La Ventana (30/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias los Mossos d'Esquadra tienen abiertas todas las líneas de investigación después de que han encontrado en un domicilio de Reus el cuerpo sin vida de una mujer tenía signos evidentes de violencia y además en la calle de ese edificio se ha encontrado herido a un hombre es información de última hora que ampliamos con Urola Amy

Voz 2 00:22 los agentes han acudido atender a un hombre que se han lanzado desde un cuarto piso en la calle de la Argentina era en Reus sigue con vida ha herido y con traumatismos al entrar al piso desde el que se había precipitado han descubierto a una mujer muerta de momento los Mossos d'Esquadra investigan si ambos mantenían algún tipo de relación los agentes están pendientes aún de poder tomar declaración al hombre herido que todo apunta según los propios mossos que sería el autor de un delito de violencia machista

Voz 3 00:46 más noticias hasta ahora Ester Bazán los taxistas están de nuevo concentrados en la Puerta del Sol justo después de que el Gobierno regional haya rechazado la contraoferta presentada por cinco asociaciones el sector por radical ahí está otra tarde más Enrique García adelante

Voz 4 00:59 gritan que no son radicales que son trabajadores son más que ayer un millón de manifestantes

Voz 5 01:03 en esta plaza con pancartas pidiendo la dimisión del

Voz 4 01:06 de Garrido y ayuda también a las instituciones comunitarias no aceptan la negativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid a su propuesta aún así la seguirán presentando cada día si hace falta eso dicen hasta que acepten sus reivindicaciones Julio Sanz portavoz de la Federación Profesional del Taxi

Voz 6 01:19 mañana será volvemos a presentar otro Moroz otro metro como la distancia corta tiempo así hasta el final hay que obligar a esta gente a citarse a negociar

Voz 4 01:34 hasta las siete tienen previsto estar aquí frente a la sede del Gobierno regional

Voz 3 01:38 a esta hora paro en Venezuela para intentar visibilizar el rechazo a Maduro y el apoyo a aguardó en la calle nuestra enviada especial Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 01:48 buenas tardes Esther estoy en la plaza de Altamira un punto que siempre se ha caracterizado por ser el bastión de protesta de la oposición de momento no está viendo cortes de carreteras aunque los ánimos empiezan a calentar y se espera que sean los estudiantes quienes finalmente acaben cortando el tráfico de esta haría hay un espíritu de protesta pacífico vigila la policía municipal cercana a la oposición en algunas zonas cercanas eso sí la Policía Nacional de Maduro los hemos visto vigilan las protestas ante lo que pueda pasar en las próximas horas cuido a recibir

Voz 3 02:20 pero de nuevo este miércoles el completo respaldo de Trump en una llamada telefónica vamos con los titulares del deporte José Antonio Duro

Voz 7 02:26 miércoles de Copa del Rey con dos choques más tras el pase ayer del Valencia semifinales hoy se jodan el Betis Español de las siete y media empate a uno en la ida el Barça Sevilla las nueve y media éste con dos a cero para los hispalenses desde las siete y veinte los partidos del torneo del KO en Carrusel deportivo con Dani Garrido también se juegan hoy los cuartos de final de la Copa de la Reina de fútbol femenino a partido único comienza ahora el Real Sociedad Rayo Vallecano a y media el Levante Sevilla desde las siete el Athletic de Bilbao Atlético de Madrid y además a las ocho de la tarde se enfrentan el Madrid Club de Fútbol y el Fútbol Club Barcelona

Voz 3 02:57 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:04 Izquierda Unida ha convocado a una reunión el próximo lunes a los partidos de izquierda de Madrid dicen desde la formación que quieren buscar una alianza de cara a las elecciones de mayo tras la crisis en Podemos por la marcha de Íñigo Errejón a la candidatura de Carmena el responsable de Relaciones Políticas de Izquierda Unida Alvaro Aguilera

Voz 8 03:19 pues lo que pretendemos básicamente es que se acabe digamos esta situación de incertidumbre que todo el mundo diga hasta dónde estaba dispuesto a llegar que todo el mundo diga cuáles son sus opiniones políticas y que hablemos de política sobre todo en un momento en el que tenemos ya que tomar una decisión no podemos esperar más tiempo porque la ciudadanía madrileña nos demanda una solución

Voz 1915 03:40 por cierto que el secretario general de Podemos Móstoles Jesús a rave cuya candidatura apoyo en su momento Iñigo Errejón ha presentado su dimisión ante el consejo ciudadano local en una carta a Ravel asegura que deja su actual cargo porque el proyecto por el que se legión junio de dos mil dieciocho ya no existe hice lo venimos con cuando los trabajadores de la residencia pública de Enfermos de Alzheimer de Vallecas ha denunciado en los tribunales el abandono que sufren por parte de la Administración aseguran que falta material básico para atender a los residentes que sufren una plaga de hormigas también que las puertas de emergencia suelen estar bloqueadas la Consejería dice que todo funciona bien pero la oposición exige explicaciones José Ángel Chamorro del PSOE Raúl Camargo de Podemos y Alberto Reyero de Ciudadanos

Voz 9 04:19 son las consecuencias de la falta de control de las residencias externalizados donde la Dirección General de mayor independencia no haces

Voz 10 04:28 las inspecciones oportunas el gran problema que tiene es que está dirigida por una empresa privada siendo un centro público que además cuenta con casi todos los avances lo que solicitamos de inmediato es que esta residencia se haga totalmente pública

Voz 11 04:41 desde Ciudadanos estamos alarmados por la noticia que hemos conocido sobre la residencia del Centro Alzheimer en la falta de personal y medios el incumplimiento de los pliegos y la clausura de puertas de emergencia te exigiremos comparecer a la Consejería para que nos dé explicaciones de las inspecciones que se han realizado

Voz 3 05:01 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 12 05:07 en ese

Voz 1 05:10 vicios informativos

Voz 13 05:17 dame cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre lo sabe Línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com

Voz 5 05:32 si tu vehículo su herramienta de trabajo Línea directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once viene directa una compañía Bankinter

