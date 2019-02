La Ventana (05/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 a las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 el Gobierno dice estar dispuesto a que haya una figura que coordine las reuniones entre partidos como piden las formaciones independentistas acaba de hablar la vicepresidenta como lo ha dicho Inma Carretero buenas

Voz 0313 00:15 pues sí buenas tardes la vice presión

Voz 0806 00:18 Carmen Calvo ha convocado a los medios a su llegada aquí al Senado para hacer ese anuncio en línea con lo que evitarían pidiendo los grupos independentistas el Gobierno según ha dicho está dispuesto a que haya una persona que ejerce una función de coordinación en la negociación entre partidos en esa mesa de partidos sobre la que está

Voz 0313 00:33 Juan hablando el Gobierno y el Govern niega que se trate

Voz 0806 00:36 la figura de mediación como piden Esquerra Republicana de Catalunya y el P de Cat ha explicado que si alguien que actuaría como un relator tomando notas coordinando en definitiva esa negociación en paralelo se produciría las reuniones las reuniones que se vienen produciendo en la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat es el anuncio que ha hecho la vicepresidenta Carmen Calvo después de que los grupos independentistas dijeron que ahí podría estar una de las claves para desbloquear los presupuestos

Voz 1454 01:02 gracias Inma desde el Senado volveremos allí se cualquier novedad otra comunidad inicia el camino para regular la sube TC la Generalitat valenciana ha presentado su propuesta este mediodía calificada ya por los taxistas de insuficiente y decepcionante

Voz 1362 01:14 por su parte un auto cree que la oferta supondrán

Voz 1454 01:17 la eliminación del servicio Radio Valencia Inma Pardo

Voz 0808 01:19 se complica también en la Comunitat Valenciana el conflicto la Generalitat ha presentado hoy su propuesta de regulación que establece unos mínimos como por ejemplo los quince minutos de antelación en pedir los servicios de TC un mínimo que los ayuntamientos podrán incrementar pero que está lejísimos de las doce horas que pedían los taxistas estos califican ya la propuesta de insuficiente decepción ante consideran que no se evita de ninguna manera que la súbete TC sigan actuando como taxis por su parte desde el otro lado Unauto la patronal de la sube TC advierte de que la regulación que prepara el Consell para este servicio supone la eliminación de estas licencias de transporte en Valencia y Alicante ya el despido de quinientos trabajadores de momento los taxistas no hablan de movilizaciones aunque no se descartan si la Conselleria no endurece un poco más la esconde

Voz 1454 02:03 la presidenta de la Asociación de menores Trans está muy satisfecha después de conocer que el Gobierno ha decidido retirar la declaración de utilidad pública de la organización Hazte oír lo que implica entre otras cosas perder todas las ventajas fiscales de las que gozaba la resolución se puede recurrir ante el Ministerio del Interior o la Audiencia Nacional entre las primeras reacciones a esta medida decíamos en la de la presidenta de la Asociación de menor Strands ese Natalia Valentín

Voz 3 02:25 desde cristales de memos que no se puede utilizar los fondos públicos que otorga la Administración para discriminar a una parte de la población eh por ello estamos muy contentas

Voz 1454 02:39 el ministro alemán de Exteriores viaja a Estados Unidos donde va a asistir a la reunión de la coalición internacional contra el danés va a abordar además con las autoridades norteamericanas en la situación en Venezuela Alemania es uno de los ocho países de la Unión Europea que integran el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela que se va a reunir el próximo jueves en Montevideo cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:04 continúa a esta hora el referéndum entre los taxistas hasta las seis de la tarde votan si continúan o no con la huelga indefinida que mantienen desde hace ya dieciséis días y después de la última negativa de la comunidad a regular los WC el vicepresidente Pedro Rollán insistía esta mañana en que no van a repetir el modelo catalán si se compromete a flexibilizar el reglamento de los taxistas a los que reclama que acaben ya con la protesta

Voz 4 03:24 que en lugar de las limitaciones de dieciséis horas máximas de trabajo al día de un taxi Se pudiera ampliar a veinticuatro que en lugar de la limitación de un vehículo de siete plazas se pudiera ampliar a un vehículo de nueve reitero nuestro deseo de trabajar en paz sí del colectivo del taxi pero también la firmeza de no permitir que ninguna otra administración legisle contra la súbete heces contra los derechos de los usuarios

Voz 1454 03:50 la avería de una estufa está detrás del incendio que anoche obligó a desalojar un edificio de Leganés diez vecinos tuvieron que ser atendidos por intoxicaciones leves por humo SER Madrid Sur David Callejo

Voz 5 03:59 el incendio se produjo en torno a las nueve de la noche en la calle Martín Gaite de Leganés los servicios de emergencias tuvieron que atender a diez personas intoxicadas leves por humo aunque todas ellas fueron dadas de alta en el lugar tras ser atendidas en la ambulancia las llamas que calcinaron por completo una de las viviendas se produjeron después de que una estufa de resistencia prendiera el sofá del salón el fuego se extendiera rápidamente además se produjeron daños en el hueco de la escalera por el humo finalmente tras desalojar el edificio y atender a los heridos los doce vecinos que tuvieron que salir de sus casas pudieron a medianoche volver a sus viviendas salvo los de las viviendas del bajo donde se había producido el foco de las llamas

Voz 1915 04:36 un hombre de cuarenta y cinco años ha resultado herido este mediodía en un aparatoso incidente en la IV a la altura de Pinto en el que se ha visto implicado también otro vehículo el hombre ha chocado contra el guardarraíl y los bomberos han tenido que es cancelarle sufre varias fracturas y golpes y ha sido trasladado al Hospital de Getafe con pronóstico reservado en cuanto al tiempo sóleo aumento de las temperaturas tenemos trece grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:01 pues es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 2 05:10 servicios informativos

