La Ventana (01/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1454 00:00 a siete las seis en Canarias Estados Unidos insiste sobre Venezuela todas las opciones están encima de la mesa acaba de hablar el presidente José Luis García Íñiguez

Voz 1061 00:12 sí lo acaba de repetir que todas las opciones con respecto a Venezuela están sobre la mesa así que sigue sin descartar una intervención militar eso sí poco antes su consejero de Seguridad Nacional John Bolton ha descartado en una entrevista que la intervención militar se vaya a producir de manera inminente

Voz 0084 00:28 lo que todas las opciones están sobre la mesa pero nuestro objetivo es una transición pacífica y por eso hemos impuesto sanciones económicas aumentando la presión política en todo el mundo incluido el par

Voz 2 00:40 a la OMS Bolton el mismo que en una comparecencia apareció con la anotación de los cinco mil soldados en Colombia ha amenazado también a Maduro con terminar en Guantánamo

Voz 1454 00:49 otro día más de protesta de los taxistas madrileños en la Puerta del Sol a la espera de una solución al conflicto que dura ya doce días allí está Enrique García buenas tardes

Voz 3 00:58 buenas tardes son menos que ayer pero se aproximan al millar y a pesar del cansancio insisten en que las protestas no cesarán hasta que la Comunidad se disponga a solucionar el conflicto en este momento los taxistas comparten sus opiniones a través de un megáfono y lo más repetido

Voz 4 01:14 aquí como una regulación aunque sea mínimo que casi cuatro años el Ugly Álvaro

Voz 1454 02:15 vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 6 02:17 qué tal muy buenas en marcha el viernes de Euroliga baloncesto al Madrid visita la cancha del Darussafaka al descanso gana XXXVIII cincuenta y tres a las nueve el Herbalife Gran Canaria recibe al Milán además dos de fútbol a las nueve en primera Huesca Valladolid segunda Málaga Almería y en el sorteo de las semifinales de Copa del Rey ha tocado el gordo el clásico el miércoles se juega la ida del Barça Madrid y el jueves la del Betis Valencia a finales de febrero conoceremos los dos finalistas del torneo del KO

Voz 1454 02:45 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este viernes a las ocho La siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 7 02:55 de servicios informativos

Voz 8 03:03 sí me gustaría

Voz 13 04:11 en la Cadena SER La ventana con Roberto Sánchez

Voz 11 04:21 la veintena de la cultura y el ocio

Voz 14 04:32 ya sabemos que habrá mucho cine

Voz 1826 04:34 si en el fin de semana de los Goya hemos abierto la ventana desde Sevilla pero ahora nos asomamos a través de la ventana de la cultura y el ocio que ya saben es un lugar desde el que buscamos al menos una decena de propuestas en las que invertir el tiempo del fin de semana Espinós qué tal buenas tardes

Voz 2 04:50 las tardes iniciamos aquí un recorrido por el arte la

Voz 0861 04:53 música los libros el teatro algo de cine también habrá esta semana empezamos donde y con qué en León

Voz 0564 05:00 y con fotografía

Voz 15 05:05 en detalle

Voz 1826 05:10 sí porque en el Museo de León acaba de inaugurarse la exposición Mujeres en conflicto una selección de imágenes del fotoperiodista José Manuel López

Voz 0564 05:20 las mujeres en los conflictos armados son el hilo argumental de la muestra Un recorrido por veinte años de trabajo del fotoperiodista en países como Irak Irán Palestina Somalia Sudán del Sur o Kosovo José Manuel López estuvo secuestrado en Siria en dos mil quince a él le hemos preguntado cuál es el peor lugar del mundo para ser mujer

Voz 16 05:38 quizás sea nada menos que es donde más reprimidas están en una situación de conflicto aparte de de padecer lo lo mismo que puede padecer los hombres están expuestas a A la violación sexual como como arma de guerra como ha sucedido en Irak por el Estado Islámico

Voz 1826 06:00 y qué tipo de historias son las que protagonizan sus fotos

Voz 0564 06:04 hay niñas mujeres hospitalizadas de luto están las Madres de la Plaza de Mayo o Isabel Cardeñosa la llamada Pasionaria de León retratada en mil novecientos noventa y nueve al fotoperiodista le hemos pedido que nos describa una imagen y ha escogido la más reciente

Voz 16 06:17 es en Irak desde el año pasado la que muestra a una chica que bueno ahora tiene diecinueve años pero cuando llegó al Estado Islámico tenía quince pertenece a la minoría yazidí y fue raptada sometida por eso a violaciones su madre y su hermano

Voz 17 06:35 lo murieron los mataron

Voz 16 06:38 entonces ahora he recobrado la libertad pues eso está tocada la foto fue hecha en su casa está en la foto que está apoyada sobre el retrato de su madre llorando me impactó mucho y bueno yo cada vez eh

Voz 18 06:55 no

Voz 15 06:59 sí nos vamos a Barcelona al teatro

Voz 21 07:40 el pasado fin de semana Claudio el sábado junto a casa de Rafael porque bueno

Voz 1826 07:51 donde la sabe que puede verse hasta principios de marzo el chico de la última fila es una obra escrita por Juan Mayorga y que dirige Andrés Lima

Voz 0564 07:59 en el reparto está Sergi López como profesor de literatura Él es uno de los protagonistas un maestro que se relaciona mejor con los libros que con las personas otro de los personajes es un alumno de la última fila un chaval callado que un día le entrega una redacción sobre su último fin de semana en el que el explica cómo es la familia de otro compañero comienza entonces una relación de mutua fascinación también de enfrentamiento al dramaturgo Joan Juan Mayorga le hemos pedido en qué se inspiró para escribir este texto

