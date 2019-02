La Ventana (31/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 volvemos a Caracas para ampliar la información que nos contaba hace apenas media hora nuestra compañera ya enviada especial de la SER Ana Terradillos Juan Why do ha denunciado agentes de la Policía del régimen de Maduro han entrado en su casa Ana buenas tardes de nuevo a ver

Voz 0125 00:21 buenas tardes el FAES ha entrado si en casa de Juan Why do es el primer acto de intimidación contra parte de Maduro desde luego añade tensión a esta situación lo anunciaba huído al término de la presentación de su plan económico en un acto que tenía previsto hoy en la Universidad puedo hace responsables a las fuerzas de Maduro de todo lo que pueda pasar a su hija de veinte meses y también a su mujer

Voz 0933 00:44 aquí estoy con mi esposa mi nada estáis Mi casa Yago responsable de cualquier cosa intimidación que le pueden hacer a mi bebé de apenas veinte meses que que han hecho todo este país y les digo de aquí salgo a mi casa y salimos todos juntos estoy seguro

Voz 0125 01:03 el líder opositor reconocido ya Europa como presidente legítimo vive en Santa Fe en una barriada de clase media mayoritariamente opositora

Voz 0313 01:10 tenemos algo más sobre Venezuela es que Basinas espera grises

Voz 1454 01:13 la Pastor para contarlas pero antes acabamos de conocer que guay dos se ha reunido ya con su familia incluida su hija pequeña ahí está compareciendo a las puertas del domicilio vamos con Griselda hay una reunión prevista para la semana que viene no una mediación del llamado Grupo de Contacto auspiciado por España

Voz 2 01:29 por cierto mantiene sus planes sobre el reconocimiento de

Voz 1454 01:32 cuando concluya el plazo de ocho días que dio el presidente el pasado sábado Griselda buenas tardes

Voz 0738 01:37 hola muy buenas tardes exactamente España reconocerá agua ido este próximo lunes tras confirmar que la Unión acepta el Grupo de Contacto según ha confirmado en Rumanía al ministro

Voz 3 01:47 porque y lo escuchamos de contacto se va a crear ese va a formalizar su creación la próxima semana muy probablemente tenga lugar ya una reunión ministerial prevé una reunión a nivel ministerial de los países que lo van a formar que por supuesto España está ella allí como no hemos tomado desde la creación de este grupo desde hace ya más de tres meses

Voz 0738 02:13 es el acuerdo logrado a veintiocho entre ministros y poco más porque sigue sin haber el consenso para el reconocimiento de Baidoa aunque España como Francia y Alemania contarán con el paraguas que les ha ofrecido

Voz 0313 02:25 hoy la resolución del Europarlamento

Voz 1454 02:27 existe madrileños vuelven a poner un plan encima de la mesa en este undécimo día de huelga indefinida lo ha anunciado en la Puerta del Sol donde protestan una tarde más en qué consiste Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 02:38 buenas tardes que sea el Ayuntamiento de Madrid el que defina la contratación de los V TCN el texto del sector del taxi los sesenta minutos depre contratación dejarán de existir debe ser el Ayuntamiento el que fije los criterios temporales o también de distancia también los denominan criterios temporales un intento de desbloquear la situación si la Comunidad de Madrid

Voz 0313 02:59 no quieren negociar deben ser los ayunar

Voz 0089 03:01 todos los que fijen los criterios para el transporte en UBS en una en esta propuesta

Voz 1605 03:06 también se incluyen Esther aspectos de las TIC

Voz 0089 03:09 ya de los vehículos de transportes y conductor que no están legislador como son los días de libranza o el lugar donde deben permanecer los vehículos para que los llamen

Voz 1454 03:19 presas españolas han conseguido los primeros contratos para la construcción de una base orbital en la luna un proyecto de Europa EEUU Rusia y Japón para este año y el que viene Javier Gregori

Voz 0882 03:30 España a través de empresas como Sener está ya consiguiendo los primeros contratos para desarrollar la primera estación espacial que arbitrará la luna este es sin duda el gran proyecto espacial de los próximos años en esta misión histórica participan ya las grandes potencias de la tierra como Estados Unidos Canadá Rusia Europa Japón la estación lunar se diseña para que pueda albergar astronautas como la actual estación espacial internacional además también será una etapa Up

Voz 0313 03:56 Devia para el futuro primer viaje tripulado a Marte

vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 0464 04:03 qué tal muy buenas desde las nueve Carrusel deportivo con el final de la vuelta de cuartos de Copa a las nueve y media se juega el Girona a Madrid con el cuatro dos de la ida para los madridistas en semifinales esperan ya Valencia Betis y Barça también con la Euroliga baloncesto desde las ocho Se jugado al Olympiacos Barça Lassa ya las nueve menos cuarto el quirófano Baskonia Maccabi además último día del mercado de fichajes oficial de última hora el defensa Roncaglia que llega al Valencia los ches también han fichado delantero Rubén Sobrino al Celta llegan cedidos el lateral Lucas Evo calle centrocampista Woody Buzz del Betis y además el central todo fichado por el Barça en principio para junio está ya en Barcelona para incorporarse finalmente en este mercado ver

Voz 0313 04:39 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este jueves a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 4 04:48 BNS

Voz 10 07:21 la Ventana con Carles Francino dos de Drácula toméis reposo prisa tu cara Tucson está pendiente de la ropa seca declare las lanchas voluntarios Harel largas de ojos en Texas entre de mil el trasero en julio la onda de la tarde con galletas dentro del PIB empieza la jornada aquí viví Pollán a marcar siempre gana bajo la manta mi niña duro cada es como una más es a lo ponen a penumbras alquilamos un pelín ya acabamos la cama

