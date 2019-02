La Ventana (04/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 a las cuatro las tres en Canarias

Voz 0893 01:19 da de nuestra vicesecretaria de Política Social pero estoy convencido de que si no es ya mantendrán una reunión oportuna porque nuestra vocación es escuchar a todos los colectivos o voces autorizadas en nuestro país evidentemente el lo lo lo hacemos desde una convicción de utilidad hacia el servicio público por tanto no hay excepciones en nuestra agenda

Voz 1611 01:40 más de la mitad de la energía producida en enero salió de energías que no contaminan según los datos que acaba de hacer públicos Red Eléctrica informa Judith Arroyo

Voz 0159 01:49 sólo un cuarenta por ciento de la energía producida en España en enero procede de tecnologías que emiten CO2 a la atmósfera en el mes que acaba de terminar los españoles han consumido un tres coma cuatro más de energía que en diciembre de toda la producción el cuarenta por ciento procede de energías renovables y de ese cuarenta por ciento más de la mitad Ceseca una energía que continúa su tendencia al alza por encima de la energía nuclear del carbón subiendo un dos coma siete por ciento respecto al primer semestre de dos mil dieciocho

Voz 1611 02:18 la ministra de Sanidad ha reconocido la labor que realizan todos los profesionales sanitarios de la Atención Primaria en el proceso de diagnóstico y tratamiento del cáncer lo ha hecho coincidiendo con la celebración este lunes del Día Mundial contra el Cáncer Carcedo ha subrayado que este personal ligado al día a día de los pacientes es el que mejor conoce su realidad Illa de sus familias la reina en su discurso como presidenta de honor de la Asociación Española contra el Cáncer ha destacado la importancia de la escucha atenta del respeto a los silencio

Voz 1 02:44 en esta ocasión el asunto que han elegido es el dolor emocional por tanto saldremos de aquí conociendo mejor cómo debe ser esa escucha atenta y sabiendo cómo respetar determinados silencios sin silenciar teniendo más herramientas y conociendo veces detalles de una vulnerabilidad que a veces está oculta cuatro y tres

Voz 1915 03:10 cuatro acusados de espiar a políticos del PP enfrentados con Esperanza Aguirre han señalado la propia presidenta madrileña ya su entonces número dos Ignacio González como los principales responsables la Audiencia Provincial juzga desde hoy el caso después de diez años ningún político se sienta en el banquillo aunque sí declararán como testigos la propia Aguirre Ignacio González y Francisco Granados Ramón González ex abogado de la defensa

Voz 4 03:31 el cabeza de todo esto es Ignacio González y de alguna manera Esperanza Aguirre bueno pues Laguna consentía todo este todo este tema presuntamente evidentemente igual que Granados grabados también sabía perfectamente lo que estaba pasando

Voz 3 03:42 sí bueno no hizo absolutamente nada a pesar de que era

Voz 0313 03:45 a nosotros como como defensa durante

Voz 4 03:48 cinco años presentamos cincuenta ayuna pruebas para plantear realmente quién era el verdadero culpable

Voz 1915 03:54 el paro subió un tres coma tres por ciento en Madrid durante el mes de enero también bajo la afiliación a la Seguridad Social los sindicatos alertan del aumento de la precariedad y la baja calidad del empleo desde el Gobierno de la Comunidad que presume de gestión cuando los datos son positivos ahora acusan de esa situación al Gobierno central escuchamos a Eva

Voz 5 04:09 Pérez de Comisiones Obreras y al presidente Ángel Garrido hay que apostar por modelos productivos y por sectores que generen valor añadido hay que recuperar el papel de la industria los sectores basados en el conocimiento hay que dedicarlo a un empleo de calidad

Voz 0177 04:27 muy de perdiz sigue respondiendo sigue comportándose bien eh en materia de de creación de empleo pero también es verdad que tenemos un Gobierno de la Nación que no creo que que ayuden nada la creación de empleo porque no genera algo fundamental que es estabilidad que es credibilidad en los mercados y que seguridad e posee jurídica hay seguridad política

en cuanto al tiempo hay aviso amarillo en toda la comunidad por temperaturas mínimas de hasta seis grados bajo cero en la sierra durante la madrugada a esta hora tenemos diez en el centro de la capital

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes rendirse es siempre la última opción pero confieso que hace ya bastante tiempo casi por perdida la batalla de la razón frente a las emociones hoy se hace política Sergio culturas hace deporte se compra incluso se vive más con las vísceras que con el cerebro ojo que la mezcla no me parece mal para nada lo que pasa es que me da la impresión que se han invertido las proporciones y así nos va solemos funcionar frecuentemente a golpe de fogonazo de impar estos de de titulares de tuits de velocidad a todo trapo o sea lo contrario de una mínima reflexión estamos regresando o mejor dicho no están conduciendo al mundo tribal yo voy con los míos leo veo yo escucho a los míos me retroalimenta de los míos sí conviene me quiero las mentiras de los míos ya los demás que les vayan dando a grandes rasgos este es un poco el panorama es brocha gorda eh pero a grandes rasgos eh no me negarán que es más o menos así por eso porque hemos perdido una batalla pero no la guerra me parece de mucho mérito e incluso enternecedor que alguien se atreva a reivindicar el pensamiento y el diálogo como elementos de de convivencia pero no de boquilla eh sino como un intento de abrir la ventana nunca mejor dicho la Ventana del debate del análisis y del del contraste de pareceres la discrepancia creo yo al menos se la discrepancia no debería crispar sino enriquecer nos el contexto de los hechos el paisaje amplio donde ocurren sucesos de todo tipo no debería gobiernos sino aportar luz todo esto que les cuento arranca con una frase muy simple pero cargada de munición y tú qué piensas qué piensas por ejemplo sobre la ecología o el feminismo o la inmigración la frase la plantea el diario El País en su nueva campaña hay por eso esta tarde les hablamos desde el centro mismo de su redacción ojalá algún día lleguemos a una nueva fase de esta misma campaña no de El País periódico sino del país España que diga más o menos me interesa lo que piensas respeto lo que piensas aunque no pienses como yo bienvenidos a La Ventana