Voz 22 08:26 yo mismo soy profesor de secundaria ya ahora en excedencia de la asignatura de Matemáticas ya unos cuantos años corrigiéndome declaraciones me encontré con que había un alumno o que lo había dejado en blanco pero no exactamente en blanco porque había me había puesto en el escalafón Juan lo puedo contestarte nada porque no estoy jugando muy bien al tenis el martes en el Marca voy a ser un campeón y tú yo un día vamos a ir a celebrarlo Djokovic que que era muy interesante que un alumno te hace de su vida a través de un ejercicio escolar

Voz 1 09:19 han desearlo es verdad que hay personas

Voz 22 09:22 o sea que de algún modo están cansados que media no sólo a la vista sino la mirada cansada y hay dos adolescentes que están intentando intentando encontrar su mirada y su voz en el teatro persigo consiste en la vida creo en la escucha yo creo que es muy importante que todos los escucha habla mucho de la necesidad o no yo creo que es más importante la escucha no es escuchar al otro no

Voz 23 10:03 para ello

Voz 1826 10:06 más teatro ahora en Madrid el teatro Infanta Isabel acoge hasta el tres de marzo la obra El silencio de Elvis es una obra cuyo protagonista dicen TIM

Voz 1679 10:13 sufre esquizofrenia es un chico vital

Voz 0564 10:16 alegre y que cree tener el don de hablar con Elvis la obra es un retrato sobre la enfermedad mental y lo que supone para una familia la falta de recursos el miedo a lo desconocido el estigma social y la necesidad de ayuda Sandra es la autora y la directora de este texto a ella le hemos preguntado porqué sigue siendo un tabú la enfermedad mental

Voz 24 10:34 creo que precisamente por favor el desconocimiento por el miedo que k nos sentimos frágiles o sentimos que que alguien es más frágil y no queremos demostrar como esa fragilidad la verdad que no lo sé esta función nacería hay millones de preguntas que yo tengo y que desconozco desde ahí escribo esta función me encantaría que alguien tuviera las respuestas pero pero yo de momento no las no

Voz 16 11:02 las

Voz 25 11:05 sí o sí

Voz 1826 11:13 menos mal que los hemos comprado un bono del AVE porque Barcelona Madrid Madrid Barcelona de nuevo es nuestro próximo destino en este caso vamos a la Fundació Palau en Caldas las track a unos cuarenta kilómetros de la capital catalana porque allí acaba de inaugurarse la exposición chapeau de casa y Picasso a Balenciaga Pertegaz es una muestra dedicada a los sombreros si una mirada estética una del

Voz 0564 11:37 prendas más emblemáticas del siglo XX una primera parte de la exposición se asoma a la presencia del sombrero en el arte los sombreros en la obra de Picasso son un elemento constante por ejemplo la otra parte se dedica a la moda al sombrero masculino y el femenino la creación de sombreros fue a lo largo del siglo pasado una manera de iniciarse en el mundo de la moda así lo hizo nada menos que Coco Chanel Josep tras la Martina es el comisario de la exposición a él le hemos preguntado cómo dejó el sombrero de ser un elemento imprescindible de nuestra indumentaria

Voz 26 12:06 esta transformación es a partir de mediados finales de año sesenta cuando sí que la moda sufre un cambio importante

Voz 1 12:14 es la primera vez

Voz 26 12:17 a la calle pasa a ser un un motivo de inspiración casi de imposición de manera que el vestir elegante pasa de moda se impone lo práctico yo aquí sombrero como ornamento parece como inútil en el sombrero ha vuelto bastante aunque no generalizado cuando surgido los sombreros y dio nombre y a digamos de

Voz 15 12:45 y

Voz 17 12:47 y digo más Madrid va aparecer

Voz 1826 12:49 qué otra cosa no pues volvemos a Madrid a ritmo de jazz esta noche empieza el ciclo Jazz a escena en el Teatro Español

Voz 0564 12:56 Madrid será durante los cuatro viernes del mes de febrero la capital del jazz los protagonistas artistas jóvenes destacados en el panorama nacional actual Nuevas Generaciones con propuestas muy distintas sobre el escenario la que escuchamos es Rita payés cantante y trombonista que estará dentro de dos semanas en el español a ella le hemos preguntado si el jazz es apto para todo tipo de espectadores sean expertos o no en el género

Voz 28 13:21 bueno yo creo que que siempre he sido un poco minoritarias que no es entonces yo entonces como muy culta que hay que saber para poder escucharla ir al concierto es todo eso quedó realidad el fondo es una es una música sí debería de decir como más popular y que nos den estos conciertos hagan sí pero si te iba todo eso obviamente que ayuda

Voz 29 13:49 no es que

Voz 30 13:53 estos sólo digamos

Voz 1826 14:01 además de la sesión doble decíamos al principio que tenemos este fin de semana con los Goya los viernes son días de estreno define hoy es el turno de bajo el mismo techo que dirige Juana Macías

Voz 31 14:11 el mes estudien doce cuotas por pagar la casa cuesta seiscientos

Voz 1826 14:16 ni el ahora mismo nos darían vida

Voz 31 14:19 mira mi consejo es noventa más sensatos

Voz 0564 14:22 te vuelve a las andadas pero eso pueden ser años puede ser años pues ser décadas eso es increíble la protagonizan Silvia Abril Jordi Sanchez una comedia que cuenta la historia de una pareja Nadia y Adrián que tras veinticinco años de matrimonio subida cambia cuando su hija se va al extranjero una nueva etapa tan repleta de retos que acaban tomando la decisión de divorciarse no será fácil porque por culpa de la hipoteca deben compartir techo es la realidad la mejor materia prima para la comedia hemos hablado con Juana Macías

Voz 28 14:53 a mí es que me parece que la comedia que tienen una conexión con la realidad es la más reconoce y la que no es la que nos hace reír porque nos reímos un poco de nosotros mismos no entonces esta conexión con la realidad siempre un poco exagerada para para hacernos reír creo que funciona muy bien

