La Ventana (12/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:00 las cuatro las tres en Canarias debate de Presupuestos en el Congreso sea retomado la sesión en la Cámara con la intervención del líder del PP Pablo Casado califica los Presupuestos como el tablón del naufragio donde agarrarse los más nefastos de la historia de la democracia que ha iniciado su intervención con más referencias a Cataluña y al independentismo que al contenido de las cuentas en las que ha entrado después para reprochar a los socialistas que generen paro deuda y miseria la ministra Montero le ha acusado de montar un relato basado en la crispación y la mentira iré desvelar con su discurso el modelo económico y social por el que apuesta el Partido Popular Adrián Prado en qué punto nos encontramos buenas tardes

Voz 0019 00:41 hola buenas tardes ahora continúa la intervención de la ministra Montero antes el líder del PP ha calificado de papelón la intervención de María Jesús Montero esta mañana porque viene a explicar ha dicho unos presupuestos que ya están heridos de muerte Casado ha acusado al Gobierno de robarle las para a la justicia para clavarse la la Constitución tras asumir como propios las tesis del separatismo por eso pide que el ciento cincuenta y cinco también se la aplica al Gobierno

Voz 2 01:03 que hoy después de haberlo todo lo que pasa en Cataluña ya no he pedido que apliquen el ciento cincuenta y cinco porque creo que el ciento cincuenta tengo que es aplique les va a incluir a ustedes ustedes también tienen que ser desalojados del Gobierno porque ya no pueden aplicar de una política presupuestaria

Voz 3 01:18 sí pueden aplica una política de defensa de los intereses legales

Voz 0976 01:23 de los independentistas la ministra

Voz 0019 01:25 calificado de autoritaria la postura del PP cree preocupante la deriva a en la que han entrado los populares con su discurso en el que no cabe nadie en España que no piense como su líder por eso no acepta lecciones de constitucionalismo que vengan del PP continúa a esta hora la intervención de la ministra

Voz 4 01:42 María Jesús Montero

Voz 1454 01:45 del Congreso Nos vamos al Supremo que es el otro escenario de la actualidad de este martes en el que ha comenzado el juicio del proceso la sesión se retoman el alto tribunal en los próximos minutos y conectaremos enseguida en La Ventana con nuestro compañero Alberto Pozas de la vista acaba de hablar del desarrollo de ese juicio acaba de hablar el presidente de la Comisión Europea que ha dicho Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 02:05 lo es plena confianza en la justicia española pisto desde Bruselas y desde la comisión no hay debate político toda la palabra la tienen hoy los jueces lo escuchan

Voz 5 02:13 bueno aquí hay y si es jugar nuestra posición sobre esto está muy conocida es no sólo para nosotros esto no es una cuestión política quiere expresar todo mi apoyo a la justicia española creo que todo debe discurrir dentro del marco de la Constitución declaraciones que acaba de realizar

Voz 0738 02:30 en Estrasburgo el vicepresidente Katainen en la rueda de prensa de la comisión

Voz 1454 02:35 comparecencia en el Parlamento británico de la primera ministra Theresa May ha insistido en la determinación del Reino Unido de introducir cambios legales vinculantes al acuerdo del Brexit

Voz 0202 02:44 maestro en Science tal y como esperábamos el presidente Juncker mantuvo la posición de la Unión Europea de no reabrir el acuerdo yo les propuse la posición del Reino Unido que esta Cámara necesita introducir cambios legalmente vinculantes que sólo serán posibles cambiando el acuerdo de retirada

Voz 1454 03:00 cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1915 03:07 de Ahora Madrid Romy Arce irá a juicio por sus críticas a la actuación de la Policía Municipal tras la muerte del mantero homónima Mamen Bombay en Lavapiés la edil será juzgada por un delito de injurias graves Alfonso Ojea

Voz 0946 03:18 no lo sé

Voz 0089 03:18 ha sido juzgada en audiencia provincial Romy Arce va a ser juzgada en la Audiencia Provincial como como pretendía han por un presunto delito de injurias graves Arce ha intentado a través de sus abogados que la investigación fuera archivada pero ahora la investigación ha culminado va a sentar en el banquillo junto a otras cuatro personas incluyendo al portavoz de los manteros madrileños Malik huella la concejal de Usera ha intentado procesalmente que todo fuera un ejercicio de su derecho a la libertad de expresión pero la jueza instructora señala en este auto que esos mensajes no son críticos con la política migratoria sino que vinculan una muerte natural parada cardio respiratoria con una actuación dolosa de unos agentes de la Policía Municipal

Voz 1915 04:00 Arce hablado precisamente esta mañana horas antes de conocer esa decisión judicial para desvincular al sector anticapitalista la corriente de la de Podemos a la que pertenece de Madrid la todavía concejal del equipo de Carmena descarta confluir con el proyecto de la alcaldesa porque según asegura son proyectos antagónicos

Voz 1315 04:15 si descartamos cualquier diálogo con más Madrid son proyectos políticos antagónicos nuestra obligación y deber político y moral diría es plantear una alternativa a una propuesta a un proyecto político de centro izquierda que como decíamos antes lo que propone una gestión progresista neoliberal de nuestra ciudad no para que en definitiva siguen mandando los de siempre los poderes políticos y financieros

