La Ventana (01/02/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

las cinco las cuatro en Canarias la Guardia Civil está investigando el asesinato de una mujer en Caspe en Zaragoza no se descarta esta ahora ninguna hipótesis ampliamos desde el lugar de los hechos con nuestra compañera de Radio Caspe Laura Quílez buenas tardes

Voz 2 00:18 buenas tardes pues si nos encontramos en la plaza de la Virgen de Caspe un lugar muy céntrico de ese municipio de unos diez mil habitantes de la provincia de Zaragoza donde ha aparecido muerta a una mujer de treinta y dos años de nacionalidad rumana el interior de su vivienda donde residía con su pareja sentimental quién se encontraba en ese momento en la reside ya hay quién Davis ha avisado a la jaula hacías ese momento el hombre está retenido vehículo de la Guardia Civil nos encontramos a la espera de la llegada de la Policía Judicial fuentes hub y policiales no nos informan de que todavía no podemos hablar de violencia de género porque estamos aún a la espera de la investigación

Voz 1454 00:56 pues seguimos pendientes de las noticias que nos llegan desde allí ya están en Madrid los políticos que tienen que enfrentarse al juicio por el uno en el Supremo las mujeres han llegado a la cárcel de Alcalá de Henares hace algo menos de una hora ellos han sido trasladados a la cárcel de Soto del Real este mediodía el tribunal fijaba el inicio del juicio para el próximo doce de febrero El asesor de S Mérida de la Casa Blanca acaba de hablar de la situación en Venezuela en una entrevista radiofónica ha ironizado así sobre el futuro de Maduro

Voz 3 01:22 ah bueno tuiteó ayer que les decía

Voz 1610 01:24 con un largo y tranquilo descanso en una bonita playa lejos de Venezuela el cuanto antes aproveche esa oportunidad más probable será que tenga un buen intranquilo retiro en una bonita playa en lugar de estar en otra zona playera como Guantánamo

Voz 1454 01:38 la isla de Cabrera y sus alrededores acaban de convertirse en el parque nacional más grande de nuestro país el Consejo de Ministros ha multiplicado por nueve el área protegida por ley lo ampliamos con Javier Gregori buenas tardes

Voz 0882 01:50 buenas tardes en Nuevo Parque Nacional de Cabrera tiene noventa mil hectáreas marinas y terrestres y se ha ampliado como decías nueve veces para poder proteger así mejor a especies amenazadas como delfines ballenas pez espada o atún rojo que ahora viven y crean en sus aguas con esta ampliación aprobada hoy por el Consejo de Ministros la superficie marina protegida en España se multiplica además por cinco Cabrera se convierte en el mayor parque nacional incluyendo los terrestres como Doñana o Picos de Europa

Voz 1454 02:16 la borrasca Elena se va a intensificar las próximas horas con copiosas nevadas en cotas bajas son muy bajas en la mitad norte y el centro peninsular también se esperan rachas de viento que pueden superar los cien kilómetros por hora el deporte Toni López buenas tardes

Voz 4 02:29 qué tal Esther muy buena sorteadas las semifinales de Copa del Rey el plato fuerte será el clásico Barça Madrid la ida el miércoles seis a las nueve por el otro lado del cuadro Betis Valencia Aidan Sevilla el jueves siete también a las nueve la vuelta será la última semana de febrero para hoy dos partidos a las nueve empieza la jornada veintidós de Liga Santander con el Huesca Valladolid ya la XXIV de él y dos tres con el Málaga Almería hay por cierto Qatar acaba de proclamarse campeón de la Copa Asia tras ganar tres uno a Japón en la Euroliga de baloncesto seis y cuarto de Real Madrid y a las nueve Herbalife Gran Canaria Milán

Voz 1454 03:04 el Gobierno defiende la integridad de Pepu Hernández El Confidencial cuenta hoy que el precandidato del PSOE fue investigado y obligado a pagar tras detectarse irregularidades relacionadas con la empresa que creó para pagar menos impuestos la portavoz y ministra de Educación Isabel Celaá Le ha defendido justo antes de reconocer que ni siquiera sabía bien cómo se llamaba

Voz 1247 03:21 te diré que no tengo ni idea si son sociedades similar eso dejan de ser osea es decir nosotros no somos la Fiscalía no sabemos lo que lo único

Voz 5 03:29 lo que le diré es que es una persona

Voz 1247 03:32 integrará la persona de la que estamos hablando es decir Pepu Hernández no Pepu se llaman no era un líder José nadie Pepo Hernán de que no haya Se acababa hindú o el no pero Pepu Hernández

Voz 1454 03:47 la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres del Ayuntamiento de Madrid se ha posicionado en contra del Gobierno de Carmena critican que ahora Madrid tumbara en el último pleno la ordenanza del PSOE que busca castigar el negocio de la prostitución le acusan incluso al partido de Carmena de haber manipulado uno de los informes de la concejala de Igualdad Celia Mayer utilizó para defender su abstención Sara Vicente es portavoz de la Comisión

Voz 6 04:07 es falso y absolutamente mentira que la mesa técnica de las entidades que atendemos a las mujeres en situación de prostitución en la ciudad de Madrid haya elaborado ningún informe que les acredite el proyecto de ordenanza pues eh absolutamente falso

el fuerte viento ha obligado a clausurar el retiro el parque está cerrado desde la una de la tarde y permanecerá así al menos hasta las dos de la tarde de mañana sábado el Ayuntamiento ha cerrado también los parques de Eva Duarte de Perón Quinta de los Molinos Torre Arias Sabatini Fuente del Berro La Rosaleda del parque del Oeste esto en la capital allí en Majadahonda también han cerrado los parques públicos del Monte del Pilar Cerro de Leire Ia Adolfo Suárez en cuanto al tiempo además de la alerta amarilla por ese fuerte viento han bajado las temperaturas y se esperan lluvias a lo largo de la tarde a esta hora tenemos seis grados en el centro de Madrid

