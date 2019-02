La Ventana (11/02/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias Ciudadanos se defiende de las críticas socialistas reiteradas esta misma mañana por tener bloqueada la ley de eutanasia Ester Bazán monta

Voz 0825 00:14 tras buenas tardes que han coincidido con la entrega en el Congreso de casi trescientas mil firmas por parte de dos familias que quieren cumplir la voluntad de los suyos

Voz 1981 00:22 pero el tema de la eutanasia Javier Carrera buenas tardes

Voz 0825 00:25 qué tal buenos tardes mezclado las declaraciones con otros asuntos de actualidad política de hoy mismo

Voz 0866 00:29 en una comparecencia aquí en el Congreso su portavoz de Sanidad Francisco Ikea ha exigido a los socialistas que permitan antes la tramitación de la ley de Muerte Digna impulsada por la formación naranja que no contempla la eutanasia y que no apoyan los partidos nacionalistas por contar con un régimen sancionador estatal Igea ha llegado a decir que el PSOE no es partidario de la igualdad ya ha aprovechado para introducir también en ese debate los supuestos pactos del Ejecutivo con estas formaciones

Voz 3 00:54 y lo que le pedimos al Partido Socialista es que se bajen de pactos conocerás listas ya asegure la igualdad de los españoles al menos al menos

Voz 0866 01:03 para Gea es necesario garantizar los derechos que contempla su ley como la sedación no los cuidados paliativos antes de entrar en el debate de la eutanasia déjese

Voz 0825 01:12 cargo por problemas de salud del consejero de Hacienda andaluz tan sólo veinte días después de que tomará posesión el Gobierno Radio Sevilla Enrique carne dado buenas tardes

Voz 0570 01:20 buenas tardes Alberto García Valera de cuarenta y siete años ha renunciado a su cargo como consejero de Hacienda por motivos de salud la pasada semana sufrió un desvanecimiento y las pruebas médicas han dado como resultado una patología cardíaca que desaconseja ejercer el cargo el hombre elegido para sustituirlo es Juan Bravo Baena funcionario de la Agencia Tributaria hoy diputado en el Congreso por Ceuta de cuarenta y cuatro años según ha confirmado la oficina del portavoz del Gobierno andaluz semana

Voz 0825 01:44 clave para la guerra contra el da es en el noreste de Siria podrían perder la última región bajo su control allí hay todavía cientos de familias atrapadas informa desde la zona Urbiola

Voz 4 01:53 pues en marcha la batalla final para acabar con la última bolsa de Estado Islámico en Siria después de más de una semana de pausa que permitió la evacuación de más de veinte mil civiles los combates se han reanudado durante el fin de semana unos enfrentamientos que están siendo feroces aseguraban las fuerzas kurdo árabes

Voz 1606 02:08 me llamo habla en Ávila según hacerlo

Voz 5 02:11 para su portavoz estafa valía France tres los yihadistas serían unos seiscientos en su mayoría extranjeros aún

Voz 4 02:16 así miles de extremistas sirios e iraquíes habrían logrado escapar configurando lo que será una amenaza futura una próxima victoria militar pues previamente anunciada por Trump que pero quedará lejos de la derrota total que el mandatario pronosticó

Voz 0825 02:29 vamos con los titulares el deporte de Toni López buenas tardes

Voz 6 02:31 qué tal están muy buenas a esta semana vuelven las competiciones europeas con la ida de octavos de final de Champions mañana y pasado Illa de dieciseisavos de Europa League el jueves mañana martes Manchester United pese Jay Roma Oporto y el miércoles Tottenham Borussia Dortmund ya Jack Ajax Real Madrid los blancos viajan mañana Amsterdam esta mañana han entrenado sin los lesionados y con y Llorente Icon Benzema al margen del grupo para hoy y último partido de la jornada veintitrés de Liga Santander a las nueve Mendizorroza Alavés

Voz 0825 02:57 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:04 el portavoz del PP en la capital José Luis Martínez Almeida critica que Manuela Carmena apoye la figura del relator para establecer un diálogo entre el Gobierno y Cataluña a la alcaldesa de la capital ha defendido esta mañana en una entrevista aquí en Hoy por hoy en la ser esa figura del mediador y ha dicho que no duda de que el juicio del pluses que empieza mañana tendrá todas las garantías

Voz 0825 03:20 tenemos no que cuestionar sino que afirmar será un juicio con todas las garantías será un juicio justo habrá una sentencia después sobre esa sentencia todos podremos opinar

Voz 0230 03:31 que aquí lo que ha habido un golpe de Estado y lo que no

Voz 7 03:33 puede decir esta mañana es que haya le parece muy bien que haya un relator que se ponga del lado de la Constitución que se ponga del lado de España de los españoles no que se ponga del lado de los golpistas

Voz 1915 03:42 Almeida ha reclamado además selecciones de forma inmediata y ha acusado a Pedro Sánchez de negociar el futuro de los españoles con los independentistas y el diputado de Podemos en la Asamblea Albert Oliver ha dimitido como secretario general del partido en Las Rozas dice que se va por discrepancias con la línea que ha tomado el partido después de que la lista que propuso para las elecciones de la localidad no contará con el respaldo de las bases

Voz 8 04:02 tienes con la persona que encabece adicta que ha tenido el mayor apoyo en este caso Miguel Ángel Ortigosa eh que además fue contrincante secretaría general cosas recibido un respaldo importante y en consecuencia creo que cuando estas cosas ocurran uno tiene que dar un paso atrás dejar que sean otros quienes asuman la responsabilidad de liderar e Podemos en el municipio

