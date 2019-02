La Ventana (07/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias la Conferencia Episcopal responde a la carta remitida por el Ministerio de Justicia en la que pide información sobre los casos de abusos en instituciones de la Iglesia dicen los obispos que todavía no ha recibido esa misiva pero que los casos de los que han tenido conocimiento están en manos de la Justicia y del Vaticano Adela Molina

Voz 0011 00:24 la Conferencia Episcopal dice en un comunicado que las diócesis congregaciones ir resto de instituciones religiosas están obligadas a cumplir la ley y los protocolos contra los abusos por lo que han puesto en manos de la santa sede de las autoridades judiciales españolas los casos de los que han tenido conocimiento en esa nota los obispos se declaran extrañados por haberse enterado por la prensa de la carta de la ministra y transmiten cierto malestar ya que aseguran que una sincera inquietud por las víctimas exige preocuparse de todos los ámbitos e instituciones donde se producen los abusos es decir no sólo de la Iglesia para abordar conjuntamente dicen la atención a las víctimas y las medidas adecuadas para afrontar este grave problema que afecta concluyen a toda la sociedad

Voz 0313 00:59 Ikea más contamos hasta ahora Ester Bazán los partidos políticos

Voz 0138 01:02 valoran también las declaraciones de Pablo Casado a la agencia Efe las que dice que si queremos financiar las pensiones debemos pensar en cómo tener más niños Hinault en como los abordamos Mariola buenas tardes buenas tardes Esther el socio de Casado en Andalucía el líder de Ciudadanos Albert Rivera discrepa dice que se siente cómodo con la actual ley de plazos que no quiere volver al año ochenta y cinco y añade

Voz 0545 01:21 eh mire dejemos de hablar de Franco dejamos

Voz 1 01:24 hablar del aborto y hablemos de España pero mezclar la caja de las pensiones estos señores saben de porque tenemos la caja así con la ley del aborto a mí no me parece lógico yo no lo voy a hacer desde luego

Voz 0138 01:36 PSOE y Podemos rechazan con mayor contundencia esta vuelta atrás la diputada Angeles Alvarez habla de que el PP está en lo más profundo de la caverna que pone en peligro la salud de las mujeres y Ángela Rodríguez dice que el aborto es un derecho no una política de natalidad ni de conciliación el ex ministro y expresó ente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha emitido un comunicado después de que la juez haya decretado su libertad provisional tras haberle bloqueada una cuenta con más de seis millones ocultos en Suiza que dice Inma Pardo

Voz 0808 02:03 niega haber tenido nunca una cuenta en Suiza ni en ningún otro país fuera de España ni a su nombre al de terceros y niega haber cobrado un euro en sobornos y comisiones ilegales ni de haberse apropiado de fondos o activos relacionados con la administración pública asegura en ese comunicado que nunca participó en las adjudicaciones de contratos de los que se le acusa de haber cobrado comisiones ilícitas da también las gracias a cuántas personas han manifestado su apoyo en momentos tan complicados y según el personal médico que le atiende Zaplana no va a recibir hoy el alta médica permanecerá ingresado en el Hospital La Fe de Valencia porque tiene todavía algunas pruebas pendientes

Voz 0138 02:37 pésima vamos con los deportes Uxue Caballero esta noche

Voz 1509 02:39 juega el partido de ida en la otra semifinal de Copa del Rey desde las nueve Betis Valencia en el Benito Villamarín habrá lleno esta noche con la presencia de setecientos aficionados valencianistas también tenemos baloncesto jornada veintidós de la Euroliga en media hora comienza el FS Herbalife Gran Canaria desde las nueve de la noche se jugará el Barça

seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 0138 03:03 el pleno de la Asamblea acaba de tumbar la ley de concurso de méritos propuesta por Podemos para que los trabajadores interinos de la comunidad

Voz 0545 03:09 tengan puntos por los años trabajados el Partido Socialista

Voz 0138 03:13 la decidió abstenerse a última hora su portavoz Ángel Gabilondo lo justificaba esta mañana

Voz 0011 03:17 la diciendo que esta ley

Voz 0138 03:20 ya no hay tiempo para tramitar esa ley antes de que terminara

Voz 0011 03:22 la legislatura

Voz 0175 03:24 nosotros nos vamos a abstener no pero no porque nos parezca Mark S busquen mecanismos además hay cauces hay espacios sindicales hay mesas de negociación ahí es donde tenemos que trabajar pero con todo respeto porque nos parece que es un problema grave y serio tampoco queremos mandar a la ciudadanía el mensaje de que esto no debe ser considerado

Voz 0011 03:43 el Ayuntamiento de Madrid invertirá treinta millones de euros

Voz 0138 03:45 en empresas que según el Gobierno municipal tengan proyectos con un impacto social o medioambiental como por ejemplo compañías de movilidad sostenible esas empresas deben estar domiciliadas en Madrid y tener un impacto directo en la ciudad Jorge García Castaño es el concejal de Economía

Voz 4 03:59 cuando responderá en a retos importantes de ciudad no posee si si hablamos de te alguna empresa que tiene que ver con el que al ser está respondiendo claramente a un reto que tiene que ver con la movilidad Zigor cuando hablamos de teleasistencia o de telemedicina no estamos hablando de ese tipo de inversiones o las que tienen que ver más directamente con la intervención social no estamos hablando de cuestiones que tienen que ser rentables pero que generan empleo y que resuelve resuelven retos de ciudad

