La Ventana (08/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

seguimos en una jornada política de alto voltaje El comunicado final de la movilización del próximo domingo va a quedar en manos de la sociedad civil según dice una nota conjunta que acaban de hacer pública el Partido Popular y Ciudadanos

Voz 0019 00:19 Nos Adrián Prado buenas tardes qué tal Carlos buenas tardes y con la idea de que los ciudadanos sean los protagonistas por encima de los partidos y las siglas politicas allegado desacuerdos serán varios representantes de la sociedad civil los que lean el manifiesto aunque por el momento no sabemos quiénes es en lo que están trabajando ahora los partidos los líderes políticos iban hablar pero no desde el atril harán declaraciones a los periodistas al comienzo de la conocen tracción por cierto que el PP y Ciudadanos aprovechan esta nota para rechazar la presencia en la Plaza de Colón de Madrid de cualquier grupo que no defienda los valores democráticos y de convivencia además a través de Twitter Albert Rivera acaba de reaccionar a las últimas declaraciones del Gobierno sobre Catalunya dice que vuelve a quedar claro que Pedro Sánchez es un presidente irresponsable capaz de todo por el poder y por eso cree que ahora más que nunca esa

Voz 3 01:00 movilización del domingo es necesaria ya hace uno

Voz 0313 01:03 ahora dejábamos en marcha una rueda de prensa en la Generalitat para responder al al Gobierno de Pedro Sánchez que sabemos Ester Bazán pues tres ideas principal

Voz 1915 01:10 les acusan al Gobierno de haber roto el diálogo de haber cedido a la derecha el vicepresidente aragonés añadía que ellos están dispuestos a seguir sentados pero con esta exigencia

Voz 4 01:18 lo que no se puede pedir como condición previa para iniciar una negociación es que una de las partes renuncié a lo que es renuncié a lo que piensa o rencillas sus planteamientos políticos no vamos a renunciar además porque somos depositarios de la opinión del ochenta por ciento de los ciudadanos de Cataluña que reiteradamente se manifiestan a favor de un referéndum de una consulta

Voz 1915 01:40 los Salesianos vuelven a pedir perdón por su insuficiente actuación ante los abusos en su colegio de Deusto y admiten que tras la investigación interna han constatado que a finales del ochenta y nueve del año mil novecientos ochenta y nueve la dirección del centro tuvo conocimiento de dos casos hoy son ya diecisiete las denuncias presentadas el director de la compra ya ha Nacional de Danza utilizó Vestuario de la compañía en el viaje a Japón que hizo a título privado con diez de sus bailarines además cultura tenían los derechos de varias de las piezas que interpretaron información de Marta García el

Voz 1513 02:09 la gala en la que participó a título privado el pasado dos de febrero en Japón José Carlos Martínez director de la Compañía Nacional de Danza los diez bailarines que le acompañaron usaron según fuentes consultadas por la SER tres coreografías cuyos derechos tiene en exclusiva la compañía prende el Ministerio de Cultura Don Quijote mi favorita Cascanueces es en esta última pieza Martínez también empleo en Japón el Vestuario propiedad de la Compañía Nacional varios de los bailarines que actuaron en dicha gala no dispondrían de los permisos de compatibilidad necesarios el Inaem investiga José Carlos Martínez y sus bailarines desde el pasado lunes en que abrió un expediente informativo que espera concluir en un mes

Voz 1915 02:49 el un titular del deporte Toni López es una buena noticia

Voz 5 02:51 me viene de la NBA Marc Gasol se convierte en el primer español que les retiran su camiseta ser anunciado hace unos minutos Memphis Grizzlies equipo en el que ha pasado once temporadas y que esta semana le ha traspasado a Toronto

Voz 1915 03:00 estos seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:08 Izquierda Unida no da todavía por rotas las negociaciones para concurrir junto a más Madrid en las elecciones a la alcaldía de la capital a pesar de las diferencias que han ido creciendo entre los dos partidos el concejal Mauricio Valiente ha aclarado que aunque sí tienen pensado presentar un candidato propio no será para ir contra el proyecto de Carmena

Voz 1531 03:24 no excluimos ningún ningún escenario pero nosotros tenemos nuestros candidatos en los procesos internos que vamos a debatir con todo el mundo nosotros no lo vamos a integrar en un espacio unilateralmente no vamos a hacer lo hemos hecho nunca lo es vamos en políticas de la izquierda para luchar contra nadie sino para construir y eso es lo lo que estamos si es posible llegar a acuerdos llegaremos a acuerdos

Voz 1915 03:47 aquí podemos Madrid ha presentado ya a las bases su programa electoral a pesar de que ni siquiera tiene candidato tras la marcha de Íñigo Errejón las principales propuestas pasan por garantizar la gratuidad de las matrículas universitarias imponer una tasa turística de cinco euros diarios y armar un plan de choque contra la pobreza y en Las Rozas la policía continúa buscando al conductor que ayer atropelló a una mujer de sesenta y tres años en un paso de peatones de la localidad Raquel Fernández

Voz 6 04:10 con pronóstico reservado está ingresado en la UCI de los

Voz 1315 04:12 Pita al Puerta de Hierro la mujer atropellada por el conductor que se dio a la fuga a quién la Policía Local está intentando identificar piden la colaboración ciudadana y recuerdan que buscan a un Ford Focus de color gris metalizado que tendría dañado el lateral izquierdo delantero David Santos ex concejal de Seguridad

