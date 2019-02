La Ventana (04/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1454 00:00 son las seis y las cinco en Canarias nuevo intento para desbloquear la situación de huelga del taxi en Madrid que ha entrado ya en la tercera semana reunión en la Consejería de Transportes a la que acuden los representantes de los taxistas y que está siguiendo nuestra compañera Elena Jiménez buenas tardes buenas tardes los taxis

Voz 0818 00:20 has leído han pedido una reunión de urgencia la Comunidad de Madrid el pasado jueves por la noche y el Gobierno regional ha tardado casi cuatro días en dársela a esta hora diez representantes del sector del taxi la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid Rosalía Gonzalo llevan ya media hora de reunión uno de los portavoces del taxi decía que por ejemplo el ejemplo de otras comunidades debería servir para alcanzar un acuerdo en Madrid Julio

Voz 1091 00:40 Sanz hoy concretamente señor daba a conocer el preacuerdo que habían llegado en el País Vasco los conductores titulares de UGT CES los taxistas y el Gobierno vasco es una prueba de que con las mismas herramientas en otros lugares se solucionan los conflictos problemas y se favorece la convivencia

Voz 0818 01:02 los taxistas dicen que sólo levantará la huelga si salen de aquí con una regulación clara que diferencie su trabajo de los súbete CES

Voz 1454 01:09 en el País Vasco hoy se han reunido representantes del Gobierno de la Federación del Taxi lo sube TC para ratificar el acuerdo alcanzado la semana pasada contempla que los vehículos con conductor deberán contratarse con al menos una hora de Ana

Voz 1454 01:22 diente al director artístico de la Compañía Nacional de Danza después de un viaje y posterior actuación en Japón con diez bailarines de la compañía del que nada sabía la dirección del Instituto de Artes Escénicas informa Marta García

Voz 1513 01:34 el organismo que dirige Amaya de Miguel abre expediente a José Carlos Martínez ya diez de sus bailarines después

Voz 1626 01:39 pues de una denuncia formulada por UGT

Voz 1513 01:42 participar el pasado dos de febrero en un festival de danza en Japón del que no tenían constancia el eh ni en la Gerencia ni la Dirección Adjunta de la compañía el Inaem investigará José Carlos Martínez por posibles irregularidades por una actuación a título privado en la que se ha usado el nombre la compañía de la que no existe contrato alguno de Lina en la empresa o el Festival japonés

Voz 1454 02:03 preocupación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos por la situación en Venezuela Michelle Bachelet ha señalado que al menos tres millones trescientas mil personas han salido del país una cifra sin precedentes ha dicho en la que fuera presidenta de Chile ha alentado a todos los PAI es es de acogida de esos migrantes y solicitantes de asilo venezolanos a que sigan facilitándoles el acceso a sus territorios y sigan luchando contra la xenofobia y contra la discriminación que sufren algunos de ellos vamos con los deportes Toni López

Voz 0313 02:31 esta noche termina la jornada veintidós de Liga Santander

Voz 3 02:33 el duelo por la permanencia derbi madrileño entre Rayo Leganés a las nueve en Vallecas ambos con veintitrés puntos uno fuera del descenso y otro metido en el descenso en Segunda División A la misma hora Las Palmas Zaragoza partido que cierra la jornada veinticuatro de Liga hondos III en la semana en la que se juega la ida de semifinales de Copa del Rey el miércoles Barça Madrid siendo Messi seria duda el Valencia la noticia del día en el equipo che el capitán Parejo ha renovado hasta dos mil veintidós seis

Voz 1454 02:57 minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1454 03:04 Izquierda Unida exige paralizar Madrid nuevo norte la antigua Operación Chamartín para concurrir con la plataforma de más Madrid a las próximas elecciones autonómicas la formación de Alberto Garzón que hace sólo unos días se presentó como el pegamento de la izquierda pone esa condición que califica como innegociable impide también más construcción de vivienda pública en la capital Alvaro Aguilera es portavoz de Izquierda Unida Madrid

Voz 4 03:23 hicieron ella lleva veinte años trabajando

Voz 5 03:26 para para echar abajo una operación que entendemos que beneficien dando la clase trabajadora madrileña sólo beneficia a al que haya grupos financieros por tanto sí es una línea inamovible

Voz 1454 03:36 declaraciones después de la reunión entre Izquierda Unida y más Madrid a la que no ha asistido podemos su dirección lo justifica porque dicen aún no han construido ni su programa ni su candidatura en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte hablaremos control Sánchez con la portavoz de Izquierda Unida en la que

Voz 6 03:49 habría de Madrid y el consejos con

Voz 1454 03:51 la rechaza el nuevo decreto de convivencia de los centros de la comunique la Comunidad quiere aprobar antes de que termine la legislatura sindicatos y asociaciones de padres han votado en contra del texto que entre otras cosas contempla castigar a los alumnos a los alumnos que callen el acoso hacia sus compañeros critican además que el decreto resta autoridad al profesorado Camilo Gené de la FAPA Giner de los Ríos Javier Pérez Castilla

