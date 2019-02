La Ventana (08/02/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0313 00:08 ya tenemos respuesta desde el Gobierno de Cataluña la comparecencia en Moncloa tras el Consejo de Ministros en la que recordemos la vicepresidenta Carmen Calvo ha situado así en qué punto se encuentra la negociación

Voz 2 00:19 en esta legislatura que necesariamente es más cortos de lo normal de momento esta situación en calla porque esa propuesta no es afecta

Voz 0313 00:28 bueno pues la Generalitat mantiene sus exigencias para negociar aunque dice estar dispuesta a buscar una solución ya no moverse de la mesa Pablo Tallón que ha dicho exactamente que han dicho exactamente el vicepresidente aragonés Illa portavoz Bartali

Voz 1673 00:43 mira básicamente acusan al Gobierno de Sánchez de haberse dejado llevar por la presión de la derecha idea haber roto las negociaciones de forma

Voz 3 00:50 la unilateral según han relatado

Voz 1673 00:52 la vicepresidenta Calvo la vicepresidenta Calvo les pidió ayer que para seguir hablando tenían que retirar la enmienda a la totalidad hoy mismo esto dicen es algo inaceptable porque supondría dejar a Esquerra y Alpe D Cut sin su principal arma negociadora sin su principal arma de presión tanto aragonés como hartado aseguran que ellos no se van a levantar de la mesa del diálogo haya o no presupuestos desvelan que habían pedido una reunión con la vicepresidenta para esta misma tarde y que ha sido rechazada

Voz 0313 01:17 los independentistas además critican que el documento que ha fácil

Voz 1673 01:19 quitado Moncloa era poco concreto de momento sigue en marcha esta rueda de prensa si queréis podemos escuchar en directo las explicaciones de Aragonés saber

Voz 4 01:27 nosotros no exmujer pero a Pedro Sánchez de ex president una Museo de censura que aquí va Fassi entiendo muy bien no

Voz 0313 01:39 no nos podemos de la mesa del diálogo pero recuerda que Pedro Sánchez ex presidente gracias a una moción de censura que votaron entre otros los partidos independentistas cuesta seguir el tema tenemos más cosas Esther Bazán si en la crónica de tribunales el Supremo ha aceptado que el presiden Torra asista al inicio del juicio del proceso ampliamos con Alberto Pozas

Voz 0055 01:54 el Tribunal Supremo ha decidido aceptar la petición que ha hecho el president de la Generalitat de Cataluña Quim Torra que podrá acudir junto con otros dos miembros de su Govern al primer día de juicio como público el primer día en el que se espera que se diriman las cuestiones previas de este procedimiento a partir de ahí el ejecutivo catalán tendrá una acreditación para ir al resto de sesiones eso con respecto a la Generalitat de Cataluña el Tribunal Supremo también resuelve una petición del Parlament de Cataluña recordamos Rousseff Torrent irá a declarar como testigo a lo largo del proceso como ha hecho también con el Parlamento vasco el Tribunal Supremo acepta que dos representantes

el deporte Toni López buenas tardes qué tal muy buenas mañanas uno de los grandes del fútbol español a las cuatro y cuarto Atlético Real Madrid sin Savic Koke Diego locales los visitantes en Llorente ni Isco baja de última hora partido de la jornada veintitrés de Liga Santander que empieza esta noche con el Valladolid Villarreal a las nueve a la misma hora en segunda jornada veinticinco León dos tres el Sporting Osasuna y en la jornada vendedor de la Euroliga baloncesto hoy a las seis partidazo CSKA de Moscú Real Madrid y a las ocho y media quiero al Baskonia

Voz 0313 03:04 el Tribunal Superior de Justicia anula el Plan de Carmena para el sureste de la capital en una sentencia fechada el pasado dieciocho de enero el tribunal considera que de aprobarse el proyecto supondría un desarrollo de la ciudad al margen de la legalidad Alfonso Ojea

Voz 0089 03:15 sí es la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior señala en su sentencia que ese plan director pretende sustituir el modelo económico ambiental y productivo actual una modificación que la ley no permite es un golpe directo al desarrollo urbanístico de los Berrocal es cabe eso sí recurso de casación ante el Tribunal Supremo pero esa zona que iba a ser edificio cada con mayor rapidez queda paralizada lo que significa que el área más extensa del sur de Madrid el sur de la capital no podrá por ahora ser desarrollada pero jurídicamente la posición del Ayuntamiento de Madrid como institución pública queda en mal lugar porque la plaza de Cibeles según este fallo ha intentado superar de forma irregular el Plan General de Ordenación Urbana con un plan de menor rango legal este plan director ahora anulado

Voz 0313 04:02 el concejal de Seguridad del Ayuntamiento Javier Barbero niega razones ideológicas Detrás de la destitución de parte de la cúpula de emergencias de la capital las atribuye a una reestructuración habitual aunque el director de Emergencias llevaba apenas dos años en el cargo y el jefe de bomberos fue nombrado a principios del año pasado los sindicatos creen en cambio que es porque estos dos cargos se habían opuesto a la jornada de treinta y cinco horas sin refuerzos de la plantilla a David García Comisiones Obreras la aplicación de las

Voz 6 04:24 hasta en cinco horas no pueden ser a coste cero cuando nos referimos a coste cero es que evidentemente esto tiene que venir acompañado de de un plan un plan de empleo de para cubrir el déficit de plantilla de bomberos que por otro lado entendemos que en tanto y cuántos aplique ese plan de empleo habrá que de alguna manera amortiguar el déficit de plantilla que hay

