La Ventana (13/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias el líder del Partit dels Socialistes de Catalunya no da todavía por cerrada la legislatura a la espera dicho de lo que se diga sobre la convocatoria electoral el próximo viernes Miquel Iceta acaba de hablar con nuestros compañeros de Radio Lleida que ha dicho exactamente Pau rumbo

Voz 0225 00:21 pues primero ha admitido que la pinza entre el independentismo y la derecha para tumbar la tramitación de las cuentas suena ya a dinámica preelectoral ya ha repetido que la potestad de convocar elecciones corresponde únicamente al presidente pero después los compañeros de Lleida le han preguntado al primer secretario del PSC Si se puede descartar que Sánchez continúe gobernando con prórroga presupuestaria e Iceta ha contestado esto no no no no Fiji todos indicio que si no se puede descartar au hasta que decidiera yo que sé presentar otro proyecto de presupuestos en septiembre no se puede descartar nada concluye Iceta que lanza así un mensaje totalmente contradictorio con el ánimo general en su partido después del hundimiento de sus cuentas este mediodía en el Congreso

Voz 0313 01:01 pues a ver qué pasa finalmente quema contamos Esther claro

Voz 1454 01:03 leyes ya están en Rabat donde inicia una visita de unas horas llegan acompañados de cinco ministros enviada especial María Manjavacas buenas tardes

Voz 2 01:09 buenas tardes aquí en Rabat el Rey Mohamed VI con su familia al completo con sus hijos y sus hermanas ha recibido a pie de escalerilla del avión a los reyes Felipe y Letizia ya en el Palacio Real Se está celebrando la ceremonia de bienvenida con el Gobierno de Marruecos en pleno cinco ministros por parte española que esta misma tarde firmarán acuerdos con sus respectivos homólogos once convenios en materia de economía en materia de inmigración en materia cultural esta noche la jornada se cierra con una cena de gala en el Palacio Real de Rabat

Voz 1454 01:41 la juez que investiga la muerte del pequeño Julen ha citado al dueño de la finca de Totalán donde se perforó el pozo al que cayó el niño la citación en calidad de imputado de investigado por un delito de homicidio imprudente Se va a producir el veintidós de febrero llega después de que lo hubiera pedido la Fiscalía esta mañana al menos veinte personas han muerto en un atentado suicida contra un autobús en el que viajaban miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán que es el cuerpo de elite de las Fuerzas Armadas iraníes según la agencia IRNA el atentado tuvo lugar en el sureste del país vamos con los titulares del deporte José Antonio Duro buenas tardes

Voz 1176 02:14 serán muy buenas vuelve la Champions juega el Real Madrid en Amsterdam desde las nueve de esta noche la visita del conjunto blanco al Ajax ahí está Javier Herráez novedades hola Javi qué tal muy buenas

Voz 0520 02:23 hola qué tal duro muy buenas tardes ya desde el Johan Cruyff arena falta saber quién va a jugar de lateral zurdo todo parece indicar que va a ser Marcelo en una obra Solari reúne a sus futbolistas dará el once Varane está mejor aún que Nacho en principio sería el acompañante de Sergio Ramos en defensa en ataque lo normal y habitual Lucas Vázquez Benzema y la sorpresa sería que no jugara Vinicius evidentemente los isleños alegría el Madrid jugará de inicio frente al Ajax

Voz 0324 02:46 las ocho y media gracias Javi vamos a contarlo todo en Carrusel deporte

Voz 1176 02:49 vivo también con el seguimiento al otro partido de la jornada en Europa es el Tottenham Borussia Dortmund que también comienza a partir de las nueve de la noche seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:02 el Ayuntamiento de Madrid da por hecho que tendrá que ampliar las medidas del protocolo anticontaminación en una entrevista en la SER la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés ha respondido a la Plataforma de Afectados por Madrid central que hoy ha vuelto a denunciar problemas para los repartidores que no pueden entrar en la zona

Voz 0795 03:15 con todas las medidas que se han tomado seguramente son insuficientes haya que tomar más me encantaría que hubiera un consenso sobre la gravedad del tema de todos los partidos políticos y administraciones posiblemente hay que intensificar medidas no quitar ninguna no ampliarla

Voz 1915 03:33 ganar Torrejón la marca de Podemos en esa localidad denuncia la cesión de terrenos públicos empresas privadas en este caso el Gobierno del Partido Popular ha cedido un término municipal al

Voz 0313 03:41 esa Ferrovial Servicios para la construcción de un

Voz 1915 03:43 hoy deportivo privado un polideportivo por el que los vecinos tendrán que pagar si quieren usar sus instalaciones Francisco Hernández es el portavoz de ganar Torrejón

Voz 4 03:51 de la nueva ciudad deportiva que dicen que van a construir en el Soto del Henares hice evidentemente está plagada de ocultaciones que nosotros lo único que queremos hacer es arrojar y todo nuestro pueblo sepan qué es lo que verdaderamente se va a construir ahí no es una instalación municipal es una instalación privada pero los ciudadanos de Torrejón que San poseedores del Abono deportivo municipal no podrán hacer uso de esa instalación salvo que no paguen que ardientemente