Voz 1915 04:24 Oliver niega que vaya a poner en marcha una vertiente además Madrid en Las Rozas y que su decisión tenga que ver con su con su afinidad con Íñigo Errejón y los acusados por los altercados de 15M evitan la cárcel estas catorce personas han llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que sustituyan penas de hasta seis años de cárcel por multas de dos euros diarios durante tres meses por delitos como atentado contra la autoridad desórdenes públicos entre otros y Arco Madrid acercará este año la cultura de Latinoamérica la capital la edición número treinta

Voz 0230 04:52 de la feria de arte contemporáneo se ha presentado hoy empezará el próximo veintisiete de febrero

Voz 0825 05:01 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 9 05:08 en ese

Voz 2 05:11 vicios informativos

Voz 24 09:30 la patria una marca yo no veo rojos y azules españoles y Balbino pues es el mercado lo haré así que más matarle la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los Nastun problema no eso yo tu problema Eyries tú

Voz 25 09:53 ah

Voz 26 10:09 en este mundo ustedes saben que hay mucho que escribe y otros que ponen el nombre la solapa este escrito por el autor será todo lo malo que quiera pero el mío no engañó

Voz 27 10:20 anda que no nos engañen que lo diga la verdad

Voz 25 10:25 eran guerra I Guerra dos Toni Martínez Cano hola

Voz 1 10:31 la listas Ubú Especialistas secundarios

Voz 26 10:34 todos de a Marina García

Voz 1 10:37 no a nadie en hoy en un ratito entrevista ya sabes con quién es falda que lo repita aunque la entrevista de hoy muchísima así como vamos las otras no esto me hace muchísima ilusión porque es un gran observador de la vida de los otros una sorpresa una sorpresa ya está dicho pero lo has dicho bajito Inite

Voz 1231 10:58 me conmueve escuchar hoy a Rajoy en cuanto

Voz 1 11:00 no pasó de eso sí comunique por el paso del tiempo no

Voz 1606 11:04 porque

Voz 28 11:05 ahora vivo eres la Génova ha habido mucho revuelo en las últimas horas

Voz 0230 11:12 por unas declaraciones High una polémica entre de Albert Einstein y Thomas Edison en la televisión

Voz 29 11:18 cuál es el personaje histórico al que admira como es mío cómo estudiar algo de química también en el al pues a las bombillas eso yo vamos Granero

Voz 0230 11:34 para atraído mucho revuelo está que Einstein no fue el de la bombilla en contra de lo afirmado por esta concursante de Afers pero fue Edison que comienza por él tiene una ese por lo menos he dicho con fuel que patentó el invento luego lo de los inventos siempre es complicado el de la bombillas controvertido esto daría para un Concostrina pero en todo caso si te toca en el Trivial o en Pasapalabra Si hay que asociar a alguien a bombillas a Edison no hay estén de acuerdo está mal es un error pero no es para tanto a veces parece que en España todos somos lectores de Fall no de espectadores

Voz 25 12:07 desde la dos

Voz 0230 12:11 no señor hay derecho a equivocarse no sólo a estar equivocado a equivocarse cánones venga

Voz 21 12:18 qué está pasando doy gritos la gente ahora Saffron los especial y tos voz fuera algo raro confundir gente yo confunda Iglesias con el último superviviente confunde sus cosas como me confunde mi novia amorosa hay que están diciendo yo lo que digo todos tienen derecho

Voz 1623 12:34 es equivocarse de hecho mi novia está conmigo

Voz 21 12:39 por eso lo estoy haciendo y como todos tienen derecho a tener una equivocación por ejemplo ayer no fui a la manifestación las me dejaron eres un rojo arcano lo está haciendo tiene un buen plan sino pudiéramos equivocarnos no existiría Donald Trump que basaría su coquetería pero realmente me escucha todas la gente medite si tú eres muy inteligente digo debe ser por eso de que de los errores se aprende claro que en vez de todos los errores lo hacía por decir buena lo ponen de todos los colores

Voz 28 13:11 Brenda

Voz 25 13:13 alguien me vaya dando ya un máster

Voz 30 13:24 venga ya

Voz 25 13:26 vamos a ya twiterías librerías

Voz 1606 13:31 bueno un poquito las intenciones desde lejos el Twitter de fotón te parece

Voz 28 13:36 te apetece perdón subir a casa tomara una última copa se sincera conmigo tú lo que quieres es consolidar el sistema de pensiones

Voz 1606 13:45 no quiero que lo lógicamente que va por la vida de una forma muy muy muy optimista como por ejemplo soy yo no

Voz 28 13:52 tu primer día de dieta ya se pijama tienes la goma rota se Meca

Voz 1606 13:59 cosas de la globalización el Twitter Deferr no mató a que tiene la factura de la reparación enero pero hacer en negro

Voz 28 14:06 por supuesto nada falta

Voz 31 14:10 ha Leonardo

Voz 1606 14:14 seguimos los títeres con el gran que nos vuelve a mostrar una de estas

Voz 28 14:19 sentenció es que hacen pensar Tengo una relación de amor odio con los antónimos

Voz 1606 14:24 espino eh mucho y esto ya no tanto eh ya lo verás y acabamos con un tuit chorrada el día que éste va a doler doler es de el bacteria

Voz 28 14:32 este es el coche que me vendes con la tapicería Rosa hay pegatinas de Los Pecos es que es un Opel cursi

