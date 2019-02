La Ventana (05/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 sobre las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0827 00:02 sí

Voz 0313 00:07 el Partido Popular rechaza cualquier mediación cualquier figura relacionada con la coordinación o bien un relator que ha sido el término empleado por la vicepresidenta del Gobierno esa tarde para que esté presente en una mesa política de negociación sobre el tema de Cataluña entre el Gobierno y los partidos Javier Carrera buenas tardes qué tal buenas tardes los popular

Voz 0866 00:26 es consideran que la practica supone poner en el mismo nivel de legitimidad el Estado de derecho y la ruptura del mismo en un comunicado el partido de Pablo Casado afirma literalmente que no va a consentir que el Gobierno

Voz 0861 00:37 lo sitúe este tipo de mediadores una iniciativa

Voz 0866 00:39 lo que significa aseguran una puñalada por la espalda a la justicia a pocos días del comienzo del juicio por el Bruselas cree el PP que sea cual sea el nombre de esta propuesta se corresponde con la solicitud del presidente Torra el pasado septiembre para iniciar una mediación sin precondiciones de cara a un futuro referéndum Guillén ciudadanos que dice

Voz 0313 00:58 a García

Voz 1645 00:59 sí qué tal buenas tardes pues en este caso a través de Twitter dice el presidente de Ciudadanos Albert Rivera que Sánchez ha vuelto a ceder ante los separatistas para el líder naranja Ésta es una humillación intolerable para nuestro país en Rivera con un basta ya le pide a Sánchez que rompa su alianza con los que considera quieren romper España porque literalmente asegura no todo vale por el poder

Voz 0313 01:19 y ahora hablamos de Cataluña ideal ayuda Ammán humanitaria que centra en estos momentos el debate vacila

Voz 1454 01:24 la Venezuela el ministro de Exteriores ha dicho en el Senado que colaborarán con los distintos países americanos para que llegue la ayuda procedente por ejemplo de ese Colombia desde allí Acción contra el Hambre asegura que veintiun mil venezolanos llegan cada día desde Venezuela en busca de ayuda productos básicos y medicamentos sí que unos tres mil se quedan

Voz 3 01:40 lo que estamos nosotros asientos garantizando la nutrición de los niños y las niñas también garantizando un apoyo psicológico garantizando el acceso a agua asegura ir estamos apoyando con transferencias en efectivo que en su gran Mario ya son utilizadas para para obtener un techo un alquiler de donde vive pero las cifras extraoficiales dicen que la situación puede ser tres veces el ingreso de los venezolanos a nuestro país pues el tres veces mayor ya que se están ingresando por caminos informales

Voz 0771 02:10 el ministro de Exteriores de Venezuela en declaraciones

Voz 1454 02:12 a la cadena colombiana Dobleu de Prisa Radio también se ha referido al asunto subrayando cuáles son los intereses de Estados Unidos

Voz 4 02:18 es que estamos hablando no de sesenta toneladas de de una ayuda aún supuestamente humanitarias en el país que lo promueve EEUU humanitario que haya conocido la historia universal estamos hablando de trescientos mil entre trescientos mil quinientos mil millones de reservas de petróleo que es el interés que tiene el mundo en controlar el Gobierno venezolano

Voz 1454 02:41 nuevas denuncias por presuntos abusos en un colegio de los Salesianos en Bilbao ya son al menos doce Miguel Ángel Garrosa

Voz 1554 02:47 hablamos ya de al menos de una docena de denuncias pero fuentes de la investigación y algunos de los denunciantes comentan que puede ir a más que el miedo a denunciar que reprimió a uno de los alumnos ha desaparecido

Voz 5 03:00 ya esperamos que por desgracia porque por desgracia personal cosas como para alegrarse las víctimas basadas a ser muchas más de las que de las que podríamos imaginar en un principio teniendo en cuenta que este señor pues tuvo una trayectorias e alrededor de quince años en el colegio

Voz 1554 03:15 en Salesianos Deusto no quieren hablar nos remiten al comunicado del fin de semana en el que pedían perdón a los afectados si se confirmaban los casos la Fiscalía tiene abierta una investigación pero todavía no ha citado a declarar a ninguno de los denuncia alguien Tarragó

Voz 1454 03:29 on el párroco de Constantí que fue investigado por abusos y del que les hablábamos hace una hora ha presentado su renuncia tras las presiones ejercidas por algunos feligreses El Ayuntamiento vamos con el deporte José Antonio Duro buenas

Voz 6 03:40 hola qué tal muy buenas Leo Messi el jugador del Fútbol Club Barcelona ha entrenado esta tarde con el grupo en el último entrenamiento del conjunto de Valverde antes del clásico de mañana en el Camp Nou es el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en principio el argentino estará a pesar de la lesión que se produjo el pasado sábado en el choque ante el Valencia precisamente para el jueves va a quedar el Betis Valencia que es la otra semifinal en el Benito Villamarín además tenemos basket en directo desde hace quince minutos el partido de Unicaja en Serbia ante Estrella Roja esto en Eurocup desde las ocho y media jugarán en Champions el UCAM que reciban Beat y el paddock frente a Iberostar Tenerife

Voz 1454 04:13 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este martes a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 7 04:25 servicios informativos

Voz 1 04:30 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre lo sabe Línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado cero dos Un dos tres cero once consulta condiciones Línea directa punto com eres autónomo tienes vehículo de trabajo llamando Línea directa tienes un quince por ciento de descuento al contratar tu seguro nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa a punto com

Voz 8 04:55 pero bueno siempre hubo email en Viajes el Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas viajeros más sesenta años con atractivos destinos de Costas circuitos países lejanos mucho más a precios especiales pensión completa Paco en tres meses pide tu folleto de cruceros más sesenta años y club de vacaciones y recuerda que Viajes el Corte Inglés Somos agencia acreditada para la venta de Imserso Viajes el Corte Inglés expertos en viajeros más sesenta años

Voz 7 05:25 mirada tan grande tan llena de datos que

Voz 9 05:31 la doblemente irresistible de Jazztel veinticinco gigas dos líneas de voz llamadas ilimitadas y fibra Cien Vegas ha ofrecido irresistible y un Samsung a siete por muy poco Jazztel para que no te falte de la llama ya quince días

