de Alfredo Pérez Rubalcaba Pepu Hernández recuerda aún legendario gag de Faemino y Cansado en el que Faemino estaba peinando el pelo se encontraba diez mil millones de vamos a escuchar vamos a escuchar un fragmento

Voz 1269 19:38 a peinaron evitan beba pilones pague pero Capirossi que tirón electoral y sabe lo que tenía en empero no viajan mil millones de dólares de entonces se demente que suerte aunque guarro

Voz 39 20:01 pues habrá invertido un bueno yo me voy de caña o

Voz 0230 20:07 me gusta o parecería que Pedro Sánchez se estaba peinando se encontró en el peine Alfredo Pérez Rubalcaba ya Pepu Hernández y pensó macho ayer el margen de discrecionalidad es amplio Pepu Hernández está lanzado ya su campaña en redes que cuenta Marina García

Voz 1915 20:23 pues representa a todos los madrileños a través de Instagram y Twitter su nuevo usuario es arroba Pepu barra baja alcalde ya hace una declaración de los principios que quiere llevar a la alcaldía de Madrid deja una invitación busco jugadores barra jugadoras que es sumar también equipo pues por ahora no hay respuestas en los comentarios pero en esta gran tiene ya cien seguidores en Twitter más de dos mil cuenta verificada contigo azul incluir

Voz 0230 20:47 ajá Javier a todo esto en el mundo real siguen apareciendo informes sobre el aumento del gasto en pensiones previsible para los próximos años sin que esto merezca gran atención de nadie la discusión pública está situada en la fecha de las elecciones el presidente del Gobierno ha bromeado sobre eso desde Costa Rica

Voz 40 21:02 procesos electorales tan importantes como el que va a ver el próximo mes de mayo tres elecciones el día de las elecciones municipales autonómicas y europeas no no voy a decir cuándo van a ser las generales porque sino nos llevaríamos un titular aquí en lo que no va a ser esa la

Voz 0230 21:17 la idea no no voy a decir cuándo serán las elecciones podría sugerir que ya tiene decidida la fecha pero eso sería en el caso de que quisiéramos ahondar en el tema es ahondar ahondar pues caminante no hay camino este camino lo ahondar pero no es el momento Rafa Hernando es el del PP para entendernos dicen Radio Nacional que Pedro Sánchez vamos rápido Pedro Sánchez está presionando a los Indep espera aprobar los presupuestos con la amenaza de que si no los aprueban habrá elecciones y gobernará Vox

Voz 1990 21:45 el Gobierno está intentando presionar a los independentistas para que le aprueben este presupuesto como sea no entonces utilizan esto de las selecciones como si fuera una especie de bala de plata que condiciona que los independentistas pues

Voz 0230 22:00 eran aprobará el presupuesto no es verdad que el argumento de no vamos a hacer elecciones porque ganaría la derecha un poco fresca les pero sí viviendas pienso porque da por hecho que hay que mantenerse en el Gobierno no vaya a ser que gobiernen lo que quiere la gente eso se decía también bastante en Cataluña el año pasado hace dos años vamos a declarar la independencia porque si convocamos elecciones lo mismo ganan los que no quieren la independencia será porque mujer esta mañana ha estado en Hoy por hoy precisamente el presidente del Parlamento catalán que es de Esquerra Republicana con una frase que reclama triple intervención de Isaías Lafuente el gran Isaías es un caso raro de triple Isaías ahora lo escucharemos porque de Torrent dice que Pedro Sánchez debe decidir si quiere

Voz 41 22:51 se prestarse por secuestrar señores

Voz 0230 22:53 está sacra está es en catalán pero además el uso de secuestrar como reflexivo es raro

Voz 42 22:59 se se secuestrar se ser restar

Voz 0230 23:02 y cuando se corrige asimismo además dice dejarse Segre estar de nuevo el verbo estar y la discutible consideración de si alguien se puede dejar secuestrar en la medida en que un secuestro es un acto de fuerza todo en unos pocos segundos presentes

Voz 0747 23:15 se debe decidir si quiere estar sin dejarse secuestrar por éste

Voz 0230 23:20 Marco político este marco conceptual dejarse secuestrar por un marco conceptual ya es el colmo por lo menos que te secuestra un pollo de los metros

