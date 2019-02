La Ventana (14/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:07 segunda jornada de la visita de Estado de los Reyes a Marruecos hoy toca toca la parte económica del día

Voz 1454 00:12 Ester Bazán esta tarde el Rey tiene dos intervenciones una con la colonia española la otra en una cumbre con empresarios enviada especial María Manjavacas buenas tardes

Voz 3 00:20 buenas tardes aunque el fuero es económico uno de los mensajes calzado el Rey ha sido sobre la inmigración para pedir que se refuerce la cooperación para luchar contra las mafias

Voz 4 00:29 hemos vertebrado modelo de cooperación reconocido por socios y vecinos en un ámbito de responsabilidad compartida que debemos seguir trabajando reforzando con el apoyo de la Unión Europea por que España ha trabajado y seguirá trabas

Voz 3 00:46 en el ámbito económico el Rey ha destacado el buen momento de las relaciones España es el primer cliente y proveedor de Marruecos aquí hay ochocientas empresas españolas instaladas y confía en que las empresas marroquíes sigan trabajando en España y la utilicen como plataforma para operar con Iberoamérica tras este foro ahora toca el encuentro con la colonia española residente aquí en Marruecos él

Voz 1454 01:06 PSOE hace cambios en el Congreso unas horas antes de despejarse las dudas sobre una futura convocatoria electoral los dos afectados fueron críticos la semana pasada con la figura del relator no sólo cuenta José María Patiño

Voz 1108 01:17 trata de José María Barreda y Soraya Rodríguez suena antiguo presidente de Castilla La Mancha pierde su condición de suplente de la Diputación permanente por lo que dejaría de ser diputado en activo con todas las ventajas que ello conlleva hasta la constitución del nuevo Parlamento es sustituido por Carlota Merchán recién nombrada portavoz para la Agenda dos mil treinta que el grupo socialista considera un tema central del programa electoral la antigua portavoz del Grupo Socialista mantiene su condición de presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea pero deja a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

Voz 0313 01:49 impuestos sensible en estos momentos por el juicio

Voz 1108 01:51 el Cesc que ocupará José Zaragoza encargado de los asuntos internacionales del grupo

Voz 1454 01:57 la Organización Mundial de la Salud estima que hay millones de casos de sarampión que no son reportados a los sistemas de sanidad y alerta de que se está retrocediendo

Voz 0545 02:05 Anera alarmante en el control de esta enfermedad no

Voz 1454 02:07 dicho la directora de inmunización de este organismo porque no contemos con herramientas para prevenir el sarampión sino porque estamos fallando en la vacunación Filipinas Madagascar y Venezuela experimentan algunos de los peores brotes recientes en Europa el número de casos se triplicó en dos mil dieciocho titulares del deporte Toni López

Voz 5 02:24 la UEFA acaba de ver expediente a Sergio Ramos investigará las palabras del central madridista tras el partido contra el Ajax su sanción por acumulación de tarjetas puede pasar de uno a dos partidos por reconocer que anoche forzó la cartulina amarilla además recordemos Simeón ha renovado como entrenador del Atlético de Madrid hasta junio de dos mil veintidós y para hoy se juega la ida de dieciseisavos de final de Europa League a las siete menos cinco Lazio Sevilla y Betis a las nueve Celtic Valencia y Sporting de Portugal Villarreal y en baloncesto de hoy al domingo se juega la Copa del Rey en Erwin Center de Madrid en cuartos de final hoy a las siete Iberostar Tenerife Unicaja a las nueve Barça a Valencia Basket y mañana vascones el Joventut y Madrid

seis y tres minutos cinco y Teresa en Canarias

Voz 2 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:05 la oposición en la Asamblea pide a la comunidad que indemnice a los madrileños por el saqueo de ochenta millones de euros que dejó el fallido campos de la justicia proyectado en tiempos de Esperanza Aguirre el Gobierno regional se ha desmarcado incluso del criterio de sus propios abogados que reclaman a la Comunidad que repare el daño causado la consejera de justicia Yolanda Ibarrola

Voz 6 03:22 la investigación se podrá concretar la Abogacía General lo que dije es que parece que ha habido menoscabo y que por tanto conviene llevarlos el trío el informe al Tribunal de Cuentas a Fiscalía y la Comunidad de Madrid hace lo que dice la Abogacía General eleva el informe del Tribunal de Cuentas la Fiscalía se abren unas unas diligencias previas perdonamos en defensa de los derechos de los ciudadanos

Voz 1454 03:45 el concejal Chema Dávila y el ex consejero Manuel de la Rocha han presentado ya sus precandidatura a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid ninguno de los dos cuenta con el apoyo de la dirección federal aunque confían en recibir el apoyo de la militancia cuando empiecen a recoger avales en los próximos días

Voz 7 03:59 hombre siempre dos aparatos han tenido un candidato no es una

Voz 0313 04:02 a este partido hipócrita pues una novedad

Voz 7 04:04 candidato el aparato pierden las primeras este partido como ha pasado hasta hace muy

Voz 8 04:07 poco ya no son los dirigentes los que eligen a los candidatos a las grandes instituciones responsabilidad no es del secretario general por ese yo pido que se mantenga esa igualdad de armas

Voz 1454 04:20 la tasa de supervivencia de los pacientes de cáncer infantil a los cinco años del diagnóstico es ya del ochenta y cinco por ciento en la Comunidad de Madrid en dos mil diecisiete hubo doscientos cincuenta y siete casos el setenta y el setenta y cinco por ciento de menores de trece años que aunque los datos son mejores los especialista That's pide más inversión en investigación Luis Madero ex jefe de Hematología del Niño Jesús

