La Ventana (01/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 3 01:50 la posición del presidente sobre Venezuela es firme reconocimiento de Juan Why do para que se celebren unas elecciones con plenas garantías democráticas el Gobierno español ha liderado esta vía que es una postura común europea y que se ha manifestado estos días con el posicionamiento de numerosos países y ayer mismo con la votación del Parlamento Europeo

Voz 1454 02:14 del deporte la noticia del día son los emparejamientos de las semifinales de Copa del Rey Barça Madrid Betis Valencia pero además a mediodía el Gobierno ha presentado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley del Deporte Uxue Caballero cuáles son

Voz 0270 02:26 las líneas más destacadas buenas tardes qué tal buenas tardes las líneas más novedosas esta nueva Ley del Deporte son la promoción de la igualdad se regula por primera vez el deporte femenino también impulsará el deporte inclusivo ya que considera fundamental porque es una de las bases de integración en nuestro país se renovará al catálogo de derechos y deberes del deportista Isère reforzará la buena gobernanza y transparencia de las entidades deportivas también con esta nueva ley Se regulará la protección del menor deportista se cuidará la explotación de su imagen y la sobre explotación en competiciones en edades tempranas

Voz 2 05:08 verse servicios informativos

Voz 0313 05:37 hola buenas tardes hace más de treinta años un director artístico llamado Ramiro Gómez resolvió una bronca que se arrastraba desde hacía bastante tiempo en la Academia de Cine querían crear unos premios un homenaje la procesión querían hacer una fiesta una vez al año pero no se ponían de acuerdo con el nombre que si premios Lumière que se barajó que si premios Buñuel también se Benson premios Soles que igual no hubiera estado mal al final triunfó el nombre de boya y lo hizo con tres argumentos es un nombre corto fácil de recordar esos verdad es una marca mundial de la cultura española sin duda su concepto de la pintura tiene mucho de de cinematográfico es casi secuencial no recordemos por ejemplo no se las pinturas negras de Goya podría ser perfectamente un storyboard yo no voy a meterme ahora desmontar esos argumentos porque además la tormenta de ideas que lo sepan tuvo por escenario una marisquería muy conocida de Madrid en esos lugares siempre suelen aparecer cosas bastante interesante

Voz 0827 06:29 les

Voz 0313 06:31 es verdad que unos premios de cine con nombre pintor pues sonar un poquito raro uno eh pero pero da igual yo a lo que iba es Akon que Goya queremos quedarnos o nos gustaría quedarnos el duelo a garrotazos o el del baile a orillas del Manzanares lo pregunto porque esos dos cuadros no sé si los conocen creo que si esos dos cuadros tan distintos tan opuestos tan antagónicos yo creo que reflejan las dos almas de este país la de andar por la vida a hostia limpia o la de disfrutar de la fiesta yo sinceramente prefiero la segunda por eso espero que mañana la gala de los Goya sea eso sobretodo una fiesta y por eso estamos hoy en Sevilla en la Fundación Cajasol que es uno de los motores de la actividad cultural de esta ciudad acompañados por cierto de amigos de oyentes de espectadores muchísimo

Voz 8 07:14 las gracias por estar aquí de verdad que gracias por compartir una tarde de radio es es un placer

Voz 0313 07:21 sólo sólo una cosita para terminar yo no sé si saben que Goya perdió la cabeza mejor dicho se perdió su cabeza ha aparecido todavía a día de hoy espero ir SO que a nosotros como personas y como país no nos pase lo mismo bienvenidos a La Ventana

Voz 6 07:41 no huy a ver sí me

Voz 0313 10:17 son las cuatro y diez las tres y diez en Canarias ya tenemos la ventana abierta una tarde más aquí en la Cadena Ser que les hablamos es de Sevilla desde la Fundación Cajasol en la víspera de la gala de los Goya tengan UTE de los Goya tengo Milito a Isaías Lafuente que vine a Sevilla a presentar su libro esclavos de la patria Isaías buenas tardes qué tal buenas tardes cómo estás amigo que muy bien

Voz 0827 10:35 voy a Sevilla el empadronamiento en esta ciudad porque estaba hace cuatro días en un placer y ahora estoy en otro viaje de placer porque es un placer estar aquí no las siete sí pero esperen a que acabe el programa hicimos ya pueden ir a la firma no es compatible da aquí a siete minutos

Voz 0313 10:49 es compatible ya la derecha de Isaías tenemos a dos mujeres con anorak lo dice María Guerra y Pepa Blanes buenas tardes heridas Mons eh

Voz 8 10:56 de dónde van están obligadas por amor de Alicante tengo

Voz 9 11:01 yo siempre es buena pero no bueno tampoco

Voz 0313 11:03 Copa tanto no pero bueno es que hace temporadita hace tempranito once templado y templar

Voz 9 11:09 ella ha huido vórtice polar idiotez a mí me Yeste es el primer abrigo tengo otros elegir cada una un par de titulares que que creáis que pueden definir bien el espíritu el ADN de los

Voz 0313 11:21 voy a de este año empieza a braille

Voz 9 11:24 parece que son que es son unos días muy naturalistas que se están acercando hay películas que quién que son como un espejo de nuestra sociedad y además con muchísimos actores no profesionales sanos goyas con vocación

