La Ventana (30/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 el Parlamento Europeo reconoce a Juan why do es el primer apartado de la resolución pactada después de horas y horas de negociación ya a punto de iniciarse el debate en la Eurocámara corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 00:21 hola buenas tardes exactamente si el Europarlamento reconocía agua ido así lo había ya apuntado el presidente de esta institución al iniciarse el plenario pero ahora hemos podido confirmar que todos los grupos parlamentarios mayoritarios es decir que el Grupo Socialista a sumar sus votos con populares y liberales para este reconocimiento un reconocimiento que realizará en el Europarlamento pidiendo a la alta representante ya los representantes de los gobiernos que haga lo mismo y esto es así aceptado por los socialistas europeos porque esta resolución incluye también la demanda del Grupo de Contacto demanda española para intentar que pueda buscarse una salida negociada en Venezuela un grupo de contacto sobre el que mañana van a tener que pronunciarse los ministros de Asuntos Exteriores en Rumanía que como sabéis es presidencia de turno europea

Voz 0313 01:11 qué más sabemos de Venezuela de lo que ocurre en Venezuela Ester Bazán

Voz 1454 01:14 pues allí recordamos que estaba convocado un paro de dos horas una movilización en la calle para visibilizar el apoyo a Why do e inmovilización que continúa todavía Maduro ha descartado esta mañana la convocatoria de presidenciales previstas para dos mil veinticinco y hace sólo unos minutos en el Congreso de los Diputados donde está compareciendo el ministro Borrell

Voz 2 01:30 ha reiterado el mensaje en estos momentos la única salida desde la política a la aguda crisis que atraviesa el país tiene que ser la convocatoria de unas nuevas elecciones y preciso presidenciales que puedan llevarse a término con las debidas garantías supervisión de la comunidad internacional

Voz 1454 01:53 los taxistas de Madrid están dispuestos a flexibilizar sus exigencias y son recibidos por

Voz 1231 01:57 presidente de la comunidad es lo que han asegurado en

Voz 1454 02:00 la concentración de está ahora en la Puerta del Sol en qué sentido Enrique García adelante

Voz 4 02:05 flexibilizan sus condiciones siempre que el Gobierno autonómico se siente con ellos a negociar en la propuesta de hoy hablaban de una hora mínima la contratación de la sube trece ahora dicen estar dispuestos a valorar rebajarla a quince minutos como en Cataluña Sergio Vega portavoz de Élite Taxi quiero hablar de quince mil

Voz 5 02:19 sobre contratación y el resto de propuestas valorarla positivamente hablemos ya estamos seguro que llegáramos a un acuerdo estarían dispuestos entonces en al menos estudiar la posibilidad de aceptar los quince minutos como en Cataluña aquí en Madrid parece que está siendo una de las propuestas viables dentro por lo ejemplo Cataluña como

Voz 4 02:41 el horario la postura de momento del Gobierno regional sigue siendo no regularla preguntas

Voz 1454 02:47 el presidente del Gobierno se va a implicar de lleno en el lanzamiento de la campaña de Pepu Hernández para la alcaldía de Madrid a pesar de que hay otro candidato es loca explican en el entorno de Pedro Sánchez que acaba de aterrizar en México allí va a ofrecer esta tarde una rueda de prensa en la que previsiblemente se le va a preguntar por este y otros asuntos enviada especial Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 03:04 sí buenas tardes es mucha la satisfacción en el entorno del presidente del Gobierno por el fichaje de Pepu Hernández no se explican que fue una idea del líder socialista y a pesar de que ya hay otro aspirante en esta carrera que es Manuel de la Rocha esas fuentes cercanas al presidente admiten con toda naturalidad que va a implicarse de lleno en impulsar al ex entrenador no temen que estos sacos producente a pesar de la falta de neutralidad que evidencia es más destacan que ha sido el propio Hernández quién ha pedido que se mantenga la competición interna Ferraz le ofrecía la opción de suspender las primarias porque los estatutos así lo permiten así que Pepu Hernández dará ticket en Madrid con Ángel Gabilondo y queda por despejar el cartel de las elecciones europeas para esas fuentes el candidato natural es el ministro Borrell aunque aseguran que el tema no está cerrado dan a entender que como ex ministro de Exteriores van a apurar hasta el final y que si sale del Gobierno será en el último momento

Voz 1454 03:56 así mientras en Podemos más de dos horas de reunión de su dirección en busca de un mensaje único hoy de una estrategia común para las elecciones de mayo previamente esa cita Errejón había anunciado que no acudiría Pablo Iglesias respondió en una carta reconociendo que Podemos tiene que negociar con él para parar a la derecha no es un traidor ha llegado a escribir unidad móvil José María Sendra Mariela Rubio adelante

Voz 1450 04:15 sí Irene Montero ha pedido el máximo órgano entre asambleas que avale la hoja de ruta de la dirección para solventar la crisis en Madrid negociar con Errejón pero con condiciones esta hoja de ruta pasa señalan desde el partido por encargar a la gestora de Madrid que ponga en marcha un procedimiento de primarias en Podemos el objetivo construir después una candidatura de Unidos Podemos junto Izquierda Unida sólo tras ese paso se buscará dicen estas fuentes la confluencia con el partido de Rejón más Madrid a la entrada de la reunión hablaba así la consejera regionalista diputada en la Asamblea Clara Serra

Voz 6 04:46 Madrid y cree que lo mejor para los madrileños y las madrileñas tienen que hacer lo mejor para Podemos niego lo ha venido porque el uso exclusivamente que no viniera a él habrá entendido que es la mejor manera de que tengamos un debate

Voz 7 04:58 la interferirá en ese debate sobre todo lo más importante es que debate

Voz 6 05:01 vamos juntos con voluntad de llegar a acuerdos

Voz 1450 05:05 todavía no ha intervenido Pablo Iglesias que lo hará telemáticamente ya han tomado la palabra la mayoría de los líderes autonómicos que han pedido sensatez en la reunión a puerta cerrada se prevé larga

Voz 1454 05:14 un tercio de la junta directiva de la SGAE tiene conflictos de intereses según la comisión deontológica de ese organismo Javier Torres buenas tardes

