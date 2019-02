La Ventana (01/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 seis Si las cinco en Canarias la Policía judicial acaba de llegar al lugar donde se ha encontrado muerta a una mujer en Caspe Zaragoza Laura Quílez buenas tardes

Voz 3 00:12 buenas tardes pues si continuamos aquí en una plaza del centro urbano del municipio zaragozano décadas P de unos diez mil habitantes donde a las diez de la tarde de hoy ha aparecido una

Voz 4 00:22 a de treinta y dos años rumana puerta

Voz 3 00:25 en su domicilio donde vivía justo a su pareja el hombre ha sido el que ha avisado a la Fulham que acabas de llegar apenas hace media hora la Policía Judicial que se encuentra en este momento en el interior de la vivienda fuentes policiales y miembros de la corporación de Caspe nos aconsejan que seamos cautos y no hablemos todavía de violencia de género aunque no se descarta por otro lado no con nos encontraremos esperando en este momento traductor intérprete de rumano ya que el hombre que sigue en el interior del coche policial lo habla castellano y no se les puede interrogado seguiremos informando del tema

duodécimo día de huelga de los taxistas han vuelto a otro día más a la Puerta del Sol para reivindicar una solución después de que la Comunidad de Madrid haya recibido una nueva propuesta para negociar la Aemet mantiene el aviso naranja por nevadas esta tarde en Asturias Cantabria Castilla y León Galicia para el sábado los avisos se amplían a Cataluña Aragón y Andalucía para el domingo se queda el aviso en Castilla y León el ex president te valenciano Francisco Camps ha declarado en la Audiencia Nacional durante casi tres horas ante el juez que investiga presuntas adjudicaciones irregulares al entramado de Correa Camps asegura que salía satisfecho porque está convencido de que todo se hacía bien sobre su relación con Álvaro Pérez El Bigotes

Voz 5 01:37 no he negado que conoce la verdad Pérez todo lo que pasa lo conocía porque hacía los actos del partido lo que sí que ha explicado es que el Grupo Prisa fundamentalmente El País y la Ser decidieron en febrero del año nueve osea dentro de nada dentro de cada diez años decidieron de una frase de una conversación telefónica del veinticuatro de diciembre construir un relato sobre ese relato he tenido la desgracia que buena parte de la opinión pública española ha seguido eh manifestando su relación Mi trabajo como presidente y el trabajo de mi Gobierno se intentó desde el principio destruida la persona se intentó desde el principio ridiculizar a la persona

Voz 1454 02:19 vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

qué tal muy buenas empieza la jornada veintidós de Liga Santander a las nueve con el Huesca Valladolid ahora mismo ahora abre la jornada veinticuatro de Liga dos tres con el Málaga Almería recordemos que la semana que viene se juega la ida de las semifinales de Copa del Rey que San sorteado hoy el miércoles clásico Barça Real Madrid y el jueves Betis Valencia la vuelta será en el Bernabéu está Mestalla a finales de febrero además ganador de la Copa Davis sea Qatar ha ganado la final tres uno a Japón en la jornada veintiuno de baloncesto en menos de cuarto de hora el Real Madrid visita al Darussafaka ya las nueve el I Gran Canaria recibe a Milán

Voz 1454 02:54 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 2 02:59 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:01 la Comunidad de Madrid no reabrirá el diálogo con los taxistas hasta principios de la semana que viene el Gobierno regional tiene ya a la última propuesta en la que los taxistas han renunciado prácticamente a todas sus líneas rojas y el sector mantiene su huelga después de doce días aunque reconocen que ya es mucho tiempo sin cobrar hice plantean incluso buscar un mediador Daniel Carrasco de la plataforma Caracol en declaraciones a la SER

Voz 5 03:21 ella está planteándose la posibilidad está encima de la mesa de de que en esta situación intermedia de un mediador sería muy grave porque alargaría en el tiempo la huelga si no íbamos a tiempos muy complicados de aguantar de aguantar un sector

Voz 1454 03:36 pero es la única solución que nos queda el Arzobispado de Madrid ha prohibido la proyección del documental Gaza nominado a un Goya prevista para esta tarde en la parroquia de San Carlos Borromeo según el párroco Javier Baeza el arzobispo Carlos Osoro reacciona así a las presiones de la comunidad israelí el codirector del trabajo Julio Pérez dice que no es la primera vez que sufren intentos de censura pero sí dicen estar sorprendidos por tratarse de una orden del Arzobispado en un centro que es referente en la lucha por los derechos humanos

