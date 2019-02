La Ventana (14/02/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias

la tercera jornada del juicio en el Tribunal Supremo turno para la Abogacía del Estado que interroga al que fuera conseller de Interior Joaquim Forn vamos a resumiría sitúan en qué punto exacto nos encontramos Alberto Pozas buenas tardes pues acaba de terminar Carlas buenas tardes interrogatorio agresivo y a trompicones de la abogada del Estado que no ha mencionado la violencia cincuenta minutos Joaquim Forn ha negado una y otra vez que diese órdenes políticas

Voz 0509 00:30 esos el veintiuno de septiembre dicen los registros de la operación han hubiese en Barcelona se hicieron sin problemas

Voz 2 00:34 es que yo he dicho que el registro se pudo practicar estuviese al tiempo que estoy que quisieron estará ahí dentro se les abrió

Voz 3 00:43 la puerta

Voz 2 00:44 pudieron a los despachos que quisieron ir esto es un hecho

Voz 0055 00:47 el presidente del tribunal ha tenido que cortar varias veces a la abogada del Estado Rosa María Seoane diciendo que intenta que la respuesta de Ford se ajusten a lo que ella quiere oir

Voz 4 01:24 pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca ni yo ni mis compañeros estamos en Lesbos queramos gente con diez años de experiencia en ser teníamos es mucho mundo vivido y mucho horror vivido sobre todo psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura hacia el sufrimiento a la falta total desesperación la falta total en un futuro que hemos visto aquel horror eh Mi parecidos otro nivel pero

en error humano del personal de circulación de Manresa pudo ser el origen del accidente ocurrido el pasado viernes cuando chocaron dos trenes que iban por la misma vía en sentido contrario información de Monica Peinado Ésta es la hipótesis con la que trabajan los investigadores y que según ha podido saber la SER recoge el atestado de los Mossos d'Esquadra que ya está en el juzgado de Manresa es un informe preliminar que sí ampliando a medida que se tengan más datos por ejemplo nuevas declaraciones de los implicados en el accidente o el contenido de las cajas negras de los trenes que todavía están precintadas por otra parte hoy han empezado en los juzgados de Tarrasa las declaraciones sobre el accidente de tren de Vacarisses del pasado mes de noviembre que también dejó una víctima mortal según han confirmado fuentes judiciales han declarado como investigados un técnico de Adif y el responsable de operaciones de esta empresa

Voz 1 02:35 es muy buenas la acabamos de escuchar en La Ventana Diego

Voz 1600 03:00 los cuatro y tres en Canarias

Voz 5 03:04 cadena SER Madrid

Voz 1600 03:06 la criminalidad aumentó un dos coma tres por ciento en la Comunidad de Madrid el año pasado los delitos que más crecieron fueron los secuestros con más de un setenta y uno por ciento de aumento Alfonso Ojea

Voz 0089 03:15 en dos mil diecisiete se perpetraron siete detenciones ilegales pero en dos mil dieciocho llegaron a doce por lo que este ilícito penal el secuestro ha subido un setenta y uno coma cuatro por ciento En segundo lugar se sitúan los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes con más de veintiún por ciento de incremento ya en tercero las agresiones sexuales con penetración que llegan al catorce por ciento y las agresiones sexuales suben suben también como lo han hecho los delitos contra la libertad sexual

Voz 1 03:42 casi en la misma proporción han bajado eso sí

Voz 0089 03:45 el robo de vehículos los robos con violencia hilos Omid

Voz 1 03:48 adiós el delegado de Seguridad de la capital Javier B

Voz 1600 03:51 pero atribuye la dimisión de toda la cúpula de emergencias a intereses personales responde así Barberá a los responsables de emergencias que denuncian que el Ayuntamiento quiere imponer la jornada de treinta y cinco horas para la plantilla de bomberos sin aplicar refuerzos del personal y niega que haya propuesto cerrar incluso un parque de Tetuán

Voz 6 04:06 es absolutamente falso que que diga dónde está el escrito donde yo he dicho eso intoxicación intoxicación intoxicado probablemente con algunos intereses espúreos de algunos intereses personales que tienen algunos no se puede estar tratar así al cuerpo de Bomberos

Voz 1600 04:22 la asesora de Alcaldía mar Barberán será la comisionada para el barrio de Malasaña Carmena propuso la semana pasada crear un comisionado que se centre en los problemas del Barri canalice las quejas de los vecinos después de que muchos de estos hayan denunciado la grave situación en la que se encuentra el barrio por ruido suciedad au subidas del alquiler el Ayuntamiento diseñará también un plan de choque para el barrio y mañana se pondrán en marcha los radares que controlarán la velocidad en la A cinco a la altura del Paseo de Extremadura el objetivo según el ayuntamiento incrementar la seguridad y reducir la contaminación acústica

Voz 1 04:51 durante esos dos primeros meses de funcionamiento sólo obra avisos informativos para los infractores

Voz 1600 05:00 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis

Voz 1 05:06 las cinco en Canarias

Voz 5 05:09 servicios informativos

Voz 14 09:05 pues pobres un hijo coño porque no se regirá agradable que te sigan dos millones setecientas sesenta mil personas ahí donde vayas por la calle procede quemando quemando de mano de mando les siguen siempre no físicamente por la calle que sino como oyentes ALE va de que yo me imaginaba a mí me imaginaba Pepa Bueno ya Toni Garrido dio por una masa de gente partiera alma no son líderes de audiencia mal que mal momento pasado felicidad desalojado Hoy por hoy líder de audiencia imaginaba ahí en la Gran Via corriendo con una marabunta detrás

