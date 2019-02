La Ventana (12/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias Goteburgo hasta ahora el debate en el Congreso el Gobierno insiste en que no puede ser una premisa para aprobar los Presupuestos el derecho de autodeterminación argumento de la ministra de Hacienda como respuesta al portavoz de Esquerra Republicana

Voz 1454 00:19 este Gobierno no quieren ni puede debatir extramuros de la Constitución desea Montero a Joan Tardà quien al inicio de su intervención exhibía una fotografía con los acusados por el uno de octubre en el Tribunal Supremo

Voz 1468 00:29 el Ibex Goikoetxea buenas tardes buenas tardes qué falló quién fue el culpable de la ruptura de la negociación sobre Cataluña es la hora del reproche de los reproches aquí en la tribuna entre del Gobierno María Jesús Montero y el portavoz de Esquerra Joan Tardà un error histórico no apoyar este presupuesto para un partido de izquierdas como ustedes dice Montero rompen el diálogo porque no han aguantado el chaparrón de la derecha dice tarda pero el motivo real lo que habéis dicho el Gobierno a fe aún hay otra vez a Esquerra que exigiera desde el principio el derecho de autodeterminación para Cataluña escuchamos a ambos

Voz 2 00:59 ahora nos sentamos las condiciones para un diálogo y una negociación trabajaremos para que en un futuro

Voz 0419 01:06 por este escenario sede que el Ejecutivo ha sido meridianamente claro si la tramitación de los Presupuestos depende de que se acepta hablar sobre lo que ustedes llaman derecho de autodeterminación sobre Cataluña les adelanto ya que no habrá presupuesto

Voz 1468 01:23 ya nada será igual preconiza Joan Tardà aquí ha ganado la lectura que hizo Manuel Fraga de la Constitución ha ganado Aznar decía han pasado de condenar la violencia el uno de octubre a pedir nuestra ilegalización le ha reprochado también el portavoz de Esquerra a la ministra

Voz 1454 01:37 ha sido una tarde tensa en el Congreso en la que la presidenta ha tenido que intervenir en varias ocasiones entre las palabras más escuchadas hoy elecciones y Cataluña también durante el tiempo de intervenciones de Casado Rivera y las respuestas de la ministra Montero vamos a resumir cómo ha ido el debate esta tarde José María Patiño

Voz 1108 01:53 Montero se ha fijado en efecto con los dos tenores de la oposición la ministra llamado machista Casado le ha reprochado su tono autoritario y le ha echado en cara cuando Paul cuando el popular cuestionaba su gestión en Andalucía que la riqueza generada por el PP ha dicho está en la cárcel el ambiente preelectoral no obstante ha venido de la aproximación que Montero ha atribuido a PP y Ciudadanos con Vox sólo Rivera le ha contestado

Voz 1243 02:16 señor Casado que cuando más se animan

Voz 0277 02:19 hago una foto le arriman Chavo eso es lo que está ocurriendo en este país Yesa elemento que el se tiene que hacer en Irak peligroso que la ultraderecha este país esté blanqueaba a mano del Partido Popular que le

Voz 1 02:35 para seguir viviendo anónimo de la invasión se esté dejando abrazar por un partido de ultraderecha señor Rivera no eran ustedes tanto de Macron

Voz 1243 02:45 ante la señora Mantero ha dicho que es avergonzada de no sé qué

Voz 4 02:48 mira a mí lo que me avergüenza es que sus líderes políticos brinden con Otegi eso sí que me

Voz 5 02:52 la vergüenza

Voz 1108 02:53 en definitiva Esther Casado más político con Rivera más técnico y un presidente del Gobierno atento y callado en su escaño

Voz 1088 02:59 gracias Padilla y en el Supremo acaba de concluir las

Voz 1454 03:02 cesión con las cuestiones previas que planteaban las distintas defensas Alberto Pozas Adela

Voz 0055 03:06 sí sí ya ha terminado con los acusados sólo por desobediencia prescindiendo de las acusaciones de juicio político el abogado de Santi Vila conseller de Cultura sólo ha destacado una cosa que él no estaba de acuerdo con la declaración unilateral de independencia

Voz 6 03:18 al votarse en el Parlament de Cataluña la llamada de voy o declaración unilateral de independencia el señor Santi Vila Amanda ante mi defendido había dimitido previamente de su cargo de conseller por no estar de acuerdo con

Voz 0055 03:32 esa actuación la sesión de cuestiones previas ha terminado por hoy todos los acusados han expuesto las suyas mañana será el turno para la fiscalía y acusaciones esto facilita que los interrogatorios puedan arrancar esta semana con Oriol Junqueras