Voz 7 05:28 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes olviden preguntado qué opinaba de la enmienda a los presupuestos que ha presentado Esquerra Republicana IU pensaba que esto podía acabar provocando la convocatoria de elecciones porque el Gobierno de Pedro Sánchez los independentista los barones del PSOE la presión de Volvo habla habla habla habla habla y he contestado no tengo opinión no tengo nada que decir me importa un rábano eso es lo que respondía a bote pronto luego pensado que nos verdad claro que me interesa claro que tengo opinión pero es que estoy bastante harto muy saturado de hecho de esta manera de hacer de contar la política hoy te la clavo yo mañana esclavas tú ahora toca Cataluña ido presupuestos lógico pero ayer fue Venezuela la semana pasada la prisión permanente revisable y mañana vete tú a saber que todo va a cortado por el mismo patrón esta forma gallinas de vuelo bajo cortoplacista de tácticas y estrategias más que de ideas de eslóganes de marketing por encima de todo al menos yo lo siento así yo ya me perdonarán es una manera de hacer de contar la política soberanamente aburrida por mucho que le pongamos a veces el condimento del espectáculo televisivo yo estoy muy preocupado muy interesado como otra mucha gente supongo pues por el juicio que empieza la próxima semana contra los líderes independentistas catalanes nos jugamos mucho y preocupado por los presupuestos y por cómo se soluciona au sagrada ya veremos la crisis de Venezuela y el conflicto del taxi lo súbete CES hay un montón de asuntos trascendentes que tienen que ver con la política pero si al final todo se reduce a todo se resume con un púgil Hato de tu más o a ver cómo te has reo sin que me res tú a mí entonces me reafirmo en la respuesta inicial no tengo opinión no tengo nada que decir me importa un rábano qué a gusto me he quedado la verdad bienvenidos a La Ventana

Voz 8 07:19 todo cuál era

Voz 7 07:28 parto

Voz 8 07:43 en la actor harto de pasa tirar harto de ser Londres espera eh y lo era

Voz 0313 10:02 ya estamos con la ventana abierta una tarde más en la Cadena SER Roberto Isaías buenas tardes bueno yo creo que a todos un día u otro nos toca ahí nos apetece hacer eso a mí me atacado hoy No pregunte porqué tendría una explicación pero no no me apetece dar en público

Voz 1362 10:21 estamos en horario infantil o no exactamente

Voz 0313 10:24 eso es lo que estamos ya mira Pedro Sánchez va a publicar un libro titulado Manual de resistencia si está bien porque más es noticia el presidente en ejercicio que lo hace pero creo que algunos que estamos fuera simplemente siguiendo las cosas no estaría mal que mérito dedicáramos algo extra

Voz 9 10:38 quién que está teniendo el presidente oye por tiempo

Voz 0313 10:41 la del cierto Venezuela que lo comentaba hace un momento se va a agravar se va a solventar la crisis no sabemos pero de momento tenemos noticia de última hora

Voz 7 10:51 García buenas tardes buenas

Voz 0313 10:53 tarde el primer embajador de España quiénes cómo se llama se llama Antonia

Voz 1460 10:58 el Arsenal embajador que designe Why do en España tras la reunión de la Asamblea Nacional venezolana que se celebra hoy es diputado de esa asamblea por la región de Carabobo que es una provincia de Venezuela ir fue profesor sigue siendo lo titular de la Universidad de esa misma localidad además de vicepresidente nacional de la formación Acción Democrática en las elecciones regionales del dos mil diecisiete esta acción democrática obtuvo la totalidad de gobernadores obtenidos por la oposición y un millón setecientos mil votos lo que le convierte en el segundo partido más votado de Venezuela y el primero de la oposición Carrie llega mañana a España

Voz 0313 11:34 oye entonces no sé si definirlo como peso pesado pero sí es un nombre de referencia en la oposición de Venezuela

Voz 1460 11:40 es el que tiene el partido con más votos dentro de la oposición las las elecciones pasadas en las que ganó la Asamblea Nacional actual la que está ahora mismo ilegalizados por Maduro es su partido fue el más votado

Voz 0313 11:54 el bien llega mañana a Miami nos han dicho gracias Victoria un abrazo a Leo pues Soler en las cosas con el tema de de Venezuela es verdad que esta semana dicen los que entienden un poquito de esto que que es crucial que los próximos pasos van a ser decisivos para saber por dónde encara la la crisis se agrava os y soluciona si Maduro da su brazo a torcer o no pero bueno lo que está haciendo es rápidamente mover sus piezas

Voz 9 12:23 yo creo que es la primera vez en la historia que tenemos un país con dos embajadores no

Voz 0313 12:26 habrá que saber qué pasa con el embajador

Voz 9 12:28 vamos ICO el español en Venezuela

Voz 0313 12:30 de paso también presenta claro

Voz 1362 12:33 se todo embajador como hacen el cambio de el traspaso de poderes que no sé yo si ahora tal traspasos al trono ese vehículo

Voz 0313 12:40 es una situación inédita con exacto con muy poquitos procedente eso con ninguno de la memoria lo conservo un caso parecido de una trans bueno transición veremos en transición política en un país con estos y con estos ritmos y con estas y con estos gestos estas novedades de la verdad que no sé cómo cómo va a terminar pero de momento la noticia hasta ahí mañana llega a España para tomar posesión entre comillas el primer embajador de nuestro país

Voz 9 13:04 sí que es una transición y esta mañana el ex alcalde de Caracas que ha estado en Hoy por hoy en una entrevista muy interesante ha citado por dos veces en la Transición española en una ellas a cita Torcuato Fernández Miranda el sentido de que ellos pretenden hacer una transición como se hizo en España es decir pasar de la ley

Voz 0313 13:20 sí

Voz 9 13:21 la ley aunque es verdad que la ley se le pregunta esta mañana claro tiene un plazo para fijar para convocar elecciones veintitrés de febrero que no va a ser posible hacerlo pero bueno él él ha citado la la transición española y ese paso de la ley a la ley como objetivo del nuevo

Voz 1362 13:36 claro pero están dando situaciones médicas e a pie de calle y a pie de bajada en este caso porque claro el otro embajador eh no no sea ido entonces no la entrega de dices tú además más de hecho

Voz 0313 13:47 hoy tiene previsto un acto no recuerdo en Toledo tienen un acto público de de de apoyo y de de soporte al al régimen de Maduro claro embajador de aquí hasta ahora vamos el embajador actual el oficial claro