Voz 16 09:43 la patria pues una marca yo no veo rojos y azules yo españoles es la Balbino pues es el más caro algunos lo abre ya que matar que la inmensa mayoría de los españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo

Voz 15 09:59 es problema

Voz 1 10:22 hay algunos que tienen menos luces con barcos de contrabandistas

Voz 17 10:31 ayer tuvimos aquí un estudio repleto de amigos

Voz 0055 10:35 hoy luso no el resto ha puesto hoy les de José Luis Piedrahita Cobo estás Luci hombre hombre Lucía Taboada hola Marina

Voz 1 10:43 Iñaki de la Torre

Voz 0055 10:45 todas José Antonio Páramo Cory Martine dos aunque Leach servidor más más que hay por ahí en un hola oye y Sergio Ramos que dio trece arista caballistas Susana por favor

Voz 1353 11:06 hola

Voz 0055 11:09 damos deja el saludarle y que pase por ahí estás lista oye Jendel Seven Eleven de Marta del Vado colas lo que también está siendo verdad Sergio Ramos vio tarjeta amarilla ayer el partido contra el Ajax combina de esto bueno es una tarjeta de estas que acarrea

Voz 0230 11:31 han suspensión que es un lenguaje chulo no acarrea suspensión tendrá que estar un partido sin jugaría al final del partido le preguntaron qué es una cosa que que se hace has provocado que te sacaran tarjeta lo has hecho expresamente

Voz 18 11:44 ha provocado la tarjeta uno poner para que se quede bien claro la verdad que viendo el resultado

Voz 3 11:50 tres eh

Voz 19 11:52 ha sido así en el minuto ochenta y ocho una tarjeta

Voz 0055 11:55 a perder ese y ojalá el equipo pues también

Voz 0230 11:57 pues también falda o claro sucede que provocar una tarjeta está sancionado le pueden sancionar con un segundo partido de manera que hoy Sergio Ramos ha hecho público el siguiente texto en Twitter nos Lole Marina García

Voz 1 12:14 quiero dejar claro que me duele más que a nadie que no he forzado la tarjeta como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de la Champions League y que apoyaré

Voz 1600 12:23 desde la grada como un hincha más con la ilusión

Voz 1 12:25 de poder estar en cuartos etiqueta a la Madrid bueno

Voz 0230 12:31 esto que vemos todos los días en la política eh pero más drástico imposible Alfredo tarjeta se si sería tonto decir lo contrario no gordo gordo al Geta ya en otro orden de cosas hay que hacer una campaña de ánimo para que el ministro de Fomento José Luis

Voz 1353 12:55 para que el ministro José Luis Ábalos

Voz 0230 12:57 ni me porque es difícil transmitir más tristeza desánimo le vamos a escuchar esta mañana en Radio Nacional con ustedes la alegría de la huerta

Voz 20 13:06 si no ha sido posible porque dos misioneros tres cremas sobre esa puesto de acuerdo para bloquear la acción de gobierno

Voz 0230 13:14 parece que no puede ir más abajo el tono vital pero fijémonos en estos tres segundos vale la pena una cuestión de confianza para que sobreviva al Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 20 13:23 no no ningún sentido Thomas presentarse

Voz 0055 13:27 hoy vamos a poner Ávalos con Coldplay a ver si mejora la cosa

Voz 20 13:38 bueno mañana el Consejo de Ministros que al presidente pues eh a la

Voz 21 13:46 pero que tener azerí tomar una decisión que tiene que tomar

Voz 0055 13:53 Ábalos Nickon Coldplay es un caso de ministro bajón

Voz 22 13:57 tú tú tú

Voz 23 14:03 vamos a ya twiterías

Voz 3 14:06 el catorce de febrero por lo tanto twiterías especial Día de los Enamorados todos los sobre el amor y empezamos con ochenta y ocho Cherry es que tiene un plan tengo un método infalible para no pasar sólo San Valentín se dicen Flavia exactamente es San Valentín fue el amor vale de acuerdo pero hay que estar preparados por si acaso como te tiene Casino Royale quiero el divorcio Paco pero ya no estamos casados estoy ensayando usa el y sexo es como un partido de fútbol la chispita usa el sexo para negar adiós nada menos la prueba irrefutable de que Dios no existe

Voz 16 14:42 los orgasmos duran unos segundos y la jornada laboral ocho horas

Voz 3 14:47 en una relación amorosa es mejor si los dos reman a la vez el Twitter pin eres lo mejor que me ha pasado nunca we pobre tenemos la raqueta si tiene alguna compensación que seguro que han tenido y tendrán hoy muchas parejas cariño me quieres seremos felices juntos y tendremos un futuro precioso Seal o qué cosa más bonita

Voz 0055 15:11 qué dices después de las twiterías

Voz 1 15:21 vamos ya con las noticias del Mundo Today

Voz 0509 15:24 Pedro Sánchez olvida comprar el regalo de San Valentín a su mujer provocando un voto más para a la casa de Pablo Casado ha amanecido

