La Ventana (13/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:02 Canarias reunión en Rabat entre los reyes España Marruecos previa a la firma de más de una decena de acuerdos entre los gobiernos de ambos países enviada especial María Manjavacas hola buenas tardes

Voz 1444 00:18 buenas tardes en el Palacio Real de Rabat se han reunido los dos reyes de momento encuentro a solas en privado al que luego se suman las dos delegaciones al completo sobre la mesa mucha economía acuerdos comerciales política de inmigración acuerdos energéticos intercambios culturales esto se escenificará en unos momentos en una ceremonia de firma de acuerdos en la que estarán presentes los cinco ministros españoles y sus homólogos marroquíes Rabat en pleno engalanada con banderas españolas mucha gente en el recorrido de la comitiva en lo que es la primera visita de Estado de los Reyes

Voz 4 00:51 pues gracias María que más contamos hasta ahora Ester Bazán el Parlamento Europeo ha aprobado un informe sobre el futuro de la Unión en el que se propone que las decisiones se adopten por mayoría no por unanimidad para hacer frente al bloqueo y al veto de algunos gobiernos de ultraderecha una demanda que dirigen al Consejo Europeo corresponsal Griselda Pastor adelante

Voz 0738 01:09 por amplia mayoría si con el consenso de los grandes partidos el Europarlamento reclama a los gobiernos que modifiquen su sistema debutó para que las decisiones importantes a nivel europeo puedan tomarse sin unanimidad por mayoría una reclamación que según el ponente de este informe el socialista Ramón Jáuregui no debe interpretarse como una amenaza para nadie sino como una necesidad y esto a pesar de que hasta hoy los países pequeños mantienen que la unanimidad Tirso una garantía frente a la imposición de

Voz 5 01:42 en esos pequeños se Ardanne

Voz 6 01:45 a estos estímulos a estos mecanismos pero es evidente que estamos sufriendo colapsos internos precisamente por esto de manera que no yo creo

Voz 7 01:55 no es una amenaza para nadie

Voz 6 01:56 simplemente es la col la conveniencia o la necesidad de poder avanzar en muchas materias ya sea la política migratoria como la política fiscal

Voz 1255 02:04 declaraciones de Ramón Jáuregui a la Cadena Ser Donald Trump dice tener un plan B C IV para Venezuela así Maduro no se va ha sido su respuesta cuando le han preguntado si tenía un plan B para ese país probablemente ha añadido tendré más flexibilidad que cualquier hombre en ese puesto titulares del deporte Paco Hernández buenas tardes

Voz 8 02:22 qué tal buenas tardes Champions League hoy estreno de los equipos españoles en los octavos de final el Real Madrid visita al Ajax holandés en Amsterdam en el partido de ida de la eliminatoria a partir de las nueve de la noche pendientes del once blanco con la duda del lateral izquierdo entre Marcelo ir refilón aunque el brasileño tiene más opciones a la misma hora se juega también el Tottenham Borussia Dortmund desde las ocho y media toda la Champions en Carrusel Deportivo también en marcha la jornada veintiuno de la Liga Iberdrola en juego el Barça uno Sporting Huelva cero y el Levante cero Real Sociedad cero a las ocho el partido del líder de fútbol Atlético de Madrid ya finalizados Sevilla dos Valencia dos Málaga uno Logroño

Voz 21 06:25 está me y espera Nos dimos aquí a Tura está además la compañía irás nos son yo ya no es que me

Voz 0313 07:24 estamos celebrando como saben el Día Mundial de la Radio la radio uno de los medios de comunicación que vamos a contar esos altura más más populares y más extendidos en todo el mundo y sus beneficios son también son también innumerables entretiene informa promueve la participación es un medio eso es muy importante que puede llegar a comunidades están alejadas que están que están aisladas por el motivo que sea no como por ejemplo en la población coruñesa de Monzer que desde hace tres años tiene un colegio el Brígida Cela que dispone de una radio rural gracias a la ONG Ayuda en acción a la Fundació

Voz 10 07:55 en Repsol ya la Fundación la Caixa una radio que suena

Voz 17 07:59 de vida Radio Feroz adora

Voz 1490 08:04 los empate ocho de radio con cemento alista Gorka su meta par responder os pregunto sus compañeros Álvaro Emmanuel cierto compañera parque un Simon que le Gorka es un hecho analista profesor escritor fotógrafo locutor de radio Manuel Deutsche parecen la voz o la Gorka debido chavales estar con vosotros es encantados de que esté al redil auto con doce años cogió micrófono cómo fue la experiencia

Voz 0018 08:32 mágica no tengo otra palabra entonces me cautivó y me hipnotiza y tuve la suerte de vivir muchos años son un auténtico sueño

Voz 0313 08:40 qué alegría recuperar en este Día Mundial de la Radio la la voz de nuestro compañero Gorka Gorka su en Radio Galicia tenemos a Sergio Pascual que es uno de los dos periodistas docentes docentes periodistas del proyecto laboratorio de radio Sergio tardes buenas tardes hola

Voz 22 08:55 hola buenas tardes que algunas las felicidades feliz

Voz 10 08:57 de la radio hombre igualmente qué mejor manera que celebra este día aquí a La Ventana

Voz 0313 09:01 es un poquito bien oye que suponen proyectos como este laboratorio de radio para los chavales fue