Voz 10 05:47 hay silencios que se convierten en todo un titular siguiesen amigo de Pablo Iglesias

Voz 11 05:51 me gusta pensar que si presidente Vara es acertada la política de Sánchez sobre Cataluña he visto momentos la única posible presidente Page le perjudica le beneficia

Voz 12 06:05 me he

Voz 0771 06:06 dedica el malentendido de la política que se pueda

Voz 7 06:08 decir desde el Gobierno está bien

Voz 13 06:11 hora veinticinco

Voz 7 06:14 de lunes a viernes desde las ocho de la tarde la siete en Canarias Cadena SER

Voz 13 06:18 eh

Voz 14 06:22 así la hija necesito que estáis en vuestra casa mañana por la tarde su mamá porque quiero regalarnos una alarma iban a ir los de Securitas Direct a instalarla me quedo más tranquila hija sabiendo que tenéis alarma

Voz 15 06:33 la protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo Wert llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una Inem Securitas Direct punto Es recuerdan novecientos ciento trece ciento trece

Voz 16 06:49 vida habilitada con Carles Francino

Voz 0771 07:40 hoy una ventana hoy desde la radio vamos a hablar de radioaficionados que hay un Montoro en España están concedidas del orden de treinta mil licencias que se ambos para todo para contactar con gente de otras partes del país todo el mundo para organizar competiciones concursos culturales dar respuesta cuando se produce alguna catástrofe natural ayudar en alta mar

Voz 0313 08:01 de hecho Protección Civil y Cruz Roja tiene muy en cuenta estas personas a los radioaficionados Si hay que responder al algún desastre está pasión por las sondas cumple ya un siglo en en España y esto que van a escuchar que bonos entiende regular pero tiene un gran valor es tocaban a escuchar es una conversación entre dos radioaficionados

Voz 18 08:26 tenemos que darle una llama

Voz 1802 08:33 bueno pues moja de en medio si de veinte y es la aproximación no ir Lore

Voz 19 08:48 hay diez

Voz 0313 08:50 doce esta concretamente que están escuchando es el de Rafa

Voz 19 08:53 Del Castillo un canario que lleva cuatro de

Voz 0313 08:56 el Caldas ayudando a todos aquellos aventureros llamémosle así que se atreven a atravesar el Atlántico Rafael buenas tardes

Voz 19 09:05 buenas tardes un abrazo lo conocen como el ángel de la guarda verdad

Voz 20 09:11 parece ser que sí

Voz 0313 09:13 yo digo aventureros pero bueno algún imprudente habrá también por ahí en el mar no

Voz 20 09:17 muchísimo más de lo que imaginaba

Voz 19 09:20 demasiadas imprudencias no

Voz 20 09:22 sí imprudente Dios también desconocen el mundo el mar hice a hice arriesga que se meten en él

Voz 0313 09:33 Rafael cuál es su relación con el mar cuál es su titulación náutica por ejemplo

Voz 20 09:37 bueno yo soy el capitán de la marina mercante retirado hace ya muchos años bueno soy también deportista de La Bella y me di cuenta que en el cruce de Atlanta mantengo había mucha gente que necesitaba ayuda que tenía un gran desconocimiento hay más interés que pericia por lo tanto habría que ayudarle como era radioaficionados pues le animé a que instalaran equipo de radioaficionados los barcos que en aquella época no había nada era enormes impone inglés de meter en un velero Tito no bueno pues se pusieron aquí pues de nueve y aficionado después muchos se hicieron también radioaficionados si así empezó la rueda la llamada la rueda de los navegantes

Voz 0313 10:30 que tiene colaboradores por dónde por todas partes del mundo

Voz 20 10:33 yo tenía colaboradores principalmente en Cabo Verde en el en Santa Lucía y el regreso en Azores eso en el Atlántico en el Pacífico también teníamos un colaborador en la Polinesia francesa que ya murió no ha aparecido ninguna más de habla española en Australia también teníamos aquí ya ninguno más hasta pasar el Canal de Suez

Voz 0313 11:08 no sé si llega usted la cuenta Rafael pero en estos en estos cuarenta años alguna vez ha calculado el número de vidas que puede haber salvado o ayudado a salvo

Voz 20 11:16 pues mire es una cosa que nunca a pesar de ser importante nunca le doy mayor importancia personal porque como era una ayuda una ayuda y una tranquilidad que llevábamos para qué no desesperar a en situaciones conflictivas difíciles no llegue cuenta

Voz 19 11:38 pero nunca ha sido un minucioso lo reconozco

Voz 0313 11:41 qué le voy a poner al teléfono a alguien que sí es minucioso porque lo toca le tocó directamente hace cinco años en el Atlántico gracias a usted salvo salvó la vida Ferrán Vallespín os buenas tardes

Voz 19 11:53 buenas tardes bona tarda Ferrán qué tal está cerrando

Voz 0313 11:55 es es biólogo está jubilado y hace cinco años tripulado un velero que tuvo un accidente mientras cruzaba el Atlántico Rafael creo que les fue de gran ayuda para llegar a buen puerto no Ferrán

Voz 1802 12:05 pues sí porque sino se nos rompió uno de los defensores al palo mayor instamos a mil kilómetros a la isla más cercana conseguimos salvar la emisora hablamos con Rafael del Castillo eh con Juan Felipe Ruiz que el armador del barco les dijimos si le parecía bien que hiciéramos el palo al agua ya es lo que hicimos ahí medios Alava

Voz 0313 12:29 en un velero medio al mar sin palo

Voz 19 12:31 bueno sin Pablo de entrada no

Voz 1802 12:35 el segundo problema que bienes que siguen en una tormenta mala dando tiene cómo defenderse pero Dios ahoga nunca ha dado todo

Voz 19 12:44 Vimos buen tiempo en el regreso

Voz 1802 12:46 Isco en el que hay un botoncito que había funcionado una hora al día cargar baterías estuvimos seis días en marcha

Voz 0313 12:52 así como contactaron con Rafael del Castillo como como sabían de su existencia