Voz 1353 15:33 hoy con un cartel de feliz San Valentín escrito

Voz 0509 15:36 con liebres muertas la defensa de los independentistas dice ahora que fue Dani Mateo quien convocó el referéndum bueno Dani Mateo a España enseño Dean allí pero está loco asegura Junquera a otro acusado Santi Vila ha asegurado que no sabe qué es Cataluña y que no he estado allí en su Pablo Iglesias pide a Irene Montero que se quede con los niños esta noche porque tiene una cena de San Valentín con Pablo Iglesias el plan es llevarse a sí mismo

Voz 0230 16:05 cenar al restaurante el visto de Galapagar luego se llevará de copas y finalmente se dará cariño en una habitación de hotel cama para uno

Voz 3 16:14 a última hora Arman cuéntanos decenas de pasajeros del metro se caen en el hueco entre coches que un terrorista tapaba la advertencia con una mochila

Voz 0509 16:25 gracias Armando ahora con algunos titulares breves retira la bandera de España del balcón para lavarla toda su familia empieza a hablar en catalán en Radio León confirma que lo que ven en el cerebro es escuchar Ricky no fumo marihuana Protección Civil alerta de que dos de cada tres españoles están a punto de tropezar con un cable o una serpiente sin piel no sabe qué ponerse los bares madrileños cobran de golpe todas las tapas que han estado regalando desde los años sesenta Íñigo Errejón ha engordado cuarenta kilos desde Manuela Carmena

Voz 16 17:04 el All ilegítimo chantajeado desde e incompetente al ridículo no hay mayor dolor es cosa sabida Ubisoft y mismo puede poder nuestros objetivo saque las catástrofes

Voz 17 17:27 anima al traidor capaz competente tan mediocre un desleal el viernes mediocre me ha ha calificado la situación traidor adalid de la ruta

Voz 25 18:03 chantajeado

Voz 17 18:04 es competente la egolatría maldito alta traición Txiki

Voz 0055 18:19 nosotros vamos a presentar una ley de concordia

Voz 21 18:23 a me de todo

Voz 0230 18:27 bueno hablando de concordia la secretaria de Estado Irene Lozano ha pedido disculpas porque en una entrevista televisiva en Gran Bretaña comparado el referéndum ilegal del uno de octubre en Cataluña con una violación ante la sorpresa del entrevistador Irene Lozano dice de que el sexo es OK pero que si es sin permiso es violación y que votar es OK pero que sigue sin permiso es un delito criminal

Voz 1353 18:51 el sexo está bien pero si no es con sentido es una violación votar está bien pero si se hace sin permiso es un delito eso es lo que yo he dicho

Voz 0230 19:01 ella ha pedido disculpas entre otras consideraciones porque ellas secretaria de Estado de un Gobierno apoyado por los violadores entonces siguiendo su razonamiento en ese momento de la entrevista tendría que haber gritado ahorrar tengo que dimitir de inmediato llegado gobierno gracias a violadores este es un problema que se da muchas veces con las metáforas sobre la independencia de Cataluña que son variadas y a cada cual más disparatada se dice esto es como si uno se quiere ir de casa de casa de sus padres y se independiza estas a Artur Mas la tele uno dice pues no no es eso porque si tú te vas de casa si tú quieres te vas a Pernambuco no vuelves a ver a tus padres y tus padres devuelven a Belletti igual que las separaciones de parejas como un matrimonio no os países no son matrimonios por una razón sencilla los matrimonios pueden vivir separados se quieren y los países por razones geológicas siguen juntos nadie se lleva el Ebro argentino se puede quedar la custodia del Pirineo cada quince días las esto no puede ser si la independencia de un país fuera tan sencilla como un divorcio la ONU sería un festival cada semana habría veinte países nuevos José dice la independencia de Cataluña es como si me cortan una pierna sin preguntarme lo está también ha sido tal y como se corta una pierna no yo tengo derecho sólo a nadie no no es así porque España aunque la queramos mucho bla queramos mucho no es una entidad natural no es un ser vivo si fuera así la pierna no tendría estatuto de autonomía los que dicen no anda raro dice no es que la pierna tiene autonomía no el mundo de las metáforas es genial pero no siempre es útil la ministro de Justicia Dolores Delgado esta mañana en la SER coloquial el presidente del Gobierno ha viajado mucho en estos meses presidente del Gobierno que es verdad que ha estado por ahí pero ha estado por ahí haciendo cosas

Voz 0055 20:48 verdad gastado por ahí pero bueno

Voz 0230 20:50 oye ahora un momento juego de palabras al final de la frase de quince segundos bueno pues le digo porque la falta

Voz 26 20:55 ah o quizá pedagogía ha faltado a lo mejor explicación de que es

Voz 1 21:01 que estaba haciendo o había

Voz 26 21:04 un exceso de manipulación

Voz 23 21:06 por parte de la derecha triplica yo sí

Voz 0230 21:14 de hecho en el momento final vamos a escucharlo ha dejado una pausa dramática la hoy

Voz 26 21:18 dos o ha habido un exceso de manipulación

Voz 23 21:22 por parte de la derecha

Voz 0230 21:26 pero bueno Pepa Bueno para asegurarse de que de lo que había oído pregunta la ministra comienza a tragar saliva pensando que me hago verán quiera no a derecha como una derecha

