La Ventana (07/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:08 las declaraciones del líder del Partido Popular sobre el aborto están marcando una gran parte de la agenda política de este jueves casado recordemos relacionó aborto pensiones entre otras cosas en una entrevista a la agencia Efe y a partir de ahí Mariano buenas tardes hola buenas tardes no sólo ha habido comentarios en otros partidos también el suyo en el propio Partido Popular

Voz 0259 00:26 sí porque el vicesecretario de Organización del PP Javier Maroto también se ha sumado como su jefe a mezclar las cosas y a echar más confusión dice que el aborto se está utilizando como herramienta para la conciliación que las mujeres abortan porque no pueden conciliar son declaraciones Antena tres

Voz 0893 00:41 en el supuesto de aborto más habitual en España es el que sucede en el tercer hijo en un matrimonio una pareja de hecho es decir en España el aborto Se está utilizando como una herramienta de conciliación y esto es brutal es extremadamente duro

Voz 0259 00:57 los es falso el dato que aporta Maroto acabamos de consultar la estadística oficial del Ministerio de Sanidad sobre las interrupciones voluntarias del embarazo pues bien el cuarenta y cinco por ciento de las mujeres que abortan no tiene ningún hijo el veintiséis por ciento uno El veinte por ciento dos y un seis por ciento tiene tres hijos las declaraciones de Casado hoy de Maroto generado una gran polémica pero no son las únicas controversias de la jornada hay mucha indignación recordamos en Andalucía porque el juez Serrano el juez negacionista de la violencia de género va a formar parte de la Comisión de Igualdad del Parlamento andaluz además recordamos también que una diputada de Vox el partido que pide la derogación de la Ley de la Memoria Histórica va a presidir la comisión que va a abordar esta materia

Voz 0259 01:43 en el Congreso una proposición no de ley para que la Cámara inste al Gobierno a considerar una humillación la figura del relator ellos hablan de mediador y para forzar a que la Cámara su intención pide al presidente que convoque elecciones en el paro en de Cataluña reunión para abordar la presentación o no de una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado el plazo termina mañana y la reunión de P de Katy Jones per Catalunya Pau rumbo es amplia

Voz 1643 02:05 sí porque aunque los encargados de votar os retirar esa enmienda a la totalidad son únicamente los ocho diputados del PP en el Congreso en este Reunión participan el president Quim Torra el ex president Carles Puigdemont todos los consellers del Govern de Cataluña y las primeras espadas del grupo parlamentario de Jones está en juego como decíamos que este espacio iguale o no el órdago de Esquerra que presentó su enmienda el martes y aquí hay que recordar que el partido pues convergente está dividido entre dos sectores uno más favorable y otro más refractario a allanar el camino presupuesto de Sánchez también hay que tener en cuenta que el precio que ponen a la retirada de la enmienda es de momento menor al de a Esquerra porque los republicanos piden el fin de la represión cosa que el P decano hace el ministro

Voz 0259 02:46 de Exteriores que está participando en la reunión del Grupo de Contacto en Montevideo sobre el futuro de Venezuela ha vuelto a recordar a la entrada de esa reunión cuál es la posición mayoritaria en Europa

Voz 3 02:55 bueno Why México están digamos en otra disposición disposiciones la de claramente establecer una mesa de negociación que ese grupo de contacto tiene otro objetivo claramente seguro pues de contacto tiene como objetivo impulsar y ayudar a que se celebre unas elecciones residencia

Voz 0259 03:15 diales ocho mil firmas se han entregado esta mañana ante el poder judicial para que se revise la decisión de entregar la custodia de un niño de cinco años a su padre que había sido denunciado por maltrato el hombre fue absuelto en contra del criterio de la Fiscalía María Manjavacas carga ahora con cajas y firmas llegaba a la sede del Poder Judicial Karen Gutiérrez la joven vasca pide que se revise la custodia de su hijo que un juez le ha dado al padre al que ella denunció por maltrato desde julio vive con

Voz 4 03:39 pese a que el pequeño está viviendo una pesadilla según cuenta la madre desde el

Voz 0259 03:44 mismo día que se lo llevó el padre se lo llevó

Voz 5 03:46 que arrastra hasta el juzgado llorando y gritando diciendo que no quería vivir con su padre y el niño está cada vez peor niño perdido peso está triste

Voz 0259 03:55 la madre tiene a su favor el criterio de la Fiscalía informes psicosociales favorables también del colegio pero el juez le ha dado la custodia al padre con estas firmas quiere que se revise esta decisión

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este jueves a las ocho y las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 2 07:08 he visto semana toca no estamos ya en semifinales de Copa hombre esto empieza a oler al final chaval

Voz 13 07:16 muebles desde las ocho y media una hora menos en Canarias

Voz 2 07:22 ello

Voz 14 07:25 cumplimos Lucía Herce de San Román

Voz 2 07:33 lección es el Deportivo el de Dani Garrido fingir

Voz 0827 07:39 qué información desde las nueve de la noche Hora veinticinco con Ángels Barceló