Voz 0313 04:47 en cuanto al tiempo día de sol y termómetro sin cambio siguen las temperaturas suaves a esta hora tenemos trece grados en el centro de Madrid pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 8 05:18 hay silencioso que has te convierte en un titular siguiesen amigo de Pablo Iglesias

Voz 9 05:24 no nos gusta pensar que presidente Vara es acertada la política de Sánchez sobre Cataluña yo esto momento momentos la única posible presidente Page le perjudica o beneficia

Voz 10 05:36 me perjudica el malentendido de la política que se pueda dirigir desde del Gobierno

Voz 8 05:41 me da Ned mago Hora veinticinco Ángels Barceló de lunes a viernes desde las ocho de la tarde a las siete en Canaria

Voz 0509 08:50 las palabras en griego como se diría eso vamos a aprender nuevo léxico muy bien muy bien la escribimos aquí la palabra Alex hijo que además es una palabra que llega como se diría en griego por ejemplo me

Voz 0827 09:02 pero Poli en la que ha bajado mucho la contaminación

Voz 16 09:05 que circulan los vehículos de puta madre como si estuviéramos

Voz 0827 09:07 en agosto yo sintaxis

Voz 17 09:10 no

Voz 2 09:13 que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 5 09:21 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:26 son los cinco nueve las cuatro y nueve en Canarias Roberto te parece bien que nos metamos en la Unidad de Vigilancia lingüístico que estaba esperando

Voz 18 09:37 no he visto que usted me habla muy mal

Voz 0313 09:45 el Rey del porno Larry Flynt ha publicado

Voz 3 09:47 anuncia a toda página a toda página Pajín en el Washington Post

Voz 14 09:51 más de cien kilómetros de retenciones más sí

Voz 17 09:53 kilómetros de retenciones la cola no llega a Bailén

Voz 14 09:56 los once no

Voz 3 10:00 y que está organizando Nacho espera un momento vale esto es lo que pasa en las orgías esto es lo que pasen las orgías

Voz 17 10:08 la intensa hay cuál no Lucía Méndez Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo del faraón Jarabo Migoya jarabe me sale con naturalidad a Efe esta tarde

Voz 3 10:17 piensan trasladar sus protestas terciaba a las puertas a las puertas del Celso podemos cometer error iban los horrores

Voz 15 10:25 rápido cualquier emitir esta finca esta esto sin más dilación las cuatro de la madrugada

Voz 17 10:32 las cinco en Canarias buscan As Tears

Voz 11 10:36 de mitad de vigilancia

Voz 17 10:41 informe número quinientos setenta y seis

Voz 0509 10:44 bueno vamos a ver comenzamos con una vigilancia urgencia porque dicen a través de Twitter Manuel Zúñiga que Manu Sánchez ha bebido emplear la expresión poner toda la leña en el asador es poner toda la carne si Cardeñosa lo puede poner lo que quiera tal manera leña después eso sí que ponen en pleno la leña

Voz 0827 11:02 pues toda la carne bueno siempre decimos que aquí cabemos todos hasta el último que ha llegado hoy comenzamos la unidad con un personaje realmente interesante creo que no nunca había entrado en la unidad porque ella habla de por sí muy bien porque además sólo solemos escucharla cuando le discursos que siempre están más controlados pero hasta el mejor escribano echa un borrón y recibimos a la Reina Letizia hondo invitada por Alfonso Sanz en esta ocasión

Voz 1928 11:27 en el asunto que en elegidos el dolor emocional por tanto saldremos de aquí conociendo mejor cómo debe ser esa escucha atenta sabiendo cómo respetar determinados silencios sin silenciar teniendo más herramientas más herramientas para poder ayudar y mejorar la vida de las personas con Kahn

Voz 0827 11:45 teniendo más herramientas hay que podría ser Tito si puede ser una herramienta envuelta en hará pues por ejemplo herramienta eh bueno supongo suponemos que se refería a herramientas cae la reina y cae una de las ministras del Gobierno la de Sanidad que con buena intención quería tranquilizar pero se puso nerviosa nos lo envía nuestro compañero Peter Chano no

Voz 19 12:05 por tanto no hay ningún motivo de Alarte a Lerma de Alarte a Lerma hablar alerta

Voz 0313 12:11 sí por supuesto pero eso es ni de alerta pero de él

Voz 0827 12:16 las dos cosas Iker también esta unidad Nicolás Maduro a Izaskun Pérez le chocó un verbo que usó el presidente venezolano con su encendido verbo

Voz 1623 12:26 Nos bloquean miles de millones de dólares en el mundo dicen que quieren mandar dos cambios Sito con cuatro pero les moleste Chow de la ayuda humanitaria mandando un mensaje del estuve dando puede Venezuela tiene que mendigar al mundo tienen es suelo le va a mendigar nada a nadie en el mundo

Voz 0827 12:44 Venezuela no va a mendigar nada a nadie bueno el verbo desde luego no lo recoge el diccionario actual de la Academia ni siquiera como variante del español que se habla en América pero es curioso porque el verbo Men Mingarro sí que estuvo en el diccionario desapareció apareció en las ediciones del Diccionario manual en mil novecientos veintiséis de ya en mil novecientos cincuenta Eso sí común vulgarismos usado en México y en Honduras no dice nada de Venezuela bueno seguro que algún vigilante venezolano nos puede iluminar por ver si se sigue usando aunque sea eso sí común vulgares común vulgarismos verismo eso es para que estemos todos llevan acabo de meter en el equipo de todo por la radio también me manda el encargo semanal

