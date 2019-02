La Ventana (11/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias comisión de investigación en el Congreso por el accidente de tren Henin hoy soy están llamados los ex ministros

Voz 1454 00:13 José Blanco y Ana Pastor con Ana Pastor ocurrido el accidente en el que murieron ochenta personas y en tiempos de José Blanco se puso en marcha esa línea férrea en qué punto se encuentran sus explicaciones Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 00:25 buenas tardes sigue compareciendo el ex ministro José Blanco que ha dicho que él no supo que se habían cambiado los planes sobre el sistema de seguridad de la línea algo que se considera elemento clave en el accidente

Voz 1626 00:35 está después del siniestro porque esa decisión

Voz 0527 00:38 en correspondía a Adif ha reconocido que quién era quizá tendría que haberse hecho una evaluación complementaria de Riesgo antes de la entrada en servicio de la línea pero que esa cuestión se resolvió el ámbito técnico también por debajo del nivel ministerial ha insistido en que él no tomó ninguna decisión en su etapa de ministro que haya tenido incidencia en el siniestro sí ha reconocido como error no haber apoyado desde el principio la puesta en marcha de esta comisión de investigación El Congreso porque eso se ha interpretado como un intento de encubrir los hechos que él anegado claro y ha pedido disculpas a las víctimas del accidente si no ha sabido contribuir después de este a paliar su dolor sigue la comparecencia ahora mismo el presidente de la Comisión señor presidente

Voz 0313 01:21 volveremos a al Congreso a lo largo de la tarde se produce allí

El comisario europeo de Asuntos Económicos el francés Pierre Moscovici ha valorado la llamada a consultas a su embajador en Roma por la reunión de uno de los vicepresidentes italianos con Un portavoz de los chalecos amarillos Moscovici considera que un enfrentamiento entre su país e Italia sería estúpido y absurdo necesitan moverse juntas no la una contra la otra son declaraciones a la entrada de la reunión del Eurogrupo preocupado por el Brexit y su impacto en el crecimiento económico corresponsal Griselda Pastor buenas tardes hola muy buenas tardes

Voz 0738 01:56 desde el Brexit si como razón de la caída del crecimiento a nivel europeo de seis décimas y el presidente del Eurogrupo acepta que existe esta relación frente a la que reclama respuestas a la altura lo escuchamos

Voz 1 02:09 somos

Voz 3 02:10 sientes que hay una caída temporal del crecimiento y que los riesgos son de carácter político que exigen respuestas para el comercio para el Brexit ha dicho Maíllo Centeno diciendo confirmando que la Unión hoy

Voz 0738 02:23 espera que retomar las negociaciones técnicas con los británicos y que empieza a poner el acento en la necesidad de cerrar un buen acuerdo de futuro un acuerdo comercial con Londres porque ahora sí aquí se da por hecho que lo del Brexit es algo inevitable en los titulares del deporte con Toni

Voz 0313 02:38 López esta semana vuelve menos ofrezcan aseguró

Voz 4 02:40 Peas volver a Champions estar Manuela que viene la ida octavos de final el miércoles en Madrid juega en Amsterdam contra el Ajax hoy ha entrenado sin Isco Llorente ni Benzema para el miércoles también tendrán Borussia Dortmund mañana martes se juega en el Manchester United y el Roma Oporto para hoy último partido de la jornada veintitrés de Liga Santander a las nueve Se juega al Alavés Levante en Mendizorroza seis y tres

Voz 1454 03:00 minuto cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:06 nuevo desencuentro entre el sector del taxi el Gobierno de la Comunidad de Madrid los taxistas se han levantado de la mesa del Comité Madrileño del transporte por carretera en el que también estaban los representantes de los súbete CAI del Ayuntamiento para comenzar a trabajar en una nueva normativa el presidente de la Federación Profesional del Taxi Julio Sanz decía que el Gobierno regional sólo quieres lavar su imagen con esta reunión la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo llama al sector a una reflexión

Voz 5 03:29 sí después de dieciséis días de huelga nos presenta esta mesa de trabajo vuelve a ser un insulto y un desprecio a todo el colectivo altas si quieren foto y lavar su imagen que utilicen la súbete

Voz 6 03:43 es que ellos no quieren hablar con todos quieren imponer su criterio seguramente les queda todavía

Voz 1626 03:51 muchas reflexionar Iber Commander

Voz 6 03:54 ha sido esta manifestación estas concentraciones que han generado como digo una imagen no es real de todo el sector del taxi

Voz 1915 04:03 sí vecinos y organizaciones ecologistas califican Madrid nuevo Nortel antiguo Operación Chamartín como una operación de especulación urbanística esta mañana han visitado

Voz 0313 04:10 los terrenos afectados dicen que el gobierno municipal no

Voz 1915 04:13 pulido con la idea inicial del proyecto y que éste ya no tiene a sus necesidades Carmen en cambio decía esta mañana en la SER que es un plan necesario para modernizar la ciudad

Voz 1046 04:21 el problema es que un plan de iniciativa pública donde el suelo es público solamente un veinte por ciento cuando hay una enorme necesidad de vivienda protegida es más de lo que hay necesidad de vivienda pública en alquiler

Voz 1410 04:35 Madrid lo necesita demás tenemos que tener una visión ambiciosa de Madrid no podemos solamente pensar en un Madrid remedio tal como se dejáramos que hacen falta viviendas sociales claro que sí se van a hacer exactamente casi cuatro mil allí no pero también hace falta que Madrid crezca tenga una maravillosa estación no un centro que sea algo atractivo en el mundo no

Voz 1454 05:02 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete en las seis en Canarias