Voz 14 05:41 ya están aquí los premios más presión

Voz 15 05:43 esos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda que el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 14 06:00 agobiante tener todos mis agudos a la misma compañía ya aún así pagar de más

Voz 5 06:04 Mutu arte traería la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó es

Voz 16 06:20 ayer hablando de hacer deporte recordó una frase que se me quedó de pequeña quién mueve las piernas mueve el corazón yo veo que en el Corte Inglés hay un cincuenta por ciento de descuento en una selección de artículos de Nike Adidas monta pro Silver y muchas marcas deportivas más casualidad no son las segundas rebajas de El Corte Inglés

Voz 17 06:40 en nuestra segunda cita ya sentí cómo estando con ella todo a mi alrededor se paralizaba

Voz 18 06:44 cariño esta vamos en el museo de Cera normal

Voz 19 06:51 fue de que nuestras historias de amor no sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirlas

Voz 12 07:01 imagínense estará hablando en un teatro lleno con quinientas personas que sentiría

Voz 20 07:07 bueno el gran responsabilidad imagínese ahora mil personas dos teatros llenos que sentiría con más responsabilidad teatros cinco mil personas yo ya no lo pueda asumir

Voz 21 07:18 pues sabe usted ante cuantos teatros llenos habla cada noche Ángels Barceló

Voz 20 07:23 en Hora Veinticinco dos mil cuatro teatros llenos un millón dos mil personas más que de Amor Hermoso hora25 otro programa líder de la SER

Voz 22 07:34 dos mil cuatro teatro lleno eh

Voz 17 07:38 pues no sé qué comer hoy una mujer de este siglo indecisa pues no sé que con era hoy una mujer de este siglo sin recursos muchos mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas

Voz 0324 07:50 mal novecientos ochocientos once ochocientos ocho

Voz 17 07:53 de ellos ocho y colabora con Manos Unidas

Voz 5 07:56 empieza esta reforma con un gran portón de entrada con pica aportes portugueses que aportan sobriedad ella que ves la oportunidad tiras la casa por la ventana y cambias por todo lo alto ese suelo tan inoportuno por otro porcelana cerámico importado sin granate importe Fortune oye multiplica tu vida ocho rascas multiplicador de la ONCE gana hasta quinientos mil euros al instante hay más de ochenta millones de euros en premios rascas multiplicador de la ONCE por ellos

Voz 18 08:27 hola cariño qué haces con el ordenador mirando así podemos ponernos una alarma que desde que robaron a los de corto no esté tranquila pero sí nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct ponen que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya irse cambiamos de piso no es la vuelven a poner de Podemos

Voz 1 08:40 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 14 08:52 hay quienes dicen que está mal

Voz 23 08:54 quienes defienden que está bien hay quienes se moja quienes no olvida quiénes implican al quienes están dispuestos a escuchar hay quienes piensan que no se trata sólo de que

Voz 5 09:05 sino también el porqué

Voz 24 09:08 tú qué piensas del país

Voz 5 09:13 es la enésima joyería en la que entra y no encuentro en la practica

Voz 12 09:16 quejo de tienes en casa en tu vida cual desearía estén te gustan las boyas o prefieres

Voz 14 09:24 un buen jamón que siguió sobre yo soy promotor el boxeo

Voz 12 09:28 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y en nuestra cuenta de Twitter arroba El Faro se esta noche largas de joyas en el Faro de las saca el faro Mara Torres Cadena cadenaser

Voz 25 09:46 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:50 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias esta semana vio que llevamos Roberto mochila literaria en nuestro paseo diaria por la historia ya verás mira ayer hablamos de Vicente Blasco Ibáñez te acuerdas no bueno pues hoy hablaremos de Benito Pérez Galdós de una obra que levantó ampollas en su estreno Bono ampollas ya entusiasmo también ya verás ya

Voz 26 10:12 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 27 10:21 no

Voz 21 10:30 el treinta de enero del año mil

Voz 1626 10:32 novecientos uno Benito Pérez Galdós estreno en el Teatro Español en Madrid su obra Electra el escritor tuvo que salir catorce veces a escena para saludar la obra luego viajó a provincias Si al extranjero y tuvo un éxito apabullante mientras la Santa Madre Iglesia condenaba desde los púlpitos a quiénes fueran a ver Electra pedía las ciudades que no alojar a los actores que acusaran a los protagonistas que rechazaran a Galdos que echa verdad

Voz 25 11:09 sí

Voz 1626 11:17 es que acaso a Pérez Galdós les salió con su Electra una obra anticlerical pues no pero aquí no se trata de lo que uno diga o escriba sino de lo que los fundamentalistas entiende y eso que son de entendederas limitada salvo para defenderse Galdós se inspiró para escribir su drama en un caso real que estaba en esos momentos en la prensa y en los tribunales digo que se inspiró pero luego Galdós escribió una obra de teatro a su aire muy normal jugando con la tragedia griega de Elektra con fantasmas que iban y venían y con una trama que recordaba al caso real este caso real fue el siguiente chica se enamora de chico el tutor de la chica señor mayor celoso hace creer a la pareja que lo suyo no es posible porque son hermanos la chica desolada Se va un convento pero acaba descubriendo el engaño cuando quiere colgar los hábitos y largarse con su novio las monjas dicen que nones porque si se iba a la joven a la porra la jugosa herencia que venía pareja el asunto acabó en manos de un juez ultra católico que dio la razón al convento defendido por los abogados Cristiano pero el caso llegó al Supremo la chica defendida por Nicolás Salmerón ganó en esta historia se inspiró Galdós donde está lo anticlerical pues en ninguna parte pero dada la inventiva y la paranoia eclesial de qué extrañarse el pobre Galdós desconcertado los actores no entendían nada los escritores flipado Aaron cuando las diócesis publicaban panfletos para la feligresía contra la obra cuando seas

