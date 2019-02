La Ventana (11/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias incendio en Barcelona en la Zona Franca afecta según parece a una parte del Museo de Seat donde esa marca tiene los vehículos que ha fabricado desde los años cincuenta que tenemos ahora mismo Monica Peinado buenas tardes

Voz 1600 00:18 las tardes pues sabemos que el fuego empezado en un taller de mantenimiento y que se ha extendido a esta nave donde sea guarda su colección histórica de vehículos según los bomberos que todavía trabajan en la extinción del incendio no hay heridos fuentes de la empresa y de los sindicatos han explicado a la SER que han tenido tiempo de evacuar a los trabajadores de los talleres Ike antes de que el fuego llegara a la nave del museo han podido sacar también algunos de los vehículos históricos pero se desconoce de momento cuántos coches se han quemado en este incendio están trabajando trece dotaciones de los Bomberos de Barcelona también los bomberos de la propia Seat

Voz 0313 00:51 estamos pendientes de ampliar datos sobre esta noticia que más contamos hasta hora Ester Bazán miembro

Voz 1454 00:56 sección de víctimas del accidente de tren de Angrois han seguido a las puertas el Congreso las declaraciones de los ex ministros José Blanco y Ana Pastor en la comisión de la Cámara que está investigando lo ocurrido vamos a saber qué han dicho de la intervención de Blanco que ha sido el primero en hablar con ellos ha estado Miguel Crespo buenas tardes

Voz 0702 01:10 buenas tardes pues a ellos no les han contentado en las explicaciones de José Blanco lo consideran uno de los máximos responsables del accidente porque dicen vendió la ciudadanía una línea de alta velocidad a Galicia con los últimos sistemas de seguridad y que finalmente no se aplicaron escuchamos a Jesús Domínguez portavoz de la Asociación de Víctimas parecen era hable que ha dicho que de unos setenta de nada

Voz 1 01:29 cuando él fue el que firmó el cambio del proyecto que suponía no llevará el sistema de seguridad que hubiera evitado el accidente hasta Santiago y además encabezando el el Ministerio de Fomento nos parece una auténtica hipocresía Hay íbamos en June cinismo

Voz 0702 01:43 total por parte de José Blanco circunstancia la firma de este documento que José Blanco ha negado durante su comparecencia porque la decisión sobre el sistema de seguridad decía correspondía a Adif

Voz 1454 01:54 el Gobierno catalán se ha reunido esta tarde en lugar de hacerlo el martes como es habitual debido al inicio del juicio del Puxeu recordamos que el president de la Generalitat tiene previsto acudir mañana al Supremo en la rueda de prensa posterior la consellera y portavoz del Govern se ha dirigido así al presidente Sánchez si él decide cómodo

Voz 2 02:09 pero no a lo decidirá independientemente de si se tramita no no los presupuestos lo decidirán en función de lo que él crea seguramente influido también ha por manifestaciones y por las críticas dentro de su propio partido pero a nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro camino y ser coherentes con lo que hemos venido haciendo hasta ahora

Voz 1454 02:31 en Venezuela el ministro de Defensa justifica que se haya reforzado la presencia militar en la frontera con Colombia no por el show ha dicho de la ayuda humanitaria como también la calificó Maduro el pasado viernes sino por todos los delitos dice que se cometen y por todos los males que vienen ha dicho desde allí desde Colombia denunciado a un conductor que circulaba a doscientos doce kilómetros por hora en la A catorce a su paso por Torrejón carrera en Lleida ampliamos conversé Marc

Voz 3 02:53 este vecino de Barcelona de sesenta y seis años sobrepasaban más de ochenta kilómetros por hora la velocidad permitida en el tramo de autovía donde ayer domingo fue pillado en un control de los Mossos en Torre Ferrer acerca de Lleida del máximo de ciento veinte permitido iba a doscientos doce al superar la diferencia de ochenta kilómetros Se le ha denunciado penalmente tendrá que ir a juicio

Voz 0838 03:12 vamos con los deportes Toni López hoy a las nueve Alavés Levante partido que cierra la jornada veintitrés de Liga Santander el Alavés y gana entrar en puestos europeos el Levante con el objetivo de alejarse del descenso además mañana y pasado Champions ese juega la ida de los octavos de final de cuatro de las eliminatorias mañana a Manchester United PSD Roma Porto el miércoles Tottenham Borussia Dortmund y Ajax Real Madrid los blancos hoy ha entrenado convencerme al margen del grupo sin los lesionados Isco ni Llorente

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este lunes a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

servicios informativos

Frank Cuesta muy buenos días buenos días te gustaría que pues de la enseñanza de la gente que ve tu programa que te gustaría remite dejar comenzar si tú sabes que está mal hacer algo no lo hagas sino puedes como

Voz 0313 06:28 son las siete y seis minutos de la tarde las seis y seis en Canarias Roberto Si yo te digo ahora mismo oyentes de La Ventana si les digo a mí

Voz 10 06:34 como Vevey vive muchos años con nombres

Voz 0313 06:37 a que te sonaría pareció un eslogan de un whisky podría se podría siempre les digo

Voz 4 06:42 a bebida o o el sirio gol creyendo una campaña

Voz 10 06:47 o no lo no lo esto su mensaje este es el texto de un mensaje encontrado en una botella del siglo quinto del siglo quinto Javier Gregori buenas tardes hola buenas tardes con donde tiempo atrás pues eh

Voz 0313 06:59 los investigadores Javier salido Domínguez y Belén Madariaga han sido los culpables entre comillas los responsables de este de este hallazgo Javier buenas tardes hola

Voz 11 07:07 hola buenas tardes había sea Autónoma de Madrid lo primero y lo lo lo lo lo obvio

