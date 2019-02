La Ventana (31/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 tres de las cinco en Canarias

Voz 0313 00:06 buscamos la última hora sobre la crisis en Venezuela que en esos instantes por una comparecencia de Juan guardó en la Universidad central del país Esther

Voz 1915 00:13 allí está presentando lo que ha llamado Plan de país que favorezca la gobernabilidad y la estabilidad para dicho poner al Estado al servicio de la gente y en poder al ciudadano José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 00:23 buenas tardes líneas maestras del plan país para el Gobierno de transición que pasa por la protección de los bienes estatales como lleva anunciando estos días Why do otro de los puntos de su programa de transiciones reconstituir la relación del ciudadano con el Estado que ahora dice es así error

Voz 3 00:37 de miedo de control social segundo de subsidio que también lo utilizan para el control social el línea lo utilizan para generar miedo

Voz 1061 00:46 el líder de la Asamblea Nacional ha dicho también que el problema de Venezuela no es ideológico sino de humanidad White por cierto ha agradecido al Parlamento Europeo que hoy le haya reconocido como legítimo presidente interino de Venezuela otra de las líneas maestras de ese plan país que está explicando Why do es reinsertar a insertar a Venezuela en el mundo

Voz 1915 01:02 la situación de los tres periodistas de la agencia Efe cuya liberación conocíamos a primera hora de la tarde hay novedades a esta hora enviada especial a Caracas Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 01:12 qué tal buenas tardes finalmente los periodistas de Efe no van a ser deportados fuentes diplomáticas que trabajan en el terreno confirman a la Cadena Ser que es la decisión última que sea tomado se les ha llevado primero Alzheimer que es el servicio de inmigración y hay las autoridades de aquí de Caracas han rectificado se les va a acreditar como periodistas irse quedan aquí con su cobertura el que sí que sigue detenido es el motorista venezolano que trabajaba con ellos de momento no sabemos nada de su futuro y sobre los dos periodistas franceses que fueron detenidos hace cuarenta y ocho horas según su embajador están a puntos de ser deportados están en el aeropuerto de Caracas

Voz 1915 01:46 Ana esta última hora los taxistas de Madrid vuelven por cuarto día consecutivo a la Puerta del Sol en este undécimo día de huelga indefinida a la espera de una solución al conflicto con los WC Alfonso Ojea adelante

Voz 0089 01:58 qué tal buenas tardes la concentración es hoy algo menos en número de personas que otros días no así desde luego el lanzamiento de petardos que está batiendo récords una tarde como la mañana algo más relajada con el objetivo de facilitar dicen una negociación José Miguel Fúnez de la Federación Profesional del Taxi Madrid señala que en todo caso no lo son

Voz 4 02:16 Ana parar sus estuvo con nominalmente jugó muy bien

Voz 1915 02:38 vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 1571 02:40 que es van a estar muy buenas último día de mercado de fichajes de la Liga a los más activos del te Valencia al Celta llegan cedidos Lucas Plaza del Boca Ivo debut del Betis al Valencia ficha delanteros Rubén Sobrino ya está a punto de fichar a Roncaglia además media última partida la vuelta de cuartos de Copa dieron al Real Madrid recordemos en la ida ganaron los blancos

Voz 1915 02:58 cuatro dos seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 2 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:05 los trabajadores de todos los servicios de Urgencias Sanitarias de la Comunidad se han unido en una plataforma que hoy ha entregado en la Consejería cincuenta y tres mil firmas para pedir más personal que les permita tratar y cuidar a los pacientes con dignidad también la reapertura de camas de hospitalización que en este momento no están funcionando

Voz 5 03:20 quiero decir a todos los ciudadanos de Madrid que si en un momento dado tienen esperas para una ambulancia para una urgencia que reclame esa espera espera una urgencia vital que denuncien

Voz 6 03:31 esto personalmente a compañeras cambiar el pañal un paciente en el pasillo eso es indigno e inhumano no estamos aquí para hacer eso estamos viendo pasar esto y no queremos

Voz 1 03:42 que siga así sin levantar la voz la Junta

Voz 1915 03:45 de de Gobierno de la capital aprobado el nuevo convenio de la Policía Municipal después de meses de negociaciones y con el sindicato mayoritario en contra el nuevo convenio supondrá un incremento mensual del salario de los agentes y oficiales de ciento cuarenta euros la consolidación a toda la plantilla de quinientos veinte euros anuales en el complemento específico y además se reducirá la jornada de todos los turnos el concejal de Seguridad Javier

Voz 7 04:05 a ver es un acuerdo viable económicamente bueno pues con las limitaciones que todos sabemos de techo de gasto y que sobre todo garantiza la gestión del servicio de una manera responsable y rigurosa entre otras cosas porque tenemos ochocientos policías de déficit estructural dado que el Partido Popular había estado cinco años sin sacar ninguna OP

Voz 1915 04:29 y un par de asuntos más las elecciones para elegir al nuevo rector de la Complutense serán el próximo tres de abril la presentación de candidaturas empieza mañana y durará hasta el doce de febrero y las reservas de sangre del grupo cero negativo están en alerta roja hacen falta donaciones urgentes y de los grupos cero positivo a negativo ve positivo IB negativo en alerta amarilla se necesitarán donaciones como muy tarde

Voz 1 04:49 que en los próximos dos o tres días tenemos once grados en el centro de Madrid

Voz 1915 05:00 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete a las seis en Canarias

Voz 2 05:09 servicios informativos

Voz 8 05:16 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia querrá José Antonio Pérez Esther para

Voz 9 05:23 mira José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea en íntima

Voz 1 05:28 en el mundo

Voz 0313 05:31 Nos explica sólo cada mañana

Voz 8 05:33 junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo compro con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 10 05:40 SER hay quienes dicen que está mal

Voz 11 05:44 quienes defienden que está bien hay quienes se moja quienes no olvida quiénes implican al quiénes están dispuestos a escuchar hay quienes piensan que no se trata sólo del que sino también