Voz 1 21:39 sí hay mucha era bueno hay mucha testosterona el otro día ahí en esa fotografía de la plaza de Colón y bueno hemos distendido un poco

Voz 0055 21:53 a mi conversar

Voz 1 21:58 Mayor Portilla habremos debo

Voz 0230 22:03 además Pepa con su infalible quiere asegurarse la ministra sigue en modo alerta roja según confirma

Voz 1353 22:12 sí

Voz 0230 22:13 confirmo pero en los términos en los términos que Luis nicho poco de extensión

Voz 1 22:20 de extorsión no términos de distensión

Voz 15 22:25 el gran Isaías

Voz 0230 22:34 tenemos los violadores y la tres la derecha triunfal hoy se ve que el Gobierno ha dicho es Juanes en San Valentín San Valentín Oriol Junqueras ha declarado ante el juez incluso podría decirse que se ha declarado ante el juez yo he dicho que

Voz 21 22:54 que amo España

Voz 17 23:04 el eh

Voz 3 23:29 aquí una está bien ven todos a es lo que te quiero decir

Voz 0509 23:33 perfectamente vamos

Voz 1 23:36 por el juicio los acusados niegan todos los delitos desde mi punto de vista

Voz 0055 23:44 nada de lo que hemos hecho es delito nada absolutamente nada hay algunos

Voz 0230 23:48 delitos de los que va a ser difícil que escape en el de desobediencia había unas órdenes judiciales hay lo tendrán complicado porque se puede objetivar haga esto no lo hago pero no es quedes obedezca es que aplazó la obediencia

Voz 0055 24:03 aquí

Voz 0230 24:04 eres es difícil el delito de malversación tiene un aspecto curioso en a en el Tribunal en un juicio es obvio que un referéndum cuesta dinero pero si no se encuentra la partida del presupuesto pasa como en sin cadáver no hay delito no pero aquí el bacalao no se juega ni en la desobediencia ni en la malversación se juega en si hubo violencia o no porque sin violencia no hay acusación de rebelión hasta ahora en los interrogatorios en la jornada de hoy como espectadores no puede decirse que la Fiscalía haya mostrado irrefutable mente que hubo violencia generalizada en este proceso la independencia de proceso que culminó con la declaración de independencia de Cataluña más bien el fiscal se ha visto en dificultades el juez le ha llamado la atención dos veces ya ha sido un momento curioso porque los acusados como es notorio consideran que el tribunales hostil esos conocido piensan que el juez

Voz 12 25:00 todo

Voz 0230 25:00 esta mañana hemos oído al juez Marchena proteger al acusado frente al fiscal le dice el juez al fiscal haga preguntas concretas no pretenda que el acusado diga lo contrario de lo que he dicho y al final de este pequeño discurso el juez no encontraba la palabra ayuda el acusado a for son cuarenta segundos de pequeño rapapolvo del juez al fiscal

Voz 0055 25:23 vamos a intentar fijar vamos a intentar

Voz 1923 25:25 formular preguntas y tratar de obtener la adhesión a ese documento por parte del procesado que sean preguntas concretas él ya está diciendo que que interpretó ese documento unos determinados sentido que consideró que el riesgo no era generalizable Se trata así Clemente de de de en fin de que no le pregunte usted si está conforme como el documento si no está conforme si en definitiva le ha dicho perfectamente que el riesgo para él era un riesgo previsible pero nunca de eh de Violeta

Voz 0055 26:02 sí a generalizada yo me lo ha sacado usted verdad sacados del apuntó delante de la lengua abogada

Voz 0230 26:08 estado que está preguntando comenzado preguntar esta tarde también se ha llevado al una llamada de atención por parte del juez al final esto a su juicio un juicio hay versiones lo interesante del derecho que la verdad judicial no el criterio político la verdad judicial apareció a través de muchas versiones ya verás cuando tenga que pasar por el Tribunal un señor que roba en una tienda de chuches gasta el botín en el casi no nos lo cuenta Nerea Aróstegui

Voz 27 26:32 pero encontramos en La Voz de Galicia un joven de diecinueve años necesitaba dinero e ideó un atraco sobre la marcha primero fue una cafetería al explicó el camarero que tenía un problema con su necesitaba un cuchillo para intentar arreglar la avería se lo prestaron con el arma en sus manos buscó un establecimiento cercano en el que no hubiese clientes encontró una tienda de chuches entró y se llevó todo el dinero eso sí según explican no era mucho porque era un miércoles por la mañana no novia casi dinero se dirigió entonces a una casa de apuestas deportivas ese gasto todo el dinero que había robado porque esa era su intención final ir a una casa de apuestas no era su día de suerte porque la salida al esperaba una patrulla de la Guardia Civil al que se entregó sin resistencia alguna

Voz 21 27:09 no

Voz 28 27:13 sí

Voz 0509 27:20 el sexto Especialistas secundarios

Voz 3 27:22 aunque retomamos que ya inauguramos hace unos meses

Voz 0055 27:25 no me había hablado pues sí sí la reina

Voz 3 27:27 no es no sección donde nos comprometimos a dar ese mensaje que el oyente no quiere o no se atreve nada vale nosotros lo hacemos por la serlo hacer

