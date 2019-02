La Ventana (07/02/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0522 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0313 00:07 acaba de empezar en Montevideo la Reunión del Grupo de Contacto para hablar de la crisis de Venezuela la máxima responsable de la diplomacia europea el presidente uruguayo han inaugurado esta importante sesión José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 0230 00:19 buenas tardes reunión entre representantes de España Francia

Voz 1061 00:22 Alemania Suecia Reino Unido México encuentro encabezado por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea Federica Mogherini ha explicado que el grupo pretende dar una salida pacífica y democrática la situación en Venezuela con elecciones presidenciales libres y transparentes una tarea urgente ha dicho

Voz 2 00:37 la tarea que nos ocupa es urgente fiesta urgencia proviene del empeoramiento de la situación que corre el riesgo de desestabilizar toda la región no solamente la región hay un millones de venezolanos Keystone también han sido no nos europeos

Voz 1061 00:53 Mogherini también ha explicado que el objetivo del grupo no es imponer soluciones ya que ellas deben partir del pueblo venezolano

Voz 1454 00:59 pues con información internacional Ester Bazán el número dos del Gobierno italiano el polémico Matteo Salvini dice que no quiere reñir con Francia que es partidario de reunirse con Macron después de que París haya llamado a consultas a su embajador en Roma el motivo que el otro vicepresidente del Gobierno italiano se reunió el pasado martes en la capital francesa con Un portavoz de los chalecos amarillos algo inaceptable para París la presidenta de la Asociación nuestra memoria de Sevilla ha valorado hace unos minutos en La Ventana que una diputada de Vox vaya a presidir la Comisión de Cultura y Patrimonio del Parlamento andaluz con competencias en memoria histórica nos decía Paqui Maqueda que van a ser cuatro años

Voz 3 01:32 muy duros que cree que éste sólo un aviso

Voz 1454 01:35 pero también reprochaba a PSOE y Adelante Andalucía que no se hayan implicado en el proceso

Voz 4 01:39 bueno estamos nada no estamos muy

Voz 5 01:42 enfadada Si que ubica sabíamos que esto iba a ser así nos luce Vox ya avisaron cuando llegaron a manchar en nuestras instituciones de que vendrían a por nosotros no por las personas que trabajamos con pues recuperar la verdad la justicia y la reparación en nuestra comunidad andaluza y esto es el primer en el primer aviso no

Voz 3 02:05 emotivo aplauso en el Parlament de Cataluña la mayor

Voz 1454 02:07 día de los ciudadanos de los diputados de Ciudadanos no lo han secundado a una diputada de Esquerra que ha reconocido haber sufrido malos tratos hace diez años lo ha contado durante el debate de una moción sobre las actitudes negacionistas que ponen en peligro los derechos de las

Voz 3 02:20 mujeres hola Andy Shen día me llamo yen día IFA de IAC

Voz 1454 02:26 Diez años sufrí violencia machista física psicológica pero no lo explico aquí en sede parlamentaria como víctima sino como superviviente como un súper vip vamos con los deportes Sue Caballero qué tal buenas tardes esta noche

Voz 1509 02:40 juega el partido de ida en la otra semifinal de Copa del Rey desde las nueve Betis Valencia en el Benito Villamarín con tres bajas en los andaluces Tello fetal por lesión y Emerson que se encuentra con su selección en el Valencia no estarán Guedes lesionado Idi acabó en baloncesto se disputa la jornada veintidós de la Euroliga a las seis y media será el ex Gran Canaria desde las nueve de la noche se jugará el Barça Zalguiris cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 3 03:06 consejero de Sanidad responsabiliza a los pacientes de las

Voz 1915 03:09 nación en las urgencias hospitalarias de la comunidad dice Ruiz Escudero que el cuarenta por ciento de esos pacientes reconocen que sus consultas no son tan graves como para ir a urgencias pero lo hace basándose en un estudio que recoge opiniones de pacientes cuando ya habían salido de las urgencias es decir cuando un médico les había atendido diagnosticado son declaraciones del consejero durante el pleno en la Asamblea

Voz 6 03:27 hay un factor importante que es actuar sobre la demanda las necesidades que los pacientes hace que los entidad por lo tanto yo creo que es importante funcionar sobre los ciudadanos esa percepción que tienen de la patología evidentemente pues Si los propios

Voz 0230 03:40 la cinta reconocen que han acudido hoy una patología

Voz 6 03:43 que no era grave y el ochenta por ciento de los profesionales consideran que no son patología grave pues desde luego que también debe invitar

Voz 7 03:50 el pleno de la Asamblea que por cierto

Voz 1915 03:52 acaba de aprobar el nuevo reglamento de la Cámara que contempla el voto telemático y permite a los ciudadanos trasladar preguntas al Gobierno regional en comisión y hoy ha quedado suspendido en Vallecas en la capital el desahucio de una mujer y su hija de seis años y en Parla empieza esta noche una acampada para tratar de final otro desahucio previsto para mañana también de una mujer con un menor a cargos SER Madrid Sur David Calleja

Voz 1673 04:11 el último intento de desalojar a Patricia fue el pasado diez de diciembre este viernes será la cuarta ocasión en la que se enfrente a la comisión judicial para evitar que la echen del piso en el que vive con su hijo de once años Patricia ocupó ilegalmente la vivienda por su situación personal y acusa a Bankia la propietaria de no querer negociar con ella