Voz 12 05:58 y tú qué piensas

Voz 1 06:00 país abrir la factura de la luz y no entender nada lo normal sentir que me toman el pelo

Voz 13 06:08 mal en Lucerna sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es Si descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz luz

Voz 14 06:22 cera te compras una desproporcionada pantalla de plasma por qué te apetece un potente portátil con soporte técnico por si acaso ni por descontado un por tanto su equipo de sonido envolvente porque tú eres un innovador multiplican

Voz 15 06:41 vida mucho rascas multiplicador de la ONCE gana hasta quinientos mil euros al instante hay más de ochenta millones de euros en premios rascas multiplicador de la ONCE por ellos

Voz 16 06:56 lo que escuchas es un recuerdo un gran recuerdo de esos que no se olvidan fácilmente

Voz 17 07:02 los grandes viajes de tour mundial y Viajes el Corte Inglés descubre increíbles experiencias África Asia América reserva hasta el catorce de febrero con hasta trescientos euros de ahorro hasta un siete por ciento de descuento y pago en seis meses viajes de novios tendrás hasta doscientos euros en tarjetas regalo de Viajes el Corte Inglés Viajes El Corte Inglés y tour mundial grandes viajes gran recuerdos

Voz 18 07:25 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando a la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 19 07:35 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1280 07:45 cariño tenemos que instalarnos una alarma ya eso ayer robaron a los de enfrente no tenía la alarma está bien sí por suerte no estaban en casa pudiera haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 2 07:56 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 20 08:10 ya están aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El

Voz 1 08:30 ahora en Carrefour y Alex tiene un setenta por ciento de descuento Carbonell comprando dos contratar y ocho Carrefour hemos pasador

Voz 21 08:41 pues no sé qué comer hoy una mujer de este siglo indecisa pues no sé que comiera hoy una mujer de de este siglo sin recursos muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas llama al novecientos ochocientos once ochocientos ochenta y ocho y colabora con Manos Unidas

Voz 10 08:59 no es el tipo ideal de chica que ya es exactamente mi tipo quién ha sido tu primer amor

Voz 1 09:08 volviste a verlo crees que el tiempo lo mitificar llamo desde Carlos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno en nuestra cuenta de Twitter arroba y faro se está noche hablamos del primer amor en el Faro de la Ser Mara Torres que apenas la

Voz 1280 09:32 ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:36 son las seis y nueve las cinco nueve en Canarias hoy abriremos la Ventana del Arte como cada quince días en un ratito saludaremos a Miquel del Pozo pero antes un aperitivo en clave histórica y artística una pintura de Rembrandt que uno ya no sabe si es sólo eso arte

Voz 8 09:50 o también ciencia

Voz 22 09:55 en La Ventana acontece que el obispo con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1590 10:13 todas las grandes pintura

Voz 1626 10:15 las tienen una historia detrás pero algunas pinturas tienen más historia que otras todas tienen una fecha concreta de ejecución porque todas tuvieron que empezar a pintarse algún día pero las fechas de algunas obras tiene más miga que otras visualicen ahora esa pintura en donde se ve un cadáver con el brazo abierto un médico Anatomía está dando explicaciones de la autopsia siete cirujanos alrededor atentos a lo que les cuenta se acuerdan la ven pues esa obra se titula La lección de anatomía del doctor tul Rembrandt la Pinto exactamente el treinta y uno de enero de mil seiscientos treinta y dos en el teatro anatómico de Amsterdam dicen los que saben que es la cumbre de la ciencia convertida en arte el pintor holandés Rembrandt era un jovenzuelo de veintiséis años cuando recibió el encargo de ir a retratar al doctor tul y a los otros siete atentos cirujanos a los conocidos como teatros anatómicos eran lugares donde un maestro cirujano impartía una lección de anatomía a otros médicos que se sentaban en las primeras filas de las gradas a los estudiantes que se ponían un poco más arriba y a los curiosos en general que se sentaban en el gallinero pagaban por ver el espectáculo tenían derecho a merendar durante la autopsia si tienen la imagen de la pintura en la retina está claro que la descripción que acabo de hacer de esos hemiciclo no encaja con esos médicos arremolinan dos alrededor del cada vez pues ya pero es que Rembrandt estaba atendiendo un encargo como todos los que aparecen pagaron por ser retratados tuvo que juntar los en una composición ficticia porque si hubieran estado donde debían estar en las gradas no habrían salido ni tan guapos ni tan cerca el único que no pagó por salir en la pintura de Rembrandt fue el cadáver un reo ejecutado llamado Adriano eran los únicos cuerpos que podrían utilizarse en las autopsias los de los ahorcados hilos Anatomía estas pugnaban por los que estaban en mejor estado para asegurarse una clase magistral y lucirse en las autopsias publican en fin que la pintura de Rembrandt es magnífica que rompió cánones artísticos que plasma una escena científica repleta de detalles que ojalá un día Miquel del Pozo corrija amplíe disecciona con su arte La lección de anatomía del doctor Turk y ojalá sea más pronto que tarde

Voz 1590 12:55 y mejor hoy que mañana queremos saber más

Voz 0313 13:05 que los deseos de Nieves Concostrina ya tenemos es verdad si así que en un ratito cuando llegue Miquel del Pozo no se logrará preparado pero hoy toca Rembrandt lección de anatomía venga hecho

Voz 25 13:23 radio lindo una mirada particular para observar Icon

Voz 1590 13:27 estar con Elvira Lindo

Voz 26 13:30 no es mucha

Voz 27 13:37 no no no sus

Voz 0313 13:55 la música elegido Radio lindo

Voz 0545 13:57 Elvira para Radio lindo yo creo

Voz 0313 13:59 bueno aquí en Madrid desde luego a con pasa perfectamente con el momento del día está cayendo la noche un cielo bastante oscuro amenaza lluvia claro pero la música tiene un poder no sólo descriptivo sino evocador Elvira buenas tardes hola buenos días