Voz 0313 08:07 de ocho a las seis y ocho en Canarias siempre he pensado que la mejor manera de gestionar la convivencia y los problemas que se generarán alrededor es disponer de datos fiables hoy hemos conocido el estudio de relaciones afectivas y sexualidad la adolescencia que elabora la Liga Española de la Educación y nos dice entre otras cosas que apenas el doce por ciento de los adolescentes recibe información usual de sus padres en el cole poquita cosa así que los jóvenes acaban informando se por otras vías de los amigos la propia experiencia mayoritariamente Internet otro dato el noventa por ciento de los niños el noventa por ciento ha visto porno en un móvil antes de los doce años hemos salido esta misma tarde a la calle para preguntar cuál ha sido la educación sexual que han recibido tiros han contestado esto

Voz 1 09:02 la escuela muy poca Lledó cuarenta años y en mi época no se daba educación sexual ninguna

Voz 13 09:07 yo he tenido en el cole en conocimiento

Voz 1454 09:10 del medio pues lo básico de anatomía hilo

Voz 13 09:12 luego he tenido en el instituto amañar no

Voz 14 09:15 charlas pero si todo bastante leve me gustaría que que se informará más a juventud

Voz 15 09:21 deberían de plantarlo de otra manera porque a mí me vieran cómo se pone un condón que eso ya lo sabía hacer yo ya entonces pues no sé yo creo que deberían tendría un poco por encima de lo que eran las enfermedades sean yo no aprendí nada

Voz 1 09:32 este primaria te lo hacen pero luego Navas tendría que ser obligatorio sobre todo por el tema de las enfermedades de transmisión sexual

Voz 14 09:38 que la única educación sexual que tenemos básicamente es el porno y eso cuando empieza a tener relaciones son otros

Voz 16 09:44 muchísimo es un tema súper tabú que en los nuestros padres no nos hablan en sus habla nadie dentro en nuestro entorno lo habla que al final eso lo aprendes ya del porno y eso es súper perjudicial para luego las futuras relaciones que tenemos

Voz 1 09:56 esa es muy importante porque es tu salud y tu vida

Voz 0313 10:03 resultado de esta encuesta fin que se de tampoco científica esta allí en la Gran Vía de Madrid me parece bastante lamentable Javier Gómez Zapiain buenas tardes arratsalde on hola buenas tardes qué tal Javier es profesor de Psicología de la sexualidad está jubiló todo en la Universidad del País Vasco perdón máster sobre esta temática ahí están los estudios de de Radio San Sebastián ayer por otro motivo yo recuerdo que abría la ventana recordando aquella peli de Woody Allen de hace cuarenta años ya cuarenta años todo lo que usted quería saber sobre el sexo no se atrevió a preguntar yo decía Bono mal que bien las preguntas aquellas están respondidas otra cosa es la educación sexual están respondidas aquellas preguntas Javier todavía no

Voz 2 10:39 pues no lo sé no lo sé porque bueno es posible que si con Internet y tal lo que pasa es que a mí el problema que veo es el co

Voz 0313 10:48 el el término mismo de educación

Voz 2 10:50 sexual que lo utilizamos habitualmente pero que es el concepto que hay detrás varía muchísimo parece que estamos hablando de lo mismo cuando en realidad estamos hablando de cosas muy diferentes todo es que

Voz 0313 11:05 eso debería ser la educación sexual debía haber una asignatura por ejemplo

Voz 2 11:08 en el en el cole no se espera esto no lo sé entre entre los profesionales expertos que nos que hablamos de estas cosas pues no hay un consenso yo no digo que es una asignatura que fue una solución probablemente pero esa absolutamente utópico en este momento como como se va a plantear en este país íntegra una una asignatura de educación sexual cuando no fueron capaces los políticos de integrar educación para la convivencia que al fin y al cabo es lo mismo exacto pero yo recuerdo que en su

Voz 0313 11:40 eso hace unos años porque lo hemos mirado trató de acercar bueno el tema del sexo da igual a los jóvenes con un videojuego que se llamaba sexo mucho para para chavales de tercero y cuarto la eso se encargó el Gobierno vasco como era por cierto es el contenido

Voz 2 11:56 sí mira estamos tan acostumbrados a los a los videojuegos poco que son las pantallas y tal que eso nos fascina ideas sexual lo que lo que hay aparece es el videojuego pero ojo el videojuego era una excusa era simplemente un recurso el programa sección uso era mucho más era un proyecto de integración de la educación sexual en el sistema educativo y ya es decir la escuela tiene que generar espacios de elaboración al servicio de las necesidades de los alumnos del alumnado eh hay muchas necesidades yo me centro en dos que son muy básicas las necesidades sexuales eróticas y necesidades afectivas y la educación sexual tiene que dotar al alumnado los recursos necesarios para poder gestionar para poder manejar adecuadamente esas necesidades

Voz 0313 12:48 esto además esto que dice Javier enlaza perfectamente con los nuevos modos didácticos y pedagógicos es decir la ya los chavales no se les exige a unos euros ofrece sólo una de la memorizar conocimientos que seguramente hay que hacerlo sino aprender Ávila es claro y el sexo y el afecto con habilidades sin duda mira cuando la en la en la encuesta que habéis hecho deprimente