Voz 0313 07:13 cómo llega a vosotros este fragmento como como acceda a esto

Voz 12 07:17 bueno pues en la villa romana de Veranes en Gijón se iban haciendo excavaciones desde el año mil novecientos noventa y siete e dirigidas por alguna de las profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Carmen Fernández Ochoa y Fernando Gil Sendino de de allí del equipo arqueológico Veranes hay una de las excavaciones llevan haciendo y luego se van estudiando los materiales no entonces se toparon con este este vidrio muy particular que que bueno pues nos encargaron estudiar hay tanto a ver cómo mi sí bueno pues se nos pusimos con el te estoy salió una cosa vamos un un mensaje muy muy curioso no pero pero

Voz 0313 07:56 mensaje está incrustado en el vidrio o Hero ahora aún

Voz 12 08:00 es un es que es una inscripción grabada los directamente en el vidrio no es el vidrio soplado al aire muy bueno porque lo lo interesante son por un lado que que lo tenemos muy bien fechas donó en un contexto el siglo de finales de siglo IV después de Cristo coincide con el momento más álgido más de su esplendor de la Vía Romana es que es una villa romana que queda muy pocos kilómetros de la ciudad de Gijón por otro lado por el propio mensaje no que es un mensaje en un fragmento de vidrios de cuatro centímetros donde sólo reconoció hemos seis letras y hemos podido que resolver el enigma que que decía este mensaje no Blades debe ibídem muchos años bueno hombre

Voz 0313 08:45 este puede ser un mensaje cariñoso pero puede ser también efectivamente un eslogan es decir si está en un en un fragmento de de de de de Botella igual era una forma de de de de de promocionarse o de o de incentivar un determinado tipo de bebida en ocurre diría no sé

Voz 12 09:00 sí bueno pues vamos a ver teorías hay muchos no pero bueno es un mensaje que efectivamente aparece bastante repetido en el mundo romano que era un mundo muy hedonista no te vivir los placeres de la vida eh donde decían ve vivido muchos años esto lo hemos encontrado en al menos veinte fragmentos de vidrio en todo el imperio romano hasta que bueno el

Voz 13 09:25 bueno pues te que es un caso singular

Voz 12 09:28 ahora en el sentido de que se que mezcla una serie de es singular en el sentido de que mezcla tres mensajes que no que no aparecen en ninguna otra botella son el resto podemos hablar de disfruta buen hombres disfrutado muchos hombres visto muchos años no pero el mensaje que aparece además el latín y el griego completo todo une un lo que ustedes dicen un eslogan no

Voz 0313 09:51 ah sí está

Voz 12 09:54 parece dedicado además a una persona en completo no porque si efectivamente hice como Bones buen y luego el tipo de Botella pues nos indica que que no es su no no es un objeto cotidiano normal es un objeto destacado

Voz 0313 10:09 eso quería preguntarle aquí a quién podía pertenecer este este objeto

Voz 11 10:13 sí es es de lujo no sé

Voz 12 10:16 pues efectivamente vamos a ver el tipo de botella que es una botella Bicing ciento tres es todo tipo de botellas con que a veces aparecen grabados con una serie de de de representaciones de Puertos pues a algunos han aparecido sí se sabe que son una especie de souvenirs que se compraban en Italia en la zona de coupé Oli a Roma ahí se compraban con el objeto de de de regalar los no si tenemos que pensar en una persona importante dentro de la villa romana de grandes pues sin duda el señor no el dos minutos es el el propietario de esa gran villas hacienda rural que tiene un gran poder económico

Voz 13 10:58 sí que tendría la capacidad

Voz 12 11:00 eh pues eso que conectar con con otros colegas de otras partes del Imperio quizás algún italiano que en ese momento pues pues pudo hacer entrega de este de este supone

Voz 14 11:12 sí se puede llegar a saber o a deducir os suele especular que qué contenido escondía aguardaba esa botella

Voz 12 11:20 bueno eso es más complicado de todo esto porque claro habría que hacer análisis Si bueno pues eh eh ha es muy difícil de todas formas teniendo en cuenta que aparecen en un ámbito doméstico este tipo de de botellas utilizaban los banquetes no sería muy muy descabellado pensar que que posiblemente empleara para el divino el vino el elemento principal de de los de los banquetes en el mundo antiguo hay además un un el producto de excelencia para la celebración de esos festividades aristocráticas que era donde uno manifestaba su poder no en en esas cenas de importantes oiga Xavier cuántas pero

Voz 0313 12:04 zonas podían vivir en una villa romana como esta de de de Veranes

Voz 12 12:08 bueno pues vamos a ver la familia en el mundo antiguo era una familia muy extensa y no sólo correspondía la mujer hombre hijos sino que es entendía como una familia con todas las series de esclavos ID de sirvientes que vivirían allí pues es difícil tener en cuenta han aparecido en algunas villas estancias alojamiento de la servidumbre pero es decir un número me parece una vía difícil no

Voz 0313 12:38 yo yo yo conozco otra villa romana en en en la provincia Tarragona en Altafulla que seamos Mons no sé si otros de pero es grande ahí tenía que haber ahí tenía en no sé si además no sé si contaban también con con con personal de Defensa para protegerse algo pero hay bastante gente

Voz 12 12:55 si no está claro a ver si tenemos que considerar que es un lugar de de de explotación rural eso por un lado con lo cual necesitamos todo lo que es el personal encargado de de de la obtención de las cosechas de ese pues eso vino

Voz 15 13:09 el aceite trigo cetro

Voz 12 13:11 hay hay y luego ese lugar de ocio eso es lugar de ocio de los ha visto a aquellos que que es alejan del mundanal ruido de la ciudad se allí alojar a a un lugar de de placer como es la villa romana no lo que va muy en relación con con el objeto que hemos encontrado no