Voz 1869 13:02 estaba con la condenación a quienes fueran a verla

Voz 1626 13:05 Galdós nunca entendió aquellos irracionales ataques católicos a la libertad creativa ya por Benito si levantara la cabeza comprobaremos que seguimos en mil novecientos uno

Voz 25 13:15 que aspira a pensar

Voz 0324 13:19 en alguna así por desgracia en algunas no no no ha cambiado tanto el panorama y así nos va yo creo que algún día deberíamos hacernos mirar

Voz 21 13:31 cada miércoles tenemos una cita con un señor que en cine una historia de amor

Voz 0324 13:37 por muy bonita no voy

Voz 12 13:40 contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma alguien que se define con una sola palabra

Voz 21 13:54 eso es un tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine obras Carlos Boyero

Voz 0324 14:14 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal que has vuelto a la barba bien vamos por el camino si no no es es puro descuido que te queda bien joder

Voz 21 14:25 ya ya pero no lo no no figúrate que el otro día mi descubrir yo esto no lo había hecho en la ni había tenido pues que que había ido un supermercado salí de mi casa IGP

Voz 0324 14:36 pero si estoy en chándal

Voz 21 14:38 tal y con zapatillas que eso es que ustedes yo lo sabía ha cuidado mucho te quiero decir que debo está herido la primera Vettel vivida

Voz 0324 14:46 a abrir una cosa chándal fibra barba

Voz 21 14:52 no no ha venido no me han venido a hacer el nuevo contrato anular el antiguo y ahora esto requiere bastantes pasos pero yo creo que vamos en febrero ya tengo yo pre empieza el viernes paso pronto ojalá sí de

Voz 29 15:12 eh

Voz 0324 15:13 Fire fijaros soy capaz de hacerme de eso de internet sólo para para llamar estoy profundamente

Voz 21 15:23 te cabrea oí muy harto yo que me he pasado la vida en en el en el tácito bien bueno

Voz 0324 15:31 por mi vagancia acoger esto que lo estoy descubriendo ahora que igual me acostumbro que es el el metro aunque es muy muy en que abandona o con lo lo del taxi osea me parece que está como enquistado me parece lamenta libre los moda les la violencia yo entiendo que están hablando de su supervivencia pero es que los otros también sobreviven y yo las veces que me ha mandado a empresas que me mandan coches esto es no sé si me imagino que es con todo el mundo pero conmigo son encantadores Asad de gana a jugar si quieren te te ponen la radio música sino vas en silencio pero me resulta modélico sigue igual está muy muy muy cabreados los modales me parecen lamentó

Voz 0313 16:27 lo hemos comentado en alguna ocasión desde luego lo de pinchar ruedas bloquear calles de romper lunas eh no esto no no ayuda nadie hay que decir que afortunadamente son una minoría que sus reivindicaciones en el origen sean legítimas pero que se están equivocando las formas en mi modesta opinión no están transmitiendo creo yo para nada la imagen de una lucha justa están transmitiendo ya a estas alturas otra cosa y eso es peligroso yo creo que incluso para ellos joder te está muy mal generalizada haré con todos los colectivos

Voz 0324 16:55 es que estamos pero muy enfadados la gente que hemos escogido no estamos todo esto muestra que ese además en tocar sus dudas notaste tú lo tienes carnet de conducir conducirnos no la vida no y cuando por fin vamos pues estuve así un poco de pasta que aún no sale ahora está en la que quiera pero yo me lo me lo me lo estado gastando en cien entre otras cosas si no creo que no no nos merecemos

Voz 0313 17:23 todas formas yo no me cansaré de repetir que en esta historia que no es de ahora sino de estos diez días de estas dos semanas hace años que dura en esta historia quién tiene el mayor porcentaje de responsabilidad son las administraciones y que cada uno fije en la Administración central en la autonómica y la municipal los porcentajes que desee pero aquí falta un marco regulatorio para que compita al menos en igualdad de condiciones siempre saldrá alguien más contento que otro pero hay que regular hay que legislar en unos lugares se ha hecho y aquí no se ha hecho todavía irá responsabilidad que tengamos este Cristo en Madrid en Madrid pero que puede estallar mañana en cualquier otra ciudad como pues en Barcelona es de las administraciones que no han hecho los deberes y luego claro fin en como en toda en toda protesta en todo movimiento de gente que se cabrea a gente que que pierde las formas gente ah no sé qué y sobre todo en lo peor y lo más triste es que es una pelea entre trabajadores y al mismo

Voz 0324 18:13 sí es decir tienen los y los conductores eh

Voz 0313 18:16 la que el conductor en Barcelona gags

Voz 0324 18:18 desde el Adif Fairey pues que si serían en que ellos también tienen familias y tienen que comer bases cosas en fin y luego me imagino que habéis comentado esos esos detalles que uno es de de cine mudo cómico Los cuál de ellos pues uno que me han puesto vídeo de de un fulano que hace como si hubiera pegado a un policía fácil de en que dirigiendo al dirigiendo tan grotesco se están patético o el este líder del taxi que que contaba en una una soflama de diciendo que como ministro de izquierda así como tal si va a reprimir al pueblo plantean salir después tan estúpido tan demagogo Talmud votan se en fin que vamos a os he dicho que estamos cabreados íbamos vamos a hablar de decir por cierto a discrepar contigo que lo cual lo cual S

Voz 0313 19:18 sanos animo y ya había anoche buen Rapsodia tan quedando si le ha gustado mucho me me me emocionó si es evidente que buscan buscan buscan tocar la fibra

Voz 0324 19:31 pero yo me dejó sí esto es esto te puedes no no no no no yo lo pasa

Voz 0313 19:36 como decimos la música así

Voz 0324 19:39 veinte a las miras no

Voz 0313 19:44 no lo admiraba me parecía un tipo muy excéntrico y tal pero bueno aquí la historia que cuenta está bien y el actor lo hace cojo nuevamente May

