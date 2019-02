La Ventana (14/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

tenemos una información de última hora un caso de presunto maltrato a un bebé que está ingresado en la UCI de un hospital de Tarragona ampliamos con Joel Reche

Voz 0744 00:14 el bebé de tan sólo un mes de edad fue ingresado ayer por la tarde en la unidad de curas intensivas para neonatos del Hospital Juan XXIII de Tarragona después de hacerle pruebas y de constatar que el menor tenía marcas por todo el cuerpo el centro activó el protocolo por un posible maltrato alertó a los Mossos d'Esquadra el menor debido a las lesiones que presentaba sigue en la UCI Veinticuatro horas después con pronóstico grave aunque se desconoce si ha habido evolución la unidad de investigación de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Valls ha iniciado una investigación para aclarar estos hechos de momento el Centro Hospitalario ni el cuerpo policial facilitan más información al respecto

Voz 1454 00:49 según acaba de informar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana va a ingresar en prisión sin fianza el hombre de treinta y cuatro años detenido el lunes por degollar a su pareja en una casa de campo en planes en Alicante la juez que lleva el caso tiene competencias en violencia machista el Gobierno está en contacto directo con la empresa Airbus que hoy ha anunciado su decisión de dejar de fabricar el avión A380 los sindicatos han pedido una reunión urgente con la dirección del fabricante en nuestro país desde el Ministerio de Industria esperan tener más detalles en los próximos días aunque pide tranquilidad y prudencia Raúl Blanco es el secretario general de este departamento

Voz 3 01:23 esperamos en los próximos días tener más

Voz 0318 01:25 más detalles pero de momento tranquilidad prudencia y sobretodo vamos a trabajar para paliar cualquier consecuencia que tenga la parada de la tres ochenta con otros programas que tiene Airbus que tiene una cartera amplia y saneada de productos y en esa línea vamos a trabajar con empresas

Voz 1454 01:46 el ministro de Exteriores que acompaña a los Reyes en su visita de Estado a Marruecos acaba de comparecer en Rabat y ha hablado de inmigración Borrell critica a aquellos que se inclinan por el unilateralismo y el egoísmo nacional no se puede solucionar la situación ha explicado con planteamientos bilaterales enviada especial María Manjavacas buenas tardes

Voz 4 02:04 buenas tardes el ministro Borrell y su homólogo Marr

Voz 1444 02:07 aquí han criticado las medidas contra la inmigración que se basan en egoísmos nacionales cerrando puertos cerrando fronteras de forma unilateral esa no es la solución decía el ministro aquí en Rabat

Voz 5 02:19 cerrar los puertos de un país de una forma unilateral desconsiderada para el conjunto del problema que es de todos no puede ser una solución porque no se podría extender actitudes idénticas en otros países

Voz 1444 02:35 en el marco de la visita de Estado de los Reyes a Marruecos el ministro decía que la relación con este país es un modelo de cooperación en un mundo turbulento ahora aquí en Rabat toca la parte económica de esta visita de Estado

Voz 1454 02:47 a partir de esa hora se retoma en el Tribunal Supremo la declaración del ex conseller de Interior Joaquim Forn que a diferencia de lo que ha hecho antes Oriol Junqueras ha empezado a responder a las preguntas del fiscal cuatro y tres minutos trece tres en Canarias

Voz 1915 03:03 los sindicatos de la planta de Airbus en Getafe piden una reunión urgente con la empresa en España después de conocer la decisión de la multinacional de dejar de fabricar el A380 su mayor avión la compañía ha anunciado que tres mil quinientos trabajadores de todas sus plantas aquí en España se van a ver afectados aunque no han concretado más Antonio Martín Jurado ex presidente del comité intercentros

Voz 7 03:21 en un programa de estas características no solamente trabajamos

Voz 8 03:23 los logros los que estamos en Airbus sino que fundamentalmente también trabajan pues una cadena de suministro mucha gente los auxiliares que se dedica a fabricar piezas y elementos que desde luego terminar notándose los aviones por lo tanto el impacto a nivel europeo no solamente de mil quinientos yenes Payá hoy conocemos

Voz 1915 03:43 el Partido Popular usó las instituciones de la Comunidad de Madrid para lograr beneficios ilegítimos es la principal conclusión de la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea que señala Esperanza Aguirre como principal responsable PSOE Podemos y C's trasladarán el informe preliminar a la fiscalía en el que acusan al PP de obstaculizar deliberadamente la investigación Dani Moya PSOE Miguel Ongil podemos César Zafra

Voz 9 04:03 la danos el dictamen se elevará a la Fiscalía con algún caso concreto que viene las conclusiones generales que nos parece importante puesto que se han abierto diligencias no hace mucho respecto al Campus de la Justicia puede afectar porque demuestra que no sólo se realizaron gastos desde el campos de la justicia sino desde empresas de la Comunidad de Madrid

Voz 10 04:23 para qué ha servido esto pues ha servido para beneficiar tanto al Partido Popular como a personalidades dentro de del Partido Popular porque creemos que es indispensable que las instituciones públicas y sobre todo a que la Comunidad de Madrid no vuelve a verse involucrada en las situaciones en las que hemos visto no podemos volver a tener presidentes en la cárcel