Voz 22 09:07 es suponer lo primero darles voz porque habitualmente jóvenes y mayores suelen estar un poco fuera del foco no solemos darles la espalda y esta es una manera de de darles voz no de moderar esa palabra que es tanto selección estos tiempos aparte de ello pues es fomentar la creatividad el diálogo intergeneracional muchas veces pues tenemos la suerte tanto Lucía abatir compañera de proyecto como yo de acercar los mayores ha a los centros escolares la verdad es también trabajar en valores porque esta misma redacción tuvo la oportunidad por ejemplo de hablar sobre la donación de órganos desde un hospital hablando con personas que esperaban un órgano personas que ya recibieron con el coordinador de trasplantes del choque de A Coruña la verdad es que es una manera muy bonita de enseñar es que la radio además Carles que tenemos que que trabajar entre todos todas para que empiezan a ver en la radio un lugar creativo flexible que se adapte a sus necesidades e inquietudes

Voz 0313 09:56 a tono con los tiempos Hoyo porque el cole está en una zona especialmente aislada

Voz 22 10:00 o que sí bueno ya sabes ese concepto también repetido de la España vacía pues estamos a a ver que esos coles están un poquito aislados no se habla de que la Fundación la casa y como decías en catalán tan bueno como el tuyo pero intento ayuda en acción y la Fundación Repsol pues entienden que son zonas con con riesgo de exclusión social en este caso por la despoblación para fijar población no al final es si los padres tienen la oportunidad de ir a sus hijos a un colegio que hay radio y robótica hay programación pues es una maravilla ya aparte es que les fuera fuera

Voz 0313 10:34 nos estaba pensando Sergio que el hecho de estar aislados Tete Tete sitúan en desigualdad de oportunidades al final no vamos al principio y al final sí sí

Voz 22 10:42 es totalmente al final no tienen los mismos recursos a lo mejor puede tener un colegio en un entorno más urbano no aquí la la suerte además de trabajar con un profesorado dirigido y encabezado por Camino Pereiro no que al final hace las cosas fáciles porque se mueve mucho esta colaboración con Ayuda en acción con con la Fundación La Caixa y Repsol pues da esa oportunidad también de acercarse a a otros coles a ti bajar valores y también sobre todo el tema de de la empatía porque las radios empatía y las radios escuchar estamos muy habituados a hablar no las radios hablar hablar hablar pero a lo mejor se nos está olvidando lo de lo de escuchar no y eso es un valor que intentamos también transmitir que vean que eso que la radio puede ser un vehículo perfecto Ivonne yo lo hablo como Lucía abatir como apasionados del medio

Voz 0313 11:26 oye si los objetivos a veces decimos hola

Voz 1826 11:29 a Sergio qué tal oye el el fragmento que hemos escuchado que desde un momento en el que presenta a un compañero nuestro muy conocido entrañable desde luego notamos ahí está vuestro trabajo detrás pero no es ajeno parece el medio para para ellos no no sé si habéis notado que los niños lo los chavales enseguida han sintonizado con la radio o como sea en la radio si no era un medio ajeno para ello como como ha sido el primer impacto de llegar vosotros allí

Voz 22 11:55 pero es verdad que la imagen la supremacía de la imagen no en estos tiempos parece que todo tiene que ser visual pues al principio preguntan oye dónde dónde salimos donde Nos vemos claro hay que empezar a decirles que lenguajes más sonoro pero que honores muy rico no que se pueden crear tantísimas imágenes a través de la luego dos efectos la música y el silencio que dan ganas de decirles no pasa nada no necesitáis la imagen la imagen al final Se pierde pero la palabra no aparte la sensación que nos llevamos es que ya empiezan a ver la radio como algo más habitual no son diez años trabajando en el Virsa cero cero y las sensaciones son muy buenas y luego además tendrá oportunidad como decía seis de acercar a personajes ya ya grandes profesionales del medio como Gorka someta por cuantos chavales están implicado

Voz 0018 12:37 Sergio ahora esto pues nosotros vamos cada quince

Voz 22 12:39 a días para que tras una idea entramos cada vamos cada viernes cada dos semanas entramos escuchando a Pepa Bueno y salimos escuchas en la Unidad de Vigilancia Justica de Isaías no salimos a las cinco y algo si trabajamos con toda primaria donde desde primero de Primaria hasta sexto

Voz 0313 12:55 Ellos proponen los temas esas

Voz 22 12:57 idea sí porque al final estaría muy feo no que fuéramos nosotros los que dijésemos venga tenéis que hablar de yo que sé de cualquier tema así un poco complejo de la ruptura decisión de del átomo lo que sea no mejor que sean ellos y ellas porque al final la radio suyas nosotros somos unos facilitadores pero queremos que si quieren hablar del Fornet pues que sean bueno hay hay tantas maneras de hablar de las cosas que no tiene que ser coger un papel y leer sino pues yo qué sé hablar con un creador gallego un creador español creadora que haya hecho un juego en o lo que sea

Voz 1826 13:26 qué ha sido lo más tiempo eh lo más impactante de lo que han propuesto ellos que hayáis dicho Lucía tú no imaginábamos que que fuera para que les interesara o que quisieran ir