Voz 2 13:12 sí mucho porque corroboran un poco la idea que yo tengo tanto en educación lo poco o mucho lo poco que se hace como la de la sanidad es enfoca la educación sexual desde el modelo que llamamos de Prevención de Riesgos ya si nosotros sexual uso plantea otro modelo ese exitoso está basado en dos principios generales que son muy muy importantes el modelo biográfico profesional el el eh la ética de las relaciones e estos dos principios forman parte de la aportación de una persona de Félix López catedrático de la Universidad de Salamanca en Psicología la sexualidad una una auténtico pionero desde mi punto de vista es es la persona que más y mejor ha escrito en torno a la sexualidad ir de sus fuentes pues bebemos todos

Voz 0313 14:00 el concepto segundo concepto lo entiendo muy bien ética de las relaciones el era perfil biográfico

Voz 2 14:06 como era si el el el modelo biográfico trabajamos la educación sexual tiene que trabajar al servicio de la biografía y te lo digo de una manera muy muy sencilla

Voz 0861 14:17 no sé si recuerdas tu primer beso

Voz 0313 14:19 sí perfectamente yo a duras penas

Voz 2 14:22 sí pero me acuerdo que

Voz 0313 14:24 pues glorioso tampoco eh pero recuerdo claro

Voz 2 14:27 mira yo me yo recuerdo que me temblaba todo temblaba estaba con muchas dudas y yo no sabía yo les daba aquella chica los ojos y no nos podía interpretar muy bien no sabía si si lo intentaba a dar una bofetada o realmente íbamos a conectar y tal no recuerdo muy bien quién tomó la iniciativa pero nos besáramos

Voz 0313 14:47 yo eso tampoco lo recuerdo sí recuerdo haber cerrar los ojos

Voz 2 14:49 eso las viejas pero fíjate que ese ese ese dato pequeñito es importantísimo porque los dos tomamos una decisión en aquel momento integrar en nuestra biografía de nuestra vida un acontecimiento que entonces tenía un significado tremendo y una intensidad muy fuerte a nuestra biografía la educación sexual tiene que dar recursos a los alumnos para que tengan en posibilidades de manejar eso quizá lo podamos ver con mil ejemplos por ejemplo imagínate que una persona le dice a otra me gustas mucho me quiero acostar contigo Il a otra persona contesta pues mira tú a mí no me gustan nada jamás me acostaría contigo bueno qué hacemos nos tiramos al tren no yo qué sé Nos de primos y tal pues no el deseo sexual es una emoción una emoción muy importante como dirían mis colegas no se puede hablar de emoción sin hablar de regulación emocional al mismo tiempo

Voz 0313 15:52 ejemplos de apuestas fantástico claro porque

Voz 2 15:55 mira el que se trataría de de de de de lo siguiente Se trata de conocer reconocer y aprender a regular el deseo sexual la educación sexual no puede ser el aprendizaje el preservativo como decíamos no eso lo tendríamos que dar por añadidura

Voz 0313 16:15 ni un tutorial de porno claro

Voz 2 16:17 P Se trata de dar posibilidades realmente de de de regular esa situación de poderse manejada por tanto el deseo pues podrá satisfacer se directa y libremente en un momento determinado habrá que aplazarlo y eso nos lleva a una construcción personal claro se lesionó o no obliga pues a lo mejor tiene problemas de tipo yo que sé pues de títulos típicos ve problemas el desarrollan la adolescencia no el descubrimiento de de no es experiencia

Voz 0313 16:46 es un dato un un detalle porque siempre que hablamos de de de cuestiones que nos interesa no es afecta de manera especial yo creo que es muy saludable darse una vuelta por ahí por fuera y buscamos un referente algún ejemplo distinto porque eran todo donó en todos los países actúa igual que en Alemania Alemania hemos cogido este ejemplo de proporcionar educación sexual no es un papel de la familia hay que tienen que estar que si quieren no es un deber del Estado a partir de la educación básica los alumnos comienzan a recibir información clara de temas sexuales hilos padres si los hay que alguno habrá que pretenden impedir que los niños puedan recibir información de ese tipo pueden ir a la cárcel corresponsal Carmen Villar buenas tardes

Voz 0391 17:23 hola buenas tardes exageraba

Voz 0313 17:26 no pueden incluso llegar a la fin en el último de último caso no

Voz 0391 17:29 sí sí aquí se considera que el Estado tiene que participar en la educación sexual de los escolares como hace con otra ramas del conocimiento hay una ley a la que están obligados los dieciséis leyenda que esa promover la educación sexual en las escuelas eh a veces con sus propios profesores con sus propios recursos y otras dos veces con ayuda de instituciones no responsables de asuntos familiares juveniles la norma dice que les debe educar en un comportamiento sexual responsable a los informes a los padres perdón senos informa hoy les informa antes de que comience la impartirse estos temas y no puedes decidir si tus hijos acuden a estas clases o no y claro que sanciones en alguna caso habida hasta de cárcel no no es una asignatura nueva existe desde los años sesenta pero se ha ido adaptando al desarrollo de la sociedad y por supuesto la educación que reciben los niños en ajustando al nivel educativo por ejemplo ahora en los primeros cursos de Primaria se centra mucho en aspectos biológicos de conocimiento el cuerpo humano roles de género también les explican