Voz 1915 04:12 cerca de cinco mil ciudadanos chinos que viven en la capital se plantean acudir a la Justicia de forma inmediata para denunciar la presunta discriminación que aseguran está sufriendo deriva

Voz 1626 04:20 esas entidades bancarias ante el bloqueo masivo de sus cuenta

Voz 1915 04:23 las la mayoría vive en Usera Vallecas cuenta los problemas que están teniendo para afrontar sus gastos diarios

Voz 5 04:29 hola Pepa cada todo todos los lesivos

Voz 0545 04:35 Sergio te o teléfono

Voz 6 04:37 si no dominas

Voz 7 04:40 a los gastos de la plataforma de la casa también en una colegios de mi niño también no puede pasar cosas muy

Voz 1915 04:50 muy triste los bancos niegan que haya discriminación y dicen que actúan en función de la ley contra el blanqueo de dinero quince grados en el centro de Madrid

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en cadenaser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete y las seis en Canarias

Voz 8 05:06 en ese

Voz 11 09:29 eres de Mortadelo y Filemón de Mafalda de Superman declarativo que viñetas ha habido en tu vida

Voz 0313 09:40 ya puedes dejarnos sus mensajes en el whatsapp

Voz 11 09:42 programar el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno aquí en nuestra cuenta de Twitter arroba el faro se refuerza que conlleva una gran responsabilidad esta noche

Voz 22 09:54 hablamos de comics en el Faro de la Ser que maravilla

Voz 15 09:58 el Faro con Mar Latorre

Voz 23 10:02 la Ventana

Voz 0313 10:04 mundial de la radio con las Francino son las seis y diez minutos las cinco en Canarias vamos a darnos nuestro paseo diario por la Historia todos los días hasta ahora e Roberto haber apuestas ver todo el mundo sabe que de verdad tú crees que lo sabrá también Nieves Concostrina disipó la que más

Voz 24 10:25 en La Ventana

Voz 15 10:26 acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 24 10:34 eh

Voz 14 10:40 hola Nieves buenas tardes buenas tardes

Voz 6 10:47 pero la alegría no sabías no sabía sabía sabía hoy es el Día Mundial de la Radio efectivamente ya lo ha dicho todo el mundo cincuenta veces vale pero es que lo de hoy hubiera sido sin duda

Voz 1626 10:59 es una noticia de alcance con la que tú Carles Francino si tendrías que haber interrumpido la visión más o menos así

Voz 0313 11:05 atención tenemos noticias de última hora

Voz 1626 11:08 tenemos Nieves la tenemos así es Carlas hoy trece de febrero de mil quinientos sesenta y cinco tras dos meses de navegación hemos llegado a destino para cumplir con las órdenes de Su Majestad el Rey Felipe e iniciar la conquista del Archipiélago Miguel López de Legazpi en directo desde las que a partir de hoy todo el mundo conocerá como Islas Filipinas las Filipinas se llaman así por Felipe II está claro la historia de su conquista tienen mucho amiga era más de lo que parecía verán todos sabemos que Colón descubrió al mundo un pedazo de continente aunque él se murió sin enterarse pero a todos se nos olvida que ese no fue el objetivo del viaje el objetivo era alcanzar Asia navegando hacia el oeste pero claro si en mitad del camino de dar de narices con América pues te entretienes a Felipe II no se le olvidó cuál era la meta abrir ruta comercial a Asia distinta a la que monopolizaron los portugueses para acceder a las especias las sedas porcelanas bien es cierto que haber llegado a América de habérnoslo ha quedado ponía las cosas más fáciles porque ya podíamos hacer escala técnica partir a Asia desde México pero lo complicado no era ahí sino volver a atravesar el Pacífico se podía pero regresar lo que se conocía como el torneo viaje eso era casi imposible porque las corrientes y los vientos lo impedían no quedaba otra que volver a España siguiendo hacia el oeste dando la vuelta al globo un palizón y la mitad mascaba en el camino así que resumiendo mucho pero dejando todos los temas apuntados para futuros acontecidos donde estaba el notición de que el navegante Miguel López de Legazpi hubiera llegado a destino aquel trece de febrero pues en que conquistar empadronarse en las Filipinas era fundamental para alcanzar un segundo objetivo de alto secreto conseguir el Torna viaje abrir una ruta exclusiva rápida de regreso a México esquivando corrientes vientos portugueses el fraile agustino Urdaneta a bordo de la expedición sabía cómo hacerlo y lo hizo abrió una ruta comercial que perduró durante los siguientes tres siglos si aquel torneo viaje revolucionó la navegación y el comercio mundiales que pena que no pudiera

Voz 12 13:53 en contarlo por la radio nosotros seguiremos informando

Voz 26 14:04 tiene razón que hubiera sido una una magnífica narración radiofónica bueno el cine el sin hace cosa de un par de año el cine español además no regala una una peli muy mucho también me gustó mucho de Salvados

Voz 0313 14:15 calvo con Luis Tosar con Javier Gutiérrez con Ricardo Gómez con Álvaro Cervantes que era en mil ochocientos noventa y ocho Los últimos de Filipinas

