La Ventana (08/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias veremos una información de última hora está interrumpida la circulación ferroviaria entre Terrassa y Manresa por un accidente pero no sabemos su dimensión Monica Peinado buenas tardes

Voz 1600 00:17 qué tal buenas tardes de momento Renfe y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias confirman que se ha producido un accidente entre dos trenes serían dos trenes de Cercanías de la línea R4 que es la misma donde el pasado veinte de noviembre un desprendimiento de tierra hizo descarrilar un convoy provocando un muerto cincuenta heridos de momento Protección Civil explica que ha activado a todos sus equipos pero se desconoce si hay personas afectadas

Voz 1454 00:42 pues esta noticia de última hora que más contamos ahora mismo Ester Bazán pues nos vamos a Venezuela el primer centro de ayuda humanitaria ya está listo en la frontera con Colombia pero aún faltan otros dos para iniciar el reparto tanto Maduro como Why do han hablado del tema esta tarde en sus respectivas comparecencias uno ante los medios en rueda de prensa otro en un acto universitario resumimos con José Luis García Íñiguez

Voz 1061 01:02 Maduro ha comparecido ante los medios internacionales para acusar al grupo de contacto que se reunió ayer en Montevideo de estar ideologizada la Unión Europea dice sólo escucha la extrema derecha

Voz 1 01:10 la Unión Europea está condenada Federica Mogherini al fracaso si sigue escuchando atendiendo iba obedeciendo al extrema derecha venezolana

Voz 1061 01:24 en una rueda de prensa en Miraflores que ha quedado interrumpida en unos minutos por un apagón Maduro ha reiterado que la ayuda humanitaria es un show para dar migajas a los mendigos precisamente la entrada desde Cúcuta de esa ayuda hablado o un acto en la Universidad Central de Venezuela

Voz 2 01:38 para iniciar el proceso de organización para que si se atreven a seguir bloqueando caminos a seguir obstaculizando la vida de los venezolanos todo estos voluntarios iremos abrir el canal humanitario en su momento

Voz 1061 01:53 Guarido ha vuelto a llamar a una gran movilización el próximo doce de feria

Voz 0313 01:56 el presidente del Gobierno ha vuelto a recordar a través de

Voz 1454 01:58 twitter que no aceptará nunca un referéndum de autodeterminación asegura que trabajan para atender todos los puentes posibles desde la política y que la propuesta del Ejecutivo para Cataluña es convivencia diálogo y ley Constitución insiste así Pedro Sánchez en la línea expuesta a mediodía tras el Consejo de Ministros por la vicepresidenta Carmen

Voz 0277 02:15 algo que el documento es tienen es el único documento sobre el que este Gobierno se pronuncia propone pone y quiere un marco de trabajo pero no ha sido aceptado campo in depende dentista desde el Gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación

Voz 1454 02:40 desde la Generalitat insiste en esta tarde en que no van a renunciar a sus planteamientos políticos pero dicen que seguirán sentados en la mesa de negociación deportes Toni López

Voz 3 02:49 en juego el partido grande de la jornada veintidós de Euroliga de baloncesto tercer cuarto en marcha del CSKA veintinueve treinta y nueve Real Madrid cuarenta y cuatro a las ocho y media Baskonia Bayern y en fútbol dos partidos a las nueve Valladolid y Villarreal en Primera y en Segunda Sporting

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este viernes a las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco

la de la cultura y el ocio

Voz 4 03:38 allí

Voz 0313 03:45 este es el lugar desde el que cada viernes nosotros somos a una decena de planes en los que invirtió tiempo durante el fin de semana hoy hablaremos de muchas cosas de series de los poetas del veintisiete de teatro en francés de mujeres científicas Un recorrido por la cultura en una valla Espinós buenas tardes

Voz 0564 04:01 buenas tardes sí empezamos esta semana en Málaga y con fotos

Voz 0313 04:04 hacía

Voz 5 04:05 para los cuerpo que vende es va fer el va eh resbala

Voz 0313 04:18 lugares la térmica de Málaga y el protagonista José Baez con la exposición un impulso en un segundo

Voz 0564 04:25 el ex especialista en fotografía de música en directo y lo que hace aquí recoger imágenes hechas en festivales de música con esta muestra la térmica estrena foto la app un espacio dedicado a las nuevas narrativas en fotografía Joseba a veces un loco de los festivales ha ido a muchísimos y por eso le preguntamos qué tiene qué pasa en un festival de música que merece ser inmortalizado

Voz 6 04:45 hay mucha energía hay mucha mucha magia mucho sentimiento el hecho de ir con tu amigo haber a tu a tu a la favorita simplemente el hecho de un arte encima del escenario que vea pues cien doscientos o trescientos seiscientos dos mil personas cantando su canción eso tiene que impresionar bastante entonces por un lado como por el por el otro por el músico como por el público pues se respiraba un buen rollo una energía positiva todo muy muy fresco y al final fue el reflejo en las fotografías

Voz 0089 05:18 nota eso exactamente que consiste que podemos ver

Voz 6 05:40 hay una fotografía de público que es una niña pequeñita con un tutú con los padres a izquierda y a derecha imagínate que yo estoy todo el rato haciendo la foto al al cantante al artista no me doy la vuelta al público para ver la reacción del público me pierda ese momento que es la excepción de la niña con los jo abiertos como platos mirando al artista como si fuese algo novedoso su primera vez estaba tocando Mi cafeína y alucinaba

Voz 5 06:09 en gravedad ya que Irak tú

Voz 5 06:35 de

Voz 0313 06:40 esta semana el Centro Dramático Nacional ha estrenado la geometría del trigo de Alberto Conejero una obra que parte de una historia de familia