Voz 1454 03:43 acuerdo entre Abertis y Red Eléctrica para que esta última empresa sedada con la de satélites Hispasat es una operación de casi mil millones de euros Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 03:51 buenas tardes Abertis acaba de informar la CNMV del acuerdo para la venta de su ochenta y nueve por ciento del capital de Hispasat por novecientos cuarenta y nueve millones de euros a Red Eléctrica cuyo principal primer accionista es el Estado español a través de la Sepi Hispasat es el primer operador de infraestructuras de satélites en España y Portugal Quart en América Latina octavo en el mundo con siete satélites que distribuyen mil doscientos cincuenta canales de radio y televisión en Europa y América la venta se produce tras la compra de Abertis por una sociedad de la española ACS e italiana Atlantia con mayoría de ésta por una acción la venta esta sujeta a la aprobación del Consejo de Ministros las autoridades de competencia de España Portugal y otros reguladores ese espera consumar en el segundo trimestre del año

Voz 1454 04:34 Sanidad ha emitido una recomendación sobre el consumo de productos para bebés se han detectado casos fuera de España de salmonelosis supuestamente asociadas al consumo de preparados infantiles de la marca Modi que informa Laura Marcos si desde

Voz 1276 04:47 cinco de enero se han detectado casos en Francia Bélgica y Luxemburgo no hay afectados en España pero las autoridades francesas ya han retirado los lotes de la marca y la Agencia de Seguridad Alimentaria ha dado orden de hacer lo mismo aquí con los de evite mil Plus arroz

Voz 0313 05:01 los se venden en farmacias continúa la investiga

Voz 1276 05:03 son para dar con el foco de esta contaminación por salmonela porque todos los análisis en la fábrica asturiana han dado negativos de momento la recomendación a los consumidores es que sí tienen en casa algún bote de esta leche con arroz para lactantes lo lleven a su farmacia para su inmediata retirada

Voz 1454 05:19 en Venezuela nueva jornada de protesta en la calle no ha vuelto a pedir a los militares que permitan la entrada de ayuda humanitaria cuya distribución dice el presidente encargado se hará con la ayuda de voluntarios Victoria García buenas tardes

Voz 1460 05:30 buenas tardes Why do ha vuelto a pedir a esos militares que se sumen y que permitan la entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela pero que no va a esperar mucho más el presidente encargado ha puesto fecha para ese reparto

Voz 7 05:40 hay que el veintitrés de febrero

Voz 1706 07:04 en la Cadena Ser

Voz 0313 09:40 uno de los termómetros para medir la salud la higiene cívica de una sociedad una persona es el trato con los animales o tenemos una noticia de esos que de esas queda bastante rabia comunicar la Guardia Civil ha intervenido más de doscientos ejemplares de sesenta especies en peligro de extinción ejemplares disecados en talleres ilegales de la de la provincia de Alicante es la mayor operación hecha nunca en España contrasta delito en cuanto al valor de de conservación de los de los animales Luis Mariano González buenas tardes

Voz 0359 10:09 hola buenas noches hablamos con el jefe de la

Voz 0313 10:11 de conservación de especies el Ministerio para la transición ecológica que supone esta operación porque desde luego es gorda no

Voz 0359 10:19 sí es una de las más importantes que hemos realizado conjuntamente entre el el Seprona y el Ministerio para la transición ecológica porque a raíz de la aprobación del plan del tráfico de lucha contra el tráfico ilegal que aprobamos el año pasado plan esto es nos hemos puesto de acuerdo entre las administraciones sobre todo entre el Ministerio y la Guardia Civil ya hemos empezado a realizar operaciones de en de persecución del delito de localización de traficantes de animales de especies en peligro como ha sido el caso de esta de Alicante que ha sido un total éxito

Voz 0313 10:55 este estado repasando la lista y entre las especies decomisadas aparecen leones rinocerontes mono un leopardo disecado pero el que se pedían Internet se repetían ocho mil euros estoy pensando cuánto dinero de mover este este esta práctica ilegal

Voz 15 11:10 es que es un gran negocio aproximadamente según las últimas cifras de Interpol mueve unos noventa mil millones de dólares ni sobre todo al año sobre todo es importante decirlo que en mucho en nuestra todos los animales sobre todo con ellos saben hacer ante él se obtienen en algunos países incluso por grupos terroristas armados procesarlo en el Sahel no muchos terroristas vinculados incluso caerá esta no están matando animales y donde para el tráfico ilegal extender beneficios es decir que es un después de las armas blancas este es el cuarto negocio mundial

Voz 0313 11:57 que España es un es un puerto destacado en en en el tráfico de de este mercado Luis Mariano

Voz 15 12:03 si estamos como estamos y obviamente medio de entre África en Latinoamérica hacia el gran mercado de Asia que se han quedado sin quién quién pide tiene quiere quién demanda estos productos estamos situados en medio pero eso también es una ventaja al estar situados también podemos luchar muy eficazmente contra este tribunal tiene estas dos vertientes el ser puente de indirecto de tráfico pero también ser cabeza de puente para contraatacar con

Voz 0313 12:39 claro que está claro no parece muy oportuno hasta bueno no comparación pero este recuerdo de que éste existe el tráfico de armas el tráfico de personas y el tráfico de drogas y también el de animales lo de drogas lo comentaba también esta mañana María Pellicer que exteniente del del Seprona que apuntaba que esto es muy importante que es la conciencia no que mucha gente considera que esos delitos pues no son tan graves como por ejemplo los del tráfico de cocaína