Voz 0138 04:22 el Movimiento ocho de me ha vuelto a convocar una huelga feminista en Madrid el próximo ocho de marzo bajo el lema por mil motivos una huelga laboral educativa de cuidados y consumo para volver a reivindicar la igualdad y los derechos de las mujeres es Sara Jiménez es su portal

Voz 5 04:35 es que en lo real en lo concreto que ha cambiado no estiran matando no decidan violando la brecha salarial seguimos pero ante el cristal seguimos siendo nosotras las que cuidamos no han cambiado en nuestro cotidiano en el día a día no ha cambiado realmente la lata

tenemos quince grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 2 08:58 te has preguntado si ser padre compensa compensa ya puedes comprar el cupón del extraía del padre de la OMS el diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre compensa Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia que José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch varios la Urrea Emilio Ontiveros

Voz 19 09:28 el mundo no

Voz 20 09:30 se explica sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo impuro

Voz 21 09:38 cadena SER La ventana con Carlas pronto

Voz 2 09:44 Dina

Voz 0313 09:46 sólo seis y diez minutos de la tarde las cinco y diez en Canarias hoy en nuestro paseo diario por la historia vamos a recordar una página estelar de la de la resistencia contra el sistema contra el sistema cuando éste es injusto es verdad que cuando alguien se revela serlo Anta contra el poder de los políticos de los militares de los curas o de los jueces o de todos a la vez este alguien suele acabar bastante mal pero a veces gana sobretodo consigue que esa historia no desaparezca que permanezca en la memoria colectiva otra cosa es si eso sirve de mucho de poco pero es el caso de nuestro protagonista de hoy

Voz 15 10:19 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:35 no y Emilio Zola fue un escritor muy francés mucho francés pero sobre todo fue más valiente que francés envió una carta a un periódico y el director la publicó en primera página a seis columnas con el título Yo acuso esa carta se convirtió en uno de los artículos más famosos de la historia del periodismo ir por culpa de ese texto abarrotado de certezas Emilio Zola fue juzgado el siete de febrero de mil ochocientos noventa y ocho por difamación y por apología del delito acusaba a los injustos jueces acusaba a los indignos militares y acusaba a los vergonzosos políticos los tres gremios hicieron piña y por supuesto acusaron al acusador por acusar

Voz 23 11:22 bueno proyecto tiene mucha o no antes somos los y sobre todo mucho

Voz 3 11:33 hombre

Voz 1626 11:40 el origen de todo fue el caso Dreyfus a ver cómo lo resumimos porque es complejo fue uno de los procesos judiciales con más sinsentido que se recuerdan un caso que dividió Francia provocó una gran crisis social e institucional porque jueces militares políticos y clero la emprendieron con un joven oficial el capitán Dreyfus al que acusaron de ser espía de los alemanes era un tipo intachable pero hablaba alemán tenía familia en Alemania Éstas serán todas las pruebas en el fondo subyacía un descomunal odio a los judíos el capitán Dreyfus como era judío fue elegido como cabeza de turco para enfocar los odios de la plebe en la plebe suele ser muy pava para el caso Dreyfus se fabricaron pruebas ISE compraron delatores con la connivencia de jueces políticos militares y obispos Dreyfus fue juzgado degradado y encarcelado aquella farsa dividió a Francia pero había tantos honorables implicados que ningún juez aceptaba revisar el caso juez no come carne de juez

Voz 24 12:44 pues que es

Voz 0545 12:48 ah ya que con ella

Voz 3 12:50 la eh

Voz 1626 12:58 Emilio Zola se negó a ser cómplice de ese crimen judicial en su carta yo acuso no dejó títere con cabeza y entonces el acusador por supuesto fue acusado y condenado pero la farsa ya no se sostuvo por mucho tiempo el caso tuvo que ser revisado rehabilitar un al capitán Dreyfus pero el escandalazo fue tal entre las consecuencias estuvo la separación definitiva Iglesia Estado en Francia y que los judíos se vinieron arriba y empezaron a reclamar el Estado de Israel eso sí Emilio Zola está hoy enterrado en el Panteón de Ilustres de París por ir con la verdad por delante porque el director de un periódico tuvo la valentía de publicarlas

Voz 23 13:38 bueno eso Cristo tiene mucho o no antes somos así denso proyecto tiene señora una historia de toda duda de Periodismo

Voz 19 13:49 aquí también de decencia con no está mal recordarla en los tiempos que corren y ahora

Voz 25 13:56 radio lindo una mirada particular para observar y contar con Elvira Lindo

Voz 22 14:03 era los diecisiete después así como de esquí uno sin ser sabio compete cómo se puede como un niño en el tintero

Voz 0545 14:33 hola buenas tardes Parras como traes estoy qué maravilla no esta canción que compuso en en el año sesenta y dos fíjate iba a decir el año que yo nací pero no lo voy a decir para que la gente no da cuenta ya lo saben

Voz 0313 14:49 bueno esta canción de Violeta

Voz 0545 14:51 Parra maravillosa una activista política a través de la música que es una cosa también que tienen las artes tienen mucho que ver con la política no fue su hermano el poeta Nicanor Parra el que la apoyó para que para que recogiera el folclore de su país y es curioso que es un un folclore muy potente que está bien infravalorado que ella elevó a Alarte que luego versionada un montón de gente por toda Latinoamérica

Voz 22 15:24 dando como tanto como como como él

Voz 26 15:37 sí

Voz 22 15:41 lo que puede el sentimiento tono ha podido Él sabe bien más claro procede se de Marsans pensamiento tú algo Condes de con escribió sólo taninos