Voz 1915 04:42 declaraciones de la oposición en la Asamblea donde todos los grupos han guardado un minuto de silencio por la última víctima mortal de la violencia machista en la Comunidad una chica de veintidós años desaparecida desde hace año y medio su cadáver apareció la semana pasada en una nevera de la habitación que compartía con su pareja

Voz 11 04:56 el ya está en prisión como presunto autor del crimen

Voz 13 05:29 la Ventana con Carles Francino

Voz 14 05:51 una pareja será el si quiero intercambia los anillos se besan y al girarse ella tropieza por las escaleras bueno pocas escaleras

Voz 0313 06:02 tampoco era una cosa grave pero pero no fue una buena caída que hace el novio descojono Barça de la risa a lo cual ella reacciona pidiendo el divorcio de forma inmediata en tres días uno dos y tres se lo conceden

Voz 14 06:15 hasta aquí la historia pero que es graciosa e pero que

miedo a perder el empleo a quedarnos sin casa agotar los ahorros miedo al sida al cambio climático al terrorismo miedo al diferente pero ojo ojo el miedo ha existido siempre no tiene porque ser negativo hoy hablaremos con alguien que las ha pasado canutas por su culpa pero que ha decidido afrontar en un libro a través del humor o de una cierta dosis de humor osea que esta tarde abrimos la Ventana con miedo con humor y con amor bienvenidos

Voz 16 08:16 aunque no aunque no

Voz 3 10:25 si algo no se llevaría una reflexión sobre los mecanismos que nos mueven a partir de risa cuando no

Voz 0827 10:31 quién se cae si no hay nada que luego que si la carta cabe inmediata más que a lo mejor después ya te has dado cuenta que ha muerto

Voz 3 10:38 lo que ha caído claro pero la primera reacción es reírse porque además es en este caso es que parece que hubo una reacción algo despectivo por parte de la de ese hombre

Voz 19 10:52 este es que rompe en una algo que debería ser una forma y eso nos provoca nervioso

Voz 0827 10:58 pero también sus

Voz 0313 11:01 dos forma los caminos del amor también son inescrutables y en este caso queda queda confirmado Monchi tú dirías y la pregunta muy enserio serio tu días que dos animales los que sea me da igual da igual la especie que sea el si supieran que hoy es San Valentín lo podría estar celebrando

Voz 3 11:17 se pregunta sería no no es ninguna broma enseguida entender

Voz 18 11:20 yo estoy fascinada con con el tema que plantea soy porque me parece uno de los grandes temas de la humanidad yo sé que mi perro sufre a veces de melancolía que no esas ocasiones arrepentimiento aunque le dure tres Nano segundos pero cuando él hace algo malo se le nota nada más llegar a casa

Voz 4 11:40 la la gestualidad

Voz 18 11:43 no no sé no sé si es es capaz de enamorarse tampoco sé si es capaz de sentir

Voz 4 11:48 odio

Voz 18 11:50 sí sí sí sí eh o envía no que son todo por ejemplo sentimientos tan tan inherente mente humanos y que desde luego hay que los perros son capaces de sentir cariño oí afecto y proximidad citar ahora llamarles y no tengo ni idea estoy deseando escuchar a quién los presentes para aclarar las semanas

Voz 0827 12:13 es una reivindicación de la palabra no porque qué pasaría con aquellos seres parecidos a nosotros nuestros tatarabuelo en la historia de la humanidad que no fueron capaces de hablar seguramente es un extraterrestre hubiera venido ser preguntaría estos enamorándose enamoraron seguramente sí que sentían el ese sentimiento pero no lo podían expresar con palabras hombre yo por ejemplo dos cucarachas no me lo imagino pero en otros animales sí que me lo imagino que se puedan enamorada

Voz 0313 12:40 pues mira el próximo lunes en el en el Caixa Forum de Madrid va a tener lugar una una mesa redonda que lleva por título como interrogando además es el amor es sólo humano

Voz 14 12:50 de los genes a las culturas Ana Fidalgo buenas tardes

Voz 20 12:54 las buenas tardes Ana Fidalgo es profesora de psicología

Voz 0313 12:57 la de la Universidad Autónoma de Madrid y experta en el estudio del del comportamiento animal yo antes de preguntarle cien lo básico si los animales pueden sentir amor me he ido a la RAE a buscar la definición y hay dos cogí de la primera operamos las dos son bastante similares no el amor según la RAE es un sentimiento del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser bueno eso sería aplicable también a un animal

Voz 20 13:25 hombre como definición que está aplicada únicamente al ser humano

Voz 14 13:30 pues evidentemente no ahora pero pero sí

Voz 0313 13:32 como ser humano sentimiento que partiendo de su propia

Voz 14 13:35 eficiencia necesita hay busca al encuentro total total porque no no claro claro porque

Voz 20 13:41 queda de otro individuo efectivamente eso lo hacen todos los animales

Voz 0313 13:46 y eso eso que vamos a ver cómo lo definimos eso ocurre o puede ocurrir con todo tipo de animales decía Isaías cucarachas no me lo imagino pero con un perro o un chimpancés sí

Voz 20 13:56 claro evidentemente sobre todo cuando hablamos en aves y mamíferos es obvio en otro tipo de animales también se buscan para la reproducción pero precisamente por una menor complejidad de lo que es el sistema nervioso pues quizás sea más difícil que puedan sentir amor