Voz 20 14:31 en la guerra hay dos tipos comunista siquiera la verdad estamos salir afuera

Voz 14 14:58 a mí me gustó mucho esa película no se Roberto seguía nosotros yo recuerdo que a Boyero también no que algunos preguntaremos en un momentito se lo preguntamos a Boyero cada miércoles tenemos una cita con un señor que en cine una historia de amor

Voz 0324 15:18 es muy bonito y que no no voy

Voz 15 15:20 contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores

Voz 27 15:29 del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine pero las obras no las obras

Voz 3 15:43 Carlos Boyero

Voz 28 15:54 hoy en el Día Mundial de la Radio no podía faltar Carlos Boyero buenas tardes tan

Voz 14 16:04 encanta hoy este estudio siempre estamos solitos fantástico verte me gustaría hacerlo

Voz 0324 16:14 no sé si todos también me me gusta nuestra intimidad pero está muy bien que que esté lleno

Voz 0313 16:22 llena de gente que se supone que han venido porque les gusta él

Voz 28 16:26 el programa obligado a nadie no forman parte

Voz 0313 16:31 de de la gramos bocadillos pero Taha si unas de que es que son muy bonitos y de la Cadena Ser

Voz 0324 16:37 espero que se lo pase muy bien líderes

Voz 0313 16:39 hemos de Filipinas si tenía razón Roberto que te gustó lo comentamos en su momento además eso

Voz 0324 16:45 era una más más que digna una película rodada con el estilo del cine norteamericano más espectacular era una película que tenía épica dureza sentimiento y sin embargo no no fue un éxito y además cabreo cabreo bastante a a los patriotas estos entre comillas

Voz 0313 17:09 cuáles de ellos pues es lo a los Patricia

Voz 0324 17:11 desde siempre dejemos las Comillera que no entiendo no entiendo por qué así pero era ver una buena película o a mi a mi me lo

Voz 0313 17:20 oye queremos comentar contigo antes de que no recomienden un un estreno de esta semana en una polémica que planteamos en La Ventana con esto de la gestión del tiempo instamos Joan poco leerlos con lo de lo de queréis deprisa que no perdamos entre comillas el tiempo etcétera etcétera no sé si sabes que en la gala de los Oscar de este año sabes que el presentador y tal han decidido que cuatro de los premios entre ellos el el Oscar a mejor corto donde compite Rodrigo Soro Boyan con madre pero bueno eso es secundario de fotos de los premios se van el de Fotografía de montaje tal se van a entregar durante anuncios publicitarios para abreviar la gala televisiva las misión

Voz 0324 17:58 que la abrevian con este premio

Voz 0313 18:00 no me mires con otros ya me parece

Voz 0324 18:03 muy muy caprichoso sobre todo teniendo en cuenta la la importancia de pues de la fotografía del montaje aunque no fuera

Voz 29 18:13 estrictamente necesario no pero yo creo que es de eso

Voz 0324 18:19 cómo sentir un desdén no sea dividirlo entre premios mayores premios menores y a los pues me imagino el mosqueo que deben de tener incluidos los cortos también están fuera de sketch creo que lo los Oscar están pasando una crisis pero desde hace tiempo importante

Voz 0313 18:39 pero sobre todo que se pero lo ves con las películas

Voz 0324 18:41 bien que está en esas otro debajo

Voz 0313 18:44 ese es otro debate pero el del tiempo que decir si te entregas el ayer hablábamos de los Goya hay veintiocho premios pues eso dura lo que dura

Voz 0324 18:52 pues está ya estable no que le pidan a la gente que en vez de dedicárselo a la zona los veinte

Voz 15 18:58 a nueve miembros de su familia amigos

Voz 0324 19:01 los y tal pues que se entrena a tres por ejemplo su hijo favorito papá y mamá no

Voz 27 19:06 a ver

Voz 0324 19:10 no llamemos qué harías muchas y de repente me quitan de ahí pero también es que pasan cosas muy raras es que el el Oscar probablemente se lo va a llevar no una película estadounidense sino esa joya mexicana titulada Roma de de Alfonso Cuarón hay oyentes que viene

Voz 0313 19:29 celebrando desde aquí hay oyentes que lo celebran que están de acuerdo

Voz 0324 19:31 sí yo también pero no lo sé lo que el lunes hablamos con Guillermo

Voz 0313 19:36 haga si les académico ya lo sabe si me dijo que está convencido de que va a ganar Roma a la mejor película mejor diría todo lo que bares donde ha estado y creo que se lo merecen pero

Voz 0324 19:46 Hollywood debería replantearse también porque viven sólo para cómo se llaman esos

Voz 30 19:52 los mega no los Basbastro no no no

Voz 0324 19:56 el superhéroe es bueno y cosas de esas

Voz 30 19:59 las no ya extra Tino no no Franco

Voz 0324 20:02 la mente pero es que es el único objetivo en los últimos años les funciona en taquilla hay San olvidado que el cine norteamericano ha sido durante muchos años el el mejor del mundo y en los Oscar siempre había había películas excepcionales a mí me cuesta a excepción de Roma encontrar alguna película excepcionales este este año no dices pues es triste osa igual Hollywood no vuelve debido