Voz 0055 27:36 ah vale vale exacto lo hago porque oye cómo es el día

Voz 3 27:39 enamorados un especial mensajes de amor o lo hago por San Valentín y el primer mensaje de amor que queremos trasladar es el que nos ha pasado Marvel ITA para su pareja egregio al que vamos a llamar íbamos a dar esta sorpresa tan amorosa y señores creció buenas tardes hola bueno mire le llamó de la Cadena SER para darle un mensaje de parte de Maribel y bueno no pasa nada Maribel Ita quiero darle las gracias por estos diez años juntos que es muy feliz a su lado y que le quiere mucho

Voz 29 28:16 regio está de Mariví

Voz 30 28:19 maletas de Maribel ITA si su pareja si es ella

Voz 3 28:23 bueno es manifiesta se puso en contacto conmigo yo le doy a ustedes

Voz 30 28:27 mensaje para contentos con Nico se bueno si con la cara tanto se llama Maribel no no no no es que yo conozco de nada entonces esa cosa tan personales no comparte con extraño nuestra vida personal tú quién eres yo no sé qué no yo no soy nadie

Voz 29 28:49 no no me llama hablando en nombre de mi mujer que exacto

Voz 30 28:53 qué es lo que he dicho antes llamo de la Cadena Ser que es

Voz 3 28:56 la sección donde se ponen en contacto con nosotros

Voz 30 29:00 ya

Voz 31 29:03 no no no no no

Voz 29 29:05 me gusta no oculta que no es una queja

Voz 3 29:14 oiga bueno una nueva pero no no acaba de pillar un mensaje de amor bueno pero tenemos otro mensaje de Adolfo que quiero trasladarle pues su mensaje de Mora a Lourdes Adolfo al Lourdes llamamos

Voz 30 29:28 Lourdes Lourdes

Voz 3 29:32 las tardes Lourdes mira te llamo de la Cadena Ser de la sección luego Portillo de parte de Adolfo

Voz 30 29:38 Sahara Adolfo sí

Voz 3 29:41 si no te suena a su no es un novio al que dejaste hace diecisiete años

Voz 30 29:45 ah sí sí vale vaquera

Voz 3 29:49 dice así el mensaje de los Fito querida Lourdes Coco cada San Valentín me pongo en contacto contigo para decirte que soy súper feliz con mi esposa y mis dos hijos lo tengo todo no he pensado en tiene ningún momento en estos diecisiete años te olvidó para siempre me va súper bien les falta para nada ni siquiera me acuerdo de lo nuestro soy muy feliz ojalá tu San Valentín fuera tan feliz como es el mío ya está Lourdes Lourdes

Voz 29 30:17 ah pero nana que nada vida está que me he despistado del Rayo Celta en el año dos mil dos

Voz 3 30:23 yo no es que para escuchar aquella da igual no voy

Voz 30 30:27 para el próximo año ya me envía sí seguramente tendría que esté ha olvidado por completo pues nada muchísimas gracias no está saliendo demasiado

Voz 3 30:36 vienes no bueno no vamos con el último mensaje es de Lydia a Marcos José llamamos a Marcos kosher

Voz 30 30:47 hola buenas tardes marcó José llenaba es Guardiero eso usted Marco José verdad primero le llamó a Salamanca José usted marcó José de la Cadena SER

Voz 3 31:01 el parte de tu ex compañero dentro

Voz 30 31:05 debajo de lidia así que bueno dijo el mensaje querido Marcos José ahora que si eres tú Marco José verdad vale yo te llamo de la Cadena SER dice es que el mensaje de lidia querido Marcos José ahora que te has ido trabajar a otro sitio así me doy cuenta de lo que estoy de todo Hinault dicho nada ni una sola palabra en esos tres años que hemos trabajado en estos tres años que hemos trabajado juntos en la ONCE

Voz 3 31:35 que ciega ha estado espero espero

Voz 30 31:40 lo que no sea tarde te quiero

Voz 3 31:43 barco José Vega dice

Voz 30 31:45 es que los dos

Voz 29 31:48 no fuimos capaces lo que de lo que las la chispa que habían Trans otros

Voz 3 31:52 a él físicamente y porque de los dos seis invidentes no con lo que

Voz 29 31:56 sí CAI que mira no que no puede ver tampoco

Voz 30 32:02 mire que quiere el aspecto qué tal tu pues mira

Voz 3 32:09 ella me ha preguntado exactamente lo mismo que tú me estás preguntando yo creo que este tema ya de debéis de confiar

Voz 30 32:16 pues venga

Voz 3 32:18 la Marco José un abrazo un abrazo al final sí que ha triunfa el amor

Voz 0055 32:23 la sección discutible eh bueno nosotros lo hacemos

Voz 3 32:26 yo lo hago porque hubiera que hacer

Voz 1 32:31 equivocaron creer que el mejor seguro es el más caro traer

Voz 45 39:07 la madre

Voz 46 39:10 hola

Voz 45 39:13 en la misma sencillez ha sido uno cabezazos encontradas son chimpancés son chicas

Voz 47 39:20 por qué bueno

Voz 27 39:23 protagonizado una vida de película Un grupo de chimpancés del zoo de Belfast Irlanda del Norte lograban escapar de la instalación donde están recluidos por el método más pragmático posible utilizaron una larga rama de árbol rota grande casi como tronco a modo de escalera de mano la pusieron así como en palanca contra el muro