Voz 0861 18:23 un poco por encima pero para que habían teniendo conocimiento

Voz 0391 18:26 que es un abuso sexual y luego cuando son un poco más mayores entre los once y los trece empezaban con los métodos anticonceptivos enfermedades de transmisión sexual la pornografía en Internet como hablabais anteriormente se aborda la sexualidad también desde otros aspectos no sólo desde el biológico no desde las ciencias sociales éticos o incluso religiosos también a estas edades más de adolescencia once doce trece empiezan a abordar el tema de la bisexualidad la transexualidad y la sexualidad también esta asignatura que me parece super curioso se aborda la igualdad de género desde edades muy tempranas y las emociones relacionadas con la sexualidad peros diría más aún a mí me sorprende muchísimo el hecho de que aquí en las guarderías en el segundo ciclo Educación Infantil con cuatro cinco años se les enseña por ejemplo cómo se engendra un niño cómo se gesta y cómo nace con dibujos adecuados a su edad pero asegura que muy realistas así que aquí los padres nos olvidamos de la cigüeña de la semillista porque nos toman por tontos

Voz 0313 19:24 importante lo que nos comentaba Carmen un abrazo compañero que importante porque cuando cuando las estamos a veces y es así porque es verdad que que llevamos retraso democrático con respecto a muchos países en determinados asuntos vamos en casi todos este es uno fundamental de la educación Javier me quedo con muchas ganas de que hablamos otro día con más tiempo porque creo que esto sigue siendo por desgracia un tabú sí que sea tabú en dos mil diecinueve creo que además de muy triste muy ridículo si teme vez dejas una frase una frase venga mira como si fuera un tuit estuvimos estudiando nosotros intensamente la empatía y la empatía en las relaciones sexuales ese trance de la siguiente

Voz 2 20:01 la línea cuando tú y yo mantenemos relaciones sexuales loca Tito curra para bien o para mal a mí me concierne no te preocupes que yo te voy a cuidar si esto pudiésemos introducía en la cabeza a nuestros adolescentes te aseguro que el uso de preservativos caería por su propio peso

Voz 0313 20:18 apuntado queda hasta la próxima Javier agur

Voz 2 20:21 Moore muchas gracias

Voz 0313 20:23 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

la Ventana de Madrid Javier Bañuelos

Voz 0861 21:02 qué tal buenas tardes a todos ya conocemos el nombre de los socialistas que aspiran a conquistar el Ayuntamiento de Madrid como

Voz 18 21:09 ciudadana o de Madrid ciento

Voz 2 21:12 amo

Voz 18 21:13 quiero sufro la ciudad como cualquiera de de los demás ciudadanos

Voz 0861 21:17 la gestión deportiva de Pepu Hernández frente a la veteranía de Manuel de la Rocha

Voz 15 21:21 la tienen

Voz 19 21:24 cocción el jugado muy buen conocedor esta lucha de dos será

Voz 0861 21:33 De3 porque ha surgido un tercer precandidato Chema Dávila buenas tardes

Voz 15 21:38 hola muy buenas tardes

Voz 0933 21:41 pese en las tramas a los favoritismos no habrá dique que para el cambio político en el Partido Socialista

Voz 1722 21:47 está bien la militancia lo quieres con su voto poner y quitar

Voz 20 21:51 breve indica hemos dado mejor cultura del partido de este proceso electoral y así ganaremos el futuro y volveremos a conectar con millones de votantes progresistas

Voz 1722 22:02 al hablar de la candidatura de Pepu Hernández pues se enciende una sonrisa yo soy afiliado del Partido Socialista Obrero Español en Madrid y que por tanto votaré en este proceso de primarias que ya le adelantó votaré lógicamente por Pepu Hernández

Voz 0861 22:21 bueno Chema Dávila es usted otro valiente no se lo digo porque escuchando la falta de imparcialidad de de Pedro Sánchez y lo que está claro es que se van a convertir ustedes casi casi en David contra Goliat bueno yo

Voz 15 22:33 lo que creo ahí es que realmente llena Pedro Sánchez me quedo más con la primera parte de audio que ha expuesto no de la ilusión de pensar que la gente va a votar las primarias tú el efecto positivo que conlleva eso yo creo que los militantes de Madrid van a votar en total libertad iban a elegir a la persona que mejor represente a proyectos al proyecto que vamos a hacer en la ciudad de Madrid al vivo tipo o sea la mejor persona como candidata con lo cual me quedo más muchas veces con el Pedro de antes con el Pedro que planteaba que la militancia agotar esa ilusión no lo transmitían sus palabras que el último puesto

Voz 0861 23:03 bueno y usted es concejal del Ayuntamiento de Madrid el pregunto cuándo y porqué da este paso de presentarse a las primarias socialistas

Voz 15 23:11 pues bueno su paso muy meditado es un paso que ya tenía decidido hace tiempo lo que pasa que estamos esperando es un paso también que hacíamos adiós no habíamos hecho de forma colectiva que planteamos razonablemente que cuando venía el doce de febrero que es como se planteaba que los precandidatos ya tuviéramos quedar la inscripción en el PSM lo que pasa que viendo que ha dado el pistoletazo de salida ya de forma oficial que se filtró el nombre de Pepo pues entonces en ese momento hemos decidido ya directamente pues hacer público una situación creemos hacen Enquirer contexto que está totalmente vinculada a la figura de Pepu o del candidato que hubiera puesto el partido a nivel federal una decisión tomada pero bueno aquí estamos

Voz 0861 23:46 bueno ya que habla de de Pepu Hernández obviamente tiene el apoyo del del aparato he también se han sumado a su proyecto a tres de los nueve concejales socialistas de su grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid a usted quiere acompaña bueno vamos

