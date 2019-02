La Ventana (13/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cuatro las tres en Canarias el presidente del Gobierno anunciará el viernes tras las

Voz 1454 00:08 la Unión del Consejo de Ministros y convoca o no elecciones después de que el Congreso haya tumbado esta mañana los presupuestos para este año mientras PP y Ciudadanos que han estado pidiendo elecciones esas desde hace días encuentran hoy problemas de distinta índole cuando se les pregunta por una inminente cita electoral que como decíamos aún no está definida a la espera de lo que diga el presidente del Gobierno argumentos a mediodía de Pablo Casado y Juan Carlos Gil

Voz 0689 00:30 pauta parece lo más lógico desde el punto de vista presupuestarios no gastar casi doscientos millones de euros por unas elecciones que tendrían lugar veinti tantos días después lo más lógico parecería que se celebraran todas las elecciones el veintiséis de mayo

Voz 3 00:45 no parece que en un país razonable se organicen una selección dos selecciones con menos de un mes a mes eh de diferencia no también es cierto que todas en mayo pues presentan complejidades técnicas de todas maneras todo eso eh palidece al lado de lo importante que es efectivamente la necesidad de que haya unas elecciones cuanto antes

Voz 1454 01:09 el Colegio Claret de Barcelona llevará a la Fiscalía un nuevo caso de abusos a menores desvelado por un ex alumno a través de las redes sociales ampliamos con Raúl

Voz 0827 01:17 lores los abusos habrían cometido hace años

Voz 1707 01:20 cuando el religioso daba clase en el centro distintos testigos han denunciado que el cura que hasta hace pocos días figuraba como jefe de Administración de la escuela las obligaba a desnudarse ante el y que en algunos casos les llegó a tocar los genitales con la excusa de ayudarles a secarse o ponerles crema también les pedía que le contaran si se masturbaba y con qué frecuencia miraban pornografía la dirección del colegio Claret prepara ahora la documentación para llevar este caso a la fiscalía en un comunicado el centro asegura que el oso ya no tenía ninguna responsabilidad educativa en en centro y que le han apartado de todas las actividades en las que hayan menores o ex salud

Voz 1454 01:55 a juicio del Supremo ya terminado la segunda jornada en la que han intervenido las acusaciones con un alegato de la Fiscalía en defensa de la democracia y el sistema judicial que intentaron poner ayer en cuestión algunas defensas la vista se reanuda mañana a las diez con el interrogatorio al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras trescientas mil familias sufren cada año cortes de agua porque no pueden pagar el recibo más de un centenar de organizaciones sociales han pedido a Europa que prevé ya la reforma de la Ley de Aguas que permita un suministro básico al día por persona de cien litros Javier Gregory

Voz 0882 02:27 por no poder pagar la factura cada año en España más de trescientas mil familias sufren cortes de agua además las compañías emiten un millón de avisos por falta de pago es la punta sin duda del iceberg del problema de la pobreza hídrica en nuestro país como advierte Luis Fabiano gerente de la Asociación de Operadores Públicos de abastecido

Voz 1 02:46 en tu corto sistemáticos yo creo que

Voz 4 02:48 hemos todavía estamos por encima de los trescientos mil al año toleraría es interesante porque son cifras

cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1915 03:03 en el juicio del caso de espionaje en el PP en la Audiencia Provincial el entonces fiscal superior de Madrid Manuel Moix obstruye la investigación del caso según han denunciado uno de los policías encargados de investigar los seguimientos el agentes Jaime Barrado

Voz 6 03:16 que yo me niego a rectificar uno de los informes ordenado por el señor ella quería que pusiera falsedad de todo esto con punto de cosas yo no me fío mide señor Oliver han ido de señor Boix le ha contestado a la pregunta

Voz 1915 03:30 la presidenta del tribunal ha decidido suspender la declaración embarrado como testigo para no perjudicarle las defensas de varios de los acusados han anunciado acciones penales contra este agente superior también contra Manuel Moix los tres serán citados en un nuevo procedimiento penal que se investigará en Plaza de Castilla y el Gobierno regional no descarta poner en marcha cualquier regulación de los WC hasta que haya una normativa estatal lo ha dicho la consejera de Transportes sólo unas horas antes de la caída de los presupuestos del Gobierno abocando a una convocatoria de elecciones aquí en la SER la delegada de Movilidad del Ayuntamiento Inés Sabanés explicaba que el consistorio si trabaja ya en el

Voz 1 04:04 borrador de un reglamento para el sector que

Voz 0795 04:07 a veces entiendan que

Voz 7 04:09 pretender vivir sin

Voz 0795 04:12 la acción las vs heces y además con la idea o trasladando la idea que osea hace lo que ellos dicen o perdemos empleo así no se puede trabajar con la Administración todas las ciudades están tratando de regular una plataforma tecnológica no es exactamente un servicio publico una plataforma tecnológica nos lleva temas como los pisos turísticos unos lleva temas de de regulación

Voz 1915 04:36 y una cosa más la policía ha desmantelado un grupo dedicado a estafar a personas mayores haciéndose pasar por trabajadores de empresas eléctricas hay tres detenidos que operaban en varios municipios de la Comunidad de momento se han esclarecido quince robos en Alcorcón Fuenlabrada Getafe y Móstoles en cuanto el tiempo y han subido las temperaturas si tenemos sol en toda la comunidad a esta hora hay quince grados en el centro de Madrid

Voz 1 05:36 hola buenas tardes suerte que hoy celebramos el Día Mundial de la Radio y cuando digo mundial es que es mundial de verdad que no sólo queden no se lo creen hallaba comenzamos Radio Uganda

Voz 8 05:47 Kerry lo utiliza Moscú culé Enric indie dio Patricia Kallio Romy tú o Rome en Radio Chennai en la India