Voz 7 04:01 pues la verdad es que sorprendidos si podremos decir que incluso la estupefactos que les fuercen a que no se pueda proyectar bueno nos parece indignante lo que han intentado no solamente con estos documenta sino con otros muchos es censurar y que no se pueda documentar cuáles son las verdaderas Varela

Voz 8 04:18 caridad es el verdadero genocidio del Apartheid

Voz 9 04:21 está cometiendo el Estado de Israel contra

Voz 8 04:24 la contra el pueblo palestino y la Comunidad de Madrid como

Voz 1454 04:26 para este año tres mil quinientas plazas de maestro para los colegios públicos madrileños es la mayor oferta de plazas desde el año dos mil nueve Rafael Van Dyck en ese Consejo

Voz 10 04:34 lo de educación queremos ver si podemos llegar a Santa tres mil quinientos con esa nos hemos comprometido con con las organizaciones sindicales y alcanzar esa cifra de tres mil quinientas plazas que significaría estabiliza

Voz 11 04:47 son en una gran parte de interinos de la Comunidad de Madrid

Voz 0313 04:52 pues será una cifra de no histórica

Voz 1454 04:54 tenemos cinco grados en el centro de Madrid pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las

Voz 12 05:07 de las seis en Canarias

Voz 2 05:11 servicios informativos

Voz 15 05:58 hola a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al la cola Sergio qué tal estás hora bien tras rodilla ha estado mal pero la muñequita no la pierde se cuando te pones a enchufar triples magníficos Daimiel muchas mandarinas que siga que sigue viendo tanto están muy rica Marta sino Médicis

Voz 16 06:14 lo contrario cuanto resto noticias

Voz 17 06:17 sí ya puedes ir que lo abandonen vestuario del Real Madrid ante la mirada de Estado

Voz 2 06:23 esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 0313 08:35 esta tarde contamos abierta la ventana he dicho y ha agradecido la presencia de un montón de amigos y amigas de oyentes ya Serrato que no les escuchamos para confirmar que estáis que están ahí yo creo que

Voz 23 08:45 la gente que está escuchando la radio en casa por la calle en el coche errando el tal debería saber efectivamente que no estamos solos que Sevilla desde la radio y la ventana mañana deberá los Goya que en fin que cerraba que será caer todo conoce

Voz 24 08:59 para caer Benjamín Prado buenas tardes buenas Iñaki de la Torre buenas tardes buenas tardes Carlos ya como ustedes adiós Cieza

Voz 0313 09:08 pues bien felices de Sevilla no se puede haber visto todas las pelis au algunas está no sé que no voy a preguntaros quiniela que antes ya con María Guerra y Pepa Blanes así se les tal pero bueno pero todo

Voz 1296 09:19 saben tanto como nosotros pero si no

Voz 0313 09:21 vamos como para opina bueno vamos a lo nuestro venga la verdad es que en La Ventana no sale la música por las orejas y es una auténtica gozada dedicar una horita cada viernes a escuchar música hablar de música a conversar con la gente que que hace la música estando en Sevilla hay en vísperas de los Goya

Voz 0281 09:37 yo me acuerdo de algo que ocurrió hace un año

Voz 4 09:41 voy ya afanaba para mejor canción original es para para Leiva por la llamada

Voz 0313 10:02 esto fue en dos mil dieciocho qué ocurrirá mañana qué ocurrirá en dos mil diecinueve los nominados son migas extrañar de Paco de la Rosa por Carmen

Voz 25 10:16 pero me hora

Voz 1 10:25 tarde azul de abril de Roque Baños ITS Díaz Martín por el hombre que mató a Don Quijote

Voz 21 10:31 sí con una tarde de abril cuando empezaba crecen las flores mi cara aquí

Voz 1 10:50 una de esas noches sin final de Javier Limón por todos lo saben

Voz 26 10:55 nada de metro

Voz 0429 11:00 no

Voz 21 11:06 qué otra vez me vuelve

Voz 27 11:12 de humo

Voz 1804 11:14 tú

Voz 1 11:18 este es el momento de Coque Malla por campeona

Voz 28 11:22 sólo quiero ganarle tiempo al tiempo sale cada Mena

Voz 23 11:36 con una entre Coque Malla buenas tardes amigo hola cómo estás qué tal hombre cuya pérdida salida echara a hacer oye que buena canción el con independencia de lo que ocurra mañana que además que buena canción que bien conecta con el espíritu de de Campeones que ha sido una de las yo creo que la la la gran sorpresa de esta temporada una película que además yo confieso que el primer día que fui a verla porque la visto varias veces ya dices cuidado

Voz 0313 12:04 la película que tiene un peligro que tiene un riesgo de la cosa lacrimógena ver cómo abordamos el tema sale con nota es mi opinión como espectadora no sé tú tú conocías a Javier Fesser por cierto