Voz 16 08:23 Nos encontramos esta noche con velas en dejar de la SER con Mara Torres

Voz 17 08:32 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 08:35 son las seis y ocho minutos de la tarde a las cinco y ocho en Canarias la historia tiene como todo distintas categorías en función de la importancia de la trascendencia de lo que contemos etcétera etcétera hoy abrimos una página muy muy especial de enorme repercusión la Conferencia de Yalta

Voz 18 08:54 en La Ventana acontece que Luis poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 09:10 a un ruso un inglés sino americano dice el ruso Si nos tomamos unos voz case en mi pueblo para repartir unos alemanes y reorganizar Europa es que así fueron las consecuencias de la Conferencia de Yalta un mal chiste el once de febrero de mil novecientos cuarenta y cinco tras una semana de reuniones se clausuró en Yalta a orillas del mar Negro la famosa conferencia entre Stalin Churchill y Roosevelt todos fueron con una pinza en la nariz porque no se soportaban pero había que ir porque Hitler estaba a punto de rendirse y había que empezar a sacar tajada el primer guantazo fue para Polonia

Voz 20 09:51 Vicens no allí chófer leí después siguiendo cuanto y el Vic Chencho entre pros K

Voz 1626 10:13 eso también es un chiste que dos supuestos líderes del presunto mundo libre se sentaran a negociar con un genocida como está Alice pero así son los tripartitos amiguitos y hablando de Franco de esta conferencia de Yalta fue de donde salió el bloqueo internacional a España por nuestra buena sintonía con Hitler el que organizó el tinglado de Yalta fue Stalin

Voz 21 10:34 más listo que los otros dos juntos de aquí a Lima

Voz 1626 10:36 sí fue listo que puso los tres dormitorios juntos en el palacio de las reuniones y Stalin se instaló en el de Enmedio para que Churchill

Voz 21 10:44 Roosevelt no pudieran cotillear sin que se enterara

Voz 1626 10:47 pero él sí intriga va con uno y con otro a espaldas de uno la gran víctima de Yalta fue Polonia porque los soviéticos pegaron un mordisco a su territorio por el este con el beneplácito del americano británico es decir los polacos salieron de Málaga con Hitler y entraron en Malagón con Stalin

Voz 20 11:05 Costa me Flecha menos deslucir Bobby Canfranc sin que Washington

Voz 1626 11:24 entre los acuerdos también estuvo el reparto del control de Alemania esto para los British esto para los Yankees este poquito para Francia que se calle de aquí para allá todo para los soviéticos Churchill y Roosevelt se fueron de Yalta tan contentos de haber apañado el mundo en siete días como Dios pero no al final resultó que fueron un Red Bull dieron alas a un sanguinario para empezar a fraguar la Europa de los bloques el principio de la Guerra Fría los que ese fuego mosqueados de Yalta fueron los carritos de las delegaciones yanqui británica Stalin los a piñón habitaciones con originales debajo

Voz 22 11:58 Camps buenos

Voz 0313 12:04 al máximo lo de los ordinales pero Bono tratándose de Stalin mejor eso que cosas peores que las hizo muchas y ahora

Voz 17 12:16 qué sentiría para vivir ahora quiero vivir para contarlo que no son

Voz 0313 12:42 Benjamín Prado buenas tardes amigo buenas tardes cómo estás Javier Sagarna director de la Escola de escritores bienvenido hay prepárate buenas tardes

Voz 21 12:49 preparado esto es si mí porque es bueno es que yo no

Voz 0313 12:52 pues como cuántas horas Roberto pues llevamos veinticuatro por ciento al llevamos discutiendo desde el final el de de los relatos de la semana anterior analizando al menos sobre una frase sólo una palabra en concreto del relato ganador que era y que ninguno de los niños que había en Alarcón era tomar la vía hay quien dice que chirría vi a mí me sonaría a ver lo que pasa es que lo mejor es por deformación es una construcción que echa en catalán si recordemos que el autor es catalán y ahí no hay ninguna duda pero que al Castellón izar la yo creo que podría haber claro estaba que el arcón puede haber porque tú no puedes preguntar a había manzanas en la nivelado pero no pues contar había Thomas en el arcón no sé hay algo que no sabría muy bien cómo explicar creo que es como si hubiéramos pasado a pasiva un verbo que era acumulativo en el origen me pero lo sabemos todos por bueno en la sede

Voz 21 13:47 porque es más yo tampoco tengo nada claro que ser este mal yo creo que esto es lo que tengo carne supongo que no lo resuelva pero yo personalmente tengo mis dudas para mí es lo que ha Viera niños por tanto Tomás toman solos el nombre de de esos niños para mí si es correcto que a lo mejor es decir no puede decir que los niños estaban en con eso implica de alguna manera una cierta posición activa por parte de los pero puede haber diferencia haber aquí

Voz 0313 14:17 hablando o yo intuyo por el contenido del relato que ganó está hablando de fiambre

Voz 21 14:22 o sea aquí claro con cadáveres

Voz 0313 14:24 no yo preveo que la vieja están hay cadáveres amontonados hay hay hay un montón de cadáveres no diremos está en un montón

Voz 21 14:32 vivíamos ahí un montón de gente en la calle si es decir en una discusión una de las personas que había en la calle era Tomás

Voz 0313 14:38 que yo diría que es correcto llamar a los bomberos para que os desenreda el cierre de emergencia porque no yo puesto que estaba estaba él había me sí es verdad que me suela me suena a una traducción del catalán y me sonó ya el otro día locos que no dije nada porque