Voz 21 20:32 a las plataformas a las distintas formal

Voz 0324 20:36 que hay ya de de ver el cine tasas cosas pero está está seriamente enfermo

Voz 0313 20:45 más que Roma eh que Roma sí

Voz 0324 20:47 o sea la principal favorita cuando una película que

Voz 0313 20:50 eh que ha hecho Netflix sí que se ha podido ver en el cine pero un poquito sin éxito a España pues mira tenemos un pollo en la Berlinale que no se conoces a propósito de esto de las plataformas y las salas de cine

Voz 10 21:08 como no había

Voz 0313 21:20 la canción es muy adecuada para recordar que Isabel Coixet que compite en la Berlinale la sección oficial con con Elisa hay Marcela que cuenta la historia de dos mujeres que a principios del siglo XX muy a principios

Voz 0324 21:31 eh se casaron pero una sin

Voz 0313 21:35 pareciendo un hombre era como estaba registrad de luego tuvieron que huir de la Albuera una historia una historia muy chulo hay tal Bono ahora han pedido que la crea descalifique que no compita porque tendrían que estrenarse ante las peleas colas en las salas dicen los exhibidores alemanes que Netflix entonces ella firmó una cláusula sexta película se estrenará en cines pero en España por ejemplo de Alemania no decía nada están debatiendo que si la quita

Voz 0324 21:59 pero no la quita muchos la película ya está hecha y está competición no se esto es un Halle Berry está ocurriendo los festivales ultimamente sabes que Roma iba la iba canas así a competir y al final pues con lo lo Deneuve lista tendrían tendrían que aclararse sea por el bien de los sembrar rivales hablar

Voz 0313 22:22 ya está o no poner unos plazos unos porcentajes de salas no sé al final si hacen cine se va a haber en el cine igual no vamos menos os pienso que si me parece a mí sabes que ha ido muchísima gente que lo los cines estrenó cinco cines de toda España

Voz 0324 22:36 en Roma yo la bien cine y en cine como debe ser es estaban llenos no todas las sesiones vamos sabía lo cual quiere decir que la gente pues igual aparecía todavía en una sala oscura y en un pantalón con un sonido excelso pues lo aprecia más que verlo en la comodidad de su casa no

Voz 24 23:05 te te

Voz 0313 23:09 pues vamos con el estreno esta semana estamos hablando de los Oscar vamos a hablar de una película es la película libanesa candidata al Oscar a mejor película de habla no inglés

Voz 0324 23:18 esa se titula cazar Arnau

Voz 10 23:31 este cara

Voz 31 23:36 está

Voz 0313 23:37 película ya ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes cuenta la historia dominio de doce años que demanda a sus padres por haberle traído al mundo

Voz 0324 23:44 hay que decir que su niño sirio refugiado en Líbano eh

Voz 14 23:50 de es que se acerquen extra

Voz 32 23:54 porque esto es aquí

Voz 24 24:02 y recuerdo Carlos que tú

Voz 0313 24:05 la crónica desde Cannes en el país yo recuerdo porque mangas recuperó estos días decías que lo hemos pasado muy mal en esa película no fatal unos son los malos de no no no no

Voz 33 24:14 quiero decir que que la historia te te

Voz 0324 24:17 afecta ahí que te conmueve pero como no con moverse osea con con una criatura han acusado a la directora de que el niños muy guapo dice pues bueno que tenía que sacar a un monstruo así para hacerlo más atractivo efectivamente es un niño tan tan expresivo tan tan doliente así cuidando de él en la en la puta calle ahí con un bebé de pues de año y medio por ahí cuidando él los dos no

Voz 29 24:51 en Líbano en un crío el

Voz 0324 24:55 planteamientos terribles al denunciar a tus padres por haberte traído mundo en el que eres absolutamente infeliz y en el que se impone la la supervivencia no día a día sino minuto a minuto

Voz 30 25:10 esto no es padres pues bueno que iba pariendo críos no no

Voz 0324 25:16 tienen comida y tienen techo pero sigue teniendo críos no hay vendiendo hay una secuencia escalofriante de una niña de once años una hermana del que se la venden a esa edad por lo visto las pueden casar ya no oí que me afecta mucho la película acusan a a la directora la Bakic de de ser muy estética utiliza la cámara lenta que la música frecuentemente yo creo que es aunque no utilizara la música la tragedia de de ese niño

Voz 0313 25:55 les recomiendo escafandra sí sí

Voz 0324 25:58 pero aviso ya los a que nadie espere encontrarse a Wall Disney o a franca para es un es una película muy heavy pero que a mí me me tocan

Voz 0313 26:10 oye vamos a hablar de la radio y el cine que estamos en el Día Mundial de la Radio bonito han cruzado sus caminos un montón de veces en las películas han reflejado de todo desde cómo se trabaja en una emisora como como aquí desde la credibilidad la importancia que tiene la radio como medio la capacidad de comunicación el poder inmenso de transmitir incluso de originar historias en su en su propio terreno no Ignacio Parrot ha rehuido alguno de los títulos y luego los comentamos contigo a ver qué te parece

Voz 21 26:35 una de las primeras imágenes que se nos viene a la cabeza si hablamos de cine y radio es la de Robin Williams levantando las tropas americanas