Voz 0313 09:32 Montserrat Domínguez buenas tardes dos Michael Robinson buenas tardes compañero hola quizá una además de bailar y la música

Voz 1 09:39 puedo conseguirlo hoy en qué momento pensar se convirtió en el mayor acto de rebeldía tú has pensado ahora mismo no tú qué piensas si no tiene mucho atrás claro hay otras hay una parte rebelión y revolución si quieres también en pensar en pensar por uno mismo en discrepar en no estar de acuerdo incluso un rasgo de valentía que es cambiar de opinión es decir cambiar pensabas hasta momento determinado que es un músculo que yo creo estamos ejercitando

Voz 0313 10:09 poco yo la pregunta la formuló haría en términos más o menos en qué momento alguien consiguió que mucha gente pensará que es rancio el poco moderno de pensar que es más fácil ir de impacto a la emoción a lo a lo primero que te viene a la cabeza no que es una fuente segura cien para cometer muchos errores después pero que está más de moda de la nada para sacos cosa no pitó Michael qué piensas de todo esto a ver

Voz 1546 10:32 deje me estoy pensando es algo que curiosamente algo menudo a pensar sí sí sí sí porque al mejor es una gran dice que hay en mí no de ejercer el póquer o contestar porque poquito que viene no curiosamente el el hombre que va casi con mi hija a un día vino a mi casa de estar solo sin la tele instaron pero a mis perros entraba como esta señora que son bien bien bien bien me he sentido muy cómodo ante mí poco lazo que no entraba en la cocina donde estaba mi hija y mi mujer que qué pasa con tu paz décima Mi padre está pensando algo que hago lo hago vamos no no quiero decir que soy muy profundo pero de vez en cuando tenemos que hacer

Voz 0313 11:25 no cesa una persona hutu Montse cuando conocemos a una persona de entrada no Sabas haya con una supuesta o real a lo mejor simpatía no sentir un poquito de bordados Machine como como de entrada no prefieres algo de de piano piano de ir más despacito a mí me ocurre

Voz 3 11:41 el a esa es muy empate rico y tal vez

Voz 0313 11:44 la mano a alguien y tal pero que de repente te ya ya te inunde copia para para un poquito no

Voz 7 11:49 claro porque es más siempre es más seductor en todos los aspectos no hablo de una relación de pareja ningún de que también el ir desvelando poco a poco no ir tanteando el probando huir cruzando la mirada enterando te

Voz 0313 12:02 cómo palpita de cómo siente en otro y cómo piensa vamos a ir desvelando poco a poco algunos de los elementos fundamentales de de las patas más importantes de esta de esta campaña y tú qué piensas del diario El País de su de su fondo incluso filosófico me atrevería decir yo prefería con una pregunta además la planteo a Sonia Ballesteros

Voz 1 12:22 esto exactamente de qué va esto va de comprender y de pensar el mundo pero no de cualquier manera como todos ustedes

Voz 8 12:31 ser uno se pensando docente no parece poca cosa porque es asombroso que siendo una célula el hombre ya construido todas las cosas que construido pero su grandeza es el pensamiento sobre todo el pensamiento libre

Voz 1913 12:44 el pensamiento libre el pensamiento crítico que practicó José Luis Sampedro es el que con tú qué piensas nos animan a practicar desde el país centrando nuestra mirada en esos asuntos que están cambiando el mundo que conocimos

Voz 9 12:57 tema un las migraciones y la noche hasta aquí empezó a amanecer sin llegar sino perdimos en el mar ya pierdes la lista no ves ni delante zonas Alberto había gente en dos personas tres el bien estaban ya no tenía mucha fuerza estaban tu lo mismo pasaba que estaban muerto quince movían con la hipotermia y todo pues el plan de esperar la muerte en el puerto de Almería están los servicios de emergencia ya preparados y ahí les esperaba la policía o naves llevamos pues la publicidad que acoge en el calabozo esta también ha sido un choque muy fuerte para mí Marco siempre

Voz 1913 13:39 sí es la historia de Arona que llegó a España en patera siendo adolescente con ese porqué me acogen así nos invita

Voz 0313 13:46 inflexión tiene paro

Voz 10 13:48 a mí me agarra

Voz 11 13:55 ya llegará el día

Voz 1913 14:03 quemados la ecología del planeta que habitamos amenazados según los expertos

Voz 12 14:08 aquí exigiendo a la comunidad internacional que oiga los las indicaciones científicas que alertan de las terribles consecuencias que alcanzar un incremento de la temperatura global superior a Grady medio necesitamos proteger el futuro

Voz 2 14:23 frenando el cambio climático no que algunos como Trump responden con un no me lo creo

Voz 1913 14:30 tema tres la educación aquí nos lo jugamos todo escuchar siempre ayuda nos acercamos a una conversación en la que tres profesores reflexionan sobre su papel en las aulas y la asignatura que imparten la filosofía

Voz 13 14:43 ser profesor implica tratar la la diversidad que en el aula motivar a estos estudiantes conectar sus intereses reales con con la materia puedes

