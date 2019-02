La Ventana (13/02/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias finalmente Mariano Rajoy no tendrá que comparecer en el Congreso en la comisión que investiga la financiación ilegal del Partido Popular los socialistas han unido sus votos a los del PP aunque eso sí con argumentos diferentes Óscar García buenas tardes

Voz 1645 00:20 sí Fuentes del PSOE aseguran a la SER que dadas las circunstancias políticas y ante el riesgo de una disolución del Parlamento este grupo ha preferido la opción determinar ya los trabajos de esta comisión y redactar sus conclusiones la decisión conlleva que Rajoy no tenga finalmente que venir a comparecer como se acordó en su día algo que indigna a Podemos y también el diputado de Ciudadanos Toni Cantó

Voz 2 00:38 pero una vez más como ayer en el pleno vemos cómo el público parece que discuten pero luego pactan ese reparten los jueces pactan pues en el Senado alargar el tema de la

Voz 1645 00:50 comisión de investigación de la tesis doctoral de Sánchez además del PP que por razones obvias se opuso siempre a que viniera Rajoy el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo también ha votado en contra Tel su comparecencia

Voz 0313 00:59 ya en el Congreso hoy que vamos a contarles el día ha ido iba básicamente de presupuestos Ester Bazán de rechaza las cuentas que había elaborado el Gobierno para este año lo que podría llevar

Voz 1454 01:07 Nos ya sabemos al adelanto electoral aunque las dudas quedarán resueltas el viernes después del Consejo de Ministros después de la votación a mediodía Esquerra IP de Cat Campuzano izquierda intentaban quitarse responsabilidad

Voz 3 01:18 la responsabilidad no nos corresponde principalmente a los partidos soberanistas

Voz 0313 01:22 creo que han tenido muy poco interés

Voz 4 01:24 muy mal que usted izquierda tan timorata

Voz 1454 01:30 en Venezuela la Asamblea Nacional debate esta tarde sobre la situación sanitaria mientras prepara la logística para la entrada de la ayuda humanitaria que sigue bloqueada en Colombia mientras Maduro ha vuelto a acusar a la Unión Europea y a los gobiernos de los países europeos de plegarse de manera acrítica a la política de Estados Unidos el presidente venezolano en una entrevista con Euronews que va a ser difundida hoy ha asegurado que la intención de Aído era provocar un golpe militar vamos con los deportes José Antonio Duro buenas tardes a quedar muy buenas

Voz 5 01:59 me la Champions para los equipos españoles juega el Real Madrid al vigente campeón en Amsterdam desde las nueve de esta noche la visita al conjunto blanco al Ajax en el choque de ida de los octavos de final del torneo la novela puede ser la del central francés Raphael Varane en el centro de la defensa un proceso febril que pone en duda la participación del zaguero del conjunto blanco desde las ocho y media lo vamos a contar todo en Carrusel deportivo con Daniel

Voz 1454 02:20 un meteorito sobrevoló anoche Galicia Asturias y Cantabria según ha informado el director del Observatorio Astronómico de Santiago de Compostela Radio Galicia Lara a Capello

Voz 1271 02:28 las cuatro comunidades se pudo avistar entorno a las nueve menos diez de la noche este fenómeno luminoso denominado bólido producido cuando una piedra cósmica entra en contacto con las capas bajas de la atmósfera es probable que restos de meteorito hayan caído sobre el mar Cantábrico el Observatorio Astronómico Ramón María ayer de la Universidad de Santiago calcula que se precipitó a unos ciento cincuenta kilómetros de la costa asturiana Un fenómeno que ocurre varias veces al día en distintos puntos de la tierra lo que es menos habitual es poder verlo con tanta claridad incluso ha dado tiempo a grabarlo en vídeo cinco y tres minutos

Voz 1454 02:58 cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:03 la oposición denuncia que la operatividad de los parques de bomberos de la capital no está garantizada tras la dimisión en bloque de toda la cúpula de bomberos dimiten después de la destitución de dos de sus compañeros

Voz 6 03:12 denuncian también que el delegado de Seguridad Javier Barbero

Voz 1915 03:15 quiere aplicar la jornada de treinta y cinco horas para los bomberos pero sin reforzar la plantilla poniendo en riesgo su seguridad PP y Ciudadanos piden la dimisión del concejal escuchamos a sus portavoces José Luis Martínez Almeida Begoña Villacís

Voz 7 03:26 eso que se ha impuesto es una determinada visión política que al final lo que está poniendo en riesgo es a los madrileños porque hay que decirlo claramente la operatividad de los parques de bomberos no está garantizada en este momento

Voz 8 03:36 lo que nos lleva a concluir es que todos estos ceses que son muchos que ya son calificados de purga se podrían haber evitado con un solo cese el cese del delegado del señor barbero

Voz 1915 03:48 la Comunidad de Madrid contará con tres universidades privadas más a pesar de la posición de los rectores de las seis universidades públicas del Consejo Universitario el Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto sin informar a la prensa como hace habitualmente con todas sus decisiones el consejero de Educación negaba hoy que la comunidad esté facilitando la entrada de centros privados a la educación universitaria madrileña

