La Ventana (04/02/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

cinco las cuatro en Canarias crisis en Venezuela con varios titulares a esta hora reunión del llamado Grupo de Lima en el que Canadá ha anunciado que va a destinar cincuenta y tres millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela Maduro ha pedido por carta al Papa que facilite un proceso de diálogo en el país Guarido ha agradecido el apoyo de Europa al mes en siete países le han reconocido entre ellos España la ONU ha asegurado que no se va a sumar a ninguna de las iniciativas lanzadas por distintos países en estos últimos días optarán ha dicho su secretario general por mantener su propia propuesta volvemos a lo que se ha dicho en la única reunión que está ahora mismo en marcha íbamos a escuchar al primer ministro canadiense Justine

Voz 1403 00:43 hoy Canadá anuncia cincuenta y tres millones de dólares para tratar las necesidades más importantes de los venezolanos incluyendo a los casi tres millones de refugiados la mayor parte de los fondos irán a los países vecinos socios confiables para que puedan ayudar a Venezuela y a los venezolanos

Voz 1454 01:04 suele la CEOE pide estabilidad política institucional inseguridad jurídica para consolidar las decisiones de inversión y seguir avanzando en el proceso de recuperación y de creación de empleo la valoración de la patronal a través de un comunicado después de conocer los datos del paro publicados esta mañana por el Ministerio de Trabajo y que reflejan un aumento del desempleo que roza las ochenta y tres mil quinientas personas la COE recuerda que enero es un mes tradicionalmente difícil por los efectos del fin de la campaña navideña escuchamos también los argumentos de los sindicatos Mari Carmen Barrera UGT Lola Santillana Comisiones Obreras

Voz 2 01:36 el empleo que se crea sigue siendo muy precario ya que sólo un seis

Voz 1454 01:39 Emma ha vendido por ciento de los contrato firmado

Voz 2 01:42 son indefinido a tiempo completo lo que

Voz 3 01:44 tiene que hacer es una mayor inversión en sectores y apostar por sectores en lo que es la creación de empleo que se haga sea con condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras

Voz 1454 01:56 libertad con cargos para la mujer que robó ayer un bebé de un hospital de Guadalajara haciéndose pasar por pediatra informa Ana Rodríguez

Voz 4 02:03 así lo ha decretado el juzgado número uno de Guadalajara tras prestar declaración ante la titular del juzgado a la detenida de cuarenta y siete años vecina de Cabanillas del Campo Se le imputa los presuntos delitos de detención ilegal por el rapto del bebé de usurpación de funciones públicas por hacerse pasar por personal médico además han establecido medidas cautelares como la prohibición de salir de la provincia de Guadalajara ir a acudir al hospital de esta ciudad se le obliga también a comparecer ante el juzgado una vez por la semana el mismo día del rapto con apenas tres horas de diferencia a esta mujer que tenía niños su casa fue detenida el menor fue inmediatamente entregado a sus padres

Voz 5 02:39 semana se juega la ida de semifinales de Copa del Rey el miércoles Barça Real Madrid y el jueves Betis Valencia para el clásico del miércoles son seria duda Messi en el conjunto catalán hoy nos han entrenado con el grupo y habrá que ver si llegan al en cuanto voy para hoy termina la jornada veintidós de Liga Santander con el derbi madrileño por la permanencia Rayo Vallecano Leganés ambos con veintitrés puntos por gol verás el Leganés fuera el descenso el Rayo

cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1454 03:07 en media hora comienza en la Consejería de Transportes una nueva reunión entre la Consejería y los representantes del sector del taxi los taxistas que llevan ya quince días en huelga critican la actitud de la Comunidad de Madrid a la que acusan de pasividad y de falta de interés por resolver el conflicto escuchamos a Julio Sanz presidente de la Federación Profesional del Taxi a Rosalía Gonzalo consejera de Transportes

Voz 6 03:27 solución pasa que de una regulación de los médicos de arrendamiento con conductor para que dejen de hacer de taxi sólamente te dimos una regulación ordenada que garantice el servicio Iker

Voz 7 03:38 nosotros nos vamos a hacer lo que ha hecho Cataluña

Voz 8 03:41 que es echar a miles de trabajadores el poder tener un trabajo digno y dar un servicio público en este caso y por tanto será una reunión en la que no puede haber otra

Voz 7 03:50 cosa más que de decisiones que

Voz 8 03:53 están en positivo el sector del taxi la audiencia

Voz 1454 03:55 nominal de Madrid ha condenado a catorce años de prisión al autor del asesinato de un policía municipal los hechos ocurrieron en agosto de dos mil diecisiete cuando el condenado asestó varias puñaladas a la gente en un bar de la capital Alfonso Ojea

Voz 0089 04:07 le atacó por la espalda y sin posibilidad de que la víctima pudiera defenderse una profunda puñalada en el cuello acabó con la vida de este agente casi de forma fulminante ahora los magistrados de la Audiencia Provincial condenan a Manuel Cruz a catorce años de prisión por asesinato con las circunstancias atenuantes de confesión alteración psíquica e intoxicación por drogas y alcohol la fiscalía había solicitado durante la vista oral una pena de diecinueve años el ya condenado era una persona conflictiva en el barrio de Vicálvaro donde se produjeron los hechos muchos vecinos de hecho intentaba no cruzarse por la calle con este individuo la víctima no pudo evitar el ataque en el bar donde estaba

y una cosa más la justicia ha desestimado la demanda de los padres del Instituto San Fernando en las tablas que se oponían al traslado de menos de menores no acompañados a su complejo educativo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza esos argumentos asegura que las medidas cautelares no estaban justificadas es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 1403 06:29 tras la Junta de Extremadura Diputación Provincial de Cáceres Ayuntamiento de Plasencia en Iberdrola