Voz 17 26:43 y

Voz 34 26:44 ah

Voz 1 26:46 Altman terminó Veloso carrera como director dedicando suena a la radio en el último sondeo de American el hombre espectáculo de variedades de radio en directo como los que dejaron de hacerse hace cincuenta años pero tiene había olvidado decírselo a ellos hasta esta noche las ondas hicieron debutar aquí mismo detrás de las cámaras con escalofrío

Voz 35 27:03 la nos todavía queda alguna entrada para el domingo por la noche porque allí

Voz 0324 27:07 los sensacional ahora vamos a escuchar

Voz 35 27:09 encuentro bien con la organización

Voz 36 27:12 José Sacristán nos dejó solos en la inútiles este es un programa para nosotros la desengañada gente de la segunda edad que hacemos más más grande el imperio pilla

Voz 21 27:23 Tom Hanks Ryan encontraron en amor gracias al

Voz 0324 27:26 adiós y tuvieron algo para mejor

Voz 24 27:28 darnos Carlos estamos hablando con la emisora de radio Nochebuena en Gemma

Voz 12 27:35 estos programas de radio y les dice que su padre

Voz 21 27:39 los puede transportar al pasado hasta los días de la radio

Voz 12 27:42 esta canción que escuchábamos en la radio va captaba Carmen mirad pienso siempre prima Rufi

Voz 21 27:48 por qué no encontramos la frecuencia correcta podemos hasta cambiarlo yo sólo intento venir

Voz 37 27:54 dónde está más gran Sullivan que dice se Quincy que no entiendes cómo sabía el resultado del primer partido de la final del sesenta y nueve

Voz 0324 28:00 me llamo John Francis Sullivan

Voz 15 28:02 bueno el trescientos cuarenta y tres de la mañana cuarenta no obstante llegó todavía

Voz 21 28:06 Orson Wells conseguía hacer temblar a todo un país a través de la sonda sin más armas que su voz y unos cuantos efectos sonoros

Voz 38 28:12 sí es llama harían se está estoy guacho si yo suyo se ha buscado la chaperos un plus estoy

Voz 21 28:23 porque luego Spielberg lo convirtiesen película con Tom Cruise es el micrófono consiguió intimidar hasta un rey inglés tarta

Voz 0313 28:42 rojo

Voz 15 28:43 está en el aire Su Alteza Real el duque de York ofrecerá su primer discurso rabia ADO a la nación que al resto del mundo

Voz 21 28:52 puso en jaque al Gobierno británico gracias al rock un barco y una radio encubierta

Voz 1 28:56 en mil novecientos sesenta y seis Gran Bretaña estaba aterrorizada por uno

Voz 14 29:03 porque porque noventa y cinco años de vida en España dan para muchas Istok

Voz 0313 29:08 áreas de la radio

Voz 24 29:14 lo que hay que tienen que morir

Voz 39 29:18 es lo que les ha quitado tocarlo llevarlo

Voz 0324 29:28 lo has Historias de la radio desde el año cincuenta y cinco está comedia española estaba arrestado Toni es lo que más me gusta esos también maravillosos actores españoles incluidos muchos secundarios da la recuerdo como hace muchísimos años que no la veo pero la recuerdo como muy graciosa un punto entrañables tu peli preferida del juez te lo puedes imaginar una obra maestra lo esto con la sonrisa ante una obra maestra de un un señor al al que probablemente ya no volvamos a ver ninguna película suya genio sabes que además verdad eran por romper el contrato si es que su última película no lavan los Tribune había firmado con tres más y tampoco no

Voz 15 30:17 no

Voz 0324 30:18 pero sabes que ayer Bezos el dueño de Amazon se le están chantajeando con sacar sus

Voz 0313 30:24 fotos sexuales y sus correos

Voz 0324 30:26 yo queda prohibido a Woody Allen es que parece que Woody Allen apesta cuando ha sido exonerado por los suelos no pero ya como un maldito esa las brujas han decretado saque es culpable y no volveremos a saber pues nunca nada en el cine de Woody Allen lo cual me parece terrible me parece lamentable guerra que tiene Días de radio que es una una de mis películas favoritas de Woody Allen y mira que tengo favoritas igual que saco como veinte pero ésta

Voz 33 30:59 la combinación de comicidad

Voz 0324 31:02 desde poesía sentimentalismo recordando su infancia través ya su estrafalaria familia a través de la radio y cómo se imaginaban a los a los personajes que con los que vivían cotidianamente que sus historias es una joya Días de radio así Si que intenta recuperarla pero no doblada e inversión en versión original

Voz 20 31:34 el juez sí

Voz 14 31:47 a ver que la Ventana del cine la cerramos todas las semanas con música que selecciona que elige el propio Carlos Boyero o te quedas con Van Morrison que no está nada mal con uno Día Mundial de la algún motivo específico siempre

Voz 0324 31:57 Van Morrison no esta es una de las una una más de las grandes canciones de de Bob Dylan pero Van Morrison hace una interpretación memorable y esta canción yo creo que es la banda sonora ideal para lamerse las heridas que las rupturas sentimentales amorosas y esas cosas tan tristes de la vida porque bueno

