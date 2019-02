La Ventana (04/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 siete las seis en Canarias

Voz 1454 00:05 el auto proclamado presidente encargado de Venezuela acaba de comparecer ante los medios ha vuelto a agradecer el reconocimiento por parte de los grandes países de la Unión Europea a lo largo de este lunes nos encantaría contar con un país hermano como Italia añadí ha añadido país que recordamos se ha quedado al margen Why do ha apelado a una nueva movilización para resguardar la ayuda humanitaria ir relacionado con este tema hacía este llamamiento a los Milito

Voz 2 00:27 eres y que lo próximo mía una vez iniciado el acopio de Hizbolá en Cúcuta en Colombia tendrá una visión muy importantes humano seguir del lado de año que está aislado que no protege a nadie todo helado no solamente de la Constitución en este momento sino helado también de la humanidad de la necesidad de todos estos pacientes que necesitan que ingrese en esta primera etapa esa ayuda que va a salvar vidas que puede salvar soldados a tu mamá a tu hermana a tu vida a tu hijo le vas a negar a tu familia la posibilidad de la llegada de abrir el corredor humanitario una segunda etapa de vivir en un país mejor el momento es ahora

Voz 1454 01:18 casi medio millón de personas se han unido en Internet a una petición para que los mineros que trabajaron en el rescate de Julen en Totalán reciban este año el Premio Princesa de Asturias de la Concordia informa María Manjavacas la petición ha sido impulsada en Change punto org Ana Menéndez una joven asturiana hija nieta bisnieta de mineros en declaraciones a la SER unos contaba por se deben llevar el Premio de la Concordia

Voz 1 01:39 porque considero que sus conocimientos han sido fundamentales

Voz 1454 01:43 sólo en el rescate que tuvo lugar en todo

Voz 1 01:45 Alain sino a lo largo de sus más de cien años de historia Ana quiere que suave

Voz 1454 01:49 vuelo de ochenta y cuatro años sea testigo del reconocimiento internacional a la profesión tan dura que ha ejercido durante tantos años la candidatura ya se ha presentado desde mil novecientos doce la Brigada de Salvamento Minero de Asturias realiza labores de rescate pero quizás ahora Un siglo después reciban el mayor reconocimiento de sus dos nuevos informes científicos alertan sobre las gravísimas consecuencias del cambio climático el deshielo en el Himalaya el cambio de color en los océanos Javier Gregory

Voz 0882 02:15 el hielo del setenta y cinco por ciento de los glaciares del Himalaya Corretja el riesgo de desaparecer según un informe realizado por trescientos cincuenta investigadores de veintidós países lo que más preocupa es que esta gran zona es una de las principales reservas de agua dulce del planeta de ella depende el suministro de tres mil millones de personas mientras tanto otro informe del famoso MIT alerta que el cambio climático también está provocando cambios significativos en el fitoplancton de los océanos ello afectará al color de la superficie del mar en las próximas décadas al intensificar sus regiones azules Iber

Voz 0861 02:48 el estilo titulares el deporte con Toni López dos

Voz 3 02:51 adiós a las nueve para terminar el fin de semana de fútbol último partido de la jornada veintidós de Liga Santander en Vallecas Rayo Vallecano Leganés con la permanencia como objetivo ambos con veintitrés puntos un descenso y otro fuera cuarto por la cola y la a veinticuatro de dos tres Las Palmas Zaragoza el partido grande de equipos que esperan estar más arriba en la clasificación además esta semana se juega la ida de semifinales de Copa del Rey pendientes

Voz 0827 03:11 sí que ha entrenado es duda para el Barça Madrid

Voz 3 03:14 es el jueves se jugará el Betis Valencia pues esto

Voz 1454 03:16 todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este lunes a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

Voz 0861 03:25 la Reina se

Voz 4 03:27 servicios informativos

Voz 12 04:58 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 13 05:02 no hombre mira la espera para que crezca de miedo

Voz 1826 05:30 a las siete de la tarde y cinco minutos las seis y cinco en Canarias hoy en el Día Mundial contra el Cáncer de la lucha contra el cáncer Nos hemos preguntado Nos gustaría conocer cómo se vive el ser médico paciente al mismo tiempo que que ocurre cuando se conoce los dos lados de la enfermedad bueno es lo que les sucedió a la doctora Anna Casas especialista en cáncer de mama oncóloga paciente de cáncer de mama actualmente asesora como oncóloga en la fundación que en su momento decidió crear la Fundación actitud frente al cáncer soltó un grupo académico investigación que desayuno desarrolla precisamente ensayos clínicos de excelencia en cáncer de mama doctora Ana Casas qué tal buenas tardes cómo está cómo ha vivido ese día

Voz 14 06:22 bueno también es un día que es importantes para todos los pacientes a toda la sociedad ingenuidad

Voz 1826 06:30 recordarnos a todos

Voz 14 06:31 es que el cáncer está ahí que es una enfermedad importante que no debemos de perder nunca la vista en intentar superar poner todos los remedios a nuestro alcance para

Voz 15 06:44 ya

Voz 16 06:45 para ir superándolo M en jornada

Voz 1826 06:49 las como como estas en las que se escuchan muchos testimonios se conocen también avances en la investigación yo por ejemplo me me he fijado me detenido en muchas referencias que había hoy a sobre cómo informar de de la enfermedad y por eso y por eso hemos decidido llamarle porque una especialista en cáncer de mama cómo recibe esa noticia cómo recibe el impacto de de esa noticia Dra