Voz 20 13:24 hoy ha hablado Pablo Echenique mostrando su reto

Voz 0827 13:27 vas planteando dudas sostiene Cheney

Voz 20 13:29 que que reconocer agua es peligroso en diplomacia internacional

Voz 10 13:33 es algo muy peligroso diplomacia internacional caramba el gran Isaías

Voz 17 13:43 queda para el gran Isaías Lafuente aclarar si existe una diplomacia que no sea internacional en la medida que la diplomacia trata de las relaciones

Voz 0827 13:52 entre Estados muy buena observación muy buena vigilancia efectivamente la diplomacia es el conjunto de procedimientos que regulan las relaciones entre Estados así que no cabe una diplomacia que no sea internacional en el contexto en el que se expresaba Echenique es como hablar de Hacienda Pública innecesariamente redundante ahora bien diplomacia es también el señor ocho de cada Estado en sus relaciones internacionales y ahí no sé por ejemplo si España hubiera sido el único país en reconocer caído pues podríamos hablar de la decisión de la diplomacia española en contraste con la diplomacia internacional o mejor con la diplomacia mundial por ejemplo hay podría haber sido pero la vigilancia desde luego estaba bien apuntada y después dirigirá a gente tan principal pues aquí voy yo con lo mío con este fallo de concordancia fruto de mezclar dos frases posibles de quince estarán acordando en quién estarán precisando y la cosa acabó en en quiénes estarán acordando han acordado de mí Vicente Palomino Katia a Dane Enrique López

Voz 17 14:49 treinta y tres mil cuarenta y siete este es el número que ha dejado en Andalucía varios millones de euros

Voz 0827 14:55 no ha sido es ahora me imagino a los pobres que lo tuvieran en quién se estará acordando en quince estarán acordando en quiénes estarán acordando bueno fue en la UVI de la semana pasada

Voz 0313 15:07 Jens estarán otra cosa que acaba ganando también cree que existe cruzó por la cabeza

Voz 0827 15:12 tengo otra eh pero creo que de esta me puedo salvar corregimos una mala acentuación de la localidad de Vejer a la que nombramos Vejer indigesto haciendo un juego de palabras

Voz 0509 15:22 como al alcalde de Béjar localidad Decca dice veces localidad de cada alcalde de Béjar no será el alcalde de ahí son agudos eh no los hagamos graves que no lo sacamos graves son agudos no los hagamos

Voz 0827 15:33 sabes y Óscar Vidal y Diego de orador me dicen que Vejer no sería una palabra grave sino llana es verdad que llana es la palabra que lleva el acento en la penúltima sílaba que también se denominan palabras graves

Voz 0313 15:47 oye van finos los oyentes van muy muy finas

Voz 0827 15:49 aquí desde luego nadie da puntada sin hilo por cierto algunas acentuación no nos crean problemas como la de las de las cuadrillas romanas una palabra llana o grave que con frecuencia convertimos en el brújula la vigilantes Lorea Martínez el vigilado uno de esos personajes maravillosos ya extravagantes de los Especialistas secundarios Candanchú

Voz 21 16:09 que no sé que nacen de Candanchú pues me congratulan presentaros el paraguas centurión es un paraguas creado a partir del modelo de cuadrillas romanas cuadrillas romanas

Voz 0827 16:18 cuál Liga romanas bueno pues tiene razón la vigilante escuadrilla Hinault cuadrilla que por cierto nombra tanto el carro como el conjunto de cuatro caballos que tiraban de él en las carreras del Circo Romano especialmente ya metidos en materia parte de las cuadrillas también había trigo más de tres caballos o Bigas con B

Voz 0313 16:36 cuando esto de dos caballos yo tampoco lo sabía

Voz 0827 16:38 pero es que aquí no paramos de la vida dicho cuadro cuadra yo también todo yo yo también y seguro que se me escapará más de una vez irme vigilarán pero es cuadrilla de momento eh de momento veremos a ver qué pasaba ya lo cambiaremos bueno el domingo Partido Popular Ciudadanos y Vox convocado una manifestación en Madrid como casta que tiene una curiosidad lingüística yo voy que ayer entró en las twiterías

Voz 22 17:00 no hemos empezado las tuberías y lo empezamos con el gran Isaías Lafuente que más tú Ondas merece una calle una avenida una plaza este tuit sobre el domingo es el Twitter

Voz 8 17:10 ya niños y niñas de España yo voy es un síndrome una frase que se le igual Paqui Payá que claro

Voz 0827 17:18 bueno pues más o menos es así sería una explicación un poco arrasando el suelo pero es así y son curiosos los Palín somos el más conocido es aquel de daba le arroz a la zorra la verdad es que no sé si comen arroz las Torras y tampoco que hace una va dando de comer a una zorra pero bueno como como queda muy bien y es curiosa la etimología de la palabra porque es explica por sí misma nos llega del Griego y casi sin tocar Palin Dro Moss que recorre a la inversa sería la traducción osea que después de haber ido aquí Payá pues recorrer a la inversa iba

Voz 7 17:48 hay Paqui Paqui Paqui Paqui aquí

Voz 0509 17:59 o que llegó al Diccionario a mediados del siglo XX ya como palabra es brújula aunque algunos diciendo lo recogieron también como palabra llana o grave bueno el síndrome esa las palabras que el capicúa es a los números una palabra que no llega del catalán

Voz 0313 18:15 por cierto capicúa interés hay cola eso es la misma explica por sí mismo cabeza y cola textualmente por cierto Capicua llegó al Diccionario académico veinte años antes que el peligro cromo