Voz 22 13:35 hay pues una una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue crear una jarra un cuento sobre la radio que de hecho es el el programa que hemos hecho para este Día Mundial de la radio y que se llama Radio mágica la radio mágica que habla sobre la magia que tiene este medio que es una niña que va por la calle y que cuando oyó una discusión enciende la radio y de repente la gente empieza a abrazarse empieza a disfrutar y al final la Moraleja os la voy a destripar lo siento es que la radio está la magia de la radio está dentro de nosotros no que al final tenemos que encender la nos pareció increíble porque claro para ellos es mágico que esté sonando sus voces que se pueden escuchar después en sus casas y eso yo creo que nos llamó mucho la atención porque al final es trabajar con con lo mejor que es los peques no

Voz 0313 14:20 con decías antes que tanto lucía como tú Sergio sois apasionados del medio es porque tenéis alguna vinculación de de amigo familiar o algo o como oyente simplemente bueno primero

Voz 22 14:30 que somos periodistas especializados en Radio segundo somos apasionados yo además Carlas habéis hecho muy bien en llamarme te digo por qué porque soy un apasionado de la SER hasta tal punto que yo recuerdo cuando estaba en el cole lo voy esto es una confesión se queda entre nosotros

Voz 0313 14:48 esto es lo bueno de la radio es lo bueno yo me acuerdo cuando

Voz 22 14:50 volvía del cole soy soy joven pero recuerdo que había un programa en la SER de nueve nueve y media con Javier Cansado que no hay nada de ese programa no lo encuentro por ningún lado y me ponía a hacer los deberes y al final no los hacía porque me gustaba tanto escuchar pero bueno escuchara De la Morena García todas posible atónita escuchaba menos porque cuando estabas en Hoy por hoy pues no

Voz 10 15:09 el horario no no cuadraba no no me iba bien este luego ya cuando pasas que por la tarde

Voz 22 15:14 mejor pero si somos apasionados nos encanta ahí lo que queremos con laboratorio radio es transmitir nuestra pasión al alumnado no que al final queremos que este medio es tan maravilloso tan mágico tan flexible que pueda hacer tantas maravillas por la sociedad que al final nuestra obligación casi es trasladarlo

Voz 0313 15:31 Sergio Pascual un abrazo muy grande amigo otro

Voz 22 15:33 a grandes Félix y nuestro nombre hasta ocho

Voz 15 15:56 el fichaje al veinte haciendo realidad el sueño adolescente mujeres con veinticinco escupiendo a cinco y Katie Porter con mi patear quedábamos vemos su partido estamos juntos en esto no hay veces pese están dopados con hambre y con ganas canas llegamos a los sitios juntos en esto jugando haciendo Parroquia con la Historia de lado

Voz 0313 16:27 catorce de radios una historia preciosa pero tiene como como telón de fondo ese problema de que hemos denominado ya como un veinte de la España vacía de los de los lugares aislados con con problemas que también compiten y tan también viven con una desigualdad clarísima de de oportunidades pensemos por ejemplo en las provincias de Teruel de Soria que son dos ejemplos palmario es esto que estamos comentando esta mañana las plataformas Teruel Existe y Soria ya han presentado en Teruel una protesta que les va a llevar a Madrid yo me imagino que un montón de gente el próximo treinta y uno de marzo ser Teruel Concha Hernández buenas tardes

Voz 5 16:58 hola muy buenas tardes Carlos a ver esto

Voz 0313 17:01 en estos una revuelta ya directamente no sí

Voz 5 17:03 es la revuelta del España vaciando hay un dato que es muy gráfico que afecta a la provincia de Teruel pero también amplios territorios de la España interior y es que hace un siglo el número de habitantes era de la provincia de Teruel capital doscientas sesenta y seis mil personas

Voz 0313 17:19 yo yo somos exactamente la mitad

Voz 5 17:22 esa circunstancia se vive también en Soria

Voz 24 17:25 Guadalajara Zamora Jaén o Granada

Voz 5 17:27 provincias con plataformas ciudadanas ya constituidas y que han expresado su intención de participar en esa manifestación el por qué lo explicaba Pepe por lo que es portavoz de Teruel Existe Illa razones por hartazgo

Voz 1406 17:41 creo que los lo que nos une es el hartazgo de cada una de las plataformas de que viene a su comunidad autónoma o bien sea el estado históricamente digo históricamente no con el que este gobernador en estos momentos no se haya escuchado hay reivindicaciones que vienen de diez de quince de veinte años llenó el escuches apta azul

Voz 5 17:59 sí pues es una palabra que lo define muy bien vaya

Voz 0313 18:02 hoy el el tema estaba pensando con el hartazgo con el problema del tren de Extremadura por ejemplo que es otro asunto que tiene la gente absolutamente que nada ahí con la paciencia agotada en temas de las infraestructuras es fundamental dentro de este en todo este movimiento con

Voz 5 18:14 pues la historia demuestra que si lo dicen claramente estos movimientos ciudadanos y por eso el objetivo de esta

Voz 0018 18:21 la movilización general de la España vacía

Voz 5 18:23 que no vacía es visibilizar vuelta

Voz 0313 18:26 muy bien eso sí señor

Voz 5 18:27 visibilizar la raíz del problema de fondo al margen de las reivindicaciones particulares de cada territorio lo explicaba así Pepe Pola

Voz 1406 18:34 se llamará a veinticinco Se llamará a XXXII Se llamará A68 son infraestructuras necesarias para el desarrollo la falta de infraestructuras y la despoblación van unidos son efectos todos no hemos tenido es más oportunidades cuando se dice si Irineo no hay dinero claro que dinero cuando hemos tenido congestionada la A7 lo hemos hecho en paralelo la AP siete