Voz 9 05:55 a El Aaiún con alegría lo han sus líderes en el

Voz 10 06:01 radio Osaka Japón

Voz 1 06:10 Caracol Radio en Colombia cuántos atentados en lo que va del año cuántos el año pasado Darío muy buenos días para usted

Voz 0689 06:18 era todo tipo de radio

Voz 1 06:21 fe y Alegría en Venezuela

Voz 11 06:24 sí

Voz 12 06:28 de la Red Nacional de radios de fe y alegría y les contamos que este miércoles niños

Voz 1 06:34 la radio Arabia Saudí esquiva así

Voz 13 06:39 ya han no

Voz 14 06:42 hola Ana Gemma

Voz 13 06:46 hubo mucha agua

Voz 1 06:48 pocas ganas Burgo en Sudáfrica

Voz 0313 07:02 cero pirado poniendo música a lo mejor sólo cuarenta de de Johannesburgo Sudáfrica pero sí

Voz 1 07:08 el Día Mundial de la Radio y además con un regalo fantástico que es estar acompañados aquí en los estudios centrales de la Cadena Ser en Madrid por un montón de amigos de amigas y medir las caras

Voz 0313 07:21 regresar tarde pero al final luego profundo

Voz 1 07:24 pero en la palabra oyente por cierto vamos a profundizar porque Isaías Isaías buenas tardes

Voz 0827 07:28 hola buenas tardes algo que proponernos

Voz 1 07:31 las iremos pinchando si podemos Roberto buenas tardes hola qué tal cómo estas emisoras de estas por todo el mundo que no todas son de la sede de la SER alguna no todas porque es es un ejercicio muy muy curioso pero bueno decía que que menos mal que tenemos este día de la radio para celebrar algo para reírnos y para festejar porque Jo para una está para para pocas risas para poquitas fiestas se más pronto que tarde como saben ya a estas alturas Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones después de su derrota parlamentaria en la votación de los Presupuestos y esas selecciones sean cuando sean que ya veremos abril tal llegarán en un bien ante de crispación y de bronca que es lo que a mí me parece absolutamente indeseable bronca como la que ha habido esta mañana en el Parlamento catalán donde una diputada de Ciudadanos ha llamado nazis a los independentistas yo tengo una idea por cierto tengo una idea el día que reformamos la Constitución porque un día u otro habrá que tocarla no sé si mucho poco pero habrá que tocarla podríamos incluir un artículo que prohibiera utilizar los términos nazi fascista o franquista en el debate político probarlo al menos durante un tiempo a ver qué pasa porque si quieren insultarse coño al menos que sólo ocurren un poco no vocablos nuevos

Voz 5 08:36 claro que pensándolo bien

Voz 1 08:39 luego te sale alguien con el filón te lo descuadra todo así que no no definitivamente no es una buena idea prefiere desearles a todos y a todas simplemente un feliz día a Radio bienvenidos a La Ventana

Voz 2 09:14 walkie visto

Voz 0313 11:50 oye esta canción Roberto Isaías es el himno de La Ventana claro que sí muchísimo es el primer día que hicimos juntos este programa poco suena para ver poco aunque pocos Roy por cierto hablando siempre en esta canción la de La Ventana también estrenamos la temporada pasada eso que se inventó Benjamín Prado ellas propia Sabina Serrat son que ibas a decir

Voz 0827 12:10 no que mira que hemos hecho programas cara al público pero es que yo creo que teníamos saliente más joven de toda

Voz 1 12:16 cuál es que es un oyente que está todavía en la tripita de la madre

Voz 0827 12:19 prevista está pidiendo paso parece que le queda una semana por salir ahora adelante el parto a lo mejor antes de acabar la ventana damos la noticia e todo puede pasar

Voz 1 12:29 Sanchez Mellado buenas tardes cómo estás bienvenida a la venta

Voz 1362 12:31 la muy bien fantásticamente rodeada del calor

Voz 1 12:35 dime dime un primer recuerdo de radio que te venga a la cabeza puede ser reciente de hace un montón de años

Voz 1362 12:40 pues te voy a decir dos recuerdo una experiencia un algo te voy a decir dos una eh oyendo a mi abuela escuchando e la novela la radio novela sí sí sí los poetas me acuerdo no sólo no se la saga de los Borrell señoras era la han sido casualidad porque no estaba no estaba preparado la saca de los poetas me acuerdo perfecta ante aquí pero luego también me acuerdo del primer día que hice radio que hace treinta y tres años a pesar de mi insultante juventud en esta casa

Voz 1 13:06 en un en una tiene sacudían tú te acuerdas redacción Madrid inaugural de ella

Voz 0827 13:12 sí aunque ha cambiado mucho luz pero me acuerdo

Voz 1 13:14 hasta será mejor ha cambiado que hacía

Voz 1454 13:17 el fijos Antoquia información local donde dos

Voz 1362 13:20 ese aprende donde eso sí mama el pego donde echas un morro hoy un callo que que luego hay que ablandar estaba demasiado a estamos dedicando además la hondura estaba con Carmelo Encinas con con Alipio Gutiérrez con María Jesús García cobre Jesús

Voz 0827 13:36 pero nunca corría el dinero porque yo empecé también haciendo cosas en Hora Veinticinco pero sí si es que empecé haciendo información local también dábamos la información del tráfico Francino atención desde un helicóptero

Voz 5 13:49 yo cada mañana me levanto levantaba a las cinco de la mañana

Voz 0827 13:52 las ir despegaba vamos con el helicóptero vamos viendo por toda la ciudad cómo iba el tráfico transmitimos

Voz 1 13:57 pero había cámaras entonces ya para el tráfico no no todavía no

Voz 0827 14:00 la alimentaron invitaron porque ahí descubrimos un buen yacimiento y a partir de ahí fue cuando se creó ya radio tráfico y demás muy curioso observar la socióloga día de la ciudad desde el aire no porque las primeras carreteras que despertaban a eso de las cinco y media seis de la mañana pues serán la de Andalucía en la de Valencia la de Extremadura y la última que despertaba era la carretera de La Coruña ya a eso de las ocho y veinte de la mañana