Voz 21 14:54 soy muy tímida Sporting mires lo prudente críticos ya lo saben yo una si ya te digo aparte de solicitar desde aquí la intervención de la Unidad de Vigilancia yo personalmente creo que creo que es correcto creo que no a lo mejor no nos suena bien al oído pero yo diría que es Corazones raros

Voz 0313 15:10 pues mira con el alero con el estar a propósito de esta frase hemos recibido esta semana seiscientos noventa no hay siete relatos que no sé por dónde todo por donde han apuntado de su madre

Voz 21 15:20 era una de esas frases que que obligaba a un esfuerzo de imaginación no estás esta clases esta frase así que no tenía no no tenga una solución fácil un camino trillado por el que ir había que darle muchísimas vueltas le dio por todas las partes desde halcones de magos como veremos hasta hasta bueno muchos juguetes puedo imaginar juguetes niños niños juguete hasta arcón es de tamaños incluso a veces inverosímiles para meter demasiadas cosas dentro es decir la verdad es que les han dado les han dado dado muchísimas vueltas porque no quedaba otra ha sorprendido mucho encontrarme casi setecientos relatos con una frase que de verdad era exigente

Voz 0313 15:53 pues luego saludamos a los tres finalistas Benjamín pregunta los libros envejecen todos igual no echó algunos los que más las canciones los que más envejecen suelen ser los que más modernos quieren ser cuando se escriben

Voz 0281 16:06 tienen una gota de clasicismo pues duren más tiempo

Voz 22 16:12 bien

Voz 0313 16:21 pues ese es el tema que planteamos hoy en La Ventana de los libros porque de envejecer hacerse mayor en una entrevista deliciosa con Juliette Binoche que dice que cuando cumples años bueno pierdes muchas cosas pero ganas en libertad en tolerancia y en humor eh yo estoy bastante de acuerdo incluso añadiría alguna cosa más pero bueno hacerse mayor es todo un tratado no no no no resulta sencillo lo saque lo consiguen con mayor fortuna otros con menos pero los libros que es lo que le preguntaba yo a Benjamín esta tarde abrimos nuestra ventana con una novela publicada por primera vez en mil novecientos noventa y cuatro se hace ya un tiempo recito y que ahora recupera la editorial Navona una historia titulada Un dulce olor a muerte que empieza así ramo

Voz 1454 17:04 un castaño sacudía el polvo del mostrador cuando oyó a lo lejos un chillidos penetrante aguzar el oído y no escucho más que el rumor de la mañana pensó que había sido el Borge llegó de una de las tantas chata laca que andaban por el monte prosiguió con su tarea tomó un anaquel hice dispuso a limpiarlo de nuevo proto el grito ahora cercano y claro ya este grito sobrevino otro y otro Ramón dejó el anaquel a un lado de un brinco saltó la barra salió a la puerta para averiguar qué sucedía era domingo temprano no encontró a nadie sin embargo los gritos se hicieron cada vez más Freinet y continuos camino hasta la mitad de la calle ya la distancia vio venir a tres niños que corrían vociferando una muerta una muerta Ramón avanzó hacia ellos atajó uno mientras los otros dos se perdían por entre el caserío que pasó me pregunto la mataron la mataron bramó el niño a quién donde sin mediar palabra el chiquillo arrancó hacia la misma dirección por la que había llegado Ramón lo siguió corrieron a lo largo de la vereda que conducía al río hasta que toparon con un Gal ahí exclamó sobresaltado el niño ICO en su índice señaló una de las orillas de la parcela entre los surcos yacía el cadáver Ramón se aproximó lentamente con el corazón tiro negándolo a cada paso

Voz 1626 18:24 a ver estaba desnuda tirada de cara al cielo

Voz 1454 18:26 sobre un charco de sangre apenas la miró ya no pudo quitarle los ojos de encima

Voz 22 18:40 las once y diecinueve minutos en México Guillermo Arriaga buenas tardes

Voz 23 18:45 hola qué tal Benjamín Carles que saludar no sé si alguien

Voz 0313 18:49 Ermua cómo va eso Guillermo Arriaga lo saben todos los oyentes escritor guionista Amores perros Babel veintiuno gramos hablamos con él hace cosa de año y medio cuando se publicó en España esa magnífica ese novelón que es el salvaje te acuerdas leíamos que hablado otro año y medio en lo de esto Guillermo qué opinas de del proceso de envejecimiento de los libros en en esta historia concreta decía Benjamín y los que tienen alguna gota de clasicismo resisten mejor el paso de los años bonos una historia eterna la que plantea se que tiene que ver con lo con la cobardía con las Faith News en con los climas cerrados con muchas cosas

Voz 23 19:27 bueno primero quiero decirte que me Farrés co que me entreviste que está llamada estoy muy contento que que Pérez crean abona después de veinticinco años en un dulce olor a muerte por fortuna eso mismo que entre sigue reeditando en Francia por ejemplo y en otros países en Brasil en las que con con mucha pasión al cliente los treinta y los treinta y tres años de edad que el año pasado la verdad

Voz 24 20:02 en

Voz 23 20:03 pues creo que es una novela que que refleje el poder de la mentira como muchas comunidades tratan de mantenerse a salvo a través de la mentira hace muchos años cuando salió en Alemania un crítico dijo que por fin entendía que mecanismos del nazismo como una sociedad genera ves la verdad contable mantener la cohesión social

Voz 0313 20:30 pero fíjate que en este caso además para que lo sepan los oyentes el origen de la mentira no dirías tampoco que son origen malintencionado con un propósito concreto no observó a veces una frase dicha en mitad de una conversación simplemente con afán de notoriedad va haciendo crecer la bola de grande grande y acaba atropellando todo Dios