Voz 18 14:16 pero claro el problema es delimitar amor o delimitar fidelidad porque sabemos que hay especies de animales que se guardan fidelidad a las parejas con las que crean durante

Voz 0313 14:27 toda la vida que no es verdad que no lo más común es hay es que no pero bueno esto es documentales en los que no los Pingüinos que están para

Voz 18 14:35 siempre es lo más parecido al concepto del amor por cierto alguien ha entendido soy yo la única que no entendido eso de Partiendo de la propia insuficiencia

Voz 0313 14:44 bueno no pero yo creo que se entiende bien eso no partiendo de la propia es que es una necesidad yo entiendo no lo del amor

Voz 3 14:52 sostiene que la profesora quiero salud el académico que redactó esta entrada es más un poquitín de la filosofía es estábamos lo tiene muy de es muy perdona te preguntaba si

Voz 18 15:08 a lo que entendemos por amor es equiparable a lo que a lo que sería fidelidad en parejas en algunas parejas de animales no

Voz 20 15:17 hombre yo creo que es diferentes no el amor de lo que es la fidelidad de hecho el amor en cuanto a una relación que se puede establecer entre dos individuos independientemente de la especie que Seat no tiene porqué unido ir unido a la ciudad la fidelidad para toda la vida

Voz 3 15:35 yo estoy pues de amor no la verdad

Voz 0313 15:37 si los animales pueden enamorar como nosotros Masó menos

Voz 20 15:41 en cuanto que definimos como enamorar El hecho de que le eres tú

Voz 3 15:47 la el sentimiento que vaya más holgado de alguien

Voz 20 15:54 el problema está en lo que habéis comentado antes no aquellos que no pueden hablar

Voz 14 15:59 vuelven decirlo ni realmente es no

Voz 20 16:01 morados no o cómo sabríamos nosotros sino lo pudiéramos decir que estamos enamorado

Voz 0313 16:05 con una mirada con una caricia un abrazo hay muchas formas de mostrarlo

Voz 20 16:09 efectivamente pues eso es lo que vemos en el resto de de animales son otras muchas especies animales nosotros mismos que en un periodo más o menos largo dependiendo de las especies hay dos individuos que en un momento dado están más juntos y se hacen más caricias de las más comparten incluso he alimento lugar de descanso ir si hablamos de enamoramiento como esa pasión que no te deja dormir ni comer pues también observamos que durante este periodo de tiempo ahí en algunas especies los que sobre todo los machos pero no únicamente ellos dejan de comer y dejan de dormir dice hice bullen en una en una actividad frenética no en busca de de la Moss en concreto de de la Copla va

Voz 0313 17:00 no porque esta pregunta profesora formaría parte de de de ese debate que está bueno está abierto yo creo que está bastante resuelto de de si los animales sienten también

Voz 20 17:10 claro a otra cosa es poder demostrar qué tipo de sentimiento claro son realmente lo que no podemos esperar que sean unos sentimientos humanos porque por eso nosotros hemos evolucionado de forma

Voz 14 17:22 es adaptarnos a un ambiente diferente al de otras especies pero sí hay que constatar eso pude marcar nuestra forma de tratarles respetarles además claro emociones te siente tienen emociones sí demuestran celos por ejemplo

Voz 20 17:36 claro sea también un poco depende de la definición pero

Voz 18 17:39 claro que sí defiende por ejemplo en su caso con garras y dientes aquello que creen que esos perros claramente demuestra el celos e cuando tú a acaricia a un animal cuando estás en la zona del que el que el tuyo considera su territorio tal eso sí que es el se les ve se les ve además buscando la forma de recuperar algo esos son celos no lo sé

Voz 20 18:01 sí claro evidentemente si esos son celos claro que podemos encontrar ejemplos muchísimas especies animales

Voz 18 18:08 y amistad

Voz 20 18:09 la amistad también al final lo importante es la creación de un vínculo de apego entre dos individuos que presentan algo que que es valioso para el otro individuo ya sea como pareja o como amistad para hacer una alianza o

Voz 18 18:26 claro pero no necesariamente Poniente de es que yo creo que ahí está un poco la clave tú te enamoras de una persona a lo mejor posiblemente que menos te conviene o te haces amigo de alguien por ahí por encima de todas las diferencias que pueda haber y aunque sea una amistad peligrosa los animales pueden tener ese impulso de una manera que vaya más allá de la necesidad de cazar de reproducirse de explorar de protegerse

Voz 20 18:52 sí aunque realmente un poco similar a lo que lo tenemos nosotros no puede haber una una visión más altruista dio una versión más egoísta y en las relaciones el que se pueden establecer entre distintos individuos dentro de una misma especie lo mismo grupo podemos encontrar todas las opciones desde una visión más interesada que yo hago esto a cambio de esto otro aunque sea dilatado en el tiempo a una cuestión más cooperativa más altruista hacemos esto porque nos beneficia a todos

Voz 0313 19:22 parece interesantísimo el recuerdo el próximo lunes en el Caixa Forum de Madrid para una persona que está interesada mesa redonda con el título El amor es sólo humano de los genes a las culturas Ana Fidalgo muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana ha sido un placer