Voz 10 11:39 en el documental digamos

Voz 9 11:42 es un titular muy largo y tú Pepa o no pero pero funciona pero no iría bien claro

Voz 1463 11:47 que que siempre decimos la diversidad pero yo creo que este año hay diversidad de presupuestos en diversidad de temas diversidad de de de representaciones no entonces yo creo que es que sí que hay películas muy diferentes a las que ha habido otros años

Voz 0313 12:00 muy bien pues nosotros hemos podríamos haber invitado a muchísima gente pero hay que elegir y nos hemos dado con dos miradas sobre la máxima es una película que no es el productor en contra de lo que mucha gente piensa sino el director al menos la responsabilidad artística del director director tenemos a dos nombres propios pues muy destacados para esta edición de los Goya de entrada al responsable de la película con más nominaciones trece que es el Reino es una historia que reconocemos perfectamente nuestro paisaje cotidiano

Voz 11 12:37 no están investigando ya sabes desde Juan mínimos tu mes exclamación cuyas miras estoy muy grande necesita Marzuk está aquí es porque usted sabe que no está yendo día pues la Ceballos mejor frías mira por ejemplo está muy siempre lo que Copito yo así no puede joder que somos si queremos hacer mil cosas pero aquí o pagas

Voz 0313 13:23 Rodrigo buenas tardes qué país tenemos un país emprendedores como dice Luisa caerá en la escena del balcón esa escena gloriosa donde tanto la verdad oye luego hablaremos con más detalle de la de la película pero como me imagino que muchos oyentes han visto sino después de la Goya la verán seguros de los Goya en lo de dejar las historias así un poco en en en en alto que no acaban de finalizar es marca de la casa o o es para Chinchilla que estos pequeños truquitos para exponer ya ahí me apetece seguir la la historia pues que me contra Dennis hacen una segunda oye que está surgiendo no sé si a diario pero cada semana cada poquito tiempo aún ante material para seguir en la línea de este de este género de de de de cine realista de descripción de la actualidad en este caso de fin de nuestra vida de la de la corrupción de la mierda que que que que te sale por todos lados fíjate el caso Villarejo sino daría para hacer una peli o una seria incluso

Voz 12 14:21 yo creo que están haciendo una serie en plan confidencial lo en creo que no lo pues me lo puedo decir pero claro que eso no es una serie

Voz 0313 14:26 está haciendo bueno la las cloacas del Estado ya va un poco en esa dirección lo de Podium podcast

Voz 1619 14:32 es decir ya es increíbles y si es que nosotros Isabel Peña la conquista ello cuando empezamos a investigar es Nos da muchísima rabia tener que dejar di abandonar ciertos materiales para que todo se comprime en una

Voz 0313 14:45 corta película dos horas ponía la Tito de Rodrigo una directora que se estrena este año en la nominación Mon una no en ocho nominaciones para una película que ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada

Voz 13 14:57 es malo

Voz 0313 15:11 Carmen y Lola la historia de amor de dos mujeres gitanas lesbianas que no vemos el Instituto

Voz 14 15:18 aquí hay para quemar los libros integrarme turca estudiando para que luego medio ganar autora gitana un curso de peluquería en lo que hacemos todas Paqui algunos colegiados que no Pakistán hablar contigo te lo juro dos Luthi nada más que eso que yo no ven Peña contigo porque digan esa carta de tonterías que pasa que hoy es su mujer Paqui lo odio con toda mi fuerza por ser mujer solamente pudo tener hijos tener marido tener casa para fregar tener que atender a los hijos todo el día hubo cambiándole lo dotes Paqui no es la vida de mi madre yo esa vida no Vaquero Paqui yo mi vida quiero viajar sacarme Mi carrera poder fumar sin tener que esconderme Itu Nájera ya sabe que eso no se puede pero tú puedes hacer lo que tú quieras lo lo Paqui eje la gitano con no tener no tenemos un sueño eh

Voz 0313 16:11 ya Arantxa Echevarría buenas tardes buenas dar esa frase esa frase la comentamos en su momento

Voz 8 16:19 esas frases muy dura e tras ganas por no tener no tenemos ni sueños

Voz 7 16:23 esa frase es verdad pero hay que calzarse para eh esa frase es verdad si la escucha a una niña de doce años en una charla hablarnos sobre el feminismo

Voz 0313 16:32 hoy acaba de llegar el oyente más joven de de esta tarde en cuatro meses y medio

Voz 9 16:39 se llama Álex

Voz 0313 16:41 oye Arantxa entiende el sentido de la pregunta que te voy a hacer es que enlaza con la conversación que tuvimos un día en la radio como como base insulto

Voz 7 16:51 pues del uno al cien estoy bajando ahora curiosamente se están mezclando más alabanzas que insultos yo creo que el mundo gitano ha visto la película la comprendido más empiezan a hablarme y a contarme gracias a las redes sociales son una gozada porque te enseguida tienes comunicación directa hijo y que son todo parabienes más que los insultos

Voz 0313 17:13 Luis un poco yo recuerdo al al principio en el lanzamiento inicial de Carmine Lola que se daba el caso de de de de personas bueno gitanos o no gitanos

Voz 9 17:22 me compraban la entrada directamente para insultar

Voz 0313 17:24 ella no

Voz 7 17:27 sí

Voz 9 17:28 pero pero empezado ya el caso si es muy interesante el proceso que escribes de que esto sea ya