Voz 7 04:13 vamos con una gran contradicción cuando aún menor de ocho años de edad Se le puede prohibir el participar en actividades extraescolares hasta tres meses cuando si matase a alguien no tendría ninguna consecuencia más allá de la responsabilidad civil derivada del mismo

Voz 0313 04:31 si los elementos negativos sexto Juan Martín

Voz 8 04:33 el borrador sí que inciden en esa tendencia a cargar de de de las informes administrativos etcétera algo a luto puentes

Voz 1454 04:43 en cuanto al tiempo hay aviso amarillo en toda la comunidad por temperaturas mínimas de hasta seis grados bajo cero en la sierra temperaturas que suben algo más durante la tarde

Voz 9 04:51 a esta hora tenemos nueve grados en el centro de Madrid

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 1 08:50 Martínez

Voz 0313 08:53 son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco en Canarias hoy hablamos en nuestro paseo diario por la Historia

Voz 0281 08:58 bueno de cine y también de de Facebook

Voz 0313 09:01 de noticias falsas en este caso de una confusión o un engaño sobre la primera película sonora es muy interesante lo que atrae Nieves Concostrina ya verás

Voz 23 09:10 no

Voz 24 09:14 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina

Voz 2 09:21 a ser

Voz 1626 09:32 dicen que dijo Einstein es más fácil desintegrar un átomo que una idea preconcebida fuel lo vamos a intentar aunque sólo sea por reconocerle el mérito a quién averiguar la verdad lo ha aceptado es que el cuatro de febrero de mil novecientos veintisiete Se estrenó el cantante de jazz la primera película sonora de la historia falso y falso que el actor al Lloll son soltará la primera palabra que eso yo en el cine y que encima hacía de falso negro mentira hasta la fecha del estreno porque otros dicen que fue el seis de octubre a lo que vamos esa que casi cuatro años antes en el cine Rivo de Nueva York se vio una película en la que salía cantando una chavala de dieciséis años con mantilla y peineta con todos ustedes Conchita Piquer

Voz 25 10:23 cómo adivinar cómo va

Voz 26 10:30 sí ya lo con lo que está

Voz 1626 10:40 yendo es de mil novecientos veintitrés innoven porque esto es la radio pero es una película

Voz 2 10:46 la de once minutos en la que canta Conchita Piquer

Voz 1626 10:49 el cantante de jazz la recogen todas las enciclopedias como la primera película sonora pero ya está demostrado que no gracias al guionista Agustín Tena que localizó en la biblioteca del Congreso de Washington la copia de la película cuando preparaba un documental para televisión española dirigido por Jorge Martínez Reverte en esa peli sonora aparece una jovencísima Conchita marcándose un cuplé una jota aragonesa una copla con castañuelas así que o bien la Biblioteca del Congreso desconocía que guardaba una película sonora anterior al cantante de jazz os son unos tramposos hice lo callaron ni siquiera la de Conchita Piquer por cierto fue la primera película sonora fue la primera rodada en español antes hubo otras realizadas por Lee de Forest el ingeniero que patentó el sistema que permitía grabar voz e imagen sincronizadas Rodó muchas cintas este hombre antes de que el cantante de jazz se llevar a la gloria lo que pasa es que nadie hizo puñetero caso porque eso el sonoro decían los listos no iba a triunfar que de aquí el reconocimiento a Agustín Tena que murió en dos mil quince muy joven con sólo cincuenta y siete años por haber desempolvado esa joya sonora que guardaban celosamente para que no nos enteramos de que Conchita Piquer se marcó unos cuantos cantes en el cine cuatro años antes que el cantamañanas de ellas o

Voz 27 12:49 ya no está sientes escribiría para vivir ahora quiero Bill para contar Tana de los libros con Benjamín Prado tener tres horas hasta que no son

Voz 17 13:16 ellas también Prado buenas tardes amigo pues hasta recuerda lo pasamos

Voz 29 13:20 el viernes el Sevilla eh que llamar

Voz 0313 13:23 mira qué buen público e Hinault tuvimos mal ojo en la selección de invitados eh porque pleno al quince los tres Goya eh probó ayer de Arantxa Echevarría Hay Coque Malla que está un poco y no sé yo no es leído al final lo tenemos aquí decía que es el hoyo a nadar pero por suerte para el se equivocó Javier Sagarna director de la Escuela escritores como estas amigo hola qué tal que tal vas vas cogiendo aún una una apariencia de lo más normal después de estancia en Curazao en ese en ese vergonzoso curso de escritura en lugares como es el par recuperando ya el ya voy normalizarlas usted hizo madrileños que tenemos todos hoy hoy tenemos final mensual del concurso Relatos por lo tanto un momento singular muy especial y de muchos nervios y mucha ilusión e eso hicimos la semana pasada por lo tanto ha habido dos semanas para enviar al estamos en cifras de récord está más contento ya de participación el contentos