Voz 0545 14:12 pues porque has eligieron esta canción pues mira estaba es una cosa muy personal estaba el otro día ordenando foto dos de cuando viví en Nueva York y salió una foto de cuando de vez en cuando iba al Carla él a escuchar música una de las cosas que de verdad me hacen sentir nostalgia de Nueva York y es una nostalgia buenas decir que no quiero volver allí pero acudir a vivir a vivir en una de las cosas que me te hacen sentir nostalgia es la cantidad de sitios que había para que fuera a escuchar música en directo esto es irrepetible en en otra ciudad de sobre todo música de jazz música de cabaret como es esta que era un señor que tocaba el piano y cantaba yo este era Bobby Short era una suerte de de bola de

Voz 28 14:55 nieve neoyorquinos eh

Voz 0545 14:58 hay más tenía cosas iguales con bola de nieve era negro era gay tocaba el piano interpretaba de una manera muy particular como muy afectada y muy bonito si soy estamos escuchando al que no se puede buscar ahora en las redes ilustró algunas de las películas de Woody Allen por ejemplo salía en sus hermanas porque era era un personaje en Nueva York era un una persona que sabías que todas las noches estaba tocando en un sitio claro

Voz 0313 15:27 sutil lo que hace no es muy bonita

Voz 0545 15:30 claro fíjate que estos personajes cuánta falta les hacen a la ciudad es porque de alguna manera las describen las ilustran es dan calor son como una especie de institución no hicieron un un álbum especial pocos pocos meses antes de que muriera Imovich Shore desde luego es un nombre en la haga de cabaret americana que que no se está siempre muy presentes sobre todo en esa ciudad

Voz 0313 15:57 tuberías este hombre participando por ejemplo en una campaña electoral

Voz 0545 16:03 pues

Voz 29 16:04 o no la verdad fíjate qué

Voz 0545 16:06 precisamente hotel Carlyle era un hotel al que iban muchos al que iban mucho los políticos ahí estuvieron Kennedy si dicen que estaba en una habitación Kennedy y su mujer y en otra habitación estaba Marilyn Monroe y el IVA

Voz 0313 16:23 ya me lo preguntó que podría ser un músico podría ser una escritora que podría ser un deportista estamos en en mitad de un fenómeno donde la captación el fichaje de de de personas o personajes que normalmente están fuera del ámbito político bueno da mucho que hablar la noticia o una de las grandes noticias de esta semana Pepu Hernández el que fuera seleccionador de la selección del equipo español de de baloncesto parece que va a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid esto a ti de entrada te parece bien no mal

Voz 0545 16:54 depende a mí no me parece mal que cojan a que elijan a alguien de la por así decirlo de la sociedad civil es decir que no se haya dedicado a la política desde pequeño en absoluto

Voz 0313 17:04 segundo pregunta y luego ya entramos en materia que el fichaje de de Pepo envía un mensaje de que la política está abriendo puertas y ventanas o de que está gente saliendo por piernas de la policía

Voz 0545 17:15 yo creo que el mensaje que envía es que se lo han propuesto han estado buscando desesperadamente porque realmente es una persona seguramente muy importante en su campo yo yo yo dudo todavía no lo he oído hablar eso también habla y habla muy bien muy bien lo lo que sí también te digo es que empezado a leer columnas y comentarios negativos sobre él antes de que haya abierto la boca en este aspecto no cosa que me me me asusta yo creo que es una precisamente un indicio de que la gente no va a querer dedicarse a la política porque así dedicarte a la política es desde el primer día desde que no te da tiempo a abrir la boca ya directamente están viendo tu pasado turco

Voz 0313 17:59 es que ese es que ese es un ese es un punto muy importante ya no es esperar los cien días de gracia o los diez minutos de cortesía es que es rastrear toda tu historia personal en su caso con una empresa que tenía de estas que antes eran legales y que cuando lo hizo era legal para pagar menos impuestos que es lo que hacen hoy todas las grandes empresas con otro tipo de mecanismos entonces esto existía ese cambio y ahora no puedo bueno si lo haces ahora multa pero entonces no pero como no lo hizo legalmente para pagar menos impuestos ya hay varios los pobres desde el como Pedro Sánchez hipotecó

Voz 0545 18:32 dejamos claro posibles sobre todo yo creo que para empezar un líder un líder político ya no va a pronunciar nunca más la frase que pronunció Sánchez diciendo que hoy como tiene que ser el pasado fiscal de una persona que este señor igual que lo pasó mal en Huerta no ha cometido ningún delito pero ha tenido un problema con Hacienda igual que Hacienda somos todos problemas con Hacienda yo creo que hemos tenido muchísimo

Voz 30 18:59 sí muchísimos de los de de de todo el mundo

Voz 0545 19:01 oye además hay otra cosa que que que parece que está feo decirlo ahora igual que hay que pagar Hacienda también es lícito y legítimo intentar pagar menos a Hacienda es decir que es algo que todos intentamos cuando además nuestra declaración vea un poco menos como puedo hacer para pagar un poco menos pero es que eso son lo hace bien lo hace yo creo que ilícitamente el que tiene muchísimo dinero pero lo hace la gente también que tiene poco dinero y con mucha razón

Voz 30 19:28 o sea que aquí se junta dos cosas primero el listón tan alto que puso Pedro Sánchez lidere y además el que ha seleccionado al seleccionador y por otra parte el cambio de criterio de Hacienda que independientemente como es que hayas tenido problema o no es que dejaron de mirar de una manera contemplativa como me lo que ahora es mal

Voz 0545 19:46 la razón de ser tendría que dimitir dimitió porque fue el pobre el pardillo el que él le tocó al primero o no y fue muy atacado en gran parte porque si no es lo mismo nombre ya no