Voz 1802 12:56 bueno pues con Rafael el que era nuestro ángel que seguía contactado vamos cada noche Ceuta desde bordea a la hora de Canarias quienes nos hacía la previsión del tiempo al día siguiente inodoros recomendaba que es lo que podíamos hacer aquel día al accidentado tuvimos al mediodía conseguimos conectar porque habíamos salvado la la emisora de onda corta ir Rafael nos hizo muchos favores el principal de amar a la familia de tranquilizar a la familia después nos puso en contacto con otros barcos que podían venir es ayudar en caso necesidad de de que el tiempo fuera malo que nos quedáramos sin gasoil ignore estuvo siguiendo todos los días hasta que llegamos a ser malo

Voz 0313 13:41 Rafael usted se acuerda de esta historia ya con tantas que tiene en la cabeza ya sale mezclan un poco

Voz 20 13:46 pues no me acuerdo qué tiempo hace y quién es

Voz 1802 13:51 se o de mía es en Ferran Ballesteros me conocías por el doctor estaba con Juan Felipe Ruiz llevamos con el Hassan ir esto fue en el mes de junio del año dos mil catorce

Voz 20 14:03 ella no me acuerdo yo ya no sé

Voz 19 14:07 nosotros sí que nos acordamos

Voz 20 14:10 ese lógicamente se acuerda pero yo la verdad es que no no lo no te recuerdo pero me suena alabó

Voz 19 14:18 sí que te habíamos visitado también en Balmaseda dice

Voz 20 14:24 muy yardas y Rafaeli en estas conversación

Voz 0313 14:27 pues con gente que las está pasando canutas en mitad del mar además del fin del tiempo de las rutas de de detalles técnicos que puedan ser de ayuda exige también la parte de de un cierto confort psicológico de animarles de decir jo no desfallece todo eso también lo hace usted

Voz 19 14:46 a mí me pregunta decía Rafael claro sí

Voz 20 14:48 claro era hombre a la gente cuando está en el mar pues si las cosas se complica la situación no se ponen nerviosos

Voz 0351 15:00 estoy intranquilo

Voz 20 15:02 dudas de la posible llegada pero bueno poco a poco dándole Jan no hizo algunas soluciones provisionales que se me ocurren porque y eso también soy navegante no solamente radioaficionados estoy soy marino de profesión no hace muchos años que no era eso

Voz 0313 15:22 se conecta Austria a diario Rafael todos los días del año se conecta usted todos los días del año

Voz 20 15:28 todos los días del año incluido fin de año y Navidad todos los días así

Voz 0313 15:35 todos los radioaficionados me da a mí que es como una especie de tribu no murió en la primera red social no

Voz 20 15:42 la bueno mira yo contactó ir tengo otros compañeros radioaficionados de de esto de de Cabo Verde de Azores del Caribe formamos un grupo de ayuda a los navegantes bueno sin interés personal ninguno sino disfrutamos ayudando a los demás como cuando no mandan buscar medicinas que no encuentra un hospital lo algo pero también no volcado vamos como lo coja a conseguirla y en lo que se trata de ayudar a en este caso a los navegantes con problemas afortunadamente alguno lo tiene y otros nota mucho afortunada

Voz 0313 16:29 ya ya Ferrán vaya Espinós la experiencia le ha hecho convertirse en Radio aficionado o no

Voz 1802 16:34 no no no no no no sigo manteniendo mi afición a la náutica mi compañero sí que es radioaficionados idealmente el acompañamiento de Rafael estos largos días en medio de la soledad porque además Carlas hay dos maneras de cruzar el Atlántico uno es con muchos recursos entonces uno se gasta mucho dinero en tienen Internet y puede ver los partes meteorológicos sin problema y el otro es ir de normal entonces que alguien desde advirtiendo que el tiempo vas a tener mañana por dónde es mejor que vayas en todo caso como te tienes que preparar es impagable

Voz 0313 17:11 radioaficionados no pero ganas de volver a cruzar el Atlántico Le han quedado Ferran

Voz 19 17:14 no no bueno ahí tenemos un proyecto bastante la aventura de verdad si devolver lo haremos con Intel todo esta manera lo haremos con Internet o de esta manera a Fernando no tiene ninguna gracia

Voz 0313 17:28 ah bueno lo tiene gran siempre tiene un poquito más de seguridad no

Voz 19 17:32 bueno pero temas en lo económico ya ya ya ya Internet ahí medio conmigo

Voz 0313 17:39 Rafael de puede preguntar una cosa antes de despedirle y y ha perdido usted alguna vez en alguno de los que ayudaba

Voz 20 17:48 no se ha perdido algún compañero que otros sí se ha perdido pero por causa más que nada de de del alcohol en un caso y otro caso puedo por por por desaparición no sé si se lo llevó a la mara aparecía

Voz 19 18:15 no hay que tener ya no me gusta recordar

Voz 0313 18:18 ya hay que tener siempre muchísimo respeto Rafael del Castillo muchísimas gracias por estos minutitos en La Ventana felicidades por lo que hace

Voz 21 18:25 de verdad muchas gracias a ustedes venga Ferrán vaya Espinós adiós adeu alcanzaron dos adiós adiós adiós hasta luego

Voz 7 18:50 Koldo una capilla

Voz 0313 19:56 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 1 20:02 algo muy grande se está cocinando empírico de del uno al diez de febrero viene a tu tienda renueva tu cocina al mejor precio vírico de precios bajos todos los días

Voz 22 20:14 a la hora de viajar el camino más fácil siempre de bajada y eso es indiscutible Blair por eso no auto bajar aún más los precios en más de cinco mil productos Noor adoptado los auténticos expertos en tu coche tú ahorro condiciones en auto punto es una empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 23 20:32 desde Canal de Isabel Segunda ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informa te en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco

Voz 7 20:48 Canal de Isabel Segunda cruzamos el Aqua vamos ahora en Madrid a cursa Clínica Universidad de Navarra y tecnología en un seguro de salud

Voz 1362 20:58 la investigación los tratamientos más innovadores y la más alta especialización médica con las pólizas de salud

Voz 7 21:04 consta descubra otra forma de asegurar su salud en a Koons a punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 24 21:13 hola sí me gustaría

Voz 16 21:14 sí claro que me gustaría que lo escuchasen así como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero y que sea fácil rápido yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 25 21:24 si esto es lo que quiere aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entre ser publicidad punto es ICOM pruebas de tu mismo

Voz 26 21:41 en La Ventana de Madrid Javier Bañuelos

Voz 9 21:53 qué tal buenas tarde desde hace más o poco menos de una hora mejor dicho han cerrado las urnas