Voz 1 14:25 otras tres años había tertulias ya luz tú te acuerdas pues tertulia luego las de ahora digo eh seguro lo que pasa es que bueno no información rayos y como las de nota

Voz 1362 14:35 Qantas no tan variadas y notan crispadas al mejor se se aprendía más oliendo las entonces un la radiofónicas no no las recuerdo pero recuerdo las televisivas la clave donde se argumentaba ahora igual agur venta tanto y se actúa madre

Voz 1 14:51 pues eso hemos pasado el tertuliano podólogo que es una que es una especie distinta no

Voz 1362 14:55 sí porque yo creo que no se puede saber todo de nada ni nada de todo no entonces al final opinas muchas veces sobre lo que te echen yo creo que hay que admitir la la duda y el desconocimiento el no sé no estoy seguro no yo creo que eso es lo que falta ahora

Voz 0827 15:10 nosotros cuando comenzamos en Hoy por hoy había tertulias pero digamos que eran tertulias especializadas había que hablar de un tema entonces cogía a dos o tres expertos y debatían sobre el tema y la primera tertulia así un poco genérica de ah y senior que recuerdo eran muy encuentro cara a cara con el senador socialista José Prat con José María de Areilza era una conversación entre los dos y la verdad es que

Voz 1 15:32 es verdad que han pasado años eh sí sí sí sí

Voz 1362 15:35 demasiados yo creo que si los los levantinos

Voz 0827 15:37 en la cabeza se darían vamos con un ladrillo en la cabeza escuchando algunos debates políticos que se producen en estos momentos no porque desde la discrepancia más absoluta estaban vamos en en los pueblos más encontrados sin embargo tenían una conversación educada constructiva reconociendo sea el otro era impresionantes

Voz 1 15:57 yo al hilo de esta reflexión pregunto podría puede ser la solución un robot tertuliano a ver no es una pregunta lanzada al aire como si tal cosa Santiago Niño Becerra nuestro economista de cabecera hace un montón de tiempo que nos viene bien avisando de que los robots van a realizar muchas muchísimas tareas actualmente desempeñan personas que se va a destruir puestos de trabajo y tal pero más allá de eso lo que yo sinceramente en fin no podía imaginar al menos hasta hoy es que los robots pudieron convertirse en eso en en en tertulianos en entes capaces de de debatir en este caso sobre temas concretos este lunes en San Francisco discutieron un robot que ha creado IBM con un tal a Jan que es un graduado de Oxford y Cambridge que ser que atesora más victorias de todo el mundo en campeonatos de debate o que es un experto es un especialista ganó Jaric pero casi gana al robot se analizó concretamente Si el Estado debía pagar o no la educación infantil la victoria era para quien cambiara la opinión de más gente entre el público el experto lo tuvo quizá más sencillo más fácil porque poca gente creía que el Estado no debe subvencionar pequeños pero el sesenta por ciento de los asistentes a ese debate que estaban como público admitieron que el robot había enriquecido notablemente sus conocimientos así que puestas las cosas de esta forma hemos invitado a asomarse a la ventana Antonio Bahamonde Antonio Bahamonde ex presidente de la Sociedad Científica Informática de España es profesor de la Universidad de Oviedo el Máster Universitario en Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y además de la Asociación Española de artificial ya que si alguien sabe es él Antonio Bahamonde buenas tardes hola hola

Voz 16 17:38 buenas tardes bienvenido en La Ventana mucho

Voz 1 17:41 a la pregunta de siempre si queremos que los robots algún día llegaran a ser mejores que los humanos en todo en casi todo incluyen la capacidad de debatir o puede incluirla ya no digo tertulianos llegó la capacidad de batir

Voz 16 17:53 bueno en determinados aspectos sin duda sí

Voz 1 17:56 en otros aspectos no incluso

Voz 16 17:58 te quiero que me parece sorprendente de la noticia lo que parece más destacable no es tanto la capacidad de de ser tertuliano sino la capacidad de de asimilar información sobre un tema

Voz 1 18:11 hacer un resumen hacer un ahorro

Voz 16 18:13 colonización de las ideas que contiene esa documentación ese es capaz de argumentar eso me parece sorprendente utilidades

Voz 1 18:22 sí un robot sea un un un algo de inteligencia artificial un debate como éste por ejemplo podría llegar a utilizar la ironía pongamos por caso

Voz 16 18:32 podría utilizar la ironía si eso sí esos estuviese programados y su tuviese desde mi punto de vista si tuviese un rendimiento económico si lo tuviese sin duda se podría hacer sino no tiene yo creo que no es necesario

Voz 1362 18:45 o sea que la innovación depende de la rentabilidad

Voz 17 18:47 por supuesto si es así de crudo no es la pela es la pela eh pero pero a la ironía es una cosa

Voz 1362 18:55 muy muy personal muy variable porque claro para que un algoritmo que me imagino que está en la mente del del del robot calcule las las distintas opciones o la réplica a una réplica ingeniosa del contrario el programador o es el campeón del ingenio o el campeón de las matemáticas como se programa eso

Voz 16 19:16 bueno existen distintas estrategias pero algunas sencillas puede ser disponer de una buena base de datos de ironías ligeramente preparadas que sean capaces de ser disparadas frente a determinados estímulos si la base de datos está suficientemente bien preparada se podría hacer pero insisto que eso no creo que esté en la mente

Voz 1 19:37 el de IBM en estos momentos eh

Voz 16 19:40 no le perdió la rentabilidad

Voz 1 19:42 a usted conocía algún experimento parecido que haya hecho antes

Voz 16 19:45 pues bien el el propio IBM hace unos años en el dos mil once creo recordar construyó un sistema Harbour y un software que participó en un concurso televisivo de preguntas y respuestas