Voz 0313 04:39 los pacientes van a fallecer por muchos motivos

Voz 9 04:41 como dijo muy importante como consecuencia de falta de recursos para la investigación cuánto dinero se gastarán los españoles el día catorce de día de San Valentín muchísimo cuánto dinero se gastará

Voz 1626 04:53 en el cáncer infantil tenemos trece grados en el centro de Madrid

es todo sigue en La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 2 05:07 cadena SER servicios informativos

Voz 10 05:16 todos los oyentes presten mucha atención un gran seísmo llegarán muy pronto dentro de poco recibirán más noticias para que tomen las medidas oportunas

Voz 1626 05:28 dirige directa nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 2 05:36 crecían

el ruido son las ocho las siete en Canarias de la radio

Voz 2 05:53 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 25 09:22 pues en un mundo lleno de ruido el periódico El País nos proponen una reflexión hay quien piensa en el planeta y se pregunta por el futuro que dejar a sus hijos y tú qué piensas el país

Voz 26 09:35 La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:39 hoy nuestro paseo diario por la historia Nieves Concostrina unas propone un cambio radical nos propone lo de San Valentín como día de los enamorados y transformarlo en atención tan transformarlo en el día del mafioso

Voz 1590 09:53 que ella misma explica

Voz 27 09:58 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:16 el año pasado este mismo día recordábamos la que lió Al Capone con la matanza de San Valentín en Chicago que lo puso todo perdido y hoy toca recordar que el catorce de febrero de mil novecientos trece nació Jimmy Hoffa el famoso líder del sindicato de camioneros estadounidenses que acabó luego metido a mafioso así que propongo desde aquí borrar del calendario el empalagoso día de San Valentín declarar el catorce de febrero Día Mundial del mafioso por lo menos Al Capone Jimmy Hoffa existieron

Voz 28 10:47 aquí estoy

Voz 29 10:57 o una oye

Voz 1626 11:00 el nacimiento de Jimmy Hoffa no tiene mayor importancia berrea haría como todos luego creció Se reprodujo murió si murió pero no se sabe cuándo cómo dónde ni porque la fecha de defunción el lugar y las causas de la muerte de su certificado de fallecimiento están en blanco un día de julio de mil novecientos setenta y cinco Jimmy Hoffa le dijo a su esposa eso de enseguida vuelvo se había citado en un restaurante con un par de capos con los que andaba en tratos después hizo mutis por el foro no ha aparecido ni vivo ni muerto aunque en mil novecientos ochenta y dos Se le dio oficialmente por fallecido porque está claro que lo quitaron de la circulación hay varias versiones de su asesinato ninguna confirmada lo cual brinda mucho entretenimiento al cine y a la literatura unos dicen que lo encajaron en uno de los pilares de hormigón de un edificio de Nueva Jersey la policía cree que Hoffa fue lanzado a un canal de desagüe pero el FBI maneja otra teoría que el cuerpo lo murieron en una planta de embutido salchichón Hoffa hay que lo come lo gozó

Voz 29 12:05 o una oye

Voz 26 12:12 eh

Voz 1626 12:17 otros aseguran que está enterrado bajo la cancha del estadio de los Gigantes de Nueva York ya algún perturbado se empeñó en que Hoffa está donde nadie buscaría en la tumba de Elvis Presley en fin que el caso Hoffa despierta pasiones en Estados Unidos cada vez que se anuncia una nueva búsqueda de su cadáver por algún chivatazo fiable la última vez fue en dos mil doce bajo una calle de Detroit lo buscaron Inuncat dir de actualidad este hombre a la espera estamos del estreno de la última de Martin Scorsese con Al Pacino en el papel de Hoffa siento destripar la peli pero al final muere

Voz 0313 12:52 sí pero eso eso tampoco en ninguna sorpresa no eso ya lo sabíamos Lola Gracia están saber cuándo como y donde murió Jimmy Hoffa murió bueno murió o Le mataron por cierto hablando de la matanza de San Valentín que se cumplen noventa años eh los compañeros de Radio Alicante han hecho una una recreación radiofónica mira un fragmento acaba

Voz 2 13:15 buenos días señores policía de Chicago que están haciendo aquí nada fuera de lo normal estamos echando una parte de ella todo en regla a ver vosotros poneros contra la pared Jeins no te preocupes estamos al corriente de los pagos a la Policía tira una aparece sólo estamos esperando un camión de mercancía para señor Mora jirón de narices está el señor Moran no lo levanta levántate ya entró también el del fondo te gusta tener una puta arma apuntando al señor no date la vuelta de la pared vamos a vosotros dejad las cartas ya en pie creo que están cometiendo un grave error cuando sentir el señor Moran tendréis graves problemas mueve te debes ser un error no estamos haciendo nada de hecho aquí está con nosotros hasta el doctor Reinhardt me importa una mierda quién sea el tal doctor Reinhard acallar y contra la pared ya están todos

Voz 30 14:07 Isabel por ahí no hay nadie más y silencio

Voz 0313 14:23 a mí ahí es San Valentín primero la ráfaga ya los que quedan vivos lo remataron ahí estaban en el suelo año mil novecientos veintinueve