Voz 2 15:14 sí nos gusta cuando los vemos reconocidos de las miserias cotidianas de otros lo directora asegura que es casi imposible no verse reflejado en las anécdotas de la pareja protagonista también le hemos preguntado cuánto es defina la línea que separa el amor del odio

Voz 28 15:28 en el caso de nadie allí Adrián a parejas que llevan veinticinco años juntos no entonces claro ahí se iban acumulando muchas cosas hay cosas que cuando estás en pareja puede sobrellevar aunque Better desde tu pareja de repente

Voz 26 15:40 cuando la relación se rompe

Voz 28 15:42 ya no es que la sobrelleva que no las no las aguanta no todo eso es lo que lleva esa a explotar a perder algo que sabe que cuando pensamos en frío las parece fácil mantener que es el sentido

Voz 26 15:53 espero que cuando estás en caliente

Voz 28 15:55 ya es un poco más complicada

Voz 1826 16:03 otra opción que siempre contemplamos la de quedarnos en casa y empezar un libro en La Ventana de la cultura y el ocio nos gusta dejarnos recomendar por los libreros

Voz 0564 16:11 ya Llesta semanal hemos pedido un título a Rafael Osuna de la centenaria librería Luque en Córdoba

Voz 32 16:16 en un libro publicado por la editorial críticas que se llama la cuartos el califa en este Tour Eduardo Manzano Moreno y basado en la crónica de Aleix libres de y así él pudiera histórico en profundidad lo que pasa que tiene la particularidad de que que se le como una novela porque va destrozando la crónica por distinta apartados sociales durante esta época del califato sí vamos yo estoy disfrutando con él vamos a muy poquitos para darle la vuelta al libro

Voz 1826 16:53 anotamos la Corte del califa de Eduardo Manzano Moreno editorial Crítica

Voz 33 16:59 yo sólo buscó la manera de pasarlo Kenny padre sólo que la quédame T

Voz 2 17:08 no no no no no no que no hay duda quiere decir que con esta música llega el momento del plan con mayúsculas el plan

Voz 0564 17:14 para mí si esta semana nos vamos a Valencia al mercado de San Valero el primer mercado de Street Foot en la ciudad donde los sábados y los domingos organizan talleres para niños de entre tres y doce años haya actividades gastronómicas talleres en inglés manualidades cuentos todos gratuitos sin reserva previa Rosa Castro es la coordinadora de los talleres

Voz 28 17:34 esa es una buena idea por el hecho de que

Voz 34 17:36 que ellos también ellos disfrutan ellos aprenden ellos conocer más cosas eh transmiten valores también

Voz 35 17:44 pero es a los amiguitas que están a su lado a su lado porque pueden ser pequeñitos no pueden ser más grande yo pienso que eso es lo más importante que si vemos a nuestros niños que están a gusto contentos y que están encima también aprendiendo pienso que para las mamá así para los papás eso es muy importante

Voz 2 18:01 ahora nos queda repasa así

Voz 1826 18:04 conciertos para el fin de semana primera propuesta

Voz 2 18:07 empezamos con bar Nin que tocan esta noche en la sala But de Madrid

Voz 36 18:16 sí

Voz 2 18:24 segunda propuesta Julián Maeso que esta mañana en la sala Pícaro de Toledo

Voz 1826 18:42 terminamos con con Love Of Lesbian

Voz 2 18:45 tú han mañana en el Auditorio de Zaragoza

Voz 1826 19:56 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 0084 21:02 la mañana sabremos si está película Gaza una mirada a los ojos de la barba

Voz 0861 21:07 Die se lleva el Goya al mejor corto documental de momento lo que se han llevado subdirectores ha sido el disgusto al saber que el Arzobispado de Madrid ha prohibido que se proyecte su documental en el Centro Pastoral San Carlos Borromeo en Vallecas Julio Pérez uno de los codirectores no da crédito

Voz 1 21:25 bueno la verdad es que sorprendidos si podríamos decir que incluso estupefactos que les fuercen a que no se pueda proyectar bueno no parece indignante lo que han intentado no solamente con estos documental sino con otros muchos es censurar y que no se pueda documentar cuáles son las verdaderas barbaridades da el verdadero genocidio de la persona que está cometiendo el Estado de Israel contra contra el pueblo palestino

Voz 0861 21:54 bueno nos habría encantado de escuchar y conocer cuál es el motivo que da el Arzobispado de Madrid para ver prohibido esa predicción en la parroquia San Carlos Borromeo pero no ha habido suerte no quieren hablar ni dar una explicación sólo silencio pero sus motivos tienen hice lo vamos a preguntar directamente a su párroco al párroco de San Carlos Borromeo Javier Baeza qué tal buenas tardes

Voz 41 22:16 hola buenas tardes

Voz 0861 22:17 bueno en primer lugar exactamente quién le dijo que tenía que retirarse documental sobre Gaza como se lo pidieron porque usted habla abiertamente de amenazas

Voz 41 22:26 bueno no os llamo vicario que es el cura que está entre el arzobispo y los curas unos barrios hundido

Voz 16 22:32 serio

Voz 41 22:32 de aquí archidiócesis diciéndome que me comunicaba de parte del señor cardenal la suspensión inmediata de la proyección hoy viernes eso fue ayer por la tarde hoy viernes del documental de Gaza a errar razones argumentos la verdad es que no hubo mucho me dijo que bueno pues qué le parecía que éramos unos irresponsables que lío que habíamos armado que nos podíamos imaginar las presiones que había recibido la comunidad judía y bueno luego otra cosa que me llamó la atención es que decía yo no sé si el señor cardenal conoce sólo el el documental que bueno pues que gente que es parcial e yo es verdad que no lo he visto la razón de de acceder a proyectar lo aquí pues es que gente que se lo había visto en los dice pues que efectivamente que es un relato súper respetuoso de cómo personas que viven en Gaza se viven sumó la violencia que sobre ellos ejercen y que de eso trataba el documental por lo que nos parece oportuno a importante el proyectar lo aquí esa es la razones no luego un poco lo que sí nos llama la atención pues es lo taxativo que fue respecto a que no desobedeció hacemos