Voz 23 20:48 sí porque hay varias cosas que sucedieron en esta novela ese muchacho que que se encuentre el cadáver de de de esta jovencita desnuda que acaba de llegar al pueblo la apenas la conoce ella llegó de otra de otro estado ahí le gustaba cómo me gustaba muchísimo una niña pues no sabe quién es realmente sólo saben su nombre pero con el resto de la gente que puede decir Ramón era amable Ramón Ramón que aprenda cómo te tiene que asumir que era su novia no solamente sola tiene que vengar la creando una bola de nieve de falsedades y mentiras y como tú dices de frases dichas por decir que van creando como un mundo paralelo a la Verdasco

Voz 24 21:36 oye pero no te no te quejarás porque en España esto sea público

Voz 0281 21:39 todo en las en las editorial Navona en su colección de clásicos los últimos tres libros ineludibles los los ineludibles en los últimos tres libros que han salido

Voz 0313 21:48 han sido el tuyo el Príncipe de máquina

Voz 0281 21:50 velo el cantar de Salomón de Fray Luis de León José eres no sé si el clásico

Voz 0313 21:55 yo vivo o un clásico vivo pero una de las dos curas fijo eh

Voz 23 22:00 que hable lo de este ha puesto al lado de grandes nombres la verdad todo muy agradecido a Dios tengo que que estamos no edición hacer que el público español a la novela que lo que van a encontrar muchos elementos contemporáneos a Pedro Castro hace veinticinco años y creo que a veces incluso un poco para leernos los actos políticos que están siguiendo en este momento

Voz 24 22:30 oye Guillermo todo todo escritor tiene sus temas recurrentes sobre los que da vueltas y vueltas en tu caso está

Voz 0313 22:36 ahí está la pérdida está la necesidad de venganza que el conductor del del salvaje está la muerte uno escribe también para para buscar respuestas las encuentro en las encuentra

Voz 23 22:47 no yo yo creo que uno uno puedan preparar pensaron uno no escribe a sabiendas de porque estoy escribiendo esos textos en decía Sabato que las obsesiones no eligen a uno no elige las obsesiones yo no sé realmente no tengo ya he tenido estos temas y por qué son tan recurrentes yo creo que la función del arte Martí generar respuestas tanto a mí

Voz 24 23:11 es una como del público

Voz 23 23:13 el generar preguntas no brindar estos yo creo que en que eso es lo más interesante de que a través de esas preguntas tú vas cuestionando la escuchando hasta el entorno en el que en el que eso deberíais

Voz 0313 23:31 oye Guillermo en esta novela dio origen a una película de de finales de los noventa en el noventa y nueve creo que dirige dirigió Gabriel ribetes pero también inspiró una ópera un ópera belga en dos en dos mil doce no sé si tú pudiste verla si Ramón dio el do de pecho como si manda

Voz 23 23:48 no fue muy interesante porque la novela Lalín yo Christian yo pienso dos grandes compositores alemanes de música contemporánea vivió pero yo hola qué soy Christian yo sé que músico mucho la muerte y la quiero hacer una ópera no con el a mí me pareció un enorme homenaje hacia novela de soy fui a la presentación de la de la ópera de plan sirvió en realizar Ximo poseso muchísimos amigos Christian yo yo la verdad es que te pues muy interesante el se tu obra deriva en otra nota completamente inesperada en caso que fue una ópera con respecto a la película a mí no me gustó la película te lo he dicho la ellos el este original de la película era Alfonso Cuarón

Voz 0313 24:42 hondo

Voz 24 24:43 fíjate con sólo conozco yo soy mucho música

Voz 23 24:46 muy contento de que pudiéramos colaborar juntos constaba empezando ya tenía dos películas enjuagues esto adquiere hace su piensa película estaba muy contento foros de tercera película entonces la oportunidad de trabajar con atención sé que me tengo particular admiración

Voz 0313 25:05 oye tú eres miembro de la Academia Guillermo y con qué tal le va a ir a Roma tú crees que va a ganar

Voz 23 25:10 yo creo que va a ganar todo lo que ahora mejor tengo alguna creo que va a ganar mejor director creo que digo va lugar del que ha viajado huyó en el mundo no ha dejado estar en boca de la gente entonces yo sí creo que va a ganar pues aquí

Voz 24 25:27 celebraremos Guillermo Arriaga un abrazo muy grande amigo

Voz 23 25:31 la hombre un abrazo muy grande a los doce esto es lo que no veamos pronto volver a la pronto a cenar como aquella noche adiós hasta pronto

Voz 25 25:50 Pedro

Voz 0313 26:03 hemos viajado a México a través de esta conversación con Guillermo Arriaga íbamos a viajar ahora a Marruecos porque España es el país invitado invitado de honor del Salón Internacional de la edición del libro de de Casablanca el cielo que es la feria literaria más importante de Marruecos de las principales de de África está celebrando hasta el próximo domingo queremos saber qué se cuece allí preguntamos a la corresponsal de la Cadena SER en Marruecos Soria Moreno buenas tardes hola

Voz 15 26:28 hola buenas tardes Bambino

Voz 0313 26:30 por qué España es la invitada por cierto de de este año y algún motivo concretos que tocaba

Voz 15 26:35 bueno fue una propuesta del Ministerio marroquí de Cultura al ministro español José Guirao durante su visita a Rabat el pasado mes de septiembre cuando vino a presentar aquí un centenar de actividades españolas que se desarrollaron en el último trimestre del dos mil dieciocho en doce ciudades marroquíes fue un poco compromiso y como dijeron en esta ocasión se trata de estrechar lata mencionada buena vecindad dentro de un marco en el que ambos gobiernos pretenden mejorar la cooperación hispano marroquí pero no sólo en el ámbito comercial sino en todos los sectores y por eso este año se celebrará también una semana cultural en Marruecos en España que adelantamos ahora que se cerró también durante estas reuniones en Rabat también se necesitaba dar un empujón a los hispanistas y a los marroquíes que escriben en español y que venían quejándose ambos ministerios de Cultura sistemáticamente de la pérdida de interés por la lengua española en Marruecos Si que tiene un hueco en el stand de la Asociación Marroquí de Estudios ibéricos de iberoamericanos que les ha cedido España