Voz 16 13:03 indudablemente aporta unos buenos beneficios económicos y la percepción social de este de delito no es tan grave como el que podamos tener con la droga todos cuando se descubrió un alijo de droga todos somos conscientes del

Voz 1 13:16 el lema que conlleva no pero en el

Voz 16 13:18 eso de los delitos medioambientales como no son tan inmediato parece que hay una cierta pasividad en la sociedad respecto a esto ya este tipo de delitos

Voz 0313 13:27 yo y una pregunta más señor González si si pillan a alguien con esto qué pena tiene

Voz 15 13:32 cuál es el castigo eso es una de las lagunas que queremos resolver con esos centra Sucre ahora mismo las escenas son menores de entre seis meses y dos años aunque es delito porque es aplicar la ley de contrabando cero una de las prioridades de esta legislatura es resolver esta cuestión normativa y ampliar ampliar las penas incluyendo las especies que están en convenios internacionales

Voz 0313 14:02 eh

Voz 15 14:05 pues elefantes son enfrente es incluirlas en un régimen de protección especial nuestro que permitan aumentar las penas a los traficantes es decir aplicarles las leyes de conservación no la de contrabando lo que aumentaría

Voz 0313 14:21 no tenga como bonito es es una

Voz 15 14:23 a ver si creemos que lo podremos hacer el estéril

Voz 0313 14:27 muy bien Luis Mariano González jefe del Área de Conservación de Especies del ministerio para la transición ecológica gracias por estar en La Ventana eh un abrazo

Voz 17 14:34 muchos no

Voz 18 14:34 los pies SER

Voz 0313 15:02 la noticia de que vamos a contarles a continuación tiene que ver también con animales puede parecer anecdótica pero no tiene nada absolutamente nada de gracioso verán un pueblo de Rusia ha amanecido estos días con unos visitantes pues fiel de lo más particular no que son los vecinos al Archipiélago váyase mía que se han encontrado se han encontrado a un grupo de osos polares buscando comida las casas en el en el basurero Don donde donde puedes esto significa muchas cosas y casi ninguna buena Pilar Marcos es bióloga marina de Greenpeace lo hemos invitado a asomarse a la ventana Pilar buenas tardes hola hola muy buenas tardes claro tiene que ser muy preocupante que estos animales tengan que

Voz 1706 15:37 que que recorrer ya tantas tanta distancia

Voz 0313 15:41 así tus hábita para buscar comida porque están buscando eso no

Voz 19 15:44 sí efectivamente el oso polar en una simple científico hablado un animal marítimos que está acostumbrado a comer a de sobre PC sobre focas en el hielo cada vez hay menos hielo pensemos que es desde el año setenta años hemos perdido en verano en el verano ártico la Mittal de de la extensión del hielo y cada vez se están convirtiendo en más os terrestres no como en determinadas zonas del norte de Estados Unidos donde campea en alrededor de las de las viviendas de las zonas habitadas para

Voz 0313 16:12 que ya no es la primera vez que ocurre esto

Voz 19 16:15 no es la primera vez que ocurre cada vez son más casos en cuarenta y nueve años por ejemplo desde el año sesenta hasta el año dos mil nueve se han reportado cuarenta y siete ataques mortales a esos polares tan sólo en cuatro años de dos mil diez al dos mil catorce se han producido un tres quintos ataques que la ataques comentó

Voz 0313 16:34 también cuando decía que esta noticia no tiene nada de anecdótico ni de ni ni de gracioso City pero no hay mal de estos te destroza no

Voz 19 16:40 te destroza y sobre todo lo que es acostumbra no a cambiar los hábitos de vida enseñanza y efectivamente son especies protegidas que no se pueden matar pero que suponen un daño es un impacto más del cambio climático real sobre las poblaciones de seres humanos que viven dentro del Ártico y cada vez está comentando espacio interacciones

Voz 0313 16:58 para llegar a este pueblo que distancia pueden haber recorrido estos osos Pilar

Voz 19 17:02 corren al recorren por medio marino que sí

Voz 1243 17:05 desgraciadamente centenares de kilómetros

Voz 19 17:07 aquí estamos hablando de que estancan pegando cada vez lleva esta población de la desde el nueve de febrero en el estado de emergencia estamos abriendo puertas imágenes que cada vez son más las poblaciones de esos osos polares que se están acercando entonces están tanteando están merodeando como han como si fueran los ojos

Voz 0313 17:26 te decía les y el olfato claro que pueden ser pueden ser basuras puede ser la comida no sé no sea que a distancia pueden olfatear estos animales

Voz 19 17:36 eh a decenas de kilómetros además con un olfato muy fino y además con un problema asociado que no reporta a nuestros compañeros de Greenpeace Rusia que es el hecho de que los vertederos no están bien gestionados y que están eh pues eh como en muchas zonas a través del continente norteamericano que están más acostumbrados a interacción con estos grandes mamíferos que tienen todos los vertederos muy cerrados es lados para que el olfato no les guíe en este caso es todo lo contrario es una población de tres mil habitantes están como decía desde el pasado sábado en Estados