Voz 1 23:48 entonces no sé si es que tiene

Voz 41 23:50 muchas presiones de quién las tenga o porque tomo esa decisión sí que fue muy taxativo en que no desobedeces hemos Iker sida sobre decíamos proyectando el documental que él explícitamente nos decía que no lo hiciésemos pues que nos aprendíamos a las consecuencias canónicas que correcto

Voz 0861 24:06 les suele quería preguntar por qué aceptó porque aceptado conocido soltó la trayectoria que tiene en la parroquia San Carlos Borromeo que suele ser bastante combativa ante este tipo de situaciones porque aceptarlo finalmente esa esa petición tan taxativa como cuenta

Voz 41 24:20 bueno pues ya verdad es que lo hemos aceptado la verdad es que poniéndonos las mano sean la nariz y cerrando los ojos porque pues mira pues porque ahora mismo eh tenemos a un montón de gente acogida aquí eh se está convirtiendo en un lugar donde están viniendo en familia migrantes familia siria es muchos chicos palestinos el trabajo que se está intentando realizar en el acompañamiento las familias del barrio eh unido rápidamente unos cuantos miembros hombres y mujeres de la Comunidad esta noche pues nos parecía que esa amenaza pudiera conllevar el el volver a entrar en un conflicto respecto al espacio pues entendíamos que no era en este momento aunque no parece deleznable la censura no les parece en este momento que teníamos capacidad para afrontar además de los frentes que tenemos también el saber no

Voz 0861 25:17 pero para entender entonces entiendo que ustedes básicamente acepta la decisión por miedo a que cerrasen la la parroquia

Voz 41 25:23 bueno pues por las consecuencias canónicas que también sinceramente os digo que no sé muy bien cuáles pudieran ser pero sí que es verdad que ya se había advertido

Voz 24 25:32 no amenaza cuando se Errol aquí

Voz 41 25:35 la rueda de prensa del actor Willy Toledo igual bueno pues yo le leído a recordar que sería la segunda desobediencia en la que explícitamente por parte el Arzobispado me pedían que inició hace algo

Voz 0861 25:46 el el quería preguntar ustedes ahí exactamente de pregunto también es sólo iban a ver este documental que recordemos nominado a los Goya hoy también hablar de algo más porque en el cartel es hablaba también de de una presentación de sólo una campaña de boicot a Israel por su ocupación

Voz 41 26:01 bueno siempre hemos entendido ISI el espacio y la Parroquia del centro pastoral está aquí para eso que nuestra fe y nuestro compromiso político Nos de belleza

Voz 24 26:10 a la discusión ha

Voz 41 26:13 la contemplación de posicionamientos ideológicos contrarios y que siempre que hemos hecho pues hemos presentado libros hace menos de un mes se presentó aquí en el centro pastoral el documental que que cuyo guión hizo nuestro compañero Nicolás Castellanos no ostentan en emigración o los pues todos los actos esto no es un centro cultural los una tunda presentación de un libro una película un disco ya esta sino que entendemos que eso tiene que ser la herramienta para hablar para dialogar e incluso para disentir sobre un aspecto que nos presente de la realidad y eso es lo que pretendíamos

Voz 0861 26:46 nuestra corresponsal en Jerusalén hace muy poquitos días sólo diez días se que ha visitado la franja de Gaza en hemos pedido esta misma tarde a nuestra compañera batirle con Berry que nos cuente precisamente Si lo que se vive allí en la franja de Gaza y lo que ya ha podido ver es tan duro como se suele ver en ese tipo de documentales

Voz 42 27:02 en Gaza la situación empeora silenciosamente pero de forma inexorable el bloqueo israelí que aísla y empobrece la franja desde hace casi doce años no cede la pobreza crece cada día poca gente tiene trabajo estable el ochenta por ciento de los dos millones de habitantes depende de la ayuda humanitaria en Gaza hay seis horas de electricidad al día el agua está contaminada el bloqueo israelí sumado a las diferencias internas palestinas hace por ejemplo que no entre suficiente combustible en la franja lo cual paraliza hospitales escuelas y toda la actividad económica el ambiente que se respira en Gaza es una total desolación

Voz 0861 27:40 bueno a los dieciocho minutos de este documental nominado a los Goya vetado por el Arzobispado se puede ver por ejemplo cómo un niño de sólo cinco años en SOC después de haber sido rescatado un edificio derruido por un misil es bueno ni siquiera pestaña con una mirada perdida en no es capaz devolverá a reaccionar le pregunto Javier Baeza en lo que se vean ese documental realmente qué puede molestar al arzobispo de Madrid

Voz 41 28:03 yo no lo sé digo habría que preguntarles a ellos y me sorprende que no quiera habéis dicho no que no han querido hablar con vosotros

Voz 0861 28:08 si no que las hemos ofrecido de la opción le para para que creo nosotros

Voz 41 28:12 digo no sabemos cuáles son las presiones para nosotros y esa es la razón de este documental y de todo lo que intentamos hacer es el imperativo que nos lleva a hacer estas cosas es el situarnos junto a las víctimas no entonces bueno pues me parece que todo aquello que pueda colaborar en que las víctimas no sea el centro de nuestra acción de atención pues me parece que es menospreciar a las víctimas en este caso las palestinas por eso hoy era el documental por eso ahora tenemos a diez familias arriba haciendo la comida que no tienen recursos y por eso el día seis de febrero vamos a recordar a la puerta del Ministerio a las víctimas del Tarajal por eso los treinta año en el documental de los treinta años quiere decir que para nosotros es fundamental la apuesta y la cercanía que tenemos que tener que es sólo descubrimos además del evangelio el imperativo de estar junto a las víctimas