Voz 31 14:38 por cierto por cierto dos años después en el XXXI

Voz 2 14:42 la sería el protagonista de nuestra radio lindo de

Voz 0313 15:23 lindo buenas tardes hola viene acompañada de Sam Cooke por un documental que se puede ver en Netflix el doble asesinato de Sam Cooke vaya tipo eh este invento el sol bueno cuando él cantaba eso nadie hablaba de soul y luego se se puso esta etiqueta

Voz 0545 15:38 pues mira yo creo que Sam Cooke que inventó tantísimas cosas que este documental era absolutamente necesario y además Bono hay otro acosada Carles tierras te acuerdas cuando decíamos que nos echábamos la siesta con los documentales del fan

Voz 0313 15:52 pequeños animales es bueno ahora

Voz 0545 15:55 los más oportunidades de ver documentales que nos enseñan muchas cosas de la Historia a mí me ha interesado especialmente la Historia Sam Cooke porque fíjate es un hombre que en digamos en los escenarios como cantó desde siempre que canto en la Iglesia desde pequeñito con su padre que era pastor pero pero luego los escenarios sólo pudo estar siete años tú sabes lo que son sólo siete años de una persona de un hombre negro que se hizo una estrella para los blancos pero una cosa sí extrañísimo no se llevaba camino de ser una estrella del pop a mí me hace mucha gracia bueno no sé si puedo decir gracia pero esta canción que parece que está hecha para bailar tú no piensas en otra cosa está en directo por eso tiene como todas seis el sonido sucio pues en realidad él está hablando de las cadenas de presos que trabajaban en las carreteras en las autopistas no el en una de sus giras en mil novecientos cincuenta y siete vio a unos presos paró el autobús con sus músicos yo a unos presos que estaban trabajando en la carretera fíjate que Buru tal cosa es una fecha que tenemos hace tan poco tiempo que brutal una serie de presos atados con con cadenas y trabajando en dos el vio eso le impresionó muchísimo Se bajó les dio cigarros etcétera y en esta canción reproduce lo que esos presos le estaban diciendo

Voz 0313 17:52 qué sambu a Sam Cooke yo creo que muchísima gente pero muchísimo a la gran mayoría creo eh que le conoce básicamente por esto

Voz 26 18:02 con gol esta canción además ahora

Voz 0313 18:28 tanto al cine ataque es el único testigo Brian de Harrison Ford y Kelly Mc Gillis sería Granero

Voz 0545 18:35 si además queremos que esa cantidad se es esa película Se puede conseguir muy fácilmente y es en ese momento en el que Harrison Ford está arreglando la radio de su coche

Voz 0313 18:44 sí sí y entonces está la chica mis que

Voz 0545 18:47 no ha escuchado nunca música en la radio Harrison Ford de repente hace sonar esta canción el Le dice pero no es escuchado esto pero es que con esto yo he bailado yo me la morado yo he ido a las fiestas una canción compuesta por Sam Cooke que que no sé qué te arranca arranca del asiento te hace bailar

Voz 2 19:08 claro auténticas maravillas he aquí una que me recuerda mis años jóvenes tal vez a ustedes les suceda lo mismo

Voz 29 19:17 es que es una maravilla

Voz 0313 19:27 luego está el otro Rubio mirando cómo bailan la cosa termina como termine pero ella que quiera verla pero asegura que el la la

Voz 0545 19:34 la chica buena a mí también me pasaría con Harrison Ford no es ver la chica cuando vea quiénes son por qué se acerca Harrison ahí bailando y diciéndole pero es que como que te ha faltado esto en la vida enamorar te con una canción y bailando no está muy bien es una de las escenas más bonitas de la historia del

Voz 0313 20:16 sé que aparte de un músico magnífico era un tipo comprometido con y con historia

Voz 0545 20:22 pues un tipo muy comprometido que además era un hombre leído comprometido hasta el punto de ver cómo las productoras musicales trataban a los músicos negros y él creó su propia productora al que era algo completamente inédito no salió en la tele los programas de los blancos cantando como un cantante pop además recordáis que eran bastante guapo entonces ahí ahí escenas en las que se ve cantando por supuesto en las primeras filas de los teatros en la parte de abajo estaban los blancos y los negros estaban segregados en la parte de arriba claro él percibieron un hombre inteligente y se dio cuenta enseguida de cuál era el lugar que que les que estaba destinado a los artistas negros se hizo muy amigo bueno se hizo amigo de Martin Luther King se hizo amigo de casos Play y entonces empezó a tomar conciencia ya entrar el movimiento de los

Voz 0313 21:19 qué tal está el documental de Netflix pues muy bien

Voz 0545 21:22 porque eso podría nacer más no es muy completo pero está muy bien porque en realidad yo esto lo hemos hablado aquí cuando hemos hablado de otros documentales sobre músicos y cuando hablas de un documental en esa época en en casi todo en el siglo XX de los músicos de los Estados Unidos que gran parte eran negros pues estás hablando de la lucha de los derechos civiles siempre entonces acaban siendo cuestiones musicales pero también cuestiones históricas y yo creo que está muy bien aparte de ver documentales de elefantes ver otras cosas

Voz 0313 21:56 mire estas es un fragmento del del documental

Voz 26 22:00 este

Voz 0313 22:02 mi padre era pastor el gol

Voz 13 22:07 lo que se hizo a ojo

Voz 32 22:10 en un programa de televisión o el que no unos bien con otro integrantes jugando bien estés huy huy