Voz 15 23:59 dos personas yo creo que hoy no sería hablar de personas y de equipos yo creo que sería hablar de una idea día hablar de una ilusión el día habla de un proyecto para Madrid

Voz 0861 24:07 los bueno ya que no hablamos de nombres cual bueno pues el proyecto quema

Voz 15 24:10 te presentamos gente que hemos estado trabajando ya cuatro años con experiencia institucional trajo al Ayuntamiento en los barrios con las acciones militantes con colectivos y que hemos visto de en el día a día y de la ciudad de Madrid y que vamos a puerta la misma entonces en ese sentido tenemos un proyecto muy claro lo que hacer un modelo de ciudad qué pasa evidentemente por actualizar propuestas que tiene el Partido Socialista hay hacerlas a los nuevos tiempos

Voz 0861 24:32 estamos hablando de propuestas medioambientales

Voz 15 24:35 vamos hablando de Estructura Económica estamos hablando de las personas para personas sin que se lo primero hay que recordar que la crisis económica que hemos tenido muchas personas que no han salido de ella con lo cual Ayuntamiento como institución más cercana ciudadanía se tiene preocupa polacos y más dar la solución bueno

Voz 0861 24:49 quieren estos estudios se al secretario general del PSOE en Madrid José Manuel Franco bueno se le escapó que su favorito también es Pepu Hernández le pregunto qué te su sintonía con el señor Franco se lo digo porque con Madrid central por ejemplo saltaron algunas chispas yo no sé si esto también puede acabar afectando la este proceso de primarias

Voz 15 25:07 bueno José Manuel Franco como Secretario General ya ha hablado hoy con él de comentaba al presentar a la apareció muy bien yo creo que en ese sentido la democracia interna en el partido tenemos la ventaja de la tenemos muy asumida el como militante concreto puede toma la decisión de apoyar la personal gran yo lo que sí estoy seguro que vamos a tomar Madrid en serio yo significa hace un proceso prima de respetuoso donde el aparato lo que sí tienen realmente el proceso funcione bien Irán da las mismas oportunidades a otros a candidatos igualmente cada persona independientemente cargo que ocupe votará a quien considere que es mejor para Madrid

Voz 0861 25:36 esas condiciones de garantías ahora mismo serán

Voz 15 25:39 hombre proceso incluso técnicamente han empezado porque estamos hablando de siguiéramos queremos llegar doce no ustedes corre mucho bueno Ángel Sabroso muy rápidos eso hay que reconocerlo no también es parte de la pasión de las ganas de cambiar la ciudad yo cuando me presentó me presento porque quiero cambiar Madrid mejorarlo y entiendo que las Ernesto personajes representan tienen también esa las ganas impulso con lo cual a veces te hace correr mucho idea p'alante Manuel de la Rocha por ejemplo se presentó hace ya un tiempo dio su opinión de que hacía entonces seguro que Pepu me parece un excelente candidato va también a poner todas esas ganas y ese énfasis en ese sentido vamos a trabajar todos para hacer lo mejor posible pero no

Voz 0861 26:12 condiciones que le preguntaban desde de garantía de que va a ser un proceso neutral transparente limpio

Voz 15 26:17 yo estoy convencido que el partido va a garantizar eso nace pues lo comentaremos a diferentes medios pero yo estoy seguro que partido lo va a hacer porque no puede hacerlo otra manera porque el espíritu que salió de treinta no el Congreso lo que representa Pedro Sánchez en sí cuando sale elegido secretario general es precisamente dar la voz a lo militantes labora la voz a la base Prieto militantes que son la mayor joya que tenemos al partido Tinsa la mayor joya porque tenemos a un montón de gente muy cualificada que ha trabajado en muchos sitios que son excelentes profesionales que podíamos hacer muchos candidatos sacados de otro partido de una cantera excelente yo estoy seguro que van a votar lo que consideran que es mejor para la ciudad de Madrid

Voz 0861 26:52 por cierto pero Sánchez puede votar en estas primarias

Voz 15 26:56 pues no es decir seguro porque no tenga acceso a los censos sólo en ese sentido no lo sé pero yo Hull la última noticia que tengo es que Pedro yo creo que militaba en Pozuelo con lo cual si realmente milita en Pozuelo uno ha trasladado no podría votar estas primarias a nuestra ciudad de Madrid Chema Dávila tiene o ha tenido alguna sociedad mercantil Bueno tenía una ferretería Fun comercial por menor entonces en este caso pues llevo quince años siendo autónomo humor llevaba hasta que empecé esta aventura la política que salir del espacio confort que tenía no con mi ferretería con el negocio pues quizá muy adaptado que funciona bastante bien en ese sentido bueno pues decidí que la implicación con Madrid era ganas que tengo de ciudad pues me metía en este embrollo no que al final la política es una cosa hay que es totalmente entusiasta que da muchísima ilusión pero también es un cierto embrollo porque de haber hecho dar lo publicado era de carne y como ha dicho hoy Adrián

Voz 0861 27:43 al Astra

Voz 15 27:45 que lo llamaría picado la carne lo que pasa que si colíder de cabra de carne política que por supuesto hombre yo creo que al final la política lo que sí tienes que evidentemente estás muy expuesto públicamente todo lo que dice esto lo que hace es esta entrevista todo Se va se va analizarse a plantearse va a comentar con evidentemente pues equivocas au metes la pata o haces una cosa que no es pues claro que tiene una cierta repercusión en ese sentido pues que tiene