Voz 2 07:44 a las nueve las ocho en Canarias tu vial de ser más Cadena SER

Voz 15 07:51 la Ventana con Carla

Voz 0867 07:53 en fina

Voz 16 07:55 a mí no me uno recurre a otro

Voz 0313 08:23 el sólo siete y ocho minutos de la tarde a las seis y ocho en Canarias vamos a hablar una vez más en La Ventana de Venezuela pero vamos a hacerlo desde desde una mirada desde una óptica diferente miden Venezuela sigue estando en primera línea informativa por muchos motivos nuestra esta saben que que arrancó con el reconocimiento de distintos países al presidente interino o encargado Hawai hoy se supone que deberían llegar los primeros camiones cargados con ayuda humanitaria los problemas este da la crisis todo eso pero qué pasa exactamente con la ayuda humanitaria que que qué papel juega o quieren hacer jugar en este en este conflicto en esta crisis ayer leíamos en el diario punto Es un artículo muy interesante titulado La coartada humanitaria en Venezuela dos puntos una vez más su autor es el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria o sea alguien que sabe de lo que está hablando Francisco Rey buenas tardes buenas tardes qué tal Francisco buenas tardes a ver yo deduzco es un poco del del artículo de verdad los motivos la la urgencia humanitaria se está utilizando como haber justificación coartada o algo de lo que está ocurriendo en Venezuela

Voz 17 09:29 o de lo que va a ocurrir

Voz 18 09:32 claramente hay dos cosas que es creo que son indudables y podríamos comenzar bien esto de las vive una crisis con graves consecuencias humanitarias y es evidente que en ámbitos como la salud la alimentación la crisis tienen unos efectos enormes pero también es verdad que toda la operación que se ha montado en la frontera con Venezuela con Colombia benditas eh tiene muy poco carácter humanitario analizamos con los criterios habituales en el sector es Bono cómo se planifica la ayuda humanitaria a los principios humanitarios de imparcialidad humanidad de independencia que deben presidir todas estas acciones pero en los que está totalmente ajeno Ellos nos hace no estar de acuerdo evidentemente con la situación que ha creado la crisis humanitaria que es el gobierno de Maduro no hay que decirlo de otro modo pero tampoco podemos estar de acuerdo con esta respuesta pretendidamente humanitaria mucho nos tememos que no va a resolver para nada de la situación y las detenciones es tan surrealista como que las fotos que posee

Voz 0313 10:36 del Puente bloqueado no sé

Voz 18 10:39 a los oyentes que es un puente que no está inaugurado es que pone muy de manifiesto el surrealismo de la situación es un puente que se acabó en el año dos mil dieciséis de precisamente por las malas relaciones de ambos países no ha llegado a ser inaugurado alguien puede pensar que el puente para ser inaugurado para el paso de ayuda humanitaria dos años más tarde de que fue acabado es impensable pero esto pone de manifiesto que los intereses que hay detrás de esta operación lamentablemente tienen que ver con otras cuestiones de prisión política y no tanto con la solución de los problemas humanitarios de la población venezolana

Voz 0313 11:20 no Francisco escuchándole ahora ideando el artículo de ayer y haciendo un poquito de memoria y no creo ser el único que lo haga me imagino que muchos oyentes lo tendrá en la cabeza claro Venezuela dos mil diecinueve invasión de Irak dos mil tres el tema del petróleo interés el petróleo de fondo hombre yo no digo que sean situaciones calcadas tampoco no pero algún punto en común sí parece adivinar Se no

Voz 18 11:40 es decir claramente y es por lo que nombre niña escribir este artículo de los medios porque los humanitarios hemos visto muchas veces ya demasiadas como en nuestros objetivos estos valores son manipulados para otros fines bueno e fuimos a la guerra de Kosovo es ayudar a una guerra que también fue manipulada yo creo que eso debe tener un cierto límite ya un entendiendo que hay motivos políticos en los que no vamos a entrar ahora para estar en desacuerdo con el gobierno de Maduro todas estas cuestiones no podemos permitir que Seúl se la coartada humanitaria y para otras cuestiones geriátricos son totalmente legítimas pero nada tienen que ver con lo con lo humaniza

Voz 0313 12:21 entonces si nos quedamos en esto si nos quedamos en esto Francisco a su juicio bueno a su juicio por la experiencia que tiene como debería llegar Isère distribuir ayuda humanitaria Venezuela que es necesaria e pero entonces como debe porque Roja ejemplos apartado también no quiere saber nada