Voz 8 04:27 si vienen a desahuciar Mendía ocho de febrero a mi a mi hijo pese a que tengo un informe desde en el cual exige que me puedo quedar en la vivienda hasta que tenga una alternativa habitacional

Voz 1673 04:39 la Plataforma Afectados por la Hipoteca ha convocado una acampada desde las diez de la noche en el portal en el número catorce de la calle Palencia de Parla para que durante toda la madrugada los vecinos acompañan a Patricia hay puedan paralizar el nuevo intento de de

tenemos quince grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

servicios informativos

Voz 11 05:43 les de trece de febrero celebra con hasta tras el día de los enamorados por la radio la Cadena SER pase una la UNESCO en el Día Mundial de la Radio abriendo las puertas de nuestros programas para que comparte as este día con lo

Voz 12 05:56 los profesionales que hacemos la radio entre en Cadena Ser punto com rellena el formulario descubre cómo se hace la radio

Voz 13 06:03 el trece de febrero Día Mundial de la Radio

Voz 12 06:07 ven a vernos estás invitado Cadena SER

Voz 14 06:13 sí trabajando hasta las tantas es usado usados ruso jugando a los videojuegos hasta las tantas

Voz 0230 07:33 dice que la tarifa más grande que jamás se ha presentado ya

Voz 21 09:58 lo ahora así que más matarle la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 3 10:27 a Pedro Sánchez tiene ochenta y cuatro escaños es un presidente Il

Voz 0763 10:33 séptimo a partir de eso

Voz 3 10:36 esto de aplazada

bueno pasamos distan todo por la radio

Voz 1610 10:44 un saludo general acaba

Voz 0522 10:46 qué haremos en estricta venga o Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today avala Marina García Susana Ruiz Marta Estévez Araba Iñaki de la Torre que esto José Antonio Páramo Nerea Aróstegui Roberto sí Carles Francino

Voz 0230 11:06 a uno es porque siempre hay alguien que es un mecanismo

Voz 0522 11:12 sí oye comenzamos eso no comen

Voz 0230 11:15 estamos con comenzamos con novedades en el Brexit porque Jean Claude

Voz 1 11:28 dice que la Unión Europea podría estar bien

Voz 0230 11:30 pues a modificar las conclusiones políticas del acuerdo de salida claramente esta es una noticia que nos da igual era sólo un pretexto para comenzar arriba para tomar carrerilla antes de Pablo Casado palo Palop Palop algo eh Pablo Casado dice Pedro Sánchez sigue la agenda de ETA y hay que derogar la ley del aborto para pagar las pensiones

Voz 8 11:53 te estoy esperando

Voz 22 11:55 si ha habido o no

Voz 8 12:03 es muy difícil

Voz 0230 12:06 sí

Voz 23 12:07 su arma para combatir a Vox R Vox

Voz 0230 12:10 Desmond al cuadrado habla muchísimo habla a todas horas hace muchísimas propuestas pero además le vamos a escuchar al mismo tiempo que dice que no se puede tener la ley del aborto porque no podemos pagar las pensiones dice que haríamos bien en dejar de preguntar por la ley del aborto y hablar de ayudas a la maternidad y ayudas fiscales

Voz 24 12:33 de la UCI

Voz 0230 12:35 él mismo dice que no tiene nada que ver el aborto con el hecho de que en España tengamos pocos hijos que eso es consecuencia de falta de apoyo a las políticas de natalidad escucharlo porque es en la misma frase hay veces en que uno pues se vuelve loco y dice sacarme de aquí no puedo más con esta lógica de frases Paqui Payá aquí para allá eso participa ya hay que derogar dice hay que derogar la ley del aborto porque no podemos pagar las pensiones y además tenemos que dejar de hablar sobre el aborto y comenzar a hablar de ayudas a la maternidad pero

Voz 0522 13:04 no hace falta que gripe o escrito razonan Paqui Payá

Voz 0763 13:12 lo escuchamos lo que nosotros estamos diciendo es sencillamente es que apostamos por una cultura progresista a favor de la vida y lo decimos además según país con un invierno demográfico que pone en riesgo el sistema de pensiones el sistema de salud el sistema de prestaciones públicas entonces yo creo que haríamos bien en este país en dejar de preguntar por la ley del aborto empezará pero que por ayudas a la maternidad a la conciliación a la emancipación a la vivienda a las ayudas fiscales para tener niños

Voz 0230 13:38 pues hablo aquí en suelo impide que fuerza oculta le impide promover ayudas fiscales a la vivienda la compra de pañales gorda lo que él quiera si él mismo dice que eso es lo que cuenta para tener hijos o no no la ley del aborto para que lo mezcla queda el pequeño detalle de que por más que tengamos hijos tendrán que trabajar tener un sueldo y cotiza a la Seguridad Social porque ese no cotizan por más que tengamos diecisiete hijos cada uno si no cotiza claro que el problema de las pensiones

Voz 23 14:16 no se arregla

Voz 25 14:19 cuando

Voz 1 14:22 oye que dirige Ángel Caído

Voz 26 14:31 venga vamos a empezar las tuberías y lo empezamos con el gran Isaías Lafuente que más tú premiando merece una calle y una avenida a una plaza este tuit sobre el domingo es el tuit