Voz 7 04:31 el vehículo tiene daños en la parte delantera izquierda cualquier información Se ruega por favor que llamen a la Policía Local de Las Rozas

Voz 1315 04:39 la mujer tiene sesenta y tres años es vecina de Las Rozas

Voz 1915 04:42 el Gobierno ha iniciado ya el rescate de la AP cuarenta y uno que une Madrid y Toledo lo aprobado hoy el Consejo de Ministros estas la última autopista que quedaba por rescatar de las nueve que quebraron durante la crisis tenemos catorce grados en el centro de Madrid es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 1 05:17 Apple ha pueden hoy atonía Rizzo Le siguen dos millones setecientos sesenta mil personas

Voz 8 05:23 pues hombre es un hijo

Voz 6 05:25 pero por qué a

Voz 8 05:28 hombre que te sigan dos millones setecientos setenta mil personas ahí donde vayas por la calle doce debe quemando demanda elevando demandó demanda no les siempre no físicamente por la calle que sino como oyentes ALE va de que yo me imaginaba de mí me imaginaba Pepa Bueno ya Toni Garrido se fue una masa de gente parcial alma no son líderes de audiencia mal que mal momento pasado felicidad desalojaron Hoy por hoy líder de audiencia creo que imaginaba en la Gran Vía corriendo con una marabunta detrás

Voz 16 08:11 este sábado se una hora menos en Canarias desde el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid y Real Madrid

Voz 10 08:30 indios vikingos quiere seguir peleando por la Liga

Voz 2 08:33 así te lo contamos todo

Voz 10 08:43 Vecchia de la madrugada con el español Rayo Vallecano Ji al Girona Huesca

Voz 17 08:59 la Ventana con Carlos

Voz 0313 09:02 la son las seis sí cuánto nueve minutos de la tarde las cinco nueve en Canarias e Benjamín Prado ya que De la Torre buenas tardes

Voz 0281 09:09 los nuevos estaba estáis muy buenas tardes un momento porque ya que venía con la guitarra sí pero la guitarra huido a la visto por los pasillos no te has asustado antes Juan Costa Benjavid mantenga el concierto mañana a las once menos cuarto en el en Alberto Alcocer aquí en Madrid cumbre es un clásico de madera que contento porque voy a ensayar aunque dice que lo que ahora es de cobardes

Voz 0313 09:29 muy bien muy bien muy bien bueno hoy en nuestra Ventana de la música en directo vamos a arrancar con un número el tres Baselga con el tres queso puede hacer con un tres un trío que está bien un terceto que es una cosa dijo una manifestación en Colón un tercio un tercio de cerveza por ejemplo

Voz 3 09:45 a qué se puede hacer un Ritter un refrán no hay dos sin

Voz 0313 09:47 tres un trabalenguas Tres tristes tigres me que cuesta poco puede hacer una trilogía hoy estamos en este último estamos en una trilogía musical conocimos la primera pata que era antónimos conoceremos la tercera que se llamará homónimo hoy presentamos la segunda su título es sinónimo parte de algo atención oyentes que dejó escrito Gloria Fuertes

Voz 18 10:09 lo primero la bondad

Voz 0313 11:07 lo primero la bondad lo segundo el talento

Voz 19 11:09 no hay más respeto no hay mal que no pase sólo una etapa sólo es una fase en la que crees que todos acabe se detiene pero es un traspié asumir esa tras sigue ponte en pie siguen nada

Voz 0313 11:22 lo primero la bondad lo segundo El talento aquí termina el cuento David Martínez Rayden buenas tardes muy buenas tardes feliz bueno Héctor el proyecto claro él cómo estás ahí buenas tardes muy bien yo decía estoy contento cuando voy a La Ventana bonobos te ven con nosotros nos alegramos

Voz 20 11:39 gente que esto es de hecho se lo contaba el taxista según venía así pues vente cada tarde y que te contaba al taxista como estaba como que iba escuchando venido arriba ya viene algo iba

Voz 21 11:49 feliz te mete que otros se escucha mucho me dice te digo si bien puesta va a ser siempre escucha el programa habitualmente oye a preguntarte qué hacer un rapero como tú

Voz 0281 11:58 estamos suman con un referente como este Gloria Fuertes no no porque esté mal sino que lo puede chocar de puede llevarlo

Voz 0313 12:03 atención pues mucha gente

Voz 3 12:06 menos mal que lo he dicho en alguna entrevista cuando no estaba Benjamín delante porque sino va aparecer peloteo hiera que quería quería arropar este disco dentro de un aforismo una de dos o cuento con Benjamín de los mejores referentes que va a haber o cuento con Benjamín lo llamaron prólogo libros ya hay que no abuse pesa o cuento con Gloria Fuertes y creo que Gloria así que guardaba en esta forma de eh de vestir de simplezas cosas bastante complejas y que invitaba al al lector para que esa de entrase osa alejadas según quisiese no abarcar esto cómo había que hay película que están basadas hasta en videojuegos series hasta novela gráfica así documentales hasta en procesos históricos dije yo creo que no lo ha hecho nadie pero no sólo en España en el mundo esto de de hacer un disco a partir de un euro de un de un aforismo Tales fue una exhibición de francotiradores y este eh

Voz 0313 12:54 va a decirte está aforismo da la diana eh la bondad además

Voz 3 12:57 mucha bondad hay mucho amor en este disco hay otras cosas también pero

