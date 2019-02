La Ventana (08/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1915 00:00 las cuatro las tres en Canarias el Gobierno condiciona la continuidad del diálogo con los independentistas a que acepten la última oferta que les han planteado y que se ha dado a conocer tras la reunión del Consejo de Ministros se ha explicado en una rueda de prensa que ha terminado hace unos minutos en el Palacio de la Moncloa sigue Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1468 00:20 si el Gobierno ha establecido un perímetro un marco de negociación dentro de la Constitución en el que no cabe el derecho de autodeterminación para Cataluña que es lo que exigen según el Gobierno los independentistas catalanes por tanto según la vicepresidenta eso no está en cuestión el Gobierno no acepta ese refiere

Voz 1539 00:36 este Gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación debe ser cien veces que lo hayamos

Voz 1913 00:44 has dicho pero lo volvemos a repetir nunca

Voz 1539 00:47 la salida política de Cataluña tiene que ser en el marco propio del Estado de Derecho que somos ida la democracia que somos

Voz 1468 00:56 un Gobierno que propone una mesa nacional de partidos políticos con una persona no habla de relator una persona que coordine la agenda que coordine las reuniones en la que entrarían los partidos con representación en Cataluña es decir todos los catalanes pero también otros como PSOE Podemos el diálogo está roto la pregunta insistente de los periodistas con los independentistas catalanes el Ejecutivo usa otra palabra Carmen Calvo habla de que está en lado

Voz 1539 01:25 en esta legislatura que necesariamente es más cortas de lo normal de momento esta situación en calla porque esa propuesta no es aceptada

Voz 1468 01:36 se le ha preguntado por tanto si no hay diálogo si no hay ya más mesas entonces Easy no hay presupuestos porque los independentistas catalanes han presentado enmiendas presumir Clemente votarán a favor de todas las enmiendas y por tanto en contra el proyecto del Gobierno el Presupuesto General del Estado no habría habría elecciones es decir la legislatura estaría acabada Carmen Calvo ha dicho que depende del presidente ha dicho que se va a cortar algo que nadie había dicho antes Sánchez pero que depende como última voluntad del propio presidente del Gobierno que tiene que es según la Constitución quién puede únicamente él convocar una selecta

Voz 1915 02:09 muchas gracias Nieves mientras el Partido Popular ha reaccionado incluso antes de que terminara esa rueda de prensa ha lanzado dos ideas no se cree en los argumentos del Gobierno y segundo la movilización del domingo cobra más sentido que nunca dicen Adrián Prado buenas tardes

Voz 2 02:22 buenas tardes Esther el bebé en el PP no se creen algo

Voz 0019 02:24 yerno ha mentido demasiadas veces dicen y en todo caso lo que ha hecho el Ejecutivo es ceder a las presiones de los ciudadanos el portavoz adjunto en el Congreso Carlos Floriano cuestión así los argumentos de la vicepresidenta Carmen Calvo

Voz 3 02:35 ellos ya se han dado cuenta de que les proponen un referéndum Il ejercer el derecho de autodeterminación serían los únicos de toda España que no se han enterado que los independentistas querían un referéndum ejercer el derecho de autodeterminación

Voz 0019 02:51 para el PP esto demuestra la ineptitud del Gobierno que está demostrando su adicción malamente

Voz 2 02:56 la ampliamos enseguida en La Ventana son las cuatro

Voz 1915 02:58 hoy tres minutos tres si Teresa en Canarias

Voz 1915 03:05 concentración en Alcalá de Henares por la que todo apunta es la última víctima mortal de la violencia machista en la Comunidad de Madrid el cadáver de esta mujer aparecido descuartizado en la nevera del piso que en el que ella y su pareja vivían en Alcalá de Henares el hombre ha sido ya detenido como presunto autor del homicidio Javier Rodríguez Palacios es el alcalde

Voz 4 03:22 todo apunta a un asesinato un homicidio también puede apuntar hacia una violencia de género no obstante es tan lamentable y tan desagradable que era de recibo hoy a las doce concentrarnos como Corporación y lamentar la pérdida de una vecina de Alcalá de Henares en unas circunstancias que apuntan tan tan a cabras y tan y tan tan desagradables por desgracia

Voz 1915 03:45 el cero dieciséis es el teléfono para denunciar la violencia machista es gratis y no dejar rastro en la factura telefónica aunque si hay que borrarlo de la lista de llamadas y la justicia paralizado sin fecha por falta de seguridad el desalojo previsto para esta mañana en Parla Patricia y su hijo de once años podrán seguir en la vivienda de Bankia que ocuparon hace tiempo SER Madrid Sur David Calleja

Voz 0070 04:04 a ocuparon ilegalmente el piso porque no tienen ninguna alternativa nadie tampoco les da soluciones a su situación pero nada de eso ni la acampada durante toda la noche de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ni siquiera el informe de la ONU que pide que no haya desalojo si los afectados no pueden ir a ningún sitio ha paralizado el proceso si lo ha hecho la falta de efectivos policial

Voz 5 04:24 hemos venido solo policia puede momento se supere sin fecha

Voz 2 04:26 sí hasta que vuelvan a chicos a seguir con la lucha

Voz 0070 04:29 en el Ayuntamiento de Parla confirman que también han intentado mediar con Bankia la entidad propietaria del piso pero ha sido imposible no obstante el desalojo se paraliza pero no se suspende y prevé que en el futuro llegue un quinto intento de echar a Patricia de la vivienda