Voz 2 18:25 enough

Voz 11 18:32 íbamos a ver

Voz 0827 18:33 algunas mero nada recogidas esta semana una recogida en la misma gala de los Goya hay escuchada por dos clásicos Mario Suárez y José Antonio Barrionuevo cuando queriendo construir un lenguaje inclusivo pues se pasaron el vigilado Julio Pérez del Campo merecidísimo Goya al mejor corto documental por Gaza

Voz 23 18:51 a las académicas los académicos que con su voto han roto

Voz 10 18:55 silencio en defensa de los derechos humanos

Voz 0313 18:57 va dedicado a todo hacia todos aquí

Voz 10 19:00 las personas todas y a todos aquellas personas que que han mantenido viva la lucha del pueblo palestino

Voz 0827 19:06 a todas y a todos aquellas personas buena al duplicar en exceso se produce un error de concordancia en ese todos aquellas personas que se leería así un error innecesario además porque si hay un sustantivo inclusivo para referirse a todos y a todas ese es persona tampoco hace falta ni requiere ninguna duplicación más otra Melo nada de esas que se producen cuando vamos como locos viajábamos salud dando de una manera un tanto extraña desde Valencia me envían este saludo a una compañera que se ve hice oye que es compañera pero que cambia de sexo en unos segundos

Voz 17 19:39 para conseguir que dos conexiones ferroviarias tan importantes como la de Sagunt Teruel Zaragoza y la de Madrid Valencia sean incluidas entre las prioridades de la Unión Europea Ana Talens buenos días buenos días Juan buenos días Juan

Voz 0827 19:51 ah bueno por qué no está buenos días Juan qué voz tan bonitas de acuestes esta mañana bueno no sé qué es lo que está pasando en Palencia en Valencia Palencia así que sé que lo que está pasando en pero en Valencia no lo sé en los últimos días eh pero les cuesta un poquito atinar

Voz 1673 20:07 son sesenta y cinco mil novecientos parados menos en la Comunidad

Voz 1078 20:10 la valenciana que bueno todas la que es esa valoración la tenéis nuestra página web en Radio Valencia punto Es sin además la persona que permiten Vermont Dean Perben Vermont Dean por menor mellizas John ahí está muy bien mira para Isaías

Voz 7 20:28 hacia Valencia

Voz 0827 20:31 hombre desde aquí desde Madrid qué haría yo sin vosotros y una melón a la muy sutil que nos envía Pilar Lahoz nuestros vigilantes están muy atentos a todo lo decías antes Francino hablábamos de los riesgos y de las consecuencias de fumar pedimos esta estadística un poco rara

Voz 24 20:45 ahora Marcos estos son los datos insisto por eso hemos invitado a gente que no son datos que son personas como usted como yo Laura muchísimas gracias Alberto dos de cada tres hombres que fuman van a morir dos de cada tres hombres que fuman Van Amaury bueno Toni

Voz 0827 20:59 el tercero también eso estoy la vigilante que morir morir lo que se dice morir yo van a morir todos los fumadores incluso los que no hayan probado un pitillo en su vida otra cosa es que dos de cada tres fumadores pues vayan a morir prematuramente o vayan a morir de una determinada enfermedad

Voz 0313 21:16 consecuencia el tabaquismo como consecuencia tabaquismo

Voz 0827 21:18 cederá pero morir todos moriremos que es una de las pocas certezas que tenemos desde que nacemos al menos por el momento antes recogíamos su salud extraño que no llegaba con saludo también incorporado desde Radio Valencia aquí va a otro diálogo de besugos que me envía Pepe Rubio y que escuchó en El Larguero

Voz 0313 21:35 Nos queda un minuto para que nos diga Héctor González que hemos ha pasado esto

Voz 15 21:38 nada rápido muy Manu muy Manu

Voz 7 21:43 ha sido aprovechados

Voz 0827 21:48 nombre no para qué vamos a esperar alude pero ya lo tenemos aquí hay maldito reveló

Voz 25 21:53 siempre se me para en el minuto metidos eh

Voz 0827 21:56 maldito reveló siempre se me para en el minuto veintidós por ciento sobre distorsiones temporales tenemos varias esta semana en los cuarenta Classic nos han ofrecido una nueva versión sobre un clásico de esta unidad que es el huso horario en Canarias respecto a la península esto me lo envía Roberto Cuadrado

Voz 7 22:16 claro que es cuarenta y cuatro minutos cuatro minutos siete tres y seis en Canarias si estás en Canarias claro

Voz 0827 22:30 ocho y cuatro siete y tres en Canarias y encima encima dicen nuestra compañera claro hombre

Voz 0313 22:36 sí claro claro hasta el momento lo estamos haciendo mal siempre muy

Voz 0827 22:39 claro muy claro tampoco parece bueno Pepa Bueno aún está saboreando parece la resaca de fin de año así abrió el programa del pasado cuatro de febrero cuatro de febrero ante la sorpresa supongo que entre otros de José Amador de la chica se reúne

Voz 17 22:54 primera vez este jueves en Uruguay este lunes cuatro de enero y cuatro de enero

Voz 0827 22:59 la con dos noticias aquí en España este lunes cuatro de enero que fue eh no sé lo que le está pasando a Pepa Bueno con las Navidades nos dice Rafael Cobo cree por ejemplo que la cena de Navidad es algo cotidiano

Voz 1727 23:11 nuevo informe de la Guardia Civil que acredita que la campaña de Esperanza Aguirre en las autonómicas del año dos mil once si financió ilegalmente hasta algo tan cotidiano como la cena de Navidad hasta algo tan cotidiano como la Navidad