Voz 0509 14:41 los niños y niñas de España yo voy es un como una frase que se le igual Paqui Payá que Payá Paquito

Voz 26 14:50 el desconocimiento del vocabulario ABC lleva a situaciones muy divertidas un ejemplo

Voz 0509 14:54 Mi novia es balcánica a la mía también es muy temperamental

Voz 7 15:00 vamos ahora con una cosa

Voz 26 15:03 estas una conversación llena de confusión incluida con Demi cuenta de

Voz 0509 15:08 archivan estos informes sobre el grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre los Grapo Nápoles un Clay Villabáñez

Voz 27 15:18 venga me vale

Voz 26 15:21 vivientes de qué manera tan desgarradora describirse a uno mismo el que hace más

Voz 0509 15:25 el estado sentimental hay uno en las caras de Bélmez que no está tan

Voz 26 15:33 hasta construir a Isaías Lafuente que acabamos con este otro que yo creo que Isaías debería analizar es de Ricardi Martini no lleva tilde peros aceituna

Voz 24 15:41 no

Voz 8 15:46 eh

Voz 7 15:49 no no no tiene plaza de la justo ahora

Voz 1 15:54 el Congreso diputados las noticias El Mundo Today

Voz 1981 15:58 el Gobierno ha aprobado un decreto ley que obliga a los españoles a comprar el nuevo libro de Pedro Sánchez el Ejecutivo lamenta que no haya salidos de los españoles la idea de comprarlo pero asegura que para eso están los mecanismos constitucionales hecho a la idea de Pedro Sánchez es modificar la Constitución para que uno de esos nuevos artículos sea el contenido de su libro la Asociación de celo se querellará contra Pablo Casado nos parece una Fer fue lenta lo que dice insiste en los filones que no se sienten para nada reconocidos en el presidente del Gobierno y prometen que se harán contra el líder de los populares el Tribunal Internacional de Derechos Humanos condena a España por no dejar leer la revista El Jueves a los presos independentistas

Voz 0230 16:45 el tribunal considera que leer las viñetas de Martínez el facha es un derecho básico de los hombres y las mujeres de España ya amenaza con mandar un observador que haga caricaturas de urgencia para los presos

Voz 1981 16:58 timador Arman cuéntanos Pablo Casado

Voz 26 17:00 poner recuperar la ley del aborto de mil novecientos ochenta y cinco con carácter retroactivo cortado desde el ochenta y cinco tendrán que nacer en un plazo máximo de dos años aunque ahora tengan treinta insiste Casals

Voz 1981 17:12 ah gracias Arman vamos ahora con algunos titulares breves Puigdemont demanda whatsapp porque el corrector Le cambia presos políticos por políticos presos se quedan mirando el pañuelo después de sonar se como si fuera un cuadro de El Bosco la foto de un cartel en el que se busca un camaleón desaparecido está totalmente en blanco Calvo sigue teniendo la marca de la raya al medio en la cabeza al noventa por ciento de los fumadores españoles el día en los cigarros con parches de nicotina

Voz 1 17:43 a veces españolas ya son entramados del Partido Popular para blanquear dinero que pasa con el lío político

Voz 0230 18:17 la gente pensará nadie tiene tiempo para banalidades pues sí señora Íñigo Errejón se ha cortado el pelo que buen rollo que no sólo eso no ha colgado de su cuenta Marina García

Voz 3 18:27 efectivamente ayer Íñigo Errejón decidió ir a cortarse el pelo porque escribe ya tocaba y lo compartía con seguidores en Instagram foto desde el espejo en la que se vea el sentado y al peluquero con maquinilla mano a punto de cortar los dos muy sonrientes muy buen rollo y añade tengo la suerte de que cada visita mi peluquero son unas risas aseguradas hombre es que Raquel

Voz 0522 18:46 bien está amargado no todo el mundo está otro que se ha venido arriba a Alfonso Guerra

Voz 0230 18:53 buf bueno

Voz 28 18:58 ah

Voz 1 19:02 todo el mundo

Voz 0230 19:03 tiene su momento y ayer Alfonso Guerra presentaba su libro La España en la que creo y comenzó fuerte ya aseguró que lo habéis oído

Voz 29 19:10 en primer lugar quiero quiero decirles que este libro lo ha escrito el autor

Voz 0230 19:25 CSKA del libro escrito el autor es que todo el planeta tierra quedado algo sorprendido de que un presidente de Gobierno en ejercicio publique un libro va a publicar un libro Pedro Sánchez en la solapa pone que ha contado con la colaboración literaria de Irene Lozano actual secretaria de Estado pero por poco que sea algo de tiempo tendrá que haber dedicado el presidente de gobierno porque claro como nos decía ayer Marta del Vado de la agenda de Donald Trump puede ser tiempo ejecutivo sin estructurar de sacudir palco Alfonso Guerra mostró un nivel de simpatía hacia Pedro Sánchez poco elevado

Voz 29 20:01 en este mundo ustedes saben que hay mucho que escriben y otro que ponen el nombre la solapa para este escrito por el autor será todo lo malo que quiera pero el mío