Voz 14 07:15 por eso eso es un es mucho como para todo el mundo Lord es como como cualquier persona en un momento de la Villa que no te esperas de repente te sobreviene un diagnóstico de un cáncer y esto es algo que nadie nos esperamos nunca lo que pasa es que claro cuando eres dice especialistas en la materia Hay conoce sabes que bueno que una de cada ocho mujeres a largos un cáncer bueno pues es cuestión de estadística te ha tocado ya tocado y no pues haces no puedes hacer otra cosa es decir mamá no es un cáncer de Katyn mente prevenir Glenn fuera más allá de las mamografías que fundamentalmente son las que hacen que el diagnóstico de cáncer a Yamena colorados pero hay veces que los tumores pues también puede ser que de las mamografías entonces básicamente lo que te pasa echo mucho entraba te quedas mal muy mal claro pero bueno va reaccionando y sobre todo va reaccionando a medida que vas teniendo datos de de tu enfermedad de cuáles son los mejores medios para para afrontar mejor este canicas para afrontar es lo que te hace esto es lo que te hace ir teniendo

Voz 1826 08:28 sí bueno quinientos luz

Voz 14 08:31 irá afrontando la enfermedad profesional

Voz 1826 08:33 y una especialista como como era su caso tiene toda la información tiene todo el conocimiento de la enfermedad ya sabemos que hay enfermos más que enfermedades pero sí que desde luego parte de una posición diferente a al recién diagnosticado se les suele decir no vaya a mirar en Internet no vaya a consultar al doctor Google no rastrear por ahí pero eso a usted no hace falta que se lo diga porque tiene toda la información no

Voz 14 08:57 claro tienen la información en cualquier caso yo creo que los pacientes deben de tener siempre la máxima información que sean capaces de asimilar que yo creo que por parte por parte de los profesionales hay que hay que ir satisfaciendo el poco a poco esa curiosidad esa necesidad de conocimiento que los pacientes cada uno en su medida tiene y está en nuestra habilidad como como profesionales como médicos como oncólogos está El saber ir dosificando la información que necesita que nunca sitio luego cuanta más información tenga mejor porque es muy importante que los pacientes sean capaces de tomar conjuntamente con con el con su equipo grosor dotando con su oncólogo tomando decisiones sobre qué tratamiento sobre qué qué abanico de tratamiento suele plantear el crédito no

Voz 16 09:47 no la posibilidad de esta vez sí que tener

Voz 14 09:50 información y en ese sentido pues claro yo me he sentido siempre una una paciente privilegiada no está bueno con el conocimiento y en medio de un hábitat como o el hospital que era microbio hospital pues dándome allí

Voz 1826 10:03 desde ese momento cambió la perspectiva no sé si hablar de la relación pero la mirada que usted tenía respecto a sus pacientes Dra

Voz 14 10:11 sí que cambia claro que cambia porque qué haces más sensible a pequeñas cosas que antes no le das importancia nosotros los oncólogos lógicamente lo que queremos es tratar de cuidar de conseguir respuestas vamos siempre buscando la la la efectividad de de de los tratamientos no bueno a veces no lo exijamos en el en pequeños detalles de que que esa muy importantes para el enfermo porque afecta de forma importante su calidad de día hay esto es lo que yo constaté más directamente a partir de entonces qué cosas que antes no le daba importancia pequeños o que o lo que a mí me parecían pequeños efectos secundarios pues resulta que para los sí que glosó llega a mí que alteran mucho su su forma de las relaciones con la familia con el entorno entonces hay que ser muy respetuosos con todo lo que ponernos con todo lo que hacemos siempre encima sino paciente siempre valorando los pros y contras que tiene en función de cada paciente porque paciente que son capaces o quiere llegar hasta unos hasta unos hasta un escotes determinadas y otros pues que no ahí está nuestra nuestra a dirías

Voz 16 11:18 es como tratar todos sus pacientes que le decían doctorado

Voz 14 11:22 bueno la verdad es que fue muy bonito la relación de los pacientes

Voz 16 11:28 muchos de ellos en ese tiempo que ellos

Voz 14 11:31 sí sí aprendí mucho porque he aprendido mucho a lo largo de toda mi vida de los pacientes realmente paciente son son maestros para nosotros es algo que debemos darnos cuenta de esto a lo largo del de nuestras ejercicio profesional escuchar a los pacientes y sabes lo que piensan es para nosotros un aprendizaje enorme su mala suerte su apellido es hoy en el caso concreto cuando le pasó pues fue fue realmente un acompañamiento muy bueno el que tuve antes porque el qué pacientes me me me acompañaron en este proceso de mucha ayuda de Familia por supuesto inicio amigos pero quienes entendían verdaderamente la enfermedad eran los propios los propios pacientes que que bueno al final me terminaban diciendo que las cosas que yo he dicho a ellos si son realmente muy bonito y muy muy cariñoso no escuchar esos momentos en los que estás mal y te sientes mal el el cariño y el calor de de personas a las que han tratado de que te están diciendo Tonga hace buena pronto que que tiene que volver enseguida aquí estamos esperando

Voz 1826 12:39 sí eso es fundamental bueno no en vano su fundación lleva ese ese nombre de Fundación actitud frente al cáncer imagino por todo eso que nos está diciendo que el ánimo el espíritu eso influye mucho a la hora también de de vivir de convivir con la enfermedad mientras está superando

Voz 14 12:56 sí claro claro aún no lo elige la enfermedad pero sí que puede elegir cómo lo afronta en la actualidad nos llega llega sin saber nada llega a enfermedad pero tú cómo lo afrontar esto puede ser algo que te puedo beneficiado te puede perjudicar a ti mismo entonces en este

