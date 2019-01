La Ventana (31/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 líbero dos de los tres periodistas de la agencia Efe que estaban detenidos en Venezuela ampliamos la información con Victoria García buenas tardes

Voz 1460 00:13 buenas tardes según ha explicado a Fernando García presidente de la agencia a la Cadena SER un vehículo diplomático y otro colombiano uno español y otro colombiano les acompañan al aeropuerto para comprobar su situación después de que hayan pasado veinticuatro horas detenidos en estos momentos van camino aeropuerto para ser deportados a Colombia aunque no han podido hablar con ellos personalmente parece que están bien

Voz 2 00:33 yo no puedo hablar con ellos pero supongo que después de pasar una noche era en este sitio supongo que que no espera menos mejores condiciones pero insisto que no hemos hablado con ellos todavía

Voz 1460 00:43 dice de que que de que no tiene información es del chófer venezolano de los periodistas que les acompañaban

de a Caracas tenemos dudas de la situación del cuarto detenido que anunciada son ciudadano venezolano que hacía de chófer de la fotógrafo tenemos dudas porque obviamente no pueden que es venezolano

Voz 1460 01:04 si la agencia prepara ahora refuerzos para la delegación de informadores que les quedan

Voz 1454 01:07 Caracas a esta hora continúa la comparecencia en el Congreso del ministro de Fomento que ha vuelto al escenario inicial al del pasado verano para recordar que la regulación de los WC están en manos de las comunidades autónomas Cámara Baja José María Patiño

Voz 1108 01:19 José Luis Ábalos ha arremetido contra PP y Ciudadanos por lanzar ocurrencias e ideas sobre el conflicto Hinault canalizar las a través de enmiendas en la tramitación del decreto aprobado en octubre a su juicio la inacción del anterior Gobierno durante dos años hizo que el número de licencias sube TC creciera sin control hasta suponer un problema no les sorprende lo que pasa en Madrid porque ya le advirtieron que no iban a regular pero ha recordado que si no lo hacen el Sector V TC no se regulará por sí solo

Voz 3 01:46 no es verdad que el Ministerio de Fomento se haya quitado la responsabilidad la tenemos pero a nivel nacional de modo que si las comunidad autónoma no quieren regular lo único que puede pasar es que no dejarán prestar servicio a la súbete fe en su ámbito

Voz 1108 02:01 Ábalos ha defendido la idea de que compete a las comunidades y ayuntamientos regular un sistema de transporte que afecta a la movilidad de sus ciudadanos y se ha preguntado por qué los patinetes si la sube TC no

Voz 1454 02:12 vamos a estrenar el mes de febrero con un nuevo temporal de viento nieve lluvia en gran parte de la Península Baleares y zonas marítimas de Galicia el Cantábrico y el Mediterráneo mañana llega una profunda y extensa borran borrasca atlántica de nombre Elena que puede dejar en la costa olas de hasta nueve metros y vientos superiores a los cien kilómetros por hora el sábado Se va ir desplazando al este y a Baleares y el domingo la situación va a empezar a remitir en Estados Unidos la situación es muy diferente se encuentran ante una ola de frío polar que ha zona que azota la zona del medio oeste en Hora catorce hemos hablado con un joven estudiante español que vive en Milwaukee

Voz 4 02:48 pues aproximadamente setenta centímetros de nieve en todos los que no se veía nada bien nos levantamos a privadamente vienes veintiocho grados centígrados es la primera vez que por ejemplo ayer no

Voz 1473 03:14 sus conferencias y trabajos de publicidad también lo negado

Voz 1454 03:16 el equipo del precandidato a las primarias socialistas al Ayuntamiento de Madrid todo está en orden decía la portavoz de su equipo María Espín

Voz 0465 03:23 es absolutamente falso que su segunda vivienda Se adquiriese a través de ninguna sociedad lo hizo Pepu con su mujer como personas físicas asumiendo todas las obligaciones a las que estamos todos obligados por supuesto está al día de sus pagos ya al corriente de sus obligaciones fiscales entendemos que estamos en el ojo por el huracán eh sabemos que vamos a soportar muchas presiones durante estos meses y lo haremos desde la tranquilidad y la paz interior que da el tener todo en orden

Voz 1454 03:49 Podemos ha denunciado por presunta prevaricación y falsedad documental al alcalde de Torrejón de Ardoz la formación morada se ha querellado contra el popular Ignacio Vázquez y contra el resto de personas que según el partido facilitaron la condonación de una deuda de medio millón de euros de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo Luis Andrés Pérez es el portavoz de Sí Se Puede

Voz 0313 04:05 el rejón pensamos que puede constituir

Voz 6 04:08 el delito de falsedad documental este documento lo que hace es que devuelve todos los recibos impagados a la recaudación voluntaria y elimina de un plumazo todos los intereses y recargos que sea