Voz 18 12:35 es muy significativo que es como el Internacional de la Cruz Roja se haya apartado y las propias Naciones Unidas hayan dicho que no se politice la ayuda que es un significativo en los oyentes deben conocer que en el año dos mil diecinueve por vez primera en el llamamiento lo malo humanitario de la ONU se incorporó Venezuela tanto los refugiados que han salido del país que son una cantidad menor de casi millón si como en el interior desde el por vez primera en la historia Venezuela forma parte llamamiento humanitario que hace la ONU cada fin de año para el año siguiente en Venezuela están trabajando desde hace mucho tiempo organizaciones humanitarias con muchas dificultades eso sí del Comité Internacional de la de la Cruz Roja lleva trabajando mucho tiempo en el país hay tres españolas también trabajando con Médicos Sin Fronteras que está trabajando en algunos hospitales la propia Oficina de Coordinación de los asuntos humanitarios tiene ya se de en Venezuela y ha hecho los primeros análisis necesidad apeado la situación ha tenido relación con los actuales eh bueno locales también con Cáritas con las muchas suelen es es que hay en Venezuela en estos temas piensa a través de ellos de los que se debe canalizar un de Respuesta Humanitaria el sector humanitario tiene mecanismos de coordinación han funcionado bien en las ocasiones en que para poner en valor todos estos recursos tanto nacionales como internacionales nosotros llamaríamos esa que según se eso a que se conozca bien cómo funcionan esos mecanismos y ahí debemos hacer un llamamiento a todos los actores internacionales como al Gobierno venezolano como porque no de Maduro que tampoco están permitiendo que las organizaciones humanitarias estén trabajando con independencia

Voz 0313 14:18 muy bien pues Francisco Rey codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria muchísimas gracias por esta explicación en La Ventana

Voz 17 14:25 gracias a ustedes porque interés adiós buena

Voz 0313 14:27 tardes

Voz 15 14:42 luego

Voz 0313 14:49 conseguir a seguir hablando de ayuda humanitaria desde desde otro ángulo por un motivo distinto con el mensaje dejarnos zarpar ya Pro Activa Open Arms y Salvamento Marítimo humanitario han entregado hoy en el Congreso casi ciento cuarenta mil firmas que han recogido para que se les devuelva el permiso de la la acción de sus barcos que como sabrán como recordarán desde hace unas cuantas semanas no pueden participar en tareas de de rescate en el en el Mediterráneo Daniel Rivas buenas tardes hola hola buenas tardes Garland Daniel exsecretario de Salvamento Marítimo humanitarios donde está el Aita Mari por cierto sigue todavía en el en el en Bilbao amarrado o dónde está

Voz 18 15:24 sí ha habido modo también tormentas en el Cantábrico la tenemos en Bilbao en el Museo de la ría de la ría del mar donde invitamos a la atenta que lo visite para que sepa vea lo que es un barco de rescate listo para actuar ya que no le entrar

Voz 0313 15:35 no pero claro con el otro día hablábamos con el con el capitán del Open Arms en el puerto de Barcelona y en Bilbao ahora no hay barcos de rescate en el Mediterráneo ninguno entonces

Voz 18 15:44 hoy mismo podemos decir que no hay ningún no hay ningún actor humanitario independiente controlando los derechos humanos o la o la posible violación de los derechos humanos en el Mediterráneo central

Voz 0313 15:54 Hinault sin no sé si eso se puede calcular pero pero cada día que no cada día sin la presencia de estos barcos cuánta gente puede estar pero que puede estar muriendo directamente

Voz 18 16:04 bueno si hacemos una relación de las muertes que que han ocurrido hasta ahora que son doscientas ocho en en un mes y un poquito sólo son seis personas que al día desgraciadamente esto es lo que esto es lo que se conoce estos son las los cuerpos que se recuperan o los testimonios las evidencias que haya aparte de testimonios no sabemos cuánta gente muere en el desierto no sabemos cuánta gente se ahoga sin sin sin sin saberlo porque ahora mismo no hay nadie para verlo para para intentar verlo aliviar ese sufrimiento esa crisis

Voz 0313 16:32 el otro día hace ya unos cuantos dianas contaba Oscar Camps los motivos en fin oficiales italo las excusas que se daban para que para que el su barco no pudiera no no pudiera saltar no pudiera zarpar el Open Arms hay alguna novedad en todo este tiempo han dicho algo más Daniel no

Voz 18 16:48 además es muy curioso en el caso comentabas Óscar comentó aquí cuáles fueron esos esa alegaciones en nuestro caso es curioso porque es que nosotros nunca hemos llegado a navegar a nuestro de Aita Mari nunca llegadas a puerto español con lo cual el Gobierno español presupone que nosotros vamos a hacer algo que no hemos hecho ni de lo que tampoco hemos dado no hemos dado indicaciones que es navegar con tres unas naufragan las rescatadas de vuelta de vuelta a España y como ellos sospechan que vamos a hacer algo nos ponen unas medidas cautelares que es no saber

Voz 0313 17:20 pero yo y eso se puede hacer así buenos y se puede hacer si porque lo hacen no

Voz 18 17:24 bueno ahí está nuestro recurso de nuestros abogados en trabajar un recurso contra esa decisión y bueno desgraciadamente en España tiene tres meses para responder a nosotros tanta

Voz 19 17:35 la tanta tantos problemas les

Voz 18 17:37 les al final lo que nos hace plantearnos es el Gobierno España está peleando por demostrar que nuestros barcos no son aptos para para rescatar en el Mediterráneo pero por qué no va ningún barco de la Unión Europea al Mediterráneo rescatar porque no va ningún barco italiano porque no va ningún barco español realmente lo que vemos es que a la Unión Europea ya a España como miembros de la Unión no le interesa que haya testigos en el Mediterráneo central

Voz 0313 18:00 hay una hay dentro de toda esta historia que es que es realmente desgraciada Hay turbia hay una parte que a mí me antoja medianamente positiva que ser hecho de la entrega de firmas de hoy no hay ciento cuarenta mil personas casi que han firmado pueden seguir firmando además no en Change punto org