Voz 10 14:11 estoy récord todavía no son porque se puso tan alto me parece hará un par de meses que mete imbatible pero son mil doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro relatos que son una verdadera barbaridad creo que es el segundo la segunda marca

Voz 0313 14:25 hemos recordemos la frase no de inicio de los de los relatos era cuando sea ostentaba de casa bueno sus también es de las menos complicadas que hemos planteado testar el que mejor

Voz 0281 14:33 te iba a dan Bovary cabalgaba practicamente

Voz 10 14:36 es que a practicar no falta ponerse así tampoco prácticamente es una de esas funciones de relato no que decía Vladímir pro que es el héroe se va de casa decía que son unos las formas desde comienzos los cuentos tradicionales de manera habitual no por tanto escribía que hemos dado una función de pro para empezar no no se puede pedir más

Voz 0313 14:52 bueno luego saludamos a los tres finalistas esta semana en El Mundo los libros ir desde la ventana háganos asomamos cada semana a él Bono permite contemplar un montón de realidades y de propuestas diferentes yo voy a quedarme en en una cosa muy importante que es la historia de la necesidad de conocerla de de de contarla bien la historia puede explicarse de muchísimas maneras pero yo creo sinceramente es mi opinión es que el poder que proyecta una imagen yo creo que eso es muy difícil de combatir todos podemos recordar no hace falta que vayamos a hechos históricos como lo verá nuestra infancia explicarnos cómo éramos nosotros y los que no rodeaban pero es difícil ser más fiel a lo que éramos de lo que describen esas fotos antiguas que pueden mostrarnos con costras en los brazos Ocón o con rodillazo con abuelos de boina con Händel con boina cogidos de la mano hoy en nuestra ventana de los libros vamos a asomarnos a dos libros de foto periodistas diario El País ellos son Marisa Flórez Raúl Cancio y hoy hablaremos de sus españoles Franco ha muerto

Voz 0281 15:51 que son dos títulos editados por Libros punto com

Voz 30 15:55 sí

Voz 0313 16:44 Marisa buenas tardes bienvenida La ventana cómo estás qué tal Raúl buenas tardes hola

Voz 4 16:50 hola buenas tardes tiene que te ha pasado me han dicho

Voz 0313 16:52 está lesionado que te pasa nada uno

Voz 4 16:55 era una infección en un tobillo y aquí en mi sillón en mi pierna para arriba pero escucharos a todo va tarde

Voz 0313 17:03 llevamos con el tobillo Marta Fernández con la con la mano que está perdiendo oye yo no sé si si estáis de acuerdo con esto que acabo de comentar a mi me parece que que una imagen cualquier imagen de las que están en los dos libros La

Voz 29 17:16 solera de de Suárez el salto

Voz 0313 17:19 Santillana Iribar del que hemos hablado esta tarde porque esta noche tiene un o una conversación con Arconada en en en Donosti si estáis de acuerdo en que una imagen Llanos que valga Manha mil palabras sino que puede reflejar páginas de la historia igual o mejor que el más completo de los artículos Marisa empieza tu venga

Voz 2 17:37 pues yo creo que si realmente yo creo que

Voz 10 17:39 hay una imagen

Voz 2 17:42 eso lo dice todo y una imagen es directa Hay la imagen es fiable cómo llegue de la manera que llegue qué o cómo se pueda manipular o no eso es otra historia pero la imagen es fiable y yo creo que una imagen pues representa sobre todo o congela esos momentos que con el paso del tiempo te hace recordar te hace vivir de nuevo te hace que eso que has vivido este presente no es más fiable que las palabras o puede ser más fiable que las palabras o menos sujeta a que las palabras bueno realmente hay una frase de siempre Newton siempre decía que la forma de que de un fotógrafo sea la imagen siempre

Voz 0313 18:34 verdadera pero está

Voz 2 18:37 siempre sujeta a la a la subjetividad y claro también eso es cierto ahora yo hablando de imagen en prensa hay que estar ahí y tú puedes poner parte de Ci es verdad que la al al hacer esa imagen un poco de Ci un poco de tu forma de ver las cosas de tal lo pones pero qué duda cabe que lo que estás fotografiando está ocurriendo déjame que

Voz 0281 19:03 negocie un empate con María Gallastegui impuesto a aceptar que una imagen lo pueda decir todo siempre y cuando no me diga que vale más que mil pegado a lo mejor lo que palos

Voz 2 19:14 a lo mejor lo que ha pasado a ser eso

Voz 0281 19:16 eh uno que no sabía escribir yo creo que a lo mejor lo que ocurre es que una gran foto es la que cuenta una gran historia y una gran historia es la que te llena de imágenes la cabeza de manera calculada son dos maneras de poder hacer lo mismo me parece

Voz 2 19:31 claro porque realmente una historia escrita también te lleva a crear una serie de imágenes aunque no las veas no por supuesto