Voz 14 14:53 aportarles unas herramientas y enseñarles a pensar de otra forma quizás eh a ser críticos hay que preguntarse por qué no interesa o qué intereses hay detrás de que nos enseñe filosofía

Voz 13 15:04 además somos por ejemplo en en Sócrates que inspira los movimientos pacifistas pensemos en Simon de Beauvoir

Voz 1546 15:12 es el feminismo y es el tema cuatro

Voz 15 15:14 un movimiento que está transformando el mundo dicen que es la auténtica revolución que viene que ya está aquí el movimiento que ha dejado de sumar mujeres de toda condición e ideología Ana Botín también se llama feminista

Voz 16 15:31 Ximo hubiera esto usted esta pregunta seis años hubiera dicho que no yo te digo que sí porque al final me he ido dando cuenta que existe discriminación que las mujeres necesitamos ahí

Voz 0313 15:43 queda como conjunto como colectivo ganamos todos

Voz 1913 15:46 los hombres ganan si las mujeres tenemos más responsabilidad y muchos hombres ya se han dado cuenta ahora

Voz 17 15:51 acabar con el terrorismo patriarcal Lee porque basta llegas

Voz 0313 15:55 mujeres y tenemos que salir de este machismo que la sociedad española y al final

Voz 10 16:00 tiene la mujer que coger su papel

Voz 1913 16:02 importante es muy importante el país nos invita a pensar en estos temas ya escuchar leer conocer las opiniones de los que salen de los implicados de los que se preguntan por qué

Voz 18 16:13 porque siempre el porque detrás del buen periodismo que es de lo que hablamos por eso para acabar una frase de Alma Guillermo

Voz 1913 16:21 Prieto Premio Princesa de Asturias de comunes

Voz 18 16:23 nación y humanidades porque contamos las

Voz 19 16:26 historia del mundo todos los días porque dejamos constancia de lo que otros quieren tapar porque somos el antídoto a ese aspecto

Voz 20 16:35 de las redes sociales con su inmediatez y su potenciación de la rabia

Voz 3 16:39 por qué hacemos falta

Voz 21 16:42 necesito un país que sonría necesito un país que se arranque gris que oscurece sus tías un país sin ver echan Izquierda y cuerdas que te han rivales sin Pelé es que vendan en Tele sus tímida aves un país sin Rajoy Rubalcaba Aguirre es donde que hemos a niños sensibles sabiendo que aquí serán libres un país con más libros y menos partidos del siglo Un país peligros no líder está inservibles según país sin desahucios mentiras y estafas tómese hace

Voz 2 17:07 de todos los credos los gays

Voz 6 17:10 que no se atraganta que aguanta sin peros de justicia sea igual para obreros que para la Infanta

Voz 21 17:15 en un país que levanta su voz y que que se agita inocula haya en cada batalla contagie le quita Panis hecho que golpee su peso yo

Voz 2 17:23 de hecho sin miedos los otros a fuerza que tenga país que ese informe no se conforma con un bastón de trabajo acabé el doble llenar la despensa no sea una propuesta mejora que nos roban ocho oralmente

Voz 0313 17:51 tener un país con esta lista de atributos algunos los tenemos aunque a veces no lo recordemos en unos hemos cuenta o no lo pongamos en valor en cualquier caso de las de las cuatro patas fundamentales de esta idea que tomarte El país inmigración educación ecología feminismo cuál sería a cual podríamos encontrar como hilo conductor como como como nexo de unión para para sacarlo todo adelante pues yo creo que el diálogo el diálogo sin ninguna duda que es una palabra extremadamente manoseada pero que sigue teniendo un valor en mi opinión absolutamente de

Voz 3 18:21 sí sí voy y fundamental eh

Voz 0313 18:23 en esta campaña para aportar luz a todos estos asuntos el país ha empezado a publicar una serie de entrevistas que realizan distintos periodistas de de la casa con personajes que tienen algo importante e interesante que decir sobre estos asuntos en una de esas entrevistas Montse Domínguez charlará bueno lo ha hecho ya porque está grabado faltar Nuno entre publicarlo cerrará con nuestro invitado esta tarde que es Joselito claro José Lázaro es codirector del Instituto deliberar y es también profesor de Humanidades Médicas de la Universidad Autónoma de Madrid José Lázaro buenas tardes muy buenas en La Ventana pero quedémonos con lo primero el el el título el nombre del Instituto no debe ser casual deliberar es lo mismo que que debatir que dialogar que conversar que entrevistar voy matices camino matiza

Voz 3 19:02 otra hay muchísimos matices yo diría que muy interesantes a deliberar Inti debatir se utilizan en la lengua cotidiana lo usamos todos todos los días como si fueran sinónimos pero si nos ponemos rigurosos desde el punto de vista conceptual terminológicos son cosas completamente opuestas de debatir viene de un verbo batir batir combatir pelear significa enfrentarme al otro para imponer mis ideas sobre la suya tras deliberar tiene la etimología muy compleja pero viene de un concepto que son las asambleas de la antigua Grecia en que los hombres ricos y libres ni los esclavos de las mujeres naturalmente se reunían para intercambiar puntos de vista sobre problemas complejos a intentar a resolverlos entre trozos por eso nosotros decimos debatir es enfrentar ideologías deliberar intercambiar ideas en un debate gana el que impone las ideas que traía en una deliberación gana el que cambia de ideas enriquece asimismo con los que traía Lotto