Voz 0861 28:09 bueno eso preguntaba por qué Pepu Hernández y tiene esa Sofía hace mercantil la tiene desde el año dos mil seis montó una sociedad que ha servido para ahorrar impuestos durante varios años según ha publicado hoy los compañeros del confidencial esa tributación es legal pero queda fuera de listón ético que marcó el propio Pedro Sánchez para los suyos

Voz 1722 28:28 yo tengo la ejecutiva federal de mi parte directa a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar esa persona al día siguiente estaría fuera de Ny ejecute

Voz 0861 28:44 bueno es cierto que Pepu Hernández no está en su ejecutiva pero señor Davila Le pregunto usted cree que Pepu Hernández debe dar un paso atrás

Voz 15 28:52 yo no sé exactamente las condiciones secuela situación jurídica en su momento con la sociedad como lo fue no conozco el caso con lo cual no puede evaluarlo vendiendo que Pepu sí tiene que dar una explicación pública nadará con total normalidad qué partido tiene mecanismos para que hubiera una situación irregular que sinceramente no creo que la haya pues tomaría decisiones que tendría que tomar vamos y entiendo que las explicaciones yo creo creo que ha salido un comunicado hoy que las primeras explicaciones tiene que dar naturalidad como la daremos cualquiera se pregunta una situación patrimonial nuestra o cualquier tipo de situación que tengamos

Voz 0861 29:19 pero por ejemplo la sorprendido que hoy el propio Pepu Hernández ante un caso muy personal como este al final quién haya defendido la versión de Pepu Hernández ante los medios ha sido una compañera suya precisamente Mar Espinar que es su actual portavoz en este equipo de campaña no sé sorprende un poco o no que al final sea una figura ajena a la persona en cuestión la que acaba defendiendo un caso tan delicado como éste no

Voz 15 29:43 bueno lugar cómo realizan el trabajo otros equipos de campaña otros candidatos yo personalmente yo directamente hubiera comentar la situación pero bueno si los mot y sus motivos tendrán y si yo hubiera salido personalmente a dar las explicaciones

Voz 0861 29:56 bueno lo dicho Pepu Hernández no ha hablado hoy dice que no lo va a hacer al menos hasta hasta el próximo domingo domingo cuando sea presentado por por Pedro Sánchez le pregunto ahora por ese acto en cuestión señor Dávila voy a preguntar abiertamente no sé si ustedes tienen la sensación de que parecen un poco los teloneros de Pepu Hernández

Voz 15 30:15 yo creo que Pepu Hernández es una persona independiente que se presenta un proceso de primarias el partido y yo estoy seguro que al acabar promocionando a todos los precandidatos exactamente igual eres un candidato osea es un acto que yo si fuera Pedro Sánchez probablemente ganaría en el sentido de que yo creo que es un formato

Voz 0861 30:30 Nos razonable

Voz 15 30:31 pero en cualquier contexto por supuesto está legítima a hacerlo se puede hacer sin ningún tipo de problema yo estoy seguro que todos los medios a los precandidatos para poder funcionar hay posibilidades

Voz 0861 30:40 ese acto rompe la neutralidad que por ejemplo es reclamaba anoche aquí en Antena de hacer Manuel de la Rocha

Voz 15 30:46 hombre yo creo que todas las personas sabemos positivamente que el presidente gobierne secretario general a así como muchísimos más militantes organización apoyan a Pepu con lo cual es una visualización de una cosa que conocemos yo creo que tampoco tiene mayor importancia en ese sentido

Voz 0861 31:00 qué le parece que Puri Causapié pueda dar el salto a la Asamblea de Madrid es decir sumarse quizás al equipo de Gabilondo

Voz 15 31:08 hombre para mí Causapié ha hecho una labor extraordinaria como portavoz del Ayuntamiento de Madrid y en ese sentido el camino político que decida dar tendrá todo mi apoyo todo mi cariño yo creo que en ese sentido hay que un reconocimiento público de toda la labor Cats ha sido una labor nada sencilla porque hicimos una apuesta política de estar apoyando a un equipo vernos sosteniendo la ABC no entramos en el Gobierno lo cual es una cierta contradicción en sí misma porque ha hecho una labor excepcional con lo cual todo lo que haga Curie causar P contra cada año

Voz 0861 31:35 eh recibió el trato que merecía por parte de la dirección del Partido Socialista en Madrid

Voz 15 31:39 hombre yo era eso siempre es una cuestión subjetiva yo creo que lo que te comentaba hace un momento yo creo que la labor y olvido de cerca he trabajado muchísimo con ella y la labor que ha hecho ha sido excepcional así se conoce más gente o menos pudientes cada uno en su debe tiene que plantear

Voz 0861 31:52 no pues Chema Dávila le damos las gracias primero por estar aquí los estudios con con nosotros suerte en esta carrera porque parece que va a ser larga y dura veremos si salen o nuevos candidatos les dejamos la puerta abierta quedan fuera de la SER pendiente de lo que pueda producirse en esas primarias

Voz 15 32:08 hombre apasionante y con un objetivo claro hacer un reto para los madrileños para mejorar y cambiar nuestra ciudad con lo cual en ese sentido y apasionante ilusionante yo me estoy con muchísimas ganas de tirar para adelante ganar estas primarias para luego poder presentarme y que es todo un orgullo bueno Partido Socialista