Voz 1362 14:00 pues es dos embajadores raro

Voz 10 14:02 presentará la él claro claro o sea los demás

Voz 1362 14:07 tocó lo de de de Exteriores tienen que tener una tarde de locos

Voz 9 14:11 la circunstancia muy compleja muy bien

Voz 11 14:17 lo que anda anda anda sí pues

Voz 0313 14:53 radio fantástico que te atropellan las noticias porque te hacen cambiar el paso generan sorpresa te te te te provocan curiosidad nos ha ocurrido con Venezuela ahora mismo y seguro que seguirá pasando con con muchísimos otros asuntos pero Luz Sánchez Mellado esta tarde cuando venía a asomarse a la ventana no está especialmente preocupada por Venezuela ni tampoco por la soflama que me he salido a mi en fin por razones que no vienen al caso pero sí que revelan un cierto hartazgo de esta forma de hacer política nuestro país ella venía preocupada ya desde el domingo dime algo por algo que nos comentase la última respuesta que te dio si la persona que entre estabas en la contra la persona joven que está haciendo posiciones que está tratando de labrarse un futuro y que en un momento dado dice el tema personal sentimental no sé qué bueno

Voz 1362 15:37 en realidad me me sorprendió muchísimo porque porque bueno es la invitada de la contra de El País del domingo era un personaje atípico en el sentido de que no es una celebridad era una una chica una chica de la calle de aquí y ahora de veintitrés años eh bueno era es una de las últimas suscriptores de del país el papel lo cual ya tiene su mérito porque no hay muchos jóvenes que se suscriban al país y menos en en papel la última pregunta era un poco redundante dado que estamos en una sociedad que bueno pues privilegiada si los comparamos con con con el exterior y además le preguntaba cuál era uno de los problemas del Primer Mundo que que tenía aunque reconocía yo pensaba que me iba a hablar pues no sé de las prisas del estrés de de la precariedad laboral que también me salió por por por

Voz 0313 16:23 por algo personal que me dejó no sé si preocupar

Voz 1362 16:26 pero sí un poco fascinada y es que bueno pues parece que los jóvenes también tienen dificultades para para encontrar pareja en según qué ámbitos ya según qué edades me dejó me dejó bastante fascinada es esa esa idea de que de que en el Rey no de la juventud en la flor de la edad a los veintitrés años pues puede haber dificultades para encontrar gente afín

Voz 0313 16:48 pero problemas en fin eso no no estaba en la entrevista pero igual lo comentase pero problemas de de de de tiene tiempo problemas de tiempo

Voz 12 16:54 los problemas de espacio problemas de de de dedicarle

Voz 1362 16:58 tiempo a las relaciones no en una en una sociedad en la que nos movemos por las prisas y en las que todo eh puede ser virtual pues encontrar relaciones reales con gente real que esté dispuesta invertir tiempo esfuerzo y pasión valga la redundancia en en en encontrar

Voz 1454 17:15 pues gente afín entre las cuales elegir pareja no es tan fácil yo creía que si resulta que no

Voz 0313 17:20 utilizar Tinder es tiempo esfuerzo y pasión tú crees

Voz 12 17:22 o o depende no las redes sociales para encontrar pareja

Voz 1362 17:27 eh en el imaginario

Voz 13 17:30 de nuestra generación pues tendemos a pensar

Voz 1362 17:32 porque son son son sí bueno pues ya digamos en el segundo el segundo tramo de la de la edad de pensar que eso es una forma de conocer gente para gente ocupada eh que segundas oportunidades claras García da que no tiene tiempo que que digamos que que sus pares ya están colocados en sentido metafórico que ya tienen sus parejas sus sus vidas hechas pues no profesor que la gente joven también nuestra amiga a mí también me sorprendió nuestra amiga pues resulta que no que no les no es ajeno está a estas páginas de contactos

Voz 0313 18:05 Eugenia Castilla buenas tardes buenas tardes bienvenidos a La Ventana cómo estás qué tal muchas gracias muy bien qué tal oye pues nosotros formamos parte de esa generación del capítulo II tirarlo al tres ya que acaba de describir luz y efectivamente además te reproduzca una conversación que esta mañana ha surgido en la reunión de equipo de La ventana donde hay gente de tu edad gente de la nuestra donde nosotros mostramos sorpresa por eso que ha pero entonces la gente es también claro claro es es otra vía tú tú lo vives así como otra vía más normal como para para relacionarse para conocer gente y demás

Voz 14 18:41 sí supongo que ya para nuestra generación las redes sociales es otro método de socializar no de ponerte en contacto con personas mayores de edad

Voz 0313 18:51 pero tú lo contaba salud que lo que utilizas y tampoco te acabo de convencer no

Voz 14 18:56 no me gustó lo ellos se pero el máximo de dos semanas sin supongo que estando en una cultura de de usar y tirar no como decimos en mi estamos acostumbrados a quererlo todo aquí y ahora imponer ningún esfuerzo y creo que investiga otras aplicaciones de pues para conocer gente sólo fomentan esta estafa

Voz 1826 19:16 pero a lo mejor es que Tinder precisamente es la que más incide lo que está subrayando tú no en el aquí y ahora en lo inmediato que hay otro tipo de redes que a lo mejor requieren de un poco más de conocimiento aunque sea virtual antes del encuentro

Voz 14 19:28 por supuesto pero supongo que Tinder es la que usa más mi generación de materias que utilizan más los adultos pero para gente joven Tinder es la norma por así decir

Voz 1362 19:39 claro pues eso es lo que me sorprendió que fuera la norma porque

Voz 0313 19:41 sí también uno tiende a pensar que bueno pues en los espacios

Voz 1362 19:44 de socialización de la juventud las facultades los bares y los pubs todos los trabajos los exactamente el espacio físico es bueno pues seguía siendo digamos el campo de juego el campo de juego en este caso sentimental amoroso de ligues pero no sé en este sentido no es más difícil encontrar gente a encontrar gente afín

Voz 14 20:07 creo que es difícil encontrar gente que realmente lo único que desde en aplicaciones como Tinder como ya decía son fotos que publica esa persona muy cinco frase sobre sí misma entonces está vendiendo un producto que luego realmente puede será la persona o no entonces estás tomando unas decisiones sobre si quieres conocer al ya de forma muy muy superficial y en personas sin contacto real no parece que no no es la forma de conocer algo