Voz 0313 16:10 la ciencia del aborden cuantas cosas

Voz 0545 16:14 oye Elvira has estado

Voz 0313 16:16 el cante participando en el foro Diálogo de Mujeres por la Paz en el Mediterráneo organizado a la Generalitat valenciana y la Fundación Mujeres por África has leído muy impactada eso me lo ha contado Pepe Rubio ya es conocida a mucha gente interesante están muchísima gente a esa elegido a pero

Voz 0545 16:29 en la que está hoy aquí bueno pero si quieres te cuento un poco

Voz 0313 16:33 cuál fue cosas que escuché en el coche

Voz 0545 16:35 ingresó sobre todo con el este encuentro más que Congreso mereció la pena por todas esas mujeres de las que tú hablas por fíjate algo que se suele decir en España yo tuve que dar un pequeño discurso una pequeña intervención al principio es algo que se suele decir en países como el nuestro que no tiene un conflicto digamos lo tiene muchos pero digamos que que no tiene un conflicto bélico o tan tremendo que que no se que se llegue a a situaciones como las de un feminicidio colectivo no sé suele decir a las mujeres que para que nos quejamos si hay otras otra si hay otras mujeres en otros países que están mucho peor que nosotras no yo creo que precisamente encuentros como el de ayer precisamente lo que nos indican es que esta este feminicidio se tienen que internacionalizarse tiene que convertir en una causa común en contra en una causa común de todas las mujeres acompañadas por los hombres porque realmente las historias que contaron todas estas activistas que venían que se venían de venían de de Morena Herrera por ejemplo es una activista que venía del Salvador contaba cosas tremendas ella por ejemplo es una activista para legalizar la ley del aborto en fin es un día en España

Voz 0313 17:55 Ararteko intima para poder hablar de esto

Voz 0545 17:57 yo por ejemplo decía que el treinta por ciento de los embarazos en su país son de niñas de entre nueve a catorce años el treinta por ciento de páginas de por ejemplo dice que ha subido el suicidio la primera causa indirecta de muerte materna en El Salvador en las mujeres se dice de una forma común fue mismo se dice se debe a la intoxicación de sustancias formadas o sea se debe a que las niñas se matan con Mata ratas antes de enfrentarse a decir en su casa que están embarazadas no esto realmente provocan un problema social tremendo porque las que si siguen con su embarazo son estigmatizar las pues de después de reconocer ante la sociedad que están embarazadas vino también una mujer de bueno hoy quería recordar que hoy Pablo Casado precisamente ha dicho que para que podamos pagar las pensiones las mujeres tenemos que tener hijos y quiere volver a la ley del aborto de mil novecientos ochenta y cinco no sea que quiere decir que en las sociedades puede haber regresiones no siempre se va hacia adelante no

Voz 0313 19:07 está garantizado lo que se ha visto no no no oye que

Voz 0545 19:10 y es algo alarmante las cosas que se dicen ahora sobre las mujeres aquí en estos países que nosotros consideramos que vivimos en una democracia más o menos progresista no yo que sé del Salvador por ejemplo había también una mujer trans dijo un dato que me estoy venció por ejemplo que las mujeres trans en El Salvador su expectativa de vida son los treinta y dos años porque antes las matan a veces cortándole los genitales poniéndose es decir son delitos de hoy digo porque no solamente que las matan es que hacerlo antes de matarlas les hacen cosas que es una cosa aquí añade sufrimiento al sufrimiento vino una profesora de Túnez contó que bueno que desde que ella creía que ella era profesora de de de árabe y el Islam etcétera de que el Islam se instaló culturalmente seis fue una fuerza poderosa religiosa ven en su país ha aumentado la violencia hacia se ha aumentado la violencia es precisamente a raíz de una ley contra la violencia de género o sea que en fin cosas que podemos encontrar que tienen similitudes en nuestro país vino una mujer que los impactó muchísimo que tuvo en el Premio Príncipe de Asturias una activista del del Congo CADE suda absurdas que que bueno ella dijo algo impactante que cuando la mujer lucha no corre la sangre ya habló de de de las armas que llegan desde nuestros países ella habló de otra forma esclavizar a la población que es el convertir esos países en en en fábricas de por ejemplo de componentes para nuestros teléfonos miles de fuego sí exacto entonces de cómo esa desigualdad económica es el sistema neoliberal salvaje también contribuye a va a la violencia contra las mujeres unos datos terribles terribles osea de quinientas mil es un es un país muy grande de de ochenta millones pues de quinientos mil mujeres que sufren violencia sexual al año y puso ejemplos brutales como arrancar vagina es meter cuchillos en en la vagina cosa que destruye la base de esa sociedad que es la factoría

Voz 0313 21:35 dentro porque has venido impactada claro por qué

Voz 0545 21:39 todas ellas eran activistas muchas de ellas han tenido que salir de su país entonces yo inmediatamente tú ves una conexión y de amistad casi espiritual con una de ellas que es Marina Hernández que habló de de Guatemala y le muchos otros países porque ella es una estudiosa del feminicidio de la violencia contra las mujeres y dije entonces tú te tienes Mercedes Hernández perdón dije digerir te tienes que venir con nosotros

Voz 0313 22:08 no es que dijo sabes que dijo Mercedes una entrevista que ley hace hace un tiempo dijo que el feminicidio es la cara sexual izada del genocidio Mercedes R

Voz 0011 22:16 pues buenas tardes buenas tardes somos las banderas declararon como

Voz 0313 22:20 estás hoy goleadoras esta vamos que desarrollar yo creo que entiende muy bien pero sí que es un poquito este concepto