Voz 0429 12:14 si no personalmente pero conocía su cine por supuesto no eh camino mortal el término de Pinto el milagro logro eh grande sólo un grande con tanto sentido del humor como él eh fue como dices tú a abordar un asunto delicado que puede caer en la autocomplacencia en la lágrima fácil y tal y hacer una película fresca no no yo me pasó lo mismo no cuando es recibí el encargo

Voz 23 12:51 cómo cómo se produce eso como ya que esta historia de cómo cómo

Voz 0429 12:55 pues a través bueno mecanismos internos Gerard industrial musical llegan a mí me llegó Mail me acuerdo además que vi el título del Mail me puso la carne de gallina fue tengo una intuición simplemente con el título de propuesta abres el Mein Loire es propuesta canción película Javier Fesser un pálpito decir ostia esto va a ser grande y efectivamente lo fue Biel abría el Mail

Voz 0313 13:24 con el título

Voz 0429 13:25 Ariel made iría el tráiler porque no sabían enviados

Voz 29 13:28 asustado volcado te llega una carta de mecanismos internos es lo peor que te a echarle el cuerpo algo no

Voz 30 13:36 a mí cuando veo que si yo hubiera sido Coque Malla hubiera visto me me encargan una canción para una película sí que es como decir de un tema Satellite blando no no es de una dureza habría pesa no

Voz 1296 13:48 tema de pop un poco más recto más redondo de repente Coque Malla garra hice le ocurre meter el típico ritmo de Bo Diddley de los cincuenta que lo utilizaban también los críquet tal para una película de hoy yo no sé cómo te viene a la mente de repente este aire

Voz 0429 14:02 bueno pues como surgen muchas de las canciones no de manera te te acorralan en un callejón las esperas aparecen no hubo varias propuestas e es decir que Hadi estuvo muy encima en el mejor de los sentidos era su película y hará un asunto delicado miente ya que que tener cautela no con la canción que iba a representar a esa

Voz 29 14:27 la Transocean el set ocurrieron otros ritmos otro género

Voz 0429 14:30 bueno había una canción quizás más en la línea de lo que decías tú que quizás hubiera hubieras esperado la canción más por medio tiempo tal más más eh melancólica digamos no tan festiva lo que pasa es que e insistía mucho en que era importante que la canción pudiese pudiese hacer un poco de bandas sonoras que así ha del momento del campeonato cuando seamos ataje cae en mitad de la película que es un montaje de ellos entrenando y ascendiendo en la clasificación y tal es el me dijo hombre sí sí la canción funcionase ahí ya sería la hostias Si no funciona por la dejamos para los créditos finales pero sí funciona ellas la hostia milagrosamente

Voz 4 15:16 de funcionó increíblemente la vida nos jugamos el momento

Voz 0313 15:31 bueno Coque Malla se queda con nosotros si seguimos hablando de música pero tenemos nosotros un ritual una liturgia los viernes que es la música en directo hoy estamos eh

Voz 23 15:39 Villa y el directo lo pone un grupo

Voz 0313 15:41 sevillano hoy en La Ventana full

Voz 31 15:57 todos me disimula sera mejor

Voz 21 16:01 claro

Voz 31 16:02 me por con eh

Voz 32 18:24 eh

Voz 33 19:00 tras esos

Voz 34 19:10 eh

Voz 21 19:13 no

Voz 23 19:47 esta ha sido la música de en directo hoy en La Ventana en nuestra cita de la seis de K

Voz 0313 19:52 la semana de cada viernes con Javi Valencia con Manu Jurado faltan tres falta Buddy falta Jesús y falta Jaime perdió creo que ha venido verán dicho ello estantes se lo más granadino de la de la formación de esta formación que anda ya por su tercer disco este último Se se titula capaz Boccia y como siempre nos gusta de codificar un poco las las historias de de cada trabajo musical hoy el origen y la fuente de inspiración y todo eso yo quería preguntarles a ellos ahora cuando cuando se sienten Javi Manu buenas tardes amigos muy buenas qué tal como esta es su operación la cal acaparó ciudad ese es una región de de de Turquía con una formación geológica además que su única yo creo en la en la tierra no sé si el título responde alguna experiencia algún recuerdo o es la evocación de algo en mal la evocación espero que algún día sea parte de mi recuerdo porque querrá decir que estado por allí yo tampoco estado nunca pero la verdad que es un sitio que que me fascina y un poco bueno una alusión al final de donde nacen las canciones no quedado el disco tampoco pistas no con esa pues hay gente que va saliendo de todos los agujeros de la de extremadamente año yo quería preguntarle eso que que es lo que conecta el espíritu de la capado hacia con la música de Full cuál sería el vínculo