Voz 0907 05:21 buenas tardes esa comisión ha dictaminado que catorce miembros de esa junta de un total de treinta y cinco personas catorce tiene conflictos de intereses por una desproporcionada facturación por sus derechos de televisión entre esos miembros Hevia que es el actual presidente de SGAE además casi la totalidad de quiénes tienen esos conflictos de intereses son músicos que van a presentar alegaciones para lo cual tienen un plazo de dos días la existencia de conflictos de intereses no obliga a abandonar la directiva de la SGAE pero eso sí quiénes los tengan deberán abstenerse en todos los temas relacionados con el reparto del dinero generado por los derechos de autor que es precisamente la clave de la crisis que vive el ente

Voz 1733 05:58 y todavía tenemos que hablar de deporte José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas en quince minutos comienza a Carrusel deportivo con los partidos de Copa son toques de vuelta de cuartos de final el Betis Espanyol de las siete y media con uno a uno el Barça Sevilla a las nueve y media con cero a dos para los sevillistas en el partido de ida a esta hora Copa de la Reina también contaremos en Carrusel estos partidos al descanso el Real Sociedad uno Rayo cero media hora en el Levante cero Sevilla cero

Voz 8 06:20 a las ocho comience al Madrid Club de Fútbol Barça

Voz 1733 06:22 esta ahora comienza en San Mamés un Athletic Atlético con qué ambiente Iván Martín qué tal muy buenas

Voz 1179 06:26 buenas tardes todavía no hay dato oficial pero en torno a veinticinco mil espectadores viviendo un partido de fútbol femenino superando lo que se vivió en el Metropolitano en mayo dos mil dieciocho con veintidós doscientos dos personas rueda ya el balón seis de la primera parte buscando un hueco en las semifinales Athletic cero Atlético de Madrid féminas cero

Voz 1454 06:44 con grafias Ivan desde la sede veinte lo contamos todo en ser más deporte información ahora sigue La Ventana ya saben que nosotros volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este día a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 0295 06:56 ese ser

Voz 9 06:58 los informativos

Voz 10 07:03 hay quienes piensan que no hay quienes piensan que si hay quienes piensan que todo tiempo pasado fue mejor y quienes creen que lo mejor está por venir hay quien piensa que entre el blanco y el negro hay muchos grises

Voz 11 07:17 esto qué piensas del país

Voz 1136 07:22 vuelva a casa mi mujer que ha puesto un huerto ecológico en el cuarto de invitados te puedes creer ha conseguido que la casa huela igual que la del campo es que te transporta menuda

Voz 12 07:31 Arabiya cuando se les de los encuentros de la SER dedicados al bienestar es la vida de otra manera la SER presenta el encuentro el bienestar hizo una vida sostenible en el teatro Alcázar de Plasencia del quince al diecisiete de febrero con José Miguel Mulet Cristina Monge Loles León Antonio Resines Ágatha Ruiz de la Prada David Trueba hay muchos las adquiere ya Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y visita al Parque Nacional de Monfragüe el municipio de Serradilla y disfruta de un paseo en barco por el río Tajo desde ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar punto es patrocinan Junta de Extremadura Diputación Provincial de Cáceres Ayuntamiento de Plasencia e Iberdrola

Voz 13 08:15 hola cariño qué haces con el ordenador Miranda si podemos ponernos en alarma que desde que robaron a los el cuarto no

Voz 1231 08:20 aquella pero sí mostró pisos de alquiler pues en la web

Voz 13 08:23 Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya y nos cambiamos de pisos la vuelven a poner sí

Voz 14 08:28 se protege con Securitas Direct la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1804 08:41 no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen ya ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya Paca de lounge que a ti qué te importa

Voz 9 09:05 esta semana los cuartos de final de la Copa del Rey miércoles

Voz 0295 09:11 una hora menos en Canarias comenzamos a través de ser más con el Betis Espanyol en Huelva uno en la ida le pega Canard elevado el Sevilla dos cero de renta con el que los andaluces que Gaga el cambio noche de nueve las dotes bueno debes información y análisis de la actualidad desde las nueve el ser más Hora Veinticinco con Ángels Barceló Cadena SER

Voz 16 09:55 la Ventana con Carles Francino

Voz 17 10:04 me

Voz 0313 10:26 los los siete Díez las seis y diez en Canarias esta tarde hemos abierto la ventana hablando de un estudio acerca del impacto de las pantallas en la vida familiar y hemos sabido que de media los niños tienen su primera Tablet a los diez años del primer móvil a los trece es decir un acceso muy temprano muy precoz a todo el mundo de internet un mundo que tiene de todo bueno pues en ese mundo de la red las injurias y las amenazas son algunos de los hechos que más se repiten de hecho Se calcula que entre el sesenta y el noventa por ciento de las personas víctimas de este odio no denuncian bueno para combatir ese fenómeno también se puede luchar desde dentro de la propia red hoy hablamos de la segunda edición de somos más una iniciativa puesta en marcha en esta dirección precisamente por Google

Voz 11 11:11 miles de rumanos contra el discurso del odio y el radicalismo un pequeño gesto que dio voz a la realidad de una sociedad cada día más diversa y es que Youtube está lleno de voces muchas voces buenas tardes

Voz 3 11:30 buenas tardes Antonio ex manager de políticas

Voz 0313 11:33 públicas para Google España somos más tiene tres objetivos no uno de los pilares está precisamente en hecho comentábamos en la formación de los adolescentes en los centros de cierro está muy bien pero hacerlo ya no es tan sencillo como ese acceso Antonio cuál es el sistema ver

Voz 3 11:47 pues lo hacemos a través de la UGT que tiene contacto con los profesores en todos los centros públicos de todo el Estado también a través de una regulación que tiene especial acceso a los centros son concertados y así podemos ofrecer una formación a estos adolescentes a los más jóvenes de manera presencial a través de tres talleres en los que con un juego de rol pues se ponen en los zapatos de las víctimas de mensajes de odio que puede acabar en radicalización entonces entiende cuál es esta problemática aprender a detectar los mensajes de odio a evitarlos ir denunciarlos

Voz 0313 12:27 porque es muy frecuente que los chavales no sean conscientes de eso de que no los detecten a tiempo