Voz 9 20:35 Eugenia pero en el en el cara a cara en la relación personal también pasa un poco lo mismo las cinco primeras frases están muy preparadas y estamos viniendo un producto y además solemos salir muy clarito si muy bien pintados o pintadas es decir mostramos lo mejor de nosotros mismos no se suele mostrar en una en un primer contacto lo peor no

Voz 14 20:54 sí también es cierto pero cuando conoces a alguien persona su atención au la atención que te está prestando por así decirlo está muy está dividida mientras que en Tinder como hablar UNFPA gente a la ve la gente responde que te escribe no te escriben es distinto

Voz 0313 21:09 en persona además funcionó las feromonas que tenemos del Dabo Medel entre otras cosas y la química

Voz 14 21:15 no no

Voz 0313 21:17 Eugenia castiga tiene veintitrés años está ahora mismo opositado a técnicos de la Administración del Estado visual López que que no es el cantante tiene veintitrés años también estudió Comunicación Audiovisual estaba opositado ahora vive en Santiago de Compostela ahora mismo la Ventana salvas tardes buenas tardes qué tal

Voz 16 21:34 hola buenas tardes quiero quiero que seas comprendido

Voz 0313 21:36 vivo con con la con la sorpresa que nos ha generado en unos cuantos de una cierta edad el comprobar que bueno que que que los veinteañeros y las veinteañeras utilizan Tinder como una cosa normal y con una cierta frecuencia y sobre todo con mucha naturalidad estamos escuchando la la visión y la experiencia de de Eugenia la tuya cuales Xoel y sobre todo en tu cierto lo de gente afín conocida de verdad es patrón de conducta es norma habitual lo defienda

Voz 16 22:02 sí efectivamente no si lo creo y de hecho pues como tú dices Roy mi círculo cercano pues es algo muy casi un poco en lo que me está dando pensarlo de escucharlo te lo bueno es que al final estamos comer un poco en anécdota todo es decir el hecho de que era una canción para que para o no queda pues un poco acceso yo ya yo creo si se acaba convirtiendo pues es un poco como en una excusa da para tanto a buscar el amor o para buscar un supuesto bueno lo que sea sino para el mejor comentar con amigos y ya mira de esta persona que a mí me han salido camino caminos es una excusa para socializar con una vía para socializar que no para buscar un pues eso un apostamos no

Voz 0313 22:56 no no no es una vía de desesperación digamos

Voz 16 22:59 yo no lo veo de otra forma vale vale te digo también que también te digo sobre todo porque Si yo como usuario

Voz 0412 23:06 si cierra con así dice

Voz 16 23:09 esa es en la radio pero bueno

Voz 1362 23:13 yo creo que tiene también que ver con lo que dice con lo que dice Eugenia de lo quiero lo quiero y lo quiero ya lo hemos hablado tantas veces no sea el tema de además Tinder creo que GEO localiza a la a la o hay algunas aplicaciones este Geo localizan a a la pareja entonces un viernes por la noche que no tienen no tienes nada que hacer no estoy hablando solamente de contactos digamos meramente sexuales que para eso ya hay otras aplicaciones seguramente pero simplemente para salir para salir con gente para salir con alguien de de

Voz 17 23:39 sexo pues todo el género opuesto o o él mismo no es un poco de estoy solo me aburro no tengo o no tengo

Voz 1362 23:47 Vania esta noche quién está cerca no sé si se se también se aborda bajos de punto de vista

Voz 0313 23:55 Eugenia hora de Ojeda no

Voz 14 23:58 lo que totalmente yo creo que es más USA conversaciones yo también el pecado de ello estás encara que que la gente no muestren interés pero luego realmente lo que estás haciendo tú mismo es entretenerse no es otra forma de entretenimiento como ver una sería una película pero manteniendo conversaciones

Voz 1362 24:13 sí porque al fin y al cabo lo que lo que se trata es de es un muestrario tú ves fotos este

Voz 0313 24:19 si éste no se está diciendo que es una forma de entretenimiento pero bueno eso puede ocurrir así o no porque vamos a contarles un caso una historia y de alguien que se va a casar muy prontito en en septiembre con una chica a la que conoció a través de Tinder Rubén Hernández buenas tardes hola qué tal Rubén cómo estás amigo muy buenas qué tal oye tú tienes veintinueve años verdad te casas en septiembre con María con María oye tampoco queremos escarbar en nada que no pueda tal pero pero cómo cómo cómo nace en en en en Tinder común de decir eso de

Voz 15 24:58 así lo entiende los match que es que dos persona

Voz 0313 25:01 claro que sí

Voz 15 25:03 la aplicación lo dejamos hablar a las lo Osidi los tres semanas de hablar mucho menos yo me fui con unos amigos a a Logroño bueno yo soy de Bilbao Logroño

Voz 0313 25:14 aunque ahora vivos en Zaragoza supo estoy

Voz 15 25:18 si lo hacemos a la allí a Logroño con la excusa de que eran las material ya pues para conocerla ella así pues eh quedamos tuvimos un a la semana siguiente Hay pues hasta hoy

Voz 0313 25:33 pero tú cuando contraste entender tampoco tenías la idea o no te imaginabas que esta evolución no o vamos y buscamos casarte cuando entró

Voz 15 25:42 no no estoy patrimonio pues ya ves que no buscaba pero no sé si sigue buscaba una manera de relacionarme un poquito de buscar una pareja llegamos porque lineal por mi profesión que no iconos de y eso pues tenemos un poco más acotado a algo cosas porque no tenemos tiempo entonces pues sí que lo veía una oportunidad de conocer gente fuera de es ambiente anualmente en las parejas reconocen ya que yo no podía acceder entre comillas buena situación

Voz 1362 26:09 claro es que estamos hablando sobre todo del tiempo no hay tiempo para el ocio aunque hace falta tiempo