Voz 1826 13:15 tú

Voz 14 13:16 buena actitud gente alcance subyace una una necesidad de tener un conocimiento profundo de la soledad y una esperanza una esperanza basada en el conocimiento de la enfermedad de los nuevos avances una esperanza que sea una una una confianza en que realmente la ciencia y la investigación está avanzando mucho y puede dar muy buenas soluciones es mi esperanza activa hemos desarrollado sé que existe térmica aquí iba que suma en el conocimiento en en el conocimiento y en la confianza la ciencia pero sabiéndolo no es decir una esperanza que que el paciente hace que se mueva que sea que sea proactivo y otra cosa que es básica en esto es para mí que existan buen la comunicación fluida entre los profesionales y los pacientes para que está todo esto que entendimiento que hace que la mejore que la actitud del paciente Pro activa pues facilitárselo no desde los propios profesionales siempre puestos con la amiga de la investigación porque realmente la solución de cáncer viene a través de la investigación

Voz 1826 14:22 doctora muchísimas gracias por la información por la esperanza por la actitud doctora casas muchísimas gracias buenas tardes

Voz 14 14:29 así que claro eh

Voz 17 14:34 y

Voz 1826 14:37 bueno tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando con la doctora son las siete catorce seis catorce en Canarias muchas veces no somos conscientes de lo afortunados que somos no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes como como dice la frase hecha el refrán bueno el que la sanidad sea gratuita y universal en España podría ser un ejemplo o al menos eso es lo que piensa Eva castizo iba estuvo ha estado ingresada en el hospital cinco días publicó un post en Facebook una entrada que se ha hecho viral en la que se queja de que al darle el alta sólo le hubieran dado instrucciones de su tratamiento para el embarazo lo que reclamaba ella es que deberían darnos a todos una factura una factura simbólica para que seamos conscientes de lo que no pagamos Eva castizo qué tal muy buenas tardes que hay oye qué cosas habría que incluir en esa factura tú lo tienes todo calculado has hecho los números además al por menor

Voz 15 15:35 bueno no no es que tenga todos los números calculados eh tampoco es que reivindicara una factura porque piense que era la sanidad es gratis como se ha creído en ese post que por eso se ha hecho tan viral yo creo que la mayoría de las personas pero leído no han entendido muy bien lo que ya estaba reivindicando

Voz 1826 15:54 lo han interpretado de forma digamos dispar diferente no

Voz 15 15:58 sí sí sí sí en su mayoría los que he encontrado ha sido pues un reproche a a la al hecho de que pensaban que era yo Spain yo estaba pensando que la sanidad en España y quieras yo soy obviamente que sale de nuestros impuestos todo lo que lo que recibe

Voz 1826 16:16 si quería llamar la atención precisamente sobre eso verdad Eva

Voz 15 16:19 exacto exacto entonces esa factura simbólica que yo era que yo hablaba era para que fuéramos todos conscientes de lo que yo lo que tenemos en España yo creo que no podemos perder es decir yo entro y metido cinco días ingresada me hacen un montón de cosas que un recibo un montón de servicio de tratamientos de atenciones de diferentes equipos de de especialistas y me habría gustado saber cuánto cuánto a cuál sería el importe de todo eso de ahí de ahí de ahí mi texto

Voz 1826 16:53 tú calculaba son mil euros la noche había que incluir la enfermería de veinticuatro horas además da detalles de los momentos en los que pide es que algún tipo algún tipo de asistencia a cualquier hora de la madrugada la alimentación los medicamentos bueno hubiera salido una factura por un pico

Voz 15 17:11 claro claro entonces yo éramos varias en la en la en la habitación en la que estábamos y bueno pues me puse a pensar y me entró la curiosidad por saber cuánto costaba estar en esa cama veinticuatro horas lo pregunté y uno de los médicos me dijo que rondaba pues eso los mil euros

Voz 1826 17:29 luego claro todas las medicaciones

Voz 15 17:31 son los celadores esta administración esta limpieza hecha sin metodología está detrás todo las enfermería auxiliares de enfermería todo todo el movimiento que había alrededor de nuestras camas que yo creo que es muy importante que seamos conscientes de todo eso en España

Voz 1826 17:51 parece que no contribuyó quiero decir a la actitud de según qué gente ya sabemos en las redes sociales Facebook aunque sea de aguas algo más calmadas más calmadas que que en Twitter pues también ha recibido algún que otro palo de los que siempre acaban ofendiendo se porque como tú escribes con el seudónimo de Eva Button pensaban que era extranjera y que entonces no tenía derecho a hablar de cómo funcionaba la la Seguridad Social aquí como

Voz 16 18:16 cómo funcionaba el sistema público de salud

Voz 15 18:18 sí sí exacto esa esa era otro de los puntos claros el primero era no haber entendido

Voz 14 18:24 porque esto es un problema de comprensión lectora que tenemos el nuestro

Voz 15 18:27 ahí que bueno que hizo otro tema no haber entendido lo que ya estaba diciendo no que fuera gratis sino que me habría encantado saber cuánto nos cuesta a todo esto hay otras cosa ya no lleva al tema del racismo no de si tú eres inmigrante tu apto tú no pagas la Seguridad Social no cotiza fuera de aquí sólo bueno son miles de comentarios que se pueden ver

Voz 14 18:49 sí

Voz 15 18:49 y eh pues eso nos yo llevo cotizando tantos años para la Seguridad Social y ahora llevas tú si te estás aprovechando todo lo que he pagado yo examen también de conocimiento no porque realmente la salida española no se paga a través de la Seguridad Social de la cotización horas Asturias social