Voz 0230 20:11 en cuanto a su consideración política la pregunta

Voz 30 20:15 hay alguien ahí

Voz 0230 20:18 no acaba de verlo Alfonso Guerra no acaba de verlo lo que hace el Gobierno no acaba de verlo

Voz 29 20:22 nadie es capaz de comprender que están calcinando la democracia al atender los requerimientos y un grupo de salteadores de la nación

Voz 0230 20:31 las coge las quejas nuevas cojas las quejas venían por él relató

Voz 0522 20:40 a partir de su experiencia

Voz 0230 20:41 personal tuve la fortuna de que la vida me colocara en el vórtice del huracán

Voz 29 20:46 siempre buscando el acuerdo la concordia y les aseguro que nunca nunca necesitamos un relatos

Voz 0230 20:54 no lo necesito yo lo demás poco a todo esto los gobiernos catalán y español siguen en conversaciones para encontrar un relator

Voz 0763 21:01 que real

Voz 0230 21:02 da no atañe a los gobiernos según el Gobierno español lo de los elefantes que decíamos ayer estamos hablando sobre un relator pero relator no tiene nada que ver con lo que hablemos nosotros porque no es un relator para gobiernos sino para los partidos consejero de Presidencia de la Generalitat esta mañana en Radio Nacional

Voz 31 21:22 hay gobierna desde restantes le incómoda que sea alguien extranjeros veremos si encontramos a alguien que sea neutral que tenga la confianza de los dos espacios políticos tanto a nivel personal como a nivel profesional bien y en eso estamos mostrado que hoy nos intercambiamos más nombres si a ver si podemos concretarlo

Voz 0230 21:40 los gobiernos están hablando sobre un relator que no tiene que ver con lo que hablen los gobiernos ha puesto Pablo Casado a quién llaman el fósforo porque se enciende con

Voz 0522 21:51 es el es el de escucha encendido esto los ha visto

Voz 0763 21:54 desde el 23F esta afirmación cambia la

Voz 0230 21:56 jerarquía de los golpes de Estado en España porque hasta ahora lo de Puigdemont era lo más grave desde el 23F ahora lo de Sánchez en la entrevista con la agencia Efe sin Veintitrés la Agencia EFE en siete segundos se calienta empieza en una nota

Voz 0763 22:10 acaba arriba porque nos han intentado explicar ayer la vicepresidenta del Gobierno que estudian Renato es una cosa habitual y que no pasa nada pero bueno como que no pasa nada

Voz 0230 22:19 pero bueno se va calentando se va calentando empieza a decir que no descarta nada

Voz 0763 22:23 por tanto es tan grave que no descartan nada

Voz 0230 22:26 no descartamos nada no descarta ningún mecanismo

Voz 0763 22:29 el presidente del Gobierno tiene que convocar elecciones de inmediato si no lo hace no descartamos ningún mecanismo

Voz 0230 22:36 por qué Sánchez ha vendido España por un plato de lentejas y un avión algo que se incorpora a la leyenda bíblica

Voz 0763 22:43 simplemente por un plato de lentejas y por un Falcó

Voz 0230 22:45 claro para los que no hayan tenido una educación católica esa u vendió los derechos de primogenitura por un plato de lentejas lo vendió a su hermano como se dice si uno no vendió a su hermano revés vendió los derechos de primogenitura a su hermano mellizo ya co a cambio de que le diera un plato de lentejas checo dijo si quieres lentejas dame los derechos de primogenitura Yesa u aceptó los dos hermanos en La Biblia los hermanos que fenicias no miro ahí está el caso de él me dio con una mandíbula de burro cráneos que vender a alguien por un plato de lentejas tampoco era lo peor en ese contexto la primogenitura sí por un plato de lentejas y un Falcon es tabú hubiera vendido la promesa duras lo hermanos su madre lo que hubiera volado ir con el Falcon por Judea

Voz 0522 23:44 más cosas cosas para el plato de lentejas

Voz 0230 23:47 por un puñado de votos para seguir en la Moncloa

Voz 0763 23:49 plato de lentejas Lula votos el Falcon el plato

Voz 0230 23:52 lentejas la felonía lo que no podemos tener el

Voz 0763 23:54 presidencia del Gobierno a una persona que está demostrando actos de felonía

Voz 0230 24:00 sabe como todo esto viene por el relator hay un momento en la entrevista en la que el periodista le pregunta por los mediadores que utilizó el Gobierno de Aznar para negociar con ETA Casado lo niega

Voz 12 24:09 eh José María Aznar designó unos enviados que se reunieron con ETA en una mesa donde había un mediador relator que concretamente el obispo de San Sebastián entonces

Voz 0763 24:20 el Gobierno José María Aznar como todos los gobiernos de la democracia lo que hicieron es una vez que ETA propuso dejar las armas escuchar cuando las dejaban en cuando ETA intentó explicar o negociar levantarse de la mesa y derrotar a ETA

Voz 0230 24:37 bueno primero salieron de la habitación no es que se levantaran de la mesa hay deparan ahí al rodar en el momento pero cuando insiste cuando insiste el periodista sucede lo siguiente el gobierno del Partido Popular

Voz 0763 24:50 negoció nada con esa mesa habían en medio no era seguir en esa monseñor Uriarte en esa mesa lo que había es uno representantes un presidente del Gobierno el que le reventaron el coche con lo que según baile interpretaron dispara dos de esos obvio presidencial por tanto un respeto al señor Aznar que es víctima de ETA