Voz 3 12:32 es habitual que que un lenguaje pues muy coloquial y en ocasiones pues hasta vulgar ese pasen por alto situaciones en las que hay minorías que se pueden sentir discriminadas y que haya compañeros suyos del mismo centro escolar que ni siquiera perciba con esos comentarios puedan estar discriminando a otros compañeros suyos

Voz 0313 12:56 en el caso concreto de de Youtube

Voz 8 12:58 se adopta algún tipo de medida preventiva para evitar

Voz 0313 13:01 el el radicalismo

Voz 3 13:03 pues la gran campaña que hemos realizado para la prevención y para la sensibilización en especial de los jóvenes es este programa somos más contra el radicalismo hemos hecho con seis ministerios del Gobierno de España con estas dos asociaciones con la UGT y la Fundación Jóvenes y Desarrollo y Agüero qué propone esto a nivel europeo

Voz 0313 13:26 la la prevención desde

Voz 3 13:27 luego es la clave pero pero está claro que hay que tomar medidas tan bien en caso de que pues esas esos mensajes de odio lleguen a ocurrir no ir por eso también sensibilizar en la denuncia los casos que ocurren facilitamos estoy cualquier usuario de Youtube pueda señalar un contenido por considerarlo inapropiado e inmediatamente cuando lo revisa

Voz 0313 13:53 yo estoy mirando datos Antonio Higuero cosa una campaña ambicioso porque el objetivo está en en en formaron echar una mano a miles de estudiantes estamos hablando de miles eh

Voz 3 14:02 si el año pasado vamos el curso escolar pasado hemos formado a más de veintiocho mil en este curso nos proponemos superar los treinta mil y además llegando a todas las regiones del Estado formando a más de setecientos cincuenta docentes en más de doscientos cincuenta centros escolares sí que los números sabiendo que esto es una formación presencial desde luego son enormes

Voz 0313 14:26 bueno esta nueva edición de la campaña cuenta con con ocho embajadores de de You Tube que utiliza no van a utilizar sus canales pues para eso para promover el cambio y que hacer frente a este discurso del odio el sectarismo y la y la intolerancia en Radio Jerez tenemos a una de esas personas ante a sus buenas tardes hola buenas tardes el bienvenido bueno su nombre senda Luisa nació y creció en Sonora en México tiene treinta y tres años está casada ha vivido en varios lugares en los últimos tiempos incluyendo Arizona que Jalisco Lille en Francia o Granada y actualmente vive vive en Jerez tú eres mexicana viajar lo mucho como Diego vivido en lugares distintos del mundo compartes en Youtube cómo ha sido tu experiencia como inmigrante en España porque cuentas atención oyentes cosas como ésta

Voz 18 15:09 no me digas analista de nuevo y bienvenidos a este nuevo vídeo cuando alguien que nunca ha visitado México piensa que todos los mexicano queremos ir de nuestro país y que el único motivo para emigrar es porque no tienen nuestro adorado mi me da muchísimo coraje cuando sin conocerme me dicen que les da miedo mi país desgraciadamente ven cosas que no voy a negar pero los medios de han encargado de hacer que el mundo crea que México es totalmente inseguro esto no es así pues visitar México con tranquilidad volver al país un monstruo

Voz 0313 15:41 cómo ha sido tu experiencia exactamente cuéntanos ande

Voz 8 15:44 pues sobre todo al principio cuando recién llegue aquí un creo que harán más irle más vulnerable a los comentarios y me afectaban mucho cuando la gente sin conocerme ni siquiera me preguntaba a mi nombre y me preguntaba directamente por mi acento que si de dónde era y en cuanto decía de México y del tirón decía un México que peligroso que miedo cosas así hay un yo en México la verdad que siempre viví muy tranquila nunca tuve ningún tipo de de problemas en ese sentido y entonces me chocaba bastante que que me hicieran ese tipo de comentarios

Voz 0313 16:25 ha habido comentarios que pudiéramos calificar de odio por la red

Voz 8 16:29 por la red pues si la gente se toma algunas cosas que digo de la manera equivocaba yo en ningún momento lo lo digo con con maldad al revés simplemente es estoy estableciendo que existen diferencias no estoy valorizado si está bien o mal o lo que sea mejor México que sea mejor España pero se sienten atacados por algún motivo ir siempre no falta que me digan vete a tu país sino te guste España qué haces aquí su DACA más risa que me digan sudar siempre en Méjico este norte me su perro lograr blancos

Voz 0313 17:06 oye que te osea teme tú te metes en Youtube para intentar desmontar los estereotipos que rodean la imagen de de tu país no básicamente por eso por algo más realmente al príncipe

Voz 8 17:14 no fue porque yo siempre fui bastante tímida hay para mí era como una terapia de hecho primero hacia los vídeos sin sin voz solo era maquillando mi lograba yo mi voz a parte ir poco a poco fui dando confianza y una vez que fui ya ganando esa confianza ya me atreví a hablar de otros temas pero lo que me pasó fue que cuando llegue a España me esa timidez aumento porque al claro yo sentirme diferente quería pasar desapercibida no quería hablar con nadie no no quería que me identificaran a instalar mexicana y me empezaron a hacer preguntas lo comento

Voz 0313 17:54 a este tipo Antonio qué importancia qué peso tiene en estos embajadores y embajadoras en la campaña que que habéis puesto en marcha en Google

Voz 3 18:01 tienen una importancia crucial porque estos youtubers son eh pues probablemente las figuras que nuestros adolescentes y jóvenes más admira como pues hace un par de décadas les pasaba solo a actores cantantes o colistas no entonces él el que estas personas sean las que trans la de la importancia de valores como pues la solidaridad o valores como el respeto a la diversidad como la tolerancia el distinto nos parecían imprescindibles para que los jóvenes primero escucha del mensaje cosa que no hacen lo trasladan a la labor otros actores más tradicionales en segundo lugar para que lo entiendan y sobre todo para que lo hagan suyo

Voz 0313 18:46 cuántos seguidores tienes en tu canal ande por por curiosidad eh

Voz 8 18:49 casi casi nueve mil

Voz 0313 18:52 si te fijas algún objetivo o esto va según fluya según surja

Voz 8 18:56 según vaya fluyendo de hecho no al principio ni me lo miraba en mi esposo era el que más Mencía ya tienes tanto de atendía no quiero saber