Voz 1 20:00 en este caso participará enfrentándose

Voz 16 20:02 campeón que había sido unos años pasado consiguió ganar eso fue un hito IBM está siendo una estrategia de avanzar en el dominio del lenguaje para producir sistemas cada vez más inteligentes y cada vez que domina más el lenguaje es una estrategia fundamentalmente comercial insisto es una estrategia que pretende demostrar que son capaces de hacer estos juegos entre comillas sin duda son capaces de hacer otras cosas diríamos más más útiles pero es esta última el el sistema de debate yo creo que tiene una utilidad Air verse se pierde el juego de de helio Vardy pues bueno tranquilidad era era relativa no

Voz 0827 20:42 Antoni pero de todas maneras entonces según debate y podemos descartar el factor humano porque muchas veces cuando alguien dos convéncenos convence por su gesto por su mirada por la entonación de las palabras las palabras y los discursos tienen alma y a mí me suena un poco raro que por muy perfecto que sea un robot el robot pueda llegar a tener alma desde luego puede tener cinco mil argumentos acumulados a lo mejor solamente tengo tres pero yo a lo mejor soy capaz de defenderlos de una manera más convincente

Voz 16 21:09 sin duda sin duda yo creo que la utilidad práctica real de este sistema sea el participar en concursos de debate son debatir directamente yo creo que la utilidad es en que se pueda suministrar algún fondo documental por ejemplo opiniones de de los usuarios de un producto que sea capaz de analizar los sintetizar las opiniones y luego contarnos por qué se debe comprar ese producto porque no se comprarse produce

Voz 0827 21:36 yo utilizarlo lo mejor como preparador de Un debatiendo es decir sparring no

Voz 16 21:42 previamente previamente también para preparar al mercado hacerse elementos de mercado hacer estudios de mercado a partir de un montón de opiniones esa capacidad de analizar un montón de información en poco tiempo y organizarla es yo creo que es el elemento esencial de este de este sistema

Voz 1 21:58 como la máscara Garre de mala leche muy complicado no debe ser quiere decir que tengamos hay un banco de no de debato así de ejemplo de bastante notable hombre en sus

Voz 0827 22:07 yo supongo que también se jugará el corporativismo no creo que haya ningún investigador que esté por ejemplo haciendo un robot profesor no para no quitarle ese trabajo bueno

Voz 1 22:17 pero si yo creo que yo vaya

Voz 16 22:22 todo lo que se está avanzando en en los mods los entornos estos masivos online pues va en la línea de sustituir a los profesores en cierto sentido el hacer más democrática la enseñanza estos sistemas están dotados no solamente de de un repositorio donde se ponen vídeos au o material escrito sino que también están dotados pues de capacidades de comprensión para para resolver dudas capacidad de de de

Voz 1 22:50 criticarlo minando los alumnos

Voz 16 22:53 ese tipo de cosas se están haciendo porque la enseñanza es muy variada puede llegar a muchos a muchos foros la utilidad concreta de lo que se va a enseñar pues puede ser muy diferente y llegar todos yo creo que es importante

Voz 1362 23:08 yo creo que nos van a jubilar los robots en algunas parcelas pero en otras yo creo que somos destructivos si yo creo que ahí no sólo son inevitables no porque la pasión se se puede programar la pasión de del del profesor a la hora de enamorar a los alumnos o la seducción de un tertuliano a la hora de persuadir no con razón por

Voz 1 23:27 pasión imposturas se nota por eso digo

Voz 1362 23:30 yo creo que la pasión es un programa que no iré ir de todas formas desde luego que si va a quedar sin Ubis sería Isaías porque sería

Voz 17 23:36 tan perfectos pero no quería baza por mí le darían patadas al diccionario

Voz 0827 23:43 sí

Voz 5 23:43 a lo mejor pudo llegar a la jubilación

Voz 1 23:47 muy bien Antonio Bahamonde muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana ha sido un placer de verdad

Voz 16 23:50 gracias a ustedes igualmente bueno voy a saludar

Voz 1 23:53 de tribunales de la Cadena Ser Javier Álvarez buenas tardes bienvenido Carlos buenas tardes vía la jefa de Nacional y economía que está en el Congreso de los Diputados Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1468 24:01 qué tal buenas tardes en tanto que enseguida salir

Voz 1 24:03 le muy bien

Voz 0313 29:44 hoy estamos abriendo esta ventana con motivo del Día Mundial de la Radio acompañados de un montón de amigos de un montón de oyentes aquí en la en el estudio central de la Cadena SER yo quiero saber

Voz 1 29:53 nombre saber nombre un nombre por ejemplo otro nombre otro nombre Juan Carlos más nombres a pero Javier más Isabel Cholo Cholo todos los hotel quién más quién más más nombres Maximino Enrique Ángel Victoria María Jesús luego seguimos Bono seguimos y seguimos y estamos muy contentos de estar acompañados eso no nos impide ni mucho menos quitar la mirada de la actualidad tanteo que estamos escuchando una versión fantástica por cierto el vídeo mató a la estrella de la radio podemos hacer un titular que dijera algo así como el relator acabó con una mayoría inestable que que es un poquito lo que ha pasado en la última semana en el Congreso y que en fin todos lo de estos días de qué manera Nieves te acuerdas el primer día que hicimos minuto dejó el resultado el pasado viernes aquí

Voz 1468 30:42 ese es que no va quedando viejo todos sin acuerdo acuerdo sí sí bueno vamos a estar aquí el equipo de política todos juntos si gana intentando sabes que estaban pasando

Voz 1 30:51 contándolo lo mejor que hemos podido oye después de la de la votación de hoy ya en fin

Voz 0313 30:56 hay alguna sorpresa de ultimísima hora que no parece

Voz 1 30:59 sólo falta conocer cuando el presidente del Gobierno disuelve las cámaras de convoca elecciones no