Voz 1 39:40 sí para arriba la fueron escalando estaba la la rama contra el muro la

Voz 27 39:45 fueron subiendo con un arriesgado salto final porque no llegaba hasta arriba Harama conseguían acceder al filo del loro desde ahí saltaban al otro lado completando la vía de escape

Voz 1 39:55 por supuesto que que dichas

Voz 27 39:57 sí es como un episodio anecdótico pues no lo es en realidad es una prueba más de la gran inteligencia de los chimpancés pensar que para llevar a cabo esta huida tuvieron que planificar tuvieron que pensar además tuvieron que pensar deprisa y actuar igual de deprisa porque esta rama y otros escombros eran restos de una tormenta que había habido la noche anterior antes de que los cuidadores accedieran al recinto para retirar los ellos ya habían previsto cómo usarlos más ya habían aplicado el plan hay varios vídeos en internet vale mucho la pena porque eh como como toda la secuencia que grabaron algunas personas visitantes porque eso pasó por la mañana a veces visitantes que presenciaron la fuga una vez fuera los primates alejaron paseando por los caminito se alzó con los chicos que ahora está bueno los brazos lograron los procuraron porque no quería gran resistencia son buena gente devolvieron a su prisión que es la la instalación los a las autoridades de alzó ahora han dicho cabrear una investigación para ver qué ha pasado qué ha fallado y no sé yo sugiero es sólo sugiere además que no deberían tener animales salvajes ordenados como delincuentes no digo yo así seguro que nos escapábamos

Voz 0230 40:58 pues el ex

Voz 1 41:00 no

Voz 48 41:03 esta tímido luego se siga subiendo no

Voz 49 41:12 qué alegría recuperar a Luis Piedrahita en Todo por la radio después de tanto tiempo y no estamos siempre otra vez un poquito para celebrar que hoy es el Día Mundial de la Radio

Voz 0055 41:25 por eso ayer bueno pues habrá gente no

Voz 1 41:28 morada de la radio entonces hoy más que nunca necesitamos palabras que den nombre a lo que sentimos en esta sección en la que inventamos palabras lleva ya más de cinco años en antena íbamos a hacer un especial palabras amorosas porque los enamorados de la radio o de lo que sean se merecen esto o algo mucho peor vamos con la primera palabra la primera

Voz 1353 41:51 es esa edad en la que uno hace locuras por amor y atraviesa es el país de punta a punta sólo para arropar a la persona amada el día de su cumpleaños o a diestras dos mil luciérnagas para que una noche de primavera

Voz 0230 42:06 escriban su nombre y Glos en su belleza en versos Alejandrino todos hemos hecho eso algún

Voz 1353 42:12 a ver que no hay hay hay unos años y esto lo hemos vivido todos hay unos años entre los doce y los Veinticinco más o menos a esa edad en el que en los que uno siente un calor en el pecho y un fuego en la boca del estómago que les lleva a Mar en modo total suele ser entre los doce y los veinticinco años de esa edad más o menos y más tarde ese fuego en las entrañas ya puede ser ardor de estómago ya está no sé si me enamorado o me ha sentado mal el chorizo parrilla pero a los cuatro infiernos no existe una palabra digo yo quedé nombre a ese calor de juventud que sale del pecho cuando uno está enamorado y que nos arrastra de modo irrefrenable a la culminación de actos sin sentido cómo podemos llamar a esa energía que lleva al joven a no escuchar más consejos

Voz 1 43:06 hay que los designios de su corazón

Voz 1353 43:09 Prado yo propongo

Voz 1 43:12 el escena y la definición quedaría tal que así

Voz 50 43:19 bueno

Voz 1353 43:29 tenso tramo de la existencia durante el cual un sujeto lleva a cabo por amor calorcito inexplicable que se instala temporalmente en un corazón enajenado que tira de él hacia la persona amada kamikaze sentimental eso es un

Voz 0055 43:51 el adolescente

Voz 1 43:54 vamos con la siguiente cómo podemos llamar al primer beso de una relación que existe está ahí cada uno puede recordar cuál es el suyo el primer beso de una relación ese que es completamente inesperado que interrumpe una conversación por ejemplo absolutamente banal esa conversación ya sin sangre en el cerebro por otro lado hablando que se yo de cómo preparar una fabada asturiana de repente os quedáis enganchados como dos pulpos succionar dos el uno al otro como podemos llamar a ese beso coletazo de salida inesperado y a contrapelo cómo podemos llamar a ese beso tan deseado como sorpresivo

Voz 1353 44:40 yo propongo ves sopetón

Voz 0055 44:45 sí señor

Voz 1353 44:46 nada cuando no te lo esperas llega ves sopetón y la definición quedaría tal que así

Voz 50 44:53 claro

Voz 1353 44:58 de sopetón primer beso de una relación deseado repentino y a contrapelo beso que irrumpe en medio de una conversación beso tan esperado que llega cuando menos te lo pero eso eh

Voz 0055 45:15 es ver eso

Voz 1 45:18 la tercera la tercera es otra cara de la

Voz 1353 45:21 todos hemos visto todos hemos visto alguna vez esas parejitas que llevan más de treinta años casadas todavía se odian como el primer día

Voz 1 45:32 eh concentrado porque el amor une pero el odio une más hilos dos piensan lo mismo quiero