Voz 0564 06:47 es además el debut en la dirección del dramaturgo que asegura sentir algo de vértigo lo hace con una obra propia un texto con dos tramas una en la transición otra en la crisis económica en dos mil diez la historia empieza cuando una pareja de arquitectos de Barcelona viaja en época de vacas flacas hacia el pueblo andaluz de los padres de él una obra que habla de la identidad también del amor y que tiene su origen en una historia antigua que le contó la madre al dramaturgo años atrás Alberto Conejero nacido a finales de los setenta nos ha contado cómo era la generación de sus padres

Voz 8 07:16 yo creo que es una generación que estaba en Clavijo en un cambio que no llegada del todo a producirse no es es una generación educada o bajo el franquismo con esa educación sentimental del franquismo terrible no de los miedos del miedo al cambio de miedo a las nuevas formas de amar y de amor pero que tenía la necesidad de de romper no de quebrar eso de de imaginar un nuevo modo de estar en la vida para ellos y sobre todo para sus hijos no yo creo que es una generación que ese hecho sobre los hombros la necesidad del cambio

Voz 0313 07:45 decía Asetma que Alberto Conejero con esta obra debuta como director

Voz 0564 07:49 sí ha llevado a cabo un proceso muy particular empezando por los ensayos el equipo lleva casi dos años preparando la obra

Voz 8 07:55 te habitualmente la los ensayos de una producción teatral son sólo cuarenta y cinco días no son lógicas de producción que en el caso de este proceso no podían ser llevamos casi dos años de trabajo los primeros ensayos fueron en mi pueblo en Vilches agarre a los a los actores que tuvimos en en los espacios donde sucede las obras la obra dentro de la de las minas de las últimas minas de plomo en los olivares en el pantano con alguien que está en mi pueblo y a partir de ahí hace ya casi dos años de este viaje hemos ensayado casi todos los meses cinco seis días

Voz 9 08:23 hasta hasta nuestro estreno en el Centro Dramático Nacional

Voz 7 08:36 Ramón

Voz 0313 08:38 va a haber Roberto pregunta de Trivial o ejercicio de memoria el año mil novecientos ochenta y nueve lo que estaba cien que recuerdas tu yo recuerdo mira empecé un programa aquí en esta casa que se llamaba Madrid siete estrellas que la gente se creía que llevaba por título Madrid site estrella que también podía ser Itu yo no tengo un recuerdo concreto de ese año sí que fue un año movidito mucho se lo tengo en la memoria finales de los ochenta conmovidos mientras todo aquello sucedía la lista de los cuarenta la encabezaban canciones como esta por qué el año ochenta y nueve porque bueno han pasado treinta años que son los que cumple el Institut Valencià d'Art mover es decir el IVAM

Voz 0564 09:36 en y cómo celebra o museos aniversario pues con exposiciones ya puede verse la primera que lleva por título mil novecientos ochenta y nueve el fin del siglo XX una muestra que analiza este año en el que terminó la guerra fría cayó el muro de Berlín surgió la crisis del sida y fue el principio del fin de la pergeñó en Sudáfrica la exposición pone en contexto el nacimiento del museo partiendo de los acontecimientos históricos de un año que para subdirector José Miguel García Cortés dio carpetazo al siglo pasado le hemos preguntado el porqué

Voz 11 10:05 tengo que perdimos la inocencia en este momento veíamos alguna manera quizá la llevamos en blanco y negro o era blanco o negro yo creo que los acontecimientos históricos sociales y políticos que sucedieron Nos dieron como un golpe de realidad no que pueda era mucho más complejas cosa mucho más difíciles por ejemplo la fotografía famosa que todos conocemos de una persona en medio de la plaza de Tiananmen cantando se adelante ella sola de un tanque del Ejército chino yo creo que eso es simbólico

Voz 12 10:42 pienso que aquí hubo un cambio real

Voz 0313 10:48 treinta años tiene el IVAM yo estaba en Radio Reus por aquel entonces antes del plus ahora hablamos en personaje personajes de historieta que tiene unos cuantos más el Corto Maltés

Voz 0564 10:59 el centro de historias de Zaragoza le rinde homenaje en la exposición en cualquier lugar excepto en Ítaca que puede verse hasta el treinta y uno de marzo una muestra que pone el acento en el renacimiento del personaje de Hugo Pratt porque pasó un poco como con Carlos Zanón y el personaje de Carvalho en dos mil doce La titular de los derechos se puso en contacto con el guionista Juan Díaz Canales para que escribiera una nueva aventura del Corto Maltés hiel eligió a Rubén Tejero como dibujante para llevarlo a cabo para ellos el plantearon un sin fin de cosas incluso como el hería el personaje en la muestra somos testigos de todo el proceso de creación de dos dibujantes que eran muy fans hemos hablado con Mario Martín Pareja el comisario de la exposición

Voz 13 11:37 bueno en un primer momento Rubén Pelejero incluso me cuenta que cuando se lo dice hice lo propone Juan Díaz Canales por teléfono no da crédito no no sabe cómo de pronto de el millón de dibujantes que hay en el mundo le ha tocado a él en la lotería de pintar a Corto Maltés no evidente demente los dos se sitúan en que Corto Maltés hacer Hugo Pratt tiene como época bastante bien diferenciadas de Corto Maltés entonces ellos como grandes fan de Corto Maltés deciden que en un momento dado hay que empezar digamos reviviendo la primera época no

Voz 14 12:12 Soto

Voz 0313 12:28 volvemos al teatro antes hemos pasado por Madrid en Barcelona se está celebrando la tercera edición del Festival de Teatro en francés que se llama We

Voz 0564 12:36 el festival ayudarnos a descubrir el Teatro contemporáneo en francés sus autores directores y actores con obras subtituladas al castellano dentro de muy poco a las ocho es el estreno absoluto de la obra pasó Huguet no llorar en el Institut Francés de Barcelona una obra que dirige Annie Monfort y que cuenta una historia de la Guerra Civil española basada en las vivencias de la madre de la autora que vivió el conflicto en un pueblo catalán el cine francés no se es más conocido pero no pasa lo mismo con su teatro a Françoise Vila codirector del festival le hemos preguntado que caracteriza al teatro francés actual