Voz 0313 18:55 cuando hemos tenido congestionada

Voz 1406 18:58 en paralelo la AP dos podíamos haber hecho una pone el medio ciudades congestionado a las dos tendríamos vertebrado una parte más del territorio

Voz 5 19:06 en Teruel tenemos la XXIII y no nos han hecho la veintitrés

Voz 0313 19:09 entonces recopilando Concha ya por repasar cuándo y cómo se hará a esta protesta

Voz 5 19:13 bueno será el día treinta y uno de marzo el recorrido será entre Colón y la plaza de Neptuno comenzará a las doce del mediodía y como decías

Voz 0018 19:21 esperamos que sea masiva somos pocos pero cuando hablamos en los escucha

Voz 0313 19:26 de Concha igualmente

Voz 11 19:35 amo están mierda desde el día Ángela descubrí sonando tocho echando unos pies raso Rolando un calimocho

Voz 15 19:44 la mañana pero como hacerle un favor que queremos decir larga pandilla ahí pero siempre con los colegas sonriendo con París

Voz 0313 19:54 siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0018 20:41 la Ventana de Madrid Javier Bañuelos si ya de por sí es todo un orgullo trabajar en algo tan maravilloso como la radio más aún es saber que en algunos colegios madrileños

Voz 26 20:52 se juega a cerrado y la verdad

Voz 0018 20:54 juegan muy muy bien

Voz 27 20:57 Matías iba en el cole hay muchas noticias interesante espera

Voz 28 21:03 aquí todo

Voz 25 21:05 el que ha pasado puede pasar aquí van las noticias

Voz 29 21:08 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Voz 28 21:16 es la democracia somos segundo a ir esto es los duendes aventurero hemos dedicado este programa la Navidad recita yo Juni incordio iba a contar en su historia para conseguir un hito todos los colores

Voz 0018 21:59 qué tal buenas tardes a todos y larga vida a la radio sin duda es todo un orgullo que la magia de las ondas atraiga a niños de Infantil y de Primaria en este caso del colegio público Ciudad de Roma Verónica López es la presidenta de la Ampa bienvenida La Ventana de Madrid que tal como está

Voz 10 22:13 hola muy buenas tardes muy bien gracias bueno Verónica de vuestro Cole no sé si va a salir un futuro Premio Ondas pero desde luego bueno estáis creando cantera te pregunto como lo estoy consiguiendo

Voz 31 22:24 pues desde luego yo esperamos realmente que el proyecto de la radio en el cole al menos y que está consiguiendo muchas más cosas pero al menos despierte la vocación de más de un niño en más de una niña

Voz 0018 22:36 Mónica cuesta mucho Hinault sólo hablé de del del apartado económico del dinero poner en marcha un taller como como este en un colegio público pues real

Voz 31 22:44 ante esto es un proyecto en el que llevamos trabajando aproximadamente un año que es el cual estamos muy contento pero no hubiera sido posible si la involucración

Voz 32 22:55 que de lampa

Voz 31 22:57 día la idea original pero sobre todo el del cuerpo directivo del cuerpo docente del cole siendo un cole público pues los temas administrativos burocráticos y demás son un tanto más complejos que los que pueden estar enfrentando desconcertado Sokolov privados y por lo tanto no sentimos la verdad es que es muy contentos y satisfechos de haber podido demostrar con el esfuerzo de de todos y de todas que esto es posible no incluso en Coles públicos

Voz 0018 23:27 pues sí es posible de hecho hemos escuchado a algunos de los pequeños protagonistas en este taller de radio que dicen ellos Verónica que les aporta pocos cuentan a hacer su propia radio en el colegio

Voz 31 23:37 bueno pues el alumnado está encantado todos los niños y niñas que han participado esta es una actividad que se ha concebido de forma abierta universal eh yo obviamente también gratuita para todos aquellos que quisieran participar con autorización de los tutores obviamente irá a hemos realizado una evaluación porque también quiero agradecer a la Junta de Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid que nos ha apoyado para dar un impulso económico a esta iniciativa hemos tenido que realizar una justificación técnica económica y obviamente evaluar si este proyecto tiene sentido no tiene capacidad de ser sostenible y la verdad es que la aceptación y la demanda del alumnado de que continúe es básicamente el cien por cien

Voz 0018 24:22 eso te quería preguntar ya para terminar Verónica este taller tiene fecha de caducidad

Voz 31 24:27 pues estamos trabajando muy intensamente eh todas las partes involucradas para poder garantiza continuidad de esta actividad en en años futuros porque se ha demostrado que es un una herramienta un instrumento maravilloso para poderlo incluir los igualmente como recurso adicional en en en el en los coles nuestro propósito desde luego es firme de poder lo poderlo mantener para futuros cursos y que sea un como digo un instrumento estable no recursos

Voz 33 24:57 pues a ver si hay suerte Verónica López gracias por celebrar el día de la radio con nosotros y enhorabuena a todas las madres que bueno la avise implicado tanto en este proyecto un abrazo muchísimas gracias buenas tardes