Voz 16 19:08 entonces si hay mucho desconocimiento de lo que hay

Voz 1826 19:12 explica también Eva Patton Eva castizo explica exactamente cómo con cada uno de nuestros actos como con cada una de nuestras compras a través del IVA ahí es cuando estamos financiando directa e indirectamente con nuestros impuestos también bienes como el que tenemos en la en la sanidad pública Eva estás bien no después de esos al hospital sí sí sí sí Nos alma Nos alegramos muchísimo un beso muy fuerte hay muchas gracias

Voz 1 21:33 eh

Voz 24 21:34 ha demostrado que está pidió yo creo que en este procedimiento

Voz 1 21:41 quién lo hizo

Voz 10 21:43 efectivamente yo acompañé al director general señor Ramón con otras dos personas fuimos al campo la justicia

Voz 4 21:49 quinientos ilegalice porque había pesado el señor Prada

Voz 1 21:53 Naciones voces señorías no

Voz 4 21:56 no allí había no sé pero cien ordenadores por todas las mesas

Voz 5 22:07 a Francisco Granados máximo responsable de esta consejería que secretario general de mi cuarto

Voz 25 22:11 todo Le pido que diga la verdad de todo lo que sale

Voz 21 22:15 grabar a la gente de seguir

Voz 25 22:19 Julian espiado los señores que están ahí imputados está el ojo con un seguimiento a Colombia esto es otra historia que se eleva a la cabeza la olla como usted término más normal a determinadas personas

Voz 21 22:35 es que es de risa mire a mí es que no era la risa que quiere que le diga

Voz 0861 22:41 qué tal buenas tardes en diez años hemos visto muchas cosas y nos quedan por ver muchas más sin ir más lejos en cuestión de días veremos cómo desfilan por el juzgado Esperanza Aguirre de Ignacio González Francisco Granados bueno todos como testigos y con ello los supuestos espiados sus compañeros Alfredo Prada y el propio Manuel Cobo a quien siempre le recordaremos por ponerle el título de gesta pillo a esta película de espías Alfonso Ojea qué tal buenas tardes buenas tardes Javier bueno hoy ha quedado configurado el jurado popular que dentro más somero no de de un mes va a tener que emitir un veredicto en usted hacer un quién es quién en esta historia Alfonso pero nos podemos tirar hasta mañana prácticamente así que me gustaría al menos situar las piezas clave en este supuesto espionaje supuestamente quién lo hizo y sobre todo cuál era el objetivo

Voz 0089 23:29 bueno quién lo hizo presuntamente son las seis personas que están sentadas en el banquillo desde esta misma mañana con Sergio Gamón a la cabeza que era el responsable de la Dirección General de Seguridad que estaba in insertada esta esta organización dentro de lo que es la Consejería de Justicia e Interior está persona que es policía de profesión era la persona que le prestaba los servicios de seguridad Esperanza Aguirre como presidenta del Senado cuando Esperanza Aguirre es nombrada eh consiga a través de la victoria al PP la presidencia de la Comunidad de Madrid se lo lleva en es a esta Dirección General desde esta dirección general presuntamente se espiaba a quién como tú decías principalmente Alfredo Prada que entonces era consejero de Justicia Manuel Cobo número dos de de Alberto Ruiz-Gallardón y hombre todo poderoso en el Partido Popular de Madrid para que es el es espiaba evidentemente para obtener datos que impidieran que la candidatura de Mariano Rajoy a la presidencia del PP al que famoso en aquel famoso Congreso de Valencia llegara a buen término If fuera Esperanza Aguirre y los suyos las que se hicieran con el control del Partido Popular el abogado de lo de uno de los modelos de cuatro de los imputó

Voz 26 24:35 dos eh que es un abogado muy con

Voz 0089 24:38 sido Ramón González Bosch ha dicho lo siguiente

Voz 27 24:41 era el cabeza de todo esto es Ignacio González de alguna manera Esperanza Aguirre bueno pues de alguna consentía todo este todo este tema presuntamente evidentemente igual que Granados grabados también sabía perfectamente lo que estaba pasando y bueno no es absolutamente nada a pesar de que la nosotros como como defensa durante cinco años presentamos cincuenta una pruebas para plantear realmente quién al verdadero culpable

Voz 0089 25:04 sitúa a Ignacio González ahora evidentemente investigado por la operación Lezo pero el Ignacio González el que era vicepresidente al que toda la investigación y todas las personas que han prestado declaración en estos últimos diez años en el juzgado de instrucción correspondiente de Plaza de Castilla siempre han señalado como la persona a la que había que reportar los informes de esos seguimientos en definitiva Javier que vamos a ver diez años después

Voz 26 25:26 como los bajos fondos como todo esa

Voz 0089 25:29 cerca de inmundicias en la que se había convertido el Partido Popular de entonces bueno pues eh sale a la luz y comenzamos a saber qué es lo que realmente se hacía

Voz 0861 25:36 bueno pues gracias Alfonso del pasado más lejano al pasado más cercano porque hasta ahora les podemos avanzar también un nuevo informe de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil que apunta de nuevo a la financiación irregular de la campaña electoral del Partido Popular en el año dos mil once información de minas que el Campos qué tal buenas tardes hola buenas

Voz 1552 25:57 tardes corrobora la UCO la financiación ilegal del PP en la campaña de Esperanza Aguirre con un millón doscientos mil euros en negro pero no sólo había dinero B los agentes acreditan que el PP desvió fondos públicos de manera fraudulenta para pagar la campaña electoral subvenciones abonadas a Fundescam fueron falseadas INI ilícitamente desviadas para abonar un congreso del PP un acto de Nuevas Generaciones ya está la zona

