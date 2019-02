La Ventana (12/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias tarde política y judicial con la mirada puesta en el Congreso y en el Supremo en la Cámara Baja han subido a la tribuna el líder del Partido Popular y el de Ciudadanos argumentos de casado y de Rivera que ha respondido la ministra de Hacienda Ester Bazán en este último mano a mano entre Rivera

Montero la ministra tirado en varias ocasiones de ironía de hasta le ha dicho no tenga ansiedad por la convocatoria electoral porque en la próxima cita tampoco le ha dicho Rivera va a ser presidente no tenga prisa Rivera ha pedido a la ministra que retirar algunas de sus palabras y ha hablado de la situación en la que vive su familia en Cataluña

Voz 1645 00:41 sí buenas tardes Esther como la ministra había acusado a Rivera de querer vivir en la confrontación con el asunto catalán Rivera le ha pedido que lo retirara porque su madre tiene que repintar cada día en su comercio de Barcelona los lazos amarillos que los independentistas le dibujan en la fachada y luego de fotos ha ido también el encontronazo Montero sobre la instantánea de Rivera con Abascal responde el líder de Ciudadanos

Voz 2 01:01 a mí me parece una foto vergonzante y me parece vergonzante silencio ciudadano que Gillet para seguir viviendo anónimo de la crispación se esté dejando abrasada con un partido de ultraderecha ante la señora Montero ha dicho que es avergonzada de no sé qué mira a mi lo que me avergüenza es que

Voz 3 01:20 los líderes políticos brinden con Otegi eso sí que me da vergüenza

Voz 1645 01:23 claro la ministra le ha recordado luego a Rivera lo que el PSOE sufrió con el terrorismo de ETA turno ahora para Joan Tardá portavoz de Esquerra que está centrando su intervención

Voz 4 01:31 en hablar del juicio al ex escuchamos le dice

Voz 2 01:36 sólo hay dos modelos de o Segovía los conflictos

Voz 4 01:41 que tiene entre manos gallinas vamos al juicio del Consejo Supremo intervención de la abogada del ex presidenta del Parlament que ha hablado de la aplicación de un derecho penal de autor

Voz 0313 01:49 Berto Pozas adelante si Forcadell está acusada de

Voz 0055 01:52 mismo que el resto de la Mesa del Parlament de tramitar once iniciativas independentistas pero ella estaba supremo y acusado por rebelión y el resto serán juzgados en Cataluña y sólo por desobediencia eso ha dicho su abogada es un criterio político no judicial

Voz 5 02:03 es que es la está juzgando por quiénes por su persona por lo que se cree sus supuestas convicciones políticas este es un trato discriminatorio por motivos políticos que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley

Voz 0055 02:16 en estos momentos el abogado acaba de terminar defiende que lo que pasó en Cataluña en dos mil diecisiete no fue ni rebelión y sedición

la Asociación de Teólogos España anima todas las monjas que hayan podido sufrir abusos a que hablen y denuncien el Papa reconoció hace una semana este nuevo problema para la Iglesia les piden al Papa Francisco que atiende y combata como una cuestión prioritaria la terrible realidad de los abusos sexuales de curas y obispos a las monjas en un comunicado las drogas española se suma al mi tu dentro de la Iglesia y muestran su apoyo a todas aquellas mujeres que sufren estas situaciones de violencia les anima a que denuncien ya que no guarden silencio para que se esclarezcan estos delitos e igualmente piden a las personas que conozcan casos que los denuncien acompañen a las víctimas

Voz 1915 03:03 metro de Madrid estudia interponer una reclamación a la promotora OHL por los problemas ocasionados en las obras del complejo de Canalejas en la capital unos problemas que mantienen interrumpida al alineados del suburbano desde el pasado veinticinco de enero entre las estaciones de Sol y retiró el vicepresidente de la Comunidad Pedro Rollán

Voz 6 03:18 esa ha estado trabajando con el Ayuntamiento

Voz 7 03:21 para adoptar la implantación de ese servicio de autobús que va a venir hacer un recorrido similar y evidentemente lo que sí que es esta es analizando cuál va a ser la reclamación que se va a efectuar a la parte promotora porque evidentemente no solamente es está provocando un perjuicio para los usuarios sino también para propio Metro de Madrid

Voz 1915 03:41 en la Asamblea PSOE y Podemos han lamentado la profanación de las tumbas de la Pasionaria del fundador del PSOE Pablo Iglesias en la Almudena el PP también lo ha hecho aunque su portavoz Enrique Ossorio atribuido estas acciones a la intención del Gobierno de exhumar ahora

Voz 6 03:53 el Partido Popular como saben somos partidarios de la concordia hay otros políticos de menor nivel que como no son capaces de hacer hospitales o como cuando ellos gobiernan el paro o la desigualdad crece en España pues pues que utilizan el recuerdo de la Guerra Civil el Frente Civil ismos el enfrentamiento entre unos y otros

Voz 0313 04:15 E Ignacio González ha negado que ordenara espiar a rivales

Voz 1915 04:18 políticos dentro del PP el ex presidente madrileño ha declarado como testigo en el juicio por el caso espías y como ya hizo ayer Esperanza

Voz 8 04:24 el desvinculados de esos seguimientos yo sí

Voz 9 04:26 fui espiado en el año dos mil ocho pide eso sí que consta acreditado en los medios de comunicación de los juzgados que yo lo denuncié pero bien es el único espera G que yo he conocido en la comunidad

Voz 1915 04:36 y una cosa más el Ayuntamiento de Madrid investiga la intoxicación sufrida ayer por sesenta trabajadores de la central de Madrid Salud estos empleados presentaron una sintomatología