Voz 0324 19:52 hay Amine es Brian es Brian May sí pero es el mismo

Voz 0313 19:54 lo que ha dicho la peli pero que tal

Voz 0324 19:57 al actor yo es que no no no no me gusta el personaje ni me gusta el actor ni cuándo expira en Eton y cuando se muy Lenny minado esplendor no ni si cuando es heterosexual pero cuenta que su Aleix que me resulta facilona facilona la la peli el final que para mucha gente es la exaltación máxima al concierto que la y yo aquello con toda la familia los novios las mujeres de los novios él como no sé pero me ha Allegro sabes cómo te quiero y que es lo Hervás es dos horas lo hermoso fantásticas enuncia

Voz 0313 20:34 lo hermoso de la cine como de la literatura como del teatro que que vaya a saber algo una obra

Voz 0324 20:39 y que uno es distinta así que con este que conecte con ella me ha gustado mucho el Reino así la ya la he visto está en el viernes y el viernes en Sevilla

Voz 0313 20:50 ya haciendo La Ventana en la Fundación Cajasol tendremos con nosotros a Rodrigo Soro Goyo en al director que por cierto sin has visto el corto nominado para el Oscar no madres es una maravilla si es uno bueno sales con el corazón encogido también te diré pero es una maravilla es un prodigio de de de de de de guión de de clímax de de crescendo de Córdoba llevando hay

Voz 0324 21:15 cómo se juega con la elipsis de lo que se dice muy bien esta bien en mi vida en las plataformas ver si puede ya algún amigo en el país te lo pongas si mañana cuando dices oye one man humano como Manu que te pongan manos de Rodrigo Sorando aquí en el corto de los Oscar

Voz 0313 21:31 yeso una maravilla hoyo por cierto que estamos hablando de de los Goya que el viernes vamos estará haciendo La Ventana en Sevilla

Voz 25 22:10 quiero darle tiempo al tiempo

Voz 0313 22:17 Sevilla además de estar con Rodrigo en con Arantxa Echevarría la directora de Carmen y Lola nos va a acompañar a Coque Malla que con esta canción que forma parte de la banda sonora de Campeones opta al Goya a la a la mejor canción pero mira vamos a aprovechar para saludar al presidente de la Academia de Cine que está detrás de todo este sarao está rodando una serie en Barcelona no sé dónde Mariano Barroso buenas tardes

Voz 0324 22:38 muy buenas como estamos donde donde donde te pillamos a ver

Voz 8 22:41 no estoy en tres Kanouté hace más que mosto

Voz 0324 22:45 bueno ya está firmando lo de la serie entonces

Voz 21 22:49 no

Voz 0324 22:50 oye es la segunda vez en toda la historia que que la gala de los Goya no se celebra en Madrid no fue en el dos mil en Barcelona que se hizo verdad

Voz 8 22:57 si en el año dos mil en Barcelona que íbamos a Sevilla Hay muy K con mucha ilusión muchas ganas y con la ciudad con un nivel de expectación impresionante en la ciudad la verdad

Voz 0313 23:07 ciudad muy cinematográfica por cierto eh

Voz 8 23:10 muy cinematográfica y además muy abierta a los rodajes a defender el cine y entender en dos sólo el cine sino en la producción audiovisual como algo estratégico y fundamental para la ciudad para sus habitantes y para la historia la memoria para la para bueno para que el mundo entero conozca como Sevilla

Voz 0324 23:29 sí

Voz 8 23:31 no por mucho lo que todo lo que hasta el rodaje Honda la ceremonia

Voz 0313 23:38 oye Mariano el año pasado recuerdo con el discurso en la en la gala hiciste hincapié en la función que tiene entre otras funciones se que tiene el cine para dar voz a los que no tienen voz bueno las nominaciones este año parece que la razón no que o que se confirma eso no campeones Sabra sobre discapacidad intelectual Carmen y Lola de una relación entre dos gitanas lesbianas luego está también entre dos aguas también sobre gitanos bueno no

Voz 0324 24:00 es es tendencia esto o ha ocurrido siempre

Voz 31 24:04 yo creo que al cine pasan los las películas nominadas hay algo hay que siempre se tiende tiene una tienden a hacer película sobre temas que son de los que menos se habla o vimos que los que menos eh caso hacemos sí que curiosamente generalmente Saquín más deberíamos escuchar porque parece que tienen algo de la de la razón que nos falta a todos los demás a toda la gente que llena las páginas y las horas de televisiones y demás no entonces hay algo ahí que sigue suele coincidir son son historias que solemos olvidar

Voz 0313 24:39 oye Mariano tú sabes este año bueno Fuentes Silvia Abril van a hacer algún gol con Boyero porque el año pasado Carlos Boyero fue una de las grandes estrellas de la gala de los Goya

Voz 8 24:48 pues no lo sé pero tampoco desde luego dieron un estrés

Voz 0313 24:52 es igual lo sabe Boyero no te has dicho nada te espérate que te vayas

Voz 0324 25:00 dos oye algún año tengo es que presentado

Voz 8 25:02 a Carlos Boyero porque llevan nos hacía

Voz 32 25:05 de te crucifican harían si yo hiciera

Voz 0324 25:07 eso te te gustaría hacerlo claro no habría pero bueno lo sobrias como que no saber soy un actor horroroso pero así no pero hay que ser actor para presentar la gala de los Goya hay que salir ahí decir ahí ser natural soy muy tímido tendría que tomar muchas sustancias sobre verme muchas botellas para poder hacerlos conciertazo entonces mejor no se lo proponga se refiere a zumos Berganza eh

Voz 32 25:35 por eso sí

Voz 0313 25:39 oye Mariano una última pregunta tú sabes algo de lo que están preparando Andreu y sirvió

Voz 31 25:44 yo sé algo no lo puedo contar mira mañana sea una saber mucho detalles pero sí que éste se negó a ser una una ceremonia fantástica ahí hay una hay una denuncia pues ello tú sabes que hambre Silvia maneja muy bien los tiempos televisivos maneja muy bien el contacto directo con el público es gente que que sabe mucho de esto antes nos hemos puesto encima de alguna colaboración fantástica allí de confianza mutua dictados aprendimos mucho de los que va que va a sorprender para bien