Voz 1915 04:43 la comisión de investigación de la Asamblea concluye que Metro ocultó el riesgo que suponía la presencia de amianto para los trabajadores del suburbano el dictamen final aprobado por PSOE Podemos y Ciudadanos señala una actitud negligente de la empresa y también el consejero delegado Borja Carabante aunque no pide su dimisión pues es todo empieza en La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes está visto que por mucho que lo intentemos y conste que yo procuro hacerlo a diario eh resulta imposible sustraerse a las ciclogénesis explosiva en que ha convertido la política española el estrepitoso descarrilamiento de la propuesta de colocar un relator en las negociaciones sobre Cataluña es de momento el último capítulo ahora lo comentaremos todo con con más detalle pero yo al hilo de la ciclogénesis que decía quería referirme a la manifestación del domingo Madrid contra Pedro Sánchez como una gran tormenta porque seguro que habrá rayos y truenos por doquier ya al igual que ahora se le pone nombre a las borrascas creo que podríamos bautizar esa convocatoria con un nombre muy significativo contra Bruselas el contra es por si alguien tenía dudas ya es una realidad en España quieren un detalle muy curioso miren desde dos mil catorce en todas las manifestaciones independentistas en Cataluña el lema ha sido un un plus los urnas llenando las calles para llenar las urnas el artículo que hoy escribe Pablo Casado en el diario El Mundo se titula a llenar las plazas para llenar las urnas alguien dirá casualidad no no el nacionalismo español que existe que es transversal y que es un sentimiento tan legítimo como otro cosa distinta es cómo se gestionan los sentimientos pero bueno el nacionalismo español está copiando paso por paso la estrategia banderas en los balcones llamamientos emocionales apelaciones a la patria común manifestaciones en la calle movilizaciones generales ya al que no comulga con todo esto traidor antipatriota Fenelón exactamente lo mismo que ha hecho durante estos últimos años el independentismo en Cataluña Ömer con algún matiz lingüístico en Cataluña al traidor a la antipatriota se llama también butifarra pero ojo muy importante este contra es abarca un espacio enorme Toni Martínez lo describe a la maravilla en el Huffington Post ese relato dice no es de Vox ni del PP ni de Rivera ni de la vieja guardia del PSOE ni de los españolistas de Podemos mide los barones socialistas ni del Rey ni de los poderes de la estado de los medios de comunicación y de los taxistas ni de las conversaciones llevar no es de nadie es de todos por ese relato parte de que la Constitución del setenta y ocho se redactó en un momento en el que gritar España dada vergüenza porque se asociaba con el franquismo quedó por tanto una España acomplejada era por el contrario un momento de simpatía hacia los nacionalismos periféricos progresistas pero algunos de estos de estos nacionalismos el catalán concretamente que han pasado siete pueblos hay que escarmentar a los responsables de esa deslealtad para que no se repita volver a repartir las cartas del setenta y ocho ese sería un poco el resumen y estoy convencido de verdad el que ese discurso de que esa idea en fin con todos los matices que se quiera la suscriben a derecha e izquierda por el centro de norte a sur de este a oeste en España pero hay algo más y yo quiero decirlo también al igual ha denunciado a menudo al igual que la deriva soberanista catalana hubo demasiada gente demasiado tiempo que calló por miedo al discurso hegemónico de la independencia ahora a mí me parece clamorosa también la falta de réplica o de alternativa a este tsunami que puede terminar con la independencia no sino con todo lo contrario con menos autogobierno resumiendo Bruselas contra a los que nos pillen media que somos unos cuantos que Dios nos coja confesados bienvenidos a La Ventana

Voz 2 11:41 pues ya tenemos la ventana abierta una tarde más aquí en la SER Rafa Vila Sanjuán hola compañero qué tal qué tal bona tarda compras el palabro contraproducentes

Voz 1781 11:50 compruebo fíjate si he empezado por una alegoría la diversidad que es lo único que nos va a salvarle todo esta de toda esta barbaridad no los que Moscú tú decías acababas diciendo que nos coja confesados a los que estamos en medio buenos que llevamos siempre en ante tanto tiempo parece que es una voz minoritario aunque yo creo sigo pensando que no puede ser mayoritaria a la que están los extremos la que va contra otro permanentemente no

Voz 12 12:12 desde luego hace más ruido eh sí si se hubiese eso está comprobada segurísimo más ruido

Voz 2 12:19 más miedo oye Roberto buenas tardes compañeros hola buenas las vámonos a la sala del en la sala de prensa donde se ha reunido el Consejo de Ministros porque Nieves Goicoechea sigue ahí Nieves buenas tardes hola qué tal acabamos de escuchar en el boletín estuviste hace dos días en una ventana irregular

Voz 0313 12:34 el comentabas Veinticuatro horas es un mundo es casi como una página de la historia bueno en las cuarenta y ocho horas que han transcurrido desde tu intervención y y bueno yo ya no sé muy bien bueno sí sé dónde estamos pero me gustaría que lo recordaba hay otro volumen

Voz 1826 12:47 los Episodios Nacionales sí sí sí

Voz 1781 12:49 la miente recuerdo que a otro plazo todavía estamos en plazo hasta el día trece todas las enmiendas que política eso es mucho miro

Voz 1468 12:59 tenemos ahora alarde de ruptura del diálogo se puede hablar de que el Gobierno frenado un zapatazo que ha dicho que no rompe Sage de firmeza el Gobierno hoy ha querido dar un mensaje de firmeza ha dicho que hasta aquí hemos llegado en el sentido de seguir hablando con los independentistas catalanes si es para hablar del derecho a la autodeterminación Si en la siguiente reunión quieren plantear eso no lo van hacer de momento tampoco lo van a seguir haciendo porque el documento en el que el Gobierno se mueve es un documento de la ley en el que no se habla de esto en el que no se acepta el derecho de autodeterminación y un referéndum sobre eso por lo tanto a los que sólo muy pronto