Voz 30 19:58 pero sí sí pero también podría

Voz 0545 20:01 a lo mejor si le hubiera tocado a él en los primeros días del Gobierno le hubieran hecho Dimitar desde desde luego hay muchas cosas con respecto a esto por ejemplo eh el el hecho de que a uno le elijan como candidato por el candidato no quiere decir que que tenga que estar conforme todo su pasado que todo lo que haya declarado todo lo que haya dicho todos los tweets que haya escrito te hagan culpable de algo es porque tener tú tienes que demostrar que que vas a trabajar por una sociedad mejor es que parecen cosas ya muy no sé cómo vemos utópica

Voz 0313 20:37 decisión entero herido pero claro pero

Voz 0545 20:40 aunque tienen que ser intachables pero intachables para quien hay gente que ha podido digamos star como le ha pasado mucha gente en Venezuela por ejemplo hay gente que ha podido apoyar la ha echado Abel no hace hace años y ahora por ejemplo la estar de acuerdo con lo que pensaba

Voz 30 20:57 el otro día estuvimos hablando con la que había sido la fiscal para entendernos de Venezuela pero pero que está exiliada exactamente usted estuvo en el régimen pero hubo un momento en que empecé a ver cosas que no me gustaba y me fui tuvo que marcharse porque en su vida

Voz 0545 21:11 ah no se de de cuánto te tienes que hacer responsable de tus opiniones políticas de hace años de tu vida digital porque ahora parece que es donde ponen el foco y hablábamos la semana pasada os acordáis

Voz 30 21:24 sí de la de la consejería

Voz 0313 21:27 entonces a mí Estonia

Voz 0545 21:28 cinco años después que pedirle disculpas sí tenga que de Pierre de perdón si me asusta porque en el fondo creo que hay buenos profesionales que podrían aportar muchísimo a la vida política si hay algo que que me parece que decía Ávila Federación Socialista Madrileña que en fin tomó que había personas dentro del socialismo que podrían haber sido candidatas etcétera muy bien pero ellos tampoco han demostrado llevan hoy a la gresca muchísimos años a lo mejor tampoco han demostrado que se pueden poner de acuerdo para alguien para para algo a lo mejor una persona en fuera es en un momento dado refrescante digo que este señor yo no lo conozco muy bien lo estoy hablando de él

Voz 0313 22:11 claro los que fíjate con con lo que está ocurriendo ahora con con PP y lo que ha sucedido con casos parecidos uno empieza a rebobinar y a echar la vista atrás y piensa hubieran dado el paso a la política personas no sé como por ejemplo Jorge Semprún político

Voz 31 22:28 es decir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Cultura con leal

Voz 0313 22:33 guardar de personajes como Tierno Galván hubiesen hablado con tanta libertad en este tiempo de bronca permanente de fiscalización de ataque en las redes sociales

Voz 32 22:42 el saber leer es muy difícil saber leer reflexionando hay que leer como las gallinas beben agua un periodo se le atropellados

Voz 0313 22:51 Carmen Alborch hubiese sido tan feliz

Voz 0125 22:54 una llamada para ser ministro me llamo Feli que cuando estaba en mi despacho en el IVAM bueno fue uno de los momentos

Voz 33 23:01 más intensos de mi vida porque realmente una propuesta de estas características no puedes decir que no pero siempre tienes el cómo no sé

Voz 0313 23:11 yo tengo la tentación de responder no no

Voz 30 23:14 no no hay que tres personalidades

Voz 0545 23:16 no no y cuánta faltaría gente así por muy distinta

Voz 30 23:20 claro razones el encanto y la atrás

Voz 0545 23:22 Thibault e intelectual de de Carmen Alborch la presencia del pasado de Semprún o el Galván yo tuve la oportunidad de entrevistar muchas veces porque empezaban la radio Tierno Galván iba muchísimo a la radio pues ninguno de los tres aunque los tres habían tenido sus su pasado político o no pero no habían vivido de la política que es una cosa que yo creo que hay veces que se creen en los partidos que hay que vivir en la política de este pequeño

Voz 0313 23:52 para llegar a ser candidato Fernando Vallespín buenas tardes qué tal buenas tardes hola colaborador desde hace mucho tiempo de esta casa lo hacen todos los oyentes de de La Ventana hay de Hora Veinticinco porque todos los programas de la casa yo creo lo de Pepo que te repite lo mismo que que Albee Elvira clase antes lo de Pepu te parece bien no malo depende

Voz 34 24:13 bueno me parece en principio me parece ya lo que pasa es que yo soy de los que sospechan que muchos felices recurre a ese tipo de personas que sino que se recurre a este tipo de personas para intentar viviríamos pues bueno satisfacer las necesidades del marketing político no son son digamos personas populares dotan de mayor visibilidad a una determinada candidatura

Voz 0545 24:45 el empieza pero si la política profesional

Voz 34 24:47 yo diría que es una política Roma no sobre todo la política profesional local son personas en más digamos que que sólo conocen los otros profesionales de la política local pero que la gente la gente corriente no no hay que hablar de ellos nunca o muy poco y cuando quiere decir que no son buenos profesionales no entonces pues allí esa sospecha puede habrá ni si es punto no me acaba de gustar no es como si la política necesitara eh la fuente de la popularidad que otros se ganan digamos se doctoró en otro ámbito pues no sé es como si de retén Ferran Adrià eligieran candidato de al galgo

Voz 0313 25:29 no íbamos vamos a Dougherty un montón ya te ya te lo digo

Voz 34 25:32 no aquí pero luego hay otra y luego hay otra cuestión que me partir es muy releva no sea la política es algo muy complejo Ferrán Adriá pues igual si con este ejemplo pues es un maravilloso dinero no he restaurador pero igual como gestor de una organización compleja como puede ser una pues tendría grandes dificultades aparte de algo

Voz 35 25:56 es algo que no podemos perder de vista Illes que

Voz 34 25:58 que son personas cuyo éxito se debe fundamentalmente a su cruenta capacidad de iniciativa a su propia autonomía cuando uno entra en política deja de ser autónomos se convierte ciego fiel de una organización llamada partido político autodefine ya establecidas tiene también sus porque jerarquía de prioridades entonces yo creo que esas son dificultades que tiene que tener en cuenta cualquier cualquier persona que pudiesen exitosa el campo que estamos hablando es el baloncesto pero puede ser también Semprún pudiesen magrebíes