Voz 0313 18:06 midia sabes que estaba pensando también Pilar igual no es lo más grave lo más importante pero si esos animales están comiendo en vertederos todo lo que ingieren no debe ser precisamente sano no

Voz 19 18:17 no es sano y los contenidos estomacales de estos animales cada vez presentan más eh restos de plásticos como mucha fauna marina como muchas ballenas como muchas pocas porque también va asociado no al al problema del deshielo del cambio climático del impacto el ser humano la presencia de plásticos

Voz 0313 18:31 cuántos cuantos osos polares Se calcula que pueden quedar en el en el mundo

Voz 19 18:36 se sabe muy poco hay diecinueve su población esos polares en las balas de la zona de Alaska

Voz 0313 18:41 no se sabe es que solo

Voz 19 18:43 una de esas poblaciones está un aumento ahí aumento el número de individuos en cuarenta y cinco años a población dos escolares se ha reducido un treinta por ciento son una víctima más quiero volver a insistir desde Greenpeace desde el impacto del cambio climático que es aquí que está aquí que real y que también hemos nuestro modelo de producción energética para poder salvar a estos animales

Voz 1243 19:06 Pilar Marcos bióloga marina de Greenpeace muchísimas gracias por unos minutos en La Ventana eh Julia un abrazo adiós

Voz 1 19:55 con las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 1 22:23 la Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 1243 22:28 buenas tardes a todos Ignacio González también pasa palabra ante la jueza del caso espías en su reaparición el ex presidente de la

Voz 0867 22:36 la Comunidad y rana de reconocido prestigio en el estanque regional González ha negado todo ha negado que fuera el responsable de una trama de espionaje dedicada a seguir a sus compañeros de partido compañeros entre comillas y le ha dicho el tribunal que el único espiado fue el Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 22:53 buenas tardes Javier González ha vuelto como lo hemos visto de esta mañana de bueno pues evidentemente de serio o incluso bromeaba en algunos momentos con la prensa pero lo que ha sido como testigo ha sido un González en estado puro el que fuera el hombre con más poder en los ejecutivos de Aguirre nunca supo nada de nada sobre espías González llegaba encantado como decimos repleto de ganas de hablar ante el tribunal para manifestar que a él nunca que él nunca ha amparado a nadie nada relacionado con eso seguimos

Voz 1706 23:21 ni conocía ni ordenada por qué quiero

Voz 25 23:24 decirle que yo jamás he tenido ninguna competencia en materia de Interior ni en materia de justicia ni en materia de seguridad ni lo he hecho ni lo haría ni podía Chad es absolutamente falso todo eso

Voz 0089 23:37 pero le han seguido preguntando entre otras cosas porque para eso ha acudido en calidad de testigo para responder a las preguntas de las partes y ha vuelto a decir una y otra vez que él no sabe nada

Voz 26 23:47 lo que quiero tranquilidad de tienes que irte vuelve a decir que es que de todo este tema yo desconozco todo solo tengo la información que se público por periódico creo que el país cuando se se denunciaron estas actuaciones yo no he conocido nada más nada más que esa información que luego las actuaciones que se produjeron helada en la sala área de la que se concluya que embriagados que intervino en la comisión al Año mariano Si es que yo nunca he tenido nada que ver con las cuestiones que afectan a la Consejería de Justicia e Interior jamás

Voz 0089 24:21 bueno pues ayer Esperanza Aguirre veinte minutos de interrogatorio hoy e Ignacio González ha estado un poco más unos treinta pero quién se ha llevado el gato al agua en cuanto a tiempo de permanencia como testigo

Voz 0867 24:31 quién Francisco Mercado los periodistas hoy

Voz 0089 24:34 Manuel Romero en el diario El País Francisco Mercado también periodista en su momento cuando se publicó esta información en dos mil ocho del diario El País han estado hora y media contestando parecía algunas veces que eran más importantes los testimonios de Kim cuenta las noticias de quién está en el poder político mañana cerramos círculo de consejeros en este caso exconsejeros con la asistencia de Salvador Victoria

Voz 0867 24:54 gracias Alfonso un saludo a vosotros cupo se lo está pasando bomba Alfonso Ojea en el juicio de los espías hoy la dicho Ignacio González cuando era visto te veo muy moreno es cierto creo que tiene pistas Blancas cara a cara político de los martes en La Ventana de Madrid hoy PP y Ciudadanos Pedro Rollán portavoz del Gobierno regional qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes Ignacio Aguado portavoz parlamentario de Ciudadanos qué tal muy buenas tardes gracias eh el pese al Partido Popular que cada x tiempo no tengan que acudir personalidades destacadas del partido algunos ya caídos en desgracia como González ha explicado que a priori resulta inexplicable no como alguien monta una trama de espionaje porque no se fía ni ni de sus compañeros ni de su sombra