Voz 7 17:34 sí se ha ido diluyendo ese debate que yo siempre quería no que pues cuando meteros en el Youtube de del tráiler de la peli veréis que hay alguno que dicen es el demonio se Kagan Mi raza hitos en las cosas pero inmediatamente después hay un chaval o una mujer que dice tampoco está mal a la película la historia sí que pasa y empiezan ahí un debate de sesenta mensajes entre ellos eso es lo que yo que

Voz 9 17:57 cómo están como están por cierto está haciendo pruebas de vestuario hasta hace diez minutos eh bueno estuve en esta porque estábamos escuchando lo de ser mujer no quiere ser mujer tú eres directora de tasa los cincuenta años usarlos aparecen Palha estás muy bien pero como Payá también como Payá también lo tiene ese

Voz 7 18:18 hay un techo de cristal real los a titulo sabes que también ex mujer turno Rodrigo no pero es cierto osea es más complicado eh pero es un reflejo Alcides una el reflejo de la sociedad siempre digo lo mismo en las juntas directivas de las grandes empresas sólo hay un dos por ciento de mujeres suelen ser las Marías creador Molló recursos humanos entonces eso pasa dentro de la realidad del AVE de la sociedad hice traslada al cine a mí me ha costado mucho levantaron hoy primera peli por ser mujer y por

Voz 9 18:48 la historia para extraer por la Historia ir por el pudor del discurso de mañana contigo y esa es una pregunta que podemos afecta a los dos el cine claro pero que no tenga que decir este señor tiene trece tiene trece Rodrigo y ocho tú sí

Voz 7 19:07 pero yo estoy con la liga de los grandes si me siento muy feliz tú crees se pero espero se piensa Nord ir voy a salir si me dejas ahí contigo

Voz 0827 19:19 no

Voz 9 19:22 hace diez yo si fuera el responsable de los Goya publicaría

Voz 0827 19:24 cada año un libro con los discursos no

Voz 0313 19:27 Albania en la cantidad de discursos de agradecido

Voz 0827 19:30 vientos perdidos yo creo que sería muy interesante

Voz 7 19:32 en las feroz yo les daría los Feroz pues prescriptor del Trail el nuestro Pedro Jiménez quizá el tráiler no gano pero Normando una foto de discurso estuvimos a punto de publicar en toda regla que quedado un poco triste de perdimos pero íbamos a decir esto no pero bueno

Voz 9 19:51 bueno Al Pacino contaba que había sido candidato ocho veces que en la en la dos en los garajes de los parques de Hollywood Se reunían los ganadores y los perdedores y se en los discursos yo no sé si esto no

Voz 0313 20:03 pero eso es para hacer una película es precioso eso eso es para hacer una película de de no lo habéis hecho no todavía pero de qué sirve ganar un Goya exactamente vamos a dos emoción pero no no no no es exactamente quiero decir estamos hablando de dos películas de Carmen y Lola de tres terrenos son dos películas trece reinos sabía que lo diría es verdad trece nominaciones bueno con unas críticas me genera la mente muy positivas con una buena acogida y tal luego resultado en taquilla es el Caisse eh un Goya sirve para para una segunda vida

Voz 15 20:37 a para resucitar para para remontar

Voz 1619 20:40 depende del Goya depende de la pelis todos muy depende no depende también de bueno pues de el momento en que estés en tu carrera pero sí una película siempre hay una película al año que se supone que tiene que no que triunfa finalmente si esa película ganan muchos voy a por ejemplo incluido mejor Pelli sirve para eso vamos puede servir es que luego la taquilla está sabe todo el mundo que es totalmente imprevisible a lo mejor una película de la que se habla mucho de la gente no va no va al cine pero se supone que sí y luego ya depende también claro que a a directores como Arantxa agarró un premio un reconocimiento que es nombre se oiga que la gente empieza a saber que exista una película que se llama Carmen y Lola o que existe una directora de ancha Echevarría eso para para este caso no

Voz 0313 21:23 es una medida las amenazas ya me han servido

Voz 7 21:26 para que la AP la gente pida otra vez la peli que hemos salido en salas

Voz 0313 21:29 pero pero a día de hoy antes de los Goya eh en una escala de cero a diez de la acogida de público de vuestras películas como está

Voz 1619 21:36 se de a día de hoy seis diez que es Ocho apellidos vascos

Voz 9 21:40 bueno más bien

Voz 0841 21:43 no no no no no pero no hace falta que sea un fin

Voz 9 21:45 nosotros en un cinco cinco ya es que no miro la taquilla yo miro lo que

Voz 7 21:50 sabes lo que pasa es que yo tampoco lo que me han preguntado

Voz 12 21:53 hay política de la pasta lleno no esta pregunta pero sí pero yo no pienso en vez de contestarle aquí no no pero no no se cero lo he visto la película todo bueno

Voz 9 22:06 cervantista cincuenta y cinco mil personas no es encontrar copias veintiuna copias y el Reino Rodrigo cuántas personas cuánto público la visto trescientos mil

Voz 1619 22:16 un millón y medio de euros Se esperaba hacer tres millones es bastante decepcionante