Voz 0313 26:16 a ver si a ver si disfrutamos todos Mariano Barroso presidente de la Academia de Cine un abrazo muy grande

Voz 0324 26:22 un abrazo para todos suerte adiós adiós

Voz 28 26:42 no

Voz 0313 26:50 el viernes estaremos en Sevilla hablando de los Goya y el viernes estrena la única candidata al Oscar a mejor película que faltaba por llegar a los cines españoles Green

Voz 33 26:59 la sombra de eco doppler alta islote infructuosas

Voz 0313 27:05 años sesenta un italo americano del Bronx es contratado como chófer de un pianista negro durante unas

Voz 0324 27:11 gira por el sur de Estados Unidos para encontrar

Voz 0313 27:13 alojamiento ese conductor debe confiar en el book en el Libro Verde que es una guía de los pocos establecimientos seguros para los afrontaría

Voz 33 27:23 acabas de llamaron tipo un doctor que está buscando

Voz 5 27:27 qué interesa no están doctor en Medicina

Voz 34 27:30 soy musitó voy a iniciar una gira por el sur más profundo que otros trabajos ha desempeñado

Voz 0324 27:37 la peli ha triunfado en el Festival de Toronto en los en los Globos de Oro tiene una sala Ali como protagonista el que protagonizó Mulay la Viggo Mortensen gordo conduce por lo visto algún puesto para esta película verdad sí pero esta está muy bien

Voz 21 27:56 está fantástico Viggo Mortensen y Eli el jamás siempre me cuesta más jamás salario nada eso es de Twitter no la sí sí sí la tercera temporada del brota estaba en House of cards es si el lo hace todo ultimamente este señoras eh está muy bien también es lo que más me gusta de una película que sospecho que va va a ser un éxito tremendo que yo tengo un problema con ella me parece que que está muy bien que el director Peter Farrelly tiene clarísimo lo que quiere hacer pero a mí me resulta previsible te quiero decir y si acaba una secuencia corta amparan la proyección te puedo contar lo que va a ocurrir en las siguientes te puedo contar cómo va a ser el final y eso no me gusta en el me gusta que me sorprendan te te el habla del racismo pero si hay un tono dramático y a veces de comedia

Voz 0324 29:06 hay mucha química entre los dos actores y es una película sobre el viaje no todas las cosas que ocurren en el viaje y sobre todo sin el año sesenta y dos te metes con un negro que va a entretener a los ricos que los ricos los parece un privilegio pero no le dejan dormir en sus hoteles ni comer en su restaurante no pero es como un tipo que no hace jazz en y música clásica sino música popular un virtuoso y la relación con este italiano que se pasa la vida de camarero guardaespaldas y tal con una familia super eh tradicional que está está muy bien en contadas la la la relación entre los dos personajes pero repito me da a mí me recuerda paseando SES seguirá la seis sí que era también la historia entre una anciana judía y millonaria a su chófer porque estaba fantástico Morgan Freeman no me recuerda a las películas el tono de las películas de Frank Capra toda el sobretodo esos finales felices y para que el espectador se vaya contento a su casa por eso te vio que va yo creo que va a ser un gran éxito y que es el tipo de película que la gente sale diciendo del cine pues qué bien lo hemos pasará hoy y luego yo tengo mis mis problemas con ella pero es es un producto comercial

Voz 14 30:42 muy bien hecho

Voz 21 30:59 tengo un amigo de excompañeros Db3 que nos está escuchando y dice mira o de una receta para para Boyero receta cinematográfica dedicada el el cóctel ruso ruso blanco del gran Le Bossi te recuerdan los ingredientes un poco de licor de café gotas de vodka leche y mucho hielo ha puesto el cóctel sí sí claro de ganarle bosque pues me voy corriendo a casa preparar

Voz 0313 31:23 antes el porque al ser elegido este cierre musical

Voz 21 31:26 yo adoro a este guitarrista elegante lleno de estilo que manoplas no pero aquí compuso yo creo una o uno de los temas más épicos vibrante románticos que han escrito para una película par concretamente para local giro uno Amis es una música que me me emociona añade que escucho es me y dices es es magnífico Mark Knopfler que va a venir este año al padre y nunca he visto a Knopfler horneado vino lo he visto en directo pero el Estado sí sí qué tal bien encima majo el Madrid pero sin alharacas pero sí puede haber sido vuelve a escribir un algo como local Quero fútbol esta noche si voy a ver a tu equipo como vais a remontar eso no lo sé pero le importa poco porque en menos de media hora en el estadio de San Mamés si se va a batir el récord de público para un partido de fútbol femenino sí están agotadas todas las entradas partido de Copa de la Reina de Bilbao Atlético de Madrid bueno me parece una una historia fantástica fíjate les vasco donde dos de por la entrada de las mujeres en sociedades gastronómicas generará raro Hondarribia te cuesta más de veinte mil personas estarán el partido el fútbol

Voz 0313 33:09 ha ido calando en otras partes eh pero calando calando calando yo estoy iba a ser una fiesta hay un récord del que yo me alegro un montón quería comentar muy bien

Voz 0324 33:20 tanto que Messi ya que lo digo ya sólo por ver ya que para mí el fútbol no es solo

Voz 0313 33:26 teniendo que viajar el viernes aseguraba nueve Sevilla muy contento

Voz 0324 33:30 ah vale vale Gas lector sorda pero está bien escaso de un abrazo hasta luego

Voz 14 33:42 la Ventana en las redes sociales La Ventana La Ventana

Voz 35 33:49 eh tenemos a los comentarista está por ahí Kiko Narváez Kiko a don Álvaro Benito qué tal buenas noches da a Gustavo López cómo estás Santi Cañizares muy buena los especialistas en lo suyo saludamos en El Larguero a Antoni Daimiel y qué tal hola muy buenas qué tal buenas no Iturralde González muy buen saludamos también a Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro qué tal supuesto vosotros los oyentes hola Paco