Voz 0313 13:29 efectivamente sí

Voz 12 13:32 he singular asociado al adicto Croacia eso no cabe ninguna duda con un mensaje muy particular es un mensaje completamente hedonista de disfrute de la vida iba muy en relación con con con esta segunda vertiente que comentábamos de la villa romana no no sólo un lugar de trabas

Voz 0313 13:48 bueno

Voz 12 13:49 no sólo un lugar de negocio que se del NEC o Tune es decir que no hay ocio sino también un lugar de ocio y un lugar de ocio no que es una Kosovo eh

Voz 0313 13:59 muy bien Javier salido Domínguez arqueólogos de la Autónoma de Madrid muchísimas gracias por este ratito la venta

Voz 13 14:04 ahora eh pues muchísimas gracias a vosotros hasta luego chao

Voz 12 14:07 hasta luego gracias

Voz 0313 14:20 esta música que están escuchando pertenece a la banda sonora de una película que se llama Shackleton que va sobre la expedición del del barco Duran antes de su endeudamiento ahora mismo en el Polo Sur Se está realizando una misión de búsqueda que note yo creo que poquito que envidiar a la del famoso Titanic no un grupo de científicos británicos están buscando eso los restos de Durand el barco legendaria que utilizó el explorador Shackleton para intentar por primera vez atravesar a pie la Antártida pero que en el año mil novecientos quince quedó atrapado por el hielo antes de poder llegar a la costa del del Polo Sur los hombres esas peticiones tuvieron dos años atrapados pero Shackleton consiguió que todos ellos pudieran regresar

Voz 15 14:58 sanos y salvos a casa después de protagonizar una de las

Voz 0313 15:01 Zayas más asombrosas en la conquista de la Antártida y ahora Un siglo después otro equipo de exploradores británicos ha llegado esa misma zona para intentar encontrar los primeros restos

Voz 15 15:12 del barco protagonista de este gran capítulo de la historia Javier pues es un equipo de científico

Voz 0882 15:19 pocos reclutados son varios países pero reclutados fundamentalmente por Gran Bretaña para intentar encontrar como decías en el fondo del mar que rodea la Antártida los restos de Durant ya han conseguido primero alcanzar en el mar de Weather la última posición que Se sabe alcanzó la expedición capitaneada por Ernest Shackleton y además han logrado ya taladrar la gruesa capa de hielo el siguiente paso es el que están realizando ahora ha sido pues mandar un sumergible que de forma automática está recorriendo ya empezó ayer domingo el fondo del océano Antártico a la búsqueda de los restos de este mítico buque como acaba de explicar a nuestros compañeros de la BBC uno de los responsables científicos de esta misión que es Julian Daud

Voz 15 16:04 los eso marino autónomo tiene una serie de sensores que tienen una resolución diferente desde aproximadamente diez metros hasta medio metro también tiene cámaras en el fondo del mar helado las imágenes que este vehículo tome no van a ser Monique quedas como la imagen que podremos tomar en la superficie pero eso era casi tan buena

Voz 0882 16:25 saque Toni su equipo tuvieron que abandona la inundarán se en mil novecientos quince cuando fue aplastado por el yodo marino se cree que esta nave está ahora hundida a unos tres mil metros de profundidad

Voz 0313 16:36 a nivel de interés el naufragio de este barco yo creo que es perfectamente comparable al al al interés por el Titanic pero pero cuánto tiempo creen estos científicos que van a invertir en encontrarlos y es que lo encuentra

Voz 0882 16:47 pues Carles son bastante optimistas porque mira dicen que en un plazo de cinco días ya pueden encontrar los primeros restos del casco hundido del endurece porque creen que una gran parte del casco pudo resistir a la presión tremenda de hielo el sumergible podrán encontrar en el fondo del mar por ejemplo uno de sus mástiles una pieza muy reconocible como matiza el investigador antártico Julian Dauder

Voz 15 17:12 su subway siempre se pensó que la nave fue aplastada por el hielo porque las fotografías que hicieron los tripulantes nos muestran que las maderas del buque Duran fueron atravesadas por el hielo pero no es razón para suponer que el casco no haya podido aguantar por lo tanto debería de poder encontrarse una serie de piezas alrededor de la embarcación incluyendo sus mástiles en el fondo marino a unos tres mil metros de profundidad sí admite su futuro decías Javier qué es

Voz 14 17:37 la operación comandada por los británicos pero no ellos solos no hay otros países implicados

Voz 0882 17:42 efectivamente la ayuda más importante de la acaban de recibir de Sudáfrica que esta expedición ha viajado a este punto esto recóndito del mar de web del a bordo de un buque rompehielos sudafricano el algún las dos desde la cubierta precisamente de esta embarcación se ha desplegado un vehículo submarino autónomo que está empleando unas cuarenta y cinco horas Se calcula para poder realizar uno de los trabajos sin duda más importantes de esta expedición que es capear el fondo marino en busca de anomalías que son estructura es que sobresalen del fondo marino y que serían detectadas por un sofisticado sistema de sonar que lleva este sumergible mientras tanto los técnicos de a bordo del rompehielos no están descansando tienen también la importante misión de mantener abiertos los agujeros en la capa de hielo marino para que el submarino sacó los datos al barco no se pierda como Duran oye si si encuentran los restos del barco que pare

Voz 0313 18:34 sí que los pueden encontrar que cual qué qué planes tienen

Voz 0882 18:37 pues de momento no se habla de una película como en el caso del del Titanic con James Cameron pero

Voz 0313 18:42 espérate tales tiempo lo que sí tienen

Voz 0882 18:45 los que dicen que de momento no van a intentar recuperar las posibles piezas que se puedan encontrar

Voz 1454 18:49 es decir que el cine digamos económico de de poder vender estas piezas