Voz 15 13:15 es muy válido porque hay muchas producciones de influencia porque hay muchas es fresco que se dice recopilar escuelas diversas escuelas más más Tato con más en el texto y el repertorio yo Jean sumas de de forma de forma visual un grande de actos tú has es muy muy distinto y si hay una vida muy muy interesante con el descanso

Voz 16 13:51 en un eh

Voz 17 13:55 sí eh

Voz 18 13:56 o no les

Voz 17 13:59 en el suceso le

Voz 0313 14:13 esta voz me suena mucho a mí muchísimo Sheila Blanco con es nuestro estilo blanco

Voz 0564 14:19 mañana por la tarde presenta en el Teatro del Barrio de Madrid cantando a las poetas del veintisiete un concierto recital en el que da voz a poemas de la sin sombrero con música compuesta especialmente para el espectáculo hace unos años tras asistir a la presentación de un libro que ahondaba en estas autoras se puso a investigar ya recuperar sus poemas unas mujeres borradas injustamente de la historia de los libros de texto donde sí aparecen Ellos sus compañeros de generación así la Blanco le hemos preguntado que supone para ella este espetó

Voz 19 14:47 personalmente está siendo un una montaña rusa de emociones me llevo muchas bonitas sorpresas también pues me me frustra muchas veces por por también por datos que que consigo averiguar de sus vidas te está siendo pues un trabajo de investigación muy bonito iré

Voz 1628 15:07 experimentación musical también llevar estos poemas a a la música no porque no son canciones propiamente dichas sino que es eso es es musical izar un poema que tiene un toque distinto

Voz 0564 15:18 a mí sí

Voz 17 15:21 es tú el de

Voz 21 15:33 estaba pensando en La Ventana de la cultura y el ocio aquí estamos convencidos también de que una muy buena opción lo hemos dicho muchas veces también es la de quedarse en casa no de libro viendo una buena peli o una serie

Voz 0564 15:48 esto es de The Walking esta semana hemos conocido que habrá décima temporada habrá que esperar hasta otoño

Voz 0313 15:55 hace corta y que podemos ver bien

Voz 0564 15:58 a qué serios podemos enganchar este fin de semana pues le hemos pedido consejo a José Manuel Romero el chico de las series de el cine en la SER

Voz 1084 16:07 para todos esos seguidores de los zombis una propuesta para soportar la espera Kingdom una superproducción coreana que mezcla una epidemia de muertos vivientes con una descarnada lucha de poder entre la ficción histórica el terror y el gore la serie y presenta un reino en crisis por la corrupción ante un pueblo pobre y hambriento

Voz 0564 16:23 sólo esos monstruos quince armón sólido

Voz 22 16:26 eso sí serán los enfermos de Giulio ni sus familiares se morían de hambre así que se comieron el cadáver de un hombre y se convirtieron en monstruos que comen carne humana por las noches decías esconden donde no haya luz duermen como si estuviera muerto

Voz 1084 16:41 comedia llega la tercera temporada de día a día arrime Eix de la serie de mil novecientos setenta y cinco que sigue las andanzas de una familia cubano estadounidense una sitcom clásica con risas enlatadas pero muy actual que funciona a la perfección gracias a su matriarca humor emoción y mucho colmillo político

Voz 0564 16:57 para ser estadounidense basta con demostrar que eres un estudiante justito lo mismo que exigen para ser presidente

Voz 1084 17:04 sí para los que busquen una propuesta más original muñeca rusa Natasha Lyon interpreta a una joven que muere la noche de su treinta y seis cumpleaños pero lo hace una y otra vez a lo largo de los capítulos viviendo un auténtico día de la marmota un bucle temporal del que va emergiendo un relato divertido y a la vez aterrador que recoge la desesperanza moderna pero también todo el poder feminista

Voz 0313 17:24 yo no pienso consentir las tres ficciones disponibles de niños no tenemos nada no tenemos dos semana

Voz 0564 17:43 pues el lunes es el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia el Museo de la Ciencia y el agua de Murcia lo celebra este domingo con talleres para niños a partir de cuatro años sobre mujeres científicas el objetivo que conozcan la actividad científica de mujeres relevantes y aprendan ciencia jugando el domingo las protagonistas serán Ada Byron pionera en computación Marie Curie

Voz 0313 18:19 y además de todo esto tenemos como cada viernes pues lista de conciertos

Voz 0564 18:22 la que escuchamos esta Ara que toca hoy en Milán

Voz 0313 18:25 hoy y mañana y el próximo viernes en la venta no

Voz 23 18:32 sí de Cars esta mañana en Badajoz

Voz 5 18:39 sí

Voz 0564 18:49 y terminamos con Barry Brava que están esta noche en La Riviera de Madrid mañana en Granada

Voz 24 18:56 qué

Voz 0313 19:55 hola siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 21:25 la utiliza la megafonía municipal para anunciar los autobuses que saldrán el domingo a la manifestación decolora

Voz 0684 21:31 Del Río Joker yo explica Diot me encontraba alrededor de

Voz 15 21:39 las tres menos cuarto a unos veinte metros de la plaza de la Constitución en Becerril de la Sierra se encuentra el Ayuntamiento hija escuchado de manera reiterada durante tres veces un mensaje por los altavoces del Ayuntamiento

Voz 0313 21:55 eso explica Joe

Voz 29 21:58 Moya el Partido Popular

Voz 15 22:01 eh pondrá autobuses para todos aquellos vecinos que quieran ir

Voz 30 22:05 a la manifestación por España y por los chavales

Voz 0684 22:09 ello

Voz 30 22:13 esto desde los altavoces del Ayuntamiento

Voz 0684 22:17 Irene invirtió corremos obligado cercano el señor voy a decir lo que se ha oído ha venido de los altavoces de La Ventana de Madrid de Xavier Casal