Voz 20 09:32 hay quienes dicen que está mal hay quienes defienden que está bien

Voz 7 09:37 hay quien piensa que entre el blanco y el negro hay muchos grises

Voz 21 09:43 qué piensa del país

Voz 1 09:50 la patria una marca yo no veo rojos y azules sobre españoles el flanco y expositivas el vino más caro lo haré ya exige más matarle la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 0313 10:30 P iba

Voz 23 10:31 traer a España la la la la la la

Voz 24 10:36 a España es la me

Voz 0230 10:39 para Papa Papa mole ocho ocho

Voz 0313 10:48 ha dejado tocado por la radio en La Ventana hoy en el diario El País con Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Bale a Blanco la galería Aróstegui estará también pero algún sitio verdad hola Nerea Nerea Orange hoy tenemos una entrevista con la que de la casa que antes estuvo en la tele que tiene un brazo echa a perder bueno que tiene que tiene muchas cosas interesantes para ser entrevistada las saludo ya que estamos aquí que cada uno Marta Fernández buenas tardes

Voz 25 11:16 es verdad que es un aplauso Marta arengaba

Voz 0230 11:23 sí no

Voz 0313 11:24 puede Sí Se Puede venga venga vamos con

Voz 0230 11:26 en un repaso rápido los héroes del fin de semana al ex ministro máximo chiste en la gala de los Goya

Voz 26 11:33 no se preocupen que ya saben que yo soy

Voz 0230 11:36 debe esa entonación esa pausa de máxima alerta no recuerdan a una frase legendaria de la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella estimada por lo que podríamos incorporar a partir de ahora la frase Huerta con trompeta

Voz 26 11:50 no se preocupen que ya saben que yo soy

Voz 0230 11:53 breve pero si el fin de semana Teddy ha tenido un héroe se ha sido Jesús Vidal premio Goya al mejor actor secundario convertido en protagonista de la gala de los Goya

Voz 27 12:02 señoras y señores no la Academia ustedes tan distinguido como Mejor actor revelación a un actor con discapacidad ustedes no saben lo que han hecho

Voz 28 12:21 para Caca

Voz 25 12:25 nada

Voz 0230 12:26 para hoy tenemos bueno muchas cosas de contar por supuesto como todos los lunes pero hoy tenemos un programa especial hoy es el décimo universal

Voz 29 12:33 Mario del mundo

Voz 0230 12:38 hoy hace diez años que Kike García y Xavi Puig dieron a luz y como ellos dicen inventaron el periodismo y la comunicación de masas como diría Jesús Vidal

Voz 27 12:48 ustedes nos han hecho

Voz 0230 12:53 estaremos algunas de las cosas que han hecho pero antes hay que cumplir con los rituales

Voz 31 13:02 y mi ritual repasarlas twiterías vamos a ir de Ory Petros este fin de semana en fin de semana de tiempo bueno para salir mucho de casa no

Voz 26 13:11 mira lo que ha hecho por ejemplo Ping que has hecho este finde

Voz 1981 13:14 eh elegir película Netflix igual has visto no no sólo elegir

Voz 26 13:19 qué gran lección nos da con este tuit Walter

Voz 1981 13:22 hay que tener ilusión por las pequeñas cosas de la vida hoy estoy nerviosísimo porque estreno nuestro pájaro

Voz 26 13:27 pero es muy triste ver cómo hay personas que se engaña a sí misma por ejemplo estoy que no puedo andar con tanto Cross Fit se pronuncia cruasán y te has comido catorce luego amigos de gente tan positiva la vida que incluso entienden lo que quieren entender para no dejar de serlo un ejemplo este tuit de azul bueno Sete ha quemado mucho la casa calcinada normal y acabamos las teorías como un ejemplo de que todo depende de donde pongas el listón vital el Twitter de Onde Vaello tufo ya es poco no

Voz 25 13:59 ojalá

Voz 32 14:04 yo no

Voz 33 14:06 corren

Voz 34 14:09 eh sí es verdad

Voz 0230 14:12 que aquí tendremos que comenzar como todos los lunes

Voz 34 14:14 con las noticias El Mundo Today

Voz 0230 14:17 hoy tenemos este décimo cumpleaños de Mundo Today diez años de chistes demandas judiciales protesta sobresaltos hizo risas seguramente alguna también así que le vamos a dedicar unos minutos algunas de las publicaciones El Mundo Today han sido objeto de protestas quejas sus demandas por parte de aquellos que aparecían en sus narraciones afectados no todos estos un poco arbitrario lógicamente porque no hay una asociación de afectados por noticias imaginarias de El Mundo Today por lo tanto no hay un criterio estable una de esas noticias por ejemplo que provocó la amenaza de demanda es esta el director de Interviú posará desnudo en Interviú yo me parece una noticia inocente a lo mejor dicha por Francino y con música más solemne tiene más potencia

Voz 0313 15:09 sólo siete de la tarde a las seis en Canarias el director de Interviú posará desnudo en Interviú