Voz 26 23:30 bien armado no

Voz 0230 23:31 el presidente del Parlamento Roger Torrent ha explicado a Pepa Bueno que hay un ochenta por ciento de catalanes que desea un referéndum de independencia que desea la libertad de los presos acusados de rebelión y que está en contra de la monarquía y a favor de la República vamos a escucharle primero hablar del ochenta por ciento después escucharemos lo que dice cuando Pepa le pregunta de dónde sale esa cifra

Voz 0747 23:50 no tanto hay tres grandes consensos de alrededor del ochenta por ciento de la población de Cataluña Pepa Bueno le preguntó dónde está ese ochenta por ciento pues cuando se ha producido en qué elección el ochenta por ciento es lo que dicen todas las encuestas y además es lo que transmite la composición del Parlament de Cataluña

Voz 0230 24:11 lo que dicen todas las encuestas y lo que transmite la composición

Voz 0747 24:13 el Parlament Pepa Bueno no les salen las cuentas en qué resolución del Parlament está está como está erigiendo perfil fíjese una cosa quién fíjese una cosa hay un consenso mayoritario en Catalunya casi transmite insisto no son las encuestas sino también lo sé

Voz 0230 24:28 si os dais cuenta no ya lo ha contestado repite la afirmación inicial luego explica que en el Parlament hay solo diecisiete diputados lo escucharemos ahora sólo diecisiete diputados que defienden el Estatut y una mayoría que defiende la autodeterminación vamos a intentar seguir el razonamiento

Voz 0747 24:43 pero a hagámoslo a al al revés a en hay consenso por el Estatut es sólo diecisiete diputados que une que defienden el Estatut hay una mayoría parlamentaria que defiende referéndum grato determinación esto es claro es evidente hay mayorías y minorías sino de Cataluña sí pero

Voz 0230 25:02 un poco el juego de la pelotita eh porque diecisiete diputados dice defienden el Estatuto de Autonomía ya hay una mayoría favorable a la autodeterminación el presidente del Parlamento catalán ha hecho números se ha saltado a varios diputados se ha saltado los XXXVI de ciudadanos a los cuatro del Partido Popular sólo cuenta esos diecisiete que dice son los diecisiete socialista allí descontarse contando diputados está hoy tiene mérito cuando eres el presidente del Parlamento te saltas a los grupos haciendo cuentas primero dice el ochenta por ciento cuando le piden que concrete dice que lo va a hacer del revés Iván del revés consiste en saltarse los grupos parlamentarios que no le conviene a Eva es verdad que en el Parlament de Catalunya hay una mayoría favorable un referéndum que es una mayoría muy amplia del cincuenta y siete por ciento del Parlament exactamente es el cincuenta y siete por ciento que no es el ochenta por ciento

Voz 4 25:48 yo cuando voy a tanta gente oxidado

Voz 0230 25:51 a ver las encuestas de lo que dicen las encuestas es verdad se han publicado encuestas que señalan que el ochenta por ciento de los catalanes querrían un referéndum también se han publicado encuestas que rebajan ese porcentaje porque depende de cómo se hagan las preguntas en una encuesta tienes una respuesta tienes otra en resume lo que dice el presidente del Parlament sobre todas las encuestas el ochenta por ciento y el Parlament es falso pero además es groseramente falso no es que sea opinable

Voz 23 26:15 eh

Voz 0230 26:16 discutir es que es falso sus palabras no se corresponden con la realidad

Voz 43 26:20 me extraña mucho porque esto les consta que éramos muy amigos siempre echamos de un momento provocar bueno hay quitar temprano es verdad

Voz 0230 26:28 no solamente era innecesaria porque el porcentaje a favor de un referéndum en Cataluña es bastante amplio pero no del ochenta por ciento pero hay una consigna es decir ochenta por ciento ochenta por ciento ochenta por ciento

Voz 4 26:38 yo sé que lo suda lo que ellos digan

Voz 0230 26:41 todo caso sería una discusión interesante no discusión política chula si un referéndum de independencia es buena idea o mala idea lo que está pasando con el break chin chin podría ser un modelo