Voz 9 04:06 estudia hacerlo de espaldas de tapadillo yo sinceramente que no lo entiendo nosotros estaríamos pedir prevaricado si cumpliendo esos requisitos legales para convertirse en ese proyecto de ley no lo manda mandaremos en este caso a la Asamblea

Voz 1915 04:23 en Illa reducción de horarios de los centros de salud ante el Defensor del Pueblo asociaciones de defensa de la sanidad pública consumidores y sindicatos han entregado un documento ante este organismo en el que aseguran que ese cambio supondrá retrasos en las citaciones recortes en las plantillas más desigualdad Eva López Simón UGT

Voz 10 04:38 tú te pones enfermo hoy no te pueden ser enfermo a la semana que viene no puedes estar esperando para una atención primaria que de lo que estamos hablando esto es un paso más hacia el deterioro de la sanidad pública pues no se merece eso tenemos quince grados en el centro de Madrid

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 1 05:09 servicios informativos

Voz 6 07:26 país

cuenta miedo a hablar al Ruidera son las ocho las siete en Canarias de la radio hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 1 08:34 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 23 10:09 tanda Día Mundial de la radio con largas Francino

Voz 24 10:17 nuestra patria una marca rojos y azules lo abren ya más aquí la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema

Voz 25 10:37 no

Voz 1 10:56 más encendida

Voz 7 10:58 bueno pues que hagas lo que hagas de aplauden y saltaba de un lado todo el rato

Voz 0313 11:10 abrimos la segunda hora de La Ventana como siempre con todo por la radio Toni Martínez Especialistas secundarios buenas tardes Sheila Blanco hola Javier Coronas no día Marta del Vado estás ahí Hello

Voz 26 11:23 aquí

Voz 18 11:26 el coronas que haremos hoy por cierto

Voz 7 11:30 el ridículo pero además dejarlo aparte pero hay gente queremos queremos guiones gusto muerta a claro a no íbamos a tener un especial gusto o muerte tienen años grandes junta el Madrid es una cosa muy bonita gusto público vamos a hacer una cosa muy coral gusto pero eso sí pero eso es bueno ya sabéis todos que hoy estamos pendientes

Voz 27 11:53 hora de

Voz 6 12:01 Nos hemos Premium de Pedro Sánchez que tiene que decidir este viernes cuándo serán las elecciones generales el catorce de abril el veinte de abril o ya con las municipales las autonómicas las europeas selecciones mundiales cinco urnas todos locos por cierto

Voz 1 12:17 caramba hoy el gran

Voz 6 12:27 acudimos al gran Isaías por una frase de Pablo Casado el líder del PP Fosforito casado siempre encendido dice Pablo Casado en una frase rara los milagros económicos de Aznar y de Rajoy se estudian hasta en el mundo por un uso de él hasta que es confuso porque después del mundo no hay otro lugar donde se pueda estudiar a no ser que imaginemos a extraterrestres estudiando la economía española que ya sería coincidencia

Voz 7 12:51 que si estudia hasta que todo el mundo los dos mira

Voz 26 12:54 los económicos protagonizados por Aznar Hypo Rajoy

Voz 6 12:57 hasta en todo el mundo dado que todo el mundo es todo no hay más que justifique la hasta imagínate que encontramos vida en centauro y cuatro a quince millones de años luz de la Tierra ya están estudiando el milagro económico español la ministra de Hacienda María Jesús Montero

Voz 26 13:11 sabe dónde está el milagro económico del Partido Popular señor casado en la cárcel

Voz 6 13:19 hoy vamos a defender a Pablo Casado porque lleva unos días en los que todos se meten con él escuchamos Aitor Esteban del Partido Nacionalista Vasco

Voz 18 13:28 Paqui hay algunos que tienen menos luces con barco de contrabandistas no me parece bien estos personal de pero no es verdad es que todo el mundo sabe que hay mucha atención

Voz 6 13:38 en estos días hacia el juicio los dirigentes independentistas que condujeron a Cataluña una declaración unilateral de independencia los acusados intentan que intentan cuestionar la independencia del Tribunal dicen que los jueces son parciales que son partidistas los acusados intentan deslegitimar al Tribunal injusto ayer va Pablo Casado en uno de sus momentos Fosforito Se va encendiéndose va encendiendo dice que gracias al Partido Popular se está juzgando estos políticos en Madrid porque si será es juzgar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les juzgue harían jueces nombrados por partidos independentistas

Voz 18 14:15 por favor

Voz 6 14:18 está diciendo Pablo Casado que los tribunales son

Voz 18 14:20 sospechosos

Voz 6 14:22 porque a los órganos judiciales les nombran los parlamentos como se nombra a los jueces del Tribunal Supremo

Voz 27 14:29 Pablo

Voz 6 14:31 ve Pablo Casado que está diciendo lo mismo que los independentistas catalanes que está diciendo que los jueces en España son parciales y que su criterio depende del partido que les nombra para el cargo

Voz 28 14:41 gracias a este grupo parlamentario ser el estatud y están siendo juzgados en el Supremo Si nos daría siete

Voz 29 14:47 los juzgados en el Tribunal Superior de Cataluña con magistrados nombrados por los partidos independentistas en el Parlament de Cataluña

Voz 21 14:54 ya

Voz 6 14:55 cómo lo vamos a hacer así Marichal ocho hostia como dice Francino Bobby como dice Aitor Esteban