Voz 21 19:35 de verdad igualmente a vosotros adiós lo que queda claro es que a veces que nosotros nos comportamos como animal dormida tiene que ver con lo que contaba a principios Jordi que dice yo fui a una boda en el salón de al lado llegaron los invitados se pusieron a discutir por las mesas se unieron los novios empezaron a tortazos se separaron bueno es que en este caso no llegaron ni a entregar los papeles

Voz 22 19:55 Oscar nunca antes hemos superado a Kuwait ahí está

Voz 23 20:01 sí

Voz 24 20:07 para la

Voz 2 20:10 le

Voz 24 20:13 sí ver que eh

Voz 25 20:25 eh

Voz 26 20:27 no dio cargo rompe rompe ya habrá burlándose

Voz 2 20:44 sí

Voz 3 21:16 la verdad es que el miedo se habla bastante poco es casi invisible a menudo pero pero está siempre ahí todos lo sentimos un momento de la vida el miedo a la muerte al rechazo a la soledad a los aviones ahora serpientes ese es casi infinita la lista no muramos hacemos como que que pasamos página que lo hemos superado pero ahí se quedan los los efectos las consecuencias agazapados hasta que no sólo la mente sino también el cuerpo un día se queja no hoy vamos a acercarnos a los miedos con un libro pues bastante divertido aunque es un tema muy serio que se titula cosas que piensas cuando tomó las uñas que además no son los hay que pensar sino que nos manda unas cuantas tareas Amalia Andrade buenas tardes buenas tardes como está de tal Amalia es periodista escritora e ilustradora autora de otro libro también con un título muy sugerente uno siempre cambia el amor de su vida por otro Moro por otra vida oye ya acabas de publicar cosas que piensas cuando cuando te mueves las uñas bueno yo digo que hay un un la dosis no pequeña de humor luego hablaremos de de tu historia porque la verdad que el miedo te las ha hecho pasar pasar canutas pero para alguien que quisiera aprender a gestionarlo mejor cuál sería el primer consejo golpeó el primer paso Amalia

Voz 18 22:27 que compre mi libro obligación de decir esto

Voz 4 22:32 eh pero bueno en segundo lugar el miedo es muy interesante te tienes toda la razón cuando dices que no hablamos lo suficientemente de él en una pre ahora instancia yo les recomiendo a la gente socializar el hablar de nuestros miedos lo paradójico insisto mucho en esto es que el mío te hace pensar de una manera tal que nosotros no hablamos de nuestros miedos por miedo a que esos miedos se hagan realidad entonces se vuelve se vuelve como un un sentimiento muy hermético muy metido como debajo de de de la alfombra un un sentimiento al cual no leamos espacio no nos sentimos cómodos cuando tenemos miedo entonces la única mano era en las únicas dos maneras en verdad efectivas de de combatir el miedo de la primera entendiendo lo profundamente la segunda mirándolo a los ojos

Voz 0313 23:26 pero los miedos están más en nuestra cabeza fuera de ella

Voz 4 23:30 hay dos tipos de mí y yo siento que hay niños que están afuera Hay que son pues posa imposible que no se la falta de fe en las instituciones la incertidumbre en la economía

Voz 18 23:46 claro como un avión

Voz 4 23:49 pero no se va a caer esos son los que están afuera nosotros pero creo que los niños más poderosos son los que están adentro la soledad miedo al fracaso miedo a quedarnos solos a eso ya lo había dicho

Voz 18 24:02 bueno morir no estaría muy orgulloso

Voz 0827 24:09 Amalia normalmente se considera que el que no tiene miedo es un valiente pero hay que tener miedo a no tener miedo

Voz 4 24:16 sí hay que tener miedo a no tener miedo el miedo es tiene muchas dimensiones pero la primera vez evolutiva y nosotros tenemos mio sentimos mio y evolutivo para poder estar vivos el miedo no salva no tirarnos a los carros no tirarnos de edificios altos al miedo no mantiene con Vigo

Voz 0313 24:37 ya casi al final del libro hace elabora una lista la de cosas que ha podido hacer gracias al miedo no empiezo a escribir este libro como es lógico pero dice mandarle un mensaje a una chica para salir con ella hablar frente a más de trescientas personas que no es fácil renunciara a un trabajo que le hacía infeliz aprender a cocinar para no morir de hambre montarse en un avión para conocer nuevos lugares o conocer calles de su barrio por evadir grandes por evitar grandes avenidas propone al lector que hagamos todos nuestra propia lista de cosas que se pueden hacer gracias al miedo que han puesto a pensar bueno pues no no no me no me salen muchos ahora pero le daré un par de vueltas