Voz 9 26:15 yo no creo que sea solamente cuestión de tiempos yo yo es que creo que que bueno se ha abierto una nueva discoteca virtual por decirlo de alguna manera quiero decir que ahora mismo la gente a través de las redes sociales busca trabajo busca casa antes íbamos al Rastro y tú ahora en guapo puedes encontrar oye la la preciosidad que a lo mejor esta Rabassa años encontrarlas verdad es decir estamos para todo en las redes sociales como no vamos a estar también para relacionarlos para lo que surge en algunas ciudades hasta mira

Voz 1362 26:41 a mí lo que me lo del tiempo que que que tendemos a asociar lo pues no se ha

Voz 1454 26:47 gente más más mayor pero claro es que estamos hablando de de gente de menor menos de treinta años que se supone que sus espacios de socialización están en la calle no sé a lo mejor es que solo

Voz 1362 26:56 es una es una complejo viejo uno malo

Voz 9 26:58 yo no me imagino a Rubén solamente relacionados a través del líder obviamente a sus amigos sus amigas sus conocidos habrá andar por un lado y por otro también a través de Tinder podía haber encontrado a María un día tomando un vino lo ha encontrado en Tinder bueno pues fenomenal formará parte de su biografía que esto no podrá formar parte de la nuestra porque nosotros a esa edad no teníamos Tinder pero si lo hubiéramos tenido pues vete a saber a lo mejor las relaciones que hemos tenido si hubieran establecido a través de tienden yo es que no sé

Voz 0313 27:24 yo yo prefiero estamos calificando yo yo por lo menos en calificando esta tarde está aprendiendo Miso pienso que no sabía mi sorpresa vino

Voz 1362 27:32 has desde el punto de vista ese no sé qué se tiende a pensar que la gente muy joven como el caso de de Eugenia por ejemplo veintitrés años pues no se las salidas nocturnas con la con las amigas con los amigos no sé que los entornos y todavía permanecía más analógicos para para esos meses

Voz 0313 27:47 no te no son incompatibles no venga

Voz 9 27:50 problema es que es entorno sea abierto es una realidad evidente que es entorno sea abierto abierto para todo para todo desde para encontrar trabajo o para encontrar una persona con la que tomarte un vino Si a los dos les apetecen

Voz 0313 28:02 pues nada Rubén echó el Eugenia oye gracias a los tres por asomarnos a la ventana ha sido un placer de verdad eh adiós chao suerte

Voz 6 28:10 eh

Voz 11 28:16 que anda anda anda sí pues hay

Voz 0313 28:47 bueno por cierto que volviendo al principio

Voz 1826 28:49 programas sobre esto de las situaciones inéditas a las que nos vamos a ver abocada al embajador de Venezuela el embajador oye que he visto una cosa curiosa una cosa bonita que creo que a lo mejor Isaías podrías llevar a la UVI y es que tenemos cierta tendencia a utilizar el término ligación como si fuera un sinónimo de embajada nulo es exactamente legación sería como un término menor como una misión diplomática es un término que surge en la época de la crisis de las embajadas de La Habana que después también se utiliza en la situación de Kuwait en los noventa con la primera guerra del perdón son misiones diplomáticas pero no embajadas desde decir que ahora tendríamos al al encargado de la legación venezolana en España a mitad de camino entre la embajada consulado si no hagas una misión diplomática que no tiene la oficialidad por parte de los dos país

Voz 9 29:34 claro claro el problema es que tuvo una misión diplomática de ese tipo la tienes cuando no tienes la otra misión diplomática asentada en la otra

Voz 1826 29:41 conocida

Voz 9 29:42 bueno pero eso no Yeste ya estoy vienen con categoría de embajador

Voz 0313 29:45 nombre que es sí pero dormimos expulsó

Voz 9 29:48 dado al actual en este es el tema el problema es que no hemos expulsado a la anterior que está ahí tienen a su embajada y demás y ahora decidimos este otro es una situación muy peculiar desde luego es un pollo diplomático bajando

Voz 1362 30:00 a nivel de la compra aquí pero creo que es lo que pasa

Voz 9 30:03 para es decir si mañana hay un conflicto con algún español en Venezuela con que embajador hablamos con el que reconocemos porque hemos reconoció a Why do pero que sin embargo no tiene poder en estos momentos en Venezuela o reconocemos al que sí que tiene mando en plaza en estos momentos es el embajador una circunstancia

Voz 1826 30:21 se verá sobre el rosario sí

Voz 18 30:39 ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas de hombre Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com y tu vehículo su herramienta de trabajo Línea directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 10 31:03 una compañía Bankinter soy Javier de Class quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala en por el para

Voz 18 31:13 sí sí cita en Caracas espuma es promoción baja hasta el veinte de febrero

Voz 10 31:16 la reparación a sustitución de cualquier Luna condiciones hincar las punto es

Voz 19 31:20 aprendimos juntos representa mucho más que hablar herramientas de aprendizaje gratuitas para que padres y profesores ayuden a niños y adolescentes a desarrollar todas sus capacidades de comunicación entra ahora en BBVA aprendemos juntos punto com y accede gratis a los materiales para ayudarles a hablar en público aprendemos juntos un proyecto de educación de BBVA con la con

Voz 10 31:39 la votación de Santillana y el país

Voz 1622 31:42 quiere reconciliarse con el mundo escucha el nuevo Puskas pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación espacial

Voz 20 31:52 ya que crea una empresa metro a una empresa que eduque

Voz 0313 31:55 que enseñamos valores que respete el medio ambiente

Voz 1622 31:57 pienso luego actuó ya disponible en la web de Podium podcast ahí Vox iTunes Google podcast

Voz 2 32:04 el punto

Voz 10 32:10 la de imponen en las redes le digo a La Ventana quien Face Time La Ventana

Voz 21 32:17 sí gane noche a partir de las once y media Larguero con Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño hola Marc y muy buenas la buenas noches qué tal vaya

Voz 7 32:29 carrera que en realidad queremos decir con Sergio Scariolo qué tal bueno antes Jorge Garbajosa muy buenas

Voz 0313 32:35 son buenas noches buenas noches Mijatovic

Voz 7 32:38 muchas gracias Cholo Simeone en el Larguero Rafa Nadal muy buena ola buena noches Iniesta Keylor Navas buenas noches Sánchez Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 10 32:48 para la banda al completo la banda completos foto la banda