Voz 1468 31:03 eso es si estamos pendientes ya sabemos es que el Consejo de Ministros se reúne el viernes y que después de ese Consejo de Ministros el presidente del Gobierno hace un anuncio o él o alguien de su nombre lo lo no males que saliera Él después del Consejo de Ministros ha denunciado el adelanto electoral sería lo normal observa oye estamos yo estoy con la fecha con la el calendario delante que ha salido en las cuatro horas catorce

Voz 1 31:31 abrir raro el veintiséis de mayo super domingo octubre no supo aguantar y carencias

Voz 1468 31:40 estamos más más hemos contado en la SER desde ayer ya que la cúpula del PSOE y la cúpula de del Gobierno apuestan por el veintiocho de abril Carlas el veintiséis de mayo es el Súper Domingo que llamamos porque ahí serían las elecciones municipales autonómicas generales y fuera así también europeas y además tendríamos dentro de las generales Congreso-Senado con lo cual tendríamos cinco urnas si no me equivoco por lo menos entonces sobre todos los barones del partido Page y también Vara en Extremadura el gol Lambán prefieren que no sea el veintiséis de mayo gente del partido ya está haciéndose a la idea de de la otra fecha que parece

Voz 1 32:20 pero si es así tendremos tenemos campaña a mitad de las procesiones por ejemplo la primera semana de campaña la semana de campaña nos pilla la Semana Santa parecen hasta el Maratón de Madrid que se celebra el veintiocho de abril está planteándose ahora mismo sin cambiar la fecha si coincide con las generales

Voz 1362 32:35 claro que va a pasar caber dos campañas sucesivas y vamos a morir todos en el en el intento

Voz 17 32:39 muchas gracias a su vez campañas sucesivas nos va a aguantar los vamos a comer

Voz 1 32:46 Mary la campaña sea cuando sea bueno es que claro haya preguntado chorrada puede afectar al juicio sea a ver el tribunal hoy no ha hecho sesión por la tarde porque está valorando todas las cuestiones preliminares que se han presentado que por cierto tuve alguna opción de que prosperen algunas de las que

Voz 0689 33:02 bueno sí tiene tiene a ver lo que no puede hacer el tribunales

Voz 1 33:05 negarlas todas puede hacer abrir la mano

Voz 0689 33:08 hoy admitir por ejemplo que a algunas de las pruebas que no admitieron en principio pues se pueden admitir testimonios documentos vídeos lo que no va a resolver mañana que continúa la sesión ya con el interrogatorio de Junqueras es él la vulneración de los derechos sean invocado esto ya lo dejarán para sentencia porque entonces ya tienen tiempo de hacerlo quedan con con más pero sí es posible que mañana se rechacen muchas de las pruebas pedidas puedan aceptar algunas otras por ejemplo una de las más sin tranquilas puede ser qué función tiene el Abogado del Estado no acusar del delito de sedición teniendo en cuenta que lo que defiende son los intereses de la pasta

Voz 1 33:45 no el el el desfalco al

Voz 0689 33:48 el Estado mediante el uso la malversación dinero que es público

Voz 1 33:51 de todas formas Javier justo antes de empezar el juicio quién más quién menos hacíamos votos para que se dejara paso a la justicia y la políticas hicieron lado al menos durante dos o tres meses no pero las dos primera jornadas ayer los abogados de las defensas el Ministerio Fiscal han hecho discursos que podemos calificar sin ningún rubor de políticos los dos lo de ayer y la respuesta digo el fiscal

Voz 0689 34:15 bueno yo fíjate no no estoy del todo de acuerdo bueno

Voz 1 34:18 por qué dos una juicio que ustedes nos salven la patria defiendan la justicia dijo estamos en una en una fase primera que es muy

Voz 0689 34:28 muy político a mi me lo parece al menos hasta ahora así hasta ahora todo lo que ha habido todos los discursos se han encaminado

Voz 1 34:34 ya en en negar la esencia de la

Voz 0689 34:37 por ser un pueblo independiente el que el Estado de Derecho

Voz 1 34:40 al que tiene que privar es verdad que ha sido la

Voz 0689 34:42 pelea política pero ayer cuando te sientas delante de un tribunal cuando entras en una sala de un tribunal aquellos oyentes que lo hayan hecho o lo hayan visto darán cuenta que el percal cambia cambia porque tienes a unos paisanos delante que son vestidos con puñetas que imponen un montón un tipo aula

Voz 1 34:58 qué te pide veinticinco años de prisión

Voz 0689 35:01 otro que te dice que que es posible que salgas absuelto tú estás prácticamente que haga o diga

Voz 1 35:06 hay uno que pie setenta entonces los

Voz 0689 35:09 pero ya la cosa cambia ya el escenario ha cambiado ya son debates jurídicos fíjate que hoy el tribunal con mucho acierto porque en estas cosas el Tribunal tiene que tener una mano muy ancha muy amplia para que no parezca que efectivamente está influyendo la política uno de los acusados que lleva un un lazo

Voz 1 35:25 Jordi Sanchez si hoy dos de Vox le han pedido que

Voz 0689 35:28 se lo quitara como cuestión preliminar al ha dicho virus señoría yo me gustaría porque usted

Voz 1 35:33 pero aquí el quemando soy yo el tribunal

Voz 0689 35:35 es este esto no es un signo que yo pueda decirle porque además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ha dicho que se puede llevar esto lo pueden llevar los acusados no los abogados que tiene otra que defiende que el público que lo quiere llevar lo puede llevar

Voz 1 35:48 estudio está muy bien Marchena I M opinión poquitos eh

Voz 0689 35:50 tanto la cabeza poniendo sentido común

Voz 1 35:53 juzgando lo que van a juzgar

Voz 0689 35:55 los hechos violentos si son o no violentos ya ya lo veréis Saint sentencia hay hablaremos de ello no van a tener en cuenta las connotaciones políticas si tienen o derecho a la autodeterminación es que entrar en ese trapo es entrar en ese trapo la política tú tienes claro