Voz 0230 25:05 pero eso que tiene que ver con que hermano que había bueno esta mañana Ernesto el kaiser ha recitado los insultos que en Hoy por hoy está recitado lo que sí

Voz 7 25:19 está también pero hoy por hoy

Voz 0230 25:26 autobús ha recitado los insultos que Casado dirigió a Pedro Sánchez

Voz 0587 25:30 eh la palabra traidor legítimo chantajeado deslegitimado mentiroso compulsivo ridículo adalid de la ruptura de España irresponsable incapaz desleal catástrofe con otra chovinista del poder rehén escarnio para España hay competente mediocre ocupa

Voz 0230 25:43 vamos a comprobar si se ha dejado alguno

Voz 0763 25:46 traidor Fenoll ilegítimo chantajeado deslegitimado el Gobierno rehén competente tan mediocre adalid de la ruptura el ridículo un irresponsable el mayor Felton un incapaz sin ningún tipo de responsabilidad chauvinismo del poder ir a egolatría y un desleal alta traición es un mentiroso compulsivo una catástrofe para el futuro de España

Voz 0230 26:08 lo que viene siendo cantar al menos tres tantos escuchamos a Juan Marín vicepresidente de la Junta de Andalucía

Voz 32 26:16 yo creo que el domingo en Colombia Barradas cita muchísimo españoles muchísima españoles que están cansados de lo que está sucediendo no solamente personas que pertenezcan a distinta fuerza política

Voz 0230 26:28 con toda probabilidad el domingo habrá muchos españoles en esa manifestación no veinticuatro millones de españoles pero habrá mucha mucha gente desde aquí queremos hacer una petición al Gobierno muy seriamente haya a la gente que haya sobre todo que no diga nadie del Gobierno bueno hablemos no hagan eso que es muy irritante

Voz 33 26:49 a ver no tiene la obligación de escuchar a todos los esto

Voz 3 26:52 Banyoles también a los que se quedan en sus

Voz 33 26:55 esas también a esas mayorías silenciosas

Voz 0230 26:58 que nadie diga eso que nadie les diga a los manifestantes que son como norcoreanos con el cerebro lavado respondiendo consignas de medios de comunicación manipulados no los respeten son personas que piensan distinto no pasa nada gente pues piensa cosas no van a ir veintitrés millones de españoles a la manifestación del domingo siempre hay más gente en casa siempre

Voz 7 27:25 Especialistas secundarios que pasa alguien vio el partido de ayer gente sois el Madrid sí

Voz 26 27:32 vale bueno pues como en Carrusel deportivo no tenemos bastante suficiente con las once horas que de programa para hablar de fútbol vamos a aprovechar un poquito más para hacerlo aquí vamos a comentar con el director de una revista especializada en fútbol en una revista nueva de la Comunidad de Murcia una revista titular llamada fútbol qué bonita eres su director Alfredo Prada peldaño qué tal buenas tardes Alfredo como he visto el partido entre el trasvase en Madrid ida sólo un ratito muy corto un ratito que ratito tres minutos treinta me di cuenta que era fútbol cambié todo el fútbol aunque la revista lo que es sólo para blanquear el dinero que gano con comía otro negó Madre de Dios hemos abierto una puerta chunga cuál es tu otro negocio haikus por encargo haikus eso es así pretendidamente poéticos de bueno pobres no está que son más cursis un ratito un hace Esther tú no la tesis mueve millones se mueve millones de hombre más que con los videojuegos que te lo diga sea trabajo yo trabajo para particulares por ejemplo a Miquel Iceta le facturó unos doscientos mil euros al mes objetos de oye cómo cómo cómo va esto es un encargado de haikus a la gente debido artesanal debería si queréis os hago aquí cómo va pasando el fútbol no entonces él es que alguien elija un verbo sustantivo adjetivo Cano de de que lo diga cualquiera recomendar

Voz 0230 29:11 recomendar venga alguien diga un adjetivo Fenelón

Voz 26 29:17 y ahora un sustantivo gato tenemos gato pelón recomendar y ahora mismo el señor Alfredo peldaño hemos está realizando un haiku con estos elementos miráis trabajando tecleando

Voz 7 29:35 es que todos los que os estáis haciendo como un poquito de música lo tiene

Voz 34 29:48 los guetos Brian por el río el primero en recomienda presas

Voz 7 29:56 recomienda fresas que bueno que bonito eh tiene poco sentido que tiene que queréis hacer otro coloso es esto cómo lo hace

Voz 26 30:04 bueno pues ya te digo se seis es pequeña dosis de talento sumaba una gran dosis de jeta que te cagas vale hacemos otra

Voz 7 30:10 verla atosigar atosigar

Voz 0230 30:13 vale demos atosigar esta actriz un sustantivo vamos con sustantivo animar ordenador ordenador atosigar

Voz 26 30:22 a falta de todo

Voz 0230 30:24 pero y aquí está Alfredo preparando un nuevo High Court ya sólo con eso tiene más de sí