Voz 1454 04:19 ya se lo venimos contando el Gobierno regional va a privatizar la gestión de un albergue juvenil para trasladar a los menores extranjeros no acompañados que se hacinan en el centro de Hortaleza los cuarenta trabajadores que van a ser trasladados a otros centros denuncian que servicio no siga en manos públicas enamora el CESIF

Voz 7 04:34 sí sí entiende como un recurso público que es un albergue y los trabajadores que están dentro del albergue se podrían mantener del en verde externa lector el servicio es inconcebible que la Comunidad de Madrid no tenga sensibilidad hasta la la tutela de estos menores no acompañados

Voz 8 04:51 lo deje a las manos privados tenemos once grados en el centro de Madrid

Voz 0313 05:32 hola buenas tardes en no es una pregunta que nos planteamos a diario los que nos dedicamos a esto yo creo que en general fines girará lo tenemos bastante claro pero todavía ocurre que alguna vez en algún lugar alguien a lo mejor de tu mismo oficio alguien te pregunto oye el periodismo y la radio ahora que estamos inundados de noticias de impactos que vamos obra disimulé datos ahora que cualquier ciudadano con un móvil puede convertirse supuestamente reportero ahora que tantos políticos abrazan la doctrina del espectáculo de unos da mucha munición que los gabinetes de prensa de comunicación están tan armados hasta los dientes que podrías hacer un informativo enteros sin levantar el culo de la silla oye ahora el periodismo la radio exactamente para qué sirven buena pregunta pues sirven para cosas como ésta

Voz 10 06:19 cada víspera de fusilar a mi padre mi tía me lleva desnudo me dice mi tía vas a ver a tu padre pero delante del No llores para hacerlo más yo se lo prometí emitía entonces pues cogido a las rejas desesperado me di ese hija mía con las ganas que tengo de abraza con las ganas me voy a quedar no lloré como lo he prometido a mi tía no me caí y prima pero ya ya a partir de ese día lo considera un nunca una persona no mi madre

Voz 11 07:08 la callaba nadie no firmaba porque no quería afirma que han muerto doce la pasearon por el pueblo en una rueda de carro amarrar en cuero y abusaron de ella los señores que hicieron

Voz 0313 07:23 esto que acaban de escuchar son fragmentos de vidas enterradas una serie de reportajes una serie documental que se emite en esta casa en A vivir que son dos días y qué saca a la luz historias de personas asesinadas durante la Guerra Civil y el franquismo de esas personas de sus familias y resulta que habidas enterradas Le han dado hoy el Premio Internacional de Periodismo Rey de España que es uno de los más potentes de los más prestigiosos que hay en todo el mundo y estamos muy contentos claro contentísimos pero esto no va de presumir ni de mirarse al ombligo Ésta es una ocasión para reivindicar el peso social cívico de este oficio que lo tiene para denunciar para denunciar en este caso una vez más la vergüenza de haber olvidado a decenas de miles de represaliados y represaliadas por la dictadura por eso al calor de este premio la próxima vez que nos pregunten que somos los periodistas podríamos responder somos contadores e historia ideas enterradores bienvenidos a La Ventana

Voz 12 08:15 podría un simple vista sólo buenas es fija enterrará al borde de ha abandonado su pues no ha acariciado dolor no amor pero no simple discos en el caso de la grada de medita toda la vida no a simple pues bien a simple vista solo estoy mira que con ETA se integra bien te abra eh tras

Voz 13 10:47 ventana Roberto Sánchez Isaías Lafuente como K

Voz 0313 10:49 la tarde compañeros bienvenidos hola qué tal galas directora del País Semanal Montse Domínguez hablamos

Voz 0313 14:22 porque se picó la curiosidad por la memoria

Voz 15 14:25 pues porque yo que hago familiar algún entorno algún algo

Voz 0313 14:28 qué te tuvieras cerca lo cierto es que no

Voz 15 14:30 que pronto no sé si contarlo

Voz 1473 14:33 no no pero fíjate que la historia que esta historia que estamos recuperando ahora mismo en Galicia he descubierto que tiene bastante que ver con mi historia familiar es la historia de un Mackie en Galicia de un guerrillero y he descubierto que ese Maki que fue asesinado uno de sus hermanos que también era era guerrillero en las montañas en Galicia una de las personas que que se casó con con uno de ellos

Voz 0313 14:55 Grupo E y yo pasé muchas tardes mandando

Voz 1473 14:57 al lado de mi madre en la casa de esa familia esa Bamiyán nunca contó lo que había sucedido y ahora es sabido lo que le pasó esa mujer esa mujer fue una de tantas en España que fue represaliado que fue rapadas le aceite de ricino fue pasada por el pueblo su marido fue torturado durante cincuenta y nueve días sus manos todavía hoy atestiguan lo que lo que sucedió en aquella en aquella prisión eh creo que es que toda España está marcada por lo que sucedió en la guerra civil en el franquismo todos yo creo que sí vamos un poquito en casa encontraremos historias que están ligadas a nuestra historia