Voz 0018 25:07 no

Voz 1136 25:11 siete veinticinco bueno

Voz 0018 25:13 pero fueron los policías municipales

Voz 34 25:17 para nada

Voz 29 25:22 después los trabajadores del Samur y ahora

Voz 0018 25:25 los bomberos la verdad la legislatura no está siendo especialmente cómoda para el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Javier Barbero hoy han dimitido toda la cúpula de los bomberos de Madrid hablamos de doce dimisiones en bloques han ido por la irresponsabilidad dicen con la que Barbero está tratando de aplicar las treinta y cinco horas laborales para estos profesionales venga llegó suelo de esos bomberos que ha dimitido hasta hoy era el subinspector de decisiones técnicas Rubén Jiménez lamentará cómo estás

Voz 9 25:53 hola buenas tardes bueno caso lo primero

Voz 26 25:55 por qué se va

Voz 0313 25:58 pues se trata

Voz 9 26:00 oye esto común como bien has dicho proyecto de bloque al que Barbero ha ido cercenando poco a poco hasta servirá al lado los último ascenso la semana pasada que han derivado en en en la única opción que nos quedaba ir a dimitir en bloque a costa del jefe del cuerpo con el que íbamos íbamos trabajando en los últimos tiempos

Voz 10 26:21 bueno lo cierto es que la semana pasada comentar ahora mismo Javier Barbero destituyó al jefe de bomberos también al director general de Emergencias he hablo de una

Voz 0018 26:28 decisión técnica pero ustedes hoy han dicho que estamos ante una purga estalinista por qué

Voz 9 26:35 pues básicamente de lo que la decisión técnica de que habla Barbero a mí francamente me me deja un poco perplejo porque si la cúpula de de dirección del Cuerpo de Bomberos es decir doce técnicos todos nosotros somos ingenieros de diversas ramas arquitectos gente que llevamos en el servicio muchísimo tiempo compañeros míos jefe del cuerpo sin quemar lejos treinta años somos los que debamos el devenir técnico del Servicio estamos no estamos enterados de ese proyecto del que habla el señor barbero y que tantas veces indica que quiere profundizar sobre un proyecto proyecto que a día de hoy desconocemos absolutamente todos los integrantes de de la escala técnica del Cuerpo de Bomberos pues que que lo ponga encima de la mesa hay que nos cuente a todos y nos explique cuál es ese proyecto es una pura falacia

Voz 0018 27:22 cantado entrevistará esta tarde aquí en el Madrid también al delegado Javier Barbero pero ha sido imposible por por temas de agenda es íbamos a recuperar lo que dijo la semana pasada sobre esta crisis

Voz 35 27:32 vamos a ver el Partido Popular se tira dos muchos años sin sacar la sospecha de bomberos eso es un déficit enorme entonces qué es lo que hacemos con imaginación con la propia voluntad de los bomberos están remangados frente a eso también están haciendo determinadas guardias que hemos pactado en el convenio etcétera vamos a ver que siempre acaba buscando soluciones a esto

Voz 0018 27:53 Rubén le pregunto Se poderoso pero un problema de esta envergadura con imaginación como dice Barber

Voz 9 27:57 se mire desde este este mantra lo lleva repitiendo Barbero desde que practicamente vimos el placer de conocerlo cuando aterrizó en el área es un mantra que que es todo lo malo malísimo es de corporaciones anteriores ID el PP concretamente no no hay plazas no tenemos capacidad son todo buenas palabras desde el primero desde el primer día la revisión del área Barbero ya le pasó también con nuestros compañeros policías con nuestros compañeros del Samur eh yo creo que es el concejal primero en toda la democracia que aún unido a todos los servicios de emergencia dentro del Ayuntamiento de Madrid en su cota pero yo creo que es algo indicativo

Voz 0018 28:37 el problema concreto que les atañe que les afecta a ustedes la pregunta también es cierto que el delegado de les les llegó a proponer cerrar uno de los parques de bomberos para poder aplicar esas treinta y cinco horas

Voz 9 28:48 por supuesto no no uno incluso llegó a proponernos reducir efectivos durante la noche en determinados parques hace cierres parciales a lo largo del día cierres concretos absolutos como el de para que el cuarto de avenida de Asturias no solamente eso reducir efectivos en las dotaciones de los vehículos y una serie de de de pues etcétera En esta línea que no que no no son sostenibles para la seguridad de los ciudadanos y desde luego en ningún caso van a ser avalados por la Jefatura del Cuerpo

Voz 0018 29:18 ese es el motivo principal de nuestra

Voz 9 29:20 denuncia pero esto la dimisión en bloque no hay ninguna otra razón para para dimitir más que no estamos de acuerdo con la manera de gestionar el que tiene Barbero desde que aterrizó ya les digo han sido buenas palabras estoy merecía pero hechos cero Chacón Barbero cero tenemos una incorporación de efectivos y una cosa es de que ella

Voz 0018 29:40 más para terminar ya desde la ignorancia más absoluta pero con doce dimisiones en bloque como lo que como las que han hecho ustedes hoy en ahora mismo quién está al mando y lo más importante está garantizada la seguridad de la ciudad de Madrid ustedes hay al mando

Voz 9 29:53 a nuestro juicio esto lo tendría que contestar el señor barbero que supongo que no será nada difícil porque te detener a profundizar en su Plan Técnico y de ahí que va a implantar o que quiere implantar el cual nosotros no tenemos la más remota idea está claro que si no ha contado con nosotros para este plan tampoco seremos tan necesarios para la ciudad de la ciudad desde luego está garantizada en la parte que nos toca a nosotros porque somos profesionales funcionarios de carrera nos debemos al ciudadano nosotros vamos a ir a trabajar cada día con la misma ilusión que llevamos desde hace treinta años