Voz 4 25:11 hay que pensarlo bien lo que pasa es que como les decía no estamos tenemos una pésima relación son muy muy malos amigos de nuestros miedos e creemos que los niños son muy asustado pobres y los niños en verdad tienen pues tienen un poder maravilloso nosotros hay muchas cosas que hacemos gracias al miedo y sobre todo para mí el miedo la otra cara de la valentía nosotros creo que entendemos por valentía una idea demasiado exagerado grandilocuente sentimos que valentía es por ejemplo tirarse en la mitad a la calle para salvar a un perrito y si eso es un acto valiente pero hay un montón de actos valientes que nosotros hacemos día a día no se nos da miedo llamará a alguien y decirle lo que sentimos lo hacemos reconectar una relación con mi padre que no está funcionando muy bien mandar un mensaje de texto a decirle a nuestro jefe oye quiero mejores condiciones de trabajo o simplemente mira le esto que escribí quiero que a lo mejor lo considere es todos los días hacemos actos valientes que no vemos ahí es sólo gracias al miedo que pudimos sentir irreal impuesta como como darnos cuenta de nuestra propia valentía además algo muy interesante por ejemplo para escribir este libro es que hice una profunda investigación donde hable con todo el mundo desde psicólogos psiquiatras bioquímicos montón de personas es muy interesante porque la ansiedad que también se hablan este es el miedo exacerbado es el miedo al miedo entonces en un momento los profesionales adscritos a todos los temas involucrados con el temor se preguntaron bueno pues si la gente lo está pasando tan mal porque no nos intentamos un medicamento o una manera eliminar la cómo se sienten miedo en el cerebro y se dieron cuenta que exactamente en la misma región del cerebro donde el mismo se siente es donde se produce la valentía entonces a mí me quitan el miedo me quitan la sensación de ser valiente

Voz 18 27:19 claro oye Amalia tienes la impresión de que este catálogo porque tú define como miedo algunas cosas que son claramente ansiedades e inseguridades de de de este tiempo no del tiempo moderno pero es verdad que el miedo es un mecanismo de defensa que nos ayuda a dar la supervivencia pero de los de los miedos ancestrales no pues eso el miedo a la muerte el miedo a resultar herido el enfermo a la a lo extraño a una bestia salvaje en esta sociedad moderna el que tenemos asegurado el coche el ordenador casa la vida el perro es decir no que está construida a todo en torno a darnos la sensación de seguridad es decir de que no existe el miedo que tu catálogo de miedos modernos sustituye esos miedos más ancestrales

Voz 4 28:12 no yo creo que cambian o se se transforman en otras cosas pero creo que los niños

Voz 0313 28:19 es tanto lo tan todos así como con

Voz 4 28:22 conviven a todos y al tiempo

Voz 18 28:25 tenemos a morir no fácil creamos que no

Voz 4 28:29 todos tenemos miedo por ejemplo a la pérdida de autonomía a perder alguno nuestros brazos au o lo que entendemos como nuestro cuerpo pero lo que sí creo es que hay algunas cosas que por ejemplo ciento que en la antigüedad les daba mucho miedo por ejemplo los rayos porque no lo entendía lo tenían la tecnología para entender estas cosas el conocimiento quita miedos Ana miedos entonces entre más conocimiento haya creo que si hay niños que desaparecen pero también creo que vivimos actualmente en una sociedad profundamente insegura esas inseguridades son existenciales

Voz 18 29:08 pero que hay una falla de confianza por ejemplo

Voz 4 29:10 las instituciones

Voz 0827 29:12 Amalia ya parte de de lo interiorizado hay una especie de mercado del miedo un mercado del miedo desde la religión que te impone un determinado miedo para después al Barthe un mercado incluso entre el propio mercado no cuidado que elevan a robar vendo la alarma etc

Voz 4 29:28 la mira Elmer K el miedo es la herramienta de sometimiento Gobierno manipulación más poderosa que ha existido a través de del mundo de la Historia del ser humano entonces creo que estamos viviendo momento donde sobre todo se está usando mucho para gobernar como bastión de gobierno miedo y por eso este libro me parece tan importante porque Guillén este libro no habla en lo absoluto de nada político si es un libro que te habla como puedes usar el miedo en el Gobierno de ti mismo lo cual me parece fundamental para pues poder hacer resistencia a los que los gobiernos están diciendo

Voz 18 30:12 el miedo al otro eh es algo que está lejos de la ciudad quema en el alto de edad es de la es la forma que estamos viendo más extendida de explotar ese ese miedo en en estos nuevos nacional populismos no que todo lo que sea diferente constituye una amenaza ITEL inyectan para que tú sientas miedo hacia eso

Voz 0313 30:31 yo decía hace un momentito antes de empezar la conversación con Amalia que ya las había pasado canutas por culpa del miedo o con el miedo como síntoma de lo que estaba ocurriendo que es verdad que en ese sentido el libro es un ejercicio de sinceridad absoluta pero sangrante describe cómo fue la enfermedad y muerte de su abuela cómo le afectó el efecto mucho y ante eso yo el divorcio sus padres los dolores de su madre los problemas de su hermano bueno en la vida le llevaron a no afrontar la realidad que paso que colapsó iré empezó a dar miedo pues prácticamente todo no tienen ataques de pánico constante bueno la descripción amarillas absolutamente desoladora la verdad

Voz 4 31:06 voy a decir gracias

Voz 18 31:09 esta vez Creevy bien

Voz 4 31:11 pero sí fue muy muy difícil en verdad creo que más allá que es lo que yo tengo es trastorno hacia generalizado creo que este libro es una primera es una exploración profunda Denia cómo funciona todos sus demás componentes y una segunda habla precisamente sobre la ansiedad y sus diferentes trastornos diagnosticados que me parece muy importante no confundir la como con un estado de anciano general que pueden sentir todos los seres humanos y que es muy usual a nuestros tiempos pero que no corresponde como un trastorno psiquiátrico la ansiedad en cualquiera de sus expresiones es precisamente esa exacerbación muy muy fuerte de de miedo para mi era muy importante escribir un libro que hablara en primera persona en escribir eso tan desgarrador para poder darle herramientas a todas aquellas