Voz 0313 20:07 todo el Instituto de liberar bueno el proyecto nace por así decirlo ocurre porque uf es la génesis

Voz 3 20:13 aplicada esta diferencia conceptual entre deliberar y debatir el que la desarrollado en España es el profesor Diego Gracia que es la persona que ha introducido la ética y que representa un poco la gran figura internacional que tenemos ética es el sucesor de la cátedra de la Entralgo de Instituto Javier Zubiri lo ha desarrollado para aplicarlo precisamente a los problemas médicos muy complejos en los cuál es la manera de resolverlo es una sesión clínica en la que cada experto aporta un punto de vista pero no para triunfar sobre los demás sino para intentar entre todos los a ver un diagnóstico que es muy difícil de resolver entonces la idea de Diego Gracia que es elaborada filosóficamente a nosotros nos llevó a un grupo de amigos a pensar en la posibilidad de a adaptar la a medios de comunicación revistas a otro tipo de difusión es

Voz 0313 21:08 puede amigos sirve Ése es el núcleo

Voz 3 21:10 no no sé un grupo de amigos amplio que ahora ya somos casi cien personas entre unos y otros que alrededor de esta idea pues empezamos a reunirnos unos podían dedicarle tiempo otros aportaban dinero en forma de cuotas otros textos es una típica iniciativas de la Fundación de de una de la sociedad civil sea no procedente de una empresa miré una institución pública ahora se va a constituir como Fundació pero realmente es una cosa puesta en marcha por un grupo de amigos que haciendo diferentes aportaciones pues acabamos creando una página web una colección de libros y un ciclo de encuentros públicos con esta idea

Voz 0313 21:50 por cerrar la definición voy contigo Montse y contigo Michael por cerrar la definición y alguna duda el el la filosofía de este instituto deliberar sería todo lo contrario a sí podemos resolver hasta hostias para que hablar

Voz 3 22:02 los sería justo lo contrario no y hasta cierto punto añadiendo le añadiéndole un matiz que es que si la deliberación y el debate son dos formas supuestos de diálogo hay que tener en cuenta que es muy peligrosa esa idea de que todos resuelven dialogando de que hay que dialogar con todo el mundo ID que el diálogo lo resuelve todo es mentira es decir hay por lo menos cuatro tipos de personas con las que no se pueden irse debería lo que son los violentos los fanáticos los manipuladores y los chiflados por diferentes razones quedan bastantes quedan todos los que según decía al principio no han renuncie

Voz 1 22:43 para razonar frente a la

Voz 3 22:46 borrachera emocional que nos invade y son bastantes

Voz 7 22:49 habría que decir profesor Lázaro que éste lo que hacéis en este grupo de liberar es lo que de alguna manera se hace en tantos pueblos tantas plazas de este país

Voz 19 23:02 jugando al dominó tomando algo con unos eh con uno

Voz 7 23:06 los amigos en esos esas pequeñas iniciativas en la vida cotidiana porque aunque a veces nos quejamos y nuestro trabajo está quejarnos y subrayar aquello que no funciona lo cierto es que en este país se habla mucho se discuten mucho se delibera o ese debate o sencillamente la gente en un en un bar ya no sólo a través de las redes sociales en el cara a cara la gente discute nadie pide el carné del otro a la hora de sentarse a tomar para tomar un café

Voz 1546 23:34 sí pero pienso que hay que sea

Voz 7 23:37 de alguna forma alimentarlo Michael es que esto fue una de las cosas que te gustó también de este país

Voz 1546 23:43 pues sí efectivamente sí sí es cierto también la sobremesa Aitán no sé qué los pensadores no es que yo conocí un día Magno escaso desde actual campeón del mundo el ajedrez él piensa constantemente y viendo problemas pero pensando pensando pero in como atrapar el la el contrincante digamos no conozco gente como Bielsa los entrados supo que están constantemente pensando cómo ganar conozco bastantes políticos que están pensando en cómo impone su razón y luego no le conocí pero unos hombres que quizás más importantes de mi vida ha sido Nelson Mandela que buscaba un consenso no necesariamente ganar su que

Voz 3 24:24 Aznar fue llegar a un consenso

Voz 1546 24:27 estamos en un en un mundo cuando pensamos que buscar consenso es es de campeonatos buscar consenso que fracasaba signo de debilidad Lorna Patti no obstante si bien todo eso a mí me ha gustado muchísimo de lo que debatir y lo que es parar no la rapidez

Voz 7 24:49 en dos mil diecinueve

Voz 1546 24:52 encuentro personas que sin querer decir pues no

Voz 7 24:55 sé yo pienso todo lo sé que explicase casi sin Pepín Rincón yo creo esto qué te parece pero ahí está el problema es que bueno cuando al principio Montse decía me interesa lo que piensas aunque no pienses como yo

Voz 3 25:09 estaba haciendo un planteamiento deliberativo que es

Voz 7 25:12 muy peligroso muy doloroso

Voz 3 25:14 que llegara eso realmente llegar a una deliberación en una discusión puede es es el ideal pero no es nada fácil porque lo que nos pide el cuerpo a todos no es deliberar es debatir lo que a todos nos gusta no es que nos hagan ver que estábamos equivocados es que nos digan lo listos que somos Il la razón que tenemos entonces se trata de luchar contra nosotros mismos para ser capaces de enriquecer nos con ideas que van contra lo que previamente pensábamos eso duele por otro lado el pensamiento es lo contrario en la creencia porque el pensar es cambiar de ideas creer es congelar las ideas para que no puedan cambiar entonces cuando uno se pone realmente a pensar no sabe adónde va a ir a por porque el pensamiento no se controla es decir a nuevos lleva donde él quiere no no no no sirve a nuestros intereses siempre que alguien defiende un interés cuando dos forofos de dos partir de los equipos de fútbol