Voz 1915 04:39 y la compra venta de viviendas creció un siete coma siete por ciento en Madrid el año pasado según datos del INE ese repunte se produce tanto por el crecimiento de las operaciones sobre pisos de segunda mano que aumentará un diez por ciento y también los de viviendas nuevas hubo un once por ciento más que el año anterior en cuanto al tiempo sigue el sol aunque han bajado las temperaturas mínimas tenemos trece grados en el centro de la capital

pues es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco a las cuatro en Canarias

Voz 0976 05:08 venas

servicios informativos la Ventana con la encina

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes sería aún sería un poco impostor poco bastante sino compartir con ustedes que hoy para mí es un día es un día triste esto no tiene que ver con la política ni con la justicia Nicole el periodismo ni con nada es es sólo un sentimiento imagino que otras personas estarán igual que yo y que otras se sentirán satisfechas enardecida incluso por el juicio que ha comenzado esta mañana en el Tribunal Supremo lo respeto como es obvio pero yo estoy triste como catalán como español tuviera la Nacional andorrano China diría exactamente lo mismo porque este es un sentimiento que tenga que ver con Patria So banderas estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo no voy a entrar ahora en detalles de quién tiene más culpa o es más responsable lo he dicho más de una ocasión creo que nada puede construirse saltándose la ley en un país democrático que es lo que parece que hicieron los dirigentes independentistas y por eso les juzga para demostrar si cometieron o no delitos además se pasaron por el forro la opinión de la mitad de los catalanes y no es verdad que representen a todo un país pero dicho esto nada puede resolverse tampoco lo recuerdo abdicando de la política planteando como única alternativa a una demanda que es política el uso de la fuerza aunque sea la fuerza legítima del Estado in olvidando por cierto ese principio del derecho que dice la justicia máxima es la máxima injusticia lo digo por los partidarios de la mano dura hiela por ellos eh yo lo veo así no estoy de acuerdo en que esa sea una postura equidistante pero da igual lo lo que metí n más triste y sobre todo más preocupado es el pronóstico de lo que vaya a ocurrir y ese pronóstico es malo francamente malo pasará el juicio que va a ser largo hoy tendrá momentos de temperatura muy alta seguro eh porque además lo político no se van a estar callados se emitirá la sentencia osea que la justicia teóricamente haber hecho su trabajo pero el problema seguirá ahí seguramente más en coronado por eso estoy triste porque creo que nunca deberíamos haber llegado a esto porque ahora que estamos será mucho más difícil salir bienvenidos a La Ventana

la música de Manel hemos abierto hoy La Ventana

Voz 0827 11:05 me decir solamente una cosa por seguir con mi apostolado hoy hace ciento treinta y uno años que nació muy cerquita de aquí de la radio Clara Campoamor Clara Campoamor dijo en la Segunda República no se puede construir una república democrática solamente con la mitad de los ciudadanos eso sirve para todas las repúblicas después defendió políticamente el valor del debate y el valor de la palabra yo creo que las dos cosas sirven mucho para enmarcar este día que hoy vivimos por lo demás suscribo todo lo que él

Voz 0313 11:31 sirven muchísimo y es muy complicado cuando se habla de este asunto y buscar algún tipo de de X

Voz 10 12:31 familias rotas por este tema digo que todas las familias hayan roto pero que hay familias rotas pero este tema y grupos de amigos que sean separados

Voz 11 12:39 yo personalmente Carrillo a la que monta lo politica de ve en pocos meses y a la presidencia donde desde Rafa un mes ha una casera absolutamente no entenderá e increíble increíble lo nubes va a mí sino al la Belladonna los desfiles Estatuto

Voz 9 12:56 yo he notado el odio la gente

Voz 12 13:00 sin estigmatizados en acusado de cosas que

Voz 13 13:03 falsas mí me produce una enorme tristeza ver cómo la sociedad catalana se ha fracturado se ha dividido le va a costar mucho tiempo salir de aquí

Voz 14 13:19 todo ese mundo mediático las productoras catalanas orientadas a esas tesis son muy buenos verá al partido

Voz 1315 13:35 hemos conseguido también que los ciudadanos se informen los de un bando sólo a través de los medios que hablan de lo que ellos quieren y los del otro bando exactamente igual

Voz 0946 13:48 los canales en donde me siento bien tratado

Voz 15 13:51 sé que no voy a tener problemas donde el mundo se va aparecerá lo que yo creo que es el mundo

Voz 0313 13:55 esto que acaban de escuchar son fragmentos de este documental de de Netflix dos Cataluña que han dirigido Gerardo Olivares y Álvaro Longoria que ayer tuvieron una muy buena noticia porque les daban un premio en un festival de cine en en Berlín que no tiene que ver con la he pero que que coincide es un ciclo de cine por la paz es un certamen muy importante digo tuvieron una buena noticia y otra no tanto porque esta mañana han decidido renunciar al premio por qué porque cuando fueron a recogerlo se encontraron que el encargado de dárselo era Carles Puigdemont y además previo a un discurso que como es obvio Fini como comprensible fundidos cursó de de alto contenido crítico Gerardo Olivares buenas tardes

Voz 16 14:34 hola buenas tardes amigo cuando estás hombre pues bien al final acabo de Berlingo se sea que te puedo contar cositas

Voz 0313 14:44 en qué en qué momento supisteis que el premios lo iba a entregar Puigdemont