Voz 1 36:09 concretos es verdad que hay unos en movimiento

Voz 0689 36:11 los preparatorios que también tienen que ser objeto de diálogo y de debate hay que escuchar cuando se hizo tal cosa así lo prohibió el Constitucional honor lógicamente para hacerse una idea general pero no van a pronunciarse sobre eso van a ser por tanto muy concienzudos a la hora de emitir un veredicto la influencia que pueda tener o no las elecciones desde luego lo es porque no hay una norma escrita en el Tribunal Supremo que diga que se debe Paral parar un juicio antes de pero es verdad que la experiencia nos dice y siempre ha sido así que no suelen celebrar eh durante una campaña electoral por ejemplo en los calendarios que baraja el Tribunal de es que para antes del día uno de mayo prevista ya para el XXVI las elecciones municipales autonómicas ya hubieran acabado si hubiera un adelanto electoral que podría hacer el tribunal pues una salida muy honrosa es hacer un Kit Kat un paréntesis y esperar la que se celebrará esa campaña electoral esas dos semanas semana y media en ese momento no celebrar para no interferir y que ya nadie pudiera aprovechar eso como

Voz 1 37:12 esto ocurrido educativo hay un adelanto pueden para podrían nacer en una una parada técnica va a continuar

Voz 0689 37:19 todo lo contrario porque también son muy conscientes de que nosotros vamos a lo que vamos que es lo que pasa que el resto de formaciones y más en este caso en el que estamos lo van a utilizar Vox tienen una oportunidad clarísima todos los días de ofrecer una rueda de prensa delante de los micrófonos del Tribunal para hacer su precampaña electoral de aquí a mayo lo mismo los nacionalistas los independentistas tienen también su

Voz 1 37:42 para utilizarlo cuando lo otro lo puede

Voz 0689 37:44 Tribunal podría ser una medida pero te advierto que no hacerlo no iba influyen

Voz 1 37:48 la sentencia ni apareció desde una pregunta después de la votación de hoy a esta hora el Congreso que ha sido una desbandada otorga hay gente por ahí currando discutiendo y tal

Voz 1468 37:57 por ejemplo cuadrando nosotros los periodistas eso sí siempre en los despachos están pero si la mayoría de de los dirigentes diputados se han ido bueno pues a celebrar comidas en los que analizar lo que ha pasado aquí y también en el caso del Gobierno a los ministerios y a Moncloa yo quería comentar de lo que está diciendo ahora Javier aquí había mucho pesar en algunos ministros de estos días y esta mañana todavía diciendo que el juicio entonces ha entrado con mucha fuerza e influido mucho en el resultado final de este debate en la derrota parlamentaria de los Presupuestos ya lo sabían pero realmente yo os lo atribuyen sobre todo la actitud de los nacionalistas aquí d'Esquerra P de Cat no sólo por el juicio sino por cómo aparecer ante sus propios electorados

Voz 1454 38:39 electorados y bases y ha sido muy influir

Voz 1468 38:42 entre el juicio en la derrota parlamentaria al Gobierno

Voz 0689 38:45 pues mira porque ellos lo asumen au ellos Ahram surcaba las matemáticas robot matemático si estuviéramos en una radial robotizada pero yo hablé ayer con Torra que fue asistió Un nada cuando terminó la sesión el tiempo que te da hacerle cuatro cinco preguntas y le preguntaron si le preguntamos por eso ustedes mantienen que no va a aprobar los presupuesto estos dijo sí sí sí ya saben dónde tienen si el PSOE y los otros son los que están preocupados por esto quiere decir que es que no influye realmente en el juicio que el juicio pueda influir en el ánimo del Gobierno pues a mi se me escapa francamente es decir

Voz 1 39:18 tú la pregunta complicó en la mía

Voz 1468 39:20 a de los partidos nacionalistas catalanes que estaban divididos una parte quería apoyar el Presupuesto algunos diputados PDK y Esquerra estaba por esa labor y otra parte claramente no

Voz 1 39:30 es que el tribunal no va mover ninguna

Voz 0689 39:32 dicha ni en un sentido yo noto la pregunta que se hace la gente no claro es que si por ejemplo salieran el tribunal dijera a venga pues todos absueltos entonces firma los presupuestos sin le os digo que es impensable que este es un la justicia funciona muy bien aunque se crea que no funciona francamente bien tú te sientas audible jugar por los hechos no vas a juzgar ni políticas ni ni ni ni gaitas

Voz 1 39:55 no hay problema yo creo Javier yo creo que el gran problema la gran discusión aquí no es dilucidarse la justicia funciona mal que hay un principio de confianza muy extendido eso no creo que está en discusión es que la justicia el está tocando jugar un papel que no le tocaba

Voz 0689 40:08 esos aclaró ayer había una foto en la portada del diario El

Voz 1 40:10 donde aparecía Marchena con la toga y el pie de foto decía el Estado sobre sus hombros Connor no eso no letón no lo debería tocar

Voz 0689 40:18 a todos los políticos

Voz 1 40:20 por qué metieron en este lío al Tribunal Constitucional señor total todo lo que decíamos ayer no es la historia de un gran fracaso colectivo ha querido que sea está ocurra los que resuelvan un problema que no está

Voz 0827 40:32 oye pues yo estaba mirando el veintiocho de abril el santoral es Samphan

Voz 1 40:36 no os tras San polución que tienen mala pronunciación muy mala pareja la UVI pero buena rima buena rima has dicho o no por ahí ahí pensando que yo no conocía a ver pero que le viene muy bien al presidente Sampedro Chanel Diane Toral del veintiocho de abril supongo que te puede dar mucho juego para una columna no porque igual hay alza algún algún Pedro Chanel no no les llame algún Pedro algún Pedro secas pero tampoco nadie se puede sentir ofendido está Javier Álvarez y abrazos a los dos compañeros sabría hasta pronto