Voz 0867 22:39 en varias ocasiones y durante toda la mañana se han escuchado estos anuncios que han pillado como acaban de escuchar por sorpresa muchos vecinos de Becerril y también a la oposición municipal el alcalde José Conesa del Partido Popular qué tal muy buenas tardes buenas tardes alcalde explique lo que ha pasado porque utiliza la megafonía municipal para anunciar unos autobuses que van a participar en una manifestación política

Voz 31 23:04 bueno pues cierto por desgracia como siempre la ignorancia atrevida no entonces esto es algo habitual ya es una tradición dentro de nuestro pueblo que seguimos manteniendo que son los pregones es un servicio público que damos desde hace muchos años desde que tengo pregonero en la actualidad Se mantiene con la megafonía del Ayuntamiento es un servicio también tasado pagado con una tasa que está disponibilidad de todos los vecinos que sean prácticamente en paro es decir se puede usar para el cometido que se en este caso el Partido Popular ha tenido oportuno pues a anunciar que ponen a disposición de quien quiera gratuitamente autobuses

Voz 0867 23:44 mí el alcalde para aclarar por aclararlo y vencer la ignorancia el Partido Popular por tanto usted me dice ha pagado las tasas correspondientes Se para utilizar los altavoces de la plaza

Voz 31 23:54 pues como todo o cualquier otro vecino que quiera hacer uso de ese servicio pago unas tasas tienen he comprobado además que el ser el recibo está metido ha pagado la veinte veinte libre Becerril o incluso no vecinos bueno claro servicios pero no de ahora históricamente

Voz 0867 24:11 ya entonces yo me quedo

Voz 31 24:14 es que ha oído lo normal es que el servicio será con tres avisos es decir son tres veces el mensaje que se da por eso suele sino que han llamado y ha dicho que el otras veces seguidas que lo normal es lo que Sesame siempre vecino o no eres Becerril o no con lo cual no

Voz 0867 24:26 no se puede anunciar cualquier cosa es decir si mañana mañana Podemos quiere utilizar la megafonía para anunciar las manifestaciones son los paros del ocho de marzo lo puedo hacer también

Voz 31 24:38 vamos a ver en distintas ocasiones distintos partidos políticos da igual el color lo han notificado ha habido ocasiones que ha sido el Partido Socialista otras ocasiones el partido independiente y en otras aguas en el Partido Popular por ejemplo nosotros lo único que bueno establecemos política es que no sean mensajes ofensivos

Voz 0867 24:55 buenos pero

Voz 31 24:57 de un partido político de una comunidad de propietarios de simplemente un funeral de un fallecido de un cumpleaños de esto o de un nuevo negocio que abre sus puertas y eso se ha hecho toda la vida se paga una tasa será un té por escrito en la ventanilla hizo los empleados del Ayuntamiento quién narran quién leen nunca el interesado

Voz 0867 25:19 hemos hablado con concejales alcalde de la oposición ellos no se aseguran que que muy pocas veces o que nunca se ha utilizado la megafonía con fines políticos

Voz 31 25:29 bueno ellos lo han utilizado cuando han tenido oportuno fines políticos dígame usted el anunciar un servicio si es un mitin político de verdad

Voz 0867 25:37 no me refiero me refiero a unos autobuses que van a una manifestación contra el preso

Voz 31 25:40 si gana un evento pero digo por favor es que vamos a hablar ya de verdad con sentido común silencio hemos de sacar fantasmas donde nos ahí es que este país cuenta ya sea vamos a ver los partidos políticos Bono utilizarlo a lo que quieras no han hecho históricamente para los mensajes que han querido pierde abrió una sede o cerrarla o de un evento de mundo lectura un o una presentación de un libro por ejemplo entonces ese son servicios que están abiertos mientras que no sean ofensivos nosotros nunca hemos entrado en el mensaje en sí

Voz 0867 26:11 y por supuesto no vamos a entrar

Voz 31 26:13 políticos es una asociación de vecinos y un vecino particular milagro de eso

Voz 0867 26:17 sí

Voz 31 26:18 si casas compró en las normas

Voz 0867 26:20 sí señor Conesa Usted es miembro del Partido Popular pero creo que ya no ese presidente del Partido Popular de Becerril de la Sierra han recibido en el parte el tul consta que haya habido alguna instrucción desde Madrid para movilizar a toda la población para que los ciudadanos de de sus respectivas localidades vayan a la manifestación del domingo

Voz 31 26:38 yo lo siento pero yo no he tenido constancia como alcalde por supuesto no lo he tenido como miembro del Partido Popular a mí lo único que me ha comunicado efectivamente desde el evento desde distintos redes sociales porque lo he visto que va a haber un evento el domingo hermano espacio pero como tal una instrucción de movilizar y tal nos es estar aquí que no retenido

Voz 0867 27:00 bueno pues alcalde Jose Conesa gracias por estar con nosotros esta tarde un saludo muchísimas veces siete de la tarde y veintisiete minutos Angeles Arroyo portavoz de Equo en Becerril de la Sierra qué tal buenas tardes

Voz 31 27:11 hola buenas tardes

Voz 0867 27:14 sí es cierto es habitual que se utiliza la megafonía para difundir este tipo de mensajes digamos de carácter político

Voz 31 27:21 pues efectivamente hace un rato estaba hablando con una persona Antonio que hace muchos años pues también la va pregones y si efectivamente se podía vamos de hecho sea Se han anunciado pues es locales al que se abría nuevos negocios pero es verdad que yo aquí en la plaza llevo viviendo en esta casa cinco años hay y es justo en la plaza del pueblo entonces llevo cinco años pues oyendo muchos pregones porque los pregonera dan con la megafonía del de la plaza y la verdad es que hasta ahora me ha llamado mucho la atención porque no había perdido ninguno de este de esta índole