Voz 0313 13:01 era el amor desamor rezuma yo para oyentes despistados que sepan que lo primero la bondad es el tema I del disco lo segundo talentos el catorce y entre medias hay un montón de Historia has de sentimientos de de mezclas de de experiencias en algunas por cierto bastante a gusto iremos iremos desgranando pero en alguna trajeado bastante sí es bastante a gusto en qué momento exacto porque los procesos creativos dependen del contexto no no sé en qué momento Chase París esta segunda parte de la trilogía pero hay algunos gritos aire quedarse muy a gusto con el mundo

Voz 3 13:33 sí tenía ganas de decir esto no quiero creo que este disco lo que tiene muchísima verdad sabe que la gente que la gente me conoce sabe que soy humilde pero que no y falso milenio y me ha colonias aunque la cara de bueno engañe y hay una cosa no hay tampoco tienes cara bueno sí sí tenga no lo avaro aquella pero hay una hay una cosa que veía en la mayoría de música que hoy en día tiene el foco que sobre todo el día de Santa Cecilia lo vi que se está hablando más de marketing quedó otras cosas y dejé es que creo que todo la gente está perdiendo en el continente poco contenido hay poca conceptual y Duff hay poco trasfondo hay poco dobles lecturas hay poco invitará al oyente a confiar en su criterio en su inteligencia vi ya hay muy de pasada dije Egeo yo creo que quitando algunas salvedades somos una generación musical que vamos a pasar sin pena ni gloria

Voz 0313 14:19 o sea tú estás hablando de la filosofía de Gargantua sí

Voz 1855 14:36 qué se suban y su que resuman de alas de Feeri decía indicaron que ninguno bajará al al luego nos deja 4k los focos que busque la foto y las ponga la alfombra Peja que atraiga las moscas que yo si el pasto que crece la sombra deja que recrea los dos riesgos que recrean espió Gil hizo que no pruebo Coppola tocó el cobra con una si yo te lo dije camino me comen cuando ni siquiera meterá haga de Handke derrocha en parecen al crío que Fuller suprime la paga que les oigan de fondo pero que en el fondo me escucha Amin luego que frescos nos dejan fríos bolsillos sitios llenos ante el vacío mucho artificio artificial que veo nuestra postura de Algete a alguno cuadra cuando Alcatel totum hasta para dar gracias no me lo creo no menos creo nos cero autorizaron que nació en un y se vanagloria sin saber de qué decimos bien otra hacer un flaco su valor no metía que Nozar mucho mérito mucho intentos de todo lo que se atenúe mucha copia mucho contra mucha pose mucho más boca abusa hacia párrafo deja que miran Ponent mínimo Temir absurda al ombligo pierdan

Voz 22 16:07 llamo ruido tuvo un uno por ciento el resto son adictivos

Voz 0313 16:22 esto me encanta lo de hoy es para flojos me encanta una cosa con toda la música siempre nos da mucho pudor cuando viene gente aquí a presentar sus trabajos con no pisar las canciones no este caso de es que es imposible melódico hay a mitad de un verso sea no me voy a meter Rajoy que por cierto quién haya quedado diciendo buenas ha sacado muy agusto no no no yo es que hay más hay en la déjame

Voz 1855 16:44 la gramática de la ostentación que caigan las torres más altas y malos que van de farol impostor matando esté arte cada vez que se canta lo que los Sébire deja que hablen y aprendan de nuevo incendio algo pues van a ser la persona que regenta hablar de dinero o al menos que se oiga idiomas que yo sólo sé tres idiomas directo de frente con huevos palabras grado el corazón fogueo como pelotas de goma Jaime justicia como recortes como pagará las

Voz 0313 18:06 no no soy puro amor por qué está tan mal visto reivindicar el amor la empatía la bondad porque hay gente que lo identifica como una cosa rancia pasada de moda

Voz 23 18:17 porque creo que que todo todo tipo de inseguridades que puede tener el ser humano

Voz 3 18:22 son las que luego se forman en las monstruosidad hay de todos los ismos de fanatismos e actitudes homófobas xenófobas totalitarismos y todo esto entonces creo que hay gente que ve más allá de verlo como motor de vivir lo ve como como lastre como algo que nos hace más débil potencia o que o que agranda sin seguridad y de

Voz 0313 18:41 mandos Carles Puyol pero habéis hablado es una oda a la impostura sí sí que tiene mérito

Voz 3 18:46 sí sí sí sobre todo ellos tienen Chago la escritura era lo que decía antes que que veía que los tiempos que corren quitando algunas benditas salvedades y excepciones la mayoría de música que tiene el foco va pasa sin pena ni gloria y que no vanas esto no van a estudiar un libro de música como no es que gracias a a las redes sociales se permitió implementar el marketing la música pero no hay digo de música de música la que ponen el foco porque hay otra que está fuera de fuera de de la luz que de radar que es increíble yo no quiero formar parte de eso yo quirófano aparte de que de alguien que tiene cosas que contar y que bueno que ese alguien quiere escuchar pues que que se lleva algo no lo sabía bueno esto

Voz 0281 19:21 es una de las delegaciones no iba a decir que que yo creo que habéis habló de poesía hay verdad tuve poesía el de verdad cierto es el título de las memorias de Goethe poesía pues si hay verdad pero también habría que hablar de la realidad vive cómo se enfrenta en este en este disco de ahí otro aforismo que me gusta mucho que es que no hay que no hay que permitir que los demás sean sólo lo demás

Voz 1 19:43 aquí hay una canción que me

Voz 0281 19:45 gusta mucho también lo que dice que se llama habla bajito ver a ver hablaba