Voz 23 21:03 fue algo muy gordo de las pues de lo normal

Voz 0313 21:06 no no no sé no sé qué es lo que Lorena verdadero no se conecta muchas cosas como la ciudades subterránea de allí no que va un poco por ese lado no hacía al cabo las canciones un una especie de de introspectiva no una bajada a cierta profundidad de uno mismo y bueno en determinado momento se Bahai encuentras Ayala algo y los acá en forma de canción no puede terminamos haciendo un disco de X canción hacia el cabo ha sido como ir descubriendo ese conjunto ciudades subterránea no que que al igual que capado no puedo decir esconde debajo de ella no hay un nombre concreto de ciudad que es cuyo que os es hay que es el primer tema del disco además

Voz 35 21:42 hola instrumental no suavecita valorando eh

Voz 23 22:03 para que nos conozca tanto cuál es la historia de full como llegáis a la música como es el proceso de de formación del grupo

Voz 0313 22:11 de dónde venís quiere decirse que Manu viene de un examen por ejemplo no es esto lo voy a contar que no pasa nada no tenían que venir a las tres aprobar y Halle está que con la guitarra aprobaba ocho sus cosas coño lo otro no llega no llegan oye que pasa donde esta mano

Voz 36 22:24 en un examen un examen de quede examinadas hoy hoy de Biología e instó elogió la carrera veo con estás haciéndolo pero no existe periodismo actúan han también también perdimos lo termine hace un par de años y este año pues he hecho otra

Voz 1296 22:39 está coleccionando procesiones de pobre os vea periodista y músico haya dicho lado pueda sacar

Voz 0313 22:46 porque lo has hecho bien querido amigo Javi la Historia Laurie es como una full pues un poco eso por aburrimiento no digo de mano estudia las carreras no pero pero bueno digamos que al fin al cabo la música siempre hay momento tu vida que TPA ese pellizco y hace que en determinado momento de tu vida que vayan apareciendo sucediendo cosas pues nada aquí yo llegue el último a la banda no yo estudio aceleró ejemplo procuró Arquitectura Técnica Arquitectura Técnica y vine aquí a Sevilla a estudiar yo sí dejaré

Voz 0429 23:19 nada que conocía al resto del

Voz 0313 23:20 bandas que tenían anteriormente otra banda que les falta un vocalista puede nada de entre yo iba al poco tiempo de nada la la la bandas acabó o no al que echaron creado mecánico

Voz 0281 23:30 cuántico

Voz 1296 23:33 después está apareciendo a Queen pero físico y que llegaste el tanto en la cuenta bancaria no es ingeniero

Voz 37 23:41 dice que no

Voz 0313 23:43 la pues ese proyectos acabó hoy como la el amor a la música siempre sigue pues dije en yo traigo esta canciones si quiere y no no embarcaba oí cayó de hoy tú recuerdas tu inició cómo es tu llegada la música ahí porque porque motivo si es por azar si están también por conocer a alguien si tu tu recuerdo bueno

Voz 0429 24:01 ahí van varias llegadas no a la música

Voz 0313 24:04 a llegar a Primera

Voz 0429 24:06 escuchar música como oyente claro luego hay una primera llegada cuando te sientes que quieres dedicarte a ello lo cual el grupo bueno hay hay varios pasos si que sí claro lo recuerdo todo no no me he drogado tanto

Voz 0313 24:22 el a ver qué dice usted está pensando en las redes sociales a los seguidores que tenéis muchos full identifican como Fuller no se full en todos los que serían cocainómanos eh

Voz 38 24:38 estas cocainómanos un respiro respecto el San Antonio especialmente años

Voz 23 26:01 entonces espantapájaros el último disco de The Full vamos a jugar a las definiciones que es algo que nos gusta bastante aquí ya es un juego Benjamín etiqueta para música que hace full o definición o prestar esta canción me ha parecido un poco Vetusta Morla vete un referente porque creo que es verdad que hay un tipo de música que va por esa esa onda Nono pero eso era llamamos si quiero decir general lo claro Manu monja para bueno o da igual no no tienen realmente para entendernos

Voz 36 26:34 el utilizamos la palabra indie porque todos están recogiendo en un mismo movimiento quizá no creo que no sé si es que lo que está diciendo Benjamin pero verdad que utilizar la palabra un poco peligrosa porque viene de unos ciento donde la sacar adelante lo era muy duro los grupos setenta Un y a día de hoy pues claro lo que llamamos indie son grupos que no son tan independientes como yo como indica el nombre pero supongo que es para entendernos un género