Voz 0882 18:54 comprarlas por algún museo británico dicen que la única intención de momento es hacer un mapa en tres dimensiones del lugar donde se puede encontrar el en Duran por supuesto tomar un buen número de fotos

Voz 0313 19:05 por qué crees que están tan seguros de que han encontrado el emplazamiento exacto del Honduras

Voz 0882 19:08 porque mira que habla más minas trabajo previo al hablamos mucho del buen trabajo de Ernest Shackleton pero a Ernest Shackleton tenía eh como capitán del endureció a Frank Wesley que era un navegante

Voz 0313 19:20 tan hábil

Voz 0882 19:21 qué uso entonces hace más de cien años su secta ante un cronómetro para calcular las coordenadas precisas del hundimiento de su barco se sabe exactamente dónde se hundió por esa razón han pasado ya ciento cuatro años los expedicionarios creen que están en lugar seguro y además dicen que en este punto tan remoto de la Antártida nunca ha habido antes unos seres humanos si eso estudiamos claro está que aquí estuvieron en mil novecientos quince Shackleton

Voz 4 19:47 sí

Voz 0313 19:54 un abrazo Javier a vosotros son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0217 20:41 hasta La Ventana de Madrid Javier Bañuelos al inicio de esta legislatura cada diputado cuando llegó a Vallecas recibió un kit un kit compuesto por una Tablet un teléfono móvil y una tarjeta monedero por ir en taxi con un saldo de mil quinientos euros al año mil quinientos euros paridad donde

Voz 4 21:03 ventana de Madrid yo fui activamente a la manifestación

Voz 21 21:18 el taxi como diputada meta Z sí como diputada del grupo parlamentario popular y yo estoy convencida que los pliegos de condiciones de la Asamblea de Madrid están a disposición de todos ustedes y ahí es donde se estipula es establece el régimen de contratación como digo de de

Voz 18 21:41 la de la Asamblea de lo que dicen los de ocio yo soy la consejera de Transportes por tanto yo creo que esa explicación no bueno esa información más expectación que se formación

Voz 21 21:53 lo hará estoy convencida la cámara

Voz 17 21:57 no

Voz 4 22:01 qué tal buenas tardes a todos con la guerra del taxi aún abierta hoy la consejera detrás

Voz 0861 22:06 porte Rosalía Gonzalo ha tenido que reconocer que ayer fue a la manifestación contra Pedro Sánchez precisamente en taxi dando ejemplo y que además pagó el viaje con esa tarjeta monedero de los diputados buenos han surgido varias dudas Elena Jiménez qué tal buenas tardes

Voz 1454 22:21 hola buenas tardes bueno primero porque la consejera de Transportes tiene

Voz 0861 22:24 en una tarjeta como diputada en taxi si tiene coche oficial y segundo Si bien es cierto que esa tarjeta es de uso discrecional lo cierto es que su utilidad tiene que está directamente relacionada con su cargo de diputada básicamente porque se concibió siempre esa tarjeta como una herramienta más de trabajo Elena como Ocean la gran pregunta el resto grupos parlamentarios este bono taxi

Voz 1439 22:45 bueno pues el grupo parlamentario popular por ejemplo nos remiten a que esto es cosa del funcionamiento de la Asamblea de Madrid que son quienes controlan el presupuesto de dos mil quinientos euros anuales e para los diputados y diputadas y que las tarjetas son personales es la primera respuesta que rápidamente Nos dan en todos los grupos esto es cosa de la Asamblea las tarjetas tienen un carácter temporal al discrecional es decir que el diputado la diputada decide cómo utilizarla empiezo en el Partido Socialista explican que no tienen una norma interna de cómo utilizarla que se da por hecho que el uso es para acudir a reuniones y que por ejemplo su portavoz Ángel Gabilondo no la utiliza que la devuelve cada año porque el partido le pone un coche con conductor y por lo tanto el dice que no necesita esa tarjeta en Podemos dicen que tampoco existen protocolos similar para utilizar o contra la el uso de la tarjeta para

Voz 0882 23:32 frase de que es un uso laboral o pero

Voz 1439 23:34 Canal y que ellos al principio de la legislatura ya hablaron del asunto y acordaron lo obvio que es que sea utilizada sólo para cosas del trabajo que hay algunos que como tienen vehículo propio pues tampoco utilizan esta tarjeta del taxi en Ciudadanos pues igual dicen que no tienen protocolos sobre el uso ni el control de para que ese coge los taxis vamos que no presentan tíquets los diputada todos dan por hecho que todo ese uso pues es por trabajo lo que sí sucede este año es que esos mil quinientos euros anuales que van para cada diputado y diputada en esas tarjetas para el taxi al acabarse la legislatura en mayo bueno pues este año tienen un poquito menos tienen seiscientos sesenta y uno euros y que el personal de la Asamblea de Madrid pasa cada mes a los diputados un extracto con lo que llevan gastados en taxi cada diputado y diputada también Nos dicen fuentes de la Asamblea que ningún año se ha agotado todo el presupuesto destinado a esta partida bueno pues por lo menos

Voz 0861 24:24 parece que prorrateo a la habla de Maricel el gasto de taxi de de este este año a las puertas de las elecciones gracias Elena parece que además hay un pacto de no agresión entre todos los partidos porque bueno no han querido tampoco hablar públicamente sobre este asunto no quiere hacer sangre con este bono taxi que por cierto a todos los madrileños en esta legislatura

Voz 0217 24:42 Nos va a costar nada menos que setecientos mil euros por

Voz 0861 24:48 es cierto que hoy a Rosalía Gonzalo le han plantado los propios taxistas en la reunión del Comité Madrileño del transporte si la relación entre los taxistas y la comunidad Marifé era bastante terrible por si fuera poco hoy la consejera