Voz 35 26:35 el escritor

Voz 34 26:36 pero recordad que Semprún acabó triunfando con Alfonso Guerra es decir el problema para Semprún no fueron sociales sino que Ifema aquí en el partido eh

Voz 0545 26:45 bueno pero Seat pero por lo menos Fernando escribió un libro maravilloso se porque son

Voz 35 26:50 al menos de forma

Voz 36 26:52 pero pero estos respecto a las posibles capacidades de los candidatos pero respecto a al verdadero patrimonio que supone para el partido como anzuelo para atraer votos

Voz 34 27:06 bueno yo creo que se utiliza como anzuelo para atraer votos personal ahora también en efectivo que es otra cosa perdona

Voz 0313 27:14 efectivo o no ese al suelo

Voz 34 27:17 bueno depende de la persona elegida saber entonces yo no tengo yo no soy valorar sinceramente no iba yo apenas conocía ya casi ni me acordaba del puede llevarnos puso una persona rompedora con todos mis respetos quién no estamos hablando de de personajes es híper populares no es que se que se elige a Penélope Cruz por ejemplo no pues bueno pues todo el mundo sabe que no pero lo que es buena del Barça sabemos la gente está al deporte tienes que esas

Voz 0545 27:49 pero perdona Fernando es que no lo quería llevar al ni tan siquiera por qué tal cual estamos hablando él sin conocerlos y no por personas de la sociedad buenos profesionales valiosos en lo que sea no tenemos por qué poner estrellas ni del cine de la cocina a gente que de verdad tenga inquietudes políticas en un momento dado se le ofrezca entrar en política tenga miedo a entrar en política porque por un lado tampoco serán a tantísimo dinero en la política hombre se impone por otra parte te pones muchísimo ya lo mejor es mucho más feliz en tu vida profesional a eso me refería

Voz 0313 28:26 yo he permitido en segundo que tenemos noticias de última hora importante que nos llega desde Venezuela

Voz 1 28:32 Ana Terradillos le ha pasado

Voz 0313 28:35 Ana Terradillos qué tal día Francino pues mira pasa sí sí ya vosotros sí cuéntanos cuéntanos Ana sí que ha pasado

Voz 0125 28:45 vamos a ver estaba presentando Plan Económico de vivir viabilidad para este país será dato de de la agenda que tenía hoy diaria y al final del acto lo que ha dicho es que el FAES que es la Fuerza Especial de la Policía de aquí la Policía Nacional Bolivariana ha entrado en su casa cuando estaba su mujer y su hija de veinte meses y su Él vive en en el barrio de Santa Fe al este de la ciudad en una barriada de clase media y bueno es una barriada que en principio el tiene seguridad pero no la barriada una barrera de clase media no sabían ando ahora muchas zonas pobres es una especie de intimidación que está haciendo con el pueblo pero sí que es cierto que estas barreras todavía no sabían tocado con lo cual han ido directamente a la casa de Juanjo Aído el lo ha vuelto a leer como un intento de amedrentar le común intento de intimidación mira cómo lo comentaba en la universidad

Voz 3 29:37 creo que en este momento el FAES está en mi casa preguntando por Fabián mentar esta información me gente yo montar me hablar aquí y no empecé por ahí

Voz 34 29:56 empecé por un plan

Voz 0125 30:03 digamos que Carlas que ha sido el primer acto así intimidatorio de este tipo no que que se esperaba con el presidente sabes que les retuvieron sesenta minutos al principio de de la semana pasada cuando fue después del veintitrés de enero digamos que no había tenido otro acto de intimidación él sí que anda con un séquito de seguridad digamos muy muy predispuesto a la posibilidad de que le pueda en detener la la la Policía Nacional aquí bolivariana pero digamos que esto es un paso más no en en ese pulso que mantiene el Gobierno de Maduro con la oposición vamos a ver lo que pasa en las próximas horas en lo que ha invitado su cuerpo diplomático aquel acompañen a su casa a ver qué es lo que quiere el FAES y me imagino que eso

Voz 0313 30:43 equipo no sin firmar en las próximas horas de cómo Vanessa esas investigaciones empollona cuenta Ana un abrazo y cuida de

Voz 1 30:51 un abrazo

Voz 0313 30:54 pinta tienes tu eh en fin abramos un paréntesis breve aunque sea para hablar de de Venezuela Bono el primer acto de intimidación directa en su domicilio pero lo han a las cuentas no puede salir del país de retuvieron sesenta minutos esto esto en fin ojala me equivoque tiene pinta de que son los últimos son penúltimos coletazos del del régimen que se está viendo ya aislado aislado problemas

Voz 0545 31:17 que el problema es como pueden

Voz 0313 31:19 terminar este hombre verá que no que ya no puede que no puede seguir y que se marcha o este hombre digo maduro o o pasa lo que todo Ferrando lo que te estamos teniendo que pueda ocurrir quedan baño de sangre

Voz 34 31:32 sí que finales de ese tipo siempre son malas sea siempre puede haber de sobre todo en descontrolados no sectores de pues que que bueno que no tienen la capacidad digamos pues algún tipo de órganos que llega a las ordenes porque actúan autónomamente yo creo que se pueden producir todo tipo de actos vamos esperemos que esperamos que sea para bien no todo esto

Voz 0313 31:56 oye de en segundito que lo de Venezuela se ha cruzado en el camino no quiero acabar de forma abrupta la conversación dando un par de minutos y seguimos hablando de lo que planteaba esta tarde

Voz 37 32:09 el Tigre a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana quien friki La Ventana

Voz 8 32:20 en la Cadena Ser presenta el placer de escuchar

Voz 1594 32:27 si soy yo el héroe de mi propia vida y otro cualquiera me reemplazará lo dirán éxtasis

Voz 1280 32:32 páginas y para empezar la historia desde el principio diré que nazi según me han dicho yo lo creo