Voz 33 22:20 sí sí

Voz 0313 22:22 visto como Serrano

Voz 0545 22:25 los los talibanes estemos

Voz 0313 22:28 Juan s que cuenta que un cantante hace mayor envejece pues su percepción hace también más profunda porque ha bebido la vida y entiendo un poquito mejor lo que quiere de la vida y la muerte porque la muerte de Sam Cooke está rodeada todavía de un poco

Voz 34 22:42 turbios en realidad el

Voz 0545 22:44 entonces llama tras los dos asesinos sé porque fue una muerte rarísima Él era un hombre muy joven y se fue a un motel con una mujer y de repente la la persona que regentaba el motel le pegó varios tiros Si lo mató pero no hay muchas cosas que no se saben por qué mientras Sam Cooke se introdujo en el mundo de los blancos en la música luego lo que dicen los músicos es que después de muerto le trataron como un negro porque no investigaron no quisieron investigar sobre su muerte y hay muchas cosas oscuras no cesa sabe si estaba por ahí detrás la mafia pero hay una muerte en investigada un asesinando a investigado no sabes

Voz 0313 23:29 ha habido intentos de reabrir el caso o no o de vuelos

Voz 0545 23:31 es es desde luego a mí no me costó ningún es este documental el que porque no es normal que las dos mujeres tanto la mujer que era prostituta que se fue con él al motel como por la mujer que regentaba el hotel pues en el fondo hablaron vaguedades hay distintas versiones signo quedaron libres y las dos

Voz 0313 23:51 antes decías que que Sam Cooke se convirtió en un negro ídolo para blancos que eso no porque una cosita muy muy poco usual en en esa época no sólo hizo eso también se apropió en el mejor sentido de la expresión de algunas canciones de blancos pero no eran canciones cualquiera eran canciones que que enlazaban con este componente que decíamos de

Voz 0545 24:09 brotes de protesta de su trayectoria vital

Voz 0313 24:11 no hay por ejemplo pues Bob Dylan pues esta canción por ejemplo minas mira qué versión saco

Voz 26 24:35 bilis

Voz 0313 24:49 además es que están un programa de tele cantando y hay un montón de chicas blancas en primera fila que salen ahí se arrancan a bailar con él era una imagen tanto rompedor explora y además además él él dijo

Voz 0545 25:04 depende a escuche de esta canción de Bob Dylan intenso yo también quiero estará ahi haciendo este tipo de canciones la canción es preciosa oye pero su versión yo creo que ahora mismo a me gusta más que porque tienen que Dios me perdone

Voz 0313 25:15 eso yo te perdono Benjamín Prado todo bueno los dos dioses

Voz 26 25:21 Jaume a ver

Voz 0313 26:16 estaba pensando que además debería ser para para la gente más racista un peligro un estorbo especial porque Malcolm X Martin Luther King en líderes de la comunidad negra pero ya era muy amigo de los blancos incluso había conseguido penetrar ahí ya era una celebridad exacto

Voz 0545 26:33 fíjate que esta canción de Bob Dylan puede parecer una canción Gospel parecido

Voz 0313 26:38 hasta tal como la saca es si me encanta

Voz 0545 26:41 el pero efectivamente una persona que se está haciendo que consigue ser un negro siendo una celebridad

Voz 17 26:48 entre entre los blancos no parece que tiene más peligro

Voz 35 27:00 ah

Voz 26 27:05 todo desde

Voz 0313 27:20 bueno la Historia esta canción de Estado pero de la tienes contaré de los hermanos Gershwin si por qué fue

Voz 0545 27:26 la ópera controvertida desde el primo

Voz 17 27:28 de momento no cuenta la historia de por qué

Voz 0545 27:31 que es un hombre bueno está situada en Charleston en una pequeña población y en un barrio de gente pobre negra y ahí esta Porgy Un o es un hombre con ahora sería una discapacidad solo hombre siempre ha escrito un hombre tullido y de los ofensivo no no no no no no haremos todo decirlo de las dos y entonces él está enamorado de de ves ves coqueteaba con las drogas y es un medio prostituta o prostitutas el todo y entonces Porgy trata de sacarla del mal camino IVE bueno de ofrecernos una vida serena hablen finalmente no lo consigue bueno fue la primera vez que una historia de negros fue llevada a la ópera esto fue como una revolución y el pobre Gershwin pues recibió ataques de todas partes primero fue muy fue muy difícil Él quería Gershwin con su mejor intención que todos los cantantes en la ópera

Voz 0313 28:33 por negros claro y además

Voz 0545 28:36 fue la primera vez que hubo un público no segregado viendo esta función porque claro imagínate todos los cantantes cantando uno pero hay luego el los negros sin poder entrar au estando arriba o cosas así bueno por hacerlo corto ha pasado algo esta este fin de semana pasado que no se enlaza con esta historia es que esta ópera Porgy and Bess dónde estás Summertime que es la canción destacan dando eh está siendo representado en Hungría en Budapest entonces han elegido a todos los cantantes blancos entonces hay una en el en los herederos de Kerstin tienen como una especie tiene una regla dentro el contrato en el que dice la voluntad de que él fines que todos los cantantes fueran negros sin embargo en Hungría en la Ópera Nacional de Hungría han puesto todos los cantantes blancos ya ha habido una polémica muy grande y hay quien dice que esto ha sido esta están a dos meses de las elecciones y ha sido algo para para conforme y satisfacer al presidente