Voz 0827 25:00 transportes bueno no le he dedicado su

Voz 0861 25:02 mejor piropo a los taxistas directamente les ha dicho que viven en el Pleistoceno la movilidad

Voz 0277 25:08 los ámbitos urbanos está cambiando o sea los ciudadanos quieren elegir esta comunidad autónoma es una comunidad que siempre ha priorizado al ciudadano ya la libertad de elección yo lamento que el sector del taxi siga estando en el Pleistoceno en carácter del derecho a elegir

Voz 0861 25:31 y del caso de los espías hoy la jueza de la Audiencia Provincial pues tampoco ha tenido su mejor día de los cinco testigos que tenían que haber declarado hoy sólo lo han hecho dos no han ido por algo muy sencillo les habían citado mal por ejemplo Ignacio González que al final tendrá que declarar mañana lo más sorprendente es que ni siquiera en el juzgado tiene aclara las citas la fechas de la citación bueno ni las fechas ni los nombres

Voz 22 25:58 señora Yolanda Laviana Fernández le llamamos en relación con la malversación de caudales públicos la cese acusa entre otros a su exmarido

Voz 23 26:09 con un error

Voz 0861 26:11 hola gracias por haber comparecido pues si ni siquiera ha acertado a buscar en las páginas blancas la jueza para Redondo también se ha equivocado hoy en conferencia con una de los testigos menos mal que Esperanza Aguirre no hay muchas la auténtica la expresidenta madrileña no ha estado ni veinte minutos en el juzgado Aguirre para no defraudar a nadie ha recurrido a la coartada que defendió durante los últimos años para no ver la supuesta corrupción que estaba en su propia charca Aguirre hoy ha dicho que del presunto espionaje Alfonso Ojea se enteró por la prensa buenas tardes

Voz 0089 26:46 hola buenas tardes Aguirre con voz compungida con voz apagada com contestaciones casi de monosílabos por eso ha finalizado su declaración muy rápidamente tan sólo veinte minutos sin aportar datos que puedan cambiar el sentido de este juicio Aguirre ha dicho que nunca supo si se estaban produciendo seguimientos a compañeros de partido nadie jamás se lo dijo

Voz 0589 27:08 sería retirado sea un presidente de comunidad autónoma no tiene conocimiento de de de que son me parece que son doscientos y pico mil entre funcionarios y contratados que tiene la Comunidad de Madrid yo no tuve conocimiento

Voz 0089 27:25 unos veinte minutos de interrogatorio y luego el vacío para llegar hasta la calle que era lo que necesitaba un encuentro con los medios de comunicación Aguirre sólo tenía interés en dejar una cosa muy clara ella ayer estuvo en la plaza de Colón solicitando la unidad de España y también pidiendo elecciones generales esos comicios en los que ella nunca ha sido candidata pero lo intentó de todas formas y colores gracias Alfonso bueno

Voz 0861 27:51 pues mañana conoceremos qué dice uno de los principales señalados en este caso de espionaje Ignacio González ya la vuelta

Voz 0217 27:57 no les vamos a hablar del talento de los jóvenes madrileños capaces de lo mejor

Voz 0313 30:09 son las siete y media

Voz 4 30:12 la Ventana de Madrid

Voz 0861 30:15 bueno el presidente del Gobierno de la entregado hoy los premios a los jóvenes con talento de nuestra región uno de esos galardonados ha sido el creador de una startup llamada adopta un abuelo

Voz 21 30:27 la felicidad que nos va a poder venir aquí está con ellos aunque sea una hora y media mediadora

Voz 28 30:32 ha sido la menor Princess vivida porque hemos compartido muchos momentos con ella hemos reído muchísimo es que es como una abuela sinceramente ya es parte de mi familia o los valores que estas personas que han tras sin conocer la ordenada y al final acaban siendo parte de tu vida visitó de soñar me aporta

Voz 4 30:51 pues guía llegar no

Voz 0861 30:53 dentro Cabanes es el ideólogo de esta iniciativa tan bonita Alberto lo primero enhorabuena por el premio bienvenido La Ventana de Madrid que tal cómo estás

Voz 13 31:01 muchísimas gracias buenas tardes bueno de primera

Voz 0861 31:03 hace voy a ser poco original e supongo que tenemos preguntado todos pero en qué momento se te ocurrió eso de adoptar un abuelo

Voz 29 31:12 bueno pues adopta una vuelos surge de una experiencia personal eh yo iba mucho a visitar a mi abuelo Clemente cuando estuvo en una residencia cuando vas a una residencia eres como un imán hay otros muchos mayores pues que vienen contigua a charlar un poco a contar que su día bueno pues tuve la gran suerte de conocer a Bernardo un señor viudo y sin descendencia que me confesó que su mayor deseo era tener un nieto yo le dije que no se preocupara que yo le adoptaba como abuelo y esto pues bueno Mehdi en la manta a la cabeza Hay hasta ahora

Voz 0861 31:45 si hasta ahora que tienes treinta años si no me equivoco esta idea esta funcionando de lujo técnicamente cómo es cómo funciona Alberto

Voz 29 31:53 pues bueno nosotros lo que somos muy rigurosos en el proceso de selección por un lado seleccionamos a los mayores tenemos trabajadores sociales que que saben de la situación de cada mayor y luego por otro lado seleccionamos a los voluntarios que pasa en un proceso de de hasta cuatro etapas somos muy rigurosos porque lo que nos gustan adoptó un abuelo es el compromiso al compromiso de ir cada semana el compromiso del largo plazo eso es que la media que hasta nuestros voluntarios aproximadamente un año que acompañan a A