Voz 0867 27:56 no es habitual que se convoca manifestaciones Tenerife ofrezcan autobuses para ir a manifestaciones al centro de Madrid no la verdad

Voz 32 28:03 este es que no no además

Voz 31 28:07 no sea no de así de partidos yo es la primera vez que el oigo no digo que no se hayan hecho antes

Voz 0313 28:11 igualmente o con más tiempo pero desde luego los

Voz 31 28:14 a últimos cinco años yo lo único que está oyendo son pues efectivamente las defunciones las misas teatro mercadillos solidarios este tipo de eventos de interés de toda la población

Voz 0867 28:26 desde la oposición ustedes le van a pedir algún tipo de explicación al alcalde pero este asunto en principio sí que queda al criterio editorial a la hora de de utilizar la megafonía

Voz 31 28:36 la verdad es que estamos acostumbrados un poco a a esto a que se hagan un poco las cosas de forma unilateral sin contar con el con el pleno del Ayuntamiento muy bueno pero en principio no no no no hemos acordado

Voz 0867 28:51 con hacer ninguna tomar ninguna medida

Voz 31 28:54 pero lo que sí es cierto es que creemos que tenemos una pequeña suspensas de que a lo mejor también ha sido un poco como tal pataleta por que en el último pleno se aprobó una moción de urgencia ya que no en todos los plenos las mociones que presentamos pues el alcalde tiene la potestad para poner lo que quiera en el orden del día entonces en el último pleno tuvimos que meter una moción de urgencia sobre la el apoyo a la huelga del Día Internacional de las Mujeres de los que tuvimos la suerte de que con el voto del PSOE

Voz 0867 29:27 de sepuede Becerril e Izquierda Unida

Voz 31 29:30 Deco salió adelante esta moción el acuerdo del Ayuntamiento es apoyar y dar medios y facilidades en apoyo a la huelga de del ocho de marzo

Voz 33 29:40 pues ya pueden pues no lo sé

Voz 0867 29:44 ya puede ir buscando un hueco la megafonía municipal Klaus nos vamos en función de las tarifas ya anunciamos la entrevista y Carmena con Pepa Bueno él sí

Voz 33 29:53 en Hoy por hoy nosotras no queremos autobús iremos el transporte público más coherente bueno pues Ángeles Arroyo portavoz de la sierra un saludo buenas tardes muchas gracias a vosotros

Voz 0867 30:07 toque de corneta en Génova de cara al domingo porque en Boadilla del Monte el PSOE también ha denunciado que el vicesecretario de Política Local de Pablo Casado ha usado hasta usando un teléfono municipal para convocar la manifestación a todos los militantes del Partido Popular en ese municipio la alcaldía dicho bueno que alguien incluyó ese número de teléfono por error nos lo cuenta Raquel Fernández

Voz 1315 30:28 aseguran en el PSOE que el número de teléfono que se anunciaba para apuntarse a los autobuses para ir a la manifestación era un teléfono público pagado por el Ayuntamiento de Boadilla por tanto dicen de uso público indica la portavoz socialista Isabel Carmona que el número se anunciaba por el alcalde Antonio González Terol en todas sus redes sociales como Twitter Facebook e Instagram

Voz 34 30:50 cuando hemos han mirado las publicaciones que que estaban saliendo hemos visto que ese teléfono era un teléfono de uso del Ayuntamiento que lo que se paga a través de la corporación entonces no ha parecido vergonzoso que que se haga uso de ello

Voz 1315 31:09 al respecto fuentes municipales reconocen que ha sido un error que ya ha sido subsanado

Voz 0867 31:15 de la tarde treinta y un minutos un viernes negro en Alcalá de Henares y en toda la Comunidad de Madrid después de que la policía haya detenido a un hombre acusado de haber matado a su pareja una chica de Bale dos años a la que supuestamente trofeo para verlo después en un congelador la joven desapareció en dos mil diecisiete pero su familia no denunció su falta hasta las pasadas navidades SER Henares Jorge Pardo

Voz 0502 31:35 la mujer de veintidós años y española era encontrada ayer por la tarde descuartizada metida en un congelador de su domicilio en el Camino de Santiago número tres en Alcalá de Henares la Policía Nacional ha detenido a un hombre de cuarenta y dos años esta madrugada en torno a las cuatro y media que compartía domicilio con ella era su pareja sentimental es el principal sospechoso y se encuentra en los calabozos de la Jefatura Superior donde le están interrogando según fuentes policiales la mujer desapareció o dejó de tener contacto con su familia en septiembre de dos mil diecisiete pero no fue hasta el treinta de diciembre del año pasado dos mil dieciocho cuando la madre denunció los hechos el propietario de la vivienda donde la pareja residía de alquiler ha dicho que desconocía que tuviesen una nevera en el domicilio

Voz 35 32:16 bueno no sólo tenía el en su habitación yo es que no puedo hablar de esto porque lo está investigando la Policía esto es un tema que tenemos que hablarlo con quien corresponda yo no me acabo de enterar esta mañana en mil casas y se señor tenía una nevera la tendrían su habitación o lo que sea yo tengo mi nevera con Mi chóped mortadela como todo el mundo y hasta que os parecidos

Voz 0502 32:34 todo apunta que estamos ante un nuevo caso de violencia machista de confirmarse sería la octava víctima en lo que va de año el detenido trabajaba de camarero is según ha contado a Efe el propietario de un bar que solía frecuentar lo había dejado con la víctima

sigue La Ventana en la redes sociales Rojas La Ventana quien sois La Ventana

Voz 40 34:55 treinta y cinco minutos

Voz 0867 35:03 ya está ahora en Usera está en marcha ya la celebración del Año Nuevo chino nuevas celebraciones el Año del Cerdo una fiesta para la comunidad china madrileña pero también para muchos madrileños que disfrutamos de de esa cultura en Usera esta Aurora Santos pasándolo a tope Aurora Nihat buenas tardes cómo va eso