Voz 1088 25:41 bueno yo creo que negar la realidad no ayuda desde luego el que estemos viendo pues son Messi y otro también pues desfilar por diferentes sedes judiciales personas que en algún momento han tenido pues un poder de importante y un peso específico dentro los gobiernos del Partido Popular desde luego no ayuda yo al menos sí decir una cosa en todo momento ha habido colaboración sincera por parte del Partido Popular en este inicio de legislatura se puso la tabla de tolerancia cero contra la corrupción han adoptado medidas muy importantes y hoy lo que estamos viendo a través de los diferentes medios de comunicación son cuestiones que ocurrieron en el pasado que nos avergüenza el que algunos de nuestros compañeros hayan podido cometer delito sobre todo aquellos que están relacionados con la con la corrupción y que desde luego

Voz 1243 26:31 eh y colaboración absoluta con la

Voz 1088 26:33 decía nuestro más enérgico rechazo ir destacar eso sí que son cuestiones que forman parte del pasado que pagamos un precio muy alto electoralmente en el dos mil quince y que yo creo que estamos en un escenario nuevo en el que pretendemos recuperar la confianza de todos aquellos que en algún momento y por alguna razón prescindieron de

Voz 0867 26:54 hace referencia Pedro Rollán al pasado bueno ayer desfiló por el juzgado aunque sea como testigo Esperanza Aguirre que es cierto que fue presidenta de la Comunidad de Madrid en una etapa pasada pero también lo es que Esperanza Aguirre sigue siendo aclamada por el nuevo PP prueba de ello fue la última convención del Partido Popular celebrada en Madrid donde vamos básicamente a Esperanza Aguirre le dieron una y otra vez las gracias por todo lo que ha hecho todos estos años

Voz 1088 27:21 bueno y referente político de la candidata a la Comunidad de Madrid

Voz 1243 27:24 Partido Popular reconocida por ella misma evidente

Voz 1088 27:27 yo soy partidario de respetar los entre los judiciales y que la justicia haga su trabajo dictamine si ha habido delito no vio delito o cuáles son las responsabilidades penales de cada uno pero a nivel político nuestro actuar y eso hemos hecho es de ciudadanos hemos puesto en marcha una comisión de investigación presidida por nosotros donde se ha abordado el caso espías además de otros siete casos más que por cierto en unas semanas conoceremos las conclusiones hemos hecho firmaran un acuerdo de investidura donde se comprometía a apartar a los imputados por delitos de corrupción política pero los casos son muy conocidos caso Gürtel Púnica Canal espías Arpegio oiga y al final son los madrileños los que defina

Voz 0867 28:03 ustedes tienen la sensación de que era un poco que les pusieron o les obligaron a poner ustedes al Partido Popular unas cosas en un papel que al final aforamiento se queda en el camino que un montón de de elementos y de cuestiones que tenían que ver o que Ivonne ahí encaminadas a mejorar la transparencia la vida parlamentaria también se han quedado en el camino que que al final les han llevado ustedes no sé si por la inexperiencia o por incapacidad por el camino equivocado

Voz 1088 28:27 yo creo que no creo hemos hecho bastantes cosas con diecisiete diputados pero como decía al principio al final son los madrileños los que deciden si el veintiséis de mayo vuelven a votar a Partido Popular que están en su derecho por cierto evidentemente pues habrá que volver a entenderse con el Partido Popular yo aspiro a ganarles sinceramente se lo digo ya hasta entonces es decir durante esta legislatura hemos hecho lo que entendíamos que era lo más útil para los madrileños firmamos un acuerdo investidura donde unas cosas se han hecho han conseguido y otras cosas no es verdad que hemos conseguido por ejemplo paralizar la privatización del Canal de Isabel Segunda que ya no haya imputados por delitos de corrupción política de hecho cinco altos cargos de Cifuentes entre altos cargos y diputados han tenido que dimitir por este asunto pero lo que no podemos obviar es que al menos dos mil quince tenían un apoyo por parte de los madrileños yo espero que podamos ganar en mayo porque creo que tenemos como dice mejor y a partir de ahí intentar entendernos para seguir poniendo en marcha reformas que es el único objetivo que tenemos en ciudadanos reformar a apostar por la transparencia lucha contra la corrupción política fiscales políticas educativas sanitarias para eso nos pagan los madrileños comentadas Ignacio con todo el cariño y además yo creo que en los partidos políticos no son corruptos puede haber personas que se introducen en los partidos políticos que hacen tienen acciones y comportamientos inapropiados tú comentabas Tous diecisiete diputados a lo mejor yo pequé de cuatro ayuntamientos que teníais uno de ellos al con mis al alcalde se lo tuvieron que llevar en un furgón de la Policía Nacional en el caso de Arroyomolinos en el caso del Molar conocimos con una concejala hacía una uso

Voz 1706 29:54 la pasión y una apropiación de una parcela

Voz 1088 29:57 mira de Canal de Isabel Segunda es que aquí me duras con sí

Voz 1243 30:00 no se que no se trata se trata de que esto iba más por supuesto la gente no no no de verdad que la gente no dudó en absoluto es una reacción que estaban en el turno de intervención Pedro no me molesta contra a la gente que finalice su argumentación