Voz 0313 19:39 porque una cosa es Raúl enlazando con lo que comentaba Maris hace un momento la mirada del en este caso del fotoperiodista la mirada también tiene también un componente editorial es decir yo yo prefiero este Angus

Voz 0281 19:50 lo que este otro o destaco esto por encima de esto otro

Voz 0313 19:54 o depende sí sí sí sí

Voz 4 19:56 además sobre todo no solamente la mirada no es yo creo que que foto periodismo una cosa muy importante Carlas muy importante no solamente es mirar tú puedes estar mirando durante días la Gran Vía ignoro no ves no ves la foto y hay gente te que en diez minutos lo ven lo importante en este oficio es ver ver ver más fuerza de mirar aprender a ver

Voz 0313 20:24 y eso extendió sobre ingresos y esos talento innato os entrena

Voz 4 20:28 bueno es un poquito nato ir después como lo buen fútbol hay que entrenar hay que entrenar no puede dejar la Cámara un año sentaditos en casa tienes que entrenar para para no perder facultades

Voz 0281 20:42 oye y una cosa que hacen muy bien los buenos fotógrafos también aparte de saber ver ese enseñarte a ser visto porque un fotógrafo todos somos ocho bueno sesiones te obliga a digamos a a encontrar una postura ponerte de una manera a veces te yo te vamos que me he dicho mira piensa en algo que te resulta viable entre este saca una foto que se parece mucho más a todo lo que se parecen las fotos más pues no secretamente también es añadir un poco a dejarse ver no

Voz 2 21:12 bueno al Joker pero no lo

Voz 0281 21:16 una se pregunta uno dice ponen el otro pues a no pregunta hasta yo creo que ahí

Voz 2 21:22 yo en ese sentido me gusta más dejar un poco que que está delante sobre todo si son las sesión a una persona no sí es un hecho que está ocurriendo

Voz 0281 21:33 eso está claro pero me

Voz 2 21:36 me gusta estar un tiempo si puedo estar un tiempo Cornell bueno sacar mis propias conclusiones de del la persona que tengo delante no no no me no me gusta demasiado que forzarle a posturas manera sino un poco ver cómo es él mi forma de ver

Voz 0281 21:54 pero decía lo poderoso que no que es una cámaras

Voz 0313 21:57 procesión PP intimidado y deja de ser un onces quizá el trabajo es conseguir que uno sea uno y sabes hacerlo si bueno depende cómo se mire yo prefiero que

Voz 2 22:06 sea como en ese momento quiere ser porque eso también es una forma de ser es decir no no solamente uno puede destila es que yo soy pero luego el logro de estar delante de una cámara no yo creo que en cada momento nosotros somos lo que somos por por todos esos momentos diferentes que tenemos no señora

Voz 0313 22:22 Raúl estamos en un momento vamos vamos vamos vamos a descubrir América ahora estamos vivimos en un tiempo donde la decir la dictadura de imagen pero da igual donde la imagen que nos rodea por todas partes no nos atropella nos inunda son imágenes que son hijas todas de su padre de su madre muchas herederas de esto que yo detesto que llaman periodismo ciudadano y demás no que cada uno con una cámara ahí su Instagram aspira supuestamente a convertirse en un en un en un reportero que es lo que aporta hoy estamos en el país hoy estamos dándole vueltas a este eslogan de tú qué piensas para destacar la importancia del del contexto de la reflexión y tal que es lo que aporta un periodista un fotoperiodista en un mundo que está absolutamente trufado de imágenes por todas partes cuál es el hecho diferencial el barrocos

Voz 4 23:06 bueno Salvador añadidos que el fotoperiodista hace fotos y hacer periodismo esas imágenes que vemos diarias miles y miles de textos estén me parece muy bien verlas porque gracias a a estos teléfonos móviles maravillosos hay ahora estamos viendo en inundaciones que no podíamos ver nunca porque hacen desde una ventana You IER cámaras de televisión o el o el fotoperiodista del periódico de la localidad nunca podría llegar esas imágenes que vemos con esa voz y esas voces y Louis como es como como el coche se va hundiendo no podíamos verlas de esta tecnología nueva que hay ahora que hay que respetar la mucho respeto mucho pero el fotoperiodista hace fotos periodísticas idas otras imágenes son más que sirven muy bien también eh

Voz 0313 24:06 pero estamos hablando de cosas distintas ahí quería llegar yo

Voz 2 24:09 hombre sí yo pienso yo que completamente

Voz 4 24:11 concretamente distintas claro claro en todo el mundo todo el mundo hace foto por por la calle todo el mundo hace fotos en un campo de fútbol que es es creíble no la gente común con un teléfono graba al partido de fútbol y no lo ve sean todo el mundo para una exposición de de de de El Greco que Velázquez hizo imberbe mirar mirar la belleza de la pintura sacan el móvil para hacer vídeo y para de hacer fotos