Voz 0313 26:17 a vosotros os también está claro no están

Voz 3 26:19 deliberando cada uno defienda suyo dos vendedores de coches no van a deliberar van a intentar vender el suyo dos dirigentes políticos no delibera cada uno expone sus argumentos preestablecidos por eso es tan aburrido escuchar entrevistas públicas con políticos yo cuando empecé a uno cambio inmediatamente emisoras

Voz 1546 26:38 en La Ventana hacemos normalmente suelen hacer buena la matemática tiene algo que ver esto porque yo me acuerdo una vez ha con mi productor del diez después a un señor mixta preguntando algo y se preguntaba yo he estado a punto de contestarle volvió con su dispuesta no me dejaban que sin aunque no les decía oye colega dice es que todo matemáticamente vas muy mal fue un poquito ves dos orejas un solo Boca sin embargo Abbas el doble que Kutxa Totti liberación supongo que aquí escuchar casi el doble que uno habla no claro

Voz 3 27:16 hay un ejemplo muy claro que tú Michael lo has un poco apuntado antes que es el el el para el Parlamento el Congreso diputados es el lugar donde supuestamente habría que deliberar ahí se delibera jamás una apetecía Fernando Savater yo empecé a tomarme en serio en el Congreso diputados el día que un diputado en Liga a otro del partido contrario eso que usted dicho está muy bien pensado yo no me había dado cuenta voy a votar lo que usted eso es inimaginable porque porque ahí no hay deliberación y hay pensamiento hay un señor que levanta la mano y todos los demás votar

Voz 1546 27:46 lo que lo ha ido no

Voz 0313 27:49 vivo en ese sentido que acuden al Congreso durante los últimos tiempos es la frase de aquel diputado de de Podemos que le reconoció a un parlamentario del Partido Popular que ser retirada nunca pensaría que diría hecho pero eso es una gran persona Khedira gran

Voz 1 28:02 te has planteado la diferencia

Voz 7 28:05 cuando alguien empieza a explicar lo que lo que creo piensa de diferencia entre decir yo creo yo pienso más pero me parece

Voz 0313 28:11 yo creímos suena el yo que ayer reeligió ayer

Voz 7 28:14 leísmo se acaba convirtiendo te eso sí

Voz 0313 28:16 yo queréis nuevos es el germen de la esté

Voz 3 28:20 vendiendo lo que tú crees en vez de

Voz 7 28:21 en qué estás pensando si es que eso es

Voz 3 28:24 una cosa bastante básica sea yo en ese sentido entiendo que hay conocimientos objetivos que son los que proceden de la matemática de la geometría del método científico hay ideas que se pueden a sonar y son fruto el pensamiento y creencias en las cuales no hay razonamiento posible porque son afirmaciones que ni tienen una base experimental ni argumental y además están cargadas de emoción y son intocables en ese sentido es completamente absurdo la vieja idea religiosa

Voz 7 28:54 diálogo entre la fe y la razón no hay nada que dialogar es imposible la fe no puede dialogar por definición porque así que hablar Garay pensará instruiría automáticamente como introducimos dentro del del debate de la del deliberación pública el concepto de la ofensa porque ahora estamos viendo una serie de freno a lo que es un debate una discusión amplia que puede jugar con la ironía con el humor pero también con la transgresión y que posiblemente sea también una herramienta interesante para sacarnos del fuera de nuestro ámbito cuando de repente todos y eso Fendi alguien se puede sentir ofendido a alguien se puede dar por aludido y acabamos censurando el propio lenguaje y la propia discusión pública debate público flaco favor nos estamos haciendo

Voz 3 29:37 totalmente vamos yo en ese sentido yo soy bastante radical yo que pienso que la ofensa el miedo a ofender no debe ser un límite para la libertad de expresión el que ofenda Si a mí me ofende algo que alguien dice yo lo que haré será argumentar contra lo que él ha dicho y demostrar que no tiene razón si lo que él dice una difamación Le denuncia haré pero eso está el Código Penal pero la ofensa es tan ahora mismo tan absurda y tan inútil como la censura los últimos intentos que ha habido descensos las revistas o libros son Inter los altísimos acordaros repele que era la revista el jueves cuando intentaron secuestrarla por una portada y el resultado fue que el lugar de conocer la portada sus lectores habituales de la vimos todos los es el libro de Carretero Fariña presenta una denuncia a un señor por alusiones está a unos meses secuestrados el juez dice que no hay nada delictivo libro vuelve a salir a la calle y vende no sé cuántas edición

Voz 0313 30:35 es hacer llegan a un Ondas al mismo

Voz 3 30:38 el el la ofensa y la censura se vuelven contra el que intenta utilizarla desde luego no creo que no ofender sea una forma sana y de comportarse en el sentido de que es mucho mejor dejar que todo los chiflados los groseros hablen desacreditan a sí mismos su señor dice que Franco fue un santo varón ir el Holocausto no existió pues basta con darle cuatro datos para dejarle de completamente aniquilado pero eso es mucho mejor que prohibirle Sacyr

Voz 0313 31:16 no efectivamente convertirlo en un héroe efectivamente

Voz 3 31:19 sí

Voz 0313 31:20 profesor de invito que se quede con nosotros porque vamos a seguir dialogando pensando