Voz 36 34:14 hola buenas noches y buenas noches

Voz 21 34:17 hola soy estábamos oponente creo que estamos todos no qué tal Manu me postrado muy bonita Manuela en Gran Hermano qué tal muy buena humanum buenas noches mano

Voz 37 34:25 las tardes buenas tardes nos cuesta ver porque no sé dónde vivo y hacemos y que ahora está grabado estoy ahora sí que estemos todos para discutir

Voz 15 34:39 ayer el larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Manu Carreño

Voz 38 34:49 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el fan

Voz 12 34:52 un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar tengo la sensación de que lo vamos

Voz 39 35:02 me disfrutar muchísimo el faro con Mara Torres nos encontramos esta noche

Voz 12 35:07 a partir de la una y media en la SER las cosas son como son hasta que un día algo cambia de buenas a primeras

Voz 40 35:20 esta temporada en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir de buenas a primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capel hacer

Voz 19 35:40 para llevar una vida sana no basta con alimentarse bien que es verdad que la cerveza me tiene muchas kilocalorías pero el problema es que no solamente nos está aportando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tienen nutrientes sino que además detiene la combustión o no el gasto de las gasas y de los hidratos

Voz 0542 35:55 ni tampoco hacer deporte a cualquier precio hay que estar en forma para poder correr no corre para estar en forma cuando cuidarse es el objetivo envío Ok Nos gusta tomarnos lo con humor

Voz 41 36:06 hay un plato que como si fuera la aldea gala de Astérix Obélix

Voz 0324 36:09 si llega de Hawai

Voz 41 36:11 el póquer como te decía

Voz 0542 36:13 no lo sé disponible cada dos semanas en Cadena Ser punto com plataformas digitales

Voz 42 36:23 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana

Voz 12 36:30 tu comunidad toda la sed

Voz 40 36:33 lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 38 36:45 vuelvo a casa IMIM

Voz 17 36:46 por que ha puesto un huerto ecológico en el cuarto de invitados te puedes creer que ha conseguido que la casa huela igual que la del campo es que te transporta menuda maravilla

Voz 38 36:54 José Luis de los centros de la SER dedicados al bienestar ves la vida de otra manera la presenta el encuentro el bienestar y una vida sostenible en el teatro Alcázar de Plasencia del quince al diecisiete de febrero con José Miguel Mulet Cristina Monge Loles León Antonio Resines Agatha Ruiz de la Prada David Trueba hay muchos más adquiere ya Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y visita al Parque Nacional de Monfragüe el municipio de Serradilla y disfruta de un paseo en barco por el río Tajo desde ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com encuentros del vienes

Voz 21 37:30 el punto patrocinan Junta de

Voz 38 37:32 Extremadura Diputación Provincial de Cáceres Ayuntamiento de Plasencia e Iberdrola

Voz 14 37:39 cariño a tenemos que instalarnos una alarma ya eso ayer robaron a los de enfrente no tenía la alarma sí por suerte no estaban en casa podrían haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 1 37:50 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu Godard llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 43 38:04 si sueñas con ser el primer humano que pisa a Marte o Venus o algo de eso no nos engañemos está difícil pero si tu sueño es hacer un crucero eso está hecho

Voz 44 38:14 cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes el Corte hasta sesenta y cinco por ciento de ahorro y hasta diez por ciento en una tarjeta regalo de El Corte Inglés reserva por sólo sesenta euros el precio pero igual además los niños viajan gratis o con grandes descuentos semana del crucero

Voz 40 38:30 por la realidad tus sueños consulta condiciones El Corte Inglés

Voz 45 38:34 la Ventana con Carles Francino después del cine ya antes de la economía tres conceptos fundamentales en la filosofía de la ventana buenas noticias noticias positivas personas extraordinarias historias que merecen la pena y cosas excepcionales para que para mejorar el mundo todo esto se condensa en una nueva iniciativa de Podium podcast María Jesús Espinosa de los Montero buenas tardes buenas tardes Carlas hoy quiero compartir con los oyentes el estreno de tres nuevos episodios del podcast de Yoigo pienso luego actúo una serie que da visibilidad a proyectos de cambio social a través de historias tan increíbles inspiradoras como la de Osman inmigrante ghanés fundador de NAS Cofidis Minds una organización que ha ofrecido formación en nuevas tecnologías a más de diez mil personas desde su fundación en dos mil doce su historia Nos ha sorprendido por su enorme capacidad de superación

Voz 1626 39:32 por su generosidad

Voz 46 39:35 a muchas otras niños para salvarles la muerte Jérez Emilio el esfuerzo es bella voz todas las personas también estarán de seguir creyendo entrar

Voz 45 39:54 o historias apasionantes como la de Inés y Rosario que sintieron la necesidad de actuar contra las tasas de paro tan desorbitantes entre los jóvenes y que han fundado Lab una asociación focalizada en la formación tecnológica a mujeres en situación de P

Voz 47 40:12 al es un programa el que mujeres que están desempleadas lo tienen trabajos precarios se pueden reinventar como programador hacen trece Se llama que una de las cosas que intentamos es hacer que los equipos de las empresas sean más diversos para que les

Voz 1869 40:25 productos digitales que se fabriquen en el Sussex

Voz 47 40:27 tipos con nombres y con mujeres y hacer del sector y del futuro algo más diverso

Voz 45 40:31 por último la historia de Carlos Rodrigo a través de la cual descubrimos el poder de la voluntad de lo que somos capaces cuando Nos empeño

Voz 1869 40:39 estamos en ello el protagonista padece un

Voz 45 40:41 a amiotrófica muscular espinal es la primera persona con movilidad reducida que estudia para convertirse en entrenador de fútbol rompiendo barreras

Voz 48 40:51 dicen que no puedo entre por otro motivo fíjate que yo Cruanyes me convencen pero como el motivo fue que no podía chutar el balón mira a mi con todo el respeto pero si me vino a la cabeza gastar el Benítez no ha hecho en su vida ya es un buen entrenador hasta donde yo sé pues claro no es como pero es bueno que como que por no chutar valor