Voz 0313 29:46 Viktor Orban a Viktor Orban no

Voz 0545 29:48 dos hacia ya salía un artículo en The Gardian muy muy crítico con la ópera de Hungría diciendo bueno es que no tiene sentido Porgy and Bess además ellos han cogido la para que eso se hacen muchas veces y la puesta en otro momento de la historia y por eso dicen que está justificado dicen no obstante que tengan que ser negros es cuestión de corrección política que a nosotros no nos va ni nos viene pero es que la propia música

Voz 1590 30:12 sí que se apropia música

Voz 0545 30:15 y de la que se nutrió George Gershwin para hacer esta ópera es mexicano negra es la primera vez que los ritmos del jazz y del blues subí subieron aún es la un espectáculo digamos sublime como es

Voz 0313 30:28 es como Antonio Banderas haciendo aquí es que ridículo

Voz 0545 30:31 es ridículo ridículo es como

Voz 0313 30:33 por donde lo mires como hacer una función ya con la cara no

Voz 0545 30:36 dada de negro no entonces bueno ahora en fin existe toda esta polémica en Budapest que ha que ha que ha traspasado eh que es una polémica tan europea por otra parte porque estamos viendo que nosotros dábamos por zanjado el racismo de repente nunca cosas verdaderamente feas porque claro en ese artículo The Guardian decías que nadie olvida que Viktor Orban por ejemplo declaró que la homogeneidad étnica es vital para el desarrollo económico dice demasiada mezcla causa problemas con lo cual dicen que esto se ha hecho para para complacer al líder

Voz 0313 31:17 bueno se el aborto tiene que ver con las pensiones yo creo que ya lo veremos

Voz 0545 31:20 claro

Voz 26 31:40 eh

Voz 0313 31:48 este es el último Single que publicó Cook antes de morir si no

Voz 0545 31:52 la canción más popular pero ha acabado siendo la más emblemática porque la utilizaron mucho en la lucha de los derechos civiles se convirtió como número

Voz 0313 32:02 sí porque habla de tiempos nuevos que vendrá que novios pobre

Voz 0545 32:04 que ya lo veo pero esta canción sonó en el entierro mal con X por ejemplo es una canción mucho más oscura que todo lo que él había hecho antes realmente impresiona yo creo que bueno esta canción viendo el documental yendo su entierro o viendo muchas imágenes de las manifestaciones de los derechos civiles realmente

Voz 17 32:29 qué te impresiona mucho

Voz 38 32:35 sí

Voz 1590 32:57 hasta la próxima semana hasta que que hacia por la música

Voz 0313 33:03 en la música lo cura todo

Voz 39 33:08 seis ese juicio

Voz 26 33:20 ah

Voz 17 33:24 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gastos de notaría gestoría registro tasación pero estuvo casi hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobran y gasto

Voz 25 34:36 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 41 34:42 no

Voz 21 34:47 Nos gustaba la casa porque aparte de espacios haría antigua hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos el abuelo paterno nuestros padres toda la infancia no es habitual Irene yo a persistir son sin ya lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbar se hacemos la limpieza por la mañana levantándose a las siete y a eso de las once yo les dejaba iré desde las últimas habitaciones por repasar me iba a la cocina almorzaba Musa a mediodía siempre puntuales ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios no resultaba grato a almorzar pensando y la casa profundo y silenciosa y como nos bastamos para mantenerla limpia a veces llegamos a creer que era ella la

Voz 0313 35:43 que no nos dejó que Irene

Voz 21 35:46 Chateau dos pretendientes sin mayor motivo a mi se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos entramos en los cuarenta años colín expresada idea de que nuestro simple y silenció su matrimonio de hermanos era necesaria la clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa nos moriría cundía Davos y esquivos primos se quedarían con la casa la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos o mejor nosotros mismos la voltearía mus justiciera solamente antes de que fuese

Voz 25 36:25 demasiado tarde

Voz 17 36:28 Casa tomada Julio Cortázar

Voz 9 36:30 novecientos cincuenta y uno

Voz 25 36:34 cadena SER el placer de escucha

Voz 42 36:38 no

Voz 1626 36:45 la vida tiene al menos una historia

Voz 43 36:48 las escriben otros las Len para unos y otros los muchos libros el programa de la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vid en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 1626 37:06 ahí en el interior de todos aprendemos a escribir leer entre líneas

Voz 2 37:12 dos muchos libros cadenas

Voz 1626 38:11 dentro de unos minutos vamos a tener una cita con la ventana

Voz 0313 38:13 el arte pero antes me gustaría recordarles que en poco más de tres meses se van a celebrar elecciones europeas también municipales y autonómicas y muy posiblemente generales mañana saldremos de dudas pero lo que iba tenemos cerca unas elecciones europeas tenemos Europa y el proyecto de oro por un momento bueno digamos

Voz 1590 38:29 complejo y difícil está al Brexit

Voz 0313 38:33 están los populismos destaca hemos esto como comentado de de la Opera de Budapest la Nación social el orden internacional más desordenado que nunca qué les parece si hacemos una especie de cuenta atrás ibamos vamos compartiendo estampas fogonazos si hay retratos de lo que es Europa hoy el primer capítulo va de algo fundamental las condiciones y sobre todo el horario de trabajo

Voz 25 38:53 ser Europa

Voz 43 38:55 hoy es jueves ya a estas alturas de la semana es probable que haya trabajado más horas que la media de los europeos según un estudio realizado por el IE Business School España se encuentra entre los países que más horas trabaja al año

Voz 47 39:09 yo veo gente que trabajen en la misma empresa a lo largo de toda su vida gente que es justo igual que usted fichan para entrar y para salir nunca tienen un momento de felicidad