Voz 41 35:22 mi hija Javier buenas tardes pues mucho ambiente hasta ahora en la avenida de Rafaela Ibarra en Usera donde muchos madrileños acompañan a la comunidad china para dar la bienvenida al Año del cerdo hay dos carpas una con actuaciones donde se ha podido disfrutar del talento a la guitarra flamenca del chino Sun Wang hasta hace unos momentos y otra la que hay un mercadillo tradicional donde se venden símbolos típicos como farolillos letras o comida para trasladar al máximo posible a todo el que lo desee al país asiático entre una carpa y otra muñecos oso panda iluminados y farolillos rojos y además Foot tracs donde se pueden comprar entre otras cosas los chaus su qué es lo que nos han dicho comen allí el día de año nuevo mañana va a haber proyecciones de cine va a ser la Gala de Año Nuevo y el domingo será el tradicional desfile pasacalles que recorrerá las principales calles de este barrio así está a esta hora el ambiente colas para entrar y muchas ganas de disfrutar

Voz 0867 36:19 a disfrutar de China

la Ventana de Madrid

Voz 0867 36:24 los últimos minutos de esta Ventana de Madrid de viernes y por fin podemos dar por inaugurada la temporada de invierno aquí en Madrid Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes cómo estás tarde mira que ha costado eh nos ha costado lo suyo eh casinos plantamos en abril

Voz 0089 36:39 sí ha sido la verdad que no recordábamos una temporada que se iniciara tan tarde desde luego

Voz 0867 36:44 estás como poco quince años no pero Murphy se inició podemos decir oficialmente que estamos en marcha y que se puede esquiar este fin de semana sin salir de la Comunidad de Madrid

Voz 0089 36:53 así es completamente por ejemplo Navacerrada tiene cuatro pistas unos tres kilómetros y espesores de cuarenta a noventa y ocho Si vamos al esquí de fondo en el puerto más de Navafría muy cerca de Lozoya pues tenemos veinticuatro kilómetros abiertos con espesores que llegan hasta los ochenta centímetros cinco pistas con una calidad polvo dura pero sin duda la novedad porque es la estación que tiene todo su territorio dentro de la Comunidad de Madrid también es la novedad porque es la más amplia en cuanto al número de pistas que es Valdesquí pues entre veintitrés centímetros y sesenta de espesores in veintitrés pistas abiertas con dieciocho kilómetros acabamos de hablar con su director técnico con Agustín Ramírez nos hablaba de las condiciones que se presentan de lo difícil de lo difícil que es este negocio en la sierra madrileña

Voz 1642 37:37 pero ya disponemos prácticamente con casi el noventa por ciento de la de la estación abierta Si bueno en bastante buenas condiciones la verdad temporada pasada abrimos tal día como el once de enero dream it's hice Ramos el veintiocho de abril a Vietnam fíjate que temporada larga fue

Voz 0089 37:51 larga y tardía este en esta también puede serlo porque la Semana Santa este año ha de nuestros oyentes que cae muy tarde casi a mediados del próximo mes de abril si queríamos hacer una mención de un visionario que se marchó del esquí en en Madrid que es don José el famoso don José el inventor el creador de Valdesquí el hombre al que su familia y los amigos cercanos le decían que eso que aquellos tiempos era simple no que ahí van las mulas mujeres

Voz 0867 38:14 era el gurú que que se atrevía Ceres Golf fue Don José

Voz 0089 38:16 se Nos marchó hace quince días con noventa y dos años de edad dejando yo creo la que es toda bueno pues una la principal estación madrileña hizo frente a viento y marea y contra todos aquellos que decían que no tenía futuro pues creo que ha demostrado hoy demostró que esa idea de visionario tenía tenía mucho desarrollo y lo sigue tenía

Voz 0867 38:35 de consejos para subir este fin de semana Sierra en principio no va a llover a hacer bueno demasiado buen hay que madrugar mucho

Voz 0089 38:43 eso hay que Madrid y mucho porque Valdesquí que hasta ahora no tenía evidentemente operativo su su Parking ya lo tiene pero tenemos que madrugar mucho y lo decimos mucho es seis y media de la mañana porque en torno a las siete ya el pasado fin de semana y no estaba abierto Valdesquí a las siete siete y cuarto de la mañana ya no quedaba una plaza de parking libre Valdesquí dispone de varios miles de de plazas entorno profesional mil ochocientas casi dos mil pero hay que tener hay que darse prisa porque enseguida ese bañador y es que el tiempo que va a hacer desde mi punto de vista excesivamente bueno para estas fechas estamos un a mediados del mes de febrero hombre no en pleno invierno pagó las temperaturas son primaverales a primera hora muchísimo frío pero luego va a ir dando el sol íbamos a tener una transformación de la nieve a partir de las doce a a calidad primavera pero lo dicho hay que madrugar ya sé que es domingo a todos no nos gusta dormir que se nos pegan las sábanas pero si queremos disfrutar de este deporte no nos queda otra en la zona centro

Voz 0867 39:39 que pegar el Madrid no tiene algún plan distinto para este domingo con Alfonso Ojea a disfrutarlo venga fuerte abrazo hasta luego ustedes ya saben el lunes estamos de vuelta aquí desde las siete y veinte en La Ventana de Madrid de las siete emisoras de la SER en la Comunidad disfruten del fin de semana hasta el lunes adiós

Voz 0313 40:04 capeando

Voz 0313 40:21 data la ciberseguridad la programación ya algo muy importante importantísimo la formación Chevy dorado buenas tardes hola