Voz 23 19:50 Jito que hay quien quiere robar habla bajito a ver si va a molestar de algo bonito lo que quieren escuchar

Voz 0281 19:57 es que la gente a veces no quiere escuchar las cosas ya lo sé creo que peso habla mucho este disco Tavira luego Ryder

Voz 0313 20:02 Corretja no cantará en directo hablado Egipto pero tus deseos son órdenes para mí era un poquito de verdad

Voz 1855 20:07 bueno sólo un poquito deja los que sonría que yo no será los últimos querría felices Bianca felices que creían que estaríamos más guapo callado oveja que va a la banca que muerto el perro se acabó la rabia pero no se muere tira dos rebaño esta mandato hacerlo bosque rompieron los corrales Gaggan Susi Díaz y Motta

Voz 20 20:30 querían cada funda girando ahora sí Kelati SOE que luego va directo con Héctor que iba a decir ya que que es a Benjamín cosa que nunca no no pasa nada no pasa nada la juventud tiene que expresarse gracias

Voz 0882 20:42 ahora decir que hay otras frase también en esta canción que hemos ido antes que era que es maravillosa que que tiene doble filo porque va contra para darle una puya a los músicos también a la sociedad china que dice gente que usa el Auto Tune hasta para dar gracias sobre el Auto Tune para el que no lo sepa es es el programa que te auto afina si tú te sales de la afinación cuando estás cantando

Voz 0281 21:01 que es un modo de hacer discos de plástico de esas de las que yo

Voz 0882 21:03 Pablo tantas veces de de música que no es natural entonces tanto la gente que es bien queda por naturaleza vivía en Oriente que quiere quedar bien en todo lo que hace como a los músicos que realmente son poco naturales está bien el doble filo sí

Voz 0281 21:15 pero yo yo yo déjame déjame que ellos están eso porque es que no me interrumpe todo el mundo tan no sé si me interesa mucho porque es una de las cosas que más me ha gustado el disco que es esa insistencia en que es que estamos en unas sociedades en las que la gente no quiere oír lo feo no quiere que es elocuentes porque vas a una televisión lo primero que te dicen es no damos noticias de inmigración pues la gente cambia de canal yo creo que eso está muy presente en este disco y me interesa mucho a esa visión bueno lo vais a vivir

Voz 3 21:38 si no y sobre todo en lo que hablábamos al principio en en esta canción de Gargantua de lo de Kosovo programas que van como buitres por tragedias familiares Dahl que a lo de decir que el disco salió el salió antes que lo de todo el encuentro

Voz 0313 21:53 meses habrá otra siempre la desgracias eso que luego veían

Voz 3 21:55 presentadoras hablando más del ser o no de la audiencia que habían hecho de de de que mostrar las condolencias a la familia por haber encontró cuerpo ellos como hasta qué punto estamos llegando de insensibilidad hasta qué punto estamos dejando de ser seres humanos para ser otra cosa

Voz 0882 22:08 en un poquito que ver con lo del márketing musical que tú decías antes como bien saben que tienen televisión y de contenidos marketing musical se parecen mucho en ese razonamiento

Voz 3 22:15 oye David y tú cómo llegas a esto porque para la gente que no lo sepa tu jefa profe de educación física no sé qué quiere que su

Voz 0313 22:21 trabajo honorable no no

Voz 0882 22:24 excepto si tienes una uno como yo

Voz 3 22:26 claro que es una suplicio no la tasa de suicidio entre los profesores de Iñaki esta mayoría de edad

Voz 0313 22:38 desde dos mil uno no haya su mayoría de edad

Voz 3 22:41 oye tú cómo llegas a esto pues la verdad que empecé obligado obligado igual que sacar discos en solitario obligado que grava la cosa muy bien que estamos tienes amigos mi hermana no lo que al al revés que tengo unos amigos que son unos hijo puta me obligaba Llera que con diecisiete no con quince con quince años en un parque estamos por la noche no sabíamos qué hacer y había uno que sí que es escribía letras que dijo que no famoso grupo de rap yo todo lo escribía poesía me parece una forma muy muy válida de depurar cosa es ir vaciar mi de ganarme a la vez que bueno e pues pues si hago poesía no puede ser tan dificil esto digo pues venga vamos a empezar a hicimos el grupo el grupo empezó a crecer yo gané esto de la batallas y multinacionales queriendo ficharme yo digo yo nunca sacaré nada que no se que no sea con mi grupo de pronto al otro grupo dice no que yo que los sacaba un solitario dije no me voy a quedar sólo aquí esperando salir va y hasta ahora ya que hace que es criadas les no se nos has lost Navas

Voz 0313 23:39 oye yo comentaba antes que entre entre el tema I y el tema catorce entre los dos las dos patas del aforismo de de Gloria Fuertes hay un montón de Historia sentimientos experiencias de mezclas alguna vez que la también dice alguien le puede extrañar puede chirriar de puede chocar la guitarrista Andrés Suárez por ejemplo

Voz 17 24:20 lo recuerdas sobre la prima

Voz 27 24:57 de

Voz 25 25:28 coges el brazo sin dar la mano pero nunca te Pi arrimar el hombro que tatuarse con Chaves tu nombre por metro hacer leña para escombro tú andas por las ramas cárnica mate crisis mafiosas del actor ni la caída Themis hojas esa tarde dónde coño tienen todas