Voz 26 14:41 seguridad

Voz 1231 14:42 sí

Voz 26 14:45 venga yo ahora

Voz 3 14:47 las noticias del Mundo Today Xavi y Kike Flores

Voz 1981 14:50 orden Pablo Casado y Albert Rivera ya han preguntado a Santiago Abascal que toca hacer ahora la fiesta bien todo muy bien la gente muy guay pero mira ahora donde la Alianza ha preguntado Rivera resaca Pedro Sánchez confía en recuperar la confianza de los españoles en San Valentín ha comprado la caja Vox experiencia románticas con el pueblo de España el Gobierno de España envía a Venezuela las urnas incautadas en Cataluña medirá la ayuda para hacer el traslado con garantías un granjero lleva meses sin acercarse al arado porque da miedo el espantapájaros y sigue ahí la cosa está ha preguntado admitiendo que no puede inhibir lo en fotos Lou Vega vuelve a demorar la publicación de su Mambo number sex está intentando reconciliar a Mónica y Erika para continuar con el proyecto lleva a su pareja a cenar al aeropuerto porque le apetecía ir a un sitio caro compartirán un zumo de naranja un bocadillo de jamón ibérico el atardecer con los aviones pasando un caníbal chino lleva días tratando de comerse a su víctima con los palillos ha puesto el cuerpo encima de una gran montaña de arroz los expertos aconsejan dejar como mínimo diez segundos de suspense entre no soy racista pero recomiendan recurrir también a la banda sonora de tiburón durante el silencio para añadir más

Voz 28 16:07 Pino

Voz 1981 16:08 a un niño le roba la dentadura su abuelo para dar el gran golpe con el ratoncito Pérez de esta mi retiro asegura Pablo Casado sube el tono y acusa a Pedro Sánchez de pecador usted un torpedo Fenelón del año cuatro le ha dicho el presidente

Voz 32 16:26 ese era el MoMA tres ese que lo de yo me tira a mí en mi dormir soñando máquina Lina Lina y también dominante no vamos y vamos a recuerdo vamos a recordar un sonido

Voz 0230 17:00 qué debe ten hace un par o tres de semanas este inicio de frase de Pedro Sánchez

Voz 25 17:11 el lunes

Voz 0230 17:14 Pedro Sánchez es un inicio de frase que no recordaba a Louis Armstrong

Voz 1623 17:19 cuando Vera en acciones

Voz 0230 17:23 eh vamos aislar la primera palabra aquí lo colocamos en una canción de Louis Armstrong

Voz 1623 17:29 cuando cuando cuando

Voz 33 17:33 cuando

Voz 34 17:34 si es muy claro

Voz 0488 17:36 me

Voz 0230 17:40 pues ahora vamos a fijarnos en otro inicio de frase también de Pedro Sánchez bueno bueno Pedro Sánchez y en este caso se trata de un inicio de frase que sugiere más bien un fuego de campamento e imaginaros en la noche de excursión en la montaña como en una peli de Spielberg

Voz 1623 18:03 apelar a los valores colectivos

Voz 0230 18:10 apeló a los valores colectivos vamos a ponerle un poquito de banda sonora que también podría ser de una peli de Paco Plaza y unos niños jugando a la huelga y podría haberse aparecido eh

Voz 30 18:33 pues

Voz 0230 18:40 bueno Pedro Sánchez ya ha comenzado vamos a contenido Pedro Sánchez y ha comenzado a ocupar el enorme espacio que está dejando Pablo Casado con ese movimiento de desmarque hacia el extremo derecho sin que me estoy comiendo Umbrella no las frases de Pedro Sánchez este fin de semana sido con las palabras tolerancia respeto diálogo sentido común España las autonomías moderación

Voz 1231 19:04 no siempre respetando el resolver una crisis trabaja por la unidad unir a los españoles España impositivo Viva España que viva unida igualdad la garantía de una unión ley Hidalgo generosidad convivencias una solución proteger comprender por responsabilidad progresos moderación y sentido común

Voz 0230 19:22 no hace falta trabajar de analista de la CIA para darse cuenta de que el presidente buscado el contraste

Voz 35 19:28 traidor Fenoll ilegítimo chantajear

Voz 33 19:31 deslegitimado Gobierno rehén

Voz 35 19:33 incompetente tan mediocre adalid de la ruptura al ridículo un irresponsable el mayor filón un incapaz sin ningún tipo de responsabilidad soberanismo del poder ir a egolatría un desleal alta traición es un mentiroso compulsivo una catástrofe para el futuro de España

Voz 0230 19:49 claro con estos veintiún segundos pues son veintiún segundos es tan grande el hueco que deja Pablo Casado que incluso Manuela Carmena ha venido esta mañana la Cadena SER para ocupar el centro la moderación la transición

Voz 0825 20:00 bueno veríamos y de pronto Fraga dijera que era un asesino Carrillo y Carrillo le dijera que era un torturador y Felipe el dijera que eran unos traidores sería imposible

Voz 0230 20:10 fíjate Manuela Carmena que llegó a la alcaldía de Madrid con Podemos un partido que venía para revisar la Transición y ahora reivindica la tolerancia de la transición es tan grande el hueco que deja Pablo Casado que cualquiera ocupa ese espacio ahora condenados en dieciséis segundos

Voz 35 20:27 traidor filón ilegítimo chantajeado deslegitimado Gobierno rehén han incompetente tan mediocre adalid de la ruptura el ridículo un irresponsable el mayor felonía un incapaz sin ningún tipo de responsabilidad chauvinismo del poder y la egolatría y un desleal alta traición que es un mentiroso compulsivo

Voz 0230 20:43 es una catástrofe nunca no yo a Adolfo Suárez hablar así de un rival político es difícil entender que un partido político que se reclama heredero de la transición y de la concordia del espíritu del setenta y ocho de Adolfo Suárez