Voz 0313 19:06 te empezaste hace cuánto tiempo con el canal de Youtube

Voz 8 19:09 casi tres años tres años

Voz 0313 19:11 de momento con ganas a seguir no es que todavía queda tarea por hacer

Voz 8 19:16 claro sí ahora más que nunca además que cada vez me voy sintiendo más segura y cada vez voy teniendo más claro el mensaje que quiero comunicar entonces ahora sobre todo con esta campaña me he dado cuenta que que los vídeos que he hecho pues si si sirven de algo sirve para que más gente y sobre todo los más jóvenes pues aprendan que está bien ser diferente que está bien la diversidad que que todos somos diferentes

Voz 0313 19:44 está muy bien esta campaña porque además del caso de ante azul está pues no se hará un escudero que muestran su canal las tradiciones propias de la cultura gitana está Antón lo Fer que subo vídeos en formato sketches retos y cortometrajes está de vermut que son un grupo de jóvenes que dan visibilidad al colectivo LGTB Icub está Coco de ese que habla de fútbol a Internet en tono de comedia

Voz 1 20:04 que eso está muy bien es fantástica

Voz 1454 20:07 Antonio Vargas sondeo sur muchísimas gracias por estar en La Ventana para contarlo e voto Margarita hasta pronto son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 19 20:20 necesitan ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informa Ep en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco Canal de Isabel Segunda cuidamos el Aqua quizá

Voz 20 20:37 esta algo muy grande se está cocinando en brinco de del uno al diez de febrero viene a tu tienda renueva tu cocina al mejor precio vírico de precios bajos todos los días

Voz 0867 20:49 antes de nada antes de que hablemos de Pepu del taxi idea lío de podemos de verdad nos estamos volviendo locos no Begoña Villacís elimina de su cuenta de Instagram una foto con Pepu Hernández el candidato de Pedro Sánchez desde hoy a la alcaldía de Madrid coincidieron en un acto de carácter benéfico a finales del año pasado lo de los compañeros el diario punto es desde hoy esa foto que llevaba además un mensaje muy cariñoso esa foto ha desaparecido de su cuenta

Voz 7 21:18 otra de redes sociales el partido

Voz 0867 21:20 popular ha difundido esta tarde un vídeo en el que Pepu Hernández participa en un acto en el periódico La Razón le preguntan uno le pregunta el periodista Javier González Ferrari por Zapatero por Mariano Rajoy

Voz 7 21:33 como presidente del Gobierno a un aficionado al baloncesto como Zapatero o un aficionado al ciclismo como Rajoy prefiere lo mejor para el país a cuál de los dos Lepe usted con más reflejos para marcar un triple en el último minuto durante el acto en esto creo que Mariano Rajoy a notarías el triple al menos lo podría lanzar no podría lanzar veo con mayor capacidad reflejos la verdad es que tiene su gracia pero la grabación

Voz 0867 22:01 es del año dos mil ocho que tire la primera piedra aquel que no haya dicho en subida algo de lo que tenga que arrepentirse por ejemplo la candidata del Partido Popular a la Asamblea de Madrid Díaz Ayuso que en el año dos mil catorce escribió en su blog personal sobre el feminismo que había mujeres que iban a los juzgados a desplomara a sus maridos hace meses que ese bloc de Díaz Ayuso no se puede leer ese bloc dirige directamente la página de la Comunidad de Madrid

Voz 21 22:28 la Ventana de Madrid

Voz 9 22:37 y qué puede hacer desató dos Porro

Voz 0867 22:47 y cuenta nueva a pesar de que la Comunidad de Madrid ha rechazado hoy todas las propuestas de los taxistas

Voz 0177 22:52 bueno hemos recibido una propuesta es una propuesta que es inaceptable en todos sus términos ya lo dijimos que todo lo que supusiera intentar eliminar la súbita es por supuesto no los iba en contra

Voz 9 23:03 a pesar de ser chato claro de Ángel Garrido

Voz 0867 23:05 los taxistas están abiertos a negociar a resolver un conflicto que dura ya diez días sin acuerdo la situación les conduce a más días de paros con economías que están ya muy sentidas por todas estas jornadas tercer día consecutivo en la Puerta del Sol allí está Enrique García Enrique qué tal muy buenas tardes

Voz 0465 23:23 qué tal buenas tardes Xavier la protesta hasta las siete de la tarde rápidamente

Voz 22 23:29 se han vuelto a la Gran Vía que exacto

Voz 0465 23:31 está en este momento unos tres mil manifestantes están parados a la altura de los juzgados contencioso administrativos pretenden ir a Cibeles pero fortísimo cordón policial de antidisturbios no les deja pasan son mucho más que ayer en este momento gritan nuevo jugamos taxistas no terrorista intenciones el llegar a ver si te parece cuento no último ya es que los taxistas flexibilizan sus condiciones pero siempre que el Gobierno autonómico se siente con ellos a negociar la propuesta que hoy han presentado al desván de una hora mínimo en la contratación de los hubiese y ahora dicen estar dispuestos a quince minutos esta Press contratación como se ha hecho en Cataluña no contaba Sergio Vega portavoz de Élite Taxi

Voz 5 24:16 era hablar de quince minutos sobre contratación y el resto de propuestas valorarla positivamente hablemos ya estamos seguro que llegaremos a un acuerdo sea estarían dispuestos entonces en al menos estudiar la posibilidad de aceptar los quince minutos como en Cataluña aquí en Madrid parece que está siendo una de las propuestas viables dentro por ejemplo Cataluña como muy bien dices con lo cual estamos positivamente abiertos a balón

Voz 0867 24:39 a los taxistas abiertos a la negociación instó en Sol y en el entorno de Gran Vía como nos contaba Enrique y la Gran Vía que está otra vez a punto de ser cortada por los taxistas muy cerca de allí en la calle Princesa cerrojazo informativo que el Consejo Ciudadano de Podemos en el que se consuma la marcha atrás de Pablo Iglesias tras la crisis abierta por Íñigo Errejón Iglesias baja el pistón por primera vez admite que Errejón debe ser aliado de vemos Mariela Rubio está allí dentro de las limitaciones informativas que impone podemos Mariela que sabemos de del resultado de ese consejo buenas tardes