Voz 1855 25:44 raíces que te perdiste en toda aquella superficie a la orilla antes Moreau defiende diversión rece rodillas pero tú que sabes desde la casilla de salida jugador también al cuerpo de tablero que exigió el defensor de la causa cobran juegos de la causando habrá que no buscar dimitieron cuando saque sus doble venga venga Iker pero

Voz 0313 26:27 es una propuesta de reconciliación no son mías

Voz 3 26:31 una es poco no eso sí queríamos hacer como una historia de reconciliación con el con el público creo que muchísimas personas de la música han hecho han hecho esto de canciones de amor al público pero nadie de reconciliación me parecía no parecía gran tipos Andre Suárez ese también Oli ante la ópera o qué pero que

Voz 0281 26:51 yo Yola que yo le quiero acerca de semejante de todas formas yo déjame que de una cosa porque es que yo estoy muy eufórico por cómo han vuelto las letras a las canciones buenos por lo bien que escribe criterio es lo que escribe toda esta gente salga del estrés muy bien pero pero otra gente se muy bien yo creo que eso tiene mucho que ver con esa unión de la poesía y la música que en estos años se ha desarrollado por qué país cosas con con Elvira Sastre India Andrés felicidades Elvira que se llevan premio de las llamadas el otro día a decir nada contento lo lleves que se lo merece encima pero es que quiere decir que esa ese esa unión ya sobre los escenarios Carlos hay desde hace mucho

Voz 14 27:29 entonces la poesía de la atención el hecho de que gente como Raven muchísimos fotos de Guille Habana

Voz 0281 27:33 o al propio Andres Suárez publiquen libros de poemas yo creo que eso está notando también en la dignidad literaria de las canciones porque está muy junta la poesía la música tenemos

Voz 0882 27:41 finalmente a mí sí que me choca la verdad habría que diría que nunca habría pensado que estuvieran Rayden y Andrés Suárez juntos en un disco sería como el apareamiento de la perdiz y el dinosaurio una cosa parecida pero hay también otro caso ya sabéis que también en este disco está Pablo López cuando cantando

Voz 28 28:04 sí

Voz 0882 28:07 pero cosas más curiosas sabido en la industria musical española de mezclas de músicos de estos que no nos esperamos calma porque hay atrevimiento es mucho más grandes por ejemplo cuando Rafael osó cantar a dúo con Tom Jones en su uso británico en mil novecientos setenta aparte de hacerle los coros luego llega la segunda estrofa el repaso ahí bastante importante otra cosa que no se espera uno que es a ver si sabéis quién canta aquí con María Dolores Pradera disco

Voz 0313 28:48 a ver

Voz 29 28:51 para

Voz 30 29:02 yo siempre

Voz 1855 29:06 por cuando me agarró

Voz 21 29:08 lo si canta muy bien no no claro que aquella que andaba con mucha gente del pop del rock

Voz 0882 29:13 llamaba gracias a vosotros hubo dos volúmenes bueno otro ejemplo de mezclas impensables Éste es Bryan Adams y escuchar la guitarra que suena contestando Nos nada que levantó el teléfono no se le ocurre llamar a otro que a Paco de Lucía Paco deslucieron el ocurre otra cosa indignante macro decirle que sí entonces grabó esta canción con Ryan alemán una de las cosas más con Brian de las cosas más cursi que han grabado en los últimos treinta años era maravilloso

Voz 0281 29:49 sí les reconocerá a nada así que difícil sus canciones como son todas la misma nuestra nunca sabes cuál es

Voz 21 29:55 esto es el apareamiento de la perdiz con el respeto a la perdiz

Voz 0313 30:06 yo he estado con Ryder estamos extirpado sinónimos su nuevo trabajo que es una auténtica maravilla Íbamos siempre el compromiso regalar dos termitas en directo el compromiso era habla bajito quieres habla bajito venga habla bajito venga

Voz 6 30:22 tejados que sonrían creyó no será los últimos querría Ana felices aunque felices que creían que estaríamos doma sé que estoy más guapo callado Cobeja que pala no pierde bocado que muerto el perro sacó la rabia pero no se muera tirado el reparto los lobos que rompieron los Bozal es que están sus ideas y Moza Anes que me en cada puerta giratoria tribunal esto ante el rapero entre ricos en en que no haya Tito no cierra los tú cierra el pico hasta el cuello como un avestruz y el buen chico con una sociedad donde se gastan el dinero de pensiones y no pasa vivo en una sociedad donde rescatan a los bancos con millones que tú luego paga la misma sociedad donde recalan hasta ese rico aprobada por la cara y luego se dimite sin PEPRI ya rogando que no todos los propone ladrones también Rosi buenos como el hermano pequeño del Rey campechano no sabéis de que nosotros y fue muy sonado el caso no el disparo seguro tal guión su Fender aprendí que la gente lo sepa de Pat pero no me sorprende soy de los que defiende

Voz 3 31:26 la mejor defensa siempre es un buen ataque

Voz 6 31:29 habla bajito que hay quien quiere robar habla bajito a ver si va molesta no lo repito mejor cállate ya algo ni todo lo que quieren escuchar

Voz 31 31:51 sé se hablaba giro que quisieron robar

Voz 6 32:02 hablamos y contra parte del la verdad por delante y la censura pisando los talones os ponéis los cómo decirlo sin que suena feo no es coméis hasta donde nos tenéis P Un país de chiste prohibiendo los polí ticos mandando encarcelar tuiteros No lo llames democracia llama gomas y silencioso que te cuestiona la casa secuestra libros de las tanteo casar retiran cuadros de las galerías Casajuana raperos por apología y la corrupción ya otro día el paro otro día la educación ya otro día Dalí oligarquía haber Sir apear va a ser delito por coger un micro y decir lo que piensa la mayoría piensa piensa lo que quieras y que luche cada uno lo que cree pero tendrá que cobran muchos sin pretenden perseguirlos estas ideas clave de reprende la gente lo chepa hace Pat pero no me sorprende soy de los que decían de