Voz 43 39:19 a cambiar Alemania Holanda Francia son muchos los países que cuentan con una jornada más reducida y más flexible eso sí trabajar menos horas no significa ni menos sueldo ni peor economía del país prueba de ello Dinamarca el país de la Unión Europea en el que menos horas se trabaja el más productivo son treinta y siete horas a la semana con pausa para comer incluida treinta días de vacaciones laborables al Ortega es arquitecta lleva cinco años en Copenhague nos explica algunos beneficios

Voz 48 39:46 pues ausentar durante media hora el inicio de la jornada que luego puede ser superior a cualquier otro día durante la tarde sí que podría es acordar trabajar a distancias pero tanto si estás enfermo tú como alguno de tus hijos son días que no requieren justificación las dos semanas cuando necesitas llevaron justificante de tu médico

Voz 43 40:04 además es un país donde las horas extra están mal vistas

Voz 48 40:07 se acumulan como horas de vacaciones en el caso de que superen las cincuenta horas tienen que ser remuneradas pero en cualquier caso foro nada más que ideas no se hacen horas extras

Voz 43 40:17 en España la Asociación de racionalización de los horarios lleva años reclamando flexibilidad en la jornada laboral por su rentabilidad José Luis Casero presidente de la empresa

Voz 31 40:26 tenemos estudios hablan un incremento veinte por a aquellas empresas que aplican horarios racionales dentro de las organizaciones pero hay otros dos factores como es la rebaja del absentismo laboral y uno más intangible que es la mejora el capital humano de las organizaciones aquella persona que esté a gusto pues obviamente no estará buscando trabajo y los mejores no son quién calienta el sino bien cumple lo los objetivos empresariales

Voz 43 40:50 algunas empresas ya lo ponen en práctica David Thomas es el máximo responsable de clic una empresa de Barcelona reconocida como el mejor lugar para trabajar su receta pues cada empleado trabaja los días y las horas que decide y no hay límite de vacaciones

Voz 31 41:05 igual que una persona puede estar un fin de semana pensando en el trabajo pues del mismo modo podría el lunes por la mañana otra cosa porque estamos en una semana trabajando juntos yo creo que es más fácil eliminar esa barrera en ponerle una serie de objetivos pactados a partir de aquí que cada persona se organice los tipos de algún modo ese tres que muchas veces llevamos en el viaducto

Voz 43 41:24 ya sólo nos queda tomar nota y mejorar nuestra calidad de trabajo para mejorar nuestra calidad

Voz 2 41:29 la SER Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 11 41:40 el arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad Latin tanga velar con Miquel el pozo

Voz 0313 41:52 no

Voz 11 41:54 con Mickeal buenas tardes amigo

Voz 0313 41:57 cómo estás esta Ventana del Arte un lugar desde el que nos asomamos a obras de artistas que no soy un poquito aunque sea un poquito para reconciliar Nos con la vida hoy como saberes San Valentín es el día de los enamorados Miguel ha puesto en marcha un hilo en Twitter que está muy activo donde está preguntando a a los oyentes cuál es su su obra de arte preferida relacionada con con el amor hay pinturas algunas cultura muy antiguo alguna por cierto luego luego comentaremos pero casi que lo primero podríamos intentar remontarnos viajar al origen de la pintura

Voz 17 42:27 Pinto antigua Grecia siglo VII antes de Cristo traspasar el día juntos disfrutando de la juventud y el placer de estar vivos los dos amantes Se retiran a una habitación comen beben las la hasta entrada la madrugada mirándose a los ojos como si no existiera nada más en el mundo viendo en los ojos del ser amado la totalidad del universo las miradas se acercan hasta han tocado el cielo en el momento del orgasmo y ahora él duerme plácidamente

Voz 50 42:57 pero ella se resiste a hacerlo esta noche no quiere cerrar los ojos no quiere dejar de mirar

Voz 17 43:03 su amado mañana El partirá hacia tierras lejanas y seguramente nunca volverá a leerlo es la última noche que pasarán juntos ella quisiera detener el tiempo poder conservará su amado

Voz 0137 43:15 las siempre a su lado pero la partida de él es inevitable si al menos pudiera conservar su imagen piensa coge una lámpara de aceite Illa acerca al rostro de su amado quiere retener mentalmente todos los detalles de su aspecto la forma

Voz 17 43:30 venga frente el contorno de sus ojos la comisura de los labios mira intensamente con la esperanza Pinault olvidarlo jamás cuando se levanta para colocar de nuevo la lámpara sobre la mesa pide que la luz de la llama proyecta la sombra del perfil de su amado en la pared eso lo su sombra pero en ese perfil oscuro hay algo del esa imagen sí

Voz 1626 43:52 hoy de conservarla

Voz 17 43:53 entonces ella cogió un trozo de carbón frío del fuego que sirvió para cocinar y dibuja el perfil de su amado siguiendo el contorno de su sombra mañana en la partido para la guerra mañana él ya no estará pero en la habitación que han compartido esta noche habrá una imagen suya un simple perfil trazado a carbón que tendrá la capacidad de convocar la presencia de su ausencia ella ha conseguido retener la imagen de su amado ella

Voz 2 44:21 en inventado en la pintura

Voz 0313 44:33 lo de Miguel qué quedamos existe o no existe una fecha concreta que de aquí en este momento nació la pintura una una fecha no pero tanto así no pero así no