Voz 0861 21:57 desde hace unos minutos están empezando a contar uno a uno los votos de la consulta que se ha celebrado en la T4 consulta en la que los taxistas van a decidir si continúan o no con su huelga después de dieciséis días de paros bueno es defienden seguir con la lucha hay otros que ya no puede más vamos a buscar las razones del sí ídem no entre los taxistas en la sede de la Federación Profesional el taxi

Voz 7 22:21 y en pleno recuento está nuestro compañero Enrique García qué tal buenas tardes

Voz 27 22:26 era el Javier buenas tardes hace unos minutos llegaba las ocho urnas donde los taxistas han depositado su voto durante todo el día en la T4 las salían en un taxi algunos de los portavoces de las asociaciones aquí a la Federación Profesional del Taxi donde comienza en breve el recuento que será a puerta cerrada en cuanto a datos de participación al mediodía superaban los ocho mil votos que fue la cifra de participantes que voto en el anterior del referéndum en el que se decidió en los pan

Voz 0771 22:52 los a esta hora llegan taxistas

Voz 27 22:55 están llegando decenas de coches para esperar el resultado que es hará público a las nueve y Javier estoy con Dimas el ex taxista lleva ocho años trabajando ya votado sin para continuar con los paros o hola buenas tardes bueno hasta que

Voz 0861 23:09 qué tal Dimas buenas tardes Bono le voy a preguntar el sí a continuar con esta huelga el que les garantiza se lo digo porque viendo el nivel de enconamiento que tiene ahora mismo en la Comunidad de Madrid parece que hay poco margen para que ustedes consigan algo no

Voz 28 23:22 está claro que por la Comunidad no no creo que consigamos nada más eh una fecha límite clara pero claro en el sentido de la huelga era visibilizar nuestra situación es es es bueno yo voto por el sí pero no desde la perspectiva de seguir en la en el posicionamiento que estábamos esta semana sino en buscar una nueva vía y quizá a buscar vías en las que hemos trabajado de una manera manteniendo nuestra protesta pero creo que es

Voz 0827 23:49 difícil plantearse una huelga indefinida

Voz 28 23:52 de esa casa sin nada Dimas quiere parece

Voz 0861 23:54 de que haya compañeros que hoy hayan votado por el no o no sabemos cuál va ser el resultado el resultado final pero en imagino yo que de alguna forma también empatizar y entienden entre sus propios compañeros en nivel de de agotamiento que tienen después de dieciséis días no

Voz 28 24:07 está claro eh cada uno tiene las circunstancias personales que tiene y hay que respetarlo yo respeto a mis compañeros Si bueno entiendo entiendo la postura

Voz 0861 24:18 pues no puedo decir otra cosa bueno pues Dimas gracias por estar con nosotros Enric enseguida volvemos contigo para conocer también intentar conocer la opinión de quienes han votado no en este en esta consulta y conocer también se ha empezado ya o no el recuento estará Enrique hasta pero bueno lo dicho sobre las nueve de la noche más o menos conoceremos los resultados de esa consulta y aquí en la antena de la SER pues les informaremos de la decisión final que adopten los taxistas Carrillo Morano diputado de Podemos qué tal buenas tardes buenas tardes bueno Ignacio Aguado venido un martes más también a la venta de Madrid qué tal gracias muy bien bueno y cara a cara entre Podemos y Ciudadanos usted señor Morano y si fuese taxista

Voz 29 24:57 hoy que votaría no sé decirte que votaría porque el respeto absolutamente el proceso que se están llevando los trabajadores y trabajadoras del sector del taxi en en este momento lo que sí te diría es que lo que yo creo que es socialmente lo que tenemos que agradecer a todo este sector es que haya tantas personas que durante dieciséis días ir perdiendo dinero de su sueldo que no es exactamente no estamos hablando un sector que nada en la abundancia están defendiendo no sólo sus condiciones laborales que esto es absolutamente legítimo sino también un servicio público en interés de todos los madrileños y madrileñas y por extensión de todos los españoles entonces en este sentido quitarnos el sombrero ante está capaz sea lo que sea lo que hoy decidan quitarnos el sombrero ante esta capacidad de defender lo que es de todos

Voz 0771 25:43 bueno yo creo que evidentemente están en todo su derecho a manifestarse pero lo curioso es la primera huelga que yo conozco que no pido aumentar los derechos de este colectivo sino reducir los derechos el de enfrente reducir los derechos de los trabajadores de las veces que también tienen derecho a trabajar el RACC en un plano de igualdad con una competencia bien regulada

Voz 0861 26:03 pero sinceramente creo que que que no tiene

Voz 0771 26:05 más sentido que continúan con esta huelga creo que deberíamos todos volver a la normalidad y a partir de ahí yo yo voy a catorce o quince días diciendo lo mismo me parece que lo más sensato es que haya una mesa a cuatro a cuatro bandas con la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento de Madrid cero dos sectores se

Voz 0861 26:18 he intentado de alguna forma activar esa esa mesa Peres señor Aguado no se también le pregunto si cree que los taxistas tienen motivos para sentirse engañados por el presidente del Gobierno de la Comunidad y que primero les ofreció un borrador de un decreto exprés ideas después con el proceso con la crisis ya muy avanzada frena en seco dice que ya no va a traspasar las competencias

Voz 0771 26:38 los ayuntamientos bueno yo creo que en primer término el principal responsable de todo esto es evidentemente el señor Sánchez y el ministro Ábalos

Voz 0861 26:45 yo les pregunto dos el presidente de alguna vez que pasó

Voz 0771 26:47 pelota ya la Comunidad de Madrid no hay más remedio pues yo echo en falta algo de diligencia por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid parece que esta legislatura pues ya daba por perdida al señor Garrido cuando todavía quedan tres meses y hay muchos intereses en juego entre otros miles de familias del sector del taxi de la súbete heces por eso creo que lo ideal lo acertada habría sido convocar esa mesa hace catorce días pues no no ha decidido hacerlo dentro de una semana para el lunes que viene que habrán pasado veintiún días para llegar al mismo punto que yo le llevó sugiriendo con toda la humildad pero creo que también con todo el sentido desde hace días que es convocar una mesa Aqua