Voz 0313 13:37 nunca se ha aceptado tampoco no

Voz 1468 13:39 Ellos han dicho que como los independentistas catalanes es a este documento que nos han enseñado que tiene tres partes una es la declaración de Pedralbes de el otro día el día veinte en la que se habla el diálogo efectivo otro segunda es una novedad es por fin sabemos una propuesta de Mesa Nacional de partidos a parte de la que existe en Catalunya en la que se dice que están ahí representados los partidos con representación en Cataluña qué quiere decir eso que estén todos los que tienen representación en Cataluña y también por ejemplo podemos o PSOE que tiene representación en Cataluña también como la tiene a Andalucía como la tiene en Galicia como la tiene en Asturias por lo tanto eso es una propuesta de que se pueden sentar en esa Mesa Nacional digamos au ampliada otra mesa en la que están estos partidos en la que no se habla ya de relator Carlas se habla de una persona que pero aquí sí que se expone una persona que facilite la coordinación de los trabajos meramente técnica de las convocatorias del orden del día ID que ese ID que se encargará de hacerlo tener acordar todo esto en febrero eso la tercera parte que es el Gobierno con catalán con el Gobierno español que ya lo vienen haciendo en la comisión bilateral bueno esto es la propuesta del Gobierno como esta propuesta no está aceptada o no es aceptada por el nacionalismo catalán ellos dicen que como no lo aceptan pues que hasta aquí de momento hoy hemos llegado ahora faltarás saber si la Generalitat los partidos catalanes nacionalistas ante esta digamos este plantón del Gobierno dicen que quieren seguir hablando que no pero si es para hablar de autodeterminación no se convocará ninguna reunión más formalizada en cuanto al Maiso partidos seis sí sí seguirá Carlas la el diálogo Institut penal como hace el Gobierno cuando los gobiernos autonómicos

Voz 0827 15:20 yo no yo tengo la sensación de que el Gobierno ha metido en un jardín y ahora está desbrozado para intentar salir de jardín porque todo este discurso que no estás transmitiendo de la vicepresidenta de Gobierno yo creo que no corresponde a una vicepresidenta de Gobierno correspondería en todo caso al secretario de Organización del PSOE quiero decir que hablar de una mesa de partidos pues los partidos los que hablen el Gobierno tendrá que haber que hablar de las relaciones institucionales que está manteniendo con la Generalitat pero claro como se ha metido en el follón del el actor pues ahora hay que ver cómo se desenmarañar eso para intentar dar una explicación pero es lo que no lo que no entendemos digamos los ciudadanos que estamos verdaderamente estupefacto es una mesa de partidos fenomenal aparte que constituyen la mesa de partidos tenían un Parlamento quizás sea una redundancia pero bueno al margen de esas cosas y se necesita otro foro bueno que sean los parques

Voz 13 16:07 a los que hablen es otro foro no sé qué pinta

Voz 0827 16:09 el Gobierno de España sinceramente no

Voz 1468 16:13 es un recuento a una propuesta pero la presenta el Gobierno hoy aquí Osasuna a propuesta del Gobierno en la que se encuadra todo lo que estamos hablando se encuadra esa comisión bilateral que existe lo que dice Isaías la mesa nacional está que proponen y luego la Comisión está el Congreso que está casi moribunda porque no lo hace porque no van ni PP ni Ciudadanos casi se ha reunido ni nadie la tiene casi cincuenta esos son los digamos los espacios de diálogo como los nacionalistas catalanes presentan ante esta propuesta de Gobierno digamos de referéndum

Voz 14 16:40 on para convocar o no

Voz 1468 16:43 en este pues entonces a día de hoy el Gobierno se ha plantado rompe en política romper y yo creo que poco delicado decir hasta hoy nunca más Carlas ya veremos el martes miércoles ahí el debate de de las enmiendas de totalidad es verdad que si triunfan es decir si si si aprueban entonces no habrá presupuestos le hemos preguntado también a ella sino hay presupuestos el Gobierno seguirá puede seguir el presidente gobernando ella ha dicho que la legislatura se acorta lo tampoco ha dicho cuando Telecinco es verdad que ya hay ha respondido con hemos hecho hemos intentado con un digamos un un tiempo verbal blues con perfecto o pretérito perfecto simple no sé si me estoy equivocando yo creo que es el préstamo

Voz 2 17:28 Isaías para corregir

Voz 1468 17:31 el editor perfecto compuesto hemos sexo que suena un poco a balance de legislatura pero ya veremos es muy delicado

Voz 0313 17:40 oye Nieves tú eres jefa de Nacional y de Economía de la Cadena SER por lo tanto habla cada día con un montón de gente que manda mucho más allá de lo que se ha dicho esta tarde en la rueda de prensa del Consejo de las declaraciones públicas de estos dos últimos días del pollo del follón enorme

Voz 15 17:56 la Unión tú que percibes

Voz 0313 17:58 de verdad no no te estoy piden un pronóstico tú que olfatear

Voz 2 18:01 que realmente vamos sino eso seguro

Voz 0313 18:03 qué vamos a elecciones en mayo que esto acabado ya que no se pueden prorrogar los presupuestos y tratar de aguantar hasta después del verano no se te te pregunto lo que se pregunta mucha gente

Voz 1468 18:14 sí bueno e la legislatura si los presupuestos no salen adelante se pone mucho más difícil pero es verdad que el presidente con con la y con los presupuestos que tiene ahora lo son los presupuestos del Partido Popular puede aguantar unos meses más pero sería una lesión muy difícil ir si nos ponemos en la cabeza el presidente de no hace mucho tiempo el hablaba de octubre pero es verdad que no hay presupuestos es es difícil aguantar todo el año como si no pasara nada eh por cierto que esa preocupación sí que la destilan o CB de todo el Gobierno

Voz 1826 18:47 sobre lo que se podría considerar fuego amigo en las últimas horas por cierto es que las palabras nos hacen esclavos porque a ver