Voz 0827 23:24 algo tan cotidiano como la cena de Navidad está también es útil dile se entiende muy bien lo que quiere decir Pepa algo tan normal como la Navidad pero es que algo cotidiano es algo mucho más preciso no es algo ni siquiera frecuente es algo que se produce a diario cotidiano yo hombre uno puede estar con la cena de Navidad todos los días pero suele ser no suele ser lo habitual ahora pelillos a la mar porque siempre es mejor pensar a destiempo en la Navidad se acordarse del sexo es tiempo en plena Nochebuena

Voz 17 23:52 sean felices que la tengan grande que la tengan grande

Voz 7 24:00 pues eso

Voz 0827 24:04 es desde los históricos pero nos gusta recordarlo de vez en cuando pero bueno en materia temporal lo de Pepa Bueno no es lo más grave Toni Garrido por ejemplo todavía queda todavía vive no en las pasadas navidades sino en el año pasado bueno en realidad serían las pasadas navidades también por lo menos una parte esto no lo envía Elena Pérez

Voz 24 24:21 es que investiga el cáncer como explica que hoy febrero cuatro de febrero del dos mil dieciocho cuatro de febrero del dos mil dieciocho sumemos más que nunca

Voz 0509 24:31 cuatro de febrero de dos mil dieciocho que fue el cuatro de febrero

Voz 0827 24:34 lo del año pasado también hay otras como Dani Mateo que acaba confundiendo años y metros

Voz 0313 24:40 a un año por ejemplo que te va muy bien las cosas dice

Voz 0827 24:42 en el taxi hasta para ir a por el pan y al cabo un metro

Voz 0313 24:47 y al cabo de un metro oye pues al cabo de un año al cabo de un año corría

Voz 0827 24:53 que en este otro caso en el que confundimos horas euros no dio tiempo a corregir estábamos en plenos titulares no dio tiempo lo escucharon Natalia Álvarez y Sergio García habláramos de subvenciones en dinerito para comprar andador espero una subvención de muy raras porque se pagaban en horas

Voz 0313 25:10 a partir de julio las CCAA van a financiar prácticamente todo su coste el usuario sólo tendrá que pagar como mucho XXXVI hora en Brasil XXXVI Orain en Brasil continúa la búsqueda de la cincuenta horas once y treinta y seis euros

Voz 26 25:22 todo pasa y todo que da pero

Voz 0827 25:27 con es es

Voz 5 25:30 otra versión Cantares para

Voz 0827 25:32 hablar de generaciones literarias estando la envían Beatriz Arauca y Carmen Espinosa el vigilado Vaquero que ayer de baja dejaba claro que no iba a leer el libro de Pedro Sánchez decía una cosa que cree que es un error

Voz 27 25:45 no lo voy a leer no he leído a Unamuno a Pedro Sanz la dice la has dice un libro

Voz 0827 25:54 la generación del veintiséis dieciséis la verdad es que Vaquero no termina la frase parece que iba a decir generación del veintiséis que es una generación que no existe

Voz 27 26:03 la canción dice la canción del dice bueno pero también en el paro

Voz 0827 26:07 quería decir que me iba a decir del XXVII no bien en todo caso sería bueno porque Unamuno fue una de las grandes figuras como Antonio Machado de la generación pero no de la del XXVII de la del noventa y ocho

Voz 28 26:20 sí sí me Stanton es

Voz 2 26:24 te da

Voz 0827 26:26 en ausencia de Piedrahíta esta semana lo hemos sustituido por otros ilustres creadores de palabras Carmen Espinosa invita a la Unidad de Vigilancia a Mara Torres que quiso hablar de dramaturgos llegó un error a flor de piel acabó hablando de ver más

Voz 2 26:39 Burgos no es fácil que los oyentes hayan reconocía

Voz 29 26:43 con la voz de nuestro gato pardo

Voz 30 26:45 qué utilizada como seudónimo el vasco neoyorquino porque no es fácil que conozcamos a los dramaturgos que conozcamos a los dramaturgos

Voz 0827 26:53 a los dermatólogos menos que es bonito neologismo eh sí dramaturgo es quién trabaja el drama dramaturgo palabra no registrada el momento sería un cirujano plástico por ejemplo que trabaja la piel o un esforzado empleado que se deja la piel en el trabajo del Burgo Marta Zamora también te invita a ti Francino por ideologías como taxi comando tan transmitiendo ya estas

Voz 0313 27:13 duras otra cosa y eso es peligroso yo creo incluso para ellos joder te está muy mal generalizar hoy con todos los colectivos que estamos pero muy enfadados gente que hemos cogido que somos está clasicómano todo esto muestra cómo es ese

Voz 0827 27:26 que somos taxis romanos bueno Marta entiende el juego de palabras que quieres hacer pero textualmente Si fueras taxi coma no serías maniático de los taxímetros a nuestros los taxis amigo en la palabra sería taxímetro o Taksim lo temblor podría ser pero pero ojo Marta no es que quiera defenderá pero también es verdad que data

Voz 0313 27:46 bien el juego de palabras como titular copyright es Elvira ligeramente conste bueno pues el otro desde luego no funcional

Voz 0827 27:51 ya también así que admitimos el lo de taxi con manos y Javier del Pino también se inventó el verbo Google LEAR hoy sabes algo de la de la persona que teníamos antes como alcaldesa

Voz 10 28:03 la baja Ana Botella no cuando llegaste aquí estaba todavía ella o ya estaba aquí no está Manuela no Google leerlo Google leerlo