Voz 0827 22:22 cuenta que los premios Goya en España es la única referencia digamos en el que sacar un tres son cuatro es un sobresaliente

Voz 9 22:31 pero bueno ya ahora que estamos a veinticuatro horas de la alfombra roja en la que os hacha Ramos a las mismas preguntas de siempre

Voz 12 22:38 pero no es que no no ajeno ya te preguntamos de cine oye

Voz 9 22:44 se se queja porque dice que los periodistas no le preguntamos de cine y solamente le preguntamos de política habiendo hecho esa

Voz 12 22:49 no no no no nada no he dicho eso no he dicho eso

Voz 9 22:53 el Inter que no preguntamos a nadie buen feeling de Port cómo estáis sea realmente estos inquieta porque es un poco venís aquí como un poco olímpicos se hace Rodrigo tú que eres el Golden Boy que España ha saca un golden boy del mañana Goyas dentro de unas semanas Óscar como tengo

Voz 1619 23:13 bueno pues lo lo decía ella me dice nervioso yo pues hasta que no he llegado aquí no la verdad estoy en mi casa tranquilamente idea te aseguro que no lo pienso luego llevo aquí veo a gente que me mira que me escuchas ya empieza un poco nervioso la verdad me hago cosas con la camisa

Voz 0313 23:28 eh sí sí sí en cuanto

Voz 1619 23:31 creo ya que lo mediático asoma me pongo nervioso yo me pongo nervioso en los Goya pesará tan bien no pero lo que quiero es que no estoy los días previos nervioso para nada

Voz 16 23:40 pesará también que es que trabajéis con un equipo muy grande por encima y por debajo no eh y entonces la responsabilidad salía hacía lo que me refiero es que la alegría por supuesto será se multiplicará pero a lo mejor el miedo de trece y al final me quiere a mí los previos no son responsabilidad no pero que igual que tú lo estás viendo tan tranquilamente seguramente mucha gente que ha trabajado contigo en tu película

Voz 0827 24:03 cancha pues estarán ahora con esa ilusión de a ver cuántos conseguimos sí que tengo una responsabilidad muy grande porque ya ha venido del equipo a Sevilla sin dónde dormir

Voz 9 24:13 como no ganemos pues es un bajón la una hasta luego en la calle pero si algo alojamientos para pegarse toda la fiesta si te lo juro

Voz 14 24:23 no sé por dónde va a ser la fiesta que ve apuntarme

Voz 9 24:31 al igual que quieres ganar cuál es el que más ilusión me haría gana dance

Voz 7 24:35 a amigos algunos de los cuatro actores obviamente Zaira Rossi caro lo Moreno para mí sería el pero de ballena serían cambios hace dos años Zaira pues no sabía qué hacer con su vida que el modelo esteticista en la otra saga estaba casado ama de casa Moreno guardia de seguridad despuntó en dos años que tu vida pueda girar y cambiar tanto de Sun

Voz 0313 24:56 bueno hay un momento cada año en la gala de los Goya que resulta especialmente emocionante es cuando recogen el el temió el mejor actor y actriz revelación que puede marcar y de hecho en ocasiones marca el inicio de una carrera que luego se revela muy muy potente no siete de los ocho candidatos este año e todos a excepción de Carlos Acosta por Giuly han participado esta misma semana en un encuentro en la Academia de Cine y había estado nuestra compañera Sonia Ballesteros

Voz 9 25:21 nunca se habían puesto frente a una cámara desde cuando pudiera

Voz 2 25:26 su hija Renate Fadel y que tengo curiosidad

Voz 1915 25:36 y no acaban de creerse lo que está pasando con suprimir actuación han tocado

Voz 2 25:42 lo estoy asimilan y me lo acabo de creer la que disfrutando a tope que creo hoy suena tópico real

Voz 1913 25:54 Rossi Zaira y Moreno están nominados al Goya al mejor actor mejores actrices

Voz 9 25:58 revelación por Carmen y Lola compiten

Voz 1913 26:00 entre otros con Nueva York actriz profesional no es su primera película tiene muy claro las puertas que le puede abrir esta nominación

Voz 17 26:08 tanto como que te colocan el mapa también es como de tanto bueno esta actriz ha pasado de ser una actriz desconocida de pronto pues estará ahí eso es

Voz 1913 26:16 eso es importantísimo percepciones sensaciones y más que los protagonistas han compartido frente a un público formado por curiosos cinéfilos académicos estudiantes y nosotros en unos encuentros que organiza la Academia hay que Francisco Reyes nominado por el Reino agradece

Voz 18 26:32 muy agradecido por estar aquí con vosotros por veros la cara por favor porque también es un poco friki esto de que te pongan con otras tres personas en una pantalla de repente hablamos sobre

Voz 1913 26:44 pero friki o no es la fórmula ya y será mañana cuando se entregue el Goya al mejor actor y a la mejor actriz revelación sólo gloria de campeones se atrevido a decir lo que quiere que suceda en Sevilla cuando les preguntamos si se ven ganadores

Voz 14 27:00 yo creo que sí pero mucho a la hora de de Ramsar

Voz 19 27:07 la desprecia

Voz 1913 27:13 en ese encuentro se habló de lo que el espectador no en la pantalla los ensayos por ejemplo que largos el hicieron a Moreno Borja