Voz 7 05:07 acabé en ese

Voz 8 05:17 el nueve

Voz 1663 06:26 juega aquí el domingo desde las once y media de la noche de una hora menos en Canarias conectaría la aplicación de Cadena SER o cadena ser punto COM Ràdio arrancamos a través de ser más y al acabar el blues el Deportivo tendrá acento vial habitual un botón dúos los años fiesta americana Julio de Carrillo sexo al alivio Gabi come un derrote Hardy Rodríguez Mail ayer te contamos que el mayor espectáculo deportivo de la radio

Voz 3 06:58 los Ángeles

Voz 1663 07:00 pasaba por la Super Bowl se juega en la Cadena Ser donde sino

Voz 14 07:47 esta mañana mete experta

Voz 7 07:51 yo como Navy

Voz 15 07:54 a era a vivir de ver

Voz 16 07:59 pues lleva claro

Voz 17 08:04 Nico

Voz 3 08:05 el azud

Voz 15 08:08 a ver

Voz 16 08:11 es lo bien

Voz 15 08:14 la eh

Voz 18 09:02 los grandes pues habilidad imagínese ahora mil personas dos teatros llenos que sentiría con más responsabilidad diez teatros cinco mil personas modestas eso ya no lo pueda asumir

son las cinco y diez Las cuatro y diez en Canarias en La Ventana los viernes hasta ahora nos metemos en la Unidad de Vigilancia lingüística

Voz 21 09:54 no sí

Voz 22 10:03 el problema se dedica a dar clases de yoga ya una de esas clases de droga clases de drogas Juan Pablo

Voz 7 10:09 parece ser que se tratado en francés de nacionalidad francesa con

Voz 23 10:12 cuántas de nacionalidad francesa son las gélidas

Voz 3 10:14 temperaturas de esta época del año la Policía cree que las posibilidades de encontrar supervivientes vivos supervivientes vivos son remotas en principio ellos apuntan a finales de febrero como mucho dicen a principios de Franco a principios de Franco la caída de las temperaturas

Voz 7 10:29 hoy hay un pueblo de Aragón Molina de Aragón Guadalajara pues nos enarbolan

Voz 22 10:34 no podemos cometer error iban los errores

Voz 3 10:39 rápido hay que emitir esta cinta está listo sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias urbanas Tears in de V unidad de vigilancia informe

Voz 0313 10:56 quinientos setenta y cinco euros

Voz 0827 10:59 nada antes de las rimas con el Goya a quinientos setenta y cinco en Sevilla comenzamos este informe de la Unidad de Vigilancia que es una sección oye que nació para ayudar en la que procuramos no hacer sangre aunque hay algunos que nos temen como Nacho Ares esto se lo escuchó Pau plazo yo

Voz 0772 11:14 nadie nadie te critica a misa no lo puedes estar de acuerdo o no pero nadie ve ese componente mágico que realmente tiene tiene la Iglesia como tenía decíamos antes el movimiento Teófilo yo decía ante este otoño y como lo han notado aquí porque me he liado porque luego Isaías Lafuente esta saca no me aquí los lo los pies del texto

Voz 0827 11:33 bueno oye ese ese es nuestro trabajo no sé si es sacar los pies del tiesto pero no entremos en esta materia por ejemplo hay veces que confundimos a un transformó con un tránsfuga esto lo escuchó

Voz 1454 11:43 el club Gaviño el colectivo ha sido muy duro e implacable con el PSOE asegura que dentro de la Comisión de Igualdad del Congreso que negocia esta ley hay personas con ideología tránsfuga tránsfuga urge San Gil es la prisa

Voz 3 11:54 venta de la Federación bueno se puede ser en no es incompatible ser tránsfugas Isère transformó que San Gil no dijo eso no vamos a permitir que con la ley de igualdad no se garantice los derechos de las personas trans dentro de esa comisión hay personas con ideología

Voz 0827 12:13 eso es eso es lo que se dijo pero bueno hay algunos que pensarán solamente nos fijamos en los demás aquí en La Ventana también nos leíamos y mucho

Voz 24 12:21 vale hemos hablado antes de baloncesto ahora hablamos de tenis no hará acabamos de hablar de tenis antes de baloncesto antes de tenis ya la de baloncesto la pregunta es obligada

Voz 0827 12:32 hay gente que salía mucho y hay gente más dura que todavía en la SER por ejemplo Pepa Bueno ha decidido endurecer el perfil de sus colaboradores la tertulia debía ser

Voz 3 12:41 sea blanda para ella ya fichado en esta última

Voz 0827 12:43 semana a una persona para que de jarabe Jarabe de Palo es Ignacio Ruiz Jarabo lo escuchó Mario Soares

Voz 3 12:50 mañana intensa y cuál no Lucía Méndez Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo de Jarabo digo ya jarabe me sale con naturalidad lo dejaran era buena rebanada

Voz 0827 13:03 por qué era porque señora Pepa unos días

Voz 1 13:06 es algo cuántas desde esta Arnedo

Voz 0827 13:12 bueno a veces se nos va la palabra los que en la radio y a veces las cosas nos van de las manos por ejemplo una conexión con un oyente puede acabar una orgía esto sucedió en Valencia

Voz 19 13:22 no es que no soy cómo me has hecho una situación que no soy yo eh

Voz 25 13:25 no tú eres Nacho si no queremos Aguado que estaba no sólo contestaba normal vamos a organizarnos Nacho espera un momento vale esto es lo que pasa las orgías esto es lo que pasa en las orgías que sabemos que vamos a los donarlo