Voz 18 32:06 personas que

Voz 4 32:07 que se encuentran en mi misma situación que tengan cualquier Estado o enfermedad de salud mental que encuentren un poco de confort y que no se sientan solos porque no hablamos de la salud mental

Voz 0313 32:19 me voy a quedar con el título de las canciones séptuple Liszt que recomiendas para combatir el miedo que es para salir todos los problemas un magnífico consejo poquito a poco Amalia Andrade muchísimas gracias

Voz 4 32:30 gracias a ustedes un abrazo verdad

Voz 17 39:16 se dio

Voz 38 39:18 ah

Voz 0313 39:30 esta canción del último disco de Ana Belén lo comentamos aquí con ella el día que que vino a presentarlo es una canción muy hermosa a cuya letra hay que prestar muchísima atención porque está contando en el episodio como tantos sigue habiendo de un niño con su madre que se embarca en el Mediterráneo para llegar adonde adonde pueda que eso está por ver si escuchamos hoy esta música porque es verdad que contó ruido que hay en un tiempo de tanta velocidad ahí tanto impacto es es probable vamos es muy posible que que se Nos borren de la memoria algunas cosas no y una de las misiones de nuestro oficio es intentar que son ocurre cuando pensamos que merece la pena no impuestos todo el drama de los de los refugiados y todo a la ola de de rechazo repugnante que se está generando en Europa España incluida en algunos lugares y en algunos sectores pues está muy bien que la pongamos sobre la mesa volvamos a hacerlo con alguien muy especial alguien que nos que nos conmovió hace unos meses hablábamos con ella yo creo que eran al mes de septiembre estaba entonces como coordinadora de la clínica pediátrica de Médicos Sin Fronteras en el campo de refugiados de de Oria en la isla de de Lesbos ellas armera enfermeras a Moreno ido contado unas cosas y contaba unas cosas que que Vaqué

Voz 0809 40:42 son ya niños adolescentes adultos que vienen muy traumatizados por las guerras en las que Biden escapando pero lo que hoy en día es esta siendo intentar suicidarse son las condiciones de víctimas encuentra memoria porque tenemos actualmente gente que lleva más de dos años y medio en estas condiciones de vida simplemente para que es una idea la semana pasada tuve de coser la muñeca yo misma a un menor no acompañado dieciséis años y a una chica de diecisiete años que junto con su madre habían intentado cortar las venas por las condiciones de vida en las que está viviendo Moria

Voz 0313 41:15 yo voy a Moreno buenas tardes hola buenas bienvenida La Ventana muy contentos de tenerte aquí de verdad yo también de estar cómo no se nos olvidó a ninguno de nosotros eso de de coser muñecas a preguntar cómo se hace sino que se siente cuando ocurre eso

Voz 7 41:29 están mucho cuesta mucho y es algo muy duro de asimilar

Voz 0313 41:32 el muñecas un chaval además eso son chavales

Voz 7 41:35 pues son otros que se están tirando al puente de alta tensión osea son diferentes formas pero que que es muy difícil de asimilar que aquí a dos horitas de vuelo de de Madrid tengamos esta situación

Voz 0313 41:47 tuviste tu en en el campo de finalmente siete meses ahora llevas aquí tres meses no desde el ministro antes de Navidad creo recordar que lo comentamos te prometimos que te traeremos aquí para que hablaran con detalle de de tu experiencia no sé muy bien por dónde empezar porque la situación es la que es yo no sé si tiene tú algún dato nuevo de los compañeros que están trabajando hay sobre el terreno de la llegada del trato de lo que le ocurre a los a los a los refugiados

Voz 7 42:11 sí sigo muy en contacto diario como quien dice por un lado con las enfermeras de de mi equipo y luego pues con gente que tengo allí la situación es la misma lo único que ha cambiado es que hay un poco menos cuando yo me fui en noviembre había cerca de diez mil o India tenemos unas seis mil porque me contaban que precisamente noviembre diciembre el clima fue tan extremo tuvo tanta nieve frío como aquí en el norte de España que el Gobierno griego se vio obligado a tener que mover pues unas cuatro mil familias hacia Atenas que en el futuro es incierto también porque las condiciones de los campos de Atenas tampoco son mucho mejores pero tenemos qué hace tres semanas encontraron muerto en la tienda de campaña un ex hombre fuerte sano de veinticuatro años por congelación

Voz 0313 42:53 porque ese campo tiene capacidad para cuántas personas

Voz 7 42:56 teóricamente porque los casos dos mil quinientas que máximo podrían ser tres mil hablamos de que solemos tener hasta diez mil actualmente seis mil yo lo primero no no me gusta llamar los campos de refugiados creo que tenemos que llamar a las cosas por su nombre porque son campos de concentración lo que la Unión Europea está haciendo hoy en día tanto fuera de nuestras fronteras como es en Libia Egipto Turquía como dentro en Grecia en Serbia en los Balcanes son literalmente campos de concentración en lo que como decíamos están metiendo más de diez mil personas en un espacio creado para dos mil quinientas en simples tiendas de campaña