Voz 0230 15:15 así es esta publicación esta otra también motivó una amenaza de demanda Adolfo Domínguez diseñará el nuevo uniforme del Ku Klux Klan ya estaba otra también de todas la que resulta quizá más difícil de entender dice así escote ya no fabricará papel higiénico porque luego la gente se lo pasa por el culo no no acabo de ver el inconveniente parece una campaña de publicidad bastante bueno es verdad que una de las motivaciones de estas amenazas de demanda puede estar en que hay tal cantidad de información circulando recibimos tal bombardeo de información que las afirmaciones más inverosímiles pueden pasar como ciertas mucha gente se cree cualquier cosa que se publica en no sólo mucha gente mucha gente ante mucha gente dicho así con tono despectivo mucha gente también ha habido medios de comunicación que han dado por ciertas alguna noticia de El Mundo Today diferentes medios de comunicación españoles han dado por ciertas estas noticias

Voz 0313 16:27 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias un error tipográfico obligara a un banco a regalar vajillas de porcelana a un cliente del Bulli Se come la factura creyendo que era otro plato Ferran Adrià cree que es una excusa para no pagar los nuevos hay Pocho no admitirán música de mierda

Voz 0230 16:46 ah bueno dichas por Francino está sí suena bien

Voz 25 16:51 el convincente la más sonada de las falsas no

Voz 0230 16:53 inicia dadas por cierta cruzó la Aldana un país muy lejano

Voz 35 16:59 no

Voz 0230 17:02 en el año dos mil catorce el juez Castro anunció la imputación de la infanta Cristina por el caso Nóos El Mundo Today publicó el siguiente titular en su página web la infanta Elena pide que la imputen como a su hermano en el subtítulo de esta información no de esta noticia de esta publicación entrecomillado añadía yo también puedo contar cosas dos medios de comunicación colombianos dieron esa ese titular esa publicación como cierta fue una radio y un canal de noticias de televisión en cuanto se dieron cuenta el error fueron advertidos del error borraron de su web todo rastro de esa metedura de pata no hay rastro en Internet antes pero nosotros conservamos un momento de esa conexión de la televisión colombiana porque hubo una conexión con su corresponsal en España hemos conservado en el Archivo nuestro archivo de Kosovo qué es ese momento en el que un canal de televisión de noticias de Colombia conecta con su corresponsal en España para que amplíe los datos aportados por el mundo conocer esta decisión la infanta Elena dijo a través de un comunicado que está dispuesta a que la imputa al igual que su hermana entre tiene veinticuatro están en lugar de la noticia hacemos contacto con Iñaki Reta tres de la tarde quince minutos en Madrid no era más que el otro Oña que más recientemente más recientemente el diario argentino crónica ha publicado en su edición digital el siguiente titular Chocolates Valor lanza

Voz 0313 18:37 Colate con sabor a semen

Voz 0230 18:40 bueno llevamos vagina culo semen humor inteligente ya llama Le sigue el caso es que bajo el titular este titular sobre chocolate el diario Crónica publicó además seis párrafos literalmente copiados de los publicados el Mundo Today sin citar esto pasa veces en el periodismo recoge el artículo de otro piensas bueno como está lejos no se enterara de Stop lógicamente es un es disparatado es un elogio eh es un texto disparatado como todos los textos del Mundo Today pero hubo un redactor un editor que lo dio bueno incluyendo el final que también se publicó en este diario en el último párrafo dice que Chocolates Valor siempre pensando en innovar prepara un chocolate con sabor a facturas también se publicó a esa a ese párrafo eso lo dio por bueno alguien lo copió lo metió en la edición digital y a partir de aquí comenzaron a opinar los lectores

Voz 29 19:42 lo dijo así como que contaremos hasta diez

Voz 0230 19:45 a veces los oyentes los lectores son todos personas maravillosas pero no cuentan hasta diez no siempre cuentan hasta diez las noticias abre en el recuadro de comentarios venga escribiera Frida

Voz 36 19:59 a Blanco Balín en julio agosto septiembre pues me bronce un poco pero no mucho

Voz 0313 20:06 no sé de raza blanca vale

Voz 0230 20:08 bueno hubo comentarios en esta a esta noticia en la edición digital del diario argentino crónica el primer lector que comentó esta noticia dice eran chistoso

Voz 37 20:21 ese estos gallegos no entienden nada

Voz 0230 20:23 querían inventar el semen con sabor a chocolate a continuación una mujer escribió advirtiendo El Mundo Today es un medio satírico ninguna de sus noticias son verdad inmediatamente replicó otro lector vos sos una parada

Voz 38 20:42 eh

Voz 22 20:45 no se lo creyó esto es así

Voz 0230 20:47 hay veces en que el lector quiere creerse una noticia ya aunque le digan que es mentira quiere seguir creyendo a esto lo llamamos ahora pues verdad antes la llevábamos tontería esto pasa en el periodismo también puedes publicar algo sabiendo que muchos lectores no lo van a leer porque están sobrecargados de información entre quienes lo lean habrá quien no lo entienda y entre quiénes lo entiendan habrá que no se lo crea y entre quienes se lo crean habrá quién sólo tome mal

Voz 39 21:12 jo el bolso y me voy a la comisaría a poner

Voz 0230 21:16 pero diez años después han sobrevivido García Xavi Puig en su décimo cumpleaños ya horas

Voz 29 21:26 sí ahora las noticias de hoy las del mundo

Voz 22 21:32 cuidar

Voz 1981 21:33 vamos vamos día del cumpleaños Xavi Quique por este orden y sin correr va Donald Trump pregunta dónde está Venezuela para saber qué alcance tiene que tener el misil propone también construir un muro entre Maduro y el pueblo veneciano