Voz 0827 28:14 Google lea lo bueno Larra no nos puede ayudar en esta materia ya introducido el verbo tuitear por ejemplo pero todavía no ha metido ni Wass apear nigún golear que es la forma más extendida para referirnos a buscar en Google pero por qué no Google LEAR que es lo que usa Pino porque Google en el fondo es una forma híbrida entre lo escrito y lo fonético no signos atendiéramos sólo a la grafía de la marca el verbo sería Go crear en castellano como en español pero nadie o pocos dicen me voy a buscar en Gog le sino en Google desde el punto de vista fonético pues sí pero denunciamos Google tendría sentido

Voz 0313 28:51 es verbo el verbo LEAR que usa ir de Google Gears es eso

Voz 0827 28:57 así que habrá que esperar cuál de las dos formas se instala definitivamente cuál triunfa o a lo mejor se instalan a las dos y triunfan las dos de momento parece que gana Google pero vamos a esperar y tenemos también este Knicks en el plural de la palabra Fang ya sabemos que unos dices dicen fans Otros dicen flanes que sería lo que marca la norma aunque no acaba de instalarse y otros opta por una tercera yo hemos despierta esta semana no sé si los Frances los Frances esto lo escuchó Mario Suárez en la competencia en No es un día cualquiera de Radio Nacional

Voz 0161 29:29 no hay un canal dedicado expresamente a retransmitir ningún tipo de videojuegos que tienen bueno fans es un público partido pues es es valses pero como

Voz 0827 29:42 Roberto es saber astures Aberasturi si lo dice Aberasturi oye pues fans es que te va a hacer bueno y a veces no sucede lo contrario en vez de maquis decimos Maki esto lo escuchó Julián Vega en La Ventana

Voz 31 29:54 he descubierto que tiene bastante que ver con mi historia familiar cuenta cuenta es la historia de un Mackie en Galicia de un guerrillero y he descubierto que ese Maki que fue asesinado uno de sus hermanos que también era era guerrillero

Voz 32 30:08 bueno ese Maki pues en este caso esta palabra que no llegó del francés acaba en ese es maquis sin

Voz 0827 30:16 produjo singular o plural se introdujo como invariable para referirnos tanto a la guerrilla o para denominar a los individuos que formaban parte de ella ya sean uno o varios es decir sería un maquis serían seis maquis por ejemplo

Voz 8 30:30 pobre

Voz 33 30:31 destaca la ampare la tierra cuando llegamos a acabar

Voz 0827 30:40 todo Ignacio Barrón cierra siempre esta unidad estando donde estamos nos propone un viaje a Venezuela pero pasando por Venecia y a partir de un gazapo como corresponde

Voz 0313 30:52 esta semana escuchamos a Kike García decir esto en Todo por la radio propone también construir un muro ente Maduro y el pueblo veneciano pueblo veneciano

Voz 14 30:59 venezolana

Voz 0313 31:00 a nuestro compañero de El Mundo Today confundía a los habitantes de Venezuela con los de Venecia

Voz 0827 31:05 un fallo divertido pero no del todo desacertado

Voz 1673 31:11 a nombre de Venezuela tiene su origen en el italiano en esa zona de la tribu que construía sus casas sobre unos Palacín dos en el lago Maracaibo esta imagen les recordó a Venecia Américo B y lo llamó Venezuela La pequeña Venecia ahí Venezuela la fórmula de añadir esos dejó fue la para nombrar al nuevas ciudades no es poco habitual por ejemplo una de las ciudades más importantes de Filipinas es Valenzuela cuyo nombre significa pequeña Valencia en España también tenemos varias Valenzuela incluso una Palenzuela en la provincia de Palencia por tener tenemos hasta un pueblo el sufijo en León llamado sencillamente fue sencilla va toda la familia en otras ocasiones fueron un poco más lejos y en vez de llamarle pequeña tal buscaron algo diferente que recordase al territorio de origen sin menospreciar así que tras mucho pensarlo decidieron llamarlas nueva tal en un alarde de originalidad como es el caso de Nueva Escocia no Inglaterra nada o Nueva York en América encontramos unos cuantos ejemplos de poca originalidad hay un sinfín de pueblos llamados como ciudades españolas Córdoba Guadalajara Trujillo aunque la palma se la lleva más sólo en Estados Unidos hay nueve ciudades llamadas así está tan repetida que hasta buena Madrid en Uzbekistán hasta que se convirtió en un barrio de Samarkanda así que la próxima vez que viajáis asegurarnos de que vais al continente correctamente

Voz 1 32:51 muy interesante es por cierto sobre Madrid tengo una vigilancia pero la lista para las próximas semanas total hispalense más débiles para la próxima semana que creo que tal cual sería una duda curiosa cuál sería el plural de pen drive Dry pen drive de diríamos tendrá AIDS pero sería menester

Voz 3 33:09 no no no no si nos queda eso que nos quedamos con la fonética inglesa al acabaríamos en drives no

Voz 17 33:15 pero sí un pendrive otra alpino

Voz 0827 33:17 Nos sigue hay que buscarlos en bueno para la próxima

Voz 2 33:20 bueno vamos a pensarlo

Voz 0827 33:23 mientras tanto recordamos nuestra dirección de correo V V arroba Cadena Ser punto com muchísimas gracias y ya saben si algo equivocado

Voz 8 33:31 esto

Voz 10 33:32 no volverá a ocurrir equivoca algo a la

Voz 0313 33:35 el fin de semana igualmente

Voz 11 33:44 la Ventana en las redes sociales La Ventana La Ventana

Voz 34 33:51 sí porque la política

Voz 8 33:55 también se explica

Voz 0313 39:17 los viernes a esta hora nos apetece pasar miedo poquito y miedo

Voz 39 39:22 sí

Voz 40 39:26 el

Voz 1 39:40 Mona León Siminiani buenas tardes buenas tardes cómo estás qué nos traes hoy para aterrorizar nos para asustarnos para invitarnos que verbo toca hoy hoy toca