Voz 0827 13:39 esto es lo que pasa en las orgías si ella lo dice quién le ponga un pero no seré yo bueno dos cantadas captadas en la televisión en programas musicales una en la voz tras la actuación de Ángel un policía que canta ópera

Voz 26 13:57 aquí

Voz 27 13:58 no no

Voz 28 14:01 y opera yo no me enfrentaría el como policía hacerlo

Voz 0827 14:04 bueno se quedó Paulina Rubio al final con este concursantes se lo merecía y claro como canta ópera dijo que le iba a enchufar con Plácido Domingo que es ese gran cantante mexicano

Voz 0313 14:14 canta tener un tenerlo en mi equipo quiero que gane y que busquemos lo mejor para ti y para ser el disco de tus sueños que puedas llegar a donde tú quieras

Voz 21 14:25 voy a hablar con Plácido Domingo de compatriotas Plácido Domingo mi compatriota que tú me digas lo que quiere

Voz 0827 14:33 esto fue el martes supongo que a estas alturas ya sabrá que no es mexicano Plácido Domingo con lo que le hambre ahora la pobre en las redes y con toda la razón en fin la otra cantada en la gala de OT para elegir esta canción para Eurovisión

Voz 1 14:45 ella ya

Voz 0827 14:49 Lippi fue el que ganó pero aún cruzaron otros participantes en Operación Triunfo como Noelia que cante una canción de Alex Ubago Icon toque Alex le había dicho que es que esa canción le venía

Voz 29 15:01 al dedillo por ejemplo Álex Ubago yo lo sigo desde que era pequeña tenerlo ahí que me diga Francino la hemos escrito expresamente para mí porque te viene al dedillo y no sé qué tal te viene al dedillo y no sé qué tal desde luego

Voz 0827 15:14 ya se sabía la canción al dedillo pero suponemos que Ubago lo que le dijo es que le venía como anillo al dedo pero nos leamos con esto de los dichos con los dedos Manel Viña por ejemplo nos dice que tenemos dos dichos para expresar que algo no encaja bien sea en sentido metafórico decimos que algo que te sienta como un guante o que algo te viene como anillo al dedo ya hay veces que se nos cruzan los dos y la cosa acaba así me parece un pedazo de fichaje Morata para el atleta

Voz 3 15:41 digo de madre creo que que le viene como

Voz 30 15:44 como anillo al es ello aguante no

Voz 3 15:46 por ello es difícil de meter y sobre todo que tienes que tengo anillo muy grande no para meterlo en el

Voz 0827 15:54 entre bueno y Nieves Antúnez también cree que en este momento de radio hicimos un mix entre meter el dedo en el ojo que es incomodar poner el dedo en la llaga que señalar la clave de un problema

Voz 1362 16:04 de una cuestión es que no es casualidad que se haya centrado el debate sobre un asunto tan particular parece que les están quitando una parte enorme des del pastel no del presupuesto estamos hablando de una parte ínfima pero estamos hablando de una parte muy sensible muy particular es poner el dedo en el ojo poner el dedo en el ojo respecto a una voluntad política de no

Voz 0827 16:25 el dedo en el ojo bueno pues no sabemos al final lo que quiso decir sin incomodar o lotero no estado viene a quién está bien desde lo yo otra captada por Marta Estévez libro antes

Voz 31 16:33 venir aquí al partido de vuelta al había ganado al Sevilla por dos goles a uno dijo los vamos a comer en León desde la cola hasta el rabo desde la colas

Voz 0827 16:41 el rabo fueron aquellos cánticos después puesto

Voz 0419 16:43 pero desde la cabeza hasta el rabo desde la melena a la cola en congeladas desde la melena tiene claro

Voz 3 16:49 los toros

Voz 1 16:52 el

Voz 0827 16:56 bueno nos hemos venía Sevilla aquí da gusto hay taxis allí en Madrid estamos viviendo a la semana en la segunda semana de huelga de taxistas que nos ha proporcionado dos expedientes X por ejemplo resulta que a la movilización de Madrid se sumaron taxistas de toda España también fueron taxistas de aquí de Sevilla y se produjo un hecho sorprendente Francino resulta que con la llegada de estos taxistas de fuera los taxistas movilizados al final en Madrid eran menos es lo escucho Javier Fernández

Voz 32 17:22 a estas movilizaciones se van sumando poco a poco taxistas de todos los puntos de España que han llegado esta madrugada hasta la capital son unos cuarenta cuarenta mil taxistas más que sumados a los madrileños serán unos quince mil quince mil en total

Voz 0827 17:36 eh llegan cuarenta mil que unidos a los de Madrid suman quince mil una movilización habría que hablar de el taxi en peligro de extinción no quizás desaparecieron miles de taxistas Francino y aquí tenemos la explicación porque resulta que una de sus movilizaciones se pasaron llegaron demasiado lejos llegaron hasta las puertas del sol

Voz 33 17:58 en Madrid los taxistas vuelven a la Castellana después de colapsar durante la mañana a la calle Génova estatal

Voz 34 18:03 de piensan trasladar sus protestas ya van siete

Voz 33 18:06 a las puertas del Sol a las fuerzas

Voz 0827 18:08 a las puertas del sol hasta el infinito en raya bueno la huelga de taxistas ha provocado algunos problemas de movilidad lógicamente no sólo por la ausencia de taxis sino por algunos cortes de carretera que los propios huelguistas han provocado generando oye grandes atascos pero tampoco nos pongamos tiquismiquis eh aquí en Andalucía concretamente en Granada tienen embotellamientos de campeonato sin huelga de taxis las colas salen de la provincia lo escuchó Eduardo Martínez

Voz 35 18:35 más de cien kilómetros de retenciones más de cien kilómetros de retención