Voz 7 32:51 no si a partir de las once y media una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 10 32:59 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el fan

Voz 22 33:02 en un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos y todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 0313 33:14 el Faro con

Voz 23 33:15 Torres nos encontramos esta noche a partir

Voz 0313 33:18 desde la una y media en la SER

Voz 7 33:22 estoy escuchando música de Johann Sebastian va bien escucho la cadenas y me pregunto Pekín cuál de las dos cosas se más hermosa la Cadena SER

Voz 18 33:36 o la música

Voz 7 33:39 es

Voz 18 33:42 mi respuesta es la música la música de Bach más que la que además de la Cadena SER vayan pero pero acto seguido después la vale vale y luego la Cadena SER justo después de

Voz 7 33:57 no no no no son sólo tres letras es una obsesión doctor

Voz 24 34:03 retumban mi cabeza cuando creo que desaparecido

Voz 7 34:06 vuelve a sonar ese dichoso tirito

Voz 24 34:08 y lo oigo otra vez el dice usted que sobre todo lo pasa

Voz 7 34:12 los fines de semana decidí los fines de semana a todas horas estaban dos siglos

Voz 10 34:16 a todos les voy de toda la noche hasta la una y media de la madrugada

Voz 7 34:20 no se preocupe mide se va topando ustedes de l s en mí son píldora

Voz 25 34:26 las Luis Suárez Gil de Montes para que esas todo usted pies y cuántas son el Morse entre problema ninguno porque escuchará a don Luis por encima

Voz 7 34:34 cuando ese canto peligroso es que usted la está marcando la vida cuál es el diagnóstico doctor pues no esté enamorado un rollo metido vamos que no se lo más bonito que hay en este mundo

Voz 26 34:46 sido un volumen encantador

Voz 7 34:48 no esto no puedo

Voz 25 34:51 el Deportivo de Dani Garrido la Cadena SER

Voz 27 35:00 cuenta con las

Voz 0313 35:03 pasa

Voz 15 35:05 el

Voz 1 35:13 hoy me voy a hacer diez kilómetros

Voz 0313 35:15 una mujer de este siglo que quiere preparar

Voz 28 35:17 una carrera hoy me voy a hacer diez kilómetros una mujer de este siglo que quieres beber agua muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas

Voz 0313 35:27 Jamal novecientos ochocientos once ochocientos

Voz 28 35:30 a y ocho y colabora con Manos Unidas

Voz 10 35:33 empezamos con Cataluña vivimos una moción de censura la primera que triunfaban cambio de gobierno

Voz 21 35:37 el guionista loco del que yo había mal la temporada pasada país siempre vivo el guionista lo conoce ha ido de vacaciones

Voz 10 35:45 tiene una temporada más pase lo que pase aquí estaremos para contarlo

Voz 7 35:49 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde

Voz 29 35:51 es una hora menos en Canarias Hora hora25 con Ángels Barceló síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación

Voz 10 35:58 móvil con en fin ha sido su duración

Voz 27 36:12 cigarrito unos cigarros con su voz pienso si vaya las maletas y es ella claro que su Rodés para que un día sí y otro también me gratas

Voz 11 36:48 mientras

Voz 30 37:09 claro es que un montón de canciones sobre sobre lo de Fun

Voz 0313 37:13 el humo del tabaco está de Javier Krahe es una es una maravilla pero claro el humo del tabaco en fin que generan un montón de problemas y alguno realmente insospechados o inesperados es el ejemplo de nuestra polémica de hoy

Voz 31 37:30 la polémica

Voz 7 37:34 pues Lang

Voz 0827 37:35 es esta la Audiencia Provincial de Córdoba ha retirado la custodia un padre fumador que sometía a sus hijos al humo de sus cigarros y corregía así la custodia compartida acordada en el proceso de divorcio la sentencia recoge las quejas de los menores describe situaciones como que el padre fue más incluso en el dormitorio de los pequeños determina que ese proceder pueden situación de peligro la salud de los menores de forma absolutamente irresponsable y sin mirar otra cosa que no sea la adicción del padre la sentencia es pionera y plantea algunas polémicas derivadas porque no cabe duda sobre cuál es el bien a proteger entre la adicción de un adulto y la salud de un niño pero no queda claro en qué punto una mala costó

Voz 10 38:14 hombre llega a ser punible cabría llegar por ejemplo a prohibir fumar en un hogar en un sitio privado en donde haya niños

Voz 0827 38:21 dos también cabe plantearse si una decisión así podría extenderse a otras costumbres por ejemplo una mala alimentación que podría derivar con el tiempo en que

Voz 9 38:30 graves problemas de salud para los pequeños

Voz 0827 38:32 tercera duda qué habría pasado de no haber un proceso de divorcio por medio que medida había dictado el juez sobre un padre fumador si la madre hubiera denunciado esta circunstancia

Voz 2 38:47 Delia Rodri

Voz 0313 38:47 es buenas tardes hola buenas tardes Rodríguez es abogada de familia asociados lo primero y muy básico en fin ya sé que muy simple pero esto está bien Omar irregular está ajustada a derecho esta sentencia Delia

Voz 14 39:00 bueno no cabe duda que tras la lectura de la sentencia de la Audiencia que ya tiene unos meses de dos mil dieciocho a finales de sus señorías han estado muy acertados en lo que han dictado al retirar la cultura compartida que había sido acordada en primera instancia eh esto se ha bastado claramente sobre todo en la exploración de los propios menores que ya tenían diez y trece años a partir de los doce sabemos que es obligatorio escucharles es un derecho que tienen los menores ya han sido muy claros a su exposición y lo que ellos han vivido en casa no se trata de de que el padre Koeman hace como algo puntual

Voz 16 39:33 no yo sino que

Voz 14 39:35 estos propio los propios menores lo describen como algo que que era continuo que les perjudicaba su salud humo en la tapa como como decíais en el lateral programa y además era una adicción es decir esta persona tenía incluso movilidad reducida es decir que era algo que afectaba ya está a la propia salud adusto y no era dueño de sus actos