Voz 0313 24:41 claro claro

Voz 4 24:43 el mundo de la de la información claro pero vuelvo a ver si tú el fotoperiodistas el fotoperiodista y hace fotos para informar al informar son puramente personales

Voz 0281 24:54 en qué decías Marisa el hombre bebé había una foto curiosa

Voz 2 24:57 ya tengo un fotógrafo francés que realmente era el único que estaba haciendo información estaba en una visita para ver las Gioconda así entonces él hizo la fotografía que estaba haciendo la información el resto podía haber cien personas sólo tres miraban el cuadro el resto estaba con el móvil pues haciendo fotos lo sea todo el mundo todo el que llevó móvil no es fotógrafo una cosa es que sirva para hacer fotos humor claro pero la foto ser fotógrafos otra cosa es una forma de vida y una forma de ir además yo creo que la fotografía el trabajo es una forma de mirar

Voz 0313 25:41 claro lo dejan Benjamín presume frecuentemente de su

Voz 0281 25:44 de patatas pero no pero no

Voz 0313 25:46 por ello es Ferran Adrià Lily se considera un siete con

Voz 0281 25:49 sí de la Lloll suelo hablar de mí mítica Turquía no que sí que estaba pensando es que si las fotos acaban muchas de ellas en los museos y claro

Voz 0313 25:59 efectivamente salió no efectivamente pues fíjate en tanto en españoles como en Franco ha muerto hay un montón a mí me costaría Un mundo elegir y antes hace un ratito cuando Marisa estábamos estábamos viéndolo y viéndolo y repasando repasando hoy de a mi me gustan mucho los rostros no está por ejemplo la imagen famosísima de la soledad de Adolfo Pérez que antes comentaba clase estaba hecha por fases no le da luego está esa cara de en un funeral de un de un atentado de ETA de Felipe González que está Aguirre con comido sea que eso a mí me gustan mucho los rostros yo no sé no sabría cuál elegir al su pregunta vosotros me diré pues no me preguntes eso no tanto como Raúl aunque una imagen que dijera pero te venga a la cabeza hora Marisa la primera así a bote

Voz 2 26:40 yo creo que si todas las imágenes cada una

Voz 32 26:43 eh porque en su momento pues

Voz 2 26:46 representaba lo que estaba ocurriendo por lo menos seis soy intentaba yo no que al lector le llegara lo que es verdad es que algunas imágenes bueno con el paso del tiempo eh han son imágenes de momentos importantes en la historia de este país porque fueron publicadas también de una forma especial como tú comentabas lo de la soledad del presidente bueno pues esa fotografía cuando yo llegue al país el día que la hice realmente esta foto es la primera vez la era la primera vez que una foto iba a cinco

Voz 0313 27:22 el Unesa en primera del periódico y me dijo

Voz 2 27:25 es que no hace falta nada más creo que es decir el editorial exacto reflejaba muy bien ese momento donde ya el presidente Suárez su propio partido le tenía completamente contra las cuerdas a los militares no digamos quiero decir en un momento bueno pues este tipo de fotos con el tiempo es con lo que ganan ese plus no pero es difícil elegir una sinceramente

Voz 0313 27:50 tú Raúl se te lo pregunto te quedarías con alguna foto de de de deportes o de las otras

Voz 4 27:55 no yo me quedaría con mil saltos de Santillana me encanta hizo del Barça eh pero ese asalto estoy mal el defensa debate que esté volando es una maravilla su día vamos incluso se corto un poco la cabeza porque no me cabían en un poquitín más y Pizzo al porque Carlos nos vamos yo tengo un gran cariño una foto a una foto de las que son en el libro un gran cariño que es María Zambrano con la colilla con la boquilla con la ceniza con esa mirada con con con esa historia que cada mirada sobre la historia no sí ir después tengo una de Dalí que yo creo que Dalí la foto la hizo él porque yo no sé si yo disparaba pero la foto la ciudad él porque hay que a veces me echaba la máquina la cara él me comía con los ojos y con ese amigo te para que yo era muy jovencito además viendo a ese señor tan grande al domingo no sí pero de todas las formas todas las fotos del libro yo creo que el el noventa por ciento tanto el de Maritza como el mío han tenido su día de gloria que ha sido la primera página del periódico ese es el color del Gloria de la foto por supuesto el ratito que tienes de gloria que ha hecho la foto porque es efímera la gloria en un periódico y te meten la foto en primera allí al salir de la reunión te dicen que tenemos para mañana hombre dejó de respirar han dicho que la foto es bonita hombre