Voz 10 04:44 Lara una gripe la principal hipótesis es que un humidificador provoca desafección y el consistorio abierto un expediente de investigación a Ferrovial la empresa encargada de la instalación de ventilación y su mantenimiento en este inmueble

sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete a las seis en Canarias

Voz 22 09:52 la Ventana con Carles Francino

Voz 4 09:56 sólo a seis y diez las cinco en Canarias las historias de reyes y de reinas

Voz 0313 10:00 dan para mucho don prácticamente para todo yo diría incluso para tragedias muy tempranas como muy muy precoces hoy les contamos el caso de una adolescente que llegó a ser reina y que murió ABAO murió la mataron sin entender gran cosa lo que había ocurrido Borg

Voz 23 10:14 tú

Voz 24 10:17 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 6 10:33 con los hay que nacen con estrella y otros que nacen estrellados Lady Jane Gray fue de las estrellas que te ejecuten con sólo dieciséis años después de haber sido reina durante sólo nueve días eso es nacer con muy mal fario el doce de febrero de mil quinientos cincuenta y cuatro Lady Jane fue decapitada en la Torre de Londres porque la obligaron a reinar en Inglaterra y ella no quería la utilizaron católicos protestantes y cuando hubo que cortar una cabeza de turco cayó la suya aquella adolescente subió al patíbulo sin entender qué demonios hacía

Voz 25 11:09 tú di la ceniza que era ver a Haditha

Voz 6 11:23 a un yen GREIM creció con una educación muy estricta en previsión de que por alguna extraña coincidencia por alguna improbable casualidad pudiera llegar a ser reina bueno pues ocurrió era un momento en el que Inglaterra había enviado a Roma a freír espárragos todo el país andaba tortas por pillar poder ir por ver quién mandaba más si católicos o anglicanos ocurrió que Enrique VIII el que o la pelota con el Papa por su manía de querer casarse divorciarse cada dos por tres se murió y luego el sucesor su hijo Eduardo VI casco también enseguida y resulta que la única heredera a mano para seguir manteniendo el protestantismo en Inglaterra era Lady Jane la otra alternativa para reinar era María tuvo en realidad era la legítima alternativa porque también era la heredera legítima hija de Enrique VIII pero como era de la facción católica lo disputaron el trono así fue como la protestante Lady Jane fue proclamada reina de Inglaterra la reina de los nueve días

Voz 1 12:23 eh la

Voz 6 12:43 y la proclamaron hecha un mar de lágrimas rogando que no lo hicieran porque ella también consideraba María Tudor la legítima sucesora pero dio lo mismo porque ley DJ sólo era un monigote al servicio de intereses políticos y religiosos nueve días después María Tudor se hizo con el trono y ordenó que rodarán las cabezas de la oposición ya saben que la llamaban Bloody Mary María la sanguinaria quiso perdonar a la inocente Lady Jane pero puso una condición que volviera al redil católico fue la única vez en toda su vida que Juanita pudo decidir por ella misma no aceptó una sola imposición más venga la por la cabeza

Voz 0313 13:31 ya la que se juega una pena verdad por cierto Roberto tú te acuerdas de que los Rolling Stone tenían vamos tiene una canción titulada Lady Jane si ésta

Voz 1 13:43 fui yo

Voz 0313 14:16 le que estarás preguntando qué tiene que ver con la historia de Nieves bueno no tiene que ver nada no no es nada simplemente me acordaba decía escuchar esta canción espero crea gustaba Mariola reñir los seguro que le gusta nos va a reñir segura La Ventana

Voz 2 14:34 esto no ha ocurrido nunca tiempo de un comité de bienvenida de Zapatero sito Franco y cargados la monarquía pone cachondos

Voz 1 14:43 me parece que sea

Voz 26 14:46 el choque de una ola de aire siberiano por el este con los borrascas que penetran desde el Atlántico

Voz 22 14:52 es que me me encanta mirar a los aspersores

Voz 27 14:58 bueno tan ante la televisión con Mariola Cubells

Voz 4 15:12 oyen radio Valencia Mariola Cubells Mariela buenas tardes miembro a duda los Rolling te gusta verdad que me la vais a dedicar en Bono te lo ponemos bueno

Voz 0313 15:23 ha sido una forma parte de la camilla

Voz 4 15:26 lo de lo de prevenirse

Voz 0313 15:28 de una posible regañina que tampoco sería la primera etapa

Voz 28 15:32 sí es una cáncer yo no soy muy

Voz 1504 15:35 de los Rolling llenas de los Beatles eh

Voz 28 15:37 pero es una canción

Voz 4 15:40 es un estos no es muy bonito muy bonita bonita oye qué tal queridos juicio bien bien bueno yo

Voz 0313 15:49 decía esta mañana que que hay que tomarse esto con un poquito de paciencia con sí porque va a ser muy largo se nos va a hacer muy largo y es muy interesante muy trascendente a lo que está ocurriendo sin ninguna duda

Voz 1504 16:01 va a ser muy intensa la cobertura

Voz 1681 16:04 diva televisiva no hay ya he visto hoy

Voz 1504 16:06 cosas de están sacadas de contexto absurdas flecos de estas noticias que no importan como co cuál es el catering porque que comenzó y comen frío se comen caliente claro cuando ya seguís las teles así como los programas estos así como supuestamente

Voz 4 16:22 a afines ya se va Amparo son los DVD ahí es una cosa que nos esperan tres meses duros eh si tú sabes qué pasa que es el que es el primer día yo hoy poco eso pero

Voz 0313 16:34 el primer día y es evidente pero estamos todavía las cuestiones previas osea que van a seguir mañana ya veremos pasado mañana osea que pero bueno hay que tomárselo con calma pero ya que estamos en la