Voz 18 18:14 eso decir que bueno que del todo

Voz 0313 18:16 en este sitiados no estamos

Voz 18 18:18 sí a mí a nosotros al final queríamos hacer esta entrega es decir más como un agradecimiento público a las pues ahora mismo por ciento cincuenta mil los me imagino que a ciento sesenta mil entre punto org para mí es una forma de decirle al Gobierno tú quieres que no haya testigos y nosotros estamos extrayendo la la firma de puño y letra de ciento sesenta

Voz 20 18:36 personas por ahora que te están diciendo

Voz 18 18:39 aunque quitas nuestros barcos no salgan nosotros queremos ser testigos de lo que vosotros Unión Europea estáis haciendo en Libia en un país en el que se tortura en el que se vende a personas como si fueran mercancía y eso no lo hacen unos milicianos que no sabemos cómo se llama anti no podemos controlar eso lo hace gente con nombre y apellido nombrados

Voz 21 18:57 calados canciones unidas con nombre y apellidos jacuzzi

Voz 18 18:59 dados por hacer eso que reciben sueldos de la Unión Europea que reciben formación que residen armas naves militares entonces nosotros estamos diciendo Pedro Sánchez aquí hay al menos ciento sesenta mil ciudadanos que te están diciendo que están vigilando hizo diciendo que no queremos que habéis eso nuestro nombre que no queremos colaborar con con un régimen como es el libio en donde donde se venden a personas donde el Gobierno venda personas como si fueran mercancías

Voz 0313 19:24 cobró su mensaje me está muy claro ahora sólo falta que alguien tome nota no

Voz 18 19:29 Ellos no quieren testigos y nosotros les hemos presentado y al menos ciento sesenta mil personas que serán testigos ya sea en las playas ya sea en las calles

Voz 0313 19:37 Daniel Rivas secretario de Salvamento Marítimo monetario muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana hay ánimo eh

Voz 18 19:42 muchas gracias a vosotros por admite que tengamos esté huequito en la radio para que no para que no se olvide que que migrar es un derecho lo que está haciendo ahora mismo Europa es simplemente una medida disuasoria que es

Voz 0313 19:55 un abrazo Daniel abrazo gracias

Voz 26 21:57 Javier Casal

Voz 0867 21:59 para que será una idea en un mes y una semana que llevamos de dos mil diecinueve hemos superado ya todos los límites máximos permitidos de contaminación en Madrid capital y los límites máximos que impone Europa y que la ciudad incumple desde ya en juego está por un lado el prestigio de estas medidas nuestra salud y también las sanciones congeladas de momento por la Unión Europea Sara selva qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes sólo más tarde que otros años pero volvemos a incumplir sida

Voz 1510 22:25 el diecinueve ha empezado con mal pie no ha llovido hasta mediados de enero hemos tenido varios picos de contaminación y eso hace que es el límite horario que fija la Unión Europea no se cumpla Europa fijará un límite que no debe superarse más de dieciocho horas al año y en poco más de un mes la estación de Plaza Elíptica ya lo ha superado en veintiuna ocasiones pasa todos los años ya van diez pero puede pasar antes es pues esto es un mandato ha habido años en los que ha tardado más en superarse y ha habido también como decías daños peores como dos mil doce que se superó el diez de enero o dos mil quince que se superó el cuatro de enero también influye en cuántas estaciones se supere este año por ahora sólo en la de Plaza Elíptica el año pasado fue un buen dato porque sólo superó en dos y eso no ocurría por lo menos desde dos mil

Voz 0867 23:05 es una mala noticia como la justifica el Ayuntamiento

Voz 1510 23:09 pues dicen que el plana va dirigido precisamente a evitar que esto suceda pero que son medidas a largo plazo Rita Maestre portavoz municipal

Voz 1821 23:15 cuando nosotros nos ponemos reto digamos de reducción cuantitativa de la contaminación es en el año dos mil veinte porque repito porque la contaminación aunque alguien cualquiera intente pretender otra cosa no se soluciona chascando los dedos ni tampoco poniendo en marcha un decreto ley sino con un conjunto de medidas estructurales que tienen que modificar una parte importante de la movilidad de los hábitos de la ciudad de Madrid

Voz 1510 23:38 la Unión Europea aún no ha sancionado a España precisamente por eso porque Madrid ha puesto en marcha medidas como Madrid entrar

Voz 0867 23:44 Xavier Querol profesor investigador experto en contaminación urbana qué tal muy buenas tardes Chabrier como

Voz 21 23:49 hola muy buenas tardes gracias y es verdad que otros años no

Voz 0867 23:52 hemos superado los límites máximos permitidos de contaminación en los primeros cinco días de un año pero con todas las medidas que se han adoptado por parte del Ayuntamiento de Madrid que a principios de febrero estemos así esto permite augurar que esas medidas no son suficientes