Voz 13 18:53 Felipe González al guante que lanza Jordi Évole

Voz 1826 18:55 qué ocurre en abril de dos mil dieciocho basado si de parte de Oriol Junqueras responde el ex presidente del Gobierno que estaría encantado de poder hablar con él de ahí sacó el titular en una publicación en el plural el titulares Felipe González se ofrece para mediar en

Voz 2 19:09 Cataluña bueno eso podían imaginar cómo

Voz 1826 19:12 en esta circulando por ahí ya ya ya

Voz 1781 19:14 es que la sensación es que no hay espacio político para hacer nada pero ni en Cataluña ni en España no hay espacio

Voz 0313 19:20 que el discurso de patriota traidor mente Kato que existía antes en Cataluña no hay no hay espacio porque ese discurso no deja jugar un partido a patadas o dices pues no es que no me gusta jugar a patadas por fuera del campo yo es lo que están haciendo lo que están haciendo las dos esferas la española y la catalana que basan su estrategia en esto y luego que cada uno reparta responsable por donde quiera pero ellos son los que impiden un partido de en fin un partido político partido me refiero a un juego político como debería ser una circunstancia no hay discurso que no hay espacio hay una circunstancia que que está mal

Voz 0827 19:57 cuando los acontecimientos yo es que digamos que es un encuentro entre débiles a todas las partes tienen una debilidad extrema tanto a nivel nacional

Voz 14 20:06 a nivel autonómico es una debilidad

Voz 2 20:10 a las dos raro con este que a ver quién es el débil

Voz 14 20:12 echarán al otro sentido debilidad

Voz 0313 20:17 la fortaleza de una competición absolutamente desgrana que sí yo creo que alguien debería verlo en fino haberlo visto antes

Voz 2 20:23 muslo pero bueno da igual si perdona Rafa Nadal una pregunta

Voz 1781 20:27 muy ingenua e infantil pero que me que me gustaría que yo la la hoy cada vez me me me me me tomo más tiempo mi cabeza vosotros creéis que con estos representantes políticos hubiéramos dicho la transición no

Voz 14 20:38 bueno

Voz 0827 20:41 que se hizo la Transición no desde luego así estamos aquí está usaba a largo plazo claro aquí nadie piensa largo plazo no bueno ahí porque había un objetivo claro es que ahora mismo no sabes cuál es el objetivo claro es decir en el setenta y cinco cuando se comenzó la transición año y medio después había el objetivo claro de construir una democracia yo creo que ahí había una inmensa mayoría no solamente de españoles sino también de partidos políticos que estaban dispuestos a remar la misma dirección digamos que las concesiones que hacía cada uno bueno pues serán concesiones que acababan en un triunfo colectivo en estos momentos el problema es que no se sabe cuál es ese objetivo no se sabe ya hay muchos intereses encontrados vuelvo a repetir entre gente no está perdiendo muchos votos a todos se les están yendo votos por por todos los lados y este es un paso esta situación

Voz 0313 21:27 a los que además es perdóname Roberto este enfrentamiento ha desbordado y al límite de los partidos políticos esto que comentaba antes si al discurso que yo digo que creo e infiel lo describió el Tour en el Huffington por ejemplo no este discurso es que coinciden coinciden desde desde Vox hasta sectores del PSOE de Podemos en fin no solo gente de partidos sino personas que pueden votar a uno u otro partido pero que en este asunto están de acuerdo de derecha izquierda de un extremo al otro en el caso de España y en el caso de Cataluña con la independencia verdad Rafa pasa exactamente igual estoy ya desborda el ámbito hombre claro que tener partido muchísima casi toda pero es que ya desborda ya desborda lo hace muy complicado

Voz 1826 22:06 lo que veíamos tiene debilidades de las esferas extremos por ejemplo en este caso de Cataluña más que debilidad como cierta esquizofrenia no porque si estáis utilizando el símil del partido ellos están boicoteando a un Jarvis

Voz 2 22:16 qué puedo decir mucho más favorable que en cualquier otro que no me hablabas

Voz 1468 22:22 de qué sensaciones ahí en el principal socio políticos Gobierno podemos estaba muy preocupado esta mañana cuando preguntado dicen que ha sido una semana tremenda en cuanto a la gestión de comunicativa hay también de estrategia política en cuanto al relator honor relator ellos dicen que es que la legislatura está es verdad que enfocada y centrada en los presupuestos qué más que a ellos no les interesa nadie puesto que están también digamos su credibilidad la del partido Podemos también depende mucho de que de que salga adelante todo esto qué están pactando porque sino para que están al lado del Gobierno no entonces no chino íbamos a ver no lo que ellos dicen que vamos a ver esto determina la legislatura si no hay presupuestos es lo hacían las fuentes de Podemos esto determina la legislación dio el principal

Voz 0313 23:03 presupuestos con con el apoyo de los de los grupos independentistas presupuesto chinos y si con los presupuestos

Voz 0827 23:11 tú puedes hacer política pero sin los presupuestos no puedes hacer políticas entonces y no puedes hacer unos presupuestos y no puedes hacer tu política lo mejor será decir que esto es acabado aquí venga vamos a abrir las así a ver qué es lo que pasa no

Voz 0313 23:23 yo no querría hacer broma con esto pero nuestra acordando de un ejemplo que cita siempre Carlos Boyero al que el personaje de ficción que se llamaba míster lobo no verdad que es el que lo lo era era facilitador a todos los problemas no se no sería el caso pero a veces el echa de menos alguna cosa más Nieves

Voz 1468 23:39 no bueno pendientes de cuál es la respuesta ahora mismo a partir creo que es de cuatro y medio cinco La