Voz 1590 44:42 esta historia no salga de un mito fundacional de la pintura de un posible origen ir ahora una historia muy bonita esta esta posibilidad de que a través del arte podamos recordar podamos crear esa imagen que que sobreviva a ese ese momento su mero de la ante la pasión amorosa y que no sobrevive ya que nos pequeñita a recordarla me pero no deja de ser un mito que que no pasa nada ni todo lo digo como crítica nosotros ahora somos una sociedad científica para buscar una pintura Nos vamos a la pintura más antigua y buscamos la más antigua que hemos encontrado que en realidad no es la primera pintura es la la más antigua que se conserva allí situamos el origen de la pintura en las cuevas esas primeras representaciones pero sin diese descubriera una pintura todavía más antigua cambiaremos haríamos la historia en el mundo antiguo para resolver esas cosas que no sabían se inventaba los mitos y así quedaron a los dioses y así crearon este mito de la fundación de la pintura del origen por qué pintamos los seres humanos una posible motivo sería para recordar para tener un trazo un dibujo que nos permite a recordar a ese ser amado o a ese antepasado que ya que ya no está

Voz 0313 45:46 hoy hoy por cierto de enterado porque lo publica El País y La Vanguardia yo creo que otros periódicos también que el próximo mes de junio va a haber un duelo fin entre comillas

Voz 51 45:55 en el en el Prado Velázquez Rembrandt

Voz 0313 45:58 momento maravilloso una cosa espectacular Ordinario hablaremos aquí de ello algo que alguien decía que que que Rembrandt es el primer insta Kramer de la Historia no que dejaran retratar al al al ser humano a las personas de manera tan precisa como sí

Voz 1590 46:11 hemos no comer bueno a estas primeras pinturas este mito del que hablamos si esos autorretratos de Rembrandt no de alguna forma nos dicen ese deseo de hacer fotografías que seguimos siendo nosotros no lo que nos da la fotografía la imagen real la pintura también nos ofrece esa esa figura

Voz 53 46:29 cuando ve en el hecho todo esta violenta en qué

Voz 0313 47:06 oye Miguel que hemos ese hilo en Twitter está muy activo y hay bastantes oyentes participando en este ve cuál es tu tu obra de arte pintura al preferida en esto del

Voz 1590 47:16 tanto están participando que muchos dan por sobreentendido que es Mikel quién ve la imagen el título el cuadro bueno conocemos las si está al banco por ejemplo que es la de ser por ejemplo

Voz 0313 47:27 al alguno de ellos lomos lo hemos cazado y le vamos a meter en antena a través del teléfono pero ya que eso es lo preguntamos a ellos

Voz 1590 47:33 dime una de sus preferidas yo si tuviera que que hablar de una y más con esta canción que está que está sonando ahora que es que es muy especial también para mí sería el cumpleaños de d Marc Chagall que es una pintura que nos nos nos muestra un beso muy muy especial

Voz 0313 47:49 es un beso con cabriolas Honka guiada por la mano claro

Voz 1590 47:54 estará en una habitación padece un beso de esos a mi a mí me hace pensar en ese momento en que uno de los dos está a lo mejor en la cocina preparando el café por detrás se acerca al otro le da un beso SBS maravilloso que para mí es un un sí quiero eterno que nos damos cada día y esto es un hecho real es bueno casi casi a la verdad ahí esta pintura yo me lo evoca con esta figura que vienen los frenos que él tiene los ojos cerrados y ella los abre cómo cómo es la sorpresa sorpresa de ese de ese beso inesperado eso es una maravilla

Voz 53 48:25 Djokovic se ve

Voz 0313 48:33 desde Madrid Félix buenas tardes hola hola Félix que que obra que que que pintura que que eliges en este día tan especial de arte y amor Amaury arte

Voz 54 48:43 bueno aunque hay un montón de horas pues yo más que pintura elegido unas pequinés futura son los amantes de a instar a a insulso y que se encuentra en el Museo Británico es una una pequeña escultura Calcita qué representa pues a unos anónimos entrelazado pues a través de un beso un abrazo ir

Voz 0313 49:03 ambos haciendo el amor cuántos años tiene estas culturas Félix

Voz 54 49:07 dos mil años se mil años porque unas

Voz 0313 49:10 viendo porque porque Miguel la acaba de sacar y efectivamente es es un bloque de piedra un bloque donde se adivinan las piernas los brazos claro

Voz 1590 49:18 esas dos figuras unidas en la piedra es es una pieza extraordinaria que evoca ese momento pasional de una manera maravillosa

Voz 54 49:27 a mí me pasa un poco lo que a mí que yo cuando veo esta obra lo que más me llama la atención es un poco la la sencillez de la obra lo que me gusta recrear es el proceso creativo estético imaginar que hacia artesano porque si quieren un artista hace once mil años pues intentando dar forma imagino pues a un puñado de emociones los sentimientos que probablemente él estaba experimentando en una fase enamoramiento que en un momento determinado cojo una piedra acoge un Guijarro intenta darle forma a través de esta de esta creación

Voz 0313 49:55 tú tú tú dirías tú dirías Félix que el hombre que autor de estas cultura era o la mujer no lo sé era un artista artista o lo hizo así como les surgió

Voz 54 50:06 también parece que un artista es alguien que está Paz de de digamos de transportar sus emociones sentimientos o bien al papel o bien a través de la música o bien a a través de las barro o de la cintura yo creo que en ese sentido el hombre el artista pero en este caso yo diría que que la obra tienes los artistas porque por otro lado está muy erosionada el propio tiempo y la erosión también digamos ante Le han dado forma esta obra intentando desdibujar las pues participando también de de la pieza creación artística que es un poco una obra mixta unos amante estos son no resistentes en tiempo y a la erosión yo creo que eso es lo que él era en cierto modo el encanto y el motivo por el que que vamos con el que yo lo elegí