Voz 3 18:39 a esta hora en la circunvalación de Granada

Voz 35 18:41 sentido Motril entre Albolote y Ronda Sur

Voz 3 18:44 la cola no llega Bailén no son estaría bien estaría bien nombre estaríamos hablando

Voz 0827 18:51 pero no eran cien eran diez solamente es verdad Pedro atasco cien kilómetros claro en esas circunstancias Boabdil quizás se habrían salvado la reina Isabel no llega hasta Granada pero bueno tampoco es creáis Granada tiene una buena circunvalación pero no es como la de Valladolid

Voz 3 19:08 para completar la gran circunvalación de Valladolid que tendrá una longitud de veintitrés mil kilómetros veintitrés sin exagerar un

Voz 0827 19:18 la circunvalación de Valladolid puede llegar hasta Granada Bailén ir más allá pueda dar la vuelta ya en Valencia también tienen estos problemas

Voz 36 19:26 hola buenas tardes ha complicado bastante la circulación el desplazamiento a la provincia de Valencia hacia la capital hay retenciones muy importantes más de veinte mil kilómetros más de veinte mil kilómetros en la zona de El Rebollar hay usted

Voz 0827 19:35 no podemos hablar de denuncias y se nos va la olla bueno sobre metáforas y Ramón portales me dice que en la pasada unidad hablé de la biografía de las palabras y me dice que las palabras como no tienen vida pues no se puede utilizar el prefijo Bío INE propone más etimología

Voz 3 19:54 pues es siempre muy interesante seguir la biografía de las palabras biografía de las palabra

Voz 0827 20:00 bueno pues hombre Él tiene toda la razón eh la palabra biografía Se refiere a la historia de la vida de las personas lo mio pretendía ser una metáfora pero bueno oye dando por buena la precisión vida es la duración de una cosa también no solamente de una persona y las palabras nacen se desarrollan crean nuevas palabras mueren así que yo creo que tienen vidas pero bueno la precisión desde luego está muy bien y por eso la incluimos en la Unidad de Vigilancia volvemos a Sevilla Andalucía tenemos que pedir disculpas a los habitantes de Vejer a los que hemos cambiado el nombre de su localidad esto lo escuchó Alfonso Sanz digamos siempre mucho cuidado con lo que decimos que no nos pase como al alcalde debe ser localidad de Cádiz debe ser localidad década el alcalde de herejes no será el alcalde de Vejer allí son agudos eh no los hagamos graves buenos lo más bonito es que además comienza diciendo tengamos Queens lo que decimos que es que Toni Martínez es un provocador llegamos a esta tierra Francino en el primer mes después del apocalipsis que como aquí todo el mundo sabe es un apocalipsis de los que hacen época

Voz 37 20:59 la política de meter miedo a la población la política de trasladar al conjunto de los ciudadanos de Andalucía un escenario época y pico época Live Tiko en Andalucía

Voz 0827 21:10 escenario época linfático que es la apocalipsis que venís por aquí y además lo subraya lo dice dos veces seguramente porque lo lleva en su particular ADE no

Voz 37 21:19 cuestiones que llevamos en nuestro ADN en nuestro ADN

Voz 0827 21:23 el ADN que a mí me suena como a sal de frutas no la famosa sal de fruta que se toma paralizar el alivio no vamos para aliviar el ardor de estómago

Voz 27 21:32 todo

Voz 0827 21:37 en fin oye en visitas anteriores a esta comunidad ya confirmamos algunos aspectos del ADN andaluz por ejemplo sus problemas con las eses bueno con las si con su puta madre

Voz 12 21:48 a quién confía al calor de su hogar confía en los profesionales de tensiones eléctricas Dust Emma Thompson es Sergi Pay su puta madre

Voz 3 21:59 esto no se lleva a emitir cuenta es una tierra festiva acumula ya sea emitido sí sí ya se emite

Voz 0827 22:04 es una tierra festiva desde luego acumulan fiestas ya lo único que les faltaba era celebrar aquí también los Goya y claro con tantas fiestas pues al final a veces algunos Elía por la

Voz 38 22:15 corrupción está del envejecimiento el alumbrado de la Feria de Sevilla de de la Semana Santa de Navidad hombre de la Ser Nozal de Navidad hombre

Voz 0827 22:28 a la tercera va la vencida y claro sino leíamos con las fiestas patrias ni que decirte con eventos que nos llegan por ejemplo de Asia al manga Fez que lo llaman a su aire

Voz 0793 22:39 el domingo se celebra la séptima edición de mega fase mega fase el gran

Voz 3 22:44 el festival de la cultura asiática pero es el manga me gafas eh bueno aquí me la pase porque aquí

Voz 0827 22:50 van a su bola oye te cae gordo que mira que es noticia en Sevilla decae gordo de Navidad en el tres mil trescientos cuarenta y siete ahora nuestros compañeros anuncian el número que les da la gana recuerden el tres mil trescientos cuarenta y siete era el número

Voz 39 23:02 hora catorce Andalucía Ester Rodríguez

Voz 0793 23:06 hola buenas tardes el treinta y tres mil cuarenta y siete el treinta y tres mil cuarenta y siete este es el número que ha dejado en Andalucía varios millones de euros

Voz 0827 23:17 no ha sido es ahora me imagino a los pobres que lo tuvieran en quince estarán acordando en estas últimas semanas

Voz 0793 23:24 sí cerrajería la frustración que siente porque el presidente de la Junta se ha negado a recibir a la Federación Andaluza de Municipios a los que en repetidas ocasiones a esta hora en los accesos a la ciudad tenemos dos kilómetros de retención en el Puente del Centenario sentido Huelva ir en sentido entrada Glorieta calle en sentido entrada Glorieta calle