Voz 0545 22:26 el feminicidio

Voz 0011 22:27 sí efectivamente hace muchos años que sostengo que hay que decirlo sin ningún pudor el feminicidio es la cara sexual Alisa de genocidio

Voz 0313 22:35 el oficio muy rápido y muy fuerte y muy bien seguramente feminicidio algunos heridos todavía les suena un poco raro

Voz 0545 22:42 claramente hay una enorme voluntad

Voz 0011 22:45 no distinguir cuáles son los asesinatos de mujeres a pesar de que la violencia contra las mujeres es la más extendida a lo largo y ancho de todo el planeta el feminicidio no se puede entender si no se entiende que es al menos

Voz 0313 22:58 la convergencia de tres enormes

Voz 0011 23:00 lógicas de poder una de ellas es el patriarcado y el patriarcado sea el sistema de poder más antiguo que la humanidad conoce luego está otra lógica de poder que es efectivamente Elvira la mencionaba antes el capitalismo salvaje y hay otra muy importante que es la colonización por eso cuando retiramos esta variable la colonización de nuestros análisis los van a quedar continentes en los cuales hay tasas de feminicidio más bajas por ejemplo Europa pero en continentes con colonización es muy recientes extremadamente brutales como África o América Latina no es ninguna sorpresa que estos países de estos continentes encabecen todos los años vergonzosamente muy lamentablemente las tazas de Fermín

Voz 0313 23:41 viste que marchar de tu país verdad así es

Voz 0545 23:44 a mí me gustaría Mercedes que nos contaras así brevemente el relato de cómo tu llegaste a estar implicada en lo que era el el feminicidio la violencia contra las mujeres en tu país hasta acabar haciendo estudios sobre otros países e incluso presentarnos santa de la Unión Europea o los organismos internacionales

Voz 0011 24:07 bueno hebrea

Voz 0545 24:08 demente no va a ser tan fácil a intentarlo era muy Pixel Celada

Voz 0011 24:13 yo nací en la zona donde se perpetró el genocidio Vigil no directamente en la región pero sí que es mi provincia natal en esta provincia en este departamento guatemalteco es donde se perpetró este genocidio que lamentablemente ha sido muy conocido a nivel mundial por la figura de Efraín Ríos Montt que fue quién estuvo al mando de aquellas operaciones bélicas

Voz 0138 24:35 pero en un contexto de guerra

Voz 0011 24:38 definitivamente traigo la conciencia de que la guerra se ceba especialmente contra las mujeres desde que era muy niña porque efectivamente desde que era niña no solamente tuve que vivir lo que otros niños de mi familia durmiendo debajo de las camas no pudiendo dormir sobre una cama hasta que tenía más al menos cinco años sino que sea había que las niñas corríamos un peligro especial duplicado del cual raras veces se hablaba específicamente pero que ahí estaba como una sombra permanente acechando nuestras vidas luego más adelante en mi adolescencia estaba muy eres Sada lo en en la salud ir combine mi carrera de Derecho con estudios sanitarios y ahí conocí la peor cara de la moneda que era la de los embarazos forzosos la de las muertes de mujeres por abortos clandestinos también una parte muy complicada que por fin logra entender de aquel conflicto armado que era como las mujeres no solamente se enfrentaban a la violencia perpetrada por parte de los militares sino cuando por ejemplo habían sido incendiadas forzosamente por aquellos militares eran también Casas de la comunidad y ahí entendí por ejemplo el papel valiosísimo de mujeres como mima

Voz 0545 25:50 Madrid partiera comadrona que

Voz 0011 25:53 traían al mundo y ayudaban a que estas mujeres dieran a luz a los niños que iban a ser rechazados por qué ser considerados niños bastardos niños engendrados por el enemigo esta forma debió Lence ha como arma de guerra la vi con mis propios ojos de alguna manera la sobrevivimos también todas las mujeres de mi familia y Mercedes

Voz 0313 26:16 Dios perdona tiene tiene un gesto que en su perfil que tiene varios qué es violencia sexual en conflictos armados en zonas con ausencia de guerra eso es porque vale entendemos todo esto pero es que también ocurre algo parecido On Fire igual en ocasiones donde oficialmente no hay un conflicto armado no

Voz 0011 26:34 claramente Illa esta frase ausencia de guerra siempre la entre comillas porque yo creo que uno de los grandes retos que tenemos por delante es tipificar adecuadamente lo que entendemos a día de hoy por guerra las guerras donde los hombres tenían si me permiten la expresión la deferencia de matarse murallas afuera de la ciudad ya no son las

Voz 0138 26:54 guerras de ahora las guerras con temporal

Voz 0011 26:57 Anes se ceban contra las mujeres y contra los menores es decir población civil desarmada no combatiente y las guerras han cambiado radicalmente entonces aquello a lo que llamamos crimen de guerra y tiene que ser realista

Voz 0545 27:10 lo recordamos es es de crímenes crimen brutal contra cien mil mujeres en tu país y el juicio a Ríos Montt tú estuviste en aquel juicio asiste aquí

Voz 0011 27:22 juicio estuvo en algunas de las sesiones del juicio porque el juicio fue muy largo lo Segi absolutamente desde el inicio y las mujeres

Voz 0545 27:31 estaban no fue algo tremendo impresionante tú crees que aquel juicio contra Ríos Montt que por cierto finalmente se consideró nulo tú crees que ese juicio cambió algo la perfección en cuanto a los testimonios de las mujeres que contaban cómo habían sido utilizadas violadas como armas de guerra