Voz 0861 32:25 los avales lo permiten por cierto o no los avales es

Voz 15 32:27 Gary que tenemos un filtro inicial para que realmente sería que la gente tenemos unos ciertos apoyos yo estoy seguro que voy a conseguir los avales como estoy seguro que lo vamos y Manolo de Larrocha y por supuesto

Voz 0861 32:37 el programa Juego limpio aquí seguiremos pendientes esas primarias Chema Dávila lo dicho gracias

Voz 15 32:42 muchísimas gracias

edifico La Ventana de Madrid

Voz 0313 34:58 eh

Voz 27 35:02 bueno del futuro de la Garde

Voz 0861 35:03 el taxi del futuro de la súbete EC de momento la noticia de la tarde es ahora mismo el giro de ciento ochenta grados que acaban de dar los taxistas porque por primera vez están dispuestos a que sea el Ayuntamiento de Madrid el que regule la presentación ojo no sólo temporal sino también espacial como proponían la cumbre Madrid del Ayuntamiento de Carmena los taxistas que rebajan parece que está de si sus exigencias en Sol con todos ellos es ahora mismo nuestro compañero Alfonso Ojea qué tal buenas tardes

Voz 0089 35:34 qué tal Javier en efecto que sea el Ayuntamiento de Madrid el que defina la contratación de los súbete en el texto del sector del taxi los sesenta minutos iniciales de pre contratación dejarán de existir debe ser el Ayuntamiento de la capital el que fije los criterios temporales o de distancia un intento de desbloquear como tú decías la situación Si la Comunidad de Madrid no quiere negociar deben ser los ayuntamientos en este caso el de Carmena los que fijen los criterios para el transporte en V TC nos lo ha detallado Miguel Ángel Leal de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid

Voz 28 36:07 será potestad de Madrid que regulará el tiempo de contratación hasta dónde puede hacerlo sin que esto sea discriminatorio sin que un cuadro pueda ver discriminatorio regular libranzas el tiempo de espera además que eso estamos esto tenemos que regula la ley lo tiene que desarrolla la ordenanza en la cuestión de la captación no de regreso a vació o qué

Voz 0089 36:28 qué superficie

Voz 0313 36:30 su carrera

Voz 0089 36:32 que sea una actividad regulada completamente como la ex en la mayor parte de su actividad también la del taxi y así podrán competir dice el sector todos en paz en las calles de Madrid

Voz 0861 36:43 cierto los taxistas que continuará mismo en Sol parece que tiene decidido instalarse allí de momento sine díe Nos es incluso con intención hemos visto de de acampar en el kilómetro cero en fin hay aporta el sol si la de Madrid no les recibe

Voz 0089 36:55 bueno esa es la intención del sector del taxi la de no irse de aquí esos una intención y una idea

Voz 29 37:01 otra cosa es la son

Voz 0089 37:04 tienes que tienen las Unidades de Intervención Policial que dirige dirigen este caso como sabes

Voz 29 37:09 todos los en todos los oyentes de la SER

Voz 0089 37:12 la Delegación del Gobierno porque la materia de seguridad pública está en manos de la Delegación del Gobierno por lo que hemos podido saber y enterarnos Si haber conocido desde luego los taxistas una parte va por ahí va por permanecer aquí en el kilómetro cero las horas que hagan falta y los días que hagan falta pero cuidadito enfrente están las Unidades de Intervención Policial que no creemos a esta hora que lo vayan a permitir

Voz 0313 37:34 pues gracias a Alfonso estamos pendientes de lo que ocurre allí en el kilómetro cero de la Puerta Sol gracias hasta luego un fuerte abrazo

Voz 0861 37:42 Bonnie vamos con otra de las noticias del día una de ellas afecta directamente a las familias más vulnerables de nuestra Comunidad porque la mayoría de los colegios públicos de la región de Madrid pues no han recibido todavía la subvención para pagar las becas de comedor lo ha anunciado la FAPA Giner de los Ríos una información de Laura Gutiérrez

Voz 1275 38:01 los colegios han estado adelantando el dinero para sufragar el comedor escolar a los setenta y nueve mil alumnos que comen desde septiembre en su cole pero no pueden mantener esta situación ni una semana más porque se quedan sin fondos las familias están preocupadas Irene tiene a sus tres hijas en el comedor de centro

Voz 19 38:16 llegará un momento que es lo que nosotros tenemos que van a decir nosotros no podemos adelantar el llamado dinero la Administración nos debe vosotros tenéis que pagar o el cien por cien de la de la cuota para poder asistir a comer al comedor también tiene que cobrar o les tendré que sacar de manera momentánea o temporal

Voz 0313 38:36 y otro asunto más porque los trabajadores de todos los heridos

Voz 0861 38:39 los de Urgencias Sanitarias de la Comunidad de todos hospitales suma hay también del cero sesenta y uno se han unido en una plataforma que hoy han entregado en la Consejería cincuenta y tres mil firmas para pedir más personal que les permita tratar y cuidar a los pacientes como se merecen es decir con dignidad

Voz 30 38:56 quiero decir a todos los ciudadanos de Madrid que si en un momento dado tienen esperas para una ambulancia para una urgencia que reclame esa espera espera una urgencia vital que denuncie

Voz 31 39:08 estoy personalmente a compañera es cambiar el pañal un paciente en el pasillo eso es indigno e inhumano no estamos aquí para hacer eso estamos viendo pasar esto y no queremos