Voz 1826 26:21 la de Navidad del Partido Popular en

Voz 1552 26:23 Liz Javier algunas de estas actuaciones son groseras Fundescam recibió una subvención pública para literal evaluar la repercusión de la crisis en el empleo de los municipios del Corredor de Henares y la zona norte de la comunidad pero en realidad los cuarenta mil euros públicos concedidos fueron utilizados para encuestas electorales del Partido Popular en aprobaba esas fundaciones para el Sescam Ignacio González Se cerraba el círculo las irregularidades reflejadas en el informe de la UCO no acaban ahí el PP llegó a diversificar el pago entre numerosas empresas de forma ficticia para pagar menos impuestos también promovió la utilización de sociedades tapadera para enmascarar el trasiego y ocultación de facturas una de ellas se llamaba cómo se movía el dinero aquí Payá SL los principales responsables según el informe el ex gerente del PP regional Beltrán Gutiérrez Francisco Granados o Borja Sarasola

Voz 0861 27:14 ah pues de nuevo Ignacio González en el centro de la sospecha Campos gracias buenas tardes y la dirección nacional de Podemos se desentiende de las negociaciones abiertas para buscar una lista unitaria en la Comunidad de Madrid bueno escuchará la portavoz en el Congreso de Podemos Noelia Vera es un poquito largo pero merece la pena ojo hasta en siete ocasiones le pasa la pelota a sus compañeros de Madrid

Voz 28 27:42 tendrán que hablar con los compañeros de Podemos Madrid para que os especifiquen todo eso que que preguntas nosotros desde la dirección estatal ahora ya creo que hemos hecho un punto y aparte no en todo en todo este asunto insisto eh deben preguntarles a los compañeros de Podemos Madrid la hoja de ruta general está ya clara la elección de un candidato que ya vendrá que ya a su debido tiempo lo comunicaremos cuando ya se sepa para dar más detalles insisto eh podrán hablar con los compañeros de Podemos Madrid

Voz 0861 28:11 los los compañeros de Madrid que por lo pronto hoy han plantado Izquierda Unida que ha reunido a todos los actores interesados en buscar una gran coalición electoral de izquierdas saludamos a Sol Sánchez bienvenida La Ventana en Madrid qué tal buenas tardes hola Javier buenas tardes bueno usted dijo que sería el pegamento de de la Izquierda hace unos días aquí en la antena de la SER parece que la candidatura unitaria ahora mismo es un poquito endeble no ser pregunto están decepcionados con ese plantón de Podemos es un error que hoy hayan dejado su silla vacía

Voz 1848 28:37 bueno para nosotros sentimos que que no hayan venido los compañeros de Podemos en lo que hoy hemos hecho ha sido empezar un proceso empezar lo para salir del bucle no pues hablando de política con mayúscula las políticas sustantivas que mira estaba escuchando hace un momento a Miguel Ángel Campos como relataba todo el el erial que ha dejado el Partido Popular en la comunidad de Madrid todo ese expolio hoy casi diríamos atracó a mano armada con con incluso formas mafiosas yo creo que merece la pena el esfuerzo merece la pena asumir la responsabilidad que desde la izquierda tenemos

Voz 0861 29:18 pero le pregunto se puede salir del bucle en poniendo sobre la mesa hay una condición a priori entiendo Joe inasumible para más Madrid cómo frenar nada menos que que la Operación Chamartín no se estamos ante un ultimátum inalcanzable para justificar que ustedes quieran ir por su cuenta las elecciones

Voz 1848 29:34 no como como oyente decía lo que hay que poner ya son políticas sustantivas y hablar de política y eso es lo que hemos hecho muy claro la política se materializa en cosas reales que luego afectan a la vida de todas las personas que viven en nuestra comunidad no una de ellas entendemos que desde luego no hemos tenido falta de experiencia ella

Voz 15 29:55 no pues según este tipo

Voz 1848 29:58 de proyectos urbanísticos que acaban en pelotazo no como como bueno no tenemos nada que que disimular porque nos hemos opuesto a ella dentro y fuera de las instituciones

Voz 0861 30:09 pero usted perdone que le interrumpa que que más Madrid estaría dispuesta en la plataforma de tanto de Íñigo Errejón en la Comunidad Madrid pero sobre todo la de Manuela Carmena en al Ayuntamiento a frenar nada menos que Mari nuevo norte

Voz 1848 30:20 pues nuestra apuesta es desde luego frenarlo eh vamos frenarlo después saudita o lo que se quiera pero es que es tremendamente lesiva para los intereses y solamente favorece a los

Voz 15 30:33 de los madrileños que dirigen el BBVA

Voz 1848 30:38 a poco más poco más por lo tanto está muy bien ha explicado yo creo que el otro día lo llevamos al Congreso lo llevamos a a la Comisión Extraordinaria de Fomento con el propio ministro bueno nos hemos pronunciado muchas veces esto es una de las cosas que marca la línea política que creemos se debe seguir en la Comunidad de Madrid para dejar de favorecer a unos pocos y atender las necesidades de la mayoría social

Voz 0861 31:02 Nos están esperando los taxistas así que ya leeré pido brevedad porque nos queda poquito tiempo en el caso de Podemos en la dirección nacional ha dejado plena autonomía lo de escuchar a sus compañeros de Madrid en su caso que pregunto Alberto Garzón ha hecho lo mismo con ustedes o ha habido algún tipo de presión por ejemplo con las siglas de de unidas