Voz 36 41:21 todos

Voz 37 41:35 entrar en este es como el viento que mueve ese propósito Lara como quién baila que es el sí como que se resuena dejar que caras sí

Voz 0313 42:39 hoy Isaías tiene una cosa muy interesante que proponemos relacionado con las palabras pero antes me iban a permitir que reproduzca una escena que se acaba de vivir en este estudio de la Cadena SER y como no es frecuente quiere que se repita Javier Álvarez ha cerrado su intervención que ha habido un aplauso del público un aplauso y es que suele no bueno coño no eso no pasa todos los que cantan se ponga no me pasa nunca ha tenido un Esperanza Aguirre no si Esperanza Aguirre le pregunta el otro día lo más importante que recordaba de estar en Pasapalabra desde que te aplauden hagas lo que agregaron que más político

Voz 1 43:12 pues hoy Isaías nos plantea es una polémica como siempre pero tiene algo más

Voz 2 43:19 la polémica

Voz 0827 43:23 pues te voy a contradecir en el Día Mundial de la Radio no quiero polemizar que hoy me he levantado de buen talante pero sí que me gustaría hacer una petición solemne a la RAE a la Real Academia una petición en nombre de los oyentes que según la definición genérica que ofrece el diccionario son los que oyen sin que haya una acepción concreta para los que oyen o escuchan este medio la radio la Academia fue muy sensible a la verdad a la aparición del medio en mil novecientos veinticuatro ya en su primer diccionario no siempre es tan rápido en el editado en mil novecientos treinta y seis recogió las palabras radio escucha israelí oyente la primera usada por locutorios en los primeros años es palabra ya moribunda y la segunda lo de radio oyente aunque sigue usando no era la más extendida cuando nos dirigimos o nos referimos a nuestros oyentes porque las palabras tienen alma bueno se trataría de incluir una nueva acepción a la palabra y supongo que no tendrán inconveniente en la Academia a partir de radio receptor por ejemplo acabaron registrando radio para referirnos al aparato cuando ya nadie iba a una tienda a pedir me dan radios receptor por favor y además así la persona que asiste a un aula sin estar matriculado como alumno tiene ya su correspondiente acepción en la palabra oyente creo que queden los escuchan a diario que son muchos más y se cuentan por millones también tendrían este pequeño derecho es muy poca cosa señores académicos sin duda no nos importara nada si no nos hacen caso pero lo recibiría hemos con un pequeño detalle como un regalo cuando la radio está a punto de cumplir un siglo de vida

Voz 1 44:55 Javier Laskurain buenas tardes hola muy buenas tardes Xavier es cordero de la Fundéu a escuchar todo lo que planteaba Isaías la propuesta la la petición te parece bien mal regular oportuna inoportuna factible factible

Voz 16 45:08 a mi me parece que a mí me parece bien es imprescindible decía ahora Isaías y no nos hacen caso no hemos haremos muy bien de todo para darnos es verdad que lo que dice literarios que oyentes el que oye pero esto es una cosa muy muy genérica no es que no esté recogido ahí de hecho yo otro diccionario que yo recomiendo siempre el Diccionario del Estudiante que también es de la Academia que utiliza yo más encerradito y que tiene ejemplos de uso de las palabras el ejemplo que pone en oyente es precisamente el programa de radio tienen audiencia de miles de oyentes que entiende que ese oyentes incluye a los de radio ahora bien como Isaías quizá tenía sentido tener una sección específica

Voz 1 45:45 además yo creo que voy a creer los datos que cuando

Voz 16 45:47 se hoyo se lee la palabra oyente hoy por hoy la mayor parte de las veces se usa precisamente con el sentido de

Voz 1 45:52 el Hoy por hoy especialmente si tenemos cinco años eh para para para celebrar el centenario Un siglo de vida de la radio sería un regalo haría lo mismo con la palabra escuchantes que es lo mismo nos hace que obviamente es Javier ese matiz todavía existe no

Voz 16 46:11 ese matice existiendo existe quiero saber si puedo explicarlo que la definición de las palabras existe hoy simplemente percibirá algo que nos llegase oye un trueno y escuchar supone digamos una actitud voluntaria de

Voz 1 46:23 para prestar atención

Voz 16 46:26 que cómo es más genérico gobiernos vale en todos los casos porque uno no puede escucha algo que no está oyendo por decirlo de algún modo es más dudoso si se pueden emplear escuchar para la lo lo que en puridad digamos sería hoy para un trueno pero es verdad que esto gente que lo censura mucho que le parece fatal desde hace mucho tiempo está admitido en ese cruce digamos y se puede utilizar también escuchar no hay una prueba evidente el sitio donde están los nuevos desde hace siglos donde iba a la gente a ser escuchada que da a las audiencias pierde audiencia en tienen en la misma la misma raíz que hoy no tienes atendían allí eran los oradores innobles hoy ha que oye llover les escuchaban será

Voz 1362 47:06 pensando ahora pues no se me gusta instaladas las también de Hazte Oír pero estoy pensando la capilla de lo dos de Alcalá de bares que que que habla de eso no porque ahí se iba era como una audiencia yo efectivamente Eloy d'Or no sé si si ahora lo aplicaremos el hoy dos Roelas

Voz 1 47:24 escucha Ador o el escuchantes claro

Voz 16 47:26 que que es hoy en día lo que demuestra es que efectivamente esta es una un cruce o una utilización que ya lleva muchos siglos a mí la distinción me parece útil a mí personalmente dirigente oír y escuchar una distinción que nos puede parecer útil pero digamos que nos obligan a que la norma académica no la establece como obligatoria no

Voz 1362 47:42 sí porque el otro te puede estar oyendo pero no escuchando

Voz 1 47:44 exacto sí sí sí sí pero nosotros queremos que nosotros queremos desde la radio que los oyentes nos escuchen que los jefes ni nos oiga

Voz 0827 47:52 sí yo creo que en el hablando normal sí que se discrimina no se un trueno se escucha una ópera pero