Voz 0011 27:49 yo creo que hay dos cuestiones muy relevantes no solamente del juicio del papel activo de las mujeres Chiles que habían sido víctima de estas atrocidades y que hay que destacar las mujeres de Guatemala no solamente las mujeres sino las mujeres a chiíes las mujeres chiíes que están luchando activamente en las búsquedas de Justicia de la rendición de cuentas ya no son ese sujeto olvidado en las montañas que tardaba décadas en llegar a la portada de algún periódico especialmente de algún periódico internacional ellas son sujetos activos de una nueva historia de una historia de transformación social donde están haciendo que la justicia literalmente hable empiece a hablar su idioma porque la justicia en Guatemala ni siquiera hablaba estos idiomas que están reconocidos oficialmente entonces Lahoud sí se ha tenido forzosamente que empezar a hablar ese idioma y empezar a hablar un idioma también que es el idioma del feminismo que es la perspectiva de género incorporada también a la búsqueda de justicia

Voz 0545 28:49 existe un estudio sobre la violencia contra las presas palestinas apresadas en cárceles israelíes presentase un estudio me acuerdo que te pregunte ayer bueno qué conclusiones a este y me hablabas de la estigmatización que sufren las mujeres una vez que son liberada y vuelven a su comunidad precisamente por haber sido apresadas au por haber estado en contacto con el enemigo

Voz 0011 29:16 sí efectivamente aquí es cuando vemos que la violencia contra las mujeres tiene muchas caras pero tiene las mismas raíces esta violencia en contextos de conflicto de la cual hemos estado hablando hace apenas unos segundos es un caos co en muchos lugares del mundo las mujeres se repite presas en las cárceles israelíes las mujeres palestinas en muchas ocasiones son rechazadas también en su propia Comunidad bajo las olas sospechas

Voz 0313 29:44 ya

Voz 0011 29:45 de haber sido abusaba sexualmente muchas de ellas ni siquiera han podido hablar jamás abiertamente no se les ha brindado y como comunidad internacional tenemos una deuda enorme no solamente con todas las mujeres del mundo pero con ellas específicamente porque tampoco lo hacemos arropado ni les hemos brindado los espacios para que puedan siquiera empezar a hablar de estas violencia

Voz 0313 30:04 Mercedes me interesa una una mirada antes de que acabemos esta conversación que que es muy interesante una mirada que nos toca a nosotros ya nosotros directamente tú llevas catorce quince años aquí en en España que no tiempo han ocurrido cosas en nuestro país relacionados con los derechos de las mujeres la igualdad la violencia machista etcétera etcétera tenemos leyes hemos avanzado algunas cosas seguro segurísimo en otras parece que no tanto cuál es tu tu tu diagnóstico si alguien te preguntara hoy llevas quince años en ese país han mejorado mucho poco o bastante estar en el buen camino bueno hay una cuestión que siendo demasiado de lo comparemos con Palestina ni con Nicole con el Congo es quiere sin embargo nuestro propio quiero quiero

Voz 0011 30:41 hacer una comparación muy rápida porque yo hablaba ahora mismo de estas mujeres convertidas en nuevos sujetos políticos en Guatemala esto ha podido ocurrir porque en Guatemala a pesar de las enormes deficiencias que tiene un país tan sumamente empobrecido como este yo creo que las personas guatemaltecas hemos sido muy valientes y hemos ido de frente a mirar a nuestro pasado de lo que siempre estoy impresionada es de la enorme facilidad que hay en España para mantener para seguir manteniendo a tantas personas en las cunetas todavía de hoy a día de hoy me gusta siempre decir y afirmo que el olvido es la falsificación del pasado me impresiona entre como en España se quiere vivir falsificando el pasado impresiona también en estos años me ha impresionado muchísimo una una cuestión es la enorme cantidad de nostálgicos por el pasado que hay a día de hoy escuchando hoy las reflexiones que que compartíamos al inicio de esta conversación sobre el señor casado no puedo entender cómo personas tan jóvenes pueden ser tan sumamente amantes del Jurásico y cómo pueden mantener esa esa enorme devoción hacia el pasado como pueden seguir con una mentalidad del siglo pasado viviendo en el siglo XXI y habiendo nacido con las posibilidades que da Europa para poder modernizarse

Voz 0313 32:10 no lo entiendo doy todos nos pregunta

Voz 0545 32:12 tan mucho no lo preguntamos a mi me gustaría antes de acabar porque ayer se hablaba mucho de siendo las mujeres las principales víctimas en los lugares de conflicto es que no intervienen luego en los procesos de paz como podemos hacer para que las mujeres intervengan en algo si son las principales víctimas también son las personas a las que les atañe más como es el proceso de paz

Voz 0011 32:35 París creo que hay una cuestión que nunca se ha comprendido bien y es que una cosa es firmar la paz y otra muy distinta es hacer la paz quién es realmente están interesados en no hacerla pasan de contar con las mujeres porque firmar un papel que luego va a ser papel mojado no va a tener jamás ninguna efectividad porque la paz se hace en los espacios más micro sociales al interior de las casas a las comunidades en los territorios y es ahí donde las mujeres cuestión que luego de ser más o menos debatida pero allí las mujeres seguimos teniendo más margen de influencia por esta asignación de roles de género que hemos mantenido históricamente si se quiere hacer la paz y no solamente firmar la paz hay que contar con el talento extraordinario de las mujeres a la hora de la negociación pero si se quiere consolidar hemos de ir a los espacios sociales y ahí prescindir de las mujeres son un