Voz 0861 29:02 en este caso son perdón son las víctimas

Voz 41 29:05 de palestinas mañana serán otras víctimas

Voz 0861 29:08 hidalgo la última en Baeza si mañana este corto se lleva el Goya pedirán al al Arzobispado que permitan su proyección

Voz 41 29:17 eh no lo sé esperamos que se lo lleven porque a mí esta tarde he visto y me parece que es interesante lo que queremos es a todos aquellos que se mueven desde el prejuicio ideológico pues que efectivamente se posibilite el que estas cosas sean conocidas en parroquias en conventos en catedrales en centros culturales o haya don de Gaza se pueda proyectar

Voz 0861 29:42 Javier Baeza párroco de San Carlos Borromeo gracias por atender la llamada La Ser un abrazo

Voz 43 29:51 pero más suele

Voz 2 30:06 bueno continúa pero la fuerza de los taxistas él

Voz 0861 30:09 un poquito a flaquear de hecho esta tarde en la Puerta del Sol ha habido menos gente algo de menos gente que que en los últimos días la comenzado un golpe de debe de mesa después de doce días de paro patronal volvemos a la casilla de salida ahora el gobierno dice que no va a traspasar las competencias de la súbete fe al Ayuntamiento de de Madrid los asista se han manifestado esta tarde como cada día a partir de las cinco de la tarde la Puerta del Sol y ahora mismo creo que acaban de cortar un día más un tramo de la Gran Vía allí con ellos está nuestro compañero Enrique García cuéntanos dónde estás buenas tardes

Voz 3 30:40 a ver pues si acaban de llegar a la Gran Vía han subido por montera y en este momento está cortado el tramo que baja dirección Cibeles desde el metro de la Gran Vía hasta Cibeles son cientos aunque no llegan a los mil por lo que son algo menos que en los últimos días el cansancio es tangible por tanto por el número de concentrados ir pero se nota también en los gritos e incluso te diría que en las voces ronca pero son Ain't no ha impedido que se hayan concentrado un día más el sol y que de nuevo intenten cortar las calles del centro cansados pero dispuestos a su

Voz 44 31:12 el ir ahora aquí en la Gran Vía gritan pitan

Voz 3 31:15 lo más repetido es la dimisión de Garré

Voz 44 31:17 ha de nuevo también con un fuerte dispositivo

Voz 3 31:20 el antidisturbios los portavoces del sector han dicho hoy que la pelota está en el tejado del presidente Garrido que han rebajado todas sus condiciones y que sin embargo el presidente no cede a pesar de todo así que aquí en la calle durante toda la tarde entre los taxistas lo más repetido es

Voz 4 31:36 salimos de aquí sin ningún acuerdo de regulación también el bus taxis los cuatro años frenarle y Álvaro Negredo

Voz 3 31:48 bueno insisten en que van a seguir con los paros hasta que no tengan algún tipo de respuesta de la comunidad fuentes de la Consejería de Transportes Nos dicen que a principios de la semana trasladarán alguna respuesta a los taxistas que hoy han presentado un nuevo texto en en la Comunidad y bueno de momento sigue bajando delante de mí a un manifestante lleva una pancarta de cartón lleva escrito no al feudalismo del siglo XXI Garrido dimisión precisamente el presidente Garrido se ha referido estos días eh Ara solución catalana de regula también contratación de V trece en quince minutos mínimo como una medida medieval bueno pues

Voz 0861 32:24 gracias Enrique luego te escuchamos en directo en Hora veinte con Pedro Blanco y a la vuelta de la publicidad vamos a conocer qué se esconde detrás de la decisión del Ayuntamiento de Madrid de no multar a los punteros

Voz 0861 34:46 el Real Madrid bueno pasó sin pena ni gloria porque fue precisamente el día que conocimos que Pepu Hernández iba a ser uno de los precandidatos del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid pero ese miércoles pasó algo más Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra de un ordenanza del PSOE que proponía que la Policía Municipal pudiera multar a los punteros esa ordenanza no salió adelante porque ahora Madrid se abstuvo una abstención con bastante polémica Vicente qué tal buenas tardes

Voz 24 35:17 hola buenas tardes

Voz 0861 35:19 Sara vice de la responsable de los programas de prostitución de la Comisión para la investigación de malos tratos de a mujeres y forma parte de la comisión técnica es bueno en la que basó su voto en parte la concejala de de equidad Celia Mayer algunos miembros de esa comisión es cierto que estaban en contra de de la ordenanza pero le pregunto también hemos visto que de esa comisión salud precisamente un informe que avalaba la necesidad de de la ordenanza Ahora Madrid ignoró ese informe

Voz 24 35:45 eh vamos a ver en primer lugar a aclarar que no no es una condición sino una mesa técnica donde estamos todas las entidades que atendemos a las mujeres en situación de prostitución en el municipio de Madrid entre entre otras pues la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres en esta en esta mesa es se hizo un se hicieron bueno se un documento cortarte que que suscribieron siete de las dieciséis entidades que conformamos la mesa ir que bueno pues ha sido utilizado este documento que es minoritario por parte de la mesa como si fuera un informe técnico elaborado por toda la mesa hay un pronunciamiento de de la mesa técnica

Voz 0861 36:32 aquí yo decía cuelga el pronunciamiento mayoritario de esa mesa técnica

Voz 24 36:37 el pronunciamiento mayoritario era no apoyarles ese documento porque sólo suscribieron siete de las dieciséis entidades la comicio nuestra nuestra asociación elaboró un documento que envió a todos los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Madrid a ciudadanos al que esté al PSOE A Ahora Madrid también por supuesto a todos los órganos de gobierno del Ayuntamiento a la alcaldía ha