Voz 35 20:57 Tiger fueron ilegítimo chantajeado deslegitimado yo de lo que hará ridícula irresponsable el melocotón incapaz sin ningún tipo de Ávila obispo de la egolatría atún desleal que es mentiroso compulsivo una catástrofe sí que

Voz 0230 21:10 en el año setenta y ocho sí que es verdad que había gente que hablaba así pero eran los ultras que insultaban así Adolfo Suárez le llamaban traidor que es un insulto

Voz 1623 21:20 yo pues la época no

Voz 0230 21:22 la edición del diario El País el quince de marzo de mil novecientos siete hay siete titular Suárez calificado de traidor y quién le llamaba traidor Blas Piñar el líder de Fuerza Nueva

Voz 36 21:35 venta pellizca

Voz 0230 21:41 Pablo Casado se está llevando al Partido Popular a un a un extremo que incomoda a algunos en su propio partido esos notorio incomoda de manera más notoria todavía ciudadanos ayer Albert Rivera para no retratarse para intentar no retratarse junto al líder de Vox Santiago Abascal tuvo que irse veinte metros Toledo

Voz 1623 22:00 el escenario fue tu te vas y había como veis

Voz 0230 22:04 yo treinta personas en medio para que la foto fuera muy panorámica

Voz 1623 22:07 que yo todos todos los medios digitales han la que el móvil fuera esto

Voz 0230 22:14 cómo se ven asimismo los líderes del tridente Marina García pues en Instagram

Voz 1915 22:19 casado ese auto publicado en solitario saliendo del coche oficial para saludar a las masas Albert Rivera ha retratado con selfie luego con palos Delphi y abrazando a una niña en primera fila sin rastro ni de casado ni de Abascal como decías Toni Abascal se ha retratado con una foto en grupo en la que si sale Casado

Voz 0230 22:35 pero no river aclara fíjate sólo nos guiamos por Instagram parece que ayer estuvieron en lugares distintos Pedro Sánchez mostró ayer su respeto a esa manifestación respeto esas fueron sus palabras yo respeto la concentración que se está celebrando hoy imaginemos que ayer en Santander que era donde estaba Pedro Sánchez en lugar de responder con respeto tolerancia diálogo amistad coca cola para todos

Voz 37 23:06 en lugar de eso va a Pedro Sánchez y responde Pablo Casado con la misma moneda llena su mitin

Voz 1981 23:12 su

Voz 1623 23:15 hubiera registrado y Liz incompetente incapaz estafador mentiroso medio máster para otro chaval están volando

Voz 0230 23:25 claro cuánto tardaría cuánto tardaría no claro no

Voz 1623 23:31 cuál es el siguiente escalón después de eso sí

Voz 0230 23:33 todos los dirigentes políticos si todos los dirigentes políticos se comportaron como Pablo Casado

Voz 28 23:39 cómo a

Voz 0230 23:46 por el contrario Pedro Sánchez ayer diciendo hay que buen rollo todo

Voz 1623 23:51 gracias amigos y amigas gracias gracias gracias gracias de verdad de corazón gracias de corazón amigos y amigas que que buen gracias que buen qué buen karma qué buen karma dice Carmen

Voz 0230 24:10 pero pero así es la política es la política si uno se pone a gritar como la niña del exorcista tú ponte de buen rollo para que se note más todavía veremos a Pedro Sánchez de Hare Krishna

Voz 38 24:19 ah sí

Voz 0230 24:22 ha va a Pedro Sánchez y a Manuela Carmena proyecto todos aprovechan Manuela Carmena esta mañana ocupando centro lamentando los sin

Voz 0825 24:33 cultos de Casado a mí me parece muy grave que una persona que tienen responsabilidades institucionales que representa un partido político de la oposición pueda decir que tenemos un presidente ilegítimo esos muy grave porque es mentira es una calumnia como es una calumnia que se diga que es un okupa

Voz 0230 24:51 cosas locas que dice Pablo Casado porque habla tanto iba tan acelerado del aborto las pensiones la tradición el felino el otro tramo su análisis del juicio que comienza mañana a los políticos independentistas esto es de la entrevista en ABC

Voz 39 25:04 sábado en la clave de bóveda es el juicio pues en el juicio de bruces

Voz 12 25:08 no cabe equidistancia

Voz 39 25:10 o estás con el Estado de Derecho o estás con

Voz 0230 25:13 delincuentes en Zaragoza entonces como explicar Macao casado medias tintas cómo explicar a Pablo Casado que el Estado de Derecho consiste precisamente en no considerar delincuente a nadie antes del juicio apenas temo o

Voz 1981 25:28 con la droga

Voz 0230 25:29 por más evidencias que le parezca casado de que hay delito porque si bastará con las evidencias la CUP lo de su partido estaría en la cárcel desde el año dos mil trece que no venden embutidos gracias a las garantías del Estado de Derecho y a pesar de las evidencias también el Tribunal Supremo consideró que Pablo Casado queda libre de responsabilidad penal en el caso de los máster no hay que elegir entre el Estado de derecho y los delincuentes como no hay que elegir entre el aborto y las pensiones el Estado de Derecho garantiza que nadie puede considerar delincuente a nadie antes del juicio que ha esto es que con sus palabras Pablo Casado parece que no se da cuenta de que da la razón a los independentistas que dicen que la sentencia ya está hecha antes de empezar al final Pablo Casado de gente da trabajo a la gente contraria a la independencia

Voz 0825 26:17 tenemos no que cuestionar sino que afirmar será un juicio con todas las garantías será un juicio justo habrá una sentencia después sobre esa sentencia todos podremos opinar