Voz 0861 27:21 Trump y empezar a hablar sólo viendo el nivel de agotamiento que tienen los taxistas lo comenta ahora mismo Jacinto Morano en todo caso les hago la misma pregunta a los dos señor Morano señor Aguado creen que ese Ángel Garrido hubiese sido elegido

Voz 30 27:32 candidato del PP en las próximas elecciones habría resuelto esta crisis de otra manera radicalmente no

Voz 29 27:38 no lo no lo habría hecho porque el problema que tiene el señor Garrido es que no defiende los servicios públicos de gracias a sus aliados parlamentarios tampoco se los han defender es decir la posición del Partido Popular en este caso es evidente de regular un sector al coste que sea yp pasando por encima de los intereses prima o los trabajadores después de los consumidores entonces evidentemente el Garrido está como dijimos en mantener este conflicto

Voz 0771 28:02 estoy sobre todo yo creo que que con el tema de más allá de Garrido el propio Partido Popular ha tenido siete años para hacer los deberes a nivel nacional es decir cuando gobierna no hace nada y cuando están la oposición critica que está pues el PP tuvo su oportunidad de regular a nivel nacional no dice absolutamente nada y ahora pues hay una hay un problema yo soy partidario no de meter el palo en la ruedas y sin no en permitirá altas al sector del taxi ser más flexible

Voz 1645 28:27 tener capacidad para eh

Voz 0771 28:30 de alguna manera pues condicionar las tarifas poder ofrecer descuentos tener más facilidades para elegir modelos de vehículos determinado sino tan tan tasados que haya más capacidad para contratar a conductores aumentar no

Voz 0861 28:42 no se meter más flexibilidad al sector

Voz 0771 28:44 no rígido a nadie SL se le pasa por la cabeza ver a los carteros manifestándose contra hotmail o a nadie se le pasa por la cabeza Vera los dueños de los videoclubs manifestarse contra Netflix Ignacio el mundo cambia y hay que adaptarse pero no para cierra los sectores sino para abrirla vamos

Voz 29 29:00 el ejemplo gamos hasta el oro de acuerdo porque somos los dos abogados para ser abogado que estar colegiado tener un seguro responsabilidad civil cumplen una serie condiciones y esto no es para defender a los abogados para defender a los ciudadanos qué pasa si ahora llega une un sector de abogados colaborativos no colegiados sine sin seguro responsabilidad civil sin ninguna garantía pero que se venden por una que se ofensa ofertan servicios por una PP Internet tenemos que dejar que eso sea así pues no porque el quién va a ser perjudicados van a ser los ciudadanos si creemos que el servicio de transporte tiene que ser hecho nueve tremendas condiciones deberá ser para todo el mundo por él no porque sea una empresa multinacional que tributa allende los mares a es elevamos

Voz 0771 29:38 para hoy habrá que tener un marco de juego una reglas de juego comunes que asisten pero permitiendo que puedan competir no restringiendo Un sector en detrimento de otro

Voz 29 29:47 es que son dos sectores distintos bueno si os parece hemos

Voz 0861 29:50 he escuchado hemos abierto esta Ventana en Madrid escuchando la opinión de un taxista de Dimas que ha votado hoy por el si es decir por continuar con la huelga en el filme me interesa conocer la opinión de alguien que ha votado justo lo contario no Enrique volvemos contigo allí en la sede de la Federación Profesional de del taxi qué tal

Voz 27 30:06 cómo estás qué tal Javier si estoy con Ángeles que lleva nueve años y medio trabajando en el taxi es madre también de taxista ya votado que no buenas tardes Ángeles

Voz 10 30:16 hola buenas tardes Angeles bueno bueno

Voz 0861 30:18 esta tarde se ha votado que no porque económicamente ya no pueden más o porque no ve luz al final de esta larguísima huelga

Voz 10 30:26 pues se votado desde el bolsillo no de este en la cabeza o el corazón la cabeza y el corazón lo que me decían es que hay que seguir hacia adelante con esta huelga pero en el bolsillo y como nadie Nos pagan los recibos evidentemente después te estos quince días de huelga

Voz 7 30:42 se estaba

Voz 10 30:45 viendo bastante afectado ir ahí es la parte que le he decidido el votar que no independientemente de que estamos en un punto muerto y en este momento pues como el señor Garrido no está aceptando pues lo que debería haber aceptado desde el principio estamos considerando pues que en este momento no merece la pena seguir con la huelga hacia adelante

Voz 0861 31:09 en Jerez le voy a preguntar son muchísimo los compañeros que están votando hoy en o que han votado hoy allí en la en la T4 qué sensación tiene usted salir si vas Ariel no son mayoría los que comparten ese problema económico que nos acaba de comentar

Voz 10 31:22 pues en los que comparten el problema económico yo pienso que son prácticamente todos o yo te diría un porcentaje de un noventa y cinco por ciento quizás me puedo equivocar eh la sensación es de quién vota así quién vota no pues es que no te pudo hacer un vale

Voz 0861 31:40 a eso a partir de las ocho y media lo vamos a

Voz 10 31:42 ver pero yo creo yo creo que que va a estar un poco o al cincuenta por ciento

Voz 0861 31:48 bueno pues vamos a estar pendientes Ángeles gracias también por estar con nosotros vale suerte y luego volveremos con con Enrique gracias

Voz 10 31:55 de acuerdo gracias a vosotros y muy buenas tardes

Voz 0861 31:58 no vamos a aparcar por unos minutos el el tema de los taxistas por cierto Jacinto Morano qué tal le sienta nuevo traje de senador

Voz 29 32:04 pues todavía no me he puesto ningún traje nuevo y supongo que que para ir al senador no me pondré no me pondré ninguno todavía no ha sido designado senador probablemente lo sea todo si todo va como es como es esperado el próximo jueves con mucha con una gran responsabilidad sobre los hombros intentando cumplir el papel

Voz 0861 32:22 bueno no me resisto a preguntarle cómo es ahora mismo la convivencia en esa bancada morada en la SER

Voz 30 32:26 de Madrid entre más Madrid Antic Apis podemos independientes no se parece