Voz 20 24:08 efectivamente yo creo que también el Ayuntamiento es es consciente de eso se ha hecho muchos se ha mejorado mucho en calidad del aire que se eliminarlas que agoreras de de carbón aún quedan muy poquitas pero aún quedan pero muchas actuaciones que se han hecho han permitido por ejemplo reducir las partículas en suspensión el cincuenta por ciento en los últimos doce años no la única manida Dean de reducido problema es actuar sobre el coche privado durante muchos años otras ciudades han actuado nosotros nómada díe ni Madrid ni Barcelona ni encima ni Bilbao Granada han actuado y entonces venimos de una situación más grave que otras ciudades que han actuado no más grave en cuanto a concentraciones si no ha necesidad de de de actuaciones radica entonces Madrid a esta poniendo los primeros ladrillos hizo la base y el fundamento de de de la edificación para que dentro de unos años veamos los frutos cuando se han aplicado más medidas

Voz 0867 25:17 pero qué tiempo es el razonable Nos dices unos años cuando debería notarse aquí en Madrid una reducción de los índices de contaminación en Zamora del Ayuntamiento hay que decir que bueno por ejemplo algunas de esas medidas como Madrid central

Voz 20 25:30 todavía están funcionando exactamente pero

Voz 18 25:34 no es la solución es

Voz 20 25:37 uno tener el transporte público excelente a nivel metropolitano que también es bueno con arado con otras ciudades pero ahí sí que necesita mejor el sesenta por ciento de los vehículos que se mueven por Madrid son defiende que no paguen sus impuestos en más de lleno en entonces hay que tener ese transporte público metropolitano bueno segundo tener reducido número de coches no hay otra solución no basta sólo con que no entren los que contaminan menos no porque los diésel de de reciente construcción aún contaminan mucho y esos vehículos estarán circulando los próximos once doce años otra la restricción del párking exterior que sea exclusivo pues sólo para residentes pero para todo Madrid como ha hecho Estocolmo para muchas medidas no después cuando ya tengamos menos coches el Madrid centra esa medida de no dejar pasar a aquellos coches muy antiguos que contaminan en partículas Iannone con partículas no pero sí Madrid central tiene que ser más grande y tiene que ser Madrid no Madrid centrado

Voz 0867 26:49 en los contrarios a Madrid central han defendido durante todos estos meses y que al no entrar los vehículos digamos que en esa zona central de de Madrid son muchos los coches que circulan alrededor de ese perímetro dando vueltas y que terminan contaminando pues mucho más los barrios del exterior tú crees que esta afirmación se sostiene de alguna manera

Voz 20 27:07 no creo yo creo que eso es difícil de demostrarlo pero de todas maneras yo creo que Madrid centrado no es el objetivo sino el paso hacia la construcción final que la tendremos luego no y entonces cuando estamos construyendo pues tenemos la hormigonera puede ser que que sea guapo

Voz 21 27:24 se fue algo Peirón cuando tengamos

Voz 20 27:27 sabe dónde a gusto después otra cosa en Madrid se ha convertido en una ciudad súper turística tiene miles de restaurantes miles de pequeños supermercados etcétera y eso requiere una distribución urbana de mercancías súper intensa en en Nueva York en Manhattan se ha demostrado que un restaurante de de P de pequeño tamaño recibe siete furgonetas o día entonces la distribución urbana que está creciendo y toda es con vehículos diésel hay que regularlo a hay que favor decir que se electrificar ese coche que se híbrido dice si damos un coche de reparto de mercancías que circula durante doce horas el efecto es como Evry izaron electrificar un coche particular do doce coches particulares perdón porque una Pérez sonaba media hora daba al trabajo y de vuelta está circulando un ahora sí Electric digamos un una furgoneta de reparto pues entonces es como si electrificar Amos doce doce privados y en cambio parece que se promueva más la electrificación de de vehículos

Voz 0867 28:38 a mi familia

Voz 20 28:41 las con alto poder adquisitivo que tiene radioeléctrico para ir todos los días a trabajar un coche grande para viajar los fines de semana

Voz 0867 28:48 es una cosa más la amenaza de la multa las sanciones europeas contra España unos de momento se han esquivado Isona esquivado gracias a medidas como el Plan nada el Ayuntamiento de Madrid pero Europa ha reconocido que estamos haciendo cosas pero ojito no hay que despistarse porque tenemos una prórroga hasta el año dos mil veinte llegamos a tiempo o la sanción al ritmo que van las medidas y como están haciendo las cosas resulta inevitable

Voz 20 29:13 no sé yo lo que sí que ese es que el el director general de medioambiente de la Comisión Europea que además ese Español el señor Calleja lo que dijo es que de momento pues se habían decidido no sancionar a España pero tener reuniones periódicas con las ciudades yo creo que hay que repetir hasta la saciedad que esto no es un problema de ecologismo es de salud pública por un problema de ecologismo no que lo mismo de ir en contra del coche no no no no el coche no vamos nadie encontraba coches nombra ni Mendo es un problema de salud pública y hay que actuar y por eso las sanciones y la presión de la Dirección General de Medio Ambiente pero también de nuestro Gobierno Ministerio Medioambiente de las comunidades etcétera

Voz 0867 30:05 es decir que que hemos adoptado muchas medidas poco tiempo que es cierto pero es evidente que el camino que queda por delante es trasladar esto largo