Voz 1450 25:09 Juan buenas tardes bueno pues todavía no ha intervenido Pablo Iglesias que lo hará telemáticamente pero han tomado la palabra en la mayoría de líderes autonómicos que han pedido sensatez en esta reunión qué habría Irene Montero y que según fuentes presentes en Prince cesados ha pedido el máximo órgano entre asambleas que avale la hoja de ruta de la dirección para solventar esta crisis en Madrid negociar con Errejón sí pero no de inmediato el proceso pasa señalan desde el partido por encargar a la gestora de Madrid que ponga en marcha un procedimiento de primarias en Podemos el objetivo elaborar una lista y construir del pues una candidatura de Unidos Podemos junto a Izquierda Unida sólo tras ese paso se buscará la confluencia con el partido de Iñigo Errejón con más Madrid a la entrada de la reunión desde Torrejón su mano derecha Jorge uno evidenciaba que las posiciones de fondo sobre la marca más Madrid o sobre quién va a liderar este proceso de negociación siguen estando muy alejadas escuchamos

Voz 23 25:59 yo creo que han reflexionado y que han entendido que hay una candidatura que es la que puede sacar al Partido Popular de las instituciones buena Íñigo será vetado ya ha entendido que si eso era un escollo para llegar a acuerdos pues que no pasa nada que no hay ningún problema que aquí lo que importa es mirar hacia fuera y convencerá a la gente como digo para desalojar al Partido Popular que es el único objetivo mayo más Madrid más Gürtel en lo que va a haber

Voz 1450 26:20 en el más Madrid más Gürtel crecía a Jorge Moreno buenos recordemos que la carta que hoy publica Iglesias en Facebook admite como legítima la propuesta de superar Unidos Podemos pero considera que es un plató en a un planteamiento erróneo y que no sea debatido en los órganos ni se ha sometido a las bases ello insiste antes de negociar debe darse en Podemos un debate interno sosegado esta reunión que en el fondo Javier sol en Niza la oferta de diálogo Errejón con la que Montero respondía el lunes a los varones que habían pedido una lista unitaria se prevé larga

Voz 0867 26:49 gracias Mariela continuamos calientes del resultado de esa reunión dos minutos de pausa hay saludamos enseguida al secretario general del PSOE de Madrid estará con nosotros por razones obvias José Manuel Franco

Voz 25 27:04 que sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 26 27:17 noche a partir de las once y media Larguero con Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño hola Marc muy buenas las buenas noches vaya

Voz 1 27:26 carrera que te queremos decir con Sergio Scariolo que tal bueno antes Jorge Garbajosa muy buenas colada aún Pau Gasol buenas noches buenas noches Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en el Larguero Rafa Nadal muy buena ola buena enseres Iniesta Keylor Navas buenas noches Arantxa Sánchez Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 9 27:46 a la banda al completo la banda completo

Voz 27 27:48 cada no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias que nos también en el Larguero punto es Cadena SER

Voz 1189 27:57 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa red de emisoras inicia la Cadena SER lleva muchos años aquí

Voz 9 28:04 añade muchos años contigo

Voz 1189 28:08 qué tal vez demasiado no perdón digo que tal vez demasiados después ya habría que atacan Taser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER ya cansa esto pero nombre que que que que que broma hombre quebró renombre no nos asusté

Voz 28 28:27 cadena SER

Voz 1 28:29 estaremos siempre con cara se al idiota locutor

Voz 29 28:36 estos sección está Gil meses vale entonces era media ahora no eso que hoy separan lo que la plaza que acabarían

Voz 27 28:46 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna en un mail con David Broncano

Voz 7 28:54 no somos yo tuve síguenos también en nuestra aplicación

Voz 27 28:56 la cita viene a ser un poco más

Voz 29 28:59 no esto no tiene nada

Voz 7 29:08 Atlanta de Estado de EEUU de América

Voz 30 29:12 se les vence esta casa de los faroles impelido mil espectadores lo disfrutarán desde lo dices así lo vas viviendo en la Superbowl

Voz 0295 29:25 se juega aquí un domingo desde las once y media de la noche una hora menos en Canarias a la aplicación de Cadena SER o Cadena Ser punto com fiebre gire radio arrancamos a través de tibial de ser más y al acabar el sea el Deportivo tendrá acento Bilal habitual como todos los años y esta americana porque obvio ponga cigarrillo sexo Iker el guión Gabi come perro Enrique Martín Rodríguez Chércoles contamos el mayor espectáculo deportivo de la radio Los Ángeles ratings

Voz 9 29:59 vi England juega en la Cadena Ser donde si no

Voz 0827 30:07 son ya las siete y media de la tarde la ven

Voz 21 30:09 Ana de Madrid

Voz 0867 30:13 los suelos saludamos a José Manuel Franco al secretario general del PSOE de Madrid pero antes tenemos que regresar otra vez en directo al centro de la capital decíamos que de la Puerta del Sol los taxistas y Abadía Serranito moviendo hacia la Gran Vía que trataban de llegar a Cibeles se había producido alguna carga policial en ese recorrido como digo vamos a regresar otra vez a la calle y está Enrique García cuál es la situación ahora mismo Enrique buenas

Voz 31 30:40 lo proclaman que hoy va a tener por escucharnos Enrique muchas buenas tardes

Voz 9 30:47 Bruno ahora mismo

Voz 31 30:48 teniente se escucha perfectamente los gritos de los manifestantes que ahora mismo como digo

Voz 0867 30:54 de corren el centro de la capital que repiten un poco la la concentración de ayer la marcha de ayer

Voz 1480 30:59 cuando iban rumbo a la Paz

Voz 0867 31:02 esta de Cibeles eh vamos a ver si podemos escuchar a Enrique García enseguida antes vamos a recordar la última propuesta el rechazo de la propuesta a los taxistas del presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido

Voz 0177 31:13 bueno hemos recibido una propuesta es una propuesta que es inaceptable en todos sus términos ya lo dijimos que todo lo que supusiera intentar eliminar la súbita es por supuesto no se iba a encontrar en ningún punto de acuerdo no lo hay las han incrementado en la radicalidad su propia propuesta siglos anteriores por lo tanto creo que es evidente que los representantes de los taxistas lo que está dirigiendo un representantes no los taxistas lo quiero dejar también muy claro lo que pretende exclusivamente que desaparezcan las subvenciones que hay la Comunidad de Madrid no bastaron