Voz 1504 16:43 pero ahora es una serie de ficción una serie de este juicio

Voz 0313 16:46 bueno yo no sé si no se lo he preguntado esta tarde a Gerardo Olivares me ha dicho que él no está rodando nada que no sabe si alguien lo está haciendo pero yo

Voz 4 16:54 claro en Olivares Javier Olivares Javi

Voz 0313 16:57 no generan aro rival eso es otro Olivares Olivares aparte del Ministerio no pues no yo no descartaría alguien esté preparando algo pero en fin eso ya eso ya lo veremos pero ya que estamos ya que el juicio del proceso es la noticia del día y todo el mundo habla iba a seguir así bla bla bla bla bla bla efectivamente es una buena pregunta

Voz 4 17:17 no queremos reduce proceso

Voz 0313 17:20 por qué no para ver si toman

Voz 8 17:22 J periodistas de

Voz 1504 17:25 otros sitios se están pre Marías de la cantidad de gente que dice Profés bueno

Voz 4 17:33 profes sigamos dice Cubells Cubells la verdad es que no me gusto iros a vosotros podremos pavor no es verdad

Voz 0313 17:45 a series de series de televisión que tengan el el mundo de la Juan series de juicios por ejemplo si abogados de tal a ver si nos vamos muy para atrás para atrás porque la edad es decir treinta años o más eh tú te acuerdas de turno de oficio

Voz 29 18:00 Arroyo esta noche llegaba a la conclusión que los abogados de oficio somos unos gilipollas no hace falta tanto tiempo para llegar a esa profunda la ilusión pero de verdad es que creéis que sirve para que esa coña marinera de la asistencia al detenido

Voz 15 18:16 a mi modo de ver lo importante es que el detenido

Voz 29 18:19 gracias a nuestra presencia no sirve solo en el engranaje todo es nuevo a Luis Funes sede el terror de los fiscales y tú cuánto tiempo llevas dedicado este Manolo melódicas tiene seguramente tú eres de los que todavía va a buscar un testigo Entrevías en Cannes

Voz 4 18:51 entonces lo hacía esta serie en el año ochenta y seis la dirigió Antonio Mercero algo más más reciente hace diez añitos Lex tres abogados socios de bufete Santi Millán Nathalie Poza y Javier Cámara que era un cabrón con pintas

Voz 15 19:07 señorita Segovia en base a que afirma usted que el señor Blázquez la sometía acoso laboral aparte de tener dos meses copiando la misma carta que me hiciera trabajar los sábados hay que me expedientar a por llorar después de que me llamas estúpida aparte de eso es esta la primera ocasión en que muestra usted conflictividad laboral no yo nunca he sido una persona no es más abierto que sepa usted con una supervisora continuos trabajo en la empresa de Tele Márquez

Voz 30 19:30 el CSKA

Voz 15 19:31 sí sí pero eso paso fuera del trabajado en el año dos mil tres fue detenida por golpearon policía también según me consta eso fue antes o después de sus problemas con la bebida debía porque estaba pasando una depresión porque la relación que mantenía con uno de sus jefes se había terminado no es así señoritas Segovia me encantaría ayudarla pero es que por más buena intención que ponga de verdad yo no consigo verla como la trabajadora ideal sea sincera fue por la inminente pérdida de su puesto de trabajo viendo que el señor Blázquez no cedía a sus reclamo sexual

Voz 30 20:01 yo demandarles no no así podría aprovecharse del sacándolo dinero que no que no que no que eso es mentira no hubiese esta señorita Segovia

Voz 4 20:11 pero señoritas a Segovia agradezca han está esto son serios

Voz 0313 20:15 abogados y una de como de como de jueces jueces también hemos tenido una serie no ya a varias nos quedamos con la que protagonizaban Blanca Portillo que era la juez Rosa Ballester

Voz 1 20:26 hola soy

Voz 29 20:28 a una reunión clandestina con el abogado de uno de los implicados en el caso y si eso llega a manos del Consejo podrá Torres no está imputado es un encuentro informal con un amigo de hace tiempo hola buenas lecciones de moralidad mientras me chantaje no con fundas tumoral la justicia no se parecen en nada en cuanto para que esa gente que lo ha perdido todo no tengan una compensación que aguantarse cuánto dinero para que el nombre de Joaquín de la Torre no se implican cuánto dinero

Voz 0313 21:13 las series de de dos mil nueve se que es verdad que hace tiempo Mariola que no tenemos un proyecto así de del mundo de la judicatura potente ahora que tenemos el de Bono pero pero llegará no fíjate mira esta mañana cuando ha empezado el el juicio y sabía que íbamos a hablar de esto en La Ventana de la tele me he acordado de de muerte en León porque además logramos aquí en La Ventana

Voz 4 21:33 la Guardia tuvimos una para que no

Voz 0313 21:35 lo recuerde fue una una serie documental que es como un como un subgénero dentro del género es una serie documental a partir del del asesinato de Isabel Carrasco se acuerda a la presidenta de la de la Diputación Provincial de León y el juicio posterior

Voz 2 21:53 el presidente es tan unidos

Voz 31 21:57 Isabel era en términos sexuales un macho en política

Voz 32 22:02 la pelea cuerpo a cuerpo yo creo que me gustaba

Voz 27 22:05 entonces su partido tenía críticas salvajes pero

Voz 15 22:08 críticas en corrillo no a la cara Isabel Carrasco está dentro de su

Voz 31 22:13 partido rodeada de enemigos

Voz 0313 22:17 hablamos entonces con él hemos invitado a asomarse a la ventana su director Justin Webster buenas tardes

Voz 33 22:23 buenas tardes Justin cómo estás

Voz 0313 22:26 no me acuerdo me acuerdo cuando hablamos aquí en La Ventana decías definidas muerte en León como una serie de no ficción decía de verdad