Voz 30 26:50 no

Voz 24 26:51 a mí me o a que busque

Voz 0230 27:00 ayer se volvió a votar esto en el Parlamento británico sobre el acuerdo de separación entre la Unión Europea Gran Bretaña nadie está muy seguro de por dónde van hay un poco de lío porque cuando se vota sí o no a una separación Se vota pensando en la idea que cada cual tenga de la independencia pero luego hay una negociación el resultado de esa negociación puede corresponderse o no con la idea inicial puede haber personas partidarias de la independencia a toda costa o personas partidarias de la independencia según cómo se resuelve eso tienes que volver a votar es decir tienes que volver a votar al final lo que se vota un acuerdo si es que queda a alguien con paciencia pues yo creo lo voy a sacar de todo esto no se discute porque en la política española todos son discusiones religiosas el referéndum de independencia es imprescindible o está prohibido estos estos son dogmas pero no se discute sigues es una buena o una mala idea que voz

Voz 26 27:56 Chávez

Voz 44 27:58 Quincy Jones Years of his que depende de si son naif Sean Puig

Voz 1610 28:11 esto es Especialistas secundarios si es que bueno un poquito el espacio comercial para recaudar un poquito de dinero para pagar a las conferencias con Marta del Vado para

Voz 26 28:20 la guitarra de Loyola traído no no has traído tarde sin guitarra porque hay que pagar pero está aquí

Voz 1610 28:28 bueno pues hoy me acompaña Pedro Marín casa Just Pedro maneja Casadejús ex gerente de casa House empresa dedicada a la soluciones para el hogar Pedro Mari qué tal buenas tardes qué

Voz 35 28:39 que te contrate con otra pregunta cuánto vale el amor Se puede monitorizar la paz que vale la mirada de un niño cuando le da un bocadillo de nocilla

Voz 1610 28:49 no de sigo Pedro Mari que venden Nocilla o no es que no no

Voz 35 28:52 no estoy hablando de cosas que no puede transaccional con moneda tranquilidad la felicidad y el bienestar de marihuana no atiende no tiene tiene que es importante bueno ves mira cuando un ladrón entra en tu hogar está quitando la paz el confort la confianza intimismo vale que se lleve la tele con el Netflix se es lo de menos edad

Voz 1610 29:14 ayer de de seguridad para los ghaneses esto no

Voz 35 29:16 se sabe que el número de escucha sabes que el número de asalto y robo en el hogar no ha aumentado lo dijera una película de Denzel Washington

Voz 1610 29:26 no no me lo dicen apeló están ahí los datos el ochenta por ciento de las películas desde Washington habla de saltos para el hogar es es cierto le he visto entonces propones algo tu empresa contra los intrusos no alarmas

Voz 35 29:36 no no la solar alarma sino las alarmas no son ecológicas gastan energía Si cortar la luz cuidado ahí que mira bien en House proponemos mirar atrás a nuestros ancestros volver a los orígenes la trampa de red lo Tron vale como los hombres de antaño cazaban

Voz 1610 29:53 una trampa de red para cazar ladrones

Voz 35 29:55 a mí como las otra es con queso no mejoras

Voz 1610 29:58 venga

Voz 35 30:01 que eso que es lo que trae los ratones porque los dibujos animados

Voz 1610 30:03 discrepo no discrepa

Voz 35 30:06 trepó a los ratones les atrae el que sumarle bien pero si les pones un fue les da lo mismo una tuerca un ducados Maneiro igual esa rata de mierda comen lo que sea pero el ladrón al verdadero caco sólo le atrae que son vale sólo otra con queso cualquier tipo de que eso no ocurre a ponerle por ejemplo sabía es que transmite no es que eso no Cuadrado se pomada que se secan al sol y los meten en sobre es pomada si tiene rozaduras en la ingle por culpa de ropa interior mala pata

Voz 26 30:39 no no lo hagas que

Voz 35 30:42 lo malo de verdad a los pescadores noruego lo que se ponen en las manos cuando tienen que Amy no

Voz 1610 30:47 eso te están poniéndose trans

Voz 26 30:50 no hasta dentro de los guantes se pone Franchy Roca

Voz 1610 31:05 para atraer al CAC a la trampa de Red necesitamos que eso del bueno