Voz 1353 45:38 pasar toda la vida contigo para que te jodas con un con un talento para discutir temas que que jamás

Voz 1 45:47 ha ocurriría en a una persona normal

Voz 51 45:50 como creen los erizos de mar no son equino Dermot desde luego no sé cómo he podido casarme

Voz 1 45:56 te digo una vergüenzas delante de los a mí

Voz 0509 45:59 cómo podemos llamar

Voz 1353 46:01 a ese vínculo que une a dos personas con el único fin de marcarse la vida mutuamente yo propongo

Voz 1 46:12 martirio amonio la definición quedaría tal que así

Voz 50 46:19 el que ha

Voz 1353 46:29 unión sentimental basada en la repugnancia mutua relación de dos personas que comparten uno en común que ellos mismos ya para terminar la palabra

Voz 1 46:45 de nuestros oyentes por si nos da otra

Voz 0230 46:47 hola si nos da tiempo colocamos otra más pero la la

Voz 1353 46:50 palabra de nuestros oyentes nos la manda Reyes es absolutamente necesaria los enamorados quedan cosita hay enamorados tú los ves son parejas tienen un apodo íntimo tipo Pichi Monchi si se refieren a sí mismos porel apodo aún estando en un ámbito

Voz 1 47:17 vikinga que eso es lo que ofende a Dios mucha vergüenza Kari me he manchado el fulano

Voz 1353 47:25 gordi que tengo toallitas en el club parece que están repito oye Kari me manchado el fulano tranquila Gordy que tengo toallitas en el club Gary Gordy las peores que hay apuntaba Lucía por aquí un estudio científico de una universidad americana que me acabo de inventar ha demostrado que si tu pareja te llama Hakkari o Gordy es que te está siendo infiel con enfermos de gonorrea esta

Voz 0055 47:52 no podemos denominar

Voz 1353 47:56 esos sujetos amorosos de una relación consolidada en la que el apodo privado se utiliza también en el ámbito público Sara Reyes propone tonto litos

Voz 1 48:08 cómo estamos

Voz 0055 48:11 conocí la demolición quedaría tal que así

Voz 1 48:20 con todo listo dícese de la pareja que sin engañar a nadie insiste en demostrar a los demás que su amor sigue tan fresco como el primer día eso son

Voz 15 48:32 la Rioja

Voz 0055 48:39 bueno pues hoy es un pilar de uno

Voz 1322 48:43 el restaurante chino de Murcia

Voz 38 48:45 no

Voz 0055 48:52 y por eso estoy con música del señor Chinarro en fin a lo que iba sin Lizzy

Voz 1322 49:00 los chinos más conocidos de Murcia al buen está siendo protagonista en las últimos días porque local ha cambiado recientemente en número de teléfono para avisar a sus clientes el dueño decidió crear grupos de whatsapp con decenas de teléfonos hasta cinco grupos de Whatsapp es decir que de pronto a cientos de personas abrieron su Whatsapp así de buena mañana es encontraron dentro de un grupo llamado Wenzhou

Voz 1 49:21 completos desconocidos que decían que esta pachanga

Voz 1322 49:23 aquí he hablado con Cecilia Álvarez que es la presidenta de la Asociación Profesional Española de Privacidad y me ha contado que está bien y qué está mal en esto que hizo el restaurante chino

Voz 1 49:34 el primero en cuestión es

Voz 52 49:36 adecuado el que el restaurante conserve el número de teléfono cómo ha conseguido cámaras teléfonos de sus clientes lo cual no tiene ninguna pega en particular siempre que esos números de teléfonos hayan obtenido en el curso habitual resulta de su trabajo lo que no está bien hecho es el hecho de que al crear grupos en este caso está tú estás es como si yo hubiera hecho un correo con copia abierta si tuvieran

Voz 1 50:01 en vez de hacer un grupo donde

Voz 52 50:02 todos pueden ver el teléfono que todos si se lo hubieras mandado cosa que igualmente lo por otro medio adecuado al número de teléfono que tienes difíciles no números éste no hubiera pasado nada

Voz 1322 50:12 es decir que lo que hicieron mal fue facilitar el número de teléfono persona padece Bélgica común pero no lo es tanto lo cierto es que el buen cerró los grupos de whatsapp rápido y entonces ha quedado en una anécdota sin sanciones pero si es sancionable me decían desde la pez y hay quien dice que si eres de Murcia en otra está en el grupo de Whatsapp Puenzo

Voz 15 50:29 es que no es nada

Voz 7 50:34 que susto

Voz 23 50:35 los kilos y los millennials que que padres millennials aún estás a tiempo de entender a tu hijo daba otro escucha me mi escuchado correo porque parece ser que el fornido ya no mola

Voz 0055 50:51 es que otro tren que pasó en sí sino por eso mismo escúchame bien que todavía estás a tiempo de coger este tren a ver el de látex Legend juego que está destrozando al

Voz 23 51:02 en tuits osea en menos de una semana ya lo triplica en envíos a las visitas al for night normalmente los juegos que saben nuevo no tardó menos de tres días en caer abajo en tuits pero éste sin embargo al a pesar de ser en la final de ligón Legend extrae en Katowice

Voz 1 51:23 pero sigue siendo entiendo el trece nace gracias

Voz 0230 51:29 la expresión detención que ponen Francino cuando dices Intel Apple le ha superado en Vigo Fornet