Voz 2 33:27 todo

Voz 27 33:30 ah

Voz 0313 33:41 Mercedes Hernández directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala muchísimas gracias por este ratito La Ventana ha sido un placer de verdad

Voz 0138 33:47 muchas gracias a ustedes gracias a Dios por You brillo merece darle muchas gracias

Voz 3 33:54 eh

Voz 29 34:07 otro de Guatemala tanto juego que derrite tanta tal a cincuenta y seis mira te enterradas marcó desde el empecinamiento nubes no dejan de red cobra

Voz 2 34:20 no

Voz 1118 39:14 tan veintiún minutos para las siete de la tarde a las seis en Canarias Íñigo Sastre buenas tardes hola Francino digo para tarde ya sabes lo que me apetece a estas horas bueno hoy todavía no te digo que pero hoy es Juan

Voz 20 39:24 pues hoy es jueves Perbes o Ernest redes

Voz 1621 39:28 pues sí la M Si me lo permitiese quiero hablar de grandes amigos los camareros y las camareras y en la SER ya sabes que en la cafetería tenemos a Mario en cuanto le queremos verdad porque te acercas a Navarra por cómo le miras ya sabe si tienes día de pincho de tortilla o de bocadillo de lomo con extra de que eso ya Index la herramienta que analiza el reconocimiento y la crítica que hay en los comentarios de las redes sociales ha analizado la conversación en torno a los camareros y por supuesto más del sesenta por ciento de los mensajes son de reconocimiento sobre todo valoramos su trabajo y sus virtudes humanas eso sí escuchando lo que dicen ellos de nosotros los clientes una sugerencia mejor si evitamos llamarles con silbidos o esquiando los dedos

Voz 0313 40:07 exacto

Voz 1621 40:08 cuando veas Francino a tu camarero favorito reconoce su trabajo que no se quede sólo en las redes porque yo ahora mismo bajo a darle un abrazo

Voz 1118 40:16 pésimo a nuestro Mario si os parece imposible Mario Mario dale con ante el reconozcámoslo bueno más info index punto es

Voz 35 40:29 desde nocturno hasta el verano Milla primavera Juan Angel Vela del Campo Dall

Voz 2 40:46 la nota tanto de los plazos

Voz 40 40:57 estoy llevo Suker

Voz 0313 41:02 el buenas tardes amigo hola muy buenas tardes Carles estupendamente qué tal mira hoy en La Ventana de los clásicos vamos a seguir la pista de algunos grandes pero grandes grandes pero vamos a hacerlo por caminos insospechados azaroso se porque así también se escribe la historia a través de los hallazgos de las casualidades se pueden unir puntos de esa línea que dibuja la vida y la obra de de de un compositor ya verán que tenemos algunos casos realmente curiosos y eso nos va a permitir que al final es lo más importante escuchar conocer y divulgar su música la lista comienza hoy con Giuseppe Verdi

Voz 41 41:59 yo he vivido

Voz 42 42:25 eh

Voz 0313 42:27 Poli porque Verdi porque resulta que la semana pasada Se abrió un misterioso baúl de color verde oscuro que estaban Piacenza contenía más de cinco mil páginas de esbozos borradores musicales de Verdi que el propio compositor pidió en su día que se destruyeran estos documentos tenían un acceso hasta ahora muy restringido pero en un futuro según parece para estar a disposición del público vamos a preguntar a nuestro corresponsal en Italia Joan Solés qué datos tiene que datos precisos esta historia buenas tardes Joan Molas seda

Voz 0946 42:58 bueno así era buenas tardes este baúl con cinco mil cuatrocientos esbozos anotaciones y partituras del maestro Verdi se hallaba en paradero desconocido hasta hace pocos años al parecer por disputas entre los herederos hallado finalmente en Chicago acaba de ser expropiado como bien de interés público por el Ministerio italiano de Cultura los documentos están siendo examinados y clasificados por expertos de la hemeroteca del Estado en Parma los ha visto Sandro Capel Eto'o director de la revista estudio empezar a corta edad en mil ochenta

Voz 20 43:30 para Antón optó cuando Verdi se dirige este

Voz 0946 43:34 llevo de mil ochocientos cuarenta y ocho cuando Berdych en la provincia de Parma hasta subido en mil novecientos uno Nos ha explicado

Voz 20 43:44 no pero confiesa te cueste Arteche

Voz 0946 43:47 el núcleo última obra fue en esos papeles hay el núcleo de aquella maravilla que es la final en estos papeles te descubre que el maestro

Voz 2 43:56 yo un texto cómico burlesco cómico

Voz 43 44:00 de Kurt Weill que así suena hoy no

Voz 0946 44:09 perdiera estaba muy atento a la música popular y escuchamos las canciones de los gitanos por ejemplo según sus anotaciones explica Sandro Capello en esta obra quería que la orquesta reflejara los sonidos de aquel mundo

Voz 2 44:24 un pueblo

Voz 44 44:26 Mou suele uno el ego

Voz 2 44:34 de ahí de Otelo

Voz 0946 44:37 lo de hago una verdad más oscuras de la obra verdiana notas sobre la fusión musical con una en el inicio del cuarto acto

Voz 45 44:49 es muy no

Voz 2 44:59 estos son detalles sólo algunos documentos de los cinco mil cuatrocientos de este

Voz 0946 45:04 Paul que estarán a disposición de los investigadores a finales de este año a pesar de que Giuseppe Verdi de