Voz 29 32:33 el Grupo Mixto no eso es el grupo parlamentario de Podemos Comunidad de Madrid que tiene un compañero de Equo ese esa es la situación del grupo parlamentario evidentemente no soy yo el centro de la cuestión política pero por ponerte un ejemplo mi propuesta como senador ha sido una propuesta unánime de Toharia acción asumida va así por todos los integrantes del grupo con lo cual algo que evidentemente esto no ya sé yo que no es lo más importante del universo pero pero

Voz 0771 33:01 no somos capaces de entender cielo hacemos

Voz 29 33:03 continuamente todos los días en en en casi todo lo que hace

Voz 0861 33:07 bueno usted señor Aguado intuyo que comparte lo que he dicho y Manuela Carmena a los compañeros de de F el alcaldesa María dice que está súper orgullosa de marino o norte y que le parece tremendo que de nuevo la izquierda quiera paralizar este proyecto pero claro

Voz 0771 33:20 quizás los suyos sí claro es que como como en Ahora Madrid Madrid o como quieran llamarse ahí cada uno va a su bola pues parece que algunos concejales le gusta más otro que le gusta menos a uno que no les gusta nada el otro día escuchaba Sánchez Mato concejal de de Carmena diciendo que si las políticas de urbanismo de Ahora Madrid en las hubiera llevado al PP les habrían denunciado por corrupción pero como vale todo porque aquí vale todo porque parece que que esta señora tiene la legitimidad para hacer lo que le de la gana y que se estén pegando todo el santo día en lugar de buscar soluciones para los madrileños pues nada hoy se descuelga con que la Operación Chamartín es buena mañana dirá que es mala pasado los concejales le llevará la contraria hay bloquearan la operación esto es lo que pasa cuando no tiene un proyecto para la ciudad tu proyectores tú y por lo tanto lo de Marte lo madrileño menos

Voz 0861 34:05 me queda menos de un minuto pedía la publicidad pero el recinto Morano hoy Manuela Carmena de una forma muy sutiles ha dicho a ustedes que no lo necesita ha dicho que no hay que empeñarse en pactar con Podemos antes de las elecciones

Voz 29 34:16 mire a mí la manifestación esta manifestación a la alcaldesa que no se en qué contexto las ha dicho pues me importan bastante menos que tener un proyecto de futuro colectivo para la ciudad para la Comunidad de Madrid y esto es esto es a lo que están

Voz 0861 34:29 bueno a la vuelta de la publicidad si les parece hablamos de una empresa muy de moda en España no sé si la conocerse llama Paqui Payá

Voz 26 34:43 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana quien friki La Ventana

Voz 7 34:50 el de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 32 34:56 pero un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 7 35:08 el Faro con Mara Torres síganos también en redes nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 9 35:15 son los cuerpos especiales ya que Urrutia a mí me encanta cómo cabalga es la música mientras el momento justo me pilló fui disc jockey unos cuarenta y fíjate fíjate tiempo billón Dani Mateo buenos días buenos días pues te vas a Mallorca sólo dos que se hicieron pasar por mí por otro como es es anunciar en los carteles que ponía fin de semana discoteca salida catorce de la carretera había cintura Fernandito diferentes Antoni Garriga nombre murciano y guerrilla hoy por ahí contenta infinito

Voz 33 35:55 el síguenos también el hoy por un punto Es Cadena SER Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa emisora de la Cadena SER lleva muchos años acompañando esté muchos años contigo Alves demasiado o no

Voz 7 36:12 perdón digo que tal vez demasiado directo ya habría que atacan Taser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER pero nombre que que pero bueno pero no nos asusté

Voz 34 36:30 cadena SER

Voz 7 36:31 estaremos siempre con qué cara se la que al idiota locutor

Voz 34 36:38 cuenta con la SER

Voz 35 36:40 así lo que pase

Voz 7 36:48 la Ventana de Madrid bueno decíamos que era la empresa

Voz 0861 36:50 moda lo cierto es que Paqui SL es ahora mismo Trending Topic en España al Partido Popular esa empresa lo que le rodea bueno les suena de algo muy muy lejano excepto el puerto del PP la Asamblea de Madrid Enrique Ossorio del informe de la Guardia Civil que adelantamos ayer aquí en la Cadena SER hasta ahora en La Ventana de mal

Voz 36 37:06 que si sucedieron porque eso la Justicia tendrá que decir si sucedieron uno sucedieron en el año dos mil

Voz 0771 37:12 once es decir HC ocho años

Voz 36 37:14 de lo que aparece hoy empresa no hay ninguna novedad

Voz 0861 37:18 bueno alguna y no por ejemplo que se utilizasen fondos públicos de de Fundescam para financiar las cenas de Navidad del PP de Madrid señor Morano

Voz 29 37:24 pues nada creo que son cuarenta mil euros en cochinillos en es lo que hemos sabido bueno simplemente el último esperpento de la gestión el Partido Popular

Voz 7 37:33 a mí lo que me da miedo

Voz 29 37:35 sí que si lo así es que quizá no nos va a dar tiempo saber todo lo que han hecho porque la cantidad de cosas que hay aquí son inabarcables yo creo que los ciudadanos tienen que saber que es que esto no son irregularidades es un esperpento permanente a una máquina de hacer esto el partido

Voz 0861 37:51 señor Aguado no se está preocupado porque sus compañeros de viaje la próxima legislatura puedan guardar alguna maleta oculta en ese Renault cinco del que usted tanto

Voz 0771 37:59 me gusta hablar bueno siempre pueden haber ocultado alguna maleta nosotros llevamos ya casi cuatro años intentando contribuir a limpiar la imagen de la Comunidad de Madrid haciéndoles firmar un acuerdo de investidura para que no haya imputados por delitos de corrupción política hemos puesto en marcha una comisión de investigación sobre universidades presidía la que tiene que ver con corrupción política hemos exigido cinco dimisiones que no hemos cobrado esas cinco dimisiones pero es que el PP es el PP entonces en dos mil quince conseguimos algo muy importante que es que perdiera la mayoría absoluta eso permitido sacar a la luz muchas cosas que de otra manera no habrían salió a la luz y el objetivo al menos el nuestro de Ciudadanos en dos mil diecinueve ganarles es ganarles y demostrar que se puede gobernar la Comunidad de Madrid sin que lo lidere el Partido Popular pero también en manos de los populistas que desde luego proyecto proyectó lo que se dice proyecto no tienen tiene su proyecto y su sillón que su principal prioridad