Voz 35 31:09 eh unir viajaba Chiquito no bajita de Cáceres eso sí que es un trozo gordito gordo en una tabla con que uno acabe como ha dado para qué

Voz 1610 31:17 ladrón se entretengan cortarlo no sé

Voz 35 31:20 ah yo un poquito de tinto Instituto al lado cita vale como el vino y el queso copular dentro de tu boca

Voz 26 31:29 estás ahí

Voz 1610 31:31 Vine que tenemos vino tenemos que eso el ladrón se relajaron ISE activa la trampa hay que atrapar ecológico respetuoso con el medio ambiente y vintage todo lo que quiere la gente que les sobra la pasta vale ecológico veintidós vale yo supongo que que ofrece es que vender bienes de Red viene el que viene vino cuatro Galán palanca cuerda

Voz 35 31:52 de Milán botellín de Marqués de de Mahón por sólo catorce mil quinientos catorce mil quinientos El seis mil pero dejando en tres tres tres mil propios bueno en función de la cara que pone la gente yo voy ajustando

Voz 26 32:14 sí sí

Voz 1610 32:16 en dos mil dos mil uno bueno ya estoy yo te da asco los clientes si alguno de nuestros oyentes está interesado en esta trampa para cacos con queso que por favor llame este número de teléfono he y hecho en fin

Voz 26 32:29 ojo a la primera llamada experta especial cien euros quinientos lo que me pongo nervioso

Voz 10 37:58 vamos con Marta de Washington pero antes Marta Estévez con la tele un poquito de teléfono

Voz 50 38:03 es que esta semana Buenafuente ha dejado su leitmotiv a manos de distintos presentadores si el lunes Roberto Berto el un esfuerzo hoy serán Leonor Watling mañana jueves cimas ayer fue Miguel Maldonado siguiendo el modelo Andreu empezó el programa con un monólogo de política y actualidad pero a su manera

Voz 35 38:21 hacer un resumen porque él tampoco yo soy pintor de brocha gorda

Voz 27 38:25 Podemos el taxi penal máquinas siempre negativo Vladimir siempre Brexit dos no sé no lo entiendo no es exactamente la movida tienen y luego tras tan la letra de decir deportes el Madrid Nadal Alonso bien no hagan obras movido la coches algo yo esto sería un poco

Voz 10 39:19 Figo resume verdad a las a las crónicas de cine de desprecio

Voz 0313 39:26 listas las cuatro claves del tema los dos a las tres aún

Voz 26 39:30 el otro clave

Voz 0230 39:34 si fuera tan fácil mucho menos crónicas que habéis que cogerlos como otros claves

Voz 34 39:39 no

Voz 26 40:03 Marta impone

Voz 0313 40:06 oye lo primero que ves ahora desde tu ventana ahora

Voz 26 40:09 me he ahora mismo mira la manga primero enteré no

Voz 4 40:19 no hay unas tengo unas cristaleras así como muy grande si ve un cruce de calles de un barrio residencial por las que no pasa ni un alma ahí un Seven Eleven que es como la tienda de chinos de la esquina pero esto no son chinos creo que son paquistaníes recuentos eh la verdad es que no la verdad es que no no porque yo no soy mucho de de pollo frito recalentado

Voz 26 40:42 dado y de no ahí cuarenta y esas cuatro claves díscolos

Voz 4 40:51 esta cuesta pero bueno ayer por la tarde nuevo entonces es la nieve está congelada en las aceras y en el asfalto aunque hoy hace sol aquí de hecho y un poquillo decepcionada porque esto de la ola de frío más extrema de las últimas décadas aquí en Washington estamos a menos un oí las temperaturas todavía no me puedo poner los tránsitos en los oreja

Voz 26 41:14 no pero bueno

Voz 4 41:15 el de Sisi cuando vaya ya te digo a Chicago porque el vórtice polar que tiene en alerta a casi una decena de estados en la mitad occidental del país