Voz 23 51:34 por claro a ver vamos dominador común de estos dos juegos es que hay una moda muy extendida ahora mismo los videojuegos que son los pacte el Royal que que es un Battle Royale que el Royal viene de la película Battle Royale japonesa en la que me en una isla unas cuantas personas se tenían que matar hasta que sólo queda seguro es decir en los Juegos del Hambre luego sacaron una lección pues esto llevado al mundo de los videojuegos es decir tú saltas contuvo escuadrón

Voz 1 52:05 hasta que quede un hoy es el campeón y te llevas la visto

Voz 23 52:07 el Royal que pasa que lo que ha hecho el látex leyese es un juego que ha sacado Electronic Arts con con respaldo que es la otra empresa ha cogido lo mejor de todo lo patios Royal lo ha mezclado ha hecho un juego muy muy pulido llevo yo setenta

Voz 0055 52:22 dos horas en una semana para que esto sea no si me va a dar vale vale sí agregaron

Voz 23 52:27 infarto pero es que lo necesito porque me está divirtiendo muchísimo me está limitada muchísimo esto se lo digo a los padres a ver estáis a tiempo ahora mismo de coger esta onda entender a vuestros hijos ya el permiten no mola de fuera

Voz 0055 52:40 a las cero haya el APEC leyenda hay baile algo que no eso así que el Royale las

Voz 23 52:50 a sé que aún estás a tiempo de será el nuevo Arrupe porque siempre que está en juego siempre sale un nuevo rubios así que nada Dale a la paz

Voz 0055 52:57 oye padres leyeran ruso

Voz 53 53:10 qué ue

Voz 0055 53:19 la patria Francia por no no

Voz 21 53:24 la gente

Voz 53 53:29 ya

Voz 0055 53:34 la clase de música ya que la Torre marca siempre antes

Voz 21 53:36 pues siempre se realmente un un acabose más bien

Voz 0788 53:40 bueno esto sólo oscars esta canción estaba viendo yo el otro día es una canción de finales de los setenta de aquello que llamaban la nueva ola de repente tenía un arreglo que era como sacado de otro tiempo y dije voy a buscar injertos que he llamado yo de unas músicas en otras osea arreglos giros costumbres de unas músicas que de repente secuelas durante dos o tres en una canción resulta que parece que están tocando otro género voy a poner en el el primer ejemplo en esta canción de repente suena es terrible guitarra

Voz 17 54:13 a cantar

Voz 8 54:17 yo

Voz 0788 54:19 bueno bueno pues la web no era muy habitual era muy habitual en el rock'n'roll de los cincuenta

Voz 8 54:29 también

Voz 0788 54:32 no no sea que de repente te encuentras un arreglo de los años cincuenta de rockabilly pero no hay otra parte de esa canción de otro arreglo más de los cincuenta además otros que hicieron un injerto de ese mismo riff de guitarra vuelvo ahora los Cavs perdón que me había equivocado veréis otra

Voz 8 54:54 claro que ahora

Voz 0788 55:04 la guitarra clásica del rockabilly os está tocando al final de los setenta música de principios y mediados de los cincuenta por ejemplo un arreglo como este que sonaban final

Voz 38 55:13 en eh

Voz 0788 55:27 de hecho es un injerto que hace mucha gente porque de repente dice lo voy a dar un punto rockabilly por ejemplo los Beatles surgieron en una canción suya órdenes

Voz 21 55:42 o sea que ya digo

Voz 0788 55:43 el cosas traídas del pasado da igual cuando sea de muy poco antes pero que no corresponden a su género a lo mejor son de la misma época pero lo han traído de otros géneros esto está traído del rockabilly en los Cars bueno pues otro ejemplo más veréis ahora cosa curiosa Pedro Navaja

Voz 38 56:01 más falsa melódicas pero ruido que pimienta atentos ahora era Baeza mujeres

Voz 0788 56:14 como una cosa rara pues si habrá también una cosa rara que con saber depende meten armonías de jazz y cosas que no le corresponden a la a la parte al final querer hacer una cosa parecida

Voz 38 56:28 querer digamos Felipe estamos cantando y de repente bien un giro muy gordo que tengo ahora

Voz 0788 56:42 eso es meter jazz de repente en la salsa que no nos lo estábamos esperando no Jazz por ejemplo como este estos giros hacen mucho en ellas

Voz 17 56:48 no

Voz 8 56:51 somos felices melodías si viene algo digamos que antipático

Voz 0788 57:09 claro ese saco muchísimo en el jazz porque te unas armonías peculiares vamos a ver por ejemplo ahora a Nina Simón tocando el piano

Voz 55 57:16 yo la mala de nada mal empieza es

Voz 0788 57:19 más bien de ellas

Voz 15 57:26 su poco desordenado

Voz 0788 57:30 ya lo a tocar como si fuera van

Voz 0509 57:39 así no se aparcaba mira mira

Voz 30 57:43 ahora

Voz 56 57:46 no

Voz 57 57:48 gracias eh estaba tocando jazz Wiese pasa que es que ya era pianista clásica realmente vamos a a ver cómo sería un clásico sólo de ellas

Voz 15 57:58 y yo kellington desordenado

Voz 58 58:03 eh