Voz 29 38:47 efectivamente los populistas tiene su proyecto su sillón como está demostrando señor Garrido día a día como le sostiene Ciudadanos porque dice Ignacio Aguado dice con razón que el PP es el PP pero el PP era el PP en dos mil quince INI y media duda tuvo Ciudadanos en que había que mantener ese gobierno a la pregunta es si vuelve a tener esa cuestión en dos mil diecinueve ciudadanos volver a hacer lo mismo porque el PP seguirá siendo el PP

Voz 0771 39:10 dos mil diez y dos mil quince pues nosotros salimos a ganar las elecciones también pero la realidad es que al PP le votaron novecientos mil madrileños a los que yo tengo el máximo respeto sí preocupación

Voz 0861 39:19 hoy en dos mil diecinueve es que personas

Voz 0771 39:21 hasta Aguirre lo Cristina Cifuentes sean el referente de la candidata del PP a gobernar la Comunidad de Madrid por lo tanto bueno veremos a ver cómo evoluciona esto habrá que ver vamos a trabajar pregunta

Voz 0861 39:30 por qué fue presidenta Cristina no les voy a preguntar por él

Voz 29 39:33 está pendiente ver qué pasa

Voz 0861 39:36 buenas selecciones Ignacio Aguado gracias por estar con nosotros a vosotros como Jacinto Morano lo mismo digo gracias por estar aquí placer

Voz 7 39:43 a ustedes les emplazamos mañana miércoles con más Ventana de Madrid hay que Nasser a la misma hora que disfruten de lo que queda de martes adiós afilando Argelia que José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch varios la Urrea Emilio Ontiveros

Voz 9 40:16 el mundo nos explica solo

Voz 0827 40:18 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo esta semana toca semifinales de Cos eh no no no no no no hombre no

Voz 7 40:33 estás hablando de un clásico no es sólo goles la emoción del deporte

Voz 9 40:36 fenómeno otra cosa chaval desde las ocho menos veinte una hora menos en Canarias desde el más turbio ball Club Barcelona Real Madrid esto el primer asalto de las semifinales de Copa del Rey el mejor partido de fútbol que puedes imaginar contado por los líderes de la radio deportiva Carrusel deportivo clásico

Voz 37 41:10 co

Voz 9 41:11 vida y Piquer información desde las nueve Hora veinticinco con Ángels Barceló e imperial de ser más

Voz 16 41:17 son las nueve las ocho en Canarias Cadena SER

Voz 26 41:23 la Ventana con Carles Francino

Voz 9 41:27 el estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca Cadena SER

Voz 7 41:44 yo quiero sobre esta tarde

Voz 0827 41:46 no lo sabemos vamos a averiguarlo Chevy grado hola hola pues

Voz 1136 41:50 es hoy toca consejo estartapeando es una comunidad en la que confluyen emprendedores que ya conocen el éxito con otros que están dando los primeros pasos que se están formando para iniciar el camino del emprendimiento por eso Nos gusta pedir a los responsables de los proyectos que mostramos en este espacio que le dediquen un minuto al resto de integrantes de la comunidad hoy comparte su experiencia la emprendedora Raquel Torres fundadora de la empresa que lleva su nombre de papelería de diseño para creativos y creativas que no renuncian al papel la empresa se llama Raquel Torres Design

Voz 38 42:23 yo creo que lo que necesitan es llenarse de Informació por todos los lados no entender muy bien cuál es el mercado en el que si quieren meter intentar dar meterse en la piel del del usuario implorar realmente si existe ese usuario hizo realmente tenemos algo que ofrecerle porque generalmente muchos de los otros me incluyo no a veces empieza sin tener mucha idea luego te das cuenta de que es un producto que realmente pues no hay ningún tipo de audiencia que que lo quiera

Voz 1136 42:54 gracias Raquel nosotros nos vamos con un apunte el Mobile World Congress calienta motores en Barcelona

Voz 29 43:00 hoy hemos sabido que el Hospital Clínic de esta ciudad

Voz 1136 43:03 lo va a hacer la primera operación quirúrgica en streaming el próximo día veintisiete con tecnología cinco G que va a ser retransmitida en tiempo real al recinto del Mobile allí otros cirujanos van a poder guiar y asesorar a los médicos presentes en el quirófano

Voz 9 43:23 había no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional y nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio informa Acn el catorce cuarenta y tres su entiendas Vodafone Vodafone bis

Voz 0313 43:40 pues os habéis enterado bien Mullor de la tecnología cinco G nada yo ya estoy perdido como Master perdido pero va a servir para operar a distancia Bono en más cosas estar bien sí

Voz 16 43:52 lo que queda del día

Voz 0827 43:55 con Isaías Lafuente quedémonos en los mediato es veguerías venga lo primero saludar a nuestros oyentes chinos que entran en el año del cerdo en el cuatro mil setecientos dieciséis es una fiesta que se celebra en todo el mundo en todas las capitales en Londres por ejemplo y bueno Begoña Arce está muy metida en el papel

Voz 39 44:11 hoy es el día en el que en ese barrio hoy es esto de Wylie es el feliz año en mandarín o en Haifa look que es el Feli el feliz año encanto Neri perdona

Voz 0771 44:21 acabas de dejar sin palabra sea sí

Voz 40 44:24 línea muy preparado

Voz 0827 44:26 es una profesional Begoña al fin la podíamos llamar Ghazi ha hablado también hoy por hoy con Javier Telletxea que es un ciudadano español que lleva años viviendo allí en China y nos cuenta desde su blog cómo es la vida allí nos ha dicho que bueno esta celebración del año nuevo se parece mucho también a la nuestra

Voz 0351 44:41 sí es diferente porque puedes hay toda una serie de cosas como la comida obviamente en dio como tal pues que son pues Navarra era muchas veces pero en lo básico es muy parecido no en el aspecto de juntarse con la familia a los amigos eso es muy parecida

Voz 0827 44:59 pues nada feliz año a nuestros oyentes chinos disculpas a todos nuestros oyentes en general al que a veces podemos en situaciones comprometidas