Voz 3 32:50 la mejor defensa siempre un buen ataque

Voz 6 32:52 habla bajito que quien quiere robar habla bajito a ver si va molestar no lo repetí mejor cállate ya de algodón y todo lo que quieren escuchar

Voz 31 33:12 lo lo lo lo por lo bajito te quiere robar

Voz 32 33:26 cómo quiere por detrás o por delante y no quiere las esposas por de caso por delante como como como quieren las esposas por detrás o por delante

Voz 33 33:38 sí

Voz 31 33:39 y como quieran como quieran y como quieran

Voz 15 33:44 no no no

Voz 34 33:48 no

Voz 6 33:52 todo el mundo habla bajito mejor kayak ya está Rayden en directo una ventana regresando

Voz 3 34:05 en tres minutos cuatro no sé

Voz 2 39:00 no

Voz 45 39:02 nunca sabrán lo que se siente cuando dos almas se canta mutuamente todo lo que a la misma hora desde sitios

Voz 2 39:10 somos imposible somos

Voz 0313 39:12 aquí seguimos en La Ventana de la música en directo hoy estamos trepando el último trabajo de de Rayden de David Martínez que ha venido acompañado de de la guitarra y sano fenomenalmente en en directo de momento y luego repetirán el que es así Iñaki subrayaba lo de las colaboraciones y ejemplo si ahí no en este disco Stasi Andrés Suárez que hemos escuchado está Pablo López Esteban Ferré pero esta del IVA arte pero otras no haciendo esta cosa que es decir por cierto la propuesta de amor de esta canción no está nada mal risas luces mariposas viajes esos salvaje no sé si bajas que no está claro

Voz 3 39:44 no es la propuesta

Voz 0313 39:46 a comprar una Barbie yo me lo curro bueno Curro y claro cuando tengo cuando cuando tengo que atinar no ocurra oye David como yo yo anti presentado y es verdad que estamos hablando y Benjamín lo dicho la letra del rap y tal pero este disco no Rot

Voz 3 40:00 vamos tienes que que no escuche esto no no creo que hay por ahí ahí ahí psicodelia como Flight pues sobre este cantautor pero que luego también se lleva lo más urbana actual con cola has hecho no sé creo que también a lo mejor uno de los secretos que esté siendo un éxito también a nivel de crítica es que tanto las comparaciones como yo hemos dejado a un lado lo que tenemos que decir ya hemos sacado de las propias canciones como querían sonar yesos a pensar por el bien de la canción en cada canción Hinault en unos hemos impuesto ni siquiera Pablo López que ahora mismo puede estar en el Top tres su Iván Ferreiro que es una persona que hace clásicos instantáneos junto con Coque Malla que son unos cabrito pues pues pues no estuvo el traspaso a alentar a hacer

Voz 0281 40:45 por suerte llevará se dieron el sí

Voz 3 40:47 sí pues eso y creo que eso secreto que que debemos pregunta las canciones a sonar que queréis decir cómo creéis sonar tiene

Voz 0882 40:54 tiene un disco Un grupo también estuvo con nosotros en Burgos fetén fetén que es Irak lo conocéis normalmente es instrumental pero digo que sacan Table este disco tuyos es el mascan table de todos y el más cantado de la ducha

Voz 0281 41:08 ciudad con la que lo canta Raimon eh localizable para

Voz 3 41:10 el este guirigay decir si tiene huevos estará avezado

Voz 14 41:17 no te lo digo para que ahora está más claro

Voz 0281 41:28 Nuestro y no tiene un minuto de juego

Voz 14 41:30 tras le sigue la la la aprovecho para decir que el nativo también el el título de esta canción que es el CDN TPA que es la abreviatura de finales de mierda para principios apoteósico dices bueno no está mal pero por qué porque quise

Voz 3 41:53 de de vestir a una canción de bueno ni siquiera es desamor no pero una canción de de desencuentro emocional de todos los elementos que le quitan de ser eso tirarle mierdas bonito si finales de mierda yo por ejemplo entrar con un minuto que es una pesa de Arroyo algo que se pueda arengar en un estadio que lo estamos descubriendo las salas que la gente salga a los hay gente que se que se tapa una pieza pues pues quería es incluso como suena no que son Arroyo aquí es incluso el bajo la forma de caer pero yo Arctic Monkeys el antiguo disco claro que yo les llama producción a ellos no está fino esto viene porque porque a mi hijo solo le gustan dos grupos al grupo y al artista a los Latin Monquis de hecho el último disco el anterior yo hay veces que hace papá musicada digo que tiene dos años y medio de la criatura

Voz 0281 42:41 escucha a ti Monquis negó quiere escucha a papá a veces no de papá pero oye pero esta canción tiene esta canción de mis versos favoritas del disco que tienes tanto miedo de que te hagan tanto daño si es una misión muy bonita también de de cómo a veces la gente con tal de no arriesgarse no juega si así no pierde