Voz 0874 15:29 las fíjate fíjate qué casualidad que esta mañana yo tenía que una cosa sobre narrativa radiofónica con chavales que quieren ser periodistas de anteriores y al terminar había un montón de gente fuera la mayoría eran profesores todos me decían lo mismo es que yo también tengo una historia que contar todos tienen un abuelo y un tío les han contado una historia familiar solamente que escarbar un poco para para llevarlas a historia no y lo que me extraña es que sea tan fácil yo por eso fíjate os todos los premios siempre piensas que son inmerecido pero yo tengo la impresión de que este premio no es para nosotros es es para esta gente que se sienta con nosotros y que con esa perseverancia que Gervasio documentado muy bien fotográficamente negativamente esa perseverancia ese no olvidar porque olvidar te ayuda a entender lo que está pasando ahora mismo es es lo que en realidad ha llevado este premio no

Voz 0313 16:14 Gervasio tu papel como guía espiritual en este proyecto

Voz 0731 16:17 bueno en primer lugar quiero decir de Carles que al ha sido un gran gusto trabajar con una periodista finalmente de las mejores que yo he conocido en mi vida profesional ya va siendo larga como Conchi Cejudo la verdad que cuando empezaba antojan junto hace ya unos años pero sobre todo durante esta última fase corté bahías enterradas de descubierto que tiene mucho de lo que yo tenía cuando era muy joven no una periodista que quiere llegar a lo hasta el final he visto trabajar horas oración oración parar y también te digo que da gusto un jefe un director de programas como Javier del Pino que cree en las historias que da el tiempo sino hacerla y que al mismo tiempo las defiende no recuerdo a de uno un año y un par de meses que a Javier lo sacaron de una cena de una a una comida de Navidad el director de la Cadena SER aquel tiempo porque un presidente de una comunidad autónoma sienten alguna otro va un domingo por la mañana llamaba a Javier al programa a la Ser al director general para protestar por unas palabras que yo había dicho un rato antes no hija duerme defendió hoy para mí esto es impagable en un en un programa

Voz 16 17:29 pese ha dicho que que tú bien sabes al

Voz 0731 17:32 políticos suelen acostumbrada a llamar para intentar frenar lo que ellos consideran que no se tiene que sacar este caso Javier lo defendió por tanto decirte que para mí es un gran placer seguramente sea uno de los premios que yo más que recibida porque va acompañado con con dos personas a las que a las Camilo yo decirte a mí que yo lo que he hecho ha sido pues

Voz 17 17:55 a sumar

Voz 0731 17:56 experiencia en muchísimos décadas trabajando con desaparecidos en todo el mundo cuando

Voz 0313 18:03 Colombia Guatemala en voz tanto si del brazo

Voz 0731 18:06 cuando conciencia juro tenía estaba a punto de nacer el día treinta y uno de diciembre del año ochenta y cuatro yo acaba de regresar a Guatemala hice el sábado donde habían hecho mis primeros trabajos con desaparecidos a que el tiempo decir imagínate tú lo que ha pasado desde entonces y lo que ha sido sumar a este proyecto fantástico que que dirige Javier pues en mi experiencia en tanto

Voz 16 18:27 tanto dolor en tantos lugares del mundo

Voz 0313 18:29 es hacer una cosa vamos a recordar para los oyentes de La Ventana algunos momentos cuerpos son muy definitorios de lo que es el proyecto de bebidas enterradas algunos datos e historias concretas por ejemplo Manuel España Gil esta historia está ambientada en la escuela en Andalucía era Manuel un jornalero asesinado en el año treinta y seis el hilo conductor del relato de su nieta Maricarmen

Voz 18 18:53 esas manos atadas

Voz 0188 18:55 si esos alambres hay puestos los los tiros certeros en la nuca los por retazos en los brazos con roturas perfectas oblicua de brazos muñecas y dedos luego yo a mí particularmente me ha llamado la atención mucho lo las alpargatas de ellos que no eran zapatos de habló salvo un par de botas que se sacaron los demás serán todo aparatos de paso

Voz 18 19:21 de pobres y como

Voz 0188 19:24 no tenía esos músculos tan tan desarrollados impregnados en el hueso de trabajos duros

Voz 19 19:31 sí

Voz 20 19:39 tú

Voz 21 19:44 de ahora

Voz 22 19:46 Godoy se escuchaban disparos por la noche en La Puebla

Voz 21 19:52 sí es idéntico he tenemos Kane a banca

Voz 0313 20:06 lo de lo de sí claro disparos es de las cosas que más me ha impresionado de este fragmento del relato