Voz 18 15:01 aquí hay algunos que tienen menos luces con barco de contrabandistas pero hoy vamos

Voz 6 15:05 defender a Pablo Casado te vamos a encontrarle algo positivo Cerón sí es es esa Efe superlativa de ese hombre una F pegados sugiere un superhéroe que tuviera un arma secreta la F

Voz 18 15:18 cuando ataca que hace siempre nuestro eh

Voz 6 15:27 con esta palabra que hemos recuperado para el lenguaje cotidiano y que íbamos a aprovechar para crear canciones como telón por ejemplo soy un truhán soy un filón no no Márquez las horas lo haremos luego canciones Oliver canciones como Se acepta lineas incluso de anuncios ámbito queremos celo

Voz 26 15:54 yo creo que mira bueno de momento twiterías que a la gente que cree

Voz 27 16:10 qué queréis

Voz 26 16:12 ahora el once no

Voz 1606 16:15 amigos acerca los carnavales empezamos con un tuit de gente a la que no le pega mucho el disfraz el Twitter más Karpov

Voz 0871 16:21 de qué vas de cava acoge no me refiero disfrazado a perdón de Gandhi miedo no

Voz 1606 16:29 ahora cuando nos entiende muy bien quién es el que te está llamando por teléfono tuitean afilado buenas noches me llamo del mil cuatro cómo van las cruzadas ay amigo si lo bonito que es hacer perdurar las tradiciones familiares tuitera Bin hijo ves este reloj de oro Mi abuelo se lo dio a mi padre mi padre a mi y ahora tú me lo das a mí no que me lo pongas en Wall apodo patentado cuando no hace falta ser un experto para saber que tienes un problema Twitter Klaus vamos a graduarse la vista a ver qué pone aquí igual hemos acabado gracias a una brillante reflexión igual una chorrada pero yo creo que no lo es lo ha hecho para The dos no discuten si uno de ellos dicen

Voz 30 17:14 niña

Voz 26 17:29 bajar al infierno a ha sacado no me estás tomando el pelo

Voz 33 17:36 en privado puede que todo tiene que tener un sentido

Voz 26 17:44 como has dicho Clara yo me relajo son las que Open eso te lo digo digo nosotros lo digo tengo me han emocionado de primer momento tú

Voz 23 17:52 jugó a mi nómina hacer uso huevo como si esta tarde

Voz 21 18:00 no te sale un toro

Voz 23 18:05 sin miedo eh no sé de qué coño estás hablando

Voz 18 18:13 pues yo creo que me voy a sacarla

Voz 23 18:19 me

Voz 0313 18:22 sí

Voz 32 18:40 sin Billy poco contaba él

Voz 6 18:44 que son unos es es de Arola en casi después de diez años el Popo venga pasamos rápido pero el tema juicio aunque para los aficionados

Voz 0871 18:53 son las series de juicios

Voz 6 18:55 es apasionante el derecho televisado toda esa educación sentimental que llevamos todos con las películas americanas Doce hombres sin piedad

Voz 7 19:03 matar a un señor con esos recovecos el derecho cuando él

Voz 6 19:08 estado de Michigan contra Harrison sentó precedente de que las cucarachas hordas cotizan el doble en pisos de alquiler

Voz 26 19:15 no

Voz 6 19:20 aquí hay un tema en este juicio que va a traer mucha cola que si es si hubo violencia en el proceso independentista Si hubo violencia suficiente si hubo uso de la fuerza pero no violencia de lo que decida el Tribunal depende que sea un delito u otro el fiscal ha ido a grano esta mañana en estos veintitrés segundos el fiscal Javier Zaragoza

Voz 34 19:40 lo digo porque la responsabilidad de los hechos violentos que se produjeron en uno de octubre en los diferentes centros donde se votaba no creo que deba ser atribuida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino a quiénes conociendo la legalidad de todo este proceso de referéndum movilizaron a miles de ciudadanos

Voz 1645 19:57 que como he dicho con anterioridad

Voz 34 20:00 los humanos impidieron la legítima actuación policial

Voz 6 20:05 dice que la violencia ejercida por la policía pero la responsabilidad era de aquellos que convocaron a los ciudadanos los dirigentes independentistas eran violentos porque forzaron a la policía a usar la violencia es decir según este razonamiento la violencia policial fue un instrumento de los rebeldes es de esos razonamientos que se ven en las series de juicios Icex el abogado el pasea ante el Tribunal ante el jurado o no no es más cierto que emplazados bajo el ayuno en el jurado que mira raro llamábamos como testigo a Don Felipe González Marc

Voz 35 20:36 se da la compra

Voz 6 20:41 hola una entrevista que hizo en Salvados en La Sexta opinaba así sobre la violencia

Voz 36 20:46 no no ha pretendido ser violento desde el punto de vista de la violencia física y psicológicamente con mucha frecuencia ha ejercido una presión que podemos llamarle violenta

Voz 6 20:59 todo esto tiene que establecerlo un tribunal una violencia psicológica si la violencia psicológica cuenta para el delito de rebelión o el uso de la fuerza una fuerza de sesenta mil personas pacíficas es violencia si lo hubiéramos de otro país pensaríamos todos que apasionante discusión técnica aquí lo vivimos con pasión