Voz 0313 43:17 Hollande eso comentó Benjamín lo de tu tu faceta poética y estás a punto de de de sacar de publicar otro otro libro está esta tendencia que es tendencia es verdad y han pasado muchos y muchas por aquí en los últimos tiempos de dónde crees que surge de donde en tu caso ya has dicho que empezaste a escribir poesía antes incluso

Voz 3 43:35 de cárcel no creo creo creo que los tiempos de crisis sino crisis sólo a nivel monetaria sino incluso crisis a nivel de valores creo que son las placas placas tectónicas que fomentan con su fricción que que que quede a la escritura que la gente se dé a vaciarse que la idea llenarse que le aferrarse a clavos ardiendo o ver o lo que sea entonces sí que creo que permite la proliferación de de eso de de escritura

Voz 0281 44:00 porque ahora no lo besos a Benjamín Prado disco no no me lo han ofrecido

Voz 3 44:09 a saber nada Los Llanos pero yo sí le veo capaz de que ello no sé

Voz 0281 44:12 porque es que hace hace su show yo lo que giros que aquí lo que lo que se ha hecho como en tantas cosas que en España esa pregunta es no rebautizado mira ahora te toca a España normalizar no porque decir estoy en Estados Unidos pues pues es el primero que a Dylan en cuanto tenía éxito Un poco era hacer un disco con Allen Ginsberg en cuanto Kurt Covain tenía un rato éxito hacia un disco con William Barros ha cantado a ha cantado a ha ganado Patti Smith el voy aquí en España parecía que la música de la canción que evidentemente son no sé si primos lejanos y hermanos gemelos tiene razón realmente son de la misma familia estaban en una lejanía e inexplicable se ha juntado gracias a esta joven esta gente joven que yo creo que tiene una gotita de rock'n'roll en la poesía que escribe sin ninguna duda andantes

Voz 21 44:58 eso sí ha aparecido los tres juicios si somos una generación que tiene muchos menos prejuicios que generaciones anteriores a la hora de combinar cosas a la hora de juntarse con distintas gentes

Voz 0882 45:09 en los Ateneo se han hecho famosos en los garitos eso creyendo puede poemas en bares y con un músico al lado también hay que hay que hay que contar exactamente cuál es la situación de tecnológica digamos de hace treinta años au actuar puedes hoy un montón de Muse días que comprar esa música humillarla en la radio tener suerte es que es muy difícil el Inter está en maravilloso e no digo que pero digo que no es tanto mérito es una cuestión de que efectivamente han aprovechado una cosa más

Voz 0281 45:34 Emma este escaparate hay mucho más escaparate Rato puede eso

Voz 0882 45:36 la música de mucha otra gente como muchos unos ritmos

Voz 0313 45:39 déjame seguir destapando el el porqué antes hemos comentado a propósito de Gargantua que era una oda a la impostura ya los impostores que yo creo que hay unos cuantos yo está muy bien dedicarles una canción bueno hay otra que es dos dioses también sangrante es una oda al dolor

Voz 22 45:53 piten título super sólo dicen que mediara mejor no tonto trabajos que no sé si yo que muchos peces suenan mal también tiburón esto llano como girasoles sólo Soledad Mestre punto cuando retos Tejar tensión flores grato para todas las edades llorando a mares modos para vale digo me rompió el tren sacando pecho cuando el techo encima ahora no me disgusta base de guardar rencores recoge días de como muy me decías paraca medias verdades foral mismamente

Voz 47 46:27 mira convertida fotónica

Voz 3 46:52 terapéutico para el dolor escribe una canción como esta si no si yo me imagino yo termines llorando en el estudio Easy estaban todos los de la banda mirándome digo repito la toma hice que dices claro porque no me atrevía hacerla en en la gira ir de pronto a comer de una de las canción favorita de la gente por Begoña creo que tiene una verdad como muy bestia una cosa que te atraviesa me obligan los desgraciados siete gracias hacerlas en directo ITA aparece de verdad que lo digo que no esto no en marketing y un gancho para que la gente venga los conciertos y ya está casi tú agotado sin hay que atraer a nadie pero que desaparece el público eh no sé qué pasa que desaparece el público de dos mil personas mil viviendas desaparece

Voz 21 47:31 en verse en vez de lanzar en ropa interior lanzan kleenex no como y luego ver a gente y la gente

Voz 0281 47:36 Abbas pasa algo eso ya no es música ahí pasa una

Voz 3 47:38 cosa que es que es otra otro Estados otro estadio superó

Voz 0281 47:41 por cierto con esta canción lo mismo que las otras dos también es también verso favorito del del disco que es hay una eterna lucha entre mis dos mitades un ACB jaula otra CD llave es que está lleno de hallazgos el disco es una delicia porque porque funciona yo es que creo que son canciones que funcionan como un poema que serán canciones pero tiene la técnica de un poema que encontrar palabras que parecían difíciles de unir unidas a aforismo por aquí por allá

Voz 3 48:09 Risas anima ayudado la João sacar libros a afinar el tiro al final tiró e Iguana como tú bien dices que es botellas te venden muchos vino deben de muchos hacia la botella

Voz 0882 48:20 yo lo yo lo digo mucho también eso que como lo digo Benjamín pues un buen escritor te supongo que le da un huevo de libros como tú estás diciendo aquí y los del únicamente

Voz 0313 48:28 eh

Voz 0882 48:29 si la gente que hace buenos discos es gente que que oye muchos discos los Losada oído ya se nota con gente que vino por aquí a través de los años llevábamos como siete años de Ventana juntos vienen con su segundo su tercer disco dices esto es otra cosa porque el tiempo ha habido tramos