Voz 29 39:49 yo creo que toca inquietaron yo inquietar no es un poquitito asomarnos un poco aterrorizar los pero yo creo que es hoy es más en quedarnos quién es el culpable Lovecraft obre un nombre ineludible palabra mayores claro en un programa debido como negro combinado donde hay

Voz 0313 40:03 los que no lo leo pero lo ahí los demonios yo culto todo esas sí sí sí sí sí te traigo

Voz 29 40:09 capítulo pero pero bueno Lovecraft como todos los iniciados saben es uno de los escritores más oscuros y quizás turbador es del siglo XX es considerado uno de los grandes renovadores de la literatura de terror conoce también mucho por la creación de una mitología propia las los mitos enmarcada dentro de lo que se ha llamado el horror cósmico una especie de mezcla de ciencia ficción fantasía genera onírico cuento de terror clásico anglosajón que es al final lo que el viene haciendo la influencia de los CRA fue muy intensa en toda la ciencia ficción del siglo XX proclive a los alienígenas a los monstruos

Voz 0313 40:43 sesiones pues a las concesiones exactamente

Voz 29 40:46 de posesiones va nuestro relato de hoy el relato es el ser en el umbral está protagonizado para Negra y Criminal por Emilio Gaviria Gavira perdón Daniel Holguín José María Clemente en nuestra versión todo gira en torno a un juicio que se celebra contra Daniel Upton Daniel está acusado de lo siguiente

Voz 41 41:05 señoría miembros del jurado hoy demostraremos que mi cliente el señor Daniel Upton reconocido públicamente que disparó seis veces sobre su amigo Edward Derby es inocente de los cargos de asesinato que es el el abogado sí he dicho inocente de los cargos de asesinato y lo demostraremos del mismo modo que demostraremos que si de algo se puede considerar culpable a mi cliente es de intentar

Voz 17 41:36 librar al mundo de un horror impensable del que sólo él

Voz 41 41:44 confío en que los miembros del jurado sabrán valorar los elementos que vamos ahí relatando preguntarse si ellos habrían tenido una conducta distinta a la de mi cliente ante un horror como el que el experimento mostraremos con pruebas y testimonios que los comportamientos de Edward Derby y su esposa eran tildados como mínimo como extraños por todos los testigos que hemos podido encontrar demostraremos que ni siquiera la Policía pudo explicar quién o qué visitó a mi cliente en su casa la noche de autos y como les decía demostraremos que Daniel Upton no es el asesino de Edward Derby sino un vengador y un héroe que probablemente haya evitado

Voz 5 42:23 por que podría haber causado una insospechada hable devastación toda la humanidad

Voz 7 42:30 bueno a ver si no ha querido bien está acusado de matar

Voz 0313 42:33 un amigo suyo de seis tiros y el abogado aduce que en realidad era un monstruo está matando bueno esto huele a huele a maniobra de abogado

Voz 29 42:41 en en principio sí y además a una maniobra bastante arriesgada precisamente por fantasiosa porque recurrir a fuerzas sobrenaturales para exonerar a un homicida es verdaderamente irregular pero así se abre este proceso que desde luego se plantea desde el principio como poco como interesante los testigos empiezan a desfilar por el estrado y con sus declaraciones vamos reconstruyendo la historia de estos dos amigos de la infancia Daniel Upton el acusado Edward Derby la víctima de pequeños eran íntimos y lo hacían todo juntos hasta que sus destinos se separan en la universidad Eduard reaparece en la vida de Daniel cuando viene a comunicarle que sea enamorado pero eso no es lo raro lo raro es de quién sea enamorado

Voz 42 43:22 una sería la hija del viejo Efraín ue la misma

Voz 5 43:27 pero tu chica que he vas a venir con lo que todo el mundo no no quiero decir que es mucho más joven que tú no donde las conocido en la reuniones literarias de la universidad

Voz 0313 43:39 Nos interesan las mismas cosas y me gustan mucho

Voz 5 43:43 Miguel tienes que cruzar la vista inteligente misteriosa

Voz 41 43:47 sí sobre todo en áreas de donde provenía la señoritas en la web

Voz 43 43:52 era descendiente de una familia adinerada Rhein sumados una población cercana de la que se contaban leyendas extrañas historias sobre pactos con el día

Voz 5 44:02 seres no del todo humano

Voz 42 44:06 oye ya has estado en la en la mansión del viejo Efraín Mis padres contaban que antes de que muriera sus ventanas siempre estaban tapiadas con tablones y que se oían voces en el interior de la casa que eso son tonterías de la gente hombre Edward cuando el río suena algo que no así me ha contado que es cierto que a su padre le interesaba la magia y que incluso de cien podía Tosar temporales en el mar pero no hay nada más

Voz 2 44:32 sí que hay algo más hay muchas cosas más

Voz 42 44:35 yo he oído que asigna también presume de saber provocar tormentas Ike en la universidad himno utilizaba sus amigos haciéndoles hablar con su propia voz esos son esos pide a veces la gente condena todo lo que se sale de su mundo minúsculo de supermercados y televisión

Voz 2 44:48 es inútil Daniel está enamorado de hecho me parece que he venido aquí para contarte algo más

Voz 5 44:52 pero yo he venido aquí para comunicarte otra cosa qué es esto abre lo del señor Edward Derby y la señorita asigna ue Se como