Voz 23 26:56 no no podemos llamarlo indie indie pop indie pop rock cortó pondrías nombre a esto que tú como oyente es decir me escuchas algo tú lo tendrá que explicarlo explicaría se ha dicho Anti Pop está muy bien no si lo de Indy yo creo que es un es un término más comercial que en el fondo sí que realidad musical

Voz 30 27:15 no se definía a las primeras los primeros sellos independientes que ahora yo creo que

Voz 23 27:24 el ochenta por ciento los grupos por lo menos de los grupos conocidos de España están en una multinacional sellos independientes

Voz 30 27:32 ya pero estaba ligado el asunto de que tuvieras que tiene una independiente con el tipo de música que hacías como tú bien sabes si tú no haces una música más recta por ejemplo esta batería no valía para que los ochenta en los noventa Se tendría por una cosa vendible porque es complicado de entender el ritmo porque a lo mejor el más estruendosa la guitarra entonces esa gente que no tenía otro hueco tenía que salas independientes a las India grabar luego esos ha convertido en mainstream ya te puedes ir a una últimas

Voz 23 27:55 sí el estilo musical de esos grupos que iban a era yo creo muy variable además de Roma

Voz 30 28:03 tú te apuntarías Iñaki el juego definiciones si se después

Voz 23 28:06 me parece bien sí sí indicó me parece bien

Voz 30 28:08 así es son las dos vertientes cae el

Voz 23 28:10 el rock indie pop indie estos más pop yo por cierto no no tengo ni idea de si full sabían con antelación sabían hace tiempo que estarían en un programa de radio la la

Voz 0313 28:37 víspera de los Goya pero tienen una canción con alfombra roja en este disco en capaz doce tienen otro que mis de las que más me gusta del del disco que es la última es contra el imperio que cuenta la historia de una mujer de una una actriz no de una actriz que además es una actriz Se supone que de éxito de buen ver que ve cómo va pasando el tiempo lo que ocurre en la vida real una actriz cuando van pasando los años va teniendo menos Curro llevaban ofreciendo menos papeles y hay alguna o bastantes o muchas que intentan luchar contra ese paso del tiempo no pues como operándose rehaciendo soy tal yo esto lo cuentan esta canción que es muy bonita pero describe una historia la verdad para mí muy triste pero muy hermoso esta canción

Voz 39 29:15 a sí

Voz 40 29:27 otros no

Voz 23 30:46 el corte comercial prisión momento parece muy muy duro muy real por otra parte pero pero muy duro sobre todo es muy duro no no verlo no no admitirlo no reconocerlos a puede pasar en el cine repasar pasar en la música en el periodismo y en cualquier faceta de la vida no saber cuál es tú tú momento en cada en cada etapa del Camino no mira con esa cara Benjamín algo malo

Voz 1296 31:10 bueno pues nunca pero la verdad que es la postura de cara es que nos asistiendo a algo triste si vas bien si se sigan me en triste

Voz 29 31:18 hace mucho esa esa lucha enloquecida contra su entrar el tiempo a la que creo que se ven para luego Safja pueden afición se vean obligadas dice actrices que no ven que se van quedando así como cuenta la canción nos los Stones

Voz 30 31:32 no es una canción que Samarra Ray Baby que era asquerosa mente cruel como son todas las canciones de los Stones las mujeres la igual estas ya vieja ya no vales para el cine para el estrellato ya puedes tira p'alante Raimon quiere decir te quiero es decir con asquerosa mente no no es el modo modo misoginia que habla Mick Jagger en sus Leo Messi asqueroso pero en qué sentido

Voz 1804 36:59 la Ventana desde la Fundación Cajasol de Sevilla premios Joya dos Clean diecinueve

Voz 23 38:03 faltan veintidós minutos para que sean las siete de la tarde las seis en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana hoy desde Sevilla hoy tenemos a full en directo como invitados de nuestra cita musical de cada viernes los acompaña Coque Malla estamos comen Jaén y con Iñaki como todos los días y como ya saben que la radio es un es un medio mágico de de sorpresas donde todo o casi todo es posible hace un rato me han dicho hoy a ti te apetecería esa tarde hablar con alguien que está en la Antártida no sí porque no Iker es ese alguien dice el ministro de Ciencia en Pedro Duque el astronauta digo que hace y dice pues están al Hespérides en la misión científica española que hace un montón de años que tenemos ahí y que descubre cosas muy importantes digo y se podrá ser dice vamos a intentarlo lo intentamos no vamos a ver Pedro Duque buenas tardes

Voz 9 38:55 hola buenas tardes hola buenas tardes

Voz 23 38:58 pues puede enviamos un saludo muy grandes de toda la gente de Sevilla