Voz 0313 48:42 seguramente oye déjame que que nos metamos en otro en otro terreno en otro camino que es el compromiso que mucha gente de la música de la ida de la cultura tiene que lo puedas ejercer o no eso es absolutamente dio pero hay gente que ejerce vigente que no han como los pimientos de Padrón en el caso de Ryan es que si este mes de septiembre estuvo en el Parlamento Europeo con con la gente muy mal que estuvo con él no sé con todo el tema

Voz 3 49:05 pasajes en la red

Voz 0313 49:08 podemos hacer algo algo mucho más concreto hoy es día ocho falta justo un mes para ocho de marzo y esto está al fin en en ebullición por por mil motivos como dice el eslogan que ayer acuñaron alguno de los grupos feministas que han anunciado movilizaciones para estas semanas no hasta llegar al día ocho hoy falta un un mes y hay una canción en este disco que además ha convertido Janine no que luego Nos cantará también en directo el escaza de pañuelos Sequero

Voz 25 49:32 tú sabes que han sus socios lo que te suele que parte del no has entendido lo eras seguir otras repetía yo tengo a quién se Morán por pero que hagan penoso sonaba qué parte de la que nunca te dando la que nunca anti ande pero ellos no

Voz 0313 50:06 además escuchamos esta canción en directo con David Python Icon Héctor pero sí me gustaría decir sin profundizar más en esto que para mí ya es un himno a que los beneficios de su reproducción bueno una asociación de las muchas eso que algunos llaman chiringuitos una asociación en Vitoria que se llama visita que significa vivas en en en euskera y que está integrada por mujeres supervivientes de la violencia machista hemos invitado a asomarse momentito La Ventana a su portavoz son buenas tardes hola

Voz 48 50:34 hola buenas tardes qué tal y como estás muy bien mira encantada de escuchar la canción y bueno ir dando repercusión que ha tenido y que está teniendo el pasado a las compañeras muy de verdad que expresa claramente directamente lo que es la violencia que se está ejerciendo actualmente sobre las mujeres Imaz A1 entre las jóvenes

Voz 0313 50:54 hoy te puedo preguntar cuál es exactamente vuestra historia la de las mujeres que forman parte de esta de esta asociación le dice

Voz 48 51:02 sí nos reunimos mujeres que han sufrido violencia machista y que que debe después necesita un espacio para contar su historia para no sentirse raras para de correr la violencia tiene como de muchas raíces sabe que hay violencia por parte de la familia también las familias muchas veces no o ya me entiende la situación ha caído en desgracia las redes de amigos se apartan este son muchas que son muchas las consecuencias de una ruptura de pareja por supuesto no se ponen de un lado y otros del otro la mujer siempre que esta merma a la que está arrinconada se siente culpable siente que igual no está haciendo lo correcto no se siente asegura para nada porque han sido mermada en todos sus valores sí pues necesita ese estos números de referencia que cuentan su historia que han superado que cuenta no contamos como hemos salido adelante como lo hemos solucionado a de ir a donde ha acudido simplemente contar su historia escuchar la historia de las demás como les hemos superado realmente esto es lo que hacemos básicamente en un espacio para expresarnos libremente de actividades y entre nosotras Isabel que se puede salir adelante y que lo más importante es que estamos vidas

Voz 0313 52:14 tiene algo tiene algo que ver lo que nos cuenta Lilly tiene bueno tiene mucho que ver con la música con lo de compartió un relato de contar un cuento alrededor del fuego Tino lo quería saber cómo llegas tú a esta socios

Voz 3 52:25 yo de graciosa a gracias a mi mejor amiga que forma parte del también eh bueno y eso madre e Paula Llarena un besazo que que son parte activa e de de Asociaciones pues pues yo dije mira es que yo con esta canción de una pelea porque esta canción creo que no tiene que estar en boca de un hombre yo esto canciones como Tengo siempre la eterna pelea no porque es algo que nació de compró desde el compromiso más puro y no quiero no quiero nunca que que se vaya al auto realización entonces necesita Eva necesitaba que esta canción sirviese para algo tuviese cierta utilidad entonces hable con encina con Paul M dijeron digo necesito una asociación pero de supervivientes no una fundación donde hay aparte el dinero que sea para costear no sino que realmente cara cada euro vaya in me recomendaron a con Lily Julie es un encanto es es un fiel como podéis como se intuye fuera con su en el que un igual del País Vasco porque es de casi casi pero pero la verdad que que todo todo se se dio como se tuvo que dar

Voz 0313 53:24 la verdad muy bien pues Lili te agradezco mucho que has estado estos minutitos en La Ventana indaga que un besazo hoy Messi muchos ánimos de verdad

Voz 48 53:33 no a vosotros muchas gracias por qué un hombre como tú y de actualidad haga una una canción para nosotras es extraordinaria de verdad y es un ejemplo para mucha gente joven que hay que estar a la moda y tú estás

Voz 2 53:47 le

Voz 25 54:23 a ah no

Voz 14 54:29 nadie

Voz 49 54:31 cualquiera que esa parte del lote no entienden

Voz 0313 54:33 Benjamín tú tienes alguna explicación a eso pues

Voz 0281 54:36 eh o la o a mí me parece muy importante que las cosas no se cuenten porque es que unos estando una parte otros de otra como decía pero es que el diablo lleva careta porque luego los vecinos dicen quién lo hubiera imaginado no vimos nada nadie nadie sospechaba metódico contarlo por por la gente que ya no puede