Voz 11 27:21 bueno sí meses ensayando bueno yo no no tanto eh tú vistes meses épico como trabajo coordinador en una empresa de seguridad si lo hacía muy difícil que estar en todos los ensayos

Voz 1913 27:34 Jesús de Campeones nos arranca una sonrisa al explicar que algunos de sus compañeros no acababan de comprender su condición de ciego

Voz 20 27:42 cuando estábamos entrenando uno de ellos en concreto me dije bueno Grates voy a pasar una pelota yo sí pero muy suave muy suave porque no ver claro me la pasó con toda su energía vital como si le fuera la vida Le dije Jesus tienes que estar más atento como digo

Voz 1913 28:06 estamos en el salón de actos de la Academia de Cine a día mayoría de estudiantes que preguntaron a los profesionales si les molestaba competir con actores sin ninguna formación

Voz 17 28:16 ojalá no hubiera pasado a mí sabes ojalá de pronto no me cogen en mi primera peli IPE pelotazo que han pegado ellos porque es flipante pero es verdad que hay que hacer muchos cásting mucho trabajo es verdad que tienes que tenerlo claro esto que es una profesión agüita

Voz 1913 28:32 también quisieron saber cómo consiguieron ese papel como llegaron a ese cásting primero habló Francisco del Reino

Voz 18 28:40 la eh porque hace nueve años hice una lectura dramatizada de un solo día en el Instituto Cervantes de Nueva York por hacer es ahora

Voz 1913 28:50 esto de la película cerró Moreno Borja con una historia bien distinta

Voz 11 28:54 no me fue por accidente puro y duro que abrió guasa un amigo mío que dice oye está mojando presionar escribe estaría interesado en acudir al casi ni nombre ni nada y me pone queda usted convocada para el día dos dos de febrero no fui ni me acordé esto me pasó tres veces el día dos el día diez y el dieciséis de febrero me llaman oye mira que es que hemos visto una foto tuya tío de perfil de aguas queremos verte solito quemaban cogió que banco llegue allí al día siguiente era un centro cultural yo soy moreno Borja que había allí llegando a alguien me puso pegatina el doscientos veintitrés ya dime que todo el día para que no no

Voz 0313 29:38 eso va a ser un momento muy muy interesante muy gracioso también en la gala de mañana la verdad y estamos escuchando la canción de Coque Malla que forma parte de la banda son el tema central de de Campeones hay otras tres aspirantes al Goya a la mejor canción y una de ellas es me vas a extrañar de la película Carmen y Lola hemos invita

Voz 15 29:56 claro asomarse a la ventana a su autor a Paco de la Rosa Paco

Voz 0313 29:58 buenas tardes amigo cómo estás quieta dejas atracar luego nos podrías cantar la canción en directo o por supuesto te dejas otra casi claro vale muy bien dicho esto ya confirmar los en mi cartera confirma oye cómo llegas toda esta historia de la de la película contarnos los dos a ver venga tropieza

Voz 21 30:20 en nada eh surgió por mediación de un amigo

Voz 0313 30:24 no puso contar Txiki por Rina no puso en contacto y bueno ya estuvimos hablando telefónicamente ya lo que es el transcurso de al estudio osea fue todo así de repente la llamada estudio pero tiene la canción la película vacío así así a vale perfecto compongo ahora mismo es verdad pedir pues se sí fue la confusión de momento dice la música suele funcionar así si eso tiene una explicación es expiración respiración

Voz 7 30:54 claro es que yo lo que lo que lo que siempre les digo porque es gitano sino fuera gitano fuera payo este hombre estaría eh director del conservatorio de Villena de música o el cinco minutos cogió se puso con un con un sintetizador toros se auto grabó porque se produce también saltó grabó los coros cogió una selección

Voz 0313 31:16 cómo sería el momento Paco que se lo primero que les que les que les soplas te estoy cantando Arantxa detonada que dice usted que que cuéntanos el ex sevillista pensando que inicio visto e hizo un poco

Voz 22 31:26 aquí que la CEP

Voz 23 31:28 pues eh

Voz 22 31:30 esperando tu sesenta dada para volver mía

Voz 0313 31:34 por ahí vamos bien muy bien dijo

Voz 7 31:39 hasta cinco segundos por teléfono para jugar lo que he

Voz 0313 31:41 esto estamos hablando de cine estamos hablando de los Goya luego las hemos de series porque este año queda pendiente el gran debate a futuro que será si las series entre uno no que yo creo que van a entrar pero bueno sólo hablamos después de están haciendo un documental sí claro cuántos años tienes yo XXXIII acabo de los del pueblo número van a tu favor hoy cuánto tiempo llevas en la música cuando siete años este documental que trata de contar tu vida de mi carrera artística como yo he de dedicarme a hacer productor musical músico compositor cantante lo que Emmys trayectoria de niño de niño que hacía cola le niño mi madre me me ponía dos dos ollas para que dejar

Voz 9 32:21 hace las cosas de la casa y me entretenía entonces de Teatre añitos ya empecé ahí y el caso es que cada uno tiene a que se distintas Unidos claro claro claro claro ya de pequeño Jean fui ahí creyendo ya creciendo irá madurando escuchando a la gente disfrutaba salir de fiesta yo me iba escucha a cualquier artista cualquier cantante