Voz 0867 31:41 Enrique vamos a ver si horas y lo conseguimos cuál es la situación en estos momentos en el centro de la capital

Voz 0465 31:46 hola Javier están parados frente al número dieciséis de la Gran Vía quieren avanzar hacia Cibeles pero hay un fortísimo cordón de antidisturbios que no nos dejan pasar a los te lo intentan desde pescan no dejan de medir antidisturbios aquí se han vivido momentos hacen Fiol en este momento Javier da policial está en retroceso están y lo están bajando a Cibeles y los manifestantes también por lo tanto

Voz 32 32:10 día dando la Gran Vía

Voz 31 32:13 para avanzando gracias Enrique José Manuel Franco secretario general del PSOE de Madrid qué tal buenas tardes

Voz 1231 32:19 muy bien cómo está la verdad María pues si la cosa complicada me viene bien pero estas cosas humanos emotivo no aguda de taxistas suele no termine de resolverse parece que no que yo ríe

Voz 0867 32:32 en la Comunidad de Madrid llegó la última propuesta de los taxistas los taxistas parece que quieren flexibilizar la negociación porque son ya muchos días y evidentemente se resiente la economía de cualquier familia después de diez días de de paro indefinido de del sector pero bueno vamos a ver de otra cosa no que ustedes

Voz 7 32:47 que era siempre te hace parece un problema desde cuándo lo sabía usted

Voz 1231 32:53 pues con certeza y seguridad el día antes y con inseguridad con el rumor y la posibilidad desde hace aproximadamente quince días

Voz 0867 33:06 era Pepu por descarte por desesperación han pasado ustedes por ministros ex ministros seleccionador de fútbol que estuvo también en mente todos habían dicho que no a Pepu Hernández ha explicado ustedes dónde se mete

Voz 1231 33:19 creo que es plenamente consciente donde se mete hay algunos no es pues han sido a título preventivo más que otra cosa

Voz 0827 33:26 con lo cual lo que hace PP

Voz 1231 33:28 tu Hernández en este caso tiene un valor infinito primero porque es un acto de valentía no es fácil ahora mismo comprometerse con un partido político desde la independencia y además esto mina decirnos a los socialistas que todavía mantenemos un atractivo suficiente como para que personas con el perfil de Pepo con con la con lo que han vivido con el prestigio que tienen quieran comprometerse con nosotros para abordar una empresa tan difícil como apasionante como es intentar obtener la Alcaldía de Madrid vamos a escuchar a puerta

Voz 0867 34:06 en el vídeo que ha difundido hoy a través de sus redes sociales

Voz 33 34:09 en el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad el trabajo en equipo el respeto compromiso los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid estoy buscando jugadores te apuntas esta invitación de Pepe

Voz 0867 34:24 Hernández hay que interpretarla como que el proyecto va a contar con más independientes hay más sorpresas en la cartera

Voz 1231 34:31 pues a día de hoy no descartamos nada pero yo creo que Pepu Hernández suponiendo que sea candidato eh porque yo quiero dejar no muy claro a día de hoy es precandidato yo todas las cosas que habla de su grandeza moral es que está dispuesto a someterse a primarias como debe ser mi partido los candidatos los dijimos por primarias no sé que pueda haber sorpresas dicho todo esto dicho texto puede haber algún compañero compañera que decida presentarse sí puede haber va a ver de hecho competición sana democrática si después de este proceso Pepu Hernández es elegido candidato a la alcaldía de Madrid tendrá un magnífico equipo de compañeras y compañeros social echa usted

Voz 0867 35:09 el freno en lo digo porque claro ustedes presentan al candidato el domingo verdad

Voz 1231 35:15 presentamos al precandidato el domingo se presenta él quiere contar con la presencia al presidente del Gobierno y el presidente del Gobierno pues va a estar encantado de acompañarle en esa presentación el domingo pero es un acto uno que organiza trescientos como precandidato

Voz 0867 35:30 candidato a las primarias pero al presidente del Gobierno

Voz 1231 35:33 va el presidente del Gobierno va usted yo también pero pero quiero dejar claro que yo estaré en cualquier caso ante cualquier candidato o precandidato que me lo pida e también puedo garantizar que el proceso que se abre en el partido socialista va a ser absolutamente garantista transparente e imparcial por parte de ejecutiva que yo represento

Voz 0867 35:53 Pedro Sánchez va a estar en todos los actos de todos los candidatos que se presenten

Voz 1231 35:57 pues no sé si su agenda se lo permita seguro que sí

Voz 0867 36:00 estoy seguro sino agenda sólo permite estoy convencido

Voz 1231 36:02 le conozco y sé que va a jugar con esa transparencia hay con esa lealtad orgánica

Voz 0867 36:08 creo que escucha Manuel de la Rocha es la única persona el único militante socialista que de momento ha confirmado que sí que él quiere ser candidato a las primarias

Voz 34 36:16 los direcciones del partido tienen que ser neutrales en un detener no no un ellos las mismas condiciones para este proceso en que secretario general prefiera a uno o a otro no va a condicionar estoy convencido que quién eh este proceso democrático y libre de los socialistas madrileños

Voz 1231 36:37 esto es así suscribo absolutamente lo que dice Malla Rocha y además le puedo garantizar a él y a cualquier compañero acompañada que se presente que va a ser así que van a disponer todos los mismos medios bueno lo veremos un casi poder empeñar mi palabra yo tomo nota muchas gracias

Voz 0867 36:54 mucho militante inquieto hay mucho militante cabreado usted como Secretario General como él explica a los suyos que tengan que buscar talento fuera yo

Voz 1231 37:04 creo que no se trata tanto de buscar talento fuera como de abrir el partido a personas que puedan aportar algo yo creo que de eso se trata no es que en el partido y quiero dejarlo muy claro no haya compañeras y compañeros perfectamente capacitadas capacitados para ser candidato a la alcaldía de Madrid que los hay seguro que hay decenas pero creo que es un ejercicio democrático magnífico que abramos el partido a gente que venga ayudar a gente que venga aportar a gente implicada en lo que llamamos sociedad civil y que tenga mucho que aportar que tengan nuevas ideas que no renueven a nosotros a socialista pero no que ayuden a ganar