Voz 17 14:48 no nosotros en ningún momento supimos que el premio no lo iba a entregar Puigdemont

Voz 18 14:53 que el ex

Voz 17 14:55 es un es un evento bastante importante y aunque aunque no entra dentro de lo que es el festival es un elemento muy importante sí ya había gente muy muy conocida a nivel mundial a Charlize Theron a Ai Weiwei el el el disidente chino estaba Katerin quienes les vale esa y en la mesa presidencial estaba también pude Mou a nosotros no habían jurado jurado que que puso intervenir no iba a hablar no hacer nada

Voz 18 15:29 que bueno

Voz 17 15:32 pasó todo lo que nos dijeron que no iba a pasar así que imagínate cuando eh hoy modo nuestro documental que gana el primer premio está a punto de modo en en el

Voz 16 15:45 trago con el premio en la mano para no

Voz 9 15:49 yo querría advertir a los oyentes de La Ventana que no hayan podido ver aún el

Voz 0313 15:53 el documental de Netflix que el ejercicio que el que el esfuerzo más grande que han tenido durante todo el proceso doy fe porque en parte lo conozco tanto Gerardo como Álvaro ha sido dar una visión la palabra neutral no no no no no puede ser porque la neutralidad ya no existe pero si existe una cierta imparcialidad y sobre todo mirar algo desde todos los ángulos ya han dado voz insisto a un montón de gente yo entiendo Gerardo que por esa misma voluntad de que el documental no apareciera marcado sesgado por algo es por lo que los recoges el premio osea que hubiera sido pollo que se e Inés Arrimadas tampoco lo hubiera sido recoger

Voz 17 16:28 el evidentemente algo que tanto Álvaro como yo tenemos clarísimo desde desde que

Voz 19 16:36 nos planteamos este documental es era

Voz 17 16:38 cero un tres sesenta no es que todo el mundo estuviera su su voz y su su espacio y que luego el espectador sacara sus conclusiones ese ha sido el espíritu del documental y por eso cuando hemos visto que solamente había un aparte de de esa historia en en este caso el representada por Putin en una entrega de premios por la paz y la justicia dijimos No es decir no no puede ser de esto no es justo

Voz 0313 17:09 pero renunciar al premio es duro de Gerardo

Voz 17 17:12 bueno Carles es yo creo que en la vida hay cosas todavía más duras que renunciaron y al final los premios se quedan en una vitrina se llenan de polvo y hay que explicarlo eh si nosotros estamos muy con la conciencia muy tranquila creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer igual nosotros la grasa sal satisfacción al final es que el documental Split y el que se quiera enterar un poco qué es lo que está pasando en Cataluña fuera de nuestras fronteras tener en cuenta que el documental se puede ver en ciento noventa países

Voz 9 17:48 pese pues dos Cataluña pues

Voz 16 17:51 es una buena herramienta por lo menos para tenía una adición

Voz 17 17:53 global de de lo que está sucediendo

Voz 9 17:57 señor Gerardo yo te quería dar la enhorabuena por el trabajo y quería plantear incluso Francino qué pasa con la equidistancia por qué qué pasa con la neutralidad

Voz 8 18:10 vas no pasa claro decía pasa que ha pervertido Luque eso es sea pero nos lo han pervertido y estamos dejando los los Locking langosta

Voz 0976 18:18 en realidad debería ser la divisa del del periodismo

Voz 8 18:22 la sanidad unas yo estoy obviamente de ser lo que Sergio Ramos en otra gran todo se ser honesto no

Voz 0976 18:30 pero bueno oye también se puede ser neutral le a Suiza no le pasa nada ni ahondar ni andar Andorra San Marino ni ni ni a Noruega no le pasa nada por definirse como como neutrales aunque no queramos llamar de otra forma equidistancia lo que han hecho esto esto es Gerardo y compañía es como han dicho ellos hacer un tres sesenta dice que es lo único que se puede hacer en el conflicto catalán cuando te enfrentas con realidades tan complejas como como la catalana cualquier otra o como la balcánica necesitas dar voces a todo el mundo porque la realidad es tan compleja tiene tantas aristas tantas voces que necesitas que hable todo el mundo un documental en el que hablen ochenta y cinco personas como es este hombre por favor es listas lo que pasa es que yo que otro así que yo Gerardo te quiero decir enhorabuena por el premio y enhorabuena por haberlo devuelto enhorabuena otra vez porque esto va a hacer que mucha gente lo vea de verdad

Voz 1826 19:18 sí porque es posible que se haya pervertido tanto la equidistancia que después igual que escuchábamos alguna de las voces entre ellas las de algún compañero periodista o Gemma Nierga que decía al final aquí en Cataluña estamos viendo cada uno aquello que nos interesa aquello que que casa de verdad con nosotros posible que eso también haya pervertido la mirada que ha tenido Puigdemont o el independentismo sobre este reportaje no y que lo haya lo haya querido hacer suyo Bono

Voz 17 19:42 claro no yo entonces yo sí yo creo que que poco al independentismo ha visto en este documental una herramienta para

Voz 16 19:55 digamos divulgar su discurso a nivel mundial no se eh de propaganda externa

Voz 17 20:03 lamento entonces por qué bueno pues porque en este sentido el intento ser lo más y neutrales posibles

Voz 0313 20:12 Juan y Medio

Voz 17 20:15 parecen como al han querido expresar entonces se hacen de este documental a lo mejor esa herramienta para seguir propagando