Voz 1473 20:12 fíjate que nos lo contaba era Antonio Cano que era el enterrador de la época un poco por casualidad nosotros lo encontramos en su casa tenía noventa y cinco años fue la persona que ayudó a Maricarmen España que es la persona que escuchabas al principio del relato la nieta de de Manuel España ella encontró es enterrador que cuando tenía catorce quince dieciséis años su abuelo era el ver el verdadero enterrador de La Puebla de Cazalla para que no lo hiciera nada la Guardia Civil porque ya se andaba metiendo en problemas le mandaban a que se escondiera al cementerio junto con con su abuelo el enterrador para que no le pudiera pasar nada para que la Guardia Civil que ya lo había detenido un Abel había dado una paliza no no fuese llamas la cosa lo fue mentalmente guardando donde había sido enterrada cada una de las personas que era asesinada por la noche la escondidas detrás de un muro fue guardando en su memoria quiénes eran las personas que habían sido asesinados lo que ella describía es ese testimonio quedó esos huesos no cuando los arqueólogos los antropólogos trabajan a pie de fosa

Voz 15 21:08 la canción de Pedro Guerra la canción de Pedro

Voz 1473 21:10 qué es lo que sólo son huesos pero cuánto nos cuentan esos huesos no esos huesos

Voz 23 21:14 cuentan describía esa gente como eran jornaleros como llevaban alpargatas que comían que vestía y esa lesión dice hoy tenemos carne hoy tenemos carne era lo que se escuchaban el pueblo en La Puebla de Cazalla cada vez mayor se eran trasladadas las sacas a La Puebla de Cazalla esas personas que iban a ser así sigue

Voz 0874 21:31 James es decir una cosa y es que en estos reportajes a veces hemos omitido partes quedan demasiados dolorosas ya di de coche lo sabe porque me parecía que digamos que formaban parte del relato pero eran eran eran tan tan terroríficas haga algunas de ellas las recuerdo se me ponen los pelos de punta no EFE que tienen que ver con lo más bajo de la naturaleza humana el yo siempre digo que si en este debate sobre la memoria histórica la gente que lo cuestiona se acercara a cualquiera de los lugares en los que hemos estado al a la valla yo recuerdo que Concha me llevó a la valla del cementerio de Guadalajara ya estaba trabajando allí precisamente con hablando de un cura te acuerdas del cura no consigue está allí enterrarlo

Voz 1473 22:09 el que daba el tiro de gracia en el este de Guadalajara

Voz 0874 22:11 el Ibex la valla con lo todavía con con balas es que las puedes encontrar si las buscas no o te vas a una a una exhumación es un hueso es que lo entiendes es que sencillamente lo entiendes ayer en voy a contar una cosa que yo creo que es una buena noticia al fin y al cabo no ayer en esta consiste fue Ávila yo me fui con ella a trabajar en el sigue en la siguiente historia fuimos a un pueblo que veintinueve habitantes en Ávila hablamos con los tres cuatro-cinco conseguir que tenían más de noventa años todos algunos ya cuesta mucho entender lo sea yo les cuesta mucho recordar lo que pasó pero te cuentan detalles de la historia que nos guió por allí por ese pueblo por otros dos pueblos era el alcalde que es del Partido Popular y es muy joven decía a mi me da igual lo que diga mi partido esta es una cuestión de humanidad yo pensaba para mí digo jo tío de un alcalde de un pueblo de veintinueve habitantes da lecciones a una ciudad como Madrid que tiene cuatro millones de habitantes se parece a veces e5 mio de políticos sin embargo nos está enseñando lo que hay que hacer es es sencillamente la historia de lo que hay que hacer es lo que estamos hacia

Voz 0313 23:08 mira otra historia y otra historia de más de un de un enterrador que es ha contado en vidas enterradas el entrenador de de Paterna en este caso de Valencia a partir de mil novecientos treinta y nueve

Voz 15 23:16 su nombre Leoncio Badía Navarro su hija Maruja

Voz 24 23:20 esto es el pañuelo que llevaba en el bolsillo después espeso el pantalón que llevaba un pantalón de mecánico es una tela de color azul si esto está cortado a conciencia es decir Leoncio lo hacía con cariño se preocupó de cortar las partes duras los botones él se esmeró en cortar estas cosas aquí están la camisa que tienen los restos de sangre en la manga su vida que llevaría entonces mi abuelo sangre y es una camisa de color azul clarito así una especie de rombos dibuja si se si tocas con una delicadeza no lo tocó con mucho cariño

Voz 15 24:04 es Amelia la ustedes a medias

Voz 1473 24:07 la persona a la que nosotros gracias a la cual nosotros llegamos a la historia de Leoncio porque Gervasio yo fuimos al cementerio de Paterna con idea de ver un poco cuál era la historia que podíamos rescatar allí de las dos mil doscientas XXXVIII vidas que allí fueron a así las personas que fueron asesinadas a partir de mil novecientos treinta y nueve Nos encontramos con Amelia media en el cementerio bajo unos cipreses y así lo contamos además tal cual fue el encuentro con ella no se empieza a sacar de una bolsita que llevaba todos los recortes que ella sí ha conservado gracias a su abuela porque alguien se los había dado no sacó un trocito del recorte de pantalón un trocito de camisa un trocito del mechón de pelo que Leoncio lo había cortado en nuestros empezamos a preguntar quién era Leoncio el destino no