Voz 0230 26:28 otra de las cosas que dice Pablo Casado dice llevamos cuarenta años intentando integrar a los que no quieren integrarse en España claro cuarenta años son los de la vigencia de la Constitución entonces qué está diciendo que la Constitución no le parece bien porque no ha servido para integrar a los que no se quieren integrar en de España siempre decimos hasta los independentistas y los constitucionalistas pero no es verdad también están los constitucionalistas boxes un partido preconstitucional arista si tú no quieres autonomías esos preconstitucional y a no hay más Pablo Casado no se sabe porque a veces defiende posturas preconstitucional constitucionalistas y eso que no se puede ser equidistantes

Voz 28 27:07 entre la Constitución y lo preconstitucional lo que tienes

Voz 0230 27:10 el instante gustas

Voz 1606 27:14 Cobos racismo ni derrotista

Voz 0230 27:18 estos todo esto oye nunca se sabe a lo mejor les sale bien en política todo es opinable siempre hay gente que utiliza métodos inesperados así a priori quién creería en un ladrón astrólogo otra cosa pues nos lo cuenta Nerea los daños

Voz 0824 27:32 es decir robar cuando lo digan los astros es el que podemos encontrar en el país un hombre de cincuenta y cinco años ha sido detenido por los Mossos prorrogar en veinte establecimientos con lo que podría haber ganado cien mil euros colaboraba con tres personas a los que les ordenaba vigilar a los dueños de los locales conocer los hábitos de los vecinos y también les pedía que buscasen qué suerte tendría esos días así lo han explicado los agentes que lo detuvieron que se pensaban que hablaban en un código secreto pero no el hombre lo único que quería saber era lo que le paraban los castros y su signo era favorable actuaba y robaba pero sino pues cambiaba la fecha por cierto era Sagitario

Voz 1 28:07 a mi serie Viva el vino de Mariano Rajoy si la pronunció tal día como hoy adiós sabes cuánto hoy doce años doce de febrero de dos mil siete Mariano Rajoy soltó viva al vino y por lo tanto arcano lo siento te toca palabro para empezar vino

Voz 0230 28:30 ahora llega arcano

Voz 21 28:31 la palabra era fino pero no no opino en vano simplemente estamos haciendo esto es mi destino acabar ochenta año gritando sí once y luego por eso iba con este juego pipa alpino pipa Mariano Gallego realmente Mariano no me hace mucha gracia no por la política es el humor que le tengo nostalgia de Mariano necesitamos para mis hermanas para mis hermanos política ahora está muy seria Mariano por favor vuelve el pelo

Voz 28 28:57 sí de la comedia

Voz 21 29:00 palpita nos están diciendo que en este momento en mi destino pero bueno lo paso a la franja y me vota al presidente gritó Viva el Ronconi

Voz 25 29:10 venga otra otra Sagitario

Voz 21 29:12 el Sagitario me quería decir Francino a mi me da igual porque yo tengo claro cuál es mi destino yo soy Sagitario tengo varias opciones miro mi horóscopo y medita hoy te tocan un par de millones vivo pues claro que me toca arropar porque en realidad a mí me encanta machacar porque pidió a los raperos y yo lo machacó el capítulo sería de los ladrones del Zodiaco los tenemos nosotros aquí no lo puedes Niper Pétain un horóscopo lo abro a mi parecer Si tengo el horóscopo delante tú lo puedes ver eso sí que se llamaría la Casa de papel

Voz 25 29:44 la última la última eh pelón

Voz 21 29:48 a a dicen perdón es grande que le ha pasado a Pedro Sánchez pues que todo recibe con muy buen corazón porque no sabe muy bien qué significa feliz Espargaró para eso el tío no se enfada en realidad yo ahora mismo estoy clavando dada horas generadoras Carlos te sale me trabo porque he pensado en los Presupuestos Generales eh a ver qué pasaba perdón a dicho cara mimo era Fenoll no sé en realidad que suelto clavadas antes no sabía es escuchaba Blas Piñar os Chiquito de la Calzada

Voz 3 30:17 ah sí

Voz 21 30:17 la verdad porque no entendía el idioma en realidad parece que ahora mismo es una broma arcano lo está haciendo nunca falla como alguna vez me llamen Fenelón me dejó la puerta

Voz 1606 30:26 vaya

Voz 1 35:11 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio Especialistas secundarios estáis preparados si no vengo bueno si sirve para que está nuestro entrevistado aquí vamos vamos

Voz 1606 35:24 no es que estaba pensando siempre que hablamos con un director de cine en los medios de comunicación siempre es digamos un autor no sea un artista se nunca suelen aparecer los artesanos del cine no es directores es estajanovista no que son capaces de hacerte películas en el tiempo en el que tú te haces un bocata uno de estos tipos estos artesanos es el alemán Günter de Dios qué tal buenas tardes ventana Gunther es el director High donde de lo tuyo esto pues director de la mayoría de las películas alemanas que evite los fines de semana en Antena tres y Televisión Española cuando digo la mayoría digo

Voz 28 36:00 todas todas todas todas todas las escrito dirigido él montamos servido todas lo son buenísimos

Voz 1606 36:06 durísimo que todas cuantas películas Günter aquí la gente cuantas películas a ese hecho

Voz 28 36:11 esta vez setecientas veintinueve

Voz 1606 36:13 Nicolas han filmado has escrito tú y sin ayuda no y montado oye perdón no que te decía que setecientos veinte

Voz 31 36:21 no

Voz 28 36:26 soy evitando la última a vale para guardar enviar setecientos treinta películas como setecientas