Voz 3 23:47 como merecía el Mercedes Benz ofrecido da información

Voz 0827 23:51 el llevamos yo no sé si logramos estar Woody Allen es pero desde luego la información del tráfico no sé no sé no sé

Voz 40 23:58 sí pero yo lo que quiero ustedes uno la lógica de una plantación la lógica de nuestra plantea opción lo absurdo de la respuesta de la Junta irnos lleva inevitablemente

Voz 0827 24:10 es decir que no podemos ir por este camino esto es muy bonito esto es del alcalde de Málaga porque dice plantación en vez de planteamiento que sería lo normal que es la palabra registrada ahora veremos a ver cómo evoluciona la cosa eh porque quizás habrá camino oyes y de plantearan diría o planes de acción planeamiento pues de plantear vete a saber de momento

Voz 3 24:30 suena raro de hemos ido momento queda ahí como gafas

Voz 0827 24:33 bueno hay también han caído aquí ave que vuela a la cazuela los consejeros del nuevo Gobierno andaluz algunos les debió parecer poco que les nombraran consejeros juraron como ministros

Voz 41 24:42 el estatuto de autonomía para Andalucía así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros

Voz 3 24:49 así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros

Voz 0827 24:55 yo no quiero más meter eh pero

Voz 3 24:57 por si acaso CB que tienen grandes aspiraciones yo

Voz 0827 25:00 Moreno Bonilla desde luego me andaría con ojo pero bueno estamos en Sevilla celebrando el cine eh tan bello como la vida y que tantas alegrías nos ha dado a esta unidad de vigilancia en la que hemos recogido por ejemplo actrices contribuyendo a crear un lenguaje inclusivo

Voz 43 25:22 M dijo textualmente sectores la manita que suba a recogerla y que dé la cara ahora no puedo subirme al coche volverá mañana a Pitingo les diga que he venido ahora eh lo siento señorita pero yo soy testigo de Jehová testigo de Jehová mi religión me prohíben

Voz 0827 25:37 la Liga de Jehová pues te digo lo mismo es si de amigo amiga porqué de testigo no testigo de momento es femenino no está en el diccionario pero veremos otras actrices también de la tierra y también feminista por encima de sus posibilidades María Galiana por ejemplo

Voz 44 25:51 es maravillosa es una cosa es una ciudad pequeña hoy todo el mundo se conoce como lo natural Carolina a decir ahora mismo la Hero la Hero la heroína de digo

Voz 0827 26:01 ella corrige María corrige pero dice el primero Ermua hablamos mucho de cine en la SER y claro Nos equivocamos mucho también a veces nos cuesta recordar por ejemplo los titula los títulos de las películas de las que hablamos

Voz 12 26:12 el mundo de Alex de la Iglesia lo que Pasquet a ese mundo a veces me divierto mucho y me interesa mucho como en el día de la bestia no la comunidad

Voz 3 26:25 o Las brujas de usarlas Monde o Las brujas de dejarla Monde Amaury su garra Moody's siempre me equivoco ponen el putt

Voz 0827 26:34 sí que me equivoco con las musas Lucas a decir fuga Ramuel oye todavía no es un nombre fácil no pero los diez mandamientos coño que se ve que son diez clásicos de siempre

Voz 3 26:44 derriten como Ben Hur y los doce mandamientos desmán a Santa

Voz 0827 26:50 esa es de Semana Santa los doce mandamientos nada hemos visto otras películas basadas en obras inmortales como las veinte mil lenguas es un marino

Voz 45 26:59 ciudad acoge hasta mañana el primer Congreso Internacional sobre la vida y la obra del autor de veinte mil lenguas de viaje submarino o la vuelta al mundo en ochenta días

Voz 0827 27:07 el escritor francés veinte mil leguas de viaje submarino Aimar Bretos que desde los especialistas ayer Neymar Bremer efectivamente y que te voy a decir con las sombras de Grey que acabaron de aquella manera primero en las sombras del gay

Voz 34 27:21 llega la película más esperada de dos mil quince es el fenómeno mundial estás preparado para perder el control pues si quieres tienes que comprar tus entradas en Cincuenta sombras

Voz 12 27:31 Gay de Grey barra el guión medio este la película punto es es que Gray es difícil

Voz 41 27:36 bailen Anger mientras que GREIM trece de febrero

Voz 3 27:39 en dicho que querella gripe

Voz 0827 27:43 bueno no lo sé también tenemos hablando del reino las cincuenta sombras del Rey

Voz 3 27:48 si él quiere saberlo todo de ella o al revés este esta es este confundir una relación amorosa pues pues con la posesión y creo para para enlazar con el cincuenta hombres del Rey yo creo que ha dicho la es que sí perdona perdona está pensando yo creo yo creo que se podría hacer este libro también porque algo ocurrió lo peor ley

Voz 0827 28:10 bueno son de esas cosas de efectivamente en que estoy pensando no con este caso hablando de la entrevista publicada al rey del porno a toda pajita el rey del pop

Voz 46 28:21 no la Ray Flynn ha publicado un anuncio a toda página efectuada pajita a toda página en la Washington Post no para lo que podríamos pensar

Voz 0827 28:29 la cosa tiene sentido la cosa tiene sentir oye pero es un gazapos porque aquí está en la unidad también tenemos problemas al nombrar a actores o a directoras

Voz 34 28:37 y un apunte más las películas Los girasoles ciegos

Voz 1454 28:40 José Luis Cuerda Sangre de mayo de José Luis Garci

Voz 34 28:42 José Luis Garci y Siete mesas de billar francés de Gracia Querejeta Gracia Querejeta

Voz 0827 28:47 Gracia Querejeta no pero es que la cogimos con la pobre gracia y al final acabamos insultando la