Voz 0313 20:26 lidera su independentismo

Voz 0946 20:28 mente es parte del triunfo de del del relato que que entente

Voz 0976 20:32 en el por parte del independentismo venderse en en el exterior no unir nombre puse mono la causa del independentismo conducción también donde aparece la palabra fácil para ella los está ya les está poniendo en el lado en el lado de los de los buenos no además tienes ahí tener ya Charlize Theron en otro tipo muy perseguido pues que consigues un consigues un gran triunfo no creo que es un error de alguna manera del de la organización haber permitido que el máximo representante de una de esas dos Cataluña es de las que se habla en este documental entre el premier

Voz 0313 21:08 fíjate eso eso para mí lo que confirma es una cosa que la o de texto ya también la palabra relato ya

Voz 0976 21:13 este cogiendo manía treguas en la batalla

Voz 0313 21:16 el relato internacional la ganadora independentismo hace tiempo y es verdad que el Gobierno español con el cambio en fin y con toda la campaña que está haciendo trata de contrarrestar eso pero relato fuera hoy momento del del documental donde John Carlin dice Miren ya lo siento después del uno de octubre las cargas policiales los medios internacionales funcionan así que fuera

Voz 0976 21:34 dos incidentes no lo sé pero estaban ahí

Voz 0313 21:37 lo ha visto todo el mundo y por lo tanto eso no es una gran tarjeta de presentación para nada ni para nada

Voz 0827 21:42 oye hay hay un ángulo que también me gustaría observar no es que

Voz 17 21:46 hombre

Voz 0827 21:47 también dice muy poco del personaje que mientras los miembros de tu gobierno están encarcelados van a ser sometidos a juicio tú te dediques a ir por ahí entregando premios es decir solamente el gesto

Voz 9 21:58 dice que hace política ya ya ya no pero solamente el

Voz 0827 22:01 este en el momento en que lo ha hecho hombre se lo tendría que haber medido mucho por lo demás por supuesto estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha hecho Gerardo Olivares

Voz 0313 22:09 es que en este punto de en este punto de nuestra historia que son un momento importante para la justicia para la política y también para el periodismo

Voz 9 22:18 nosotros también tenemos algo que aportar a toda estáis

Voz 0313 22:20 quería yo creo que trabajos como el de Gerardo Olivares ya Álvaro Longoria coño no son Raúl John run este oficio porque es ir tú puedes te puede parecer más menos yo creo que al final sacan una conclusión que Shaquille que me me da igual pero quién puede quejarse de un trabajo tan

Voz 9 22:34 Juani como este claro de dejo todo lo quiero preguntar

Voz 0976 22:37 no ver si el documental es un es uno que se llamaba formato original de Netflix So Ho Net Flix lo coge su plataforma después de que no

Voz 17 22:45 no es formato original es un Originals Netflix

Voz 0976 22:48 es el primero que

Voz 17 22:50 pues que produce en España y bueno en cuanto le ofrecimos a que este proyecto a la semana diez días estábamos rodando

Voz 0976 23:01 por qué te lo quería preguntar Gerardo porque hay una cosa que que una cosa muy buena que tiene Netflix y es que tiene una enorme distancia emocional con cualquier cosa que pasa en el mundo pueda hacer películas series de cualquier cosa que que en otro que no que que que desde dentro es todavía muy complicado hacer muy unas un un documental como este en en España pues es muy difícil haces si no tienes una financiación de alguna televisión que ya te va de que te va a caer hacia

Voz 16 23:28 a partir de alguna me contraparte ahora viene el señor me yanqui o británicos o

Voz 0976 23:34 que trabaja para Netflix aunque sea mexicano hice quiero hacer una película porque aquí hay una gran historia y quiero entenderla desde fuera para que me entiendan desde Corea del Sur hasta los argentinos o los la pones son los únicos que pueden hacerlo y esto creo que es una de las partes buenas que tiene Flis es verdad

Voz 9 23:49 en el resto

Voz 0976 23:52 el resto iba a las del resto

Voz 9 23:56 bueno qué que sobre felicidades pero pero ya devuelto felicidades por el premio

Voz 0313 24:01 el lo del juicio no estáis haciendo nada no no no se va a hacer otro otro especial Netflix no

Voz 17 24:07 no bueno yo creo que

Voz 16 24:12 nosotros hemos cumplido con nuestro por nuestra labor y ahora estamos en otra cosa porque los proyectos documentales a

Voz 17 24:21 hay que saber cuándo cerrando enseña

Voz 9 24:23 bien muy bien Gerardo Olivares el director de dos Cataluña un abrazo para ti para amigo

Voz 16 24:29 venga a vosotros latigazo

Voz 0313 24:31 por cierto que los juicios acaba de reanudar hoy es el primer día habrá que tomárselo con paciencia porque va a ser largo y tal pero en fin desde el primer día Alberto Pozas buenas tardes