Voz 2 23:43 sí de Cataluña

Voz 1468 23:46 partidos en Cataluña en nacionalistas pero bueno restar

Voz 2 23:49 la Generalitat vamos a ver si te juntos

Voz 1781 23:57 el Gobierno

Voz 2 23:59 ha sido Carmen Calvo

Voz 1468 24:02 pendientes de esto claro muy bien

Voz 2 24:05 bueno pero muy mal pero es que hay muchísimas gracias buenas tardes venga hasta luego

Voz 17 28:20 la Ventana con Carles Francino creo que pasa haremos temporales propongo que no

Voz 0313 28:58 cuando pensamos en la soledad soledad no deseada quiero decir lo asociamos casi siempre a la vejez pero ese sentimiento no lo saben se da prácticamente a todas las edades en más del cuarenta por ciento de las personas que viven solas admiten que no les queda otro remedio en el Reino Unido ya lo sabrán también se ha creado recientemente una Secretaría de Estado de la soledad en Japón en Japón que siempre hacen cosas singulares se han inventado solucionan sus géneris para enfrentarse este fenómeno desde una cafetería con peluches para que lo clientes se sienten acompañados quien fines un remedio discutible pero bueno es una idea hasta citas con novios virtuales en una aplicación móvil de realidad aumentada en fin bueno hoy vamos a hablar aquí en La Ventana de algo que normalmente no no no ser reconoce que es el sentimiento el sentimiento de de soledad pocas personas son capaces de verbalizar que se sienten solas y las hay insisto de todas las edades Sonia Ballesteros ha conseguido hablar con alguna de ellas Sonia buenas tardes hola buenas tardes

Voz 1913 29:55 algunas y además con jóvenes que se sienten

Voz 1463 29:57 los la soledad nos habla de ausencia

Voz 1913 30:00 las incomprensión falta de encaje o de la necesidad que tenemos de los otros son algunas de las palabras que escuchado cuando he preguntado por ella y todos los que han hablado sin excepción han coincidido al decir que no tiene edad que es un sentimiento que puede aparecer en cualquier etapa de la vida y que tiene muchas caras a veces vinculadas a la edad a los veinte nos lo cuenta Gonzalo aparece vinculada con la pertenencia o no al grupo

Voz 1781 30:23 a una persona los veinte a los quince a los veinticinco densas

Voz 24 30:26 habéis valorado muchísimo está rodeado de gente todo el mundo necesitamos el grupo Unión de pertenencia a sentir los que pertenecemos salvo el hecho de pertenecer hago yo creo que es el es lo que más induce a sentirse solo a mí es la que ha estado siempre cuando me he sentido rechazado cuando me he sentido estoy son las veces que he sentido son él y los jóvenes este es uno de los más al

Voz 1913 30:49 treinta en esa generación de españoles que como Álvaro ha vivido de lleno la crisis la soledad aparece ligada al momento que les ha tocado vivir

Voz 25 30:56 estamos intentando que ha ni siquiera sobrevivir no tenemos trabajo realidad vivimos de nuestro padre pero estamos en una angustia en una angustia que como no sabemos cómo solucionan la eso también hace que era soledad sea más fuerte esa necesidad de futuro y esa necesidad de esperanza se percibe también como como Soledad porque acabó lo sabe como hace la los sabes cómo afrontar los problemas

Voz 1913 31:18 incumplidos los cuarenta la ausencia de hijos y de pareja para quién no lo ha escogido como iba como le pasa Eva pues se convierte en la principal razón de una soledad que pasa a ser

Voz 26 31:28 mi compañera de vida no elegida aprendo o al menos lo intento a vivir con ella tiene algunas partes buenas duermes cuando tienes sueño comer cuando tienes hambre no hay reglas de hecho ahora mismo no podría vivir sin ese pequeño espacio que me da la soledad luego también tiene su parte fea Un día todo huela Soledad estoy cansada acostarme levantarme sola ir a la compra sola comer y cenar sola

Voz 0313 31:52 yo Sonia les has preguntado si si han llegado a reconocer en algún momento ante la familia a los amigos y tal que sienten esa soledad o prefieren ocultar lo prefieren no hablar lo que que

Voz 1913 32:01 pues mira es curioso porque por lo menos en este grupo a más edad más Se habla del tema Eva contaba que no esquiable Eva grita su soledad aquí la quiere escuchar en no lo ocultan y se avergüenza de un sentimiento del que normalmente Gonzalo que es el más joven del grupo reconoce que no habla nunca con su gente Álvaro con treinta en el parque viviendo con su padre sí que lo hace y también Paula que la treintena nos habla en plural de las soledades las que ella ha vivido

Voz 27 32:27 descubrí la soledad del investigador cuando estaba trabajando en en mi tesis doctoral yo me pasaba horas y oración a solas escribiendo encerrada ahí al estar tan centrada en un tema parece que sólo tienes un tema de conversación y además piensa que ese tema no le interesa a nadie he visto que me sintiese que sientes una soledad que no había sentido antes

Voz 1913 32:48 Paula también ha experimentado la soledad del inmigrante y ahora le toca vivir la del regreso

Voz 27 32:54 ahora tengo esta nueva sensación de soledad de recién retornado después de haber estado tres años viviendo fuera hay bueno ya casi más de diez años viviendo fuera de mi ciudad natal de Granada que es que me siento completamente como si fuese una turista en mi propia casa no tengo rincones no tengo vínculos con casi nadie la mayoría de mi amigo se han visto obligados a migrar allí tengo amigos por todo el mundo que está muy bien para viajar pero no puede escalar con es un día a tomar una cerveza y hablar de nada