Voz 24 30:34 eh

Voz 0230 30:36 no

Voz 0522 30:40 el ordenador y escuálido que es mucha

Voz 0230 30:42 sí

Voz 0522 30:45 si está todo curiosidad

Voz 3 30:48 bueno tengo mucho interés ya

Voz 34 30:54 las libélulas ató sigan los escuálidos yo pienso en el invierno

Voz 27 31:01 qué nos falta ordenador ordenador ordenador del ordenador al ordenador ordenador

Voz 7 31:07 el que lo ha hecho oye dejarle que pudo haber escuchar

Voz 34 31:23 las libélulas a sigan ganan los es Juan

Voz 35 31:25 han ido yo pienso en el invierno y ordenador pesados

Voz 1 31:31 dado

Voz 27 31:32 sí lo es realmente funcionan

Voz 26 31:34 este es mágico es mágico que viene San Valentín vale pues y me puedes contratar sin problema yo voy con mi bicicleta aportó a España hay

Voz 27 31:44 la dialéctica El Rico con los galgos que te hago yo aquí

Voz 26 32:01 mira os venga abajo recalcaba

Voz 24 32:08 eh

Voz 26 32:11 ahí pensando Alfredo este este proceso creativo eh no sé si desde luego el partido eh esto estoy como una cuña publicitaria podíamos hacerle un regalo para

Voz 35 32:25 Ana se abre Frantino saca el pollo de las TIC

Voz 27 32:32 a pasear

Voz 7 32:34 es fácil a pensar tierra la revista hombre Dios

Voz 10 32:41 y lo ves circular con su moto y sabes que es un auténtico experto por su forma de tomar las curvas de frenar simplemente por cómo se baja de ella lo mismo pasa con línea directa que ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y sabes cómo no que son los moto expertos por eso sólo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once la condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 0509 35:50 en la SER

Voz 30 35:52 lo que pasa

Voz 3 37:49 la Ventana con Carles Francino

aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio turno para José Antonio Páramo

Voz 1 39:02 ya

Voz 1610 39:03 la misma

Voz 0522 39:07 lo que traes hoy animales saber a ver si os vais adivinar tu Polo

Voz 3 39:19 Pajaros no es un avión Superman

Voz 47 39:25 eh nos tantos corrió porque quiero lo sabes no es una Carbonero como una

Voz 3 39:31 carbón

Voz 47 39:37 está presente en España y en buena parte de los metales pesados se está volviendo agresivos a los pájaros otros metales pesados en el ambiente un estudio de la Universidad de Amberes en Bélgica con carbón comunes ha demostrado que la exposición a cadmio plomo les quita vitalidad a la a la vez les provoca

Voz 30 39:56 cambió su suerte

Voz 47 40:01 a plomo PIB muy bien los científicos belgas querían saber si la ingesta de meta

Voz 0522 40:06 belga vele más pesados no afectaba de algún modo la personalidad de las aves porque esto pasa con los humanos estaremos

Voz 47 40:13 estado que la exposición a estas sustancias tóxicas producen las personas desde irritabilidad fatiga extrema a depresión esto les pasadas personas querían saber si pasaba con las aves observaron y grabaron los hábitos de Carbonero comunes que vivían junto a una refinería y fundición de metales donde había un abundantes emisiones de contaminantes capturaron doscientos cincuenta ejemplares de distintos emplazamientos más cercanos y más lejanos a la fábrica ir observaron pues como se comportaban así descubrieron que los Carboneras que estaban con mayor contacto con los metales pesados porque estaban más cerca de la refinería se mostraban más inactivos osea que el plomo y el cambio habían como apagado un poco Josu su curiosidad también comprobaron que los machos serán más agresivos los que vivían más cerca de la refinería eran más agresivos con los que vivían más alejados y las hembras de la misma zona también de mostraban un comportamiento más protector en los nidos

Voz 3 41:03 Bush a que los metales pesados nos hacen estas

Voz 47 41:05 estas ya ellos también ellos también

Voz 0522 41:09 muy bien sí

Voz 1 41:26 un claro

Voz 3 41:28 un poquito de Telekom martes te decía ayer preguntó antes preguntaban los es que se habíamos visto el fútbol mucha gente ya había ganas de clásico dic casi diez millones casi casi podíamos gente incumpliendo otros

Voz 48 41:43 entre los documentales pues ya pasó bueno no es que lo vi por eso pero la segunda parte también la primera también a ver el día veintisiete cambiamos os traigo también un con

Voz 3 41:57 es antes que siga adelante la voz al que también le vio el lunes mucha gente se llama Álvaro de Luna es sevillano consiguió que todos los coches se girarán cuando

Voz 49 42:20 multa

Voz 0509 42:39 parece me parece que si me recuerda el cantante de la moda te acuerdas sí

Voz 23 42:45 ronca es verdad es verdad tampoco rasgado no

Voz 0522 42:48 oye Nerea Nicolás Maduro lo decantar lo lleva bien mal

Voz 50 42:51 curar bastante bien a ver esta semana en vez de cantar ha contado ha contado Un dos tres cuatro idea ahí nos hemos fijado que se pueden sacar bastantes canciones vamos a escuchar primero la frase

Voz 51 43:02 todos lo día resolvemos uno tres cuatro problema

Voz 3 43:06 no sé si habéis imaginado ya alguna

Voz 51 43:09 el tres

Voz 50 43:10 cuatro bueno podemos acompañar estos números de diferentes canciones por ejemplo españolas y viajamos a los setenta podría poner voz a una de las sintonías más conocidas de la televisión