Voz 45 41:11 no se pierdan cada semana pienso luego actúo en Podium podcast punto com la sección de Sociedad de El País una serie documental ofrecida por Yoigo que narra historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo

Voz 49 41:29 la ventaja de los números con su plan

Voz 38 41:31 Thiago

Voz 25 41:34 por este motivo son capaces de hundir coso Caja borroso convoquen pues los toros ahora que tengo tres siglos para que Wall Street bueno mañana se abre la sesión del que suena acampa saltan las sólo es un relato hicieron historia

Voz 0324 41:54 Santiago Niño Becerra buenas tardes Carles qué tal Santiago hola Roberto qué tal

Voz 0313 41:59 esta semana tenemos algunos titulares económicos muy destacados empezando por la epa lógicamente el la lectura más general que se ha hecho y chinos ajustamos a en fin a los grandes titulares de muchísimos medios es que dejamos atrás el mejor año dos mil dieciocho En cuanto a empleo se refiere desde hace no sé cuánto tiempo pero claro eso defiende exactamente como miremos las cifras por hagamos porque luego está la la la precariedad luego está la desigualdad luego estar un montón de cosas entonces lo de la botella medio llena medio vacía a ver qué prefiere susto muertes Santiago

Voz 1869 42:32 bueno pues ninguno de los dos cosas a ver si es que este tema lo hemos abordado en otras ocasiones es decir el poder la lectura que se puede hacer a una cifra estadística es una lectura unas lecturas que pueden ser interesado en cuanto a cifras es la

Voz 0313 42:55 jo en doce años sí de acuerdo pero lo que

Voz 1869 42:57 se ha dicho con letra muy pequeña en la página cuarenta y seis es que practicamente el saldo de este incremento de empleo se debe al empleo público porque por ejemplo la industria ha destruido empleo esto como digo se ha dicho pero pero con letra pequeña la página cuarenta y seis entonces a ver yo en SER

Voz 0313 43:22 dice os también bajó en servicios

Voz 1869 43:24 creo que no que un poco sí es decir es decir cuál es el problema el problema es que las cifras que son las que son evidentemente se les puede dar la vuelta según como se quiera hay una frase muy famosa de Winston Churchill qué dijo algo así como que las estadísticas convenientemente torturadas dicen lo que nosotros queramos en lo dijo Winston Churchill es decir un primer ministro que en fin muy muy conocido cuál es el problema el problema es lo que lo que todos apuntado es decir se ha creado empleo sí sí ahora ya dejemos al margen que sea sector público privado pero la tasa de actividad que es la proporción entre personas mayores de dieciséis años y menores de sesenta y cinco que manifiestan que desean trabajar el total de personas comprendidas entre dieciséis y sesenta ocho años en España es el cincuenta y nueve por ciento cuando en Dinamarca por ejemplo es del setenta y cuatro es decir que si en España más personas dejamos al margen ahora la razón más personas manifestaran que quieren trabajar es decir si la población susceptible de ser activa creciera la tasa de paro aumentaría porque no hay personas para muy puestos de trabajo para hablar de estas personas y y se olvida que un millón de residentes en España se han ido y no se olvida siete por ciento de las personas que tienen trabajo que están trabajando son pobres pero estadísticamente pobres no

Voz 0313 45:03 el diecisiete por ciento el diez por ciento

Voz 1869 45:06 por qué pues porque evidentemente no están trabajando un número de horas suficiente como para alcanzar el salario mínimo es decir que que sí que que que sí que ha aumentado el empleo evidentemente pero que hay zonas de sombra realmente muy importante mucho

Voz 0313 45:25 dentro de esas zonas de sombra Easy en fin ponemos el foco en en algunas en con

Voz 7 45:30 Loreto podemos hablar lo estamos haciendo de era de

Voz 0313 45:32 la precariedad laboral podemos hablar también de la de la crisis demográfica de más cosas pero todos estos elementos con jugados lo que hacen lo que pueden hacer es desentrañar cómo será nuestro futuro nuestro futuro inmediata a medio plazo a largo plazo pero con el medio ya ya ya tenemos yo quiero Santiago Pérez es posible hacer una prospección de hacia dónde vamos hacia dónde iremos pues no se dos cosas fundamentales la vivienda y la movilidad empecemos por la vivienda ver dónde viviremos a este paso

Voz 1869 46:03 a ver si el el tema de la vivienda excepto en casos muy concretos lo que tenemos que ir acostumbrando es acostumbrando los perdón es que en términos generales había las viviendas van a ser mujer es decir espacios muy reducidos a ver si si va a llegar a este este famoso proyecto que al final no sé cómo está de viviendas de diez metros cuadrados en Barcelona no lo sé

Voz 0324 46:29 no no pararon de momento bueno sí sí sí

Voz 1869 46:32 no no sé si va a llegar a esto no osea no lo sé pero que evidentemente las viviendas van a ser más pequeñas si sea esto esto es un hecho con lo cual bueno habrá que montarse la vida de otra forma de otra manera o y aquí entran pues una serie de parámetros de variables como pueden ser compartir vivienda etcétera etcétera que muchos jóvenes ya han entrado por por por esta vía

Voz 0313 46:54 ya alquilar o comprar claro

Voz 1869 46:56 y sí si por una razón sí han sobre todo para los jóvenes por la movilidad es decir a muchos jóvenes iban a mover porque el mercado de trabajo ya no es España trabajos Europa al menos al menos evidentemente esta movilidad te te complica mucho la vida a la hora de comprar o osea que el alquiler claramente claramente va más evidentemente con toda su su

Voz 0324 47:21 por secuencias que estamos muy lejos de la media europea verdad Santiago todavía en el tema ya alquiler de igual porque esto es les estamos estamos estamos lejos sí estamos lejos su sea