Voz 18 21:17 en plan yo aquí budista máxima modistos todos budistas todos budista todos modistos la manera de darnos con este tema que todo el mundo tienen opinión y mucha pasión es cantar eh rollo este de canciones confesó que tenemos hoy tenemos pero esto tenemos que hacerlo en tres minutos no no estar aquí por ejemplo no se luchar contra el filón

Voz 0313 21:58 bueno venga otra difícil

Voz 32 22:02 Del Horno marcó

Voz 0871 22:03 a ver

Voz 37 22:10 no que

Voz 7 22:11 sí

Voz 27 22:17 no

Voz 0313 22:21 era una bastante clara la pillamos empezada

Voz 26 22:31 Trillo

Voz 27 22:46 que a mi madre

Voz 0313 22:49 otra ahora Pablo Casado y David Bisbal cantan a dúo

Voz 38 22:52 quiero pedirte felonía

Voz 24 22:58 luego

Voz 6 23:13 hay otra que es hermano quizá porque mi sigue jugando en tu playa

Voz 27 23:17 escondido tras las cañas verdad

Voz 6 23:24 está efectivamente también vale con escondido tras las cañas duermen y primer lo llevó más canciones corazón

Voz 26 23:32 de dos contra el éxito de Loquillo

Voz 6 23:44 estas clarísimas encajando perfectamente Yo para ser feliz quiero un filón un clásico de Nino Bravo un beso y un feliz

Voz 27 23:55 en inglés

Voz 26 23:58 no sabemos con qué tontería lo lo pasamos

Voz 7 24:06 el melones en inglés soy un clásico del en inglés en inglés

Voz 26 24:15 ah

Voz 1606 24:23 halaga la oye otro de Camilo Sesto telón el filón de mi vida ha sido

Voz 40 24:43 bueno vamos a comer un papelón con bacalao

Voz 27 24:48 a cabo pero el cuarto

Voz 23 25:02 que

Voz 6 25:06 bueno son canciones como telón

Voz 18 25:08 creo que me voy a sacar las tropas

Voz 1606 25:18 ver Especialistas secundarios de Kepa no damos hoy bueno este es el Día Mundial de la radio pues sirve básicamente para que los oyentes conozcan un poquito mejor por dentro cómo funciona no el medio para que descubran que la magia de la radio alrededor hacen unos matados básicamente no esto pero nosotros les gusta usar este día para enseñar el gran trabajo que haces los anónimos de la radio no estoy hablando de los técnicos porque eso no no es trabajar subir bajar al botones básica

Voz 7 25:43 estamos hablando de de gente

Voz 1606 25:46 la gente que está detrás que no estaba ante el micrófono gente como Anselmo All Anselmo buenas tardes y tardes plazo para Alselmo que son

Voz 18 25:58 podemos eso es otra cosa

Voz 1606 26:02 os digo que es Anselmo Anselmo es uno de los que inventan voces extranjeras en la radio

Voz 18 26:06 ya vosotros sabes que a veces no tenemos

Voz 1606 26:08 yo estoy en realidad no las tenemos no las voces de los dirigentes extranjeros así que hacemos nuestras inventamos luego doblados al castellano por encima y el oyente ni siquiera lo nota básicamente trabajo se voy a poner un ejemplo sería esto se puede predecir el titulares la primera ministra británica Theresa May se ha mostrado muy crítico con la Unión Europea le escuchamos está constatar cómo Europa no respeta las decisiones que corresponden a Gran Bretaña en la vetan

Voz 27 26:43 estoy emocionado ante Serbia

Voz 1606 26:47 en extranjero en realidad no existen son de Anselmo oído algunos dos o compañeros muchas gracias por su supuesto que no representa a los que no se ven pero están luego están los que no están ni se ven pero que hicieron de la radio algo muy grande gente como por ejemplo un veterano de esta casa como José Luis qué tal José Luis acá

Voz 33 27:08 por una galería a destaca en mi casa no hacia el tamaño era

Voz 1606 27:12 a José Luis Curro en la SER hace cincuenta años no madridista llevábamos Doña señas

Voz 33 27:21 ahora toca muy bien por más de la SER ahora lo sabe todo aquí hacer el programa fumando a párroco

Voz 1606 27:28 será era doña José Luis es un hombre hacía los efectos de sonido artesanalmente este era capaz de crear todo un ambiente sonoro con con lo que fue un simple vaso de plástico es capaz de cualquier cosa hacer

Voz 33 27:43 hago Titanic todo lo cuando se acaba todo

Voz 1606 27:48 sí desde luego la tecnología ahora le han quitado el trabajo no

Voz 33 27:54 a usted los ordenadores no aguanté la tecnología pienso yo que ahorra mucho trabajo yo tenía de Tino más humano no tan perfecta pero sí mucho más viva me apiñados en la receta es aquí usted yo con el vaso

Voz 1606 28:16 eh usted se atrevería el día Mundial de radio aquí don José Luis mostrar aquí a las nuevas generaciones y a las viejas como hacia la radio antiguamente se esta porque es ningún efecto porque José Luis va a crear un ambiente

Voz 33 28:29 no no a que la la Alicia

Voz 1606 28:32 vamos a descansar vamos a ver vamos a vamos a situar a la gente y vas haciendo los efectos vale estamos en el campo