Voz 0861 37:07 la concejala entonces es verdad que les les sorprendió no la la son la abstención de Ahora Madrid como les ha sorprendido esa abstención de Ahora Madrid viéndolos

Voz 24 37:18 sí nos ha sorprendido la abstención nada de Ahora Madrid a la cual pues yo le habíamos hecho llegar también pues nuestras reivindicaciones y son conocidas y lo que realmente demandamos pues en relación a lo que hacer con la Constitución en el municipio de Madrid las entidades pues que atendemos sí que estamos actuación vamos en contacto directo con la realidad ahí nos ha sorprendido pues que no salga adelante esta ordenanza municipal aunque aunque me me por supuesto es se pueda mejor y demás en todo caso nosotros trabajábamos esa sanciona los punteros porque consideramos que es una medida esencial para para acabar con la prostitución

Voz 0861 38:06 desde su perspectiva técnicamente hay algún motivo por el que no se pueda multar a los punteros se lo pregunto porque a Madrid también echó mano de de otro informe de la policía el que dejaban claro que ellos no tenían potestad para poder imponer ese tipo de multas a los hombres

Voz 24 38:20 pues bueno ese informe también es bastante sorprendente es sobre todo porque como no va a tener potestad sancionadora un ayuntamiento o todos los ayuntamientos e Yelena ordenanzas en las cuales establecen sanciones pues pues por la ocupación de los espacios públicos por ejemplo he podré por pues pues por aparcamiento simplemente las sanciones para aparcamiento son sanciones que se imponen por parte de los ayuntamientos dentro de su potestad sancionadora todas los ayuntamientos tienen potestad sancionadora lo que tiene que decidir el Ayuntamiento y los órganos de gobierno del Ayuntamiento los grupos municipales de cada partido es que desean sancionar dentro de ese municipio por supuesto si desean sancionar a los cocoteros pues no tienen ningún ninguna

Voz 50 39:08 la cortapisa para hacerlo en el municipio de Sevilla ahí bueno ya ya legar a Daley da la ley mordaza pues por supuesto tampoco es decir tampoco o al lugar no

Voz 0861 39:19 se acabó al tiempo vamos a conocer vamos a estar pendientes de si verde aún otro partido no sabemos próxima legislatura abre abre este melón que no ha sido posible a tres del Partido Socialista Sara Vicente gracias por estar con nosotros un abrazo

Voz 24 39:32 a vosotros hasta luego

Voz 40 39:35 por su

Voz 0861 39:38 bueno nos vamos pero recuerden que estamos en alerta amarilla por viento Humbert Un viendo que ha provocado

Voz 7 39:43 que el Ayuntamiento haya tenido que cerrar el reenvío amanecer cerrado al menos hasta las dos de la tarde de este sábado les deja ya en buena compañía que disfruten del fin de semana nosotros volvemos con más Ventana de Madrid el próximo lunes adiós la del con Roberto Sánchez

Voz 1826 40:12 por de los bienes que siempre

Voz 52 40:19 mí

Voz 0861 40:22 la tanda de dos días

Voz 7 40:26 Paco Nadal con Paco Nadal

Voz 1826 40:43 recién llegado de huelga ya del Cabo de Hornos no haber ido solo ha venido con su jet lag por qué tal buenas tardes

Voz 1679 40:49 muy bien una pata de palo un anillo en un haré pese que la oreja y un loro que yo aquí encima como dijo piratas claro y un jet lag considerable también para que bueno vamos a engañar

Voz 1826 41:00 bueno esta semana vamos a aprovechar ya que tenemos aquí a Paco en el estudio vamos a aprovechar para atender a muchas dudas consultas preguntas que siguen llegando y que tenemos pendientes en el buzón buen viaje arroba Cadena Ser punto com por ejemplo esta canción a lo mejor pueden pensar que nos llevaría directamente a Londres ciudad donde se rodó esta película a la que pertenece la banda sonora de Cuatro bodas y un funeral pero no nos vamos a quedar en Madrid está música tienes relación con alguien que se va a casar este año y que quiere conocer algo suba sobre su posible destino para el viaje de novios Carlos qué tal buenas tardes

Voz 1 41:52 hola buenas tardes de tal Roberto Carlos qué tal enhorabuena muchas gracias muy bien pero bueno pues bueno cuando nos casamos y donde vamos pues nos casamos el doce de octubre Pilar procedía tengo familia Zaragoza para acá para que no se debate ver si por un año la que tenemos en mente pues de viaje de novios de una de mí a Nepal bueno completar luego con algún destino de playa unos diitas pequeños que tenemos la duda de cómo estará pues después de los terremotos etcétera Si se puede hacer mola mochileros si los viajes organizados pues merece la pena pues en que para un poquito

Voz 1679 42:31 muy bien bueno pues saber Nepal muy interesante el terremoto por supuesto sin problemas yo de hecho estuve hace ya tres años fue el dos mil quince si hace tiempo ya si yo estuve tú un año después porque me llamaron amigos que tengo allí involucrados en el mundo del turismo porque no iba nadie porque pensaban que estaba destruido fui a hacer un vídeo ese publicó y tuvo bastante éxito diciendo que me que Nepal existía que bueno se ven que ha ido algunos templos y algunas cositas pero el país seguía intacto y con sus bellezas de siempre no sea que Nepal te te te lo recomiendo está bien de vales un país caótico ya sabes es que irá a luchar contra todo es parte de su encanto Baixa después de la boda me imagino sí después al mimo Octubre octubre muy buen mes para ir es la época buena de los trekking en el hombre yo me consejo allí sería sea ya te digo terremoto sin ningún problema y en algunos templos en la en la plaza de de cal mandó alguno pero que los están restaurando pero ahí sigue intacto yo te diría que fuera a Katmandú y a su valle al menos tres días calmando hay que verlo hay que perderse por allí Porta Mel por los templos por la gran pagoda y luego vas Kapoor el pueblo de al lado que es también tan bonito como Katmandú