Voz 0313 41:25 eso eso

Voz 4 41:26 ochenta millones de personas van a estar entre hoy y el jueves a cuarenta grados bajo cero se han cancelado unos dos mil vuelos se han cerrado centenares de colegios las autoridades están pidiendo a la gente que no salgan de casa si no es estrictamente necesario porque los vientos polares van a hacer que en en la zona de los Grandes Lagos por ejemplo la sensación térmica sea de menos

Voz 23 41:49 no hay va por fui coacción Von Dubois

Voz 4 41:58 lo están pidiendo precaución Éste es el alcalde de Annapolis que alerta del riesgo de hipotermia se dice que una persona dispuesta a estas temperaturas durante unos diez minutos puede sufrir congelaciones

Voz 26 42:10 a sí sí sí absoluta

Voz 4 42:13 te en Chicago ahora mismo es decía están a menos Veintiocho con una sensación térmica de menos cuarenta y tres por la humedad por el viento los meteorólogos dicen para comparar que hace más frío en Chicago que en la Antártica

Voz 0788 42:24 toma ya

Voz 4 42:25 las autoridades locales están habilitando albergues de emergencia están circulando con auto

Voz 0230 42:29 muchas gratuitos para que las personas sin hogar

Voz 4 42:32 que no quieran ir a un albergue puedan calentarse al menos en los autobuses Auto otro dato impresionantes que en Chicago hay unos ochenta mil home less en una ciudad de dos millones y medio de habitantes

Voz 0313 42:42 oye Marta la policía de Chicago ha hecho público un tuit pidiendo las ladrones que no roben es que hemos leído algo de eso te lo digo en serio no es noticia que por favor no roben

Voz 4 42:52 que estaban robando abrigos pero que no roben

Voz 0313 42:54 que no es que que no actúan estos días que esperen un poquito no

Voz 4 42:57 si estos últimos días estaban robando abrigos a la gente a punta de pistola sí se pero menos mal que en estos momentos de crisis este país tiene al frente a un presidente que siempre da la talla nórdica no defrauda ni él ni sus tuits ya sabes que aquí para todo ello un tuit también para ironizar sobre el cambio climático en este momento en el que medio país están alerta Le pido a Google que nos lo traduzcan Nos lo lee así podemos usar el tuit de Trump queda

Voz 51 43:23 diablos está pasando con el calentamiento global por favor vuelve rápido te necesitamos

Voz 26 43:31 Jo ja vino eh aquí se apoya también

Voz 4 43:38 no se sabe muy bien esas de un chiste si es que no no entiende nada ese repaso con la cabeza no se lo segundo pero lo bueno que tiene este país es que está lleno de reductos detrás has de un supremacía esta blanco por ejemplo hay alguien que lucha contra la xenofobia del racismo o detrás de un negacionista del cambio climático hay científicos que hacen pedagogía y esto es lo que ha pasado con una de las agencias meteorológicas del propio Gobierno de Donald Trump que media hora después de que el presidente publicara lo que acabamos de escuchar la agencia ha pitado esto que no es le Google también las tormentas

Voz 51 44:10 es de invierno prueban que el calentamiento global no esté ocurriendo

Voz 4 44:16 todos se tienen que explica empezada circo claro por Internet explicaciones gráficas aptas para todas las edades incluso hechas por niños para explicarle al presidente que esto de las emisiones contaminantes de efecto invernadero estas cosas del cambio climático en las que estamos pero bueno más allá de esto no me puedo creer que no es hayáis dado cuenta

Voz 26 44:36 de que estamos en el primer

Voz 4 44:38 todo por la radio que hacemos sin

Voz 26 44:42 sí es verdad eso no lo primero que he tenido presente esta mañana notamos un ingreso luz pero bueno espero es provisional

Voz 4 44:55 bueno pero claro hemos llegado a un acuerdo con los demócratas para financiar el gobierno federal durante tres semanas vamos ha tardado treinta y cinco días en llegar a un acuerdo que no contempla ni un solo dólar para el muro políticamente se entiende como una derrota absoluta para el presidente y una victoria para esta mujer

Voz 52 45:13 puede darse http es bueno o fuego

Voz 4 45:17 es Nancy Pelosi la líder de la mayoría demócrata en la Cámara que exigía a Trump está reabrir al Gobierno negociará parte hablar sobre la seguridad en la frontera pero aparte con el Gobierno abierto ahora tienen hasta el quince de febrero para llegar a un acuerdo sobre el muro se que estáis en un sin vivir por saber si se celebra el debate sobre el ex