Voz 1594 32:38 es un viernes a las doce en punto de la noche y cosa curiosa el reloj empezó a sonar brilló a gritar simultáneamente

Voz 38 32:47 teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente

Voz 1594 32:57 claro primero que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes y a medianoche dobla hablaré ahora de la primera de las predicciones pues esta Historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda sólo haré de constar que a no ser que tuviera este don en mi primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje

Voz 1590 33:27 haber sido defraudado pues Si alguien está disfrutando de él por equivocación te agradeceré que lo conserve a su lado David Copperfield Charles Dickens

Voz 39 33:36 el ochocientos cincuenta verse

Voz 40 33:40 el placer de escuchas

Voz 24 33:44 y

Voz 8 33:48 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes sabemos que el larguero es mucho más

Voz 41 33:57 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 42 34:04 empieza Larguero de lunes a viernes a partir de las

Voz 1 34:07 once y media una hora menos en Canarias

Voz 42 34:10 el Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 43 34:15 síguenos también en nuestra aplicación móvil

Voz 1 34:17 en el Larguero punto Capella ser

Voz 10 34:26 cada vida tiene al menos

Voz 1 34:27 es una historia escrita en otros las Len para unos y otros los muchos libros el programa de la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vi en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 9 34:46 que se lo que allí en el interior de todos aprendemos a escribir y a leer entre líneas

Voz 2 34:53 los muchos libros cadenas

Voz 44 34:58 a ah

Voz 1 35:02 cuenta con las eh

Voz 44 35:04 de lo que pase

Voz 1 35:16 está

Voz 0959 35:17 el jefe por aquí os tras eh Francino qué tal hola de fina si es que hoy vamos a hablar de jefes entonces quería que es también de fuera un poquito más bueno el informe de hámster lindes la herramienta que analiza el reconocimiento y la crítica que hay en los comentarios de las redes sociales hoy trata de jefes y también de compañeros la conclusión más importante es que el buen ambiente en el trabajo nos lo dan los compañeros los compañeros reciben un sesenta por ciento de comentarios de reconocimiento mientras que los jefes se quedan con un

Voz 1590 35:45 cuarenta y seis por ciento y sí

Voz 0959 35:48 lo han hecho a ver a ver a ver qué dicen porque a los jefes los criticamos más un cincuenta y cuatro por ciento quién iba a decir eso sí a mí no me extraña vamos a ver vamos a hacer la prueba sencillo también tienes

Voz 0313 36:00 jefes que valoramos mucho en cadena infinita

Voz 0959 36:04 valoramos mucho crearlas decía en los en las redes a los jefes cuando nos dan día libre o nos dejan salir antes Carlas igual mañana viernes hago puente te parece bien verdad estableciendo La Ventana

Voz 0313 36:14 Sevilla lo que quieras vale perfecto

Voz 0959 36:17 Pere ves es hoy un reconocimiento positivo con el reconozcámoslo bueno más info en Amsterdam despunta es

Voz 46 36:27 estaba muy cinco Brahim me iré no exento de dedo pues no ya

Voz 0313 36:56 ya lo creo que están cambiando los tiempos y de qué manera esto nos plantea hoy Elvira Lindo a propósito de la noticia del fichaje de Pepu Hernández como pues hemos acabado

Voz 0545 37:04 Penélope Cruz yo no sé que Bernardo yo te quería llevaban te quería llevar a otro cuarto que rival de Penélope Cruz y no te quería preguntar porque tú has escrito ya se ha hablado aquí en la SER precisamente de personas interesantes capaces que ya no van a querer dedicarse a que no quieren dedicarse a la política porque es un coste demasiado alto es precisamente por ahí es

Voz 0313 37:30 dónde querían personas no necesariamente cohetes mediático claro

Voz 35 37:34 vamos a ver yo creo que me dice el problema es el siempre exigente chicos como para ya

Voz 34 37:41 lejos de grandes profesionales que podrían tener mucha más posesión leerá da mucha mayor rentabilidad no el el el compromiso que sume al implicación apolítica mayor esa es la yo creo que esa es la pregunta no que existan suscitando tiene esas compensaciones o no bueno yo creo que hoy por hoy la verdad es que es muy difícil para alguien que no haya sido realizado en el mundo lo de entonces no está sujeto a un escrutinio permanente donde realmente pues en el achaca caminen sistematicamente funciona siempre con con digamos con con el enemigo no sé lo que tiene también en es que esas discos es sacarle cuestión momento información que puede ser dedicada puede perjudicar no yo que encarece un incentivo económico y eso es muy importante explícitamente porque hay mucha gente que piensa el hecho de ser político ya una serie de privilegios o es tremendo pues no es verdad es decir quién se compromete en en en asumir un cargo político generalmente son personas que está no me donde donde ganan más dinero e de una manera además mucho más fácil teniendo en la política y luego en el digamos el el segundo punto me parece que también es importante es que hace falta una pasta particular no tiene no tiene se dedican a la política soy yo lo que no no siete cualquiera me para esto me parece que es muy relevante sobre todo porque hay muchas personas que que digamos que tienen un día especial y que si se desayunan todas las mañanas viendo los periódicos hola redes sociales como lo están atacando el están empezando a a introducir allí todo todo tipo de acusaciones entonces persona yo no le salen Turó realmente mi consejo sería es que me pienso es no no te metas en eso pero tiene que haber alguna herida para que tiene si quieren comprometer puedan comprometerse políticamente no yo creo que antes era más fácil antes había un un camino más sencillo no de entrada y salida de dentro política por parte de personas que no eran políticos de profesión y cada vez está siendo obstaculizado por cada vez tienen más capacidad para ocupar diferentes cargos los políticos de profesión y esto no es algo exclusivamente español es una cosa hecha a todos los países en la inmensa mayoría además de los políticos de profesión suelen ser Chucho la de Estado o de cualquier otra organización territorial es decir que son personas que están con la gestión de lo público no el santo de ser funcionarios más o menos anónimos a ocupar cargos políticos que generalmente superiores digamos el al puesto que yo eso atentaban no sé por ejemplo Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría era el Estado te dice conocían lo público no pero con uno va viendo uno por uno el perfil de nuestros grandes políticos y la inmensa mayoría realmente suelen ser utilizados en lo cómico para gente que son sé que son de otro mundo diferente en el choque yo creo que es verdaderamente este