Voz 0313 29:24 eso pasa con los escritores cuando están de estos

Voz 0281 29:29 pero bueno oye Raúl

Voz 43 36:14 no qué tal

Voz 0313 36:30 aquí seguimos en La Ventana de los libros hoy les hablamos desde la redacción del diario El País estamos con Benjamín Prado con Javier Sagarna como todas las semanas obtenemos de invitados especiales para nuestro jurado a Raúl Cancio y a Marisa Flórez autores de dos libros fantásticos españoles Franco ha muerto tenido por cierto esta Navidad recomendado como regalo más a un amigo y tengo la sensación no tengo información de que Andre todo lo que han triunfado mucho porque creo que es un un presente fantástico para para compartir te gustaría saludar ya los tres finalistas de de esta semana a partir de la frase cuando se ausenta de casa recuerdo que hemos recibido mil doscientos cuarenta y cuatro relatos hay que seleccionar cuál ha sido el mejor son Luis Talavera Manuel Montesinos y José Ramón Calvo Luis Talavera tiene cincuenta años desde Barcelona informático trabaja como profesor de Programación en la Escuela de Ingeniería Industrial Luis buenas tardes bona tarda hola buenas tardes este Rey Lluís además finalista por primera vez no

Voz 44 37:23 sí sí lo primero a ver cuánto tiempo hace que no sé

Voz 0313 37:25 los relatos por por curiosidad desde el año pasado desde el amor no hace tanto tiempo Ituri tuvo afición por escribir es es es nueva es de ahora desde siempre

Voz 44 37:35 bueno realmente sí más intensamente azul unos dos años que me dedico porque si hacer unos cuantos cursos de escritura encontré sea el Giner de microrrelato que me fascinó fue cuando ya me puse más con más dedicación

Voz 0313 37:54 eres un escritor y conciso oí sí de método te lo digo por lo de la informática Hay y eso no lo tienen

Voz 44 38:01 soy un poco sí

Voz 0313 38:04 descriptiva no no no no no yo todos contrario Gerarpi siete influye a la hora de escribir no

Voz 44 38:09 sí sí yo yo yo para excluir un microrrelato normalmente tengo que tenerlo bastante bastante claro en la cabeza como bastante bien estructurado lo cual no quita no que a veces a veces sino que también contribuya a la creatividad la imaginación la Inquisición pero yo no soy de esos que me siento a ver qué me sale

Voz 0313 38:30 tiene que haber habido una provocación previa muy bien Luis que tengas muchísima suerte amigo gracias Manuel Montesinos cincuenta y seis años nacido Linares tiene en San Agustín de Guadalix es director de marketing una empresa de comercio electrónico es finalista semanal yo creo que por aquí sexta vez de hecho estuvo hace poco con los otros Manuel buenas tardes hola buenas tardes hasta la final para tres semanas no me falla la memoria

Voz 1626 38:53 pues sí a su hermana

Voz 4 38:56 la racha

Voz 0313 38:57 la racha la racha la racha oye que estás leyendo que tienes entre manos por curiosidad

Voz 4 39:02 pues nada sigo como mi novelas románticas que me están dando suerte Conred estoy leyendo nunca nadie más celo la Price

Voz 0313 39:09 nunca nadie más de tu con la conoces Benjamín Long bueno puesto lo apuntamos Manuel que tengas muchísima suerte amigo a vosotros José Ramón Calvo cincuenta y seis años Se Ferrol en Cotobade que están Pontevedra trabaja como administrativo en una compañía de seguros José Ramón tardes buenas tardes qué tal hola buenas tardes a todos los que tal muy bien hombre Tour es finalista por tercera vez no a la tercera va a ver si va la vencida esta tarde oye y lo de escribir de de donde iré cuando viene

Voz 4 39:43 hombre de pequeñito en casa ha habido bastante Caler yo me lo comía a todos

Voz 0313 39:48 pero tú pero te has presente algún concurso alguna otra vez más pública pero algo o no todavía no nada nada sólo por hobby sólo por hobby Weaver José Ramón pocas tengas mucha suerte amigo y quedaros todos los es grande en antena para participar en la conversación que yo creo que Benjamín hoy estás tú te estamos todos pero tú especialmente contento porque la persona con la que vamos a hablar a continuación hace mucho tiempo que no es la descubriste

Voz 0281 40:10 eh

Voz 0313 40:11 es uno de los grandes referentes de este movimiento de de de de poesía de de gente joven escritores y lectores jóvenes del que tú has hablado tanto y que tanto se apoyado en Internet pero que acaba de ganar con su primera novela el premio Biblioteca Breve Elvira Sastre buenas tardes buenas tardes claro joven felicidades cómo estás muchas todavía no me lo creo en shock podría sentí sí sí sí dile dile algo a tu padrino que está aquí que es el de alababa pobre no puede no

Voz 0394 40:42 quiero que lo quiero mucho estoy que que él es el primero siempre

Voz 0281 40:47 bueno está está dejando Elvira muy muy cortas mis expectativas está superando todas está haciendo cosas muy importantes es que este es el premio que ha ganado ganado Vargas Llosa ha ganado Juan Marsé ha ganado Eduardo Mendoza es uno de los grandes grandes grandes Premio de Literatura en castellano y además lo ha ganado con una novela que tengo que decir que es fantástica porque yo ya la he leído y es una maravilla yo creo que va a ser una gran gran sorpresa así que lo el lodo Elvira no es que lo tenga encima se lo merece mejor