Voz 0313 32:42 empaparme de muchísima música como eso como a llamar el documental Paco el de Las Hoyas

Voz 9 32:50 no pero el titular cómo te den el Goya las teorías algo Goya

Voz 12 32:55 a veces por las rimas mira

Voz 9 33:00 pero así dejemos Rimas y luego se quién está anunciado ya vamos vamos venga

Voz 34 38:16 Boya dos mil diecinueve

Voz 0313 38:31 veintidós minutos para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canal

Voz 2 38:34 días ya que seguimos en Sevilla con la ventana abierta

Voz 0313 38:37 hoy estamos compartiendo esa primera hora de programa con Arantxa Echevarría con Rodrigo Soros Goldman con Paco de la Rosa con otras compañeras de La Script Pepa Blanes y María Guerra María Guerra diciendo Paco Curro Romero medios pido aunque sí sí pero es que está viviendo sus últimas horas en la SER no no de un aplauso cada día

Voz 8 38:57 de unos lazos de Carey uno libra sea Curro Romero no pero sí que llevó despidiendo

Voz 12 39:04 bueno que trabajamos se da el cariño María por qué porque tiene una pregunta de radio

Voz 9 39:12 fue trabajos y entonces pues detrás tenemos la escriben Movistar Pepa yo Il la escriben la radio Pepa tiene treinta años pero yo tengo cincuenta y tres y Eto'o cese pues no puedo trabajar tanto como la radio la llevo haciendo veinticinco años pues creo que está bien a lanzarse a otras cosas pero bueno todo es me PB pegado Nájar tal llorar y ya ves

Voz 12 39:37 acabas perdón cuando es el sistema anoche

Voz 0841 39:40 no el aplauso

Voz 12 39:47 ante la tenemos que hacer nosotros cuando yo me retire la haré llegar a la firma

Voz 9 39:52 los periodistas de cines las cosas súper tremenda que en los Goya entrevistas a todo el mundo cuando entran pero sólo entrevistas a los pero a los ganadores cuando salen David Trueba decía oye por favor no acabáis las crónicas diciendo David Trueba se ha ido con las manos vacías

Voz 0313 40:06 no podemos ir a las

Voz 9 40:08 está en los perdedores que sean que nos inviten

Voz 0313 40:11 os no han sido cuántos años en la SER María

Voz 9 40:13 Veinticinco estado tres variedad con rima

Voz 0313 40:16 pues hubo al la bueno he tributado el cariño que se merece gracias entonces María hoy estamos hablando decide hoy estamos hablando de cine como el cine como el teatro y la literatura lo que hace es beber de de la vida real hoy tenemos una historia para nuestra polémica quedaría seguro segurísimo para hacer una película

Voz 2 40:43 la polémica Science

Voz 0827 40:47 pues es la historia de Maribel eche que es una mujer de Portugalete que padece Alzheimer cuando se lo diagnosticaron hizo prometer a su marido Chema ya sus hijos David Ruth iraní el que el día que ya no recordase sus nombres que los confundirse ese día la tendrían que ayudar

Voz 0841 41:02 a marchas Amorim se lo dejó escrito en una carta

Voz 0827 41:05 la familiar en dos mil seis lo registró en dos mil diecisiete un documento de últimas voluntades cuando el avance de la enfermedad ya era imparable ese día ha llegado pero resulta que los suyos no pueden cumplir su promesa porque a pesar de la petición abierta hace dos meses en Change punto org firmada por ciento sesenta mil personas para despenalizar la eutanasia a pesar de haber pero ayer mismo el apoyo casi unánime del Ayuntamiento de Portugalete donde viven facilitar la muerte a quién desea morir sigue siendo ilegal en España a diferencia de Holanda Bélgica o Luxemburgo es verdad y que hablamos del cine que el cine nos cuenta cosas increíbles pero la verdad es que la realidad suele superar a la ficción o la alimenta fijados en la última temporada de vis à vis una de las presas en la misma situación que Maribel exactamente lo mismo

Voz 9 41:51 sí a sus compañeras buenos y el cine llevase

Voz 0827 41:53 historia Maribel hundía la pantalla no sabemos si retrasaría el sufrimiento personal o el que Bizkaia mente están padeciendo los suyos o se centraría en la lucha social frente a las instituciones para cambiar las cosas O'Shea resaltaron las convicciones de Maribel o la fortaleza de su familia para cumplir la palabra dada lo que sí que sabemos es que sería

Voz 10 42:12 es un drama y que de momento a día de hoy no tendría

Voz 1619 42:16 final feliz

Voz 0313 42:29 la polémica que plantea Isaías ha tenido además prólogo hoy despedida con la banda sonora de Mar adentro que además de ser la película que más Goia ha ganado historia el cine español que fueron catorce si no me equivoco

Voz 9 42:39 ya planteaba

Voz 0313 42:41 este tema ya planteaba esta una de las asignaturas pendientes que tenemos en este país qué es lo de la eutanasia la muerte digna la muerte asistida todo eso que no acabamos de de poner en negro sobre blanco en forma de ley y que está todavía ahí complicando hoy en fin y haciendo peor la vida de de muchísimas personas bueno en fin mañana tenemos la gala de los Goya mañana va a ser una fiesta y una fiesta con novedades María destacaba esta mañana me lo decía en una conversación la parte esta de de de de rejuvenecer el cartel por ejemplo que tengamos la música de Rosalía mañana pues yo creo que es un acierto directa