Voz 19 45:09 jo ha notado que había que quemar

Voz 0946 45:12 los escribe

Voz 20 45:14 mica negra escribió Verdi

Voz 0946 45:17 el director de estudio ni con una estilográfica de tinta negra con trazo firme para quemar fuerte el baúl termino así un saludo a todos

Voz 0313 45:50 Juan Ángel lo primero que viene a la cabeza después de escuchar a Joan Solés es

Voz 41 45:55 de si Verdi ordenó

Voz 0313 45:58 que este material fuera destruido Llera su voluntad sería por alguna razón tenemos nosotros ahora como diría derecho

Voz 1155 46:08 a escudriñar esos papeles hoy yo creo que es muy discutible

Voz 0313 46:11 eh lo máximo pero claro a mí

Voz 1155 46:14 parece que siempre hay que respetar puede la voluntad al creador la voluntad de la artista la voluntad de la persona por encima de todo sí lo tenía como pequeños apuntes borradores muchos borradores cinco mil cuatrocientos dice Joan Solés cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro por lo que ha publicado algún periódico italiano pero bueno si él no quería que se hubiese ese proceso de creación estando sus obras terminadas como están de la manera en que lo están pero yo creo que habría

Voz 20 46:40 que haberlos respetado no entrar en esta dinámica

Voz 1155 46:45 pero bueno eso es una cosa como muy discutible yo me pregunto si la que la vida es un conjunto y efectivamente lo es de casualidades es un esta pues ha sido una de ellas que de repente pues esto proceda como como dice Joan Solés es encontrase ese baúl misterioso fíjate parece una historia de ficción de lo más atractiva no es encontrase en Chicago y fíjate es curioso porque a veces hablando con los especialistas bercianos por ejemplo con Riccardo Muti por poner un ejemplo es siempre me contaba que la mayoría de la documentación o la documentación más precisa estaba en Chicago más que en Italia más que en Parma más que en la zona de nacimiento más que en ese lugar de Piacenza donde está Ávila Ágata sí es un sitio maravilloso es su casa donde vivió están su libro libros que leía un lugar verdaderamente entrañable para conocer un poco el proceso de creación en aquellos paisajes no pero yo por encima de todo esto es muy particular Carlos es una ya y por el respeto por encima de todo si él quería que se que Maxi aquello pues mira si es su voluntad Nos ha dejado ver de Italia obra de tal riqueza que yo creo que esto no aporta cuatro curiosidades secundarias

Voz 46 48:00 eh

Voz 0313 48:17 para que no lo sepa hay una parte de verde una parte muy política en su perfil en la historia de de lo que fue su vida y es que esto que estamos escuchando el coro de los esclavos de Nabucco el baile lo hacen ser bueno estos lo cantó la gente en su funeral cuando cuando pasé por supuesto no porque esta historia que es la historia del pueblo judío Babilonia con la situación de opresión y cautiverio lo compararon en aquel momento con lo que vivía Italia sumó su dependencia de Bahamas el dominio de Austria no si convirtieron a verde en un símbolo de la unidad nacional vamos

Voz 1155 48:47 cero que son las cosas que cuando ha habido huelgas en Italia o ha habido manifestaciones contra la política cultural contra el recorte de los presupuestos

Voz 0313 48:55 los etcétera lo que sacan Touch siempre

Voz 1155 48:57 teatros primero los coros y luego el público en general ha sido el va a pensar

Voz 20 49:01 no se ha convertido prácticamente en un himno de reivindicación social y política

Voz 0313 49:22 el verde no sería el único caso concreto tenía es verdad que es verdad que no es lo más común a lo más frecuente pero se han producido unos cuantos hallazgos en los últimos años de los por ejemplo de de partituras de grandes compositores Besson episodios pues curioso llamativos por ejemplo una partitura inédita de Bach encontrada en I más dinero que una caja de zapatos

Voz 47 49:59 sí

Voz 48 50:03 ah

Voz 20 50:04 como llegaría hasta un lugar así vuelvo con poco a lo que tú apuntabas eh

Voz 0313 50:10 la aparición las la inspiró las cualidades

Voz 1155 50:13 la que te das cuenta de que cómo diablos pues que si una obra escrita para mecenas para duque de de Sax Weimar y demás entonces pues con uno de esos trasiego de la vida en las ordenaciones los traslados etcétera pues la partitura aparece ahí Gardiner que es fue uno de los que se quedó atónito todo Valente espetó no era veamos de fondo sino que es otra me parece pero lo que es un hecho evidente es que el dices no es posible el gran va una de sus obras de obras maestras pues aparezca aquí de esta manera entonces bueno

Voz 20 50:48 pues ya ves pero esto

Voz 1155 50:50 así que por ejemplo es muy positivo porque aquí

Voz 20 50:53 la obra de la que estáis viendo de esa obra deba por un golpe de casualidad de repente universal y lo puede escuchar en cualquier lugar de planeta

Voz 49 51:03 ah

Voz 40 51:15 Mostar

Voz 47 51:19 el PP

Voz 0313 51:33 pero resulta nunca estuvo en Hungría pero una parte de sus obras más conocidas apareció en el trastero de una biblioteca en Budapest

Voz 1155 51:40 fíjate lo que son lo que son las cosas de una obra como esta que estamos escuchando de fondo la Sonata en la mayor con esta especie de vocación no de pronto turco que realmente es de las obras de Mozart

Voz 20 51:52 esta estaba ahí perdida en Hungría pero bueno ya no ya está en la vida cotidiana por completo afortunadamente para todos nosotros