Voz 9 24:40 qué tal Carles más tarde en qué punto estamos ahora mismo después

Voz 0313 24:43 la sesión de la mañana pues acaba de retomarse it

Voz 9 24:45 después de una breve muy breve intervención de Francesc Homs el ex miembro del Govern y ahora ha abogado de algunos de los acusados está interviniendo ahora Benet Salellas que ese abogado de Jordi cursar el presidente de Omnium Cultural que bueno que está incidiendo más o menos en las mismas ideas que han repetido sus compañeros a lo largo de la mañana en el caso de Jordi cursar sus abogados inciden siempre mucho aunque él no es político el ex líder de una organización que pertenece a la sociedad civil y acaba de alertar por ejemplo el Tribunal dice que cuidado porque este juicio se puede convertir en juicios sobre derechos fundamentales o contra derechos fundamentales hablado de Frances Homs antes Carlas y me acordaba que Frances Homs contra político fue inhabilitado durante un su les recuerdo por este mismo tribunal Supremo hace dos años

Voz 0976 25:26 estábamos aquí sentados viendo cómo Frances Homs les

Voz 9 25:28 es una frase al Tribunal Supremo que me ha parecido que que ahora mismo viene bastante caso le dijo al Tribunal Supremo a los mismos jueces que están en el Quique su sentencia va a marcar las relaciones entre el Estado español y Cataluña hace dos tres años de esto hoy está aquí sentado como como abogado defendiendo a gente que le vino apoyar el día de El día de su juicio hoy esperamos terminar en torno a las seis siete de la tarde espero cruzo los dedos in y no creo que acaben hoy de tornas Carlas las cuestiones previas mañana seguiremos que con eso no yo supongo se me temo que si mañana en fin ya veremos si mejor ya veremos pero gracias Alberto hasta la hasta luego

Voz 10 26:12 la Ventana en las redes sociales La Ventana La Ventana

Voz 1 29:05 cuenta con las

Ramón tocando

Voz 9 31:21 con Isaías y con Roberto como cada tarde vamos que hace con Jon Sistiaga que escuchando una canción que que tiene tela que tiene historia

Voz 1 31:35 C2

Voz 0313 31:43 esta canción es la ganadora este año del del Festival de Sanremo que dura ya desde hace sesenta y nueve años Bone la canción que gana es la que representa después a Italia en el Festival de Eurovisión

Voz 9 31:53 bueno pues el chaval que está cantando es un tipo bastante joven criado en Italia pero con raíces egipcia vale pues a ganar hay efectivamente hay solía ocurrió que este fin de semana al ministro teniente Matteo Salvini la canción lo lo que fuere mucho mucho no le gustó y a partir de aquí ha ido creciendo una bola una bola una bola Joan Solés corresponsal buenas tardes buenas

Voz 0946 32:14 bueno así era buena será buenas tardes

Voz 9 32:17 punto tenemos la bola a ver buen

Voz 0946 32:19 es que un egipcio que además se llama Mahmud gane el festival por excelencia de la canción italiana de Sanremo suyo se

Voz 9 32:27 se Pepe serían poco más insólito no acto

Voz 0946 32:31 bueno pues es un escándalo monumental para o montón seguramente reducido de mentes retorcidas de este país mucho más y el ganador como has dicho Mahmud es automáticamente elegido para representar a Italia en Eurovisión en Telavit creo que en mayo próximo no esto se confirmó en la final del festival el pasado sábado por la noche Mahmoud con su canción saudí dinero superó a último seudónimo del cantante italiano de nombre y apellido italianos Niccolò Morricone autor del baile de las incerteza ambas a melodías excelentes representativas de una nueva generación de músicos en Italia bien pues durante horas Mahmud fue el centro de ataques racistas en las redes sociales por su supuesto origen árabe también del ministro del Interior y vicepresidente Salvini de la derechista Liga lo que decíamos que un egipcio gane el San Remo era un escándalo monumental para mentes

Voz 9 33:25 retorcidas el y el ganador que ha dicho cómo estás ta ta jodido está

Voz 0946 33:30 pues es claro tuvo seis sí bastante tuvo que precisar que su nombre es Alessandro Alessandro Mahmud hijo de madre italiana nacido en Italia pasaporte italiano hijo de padre egipcio pero él que habla italiano inglés francés tardó no conoce la árabe ni tiene nacionalidad egipcia entonces las mentes retorcidas expresaron en las redes sociales con resignación que claro está es la nueva Italia también Salvini que se formó mejor rectificó pues Mahmoud en un ejemplo de buen juicio ha reaparecido en los medios de comunicación y ha precisado no señores no es la nueva Italia es ya la vieja Italia porque en su colegio elemental hace veinte años explicó ya había africanos musulmanes

Voz 0976 34:18 rusos e italianos claro pero aparece

Voz 0946 34:20 ver estas mentes retorcidas seguramente una minoría Cian pero no se habían no ha sido sólo Salvini no porque el otro vicepresidente

Voz 0976 34:29 también ha venido a decir algo así como que bueno que esto ha sido una lección de unos jueces así muy puretas muy chic muy modernos muy urbanitas en contra de la gran mayoría social no que quería al Amaury Konya Niccolo no exacto

Voz 35 34:43 como si es así inicialmente

Voz 0946 34:48 Niccolò pues apellidos italianos conocido como italiano

Voz 35 34:52 pues era la preferencia de de

Voz 0946 34:55 incluso de de los telespectadores no frente a una persona que se desconocía que fuera italiano

Voz 35 35:02 que se parecía realmente

Voz 0313 35:05 de egipcio no un extranjero hoy en las últimas horas parecía que Mahmoud Alessandro o Alessandro Mahmud podía pensarse lo diría Eurovisión pero pero va ir seguro no