Voz 0313 41:26 Elvira que cuenta tienen que cuentas en días sentida nos alguna pista anda bueno

Voz 0394 41:31 no es una historia paralela entre un abuelo y su nieto con dos

Voz 0313 41:35 ajenos que bueno son bastante diferentes pero claro

Voz 0394 41:38 de alguna manera se cruzan no es un poco de de esta recuperación de la memoria que creo que es bastante importante ID también esos momentos de pérdida ya sea una pérdida física o una pérdida sentimental di que se hace no cuáles son las herramientas que no tiene que tener para poder sobrevivir

Voz 0313 41:54 oye yo es verdad que aparte que el origen de esta novela está precisamente en uno de tus poemas

Voz 0394 42:00 bueno no el origen como tal pero sí que haya un hilo conductor de hecho el título de día sentí viene de de algo que que me inventé en baluarte que era algo

Voz 0313 42:08 sí

Voz 0394 42:09 sí de día uno al día doce sentí así es como un poco se están los capítulos organizados e de cómo se empieza cuando algo termina y cómo sacaba unos recuperar

Voz 0313 42:19 hoy el salto de de de la poesía a la a la novela a la hora de describir de disciplinar se es muy diferente o no o no tanto soplo Benjamín cómo hacerlo desde desde tránsito como nulos

Voz 0394 42:33 no yo quedaros Ana se para mí es totalmente distinto la disciplina realmente creo que la cuestión no tiene casi disciplina porque es algo muy por lo menos para mí sale de dentro y es una necesidad vital salgo casi físico y la novela no la novela requiere mucho tiempo eh a lo mejor tardes enteras en las que no salen nada hay mucho no sé es una disciplina

Voz 45 42:54 las distintas a me no me ha costado

Voz 0394 42:57 más pero sí que me ha requerido más esfuerzo hola pues ya me sale un poco más

Voz 0313 43:00 claro

Voz 10 43:01 es una disciplina digo fundamentalmente en una disciplina es una disciplina fundamental

Voz 0313 43:05 el cambio de elemento no mientras estabas escribiendo perdona Benjavid mitad estás escribiendo la novela Elvira se te ha cruzado algún poema

Voz 0394 43:13 sí bueno de hecho saque un libro entremedias de poesía el último de poesía es algo entremedias pasando en estos momentos en los que necesitaba expresar algo y no me no me bastaba la narración en las que un poema escrito muchos poemas

Voz 0313 43:27 mira chaval porque tenemos Carlos ha hecho una cosa

Voz 2 44:29 pues malos ratos más que nada porque la fotografía realmente lo dirá moviola ahí no existe o te sale o no sale son malos ratos pero sí que es cierto que un fotógrafo tampoco es BT tira hay tienes que prepararlo tienes que pensarlo tienes que luego existe esa foto que es la foto que surge en un momento y que estás o no estás

Voz 32 44:56 pero cómo

Voz 2 44:59 cualquier periodista tú tienes que llevar una preparación y estar preparado oí saber lo ocurrir o por lo menos unos personajes que pueden intervenir au lados o lo que puede intervenir en el tema que tú vas a hacer luego siempre surge esa foto que

Voz 1626 45:15 que no está y que tienes que estar al loro

Voz 2 45:17 no y otras veces pues el disgusto de no poder hacerlo eh sufrir es decir se me ha ido enviar

Voz 0281 45:23 pero completamente tachaduras

Voz 0313 45:27 alguna recomendación más para esta semana ves yo tengo ya

Voz 0281 45:29 aplicar lo que son los lemas en la en la escritura bueno los estilete más son unos rasgos que se repiten en la manera de hablar de alguien o en la manera de escribir de alguien que puede servir como casi todo pero es todo manera muy especial para resolver casos policiacos para resolver algunos misterios

Voz 0313 45:51 esto es estire más huele a Grijelmo labios verdad

Voz 0281 45:54 lo que no se llegará organizó estado de los grandes periodista del diario El País que es Alex Grijelmo entonces bueno alguien que juega con él con las palabras Isabel tanto de la de las palabras pues de luego es el único como digo al que se podía ocurrir una novela en la que un profesor de el universitario en fin recién despedido que se queda en el paro se ofrece a la policía a un eh a un inspector de policía para ayudarle a resolver algunos casos basándose en eh precisamente los rasgos de escritura de los de los posibles sospechosos cuales resuelva bueno pues dos por ejemplo el de una famosa actriz que está siendo acosada por alguien en fin la están sometiendo a una tortura continua dándole anónimos y demás en los que el buscar rasgos por ejemplo porque hay que pasa que hay rasgos por ejemplo que delatan de dónde eres porque las cosas se dicen de una manera en Cuenca de donde sacan Grijelmo y sale tanto Cuenca en esta novela au sal no les de Burgos Belladonna L de Burgos