Voz 34 22:34 sí sí es verdad si sólo para lo un poco más la la palabra documentado así que se que se antes cosas lo lo interesante creo que en el entorno a través de nosotros en cinco años es que sean andan a hacer más nada recibos negativos

Voz 0313 22:54 desde

Voz 34 22:57 es el Iruña yo no ficción lo definía un poco mejor

Voz 1504 23:02 no es verdad que tú pudiste tuviste acceso que es lo interesante de hacer una serie así de al al juicio de una manera privilegiada y absolutamente insólita en el panorama Justin yo no sé si si tú eso eras consciente aquí en España porque no estamos habituados a este tipo narrativa audiovisual

Voz 34 23:21 sí que es curioso porque la el juicio como el juicio contra el proceso está televisados había una cámara de televisión a un está los que sean no para todos la prensa y si gente como parte de la producción fui a hablar con el juez es decir hostales también ejemplos estadounidenses los franceses para demostrar que necesitábamos demuestra es que ambas dentro del juicio

Voz 1504 23:52 a ti te dijo que sí a la primera esto me me me sorprende

Voz 34 23:55 no para nada para nada que aunque no lo es que es ese series que hay insisten ahora todo durante doce o quince qué tal mucho tiempo son un de años de trabajo entonces tuvimos que hablar con todos los Faces con el juez el di escribir cartas Si y convencerle

Voz 0313 24:19 tú sabes Justin se haya alguien Roda bordando que está pensando en hacer algo con el jucio del proceso

Voz 34 24:25 es que si hay alguien que está o a algunos que están o entrando pero no sé qué está está

Voz 33 24:32 si usted llama pues fíjate que P

Voz 1504 24:36 cuánto han ficción lo tiene lo tiene todo tiene un ambiente convulso detrás también polímero yo no sé si eso con tu yo tú como narrador lo ves no Justin porque también te en historias humanas en fin tiene de todo

Voz 4 24:47 mira a lo mejor ha estado demasiado bajas con muchísimas horas de metraje muchas cruzadas claro

Voz 34 24:56 no es el proceso de o proceso de producción que esto es muy largo lo que ha cúmulos mucho mucho me quería mucho alucina lo que lo que es la series dado puntos de dice porque seguramente la duda hay una serie excelente escuche lo procesos pues que quede con fecha

Voz 0313 25:21 también mucho

Voz 34 25:24 por el juicio que éramos hoy jazz dinero

Voz 0313 25:26 pregunta que creo que estás preparando una segunda entrega no de muerte en León

Voz 34 25:30 sí esa es una tú tienes que también se verá en HD a Iker sale ahora el seis de marzo y es que tuve una tenía una espina clavada de la serie porque aseado con Chipre que entonces seguimos llorando investigando para

Voz 33 25:56 algún finado relativo muy bien

Voz 0313 26:01 después fue puesto esperamos los generamos Justin oye un abrazo eh por restar este ratito en La Ventana muchas gracias adiós buenas tardes José Manuel Romero buenas tardes hola

Voz 4 26:11 qué tal modelo es el chico de las series en el cine de la SER

Voz 0313 26:13 lo saben todos los oyentes de La Ventana por qué nos cuesta tanto o donde deberíamos mirar para buscar una serie de de de de de jueces y abogados potente que que que que que generara mucha audiencia

Voz 4 26:26 si algo parecido oye decir que hay

Voz 1084 26:27 pero en marcha también de lo que llaman truco en Estados Unidos Justin Webster Le gusta decir seria de no ficción va a dirigir Isaki Lacuesta para móvil

Voz 4 26:35 son dos capítulos del crimen doble crimen de Dalí

Voz 1084 26:38 ante que también va a seguir el proceso judicial la investigación policial y también un poco al monte como la conmoción como personaje el pueblo pero yo si me hablas de serias judicial eso de abogados me quedo con The Good Wife hizo secuelas sobre todo The Good Wife

Voz 4 26:51 vale que la verdad de la tercera temporada

Voz 1084 26:54 no le queda nada el catorce de marzo se estrena en Estados Unidos y cómo se va a estrenar de forma simultánea también en España es la tercera entrega y constará de diez episodios is emiten de forma semanal sólo menos curioso para los que están acostumbrado a consumir en los maratones de series serie tradicional capítulo por semana durante diez semanas

Voz 4 27:14 éramos dos semanas Mariola

Voz 15 27:16 hasta luego pasa es que no hay claro

Voz 1084 27:20 sí hay hay muchas ganas por ver cómo siga abordando en la serie el mandato de de Trump porque para que no lo sepa es una de de Life in está escrita por un matrimonio que es Robert y Michelle King que son seguidores demócratas es muy curioso porque en la primera entrega ellos contaban daban por hecho que ganaba Hillary Clinton y tuvieron que cambiar de la serie imponer a la protagonista mirando la tele atónita mientras juraba como presidente Donald Trump así que ha convertido en un retrato

Voz 4 27:48 qué tiene que tiene de especial este bufete de abogados que sé

Voz 1084 27:52 bueno tiene especial que es lo que se llama un procedimental en las serias que son estas series judiciales de abogados policías que cuentan un caso

Voz 0765 27:58 se resuelve en cada capítulo pero luego hay una trama que es

Voz 1084 28:01 es una Roya ir y lo que tienen especiales que sigue esa trama muy política e esa politizado mucho la SERIS ha convertido en un retrato económico social político de de la era Tran también tecnológico de Estados Unidos

Voz 2 28:14 hoy te guste o no Tranversa hora nuestro jefe creía que tú eras nuestro que si él es mi jefe y tú le llamaste supremacía blanco