Voz 0946 35:15 va ir parece ser que sí que va a ir están preparando la RAI ha comunicado que están preparando ya todos los detalles para ese viaje a Tel Aviv

Voz 9 35:23 pues bien Joan un abrazo amigo a ché tras estimar cuánto levantase la cabeza alguna egipcia decía Joan bueno

Voz 0313 35:35 del que te mucho más cerca de Tel Aviv el Roma la mentira mentes retorcidas ha quedado corto

Voz 9 35:41 si hay que hacerse Mutriku eh pero muy Ceuta hay que eso no no pero no hay que ser salvaje lo que pasa no sólo perdía ahí

Voz 1 35:52 esto la canción

Voz 9 36:12 muy bien que suena suena bien vamos a saltar de Italia Holanda que sigue sigue la paradoja de que hacer con el cannabis porque ya saben que en ese país el consumo está tolerado además son referentes de hace mucho tiempo pero el cultivo la venta al por mayor no no no no se puede cultivar marihuana así como como si tal cosa no ya entre muchos de los experimentos que se han hecho sobre este asunto para ver si llegan algún tipo de acuerdo tenemos unos huevos y es que el Gobierno holandés ha aprobado un proyecto que en teoría debería permitir la siembra el legal de marihuana a un grupo de cultivadores para un grupo elegido durante cuatro años y esto parece que

Voz 0313 36:46 a cada convencer a todo el mundo Isabel Ferrer buenas tardes

Voz 36 36:49 hola buenas tardes a ver en en qué punto estamos en esta historia ver

Voz 37 36:53 de entrada en realidad técnicamente es el cultivador sería el Gobierno porque claro eso los que dan la licencia a los que van a cultivar la marihuana son diez diez ayuntamientos que se tienen que apuntar y entonces esos diez ayuntamientos que tienen dentro los coffee shops los locales donde se puede consumir legalmente marihuana a partir de los dieciocho años deben elegir bueno yo me apunto a este ensayo voy a ver cómo me sale pero qué sucede que ellos la laguna legal tú puedes consumir ahí dentro el que quiera puede consumir pero el dueño el que te está vendiendo la la mariguana tiene que complica comprársela en la puerta de atrás a un traficante la policía lo mira porque dice así no lo tenemos en la calle sino hay tráfico por la calle pero ese dueño de cogió que se apura este ensayo estar a durante cuatro años comprando marihuana legal para luego volver al circuito ilegal porque a los cuatro años Se acabó el ensayo

Voz 17 37:45 si sale bien se puede ampliar pero sí

Voz 37 37:47 sale mal pasa de una tolerancia donde no miran en este momento porque ya admiten que es legal ilegal ya veremos a la legalidad ya la ilegalidad de nuevo es es un ir y venir que no les gusta

Voz 0313 38:00 no es un lío directamente

Voz 37 38:02 es que la ley es un poco lío es el consumo se permite se permite la venta localizada en estos oficios pero sigue siendo ilegal y está finalizado el cultivo y la venta al por mayor

Voz 9 38:13 pero tendrá que llegar a marihuana

Voz 0976 38:15 es la paradoja de la modernidad holandesa desde hace cuarenta años no permiten un montón de turistas y de allí a fumarse porros Amsterdam pero caro la droga tiene que entrar por la línea sobretodo o por contenedores por Amberes no entonces se la policía tiene que tratar de lo de que salga para que no llegue a tiempo esos donde está permitido legalmente porque somos muy muy modernos no eso es un poco la paradoja no

Voz 37 38:40 sí además es el dueño del colegio uno puede almacenar más que quinientos gramos en algunos colegios en ciudades grandes donde la entrada y salida de turistas y autóctonos es masiva

Voz 9 38:50 no da para no ganamos se acaban en un momento claro

Voz 37 38:53 entonces claro tiene más nadie mira pero el el problema sobre todo es que el el dueño del Cofidis yo dije bueno aquí hay redadas constantes la policía no en los comicios fueron la la ciudad en las calles la última el último cultivo ilegal estaba tapado escondido detrás de un fregadero en una casa normal y corriente y el dueño de esa casa tenía mil plantas de marihuana

Voz 16 39:14 todas ilegales bueno yo del del y arrancas no sé si fue el año

Voz 0976 39:19 la sabe Isabel el que fueron relativamente escandaloso el informe el informe que sacó la la policía holandesa que llegaba a hablar de que Holanda podía convertirse llegará a convertirse en un narco Estado no por el poder que tenía en las mafias de intervención de las drogas sobre todo más bien drogas químicas no afecta minas

Voz 0313 39:35 bueno ya lo hemos hablado con Isabel de asesinatos que ha habido de enfrentamientos entre bandas eh

Voz 37 39:41 claro es que lo que él no calculó el legislador ellos mismos lo admiten ahora quizá fue visto desde hoy parece una ingenuidad es decir tú legalizan la el consumo de hachís en mil novecientos setenta y seis que es la Bumba realmente es una cosa muy rompedora y luego tantos años después te das cuenta de que lo has sacado de las calles de que no está cerca de los colegios de que no ves a nadie

Voz 16 40:00 más no marihuana sí pero no tanto

Voz 37 40:02 y que sin embargo por la puerta de atrás ha crecido un tráfico de drogas y un cultivo autóctono de droga cultivada en Holanda de manera ilegal que tiene un confiera una concentración del del principio sí coactivo enorme es decir es droga blanda pero es nueva dura hace un año terrible