Voz 0313 27:30 oye uno de los grandes protagonistas quiero que es la figura de Juan Goytisolo verdad

Voz 15 27:35 sí sí es un homenaje como un autor español que residió más de tres décadas en Marruecos y que incluso está enterrado aquí en el cementerio español de Larache en el norte en el pabellón de España hay una exposición además fotográfica de Vicente Aranda dedicada a este premio Cervantes con imágenes de los Campos de Níjar en Almería de la década de los años cincuenta que marcaron pues la trayectoria literaria y vital de Goytisolo mañana se celebrará además una mesa redonda sobre él titulada reivindicando al conde don Julián con el escenógrafo Frederic Amat que ya está aquí el dramaturgo José Luis Gómez además de su íntima amiga Alice Ullman

Voz 0313 28:10 queda algún plato fuerte en lo que en los días que restan de d Feria Sonia

Voz 15 28:15 sí bueno ahora mismo se está celebrando una mesa sobre poesía hay varios poetas claro que presentan su trabajo en esta mesa redonda bueno está un parte del Ministerio de Cultura aquí hay muchos medios españoles que han venido está el traductor al español de estos de estos poetas marroquíes Francisco Moscoso mañana el poeta como comentaba Antonio Gamoneda conversará con su traductor al árabe Khalid Racine y el miércoles el poeta marroquí Mohamed venís con su traductor al español otro de los ejes principales del programa organizado por España es el papel fundamental desarrollado por los traductores a lo largo de la historia Begoña lo que está aquí subdirectora general de Promoción del Libro en la lectura en las letras españolas del Ministerio de Cultura explicaba los ejes principales la escuchamos

Voz 26 28:56 los ejes principales de este programa son por una parte mostrar mostrarlas literatura española de hoy a continuación mostrar también los estrechos lazos históricos y presentes entre las literaturas de ambos países con la presencia de autores marroquíes confort tres vehículos en España de autores españoles con una fuerte huella de Marruecos en su creación literaria y en tercer lugar otro eje fundamental del programa es la puesta en valor de la labor de los traductores que han constituido a lo largo de la historia el verdadero puente entre el árabe y las lenguas españolas que ha permitido la incorporación de las literaturas respectivas que en en la otra literatura

Voz 15 29:38 de ahí Francino que esta vigésimo quinta edición se titula El viaje de las le

Voz 0313 29:42 más porque además de literatura contemporánea estará tan

Voz 15 29:44 muy presente esta estrecha relación tanto histórica como actual entre España y Marruecos

Voz 0313 29:49 qué autores españoles tienen éxito Marruecos ahora por por por curiosidad Sonia

Voz 15 29:54 pues aquí son muy conocidos los escritores latinoamericanos de hecho enfrente del Pabellón de España es tal delante en América clásicos

Voz 1454 30:00 como Gabriel García Márquez entre otros motivos

Voz 15 30:03 porque estos autores son más traducidos al árabe Nos lo explicaba precisamente esta tarde Margarida Castells la traductora en Las mil y una noches que la tradujo del árabe al español y también al catalán y que intervino en la conferencia de traducción El viaje de las lenguas nos decía que bueno que como se traducían más latinoamericanos pues era más leídos pero por otro lado también es cierto que Juan Goytisolo que vivió como

Voz 0313 30:23 veamos tres décadas en Marruecos y que además habla

Voz 15 30:26 a árabe Llera es muy leído y conocido también hay otros autores españoles que ambienta sus novelas aquí como por ejemplo María Dueñas con mucho éxito con el tiempo entre costuras además se llevó a la a la no a la pequeña pantalla la serie ir o La vida perra de Juanita Narbona angelino Ángel Vázquez ir entre los poetas Federico García Lorca es la estrella de hecho en el mes de Ramadan aquí hay una serie de televisión inspirada en La casa de Bernarda Alba claro el Quijote aunque no es tan conocida el resto de la obra de Cervantes

Voz 0313 30:54 con abrazos Sonia gracias

Voz 27 30:56 un abrazo buenas tardes Francino

Voz 0313 31:02 me decía el otro día Benjamín que te han traducido algo hablara de verdad y ahora mismo están algunos poemas lloran están traduciendo el libro Siete maneras de decir manzana lo estaba pensando que tiene tiene gracia que se traduzca más a los latinoamericanos porque está más lejos sí si en España y Marruecos son dos países separados por su cercanía como suele como suele ocurrir porque cuanto más cerca está el otro más más con más sospechas el les Seles mil ahí estaba pensando

Voz 0281 31:26 Juan Goytisolo no que fue un escritor que hizo toda su vida allí que fue uno de los grandes impulsores de las relaciones entre cultural entre España y Marruecos que tuvo un final bastante terrible sigue siendo un hombre muy un escritor muy importante lo aquellos primeros libros Paisajes después de la batalla erradicación de Conde Don Julián Campos de Níjar libros estupendos no luego al final se fue enriqueciendo un poco él se fue enriqueciendo con el Pairo El País con él porque quedó prácticamente en la ruina esos últimos años fueron casi