Voz 0313 39:56 pero si hubiera habido alguna otra forma de resolver lo que no fue quitar la custodia de los hijos preguntas Dago de abogado del diablo me pregunto

Voz 14 40:04 bueno a cabría la posibilidad de hacer a lo mejor lo que ha hecho la sala que esa percibirá este padre que incluso con el régimen de visitas que va a tener con los niños no deben fumar en lugares cerrados esto también lo ha percibe las salas eh le le da como este tirón de orejas y aquí como dejando la puerta abierta ante no yo incluso a suspender estas visitas a domicilio de continuar esta esta conducta vez padre que que repito no es que fuma hace simplemente sino que él mismo tenía una un tabaquismo severo que aceptara su salud

Voz 0313 40:35 yo yo una pregunta Delia este es un caso de de custodia compartida como estamos explicando que los padres están divorciados pero si estuvieran juntos viviendo bajo el mismo techo se podría aplicar alguna medida parecida si se constata que que esta persona está perjudicando a los a los menores con su adicción

Voz 9 40:50 creo esa es la si la mujer hubiera denunciado a este padre en estas mismas circunstancias el juez podría haber dictado pues no sea una especie de orden de alejamiento o haberle a la custodia pero claro si está viviendo dentro del hogar es más complicado

Voz 14 41:02 el tema que que hemos comentado ante compañeros situando no que yo sepa no ha habido de momento en ningún caso similar desde luego a vivir en el mismo techo continuar el matrimonio entiende que ambos por naturaleza tienen la patria potestad esto es que pueden decidir sobre sobre cuestiones esenciales de los menores este conglomerado de derechos y obligaciones que tienen los padres y madres

Voz 0313 41:23 pues sí aquí el padre parece que perdón perdón Delia aquí lo parece que que ha vulnerado o ha ignorado la la voluntad de los chavales no

Voz 14 41:30 más que eso no lo que está haciendo de alguna forma se está aprender su deber de cuidado no hacia hacia estos niños desde el momento en el que prima su propia adicción al a la salud de los menores

Voz 0313 41:41 pero si ellos protestaban el pasaba entonces eso cómo va eso

Voz 14 41:44 claro bueno me imagino que hacía caso omiso quizá porque estos escapaba como cualquier adicción más este grado tan severo destapaba su propia voluntad cuanto cuanta persona fumadora intenta dejar de fumar y no lo consigue no entiendo que nadie una mala voluntad eh por parte el padre aporta más los menores en manifiestan que no tienen un problema con el padre Nicolás compartidas ojo dicen es que sí que es cierto que que que que viven en en una humareda constante y esto les preocupa y les incómoda

Voz 0313 42:11 claro mira Delia no no no se retire que vamos a saludar a Carlos Jiménez que es el presidente de la Sociedad Española de Neumología Cirugía Torácica Carlos Jiménez buenas tardes hola hola buenas tardes este es un caso yo creo que de de de manual lo digno de estudio pero para la gente que que todavía no lo sabe no cuáles son los riesgos asociados al tabaquismo pasivo en este extremo además que que que es que es grande por lo que vemos cuáles son los riesgos autor

Voz 16 42:35 sí digamos que en los niños de estas edades son fundamentalmente de tipo de infecciones dineraria otorrinolaringólogos que catequesis hippies bronquitis otitis incluso neumonías y también el desarrollo de asma bronquial de asma o estos son patologías que aparecen más frecuentemente niños en estas edades que están sometidos ahí ambiental contaminado puro humo de tabaco en comparación con aquellos que no están sometidos a este airado ambiental contaminado

Voz 0313 43:14 llama mucho la atención en esta historia doctor la la la contumacia del infractor que decirlo queremos ya desde hace años una ley unas normas en España que además se se siguen y se observan en los espacios públicos con con con con bastante mayoría de gente que lo hace fumadores que salen a la calle o espacio pequeñito que les habilitan y tal pero en cambio en este caso no sé si es que es frecuente que los padres fuera respetan las normas en casa tiene el otro comporta

Voz 1826 43:41 bueno ya no decía la abogada que hablaba la propia sentencia de la adicción con tu del padre

Voz 16 43:47 hombre hay que tener en cuenta una cosa y creo que es que es un dato que hay que valorar huir constantemente mire ustedes el tabaquismo es una salvedad es una enfermedad crónica que el fumador es un enfermo que requiere nuestro apoyo de la asistencia Iberia para ayudarle a dejar fumar dentro de creo que esto es un dato que que es importante considerar como el fumador como enfermo que necesita la ayuda mediante de la ayuda psicológica farmacológica adecuada pues para combatir la dependencia física que tienen por las

Voz 0313 44:29 es muy interesante abogada con esto que dice el doctor esto digamos dentro de no sé pongamos un año si este hombre demuestra ante el juez ante quien tenga que demostrar lo que efectivamente ha abandonado el tabaco o o tiene voluntad suficiente y fuerzas con para no fumar delante de sus hijos podría recuperar la custodia

Voz 16 44:49 pues justamente a pensando esto a mí no me han dado

Voz 14 44:52 por efectivamente esta sentencia cabe la posibilidad como la la retirada el acusado comparte acceso exclusivamente por esta situación si el día de mañana esta persona consigue desengancharse del tabaco con los tratamientos adecuados y cosió acreditarlo se podría impar un procedimiento de modificación de medidas entonces entiendo que que la Audiencia también ha dejado la puerta abierta a que esto ocurra así como ha o como ha dejado claro también que los niños no tenía ningún problema con el padre

Voz 0313 45:21 que es que estaba pensando escuchando al doctor Jiménez que que esta sentencia le echa una mano le habrá un aporte le empuja

Voz 14 45:29 está o la web emperadores puede claro pero le anima también a a poder revertir esta situación y cambia lo que ha modificado porque recordemos que en primera instancia si te dan la custodia compartida base ya que consideran que el padre cita hace cargo de los niños debidamente menos la Audiencia considera que el tabaco es un impedimento