Voz 1088 30:19 como decía yo creo que en todos del mismo modo que también el Partido Socialista y en Podemos hay imputados por por situaciones muy muy concretas como digo todas las cuestiones que hoy están siendo objeto de de procesamientos judiciales forman parte del pasado en el Partido Popular pagamos una factura muy alta y la vamos a seguir vagando porque evidentemente toda esta notoriedad mediática tiene una repercusión sin ningún lugar a dudas en la intención en la intención de voto creo que la acción de gobierno ciudadano nos ha apoyado en dos investiduras en cuatro presupuestos sean gestionado casi setenta mil millones de euros en la presidenta a la altura creo que además han hecho de manera ejemplar mejorando la educación la sanidad las políticas sociales las infraestructuras transportes absolutamente todo nosotros vamos a hacer al igual que Ciudadanos vamos a poner encima de la mesa cuál ha sido nuestro bagaje cuál ha sido nuestro balance por supuesto no vivir de los hechos que han tenido lugar en esta legislatura sino también la candidata a hacer un programa electoral ambicioso para toda la región y bueno pues feria

Voz 1243 31:24 play juego limpio competir voy con el veintiséis de mayo veremos cuál

Voz 0867 31:28 de esta legislatura que bueno no sé si agoniza o no pero sí es cierto que entra en su fase final en la famosa comisión del caso Master que al final se van a celebrar cuatro sesiones no está muy claro todavía si van a estar todos los que deben estar íbamos a poder terminar en esta legislatura Ciudadanos quiere que que esto se extienda hay si se tiene que extender en otra legislatura que sea pero que se aclaren y llegan unas conclusiones digamos sólidas y serias con las circunstancias actuales no se va a llegar o no hay margen para llegar a conclusiones sólidas dentro de esa comisión

Voz 1088 32:02 llevamos diez meses diez meses pidiendo que se ponga en marcha una comisión de investigación y nos hemos encontrado con un PP evidentemente en contra y con un PSOE que ha ido arrastrando los pies porque en el fondo ni PP ni PSOE quieren investigar lo que ha sucedido en las universidades públicas madrileñas porque no interesa porque tienen casos que afectan ambos partido quiera así de triste y ahí tenemos el ejemplo de cómo el PP apuesta por que la comisión que investiga la tesis de Sánchez en el Senado pues dure hasta dos mil veinte ya han solicitado más de cuarenta comparecientes en la Comunidad de Madrid un caso que se ha llevado por delante la presidenta regional que afecta directamente a Pablo Casado a etcétera y que merece entendemos que merece una investigación bueno pues no quieren ni tan siquiera que haya comisión Jan vetado la posibilidad de que hablemos no ya de cuarenta comparecientes sino dieciséis bueno pues aún así el revés en contra al final qué pasa con PP y PSOE que cuando les interesa el asunto pues si es el de enfrente el que está haciendo las cosas mal van a por todas y cuando les afecta a ellos ni hablando

Voz 1243 33:00 los que nos bueno yo arrollado

Voz 0867 33:03 qué quiere estirar más el chico bueno lo que está

Voz 1088 33:06 claro es una cosa cualquier comisión de investigación que se ha puesto en marcha en la presente Liga

Voz 1243 33:09 es la Tura ha sido un juicio político paralelo

Voz 1088 33:11 en el que antes de que escuchar al primer compareciente haría una sentencia ya había una sentencia manifiestamente claro lo hemos visto el otro día en la comisión de donde todavía no sabía aprobado el dictamen creo recordar que era en el país donde ellas estaban filtrando y donde ya estaban publicando todas las conclusiones en el que estaba el tripartito de la oposición y que lógicamente hemos visto lo lamento lo lamento de veras que hay un tele aún dictado antes de comenzar yo creo que es muy importante en este sentido poner de manifiesto que se ha aprobado un plan de trabajo con cuatro comparecencias la primera de ellas que tiene

Voz 1243 33:47 pero si habían votado en contra a aprobar aprobara la hoja de ruta veinte dos sesiones de con palos por los oyentes lo hecho Ignacio es que habéis pedido una prórroga antes de empezar el partido vamos a ver cómo se desarrolla vamos a ver las ponencias en función de cómo es decir sean sus consejeros del trabajo tener no conocía que ha visto en verdad sobre consiguen que es pidas que me dicen verdad de la poderosa siete de treinta y cuatro

Voz 0867 36:29 siete de la tarde y treinta y seis minutos La Ventana de Madrid ya hemos superado la primera jornada del largo juicio del Profés que nos queda por delante lo que pasa dentro ya trasciende los límites de la información local pero no lo que está pasando fuera y ha sido una mañana movidita en Madrid con problemas de movilidad para los vecinos de toda la zona próxima al Supremo hoy como en esa canción de Sabina mucha mucha policía Elena Jiménez