Voz 28 32:01 usted trabajando hasta las tantas es usado Rus jugando los

Voz 29 32:04 Dios juegos hasta las tantas va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir con libertad y confianza y los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 30 32:27 Royal Caribbean Halcón Viajes y Viajes Ecuador Trail una

Voz 3 32:29 las vacaciones

Voz 31 32:32 hoy puede saborear el sushi más fresco y mañana deleitar te común sabroso Taco hoy puedes bucear en el Caribe y mañana surcar las olas en nuestro simulador de SUR reserva ahora pico sigue hasta el treinta por ciento de descuento además tenemos precios especiales para familias

Voz 3 32:45 el reserva tu crucero Royal Caribbean en Halcón Viajes Viajes Ecuador en nuestras webs

Voz 9 32:49 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus ganas

Voz 3 32:52 los gastos de notaría gestoría registro tasación pero estoy Huesca hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobran y gasto

Voz 1 33:00 ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING la hora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros como siempre con cero comisiones y el precio que buscas desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y seis por ciento TAE variable en más información ahí NG punto es

Voz 32 33:20 ya están aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 1 37:01 no

Voz 0313 37:18 aquí seguimos en La Ventana de los libros a las seis y treinta y siete minutos de la tarde cinco y treinta y siete en Canarias ya metidos de lleno en el tiempo de de Relatos en cadena tenemos tres finalistas esta semana que son Guillermo Ramos Juan Antonio Morán Jorge Ramos han construido historias a partir de la frase ninguno de los niños que había en el arcón era Tomás eh que yo creo Palau puesto que es correcta y no suena pero bueno

Voz 21 37:41 bueno ahora hay que estará el viernes al dictamen de Isaías

Voz 0313 37:44 no yo he dicho bueno hoy no no no no piquero escucharos saber cómo discutirse ya emitieron Skaar recto pero feo esas exactamente eso eso es

Voz 0281 37:51 eso seguro y esto ya es tonos bajos

Voz 0313 37:54 adicional a la hora de votar de cara al futuro

Voz 24 37:58 el otro día no lo condicionó yo creo que sí es correcta no debería

Voz 21 38:02 es decir absolutamente nada gracias a una a negativa desde ahí oídos bote eh yo personalmente insisto en que creo que me mojo eh me puede hacer pero ojo porque creo que sí que es correcta y creo que a partir de ahí no debería condicionar hombre luego pues es verdad que he siempre siempre siempre intervienen estas cosas pero bueno somos jurado sabemos que la primera frase viene obligada

Voz 0313 38:27 bueno Guillermo Ramos cuarenta y cinco años es de ingenio al sureste de Gran Canaria es programador informático y dice que tanto en la programación informática como en la literatura busca y encuentra la creatividad el estudio Telecomunicaciones pero siempre es heredero mejor las asignaturas de letras y Humanidades Guillermo buenas tardes hola buenas tardes

Voz 43 38:46 era muy por eso cambia este estudio de un no sé pero eso me sigo preguntando ya tiene respuesta para eso porque sé que esto con lo de cono de programador

Voz 14 39:00 eh yo creo que en principio porque cuando estudia vamos a siempre la opción para para

Voz 44 39:07 la una carrera con futuro

Voz 14 39:09 con un futuro profesional yo creo que es un poco lo que me hizo seguir estudiando Celia

Voz 24 39:15 inquirió si escribes este cuando desde cuando Guillermo

Voz 14 39:19 me paran para mí es decir vivo desde hace no sé yo yo recuerdo escribir desde desde que era niño practicamente pero siempre escribía para mí mismo y yo creo que siempre ha sido como una forma de de de entender donde no de pero ya de una forma seria ahi haciendo narrativa creativa quizás hace uno cinco seis meses no Semana Santa es hacer unos cursos en empresas formarme

Voz 43 39:43 ahora ella no pues sea poquito tiempo que participa en nuestro concurso entiendo tres semanas realmente eficaces Arona Fidalgo que oye Guillermo que que estás leyendo que tienes entre manos ahora eh bueno por un lado estoy leyendo Zen en el arte de escribir de Ray Bradbury yo obligatorio de lectura para todo el mundo y gira estoy vive

Voz 14 40:05 si luego las flores no sangran Alexis graves lo que también me está gustando muchísimo a novela negra de un autor grancanario y la verdad que me está gustando mucho estoy disfrutando mucho con con su estilo sí muy bien Guillermo

Voz 0313 40:19 la suerte amigo eh que te con nosotros sí porque claro que quieras en la conversación Juan Antonio Moraña tiene cincuenta y seis años extremeña vive en San Vicente del Monte en Cantabria es licenciado en Geografía Historia trabajó como profe muchos años en Madrid desde hace quince regenta una casa rural con su mujer Juan Antonio buenas tardes

Voz 24 40:36 muy buenas tardes dónde estás a casa rural por curiosidad

Voz 14 40:40 puede ser en medio del monte ayer

Voz 0313 40:42 no pero no me fan vigente

Voz 14 40:45 el monte que que está en el occidente de Cantabria como referencia importante pues San Vicente de la Barquera o la sal

Voz 0313 40:53 eso ya suenan porque más oye me han contado que tu casa rural en vuestra casa rural organizase un concurso de microrelatos

Voz 14 40:59 sí sí tenemos un concurso desde el año dos mil once llevamos es el octavo año ya se

Voz 0313 41:05 cómo se llama al tiene tiene título tiene nombre ese concurso

Voz 14 41:08 el curso es un blog concurso que está funcionando todo el año con trescientos sesenta y cinco días al año y se llama esta noche te cuento

Voz 21 41:15 esta noche cuando tú sabías eso Javier si yo sabía porque además en alguna ocasión he tenido la oportunidad de ser jurado también