Voz 0976 40:17 sí porque están aumentando la concentración del THC en hoy unos pelotazos yo creo Isabel has dicho una cosa que está ahí en que al final

Voz 0946 40:25 el verdadero agricultor productor

Voz 0976 40:28 es el Estado no para esto yo creo que tendremos que fijarnos en el en la en el otro gran ejemplo de modernidad que es Uruguay uruguayo uruguaya lleva cinco años donde se ha permitido el consumo para para para fines no solamente terapéuticos pero además desde hace dos años el Estado es el que permite a dos grandes empresas dos grandes concesionarias la producción la distribución y la venta de cannabis dando cuenta de que no llegan de que se produce una escuelas enormes en las farmacias eso es decir han vuelto a sacar la droga de las calles calculan que cada año les roban diez millones y medio a los narcotraficantes el dinero que se podían llevar los narcos no es dinero legal y que dejan genera impuestos y productos no puestos de trabajo y han tenido que sacar a concesión otra a otras tres empresas más caro dar abasto para aumentar la productividad no lo de Holanda está bien para ver qué pasa dentro de cuatro años la nos tenemos que fijar Mutu mucho más muy bien

Voz 37 41:22 claro aquí no se han atrevido a lograrse a sí mismos por supuesto como gobierno porque además es que la coalición de centro derecha está muy dividida en si son cuatro partidos uno de ellos es confesionales es de inspiración protestante hay dos liberales de derecha izquierda cristianodemócratas entonces el único que realmente está a favor de esto es el liberal de izquierda los demás o no quieren como los protestantes los cristiano demócratas a lo sabe muy bien qué hacer como los liberales de derecha

Voz 0976 41:48 a no romper la coalición no

Voz 37 41:50 porque prometieron que lo haría año un acuerdo un acuerdo pero pero en realidad es un poco a rastras es decir intentan el ensayo porque a ver cómo cerramos esta laguna legal que no hay manera de cerrar tal vez sí cambiarán la ley

Voz 0313 42:03 titular del artículo el pollo de la marihuana Isabel Ferrer muchísimas gracias acompañará hasta luego

Voz 1 42:19 sí

Voz 0313 42:23 debate que algún día deberá abrirse también aquí bueno el debate está abierto los patios de radio no está planteado el debate pero no está planteado en términos de buscar de verdad una una solución una salida

Voz 0827 42:34 el debate sobre la contradicción no claro el hecho de que se consuma y sin embargo intentes cerrar determinados grifos con lo cual lo que estás comentando es el mercado negro donde se desenvuelven vamos muy bien muy bien muy bien las mafias

Voz 0976 42:48 lo que se necesita no sólo el debate ya está viento y casi cerrada la gran en gran parte de la sociedad pero sobre el fin del prohibición mismo no bueno no está en lo que no está abierto en por qué no se atreven es en cualquier gobernante quien se atreve a llevar en su agenda acabar con la prohibición mismo son la lucha contra las drogas iniciada por Nixon los setenta que significa sigue Subirachs puesto un consejero delegado que la lucha contra las drogas a nivel mundial habría dimitido ya hace XXXV años y cada uno de ellos habría dimitido habría sido depuesto por su consejo de administración porque la droga sigue entrando en todos los sitios ese sigue consumiendo sea lo que pasa es que los dirigentes se ponen hablar

Voz 9 43:29 de ello cuando ya han dejado el siguen gestionando delincuente pues de todo hay

Voz 0976 43:34 numerosos gobernantes que han que han estado en países muy cercanos a CF al tráfico producción consumo que se han reunido entorno once Agir culos de que está tratando de de de Medrano hoy de entender una cierta influencia en gente

Voz 1 43:48 como como como Hernando Cardoso

Voz 0976 43:52 la madre hay gente como Javier Solana en España Madrid pero como Felipe González hay escritores como Vargas Llosa o como filántropos como como Branson o como Nick Clegg su en el que fue dicen viceministro no sé si con el británico que abogan por el fin del prohibición mismo no por la legalización que es otra cosa no pero lo que es que hay que dejar de prohibir porque se está gastando demasiado aplastan esto

Voz 33 44:47 a equivocarse creer que el mejor seguro es el más caro traer

La Ventana con Carles Francino

Voz 16 46:16 esto

Voz 44 46:16 por hoy la UME comparte con mucho cuando por la calle la vida como el hombre del traje sucio cada le abrió de vidrio como si de verme a mí pero quién eh

Voz 9 47:02 Sabina tiene canciones prácticamente para todo yo que cumple setenta años esta mañana Pablo González Batista ha hecho una cosa muy hermosa en Hoy por hoy en diez minutos ha resumido cuatro décadas de música de este equipo ya ha sido una cosa fantástica porque además iba hilando la letra de las canciones con un bueno con temas concretos así un repaso magnífico pero hoy como vamos a hablar de algo que tiene que ver con el paso del tiempo y con la prisa desaparecido que esta canción como cualquier otro Sabina es un magnífico prólogo para presentar nuestra polémicas