Voz 23 31:55 cabe

Voz 20 32:00 el placer de escuchar

Voz 24 32:07 por dificultades en el último momento para adquirir billetes con llegue a Barcelona a media noche en un tren distinto del que había anunciado un nombre esperaban

Voz 1 32:17 era la primera vez que viajaba sola pero no estaba asustada

Voz 25 32:21 por el contrario me parecía una aventura hable y excitante aquella profunda libertad en la sangre después del viaje largo y cansado

Voz 29 36:47 por estas calles Galatto no ampare la tierra lo que se a la APS sí sí vale Piero está está cada vez más

Voz 1546 37:41 ah ya

Voz 0313 37:44 faltan veintitrés minutos para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana que les hablamos desde el diario El País estamos en el corazón mismo de la de la redacción estamos aquí para a hablar de una campaña con un eslogan muy sugerente que si tú qué piensas y lo estamos haciendo con Montse Domínguez con Michael Robinson con José Lázaro codirector del Instituto de liberar al que creo que vamos a poner a prueba con el tema que hoy va a plantear Isaías Lafuente como polémica Isaías buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0827 38:11 mira hablando de pensar llevo toda la mañana pensando en la declaración institucional del presidente de Gobierno Pedro Sánchez ha comunicado oficialmente que el Gobierno de España reconoce a Juan Why do como presidente encargado de Venecia

Voz 1 38:23 vela el encargo ha quedado claro convocó

Voz 0827 38:26 por elecciones libres democráticas con garantías y sin exclusiones siendo noble esta encomienda inversamente proporcional a lo innoble del régimen de Maduro quedan dudas sobre la legitimidad de ese encargo externo sin el paraguas de la ONU que debería canalizar ese delicadísimo derecho a la injerencia por necesaria que ésta sea y quedan dudas también sobre la capacidad que tiene el encargado para cumplir dado que el aparato del Estado sigue todavía en manos de Maduro porque una solución así parecería viable en un escenario de vacío de poder pero qué sucede en un país con dos presidentes que pasas inmaduros en Roca como sería posible que Guarido organizase esos comicios sobre todo cuál es el plan B si lo hay la paciente espera hasta que el presionados Se aparte por su cuenta el uso de la fuerza a través de una intervención militar que Trump ya anunciado en la CBS que es una opción que está encima de la mesa un país que se está armando como dijo ayer en Salvados maduro y qué hacemos frente a las potencias que siguen apoyando en estos momentos al presidente Maduro bueno en fin Venezuela espera desde hace tiempo respuestas Joyce en acumulan preguntas que nos dan que pensar

Voz 0313 39:39 profesor ha dicho que íbamos a ponerle a prueba hace unos días en cuando empezó a entrar en lo él lo más duro el conflicto del taxi de Madrid que todavía continúa de vamos a un experto en mediación un experto internacional que están un montón de países a ver qué se podía hacer en ese conflicto en concreto que esto podía poner sobre la mesa para encapsulado los términos del debate porque en el conflicto el taxi entran entran cosas muy distintas en este que es aún muchísimo más complicado el concepto de liberar qué papel debería jugar qué papel debería jugar ya lo sabemos pero qué manera ahí de que pueda ser introducida

Voz 1 40:09 no

Voz 3 40:11 yo creo que difícilmente ya todos los intentos que se han hecho para establecer un diálogo ya durante años Zapatero se ha dedicado es hoy mucho más ha fracasado porque no hay ninguna actitud deliberativa en por lo menos en Maduro ahí es el típico caso en el cual no hay posibilidad de liberación porque lo que hay son dos posturas enfrentadas cada una de ellas con unos intereses muy concretos que no pretenden aprender

Voz 7 40:44 de la otra sino imponer su objetivo

Voz 3 40:47 unos podemos estar a favor de una otros de otra evidentemente y ahora mismo parece que ha habido que ya son muy pocos los que podrían simpatizar o apoyar el planteamiento de Nicolás Maduro porque se ha visto ha acabado viendo todo el mundo lo que muchos ya hace tiempo que hemos visto que que esa dictadura como cualquier otra acaba produciendo la miseria de las masas la opresión el enriquecimiento de un pequeño grupo de la élite del país y nada más que eso es decir la es muy curioso porque la democracia podríamos decir que es el sistema político que intenta llevar a la práctica la deliberación puesto que la democracia permite que es Express en diferentes opiniones que ese contraste en que se vote que es que sea Live mientras que los regímenes dictatoriales es todo lo contrario hay una sola voz que ordena y manda nadie puede salirse de ahí y al que sí salgas le aplica la pena de muerte hola que a lo largo de la historia el concepto de democracia sólo existe en los últimos siglos la la la humanidad ha vivido en las ideologías monolítica tras el autoritarismo y la deliberación es un concepto que lo elabora eh Aristóteles que desaparece prácticamente con él y que no se recupera hasta los últimas fases de la historia europea en ese sentido la democracia liberal es un maravilloso milagro Europa construido en los últimos trescientos años Europa y Estados Unidos pero que históricamente es algo reciente insólito

Voz 0313 42:26 en ellas ellos puesto el dedo en la llaga cuando decía que seguro que alguien tiene alguno eh yo quiero pensar de un plan B pero cuál es el problema yo creo pero cuál es el plan B