Voz 0018 30:27 cierto ustedes han dimitido pero se plantean ir a la huelga en un futuro

Voz 9 30:31 en un principio eso es una opción que descartamos totalmente no tiene nada que ver una cosa con la otra estamos denunciando una gestión de un concejal que no básicamente no no no tiene conocimiento no lo ha demostrado en el área que nosotros nos corresponde y desde luego pero ninguno

Voz 0313 30:49 a Rubén Gallego hasta hoy subinspector de decisiones técnicas del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento

Voz 0018 30:54 Mari gracias por estar con nosotros un saludo a vosotros

Voz 9 30:57 después atenderlos muchas gracias

Voz 0018 31:03 mi del caso espías el juicio ha dado hoy un inesperado giro de ciento ochenta grados

Voz 36 31:11 sí advirtió irregularidades en su comisario jefe el Olivera e irregularidades en el fiscal jefe el señor Moix en relación a la investigación de usted expolicía el comisario

Voz 10 31:22 por qué no la lo denunció de la de la única manera que puede puede

Voz 37 31:27 Dario importes y no me veo llover obligada

Voz 1444 31:30 en la sala

Voz 36 31:32 en por qué no lo denunció usted inmediatamente la única manera que pueden comisario denunció que tenemos anticipo y cómo lo enunció lo superior que era el comisario general de Policía Municipal y cómo lo denuncia usted mediante notas informativas que se quedó en un cajón

Voz 0018 31:46 bueno esta ha sido la sorpresa de la sesión de esta mañana este es el momento en el que uno de los testigos uno de los agentes de policía que investigó el supuesto espionaje a los rivales políticos de Aguirre ha señalado ojo directamente a Manuel Moix por entonces fiscal superior de Madrid acusado de obstaculizar la investigación con la colaboración además de su superior en la UDEF para evitar que se llegase hasta el final de este caso

Voz 1255 32:09 Alfonso Ojea qué tal buenas tardes buenas tardes Javier pues si un giro radical en el caso de los espías justo en el momento en el que el ex comisario encargado de esta investigación judicial el policía Jaime Barrado manifestaba ante la sala que dos cargos institucionales le presionaron para que los informes que él realizaba fueran manipulados y además daba los nombres de esos cargos

Voz 36 32:29 que yo me niego a rectificar uno de los informes ordenado ponerse el b quería que pusiera falsedades todo esto con punto de cosas yo no me fío mira señor Oliver al señor Boix le ha contestado a la pregunta

Voz 1255 32:44 la sala evidentemente enmudeció a un agente de la Policía Nacional estaba denunciando una presunta obstaculización a la justicia por parte de su jefe superior José Luis Olivera del entonces fiscal superior de Madrid Manuel Moix por eso el abogado defensor Javier Vasallo tomaba la delantera el interrogatorio anunciaba que habrá querella contra los tres en los juzgados de Plaza de Castilla tras analizar estas declaraciones incriminatorias la Audiencia Provincial de Madrid detallará si lo ha dicho la presidenta de la Sala la deducción de testimonio en su sentencia deducción de testimonio Javier significa enviar esas declaraciones

Voz 0018 33:18 al juzgado de guardia por tanto podemos ver más caso espías en un futuro con barba

Voz 1255 33:23 los delitos sobre la mesa uno la obstaculización de una investigación judicial

Voz 0018 33:27 yo otro la prevaricación gracias a Alfonso Bondi al propio Manuel Moix aquí en la SER le preguntamos en dos mil nueve precisamente por la gesta pillo que desveló aquel día el país no ya por entonces Moix no veía motivos para investigar nada

Voz 38 33:40 en este caso nosotros desde luego no ni ni vemos en principio que se produzca un ocho delictivo en todo caso sino hay denuncia nosotros no podríamos actuar

Voz 0018 33:49 Moix que no hay que olvidarlo siempre ha mantenido una buena relación con Ignacio González a la vuelta de la publicidad vamos a indagar qué está pasando con las cuentas corrientes de los chinos en Madrid

Voz 29 36:08 son las siete y treinta y seis

Voz 0018 36:12 la Ventana de Madrid bueno más de un chino de los que viven en Madrid seguro que se ha llevado un disgusto estos días lo han adelantado esta mañana a los compañeros del país desde hace meses están bloqueando de forma masiva sus cuentas bancarias según los bancos lo hacen obligados por la ley contra el blanqueo de dinero nosotros nos hemos ido hasta Usera donde viven más chinos donde reside más chinos de toda la ciudad de Madrid y quién mejor que Elena Jiménez para visitarles

Voz 1490 36:37 a Lorena se le están acumulando los pagos congelado todo Mi cuantas minas

Voz 42 36:42 a los de la plataforma de la Internet en la casa también en a colegios de mi niño también no puede pasar cosas muy lo mismo que les sucedía él

Voz 43 36:52 a hola no puede te Packard todo todos los lesivos de piso el colegio de o teléfono

Voz 1509 37:01 noto que se queja de no poder acceder a su dinero mientras mira el post it en el que lleva escrito los papeles que le piden en el banco acaba de salir de una oficina del BBVA en la calle Marcelo Usera

Voz 44 37:11 evita la bolada última de de esta es la de la la

Voz 1509 37:18 la vida laboral y última declaración de la renta esa dificultad con el lenguaje ha hecho que estudiantes como Alfredo vayan como voluntarios a traducir a sus compatriotas en el banco