Voz 33 36:53 hoy ha sido un día de preguntas Eva

Voz 1 36:55 qué es lo que va ir respuestas no

Voz 33 37:00 a era cerca del Supremo donde esta comerciante echa cuentas de lo que le falta eh tengo un apretón de chocolate napolitana calle Bárbara de Braganza la Policía Nacional quiere saber a dónde se dirige cada persona que entra en la zona acordonada en el semáforo nos preguntaron qué adónde íbamos yo dije que a trabajar hasta que no dijo el nombre no me dejaron pasar algunas caras les suena pues lo ha visto vosotros versus también con la vuelta al trabajo tras dicen que ha sido sencillo

Voz 1 37:29 yo no tengo donde iba muy hemos dicho que vamos a salir adelante y que tenían que la pregunta hubiera sido otra firma íbamos a desayunar menos mal porque no lo sé no sabía si tortilla

Voz 33 37:42 otras han llegado temprano y han sido invisibles a los controla

Voz 1 37:45 pues yo venía un poquito antes estabais no policías pero no me han dicho nada igual

Voz 33 37:51 también están a quiénes tanto cordón policial les

Voz 1 37:54 eso da rodeos cabreado porque resulta que viven con la calle Padre padre me

Voz 33 37:59 andando hasta hasta abajo hasta Recoletos cambiar de planes a la plaza debía de París porque es un partiendo de todo la gente del barrio llevamos a los perros pues no había Tribunal aunque cualquier momento es bueno para aprovechar y fomentar la adopción de perros pues son tres perras adoptadas se llama Artea que estaba en la carretera Dora que estaba en la perra de Córdoba sí Gray que era de un género que lo iba a matar frío se rasca borrasca como dice esta mujer que va calle abajo dos jóvenes entran en una tienda de comestibles si no nos dejan venir hasta tierna que latente era confirma la hipótesis de esta chica y ella se ríen recordando la situación con los agentes que compré de Homero pues si te compra pensando en que podrían haber tirado de ironía no sé porque te veo saber echó lejía o tampones sabe qué cara pobre ID paseo andan dos turistas de Barcelona

Voz 1 38:50 que hemos encargado un mes y medio grado de los hemos venido encantados con los edificios las tenéis muy limpios muy bien conservados con muy bonito con la gente pues hay que decir que la gente sí la verdad

Voz 33 39:04 sí ahí queda dicho para terminar en castellano y en catalán han sagrada amolda hasta aquí a Madrid nosotros no inca kecha

Voz 1 39:13 más plasmó la idea más netas mormón

Voz 1243 39:18 pero menos mal

Voz 0867 39:21 que siempre nos quedará la gente Pedro Rollán Ignacio Aguado gracias por venir hasta la próxima

Voz 1243 39:26 la canciones muy buenas tardes ustedes ya sabes

Voz 0867 39:29 mañana estamos de vuelta como siempre desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid en La Ventana disfruten del martes hasta mañana adiós

Voz 1706 43:32 de aquí a devino con que empieza resumen hay oye llegó por fin el día del juicio

Voz 1243 43:37 ante el Tribunal Manuel Manuel Marchena

Voz 40 43:40 lo habría así muy buenos días a todos vamos a iniciar las sesiones del juicio oral correspondientes a la causa especial número veinte novecientos siete de año y a lo largo del día

Voz 1706 43:51 hemos ido recogiendo todo tipo de declaraciones sin todo por la radio Toni Martínez les ha hecho la glosa el presidente del Parlament Ruggeri Torrent decía esto a las puertas del Supremo

Voz 1243 44:01 no lo único que han hecho es poner las urnas un referéndum

Voz 41 44:05 por tanto veremos dignidad democrática veremos

Voz 1243 44:08 en la vergüenza de que se les acuse

Voz 41 44:10 sí les acuse por haber puesto las urnas

Voz 0230 44:13 la reflexión de Toni Martínez si por poner las urnas fuera a la cárcel en España habría muchos gobernantes en la cárcel porque en España se ha votado mucho en realidad se sigue votando no es que no se vote una afirmación un poco alejada de la realidad como se dice ahora su índice de veracidad es bajo

Voz 9 44:29 ya dentro de la sala el abogado

Voz 1706 44:31 a Juncker se hablaba de vulneración de derechos de su defendido

Voz 35 44:35 me tendrán que dar la razón se han restringido cogió la Constitución el otro día todos los derechos de la Constitución se han restringido nuestro procedimiento

Voz 1706 44:45 la reflexión de Toni Martínez cogió la Constitución el otro día en fin si ese hubiera cogido antes vez no pero bueno también los procesados han contado con el apoyo de otras formaciones políticas por ejemplo Aitor Esteban del PNV

Voz 42 44:57 el delito de rebelión pues pues no tiene ni pies ni cabeza y además llega precedido por un año de prisión provisional que ha impedido el el diálogo político y la El intento de búsqueda de soluciones

Voz 1706 45:11 y mientras tanto en Cataluña manifestaciones frente a las consellerías So al Parlament

Voz 9 45:19 todo día muy intenso que les contarán a partir de las ocho en Hora veinticinco