Voz 1084 28:24 bueno aquí ya aventuró que que Donald Trump destituir

Voz 4 28:26 a cargos de la Casa Blanca bueno estos son abocados a través

Voz 1084 28:30 B de tuits pero yo creo que ha recogido muy bien la rabia y la la frustración de The Good Wife sin ser oscura lo entere Santa sido pues también la la capacidad para generar ir y abrir debates desde todos los puntos de vista claro lo que le favorece a a las series el formato este turno y réplica da abogado estas carreras de pasillos

Voz 4 28:49 en los juicios y luego también

Voz 1084 28:51 es un mensaje el casting que tiene nuca

Voz 4 28:54 el Alfa una mujer a mujer negra

Voz 1084 28:57 en un bufete negro de abogados en plena era

Voz 4 29:00 para no que lo de mujeres eso sí no

Voz 1504 29:02 es verdad porque esa sería una de sus señas de entidad no que oíamos antes a Blanca Portillo que era un poco así pero es verdad que claro de ti te permite desarrollar unos personajes de altura que construye unos personajes femeninos de relumbrón a mi me parece que es uno de los hay

Voz 0313 29:19 ya pero déjame déjame saltar otra vez de la mujer alfa al macho alfa porque estamos hablando de The Good Fight dentro de dentro de poquito Nos va a sonar seguramente familiar un hombre que hoy no es nada que es Caronte que va a ser el título de una de una nueva serie judicial que está preparando Telecinco Samuel Caronte se llamara concretamente el abogado el personaje que que será el protagonista Nacho López es el cordero de guiones y guionista de esta sería Nacho buenas tardes hola

Voz 35 29:45 hola buenas tardes qué tal Nacho

Voz 0313 29:47 inspirado en algo de Gandía donde doce faenas pero de las series norteamericanas para eso no hace falta ya tenemos suficiente munición

Voz 35 29:54 bueno creo que aquí hay material más que suficiente en España a pesar de todo

Voz 0313 30:00 el judicial y el político de todo no

Voz 1504 30:02 Ariel ha creado una mujer Verónica Fernández Nacho permítame que lo diga

Voz 33 30:06 a votar con nosotros que que estoy aquí

Voz 35 30:09 la que que estaba yo aquí está estupenda y una amiga estupenda de estoy se es es su proyecto suyo y que tiene su impronta claro

Voz 0313 30:21 qué qué actor será Caronte Nacho

Voz 35 30:24 y tu apoyó mucho

Voz 0313 30:26 no lo ha contra haría muy a menudo claro pero bueno cuéntanos un poco cómo es el perfil es un abogado que ha estado en la cárcel

Voz 35 30:33 sí efectivamente es Caronte es un era un expolicía que fue acusado de un crimen del que era culpable fue condenado a prisión en prisión Él estudia Derecho se convierta en abogado se defiende asimismo Così exonerar al demostrar que era inocente y sale convertido en un abogado que bueno que tienen que empezar a buscarse la vida como abogado y que intenta ayudar a la gente que tiene que tú pues no gente que tiene una defensa difícil pero en cuya inocencia él creía entonces es un personaje que tiene que ha conocido todo el recorrido digamos que el periplo judicial nos ha conocido la parte policial que son los que capturó los delincuentes conoce el sistema judicial sistema pero tanto

Voz 1504 31:16 oye porque no hay más ponerlo Face más Nacho no se encargan más

Voz 35 31:20 tras pegarse a la actualidad también porque

Voz 1504 31:22 el caso Gürtel también tenía un set

Voz 35 31:26 la la actualidad más política siempre ha sido un poco más delicada en la televisión en abierto sobre todo yo creo que ahora se quiso están haciendo opciones sobre todo en Cascais nuestra formas no donde hay un hastío está no sé si llamarlo valentía pero sí que es más facilidad para hablar de determinados temas eh hola judiciales en España no son fáciles y nunca lo han sido porque es verdad que tenemos un sistema judicial que sí que permite hablar de temas muy interesante siempre el juicio son lugar grito de confrontación y conflicto es el combustible del que vivimos los guionistas

Voz 0313 32:01 mismo tiempo lugar

Voz 35 32:03 a dónde ir y lo podéis ver en el juicio del proceso seguido que incluso pesos muy farragoso

Voz 1826 32:10 sí hay muy muy farragosa así como un especialista me dijo el sistema español es demasiado garantista y por lo tanto hombre si uno es muy fiel sigue la propia trama de la realidad primeros e interroga al acusado y después viene ya todo el resto de pruebas periciales etcétera por lo cual no favorece mucho a la narración no sé si es por eso por lo que nuestro país hay más series de abogados en cuanto a la instrucción investigación etcétera que no del juicio en sí Nacho

Voz 34 32:34 si los comicios son más complicados de mostrar nosotros en Caronte vamos a vamos a contar un poco en la

Voz 35 32:40 es vamos a tener el caso es que sí que están en fase de instrucción por lo tanto existe esa posibilidad de investigar y además en nuestro caso nuestro protagonista es un expolicía que tiene esa capacidad de hacerlo no investigar por su cuenta pero luego también vemos juicios y ahí bueno pues esa ahí está la pericia del guionista para conseguir contar algo que sea realista que cuente las cosas tal y como son pero que tenga ritmo y que sea interesante y que vayan muy mal no sea por ejemplo la lectura en un veredicto es es un momento muy tedioso muy largo en la realidad en ficción tú lo que quieres es que el juez diga que ha condenado a diez años entonces tú tienes que contar lo de esa manera que no es estrictamente realista pero sí que intentamos siempre de que que tenga verdad en el sentido de que esa condena sea correcta tú haces determinado delito pues la condena que nosotros vemos una serie se ajuste al