Voz 13 32:21 mayores durante un curso escolar aproximadamente

Voz 0861 32:24 bueno sin duda es una herramienta preciosa no para para acabar con la soledad de nuestros mayores y de paso también enriquecer no la a la mente de los jóvenes avisado todo muchos abuelos Alberto en no sé si incluso lista de espera viene un poco el éxito de de esta de esta oferta

Voz 29 32:39 sí bueno desde que comenzamos pues habremos adaptado ya unos seiscientos abuelos en lista de espera pues tenemos unos quince mil jóvenes que se han registrado en la la plataforma y ahora lo que estamos cerrando acelerando mucho es el proceso de de captación de nuevas residencias que que se va nadie viendo a nuestro programa y la verdad que bueno que estamos contentos porque vamos a ir poco a poco con siendo más y más centros para para poder sobre todo pues pues dar cabida a todas la a toda la demanda que tenemos de jóvenes

Voz 0861 33:08 hemos escuchado hace un momentito no alguno de los jóvenes que ya han probado esta experiencia de dado todo abuelo también a uno de los mayores de los abuelos pero Alberto cuéntanos un poco qué sensaciones al final ese iban a estas personas en los mayores obviamente por lo dicho no rompen con esa soledad y en compartir su historia pero desde el punto de vista de de los jóvenes que os lleváis así que experiencias e encontrarse en esa situación

Voz 29 33:32 pues bueno yo creo que que sobre todos los que lo que nos damos cuenta es la gran el gran valor que tiene la figura de de las personas mayores yo creo que que la que los jóvenes que van nos esperan que la que la experiencia sea tan buena pero al final nosotros lo que decimos es que los mayores saben más que Google entonces pues bueno cuando cuando vamos allí aprendemos sabiduría aprendemos valores son son bibliotecas abiertas de conocimiento bueno la verdad es que todas las relaciones que hemos tenido hasta ahora pues han sido fantásticas también fruto del trabajo y desempeño de todo el equipo que hace un seguimiento diario para que todo salga bien

Voz 0861 34:08 pues Alberto Cabanes enhorabuena lo dicho por el premio y larga vida a esta iniciativa de verdad un saludo

Voz 13 34:13 muchísimas gracias buenas tardes una

Voz 0861 34:19 vamos con otras noticias de este lunes una de ellas la hemos conocido esta misma tarde el autor se ha confirmado que la mujer descuartizada que fue encontrada la semana pasada en un congelador es la pareja del detenido Pablo Asensio cuéntanos

Voz 0808 34:32 la prueba en principio prevista para el pasado sábado tuvieron que retrasarse porque el cuerpo de la víctima estaba congelado cuando hallaron el jueves por la tarde en la vivienda de su padre la autopsia confirma su identidad la mujer es la pareja del hombre de cuarenta y dos años detenido como presunto autor de su asesinato quien actualmente se encuentra en prisión la víctima llevaba desaparecida desde septiembre de dos mil diecisiete fue su madre quien denunció y lo hizo a finales de diciembre del año pasado

Voz 0861 34:57 hice lo hemos avanzado a primera hora aquí en la SER Madrid tiene recursos para atender a las mujeres que son víctimas de la violencia machista y que además tienen alguna adicción a las drogas o problemas menos

Voz 30 35:08 Tales no ser nivel todos dice prefiero que me maltrate uno que me maltrataban todos porque por un lado es protección no ya sabéis todos las pues el resto de hombres sino al que están alrededor ya saben que ya tiene dueño ella ella lo precipite prefiero que me pero éste sólo que me dio les este sólo a que meter al quimio las treinta y siete

Voz 0861 35:24 bueno así de duro es el relato de una de las asociaciones la Asociación moradas una de las organizaciones que atienda a estas mujeres su perfiles impide recibir uno de los alojamientos destinados a las víctimas de violencia machista por lo que en muchos casos se ven abocadas a vivir en la calle con la única atención del Samur Social que como denuncia sus propios trabajadores no están preparados para atender este tipo de casos sesión información de Sara selva qué tal buenas tardes

Voz 1510 35:48 qué tal Javier buenas tardes en los centros de Samur Social no existe un protocolo específico de violencia de género para tratar a estas mujeres los trabajadores como este al que hemos distorsionado la voz dicen que los centros para personas sin hogar no reciben la protección que necesitan

Voz 31 36:01 no sólo están numerosos y abusan de ellas mujeres en calle segundo álbum protector de a de ellas que las maltrata peor con los menos es uno ochocientos

Voz 1454 36:14 es habitual que busquen un protector a veces con

Voz 1510 36:17 viven con sus propios agresores en los centros y también ha habido casos de abusos y agresiones son perfiles muy concretos sobre todo mujeres en calle que no entran dentro de esos recursos específicos para víctimas de violencia de género así que acaban en la red de personas sino al desde el Ayuntamiento son conscientes del problema y están trabajando en ellos reconocen que no existe un protocolo específico para víctimas de violencia de género pero sí un protocolo para detectar este tipo de casos María Jesús Utrilla extécnico de famosos

Voz 32 36:41 el problema está en que si la mujer no considera que ella tiene un problema de Nadia siendo el protocolo nuestros protocolos son para detectar los problemas son protocolos internos adaptados en cada centro

Voz 1510 36:52 además también están valorando la posibilidad de abrir un recurso específico para ellas

Voz 0861 36:56 gracias Sara hasta luego mono y la alcaldesa de la capital que ha visitado hoy uno nuestros estudios de la SER Manuela Carmena venía dispuesta a hacer autocrítica por ejemplo para disculparse de su compañero Julio Rodríguez el ex Jemad después de decir abiertamente sin tapujo alguno que no cuenta con él para su proyecto Carmena que sigue convencida de que conseguirá sumar a su plataforma a gente de Podemos también de Izquierda Unida pero que nadie