Voz 51 43:27 que ella

Voz 1 43:29 quería algo así

Voz 3 43:32 también para otra canción que a lo mejor se ha venido a la mente porque es española fue Eurovisión muy conocida podrían hacer un mix Maduro Chikilicuatre

Voz 51 43:42 uno dos tres cuatro

Voz 3 43:52 en la enumeración no sólo Bacon canciones en castellano aunque lo diga en castellano también con en inglés para comprobarlo lo hemos puesto con él Chandeler

Voz 26 44:07 venga Friedrich

Voz 49 44:09 ah sí

Voz 51 44:15 tres uno uno tres tres tres tres

Voz 1 44:21 tres tres

Voz 3 44:27 así podríamos estar eternamente con muchas canciones pero hay un género en especial que encaja perfectamente con este Un dos tres al rato el reggaeton es perfecto en mi adolescencia es decir bueno esta semana lo dijo el otro día él las que contenían muchísima enumeración entonces hay una exacta que bailen va a encajar muy bien os voy a poner otra vez el Un dos tres cuatro y luego vamos con la versión

Voz 51 44:51 no uno tres cuatro vale

Voz 3 44:54 ahora sí maduro con Don Omar

Voz 26 44:59 cuatro

Voz 3 45:02 el uno

Voz 51 45:04 atroz

Voz 26 45:08 el tres

Voz 7 45:21 aquí cuidado muy clarito cuidadito sí lo hacen

Voz 4 45:25 nuevo para la clase desatascar y eso tiene a la vez

Voz 52 45:30 ha considerado bueno

Voz 26 45:33 sino a tra tra tra tra bueno vamos a volver hoy nuestra sección de nostalgia porque queremos indagar en el pasado teníamos unas acciones

Voz 0509 45:43 sí eso sí

Voz 8 45:48 no queremos saber por qué

Voz 26 45:51 porque el pasado es infinitamente mejor que que el presente lo que voy a hacer con con nuestros abuelos los contenedores de sabiduría y de experiencia queremos que los abuelos no llamen para preguntarles cosas de cómo cómo combatían el frío en su época en Zaragoza tenemos ya al señor Evaristo Evaristo qué tal buenas tardes

Voz 4 46:14 bueno tardes Boris que no tiene de acuerdo no se acuerda la verdad bien bueno pues nada desacuerdo lo más normal escuchen

Voz 26 46:26 en el pasado el frío era pero es verdad como como como combatían

Voz 4 46:29 el ex que a mí me aguanto bien el cierzo el viento que sopla el cierzo

Voz 26 46:45 el cierzo El Bierzo es una localidad de León cierto

Voz 4 46:49 te crees tú que estaba aquí era tan bien

Voz 26 47:00 bueno no creo que se está pasando un poquito pero aún así

Voz 4 47:03 déjame que te no pero oiga tarjeta nadie me dice nada pero oiga que tampoco esto sí a tu gato madre

Voz 7 47:15 pero bueno qué carácter

Voz 4 47:20 ya se ha entrado en calor en mi época de Chueca

Voz 7 47:26 que juegue me calentó de Dios que elecciones esto eh

Voz 4 47:32 deberían aprender a aprende

Voz 26 47:37 además bueno pues gracias a la lección de vamos ahora con Dorothea hola Dorothea buenas tardes

Voz 7 47:43 que tiene usted hay seis treinta y seis años

Voz 3 47:51 a los años

Voz 7 47:54 ah vale vale más normal esto eh

Voz 4 47:56 si bien lo paga aquí no para que la llamada nosotros la radio no se preocupe seguro partir que juraría que llamado yo

Voz 26 48:03 no no no no no hemos llamado nosotros usted no sufra por eso Dorothea oiga dígame ustedes como combatían el

Voz 4 48:09 es que no haya eh si no se preocupe el ese quién la paga vamos a hacer una cosa para que se quede usted tranquilo tranquilamente usted entonces yo le llamo y así se quedó un poquito más tranquila vale vale ser si usted hola sí Dorotea que ha tardado en contestar no bueno es que tengo la luces apagadas y no veo dónde estaba el teléfono

Voz 26 48:34 vale vale vale oiga usted tiene el frío Dorotea amiga

Voz 4 48:38 es que ahora me sabe mal para gastando mucho

Voz 26 48:40 en el extranjero no es que esto no yo lo estoy

Voz 4 48:44 no no es un dineral derroche ya me llama tu mañana

Voz 26 48:50 mucha pero que se preocupa por mi final que vamos a hacer el vago con la última llamada a ver si nos conteste es Mauricio José Mauricio José buenas tardes

Voz 4 49:00 por eso podemos guapos guapos

Voz 26 49:03 el digo queda tiros

Voz 4 49:05 yo

Voz 26 49:07 se oiga usted José cómo afrontaban el invierno en su época

Voz 4 49:12 aquí nosotros lo que hemos sido de ir a Lanzarote todo el invierno todo el pueblo Lanzarote

Voz 26 49:19 todo todo todo vuelve a Lanzarote vaya manera de pasar el invierno no prestó otro pueblo

Voz 4 49:24 todos los animales que los párroco poco todos los a Lanzarote todo el invierno