Voz 1606 36:35 que acabas de montar ahora un ahora mismo no pusiera cómo se titula niñera mortal mortal ya sede que bueno que sistema de producción utilizadas para hacer películas es muy complejo pero no mucho

Voz 28 36:47 a ver yo tengo una idea que te llegan viendo otra película por ejemplo donde una familia contrata a una niñera muy mona educada pero que esconde un oscuro secreto y bueno pues se convierte en una amenaza para la familia mareo ataca la esposa

Voz 1606 37:01 con eso ya haces una peli no con eso a una docena de películas

Voz 28 37:04 tiene esa de idea no cree en cuatro días rodadas alrededor de mi casa hay en el chalet que tiene emisora en el bosque

Voz 0230 37:11 pero

Voz 1606 37:11 las veo alguna de estas pelis así en Antena tres y que son como en paisajes exóticos

Voz 28 37:16 de sí bueno es que a un arquitecto Maduro vivo separado se va a Tailandia para encontrarse un poquito asimismo descubren un humilde pueblo la maravilla de la vida pobre pescar con las propias manos cagar sin papel en el calorcito de lo que ofrece la por recuperar alegría de vivir gracia una joven Villafranca el amor no es Achi

Voz 45 37:39 Cala podemos cambiar por una mujer madura y al arquitecto puede que sea una doctora y con esa variable vamos haciendo

Voz 28 37:45 tal y como fuera

Voz 31 37:48 bueno seguimos hablando

Voz 1606 37:50 la peli se graban en Tailandia Tailandia Tailandia capital

Voz 28 37:54 sí bueno pero aprovechamos las vacaciones aprovechó para pero nos vamos quince días tasa Tailandia ayer rodamos treta cuarenta pelis Orson Wells todos los anuncios de los huevos Kinder son los mismos actores oye

Voz 1606 38:11 pero una cosa esta producción tan bestia tantas películas poco tiempo no sé igual un poquito

Voz 28 38:17 calidad vosotras cuantas La Ventana mejora

Voz 1606 38:23 yo sé tú Shen no sólo tiene que haber dicho yo igual

Voz 0230 38:26 tú sabes cómo lo tiene que has dicho yo Tusell

Voz 1606 38:29 qué estás haciendo que deja el móvil setecientas esta como se titula

Voz 45 38:39 a su lado no quiera exponerlo tú yo vamos yo puedo me encantaría

Voz 1606 38:43 lo de los títulos

Voz 28 38:46 aquí tengo una saca llena de papelito no con sustantivos novia marido niñera pasado relación profesor ejecutivo letal mortal asesina oscuros siniestros papelito coge papeleta seducción

Voz 0230 38:59 vale

Voz 28 39:00 bueno la sacaba otro papelito de esta saca perniciosa

Voz 21 39:03 eh

Voz 1623 39:04 se se parecía

Voz 1606 39:07 ahí estoy

Voz 31 39:09 no me va a ser un bueno bueno oye esto como codo como

Voz 1606 39:12 frente de las cadenas españolas

Voz 28 39:14 los gramos de películas dos euros diez kilos

Voz 1606 39:21 dicho eso porque olvida que las alemán bueno pues cómo te ganas la vida porque

Voz 28 39:25 viendo banderas a ahí está el negocio

Voz 1606 39:29 Jesús muchísimas gracias por habernos acercado esta realidad de estos artesanos

Voz 28 39:33 en Alemania chao

Voz 1 39:35 no sé qué dirá pero es que el director de cine de Chalabi que ha venido de Alemania o de donde fuere

Voz 1606 39:40 los peto

Voz 1 39:42 lo charlado sin más antes de presentarle su banda sonora con Olga Nebra como siempre

Voz 25 39:50 no

Voz 12 39:56 esta canción es la de su primer amor el amor de los catorce años fue durante un campamento de vacaciones era sevillana

Voz 0488 40:04 ay te toda la gana

Voz 46 40:07 los de la etapa ha sido todavía habitan la pata

Voz 12 40:15 este es el himno del existencialismo absurdo de su época cuando vivió en los Estados Unidos con veintiún años pero no es la descubre en versión euskera interpretada por el cantante de Berry

Voz 1981 40:28 aquí

Voz 27 40:31 no hay nada de ETA vi que cubran

Voz 12 40:35 para él es imposible entender su vida sin la cultura francesa un pueblo con un esfuerzo civilizada con riqueza universal y con el asombroso desafío que ha representado siempre tenerlos de vecinos hija más alcanzar a imitar los en lo que tienen de bueno

Voz 47 40:57 tanto

Voz 12 40:59 y esto es la canción que da título a su última película casi cuarenta y que encierra una historia de amistad en medio de una profesión de caníbales

Voz 1 41:24 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio el gran David Trueba

Voz 1231 41:30 también conocido como Günter de Dios se gana

Voz 1 41:36 soy con el cine con las banderas que dirías que venden

Voz 1231 41:39 soy depende más algo que te llames banderas con la bandera asegura

Voz 0488 41:45 las banderas vende muchísimo hoy vamos a hacer negocio con ellas increíbles porque te colocan primero en un asiento público porque la gente cree que proponerse una bandera adelante va a ser alguien mejor gestor y luego ya a partir de ahí como vemos en el telediario casi cada día la la el grifo del dinero

Voz 1231 42:05 les favorece mucho a ella en tu última columna

Voz 1 42:07 de el diario El País en luces largas escribes que el problema de la política al menos para ti es que se inventó para lograr conquistas en el largo plazo pero se mide con exámenes electorales donde prima al corto plazo pero esto va a seguir siendo así siempre o casi siempre estamos condenados a eso no se puede modificar eso