Voz 18 28:42 hace mucho aire parece que hay fuego más fuego los animales huyen a toda prisa en ojalá mesa además viento llegan los bomberos se oyen pasos en la tierra ruido llaves encima de una mesa ladra un perro en la lejanía más pasos

Voz 1606 29:30 yo perdóname una cosa es una peculiar no me esperaba esto yo diría diría con todo el respeto que le tengo a usted que es una leyenda de la radio que diría que sus registros un pelín limitado Juana pajita cogido ese entrenado ya pero una cosa contó perdiste el trabajo José Luis aquí aquí en la radio fue por por culpa de la irrupción de la informática

Voz 33 29:53 porque es un punto inútil quisiera pensar que por lo primero pero la segunda en la que más se acerca a la realidad

Voz 1606 29:59 ya pero hay que valorar su mérito

Voz 33 30:01 de pedir un aplauso para luego con el vaso

Voz 27 30:06 no funciona un fuerte aplauso

Voz 41 30:16 todos los oyentes presten mucha atención un gran seísmo llegarán muy pronto dentro de poco recibirán más noticias para que tomen las medidas oportunas

Voz 13 30:28 Línea Directa nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 44 33:11 te sigue a La Ventana en la reses

Voz 7 33:15 sociales la

Voz 44 33:17 a quien fuiste La Ventana

Voz 45 33:22 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 46 33:31 mis trabajos empezaron es referido en un jardín de Tebas toda esa noche no dormí pues algo estaba combatiendo en mi corazón me levanté poco antes del alba

Voz 47 33:42 esclavos dormían la luna tenía el mismo color de la infinita Arena un jinete rendido y ensangrentado venía del oriente a unos pasos de mi rodó de todavía con una tengo nuevos insaciable me preguntó en latín el nombre del río que bañaba los muros de la ciudad respondí que era el de Egipto que alimentaba las lluvias otro es el río que persigo que picó tristemente el río secreto que purifica del amor a los hombres

Voz 18 34:10 oscuras el emanaba del pecho me dijo que su patria

Voz 47 34:14 una montaña que está del otro lado Ganges y que en esa montaña era fama camina basta al Occidente donde sacaba el mundo tiraría al río cuyas aguas en la inmortalidad agregó que en la margen ulterior sale

Voz 48 34:28 ciudad de los inmortales de ICANN baluartes anfiteatro si templos

Voz 47 34:34 antes de la aurora murió pero yo te terminé descubrir la ciudad y su río ignoro si cree alguna vez en la ciudad de los inmortales pienso que entonces me bastó la tarea de buscarlo Flavio pro cónsul de Julia me entregó doscientos soldados para la el peso también reclutar mercenarios que se dijeron conocedores de los caminos que fueron los primeros singles hasta

Voz 45 34:59 el alley Jorge Luis Borges mil novecientos cuarenta y nueve el placer de escuchar

Voz 25 35:14 el en

Voz 0313 35:25 aquí seguimos en La Ventana todo por la radio en el Día Mundial de la Radio Nos vamos sabéis adonde adonde vamos

Voz 7 35:30 ver a Washington al universo

Voz 26 35:47 y ahora tren

Voz 27 35:56 el estilo

Voz 0313 35:57 estás en Washington y Nueva York donde está ahora

Voz 7 36:01 la Benidorm de Marta a Benidorm del Atlántico a menos cinco grados

Voz 1915 36:10 pero el riesgo en sí bueno perdón

Voz 0313 36:14 estamos Marta haber

Voz 1915 36:15 pues yo creo que empezamos por el juicio en mayúsculas que no es el juicio del procede o no él que terminó ayer aquí en Brooklyn el mayor juicio por narcotráfico que se ha celebrado en la historia de Estados Unidos quiero que escucháis a este hombre

Voz 49 36:30 recuerdo de seis años para acá de mi compás de una familia humilde muy pobres de recuerdo que me hacía pagar

Voz 1915 36:51 a quiénes no Joaquín Guzmán Loera hemos hablado mucho de él pero lo hemos escuchado muy poco esto que escuchamos es un fragmento de la entrevista que son Penn le hizo en dos mil dieciséis para Rolling Stone es un audio de entonces porque durante los tres meses que ha durado el juicio decidió junto a sus abogados Notes eficaz así que no hemos podido no hemos podido escuchar

Voz 7 37:12 Carla ya no parecía tampoco lo oye

Voz 0313 37:16 tú que estabas en la sala Marrero el momento que se emite la el el el veredicto que qué cara se le queda el hizo algún gesto reacción alguna forma

Voz 1915 37:23 pues mira que era el sexto día de deliberación y cuando el jurado tuvo veredicto los alguaciles subieron al Chapo al calabozo del calabozo a la sala en un cuarto contiguo se escuchó el ruido de las cadenas como se los quitaron y ahí se viste con un traje camisa corbata gris a la sala sonriendo buscando con su mirada a su mujer a Emma Coronel cuando el juez leyó el veredicto él no se inmutó estaba sentado al lado de sus abogados y una traductora al terminar de leer los diez cargos por los que han declarado culpable volvió a buscar con la mirada a su mujer les sonrió le hizo una señal con los pulgares hacia arriba así como diciendo que todo estaba bien le mandó besos con la mano hice lo llevaron traéis a la sala donde le esposaron y de ahí a la celda de aislamiento donde va a seguir hasta que el juez dicte sentencia el próximo veinticinco