Voz 1913 33:21 y aún no habla de otra la soledad de los nuevos modelos laborales

Voz 27 33:24 yo por ejemplo trabajó como freelance Si bueno si veo a a la gente para la que trabajo puntualmente o cuando trabajo pero la Universidad de Jamis compañeras puntualmente pero no existe una relación real de personas que están trabajando en el mismo ámbito entonces creo que eso ha fragmentado muchas relaciones interpersonales ya fomentado el que las jóvenes de hoy en día nos sintamos un poco más solas

Voz 0313 33:49 hoy en todo esto tema el lo de las nuevas tecnologías no ha aparecido también en algún momento me imagino

Voz 1913 33:53 ha aparecido además es inevitable porque todos coincidían al afirmar que esas nuevas tecnologías han cambiado el modo en que nos relacionamos es sobre el rol que juegan pues hay matices según Paula todo depende de cómo las utilicemos Gonzalo el más jóvenes más crítico y cree que hemos ganado en inconsistencia

Voz 24 34:11 fragilidades relaciones está esté establecimos relaciones basadas en las redes sociales ya me sólo suponen fragilidad fragilidad desconfianza al final lo que lo que no llegas a conectar con las personas de la manera en la que antes hacía

Voz 1913 34:25 Álvaro con treinta años también va por ahí

Voz 25 34:28 yo creo que hay una falsa sensación de compartís estamos muy muy metido en las pantallas llamó metido en las redes sociales ir hay una sobre comunicación pero no hay un acompañamiento

Voz 1913 34:39 acabamos conlleva que de forma muy gráfica nos cuenta cómo han entrado esas redes en su vida

Voz 26 34:45 sí que es verdad que ayuda mucho acercarte a personas que por circunstancias lejos pero Lula totalmente las relaciones en las distancias cortas ahora por ejemplo recibo abrazos y besos con formas de emoticonos alegrías en forma flamenca comparten una cerveza conmigo en tiempo real por Instagram altillo contexto problemático en verde de envidia no hace falta ponerse los zapatos para salir hace falta quedar con nadie para contarle lo que te sucedió ayer pues escribe en un grupo de personas o publicarlo en cualquier red social con la que crees nuestra tan solo

Voz 0313 35:18 Javier Yanguas buenas tardes hola buenas tardes Javier es doctor en Psicología director científico del Programa de Mayores de la Obra Social de La Caixa yo no sé si soy el único me imagino que no pero me ha sorprendido muchísimo escuchar voces de gente joven de veinteañeros de treintañeros verbalizando oí reconociendo de manera tan explícita lo lo de la soledad son muchos los jóvenes que se sienten así se puede medir eso Javier

Voz 28 35:42 bueno yo creo que son muchos los jóvenes que se siente así es al final la soledad es una de nuestros males de este siglo no yo creo que nosotros la vis a vis aborda muy bien

Voz 15 35:52 no desde esa complejidad desde distintos sentimientos de distintas maneras distintas causas mira nuestros ahora hemos hecho en la en el problema de la Obra Social la Caixa hemos es una encuesta a personas entre veinte y más años eh veinte cuarenta cuarenta sesenta y cinco sesenta y cinco ochenta ochenta y más en nueve ciudades españolas aproximadamente bueno pues la soledad podíamos decir que es está entre un veinte por ciento de los personas entre veinte y cuarenta años ILE el aislamiento social también está entre un veintidós por ciento que sube a lo largo de la vida hasta el envejecimiento donde los mayores de ochenta extra de un cuarenta y cinco por ciento esa es un poco la foto que tenemos en este momento que son muchos muchos que además yo creo que la visa gorda muy bien porque la soledad tiene un componente de fracaso no imaginados no reconocer que que un padre reconozca que su hijo está sólo se siente solo pues pues pues yo creo que es una cosa muy complicada no en términos personales de poder reconocer eso y que un hijo reconozca que su padre mayor pues está solo también es una especie de fracaso personal de ser un mal hijo etcétera está esto está cubierto un poco de de de tinieblas

Voz 0827 37:04 Javier y al escuchar el reportaje de Sonia ya al escucharte a ti me pregunto si hubiera rebajado la edad de los entrevistados hubiera preguntado a chicos y chicas de trece catorce años que dieron en sus casas con sus padres con su familia con sus hermanos se había encontrado un panorama semejante

Voz 28 37:18 la la bibliografía científica a la Virgen

Voz 15 37:21 científica lo que viene a decir es que hay dos momentos malos en la vida han en en la vida ni digamos en el ciclo vital y donde la soledad es especialmente relevante unos en la adolescencia y otros en la vejez por lo cual la respuesta lo que tu dices pues teóricamente es que sí que nos encontraríamos también sobre todo de la adolescencia y en la vejez dos en los extremos cuando hay momentos de crisis cuando necesitamos ayuda con el acompañamiento es donde cuando más se nota no

Voz 0313 37:44 tiene género la soledad Javier

Voz 15 37:48 bueno yo sí en España ha habido en en la prensa no a veces en los medios de comunicación las redes sociales también ha habido una especie como de decir bueno la la figura de la soledad es la persona mayor mujer

Voz 2 38:00 yo la etcétera no

Voz 15 38:03 bueno yo tengo algunas reservas porque ahí se hace una equiparación que yo creo que no es buena vosotros lo habéis dicho muy bien no que es una cosa es vivir solo y otra cosa es sentirse solo es decir el acoso objetivas respecto de la cosa subjetiva y luego todos tenemos la la experiencia personal de estar con gente y sentirnos solos si por muchas cuestiones en la vida por lo cual claro que hay muchas mujeres mayores porque son más viven más que los hombres y viven solas que hay una gran digamos una soledad importante pero hay mucha gente

Voz 0827 38:34 que vive acompañada que también sientes soledad

Voz 15 38:37 que yo no dejaría parte Iker respecto al género pues curiosamente hay una tendencia a decir que las mujeres se sienten más la soledad que los hombres ven las cosas apuntan en dirección contraria y los hombres padecen más la soledad que las mujeres y que los hombres tienen más problemas en sus redes sociales que las mujeres esto es lo que sabemos de nuestra