Voz 0313 46:54 así pillaron no él es de Burgos se les pillaron hace poco a un asesino

Voz 0281 46:57 aquí hay rasgos que delatan de dónde vienes hay rasgos que delatan bueno pues eh niveles de culturales hay rasgos que delatan la edad de quién de quién habla o bueno FIT que se pueden reconocer en algo que hizo otro antes bueno unos el uno es el asunto de la de la acosador de la actriz otro es el de la muerte de un famoso banquero que a uno le suena a alguien porque tiene una hija que ha heredado el el fin la las empresas mirando y demás y entonces resulta que es que en esa en esa empresa eh también relacionada con la minería hay un colaborador muy estrecho del empresario muerto que resulta casi favorecido por el testamento y alguien tiene la sensación de que ese testamento ha sido falsificado alguien la sensación de que ese falso ese testamento no lo adscrito el empresario muerto sino su heredero cómo se le intenta pillar pues con los Steel hemos una novela muy divertida les ha disfrutado un en las recomiendo vivamente

Voz 0281 48:07 Quema de Venezuela pero libro maravilloso los osos que bailan de Wii All está blogs Kikes un gran periodista de qué habla en este en este el libro de la historia de los osos bailarines Osama ahora estrados en Bulgaria me da mucha pena por casi siempre por gente de etnia gitana los Joan por los pueblos nos llevan a los balnearios a las playas a las a los barrios más ricos a que los osos bailarán al son de una de un violín uno al son de una de una guitarra no eh claro han en la otra mano llevaban una cadena esa cadena iba atada a una argolla ya Goya se habían puesto al pobre sólo es una parte muy sensible a estos animales que hacían los bailar Nora intentar alejarse del dolor que les causaban al tirar de la cuerda mientras tocaban la música algunos no se nos les arrancaban los dientes para que no les mordieron de mayores porque nunca se sabe cuando uno se va a recuperar su instinto salvaje en fin les les hacían de todos los pegaban y demás en este libro que se subtitula esto es muy importante historias reales de gente que añora vivir bajo la tiranía y lo digo en la época de Vox en Spa

Voz 29 49:16 añade la Vigo en la época de regreso de la de la ideario soviético en

Voz 0281 49:22 en Rusia pues es que esos osos lo que pasaba es que cuando después los soltaron los fueron recibiendo uno a uno celebrar una reunión ante todos los periodistas de Europa para ver los tres últimos osos en cautividad que los llevará soltar Taro esos esos llegaban y primero obviamente no sabían cazar no sabían vivir hay que darles la comida la aboga pero es que además cada vez que veían un ser humano cerca que hacían se vaya estaban y serían bailando como por cierto algunos parece que tiene la nostalgia de hacer bailar al ruido de las de las botas

Voz 0313 49:50 con razón me daban pena

Voz 43 50:03 va

Voz 0564 50:42 cuando se ausenta va de casa nuestro padre siempre nos recordaba que teníamos prohibido jugar al escondite sin que lo hiciéramos demasiado caso fue en uno de esos días que desapareció Mi hermano Tomás al principio pensamos que quería gastarnos una broma pero jamás lo volvimos a ver las malas lenguas comenzaron a murmuró que papá era violento mientras mamá juraba que le conocía bien jamás haría daño a uno de sus hijos yo sé que es cierto porque me escondía en el sótano y ninguno de los niños que había en el arcón era todo

Voz 10 51:15 tras estos puñetazo en el estómago pero vamos directamente esto es lo que sea un texto negros no como va viendo como plantea el tema que da mucho miedo casi desde el principio eso de prohibido jugar al escondite llamando miedo que desaparezca el Hermano Tomás que jamás volverán en cada frase hay hay hay hay un hay un golpe no y luego ya me llama mamá juraba que conocía bien jamás he de daño a uno de sus hijos va dejando caer todo

Voz 0313 51:41 Musel Alarcón de grande exacto y cuando llegue el arco

Voz 10 51:44 Zidane los deja temblando muy bien estaba muy bien

Voz 0313 51:46 vamos con el segundo de Manuel Montesinos que se titula Los Caprichos del patrón

Voz 9 52:01 cuando se ausenta ama de casa lo hacía siempre con noche cerrada sin hacer ruido recogía el vuelo largo de los vestidos que les regalaban para no arrastrar los salía de puntillas descalza con unos zapatos de tacón alto en la mano que sólo se ponía cuando llegaba a la puerta de la casa grande allí la esperaban y señor y sus amigos era un relámpago de belleza pensaba su esposo que siempre se hacía el dormido lloraba la de son

Voz 0281 52:27 mañana se cumplen los quince un sirviente ha traído ropa de su talla por fin

Voz 0313 52:43 pues mucho tardado me parece pero bueno eso ya la verdad

Voz 0281 52:46 en muchos partidos