Voz 49 38:11 junio de quince años en adelante es de Dios hoy es el Mendizabal crié un gran supermercado nocturna por allá hasta la fecha no hay contrato de trabajo vamos eran eh el tener comprar la comida para bien es páramo Horna marihuana de será con las

Voz 1915 38:45 hay lo admite en esta entrevista explica cómo empezó a cultivar y admite eh a vender drogas a convertirse en uno de los mayores capos del mundo según la Fiscalía ganó unos catorce mil millones de dólares desde finales de los ochenta hasta ahora

Voz 1606 38:58 pueden hacer como tú coronas

Voz 1915 39:00 sí pero todavía no la Fiscalía no ha podido encontrar ni incautar ni un solo peso

Voz 6 39:06 Nuestras en este juicio los cinco

Voz 1915 39:08 cuenta y seis testigos que han declarado han explicado cómo funcionaba el cártel de Sinaloa al menos como cultivaban la droga como la distribuían por todo Estados Unidos como un hombre de una familia campesina la hemos escuchado construyó este imperio criminal sobornado a agentes de la DEA de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos a mandos militares a políticos corruptos tanto aquí como en México uno de los testigos de hecho aseguró que el Chapo pagó cien millones de dólares al ex presidente Peña Nieto en sobornos mal descrito como torturó mató como ordenó matar para afianzar su negocio y hacerlo crecer hasta convertirse en la mayor amenaza criminal del narcotráfico como lo describe la la propia idea

Voz 0313 39:47 hoy entre los cincuenta y seis testigos que había más gente que ha estado estuvo muy muy cerca del cual cuál dirías que ha sido el lo los testimonios más relevantes

Voz 1915 39:55 yo creo que es de esos catorce colaboradores esas personas que trabajaron

Voz 1490 40:00 con él y que han contado la parte más

Voz 1915 40:02 privada de del Chapo y de su vida desde que Le gustaba llevar pistolas con oro y diamantes incrustados hasta que no una mansión con panteras y tigres eh sus fugas por los túneles que conectaban sus pisos francos en Culiacán para huir de la policía en una de ellas una amante contaba que huyeron desnudos por un túnel construido debajo de de la bañera con todo un sistema hidráulico que les permitió escapar otro de los testimonios fue el de los hermanos Flores que se encargaban de la distribución de la droga en Chicago contaban como la escondían en latas deja la peñas como la cruzaban en camiones de verduras como la camuflaba en fardos en el como camuflan los fardos de droga en palets la cantidad de droga que Pasabán era tal que les costaba deshacerse de la verdura

Voz 7 40:46 mira fijamente contaban que se la regalaban perder había demasiado repollo daban a los

Voz 1915 40:54 a los comerciantes hasta el punto que provocaron una deflación en los precios en toda la ciudad madre mía otro de los testimonios fue ya del de ello el de él dijo de Mayo Zambada que se considera el número dos del Chapo que testificando en su contra se refería a él todo el rato como compadre uno de los abogados aclaró que no tenía por qué llamarle así él dijo que no ser que el juez lo prohibiera seguiría llamándole compadre por respeto no demostrando cómo e incluso detenido impone ese esa le espetó entre los suyos el sopor de no crear un sistema de comunicación encriptado con el que se comunicaba con sus socios con sus mulas hasta que el FBI detuvo a Cristian Rodríguez alias el hacker es la persona que diseñó este Software y bueno fue detenido y empezó a cooperar con EEUU y esto les dio acceso a todas las comunicaciones del Chapo durante años así que la fiscalía tiene cientos de horas grabadas que ponen en evidencia que cometió los crímenes de los que le acusan

Voz 0313 41:55 bueno pues nada a esperar la sentencia el próximo veinticinco de junio Marta quédate con nosotros pero muchísimas gracias eh

Voz 7 42:00 eh

Voz 0871 42:15 todo mío tenemos una situación complicada es esta que estamos como al Barcelona con Madrid es hoy seis pues todo lo que es justo y lo que es muerte vale el inmenso público que tenemos aquí será el que sea el juez imparcial que dictamine lo que es gusto y lo que es muy ellos

Voz 7 42:32 en esa Marta Nueva York eh ahora otro otro juego no que se vaya Íñigo igual Marta te aceptamos que aceptamos también al fin Álvaro

Voz 0871 42:47 pedir el público sea que da igual los empates nuestro presente el primer hito de gusto o muerte

Voz 32 42:56 eh eh

Voz 27 43:00 el

Voz 0871 43:02 he recuperado varios puntillar no es un momento conocíamos su gusto por tanto yo creo que lo hicimos en su momento estoy hablando de un alimento que se consume sobre todo a mí no me gusta pues no

Voz 7 43:18 el siete

Voz 0871 43:20 a lo mejor también para compensar que estuvieron en el momento que se toma cuando estás malito y que incluso tenemos aquí gente muy joven que en cuanto lo escuches dirá qué pasa aquí estoy hablando de la tortilla tortilla rancia la tortilla Fran

Voz 7 43:34 esa sí pero bueno

Voz 26 43:40 la tercera francesa pero Gregorio Marañón

Voz 0871 43:46 no lo que quiera si tú estás en tu casa y un día dices voy a Aznar dotaría francesa tiene una vida muy triste que es patillas BT fue