Voz 20 30:12 no porque pensemos que que los coches no etiquetados perdono con una ética una etiqueta que indica que que es muy contaminante las cincuenta ciudades alemanas la tienen obligatoria desde el dos mil diez

Voz 21 30:26 vamos con muchísimo retraso con muchos regresos

Voz 20 30:29 es que me digan tiene el peaje de dos mil quince y a las zonas de bajas emisiones que se iba a vende desde dos mil catorce los parkings disuasorios hay ciudades que tienen alrededor parking de esos odios ahorren

Voz 18 30:45 la periferia de la ciudad por eso los planes de hacerse

Voz 20 30:47 a nivel metropolitano porque hay que involucrar a las poblaciones de alrededor de Madrid porque mucha gente que coge el coche para para ir a Madrid yo creo que se necesitan acelerados

Voz 0867 30:59 pero la prueba es que han anunciado que muchos de ellos ni siquiera sean sean concluido en el plazo ni en esta legislatura ni parece que vayan a estar listos en los próximos meses se había Querol muchas gracias por estar con nosotros por iluminar los en esta cuestión tan importante para para la salud y para esta ciudad

Voz 20 31:14 muy muchísimas gracias por invitarme por tratar este tema en la importancia que merece un abrazo

Voz 0867 31:21 porque hasta la próxima

Voz 27 31:23 es que no sé estoy super

Voz 0827 31:29 sí

Voz 28 31:31 hemos tenido un problema técnico vamos a ver

Voz 0827 31:35 que podamos

Voz 26 31:35 conectar ahora no recibe a los servicios técnicos del otro lado en la prisión por favor que nos puedan confirmar que se está lema hola señor Granados no recibe yo no me veía así si nosotros las recibimos en problemas no recibe no nos pueden confirmar que nos están escuchando no si nosotros lo escuchamos perfectamente no sé si nos pues afirmar que no recibe latín planes de matriz extra

Voz 0867 32:32 tutela a Francisco Granados tiene cita ante el juez para explicar su visión sobre el caso de los espías el lunes Esperanza Aguirre Ignacio González ha hablado el máximo responsable de la seguridad de la Puerta del Sol en aquellos maravillosos años Sergio Gamón a quién se acusa de ordenar seguimientos a cargos del Partido Popular que ante el juez ha negado la mayor

Voz 29 32:53 nunca le ordené nunca tu Benin vamos a niños de Nen hicimos ocurrió ordenarle ninguna ningún seguimiento a nadie lo primero porque no tiene no tenía sentido que de los seguimientos Blanes del señor Prada al cual yo conocía perfectamente sabía su agenda de de señor Cobo nunca tuve ningún contacto con él de la otra señora no seny tienes

Voz 30 33:20 de ese día

Voz 0867 33:22 el facturas en el Partido Popular de Esperanza Aguirre al tanto están todos ustedes de los informes de la UCO y los apaños para pagar fiestas y mítines durante las campañas de dos mil once lo hemos contado esta semana aquí en la SER unas campañas austeras decía Esperanza Aguirre básicamente porque el dinero salía de fundaciones y de todo tipo de empresas menos de las arcas del Partido Popular ha sido portada de hecho hasta Pablo Casado ha sido titular de una de esas noticias porque Fundescam pagó uno de los actos de Nuevas Generaciones cuando casado era presidente de los jóvenes del PP pues Díaz Ayuso candidata del Partido Popular de Madrid a la Asamblea

Voz 0136 33:59 Nos entera escuchó yo estoy enterando de estas cosas siempre por la prensa y yo creo que muchas veces no sólo lo que reluce es importante que bueno que se conozca al final qué hay de verdad en todo eso y cuando se sepa qué hay de verdad que los protagonistas opinen quiénes son los protagonistas pues no lo sé porque me estoy enterando por la prensa que digan ustedes porque la verdad es que lo desconozco

Voz 31 34:22 mis canciones para que vaya esta habida casa fue la que venga

Voz 32 34:33 cerrando dormirse herida aquí siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 2 34:38 seguimos

Voz 26 34:45 la en las redes sociales La Ventana La Ventana

Voz 1275 37:17 la lista de incumplimientos es interminable hay cuatro grupos de tres años que van a otro centro cada día porque sus aulas no están terminadas música religión se han dado en el pasillo donde ahora se atiende a los alumnos con necesidades especiales hospedan las clases de apoyo no hay gimnasio ni pista polideportiva ni biblioteca y las obras han convertido el centro en un campo de minas

Voz 34 37:37 ellos conviven con ruidos polvo maquinaria trabajando a poco metros de ellos la zona útil de del colegio está rodeada de obras por todas partes incluso se han colocado vinilos opacos en algunas ventanas para que el alumnado no vea desde desde sus clase lo que es una zona de obras las vallas de obra hayan generado es accidentes por arañazos y heridas a los niños

Voz 1275 37:55 es Javier Torres portavoz de lampa las obras de este curso terminarán en verano aunque ese prometieron para el pasado mes de septiembre y todavía queda una fase más las familias exigen en su recurso al Gobierno regional que cumpla con los requisitos mínimos que marca la ley y que indemnice por todos estos años tanto alumnos como