Voz 9 45:48 por Jiménez usted a lo mejor no es de su negociado porque usted es neumólogo Hinault psicólogo pero nos hablaba de él con el adicto al tabaco como como un enfermo que necesita apoyo médico y apoyo psicológico también yo no sé si una sentencia si ayuda o todavía le hunde más en la miseria al al adicto

Voz 16 46:08 hombre yo esto no no no lo puedo decir sí que sí que el tratamiento del tabaquismo es Diouf negociado no es todos los neumólogos mucho somos líderes en ese campo no pero sí que Le puedo asegurar que desde luego no fumador lo que requiere es ayuda lo que requiere es el me ha apoyo psicológico asesoramiento psicológico sobretodo vio esto es fundamental tratamiento farmacológico para

Voz 0412 46:36 combatir la dependencia

Voz 16 46:38 SICA que es fumador tiene por la nicotina

Voz 1362 46:41 hay hay viento psicológico

Voz 16 46:43 tratamiento farmacológico es no que va a hacer que definitivamente un fumador pueda abandonar el consumo de tabaco

Voz 1362 46:51 estamos hablando de una sentencia particular en un caso muy particular en un conflicto un litigio de divorcio me cuesta pensar no se poniéndome poniéndome en la piel me cuesta pensar que los que los niños sólo adujeron esto este este motivo no la la adicción al tabaco del padre pero es que se abren otras puertas por ejemplo una madre gestante una embarazada que fume constantemente yo no sé claro y dos por si si es más perjudicial para para el feto el hecho de que la madre gestante sea fumadora que el hecho de ser fumador pasivo por parte de niños ya crecidos quiero decir que que la sentencia abre también otros campos bastante en fin peliagudos

Voz 0313 47:30 pero la madre gestante no le puedes quitar la custodia claro por eso digo que es interesante es un pollo tan bien interesante pero bueno pues vamos a dejar aquí tan complicado está doctor Carlos Jiménez muchísimas gracias

Voz 16 47:43 nada muchas gracias a ustedes Delia Rodríguez debe

Voz 0313 47:45 está asociados gracias por este ratito a La Ventana eh

Voz 14 47:48 gracias a vosotros buenas tardes adiós buenas tardes

Voz 0313 47:51 bueno bueno hay tenemos es que la judicial

Voz 1362 47:53 acción de todo no Bono y me Bono tiene que pensar un proceso de de divorcios complicado pero sí que a mí me cuesta trabajo pensar que que dos críos bueno pero es lo que se que lo quieren hacer

Voz 0313 48:04 nada abogada que no tenía ningún problema el padre de la convivencia con la cuestión a comprar

Voz 1826 48:08 ida pero que la humareda hará insoportable también le ha restado importancia a la abogada al decir haber tenemos como cierta tendencia a cuando lees la noticia entender y traducir la custodia compartida por patria potestad no eso no es eso

Voz 9 48:21 por supuesto nada pero abre abre desde luego terrenos

Voz 0313 48:23 sí sí que habrá que transitar libremente

Voz 9 48:26 el caso de la madre gestante lo entre después en el otro caso que ni siquiera la propia abogada tenía claro que podría hacer un tribunal no sobre qué sucede eso en un matrimonio que está bien en casa que solamente falla eso que hacemos una orden de alejamiento una pena edición de que el individuo fume en su hogar tiene que fumar a a distancia es un asunto interesantísimo

Voz 18 48:54 nadie pensó que sufriría una inundación nadie creyó que fuera necesario tener un seguro para pagar daños a terceros la que lo cubrió llama Limia directora porque ahora tienes el nuevo seguro de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 10 49:11 a página pan llena de datos y es que

Voz 33 49:16 la doblemente irresistible de ya este veinticinco gigas dos líneas de voz llamadas ilimitadas y fibra Cien Vegas ha ofrecido irresistible y un Samsung a7 siete por muy poco Jazztel para que no te falte de nada de Amaya quince días

Voz 10 49:31 un motero siempre llega puntual a cualquier sitio pudo hacer lo mismo pero por menos dinero

Voz 34 49:38 veinte a la mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco Mutuel bienvenido

Voz 32 49:49 las condiciones en Mutua punto es ahora están siete

Voz 18 49:52 pero tú tienes la mandarina con hoja a granel

Voz 32 49:55 son unos veinticinco céntimos el kilo y los traseros

Voz 35 49:57 apoyo pues sólo un sesenta y cinco equino en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es en Península y Baleares Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 10 50:08 la Cadena Ser que es escuchada por cuatro millones ciento tres

Voz 0315 50:11 el Reino de mil oyentes dio si quisiéramos darles la mano uno a uno dedicando a cada oyente dos segundos en plan hola Francisco muy bien encantado tardaríamos dos mil trescientas horas en saludarles a todos dos mil trescientas horas son noventa y cinco días tres ese seguido como eso no podemos hacerlo les saludamos desde aquí todos a la vez pueda oyentes qué tal encantado de saludarte

Voz 7 50:38 pues les agradecemos su confianza gracias brother

Voz 10 50:42 la Ventana con Carles Francino

Voz 7 50:46 de

Voz 36 50:53 cuál su me ahora mismo

Voz 0313 51:50 hermosos esta canción de Aerosmith que formaba parte de la banda sonora de Armageddon una película se acordáis ya lo que esas de catástrofe una película Willis sabe seguro que la esteroides no llega la tierra pero bueno era una película y aquí no somos para nada apocalípticos pero supervisores sí exacto óptica previsor yo me permito la licencia de decirles que unas fechas del calendario que es el próximo nueve de septiembre aunque se note Bruce Willis del nueve de septiembre que lunes ese día un asteroide no cómoda a una pasada un asteroide de cuarenta metros de diámetro no está mal podría podría chocar contra la Tierra A44 mil kilómetros por hora que no es ninguna tontería dicho así en fin parece bastante alarmante y sin embargo la Conferencia de detección de asteroides y basura espacial estos días en fin ha emitido un comunicado y se les ha preguntado hoy tal y le restan importancia no pero bueno como los quedamos así a medias hemos decidido llamar a un experto así que vamos saludará a Josep Maria Trigo que es investigador principal del grupo de meteoritos del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC señor trigo buenas tarde sola

Voz 0315 52:57 hola buenas tardes yo tal bienvenido