Voz 1848 31:18 no he nosotros tenemos los mismos objetivos políticos ir desde luego como sabes mi organización es federal cada uno asume la parte que le toca sin dejar de entender que claro Madrid es muy es una plaza muy importante y tantos años de desgobierno de saqueo de Partido Popular pues es muy importante para todo el Estado conseguir de la mejor manera posible pero todos estamos tratando lo mismo de conseguir una candidatura lo más unitaria posible pero con un proyecto político que favorezca toda ahí donde todas nos veamos reflejó

Voz 0861 31:53 pues veremos cómo acaba todo Sánchez candidata de Izquierda Unidad en la que une Madrid gracias por atender además hacer un saludo

Voz 16 31:59 gracias a vosotros un abrazo nunca vamos a ser un servicio premium no

Voz 19 32:04 sabéis por qué servicio se caracteriza en que la persona que lo utiliza se baja del coche con el ego muy alto porque sabe que el volante es un punto es claro y nosotros nos guiamos Sky

Voz 1243 32:18 bueno los taxistas afrontan su tercera semana de huelga taxistas ahora mismo concentrados en la Puerta del Sol vamos con el minuto y resultado

Voz 0861 32:24 hora de la tarde desde las cinco y media estaban reunidos es era consejera de Transportes ahí está nuestra compañera Elena Jiménez creo que acaba de terminar esa reunión Elena qué tal cómo estás hola qué tal

Voz 29 32:35 buenas tardes pues y dos horas de reunión acaba de hablar aquí con la prensa la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo porque ha terminado ya esa reunión

Voz 1 32:44 ella no habla de que haya habido un acuerdo

Voz 29 32:46 la reunión ella dice que lo que les ha trasladado los taxistas es que tiene dos líneas rojas la Consejería de Transportes por un lado que no va a afrontar una había como en Catalunya porque no quiere que haya posibles despidos los peces y que tampoco va a adoptar esa vía de regulares a su haces pensando en que luego puedan venir demandas millonarias a la Comunidad de Madrid a parte de los ovetenses por tener que que dejar de hacer ese servicio como decía ha pasado en Catalunya con lo cual le ha planteado al taxi en positivo el hacer un reglamento para los taxistas pero sin hablar de ese servicio de la suben de antes dice que para la semana que viene quiere convocar un comité en el que se sienten en la misma mesa la Federación Madrileña de Municipios los sube te haces los taxistas para tratar de buscar una solución porque quiere que la solución estén de acuerdo ambas partes taxis IV te cesan son las palabras que acaba de decir en esta pequeña rueda de prensa que ha hecho de unos minutos la consejera acaba de terminar la reunión estamos a la espera de que sean las asociaciones de taxistas quién lo cual pues su

Voz 1 33:45 situación de cómo han visto la reunión pero no parece

Voz 29 33:48 la consejera el hayan trasladado que sí les ha pedido que acabasen con la huelga no parece que los taxistas le han dicho que de momento vayan acabar con esa huelga que recordamos dura quince días

Voz 0861 33:56 eso es perfecto pues así están las cosas gracias servirían esté decimoquinto día de huelga indefinida de los taxistas

Voz 5 34:07 eh

Voz 12 36:09 son las siete y treinta y seis La Ventana de Madrid

Voz 35 36:15 pues me insulta da LOC hacia atrás

Voz 1 36:20 mí

Voz 28 36:21 ahí me acordaba venía a vivir

Voz 36 36:24 tiernos que somos unos frikis que nunca

Voz 0861 36:26 tendremos se puede buscar la convivencia en los colegios madrileños sin diálogo bueno la respuesta a esa pregunta no lo vamos a dar nosotros eramos a pedirá un experto aún catedrático de Bachillerato que además es inspector en educación Se lo hemos a Pedro Uruñuela qué tal buenas tardes con usted ha analizado en profundidad el borrador del decreto de convivencia en los centros educativos ya encontrado una cosa muy curiosa la palabra sanción aparece treinta y cuatro veces la palabra norma noventa y cinco sin embargo la para la palabra paz por ejemplo sólo se emplea en seis ocasiones diálogo otras seis le pregunto qué modelo de convivencia se ofrece en este decreto

Voz 37 37:05 pues lamentablemente el modelo tradicional un modelo caracterizado por reaccionar ante lo que sucede por buscar el control del alumnado a través de un catálogo de normas y un catálogo de sanciones pero que no trabaja en positivo ahora conviven si no hace prevención no se adelanta a los problemas que hay en los centros

Voz 0861 37:27 por el análisis que usted ha hecho ERE pregunto hasta qué punto en este borrador se ofrece un modelo en el que la convivencia es sinónimo de mantener la disciplina de acatar las normas para usted le pregunto ahora cuál es la alternativa ese modelo que ofrecerá con el Madrid

Voz 37 37:42 pues la alternativa alternativas otro modelo que podemos llamar restaura Thibault modelo proactivo que sale adelante que busque no solamente sancionar y busca culpables sino analizar qué necesidad educativa está planteando un alumno con esa conducta para darle una respuesta adecuada desde el punto de vista educativo no digo que no haya que sancionar determinadas conductas por supuesto que sí pero con sanciones que redujeran que recuperen la buena relación que aborden las causas que entrase el conflicto

Voz 0861 38:16 y todo eso le pregunto se puede conseguir sin sin dinero porque hoy hemos se adelantó aquí en la SER que el Consejo Escolar en no aprobado de forma unánime ese borrador de decreto entre otras cosas porque no contempla ni una partida presupuestaria para formar a los profesores de las familias se puede mejorar la violencia en los centros educativos a coste cero

Voz 37 38:33 no estoy convencido de que no hace falta dinero tanto para formación del profesorado como para liberar determinadas cargas lectivas determinadas horas lectivas a profesores y profesoras que se dediquen a este trabajo al fomento de la convivencia organizar los programas de ayuda ante los programas de mediación etcétera sin recursos sin dinero no vamos a ningún lado