Voz 34 28:53 cine ya tenemos una nueva edición del Festival de cortos

Voz 46 28:55 no todo Film Fest la directora Gracia AZ forma parte del jurado hablaremos con ella

Voz 0827 29:02 yo no sé si desde entonces la vuelta concede una entrevista gracia e habría que investigarlo bueno y ustedes memorable no cuando de repente y desvelaron en otra emisora de radio un perfil del gran actor Paco Martínez Soria que no conocíamos resulta que Paco Martínez Soria fue campeón olímpico de esquí

Voz 45 29:19 lo importante la tercera del deporte español tras las obtenidas allá por Paco Martínez Soria en Sapporo setenta y dos allá por Paco Martínez Soria en Sapporo setenta y dos

Voz 0827 29:30 la imagen de Paco Martín Henry esquiando en la verdad es muy divertida y después tenemos también errores gazapos gazapos de verdad que se cuelan por ejemplo en Águila Roja se coló un linchamiento en una época en la edad en el Siglo de Oro español en la que no se podía linchar en España

Voz 1 29:51 no

Voz 3 29:52 bueno yo sé que no lo falta de Tate

Voz 0827 29:55 y ahora un linchamiento van a linchar al portugués bueno un vigilante nos advirtió de algo muy interesante es que en el siglo XVII nadie podía linchar a nadie se podían dar Torta así pero es que esa palabra no existía ni el verbo linchar ni el sustantivo linchamiento porque el juez Lins estadounidense que fue el que dio nombre por su brutalidad a esta palabra resulta que ni siquiera había nacido es un juez que nació posterior mente pero bueno aquí siempre tenemos gran afición al cine yo creo que desde la radio fomentamos la afición al cine por extraordinarias críticas cinematográficas ya no solamente de Carlos Boyero

Voz 45 30:30 película de la sección oficial pero fuera de concurso en ella

Voz 47 30:34 podrá haber hoy de nuevo en el cine Cervantes las cuestiones relativas a algunas cosas que suceden en un marco calificado como de pleno y sensibilidad y lucidez

Voz 0827 30:47 bien confiesa critica quién no va a ir a ver la película por supuesto tenemos gran afición al cine en la SER por María Guerra que tantas horas de gloria y de buen cine de buena radio nos ha dado y que por cierto no ha propuesto una nueva categoría para los Goya o vete a saber para los Oscar que sería el premio al mejor intérprete de dientes

Voz 12 31:09 es un homenaje porque iba vestido

Voz 34 31:14 en su día acudió a uno de los famosos galas iba exactamente igual que bueno es que es una interpretación brutal

Voz 3 31:22 de dientes de de Eto'o el acto hay que destacarlo siempre sientes claro hombre Freddy tenía dientes lo que les digo mira cómo ser claro tenía tenía destacamos de la intérprete la interpretación de dientes no se acabará esto bueno el inglés que nos invade desde el príncipe gitano la expansión imparable desde

Voz 0827 31:44 luego por ejemplo ahora los preparadores son Coutts y los ayudantes son coach voy a sí

Voz 3 31:49 el asesor de de Melendi en La Voz Kids Carou Melendi Scott Si yo fuera una chica sería una cifra

Voz 0827 31:59 la chica una buen aislante de asesor sería vasca eh que como son las cocochas de aquella tierra bueno y el cine también está preñado de términos que como el cine pues también Nos llegaron de fuera en esos términos profundiza esta semana Ignacio Barron el cine no llegó desde Francia

Voz 45 32:15 a finales del siglo XIX aunque en el siglo XX fue el cine que vino de Estados Unidos el que nos acabó conquistando todas esas influencias se han visto reflejadas en el lenguaje cinematográfico

Voz 21 32:26 no

Voz 3 32:30 asumimos vocabulario cuando casi ni siquiera hablábamos inglés por ejemplo no tenemos una palabra para los movimientos de cámara nos hemos quedado con términos como trague Lin para el movimiento de seguimiento hostil para los barridos verticales otro ejemplo es el de uno de los trabajos más importantes durante un rodaje sabéis cual fina en la SER con la escrito en otras ocasiones hemos adaptado las palabras de su idioma original los plazos en los que se cerraran las películas las series los programas vienen de francés plató también

Voz 45 32:58 es Castellani izado la palabra pero con menos éxito que una película de serie B la RAE recoge escrita Z

Voz 34 33:04 M Z O M

Voz 3 33:06 es curioso que nadie diga ido haber un film o filme aunque está aceptada en el diccionario pero sí se utilice para términos como filmografía o filmar

Voz 1 33:15 así

Voz 3 33:17 porque es evidente que nos gusta mucho a utilizar extranjerismos en vez del castellano sin ir más lejos para actuar en una película decimos que tenemos que pasar un cásting en vez de una prueba otro de los ejemplo en vez de hoy perdón ha habido un fallo de continuidad en el reportaje no querer delfines Le llamo fallo da récord está tan asumido que los medios lo siguen escribiendo con dos CES como en Francia aunque la RAE ya lo contempla con sólo un ace asaltando el eje el Racó tierra con la industria del cine está creciendo en España y queremos convertirnos en una gran potencia así que además que en nuestro vocabulario cinematográfico creciese con no sabemos qué pasará pero aunque lo supiese tampoco será cerrada

Voz 21 33:55 bueno pues nada estable

Voz 0827 33:57 la Unidad de Vigilancia ha sido una gozada volver a Sevilla recordamos la dirección de correo pude V arroba Cadena Ser punto com muchísimas gracias y ya saben si en algo equivocado