Voz 16 45:07 la Ventana de Carles Francino es escuchada cada tarde

Voz 7 45:11 ciento seis mil oyentes si nos pusiéramos uno encima de otro alcanzarían una altura de mil trescientos setenta kilómetros saldrían de la atmósfera llegarían al espacio exterior veo porque pone a los oyentes de La Ventana uno encima de otro hombre bueno para hacer un símil para que se vea que son muchos que llegarían hasta el espacio eso no se hace con los oyentes se les ponen uno encima de otro arriba hasta que salgan de la atmósfera eso no es humano lo no pero eso es un símil pero qué estratosférico pero es muy gráfico pero no es humano no es humano

Voz 0827 45:46 pero es muy gráfico es de pues nada a los pobres oyentes de La Ventana ahora vamos con lo mejor del día lo mejor del día nuestro trae nuestro compañero Miguel Ángel Campos investigaciones de la Guardia Civil muestran que el Partido Popular pagaba sus cenas de Navidades blancas con dinero negro

Voz 1645 46:00 pensiones abonadas a Fundescam fueron falseadas ilícitamente desviadas para abonar un congreso del PP un acto de Nuevas Generaciones ya está la cena de Navidad del PP en Madrid también promovió la utilización de sociedades tapadera una de ellas se llamaba cómo se movía el dinero

Voz 7 46:17 vaya vaya aquí Payá SL

Voz 0827 46:23 años de El Mundo Today se celebraban ayer para conmemorar lo la Guardia Civil ha hecho pública esta noticia aquí Payá claro con la colaboración de José Antonio Marcos aquí tenemos el nuevo hit de todo por la radio

Voz 7 46:36 aquí tengo aquí aquí aquí aquí aquí podremos saber cómo funciona este nuevo

Voz 0827 46:52 después está lo de Venezuela que es asunto muy seria irnos planteamos en la polémica si tras el reconocimiento de Juan Why do con su encargado corresponsal encargo correspondiente había un plan B hoy hemos escuchado al ministro ruso de Exteriores Serguéi Lavrov que cree que el reconocimiento del presidente interino vulnera el principio de no injerencia

Voz 0325 47:13 valoramos la situación como alarmante resultado de una burda violación del principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano estos países ande

Voz 29 47:21 dado que hay un nuevo presidente interino

Voz 0325 47:23 esto ya no tiene nombre creemos en las iniciativas que fomenten el diálogo nacional dentro del país es la única manera de resolver el problema de estamos convencido

Voz 41 47:31 dos por el diálogo y no el enfrentamiento esta mañana hemos hablado en la SER con Antonio Ledezma es es alcalde de Caracas que no ven

Voz 29 47:39 Viesgo de que exista

Voz 0827 47:42 dos presidentes sí que la existencia de dos presidentes desemboque en un conflicto civil

Voz 0771 47:47 no no pueda de una guerra civil en un país donde no oigo facción armada donde no hay una una una fractura de la población estamos hablando

Voz 29 47:57 la inmensa mayoría Arrayán

Voz 0771 48:00 en el noventa por ciento que está pidiendo a Maduro que se salga del poder están apabullante el inmenso valor ya que lo que le ha quedado al tirano usar la tecnología para pretender engañar a quiénes observan los medios de comunicación

Voz 0827 48:15 desde luego el camino no va a ser fácil Él apelado esta mañana al principio que marcó la transición española

Voz 0771 48:22 haciendo buena aquellas expresiones yo

Voz 0827 48:25 cuánto Fernández iremos de la ley a la ley

Voz 0771 48:27 no nos vamos a salir de la ley serán de la ley a la ley dentro de la ley

Voz 29 48:32 de la ley a la ley dentro de la ley seguiremos muy atentos a lo que pasa allí

Voz 42 48:41 tienes su gracia sede la acabando con cigarrito en café

Voz 0827 48:51 hablando de cigarrito soy hemos conocido la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba en la que un juez le otorga a la madre la custodia de sus dos hijos por el tabaquismo del padre que los niños vivían en un ambiente cargado de humo dice el magistrado que había que proteger a estos menores y evitarles esa situación que perjudica su salud hemos hablado con Delia Rodríguez abogada de familia envés Talia asociados

Voz 1 49:15 no cabe duda que tras la lectura de la sentencia

Voz 38 49:18 once Art señoría han estado muy acertados en lo que han dictado al retirar la custodia compartida que había sido acordada en primera instancia estos ha bastado claramente sobre todas las bueno haciendo los propios menores que ya tenían diez y trece años a partir de los doce sabemos que es obligatorio escucharles y han sido muy claros a su exposición y lo que ellos han vivido en casa los propios menores lo describen como algo que que era continuo y además era una adicción es decir esta persona tenía incluso movilidad reducida es decir que era algo que aceptaba ya está la propia salud adusto y no era dueño de de sus actos

Voz 41 49:51 una sentencia pionera desde luego que da respuesta a los nuevos tiempos

Voz 26 50:02 sobre los nuevos

Voz 0861 50:03 los tiempos le habló en una de sus últimas entrevistas Eugenia Castilla alud Sanchez Mellado

Voz 1362 50:09 preguntaba cuál era uno de los problemas del Primer Mundo que tenía aunque reconocía yo pensaba que me iba a hablar pues no sé de las prisas del estrés de la precariedad laboral me salió por por por por algo personal que me dejó no sé si preocupada pero sí un poco fascinada y es que bueno pues parece que los jóvenes también tienen dificultades para para encontrar pareja en según qué ámbitos ya según queda mejor me dejó bastante fascinada es esa esa idea de que en el reino de la juventud en la flor de la edad a los veintitrés años pues puede haber dificultades para encontrar gente afín

Voz 0827 50:40 y quizás por eso hacen uso de aplicaciones como Tinder para conocer a otras personas Eugenia nos lo ha contado en La Ventana

Voz 43 50:47 sí supongo que ya para nuestra generación las redes sociales se otro método de socializar no de ponerte en contacto con personas el pueda

Voz 29 50:56 ella dice que lo probó pero que no les gusta

Voz 0827 50:59 eso

Voz 43 51:01 nueve dos semanas Si in supongo que estando en una cultura di de Ustari tiras no como decimos EMI estamos acostumbrados a quererlo todo aquí y ahora imponer ningún esfuerzo y creo que Sinde y otras aplicaciones de pues para conocer gente sólo fomentan está estafas Pepa