Voz 0313 24:48 en una vez más una historia maravillosa

Voz 1473 24:51 me conocía no solamente Amelia en Paterna conocía a muchísima gente porque él ayudó a enterrar a dignificar la vida de muchísimas de esas personas que fueron represaliados

Voz 0313 25:00 Leoncio Badía se llamada Maruja varía buenas tardes

Voz 25 25:03 hola buenas tardes Maruja bienvenida

Voz 0313 25:06 yo creo que la tengo que felicitar porque una parte no pequeña de este premio también es suyo de todos los que han participado en vidas enterradas verdad

Voz 25 25:14 bueno sí sí sí la mayor parte de ustedes por esa labor tan grande que me

Voz 15 25:20 después de tantos años y con problemas con con con apuro para

Voz 0313 25:25 dar este tipo de historias sin querer sentarse con

Voz 15 25:28 ningún periodista por qué se animó con los compañeros de A vivir con Javier con con Conchi por qué se animó a contarlos va contra

Voz 0313 25:36 sólo ellos Maruja

Voz 25 25:39 es algo que se tiene que saber estas barbaridades que ocurrieron pienso que que no se de repetir y la gente no debe dormir lo que pasó como decía mi padre odio no pero olvidar tampoco

Voz 0313 25:53 bueno bueno después de la emisión del del documental por La Ser que fue el pasado mes de de diciembre yo creo que algunas personas incluso se conocieron no por primera vez porque no sabían exactamente lo que había ocurrido

Voz 25 26:05 no no han me llamaron muchas las mucha gente familiares de los de las víctimas y aquí si querían hablar conmigo y con mi alguna cosas que yo no sabía tampoco de Cuba

Voz 1473 26:21 Maruja pasó una cosa muy bonita y es que Amelia a la persona por la que conocimos por la que vimos por primera vez la nombre el nombre de tu padre me llamó y me dijo por favor dame el teléfono de Maruja porque me gustaría conocerla sé que hubo un encuentro entre entre vosotras

Voz 25 26:34 B todavía no todavía no porque hicimos que pasaran fiestas que estaba muy ocupada pero sí ha quedado en una cita que tenemos que tener en el cementerio de paternos

Voz 0313 26:46 la madre prontito nos imaginamos Maruja Badía muchísimas gracias no queremos robarle más tiempo pero le agradezco que haya asomado este ratito a La Ventana eh

Voz 25 26:56 gracias a ustedes por la labor tan buena gracias muchas gracias

Voz 26 27:11 sí sí eh

Voz 27 27:22 jo como

Voz 12 27:30 hombre chino que mataron pues Esperanza Darío pero no pudieron hombre sí yo de aquí el herido no tienen nombre

Voz 0313 27:59 la concesión de este premio a la serie Vidas enterradas coincide hoy con una noticia que no hace otra cosa que que confirmarnos asunto que estamos tratando bien La Ventana el Ayuntamiento de Cádiz ha entregado esta mañana a sus familiares los restos de un represaliado de la Guerra Civil se llamaba Dionisio are chaval aula hacia el maquinista naval vasco ha sido exhumados del cementerio de San José y la Familia podido recibir los restos después de que las pruebas de ADN eso tan complicado que han dado positivo ya hayan confirmado el el parentesco es el primer caso en el que el cotejo de ADN da un resultado positivo en Cádiz y uno de los primeros en toda Andalucía en mal uso la buenas tardes hola qué tal

Voz 28 28:38 el Carlas buenas tardes Mañero que Rayo Kallio cuéntanos a ver

Voz 0313 28:41 pues el maquinista naval vasco Dionisio Arenas

Voz 28 28:43 la bala fue apresado cuando vino a Cádiz en una de sus travesías encarcelado en la prevención de Cádiz murió en el año mil novecientos treinta y nueve según los escritos oficiales ahorcado en su celda los restos fueron encontrados en el cementerio de San José que en Cádiz se le tomaron muestras de ADN tanto a esos restos como a su hija que tenía cuatro años cuando el creció y que actualmente tiene noventa y uno sigue viva las muestras fueron analizadas en un centro especializado de la Universidad de Granada y allí descubrieron que efectivamente coincidían los restos eran de Dionisio hoy Anton arca recorta su nieto ha recogido una caja con los restos óseos un par de zapatos restos de una hebilla y una Medalla Religiosa vamos a escucharle se ofrece