Voz 0867 37:40 le pregunta no es un peligro no que un partido con más de ciento cincuenta años de historia sitúe a dos independientes en sus carteles electorales

Voz 1231 37:47 yo no lo veo como peligro yo lo veo justo lo contrario como una oportunidad como ejercicio de apertura sociedad Pepu y Carmena suman nosotros vamos a pretender que sume Pepo Si al final excandidato esto espero que bueno puede puede que lo sea usted un choque así que bueno hombre que tiene posibilidades indudablemente pero por hecho no ve nada yo espero que Pepu el número de votos necesarios Pepo el candidato o candidata que se presente para situarnos en el tablero político madrileño en situación de ganadores en situación de realmente influir en la vida política de Madrid eso es lo que queremos ser decisivos para el futuro político de Madrid

Voz 0867 38:29 Carmena dijo que sino ganase marcha Pepu Hernández está dispuesto a pasarse cuatro años en oposición si es necesario

Voz 1231 38:36 pues Hernández Si es el candidato si te toca estar en la oposición estará cuatro años y los que sean necesarios que ha grabado que quede grabado me gusta que que degradada con

Voz 0867 38:47 los entero Purificación Causapié de la noticia

Voz 1231 38:50 le llamó usted a alguien antes de

Voz 0867 38:52 de que La Sexta la difundir no citarán

Voz 1231 38:55 yo hablé con públicos a pie en varias ocasiones creo que la última ocasión que Hable con ella fue el viernes último efectivamente pero como no estaba plenamente decidido plenamente insisto que fuese Pepo la persona que el propio presidente del Gobierno el partido yo habíamos pensado que podría ayudarnos con una estaba totalmente decidido no le comenté absolutamente nada pero obligados a pie es una persona con la que podemos y debemos contar en el futuro veremos para que si ella quede claro porque también existe la posibilidad de que ella decide presentarse a primarias no sé mañana ha convocado a los medios eso será digo no tiene ninguna pista absolutamente ninguna de verdad respetaré respetaré de verdad como no puede ser además otra forma lo que ella decida no presentarse pues por supuesto será una precandidata más

Voz 7 39:41 y que competirá en igualdad de condiciones José Manuel Franco gracias como siempre porvenir este programa Il entrego le devuelvo la Gran Vía otra vez para mí es un placer hasta la próxima secretaria

Voz 0867 39:51 ustedes mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte en La Ventana de Madrid hasta mañana adiós

Voz 36 40:04 las opiniones espero que seamos capaces todos de opinar sin perderle el respeto sobre todo a la autoridad en este campo claro rarísima también falta e Illano Bultaco clavado en un brazo el árbitro lo ha visto yo tengo muchas dudas la verdad piano para mí o peligroso rápido falta algún piano en el campo y estoy justo enfrente de ocurrió en el campo no me parece lo que es falta dentro de una dentro de nuestro el campo en el vestuario de Sebastopol lo digo es lo que dice van viendo jugar primero toca balón para mí es falta de ejemplo de la de la cabeza oye tú y hombre que os queréis cualquier cosa quedar y tirar

Voz 27 40:40 el larguero de lunes a viernes desde las once y media una hora menos en Cannes

Voz 9 40:44 Arias Manu Carreño que apenas eh

Voz 15 40:48 sí

Voz 16 40:52 la Ventana con Carles Francino

Voz 27 40:57 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca Cadena SER

Voz 1 41:13 hacemos historia si proyecto realmente interesantes muy novedosos cada tarde Chevy dorado hola que no traes hoy

Voz 1136 41:19 hoy toca consejo emprendedor de pedimos a los responsables de los proyectos que pasean por estartapeando que compartan con nuestra comunidad su experiencia que pongan el foco en aquello que han aprendido en el desarrollo de sus proyectos personales hoy le toca el turno a Miriam Bergman ella ex CEO de él la plataforma online de gestión de talento en el mundo de la moda Match Mahut ellos poner en contacto a profesionales freelance con la industria lo principal para Miriam Inés

Voz 22 41:45 seguramente que tengan muchas ganas que realmente que sean pacientes porque hay veces que tenemos que estar tags pues se caen por una cosa o por otra pero es porque hay que tener un poco de paciencia realmente y Andrés duro no es fácil pero te dan unas ganas yo me levanto de una manera con unas ganas de de hacer esto Ike realmente ese aporte algo también a la sociedad quién no me levantaba con estas ganas tal vez para otro tipo de empresas

Voz 1136 42:15 terminamos con una convocatoria la Teo aterra punto com plataforma de crowdfunding dedicada a proyectos que cuiden protejan y mejoren en nuestro entorno más próximo ha abierto la convocatoria nacional de los premios juntas por el clima orientados a todas aquellas mujeres que tengan una iniciativa medioambiental ecológica y sostenible y quieran llevarla a cabo a través de una campaña de crowdfunding cualquier emprendedora puede participar en la convocatoria que permanecerá abierta hasta el uno de marzo registrándose en la plataforma la teu aterra punto com presentando su idea

Voz 27 42:47 el City duda es saber qué corte de traje te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional y nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio informa hacen el catorce cuarenta y tres su entiendas Vodafone Vodafone Business durará pues todo el alcohol

Voz 0313 43:07 ya dos punto cero cuatro puntos cerró la verdad es que que pinta muy bien cuenta cada tarde y ahora

Voz 16 43:15 lo que queda del día

Voz 1 43:17 con qué nos cuenta esto Isaías

Voz 0827 43:20 la Roberto Francino comencemos consolado por qué porque

Voz 1454 43:23 que ha pasado estos días alguien se queja de frío en España

Voz 0827 43:25 ha sido algo eh eh que eche una ojeada a lo que está pasando en algunos estados de Estados Unidos con el famoso vórtice polar

Voz 1480 43:33 ochenta millones de personas van a estar entre hoy y el jueves a cuarenta grados bajo cero se han cancelado unos dos mil vuelos se han cerrado centenares de colegios las autoridades están pidiendo a la gente que no salgan de casa si no es estrictamente necesario porque los vientos polares van a hacer que en en la zona de los Grandes Lagos por ejemplo la sensación térmica sea de menos sesenta