Voz 1136 40:29 hola caras en España existen actualmente unos diez mil empleos vacantes por falta de cualificación en áreas como programación sistemas Big trata o ciberseguridad la plataforma de formación online open source ofrece becas para formar gratuitamente a dos mil quinientos profesionales en esas áreas los becados tendrán acceso gratis durante seis meses a más de ciento veinte cursos de materias como las citadas más de novecientas horas de formación envidio los beneficiarios pueden ser alumnos y profesores de los ciclos de Administración de Sistemas Informáticos en Red desarrolla aplicaciones multiplataforma y desarrollo de aplicaciones web repartidos por toda España y se pueden solicitar hasta el quince de marzo para ampliar información o solicitar

la Ventana con Carles Francino

Voz 42 42:29 la tasa del dos vidas

Voz 7 42:33 Paco Nadal

Voz 0313 42:41 oye Roberto seguimos con la pregunta de concurso no donde está Paco Nadal y cuántos kilómetros habrá hecho donde dirías que está está cerca de está cerca hace bueno cerca relativamente Paco buenas tardes muy próximo olas

Voz 1679 42:54 pues mira estoy cerca casi pero estoy en Francia esto de los Pirineos franceses no no hemos como otras veces

Voz 0313 43:01 oye tú has calculado los kilómetros que has hecho por ejemplo en este mes de enero

Voz 1679 43:06 pues mira si los estoy calculando pero tengo una apuesta con Roberto hilos voy anotando es es llevo casi treinta y siete mil llevo en enero

Voz 0313 43:16 sí suma mucho el viaje al Cabo de Hornos

Voz 1679 43:19 que fui a la otra punta del mundo volví de Italia

Voz 0313 43:22 es que estaba mirándolo es que estaba mirando esta tarde el presidente Pedro Sánchez hasta diciembre en seis meses había hecho ciento siete mil que no está mal no está mal no está mal pero ganas pero ganas tú no

Voz 1679 43:33 vamos pillo yo en tres meses como yo en tres meses cientos y son tres vueltas al mundo ella sí porque tiene cuarenta mil kilómetros del mundo por el ecuador pero claro si los hecho todos por España sí tiene un mérito eh no no todos fuera de España a todos fuera de España y eso ha sido un día me despedí es lo contrata ahí de periodistas

Voz 0313 43:57 bueno Paco a ver qué Areces de tu ventana ahora mismo

Voz 1679 44:00 pues mire estoy viendo nieve mucha nieve porque lo que estoy haciendo esto es porque he venido a esquiar a la a los Pirineos franceses hay bastantes estaciones por aquí suelo vivir mucho me gusta mucho esta zona del Pirineo la cara norte hay buena nieve paisajes muy muy alpinos muy muy de alta montaña estoy la estación de Saint Lary que quizás sea la la más famosa y la más grande de las que hay por aquí tiene cien kilómetros de pistas la verdad es que está estos días excepcional con las nevadas que cayeron la semana pasada tiene tres sectores bien diferenciados me gusta mucho expectación porque bueno hay algunos remontes que necesitan mejorar pero están invirtiendo mucho han hecho alguno si iban a hacer varios también para la temporada que viene ir una estación que tiene pistas puede darle toda la vuelta en pista Gazules que eso siempre está bien paro turismo así más familiar gente que viene a un nivel de esquí medio o que no viene a ser Cañero quien quiere caña pues también en muchos fuera de pista

Voz 0313 44:55 oye Paco que incorpore la conversación Alfonso Ojea el director de pistas Blancas Alfonso buenas tardes hola qué tal buenas tardes Martino conoces géneris supongo no o no unas esta hombre claro

Voz 1679 45:04 claro Alfonso estación no conoces tu gesto hacia una conocerán

Voz 0089 45:10 pero hay ahí la mía preferida que no se me enfade aparte de Saint Lary es una muy cerquita que tú sabes que se llama Peyragudes

Voz 1679 45:16 pues mira yo estuve ayer esquiando en Peyragudes también que no la conocía y me gustó mucho pistas muy anchas el escenario que lo envuelve precioso no no hay mucha gente una especie como dices pequeñita en un rincón que no suele haber muchas colas en esa estuve ayer esquiando y me gustó mucho

Voz 0089 45:34 hay una pista ahí Paco te lo han dicho que se llama pista cero cero siete James Bond porque se rodaron varias películas de la saga no allí

Voz 1679 45:42 no no puedes te puedes bajar diré un núcleo urbano que hay un poquito más abajo del centro que peliculero sois todos

Voz 0313 45:51 oye Alfonso déjame preguntarte aprovechando que esta eso sí esta temporada empezó mal empezó francamente mal le ha ido remontando no sé si mucho poco estamos ya para darle nota la temporada en conjunto todavía no lo cual le daría asco

Voz 0089 46:04 bueno yo le daría una una una nota ahora mismo de aprobado raspado porque ha empezado como tú que decía estar disimula meteorología no no ha cumplido sí es cierto lo que decía Paco la semana pasada fue la hecatombe positiva en cuanto a nevadas aquí yo creo que que que esto ya está lanzado bueno no lo creo es cierto por ejemplo en la península Losada todas las estaciones ya están abiertas cosa que era imposible hace quince días ahí en Pirineos donde está impidiendo francesa donde está Paco pasaba lo mismo pero las precipitaciones como digo han sido han sido terribles tremendas ir con muchas posibilidades y hay que tener mucho cuidadito con el esquí fuera eh raíz

Voz 1679 46:45 claro

Voz 0089 46:46 los aludes el nivel de aludes es muy alto la el manto no se ha fijado porque no no tenido condiciones para fijarse aún y eso puede provocar desprendimientos avalanchas que no que no es un problema muy muy grave

Voz 0313 46:59 muy bien Alfonso un abrazo compañero cuidando mucho fuerte abrazo hasta luego Paco que sí pero desde la nieve prepárate para responder preguntas para responder consultas de los oyentes viajeros de La Ventana