Voz 33 33:34 dicen sí mejorar la vida vamos un poquito poética

Voz 0313 33:40 a ella gracias por estar en La Ventana amigo te tocaron haremos cuando las tren en vale suerte venga sabes esperamos ya de Good bye para prontito prontito el catorce

Voz 4 33:50 arte yo voy a levantarme pero ante todo para ver si yo te vuelta aguantar semanas así una tras otra fue superior pero desde luego lo veré el primero desde luego me levantar es lo hecho si lo hice por Lost Francino

Voz 0313 34:01 a veces no no probó

Voz 4 34:04 has espérate que llegue Juego de Tronos a eso en abril no en abril entre hombres pues ahí estaremos en favor del un abrazo compañero mucho venga adiós adiós hermosa

Voz 22 34:21 la Ventana en las redes sociales La Ventana La Ventana

Voz 32 34:33 la Cadena SER representa el placer de escuchar

Voz 1594 34:38 si soy yo el héroe de mi propia vida y otro cualquiera me reemplazará lo dirán estas páginas para empezar la historia desde el principio diré que nací según me han dicho y yo lo creo un viernes a las doce en punto de la noche y cosa curiosa el reloj empezó a sonar brilló a gritar simultáneamente teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera hay algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente declarar primero que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fan las más y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes día medianoche no hablaré ahora de la primera de las predicciones pues esta historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda sólo ha de constar que a no ser que tuviera este don en mi primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje haber sido defraudado pues si alguien está disfrutando de él por equivocación te agradeceré que lo conserve asuelan David Copperfield Charles Dickens

Voz 20 35:46 ochocientos cincuenta destruidas las escuchas

Voz 36 35:53 eh

Voz 20 35:57 sí sí

Voz 34 35:59 los comentaristas está por ahí Kiko Narváez Kiko muy bueno don Álvaro bonito qué tal buenas noches hola a Gustavo López cómo estás Santi Cañizares muy buena los especialistas en lo suyo saludamos en El Larguero a Antoni Daimiel hola qué tal muy buenas qué tal buenas no Iturralde González muy buen saludamos también a Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro qué tal por supuesto vosotros los oyentes hola Paco

Voz 37 36:20 hola buenas noches la mano buenas noches Lorenzo buenas

Voz 4 36:24 qué tal estábamos creo que estamos todos

Voz 34 36:26 no qué tal Manuel me dispuesto muy bonita hermano buenas noches Manu qué tal muy buenas Manu buenas noches mano bueno esto

Voz 2 36:32 buenas tardes nos cuesta porque no sé dónde vivo y económica económica grabado estoy debe estar así que estamos todos para discutir

Voz 19 36:45 ayer el larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Manu Carreño

Voz 13 36:56 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el

Voz 38 36:59 en un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 0313 37:11 el Faro

Voz 15 37:12 Torres nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 11 37:24 a todos los oyentes presten mucha atención un gran seísmo llegarán muy pronto dentro de poco recibirán unas noticias para que tomen las medidas oportunas Línea directa nueve cero dos dos tres cero once

Voz 39 37:40 Royal Caribbean Halcón Viajes y Viajes Ecuador traer unas vacaciones tanda todos

Voz 4 37:44 sí

Voz 40 37:45 hoy puede saborear el sushi más fresco y mañana deleitar te común sabroso Taco hoy puede en el Caribe y mañana surcar las olas en nuestro simulador de surf reserva ahora consigue hasta el veinte por ciento de descuento además tenemos precios especiales para familia

Voz 15 37:58 el reserva tu crucero Royal Caribbean en Halcón Viajes Viajes Ecuador en nuestras webs preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista coros

Voz 13 38:06 mutuo harté traer tela mutua cualquiera de tus seguros si tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajando su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es pero quien quiere Strauss y lo natural está de moda las cosas simples la camiseta básica los parones vacíos en la manga vamos hombre aparca el puso excusa solo

Voz 17 38:33 mes ven a la Renault lleva te un Renault Mégane Limited súper equipado con hasta cuatro mil euros al renovar tu coche

Voz 22 38:43 en La Ventana con Carles Francino

Voz 4 38:48 veintiún minutos para las siete de la tarde las seis

Voz 0313 38:50 Canarias les apetece que pensemos un poquito aunque sea sólo un poquito

Voz 1 39:00 si buscas encontrarás

Voz 41 39:21 gracias

Voz 0313 39:23 apetece pensar aunque sea un poquito y sobre todo alejarnos del ruido si esto fuera un partido de fútbol yo pediría por favor bajar el balón al suelo

Voz 2 39:37 mayor filón democráticas España no

Voz 0313 39:39 el separatismo y sí a España

Voz 2 39:42 devolver a nuestra patria el Gobierno

Voz 15 39:44 Doña trabajo por la unidad de España la pregunta es si no hay diálogo que hay

Voz 27 39:51 la duda de H

Voz 15 39:54 y estoy

Voz 27 39:56 esa misma canción

Voz 0313 39:58 Pepe Rubio buenas tardes amigo buenas tardes existe algún sistema algún tratamiento filosófico lleve del del ruido al silencio del silencio al dialogo si fuera posible lo milagro no siempre fuera una pues era radiofónica pero propongo algunas reflexiones de curación y un ejemplo de esa nación mental para cambiar de tema

Voz 42 40:15 a sí

Voz 27 40:18 no

Voz 2 40:23 la primera reflexión curativas de José Ortega y Gasset ciudad

Voz 30 40:28 hace es ante todo plaza ágora discusión elocuencia la ciudad no necesita tener casas las fachadas bastan la gente construye la casa para vivir en ella y la gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya

Voz 2 40:47 un político Adolfo Suárez

Voz 30 40:50 algo es el instrumento válido para todo acuerdo pero no se debe pedir ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar porque en esa entrega se juega la propia existencia de los interlocutores volvemos a Goethe el de Fausto no poner palabras allí donde faltan ideas un humanista español Juan Luis Vives no hay espejo que mejor refleje la imagen del ser humano que sus palabras y una mujer pensador hay española no se pasa de lo posible a lo real sino de lo imposible a lo verdadero María Zambrano

Voz 2 41:42 pero que te olvidas el ejemplo degeneración mental que lo está anunciado

Voz 30 41:46 templo tiene tres años de vida es un bebé ella grande se llama genera filosofía se lleva a cabo en el Instituto de Educación Secundaria Prado Longo del barrio madrileño de Usera la experiencia consiste en juntar en las clases de Filosofía Historia de la Filosofía Psicología Historia Música y latín a los alumnos con las personas mayores del barrio mezclar la experiencia y la juventud hoy están con nosotros con la intención de bajar el balón al suelo de hablar de sus problemas de la importancia del diálogo los silencios y las palabras así que se acabó ruido

Voz 0313 42:17 saludamos a Trinidad Andrés profesora de Filosofía del centro y creadora de este proyecto buenas tardes que laboriosidad

Voz 4 42:22 bienvenida era acompañan dos alumnos es según

Voz 0313 42:25 de de Bachillerato dos personas grandes mayores los alumnos son Mirian Talavera Miguel Ángel Torres buenas tardes amigos buenas tardes Sáez debuta en la radio ya está alguna otra vez antes que bonita a que a que es como os imaginabais el estudio todos los micrófonos los controles y eso sí de más pequeño

Voz 1084 42:41 decía parece más grande pero esta ahí

Voz 0313 42:44 es acogedor parece más grande ahora o cuando lo escuchas por por ahora parece más grande parecen parece más grande Bono hizo dos mayores que llevan colaborando los tres años en este proyecto que son María del Carmen Val psicóloga de origen cubano Inmaculada Gil de San Vicente a Larrañaga lo dicho todo enterito bien no buenas tardes jubilada pero durante años cooperante en África y América Latina yo sinceramente me gustaría hablar poquito que podamos escuchar todos en qué consiste esta experiencia lo primero el motivo de nacimiento del del proyecto profesora y que se te ocurre esto quién quería detención de la chispita cien menos vamos a mezclar

Voz 8 43:18 bueno yo trabajo desde hace ya más de diez años en en Usera si nuestro instituto está justo al lado de una residencia de la tercera edad entonces sinceramente la verdad es que este proyecto nace de la idea que siempre he tenido de lo mucho que disfrutaría mis padres en

Voz 15 43:39 clases

Voz 8 43:41 entonces esto por un lado y por otro lado también que muchos de los alumnos que tenemos que son alumnos de de más de veinte nacionalidades su realidad es que han vivido con sus abuelos y con su familia extensa en otros países la mayor parte de su vida entonces algunos llegan a primero de la ESO a nuestro centro están desubicados porque apenas conocen a sus padres porque están en un país que no es el suyo porque están en un ambiente que no es el suyo hay mi idea era que tal vez los mayores del barrio pudieran representar un poco esa familia extensa que algunos de mis alumnos habían perdido entonces dicho y hecho me puse manos a la obra que hable con la Asociación de Vecinos Río que para nosotros es una ayuda siempre muy importante hablé con con la vamos con con la gente de la Junta que se dedica a de alguna manera coordinar lo de la Tercera Edad del barrio y hablé con mi director que gracias a él hay que decirlo eh pueda hacer muchas de las cosas que hago con mis compañeros con los que siempre cuento absolutamente para ti

Voz 0313 44:48 vamos a hacer una cosa con esto de bajar el balón a ras de suelo llevamos un día mediáticamente con las autopistas muy bien fijadas tenemos el juicio del bruces tenemos el debate esto tenemos un montón de ruido desde el domingo desde antes del domingo y yo quiero saber Iker que cada uno diga una cosa de qué temas habláis son fundamentales en el barrio de Usera el Madrid un tema cada uno Empieza tú habláis en estas conversaciones pues das

Voz 1084 45:15 Naciones con nuestros compañeros de la tercera edad sabemos hablar de

Voz 0313 45:20 la verdad que eso eso es que eso es conmovedor compañeros durante siglos

Voz 0765 45:25 pues haremos trata el tema de cómo se trata en la actualidad a esta parte de la sociedad porque siempre se habla de la juventud de lo que los jóvenes hace lo que tiene a quién lo que tienen que hacer lo que pueden lo pueden hacer pero nunca tratamos el tema de las personas mayores que es lo que quieren que les gusta es también si están cómodas

Voz 0313 45:46 eso en clase tú que has averiguado Miriam en la reuniones a las que has asistido ya que has sacado que no supiera que ha sacado en claro de la vida de las personas mayores que tú bastante mayores que tú

Voz 43 45:57 bueno pues que sea realmente ha sido todo muy distinto ha habido un avance muy grande en todo lo que ha sido en la educación dado que nosotros ahora tenemos por ejemplo pues los ordenadores utilizamos diapositivas utilizamos vídeos iOS antiguamente pues nada ni siquiera

Voz 8 46:15 podían algunos ir a la Inmaculada

Voz 0313 46:17 del Carmen que os aporta en ellos

Voz 43 46:19 pues mira recordando desde el primer año en en Filosofía en cuarto de la ESO yo tenía un equipo Miriam era mi equipo también éramos cuatro chico las seis como él mismo se tenemos el nombre muy

Voz 33 46:38 fue muy bonito un trabajo que hicimos sobre moría sobre memoria si todo llevamos un trabajo sobre memoria nuestras memorias Memorias

Voz 43 46:47 huy

Voz 4 46:52 ante emociones al recordarlo mucho por qué por qué motivo porque algo concreto que te