Voz 10 45:38 bueno había o no había seguridad no había no

Voz 4 45:43 claro a reporteros y le prohibió Trump la entrada al Congreso para dar el debate si es que no

Voz 36 45:48 no reabría el Gobierno pero finalmente no

Voz 4 45:50 ha vuelto a invitada al discurso al presidente será el martes que viene y la réplica trans en la va a dar otra mujer si sabéis qué

Voz 53 45:59 es hombre Taher Winnie y muy entre puede seis

Voz 4 46:06 llama la conocimos durante la campaña electoral de las elecciones de mitad de mandato llenas de la fuerza que tiene la claridad con la que habla fue la primera mujer negra que se presentaba como candidata a gobernadora en el estado de Georgia un esta ya sabéis esclavista eh perdió por muy poco contra el candidato republicano pero sin duda es una de las nuevas figuras del Partido Demócrata Isaba convertir también en la primera mujer negra en dar la réplica al al presidente en la Cámara de Representantes

Voz 26 46:42 estas hay quiénes son no no

Voz 4 46:48 que van a ser quienes actúen en la Superbowl este domingo se enfrentan si si se enfrentan dos Rand de Los Ángeles contra los Patriots de New England que grandes noches

Voz 31 46:59 desde la sí y compañía

Voz 4 47:02 muy buenas por cierto que se juegan Atlanta iban a sufrir la ola de frío porque dan unos veinte grados bajo cero ese día

Voz 26 47:16 ojos de suspender pues

Voz 4 47:19 es imagínate sería la depresión para este país lo que faltaba hayáis suspendan la Superbowl

Voz 0230 47:23 hoy con veinte grados bajo cero a partir de qué temperatura no se sale a la calle con veinte grados de día veinte dio sí pero XXI qué temperatura de has encontrado más drástica Marta o todavía no

Voz 4 47:38 tal la no si la semana pasada estábamos a menos quince listas socialista allí Sally pero no lleguen y se venir

Voz 0313 47:48 bueno yo veinte pero oye decir que voy mucho

Voz 35 47:52 la transparentes a ver como escuela

Voz 4 47:55 esta noticia verdes que en realidad no tiene nada de gracia persona estas cosas que pasan en este país y que a mí me dejan ojiplática a ver cómo lo explico resulta que un hombre llamado Frederic Williams ingresó por sobredosis en un hospital de Nueva York los médicos le identificaron con la documentación que llevaba encima contactaron con sus familiares y les comunicaron que Frederic Williams tenía daños cerebrales irreversibles las hermanas de Frederic llegar han al hospital a una una cuenta que le costó reconocerle porque estaba entubado estaba hinchado pero bueno pasaron varios días en el hospital cuidando lo Frederick no mejoraba y al final terminaron por diagnosticar la muerte cerebral entonces las hermanas decidieron desconectar el respirador que le mantenía con vida claro imaginados llamaran a la familia a las hijas de Frederic que tienen diecisiete dieciocho años a los abuelos en fin a la familia más cercana pues para despedirse del imaginamos ese momento en el momento de tomar la decisión los días de luto después no el caso es que unos días más tarde los forenses se dan cuenta de que la persona que desconectaron no era realmente hay quien creían que era era un hombre de edad similar con el mismo nombre pero no era este Frederic en cuestión este Frederic estaba vivo desde hacía semanas estaba en una cárcel de Manhattan detenido por un caso de robo las hermanas del Frederic vivo han denunciado ahora al hospital por esta negligencia por desconectar ni más ni menos a una persona que no era y además han pedido al hospital pues poder contactar con la familia del Frederic que desconectaron pues para darle sus condolencias

Voz 10 49:26 te quiero saludar

Voz 4 49:29 en el hospital de momento se han negado a identificar a la familia del del Frederic muerto dicen que por motivos de confidencialidad