Voz 16 47:58 pero cada cada vez más fácil es es fácil oír a gente que dice escuche un trueno cuando me levante de la cama no es es una expresión

Voz 0827 48:10 pues nada sido un placer escucharte que también Javier muchas gracias

Voz 16 48:14 el placer dormía un abrazo Xavier un abrazo

Voz 1 48:16 estaba pensando Isaías tú no querías plantear polémica pero esta mañana lo puedo contar no lo pasa a la reunión no se vea llegado tú esta mañana a ver una polémica cojonudo amén ya verás en caliente o como se coño hostias y respetable en Londres niña el pero con la boca pequeña así con la boca pequeña en Londres ha habido una una batalla judicial que ser resuelto ya entre la Tate Modern entre el el Museo yo un edificio una rascacielos de lujo que cuestionan hace tiempo pero eso cuántas plantas entonces qué pasaba que la Tate Modern tiene en la décima planta una terraza y este edificio tan moderno tan chulo de tan guay tan chic a la gente no pone persianas ni cortinas porque la luz que trazadas entonces qué pasa que denunciaron a la Tate denunciaron a la Tate ante los tribunales diciendo que la terraza se tenía que cerrar los tribunales la razón a la Tate han hecho oídos sordos a exacto cosa que yo aplaudo nuestra pero esta mañana una reunión discutíamos del equipo alguien porque las cortinas o sea una persianas yo que sé no pero que tenga que demoler o cerrar una terraza un edificio público porque los señores de todo no pues no

Voz 0827 49:25 a nosotros nos viene muy bien porque tenemos aquí unas terrazas fantásticas que dan

Voz 1 49:28 la Gran Vía Gran Vía no yo he visto cosas que yo he visto cosas yo las he visto acabar de meter en faena no es bajar pero queremos ventanas La Ventana es eso el espíritu de La Ventana es abrir mirar

Voz 1362 49:49 dos españoles somos de los pocos europeos son los únicos europeos que ponemos persianas y cortinas en los en los balcones

Voz 1 49:55 yo no sé si si se que yo tengo unos amigos que en la casa voy pero sí los pobres también tenemos más

Voz 1362 50:05 sí sí pero también tenemos yo creo más pudor no más la casa para para dentro de puertas para adentro esa expresión no sé si solamente española o no pero la intimidad la calle lo que quieras en casa para mí para para mí los

Voz 1 50:19 en cualquier caso si tú decides no poner persianas no poner cortinas me parece muy bien pero no te quejes yo creo que otra paté de transparente

Voz 5 50:35 llega la tarifa más grande y abundante que jamás ha presentado ya está

Voz 8 50:38 en la doblemente irresistible veinticinco pedazo de dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil obra cien megas a un precio irresistible vez date prisa ya más de diez

Voz 19 50:54 hay quienes piensan que está todo perdido hay quienes ven razones para creer hay quienes piensan que no se trata sólo de él sino también

Voz 23 51:03 el porqué tú qué piensas

Voz 5 51:08 el país pero quien quiere es tránsito natural está de moda las cosas simples camiseta básica los parones vacíos en vamos hombre aparca tus excusa solo

Voz 12 51:19 de mes a las Renault de un Renault Mégane Limited súper equipado con hasta cuatro mil euros al renovar tu coche

Voz 1949 51:29 oye vea tú tienes alarmen casa si una de Securitas Direct y que tan es que estamos pensando instalar una alarma cuando no podemos al chalet yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos Oak SP metal quien lo ganas en tranquilidad

Voz 39 51:42 protege tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 12 51:55 afecta bueno ya Toni Garrido les siguen dos millones setecientas sesenta mil personas

Voz 40 52:00 jo es pobre hijo coño porque en once regirá agradable que te sigan dos millones setecientas sesenta mil personas ahí donde vayas por la calle procede quemando demanda elevando de demandó les siguen siempre no físicamente por la calle que sino como oyentes ALE va de que yo me imaginaba a mí me imaginaba Pepa Bueno ya Toni Garrido si perseguidos por una masa de gente parcial

Voz 41 52:22 alma pleno son líderes de audiencia no mal que mal momento ha pasado ya dejaron no Hoy por hoy líder de audiencia que imaginaba ahí en la Gran Vía corriendo con una marabunta

Voz 2 52:35 la Ventana Día Mundial de la Radio con Carles Francino ganarle tiempo al tiempo cada Mena nos gusta como suena todo lo que tenga que ver

Voz 1 53:28 oigamos a cerrar esta primera de la ventana

Voz 0313 53:31 historia fantástica y que va a rebufo de la gran película del momento que es que es campeones hoy Día Mundial de la Radio queremos terminar esta primera hora de programa conociendo la historia de radio terrícola ante los micrófonos esa emisora que es además un medio de comunicación en medio de aprendizaje encontramos Sonia Ballesteros buenas tardes encontramos a personas con discapacidad intelectual todos estado

Voz 1 53:51 es verdad que he estado ahí está Canito

Voz 1454 53:54 Madrid en Colmenar Viejo ibamos a asomar

Voz 1 53:57 a a Radio terrícola

Voz 2 54:03 bienvenidos a este programa de radio

Voz 43 54:06 en nuestros estudios centrales del aula pequeña el centro ocupacional en Vera para hablar de la actualidad deportiva de humor de chiste de cosas y en esta sintonía de la cadena

Voz 44 54:20 ah no estaba preparado Carlos de salud de la Cadena SER fue espontáneo Michael Miguel Martín conductor del Pichichi en Radio terrícola es uno de nuestros oyentes le gusta le apasione la radio igual que a todas las personas que participan en su programa

Voz 43 54:40 atención que os os os gusta la la radio

Voz 45 54:44 es que forma de comunicarnos siempre en la ratio está bien se me encanta porque yo divierte uno aquí ya tenemos invitas dos especiales

Voz 1 54:56 que medio centro entendida ir armado