Voz 0313 46:56 funcionará

Voz 15 46:58 la historia de midia cual es bueno no os dejéis claro teníamos que escribiros esta biografía sobre pues cosas que no se habían pasado e importe cosas importantes también bueno un poco de todo

Voz 0313 47:14 el qué pero que es que es lo que le emocionó ayer principio

Voz 43 47:16 se negaba no quería escribir al final hubo eh daban noción de que sí que quisieran podían leer la podía pasar con ellos fue capaz de una cosa que no exteriorizó con contarlas y en el equipo y mostrarla imponen la foto

Voz 0313 47:36 sí un hecho de su vida el que fue eso es un poco como desnudarse en público e verdad se parece bastante a eso

Voz 8 47:44 realmente realmente en la segunda evaluación en aquel año el tema era la memoria era la memoria desde muchos puntos de vista porque lógicamente somos memoria porque ellos a veces vemos desde el mundo rosa desde el mundo de los adultos parece que el único mundo que importa es el de los adultos no y que una vez uno es adulto ha llegado donde tenía que llegar y una vez no deja de trabajar ya no es nadie entonces ese era el reconocimiento yo quería que ellos reconocieran que somos memoria y que todos tenemos una memoria no entonces era curioso porque una alumna no dijo tengo quince años no sabía que tenía una vida entonces al final fue

Voz 0313 48:27 mala la frase que no es mala frase no no es mal

Voz 8 48:29 la frase entonces fue muy emocionante para todos no porque compartimos lo que eran nuestras vidas entonces yo creo que en la escuela muchas veces enseñan contenidos teóricos pero se descuidan aspectos que son importantes es decir la escuela tiene que enseñar a vivir para enseñar a vivir hay que enseñar a sentir yo creo que el programa de genera filosofía Nos ha enseñado a sentir ya sentirnos todos como parte de un proceso educativo y un proceso formativo proceso humano no que a veces se olvida en torno a miles de contenidos miles de objetivos una falsa excelencia eh que sólo realmente desde mi punto de vista lo que hace es que genera diferencias importantes entre aquellos que poseen aquellos que no Post

Voz 0313 49:20 estáis intercambiando cromos debida en este en este programa verdad Inmaculada te quiero escuchar a ti también

Voz 1681 49:25 sí bueno a mí lo que me impactó bueno yo tengo una nieta en el extinto y entonces no es lo mismo tener a los jóvenes en casa no se manifiestan igual en casa que en el instituto entonces verles en su salsa su sexo

Voz 1504 49:45 por una parte retro trajo

Voz 1681 49:48 a mi a mi época juvenil murió me acuerdo que para mí la filosofía era un rollo patatero Platón y gaitas

Voz 0313 49:58 qué manera de entenderlo yo tenía un cura que me la hizo de prestar un hermano de La Salle que no no era muy brillante en al al impartir esa asignatura luego recupere el cariño pero mi tiempo claro a mí luego la vida enseñando que hay que

Voz 1681 50:11 aprender a pensar y a ser un poco críticos y que por eso es necesaria la filosofía yo las veía a veces a los chavales en clase y los mayores salíamos un poco indignados porque estaba medio dormidos no hacían atención yo decía pues estos pobres aparte que el tenían que escuchar nuestras charlas porque a veces somos un poco matraca lo mejor

Voz 0313 50:29 dejar un segundito que tenemos noticia de última hora vamos a aparcar la memoria duda en el presente la sentencia definitiva en el juicio contra el Chapo Guzmán nos vamos a Estados Unidos Marta del Vado buenas tardes

Voz 44 50:42 hola buenas tardes a los jurado acaba de declarar culpable a El Chapo Guzmán de los diez delitos de los que se le acusan uno relacionado con el lavado de dinero si relacionados con el narcotráfico otro por el uso de armas ah y otra por pertenecer a banda criminal de forma continuada el juez dictara la sentencia definitiva en un plazo de noventa días la fijado para el veinticinco de junio pero las audiencias esa el jurado ha declarado culpable a Joaquín Guzmán Loera de los delitos de los que se acusa esto significa que va a pasar el resto de su vida en la cárcel por qué sólo porra una pena la pena mínima de ocho de los diez delitos soy diez años por cada una entonces como mínimo le van a caer ochenta ochenta años de prisión

Voz 0313 51:38 noticia de última hora que acabamos a contarnos aquí en La Ventana en la SER Marta un abrazo compañera

Voz 1 51:42 Aznar a sacarlo

Voz 0313 51:46 eso sí a bote pronto esto es la radio yo esto es la vida en la actualidad pasan cosas ocurren cosas lo primero que viene a la cabeza con esta noticia que han condenado narcotraficante un tío que Cinca además mata personas lo primero a la cabeza

Voz 15 51:59 justicia justicia está que está bien porque si esto como mala pues ahora que castigarle tú que hay muchos tipo de próximas El Mundo

Voz 0313 52:09 y que esto hay que cuidar un poco verdad sí un poco con mucho Inmaculada que te corte antes con la noticia estabas hablando está para ser diciendo cómo te te retro traídas a tu época de estudiante cuando la experiencia con los chicos

Voz 1681 52:21 claro y además les metíamos cada chapa los mayores

Voz 0313 52:24 este mucho este el Chapo mucha filosofía debió no debió estudiar no debiera enseñarle verdad mucha filosofía no me mucha empatía hay cosas de éstas no debería tenerla

Voz 1681 52:33 hombre sobre sobre este caso que las ha dicho esta noticia yo sí que creo que la justicia ha actuado pero a veces la justicia a mi me parece que vamos que los límites de la justicia no sé si actúan exactamente igual

Voz 4 52:47 hemos tenido un debate bastante intenso