Voz 11 43:51 el que fuera tan yo

Voz 1679 43:54 el Parque Natural parque sí es es ya muy al sur ya es más selvático no tiene nada que ver con los Himalaya pero merece mucho la pena y luego provocara cara es otro clásico cuanto diez por allí

Voz 1 44:09 pues en torno a tenemos los quince días de rigor sobre todo chica que depende más de ellos

Voz 1679 44:14 tenemos una vuelta cada para los once días efectivos por ahí

Voz 1 44:18 dinos cuál ha luego para pasar unos diitas tres o cuatro en Maldivas de escuadra por tiempo pero bueno

Voz 1679 44:23 sí hombre depende de lo que ajustó el clásico Nepal Katmandú y su valle tocara sitúan yo recomendaría en el camino que va la carretera que va de Katmandú apocado hacia mitad hay un pueblo que no suele parar el turismo clásico esquema van de Ipurua es precioso tiene delitos de estos con encanto Guti Vendée y por no dejéis de de parar allí Easy hacéis ese clásicos pueden quedar cuatro días para ir a es que no está mal tampoco en mala época para ir a Maldivas allí si quiere ese un buen hotel hay uno que se llama velará Chuck debe velar Bella Jara Bella velas perdón velas agrupa con y el azar es un atolón paradisiaco está en South Mail South vale vale tarde veinticinco minutos en en un barco

Voz 1 45:17 de esta sí ya sabéis que

Voz 1679 45:20 de Maldivas a descansar descansar Elena nada no hay nada que hacer que bucear bañarse y tal pero bueno es probable que Carlos

Voz 1826 45:30 es de viaje de noviembre

Voz 1679 45:32 perfecto saber que quererse mucho aquí que ver ese mucho porque si no te quiere mucho cuatro-cinco no no yo más tiempo no recomendaría pero para eso está te lo recomiendo os queda un viaje muy redondo eh

Voz 1 45:45 muchísimas gracias pueda mandar un saludo a chica que no pensamos darle un beso

Voz 1679 45:49 la chica de carros anima te aunque sólo sea porque ese pedazo de género aunque sólo sea por ese pedazo de viaje merezca la pena nos unimos saludo Carlos Carlota décima gracias al día

Voz 53 46:04 digamos que el viaje de novios a Nepal es que Paco nos están preguntando muchos oyentes por ese destino por ese país porque se ha convertido

Voz 1826 46:12 en un destino de viaje especialmente atractivo mira a buen viaje arroba Cadena Ser punto com desde Bruselas nos escribe Jesús que ya nos escucha que sus qué tal buenas tardes hola hola

Voz 1679 46:23 sus interesa tan

Voz 1826 46:25 bien por esa posibilidad no lo tiene del todo claro pero estás barajando la posibilidad de ir de viajar a Nepal Jesús

Voz 26 46:32 este verano tenemos julio y agosto de este primer de quince días dentro de este Prioro para para ir de viaje y estamos pensando en espiral Nuestra idea era pues un poco lo que comentabais Katmandú a sitúan me quita ha intentado hacer senderismo en una zona de la Annapurna si fuera posible pero claro hemos visto que es la época del monzón de algunas personas que han ido pues nos dicen que Titsa no ha hecho recomendable es ir en estas fechas entonces pues quería consultar a Guerra lo que os parecen Che afecta mucho

Voz 1679 47:10 pues mira Jesús haber no iban mal encaminados los comentarios que de hecho es la época de monzón llueve es época de lluvias no quiere decir que no se pueda ir pero bueno ya sabes que va a llover es una lotería igual puede estar tres días seguidos lloviendo que que otros tres que no llueva fíjate que para mí yo estado también en Nepal en esa época bueno bonito los arrozales están verdes e tiene su puntito

Voz 11 47:36 para mí el mayor problema no es que te mojes

Voz 1679 47:38 es que a Nepal se va a ver las montañas y sobre todo si me dices que queréis hacer algún trekking y claro si vas haciendo un trekking por los Annapurna el sitio las nubes te impiden durante todos los días que te es ver los picos nevados pues pierde mucho encanto el trekking ese para ser

Voz 1 47:57 primero

Voz 1679 48:00 es decir la la las cubiertas para el Gobierno seguro porque hay muchas nubes puede que puede que no llueva pero las nubes esta entonces te puedes tirar tres días caminando por el Annapurna dan Innova guerras no no es un buen mes para irse

Voz 1 48:16 también que estén muy embarrado

Voz 1679 48:18 eso sí corra claro los caminos están embarrado pero ya te digo eso es algo que se puede superar el parte de aventura bueno pues no hay tanta gente a cambio de eso se puede hacer para mí el mayor problema es que no se va a ver esos maravillosos paisajes del Himalaya cien por cien porque no los vais

Voz 1826 48:35 porque si no es Nepal que otra alternativa estamos barajando por ahí Jesús

Voz 26 48:39 si quería consultar y recomendar alguna otra opción entonces en Asia que sea mejor para ir en julio y agosto y yo estaba pensando quizá el Lanka o Filipinas pero bueno lo que es lo que merece

Voz 1679 48:53 sí mira en agosto el mejor clima los encontrar en Indonesia en algunas islas como Bali que no hay Monzón curiosamente en el resto del sudeste asiático Tailandia Laos Camboya Filipinas también es Monzón lo que pasa es que allí no va a saber altas montañas yo estuve todo el mes de julio pasado en Laos Camboya Vietnam llovía estaba nula adicto pero fue un viaje encantador porque hay vida son trae la vida allí los arrozales están verdes bueno llueve pero ya te digo el problema es que vas a ver montañas sino las ves el este asiático llueve pero es una parte del encanto y ahí ya no vas a tener ese problema yo me iría antes al sureste asiático a hacer un Laos Camboya Vietnam Tailandia o algo así o sino quieres me quieres asegurar un Bali incide dejarían vale para otra época