Voz 0217 37:20 se confíe no hace falta dice que sean quienes quieran las direcciones de los partidos

Voz 1454 37:26 a mí me gusta mucho espero que sea así que nosotros llegamos a una candidatura en la que haya personas de Izquierda Unida aunque no sean las que ha designado partido yo creo que ese es un modelo nuevo bonito e interesante en el que intentamos recoger todas las sintonías de de la izquierda pero si no les vinculamos un poco de esos criterios más más clásicos de las lealtades si digo en fin un poquito de las direcciones de los partidos no yo estoy segura que entre las personas que va conformar más Madrid pues claro que sí sentirse muy a gusto trabajando por Madrid no norte

Voz 0861 38:00 Moreau Carmena que quiere apartarse de las direcciones impuestas por las direcciones de los partidos la alcaldesa que hoy ha vuelto a defender a capa y espada el proyecto urbanístico que tanto critica un sector de de izquierda según Carmena Madrid nuevo norte es más que necesario para avanzar en la modernización de la capital

Voz 1454 38:18 el Ayuntamiento de Madrid cortó con la Operación Chamartín es una nueva operación muy interesante muy importante muy buena para Madrid que es Madrid nuevo norte madrileño norte tiene que seguir adelante seguir adelante Madrid necesita además tenemos que tener una visión ambiciosa de Madrid no podemos solamente pensar en un Madrid remedia al cómo se dijeramos que hacen falta viviendas sociales claro que sí se van a hacer exactamente casi cuatro mil allí no pero también hace falta que Madrid crezca tengan

Voz 0861 38:46 no era cosa más y son docentes madrileño si quiere formar parte de un tribunal de oposición sepan que serán los únicos funcionarios de la Comunidad que no van a ver beneficiadas se van a ver beneficiados de la subida salarial que va a aplicar el Gobierno de Garrido dice el ejecutivo que son un cuerpo estatal

Voz 0217 39:01 no madrileño y los sindicatos bueno pues

Voz 0861 39:04 amenazan con ir a los tribunales si no hay una rectificación escuchamos a Andrés Cebrián presidente del sindicato de profesores ANPE Madrid Isabel de Comisiones

Voz 0921 39:12 la gente nos han dado es que nosotros no somos

Voz 29 39:14 cuestionarios de la administración gratuidad de Madrid sino que somos pertenecemos son cuerpo estatal al servicio de la Comunidad de Madrid una interpretación a nuestro juicio restrictiva Hay discriminatorio

Voz 0827 39:25 el Gobierno regional lleva décadas

Voz 33 39:27 sometiendo a los tribunales

Voz 1439 39:30 actúan en las oposiciones docentes a condiciones

Voz 1454 39:32 lamentables es el tiempo

Voz 0861 39:35 mañana volvemos con más Ventana en Madrid mañana ya saben cara a cara político con Ciudadanos y el Partido Popular nosotros vamos que disfruten de lo que queda de lunes a Dios

Voz 15 41:08 son social es decir traducido pensar en las personas Chevy dorada buenas tardes hola hola saludos

Voz 0882 41:14 empezaron siendo una cooperativa con sede en Cataluña en el Distrito veintidós arroba de Barcelona pero quieren ir más allá la innovación social es su ámbito de actuación

Voz 35 41:23 sobre todo en un mundo donde cada vez la digital digitalización y el cambio constante de la tecnología nueva hacer pensar cómo podemos mejorar la atención a las personas pero también incorporando esa visión tecnológica claro

Voz 0882 41:37 se llaman su hará un laboratorio de emprendimiento que nace de la cooperativa del mismo nombre que se fijan las necesidades de las personas Mohamed Dahlán Rami es coordinador de proyecto

Voz 35 41:48 el el gran reto es sana ambición hablando de lo positivo es ambición positiva es

Voz 13 41:54 lograr que podamos establecer un animal sacó

Voz 35 41:56 carta que den respuesta a problemáticas sociales del día a día y que además nuestro crezcan es la digitalización esa perspectiva más tecnológica de esta atención a las personas

Voz 0882 42:08 Soir a un laboratorio de proyectos que fomentan la innovación social y que ahora en febrero lanza un nuevo proyecto

Voz 35 42:15 vamos a lanzar un una col para que todas las startups que den respuesta a retos sociales y sobre todo de la atención a las personas a domicilio pues podamos establecer una una alianza en en en este laboratorio

Voz 0882 42:29 la historia completa esta noche en Hora veinticinco

Voz 0827 43:01 pues nos queda una duda bueno había una duda que Terre con comió a esta hora ya la hemos resuelto

Voz 0313 43:07 me conmueve escucharos no es Rajoy es cuánto tiempo ha pasado de software acumule por el paso del tiempo

Voz 0827 43:14 pude tipo Albino pues mira a veces la vida te da sorpresas resulta que hoy hace años de la famosa frase lo hemos celebrado con arcano

Voz 0313 43:25 la bella frase Viva el vino de Mariano Rajoy si la pronunció tal día como hoy adiós sabe cuánto hoy

Voz 11 43:32 doce años

Voz 0313 43:35 once de febrero de dos mil siete Mariano Rajoy soltó viva a Albín dio histórica por lo tanto arcano lo siento te toca palabro para empezar vino

Voz 36 43:44 ahora llega arcano la palabrería Pino pero no simplemente estamos haciendo esto es mi destino acapare todo ochenta año gritando si si no eso iba con este juego tipo altivo pipa Mariano Gallego realmente María no me hace mucha gracia no For la política es el humor que le tengo nostalgia explica por poco más de María hablando de no hemos a la resaca tras la

Voz 0827 44:08 dice estación de ayer domingo en la plaza de Colón una resaca ciudadana pero también resaca en los partidos convocantes Pablo