Voz 47 52:03 nada

Voz 50 52:09 no

Voz 47 52:13 este inquieto intestinal eh

Voz 0313 52:25 yo no voy a contar Juan Ángel algo que quizá algún oyente recuerde porque lo comentamos aquí en la en la Ventana hace ya un tiempo y que tiene que ver con Vivaldi este era un libro que se tituló el caso Vivaldi de Federico María Sabadell y que contaba cosas muy interesantes como Seris grabó todo su legado musical como llegaron sus composiciones a ser trasladadas en un carretón destinado llevar estiércol Icomos el legado musical de Vivaldi se pudo salvar gracias al esfuerzo de que alguna familia de algunos empresarios que luego tampoco es que se les reconociera mucho pero que hicieron posible ese ese pequeño milagro

Voz 1155 53:13 sí me acuerdo de aquel programa muy interesante que además tuvimos de invitado a Carmelo visionario ex director de estudios y la cultura de Madrid y que nos contaba pues todo aquello pero esto en principio el el proceso tal como como está en el conocimiento de hoy fue proceso de de de de tratar de elucubrar de manifestarse de explotar un poco la riqueza que podía tener el de momento contener almacenar esas partituras de Vivaldi para luego distribuirlas venderlas o lo que sea afortunadamente el lo lo más notable todo esto

Voz 0946 53:47 paradoja final es el legado

Voz 1155 53:50 salvo pues judíos en la época fascista o sea que que realmente se dio la vuelta todas estas

Voz 0313 53:55 pues doble heroicidad pero pero totalmente

Voz 1155 53:58 y entonces pues de nuevo remitiendo mucho pero las casualidades de la vida que la vida es eso no es un carrusel verdaderamente pues te encuentras con las cosas más inesperadas

Voz 52 54:31 nos vamos a Vivaldi Bach

Voz 1155 54:34 eh Verdi

Voz 0313 54:36 Schubert pero esto no tiene que ver con hallados ni casualidades sino con algo digamos raro con algo con algo singular esta semana en Londres sea interpretado una versión inédita de la Sinfonía inacabada de Schubert inédita porque la han terminado mediante un algoritmo inteligencia artificial de la empresa Howell en esa audición estuvo rasposa Begoña Arce Begoña buenas tardes hola hola qué tal

Voz 0273 55:08 Nos tardes calcó como como a tu juicio como fue

Voz 0313 55:10 primero haber pues yo no soy ninguna experta

Voz 0273 55:17 bueno se presentó en una sala de tamaño medio aquí en Londres en la sala en hubo una introducción es explicó que como has dicho que había hecho eje inteligencia artificial utilizando la potencia uno de estos móviles bueno el compositor locas cantor que estuvo en la presentación explicó también Cobo con Un Software habían analizado la música de Schubert el tono el timbre el estilo habían creado una melodía bueno ellos dijeron que era una versión que no pretendían que fuera lo que Schubert hubiera escrito pero decían que era una creación que había superado los límites de lo que era humanamente posible tras la presentación escuchamos la sinfonía completa la interpretó una una orquesta qué es la English y son orquesta que más bien está especializada en música para películas de producción en televisión ya decía que yo no soy ninguna experta en los dos primeros el movimiento son muy muy conocidos y después lo que vino detrás no chirría Ava francamente si alguien no sabía toda la historia de la Sinfonía sino lo había oído jamás es posible que que diera el pego y que colara pero allí había expertos el último movimiento era dijeron un poco y hay alguien dijo además que padecía la guerra de las galaxias eh yo yo la música de la Guerra de las Galaxias John fue lo que lo que escuche lo que hoy bueno era era bastante pasaba de todo tengo la partitura porque el regalo al final era regalaban la partitura Jobim de verdad me gustaría que algún experto en música que supiera leer música eh

Voz 41 56:46 en una ojeada indígenas ya entre lo que piensa

Voz 0313 56:49 Juan Angel Duque piensas con absoluta sinceridad no

Voz 1155 56:52 yo pienso mira la Sinfonía inacabada de súper esta maravillosa con los dos movimientos que tiene y que vivió varios años no se murió y nueve idiotez para terminar sino que la dejó deliberadamente tal como está oye pero respetemos un poco de nuevo la libertad

Voz 0313 57:07 yo muy joven además los treinta desde luego bueno

Voz 1155 57:09 es decir que nadie puede asegurar que fuera inacabada

Voz 0313 57:12 realmente no lo dejó a él le gustaba

Voz 1155 57:14 a piezas pequeñas poco fragmentadas era un compositor de líder de pequeñas canciones de cosas y tal fundamentalmente dejó esto así luego hizo la grande a continuación una sinfonía enorme porque la quería así entonces bueno esto pero me parece pues una cosa pues un tanto hasta cierto punto permíteme la expresión poco banal no el el hecho de no la ocurre ocurrencia exactamente

Voz 20 57:38 entonces yo ahí el

Voz 1155 57:40 teniendo como tengo a Schubert de uno de mis músicos de cabecera vamos a dejarlo así con la música que con sus daños Roberto como tuvo nos ha dejado un tesoro musical que para qué vamos a complicarlo con experimentos ahí en el vacío

Voz 0313 57:55 Begoña déjame aprovechar para preguntarte qué hemos empezado con verde vamos a cerrar con él estos días en Londres hay cierto runrún por la reventa de entradas para para ver la fuerza del destino en la Royal Opera House que bueno que costaban ya un pastizal porque quinientas y pico libras no está mal pero en la reventa llegan casi a las seis siete min no