Voz 0662 37:28 habrá B Espanyol tango que beba no les avisan antes así que no no le estás tiempo para actualizar los papeles ni les seta deformaciones

Voz 1509 37:40 el banco que se está encontrando con más quejas de ciudadanos chinos por el bloqueo de sus cuentas es el BBVA fuentes de esta entidad dicen que es por la ley contra el blanqueo de dinero y que se hace con todos los clientes no con un colectivo concreto y que está en vías de solucionarse

Voz 0018 37:55 gracias Elena y una cosa más Madrid tarde o temprano va a tener tres nuevas universidades privadas el número de Garrido lo aprobó ayer por la puerta de atrás sin informar a la prensa tras su Consejo de Gobierno la como Marica ignorado por completo el criterio de su propio consejo universitario que emitió hace unos meses también adelantamos aquí era ser un informe desfavorable también se oponen los rectores madrileños uno de ellos Carlos Andradas de la Complutense ha sido muy muy crítico con el Gobierno de Garrido

Voz 9 38:26 tampoco yo poco lamentable de la propia comunidad

Voz 1040 38:32 digamos desacreditan es desautoricen no es caso a su propio Consejo de Universidades todo el proceso no es tal no yo creo que trufado un poco desde una cierta nocturnidad y alevosía es decir el plazo para alegaciones sale justamente el último fin de semana de diciembre cuando ya no hay actividad en las ciudades muy claro yo creo que efectivamente en yo creo que hay una sentencia en no

Voz 9 38:58 cómo afrontar el problema con seriedad

Voz 0018 39:02 pues estas declaraciones a quién Asier del rector de la Complutense Carlos Andradas no han sentado nada bien en la Puerta del Sol esta mañana le ha respondido el propio consejero de Educación

Voz 30 39:15 tapadillo pero sinceramente que no lo entiendo nosotros estaríamos prevé prevaricado sí cumpliendo esos requisitos legales para convertirse en ese proyecto de ley no lo mandamos en este caso a la Asamblea de Madrid

Voz 0018 39:30 bueno la asamblea y donde por cierto no ha llegado ni llegará la nueva ley de universidades que sigue guardando polvo en un cajón bueno nosotros nos vamos por hoy pero mañana volvemos con más Ventana de Madrid aquí en la SER a la misma hora que disfruten de lo que queda de día adiós

Voz 0313 43:12 pues estamos ya terminan estamos cerrando una ventana muy especial con esto el Día Mundial de la radio que hemos compartido con un montón de amigos con un montón de oyentes donde han pasado un montón de cosas

Voz 2 43:23 lo que queda del día

Voz 1136 43:25 con Isaías Lafuente por un ojitos

Voz 0313 43:28 dependiente las noticias claro que sí porque nosotros hemos

Voz 1136 43:30 vivido un día muy feliz pero otros no Pedro Sánchez por ejemplo la noticia del día es que su Gobierno se ha quedado sin presupuestos Ésta ha sido la votación de las enmiendas a la total

Voz 29 43:41 sí ciento noventa y uno no ciento cincuenta y seis más dos votos emitidos telemáticamente abstenciones una

Voz 0018 43:49 en consecuencia quedan aprobadas las enmiendas de devolución

Voz 46 43:52 por tanto rechazado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año dos mil

Voz 1136 43:58 diez claros Se ya lo hicieron el pasado domingo en Colón pues hoy con más razón Pablo Casado ya Albert Rivera han pedido elecciones

Voz 1660 44:04 una decisión que creo que marca un punto de inflexión en la legislatura marca el fin de trayecto de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del Gobierno ya es absolutamente inaplazable la convocatoria de elecciones generales se acabó no hay tiempo para agonizar la legislatura es el momento de permitir que los españoles Voltaire

Voz 1136 44:22 no sabemos qué pasará pero con los presupuestos tumbados ahora es el momento de especular sobre los supuestos así que todo el mundo pendiente de Pedro Sánchez

Voz 24 44:31 sí

Voz 0230 44:35 estamos pendientes de Pedro Sánchez que tiene que decidir este viernes cuándo serán las elecciones generales el catorce de abril el veinte de abril hoy

Voz 5 44:43 con los municipales las autonómicas las europeas selecciones mundiales todos locos y por cierto

Voz 15 44:49 caramba hoy el gran

Voz 0230 44:52 acudimos al gran Isaías por una frase de Pablo Casado el líder del PP Fosforito casado siempre encendido dice Pablo Casado con una frase rara los milagros económicos de Aznar y de Rajoy se estudian hasta en el mundo con un uso del hasta que es confuso porque después del mundo no hay otro lugar donde se pueda estudiar a no ser que imaginemos a extraterrestres estudiando la economía española que ya sería coincidencia

Voz 1136 45:17 pues todo se puede imaginar porque la verdad es que lo de Pablo Casado a veces sí que es mundial después está lo del juicio se estrena lo hoy el abogado de Vox Javier Ortega Smith número dos del partido ultraderechista que ha pedido al tribunal que los procesados se quitaran lazos amarillos y se ha encontrado con la respuesta del presidente

Voz 14 45:33 qué tipo de símbolos deben sustraerse de lo que es la actuación

Voz 10 45:39 Nuestra vamos a fijar criterio la sala

Voz 47 45:41 a quiere interpretar que es un símbolo ideológico en consecuencia no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que ha hablado usted que hay uno de los procesados que lo está exigiendo