Voz 7 49:31 pero pero ustedes tenían dinero para eso

Voz 4 49:34 acredita como estaba en enduro quedo yo para mis nietos a las

Voz 7 49:50 si usted está ahora mismo está en Lanzarote no

Voz 4 49:52 lo que sigue disfrutando

Voz 7 49:58 pues muchísimas más decía José llaves cuánta sabiduría tanto que aprender macho

Voz 3 50:07 vamos a aprender música

Voz 1 51:12 sin dejar de pisar la elección de hoy lección de lección de hoy

Voz 0509 51:17 extraída es la segunda parte del año pasado una divertida que eran trozos de canciones que están dentro de otras ediciones recordaba que dentro esta canción de Bowie hay un fragmento que suena así

Voz 1610 51:31 la letra ya en la melodía

Voz 0509 51:37 bueno Frantino acuerda alguno más acuerda de qué de qué canción es este trocito que encantaba a las coristas un momentito

Voz 12 51:45 una canción de sangre

Voz 53 51:53 a mí me

Voz 0509 51:57 esto es una de las canciones del shuttle Pepper's Lonely Hearts Club Band que tiene varios trocitos por cierto bueno pues es una buena porque en ese disco vio alguna también

Voz 23 52:08 muchos mucho estar seguro lo grande

Voz 0509 52:12 no me voy a traer podría ver los Beatles drones haylos hay de Dylan sí señor bueno eso era ya han americanas A day in the life que está dentro de americanas porque claro unos pocos años después ahora voy a seguir haciendo pruebas no sé si os acordáis de esta canción tan salsero otro

Voz 1610 52:27 que está muy de actualidad si la letra otra vez por la manija

Voz 0509 52:38 estos son los Fasnia All Stars Fanny Arda discográfica donde comenzó todo el meollo de la salsa que eran realmente todo inmigrantes de los países caribeños que estaban en Nueva York no bueno pues allí empezó por ejemplo Rubén Blades en esta canción de repente que es una canción de seis minutos llega un solo de guitarra en el que el tío está desgarrado y de repente toca una melodía que quiero que reconozca

Voz 4 52:58 sí

Voz 1610 53:00 ella no en la Guantanamera

Voz 54 53:18 tal

Voz 0509 53:31 estando un día en Barcelona por cierto es contar una historia de de esta canción que tiene mucho que ver con la radio porque el tío el que la sacó por primera vez Joselito Fernández tenía un programa de radio era una gran estrella bueno pues esa era la Guantanamera y luego a ver si encontráis ahora hay una digamos un primo de la salsa que era previo a eso que era la el bungalow que era una mezcla de soul con los ritmos latinos ya había uno de las estrellas que seguro que conoce Arman que era Ray Barreto

Voz 1610 54:02 a ver si ahora reconocer un trozo haber esperado muy bien armado con Good que es un tema que tras un compañero discográfica de Otis Redding

Voz 0509 54:48 boca madera bueno esta canción una muy graciosa porque en realidad también tiene otra dentro porque el mismo compositor cogió el invirtió el orden a los acordes y todo otra canción que se llama The Midnight Hour que la hizo famosa Wilson Pickett es muy gracioso eso ya lo contaré otro día bueno luego hay un solo

Voz 26 55:04 saxofón en un tema de la sirena Els quedan

Voz 0509 55:06 que es canterano de Will Justine Love Me Tomorrow Ike Viking treinta años después lo volvió a hacer ese solo aunque fuera encima de otra canción vamos a oír la original de las ideas

Voz 1 55:19 sí ahora balsa

Voz 7 55:42 saxo alto y saxo otros ella tocar si la aparque más alta de hecho de Gabi no el de efectivamente el pequeñito el que te lleva por el metro solamente bueno pues ese mismo

Voz 0509 55:54 sólo ya digo lo repitió Viking en los años noventa en una versión de sanción ya que por cierto una canción también da Wilson

Voz 1610 56:16 queda ahora vamos a a

Voz 0509 56:20 no tome en los quites también lanzaban puyas unos a otros incitaban canciones de ellos mismos por ejemplo Lenon McCartney le arreglaba bastante y en Glass Unión cita una canción previa de McCartney

Voz 56 56:35 quiero saber es fue elegir bien las plaquetas

Voz 0509 56:45 bueno pues esa flautista es al final lo que crea reírse de cómo suena la flauta de inocente de Fulham de Gil

Voz 57 57:15 y las dos son falta total Aquila

Voz 26 57:18 curso Irlanda estaba en que normalmente en el Potts utiliza la flauta

Voz 0509 57:21 la Travessera no que es la de la sobretodo O'Toole claro yo estoy suena muy muy de colegio y tal bueno última ejemplo de canciones dentro de canciones los q en una canción muy poco conocida porque es de relativamente hace pocos años que os fíjese en qué letra dice porque la melodía no se parece pero la letra así

Voz 4 58:22 y eso es plagio casualidad no más cariñosa así vale vale no no lo confiesa demente fue bien y aquí oye mañana tenemos a Rayden no falle si un discazo Ademar no falles en fallo no juega hasta mañana adiós

Voz 9 59:07 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre

Voz 10 59:12 todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea a punto com y tu vehículo su herramienta de trabajo Línea directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once inédito

Voz 26 59:30 de alguna compañía Bankinter