Voz 15 32:27 y ahora todos a cabo

Voz 14 33:13 Carlos Boyero hasta la próxima semana amigo placer

Voz 0313 38:21 pues aquí seguimos en La Ventana en este día tan especial en este Día Mundial de la Radio ya saben que aquí nos gusta mucho hablar de de buenas noticias protagonizadas por gente que haya hecho cosas excepcionales antes que hablábamos de los nuevos consumos los nuevos hábitos para escuchar la radio bueno pues esta es una iniciativa de Podium podcast que consiste en recoger en quince minutitos historias de personas que pensaron están cambiando el mundo para mejor María Jesús Espinosa de los Monteros buenas tardes hola hola Carles

Voz 0545 38:49 las tardes hoy quiero compartir contigo y con los oyentes el estreno de tres nuevos episodios del podcast de Yoigo pienso lo actúa una serie que da visibilidad proyectos de cambio social a través de historias inspiradoras como la de Ángel García Crespo gracias al trabajo que realiza desde el laboratorio de accesibilidad y tecnología semántica de la Universidad Carlos III el Cine Accesible es hoy una realidad para muchas personas con discapacidad sensorial

Voz 52 39:17 eh en el proyector digital de la sala se coloca una Wi Fi sólo para la sala ir por esa Wi Fi van hacia el teléfono móvil bien audio descripción para las personas que no vemos cuando hay silencios en el diálogo nos cuentan qué está pasando para las personas sordas la película contada en lengua de signos y también los subtítulos

Voz 0545 39:37 hoy historias como la de Antonio Espinosa fundador de Award una marca de agua embotellada que destina sus beneficios a impulsar proyectos de acceso al agua potable en países en vías de desarrollo su acción contribuya a reducir hambrunas enfermedades mortalidad infantil pero también a potenciar la escolarización de los niños la independencia de las mucho

Voz 0313 40:00 Peres la concienciación social plagio

Voz 53 40:02 de tenía mucha pobreza as materiales pero la pobreza más terrible que había era la falta de agua había muchos problemas de malnutrición porque no había llovido los opinión dentro de no habían crecido los alimentos que haya muchos niños desnutridos con problemas estomacales por beber agua contaminada gente que venía con las heridas terribles porque estaban infectadas porque no tenía agua en casa para lavarse una vida que igual es una tontería infecta hoy era un problemón y por último

Voz 0545 40:25 la historia de Silvana Mestre un día asistió a un entrenamiento del grupo paralímpico de esquí su vida cambió para siempre desde entonces se ha dedicado a hacer accesible el deporte es la primera mujer miembro del Comité Internacional Paralímpico la cofundadora de la empresa social Play Antwain desde su nacimiento en dos mil ocho Su misión es fomentar el acceso al deporte para todos los perfiles y su objetivo transmitir y facilitar un cambio de actitud a través del deporte y las actividades de ocio

Voz 54 40:56 entregamos material a los deportistas paralímpicos is cuando yo fui in situ en pistas a verlos me quedé hecho cada aquello eran atletas aquello no era pobre gente a la cual le entregamos un material yo vi chicos y chicas luchando osea hizo ir a una maravilla

Voz 0545 41:17 no se pierdan cada semana pienso luego actúo en Podium podcast punto com en la sección de Sociedad del país una serie documental ofrecida por Yoigo que narra

Voz 12 41:26 historias de personas que pensaron y cambiaron

Voz 20 41:32 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 41:36 faltan diez minutos para que sean las siete de la tarde las seis en Canarias aquí seguimos en La Ventana celebrando el Día Mundial de la Radio acompañando a un montón de amigos es un gustazo compartir la radios y otra Robert tenemos que hacerlo todos los días al Señor del Gran Hermano tenemos que hacer otorga diciendo que todos los días claros trina todos los días verlo hay que hacerlo

Voz 6 41:56 de qué firmas mira cuánto paga dicen que local

Voz 0313 41:59 venga que el señor son dice que los caminos llenos son inescrutables supongo que de verdad tú que sabes historia debe ser así no o no bueno da igual no me preguntes a mí sobre también también se decía también se decía que todos los caminos conducen a Roma es posible yo no digo que no lo que sí es seguro segurísimo es que la música en la música los caminos se cruzan se mezclan permiten el el nacimiento de de proyectos con U2 o como se diga hoy tenemos un ejemplo

Voz 20 42:24 sí

Voz 0313 42:36 es casi pregunta de Trivial quien toca ver un grupo británico de los sesenta con gente muy buena de ahí salió Eric Clapton Davis salió Jeff Beck David Bowie le encantaba este grupo como homenaje a ellos y a otros editó aquel legendario opinas te para mi es el mejor homenaje y el más respetuoso no que es tomar prestada una canción impone retos firma es lo que han hecho Fangoria con un montón de gente por ejemplo con beca acordando beca eh y aquellas historias de amor cómo suena esto con el toque Fangoria o Fangio fresco os suena así historias de amores una de las trece versiones que ellos dan extra porciones de su nuevo disco también Eros pregunta tres canciones nuevas de las que hablaremos lo primero saludar Alaska Olvido Gara Alaska