Voz 0313 43:30 en esa situación cosas tan cotidianas y tan básicas como lavarse ducharse ir al baño demás cómo cómo cómo se solventan cómo se gestiona

Voz 7 43:40 es totalmente insalubres hablamos de un baño cada setenta y cinco personas una ducha

Voz 0313 43:44 baño cada setenta hay cinco personas sanas

Voz 7 43:47 una ducha cada cien podéis imaginar el estado de las instalaciones y sobretodo que un tercio de esos baños los construyó M6 Médicos Sin Fronteras porque no era una prioridad para el Gobierno griego

Voz 0313 43:58 hoy las autoridades libias en el momento actual están es decir colaborando están haciendo algo

Voz 7 44:05 sí están asesinando y masacrando a miles de refugiados de hecho hace un mes si no me equivoco fue estas navidades la Unión Europea ha publicado un informe oficial público que se puede acceder en Internet cualquiera lo puede buscar en Google en el que escribe la situación de los campos de concentración insisto libios en los que describe que se está dando sistemáticamente la violación la tortura hasta la muerte y la ejecución de miles de refugiados incluso en muchas

Voz 0313 44:32 es Libia en Libia en los campos de Libia

Voz 7 44:34 muchas de estas por videollamada extorsionando a las familias en los países de origen para pedir dinero para no matarlos incluso la gente en Lesbos nos contaba que que han dejado de venir por Libia hay muchos hacen ahora la ruta mediante Turquía Lesbos porque los propios guardacostas libios los cuales están financiados en gran parte por el Gobierno italiano y la Unión europea están quitando las barcas los motores a las barcas en alta mar dejando malos Donald barcas con familias enteras donde me parece un dato muy importante insistir que siempre el cincuenta por ciento de las barcas que están llegando tanto desde Libia como de Lesbos desde el pasado enero son niños el cincuenta por ciento la mitad con lo que la mitad de las muertes que está bien el Mediterráneo que se nos olvida son niños ancianos de ochenta años incluso un abuela de cien años que nos llegó a la última semana

Voz 0313 45:21 sí estuvo el padre de Dylan en Palma de Mallorca bautizando un barco de de rescate alemán que sí sí podrá zarpar porque tiene bandera alemana hay por lo tanto no van a poder retenerle pero nos acordamos todos del impacto que tuvo el desgraciado caso de su hijo no pero claro hay Lane es que se Salam ha habido desde entonces pues no se centenares de miles

Voz 7 45:43 podría decir humildes no tengo cifras oficiales

Voz 0313 45:45 claro que ella sí sí sí yo te pregunto

Voz 18 45:48 me viene a la cabeza

Voz 0313 45:51 de memoria de una cara de un rostro concreto de una historia de de toda la gente que conoció estén en el campo de Moira que qué es lo primero que surge

Voz 7 45:59 pues mira te diría muchas pero es verdad que cuando yo solía están en la clínica para que nos hagamos una idea cuando hablamos de la clínica son tiendas de campaña las típicas de Seb

Voz 0313 46:06 mira pediátrica decidimos

Voz 7 46:09 os abrir esta clínica el pasado enero porque hay una total falta de asistencia sanitaria el Gobierno griego tiene un solo médico para las diez mil personas entonces decidimos coger la población más vulnerable que eran los tres mil quinientos niños que había en el campo en ese momento y las mujeres embarazadas yo para una imagen que realmente no la he visto pero es que por lo que me han contado Mela recreo al cien por cien en mi cabeza es cuando veía las madres esperando en la clínica sentadas con su bebé con su niño de cuatro años alrededor yo siempre me en el momento en el que esa madre o ese padre en el lado de Turquía ha cogido el ha tenido el valor de cogerá sube a su niño y montarse una barca hinchable en la que son conscientes que el cincuenta por ciento el cuarenta por ciento no llegan entonces e incluso muchas veces sabemos que los traficantes les ponen les encañonó con la pistola para obligarles a montarse al abarcan dos ya no es una opción el venir es la única opción que tienen para seguir con vida el montarse en esa barca tú

Voz 0313 47:04 tú vas a volver algún día ahí a a trabajar de visita no lo sé pero a trabajar

Voz 7 47:08 de momento digo que no no estoy preparada yo yo los seis últimos años convencidas trabajando Congo República Centroafricana con M

Voz 0313 47:16 dos años tiene haya perdona pregunta treinta y dos hoy Ángela llevas trabajando en Médicos Sin Fronteras por hay seis años de los veinticinco veintiséis

Voz 7 47:24 en los

Voz 0313 47:25 pedanías del Congo no venías de un sitio tampoco idílico eh es tan

Voz 7 47:28 mientras los países más extremadamente pobres estábamos entre tiros machetazos etcétera pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos y yo no lo he visto nunca ni yo ni mis compañeros estamos en Lesbos queramos gente con diez años de experiencia en msf teníamos es mucho mundo vivido hay mucho horror vivido sobre todo psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura protegía el sufrimiento a la falta total desesperación la falta total en un futuro que hemos visto aquí el horror eh ni parecidos otro nivel creo que porque la gente viene huyendo de guerras brutales en la que el Trauma base que traen muchos de los niños