Voz 25 21:47 bueno eso

Voz 0230 21:51 a estas venderá un yogur

Voz 1981 21:53 mientras calorías con pan salchichas beicon para los que quieran cenar solo un yogur tendrá Casey Munitis de dos kilos de peso y con barba de dos días Rosalía triunfan la Superbowl con un tema de Aitor Esteban bien sea elogiado a los presentadores Andrew Wood Fontaine y Silvia hay Brito ocho organizará unos premios Goyo alternativos donde sólo premiará películas de trece TV el partido ya ha pedido subvenciones a Irán para rodar el biopic de Santiago Abascal la Organización Mundial de la Salud rebaja sus expectativas y pide a los españoles que coman cinco piezas de fruta o verdura al año mira haced lo que os haga en los cojones concluye la entidad hay falsa aprovechan cuando están a solas con los bebés para susurrarle ofertas de Apple en dos escolares alertan de que cada vez son más los hay paz que acuden a las tutorías sustituyendo a los padres el gol de Iniesta en el Mundial dos mil diez fue un montaje grabado en un plató es un actor conocido principalmente por anunciar los helados Kalise una señora da a luz a un completo desconocido yo no he visto a esta persona en mi vida insiste la madre una pareja denunció a los cuarenta principales por poner su canción sin permiso además ya saben que es nuestra canción porque llamamos para irse la hace dos años y les dejamos bien claro que eran

Voz 40 23:12 esta canción argumenta

Voz 1981 23:14 Pedro Sánchez reconoce aguardó como presidente de Venezuela aunque admite que él también lo haría genial no entiende por qué no ha hecho una moción de censura si es facilísimo

Voz 41 23:24 aquí clínico el dio una Now Longa Now de aves

Voz 22 23:40 esto

Voz 0230 23:42 el mes de enero doscientas mil personas han quedado en paro en España pero el Gobierno no debe considerar esto motivo de preocupación porque ningún ministro ha dicho nada Oye hay que ver con lo que hablan nuestros políticos si cuando hay un dato malo recuerdan repentinamente su afición a la espeleología y se meten bajo tierra si hubiéramos tenido doscientos mil nuevos empleos en enero probablemente hoy habría hablado más gente hoy el Gobierno tenía trabajo sobretodo tenía un trabajo el presidente del Gobierno

Voz 22 24:12 vamos a ver

Voz 0230 24:15 Pedro Sánchez tenía hoy apuntado en la agenda reconocer a Juan Márquez como presidente de Venezuela

Voz 42 24:20 el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela al señor Why do Márquez como presidente encargado deben

Voz 0230 24:33 suela presidente encargado esta fórmula que nos nos suena al oído algo rara es la misma fórmula que utilizó Juan Why do hace diez días utilizó esta fórmula hoy quizá sucedido algo que no había sucedido nunca antes que es la diplomacia tuitera bastantes gobernantes en lugar de hacer un reconocimiento formal de Juan caído una declaración pública lugar de Spanair un tuit oye que reconocemos a un nuevo ante será más solemnes todo este mundo de la diplomacia es verdad que la situación es fluida eufemismo que esconde la frase más rotunda quise puede montar un pollo que ni te cuento pero entre diplomáticos no se dicen esto se dice la situación es fluido lo que es seguro es que Nicolás Maduro es ahora mismo un gobernante ensimismados y estará ensimismado que para anunciar a sus seguidores la entrevista con Jordi Évole le llamó Jordi Éboli acabado ni que si concede es la que puede ser tu última entrevista como presidente aprende el nombre criatura no todo bien

Voz 43 25:38 los las Maduro en el programa salvado

Voz 29 25:41 Jordi Éboli

Voz 0230 25:44 la princesa era la fiesta eso sí a las personas y a las personas con poder siempre es difícil llevarles la contraria pero vamos a escuchar porque la reacción de quiénes vitoriana Maduro parece percibirse en realidad parece que le están corrigiendo parece que le gritan Jordi Évole escuchar lo hemos subido el volumen de reacción comprobaremos esa reacción curiosa porque no es un aplauso convencional es un grito en dos impulsos

Voz 43 26:07 pero asaltado con Jordi

Voz 29 26:09 el Bulli eh

Voz 25 26:13 parece que el están corrigiendo común Duck de Monty Python

Voz 40 26:19 así que

Voz 0230 26:21 escuchamos un momento en el que Maduro dice que el presidente del Gobierno español es un farsante utilizando un tono que recuerda al difunto José María Ruiz Mateos esto sólo lo entenderán quienes tengan una edad pero son sólo dos segundos atentos al farsante que Pedro Sánchez farsante eh Ernesto Pérez un farsante farsante no le hagáis burla se da cuenta Podemos ha mantenido un prudente silencio hasta ahora sobre la crisis venezolana bueno ahora esto se llama perfil bajo a veces las organizaciones políticas cuando tienen que afrontar un debate que no les conviene adoptan perfil bajo son expresiones de politólogos que traducido al español sería dos callado las las antiguas relaciones de los dirigentes de Podemos con el régimen de Venezuela aconsejan este perfil

Voz 37 27:07 bajo incluso muy bajo perfil de

Voz 0230 27:10 lo lógico te metes bajo tierra te encuentras con la ministro de Trabajo e aquí yo estoy por el dato del paro yo por Venezuela por si fuera poco con el lío que tiene Podemos en Madrid