Voz 0861 38:58 desde París terminando me queda muy poquito tiempo pero en también queda preguntarnos hasta qué punto la convivencia es no sólo es acabar con la violencia escolar los alumnos son los únicos ahora mismo que perturban la convivencia en las aulas

Voz 37 39:11 por supuesto por supuesto que no hay también problemas de por parte del profesorado de profesional reside pues hacia los alumnos y alumnas y sobre todo hay un problema yo creo que no caemos en la cuenta de violencia institucional de evidencia estructural de ese manifiesta a través del índice tan alto que hay de suspensos de abandono escolar etcétera entonces mientras no abordemos en conjunto todo tipo de violencias que hay en los centros Juan no vamos a poder abordo eh es dar una solución definitiva a tras estas inglés a ganar

Voz 0861 39:44 crecemos de verdad ese análisis tan interesante que ha hecho de de la convivencia del borrador del decreto Pedro Uruñuela

Voz 1 39:49 después está con nosotros un abrazo a ustedes

Voz 0861 39:52 tramos mañana aquí con más Ventana de Madrid cara a cara entre ciudadanos y partidos

Voz 38 39:57 eso está

Voz 1826 41:15 yo hoy en estartapeando hablamos de la formación sobre si acabamos de formarnos en algún momento Chávez dorado qué tal

Voz 1 41:22 hola qué tal hoy vamos a hablar de formación porque la formación no tiene edad ni debe acabar

Voz 1136 41:28 no hay un territorio formativo y un territorio profesional que caminan ajenos como ha venido ocurriendo tradicionalmente uno abandonaba las aulas entraba en el mercado elaboral cuando podía los expertos nos recomiendan que primero fijemos nuestros objetivos de formación pero sí la clase tradicional parece que se queda pequeña para estas nuevas necesidades de formación la pregunta es qué nuevos formatos son los más adecuados tenemos los cursos mods por ejemplo que además son gratuitos las charlas tête los Boot Camps de formación intensiva pero cuál es la fórmula más adecuada para estos tiempos responde nuestro asesor tecnológico Julio Prats director de productos y soluciones de empresas de

Voz 40 42:08 vodafone si se busca una personalidad una orientación más práctica los Bud Camps que que al mencionado son relevantes porque al final ahí sí que vas a una formación mucho más específica y con una salida mucho más rápida a una necesidad el mercado laboral que existe en ese momento no diría yo que es algo mucho más personalizado son cursos cortos intensos específicos si lo que buscas es un poco más inspiración tendencias algo menos de personalización pero por dónde van los tiros una charla Ted también comentabas no

Voz 0827 42:34 yo creo que al final hay muchos recursos hay muchas patas

Voz 40 42:37 formar lo importante es entender muy bien cuál es tu necesidad y a partir de ahí en función de ese tipo de necesidad que esa es capaz de utilizar cada una de ellas no

Voz 1136 42:44 la entrevista completa con muchas más claves esta noche en Hora veinticinco

Voz 0861 42:48 el City duda es saber qué corte de traje te va mejor

Voz 0785 42:50 todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional en nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio informa Acn el catorce cuarenta en tiendas Vodafone Vodafone Business Curie

Voz 1 43:17 Isaías este día que ha tenido de todo pues si este lunes ha tenido un par de noticias muy relevantes una sobre el paro es verdad que los datos no han sido muy buenos y claro se produce la del avestruz

Voz 0230 43:29 este mes de enero doscientas mil personas han quedado en paro en España pero el Gobierno no debe considerar esto motivo de preocupación porque ningún ministro ha dicho nada Oye hay que ver con lo que hablan nuestros políticos y cuando hay un dato malo recuerdan repentinamente su afición a la espeleología hay se meten bajo tierra si hubiéramos tenido doscientos mil nuevos empleos en enero probablemente hoy habría hablado más gente

Voz 0827 43:51 pues seguramente y la verdad es que tenemos ministros como para hablar hay que reconocer que hoy el presidente Pedro Sánchez tenía otras cosas que hacer por ejemplo reconocer como presidente encargado de Venezuela a Juan huído

Voz 1722 44:04 llegado este día sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al señor why do Márquez como presidente encargado de Venezuela el reconocimiento al presidente ha tiene un horizonte claro el horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible unas elecciones que tiene que ser libres democráticas con garantías y sin exclusiones

Voz 0827 44:35 el plazo marcado para esta decisión quedaba muy claro así que Nicolás Maduro se lo ve veía venir Illes respondió ayer al presidente Sánchez anticipadamente en el programa Jordi Évole censal

Voz 0861 44:46 por Pedro Sánchez farsante que

Voz 41 44:49 el que no ha sido electo por nadie Pedro Sánchez debería ser el que convoque elecciones para que el pueblo español elija quién es su presidente Pedro Sánchez cometió un error te va a ir peor que Aznar

Voz 0861 45:00 cuando se metió en Irak o no te manche

Voz 41 45:03 la mano de sangre junto a otro en la crisis venezolana ojalá

Voz 0827 45:07 Jordi Évole se quedó muy satisfecho con la entrevista fue el espacio más visto en la televisión ayer domingo también se quedó satisfecho con la entrevista él ya no sabemos cómo llamarle presidente Maduro

Voz 42 45:17 en una entrevista a la televisión española al programa salvado quedó canté en la entrevista no se pierde en una entrevista a la televisión española mañana domingo