Voz 1981 44:14 casado y Albert Rivera ya han preguntado a Santiago Abascal que toca hacer ahora

Voz 0861 44:19 la fiesta dio del todo muy bien la gente muy

Voz 1981 44:21 no hay pero mira ahora donde la Alianza preguntados Rivera resaca Pedro Sánchez confía en recuperar la confianza de los españoles en San Valentín ha comprado la caja Vox experiencia románticas con el pueblo de España a Pablo Casado sube el tono y acusa a Pedro Sánchez de pecador es usted un torpedo pelón del año cuatro le ha dicho la presidenta

Voz 23 44:45 sí sí sí

Voz 0827 44:48 en fin que hoy todo el mundo andaba midiendo presencias y ausencias en la manifestación pérdidas y ganancias para los partidos Iñaki Gabilondo se preguntaba el Cui Prades a quién beneficia él no daban ganador pero se intuye aquí en beneficio a la concentración casado y Rivero necesitaban que la concentración de ayer se entendiera como un acto del PP y de Ciudadanos en el que también participaba vos resultó más bien un acto de Vox en el que también participaban PP y Ciudadanos aunque Vox esta camuflado con habilidad casado ya asusta tanto como Abascal y los dos juntos

Voz 0861 45:20 no digamos Rivera no sabe cómo estar

Voz 0827 45:23 invisible a la vez y mientras tanto está subiendo mucho el tono político en este país llega incluso hasta el insulto Manuela Carmena alcaldesa y candidata a la Alcaldía de Madrid hablaba de eso esta mañana y recordaba alguna cosita a Pablo Casado

Voz 1454 45:37 Pero Dios mio no hemos llegado a mí me parece muy grave que una persona que tienen responsabilidades institucionales que representa un partido político de la oposición pueda decir que tenemos un presidente ilegítimo eso es muy grave porque es mentira es una calumnia como es una calumnia que diga que es un okupa

Voz 0827 45:55 también mentiras y medias verdades eran las que se acumulaban ayer en el manifiesto tras la manifestación hoy hemos hablado de literatura con el escritor Guillermo Arriaga se reedita ahora su novela Un dulce olor a muerte nos decía que era una novela sobre la mentira

Voz 37 46:12 saludos que allí con con mucha pasión más clientes los treinta y los treinta y tres años de edad ya que el año pasado es una guerra pues creo que es una novela que refleje el porvenir de la mentira como muchas comunidades tratan de mantenerse a salvo a través de la mentira hace muchos años cuando salió en Alemania un crítico dijo que por fin entendía mecanismo del nazismo como una sociedad genera ves la verdad con tal de mantener la cohesión social

Voz 0827 46:40 cuando no se atiende a las señores a las señales de alarma hoy el líder de Vox y su partido han protagonizado también los titulares del futuro

Voz 1022 46:48 Santiago Abascal se arranca un brazo o una pierna y se saca un ojo para tener más opciones en el casting de Blas de Lezo voz lo anunció durante la presentación de su nuevo eslogan un español entero es un español regulares

Voz 4 47:02 las tardes fuera autonomías Gibraltar español

Voz 1022 47:06 vox quiere cambiarle el nombre al Supremo porque suprema

Voz 0861 47:10 no sólo es Dios la formación de ultraderecha

Voz 1022 47:12 la propone las alternativas tribunal tocho o Tribuna lazo

Voz 0827 47:17 pues eso que la política es permeables se cuela en los titulares del futuro y a veces se dice que se dicen cosas tan disparatadas desde los partidos políticos a veces se dicen bobadas después claro llegan a las twiterías

Voz 38 47:31 pues el de vivir igual un poquito las intenciones desde lejos el tuétano de fotos

Voz 0460 47:35 no te apetece subir a casa tomara una última copa se sincera conmigo tú lo que quieres es consolidar el sistema de pensiones

Voz 38 47:46 cosas de la globalización el Twitter Deferr novato a que tiene la factura de la reparación e enero puede hacer en negro por supuesto de hecho en falta

Voz 4 47:57 a Janis un cenizo

Voz 0827 48:10 muy cargado y se habla mucho de política bueno hoy por ejemplo avenida pasar un ratito con nosotros David Trueba hemos hablado con el de muchas cosas de literatura de cine pero también de política nos ha dejado su teoría la teoría Sixto le días Toré sí supongo que los políticos son la VI ley el días Toledo

Voz 0460 48:28 la destrucción como ante la calle no entonces unos nos meten la tensión que necesitan porque están abajo en las encuestas y otros nos dicen venga no pasa nada que todo está mucho mejor más tranquilo para que nos relajemos si en en el punto medio seguramente estará la verdad pero no ha sido sólo David Trueba

Voz 0827 48:46 tú también Francino ha acuñado la teoría de los gases

Voz 0313 48:49 esta mañana me ha sorprendido buscando alguna palabra algún concepto que sirva para definir en que esa convertido ahora mismo la política española y como casi todo es tan volátil de tan poquito cuajo y va cambiando tanto he indagado en la definición de materia gaseosa o estado gaseoso dice así moléculas no unidas expandir con poca fuerza de atracción lo que hace que los gases no tengan volumen ni forma definida se expanda al libremente hasta llenar el recipiente que les contiene el recipiente somos todos nosotros claro nuestra paciencia que yo diría que está a puntito de rebosar

Voz 0827 49:23 y en este estado gaseoso hay dos dudas en el aire primera saldrán adelante los presupuestos se lo hemos preguntado a José María Patiño que estaba en el Congreso

Voz 6 49:32 el ministro eh Corretja ha puesto es decía que iba a salir yo apostaría en contra estos yo ahora mismo creo que no que no van a salir según

Voz 0827 49:42 la duda habrá elecciones anticipadas serán el catorce de abril algo hay unos decía Chema