Voz 0867 38:11 profesora de gracias Laura allí en un Messi en un día ocho de marzo y se han presentado los preparativos del paro general con motivo del Día de la Mujer porque ha pasado un año pero siguen vigentes todos los motivos Elena Jiménez

Voz 35 38:23 falta un mes y un día para el ocho de marzo

Voz 0136 38:26 las organizadoras piensan en voz alta lo bueno que se ha conseguido Sara Jimeno

Voz 36 38:30 bueno pasa que estás en un bar Isi en las noticias diez siete veces la palabra feminismo era tele no entonces esto no ocurría hace una

Voz 0136 38:38 y esto está muy bien piensan también lo que aún está por hacer

Voz 36 38:41 es más palabras esta salarial seguimos garantizar de cristal seguimos siendo nosotras las que cuidamos en nuestro cotidiano en el día a día no ha cambiado realmente nada tangible

Voz 0136 38:51 este ocho m vuelven a convocar una huelga feminista de veinticuatro horas laboral de cuidados educativa hay de consumo que ya está respaldada por sindicatos como la CGT CNT motivos también hay Rafaela Pimentel

Voz 37 39:04 lo siguen asesinando porque hay mujeres que no tenemos una pensión por qué no seáis no hay una cotización exacta para las mujeres porque los trabajos que tenemos son trabajos temporales

Voz 0136 39:14 cuál debería ser el papel de los hombres el ocho de marzo un apoyo

Voz 36 39:18 a las mujeres que sería vaya a hacer huelga que esto esos cuidados que las mujeres no vamos a hacer ese día de llevará niña al cole o de llevar al al abuelo al hospital la la hagan ellos

Voz 0136 39:29 también habrá manifestación y otras actividades como un evento de música el día veintitrés en el que se estrenará el himno feminista para este año que será el relevo de este queso

Voz 2 39:39 no el año pasado

Voz 0867 39:48 nos marchamos mañana viernes estamos de vuelta desde las siete y veinte en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid hasta mañana

Voz 2 41:58 bueno sí sí o no Xabi enhorabuena

Voz 0313 42:02 las tardes saludos conseguir una entrevista

Voz 1136 42:04 de trabajo es muy difícil pero hacerlo sin un currículum parecía imposible verdad pues no

Voz 40 42:11 nosotros lo que hacemos es evaluar cuanto sabes más persona pues de tecnología de Ana Meetic Torre marketing digital utilizamos estos conocimientos para ayudarles a buscar empleo

Voz 1136 42:21 ya los candidatos y candidatas no les piden el currículum

Voz 40 42:24 porque creemos que es una herramienta obsoletas estuvo activa muchos estereotipos como el Haidar el género o la procedencia pero ahora mismo no tiene que ver ante ese empeño de la persona

Voz 1136 42:35 si supera las pruebas de competencia tecnológica estás en el proceso de selección

Voz 40 42:39 son pruebas relacionadas con tecnología por ejemplo con desarrollos de Stockwell con análisis de datos estamos a Big Data y también con marketing digital desde SEO hasta las labores que pueda hacer habitualmente en imágenes

Voz 0313 42:53 habla María Gutiérrez CEO de la plataforma

Voz 1136 42:56 High Wook Se escribe HRW o K evalúan competencias tecnológicas y aseguran que aquel que supere las pruebas tiene entrevista de trabajo asegurada

Voz 40 43:06 con nosotros pues las personas ya llega a la entrevista con las competencias tecnológicas digitales validada por lo que al final ya son ocho una entrevista entre personas entre el candidato reclutador cada uno pues mostrando sus mayores bondades

Voz 1136 43:20 se acabó lo del nacido RN da foto formación académica etcétera etcétera Se llaman Hayward

Voz 7 43:26 sin duda es saber qué cortometraje Te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional en nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio informa Acn el catorce cuarenta y tres su entiendas Vodafone Vodafone bis

Voz 2 44:09 dice que la Unión Europea podría estar

Voz 41 44:12 dispuesta a modificar las conclusiones políticas del acuerdo de salida claramente estas una noticia que nos da igual era sólo un pretexto para comenzar arriba para tomar carrerilla antes de Pablo Casado palo Palop Palop algo eh Pablo Casado dice Pedro Sánchez sigue la agenda de ETA y hay que derogar la ley del aborto para pagar las pensiones

Voz 0827 44:35 pues sí después de la retahíla de insultos que ayer dirigió a Pedro Sánchez y que recitaba de esta manera en esta esta mañana la palabra traidor contagiado de legítimo mentiroso compulsivo ridículo adalid de la ruptura pues ahora Pablo Casado anuncia eso que derogará la ley de plazos del aborto porque no se puede andar abortando y pagar después las pensiones cómo lo contamos Itar el movimiento feminista ya le ha respondido

Voz 42 44:58 si queremos financiar hacia las pensiones y queremos financiar la salud lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos

Voz 0867 45:04 no

Voz 36 45:06 no estamos para producir eh obreros queremos trabajar queremos una sociedad digna queremos que los cuidados sean responsabilidad de todos y todas no queremos hacer máquinas de parir obreros