Voz 13 45:28 esos

Voz 1243 45:32 mira que en La Ventana nos gusta comenzar el programa con buen talante pero hoy hoy era un día distinto

Voz 0313 45:39 yo estoy triste como catalán y como español su tuvieran hacia andorrano China diría exactamente lo mismo porque esto es un sentimiento que tenga que ver con patrias So banderas estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo

Voz 1706 45:54 tristeza por el pasado tristeza por el presente pero también por lo que pasará a partir de ahora

Voz 0313 45:59 lo que me tiene más triste y sobre todo más preocupado es el pronóstico de lo que vaya a ocurrir ese pronóstico es malo francamente malo pasará el juicio que va a ser largo y tendrá momentos de temperatura muy alta seguro eh porque además lo político no se va a notar callada los se emitirá la sentencia osea que la justicia teóricamente haber hecho su trabajo pero el problema seguirá ahí seguramente más en coronado por eso estoy triste porque creo que nunca deberíamos haber llegado a esto porque ahora que estamos será mucho más difícil salir

Voz 1706 46:30 la verdad es que con este panorama es pertinente muy pertinente la pregunta que los alumnos le hacen a Trinidad Andrés que es una profesora de Filosofía en un instituto de Madrid en donde ha creado el proyecto genera Filosofía en donde mayores y jóvenes intercambian ideas en torno a la filosofía y a la vida

Voz 35 46:45 a raíz de una serie de cosas que surgió en clase pregunta una alumna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar para mí es un golfo la respuesta

Voz 13 46:55 soy profesor tengo que que es profesora

Voz 1706 47:03 aquí tiene que creer los políticos procesados a partir de hoy la verdad es que lo tienen complicado hay otros políticos sin embargo que están en una situación un poquito menos comprometida

Voz 0230 47:12 bueno venga comenzamos con algo completamente inesperado comenzamos con Esperanza Aguirre presidenta de Madrid y bla bla bla bla bla bla diciendo que le parece haber ido al programa de televisión Pasapalabra

Voz 1 47:21 es lo que más me ha sorprendido bueno pues que hagas lo que hagas te aplauden

Voz 1243 47:26 el

Voz 0230 47:28 es el sueño de todo político que hagas lo que hagas de aplaudan

Voz 1706 47:33 y mientras tanto Carles Puigdemont sigue lejos muy pero sigue buscando presencia hoy hemos hablado con Gerardo Olivares que es director del documental de Netflix dos Cataluña

Voz 9 47:51 renunciado esta mañana

Voz 1706 47:53 al premio del festival Cinema for Peace en Berlín con el que fueron galardonados anoche cuál es el motivo pues que Carles Puigdemont entregó por sorpresa este premio

Voz 1243 48:04 es dar un discurso político y nadie

Voz 1706 48:06 que lo había dicho a Gerardo Olivares

Voz 3 48:09 nosotros en ningún momento supimos que el lo iba a entregar puso de moda a nosotros no habían jurar y perjurar que que puse iba a intervenir no iba a hablar no haces nada y pasó todo lo que nos dijeron que no iba a pasar así que imagínate cuando hoy modo nuestro documental que gana el primer premio está a punto de modo en en el estrado con el premio en la mano para darnos los

Voz 1706 48:37 no querían que nadie sea apropiarse de su documental porque desde el principio tuvieron muy claro que la película que iban a hacer era una película en trescientos sesenta grados

Voz 3 48:47 algo que tanto Álvaro como yo tenemos clarísimo desde que nos planteamos este documental era hacer un tres sesenta no es que todo el mundo tuviera su su voz y su su espacio y que luego el espectador sacara sus conclusiones ese ha sido el espíritu del documental y por eso cuando hemos visto que solamente había un aparte esa historia en en este caso eh representada por Putin en una entrega de premios por la paz y la justicia pues dijimos no es decir no no puede ser es decir esto no es justo

Voz 1706 49:18 a un premio desde luego siempre es una espina siempre es muy doloroso pero bueno no es decía Gerardo que hay cosas todavía peores

Voz 3 49:24 yo creo que en la vida hay cosas todavía más duras que renunciaron precio al final los premios se quedan en una vitrina llena de polvo y hay que limpiarlo nosotros estamos muy con la conciencia muy tranquila creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer para nosotros la grasa sal satisfacción al final es que el documental en el que se quiera enterar un poco qué es lo que está pasando en Cataluña fuera de nuestras fronteras pues dos Cataluña puede ser una buena herramienta por lo menos para tener una visión global de lo que está sucediendo

Voz 1706 49:55 este martes desde luego ha sido un día intenso en los tribunales pero también en el Congreso de los Diputados donde se hablaba se debatía sobre los presupuestos con el ambiente muy caliente este cara a cara entre Pablo Casado y la ministra María Jesús Montero lo puede ilustrar el presidente del PP quiso tirarle una puya a la ministra pero les salió un boomerang

Voz 27 50:15 como los usted caro Andalucía que ha fuera pregonero más

Voz 5 50:20 cruzo más nefasto con más paro más deuda de toda la historia democrática autonómica en España