Voz 0313 39:20 que siga así sin levantar la voz

Voz 0861 39:23 pues es nuevo si lo hacemos recordándoles la noticia que hemos avanzado aquí hace unos minutos en La Ventana de Madrid finalmente de momento son tres los precandidatos del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid en la SER acabamos de hablar con el tercero Chema Dávila concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid que también da el paso también presenta a estas primarias mañana volvemos con más Ventana en Madrid que discuten de lo que queda de día adiós

lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 33 42:14 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0313 42:18 bueno de este día queda entre otras cosas un partido de Copa del Rey apasionante claro que sí Girona y el Real Madrid para completar el cuadro de semifinalistas si eso de entrada la víspera tuvo

Voz 0827 42:27 esto porque ayer mientras acabamos La ventana SER

Voz 34 42:30 celebraba en San Mamés la final de la Copa de la Reina ante el Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid ganaron las de Madrid pero quién ganó de verdad de verdad fue el fútbol femenino osea

Voz 0699 42:40 se volcó con datos de la pasada temporada de Liga completa tres estadios de Primera registraron un promedio de espectadores superior a cincuenta mil el Bernabéu el Camp Nou y el metropolitano San Mamés albergó de media cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro espectadores según números de hace un año exacto anoche para ver un partido de Copa de la Reina se reunieron cuarenta y ocho mil ciento veintiuno del fútbol hace nada se decía que era cosa de hombres el fútbol femenino ha llegado para quedarse ya es evidente que con calidad esfuerzo y muchas horas de trabajo ha logrado al final la atención que

Voz 0827 43:08 trece calidad que es lo que tienen estas jugadoras como Erika Vázquez jugadora del Athletic de Bilbao feliz a pesar de haber sido derrotada

Voz 35 43:15 hemos visto ha empezado a llenar allí en Ari hombre sabíamos que que el club había puesto todo para los nosotras estuviésemos arropadas

Voz 0861 43:23 en la verdad que nos hemos quedado

Voz 35 43:26 bueno eso por lo menos sin palabras recién

Voz 0827 43:28 pero mucho calor en una noche fría ayer hablábamos con Marta del Vado de la ola de frío que está sufriendo EEUU hoy en Hora catorce podíamos contactar con un estudiante español que está en la ciudad de Milwaukee se acababa de levantar y esto es lo que veía desde su ventana se llama Alexandre

Voz 36 43:44 pues aproximadamente setenta centímetros genial en todos los que no se veía nada bien muchísima nieve clones levantado mucha privadamente el veintiocho grados centígrados

Voz 0313 43:58 te cuenta tus amigos y alguna vez habían vivido una situación similar a está

Voz 36 44:01 y dice que es la primera vez que por ejemplo ayer tenemos menos cuarenta y ocho de los cincuenta grados centígrados son mínimas históricas

Voz 0827 44:11 es la vida congelada y sobre la vida en general dos twiterías de hoy

Voz 1610 44:16 con las tuberías con una reflexión vital que nos brinda al Qal i Naw

Voz 37 44:19 descansar en paz es tener para pagar todos los recibos lo otro es morirse una cita romántica d c5 tuyo junto a la chimenea a la luz de las velas con una botella de vino que te parece poco vino

Voz 0827 44:36 sí hemos hablado de política como no hoy hemos conocido el último CIS que da una clara ventaja al PSOE y hace caer al PP a la cuarta posición no todos se fían de los datos del CIS ultimamente El Mundo Today tiene alguna pista

Voz 1981 44:50 el CIS descubre ahora que todos sus encuestados serán Pedro Sánchez con bigote y gafas del engaño sea descubierto hoy después de presentar el último informe quedaba clara ventaja al PSOE los encuestados se llamaban todos Pedro incógnita presidentes Sánchez o Pedro Castejón final última hora Arman cuéntanos

Voz 1610 45:08 las cajetillas de tabaco incluirán la advertencia cien mil votos más para vos los expertos temen que la medida sea contraproducente el tabaquismo repunte en Andalucía

Voz 0827 45:21 ID política también ha querido hablar hoy Elvira Lindo bueno esa propuesta hablar sobre el último fichaje del PSOE el de Pepu Hernández hemos hablado con ella hemos hablado con el politólogo Fernando Vallespín le parece bien que gente conocida se acerque a la política

Voz 0861 45:36 pero también leve riesgos juntos

Voz 1404 45:39 no me acaba de gustar no es como si la política necesitara de de la fuente de la popularidad que otros se ganan digamos se doctoró en otro ámbito aparte son personas cuyo éxito fundamentalmente a su cruenta capacidad de iniciativa a su propia autonomía cuando uno entrar en política deja de ser autónomos se convierte siervo fiel de una organización llamada partido político punto de fines ya establecidas que tiene que es jerarquía exhibiendo que es prioridades

Voz 38 46:12 venga

Voz 0313 46:16 no

Voz 0827 46:19 aquí hemos mirado como Noah Venezuela hoy con la preocupación de la detención de tres periodistas de la agencia Efe su presidente Fernando area decía esta mañana última hora que iban a ser deportados

Voz 19 46:30 camino del aeropuerto para montar en avión y ser deportados a Colombia y donde coche días como garantía va detrás de ellos un coche con encargado de negocios plan bajada de Colombia

Voz 0827 46:42 ni de la Embajada de España esa era la noticia que tenía Fernando García pero Ana Terradillos nos ha confirmado en La Ventana que al final no serán deportados serán acreditados y podrán seguir trabajando allí el Parlamento Europeo ha reconocido hoy a Juan oído como presidente de Venezuela que ha denunciado hoy en una conferencia en la Universidad que la policía ha entrado en su casa para interrogar a su esposa