Voz 0827 43:56 y además si el vórtice no te congela pues siempre tienes para quedarte lado a un presidente como Donald Trump

Voz 1480 44:03 pero menos mal que en estos momentos de crisis este país tiene al frente a un presidente que siempre da la talla única nos defrauda ni él ni sus tuits ya sabes que aquí para todo ello un tuit también para ironizar sobre el cambio climático en este momento en el que medio país están alerta Le pido a Google que nos lo traduzca menos lo lea así podemos escuchar el tuit de trampa que

Voz 37 44:23 diablos está pasando con el calentamiento

Voz 1480 44:26 él por favor vuelve

Voz 37 44:28 a tiro te necesitamos

Voz 38 44:31 a cada vez más Boyan Olimpiada

Voz 1480 44:34 hoy no es verdad

Voz 0827 44:36 hay que ser folla por ser suave en fin hacía mucho que no podíamos la canción y de vuelta a casa es muy difícil resumir cómo anda la casa política bueno Miguel Maldonado presentador provisional ayer de leitmotiv el espacio de Buenafuente Buenafuente esta ahora en Sevilla con los Goya improvisó un monólogo de actualidad al estilo Andreu

Voz 9 45:03 ido Marta Estévez voy a hacer un resumen porque él tampoco yo soy pintor de brocha gorda entonces

Voz 29 45:09 Podemos así Cataluña andaluz Deportes El Madrid Nadal

Voz 0827 45:36 eso sería poco por cierto hablando de deportes comenzábamos esta semana con un entrenador de baloncesto Pablo Laso arengando a eso

Voz 1231 45:43 equipo que había comenzado muy mal muy mal muy mal

Voz 0827 45:45 el último partido de Liga

Voz 40 45:47 hay alguno que puede dar un corte cuando el balón veinte

Voz 0295 45:49 yo porque yo ya Tabare estáis todos así Pereiro salvo la adiós una coda con una palomita lo Strike aquí

Voz 0827 46:04 toca cola unas palomitas bueno yo y que teníamos que estar pendientes todos del fútbol están jugando los cuartos de la Copa del Rey resulta que todo el mundo ha acabado hablando de baloncesto

Voz 41 46:15 Pablo Iglesias ha anunciado hoy que Íñigo Errejón no es un traidor sino un aliado

Voz 1480 46:24 el PSOE celoso del protagonismo por dimita

Voz 41 46:29 ha respondido con una propuesta sorpresa impulsada por Pedro Sánchez para la alcaldía de Madrid Pepu Hernández

Voz 1480 46:39 lo más sorprendente de la elección de Pepu Hernández como candidato a la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Madrid

Voz 41 46:45 es antes que él se lo ofrecieron Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1480 46:50 lo que muestra que Pedro Sánchez tiene una mirada amplia digo me voy de caña me gusta parecería que Pedro Sánchez se estaba peinando se encontró en el peine Alfredo Pérez Rubalcaba ya Pepu Hernández y pensó macho a diez

Voz 0827 47:06 pues nada pongo a Pepu Hernández a quien han recibido hoy desde

Voz 1136 47:10 en los sitios desde el gobierno sabe competir

Voz 42 47:12 sí sabe ganar Pepu Hernández lo primero que he dicho es que se somete como no puede ser otra

Voz 1480 47:18 a las normas internas del partido en la recién

Voz 0827 47:21 pido desde los partidos que se opondrán a él sale al final siendo candidato después de someterse a las pymes a las primarias Manuela Carmena Ángel Garrido Aguado opinaban sobre el posible rival

Voz 43 47:33 me parece que es un perfil estupendo e nosotros también nos gusta que con nosotros vengan perfiles que Israel

Voz 8 47:40 ante la sociedad no me parece bien

Voz 7 47:43 la que está bien posicionado escudo profesional corre el riesgo que que es cierto a la política para trabajar por los demás yo la admiro que deseo todo lo mejor lo personal no en lo político porque en mi partido

Voz 44 47:53 bueno no no le conozco personalmente y lo respeto evidentemente

Voz 7 47:55 quien

Voz 44 47:56 pero en cualquier caso yo creo que el perfil más adecuado para gobernar el Ayuntamiento de Madrid es Begoña Villacís sin ninguna duda

Voz 0827 48:01 cada uno barriendo para su casa claro como corresponde Él de momento no ha hablado solamente ha colgado un vídeo en las redes

Voz 33 48:08 en el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad el trabajo en equipo el respeto y el compromiso los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid estoy buscando jugadores te apuntas de apunta

Voz 0827 48:23 las planteaba él ir Marina García ha buceado a ver si se había apuntado a alguien o no y a las cinco de la tarde

Voz 1480 48:30 pues por ahora no hay respuestas en los comentarios

Voz 8 48:32 yo en Instagram tiene ya

Voz 1480 48:35 es en Twitter más de dos mil cuenta verificada contigo azul incluida

Voz 0827 48:39 bueno quizás no sean apuntado porque a lo mejor no lo conocen lo suficiente a pesar de ser un personaje conocido pero algunas declaraciones que encontramos en nuestro archivo sonoro de la Cadena SER no es muestra el perfil de este

Voz 1804 48:51 hombre un hombre lanzado me enredo todo lo que puedo no no hay no hay tiempo muerto no lo que sí es cierto es que lo estoy haciendo lo que habitual

Voz 7 48:57 mente hago lo que es entrenar gustar una vinculación directa con lo con una cuestión técnica no dentro del baloncesto lo estoy pasando bien elegir eso y la verdad es que está bien una buena sensación

Voz 0827 49:07 un triunfador nato al que no le gusta vivir de glorias pasadas

Voz 45 49:11 cuando se ha conseguido algo lo primero que quieres es volver otra vez a vivir a esa sensación por lo tanto se olvida muy rápidamente lo que ha conseguido vuelve otra vez a tratar de crear sin más sí

Voz 1231 49:21 ver si es posible un hombre que sabe gestionar equipo

Voz 0827 49:24 pues incluso equipos con muchos egos y los hay en política

Voz 7 49:27 vamos cómo se dirige un equipo con tantos egos en principio que todos se sientan no solamente se sientan sino que sean importantes no solamente lo importante en las palabras sino los hechos no