Voz 2 38:56 entonces será de las pocas parcelas en las que

Voz 1781 38:59 género masculino parece aquí más perjudicado no de todos los que

Voz 28 39:02 sí bueno yo creo que es que nos lo ganamos sea quiere decir que vamos yo creo que lo primero que hay que hacer autocrítica no como decía de críos no has persiguiendo no hay vamos a vamos a ver si llegamos no a ver

Voz 15 39:17 mirar antes cuando Pony salas a las los testimonios de estas personas si yo me apuntaba ayer en recogía algunas ideas que yo creo que son fundamentales para entender esto mirar yo creo que en las en las relaciones tenemos que intervenir gran parte de la salud de la no tener discapacidad cuando uno es mayor gran parte

Voz 28 39:36 eso se debe a nuestras relaciones sociales y relaciones sociales

Voz 15 39:39 exigen compromiso exigen mutualidad exige apostar por ellas gastar tiempo en esa mutualidad quién ese compromiso hay partes buenas muchísimas buenas que tienen las relaciones que es el compartir el vivir los proyectos de los demás las emociones los sentimientos también tiene algo que las redes sociales nos quitan y por eso son esa relaciones absolutamente artificiales que es la parte mala no los enfados las malas caras y sabéis yo creo que eso es en parte lo que hemos perdido no es apuesta por las relaciones y eso es lo que yo creo que deberíamos de recuperar

Voz 0313 40:14 me encanta ese concepto de mutualidad para para utilizar en las relaciones es se me ocurre Javier que de cara al futuro ya no sé si es tanto la prior

Voz 12 40:22 mira buscar programas crear

Voz 0313 40:25 sin experimentos como la secretaria de Estado de Reino Unido edad que que enseñara cómo se gestiona la soledad no sé qué puede ser más útil de cara al futuro

Voz 15 40:33 pues lo segundo seguramente Carles porque mira

Voz 28 40:36 en la entrada que había puesto la canción de no de Jorge Drexler no

Voz 15 40:40 la canción espero que nos vayamos conociendo porque vamos a pasar juntos temporales algo así no dice la canción no bueno pues es que una de las cosas fundamentales en el programa de mayo desde La Caixa estamos también trabajando en esto no es ser capaces de moderar nos ante las situaciones de soledad porque lo hemos hecho en otras cosas ahí en otras cosas de la vida hemos aprendido a gestionar no yo creo que tenemos que aprender a gestionar nuestra propia soledad porque vamos a pasar épocas de soledad la demografía sabéis no es algo hipotético cambio climático vender no vendrá pues ahora distintas opiniones pero pero la demografía está sembrada no tenemos hijos cada vez vivimos más separados a pesar de que Hamás nunca en la historia de la humanidad fijar este es una ironía no del de las cuevas de la subida pero nunca jamás han vivido en la historia de la humanidad tantas generaciones juntas tan tan dos años por ejemplo hemos podido disfrutar de nuestro no es habitual vivir cincuenta sesenta años con los padres de uno pero jamás nos hemos sentido tan solos Ésta es la la ironía también no

Voz 0827 41:39 los Javier pero esa mutualidad de la que tú hablas hay que construir la preventivamente porque claro mientras estamos trabajando mientras estamos activos bueno pues tenían los compañeros de trabajo los amigos que tienes etcétera no pero claro no puedes empezar a construirla cuando de repente ya tienes sesenta sesenta y cinco setenta años no hay que construirla a lo largo de la vida

Voz 15 41:58 hay que construir algo de la vida es el compromiso y eso que estábamos diciendo la mutualidad es importante el en Gate Men osea ese compromiso no como dicen los americanos tan ese compromiso en las relaciones que tienes durante tu juventud adultez define en gran parte la soledad en la vejez osea que en este sentido vamos está totalmente

Voz 1781 42:18 de todas formas hay algo en la vejez quién está en la adolescencia que es la discapacidad la calidad de vida pero la demencia el clima

Voz 15 42:27 en se desmorona pues siete mueren todos yo supongo

Voz 1781 42:29 eso lleva conlleva también mucha soledad

Voz 15 42:32 claro en a la hora de analizar la soledad podemos analizar desde un punto de vista personal sea los sentimientos y los motivos las causas aquello que constituye la soledad eso que tú sientes pero también hay factores externos que provocan esa soledad dos la política de vivienda provoca una soledad donde tú vives hay factores externos que no son que el individuo no puede controlar por ejemplo la dependencia por ejemplo la discapacidad por ejemplo una enfermedad por ejemplo el que te jubilen por eso la vejez es más importante y la soledad tiene algunas marcas especiales no a veces por ejemplo tiene que Verdi en ahora por ejemplo con muchas jubilaciones anticipadas que serán las empresas españolas no caro uno antes cuando la vejez duraba cinco años pues uno hacia actividades vivía ahí esperaba la muerte no pero claro es que ahora no se jubila tiene veinte treinta años por delante Klar uno necesita tener un por decirlo en plan y si me permitís una versión dos punto cero de uno

Voz 0827 43:25 lo mismo no es decir uno deja su actividad laboral

Voz 15 43:28 tiene que poder aportar al bien común pero es que esta sociedad tampoco tiene una idea de aquello que las personas mayores tienen que aportar a la misma no yo creo que ahí estamos tenemos que avanzar en en esa aportación al bien común que tiene como tú bien decías mucho que ver también con la soledad sabes esa falta de proyecto vital

Voz 0313 43:45 Javier Yanguas director científico del Programa de Mayores de la Obra Social de La Caixa muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana ha sido un placer de verdad