Voz 0827 45:29 la verdad es que el encargo que se le hace no solamente en España sino a otros países que también han reconocido al presidente Guarido era claro y es legítimo convocar elecciones en donde pueda participar todo el mundo de manera democrática pero claro nos preguntábamos en la polémica si hay un plan B porque en estos momentos hay dos presidentes en Venezuela Montserrat Domínguez

Voz 19 45:49 es que no existe ese plan yo creo que no hay un plan B Francino pero pero lo que sí hay es el convencimiento

Voz 29 45:56 de que la situación

Voz 43 45:58 a cómo está

Voz 44 46:05 tú eres Tasca ayer ampare la tierra altas lo que debe

Voz 1 46:18 veinte años lleva el chavismo gobernando Venezuela la mitad diez años son los que ha celebrado hoy El Mundo Today así que hemos estado de fiestas en La Ventana esa redacción loca que nos ha hecho pasar muy buenos ratos con humor inteligente y con esas noticias que un mundo tan increíble Eitan loco cada vez nos parecen más creíbles es verdad que han dejado algunos ofendidos en el camino quejas demandas por parte de aquellos que aparecían en sus narraciones afectados una de estas noticias por ejemplo que

Voz 0230 46:50 con la amenaza de demanda es esta el director de Interviú

Voz 1 46:52 el posará desnudo en Interviú esta otra

Voz 0230 46:56 también motivó una amenaza de demanda Adolfo Domínguez diseñará el nuevo uniforme del Ku Klux Klan ya estaba otra también la que resulta quizá más difícil de entender dice así

Voz 19 47:07 escote ya no fabricará papel higiénico porque luego la gente se lo pasa por el culo

Voz 0827 47:15 que está muy bien la verdad viendo esos serían los ofendidos después están los crédulos los pese lo creen absolutamente todo

Voz 1 47:22 diferentes medios de comunicación españoles han dado por ciertas estas noticias

Voz 32 47:32 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias un error tipográfico obligará a un banco a regalar vajillas de porcelana cliente del Bulli Se come la factura creyendo que era otro plato los nuevos hay Pocho no admitirán música de mierda

Voz 0827 47:50 la noticia de las noticias cuando se imputó a la infanta Cristina resulta que El Mundo Today contó que la infanta Elena había pedido que la imputación en también a ella como a su hermana

Voz 1826 48:00 yo diría que eso hay que decir que tenía cosas que decir

Voz 0827 48:02 José llegó hasta una televisión colombiana que se lo creyó

Voz 1 48:05 con esta decisión la infanta Elena dijo a través de un comunicado que está dispuesta a que la imputen igual que su hermana entre Veinticuatro están en lugar de la noticia horas hemos contacto con Iñaki Reta tres de la tarde quince minutos en Madrid

Voz 0827 48:20 el pobre Iñaki no sabía que contar esas son noticias del pasado de estos diez años de El Mundo Today las de hoy cuidado ofendidos y cuidado crédulos

Voz 1 48:29 al tran pregunta dónde está a Venezuela para saber qué alcance tiene que tener el misil propone también con

Voz 1826 48:35 mira un muro entre Maduro y el pueblo veneciano

Voz 1 48:37 el plan han merecido estas organizará unos premios Goya alternativos donde sólo premiará películas de trece TV el partido ya ha pedido subvenciones a Irán para rodar el biopic de Santiago Abascal Pedro Sánchez reconoce a Why Do como presidente de Venezuela aunque admite que él también lo haría genial no entiende por qué guay dio no ha hecho una moción de censura si es facilísimo

Voz 0827 49:02 yo lo hice y la Blanco ha vuelto con sus canciones cruzadas hoy el Hotel California pasada por los Gipsy Kings ir rematada por Rosalía

Voz 1490 49:16 también fue una mina quedar ahumado de coleta uno uno de nada de que yo era lo le puso una luz en penetra de mi esta cada haré ya estaba en la Illa campanas a sonar a ir con tiende a mi voz lo ello enciende una vela

Voz 1 49:44 a Rosalía Blanco el sábado la Rosalía de verdad la original se marcó también una versión muy bonita de similar es elegir

Voz 45 49:57 pues se ha

Voz 46 50:06 de interpretación será una de las cosas que se recordará de la entrega de los Premios Goya de este año pero lo que se recordará de verdad fue

Voz 1 50:13 emocionante discurso de Jesús Vidal

Voz 9 50:16 señoras y señores acá

Voz 47 50:18 Demi mía ustedes tan distinguido como Mejor actor revelación a un actor con discapacidad ustedes no saben lo que han hecho me viene a la cabeza grandes palabras a mí como si un nivel sida visibilidad y queridos padres a mí se gustaba tonal un lujo como Joe porque todos los padres como vosotros muchísimas

Voz 1 50:51 bueno eso es un tipo estupendo un discurso insuperable que Demo

Voz 0827 50:55 extra que lo malo no son los discursos largos sino los malos discursos y además nos enteramos al día siguiente que era oyente de la SER

Voz 1 51:03 he oído muchas veces el fútbol vivido muchas tardes de fútbol gracias a Carrusel muchas noches gracias al larguero hoy de la Real Sociedad bolas real ha porque mi padre cuando tenía siete años me me cine que sigue vivo y muy vivo

Voz 0827 51:22 a pesar de las plataformas o incluso por las plataformas como dijo el presidente de la Academia sobre cine y plataformas inspiradas en general sobre la vida algunas twiterías de hoy

Voz 0882 51:31 este fin de semana a unos ciento fin de semana de tiempo

Voz 0509 51:33 bueno para salir mucho de casa no mira lo que ha hecho por ejemplo

Voz 1 51:36 qué has hecho este finde en la película en Netflix cuál has visto sólo elegir