Voz 9 39:04 eh pues igualmente a todos los sevillanos desde aquí

Voz 1296 39:07 Mediapro lleva usted una red de quita vale

Voz 9 39:11 pues no dentro del buque esta perfectamente pero si fuera así que está escrito

Voz 0313 39:18 pero con lo del cambio climático ahora mismo donde hace más frío en Chicago

Voz 9 39:24 justo justo ahora pero no porque claro pues ahora desde luego en en Chicago hace mucho más frío que aquí donde estamos que son unas islas cercanas al continente de la Antártida que bueno todavía se llevan la palma el centro de la Antártida

Voz 0313 39:38 bueno eso es lo lógico eso es lo previsible ministro las investigaciones científicas españolas en la Antártida empezaron si no me equivoco a finales de los ochenta por ahí el ochenta y seis Sol el ochenta y siete ahora mismo qué es lo que estamos investigando por curiosidad

Voz 9 39:54 no tenemos por ejemplo esta campaña veinticuatro proyectos de diferentes

Voz 1454 40:01 cuarenta

Voz 9 40:02 los investigadores

Voz 48 40:04 sí bueno pues en concreto pues tenemos

Voz 9 40:08 muchos proyectos que se dedican a lo que decías antes no va a estudiar los efectos de los cambios de clima sobre la Antártida en general el Dielo las corrientes marinas la meteorología en los organismos todo esto realmente importante porque es el es uno de los sitios donde los Carles están siendo nazis

Voz 0313 40:30 usted que tiene mucha experiencia por su etapa de astronauta en el espacio exterior lo de estar a bordo del Hespérides de lo que ha visto hasta ahora qué es lo que más le ha sorprendido que es lo que más le llama la atención

Voz 9 40:42 todavía estamos por llegar a las bases españolas

Voz 4 40:46 lo que más me llamó la atención sobre todo

Voz 9 40:49 el espíritu de solidaridad de los diferentes grupos científicos de cuál de todos los países que hay aquí y me parece que son veinticinco países que tienen bases in la a estrechísima colaboración entre los diversos áreas científicas que es pues está hecha sobre una base de confianza es una base de de ayuda mutua eso la verdad es que es muy reconfortante en los tiempos que tenemos ahora de relaciones internacionales

Voz 0313 41:18 claro pues con esto que está diciendo déjeme que le planteó una una pregunta o una reflexión si resulta que es verdad eh que la ciencia no entiende de fronteras si resulta que la música es un lenguaje absolutamente universal en cambio la política establece cortafuegos cada cinco pasos que hace usted metido en la política

Voz 9 41:38 yo es que estoy más bien en la ciencia no bueno

Voz 1296 41:41 y a medias no con una patita en cada sitio que prefiere hablar de las Rebeca

Voz 9 41:49 sí bueno está claro que tenemos que bueno unos aprender de otros Si tanto tanto he tenido que aprender yo para realmente llevar a cabo las acciones legislativas las secciones presupuestarias que que hay que saber hacerlo dependiendo de la ciencia como por supuesto la la la política digamos la las relaciones internacionales tienen mucho mucho que aprender sobre las relaciones que se hacen entre los diversos científicos de diferentes países yo realmente lo he visto incluso en la Estación Espacial antes

Voz 48 42:22 ahí debería ser así en todo

Voz 0313 42:26 tiene esperanza de que lo van a aprender algún día digo por lo que tiene más cerca de no hace falta que vayamos a Estados Unidos Rusia preguntarlo

Voz 9 42:35 bueno yo creo que si estamos entrando cada vez más en una dinámica en la que los actores políticos utilizan no se hacen todos es decisiones en base a las verdades de la ciencia yo creo que por lo menos empezamos por ahí yo pues el espíritu de colaboración entre los países muchas veces se ve fomentado precisamente por colaborar en cosas de estas yo creo que yo creo que sí que estamos en el buen camino nunca se sabe llegaremos digamos ante eso más tarde pero estamos en el buen camino

Voz 0313 43:08 ministro la última que estamos en Sevilla por el cine y estamos en la hora de música esos temas de más de música más vecino de todo un poco

Voz 49 43:16 bueno pues es todo todo ese tiempo y todo

Voz 9 43:20 momento adecuado música cuando está aún

Voz 48 43:23 no sólo estoy un poco reflexionando

Voz 9 43:29 cine para ir con gente en fin ahora mismo estamos en el otro lado digamos de la del viaje de Magallanes salir de allí más o menos supo su parte más dura la paso por aquí