Voz 29 29:25 es el famoseo silencio de los Santos en el que se ha construido una una democracia en una sociedad democrática que en realidad no se puede construir sobre ese silencio hay que buscar la verdad hacer justicia nosotros hablamos aquí nombre una familiar pero no nos olvidamos de que ciento mi familia en en nuestra situación

Voz 28 29:45 se trata del primer caso de cotejo con resultados positivos que será aquí en Cádiz el alcalde José María González ha querido acompañar a la familia a esta entrega consigue

Voz 30 29:55 no cerrar el capítulo que faltaba por excluir a la familia haré Zabala con la entrega de los restos de su abuelo porque para poder cerrar heridas para poder avanzar en verdad justicia reparación es necesario poder encontrar a quienes fueron ha rogado a la comunidad

Voz 28 30:14 aunque nunca se terminará de saber cómo fue el juicio si es que hubo aussie esos fueron realmente los motivos de la muerte de Dionisio hoy se cierra como dice el alcalde una etapa

Voz 15 30:23 un abrazo mano muchísimas gracias un abrazo

Voz 31 30:26 caña no renueva es la era yo era enseñarle prensa yo no levante de rencores que este pueblo está muy pequeño eran otros tres años calla y no levante rencores que

Voz 0313 30:49 con su Cejudo Javier del Pino

Voz 15 30:51 Gervasio Sánchez felicidades de corazón compañeros de verdad muchas gracias es un orgullo trabajar con vosotros

Voz 8 30:57 me abrazo porque él no quiere hurgar en verdad no quiso hurgar en la herida pero ellos están de Serra desenterrando esa memoria que algunos consideran que hacer que hacerlo es cosa de carcas

Voz 32 31:09 con las tensión Morenita la Dama lío de los pocos que estudiaba por las noches son dos tres mesas de invierno el cantaba por las calles una canción al final del treinta la guerra la generación vasco la quinta del biberón enviaron al campeón como si fuera una fiesta pero él fue el único que no

Voz 33 31:52 mi no

Voz 34 32:13 te diría sin noticias la alegría

Voz 32 32:16 segundo llega una carta de vuelta otra vez su compañero naval a los leería el día Beckett con dicha ara la ayer

Voz 46 40:28 hola buenas tardes Íñigo para que lo sepan los oyentes

Voz 0313 40:31 no lo un es el corresponsal financiero el diario El País Iker está al cargo de de esta serie de de historias de en fin de de ese enterrador también un poco Íñigo

Voz 46 40:40 pues sí hemos creído que hacía falta recordar un poco qué es lo que pasó en aquel lejano dos mil tres cuando se supone que que se contrató a Villarejo por parte del BBVA para defenderse de aquella operación lejana de la constructora Sacyr

Voz 0313 40:54 oye Íñigo preguntas clave en esta historia que no sé si estamos aún en condiciones de responder quién autorizó los pagos a Villarejo

Voz 46 41:01 bueno pues esto es uno de los temas más importantes porque realmente el banco el BBVA ha reconocido pagos superiores a cinco millones de euros que es la cantidad descomunal el excomisario que está ahora en prisión sin embargo no sabemos muy bien cuál ha sido la cadena de mando que quiénes los autorizaron quiénes los pidieran en

Voz 0335 41:23 efectiva quién es el responsable también a cambio de que se les pago tanto dinero pero está en principio en principio

Voz 0313 41:29 se podrá saber no porque habrá una una una pista de de facturas con un ok donde no se detallará nada donde serán gastos So conceptos genéricos pero esos papeles papeles son los papeles existirán au o no

Voz 46 41:42 bueno de dengue hicisteis si es que la la la administración del baño el es diligente podemos pensar que no lo es porque tenemos que pensar que es diligente de hecho las facturas que han salido en algunos medios publicadas tienen IVA por lo tanto responden a un pago aparentemente legal el problema es en qué concepto porqué ese pago tanto dinero comisario porque realmente los conceptos que nosotros hemos visto en las facturas son genéricos no dicen absolutamente nada de lo que supuestamente a los pinchazos no obviamente iba a haber pinchazos pero es que Jasón facturas estar en guardia

Voz 0313 42:19 espérate cosas más raras se han visto

Voz 46 42:22 es es realmente curioso porque son facturas de hasta dos millones y medio en el concepto son dos líneas y media que dice que por objetivos cumplidos Se hace dos años no se a quién le puede pagar tanto dinero por una factura que ese es realmente muy genérica y que no concreta nada no y al banco le interesara

Voz 8 42:39 a saber también si era cosa sólo del presidente del BBVA o de alguien más porque claro el actual presidente era entonces consejero delegado