Voz 18 48:03 hay adultos que que una bomba destruir

Voz 7 48:05 el edificio y ha matado al resto de su familia que han visto violar a su madre que han ejecutado a su padre delante de ellos los africanos vienen brutalmente torturados por la policía y los ejércitos africanos hice todos me decía lo mismo creíamos llegar a Europa por lo menos obtener seguridad el shock que recoge no al llegar a Lesbos Iber este infierno porque las condiciones de vida son totalmente inhumanas descubrir que el proceso de asilo está completamente roto que no saben si los van a repatriar a Turquía en cualquier momento que hay gente en Moria desde hace más de dos años y medio les hace perder el control de su vida como decía otra vez cortarse las venas porque es la única opción de futuro

Voz 0827 48:43 gracias a vosotros como como miran claro porque por un lado seis los salvadores los que ayuda is pero por otro lado venís de esa parte del mundo que les está cerrando los caminos que está permitiendo esto no no sé si en algún momento por su parte hay una doble reacción

Voz 7 48:57 no la única doble reacción que yo he visto brevemente con la gente de aquí como ya sabéis que no están criminalizando acusándolos de que estamos trayendo etcétera incluso nos están acusando literalmente de tráfico humano no el único aspecto negativo lo vivido aquí de los europeos los españoles acusándolos de esto ellos está la desesperación nosotros somos los únicos que realmente es la única asistencia médica que tienen cuando muchos han atravesado Afganistán Siria andando llevan meses sin

Voz 4 49:25 en un médico en Turquía están violando

Voz 7 49:28 dos de los miles de mujeres que terminó trató el setenta por ciento de las mujeres

Voz 0313 49:32 el setenta por ciento las están violando las

Voz 7 49:34 propias mafias a las que pagan para acoger la barca la noche en la que los conducen al abarca violan a las mujeres delante de los padres de los maridos entonces llega enamora no tienen ningún tipo de asistencia médica porque como que te hayan violado hace un mes todos no es una emergencia médica no tienes ningún derecho a ver un médico

Voz 18 49:53 hoy ha habido ya justo antes de que entrase en el estudio estábamos hablando de los miedos las ansiedades de de nuestra época cómo nos tratamos de rodear de una falsas de una seguridad bueno a veces efectiva pero muchas veces falsas claro a ninguno de nosotros se nos ocurre que de repente un día podamos de un bombazo perder nuestra casa perderlo absolutamente todo tener que salir con lo puesto y agarrar a nuestros hijos a nuestros padres a nuestros abuelos echarnos al al mal yo sé que Médicos Sin Fronteras está desarrollando también labores de atención mental pues a los refugiados porque porque la situación que tú has descrito cuando hablabas de esos adolescentes que se dan cuenta de que además no tiene ninguna perspectiva de futuro ya no sólo los padres es que ellos no pueden en un momento que estás lleno de vida llenos de planes quizá en tu en tu país de origen estabas estudiando estabas haciendo una formación profesional y de repente te encuentras hay un mes dos cinco un año dos años eso se prolonga deja de existir el futuro y vosotros estáis tratando de hacer un trabajo también que ya no es solamente construir letrinas o atender a las emergencias pediátricas es también una atención psiquiátrica a gente que está en un riesgo gravísimo no

Voz 7 51:11 que vienen muy muy traumatizados como hablábamos previamente nosotros como MSF teníamos dos proyectos de Lesbos unos la clínica que yo estaba coordinando que era la pediátrica en el propio campo y luego teníamos ATA otra clínica psiquiátrica para adultos y efectivamente los más severamente traumatizados son los africanos por las torturas tan bestias que han sufrido pero como decía el trauma de bases tal y luego los psicólogos y el psiquiatra me decía este año pasado hemos pasado de tratar los traumas previos que traían en la mochila como quien dice a tratarlo traumas que están adquiriendo durante sustancian Moria sea es un cambio muy significativo nosotros teníamos cinco seis psicólogos un psiquiatra y una psicóloga infantil estábamos colapsados nuestro unos mínimos

Voz 0313 51:56 te puede presentar una cosa para terminar tu tienes pesadillas o pesa más el cabreo

Voz 7 52:02 es un es una sensación de rabia impotencia muy difícil de gestionar porque por ejemplo cuando estoy viviendo en el medio del Congo y se me mueren porque no tengo un médico o están mal porque no hay absolutamente nada

Voz 0313 52:14 lo asumo pero no soy capaz ni yo ni mis

Voz 7 52:16 compañeros de asumir que como insistía en Grecia dos horas de vuelo de aquí en plena unión europea en la que la Unión Europea es la única causante y responsable de este sufrimiento y de este horror que sabiendo que esto tienen nombres y apellidos que con el chasquido de un dedo se puede mejorar y que sigamos perpetuando esto te produce una rabia hay una impotencia muy difíciles

Voz 0313 52:36 yo voy a Moreno enfermera de Médicos Sin Fronteras muchísimas gracias por tu testimonio por tu trabajo

Voz 7 52:41 muchísimas gracias a vosotros por ponerles voz que tan necesarias