Voz 0313 43:42 Pedro Duque ministro de de ciencia del Gobierno de España de muchísima gracia Innovación Universidades gracias por esos minutitos desde la Antártida en La Ventana Antártida Sevilla conexión un abrazo

Voz 28 44:04 esto ya que no lo vuelva a eh la

Voz 23 45:09 oye Koke y tu tu relación con el cine que hace unos años que que que no hace ha se ha hecho esta canción para para campeones tienes ganas de de enganchar alguna peli de reactor dicen sí sí claro claro bueno

Voz 0429 45:22 no me quita el sueño la verdad yo lo que me más hecho de menos de de hacer películas

Voz 0313 45:27 este vientos mentiras será muy bien

Voz 0429 45:29 las que bueno entonces mentira especialmente yo creo que ahí había una sensación de familia e de la que además Benjamín pertenecía no de manera satélite

Voz 50 45:40 muy bien

Voz 0429 45:43 bueno es una es una película que contaban poco la historia de un grupo de amigos y tal y bueno pero lo que más echo de menos es el proceso el rodaje a esa aventura que que te lleva a que de repente un equipo se conviertan tu familia en tu vida y al cabo un mes desaparezcan no no lo podía saber ese proceso como de carromato de circo de gitanos o de o de saltimbanquis pues es es maravilloso y eso lo he hecho

Voz 1296 46:13 lo que en realidad es muchas más canciones de las que él cree que pueden valer para películas yo me he dado cuenta por ejemplo que una de las de los últimos éxitos que ha tenido Coque Malla sirve para ambientar para insertar dentro de varias películas como para rematar

Voz 0313 46:27 así escenas de películas famosas

Voz 1296 46:29 de las por ejemplo del casco

Voz 0313 46:32 lo que vamos a probar a insertar

Voz 1296 46:34 hacer como que dentro de la banda sonora hasta una canción siempre la misma Coque Malla depende de cómo uno la toque sirve para diferentes escenas de diferentes películas famosas

Voz 0313 46:43 a ver por ejemplo vamos a escuchar una escena

Voz 1296 46:45 muy famosa de una película de José María Forqué que se amaba Atraco a las tres de mil novecientos sesenta y dos y nosotros Javier me va a ayudar Javier de Full para que remató con una canción de Coque Malla en la que la letra tiene mucho que ver con lo que acaba de ocurrir

Voz 1 47:01 hay que firmar muchas gracias apartada Fernando Galindo usted me manda lo que quiera

Voz 23 47:48 pero no solamente para esta película Adriana

Voz 30 47:51 misma canción porque Koke no siempre toca esta canción

Voz 1296 47:53 Maire con la misma velocidad Esther digamos el vídeo original a lo vamos a aprobar a insertar esta misma canción otro de los tramos de la letra en otra película que precisamente acaba de de de mencionar Koke en la que él estuvo nominado como actor revelación que era todo es mentira que lo hacía con Penélope Cruz Easy ustedes acuerdan había una escena en la que apeló pero él se levanta muy hablador le preparaba el desayuno hoy todo pero Lope Cruz estaba harta de oír hablar porque no puede soportar que le abren por la mañana a tiene esa manía y entonces la escena era así y le vamos a insertar también una parte de esta canción

Voz 0281 48:25 sí

Voz 4 48:26 me encanta me gusta tantas atenta mirada estaré gusto el pasado

Voz 23 48:48 Sevilla empezara

Voz 33 49:25 de

Voz 1296 49:30 a quién llama dos veces a completar el cine con música pero ahora puede pasar lo contrario que el cine diga yo es que no entendió nada de lo que hace la música osea completar la música con cine que es lo contrario entonces si te sale una estrofa como Aina estrofa en esta letra Coque ahora me da la colleja cuando salgamos en la que yo no entiendo lo que dice este hombre osea no le veo hay bien la coherencia pues puede que el cine agarre y te haga un comentario te complete vamos a acatar esa parte de la letra lo vamos a insertar después una parte de Amanece que no es poco otra de las películas

Voz 29 50:01 históricas entonces sería así

Voz 21 50:18 yo

Voz 0429 50:21 pues yo creo

Voz 4 50:23 me voy a soltar lastre

Voz 33 50:35 sí

Voz 4 50:41 pues ya me lo dará una bofetada pero no creo que se el tema pegado muy bien

Voz 29 50:51 hay duo cómico aquí si hay algo conmigo a los nuevos hermanos Calatrava estará en marcha bueno yo voy a subir un poquito el nivel estamos en en los días de los Goya