Voz 1869 47:30 pero esto se debe esto se debe yo he dado muchas interpretaciones es algo cultural quizá exactamente esa yo creo que aquí hay un tema cultural yo a esto lo llamo el mal de piedra los españoles tenemos el Madrid piedra y decir que por razones históricas históricamente el español medio ha sido muy pobres siempre ya considerado la vivienda como un común cobijo en consecuencia cuando se ha podido acceder a ser propietario de una vivienda pues mucha gente evidentemente ha comprado fijémonos que y en Catalunya ha habido muchos de estos Cataluña Galicia Asturias el personas que emigraron en Euskadi también personas emigraron al a la vuelta sean construir una casa potente una casa importante los que han podido para demostrar si que han triunfado evidentemente pero a la vez como como un refugio no sé decir o sea yo me he podido construir esto esto esto evidentes muy evidentemente es muy significativo luego por el tema de la pone el tema de la movilidad y y yo aquí ciento respecto a a pie a muchas personas parece ser que se está instalando la idea de que nos vamos a dedicar a cambiar automóviles de combustión interna con motores como se interna por automóviles eléctricos es decir uno por uno yo yo pienso que esto no va a ser así por varios motivos

Voz 0313 49:00 al menos en las ciudades

Voz 1869 49:02 y las ciudades ni en los campos tampones uno Rolling Stone en muchas tampoco eh por una razón muy simple en pie sea en primer lugar por el espacio y y a verse está llegando a un a un niveles a unos niveles de colapsos realmente muy importantes

Voz 0313 49:18 está hablando del vehículo privado aunque sí se que Baidu

Voz 1869 49:22 yo yo pienso yo pienso que en primer lugar la necesidad de movilidad para bajar mucho por temas profesionales

Voz 0313 49:29 sí sí éste lo comentamos el otro día es verdad

Voz 1869 49:31 en segundo lugar en segundo lugar yo pienso que es un voy al vehículo llámale vehículo compartido vehículo colectivo llamando como queráis es decir se un un un habitáculo que se moverá evidentemente de forma autónoma para siete u ocho personas que tú y a través de de una aplicación sin total otro hijo un algoritmo decidirá qué vehículo tienes más cerca subirá pagará as it hoy habrás pagado y evidentemente te llevará al sitio más próxima donde

Voz 0324 50:04 yo creo que eso quiere decir que habremos superado ya el conflicto con los taxis

Voz 1869 50:07 por descontado por descontado contado yo yo precisamente esto lo comentamos el otro día el el vehículo autónomo por ponen pongamos que Comillas es el enemigo común de UGT CSIT taxistas a ver si demente no estamos hablando para mañana de todas maneras no sé dónde he leído hoy y me parece que me parece que es el en Miami Las Vegas Estados Unidos sin Estados Unidos y creo que es Las Vegas ya se ha llegado a un nivel de vehículo autónomo nivel cuatro y el cuatro quiere decir hay cinco niveles y el nivel cuatro es un vehículo que ya pues toma muchas decisiones sólo que se puede mover en entornos conviviendo con otros vehículos y entonces claro es decir lo lo que pasa es que así como otros países pienso en Londres piensa sean puesto peajes la entrar de las ciudades en España parece ser que esta vía no se quiere adoptar

Voz 0313 51:13 bueno en Madrid están dando pasos eh

Voz 1869 51:16 pero

Voz 45 51:17 un placer y que pase sin viajes un peaje eh

Voz 1869 51:21 esto tiene muchos costes políticos Carlos

Voz 0313 51:23 sí claro si tiene costes políticos pero pero es un diseño de futuro que aclare los botes está de acuerdo o no pero es un diseño de futuro clarísimo y el proyecto de Madrid central por ejemplo que a partir de marzo llevará aparejadas multas para los vehículos que entren sin permiso de momento no se multa a nadie y la cosa va como va pero a partir de marzo empezar a multar

Voz 1869 51:41 sí pero Madrid

Voz 0324 51:44 Madre de peaje un peaje indirecto no por qué

Voz 1869 51:47 no me central yo yo pienso que va por la línea de la autocensura es decir oiga usted no entre sea Serra sea responsable sea lo que sea no entre

Voz 0313 51:56 el siguiente paso será ya poner peaje

Voz 1869 51:59 yo yo creo yo creo que sí pero pero cuando se exalta

Voz 0324 52:01 que sí que es una forma indirecta aunque sea de poner un peaje tras las sanciones

Voz 1869 52:07 no entras ya entonces bueno lo que pasa es que claro para para establecer este este estos tinglados de de prohibir acceder a zonas de ciudades etc etcétera el transporte público a funcionar con oficio

Voz 1626 52:20 el grupo

Voz 1869 52:21 porque si no funciona como un reloj suizo evidentemente aquello no

Voz 0313 52:24 esta esta de esa desaparición no pero esta reducción notable que tú que tú dibujan inquirió también contempla del del vehículo privado sobre todo en grandes ciudades de qué estamos hablando veinte años Santiago

Voz 1869 52:34 Eva no no menos muchísimo antes me hay un hay un dato muy curioso y es que la generación Y griega la los millennials

Voz 0313 52:41 si el número de de mil

Voz 1869 52:44 Dani Alves que no tienen carné de conducir Íñigo Íñigo vehículo es enorme ya enorme verdad es verdad que bueno pues porque un dicen bueno

Voz 0313 52:55 mejor tener un buen móvil no

Voz 1869 52:57 lentamente hay unos que no no pueden por por renta etc etcétera pero otros dicen no pero si no me hace falta de ser porque yo me llevo muy poco como tú dices a traves de comunicación electrónica llego a todas partes en una ciudad los transportes funcionan aceptablemente bien

Voz 0324 53:15 no

Voz 1869 53:16 con lo cual bueno un un un vehículo es un una un pin sacó de problemas no sea hace mantenerlo se buscar un aparcamiento el desplazamiento tal entonces lo que están haciendo muchos de ellos los que tienen carné claro evidentemente es cuando lo necesitan lo alquilan necesito por Unió en la semana lo que entonces bueno viven habitualmente sin automóvil cosa que bueno para una persona de de cuarenta y cinco años para arriba es absolutamente impensable vivir sin vehículo es muy