Voz 0488 42:27 sí hay hay periodos yo creo de de calma no de

Voz 1 42:30 cuando ahora hay convocatoria electoral no

Voz 0488 42:33 por un Estado que se alcanza digamos en la sociedad una especie de de tranquilidad donde se extiende un poco más si los políticos se permiten ser un poco más ambiciosos ser un poco tener una idea más larga pero efectivamente el examen lo tienen que pasar a corto plazo pero también nosotros en la cultura el periodismo cada vez el examen esa más cortos además cortos plazos no hay eso no significa que tengamos que renunció para hacer una carrera a largo plazo que tengamos que seguir intentando hacer las cosas como creemos que se deben hacer y no sólo con esa urgencia chapucera de intentar tapar los agujeros

Voz 1 43:07 pero fíjate qué país tan tan plural y tan tan curioso por Nole ciertos adjetivos que un líder político se al fin de semana gritando feliz

Voz 1231 43:15 y el otro hablando del karma bueno eh

Voz 1 43:18 es un contrastar lo encontraste enternecedor sinceramente a lo mejor que tengo buen día para mirar pero es que

Voz 0488 43:25 sí supongo que los políticos son Sixto leí el días le de la desmesura Monte la calle no claro acto es que entonces unos nos meten la tensión que necesitan porque están abajo en las encuestas y otros nos dicen venga no pasa nada que todo está mucho mejor más tranquilo para que nos relajemos si en en el punto medio seguramente estará la verdad

Voz 1 43:45 oye David enseguida empieza todo el mundo aquí que disparar que estos una entrevista bar más rueda de prensa que entrevista pero en tu última película escuchábamos la canción casi cuarenta ha recuperado al a Lucía Jiménez de Fernando Ramallo que son los de los de tu opera prima de que es el año la buena vida Braña uno

Voz 1231 43:59 seis noventa y seis no esto esto es cerrar un círculo necesidad vital lo Óscar surgido así sin más no no no yo no un hundía

Voz 0488 44:11 Ellos me me contaron no caí en la cuenta de que llevaba mucho tiempo sin rodar películas es lo ha dicho muy bien Olga no es una profesión de caníbales donde la amistad tiene que prevalecer o por lo menos tenemos que intentar preservarla y entonces así envalentonado seguramente por dos o tres copas y por las altas horas de la madrugada les dije pues vamos a escapar nos íbamos a hacer una película juntos otra vez para recordar cómo éramos Si como nunca debimos dejar de ser porque a veces también la profesión te hace renunciar no a la a ciertas relaciones maneras de cortarte no y volvemos a lo de antes al corto plazo y a largo plazo entonces nos juntamos Si escribía esta película que que tenía después de hacer una novela que se llamaba Tierra de Campos tan

Voz 1 44:53 sí que la aquí me quedaban

Voz 0488 44:56 hay cosas que decir seguramente es una novela siempre es un viaje larguísimo de de muchísima información documentación etcétera ahí tú te cuesta dejarlo entonces con con una parte no tocada en la novela hice casi cuarenta ahí gracias a ellas

Voz 1 45:12 venga vamos a disparar ya todo se venga Toni tú primero por ejemplo

Voz 0230 45:17 hola a punto me apunto esta frase que has dicho cosas que decir uno tiene cosas que decir todo el mundo le ha sorprendido mucho que Pedro Sánchez pues publica el un libro estando la Moncloa porque sólo hay dos razas con es para publicar un libro que eso porque necesitas dinero porque tienes cosas que decir y en el caso de estar en la Moncloa pues tienes otros otras tribunas para decir las cosas en tu caso cuando te has planteado hacer esta película que es lo que tenías que decir

Voz 12 45:44 pues supongo que ese esto

Voz 0488 45:50 en ese habla de algo que tiene mucho que ver con nuestras profesiones que yo a mi me gusta llamarlas todavía al mundo del espectáculo porque es una cosa que nos da como vergüenza ahora siempre se habla de creadores mundo del espectro

Voz 1 46:02 es muy generales

Voz 0488 46:04 Paco uno claro requiere a todo el mundo tener éxito requiere a todo el mundo tener presencia requiere a todo el mundo estar a tope estar en en la cumbre tú vas avanzando y si tiene suerte Bono te mantienes en un lugar que te permite vivir de ello pero vas dejando al rededor mucha gente que que se queda pues en en los arcenes de esa autopista no me gusta también retratar los sí hablar de ellos ahora tiene tenido una cierta relevancia una Weiss ha hecho ya cuatro cinco veces que ha nacido una estrella que no viene a ser más que lo mismo no que es una joven cantante que que es ayudada al principio por un tipo que fue te fue un joven cantante de éxito sí la sensación de relevo osea es decir de que uno de pasa el testigo a otro pero que muy noble tienes que ser para no reconocer el testigo que te pasaron a ti pues es algo que me gusta y me gusta

Voz 1 46:57 pues bien Íñigo

Voz 28 46:59 hola David hola a ver

Voz 0488 47:01 por si acaso está escuchando Pablo Casado que seguro que si a ver lo de Felipe está trillado se tengo un adjetivo nuevo que le pueda servir a Casado para calificar a Pedro Sánchez claro que se imaginativo pero ya sabes el concepto a dijo perra arriba que creo que todos los españoles hemos echado de menos que lo llamara Brit Bond