Voz 1136 45:54 seguramente no hubieran pedido quitar el crucifijo y en con todo este panorama que se desenvuelve a nuestro alrededor pues hoy hemos tenido suerte

Voz 1255 46:03 las muerte que hoy celebramos el Día Mundial de la Radio

Voz 0313 46:06 y cuando digo mundial es que mundial de verdad no se lo creen comenzamos Radio Uganda

Voz 15 46:12 el club utiliza como Hitler pedigrí Easy calor Euromillón Rome Radio Chennai en la India

Voz 10 46:20 Ana

Voz 15 46:23 la la ley líder

Voz 10 46:25 de radio saca

Voz 1136 46:33 ya además de esta radio es también hemos conocido hoy una radio muy pero que muy especial

Voz 15 46:43 ganarle tiempo al tiempo

Voz 1136 46:45 en una radio que nacía hace cinco años como la primera emisora realizada íntegramente por personas con discapacidad intelectual o mejor con personas con otras capacidades se llama Radio terrícola

Voz 15 47:02 bienvenidos a este programa de radio

Voz 49 47:05 en nuestros estudios centrales del aula pequeña el Centro Ocupacional en Vera para hablar de la actualidad deportiva de humor de chistes de cosas y en esta sintonía de la cadena

Voz 50 47:20 ah no estaba preparado claros este salud de la Cadena SER fue espontáneo

Voz 1136 47:29 fue espontáneo ya ha sido un regalo muy especial de Michael que es uno de los que hace radio en Radio terrícola y además es oyente nuestra cadena de la SER

Voz 17 47:37 le encanta la radio como a sus compañeros atención porque os os os gusta la la radio

Voz 51 47:45 por qué forma de comunicarnos siempre en la radio está bien porque hay divierte uno aquí ya tendremos invitados especiales

Voz 5 47:54 es una radio desde luego que es mucho más que una radio Radio terrícola es terapia es lugar de encuentro de comunicación hay personas los cuenta de Guinea Ródenas que expresan y dicen cosas que jamás serían capaces de decir sino un micrófono delante y es por eso un elemento de terapia fundamental para para su desarrollo para su felicidad porque te aseguro una cosa Sonia Si algo son aquí todas las personas con las que nosotros trabajamos que son personas todas con discapacidad intelectual en la radio es que son felices

Voz 52 48:25 si bien nuestra día en el día de la radio pues hemos echado la vista atrás para recordar las raíces de nuestra pasión por este medio Luz Sánchez Mellado

Voz 5 48:36 no me acuerdo del primer día que hice radio que hace treinta y tres años a pesar de mi insultante juventud en esta casa hacía información local pocas donde donde se aprende donde eso no mama

Voz 53 48:48 a ir donde

Voz 5 48:50 es un morro hoy un callo que que luego hay que ablandar

Voz 17 48:54 también Juan Cruz hurgando en la memoria de su radio

Voz 1179 48:59 la radio me ha dado regalos toda la vida medió AP Care tía Matilde Perico y Pekín ya Vicente Marco en Carrusel medió la lectura y la sintaxis el fútbol y la alegría de sus sorpresas la radio es vida en el aire Patrimonio Inmaterial de la Humanidad sonido del aire que ordena el mundo que nos llena de sueños

Voz 1136 49:24 es difícil decirlo más bonito y más joven que Juan que Dani Garrido que también ha corneado en Twitter una foto de sus inicios en Radio Bilbao pues está nuestro compañero de deportes Óscar Egido ahí le ha tocado presentar SER Deportivos

Voz 1643 49:37 como muchos de vosotros crecí con el sonido de la radio de fondo con Iñaki Gabilondo Pacojó Carlos Llamas Carmelo Encinas El Larguero de José Ramón el carrusel de Paco estudiaba incluso con La ventana es Arda y el señor casa mayo como banda sonora de mis apuntes de la facultad se puede decir que a la hora de la siesta yo soñaba cada día no kosher oyente de la Cadena Ser sino con hacer radio en la Cadena Ser con el tiempo sólo puedo estar agradecido porque he de reconocer que soy un puñetero privilegiado

Voz 1136 50:05 pues eso lo podríamos firmar desde luego muchos aquí en esta cadena bueno y en la radio en general hemos hablado de nuestros recuerdos hemos hablado de la radio del presente y también de la radio del futuro le preguntaban esta madrugada Marina Fernández y editor Albizua de buenas a primeras a Iñaki Gabilondo cómo será la radio de dos mil treinta Si tú

Voz 0789 50:23 quiere saber cómo se en la radio el año dos mil treinta tú dime cómo va a ser la sociedad en el año dos mil treinta Dame diez minutos Si tú me dices como la SER la social dos mil treinta

Voz 1136 50:31 diez minutos yo te diré como es el de radio o me atrevería

Voz 0789 50:33 la decirte cómo puede que sea la radio porque la radio se adopta muy bien la social sino se cómo va a ser la mano cómo voy a saber cómo va a ser el guante pero si me dices como es la mano te diré cómo va a ser bueno pues no sabemos cómo será la radio

Voz 1136 50:45 de dos mil treinta pero si no lo hacemos mal Francino Roberto sabemos quiénes serán nuestros oyentes entonces

Voz 28 50:52 me gusta mucho pero lo di informado concierto sigue el Tea