Voz 12 47:09 vamos a ellos

Voz 0313 47:26 consulta que nos envían los oyentes a nuestro correo buen viaje arroba Cadena Ser punto com Jesús buenas tardes qué tal Jesús que viaje tienen en cartera que estás preparando quién es preguntar a Paco Aller

Voz 44 47:39 estaba pensando cómo un grupo de amigos Un viaje cambia durante la segunda quincena de julio en el verano comienza tal

Voz 0313 47:46 es una semanita en Islandia en verano

Voz 44 47:49 vamos en caravana muy bueno ya lo tenemos todo organizado pero bueno quería hacerle alguna pregunta hasta a Paco sobre la duración sobre todo y alguna que algunas cuestiones relacionadas con buenos privilegio

Voz 1679 48:01 dime dime en primer lugar

Voz 44 48:04 con que no sabemos si tenemos es porque el arquitecto queremos aspersores sur

Voz 1679 48:08 Islandia es bellísimo vais a disfrutar mucho tiene el problema de que solamente una carretera asfaltada que rodea la isla darle la huerta y solo tenéis siete días es muy complicado es decir puede salir por la mañana conducir hacer kilómetros para dormir seguir al día siguiente pero es absurdo no entonces bueno eso siete días que me imagino que incluye uno de ida yo otro también de vuelta a España pues os da para vivir bien tranquilamente esa ruta que había planificado por el sur yo no me calentará tampoco mucho más la cabeza corrige vais a ir parando en mil sitios viendo cascadas viendo paisajes volcánicos sólo en la zona de alrededor de Helsinki se hundía en Bercy ir los géiser es la catarata Wolford que merece la pena no iluso eres que es capta Feli es el el gran glaciar el Parque Nacional que está más al oeste pues el mismo sitio no no va a dar para mucho más

Voz 0313 49:02 has dicho Helsinki Paco

Voz 1679 49:03 he dicho Helsinki si hay perdón Helsinki

Voz 0313 49:06 David J

Voz 9 49:09 a ver si una zona con el mismo nombre pero no me acuerdo

Voz 1679 49:13 de ahí que ya ves no entonces yo yo no me calentarle mucho la cabeza luego he hacia el interior que vais a alquilar una autocaravana allí

Voz 45 49:21 Puerto y estamos en autocaravana de aquí tendemos a camping claro si porque no pueden dato puede acampar fuera de los con la

Voz 1679 49:33 si no las caravanas lo tiene muy controlado tienes que ir a sitios concretos y luego lo que es el problema que tienes para entrar hacia el interior son pistas de tierra son las llamadas carreteras EFE Julio la suelen abrir a vehículos todo terreno normales no haya especiales pero problema que te vas a encontrar es seguro que te dan al alquilar el coche se pone ex profeso que si no es un cuatro por cuatro no te cubre las carreteras de tierra

Voz 0313 49:58 sí que entonces claro tú tú

Voz 1679 50:01 meter pero ha Si pasa algo de la juegas por eso ya no es tanto que con la autocaravana podéis entrar por caminos de tierra que puede estar mejor o peor sino que te dice claramente que el seguro no cubre en cuanto a descargas de la faltó a no ser que el Quiles un cuatro por cuatro un vehículo especial yo no me enteré mucho la cabeza o vais vais a disfrutar mucho con el sur de Islandia maravilloso el eso sí de diez Odiseo hirviendo lo tranquilamente y parando en mil sitios que os apetece

Voz 1628 50:27 pero puesto este problema es el viaje amigo

Voz 9 50:30 pero eso lo hizo que habéis seguro

Voz 0313 50:46 la música huele a cambio de destino Roberto y yo no di yo diría que destino México no lleves qué tal buenas tardes

Voz 1628 50:53 buenos días bien me encanta hablar con vosotros oye pues bueno me voy a México con una amiga en el veinticinco de marzo dos el treinta de abril vuestros íbamos a estar en Oaxaca en San Miguel de Allende y en Ciudad de México es hacer esto es hasta entonces quería pues como tú eres muy inspirador en los viajes que nos días algunos imprescindible

Voz 9 51:22 a ver si

Voz 1628 51:25 le no vamos a conducir vamos a depender de de transporte

Voz 0313 51:29 entonces por de público no

Voz 1679 51:32 cuánto tiempo vamos a estar por ahí más de un mes

Voz 1628 51:34 vamos a estar y desde el veinticinco al ocho de abril en Oaxaca Puare luego vamos al a la Ciudad de México vamos a estar ahí una semana y luego nos vamos a San Miguel de Allende

Voz 1679 51:46 ah estupendo hombre yo creo que era muy muy bien muy bien elegidos San Miguel de Allende es una ciudad preciosa y bonitas coloniales yo ahí te recomendaría que hiciera un vuelo en globo hacen paseos en globo no eran demasiado caros pero hace muy bonito lo hacen a al amanecer y verdad pasa por encima de la ciudad y luego si te gustan poco activo y un tipo muy loco no recuerdo el nombre de El Coyote y lo conocen en la oficina de turismo lo que realizan paseos a caballo por el los cerros que rodean sean de Allende ir luego llegas a caballo hasta la mismísima plaza de el Zócalo de de San Miguel de Allende hice una exclusión muy bonita fiesta ese allí cerquita está Guanajuato que también es una ciudad colonial muy interesante puedes combinar eso por San Miguel de Allende Ingo Jaque que te a contar es mi ciudad favorita yo allí en Guajaca

Voz 33 52:42 sí

Voz 1679 52:43 ir a ver el Monte Albán os va a gustar mucho Guajaca es una ciudad preciosa colonial yo allí hace tiempo que no voy pesos recuerdo de haber hecho por los alrededores hay pequeños delitos todavía

Voz 0313 52:57 eso de

Voz 1628 52:59 de pueblos que son que tejen y que son muy artesanos