Voz 44 45:04 el acelerador le suben

Voz 5 45:07 hace matrimonial te vas a casa entenderé sino quieres y eso no no no por supuesto que iré me alegro porque de hecho quería pedirte que fueras bytes digo claro Edward si tu eres feliz lo soy muy feliz Davis escocés cuenta esto graban para entrar

Voz 0313 45:29 con una familia de algo de algo así como brujos o por lo menos gente un poco oscura

Voz 29 45:34 lo de algún modo pero bueno el amor ya se sabe no entiende mucho de matices ni mucho menos de las consecuencias que puede llegar a provocar así que los dos enamorados efectivamente se casan y empiezan su vida en común sin embargo según cuenta una testigo amiga de todos los implicados también desde la infancia en el matrimonio empiezan a pasar cosas

Voz 43 45:53 horas después de la boda puedo contar ya pocas cosas de esta pareja señor letrado

Voz 41 45:57 puede explicarnos por qué pues porque perdimos

Voz 43 46:00 mucha relación con ellos Edward volvía de su hermana de miel muy cambiado todavía más reservado más pensativo más triste hacía cosas extrañas pasó de no saber conducir hacerlo constantemente de una manera temeraria como solía conducirá Senasa antes de la boda de hecho a ella sólo la vimos una vez más estaban muy envejecida muy distinta

Voz 41 46:19 después de la luna de miel

Voz 43 46:20 sí bueno en realidad desde que volvieron de la luna de miel ese rumoreaba y no sólo eso también se debía que ya se parecía cada vez más a su padre el viejo Efraín sé que suena raro pero pero un día mi marido mi hijo yo

Voz 5 46:39 vimos algo que que vieron señoras

Voz 43 46:43 pues una tarde después de la boda nos acercamos a su casa para llevarles regalos nuestro regalo nos abrió la puerta a una de las horribles criadas que contrataron durante su viaje de novios por Europa dijo no es extraño mucho porque nos pareció y ruidos arriba pero nos dijo qué harías en nada se encontraban en casa no la creímos estos supuestos cuando ya nos marchábamos nos pudimos ver en el interior asomado a la ventana de la vieja biblioteca

Voz 5 47:12 un rostro

Voz 43 47:15 con una terrible expresión de dolor y desesperanza yo diría que eras pero mi marido dice que era el propio titular él ve mejor que yo pero yo soy mejor fisonomía está

Voz 5 47:26 fue algo muy muy raro

Voz 10 47:28 el caso es que Llanos les vimos muchas gracias señora

Voz 45 47:34 eh

Voz 46 47:35 como con el novio se ha empezado apareciera su mujer una se casado tuvo el premio

Voz 29 47:40 tema es que se empieza a aparecer pero peligrosamente tanto que ni siquiera a sus amigos les pueden distinguir es decir que la cosa ya sobrepasa esa síndrome que a veces ocurren las parejas de que empiezan asimilarse entre sí para pasar al mundo casi de la posesión hasta aquí bueno porque en realidad podríamos pensar que es una impresión subjetiva de la gente que les rodea este este fenómeno de que se empiezan a aparecer sin embargo según declara uno de los antiguos criados de la pareja estos cada vez se llevan peor de hecho según su opinión llegaron a separarse y ahí es donde empiezan los episodios de Edward por llamarlos de algún modo este testigo nos cuenta uno de ellos

Voz 41 48:17 atarse señor son lo que sucedió la noche del quince de agosto del pasado año

Voz 14 48:21 como siempre hacía el quince de cada mes condujese hasta la Casa de Campo que la familia tenía en el bosque de Cézanne cool para mi sorpresa cuando

Voz 43 48:29 llegué encontré allí al señor Edward puede despedirle al jurado veinte estado lo encontró estaba en el suelo sucio medio desnudo entre delirante y apático enseguida me reconoció y me soltó un torrente de palabras cuyo sentido Zheng Sen escapar

Voz 47 48:47 pues estoy en el infierno encapuchado prescrito de Fray

Voz 48 48:55 sin dormir decir que nunca me llevan

Voz 34 48:58 ahí ahí

Voz 0313 49:14 por lo visto sí desde fuera la suposición más lógica es que que Edward que está perdiendo la cabeza no

Voz 2 49:20 sería en realidad oyendo lo así esto sería

Voz 29 49:25 luego lo más lógico pero las cosas en el mundo de Lovecraft ya sabes que no son tan casuales como tendemos a pensar y desde luego nunca jamás tan sencillas en el universo los no las únicas explicaciones posibles son las sobrenaturales pero claro algo no es sobrenatural hasta que se demuestra como verdaderamente sobrenatural así que pasa a declarar

Voz 0827 49:46 propia acusaron Daniel Upton que narra

Voz 29 49:48 un episodio en el que el estado de Edward pasa digamos a mayores

Voz 42 49:52 Eduard y yo volvíamos de una cena con unos amigos comunes yo conducía el pareció un poco tenso ajeno pero dentro de lo normal pero poco a poco empecé a anotar lemas calidad como has traído estás bien en unos queda ya mucho para llegar

Voz 5 50:10 una cosa Danger los notando el que supera se estado allí yo sabía que iba a estar ahí

Voz 3 50:21 quién me ponía

Voz 5 50:24 en respuesta a sus ojos feroces para que nunca encareció

Voz 49 50:30 Se porque ahora esa mirada hasta los ojos me estás asustando de qué hablas viejo frágil encontró la fórmula en el negro no because crees que por el momento Edgware estás bien no no está bien para el coche me voy a parar no Love