Voz 23 43:58 era que todo el Ayna que Drive

Voz 7 44:00 ah sí o vete Alcorcón You que se viaja

Voz 0871 44:05 el francés a humanístico

Voz 7 44:07 muerte muerte Custo

Voz 26 44:10 Justo patatas y yo no

Voz 7 44:15 no yo yo como último recurso que más ha no fuera Entesa con patatas a veces

Voz 0313 44:21 la patata no

Voz 7 44:25 el súmmum de Francisco chuletón yo digo yo digo gusto o muerte algo tiene claro es con qué son y con Hamás atado a ver qué es lo que se come el corresponsal que él cada vez que te va a gustar compra

Voz 23 44:48 eh el público que tenemos aquí en el estudio suerte va a decidir

Voz 0871 44:51 por qué la patata que diga yo francesa perdón a ver una dos y tres al que no le guste que diga yo

Voz 26 45:04 esto

Voz 32 45:10 has perdido la primera

Voz 26 45:13 me perdí la primera vez

Voz 0871 45:14 a lo mejor la gente hoy aquí no está bien público públicos el estómago revuelto y está pensando cuando llegué a casa me muero

Voz 6 45:24 es todo el mundo

Voz 0871 45:26 vamos a segundo y tienen una cosa por la que yo lógicamente estoy muy a favor ya lo digo antes de elite en mi trabajo me cuesta Amy dinero estoy hablando de comprar la ropa sin probar tela en la tienda osea volverte lo que voy a decir si es mi talla me la llevo ya me aprobar en casa no quiere parecer el tiempo no no no no soy mucho mi carrera Íñigo la ropa que donados en estrenar veladas gusto o muerte no

Voz 7 45:57 parte de ropa o muerte yo me la prueba tú te la pruebas justo gusto justo entonces yo lo he hecho pero muertes que otros resultados muerte posibilidades volver con no te vale

Voz 0871 46:05 pero siempre yo no pido tiques normalmente porque ser muy chulo yo si no me lo apruebo digo no pido el ticket no

Voz 7 46:11 yo yo que resultados muerte pero hacerlo gusto

Voz 0871 46:19 qué criterios gusto o muerte claro no he visto a llevarse me gusto otra cosa no te venga luego eso ya expresó polla pero

Voz 26 46:26 no

Voz 0871 46:27 el Estado de derecho de llevarte la sin probar parecidos gusto a ver la gente que Marta Marta

Voz 1915 46:33 me pues yo gusto también gusta no

Voz 7 46:35 es lo que en Nueva York con tanta ropa

Voz 23 46:42 el estudio

Voz 0871 46:44 susto o muerte a llevarse si comprar quién se lleve la ropa sin probar qué día

Voz 26 46:49 yo quiero seguir probada que diga yo en lo mismo estoy

Voz 0313 47:02 yo creo que lo está haciendo con el vaso está lanzando

Voz 0871 47:05 dice el torean igual vamos a decir western que es gusto y muerte Alavés vale vale llegamos a la opción uno más uno son dos situaciones dos cosas os tienen que gustar las dos las dos para que sea gusto si os gusta es muerte vale las normas son muy claras las opciones son una los sillones de los centros comerciales que te dan masaje yo veía que tendría que está tipificado en maltrato yo me ahí osea y hay cosas que te hacen que no te preguntan si la quieres sentir sillones también los sillones tienen un rodillo es que van por la parte de la espalda

Voz 23 47:52 el de prensa

Voz 0871 47:56 y te aprietan los gemelos sabes que te aprietan comicio te voy a voy a fastidiar a mí me me gustan pero bueno porque yo soy masoca hiló segundo sería concursar en Gran Hermano

Voz 26 48:09 Nos gustaría las dos las dos grandes gustarle

Voz 7 48:14 la muerte puesto muy comercial

Voz 27 48:24 o Grajera no hablando

Voz 7 48:27 te lo hemos a gente como ustedes cómo filmar una porno pero sin la diversión Gran Hermano no muertos los dos muertes los dos que alguien tocando te arriba y abajo

Voz 0313 48:38 el tema de la cabeza pillar

Voz 7 48:47 una cámara aquí

Voz 0871 48:49 no si se han llegado ya en Nueva York los sillones de los centros comerciales que te más exageran porque igual

Voz 7 48:54 han llegado han llegado a de Gran Hermano sólo en los centros comerciales y no en los en las tiendas donde te hacen las uñas de las manos y de los pies la señorita estás ahí eso sí en las joyerías te un eso es eso yo me compro la ropa también siempre robártelo ahí no porque como no me lo hago yo

Voz 1915 49:14 sí sólo con propaguen me voy pero hay que he ido alguna vez eso sí llena no está mal lo que pasa es que lo de Gran Hermano muerte muerte

Voz 0871 49:22 muerte tener cuidado con un sitio que digan os hacemos las uñas porque normalmente o las arrancan los ante nuevas construcciones el público el que quiera gusto que diga yo ahora mismo una dos y tres