Voz 1 47:35 la polémica Isaías Lafuente

Voz 0827 47:39 pues le hemos oídos noticias más que chocante sobre la gestión del tiempo British Airways ha experimentado durante cuatro días no limpiar los aviones en cada asalto para aprobar cuanto tiempo se ahorraría dice la compañía que sólo era una prueba para acumular datos algo que podrían haber hecho muy fácilmente cronometrado cuánto tardan los limpiadores en su trabajo por eso cuando dicen que no lo aplicarán en el futuro inmediato no nos quedamos nada tranquilos la segunda noticia es que los organizadores de los Oscar han decidido para cortar la gala entregar cuatro premios durante la publicidad no vamos a criticar el noble objetivo jamás logrado de hacer más llevadera la gala recortando la pero la fórmula usada parece un absoluto desprecio a los condenados a los traumatismos y lo que es todavía peor es un menosprecio incomprensible por parte de la industria al oficio de actores cruciales fundamentales en una obra que es colectiva como lo es una película los responsables del montaje o de la fotografía por ejemplo que pueden engrandecer una obra menor o estropear una obra maestra esperemos que sólo Goya sepa ya manejar Periscope

Voz 0313 48:53 corto magnífico además madre Francesc Miralles buenas tardes

Voz 19 48:56 muy buenas tardes francés Miralles es periodista que este jueves

Voz 0313 48:59 va publicar junto a Héctor García un libro titulado chico hoy chií cuyo subtítulo es precisamente de cada instante algo único luego me explicas que significa Lee chico Ichi pero oye que nos está pasando con el tiempo y con la prisa que nos está pasando

Voz 19 49:13 yo le diría no sólo los que cada vez tenemos menos tiempo sino que el poco tiempo que dedicamos a los demás cada vez peor calidad entonces hoy en día es casi una heroicidad que KAS con alguien para tomar un café y que no esté actualizando el whatsapp las redes sociales y no está pendiente de mil cosas porque vivimos en la época del multicascos bueno pues ya no son lo que las antiguas tertulias en las que los amigos de partida en dos o tres horas se está perdiendo sino que el poco tiempo que queramos tampoco estamos ahí entonces ya podemos hablar incluso igual que hubo el inicio de la comida basura están podemos hablar de tiempo basura actualmente

Voz 0313 49:49 pues ese concepto ese concepto abc muy interesantes francés pero fíjate lo de la gala hace muy poquito aquí en España con la gala de los Goya siempre estamos discutiendo que simular que si no sé que con veintiocho premios de tendrán que pasar un tiempo iconos Oscar igual pero claro ocultar unos cuantos para ganar unos minutos un poco chorrada la verdad

Voz 19 50:10 sí además es elegir por los espectadores

Voz 16 50:14 sí son iguales no es lógico

Voz 19 50:17 lo que hay tres o cuatro que llaman más la atención el resto

Voz 17 50:20 pero le hace un flaco favor

Voz 19 50:23 que usted Agost esconder personas departamentos enteros que producen las películas que les gancho grandeza no en cualquier caso es una decisión puramente económica que no que lo que Pacer es empobrecer la calidad

Voz 9 50:39 lo lo lo lo de British Airways me parecía de caradura diré

Voz 0827 50:41 tal es que estos esa ya es otra peligro

Voz 9 50:44 hola eso es otra

Voz 19 50:47 British Airways es algo que yo pienso cada vez que en aquel y hay todo el tema de las toallas no que pone una allí suele haber en los hoteles buenos una nota en la que dice Si no quieres que te cambiemos la toalla pues en este sitio esta manera lo hacemos por Medio Ambiente en realidad que hay una razón económica quieren ahorrar una sentimos limpiando las toallas

Voz 36 51:08 ahora también te has dado cuenta pero no eso no

Voz 0827 51:13 el inicio de este es yo creo que tenemos una visión distorsionada de las cosas no es que Clar una ceremonia como los Goya o como los Oscar es una fiesta de la industria del cine no no es un programa de televisión lo que pasa es que cada vez está convirtiendo más en un programa de televisión

Voz 9 51:25 votó y entonces tienen que responder a sus estándares

Voz 0827 51:28 oye Si sean si se lo han currado se han hecho obras maestras se han hecho interpretaciones geniales pues deja al que utilicen el tiempo que quieran en agradecer a quién les de la gana que la gala vaya pues como

Voz 1826 51:39 como como le venga aquí Se da además una paradoja porque creo que uno de los premios una de las categorías damnificadas aparte de la fotografía y el propio cuando recibió el Goya como mejor director citó expresamente a su director de fotografía diciendo exactamente que era el que le hacía él mejor director si alguien piensa que yo soy un buen director es gracias al director de fotografía digo

Voz 0313 52:02 oye Française lo que significa exactamente el título de tu libro

Voz 19 52:07 una de estas palabras a japonesa sin traducible igual que que hay que habíamos hecho que

Voz 16 52:13 esto dejó a cuarenta y cuatro idiomas pero en este caso

Voz 19 52:16 eso es una palabra misteriosa que están los salones de pie de Japón esta palabra que la creó el fundador de la ceremonia en el siglo VI se traduce como lo que estamos viviendo ahora no se repetirá nunca más entonces es una llamada para los que están compartiendo la mesa toma

Voz 16 52:33 no existe para que se den cuenta de la cara

Voz 19 52:35 sentencia del momento porque estas personas con la misma disposición de ánimo con su situación personal sólo en este momento se van a reunir hay incluso coincide en otros sitios ya no serán las mismas habrán cambiado