Voz 29 27:22 Neguri

Voz 0230 27:25 Lucía aconseja perfil más bajo todavía si siguen bajando el perfil podemos aparecerán Australia salvo en el caso de Manuela Carmena que se ve que se siente liberada de Podemos la semana pasada ya dijo

Voz 1981 27:34 yo apoyos en ningún inconveniente del que se reconozca el señor

Voz 0230 27:38 hoy ha hablado Pablo Echenique mostrando sus reservas planteando dudas sin una oposición frontal ni un acuerdo un desacuerdo lo que técnicamente se llama ponerse de perfil además tienes que meterte bajo tierra que es perfil bajo una vez abajo de perfil para ocultar menos sostiene Echenique que reconocer agua hay dos peligroso en diplomacia internacional

Voz 44 27:58 en reconocer a

Voz 1662 28:01 persona como presidente de un país cuando esa persona no controla el país no con todas las instituciones de país es algo muy peligroso diplomacia internacional caramba del gran Isaías

Voz 0230 28:20 llega para el gran Isaías Lafuente aclarar si existe una diplomacia que no sea internacional en la medida que la diplomacia trata de la relación entre Estados ya queda para Sheila el desafío de traer hoy a esta mesa Rosalía ostras

Voz 1490 28:35 a mí bien

Voz 7 28:51 bueno vamos allá vamos a dejar a Rosalía para para la guinda del pastel porque así tengo dinámica para cantar me lo han preparado fenomenal que si del volumen y eso para los cantantes venga vamos el primero os contaré que estaba leyendo las noticias musicales y me he llevado una alegría porque un grupo de mi infancia como son los Hombres G no me pues vuelven después de diez años que han estado perdidos han desaparecido bueno pues vuelven ahora con un disco que se llama

Voz 0313 29:17 pero están vivos están vivos no desaparecidos todavía

Voz 7 29:21 bueno vuelven con un disco que se llama Resurrección que está muy elegido título bueno todos recordamos el éxito de hombres gel devuelve el devuelve Miami chica

Voz 0230 29:32 el ojo buscándolo no se llama así

Voz 7 29:35 con la canción se llama eh os a la canción se llama así pero todo el mundo la conoce como pick-up sufre suprema cada uno tiene el caso es que bueno para hablando de resucitar y pensar en Un buen voces cruzadas quién mejor para cantar esta canción como digo resucitar que Paloma San Basilio

Voz 44 29:56 no

Voz 1490 30:04 CIU estoy o no ellas se fue con un mi hijo tiene un Ford Fiesta y un jersey amarillo por él

Voz 7 30:32 no a ver

Voz 1490 30:35 cuando

Voz 45 30:38 no

Voz 1490 30:41 pues ya venga arme Madrid

Voz 7 30:47 aquí

Voz 1490 30:50 el Paul Voss Capi

Voz 46 30:59 se puede vamos a Miami son di API

Voz 25 31:17 impoluta que viene quedaba pone en la boca quién le queda

Voz 0313 31:27 bueno vamos costero disco otro disco

Voz 7 31:29 Prado de dos mil diecinueve para es el de es Elia del pero hojas cómo funciona el management porque el disco va a salir en once meses no pero ya su mánager ha dicho para ponerle los los dientes largos a los fans que va a salir Noia vamos a estar once once meses esperando

Voz 0230 31:45 bueno vamos a cruzar Adele

Voz 7 31:47 primer éxito el Songhua en ese tema US hip con el piano estaba la vista con con una voz muy diferente y muy carismática también que es la de

Voz 0230 31:57 York hoy a Dios York para cantar

Voz 47 32:03 y

Voz 48 32:30 cual vídeos eh y ahí

Voz 33 33:07 a quién

Voz 48 33:25 en China

Voz 22 33:36 ven

Voz 25 33:43 es el reto de Rosalía espérate tienes que recuperar tu barrio

Voz 7 38:39 hay quien piensa que entre el blanco y el negro hay muchos grises

Voz 21 38:43 tú qué piensas del país

Voz 22 38:49 la Ventana desde el país con Carles Francino

Voz 0313 39:04 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio hoy les hablamos desde el diario El País tenemos a una protagonistas de nuestra entrevista que forma parte del equipo del diario El País pero antes de saludarla Especialistas secundarios

Voz 25 39:20 azota placa pero no a trabajar un poquito bueno estamos un poquito sobrecogidos por estar aquí en en el país no es la institución

Voz 26 39:29 lo más importante de este país el país y por eso creemos que es el marco ideal para presentar un nuevo medio

Voz 0313 39:34 así acción si para desear suerte a un diario

Voz 26 39:36 cañito que ha sacado adelante con entusiasmo e inconsciente pues Tomás Tomelloso qué tal buenas tardes Tomás verdad días comida todavía Tommy Tomelloso El Expreso de Tomelloso es el diario que has editado verdad nuevo no sé

Voz 25 39:52 bueno ni una semana hace que estamos ahí en la lo en la eso de

Voz 26 39:56 en la cosa está llena de revista chicles Bosco Carreras no una semana es todo hacer diarios Tommy lo llevas en el ADN porque yo su abuelo fundó el Telegraph de Dios que es un diario que estuvo los quioscos alemanes durante cuarenta años

Voz 25 40:10 sin saber alemán de te puedo

Voz 26 40:13 el mérito más mérito esto es muy interesante que lo que lo que lo resalta es porque hubo un gran escándalo en su momento porque resulta que el Telegraph de Düsseldorf estaba editado en una Lehman inventado verdad