Voz 25 47:21 no sé cómo

Voz 0488 47:22 meter ese error

Voz 25 47:25 esto yo mismo filón

Voz 1606 47:31 hola David David bueno la buena vida Mi película favorita David Trueba aunque sea la primera dice lo mismo es lo mejor película que dices a todos los directores que es la buena no no es que luego una vida y es la primera que el director no pero uno quería hablarte de otro que me gusta mucho que revisó vez en cuando que es la la silla de frenando hay una curiosidad que tengo de ella es los créditos al final gran guión no sé cómo conseguir esas cosas

Voz 1231 48:01 es un gran escritor

Voz 31 48:05 no pero

Voz 1606 48:06 el ayuda técnica los nombres de Gustavo Salmerón Elena Anaya Lucía Jiménez Natalia Verbeke que son muy conocido por por por otras cosas pero que que hicieron técnicamente esta gente para colar

Voz 0488 48:21 fundamentales sobre todo ellas ahí no porque no se enfade Gustavo ellas fueron fundamentales porque lo que tratamos es de que como todo el mundo sabe la ciudad de Fernando es una película conversación con Fernando Fernán Gómez y lo que tratamos es de crearle la situación que a Fernando Le le invitara a estar divertida yo a estar ingenioso a estar creativo como estaba siempre nuestras cenas

Voz 0230 48:43 y no fuimos tan idiotas el otro director

Voz 0488 48:45 pensar que el ingenio los acaba por nosotros sino que los acaba porque hacíamos una combinación exacta de belleza y talento en algunas de las chicas que venían y Fernando Le Le

Voz 1231 48:55 volaba de molaba como creo que que

Voz 0488 48:58 las chicas están siempre más brillantes también cuando hay una persona que les gusta en la reunión no es

Voz 1606 49:03 o sea que está visto sentados frente a él quieres decir

Voz 0488 49:05 que nosotros los directores estábamos en primera línea y ella se sentaban detrás y hacían trabajos obviamente de pues de una anotaba la cinta que cambia vamos daba otra llevaba el cartucho de las baterías otro

Voz 1231 49:18 pero con convertía en una tertulia

Voz 0488 49:20 en un interrogatorio has muy distintos

Voz 1 49:22 a mí me David creo que tu padre te dijo una vez nunca negocios con gente rica porque no saben lo que es el dinero no saben lo que cuesta ganarlo ha seguido ese consejo

Voz 0488 49:31 totalmente Rodes menos problemas de mi vida que siempre me he relacionado con gente sin dinero el otro día un amigo mío que tiene mucho dinero me dijo entonces ya no quiere ser mi amigo porque alguien lo había destacar algo si te dije no de Twizy porque todavía te acuerdas de lo que le costó tu padre ganarlo todo la gente se olvida no de mi padre que vendía puerta a puerta no tenía esa profesión en los últimos cincuenta años de su vida que era vendedor a domicilio sí que es verdad yo me vendía de todo el vendía muebles de cocina relojes máquinas de escribir entonces en un en un barrio entonces barrio muy modesto que era a la zona de Aravaca Pozuelo Estación

Voz 1231 50:10 ahora hoy no menos molestó mucho menos

Voz 0488 50:13 eso sí pero entonces esa gente no tenían muchas ocasiones el dinero para pagar al contado unos muebles de cocina o una máquina de escribir un reloj entonces lo pagaban a plazos si mi padre les hacía digamos esa esa venta en las puertas cita con esas condiciones y entonces el el experimentó en su propia carne la la diferencia entre tratar con la gente de que sabe lo difícil que es ganar el dinero también para el que está enfrente también para el que es el proveedor que te ha traído una cosa que necesitas

Voz 1231 50:41 he aprendido y aprendo un montón si Hamás siempre cuando caen estas empresas grandes

Voz 0488 50:46 dejan un rastro de de gente a la que deben dinero y en cambio cuando cae una empresa modesta casi siempre cae el dueño no hay su familia no suele dejar nada de ver si lo puede evitar porque la dignidad humana y todavía se se sostiene de

Voz 1826 51:01 de esa otra parte del mundo del espectáculo yo vuelvo al mundo del espectáculo de saque que conoces tú que dominas sobretodo como analista de la televisión que te ha sorprendido a Ci a veces viendo con ese placer culpable de no tendría que estar viendo esto

Voz 0230 51:14 usted ha en la tele no se puede tener placer culpable porque sería es culpable de todo es

Voz 0488 51:22 terrible no pero reconozco que que de vez en cuando es imposible cambiar de marca de Canal no atraviesa me acuerdo que un día había una chica llorar a las cuatro de la tarde con el corazón roto insultando a otro que era un presentador de televisión que cuando entonces yo dije cómo consiguen este grado de pasión y unos meses después esa misma chica ganar un Gran Hermano y entonces dije es que es es un medio maravilloso no porque llamas Tok Tok a la puerta y si tienes víscera que ofrecer tienes una carrera por delante y por supuesto esos grandes hermanos y de vez en cuando los veo porque hay interpretaciones formidables no

Voz 1 51:58 bueno hace un ratito os habéis conocido con arcano que nos conoce Itu primera frase ha sido ya te he visto por las

Voz 1231 52:04 qué le alguna vez escuchar por la radio

Voz 0488 52:07 también improvisar en en entregas de premios de cosas así lo ha hecho muy bien

Voz 1 52:11 luego luego le tiras palabras saltará si quiere preguntarle algo sin cantar por una vez oportunidad cánones que te hago David Trueba preguntarle algo sugerirle algo a mí me Generau curiosidad su peli favorita

Voz 0488 52:25 bueno te buena vida que pregunta tengo una mejor todavía yo siempre para mí la la la más en mi en mi perniciosa parte de las de Günter de Dios y El apartamento de porque para mí es es la peor

Voz 1231 52:44 creo que es con Boyero está más pasé