Voz 15 43:52 un placer para mí también y luego pues no sé qué comer hoy

Voz 29 43:57 una mujer de este siglo indecisa

Voz 1468 43:59 no sé qué comer hoy

Voz 32 44:43 no no

Voz 33 44:47 si no nada

Voz 34 44:54 sí

Voz 22 45:04 no

Voz 33 45:14 un

Voz 0313 45:20 si no me equivoco si me equivoco aquí está Pepa Blanes directora de cine de La Ser Pepa buenas tardes Paco confirme esto que está sonando forma parte de la banda sonora de la última película que el año pasado dirigió Woody Allen no me equivoco verdad bueno empezado bien empezamos bien Woody Allen está en el centro de nuestra polémica

Voz 35 45:41 la polémica

Voz 0827 45:45 está en el centro porque Woody Allen ha demandado Amazon Studios según publica la revista Variety por no haber estrenado su última película rescindir además su contrato

Voz 13 45:53 para dirigir otras tres comprometidas

Voz 0827 45:55 Luna acusación sin fundamento de hace veinticinco años según se recoge en la demanda vuelve la polémica en torno a las interferencias entre la vida privada de un creador por oscura que sea su creación aunque esta concreta tiene tintes propios porque no se trata una persona condenada en el pasado ni siquiera procesada en estos momentos por haber cometido presuntamente un delito hace años la investigación judicial contra Woody Allen por haber abusado presuntamente de una de las hijas adoptivas de Mia Farrow acabó sin cargos hace un año diván Farrow desempolvó el asunto y la acusación de nuevo no tuvo recorrido penal como tampoco acabado en los tribunales la revelación de una actriz es que a finales del año pasado dijo haber tenido una relación con el director hace cuarenta y tres años cuando ella era menor bueno no pondremos la mano en el fuego por la vida personal de Woody Allen no lo conocemos tanto pero lo que es diáfano es que penalmente está limpio tanto como cuando firmó su contrato con Amazon que te

Voz 36 46:51 habrá que explicar qué es lo que ha cambiado para rescindir lo porque quizás eso sí nos falten

Voz 0313 46:59 Pepa tú que tienes contacto diario con todo la gente del del cine sobre esto sobre este caso concreto que se dice mira esta tarde hemos llamado a varias directoras eh y Fini Isabel Coixet está en Berlín en la Berlinale no puede tal a otro no se queda una estaba afónica a mí me da la sensación de que de que no había un gran entusiasmo por pronunciarse sobre este tema por simplemente decir cómo lo ves qué opinas del caso concreto de Woody Allen luego podemos hacerlo extensivo a fin caso de Kevin Spaces y si es decente borrar de una película ya editado la a alguien que en fin que está acusado del de algo tan feo y tan grave como esto no vas estos otra cosa pero del caso la gente del cine

Voz 1463 47:38 yo creo que es el caso más comprometido y en el que más cuesta encontrar una

Voz 0313 47:42 a la Unión unánime de hecho por ejemplo en también pasan

Voz 1463 47:44 de las periodistas no yo que soy gran fan de Woody Allen es uno de mis directores favoritos bueno pues en esta ola de del mito en esta ola de que ha sacado un poco pues todos los abusos y todas las cosas sucias que pasaban en la industria digamos que a veces cuesta decir hay cómo estoy deseando que llegue la próxima película de Woody Allen no incluso para para Lin que se considera feminista como yo

Voz 0313 48:05 yo creo que en el caso de Woody Allen es todo más completo

Voz 1463 48:07 dado porque sí que hay cosas muy turbias pero esas cosas muy turbias ocurrieron hace veinticinco años hubo un juicio a nuestro juicio se cerró por falta de pruebas Osán no se pudo concluir níquel era culpable níquel era inocente con lo cual ahí se quedó la cosa dentro de la propia familia sí de Allen y Farrow que es que era mujer entonces de Woody Allen Ingla que ha mantenido las acusaciones y la madre de la hija que que dice que fue pues fue expulsada no me salía la palabra gracias Isaías pues es verdad que han seguido una y otra vez diciendo que que ese delito estaba ahí pero eso no se ha reabierto las acusaciones las conocíamos todos y bueno yo creo que es que esta polémica no tiene ningún fundamento porque Amazon conocía esos acusaciones como las conocíamos cualquiera de los que tuviéramos un poquito de conocimiento sobre sobre el cine sobre la vida de Woody Allen con lo cual esto es un incumplimiento de contrato y Amazon lo hace para limpiar su imagen porque la

Voz 2 48:58 propia compañía sí pero la protesta adiós

Voz 1463 49:01 cambian había tenido con acusaciones de varios de los jefes de abusos idea de acoso algunas de las mujeres trabajadoras entonces bueno es esta cosa que tienen los norteamericanos de que claro pues a la mínima limpiamos la imagen no que es un poco lo que me da pena de lo que ha pasado en Hollywood

Voz 0313 49:17 bueno lo ha pasado Morgan Freeman por ejemplo

Voz 1463 49:19 a Morgan Freeman que luego era mentira ídem en el caso de Kevin Spacey pues bueno no sólo había acusaciones de sea queda muchísimas Agustinos de Madrid

Voz 0313 49:27 es además el vídeo que hizo el para defenderse como si tienes una estupidez inmensa

Voz 1463 49:31 pero bueno las acusaciones de que unos ven incompatible Netflix ya había tenido que todo pasa lo mismo que las compañías tienen noticias de que hay esas acusaciones no hacen nada lo tapan y luego cuando sale a la luz entonces lavan su imagen de esta manera y eso es lo que ha hecho Amazon en el caso de Woody Allen pues siempre se le ha preguntado sobre esto siempre ha contestado

Voz 1913 49:50 lo mismo su mujer actual