Voz 20 44:28 el gran día para venir

Voz 6 44:32 en One diferencio entre versionar y extrapolar porque hoy que hemos hablado mucho de palabras y demás si tienes razón a ver bueno es lo mismo en el fondo pero extrapolar para nosotros tiene un sentido más conceptuales como que coges algo que forma parte de un contexto cualquier canción de un artista forma parte de su contexto de su disco hilos sacas ese contexto y te lo llevas a otro para nosotros eso es hacer una versión querer calcar el anterior

Voz 14 45:00 porque eso te da otro lado luego las

Voz 6 45:03 es una extrapolación en toda regla

Voz 0313 45:05 ante el disco de de Bowie el Pina fue el año setenta y tres setenta y cuatro

Voz 6 45:10 estábamos discutiendo el año porque si juegas con esas edades lo cuando lo vimos por primera vez tanto Nacho como yo que todavía no los conocíamos me

Voz 0313 45:18 nacido casi había más tarjetas poco porqué

Voz 14 45:21 no era un disco

Voz 6 45:23 de referencia que nos dimos cuenta que todos los discos de los artistas que nos gustan y que son discos de versiones no solamente te hacen conocer canciones que tú no conocías o grupos que tú no conocía sino que también te permiten conocer mejor este artista que te gusta que le gusta y cuáles son los impulsos musicales que ha tenido hemos pendiente de toda la vida hacer este disco y ahora le ha tocado es una forma muy

Voz 0313 45:46 concreta de hacer memoria de hacer historia hoy que está aquí Nieves Concostrina verdades de mirar el pasado lo creí de de codificar lo de una manera muy muy el por cierto me gusta mucho hay hay un en el libreto alguna parte de estética claramente del pin apps de David Bowie yo creo que lo más veteranos de allí les sonará la la la pinta que tienen Nacho Canut y Alaska en esta en esta fotografía y me gusta mucho esa frase de Antonio escotado que preside un poco todo el proyecto que dice Armin monos de paciencia e ironía que me parece una receta fantástica para nuestro tiempo

Voz 6 46:18 cada disco hemos puesto una frase desde que desde que existe Fangoria hay hay frases del señor Spock hay frases cinematográficas porque el cine es yo creo que tan importante para nosotros como la música a la hora de de buscar inspiración pero también hay frases de ídolos como Antonio solamente las estrellas del rock sonido los también hay pensadores como pasado Leo que son claro

Voz 0313 46:39 armarnos de paciencia e ironía porque los milagros no existen la magia yo creo que tampoco

Voz 55 46:44 co dos días son pocos pasos sobre

Voz 56 46:59 ah pues yo no sé qué que secta pero Creed se ve aéreos meta yo no di con que si le su fe vi del no aquí ya está bajo Deco está lo ve aquí no funciona nada

Voz 57 47:37 no no no no

Voz 14 47:44 estaba pensando igual esa es una de las claves de que el mantel

Voz 0313 47:47 dais tanto tiempo aquí en el candelabro que diría aquel estés Terry Mazo esto no tiene nada ni tiempo esto concretamente no tiene ni edad ni tiempo

Voz 6 47:54 pues bueno nosotros lo que hemos hecho da igual con la formación en la que hayamos estado está ha estado siempre cercano relacionado con la música de baile y la música electrónica de baile incluso cuando eramos os Pegamoides hicimos aquel bailando aún sirve un grupo de cinco que toca otros instrumentos ya estábamos introduciendo lo que era la disco music en aquel momento eh nos interesa la música de baile en todas sus en todas sus variantes

Voz 0313 48:19 hoy en este disco hay un trabajo ya lo comentado muy muy generoso de de de homenaje de de tributo a un montón de gente pero también hay un hay una tarea no pequeña de divulgación me imagino que sabéis que soy conscientes de que mucha gente conocerá estas canciones por primera vez habiendo pasado por vuestro tour crisis pues de esta manera pero las conocerán si que que de eso se trata no

Voz 6 48:41 hay hay dos tipos de fans digamos hay gente a la que lo que le gusta no quiere que le guste a nadie en cuanto algo

Voz 0313 48:49 esta alguien más ya no Le gusta entonces esa

Voz 6 48:51 que yo de uno a mí me gustaban cuando no los conocía nadie a mí me pasa lo contrario lo que a mi me gusta yo quisiera que les gusta

Voz 14 48:58 a partir del la compartida muy claro claro

Voz 6 49:00 me sentiría muy muy acompañada en disgustos entonces me encantará que que haya gente que por edad o por desconocimiento de repente descubra canciones o grupos en este disco que no conocía