Voz 25 40:25 Madrid extraen el baile y cosas así había bueno un nicho de mercado alemanes que disfrutan con los texto ininteligible hay muchos eh

Voz 26 40:36 el producto no tardaron cuarenta años en darse cuenta del timo del que era alemán

Voz 25 40:41 la Gomera no en alemán hay una palabra ya fue faena

Voz 26 40:45 en alemán inventado en alemán inventado ya la palabra que sí

Voz 25 40:48 día sí que explica el carácter del alemán que acepta todo lo que parezca alemán aunque no sea lema vale eso le estimula

Voz 26 40:58 primeros vale trato de recordarla bueno en cualquier caso tú sigue los pasos de Togo decide fundar tu propio periódico tal cual es la intención del expreso de Tomelloso qué tipo de lectores de buscar el expreso de Tomelloso un diario

Voz 25 41:09 por riguroso es un diario para para ese lector exigente como bolita rural con poco estudio hay mucha formación académica sin cultura pero bastante culto sector progresista que no está cerrado al fascismo

Voz 26 41:25 creo que es un enfoque ambicioso valiente y hablando de valentía este tío de Tomelloso en papel por que en papel qué tipo de locos a diario en papel en el año dos mil dieciocho

Voz 25 41:35 el clásico loco que heredó de su abuelo un bosque lleno de eucalipto es otro el más bonito que usar los árboles para fabricar papel para imprimir noticia luego además las ardillas no pagan alquiler

Voz 26 41:46 la querella no es atraer lleva un mes y pico no en el kiosco no pienso es atraer al lector moderno a a tu diario de papel

Voz 25 41:56 bueno pues un poquito con las más modernas y rastrera técnicas el famoso Climate

Voz 26 41:59 con el clip Beit no ese titular anzuelo y engañoso que sirve para que la gente

Voz 25 42:04 sí de estafa hacerlo la verdad lo recordó Getafe octavo de otros pero es genial para atraer interés Si el papel funciona muy bien

Voz 26 42:11 el papel de es maravilloso pero tengo tila aporta del del expreso de hoy por ejemplo el hemos en el titular el increíble de a Donald Trump página tres luego pone Brexit dos puntos el escote que escandalizó a la reina Isabel Página doce eh luego otra noticia aquí abajo en el falta dice fue buscar trabajo no te imaginas

Voz 25 42:31 mira a hasta la página seis siete ocho editorial

Voz 26 42:36 luego otro tema importante sólo suplemento dominical los dominicales no que es uno de los alicientes con los que queréis evolucionan los quiero

Voz 25 42:42 ah claro sino por ejemplo el próximo domingo poner especial sobre África de regalo una jirafa como ya de carne huevos pie una manada entera

Voz 1981 42:50 la existencia una jirafa de regalo

Voz 25 42:53 no realmente todas las familias y con eso no vendemos discos yo ya no sé diarios

Voz 26 42:57 la eh por cierto en la venta de ejemplares muy importante cuesta setecientos sesenta euros

Voz 25 43:02 todo dio todo no porque trajeron muy limitado ya hemos de rentabilizar cada hoja de papel

Voz 26 43:06 pues mucha suerte con este proyecto también porque crees que te va a hacer

Voz 0230 43:11 sí me sigo un acuerdo

Voz 25 43:13 en colaboración con el país sólo llegó donde está claro mira ahí esto es algo que te gusta y luego tomó tomó café buenas tardes

Voz 0313 43:21 bueno enseguida saludamos a nuestra invitada pero la costumbre los lunes en la entrevista es que Olga Nebra nos traiga su banda sonora músico vital

Voz 54 43:37 uno de los recuerdos más vivos de la infancia de nuestra invitada es cuando se tumbaba en la alfombra mientras su padre escuchaba música clásica te gustaba especialmente sigue siendo cuando descubrió la ópera quedó presionar

Voz 55 43:55 no

Voz 1 43:57 el Mago de Oz es una de las películas que le obsesiona desde la infancia esta versión le emociona por emoción alegría su frescura porque les recuerda siempre

Voz 54 44:12 era uno de sus ídolos de adolescencia en aquel tiempo

Voz 1981 44:16 parecía ser más hermoso de la tierra

Voz 54 44:19 de la galaxia que esta canción además es casi un relato de ciencia ficción por alguna razón no supone que la ciencia ficción y la carrera espacial son

Voz 1 44:29 otras de sus obsesiones

Voz 54 44:42 además escuchen nos ha regalado aún David Bowie cantando la misma canción italiano con una letra totalmente distinta una deliciosa rareza era una de las pelis favoritas pequeña cuando la vio por primera vez tele fue un acontecimiento familiar su madre

Voz 1 45:04 daban las largas colas que se organizaron en su estreno en los cines de Gran Vía Ésta es la última y la más importante de la lista siempre adoro a Leonard Cohen pero este tema esta versiones hay una grieta por donde entra la luz es un verso que escucha de muchos momentos de oscuridad para buscar la luz

Voz 25 45:37 esta tarde en Todo por la radio Marta Fernández esta eh

Voz 0313 45:45 oye volvieron ser hermoso raro uno que porque no se hombre es que la belleza así errar una es mucha alarma a ser sensatos debatía hoy no tenemos pero claro y me pareció una cosa

Voz 40 45:55 podías mirar otra cosa más que a Belgique Bowie aquí además donde yo vivía en Aluche no se veía ningún ser

Voz 1981 46:02 como David Bowie puedo jurar Theodore eramos todo el que otro Opel parecía más que otro pero suele pasar el brazo