Voz 36 43:17 y cómo va

Voz 37 43:23 ah eh

Voz 14 43:41 con otro

Voz 0313 43:43 musical de Rosalía entre otras y una presentación singular de una pareja que lo es en la vida profesional y también en la vida real dos cómicos que son Andreu Buenafuente Silvia Abril que en este momento a esta hora están haciendo todos los ensayos en tiempo real de la ceremonia de mañana poroso no puede estar aquí en la en la Fundación Cajasol pero hacer una títeres hemos dicho ya por lo menos dejad un mensajito a los oyentes un saludo una reflexión una algo y lo han hecho esto

Voz 4 44:11 buenas tardes Carlos Francino y amigos de la Cadena SER aquí en la Andreo estoy en los preparativos de la gala a pocas horas de los Goya y me encuentro con Silvia Abril buenas tardes Silvia

Voz 23 44:21 buenas tardes y buenas tardes siguen higos Silvia es que ya no sé ni dónde estoy otro Silverio Sandro si buenas tardes Carles

Voz 9 44:29 Francine buenas tardes oyentes de La

Voz 23 44:31 en Tana estáis muy bueno muy bien supongo es un es decir no sé cómo estás a pocas horas de ese evento que es el epicentro de el audiovisual ir al cine español parece que se va a acabar el mundo pues fíjate que ya empieza a estar un poco nerviosa me imagino que se va caldeando el cuerpo y se va caldeando el ambiente no muy bien lo así pues empezando a ponerme un poquito nerviosa vale sabes que los nervios como la vergüenza no sirven para nada Oye una cosita Andreo es que me presentar la gala

Voz 0313 45:13 allá pues pues pues pregunta contar

Voz 23 45:16 pues Andreu una pregunta que no te habrán hecho

Voz 4 45:18 buenas tardes el bienestar bueno estaban

Voz 23 45:20 el Sherco presentador de la gala de los Goya este año y al faltar muy pocas horas para que acontezca eh cómo te sientes sientes nervios que es una pregunta que no te debe haber hecho nadie ya estás nervioso llevas días seas empezado hoy

Voz 4 45:37 como decía Hermida que era un maestro siempre presente eh

Voz 10 45:42 está nervioso es que estás vivo

Voz 4 45:46 entonces yo prefiero estar vivo que estar fuera de juego hoy fuera del partido así que a todo el mundo le encanta estar activo era una caldera con con mucha adrenalina y con ganas de hacerlo pasar bien hay un poquito de nervios y hombres que sino imagínate

Voz 23 46:05 oye nos puedes contar algo de lo que vamos a ver en la gala yo creo que se han dicho ya han avanzado muchas sorpresas a estas alturas igual ya podemos desvelar alguna más

Voz 4 46:16 eh no no se puede desvelar en realidad yo no desvelaría nunca nada porque lo bonito de estos eventos cómo estás descubriendo una amiga compañera es que bueno la la sorpresa es un factor imprescindible porque de la sorpresa nace la emoción en hacer un montón de sensaciones entonces lo bonito es que no se cuente casi nada que tú te sientes con esa expectativa delante de la tele

Voz 23 46:40 oye una pregunta que comen presentador el día de la gala que come

Voz 0313 46:47 Colgate venga

Voz 23 46:51 y miren a una locura yo nada nada porque pensar que me tengo que

Voz 0313 46:59 como se dice meter dentro de un mes

Voz 23 47:01 exacto exacto que que es bastante pequeño tallas más pequeño de lo que necesitaba

Voz 4 47:07 estaríamos horas y horas hablando pero no es verdad porque tenemos que trabajar gracias por acordaros

Voz 0313 47:14 en

Voz 4 47:15 acciones de presentadores ir por favor creámonos todo relajemos un poquito abramos la mente para pasar un buen rato que al final

Voz 19 47:24 por que ha

Voz 23 47:26 de cantar la canción va a dar

Voz 19 47:29 haré cambios

Voz 0841 47:31 te devuelvo la conexión

Voz 8 47:41 comprando por cierto

Voz 0313 47:43 por cierto hablando de cómicos

Voz 0313 48:00 lo que es la vida aquí estamos nosotros para atentar en Sevilla está en Barcelona

Voz 0841 48:06 bona tarda

Voz 8 48:09 un abrazo desde aquí puede al Cajasol

Voz 0841 48:13 no fue enorme desde el plató de Tu cara me suena eh

Voz 0313 48:18 esto lo hice mucho en la gente el cine también no Tu cara me suena así en general cuando te toca

Voz 9 48:21 de identifican

Voz 0313 48:26 oye Manu por la parte que te toca lo de que la gala de mañana la presente en dos cómicos los de seguir o volver a dar protagonismo

Voz 9 48:34 este en fin a esta colectivo que que sois vosotros que te sugiere que te parece

Voz 0841 48:39 no pueden persistir en el error o no abrió preo yo creo que es lo que lo que sugiere que las entregas de premios son un coñazo porque lo son y le encargan que que lo arregle como sea Nando de la comedia no entonces cuando a veces ni siquiera los cómicos son capaces de arreglar eso que no le echen la culpa al cómico ya saben que tienen que echar un cable los que suben agradecer lo que van a hacer los discurso todos los elemento tienen que estar apuntando a una dirección que a la de saber qué queremos que la gala sea digerible infumable así que por favor