Voz 26 49:46 vale muchas gracias gracias

Voz 1826 49:48 nos contarás me abrazó un abrazo mira y ahora que estabas dándole a Jesús esa alternativa que nos situaba ya en el sudeste asiático concretamente hablabas entre las posibilidades de Tailandia Nos escucha en Encarni qué tal buenas tardes

Voz 28 50:04 hola buenas tardes estamos interesados sobre todo en

Voz 1826 50:06 ese en ese destino Tailandia

Voz 28 50:09 diez y olas buena

Voz 1679 50:11 también que quiere saber de Tailandia mira

Voz 28 50:14 a un grupo de amigos en principio bueno era mi familia a los niños pero ya vamos por diez personas

Voz 1679 50:21 es una jeringa

Voz 28 50:24 entonces bueno no en la edad

Voz 15 50:28 diez dieciocho

Voz 28 50:29 esta cincuenta y tanto no tenemos ni idea bueno lo típico no desbancó el norte y Tailandia e dos días al final en Phuket

Voz 1 50:40 Oteiza pero no sabemos exactamente qué es lo imprescindible los les tenemos diez día porque se quita la ida

Voz 1679 50:46 la consigna del día clásico se diez diez para para cuando has dicho claro que fecha de agosto en agosto bueno pues mira te digo en agosto Tailandia tiene dos época de monzones y en verano en agosto el monzón pilla en el mar de la izquierda en andaban en Phuket precisamente a ver yo te diría si Bangkok que hay que verlo es una ciudad interesante moderna pero tiene sus cositas que ver de Bangkok ir allí está ya las ruinas que están ahora es una excursión de un día y otro día podéis hacer una excursión al mercado flotante de Jean Paul hay muchos mercados flotantes y algunos son muy turísticos este de agua es auténtico Estado ochenta kilómetros de Bangkok iban ellos sólo se celebra las tardes y noches de los fines de semana yo te yo diría subir es también hay que ir en avión presupuesto para estar allí unos días en haya playa hay que hacer no puedes ir a Tailandia no haber playa más que que si vais a esa zona de Dama yo más que Phuket que está muy masificado te diría dos playas que están más al sur un poquito más al sur una se llama Ray Lay has Ray Illa otras se llama con tanta cola Fantasy vais a ir dos o tres días a un hotel yo les diría que fueran a una de estas dos hat Ray o con planta ahora también lo digo es época de lluvias en esa zona se puede ir no hay problema pero el agua va a estar la revuelta irá el clima no va a ser igual yo diría siendo hago esto que vayáis al otro mar al de la derecha del Golfo de Tailandia ha ido esta cosa muy es la isla grande que a mí no me gusta podía estar muy masificada pero más arriba hay otras dos islas Kofi Annan

Voz 11 52:30 co Thabo cualquiera de esas dos ilícitas Kofi Annan ICO

Voz 1679 52:36 para pasar dos o tres días en la playa va a hacer mejor tiempo también va a tener aguas transparente palmaditas en lo que es la playa Ivan un viaje de diez días con esos queda muy bien

Voz 1826 52:46 de momento ya somos diez en el grupo veremos de aquí a agosto a ver si resulta todavía más nutrido muchísimas gracias en carne

Voz 1 52:53 a vosotros

Voz 54 52:59 muy grande

Voz 1826 53:04 sigue respondiendo a tus consultas a través de buen viaje arroba Cadena Ser punto com Paco al que saluda desde Colombia Augusto

Voz 7 53:10 bueno Paco cómo estás Cartagena fotógrafo colombiano quería preguntar me imagino que si has estado en va a ser un tu requiere turno ha estado Aranaz qué opinas de agregando a virtud personal para nazis raíz os digo Ganges porque el Tour que que tomé lo lo tienen contemplada quería actual opinión Tucker es un viajero bastante experimental un abrazo y muchas gracias

Voz 1826 53:44 aquí claro estamos hablando de viajes no hay fronteras

Voz 1679 53:46 se Colombia pero Augusto pues si la respuesta es sí categórico no dejes de ir a así a Benarés ya entiendo que el Tour que has contratado es el típico el triángulo de oro que le ama Agra Jaipur y Delhi que está muy bien ves una india muy muy simpática muy diferente ves el Taj Mahal tal pero le falta no le falta la verdadera India le falta esa india de locura de de bueno es que Benarés no tienen es no tiene nada que ninguna otra ciudad del mundo de hecho tiene cuatro cinco mil años de antigüedad la respuesta sí sí fue hace ese Tour pero reserva T2 otro diecisiete por tu cuenta y más si eres fotógrafo a a nazi porque vas a alucinar esa es la verdadera India así que hay que te lo recomiendo encarecidamente lo puedes añadir como un extra te vas tú por tu cuenta que no hay ningún problema con un avión y te vas a animadores

Voz 1826 54:35 veremos tiempo para una consulta más te saluda bárbara

Voz 35 54:39 hola me llamo Bárbara viajo con mi pareja a Cuba vamos diez días quería preguntarte qué diques más recomendaba para ver a parte de La Habana y también si merece la pena cogerse un avión creo que hay que ir en avión hasta Cayo Largo que eviten que es de los más bonitos que ya no recomiendas alguna casas para alojar unos que tenemos pensado ir a a casa para caso de bueno de gente de la isla pues pues perfecto muchas gracias

Voz 1826 55:06 Barbara quiere viajar a Cuba escribió buen viaje arroba Cadena Ser punto com