Voz 46 42:49 yo creo que complica un poco más la historia es que estos pagos están realizando hasta el año dos mil diecisiete según incluso el propio banco ha reconocido ya desde dos mil quince Carlos Torres que es el actual presidente del BBVA era consejero delegado por lo tanto también estaba en la cadena de mando alguna responsabilidad podía tener y esto es poco lo que no nos explicamos Mis explica muy bien nadie como el banco lleva ocho meses intentando averiguar qué pasó y sin embargo no ha sido capaz de emitir una nota hay un informe en el que diga pues eh realmente hemos en vez de más hemos investigado estoy no hay ninguna responsabilidad no

Voz 14 43:25 oye pero o las buenas tardes somos Serrat tengo tengo una duda porque hay un informe que creo que lo llama forense no porque además el Banco Central Europeo está pidiendo explicaciones yo no sé hasta qué punto este este bufete de abogados que de por la por parte externa se encarga de certificarlo que el banco no ha sido capaz de encontrar todavía que son esas facturas va a poder llegar realmente

Voz 15 43:49 a algún lugar donde el banco hasta ahora no ha podido o no ha querido

Voz 46 43:53 es ésta es otra de las de las que sobrevuelan Montse buenas tardes la verdad es que de hombre hay mucha gente que está encima porque no sólo ya está este informe forense que tú decías sino que también ha dicho la Comisión Nacional albergaba valores que lo está mirando que va a mirar un poco qué consecuencias puede tener esto el Banco Central Europeo lo está haciendo también Audiencia Nacional también ha abierto una causa Anticorrupción también ha dicho que lo va a mirar y además está el propio BBVA mirándolo entonces yo creo que es difícil que en el breve banco no den una explicación convincente como les ha pedido el Banco Central Europeo que su máxima autoridad ha dicho

Voz 8 44:31 un informe rápido transparente

Voz 0313 44:34 oye Íñigo como en todas las historias que contamos es muy importante el el contexto situarlo en unas coordenadas determinadas tú te ha remontado en esta serie de de reportajes que está publicando el diario El País te ha remontado al año al año noventa y seis que es cuando Francisco González llegue a la presidencia de de Argentaria que luego sale la entidad que se iba a fusionar con el con el BBVA yo creo que es interesante recordar todo eso porque nos da otro ejemplo del del maridaje no siempre de buena digestión entre política y economía llegue a la presidencia de Argentaria de la mano de Aznar de de Manuel Pizarro con la llegada al Partido Popular al poder y a partir de entonces qué ocurre es que merece la pena recordarlo

Voz 46 45:12 sí pero yo creo que es una historia muy interesante que bueno quizá para mucha gente está lejana en el tiempo pero yo creo que buenos escribió muchísimo de ello y fue una llegada muy muy violenta porque realmente de la fusión de aquellos dos bancos del BBV y Argentaria acabó un banco que en aquel momento fue el primer banco de España el que más valía en Bolsa estaba por encima del Banco Santander tenía un gran porvenir

Voz 8 45:35 habrá cómo está

Voz 46 45:36 ahora ahora vale la mitad Anita el Banco Santander veinte años después

Voz 0313 45:40 tan mal te efectivamente

Voz 46 45:42 de todos los accionistas que son varios millones de personas Iberia familia de miles de familias pues es seguro que lo tienen muy presente es un banco que perdido muchísimo valor en los últimos años

Voz 1473 45:53 es bueno

Voz 46 45:55 fue una una un mando único porque salió en las cuentas de Jersey promiscua que eran aquel caso en el que si los dirigentes de de del BBV hayan dejado hubo unos cuantos millones treinta y siete mil millones de las antiguas pesetas en en Jersey a a lo largo de los años y bueno una vez que esto se descubre ya fusionada el banco Francisco González lo denuncia les exigen la dimisión de todos los que procedían del BBVA finalmente la Justicia les les exculpó a todos ellos menos ha habido Ibarra condena a seis meses pero es igual de Francisco González de les echó a todos del banco en en prácticamente una tarde y él se quedó como mando único emplaza a partir de ahí él ha llevado un mando absolutamente férreo en el banco

Voz 1473 46:42 no ha tenido gastó tres consejeros de los días

Voz 46 46:45 Pintos ha cambiado dos veces los estatutos del banco para prolongar su su edad de jubilación la llevado hasta los setenta y cinco años

Voz 0313 46:54 está muy bien el titular de hoy prohíbe donde Génova andaba en enero eh

Voz 46 46:58 eso no queda duda dentro el banco no quedaba ninguna duda no iba y al final se hizo un fondo de pensiones de de ochenta millones de euros que se ha llevado el día treinta y uno de diciembre sin tener en cuenta la evolución de las de las acciones en Bolsa ni ni nada de nada

Voz 0313 47:14 tú crees que va a quedarse mucho tiempo como presidente de honor lo digo por por la la imagen de la marca la la reputación al final del BBVA

Voz 46 47:21 bueno yo creo que Carlos Torres tiene el peor papel que podía haber soñado no lo sé realmente si si va a dejarlo o no hay hay gente que dice de todo de gente que dice que no que se quedará porque tiene una defensa más sólida dentro del banco y otros que creen que va a ser insostenible de la situación no no sé qué decir porque es complicado saber lo que tiene Francisco González en su cabeza mueve apoyarnos raras contando