Voz 0313 49:18 amable has dicho fumaban sí

Voz 0841 49:20 quizá sea una buena idea quizás enhorabuena

Voz 0313 49:25 bueno usted no podrá estar mañana en la gala tú estás invitado

Voz 9 49:28 supongo pues si te aquí lo andamos como

Voz 0841 49:31 contando Corbacho llegas a Corbacho les pasa lo mismo porque lo estamos con la semifinal en directo y mañana pues grabamos ensayo para la gran final de la semana que viene tal así que bueno como habéis pillado el mundo del cine bonita costumbre de hacerlo en en el sur el año que viene será prometió

Voz 0313 49:47 lo lo de los de los Goya en Sevilla te llama la atención porque los Goya en Madrid nunca se decía

Voz 0841 49:52 claro a mí me llama la atención porque que sea noticia no es como no sé si ante estamos hoy los goyas en Madrid especial los Goya en Madrid es como que ante lo joyas hacían donde había que hacerse no como que es lo normal ahora no me tiene no me tienes

Voz 9 50:07 ah no yo no llama no

Voz 0841 50:09 a la atención hechos como parece que es como el París Dakar que en empiezan y terminan Vaqué

Voz 38 50:17 o lo de las Dancing

Voz 0841 50:22 olores Santillana del Mar que Nissan tan Illana ni tiene mar pues hoy se explica con una cosa exótica no todo todo lo que tiene que ver con el cine lo cultural que no pase en Madrid lona que esa madre y esa doble capitalidad bueno pues reivindicó ayer que que que hacen con total naturalidad en Sevilla y recordar que la última vez que se hicieron en Madrid fue en un hotel al lado del aeropuerto la T cuatro costaba más trabajo llega allí que a Sevilla

Voz 0827 50:57 Gemma no es una paradoja que no venga el Rey a la ceremonia que hace un porrón de años que no viene y le invitan todos los años

Voz 9 51:04 con Isaac el otro día ya ya ya ha sido vendida este año que hay una película con trece nominaciones que se titula El reino yo creo hasta los Goya en su vida e igual es por eso que no pero bueno lo raro que que que lo raro que no han querido

Voz 0841 51:20 el Rey Emérito sabiendo que de fiesta pero bueno

Voz 0313 51:26 oye Manu has visto muchas de las pelis nominadas ceguera

Voz 0841 51:29 pues sí mira tengo que reconocer que las nominada solamente me falta por ver de las que más ganas tenía Carmen y Lola así Haro te lo digo mira lo que voy a decir digo así que espero es de las que más ganas tengo deberé espero que se lleve a través agotar pues mira nulo que que lo vuelvan a poner esto no que no la encontramos por todo sitio a Jagla

Voz 0313 51:51 sí señor hoy en La Ventana del sur que le la cerramos cada semana con una música que tú eliges hoy tienes algo ahí en la cabecita especial por algún motivo

Voz 0841 51:59 porque hombre o lo tengo eh tengo porque voy a seguir conectó de

Voz 0313 52:04 de carbono tanta Paco de la Rosa en directo no volver a ver si

Voz 0841 52:06 todo vale hoy voy a seguir luchando contra esto del centralismo me alegro de que antes de no desde el cine que ya sabe que la la patología del centralismo es el ombliguismo los ombligo crían Pelusa así ha cuidado cuidado cuidado con eso así que mira como tiene como tiene mucho sentido que estos está haciendo hoy en Andalucía que aprobaba hace poquito una ley del Cine muy por delante incluso de la ley nacional ya se han hecho aquí los Premios Forqué jonda los más los premios europeo del cine voy a pedir hoy una canción que una banda sonora de una de las nominada la banda sonora de Entre dos aguas de Kiko Veneno lo que hace poquito se ha llevado el premio Mejor Canción Mejor Película en los hace acercan los premios de la Academia Andaluza así que hoy nos vamos a despedir Con si tú quieres pan de Kiko Veneno y vamos a tratar con normalidad esto de andar por Sevilla porque os digo eh sabes quién hizo esto antes que los Goya no Beach que aplicada perfecto esto lo Holy que lo planteada lo explicaba perfecto en el anuncio decía vi naranja escribe fino Bic Cristal escribe así que lo de la célula mía es lo más normal del mundo fuera habrá romano

Voz 8 53:18 los abusos hasta el próximo viernes visto tu Carlas

Voz 39 53:25 no no

Voz 40 53:38 y

Voz 19 53:40 si tu queda desmentido venido e ir en la suerte que juegue

Voz 40 54:01 disculpas chiquillo y

Voz 2 54:14 no sé vosotros yo estoy

Voz 0313 54:16 cuando muchísimo en esta primera hora de de radio de la Ventana desde desde Sevilla con Rodrigo Soros Goyo Arantxa alegrarnos hogar no sólo puedo anterior alegría como la compañera de y además no lo puedo preguntar a vosotros porque sería feo pero a Pepa llamaría así pero rápido en en en un titular desde el que quepa un pronóstico mejor película qué malo e Reino para eso estoy el reino del Reino que creéis que queréis