Voz 23 49:39 pues sí así

Voz 0313 50:03 la clase de música A Coruña que De la Torre y con Stevie Wonder

Voz 0788 50:07 buenas noches acordáis que precisamente con Stevie Wonder sonando dejamos el otro día la primera parte de esa explicación que yo quería darnos del grupo que esa cosa tan intangible que todo el mundo menciona pero que no es fácil de explicar yo decía que estar en el grupo es algo así como cuando te digo si estás en el rollo si te enteras de cuál es el rollo Keynes a su vez es una cosa indefinida pillas el rollo pues no te estoy diciendo que estás cogiendo una cosa concreta o dos sino que la acumulación de todas esas detalles te dan la idea de algo que no consigue es definir bueno eso es lo que pasa en la música eso es el Grup es una conjunción de cosas que son sutilezas que al oir todas juntas pillas un rollo sea un grupo Morcillo pero si las oyes por separado en realidad no te dicen gran cosa mono pues vamos a analizar las por partes especial que esta canción tiene mucho groove porque sobre todo la batería e entra con rollo muy sabroso y luego los tres los que estamos viendo de fondo quiero que sigáis Ollendorf bueno pues ahí el asunto es que el teclado está como peleándose consigo mismo hay dos teclados y uno está siendo pim pam pam Kamen luego hay otro que suena de otro modo luego los metales suenan en otro momento el caso es que forman como unos contra puntos que si los miras por separado tienen muchas gracias voy a poner lo contrario que es lo que os dije el otro día hay un grupo que hace una versión no lo hace con Group porque no fabrica esa especie de pelea entre el teclado y la guitarra

Voz 23 51:39 muy bien esto se parece mucho

Voz 54 51:43 vamos bien y ahora atento

Voz 0788 51:54 hay pelea porque están haciendo exactamente lo mismo el teclado que la guitarra al top ten tablet del Tour Down Town con todo pero cifras tiene dónde estaría metido otra cosa medio de turca con capta espectacular Gary total se estarían peleando el teclado y la guitarra y entonces esto no tiene por qué no forma ese ambiente yo de diferentes ritmos por los cuál es uno consigue editarse de un modo así que no comprende qué le pasa pero que le da mucho más ritmo en una versión que en otra voy a volver a ponerla de Stevie Wonder hasta la infernal como otro tecladitos que hace con la mano izquierda veréis son golpecitos que en realidad forman otro ritmo ritmo principal y el ritmo de la mano derecha está consiguiendo hacer eso un grupo ahora es voy a poner una canción de Lenny Kravitz que parece que no es igual porque no es igual pero bueno están la misma tonalidad todo donde claves supo copiar muy bien esta lucha lo vais a votar porque el primero hace una guitarra con un ritmo y otra con otro ritmo y eso junto es lo que Juan Madrid

Voz 34 53:14 y ahora atentos que va a venir otra que va a Voltaire en otro sitio

Voz 10 53:24 la mezcla es excitante en Galicia que la vuelva a poner desde el principio

Voz 34 53:33 tan tan

Voz 54 53:41 viene otra la mezcla Lacoste

Voz 0788 53:57 tiene muchísimo Group aunque la batería va muy recta las otras dos guitarras Se están peleando están haciendo una cosa que de repente le da un aire saltarín que no comprende de dónde viene pero viene de desarrollo vamos a seguir avanzando os decía lo todavía que los blancos y los negros no no no tienen el mismo sentido de glucosa los negros tienen mucho más sentido del grupo osea de hacer cosas que estén haciendo contrapunto de unos ritmos con otros por ejemplo los Beatles Sonae buena Hall Jochen blancos como sabéis van todos a una Bryce

Voz 29 54:42 ahora que no notas muchas coletazos por los lados abrimos solamente Las Palmas que salen

Voz 0788 55:01 aunque yo voy a poner una versión Pay Pal Green cantante de soul que todavía sigue en activo veréis como lo hizo no solamente le cambió ritmos sino que cada instrumento está haciendo una cosa diferente aunque van por supuesto tocando la misma campaña Le dan Group maravillosa

Voz 1 55:22 y no

Voz 0788 55:31 hay un poquito de despelote que entonces siempre me parece tranquilo barrio otra canción mira mira a ver si son los vientos Bryce

Voz 1 55:44 los cada uno