Voz 0313 46:10 sé que tienes echaba

Voz 40 46:13 mira él estaba defiendo mi casa dejé el cuaderno cuaderno dio contra un jarrón ha estado corriendo no estuviese sirviendo el jarrón de contra una estantería me cayó sobre la mano me corté el tendón Irene Cortés muy bien cortados el efecto mariposa bueno si esto fue en el mes de julio me operaron el tengan se volvió a romper en mi han vuelto a operar me metieron unas vainas de silicona y ahora estoy esperando que me pero una tercera vez para hacerme un injerto se lleva esto

Voz 0313 46:41 los estos meses sin escribir sí

Voz 1981 46:43 gente tirando de cuadernitos para apuntar cosas

Voz 0313 46:48 sí una tristeza tendrás una etapa nueva en tu biografía están los los diez años en la tele tu tiempo pone el diario El País los meses en que estuviste lesionado

Voz 40 46:58 a los que no podía verlos manita oí el dedo si que bueno si es efectiva además de ir y además lo hizo dos veces eso sea primera y segunda parte

Voz 0313 47:10 oye periodismo de Cayo Hueso

Voz 40 47:12 hombre yo creo que no se pueda hacer periodismo si uno no se sale a la calle a ver las cosas y además creo que el periodismo de calle enriquece el periodismo de mesa y creo que los dos son complementarios yo que durante mucho tiempo trabaje en la tele no siempre en plató pero mucho tiempo como lo que llamábamos queda especial no habían mayor Fest fiesta que cuando te tocaba salir algún sitio no creo que en la calle es donde están las historias donde están las noticias hay que ir a buscarlas y luego sentarse en una mesa escribirlas televisión o periódicos

Voz 56 47:42 pues periodismo pero mi

Voz 40 47:45 yo es que siempre quise trabajar en un periódico pero por esas cosas que suceden en la vida eh se cruzaron las oportunidades y acabe debería decir empecé en la televisión

Voz 56 47:54 con y allí estuve durante veinte

Voz 40 47:57 eh años que se dice pronto así que después de veinte años en la televisión por fin tuve la oportunidad de hacer lo que siempre había querido que era escribieran un periódico

Voz 0313 48:05 lo ha conseguido yo empecé a estudiar pensando que escribiría y estaba la mitad de de vivir en la radio la otra mitad la tele lo de Parayas bueno algo estamos estamos físicamente un periódico estamos en el en el país hoy hablamos en su momento de de tu primera novela sí de te regalar el el el mundo no sé si ahora

Voz 40 48:25 provecho dando la baja estás ahí tramando alguna cosa nueve es mira hablen no hace mucho hace unos meses con Agustín Fernández Mallo que es maravilloso sabes que Agustín se rompió la cadera de ese que no se rompió la quedar hace muchos años y del periodo que estuvo de inactividad

Voz 0313 48:40 aplaudo plano la cadera rota el paso

Voz 40 48:43 lo de su carrera como físico a escribir y Nocilla esto cambió su vida y me decía mira tú aprovecha para pensar en retos intelectuales así que si hay tengo una novela que me ronda los personajes que aparecen como yo siempre soy tan enrevesada requiere documentación así que me dedico a leer sobre ello que medie

Voz 57 49:03 no no vela de contexto contemporáneo vuelves a echar para no no novela de contexto contemporáneo pero me empeñado en empeñado en que aparezca un banco que no es Cervantes pero es otro escritor manco

Voz 40 49:15 hay español

Voz 1981 49:17 muy pero está últimamente

Voz 58 49:19 con la otra mano lo da todo eh

Voz 40 49:26 Nos Valle Inclán y hace que me entretengo leyendo Inclán muy bien

Voz 0230 49:30 el vasca Íñigo yo creo que es un

Voz 0313 49:32 buen enlace para que empecemos ya el tiempo de rueda de prensa a que esto no es nunca una entrevista uso Íñigo

Voz 1981 49:38 no está el hecho arrastre que hemos entrevistado hacía referencia al club

Voz 0313 49:41 Tomelloso el desmayo se oye hecho no no

Voz 1981 49:44 no no no las ideas ahí fundirá Ivonne hoy emprendedor tú cuando lees en un titular la palabra sigue explicando yo pico eh yo veo el gran de Angela Merkel a Ismael de Gran Hermano yo pico esa es la pinche yo y al final no era para tanto nada bueno no me acuerdo perfectamente vamos picas te genera

Voz 40 50:12 pues lleva me gustaría pensar que no pero luego pinchó en todos y cada uno de los clip veis además cuanto menos sofisticados mejora y además lo hago con ese placer culpable de comer chocolate

Voz 1981 50:22 Laure cuidado y de comerte la tableta de chocolate con bien de azúcar pues ya ahí a la veía como la buena saben hacerlo y totalmente

Voz 0313 50:32 alguna vez de noticias El Mundo Today ha dado por buenas porque digo yo me da lo confieso no llegaba no da sino darlas por buenas decir Postiga claro ahí podría ser sí o no al revés noticias cada vez crece Sandro Mundo Today luego eso

Voz 40 50:49 esto sí que me ha pasado y además supongo que en diez años habrá cambiado mucho la manera de trabajar porque creo que cada vez hay más eh medios que nos copian siendo teóricamente Periodismo periodismo serio sí