Voz 7 49:38 la otra por favor cámara bueno ha sido el señor del fondo

Voz 1606 49:45 Asahi Gran Hermano

Voz 7 49:49 pues no voy a hacer la otra pregunta yo creo que solamente a él es gustó claro la sección que respeta la opinión del individuo ya ganar al individuo frente a la masa

Voz 0313 50:06 protección a las minorías si el el cuarto Iker

Voz 0871 50:09 no es no es el conflicto entre los taxis y las V que estamos hablando de la taxidermia no se confunda el estamos hablando de tener animales disecados en casa no soy como estáis se te volviendo a llevar velo taxidermias vuelve la pana vuelve a la taxidermia osea fascismo vuelve vuelve vuelves blanco y sabe das plataforma digital está a punto de emitir en blanco y negro

Voz 7 50:40 el gusto o muerte al taxidermia Martin muerto parte de la muerte en casa eso sí ves a un taxista con personas en Nueva York

Voz 0871 51:00 a sentarte en sus rodillas el disecado besarle eso hay que ser muy bonito

Voz 7 51:05 claro

Voz 0871 51:06 Marta tenía absoluta allí no se lleva eso no

Voz 7 51:12 entre los ricos seguro que sí bueno te ahí presidente hemos ganado un presidente que tiene un gato disecado

Voz 0871 51:20 que si vamos al al estudio directamente el que diga muerte que diga yo una dos y tres

Voz 21 51:28 muerte

Voz 7 51:34 ahí lo tenemos no hay dos sale pues no va a ser muerte no

Voz 26 51:51 falta la música busca dos opciones boina lógicamente estamos en el día de la radio no incluye

Voz 0871 52:00 es la primera desde Enrique Iglesias y el hijo guapo de la radio en honor a la radio y la siguiente es Del Junco y es la canción o pelón

Voz 7 52:13 es que elegir osea Enrique

Voz 26 52:15 yo Junco

Voz 7 52:23 no yo no he tenido que ya Enrique

Voz 0871 52:29 público del estudio salgan quiere el junco que diga yo

Voz 27 52:33 lo suficiente yo me imagino

Voz 7 52:52 junto a todos los miércoles en su caso diciendo que está pasando qué pasa lo vimos a coronas punto Junco

Voz 23 53:10 sí

Voz 0313 53:12 seguimos con música con las voces cruzadas

Voz 1490 53:17 a ver bueno que vemos hoy vamos a empezar este voces hay que lucirse como siempre palomas y hoy más hoy más claro que sí vamos a devolverle el guiño que ha hecho a esta sección la cantante Soledad Giménez la voz de Presuntos Implicados sí sí sí porque se ha marcado un voces cruzadas en toda regla no escucha que versión acaba de sacar

Voz 27 53:37 era el viento

Voz 23 53:45 esto

Voz 7 53:48 ya sí pero es es es extraño no es es que es muy nueva hace días Davis escuchado por aquí la verdad me gusto bueno

Voz 1490 54:03 pues vamos a escuchar cómo estamos escuchando a Soledad Giménez cantando el talismán de Rosana pues desde aquí voces cruzadas hemos pillado la indirecta íbamos con la aportación vamos a ver como cantaría Rosana una canción del mítico Presuntos Implicados una canción como como el tema cómo hemos cambiado que es un clásico

Voz 0538 54:30 destinos así

Voz 50 54:42 hace ya breaks

Voz 1915 54:48 fui creo

Voz 50 54:51 eh

Voz 51 54:52 aquella al misterio y ver qué dices tú

Voz 1490 54:59 estaba por Sole muchas más bueno y aprovechando que hay tanta gente en el estudio eh yo voy a aprovechar para desearos a todos feliz año nuevo chino feliz año nuevo

Voz 1606 55:18 está el Año del Cerdo

Voz 1490 55:19 así que esta canción va dedicada a todos los que estáis aquí hoy a todos nuestros oyentes pero sobre todo a los oyentes chinos que me consta que los Jaime así que bueno la naciones de Mecano no necesita presentación

Voz 1606 55:31 ya os cerdos vamos para allá

Voz 1490 55:33 el iba con con todo mi amor en chino mandarín es rural igual no lo entendía

Voz 40 55:45 aquí sí champán

Voz 51 55:53 aquí si ETA aquí You o ha sido yo

Voz 40 56:26 oye Ariel Rot que aquí o de Hellín

Voz 27 56:53 pero

Voz 7 56:58 los chinos bueno íbamos a terminar la sección

Voz 1490 57:02 con un cumpleaños porque ayer fue el cumpleaños de nuestro grandísimo Joaquín Ramón Jiménez Sabina alias Joaquín Sabina que cumplió setenta años detenemos en homenajear no podemos hacer otra cosa así que vamos con un tema sempiterno de un dinosaurio de la música con otra dinosaurio de la música que yo no creo que lo han hecho nunca un dueto lo he buscado no lo encontrado pero como cantaría nos dieron las diez nuestra queridísimo Isabel Pantoja

Voz 26 57:27 eh

Voz 52 57:37 un nuevo

Voz 0538 57:45 yo me dije te enamora tú a tú qué te voy con Kimi Manon Lescaut respondió de dos

Voz 27 58:06 tú

Voz 0538 58:10 que también lituano tal vez seamos veo con más yo quería verme bebes

Voz 24 58:27 madre

Voz 27 58:38 los gente pero la luna muchas gracias