Voz 7 42:34 yo creo que no hay un plan B Francino pero pero lo que sí hay es el convencimiento de que las citó acción no puede continuar como está claro nosotros pedimos soluciones pedimos un camino una hoja de ruta y ahora que ahora ese reconoce un presidente que no ejerce como presidente boca jurados un cargo en la calle bueno tenemos a que construirlo entre todos porque lo que es verdad es que la democracia en Venezuela ha ido permitiendo su sentido esos significado y ayer escuchando a Maduro con con Jordi Évole que por cierto que gran ocasión de escuchar a Maduro no es fácil y estaba muy bien escuchar al presidente Maduro eso eso que hablabas de Jose de desenmascarar a ese cuando habla de lo que está haciendo al pueblo no dos millones bueno eso suena menos es solamente una amenaza abierta demuestra hasta qué punto se pervierte la democracia cuando quiénes la teóricamente están ocupando los cargos que en la en otorgar uno no son capaces de

Voz 1546 43:33 bueno yo tengo un plan B a ver mandar Jordi hablar con Guaro no entonces sí sí podemos ver a través de los ojos de dicho Polly al mejor se desempatar no obstante parece que el mundo entero está rizando a Venezuela a estado su prolongado por otro lado hay algunos que dice que no porque el otro también quiere asaltar Rusia y China mismo parece que que hay un especies tiré afloja con una parte muy importante de de América Latina no en el mundo y estamos viendo como todos los buitres de distintos de colores digamos están sobrevolando encima de Venezuela y no hay un puntos de todo el mundo está arrojado a un lugar mucho más peligroso que ayer no entonces tienes la Rusia y China intentando por su parte Europa otro par de entre medio pueblo venezolano que realmente no sabe qué es

Voz 0827 44:35 el problema el problema es que cuando que amenaza

Voz 1 44:37 estás no cumple es la amenaza

Voz 0827 44:40 fortalece es al que presuntamente está de lo al que presuntamente debería de salir no entonces a mí me parece peligroso que haya un plan B pasó en Irak que se supo muy bien cómo entrar pero después la salida fue mucho más complicada los casos son totalmente distintos por supuesto en el tiempo en el lugar en la materia de la que estamos hablando pero pero yo creo que cuando se da un paso así el plan B debería estar contemplado

Voz 7 45:03 ya el plan B que en lo que no es que vive quién diría que es un y la oposición venezolana está en Condi acciones hay ninguna potencia extranjera desde luego Estados Unidos ya le gustaría pero no lo va a hacer no lo debe hacer Europa puede colaborar Icon formar y ayudar pero tampoco es Europa quien tenga que marcar cuál es ese plan B o esa hoja de ruta

Voz 1546 45:24 bueno ya ha marcado lo que se debería hacer ni más ni menos bueno él me Mejri hable de claro ideales porque sí

Voz 7 45:29 actualmente más lo que ha planteado es ante la parálisis del país con instituciones dobladas y con con la sangría que está provocando de gente que se va porque no puede sobrevivir con los hospitales con las agujas delgadas la falta de minutos bueno frente a frente que bueno pues hay que intentar hacer algo y una de esas cosas es forzar a que haya unas elecciones

Voz 0827 45:51 además tribus le ha dicho usted no es presidente al señor maduro esto ya se lo ha dicho

Voz 7 45:55 no de dicho que hay un presidente encargado haya encargado de gestionar unas unas elecciones Isaías si es que no es fácil que se hubieran una fórmula podemos sacar defectos que los hay a millones en todas las posibles salidas pero que la situación sobre todo para los venezolanos era insostenible es sostenible en el drama es que luego nos podemos sí pero si dejamos pasar más tiempo luego nos preguntaremos por qué no hicimos nada

Voz 1546 46:23 es curioso el la trampa como como puede el pensar pensar en algo cuando su lema es el que fue es cuando tú tienes un pequeño país más todos los el mundo que dice que los casi segundo y Losert

Voz 0313 46:40 lo su interés es el petróleo son América Ferrera también vamos sin ninguna duda el otro yo lo contaba una empresa de refino norteamericano pues claro que hay

Voz 7 46:46 pero yo no soy ni Estados Unidos tiene toda la culpa de lo que pase no Estados Unidos va a determinar qué es lo que

Voz 0313 46:52 pasa en absoluto por cierto estamos en el diario El País dejando a contar una cosa los oyentes porque a menudo el tenemos la sensación incluso a veces el convencimiento de que el nuevo mundo de de las redes sociales de la comunicación etcétera etcétera prima siempre lo anecdótico por encima de lo importante aquí el corazón mismo de esta redacción hay una especie de ese dos desde donde se controla la entrada de salida de noticias de información y tal hay una pantalla que marca como un ránking algo parecido a lo de Al a la pantalla de la bolsa para entendernos porque hay cotizan las informaciones y ahora mismo tiene una parte inquietante el tema porque mire el tiempo exacto de permanencia de lectura en cada noticia el número de impactos de gente que sigue un determinado tema ahora mismo o hace un ratito antes de sentarnos aquí en esta mesa las noticias de Venezuela lideraban además con diferencia el el terminemos el termómetro del interés de de los ciudadanos no igual que el Brexit de contaban que ha pasado también en en alguno de los últimos días con los debates en el Parlamento yo eso no por tanto cuando se proclama tan alegremente que la gente

Voz 3 47:54 a la gente en general esta solo pueblo chorrada

Voz 0313 47:57 Teresa en las historias de gatos y tal no es exactamente un día más Francino quiere decir ahora tenemos este instrumento hace así es exactamente así no del todo eh sea cuidado eh

Voz 0827 48:07 pero que yo lo que digo es que antes antes no teníamos esa herramienta pero estoy convencido de que cuando los periódicos publicaban horóscopo si que esquelas pues lo más visto seguramente serían los copos y las esquelas no eso no significa que que no importa Se también lo otro