Voz 59 51:02 ni rastro alimentamos porque nosotros confiamos al clic Bay también ya al final sí bueno yo no sé qué andas de memoria pero me gustaría saber cuándo compras T un periódico de papel por última vez pues el domingo no me lo creo

Voz 1981 51:15 yo sí yo no

Voz 40 51:21 Antonio Bueno nos adentramos valioso en el barrio kiosquero de cabecera no si es verdad yo yo viajo mucho en Metro iba a decir que cada vez se ve menos gente que sólo se me veo a mí misma con el periódico en metro ahora sería imposible porque con la huelga de taxistas que no puedes desplegar el periódico con lo cual se puede llevar como barrera contra la persona que te toque al lado y elemento de seguridad lloro están dignado ha descubierto el metro

Voz 0313 51:45 a esa cota nadie llevan aquí estoy indignado ahora descubierto el metro

Voz 1981 51:51 el portavoz

Voz 40 51:53 cantidad Luis Reyes vasta cantidad vamos que de repente haciéndose selfies el metro que yo el otro día urbano el metro abarrotado iban dos chicas haciéndose el selfie por supuesto sacando el brazo ahí por arriba de las cabezas me parecía una cosa absolutamente fantástica

Voz 0313 52:09 pero tú no te has creído no Xavi lo de que lo compró ayer el puritanismo lista se acostó pregunta

Voz 1981 52:17 todo lo también compré una María revista está además tampoco

Voz 0230 52:24 sí Quique

Voz 1981 52:26 manifiesta Marta o en Barcelona la documentación que hiciste

Voz 60 52:35 da por Nueva Jersey para sentirte un poco como parte de Los Soprano porque querías vivir como ellos entonces quería preguntarte si tienes pensado tu nombre o apodo en mafiosa

Voz 40 52:45 hombre yo creo que podrías eh

Voz 1981 52:48 a Luccin pistolas algo así sí estaría bien Little Singer también estaría bien que también también

Voz 40 52:56 estoy como Los Soprano exactamente que es como vivir como Los Soprano es un poco sobre interpretación pero si yo estaba obsesionada y entonces me fui a una zona de el Nueva Jersey profundo y y que profundo oye

Voz 1981 53:11 mira has dicho venía de Aluche y pensaba que

Voz 40 53:13 que nada me sorprendería no pero fantástico eh fantástico y me me dice la ruta por supuesto de todos los lugares de Los Soprano en los autobuses de allí que también tienen tela

Voz 0313 53:23 que serían dos ahora

Voz 40 53:24 pues mira aquello de aunque series en plural porque ya no singular no se puede hablar pues es que yo no tengo problema de fidelidad con las series con las series se cuidado que tiene que ser muy buena para mantenerme ahora estoy viendo True detective quema ahora que está tercero a absolutamente porque la segunda cima porque la segunda que a la que no le tuve ninguna Fidel

Voz 1 53:45 ah decir

Voz 0313 53:46 yo creo que aquí no es tan buena como dicen que la segunda no es tan mala como digo esto también es que estoy contigo

Voz 40 53:52 sí sí era premio puedes preguntar ala venga

Voz 0313 53:54 la verdad no he oído que

Voz 26 53:57 es una gran fan de West Side Story si cabe no sé qué qué qué expectativas tienen

Voz 0230 54:00 con la versión que está preparando Steven Spielberg

Voz 0313 54:03 pues hombre mira es que además de ser muy fan

Voz 40 54:05 pues ahí estoy soy muy fan de Steven Spielberg que es un genio absoluto Dios no es Dios de Scott son bastante Dios por ley escotes Dios que tiene que comer hace más películas de las que su propia omnipotencia le permite pero yo siempre tengo mucha mucha mucha fe en Steven Spielberg es cierto West Side Story es una película diría que perfecta claro que si la ves con cuidado pasan unas cosas totalmente increíble sea Rita Moreno pasa de tener un trauma horrible no hago ninguna

Voz 1981 54:33 poner a ponerse a cantar como las locas dice Rita Moreno un poquito de duelo

Voz 0313 54:40 bueno no pero es que

Voz 1981 54:41 esto es un sí

Voz 0230 54:45 de de todas las entrevistas que has hecho habrá alguna que te lo mejor y peor ahí me gustaría saber cuál aquella entrevista de la que ha salido diciendo madre mía que males

Voz 1981 54:54 algo

Voz 40 54:55 qué mal lo bueno buenas que me porte un poco mal porque cabo cuando presenta un libro viene gente a entrevistar de que pobres no tienen por qué haberse leído el libro entonces venía un periodista que no además veterano Kanouté que no es que él no hubiera leído el libro que no sabía nada entonces me preguntaba cosas del tipo de bueno y cuando tuviste

Voz 1981 55:18 en el juego de la oca

Voz 40 55:20 yo decidí mira para que lo voy a quitar la ilusión pero yo

Voz 1981 55:23 se refería a ti como entrevistadora una lista ya se Thalía

Voz 25 55:29 tú serías sería saber en qué entre el jugar bien no no eh

Voz 40 55:37 pues en muchas de esas que dices luego vamos recuerdo cuando era muy joven que entreviste a Silvio Rodríguez y que manera de desperdiciar la entrevista

Voz 1981 55:44 oye porque claro estaba tan absolutamente impares

Voz 40 55:47 nada o porque estaba allí con Silvio Rodríguez que él me contaba cosas como que el Unicornio Azul eran los vaqueros que lo extendió una vez en su casa de La Habana hice los robaron yo en vez de preguntarle cosas me quedaba sí mirándole con cada día robadas