Voz 28 34:09 el fin de semana Isaías gracias sigue La Ventana

Voz 3 34:19 la de imponen CIA le La Ventana funky la venta

Voz 48 34:29 en la Cadena Ser presenta

Voz 34 34:33 el placer de escuchar

Voz 19 34:38 muchos años después esta sentencia hilazón de fusilamiento

Voz 0419 34:43 el como niños como resulta que en que su padre lo llevó a conocer el hielo Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña Prada construidas a la orilla de un río Tea diáfana

Voz 19 34:57 que se precipitaban mientras Julita quedan casi como huevos prehistóricos

Voz 49 35:04 el mundo era tan reciente que muchas cosas Carles

Voz 5 35:07 hacían de nombre para menciona

Voz 49 35:09 Carlas había que señalar las con el dedo

Voz 0313 35:14 Baños de soledad Gabriel García Márquez mil novecientos sesenta y siete

Voz 48 35:22 el placer de escuchar

Voz 0419 36:23 cariño tenemos que instalarnos una alarma ya eso ayer sumaron a los de enfrente no tenía la alarma sí por suerte no estaban en casa pudiera haber entrado perfectamente la nuestra

en la Ventana desde la Fundación Cajasol de Sevilla premios Goya dos mil diecinueve

Voz 39 39:05 si bien

Voz 28 39:14 Mona León Siminiani buenas tardes hasta compañera cosas está referida a qué tal poco tiempo yo caigo yo te echo una mano que traes hoy ver a ver

Voz 5 39:26 vengo con el podcast o yo diría más bien él macro podcast que el equipo de Negra y Criminal hemos realizado en el trimestre pasado una novela criminal te acuerdas que ya lo presentamos que estuvimos aquí el coguionista Daniel Marín y yo hace un par de meses hay entonces estábamos todavía produciendo lo pero ahora ya está terminado son cuatro capítulo lazos de una hora cada uno basados en la novela homónima de Jorge Volpi en los que intentamos e invitamos al oyente a internarse en uno de los casos más intrincados complejos

Voz 3 39:56 yo cabezas que el equipo de Negrín

Voz 5 39:58 final haya tratado nunca casos el caso Vallarta Cases hoy no voy a contar el caso entero porque obviamente necesitaría cuatro obras y no imagínate a este caso yo la verdad es que lo considero yo me gusta llamarle el JFK Mexicano porque está tan plagado de intrigas mentiras líneas oscuras líneas estériles y personajes implicados que son como más de doscientos como el del asesinato de Kennedy el caso duro malamente unos siete años aunque también hay que decir que no está digamos resuelto porque Israel Vallarta aún está en la cárcel está en espera de juicio y hay que decir también que llevo casi un conflicto entre México y Francia nada menos contar el caso pero entonces es imposible pero sí lo justo como para que a quién le interesa en tren Podium podcast en iTunes lo busque una novela criminal y lo escucha al completo las cuatro horas requiere atención ya eso sí que lo aviso pero bueno vamos allá abordar este caso de cara al público comienza el nueve de diseño

Voz 0313 40:53 no hace tantos años no no en dos mil nueve

Voz 5 40:56 el nueve de diciembre de dos mil nueve salto digamos a la arena pública por en el en el telediario de mayor audiencia de mí Kiko a las seis cuarenta y siete de la mañana todo el país asiste la retransmisión en vivo de la liberación por parte de la policía mexicana de tres víctimas de secuestro y la captura de sus doce puestos supuestos secuestradores en un rancho en Ciudad de México

Voz 28 41:18 el banco clubes molestando a los cobros en estos momentos prácticamente el doble de lo que está pasando poco durante la cabeza un dato cómo te llama Paiporta en vivo del Vallarta cuenta setecientos trata aquí somos cuenta tres años vemos a una mujer de origen una cosa

Voz 59 41:53 sí tengo nada que ver no voy voy si aquí nada yo no lo sabía nada luz eso usted que si aquí como decía usted aquí de Darek que aquí había tres personas pues están no no lo sabía usted no lo sabía no lo sabía que hacia usted aquí como llegó es yo me estaba dando chance de quedarme aquí en casa mientas toma donde pasan a ver cuál es un rayas es verdad eres tú sí señor Abertis aquí que unos cómo es que ustedes de secuestro no prestar me caso quién boxer más alusión esa vía estarán solos usted participó en el secuestro de llevarme lo estaban pasando por eso son útiles para dos mil doce fueron ustedes no no no no negoció cuánto cuánto había recibido de ahora quiénes son las personas que tienes aquí dice cuando no conozco hay un menor vedad si te duele algo salir contrarrestando luego

Voz 0313 43:05 no pero esto es un follón es muy raro además están haciendo una retransmisión en directo de una liberación cuyas muy muy extraño pero el secuestrador no sabe cuánto lo van a pagar por el secuestro ni ni conoce las identidades de los secuestrado