Voz 0281 51:02 yo siempre voy por ahí hablando de mis poetas en ocurrido pensar primero en algunas películas que cuentan la vida de de poetas por ejemplo tenemos Total eclipse la película sobre Paul Verlaine o Rimbaud de Leonardo Di Caprio hizo de derrumbó contabas a historia de de sus relaciones tormentosas fueron amigos fueron amantes se pegaron se tirotear

Voz 0313 51:23 Aaron S mandaron uno al otro

Voz 0281 51:25 a la a la cárcel Verlaine se hizo más pequeño burgués Bimbo sigue siendo un enfant terrible cuando se encontraron Verlaine le dijo ya sabes que ahora soy feliz y Iber reembolso contestó como has podido caer tan bajo hay poetas que tienen dos películas Neruda tenemos el cartel

Voz 0313 51:42 a las voces eh

Voz 0281 51:44 Neruda tenemos otra de Neruda hecha por Pablo Rein y en la que salía Gabriel García Berlanga la naciendo de un policía que investigaba al al menuda comunista tenemos How la película sobre Allen Ginsberg su poema famoso aullido tenemos Antes de que anochezca la película sobre el poeta novelista Reinaldo Arenas de Lilian naves donde bueno pues Javier Bardem interpretaba Adena así es optó al Oscar tenemos Bright Star sobre el poeta romántico yonqui tenemos Tom han Biz sobre es Elliot el Premio Nobel inglés tenemos Silvia una película muy hermosa sobre Sylvia Plath y te Houston decía un ex patrón de la poeta Sylvia Platt aquella que escribió el que yo considero el verso más triste de la historia soy yo misma no es bastante que es terrible no tenemos Historia de una pasión de Sober Emily Dickinson tú sabes que Mulán la película de Disney está basada en un poema en un poema chino también no

Voz 0313 52:41 no tenemos las las películas sobre la sobre la

Voz 0281 52:44 Familia sobre la familia del poeta Panero el desencanto

Voz 0313 52:47 después de tantos años tenemos el cónsul de Sodoma bueno

Voz 0281 52:49 además de eso Sobejano eso hace además de eso tenemos muchos poemas sobre el cine pilló podía hablar del poema de Alberti famoso John así decir respetable con el cine podía hablar de los sonetos de Carlos Edmundo de Ory a Greta Garbo o podía hablar de los muchos poemas se han escrito a Marilyn Monroe pero quiere hablar de otra cosa de qué quiere hablar de un joven poeta que se llama Salvador Soler nació en Barcelona el año sesenta y seis son poetas slam de estos que va por las calles recitando de estos que tienen gran triunfo en las redes sociales y escribir un poema que yo he acordado Un poquito que se llama de cine y que tiene la gracia de qué está hecho todos los versos son una el título de una película banda y con el título a la película cuenta una historia como esta en busca de la felicidad cuando Harry Harry encontró a Sally Mamma Mia amor a primera vista la primera cita Un domingo cualquiera Un día en las carreras una tarde en el circo una noche en la ópera Qué noche la de aquel día mejor imposible veintiocho días después Leyendas de pasión veintiocho semanas después el apartamento y cuanto menos te lo esperas casarte conmigo la gran boda los invitados Los padres de ella a los padres del novio el hijo de la novia Los amigos del novio o la novia Mujeres al borde de un ataque de nervios el pianista el sacerdote llegó el momento el padrino el señor de los anillos hasta que la muerte nos separe el beso tiempo después Novia a la fuga Quédate a mi lado volver olvídate de mí y tu mamá también buenas noches y buena suerte a la mañana siguiente el hundimiento el increíble hombre menguante la rabia que he hecho yo para merecer esto Salto al vacío el vuelo aterriza como puedas el golpe habitación tres tres tres Sonrisas y lágrimas Abre los ojos el resplandor Amanece que no es poco hoy puede ser un gran día recuerda el cielo puede esperar La vida es bella bien

Voz 0313 55:01 la amigos y amigas a seguir ha sido un placer compartir esta tarde de radio en La Ventana en la víspera de los Goya que mañana disfruten mucho hoy espero que lo hayan pasado bien hasta siempre les dejamos con la mucho

Voz 23 55:12 en directo de Full poca un abrazo amigo suerte mañana

Voz 53 55:23 me he prometido que él

Voz 0429 55:26 no

Voz 54 55:29 ninguna a través de poder pues pero me

Voz 50 55:38 pero lo que más lo del mismo eh

Voz 21 55:57 pero me

Voz 50 55:59 tras de mí

Voz 21 56:02 días en blanco con pronto

Voz 50 56:10 pero hay dos ser la serpiente que me oí

Voz 23 56:17 suerte bien

Voz 33 56:20 porque eh

Voz 21 56:42 no

Voz 33 57:05 eh me sí

Voz 55 58:52 aquí