Voz 0313 41:20 así decidieron su día elogió

Voz 21 41:23 Juan me ofreció la oportunidad vamos tu pidió a ver si podía ser jurado sí algunas veces estado participando como jurado el concurso de relatos subraya bien y participa mucha gente Juan Antonio sí

Voz 14 41:34 sí sí bueno llevamos mucho tiempo poco honesto el el mundo del microrrelato a finales de un montón de gente conocida que además yo creo que corre la voz

Voz 24 41:47 sí bueno poco a poco si sonido

Voz 14 41:50 los sabio uniendo yo vamos todos los años tenemos aproximadamente unos doscientos trescientos poco antes de que se que se mantienen a lo largo del año

Voz 21 41:59 no

Voz 0281 41:59 de los cuales se cuentan muchos viejos conocidos del programa

Voz 14 42:02 sí efectivamente efectivamente compartimos muchos muchos ganadores y muchos participantes de Relatos en cadena Hay esta noche te cuento

Voz 0313 42:09 de la famosa tribus de los micro relativistas eh que esa es una tribu cada vez más poblado oye Juan Antonio que estás leyendo ahora mismo por curiosidad

Voz 14 42:16 pues mira además justamente por ese mismo tema es es es curioso porque el libro que estoy leyendo las que me toca presentarlo el viernes en Santander en el libro de de un autor que ha sido que participará su conjunto pero sobre todo que es finalista de un concurso finalista anual que de estos finalizó acabado pues eso publicando su obra Manuel Menéndez el el autor ir la que es un libro de relatos en el que estábamos al finalista este de el finalista de Relatos en cadena se llama Black is black

Voz 0313 42:49 muy bien pues oye dale un abrazo conocen todo todo un millón verdad todos

Voz 14 42:56 ya cuando cuando me he enterado de dicha fíjate qué qué qué curioso además haber estado mirando por aquello de las casualidades que yo soy un poco seguidor de esas cosas ir manualmente fue finaliza el mes de febrero saque a la merma Bagnasco

Voz 24 43:10 oye tú has sido finalista con otra vez de nuestro concurso

Voz 14 43:14 sí sí sí fui finaliza hace casi humana aproximadamente un año y además no sé si te acordarás de mí pero me entrevisté por el tema de la felicidad

Voz 24 43:23 pues es posible si se es feliz allí en mitad del monte

Voz 14 43:28 de examen que me dijiste de mi Ibex impuso un ocho mi felicidad

Voz 0313 43:32 eh pues no está mal no está mal que lo el que tenga suerte oye

Voz 14 43:35 muchas gracias y Ramos que tiene

Voz 0313 43:38 treinta y tres años es de Palencia como Isaías es técnico superior en Salud Ambiental pero desde hace tres años no trabaja de eso sino que edita en papel y en digital la revista el silencio es miedo que una plataforma de expresión para escritores tanto de poesía de relato como de como de ensayo Il sale porque está patrocinado por por varias librerías que es un proyecto muy chulo la verdad Jorge buenas tardes hola

Voz 23 44:00 hola buenas tardes quiere si la lista por primera vez

Voz 0313 44:03 no te noto recuerdo es debuta hoy no

Voz 24 44:06 sí sí eso oye este

Voz 0313 44:08 este proyecto de la de la revista como surge

Voz 23 44:12 pues queríamos hacer algo que no sea ayudar a la gente que que todavía no ha publicado que que les diera muchos nervioso publicar mucha vergüenza entonces dijimos vamos a hacer algo donde pueda publicar un poquito cualquiera mezclamos gente que ella tiene más trayectoria con gente que está empezando sí estamos un sitio donde pueda públicas con nosotros

Voz 0313 44:32 el ex tanto tanto de lector como de escritor de relato breve au de o de libro largo o de todo

Voz 23 44:38 de todo un poquito de todo

Voz 0313 44:40 porque ahora que estás leyendo por ejemplo

Voz 23 44:43 ahora estoy leyendo bueno releyendo El Quijote pero por un tema

Voz 0313 44:46 no sobrevino es ratillo Raquel

Voz 23 44:51 es porque tenemos que hacer una especie de Performance con el grupo porque de Palencia entonces tengo que hacer de Quijote y tengo que meterme un poquito en el papel de

Voz 0313 45:01 el o también podría por la mano lo tiene para sí sí sí sabe que este releyendo el Quijote está bien no

Voz 24 45:10 Jorge que tengas muchísima suerte amigo

Voz 0313 45:13 también con un par de recomendaciones literarias y nos metemos ya en la final vas venga a la primera porque empezamos Benjamín pues por los

Voz 0281 45:30 dos últimos tomos de las Obras Completas de María Zambrano que es un notición extraordinario porque lo mismo que muchas veces nos quejamos por ejemplo de muchas de las mujeres autoras la Generación del veintisiete novelas hace caso no están reeditada sus libros no existen cuando las cosas se hacen bien también tenemos que decirlo era que María Zambrano a tiene más suerte que las demás es verdad que María Zambrano lo mucho muchas veces no es una tontería es una autora hasta con estación del AVE que no es cosa menor vocación en cuenta los viajeros dando Dolly habiéndose nombre también es verdad que la editorial Galaxia Gutenberg Jesús Moreno Sanz que fue os acordáis director general del Libro hace bastantes años que es el alma de esta de esta edición pues ha conseguido reunir con estos último esto último tomo cuatro que son dos libros dos libros cada uno de ochocientas hípica y pico páginas pues todos los libros de María Zambrano de manera que ahora los libros de María Zambrano ya que no hay una editorial nacional que lo haga por lo menos hay editoriales privadas que lo hacen están a salvo bueno los últimos libros de María Zambrano muchos de ellos Claros del bosque los bienaventurados y algunos otros los escribió ella no podía escribir mucho estaba era una señora muy mayor ya había amigos que la ayudaban uno de ellos en la por ejemplo el caso Claros del bosque fue el poeta José Ángel Valente por cierto íntimo amigo de Juan Goytisolo de quién hablábamos antes otra de ellas fue la poeta Amalia Iglesias otro fue el pro el propio Jesús Moreno Sanz España no es un país de filósofos la verdad es que tenemos dos filósofos conocidos que son Ortega y María Zambrano ya hay que ser muy técnico para ir Ador a Zubiri o o a otros ya es curioso porque los dos filósofos principales que tenemos son dos filósofos muy líricos muy literarios María Zambrano frecuentaba sube llamaba la razón poética Illes su estilo es muchas veces escribió algunos algunos poemas ella decía que quién busca la verdad no excluyente es es un poeta añadiría más hoy que no podría ser un político de la España