Voz 5 43:17 sí efectivamente es por lo menos

Voz 0827 43:19 es raro además hay que añadir que en la

Voz 5 43:22 imagen estamos viendo claramente como a Israel Vallarta una mano le tiene cogido el cuello todo el tiempo como hemos oído le aprieta cada vez que dice algo que no le gusta al dueño de la mano esta mano luego sabremos que pertenece a Luis Cárdenas Palomino Palomino es en ese momento el director de investigación de la la Agencia Federal de Investigación un agente de reciente creación dedicada a la lucha precisamente contra el secuestro una práctica muy extendida en esos años que tenía aterrorizado a todo México el director de esta agencia es Genaro García Luna y esta operación así presentada ciudadano es por supuesto un gran éxito de la AFI pero los en esta sección a una sola cuestión del caso porque este caso tiene muchísimas cuestiones ciñamos a cómo ha llegado la policía a estar tan segura de que Israel su exnovia afloran los secuestradores de las tres víctimas lideradas de hecho la AFI parece estar tan segura que no duda en mostrar sus imágenes en directo en televisión en televisión nacional además presentándolo como los culpables esto es saltándose a la torera cualquier tipo de presunción de inocencia entonces la pregunta es cómo llegaron hasta ellos para contestar a esto hay que meterse en un pequeño culebrón que va intentar contar rápidamente hay que retroceder primeros siete años a dos mil dos cuando Israel Vallarta un joven que se dedica a la compraventa de coches usados conoce por negocios al empresario Sebastián Cases Sebastián e Israel se hacen amigos pero por circunstancias no vuelven a verse hasta agosto de dos mil cuatro cuando Israel visita Sebastian en sus oficinas de Ciudad de México allí coincide en el ascensor con Florence la hermana de Sebastian que además trabaja para Sebastián para su hermano a Israel le gusta Florence desde el primer momento pero en esta visita será dar más datos ocurrirá algo más

Voz 7 45:03 el gusto es no sólo venía a través de esto sostiene que hablamos lo que buenos días muy buenos días qué te ha gustado no no tranquilo cuando te das a los mexicanos después de pagar sea poco Frei al principio pasa bueno les con muchísimo de verte que es que contaba muchas cómo estás qué qué Claudi los niños pues para ellas se quedó con los niños yo voy a Guadalajara verlos cuando puede siento mucho las cosas no iban bien descubrí que su familia llevaban una contabilidad paralela de la clínica eh además creo que me fue infiel violan ya sabes que vas a confiamos en casa todo está un poco complicado no le gusta no pone las cosas fáciles las cosas no han ido viene Francia ir estoy ayudando a construirse una vida aquí otra cosa pura sea las mujeres mexicanas no son fáciles amigo no que te voy a contar es cierto que que vive sacar Sebastián cero pero he venido a verte porque bueno después de lo de la clínica sin nada podrías recomprar me las máquinas que nos bendice si pudieras también pagarme por adelantado de Israel amigo pero me hacían posible que yo también tengo problemas te acuerdas de su socio de en el crío se Schmitz sobre el caso es que me niego a Dani no soy más que me de Huelva pero porque tú tesorero recita debía dinero porque tenía un acuerdo con el que no pudo romper una indiscreción de cuantas la estamos hablando según mis cálculos

Voz 60 47:06 a unos ciento quince mil

Voz 7 47:09 las llamas lo peor nuestro lo que no me lo Paqui es que creo que también me está saboreando porque no le demandas no sabes cómo se las gasta sin aún bueno demasiado poderoso contactos por todos lados y los tiempos si no sé a cuánta intensidad sabes que gente no temo que intenta águila esto de otro modo de tienes miedo dado que le tengo miedo compadre todo México te pague ya te va vivido

Voz 61 47:42 pero tienes sistemas

Voz 19 47:43 al que tiene todo el mundo Eduardo Margot

Voz 5 47:46 los empresario dueño de varias empresas y considerado el gol de la comunidad judía mexicana nombre que según se rumorea ha estado en nada menos que en el Mossad y que además es amigo muy cercano de Cárdenas Palomino de García Luna el director de la AFI el hecho es que en los siguientes meses mientras Israel y Florence empiezan una relación amorosa ni la mujer de Sebastian le presiona para que recupere el dinero que le debe Margulies finalmente y por recomendación de Israel este contratar a un abogado para que empieza las diligencias para poder cobrar la deuda el abogado amenaza entonces amargó goles con demandarles si no paga la deuda a lo que Marco reacciona muy mal llama a la casa de Sebastian pero su mujer quien responde el teléfono

Voz 62 48:30 bueno pues nada me a ahora en la nave negar muestra ahora sus

Voz 5 48:41 aterrorizada de cuenta de está llamada a Israel quién iracundo se presenta en las oficinas de una de las empresas de Margulies espera a la salida para esto

Voz 7 48:51 Sebastián no estás solo eh sin pagas lo que le debes y lo dejasen pas esto está van a cortar el cuello tú no sabes quién soy yo o hijo de latin cada

Voz 5 49:01 Sebastián entonces se asusta claro y se va de vacaciones con sus familias que meterse con alguien así imagínate mientras el abogado que contrato Sebastian parece convencer amargor termina de hecho devolvían

Voz 0827 49:12 el dinero pero sinceramente cabe pensar que alguien

Voz 5 49:15 como Margulies no va a dejar pasar algo así como si tal cosa

Voz 0313 49:18 entre tanto lo de israelí Florence prospera o no prosperó

Voz 5 49:21 bueno pues no están viviendo precisamente una historia de amor idílica Israel está claramente muy enamorado de Florence pero ésta no le corresponde del todo en el verano de dos mil cinco Florence deja a Israel decide volver a Francia aunque terminará regresando a México después de este verano ya sólo en calidad de amiga de Israel y de hecho se queda en su casa pero a final de este verano el treinta y uno de agosto de dos mil cinco ocurre elemento que llevará a Israel al corazón de todo este caso el secuestro de Valeria hija de dieciocho años cuando iba conduciendo su coche hacia el colegio en el que estudia

Voz 19 49:51 de repente un Volvo blanco se ha interpuesto en su camino impidiéndole el paso los hombres enmascarados han salido del Volvo que han venido rápidamente hacia el coche de Valeria uno de ellos ha reventado la ventanilla delantera izquierda la de Valeria Mazza se mueva el hombre el apuntado con una pistola Jaca los dos hombres se han sentado en el coche de Valeria en el asiento del piloto y el copiloto

Voz 7 50:16 va a estar calladito estaba que

Voz 19 50:23 Valeria enterrado la cabeza en el asiento en el coche entonces ha avanzado ha girado en callejuelas

Voz 7 50:29 Isère bajar el carro