Voz 0545 41:01 sin embargo Fernando en el primer Congreso de los Diputados que hubo en España había muchos más profesores de filosofía o de literatura ahora parece que todo se centra en ciertas carreras en la economía y en el derecho

Voz 34 41:17 sí sí que son las fuentes veo que alimenta intentar pues si el poder no es lo que no sea la idea esa de funcionario Darra político sí lo más habitual análisis de que estadísticamente siempre es una mayoría considerable no salto creo yo el salto de la sociedad civil por llamarlo así no por ejemplo de tu mundo de los escritores de las personas que están a punto de dar que de las personas digamos que que tienen una capacidad tenga una autonomía muy desarrollada nuestra personalidad y desarrolla que se encuentran con que coloca precisos dentro de una hora

Voz 0313 42:07 mira está poniendo cara como diciendo a mí no me vais a pillar no sigas por una cara se conmigo lo intentaron

Voz 0545 42:15 no pero mira yo por ejemplo veo de alguna manera son puesto político veo García Montero al frente del Instituto Cervantes y me parece que está en un sitio correcto para el para su oficio y para el mundo que conoce claro claro pero porque no obstante la estructura de un solo hombre

Voz 34 42:31 sí pero es una persona primero quiero no partido según no claro que el tipo de cargo que tiene que ver con la lengua es que es un instrumento también profesional no es un poeta no es un extintor entonces él es una persona familiarizada con eso espero sigue adelante con sus propias ambiciones profesionales no la promoción de la lengua de España no en el exterior claro para él es una ocasión fantástica para correr

Voz 0313 43:00 Fernando déjame que te pregunte una cosa ignoto molestamos sí altillo y te ofrece si no no hay dirigir el CIS que diría sí o no muy directa pues no hay más preguntas igual igual ha mejorado bastante igual mejorados hemos vuelto estaba si hubiera dicho no yo

Voz 28 43:25 sí sí

Voz 0313 43:33 Elvira no hemos comentado hablando del del pobre PP va estamos usted cariño nadie

Voz 1590 43:41 todo el episodio de de Begoña Villacís lamenta ayúdanos

Voz 0313 43:46 borrando una foto que tiene Instagram con él una foto muy especial de cuando era seleccionador una foto además caninos provisto de una foto con la borrara eso quiere decir que ya no lo idolatra como seleccionador

Voz 0545 43:59 luego todos los alcaldes cuando alcaldes y alcaldesas dicen yo quiero ser la alcaldesa de todos los Madriles claro pues a uno ya lo Borrás

Voz 30 44:07 no lo Borrás es ridículo

Voz 0545 44:12 de demuestra a veces de qué pasta o de que están hechos los políticos que tenemos ahora no habla mucho

Voz 0313 44:17 pero a veces nos lo cuentan adiós

Voz 30 44:19 antes es un beso Elvira

Voz 28 44:23 E vote

Voz 47 44:28 yo he

Voz 48 44:33 eh

Voz 49 44:40 debe millones estaba interesada en la compra del hotel en Kenia el de si te Cabañas a los árboles ese sí un bungalow el que se escucha el latido de la naturaleza SMS está decorado por artesanos locales eco sostenible pero che vale que bueno me lo pone para regalo Carmen siempre ha querido decir lo yo tenía una granja en África

Voz 50 45:04 viernes uno de febrero bote de ciento veinte millones

Voz 1590 45:07 Juega Euro Millones no hay nada más grande

Voz 51 45:10 hola cariño qué haces con el ordenador Miranda así podemos ponernos en alarma que desde que robaron a los el cuarto no estoy tranquila pero sí mostró pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya nos cambiamos de piso no es la vuelven a poner de Noruega

Voz 2 45:23 se protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece La Ventana con Carles Francino

Voz 52 45:38 ah el arte

Voz 1 45:41 es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad

Voz 52 45:46 con Miquel del Pozo

Voz 0313 45:57 Miquel del Pozo buenas tardes buenas tardes bienvenido a La Ventana hoy vivimos un episodio sin precedentes que hemos dicho hace un ratito Nieves Concostrina de Cio algún día Miquel del Pozo con este cuadro de Rembrandt aquí está sus deseos son órdenes para nosotros en Eagle preparado hoy pero me da la impresión que hoy toca Rembrandt Rembrandt lo primero como siempre es viajar viajamos al tiempo en que nació la lección de anatomía del doctor Nicolás tul

Voz 1280 46:27 la año museo entramos en el que en su día fue la Casa del Conde reconvertida en museo en mil ochocientos veintidós descubrimos maravillados que sigue siendo una casa pasear por su interior es recorrer las estancias de un antiguo palacio urbano salón con chimenea más ventajas con bancos para sentarse salas de reducido tamaño todo hace que nos sintamos como casa una casa singular de cuyas paredes cuelgan en algunas de las obras de arte más importantes de la historia que entremos en una de las salas sorprende per una mesa delante de un cuadro en los acercamos vía Twitter hicimos que en el IV hay también una mesa pintada de tamaño y color muy similar a la mesa que hay delante del cuadro la mesa real nos impide acercarnos en exceso a la mesa pintado sobre la Real no hay nada sobre la pintada

Voz 10 47:23 en el cuadro

Voz 1280 47:24 cirujano muestra el antebrazo abierto del cadáver así este hombres que asisten asombrados al descubrimiento del interior de un cuerpo humano sus caras muestran la emoción y la incertidumbre del momento aunque la mayoría de ellos no duda precisamente Alcaraz quien está mirando estamos ante la lección de anatomía del doctor tuvo la primera gran obra maestra de Rembrandt pintada en mil seiscientos treinta y dos cuando tenía tan sólo veintiséis años una pintura que tiene trescientos ochenta y siete años y sin embargo sigue viva las migajas del pasado de los asistentes en el cuadro se juntan con nuestra mirada presente ante la rebelión