Voz 0313 49:11 fíjate personajes tan tan polifacético están multidisciplinares que se dice ahora de aquella época que que cantaban que que interpretaban que que hacían de todo como como Fabio de Miguel Bono Fabio Mc Namara no tengo un ejercicio muy muy tonto que no se ve por la radio pero se puede contar de los amigos y las amigas que están en el estudio cuánta gente conoce a Mc Namara cuánta gente tiene noticia memoria de Fabio Mc Namara cuánta gente unas manos dos tres cuatro pues hoy mío sí y la gente que no que en este caso es casi mayoría pues lo va a conocer a través de vuestro trabajo y déjame reivindicar otra cosa de de la música siete de movida buena la movida y aledaños déjame reivindicar el la importancia de las letras la la carga reivindicativa en un momento de ruptura de de intentar dejar atrás eh muchas cosas en este disco en muchas de las canciones en otro también y ahora lo lo podremos repasar con más detalle pero hay una voluntad de contar cosas está muy bien lo de bailar y pasarlo bien está cojonudo pero también contar cosas en las canciones no

Voz 6 51:17 hay una cosa que te empieza tarde yo lo con lo mejor

Voz 0313 51:19 me esté va va al seísmo

Voz 6 51:22 es verdad porque hay una cosa con con un tipo de música de baile que odio decirlo así pero es una una música de baile que tiene un contenido entre los Boys para eso son maestros quiero decir tú tú estás bailando en la pista pero puedes estar perfectamente ha extraído y escuchando una letra que te está contando una serie de cosas últimos disco que han publicado ayer anteayer habla sobre la extrema riqueza en las redes sociales son canciones que la gente estará a bailar discotecas no esto es así me he dado cuenta de una cosa haciendo estas versiones la enorme diferencia entre esas canciones que te gustan hasta de forma ocasional los artistas que te gustan y me he dado cuenta que hay muchas letras que son una barbaridad de maravillosa si hay otras

Voz 0313 52:15 bici actuales actuales Alaska

Voz 6 52:18 tan así pero que pertenecen a lo mejor otro tipo de artistas ellos una me he dado cuenta de la enorme diferencia que te gusta una canción suya estar te gusta canciones nos gustan muchas porque o que te uso un artista o autobús un artista es va implícito algo más va implícito que te gusten las letras que te guste

Voz 0313 52:34 un por cierto posicionamiento intelectual de llamarlo

Voz 6 52:37 como quieras miro por ejemplo este este sólo para ti

Voz 0313 52:40 sí de Killer Barbies mira lo que dice lo sabe

Voz 59 52:46 no

Voz 20 53:07 lo que siento

Voz 0313 53:45 yo nunca que prometía ser sólo Teeth este es un himno de hoy el el viernes sostuvo Ryder su último disco tiene un verso tiene una canción que se titula o que canta algo así como que parte del no no entienden Jesse es otro himno a mí lo que me sugiere esto es que con tantos años de diferencia es confirmar que la música es es universal

Voz 6 54:06 sí a veces en en en géneros y entonces pleitos que no tienen una pretensión previa de te voy a contar algo para que te interés no es una letra es una letra de unas canciones que son pop el pop en teoría es un género que no tiene que trascender pero no es verdad

Voz 0313 54:47 vamos a seguir por esta senda porque el disco sale a la venta el el próximo lunes por ya circulan un par de canciones el viernes el viernes y que sirvió ya lo tenemos aquí han circulado dos canciones de historia porque antes escuchábamos y una de las dos preguntas de las dos canciones nuevas esta concretamente de que me culpas

Voz 58 55:12 se atreve a imponer hora derecho dedica impedida tenga pero es posible te gusta el tacto los tema él tira creído ver esto está IP Lucía repite

Voz 14 56:14 esta canción la escribió una cabreada disgustada por algo

Voz 6 56:18 de que el cuando se imagina cuando hace este tipo de letras él se imagina siempre a Bette Davis Joan Crawford ese momento en que se cierra la puerta del camerino ya nadie les está viendo entonces te dicen haber tú quién te has creído que soy y entonces la otra de dice que me culpas bueno podemos ser un poco más pop para los que también tenemos una edad los personajes de Alexis Carrington y Kristen en Dinastía dos mujeres con mucha personalidad que se dicen cosas la una a la otra esto es la visión de Nacho a la hora de escribir

Voz 14 56:50 pero eso es aplicable a muchas cosas muchas claro está las relaciones personales a la relación entre dos la relación de pareja acusa la política a tu relación caso

Voz 6 57:00 la tu relación con el mundo porque estamos en un mundo en el que ha hoy estamos todos muy conectados y precisamente esa conexión lleva un continuo cuestionamiento por parte de los demás de porque haces las cosas y porque no las haces te llega porque seguro que ha existido siempre pero a hace treinta años a lo mejor te llega una carta fan al año diciendo porque usted cambia usted color de pelo o ir de ocio si este hombre porque me pregunta esto porque no te lo preguntan cada segundo es es un continuo

Voz 0313 57:27 surgen hoy hay un montón de de homenajes y de nombres propios en este en este disco de Fangoria déjame terminar con un tema de los sencillos que además yo creo que que el que define muy bien el el el ADN y la filosofía de este de este disco es que el título además ya te pone en la pista no es la banda sonora de una parte de mi vida

Voz 56 57:55 y es la lapa de una parte del tiene caras conocidas echase cierto digo triste

Voz 58 58:15 Varios hombres

Voz 0313 58:47 Fangoria extrapolación y preguntas a partir del viernes Alaska muchísimas gracias por comprar el Día Mundial de la Radio

Voz 56 59:06 pero pero

Voz 58 59:20 y tinta