Voz 0827 45:20 después está lo de Andalucía resulta que el Parlamento andaluz ha repartido ya las presidencias de las comisiones ya Vox a Vox le ha tocado la de memoria histórica Fernando Martínez director general de memoria histórica

Voz 43 45:32 a mi me parece que es una mala noticia en función de lo que están planteando porque la derogación de la Ley de Memoria Histórica de democrática

Voz 0827 45:41 en La Ventana hemos hablado con Paqui Maqueda presidenta de la Asociación nuestra memoria con una historia propia cargada de memoria

Voz 44 45:48 mi familia y mi bisabuelo está actualmente es uno de los ciento catorce mil personas desaparecida suponemos que en una fosa común presidio de sufrieron cárcel estuvieron presos en campos de concentración fueron presos el franquismo a mi madre en el año sesenta entre porque era familia de ojo puede suele sustrayendo su primer hijo o mi hermano el que buscamos todavía pues la casa nuestra de Carmona pues fue incautada por el criminal tipo de llano no

Voz 0827 46:16 esta es su historia y ella como no como otros muchos muchas estaba indignada

Voz 44 46:21 estamos indignadas no estamos muy enfadada ya sabíamos que esto iba a ser así no doce Vox ya avisaron cuando llegaron a manchar nuestras instituciones de que vendrían a por nosotros a las personas que trabajamos moco por recuperar la verdad la justicia y la reparación en nuestra comunidad andaluza y es el primer en

Voz 20 46:44 el primer aviso pero bueno dice que no hay que mirar

Voz 0827 46:47 va a Vox au no sólo a Vox ni siquiera al PP y a Ciudadanos

Voz 44 46:51 ya sabíamos lo que teníamos no hubo Moreno Bonilla que parece que no ha roto un plato le han vendido a Vox no sólo la causa memoria memorialista no sólo la causa feminista amenazado a los compañeros y compañeras de lo colectivo LGTB ahí los inmigrante pero tampoco quiero que se olvide que después de XXXVI año el Partido Socialista con mucha muchas deudas pendientes con muchos deberes sin hacer

Voz 45 47:19 estamos

Voz 0827 47:21 poco sorprendido sobre cómo algunos pretenden enterrar la memoria por cierto hoy hemos visto esa actitud con los ojos de una mujer que no ha presentado Elvira Lindo Se llama Mercedes Hernández ex directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala si nosotros estamos escandalizados ella también

Voz 35 47:38 salud vino que siempre estoy impresionada es de la enorme facilidad que hay en España para seguir manteniendo a tantas personas en las cunetas todavía de hoy a día de hoy el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando el pasado impresiona también la enorme cantidad de nostálgicos por el pasado que hay que escuchando hoy las reflexiones sobre el señor casado no puedo entender cómo personas tan jóvenes pueden ser tan sumamente amantes del Jurásico y cómo pueden seguir con una mentalidad del siglo pasado viviendo en el siglo XXI y habiendo nacido con las posibilidades que da Europa para poder modernizarse

Voz 0827 48:22 Elvira conocía a Mercedes en el foro Diálogo de Mujeres por la Paz en el Mediterráneo junto a otras muchas con historia extremas

Voz 0545 48:28 las las mujeres trans en El Salvador su expectativa de vida son los treinta y dos años porque antes las matan a veces cortándole los genitales poniéndose vino una profesora de Túnez y contó que bueno que les de que el Islam se instaló fue una fuerza poderosa religiosa ven en su país ha aumentado la violencia vino una activista del del Congo suda ella dijo algo impactante que cuando la mujer lucha no corre la sangre y puso ejemplos brutales como arrancar vagina cuchillos en la vagina cosa que destruye la base de esa sociedad

Voz 0827 49:10 la verdad es que es muy difícil continuar después de oir esto pero bueno hay que hacerlo también tenemos lo de la manifestación del domingo con casta yo voy que ha inspirado al autor de la primera de las twiterías de hoy al que conocemos bien

Voz 46 49:22 a empezar las tuberías y lo empezamos con el gran Isaías Lafuente que más tú premiando merece una calle avenida aplazar este tú y sobre la manija del domingo es el Twitter

Voz 47 49:32 a niños y niñas de España yo voy es un palé síndrome una frase que se le igual Paqui Payá que Payá Paquillo

Voz 46 49:40 el desconocimiento de vocabulario a veces lleva a situaciones muy divertidas un ejemplo el conde

Voz 47 49:45 Mi novia es balcánica para la mía también es muy temperamental

Voz 46 49:51 empezaba a Isaías Lafuente que acabamos con este otro que yo creo que Isaías debería analizar Ricardi gula Martini no lleva tilde pero aceituna

Voz 0827 50:03 SO por el tuit es el que muchos expresaron también al enterarse de que Pedro Sánchez ha tenido ya tiempo para escribir un libro Manual de resistencia Alfonso Guerra le tiró ayer una pullitas en la presentación del suyo la España en la que creo y comenzó fuerte ya seguro que lo habéis oído

Voz 48 50:19 yo quiero quiero decirles que este libro lo

Voz 0827 50:22 escrito

Voz 2 50:25 no