Voz 1590 48:04 son pintada del interior del ser humano

Voz 0313 48:09 es un viaje de hoy es un viaje actual pero que nos lleva a una obra

Voz 1590 48:12 que nace en mil seiscientos treinta y dos

Voz 0313 48:15 tenemos con lo que vemos es un retrato de grupo aquí

Voz 1590 48:17 pero soy tu lo conoces y ves un retrato de grupo si además en Cannes hacía muchos relatos grupos había muchas corporaciones y además los pintores les gustaba mucho ese tipo de encargos porque cada cada uno de los presentados pagaba su retrato con encargos muy lucrativo propusiera algo tan habitual que que convierte a esta pintura en revolucionario porque lo es caro el cambio es que hacían los pintores antes de Rembrandt hacían lo mismo que hacemos nosotros cuando estamos una cena está mostrando con unos amigos y de repente os queremos hacer una foto y qué hacemos leamos el móvil al camarero todos los empezamos a girar empezamos a mirar al camarero e incluso el que estaba de espaldas se gira Se contorsiones o a veces se levanta se pone de pie al otro de la mesa es decir dejamos de cenar nos ponemos todos a mirar al camarero y la mesa que allí en medio de nosotros sea como foto de recuerdo está muy bien pero hubiera sido mucho más interesante que a lo mejor si lo supiéramos ya alguien eche una foto conocíamos un brindis que sea foto tendría muchas sea mucho más emotiva Nos gustaría mucho más ese momento se ha robado en lugar de un posado

Voz 0313 49:15 es un posado entonces Rehman es esta

Voz 1590 49:17 falso robado que parece que estemos allí pero en realidad también están posando están posando en redes lo que hace es filmar una secuencia de una película la película tenemos a los actores que están comiendo en una mesa delante de la mesa están los actores el cámara las luces pero ellos actúan como si no estuvieran no tenemos sensación testar nosotros espectadores en esa mesa Rembrandt hace eso pone a todos los personajes como si estuvieran viviendo como si estuviéramos viendo un está ningún instante real nosotros espectadores somos uno más de los observadores

Voz 0313 49:48 cuántos años tenía Rembrandt cuando le encargan este cuadro en Bimbo

Voz 1590 49:51 seis año veintiséis seis años encuadres es su carta de presentación acaba de llegar Amsterdam de Leiden Él sabe que este cuadro San cuadro Publio que será visto por tanto se esfuerza para hacer una obra que le presenta la ciudad y así fue le acabó siendo retratista más más famosos

Voz 0313 50:07 qué clase de qué clase de lección de anatomía está dando el doctor tul en en este cuadro concretamente

Voz 1590 50:12 claro es es muy especial el momento concreto si nos fijamos él no está señalando las partes del cuerpo que es también lo que vemos muchos relatos posteriores no el el el cirujano que va mostrando las partes lo que está haciendo el doctor tú es mostrando el funcionamiento del cuerpo si faros con la mano derecha está tocando unos músculos determinados del antebrazo Icon la izquierda está haciendo el movimiento que haría la mano el movimiento pensé que haría si se contrae lo esos músculos esta explicando cómo funciona Angelito logrando no usarlos

Voz 0313 50:44 sí sí hoy por qué la la gran mayoría casi todos los que están asistiendo a esa lección miran o a mí me da la impresión miran hacia un cuadro que que que apenas se percibe a los pies del cadáver al cuadro pero al libro que está a los pies del cadáver esa comisión sean hacia allí vemos el cadáver

Voz 1590 51:02 netamente iluminado pero en realidad a la derecha en un libro medio oscuro pero todos están mirando allí la pintura estamos esperando ese conflicto entre la ciencia y la tradición entre la ciencia que está investigando directamente sobre el cuerpo humano pero hasta ese momento la el conocimiento se recibía a través de la sabiduría del libro están comprobando están mirando están más pendientes del libro de lo que dice el libro que es que el cuerpo se les está llevando el cuerpo humano y ellos lo primero que hacen es comprobar con lo que han estado estudiando con lo que han estado viendo siempre que es con el libro con el texto

Voz 0313 51:35 pero entonces una pregunta para los médicos en fin desde siempre me imagino la anatomía era ahí es fundamental porque porque trabajan con eso no Perry para los artistas

Voz 1590 51:44 a los artistas evidentemente también pero claro la no soy un experto en esto pero no está me ha permitido no estaba bien visto no se podían hacer direcciones hasta hasta este momento se están haciendo disensiones públicas entonces hay un momento en a finales del siglo XV y principios del siglo XVI que los artistas que quieren conocer el cuerpo humano para poder dibujar lo Leonardo Miguel Ángel hacen disección es de cadáveres a escondidas sin saberlo los médicos de ese momento quizá no tenían el conocimiento que sí que tenían esos artistas que querían conocer el interior para poder dibujar la imagen exterior

Voz 0313 52:38 claro el cuadro que contemplamos esta semana en La Ventana de de es es es tan especial tan singular que esta tarde desde que Nieves ha propuesto el él no El desafío preguntábamos por qué que pensaron médico de este cuadro no le verá alguna deberá alguna lectura que escape de de nuestro conocimiento vamos a comprobarlo Javier Sanz buenas tardes Javier Sanz es académica de número de la Real Academia de Medicina profesor de Historia de la Medicina en la Complutense de de de Madrid lo primero de entrada yeso muy básico eh Le gusta la lección de anatomía del doctor tul

Voz 35 53:16 no lo hemos redondo es un cuadro más de composición de dibujo de iluminación del significado es uno de los grandes patrimonios que tienen pintura de la historia así lo lo lo

Voz 0313 53:29 dice como aficionado al arte o como o como doctor también hay algún hay algún pero digamos científico que se lo podría poner aunque sea pequeño eh