Voz 0313 47:50 hoy Íñigo de Barrón corresponsal financiero del país muchísimas gracias compañero hasta pronto

Voz 46 47:54 gracias a vosotros un saludo adiós

Voz 5 47:57 equivocarse

Voz 0335 47:58 creer que el mejor seguro es el más caro Duarte

Voz 47 48:02 de la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajando su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mucho apuntó

Voz 48 48:18 si tu sueño ser una estrella del rock o jet privado y un tigre de Bengala como mascota lo tienes complicado pero si tu sueño es hacer un crucero eso está hecho

Voz 42 48:27 la cumbre tu sueño con la semana del crucero de Viajes el Corte hasta sesenta y cinco por ciento de ahorro y hasta diez por ciento en una tarjeta regalo de El Corte Inglés reserva por sólo sesenta euros si el precio baja cero igualó además los niños viajan gratis o con grandes descuentos semana del crucero

Voz 5 48:44 la realidad tus sueños consulta condiciones gajes El Corte Inglés

Voz 49 48:48 cariño tenemos que instalarnos una alarma ya si eso ayer robaron a los de enfrente y no tenía la alarma está bien sí por suerte no estaban en casa podían haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 50 48:59 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

la Ventana con Carles Francino

Voz 33 49:29 no gracias

Voz 0313 50:01 la historia que vamos a contarles a continuación podría dar pie a un clarísimo sálvese quien pueda o no depende de lo asquerosillo Olesquer Rosita que sea uno pero el titular de de luego es suculento o repugnante también depende ya saben que se está celebrando estos días el Madrid Fusión donde se presentan todo tipo de novedades sobre técnica cubrirá Arias en fin inventos gastronómicos y tal Bono nuestro compañero Carlos Cano ha estado el uno que dices es que es un maridaje curioso curioso el vino por un lado decir que bien vino de Rueda más fantástico y tal pero claro para acompañar que es queso

Voz 1 50:38 jamón no

Voz 0313 50:42 es otra cosa es otra cosa constante distinta lo cuentes en mayo

Voz 0335 50:46 difusión te puedes encontrar de todo a Ferran Adrià hablando de enciclopedias a Ángel León del mar convirtiendo el agua en sal también una cata de vinos de Rueda con insectos Jesús Díez director técnico de Rueda me contaba que el Consejo Regulador ha apostado por modernizarse por eso han cambiado luego proponen maridajes tan

Voz 16 51:05 cómo lo diría

Voz 0335 51:11 exacto Jaca una maqueta pero bueno antes de empezar detecto ganas e ilusión la verdad es joyero y se define como aficionado a comer bien pero al ser de origen colombiano ya tiene experiencia con las hormigas con lonas

Voz 51 51:22 de hecho hace poco menos trajeron muy con mi pareja que nunca las había comido yo les decía no me gustan ni empecé a comer como si fuera maniquí como te lo estoy diciendo tan tan tan

Voz 0335 51:31 Elena y Esmeralda han ganado un concurso en Instagram también vienen dispuestas a todo

Voz 16 51:35 sí esa es un curioso la comida es una cuestión cultural porque no claro

Voz 0335 51:40 gente la sala está prácticamente llena unas cincuenta personas Nos empiezan dando algunas indicaciones generales sobre los vinos de la Denominación

Voz 52 51:48 muchas gracias a todos por venir bienvenidos a esta cata diferente simpática un poco canalla lo que queríamos era un poco hoy demostrar que esa versatilidad de de nuestra uva estrella la verdejo y esa capacidad de adaptación a las diferentes tendencias que nos ha permitido pues los diez siglos de historia que tenemos

Voz 0335 52:10 pero aunque hay muchos profesionales del vino el producto estrella son los insecto

Voz 0662 52:14 hemos decidido hace también la cata de menos escrupuloso a más escrupuloso entonces el primer plato es una sardina Lima que va sobre un un brioso plateado con una vinagreta de demanda cuya y aquí la lo que lo que es un asado

Voz 0335 52:32 en este plato marinado con un rueda elaborado con uva verdejo y sauvignon blanc nadie diría que hay gusano sino te lo dicen se oyen cosas como que bueno con el vino está muy bien pero la cosa va Chendo

Voz 0662 52:43 juego de palabras son unas hormigas Maef eh aquí ya es más evidente lo que vamos a a comer pues nada explica es la base de de migas con un poquito de chorizo el velo de de paz de panceta unos puntos de de mostaza de hierbas hilo negro pues si son las hormigas negras

Voz 0335 53:06 las hormigas en este caso se aprecian perfectamente no se parece que con el vino blanco fermentado sobre Elías y con un toque de madera pues no van mal tercer maridaje