Voz 0313 47:22 al menos unos

Voz 1 47:32 prevé ya me recomendar

Voz 0313 48:01 de las Obras completas en María Zambrano estos dos últimos tomos en Galaxia Gutenberg y ahora atacamos con el río de la conciencia de Oliver Sacks en Anagrama el tiempo es un río que me arrebata pero yo soy el río eso es una frase de Borges pero no vamos a hablar de Borges sino de Oliver Sacks que tú habla de lo que ayer acogió esa frase para titular su libro siempre encantado de era un neurólogo era un naturalista era un un

Voz 0281 48:23 filósofo y sobre todo era un divulgador científico y es verdad que hay gente que dice que los libros de divulgación científica carecen de de la base técnica que además yo le agradezco mucho a esos libros que existan porque me hacen entender e lo que no entendería si leyeran leyeron libro técnico sobre el mismo sobre el mismo asunto no bueno cuenta muchísimas cosas Oliver Sacks habla por ejemplo mucho de Darwin que hará como uno de sus uno de sus fijaciones de cómo Darwin que ha pasado a la historia por su libro sobre el origen de las de las especies pero también era un botánico muy influyente era un tipo que empezó a hacer las cosas antes que otros muchos aunque las hacía de forma casera a veces digamos sus experimentos bueno el tiempo ha demostrado que estaba en lo cierto el un altísimo tanto por ciento de de las veces recuerda cuando llegó por ejemplo a él era creyente no llegó a Australia de un canguro y al unto anotó en su diario está claro que el mundo es obra de dos creadores distintos

Voz 0313 49:19 era uno mira Un canguro luego mira a Maribel Verdú a Jon Kortajarena excepto no lo ha podido podía hacer él mismo no pero luego

Voz 0281 49:27 sus estudios por ejemplo de botánica son estupendos él él era él era contrario a la teoría de la auto polinización es decir esa que decía que las que las flores como tienen órganos masculinos y femeninos ser producción a sí mismas el decía que son todas iguales el estudio mucho la presencia de los insectos en el en el en la multiplicación de las la diversificación de las de las Flor es él se pregunta por ejemplo quién piensa en el mundo nosotros quién piensa pues piensa al ser humano pues no también pesan otros otros animales piensa las flores piensan las medusas lo que pasa es que una medusa tiene mil células y nosotros tenemos cien mil millones pero las medusas saben impulsarse saben huir tienen hábitos de de pescadores cuando les interesa tienen pensamiento sabes que porque hay un tipo de avispas que son capaces de reconocer memorizar y recordar la cara de otras avispas así pues eso lo descubrió antes que nadie Charles Darwin eso habla también Oliver Oliver Sacks tú sabes que algunas plantas que hacen carnívoras porque en en el sustrato de las tierras en las que crecen no hay nitrato no hay nitrógeno y entonces qué hacen bueno pues se comen una mosca la mosca les dota del micro del nitrógeno gracias y también la necesidad hay un tipo de inteligencia en la en otros seres vivos a parte de el ser humano iré todo eso también de la memoria también algunos experiencias personales como uno va perdiendo el oído como uno va olvidando algunas cosas y recordando desde el pasado todo eso habla este divertidísimo libro de Oliver Sacks que por cierto es Ebro póstumo que como todos los suyos pues te hace te hace pensar te hace pensar y te hace darte cuenta de que estamos solos sino queremos belga alrededor

Voz 0313 51:18 me llegó al alma habló de la avispa que reconoce de Lampedusa pensando que realmente sorprendentes dando vueltas todavía pues bueno vamos al momento de la final de nuestro concurso Relatos en cadena recuerdo la frase de arranque ninguno de los niños que habían Alarcón era Tomás hemos recibido seiscientas noventa y siete propuestas estas son las tres finalistas la primera la de Guillermo Ramos lleva por título los ojitos de Tomás

Voz 45 51:42 son más Chana

Voz 26 51:48 uno de los niños que había en el arcón era Tomás mis padres trataron de engañar mi pero yo sabía que no estaba allí Thomas era diferente me buscaba con sus ojitos blancos y nos asustaba cuando lo soltaba en el cuarto de juegos tropezaba con todo hoy me hacía reír con cuidado de no aplastar lo lo cogió por la cintura y Taylor zarandeada él movía sus grafitos de una forma muy graciosa anoche mientras intentaba dormirme escucha mis padres hablar de él qué has hecho con el juguete lo he devuelto a la aldea mejor dijo mi madre no es bueno para un gigante encariñara con humanos

Voz 45 52:31 sí ante

Voz 0313 52:33 conversación de altos vuelos efectivamente a él muchísimas veces un relato simplemente es una