Voz 0313 48:21 lo que estaba en la primera planas venga ahora la oferta están tan multiplicado por tanto que es que no tiene punto de comparación profesor

Voz 3 48:28 bueno a mí me dicen que que me gusta mucho meterse en charcos que con un poco de cuidado pero no consiguen convencer Live es decir en Venezuela hay un tremendo conflicto de intereses entre dos bandos isla consecuencias de ese conflicto lo ha dicho Mike Kelley también Montse es la miseria a la que lleva ya años sometido el pueblo venezolano ese conflicto sea complicado hasta convertirse en un conflicto internacional en el cual se han creado nada menos que dos bandos donde por un lado están se China por otro lado está Estados Unidos y Europa

Voz 7 49:02 eh aparte

Voz 3 49:04 eh no no yo no quiero frivolizar ni quitarle importancia al tema pero lo que tú dices de los índices de audiencia yo tengo la impresión de que sólo hay dos cosas que realmente levantan el entusiasmo de la audiencia que es quién se acuesta con quién y quién se pelea con quién quién desea quién y quién día quién es decir el por qué tanta pasión por quién va a dejar de ser ministro quién le va a sustituir cuál va a ser el líder que va a caer y cuál es el que va a venir cuál de los dos que se enfrentan a las elecciones gana igual pierde los partidos de fútbol los nuestros y los otros es decir hay algo simbólico en ese tipo de enfrentamientos que remite probablemente a los dos grandes arquetipos críticos del placer de la caja Hibramer ir que nos identificamos eminentemente con ello tomamos partido y lo vivimos con una gran emoción porque o ganamos o perdemos

Voz 1546 49:56 a Algarra

Voz 3 49:59 sí pero es una guerra es decir los programas de más éxito en la radio la televisión los programas de cotilleos de famosos

Voz 0313 50:05 tele todo esos sexo ir

Voz 3 50:08 leas pero detrás de eso hay algo muy profundo

Voz 0313 50:11 no sé si lo de la radio de vagos en poco más poco

Voz 3 50:14 vais veo el foco en boca de América eso está un poco más el nivel de calidad

Voz 0313 50:19 en el mundo del fútbol a ver pregunta fútbol cultura se pueden relacionar pueden convivir pueden mezclar incluso pueden hacer proyectos juntos la respuesta es sí iba dentro Tura la música la música que tiene un papel evocador para muchísimas cosas Michael no te voy a preguntar tú qué piensas sino Itu que sientes con lo siguiente que vaya a plantear es una canción es una canción

Voz 1 50:43 que ha devenido en todo un himno haberse lo reconoces

Voz 30 50:57 Hay muy muy

Voz 0313 51:41 día de expresión de gallina de piel cual utilizaría esto en este momento

Voz 1546 51:46 bueno yo creo que esa grabación lo reconocen es verdad

Voz 0313 51:50 a la canción la canción como tal y el himno eh

Voz 1546 51:52 sí es que es la primera canción si puedo llamar el nacional canción pongo denuncia ante esta letra toda la de la primer verso de la reina Isabel y una tuvo color que lo cantó en Uruguay no venda ir a Liverpool adoptó en los años sesenta y uno cincuenta y ocho cincuenta sesenta Pray que es la última canción porque yo me quedo cuando fue fin siempre cantamos los calzoncillos Beatles trece traemos una canción and the Study era lo pues mira era tan emocionante Ipar mis tan importante Hypo que yo te idilio yo cantaba detrás de un nuevo Colón a esos futbolistas vestido de rojo pregonando Mi amor para ellos son NIE nunca se imaginaba de verdad que alquiló cantería eso eludía a mí porque que escáneres solo eso incapaz de escucharlo sin sentir muchísima emoción

Voz 0313 53:00 música cultura y fútbol Corner Corner Conca es un festival que una estos dos mundos aparentemente que circulan por por caminos seiscientos y arranca esta misma tarde en el Teatro Principal de San Sebastián Michael Robinson estará el próximo miércoles pero esto arranca hoy con un derbi con un derbi una conversación de leyendas que son Arconada e Iribar saludamos al director de la Fundación de la Real Sociedad que se asoma a la ventana a ir ahora buenas tardes arratsalde on muy buenas tardes qué tal Andoni mono habéis invitaba a Michael también hoy ya sabes algo que te pones

Voz 31 53:37 hombre con nosotros es un honor y es una gozada contar con Michael no ganas porque creemos que que la mirada que aporta Michael en su programa que tiene y lo que nosotros llamamos el espíritu conde Arnau porque al final lo que nosotros pretendemos con este coro este festival es reivindicar también desde el fútbol que hay otro discurso que hay otra perspectiva que haya otra mirada más allá de los fichajes del bar del penalti de no penalti y eso está bien y que Ike y que por supuesto no nos vayamos no detallamos nada de él pero de fútbol también se puede el fútbol se pueden ver con otras gafas contrariada y esa mirada que plantea muchas veces Michael Robinson supo va más hacia el fútbol es el deporte es una mirada que que que entronca perfectamente con au con Colomo como decía yo con lo que es el espíritu de no queremos romper barreras queremos hay Car que la cultura pero el fútbol que el fútbol es materia de cultura que fútbol es fuente de inspiración de Cultura fuente de reflexión de Cultura fuente de de de de de como decíamos de de inspiración y por lo tanto pues bueno la verdad es que él lo sabe la expectación que ha creado la llegada de Michael Robinson y su programa el miércoles aquí a unos pies es increíble

Voz 0313 54:50 hace vigilo como título de los derbis no acaba nunca