Voz 1590 50:48 pero es que eso es cultura lo tiene todo tiene cariño se adivina pasión sirva CSI sobre todo si lo tiene absolutamente todo lo boca es es es extraordinaria

Voz 31 50:57 de esta mañana esta mañana aclara la pusieron

Voz 54 51:00 fin de trabajo un instituto Margarita Salas de Seseña yo quise ponerla con los alumnos de primero de la ESO

Voz 0313 51:05 sí a ver si estamos

Voz 54 51:07 imagen y nos olvidamos de que tengo en la infancia proyectamos imágenes diferentes sobre los mismos objetos me ha llamado mucho la atención porque creo que lo han definido casi mejor de lo que podemos decir que nosotros los alumnos de primero a las dos de ellos uno bueno una de ellas ponen dos personas tanto seamos no tanto haciendo el amor por lo que podemos pensar

Voz 1590 51:27 Fantastic dando seamos yo otro

Voz 54 51:29 Ellos son muy sintético hecho profe Seaman mucho

Voz 51 51:35 la verdad admite

Voz 54 51:37 sí yo por otro eso era la interpretación que otros hablaban de que veía un corazón me gusta mucho un alumno me ha hecho un corazón raro un corazón raro yo todos ellos ha dicho un corazón afectado por el paso de los años entonces yo creo que a veces pues la propia sencillez de la obra de arte

Voz 55 51:54 se mueven poco a a cosa

Voz 54 51:57 interpretación yo creo que esta esta pieza en su sencillez posea una obra Villa

Voz 0313 52:02 totalmente de acuerdo un abrazo Félix amigo muchas gracias

Voz 56 52:07 venga del Rayo sabes es decir estar la pequeña ha

Voz 29 52:27 eh

Voz 56 52:33 es decir

Voz 29 52:37 cinco en la eh

Voz 1590 52:40 los oyentes que sea unido al hilo que ha propuesto en Twitter Mikel está karma que dice que se quedaría con los amantes de Magritte que para ella es inquietante como lienzo Iker recoge aquello tan popular de que el amor es ciego el amor es ciego bueno es algo de lo que evoca esta pintura o encapuchado es ciega pero no como es el caso es un beso dos amantes pero los dos llevan una especie de de Saba que el estaba completamente la la cabeza pero también hay quien ha visto en este eso cuando no les con los ojos cerrados Nos conocemos de esa forma pasional

Voz 0313 53:10 al dentro de la boca con la lengua un poco si sí éste es reconocer al otro

Voz 1590 53:14 sin sin estar viéndolo es una pintura fascinante también un beso Enigma

Voz 0313 53:20 dijo desde Valencia Nancy buenas tardes hola hola qué tal pues muy bien que que que cuadro que obra de arte que que pintura escultura eliges

Voz 55 53:29 era unir arte y engorroso si del techo de cuestan

Voz 48 53:34 sí

Voz 55 53:36 si no con

Voz 48 53:38 maravilloso así que siempre me ha atraído mucho me me encanta su obra especialmente el de eso he tenido la suerte de este iré a a Viena mucho de dónde espere para apreciar la este esté expuesta incluirá creo es opinión que ella la protagonista absoluta

Voz 0313 54:02 sí con esos hombros y medio encogido la verdad ofreciendo la mejilla

Voz 48 54:07 sí exactamente pero en su Rosso tiene es sublime está feliz pero Sahin TUR allí ya es muy difícil de de de que haya hecho el Funcas si él la tiene abrazada vale le dice que las las quiere con locura pero ella no anoto independiente es como si no quisiera cómo salir un poco de ese abrazo que la cine el atada ella quiere salir pero está también Content está está feliz entonces esos pies que tiene la descansa está muy cerca de que usted mucho Stein es me parece más bien chicos dedicó porque es un tipo como de Txiki de los años setenta con sede en León psicodélico está ese abrazo es difícil ver

Voz 17 55:06 sí

Voz 48 55:08 que una foto de su pareja y la chica cine esa misma kosher de de la coletazos

Voz 55 55:15 cota de la pintura cosas que está

Voz 48 55:17 hay que algo por casualidad por eso ha elegido el ella

Voz 1590 55:21 muchísimas gracias nace qué maravilla de verdad si no esta pintura pinturas fantástica además clima utiliza el oro como como los iconos bizantinos como los mosaicos convirtiendo casi el amor en algo sagrado en esta pintura utiliza ese recurso del oro

Voz 51 55:33 la pintura mágica

Voz 58 55:48 es una

Voz 1590 55:50 hemos citado antes la propuesta de lectora

Voz 58 55:52 los sesenta y tres es el que utiliza está oyente que se cree

Voz 1590 55:56 con la fiesta de Van Gogh si es momento compartido si de dos amantes dos dos trabajadores un matrimonio que está haciendo la siesta después no diga trabajo pero están los dos tumbados

Voz 0313 56:07 al lado del otro compartiendo un momento bonito que tenemos tiempo para un teléfono

Voz 55 56:12 Tomás estoy creo que si desde Madrid Beatriz buenas tardes hola hola buenas tardes qué tal qué tal vez motriz cuál elige si hoy si el beso de Moon

Voz 0313 56:21 no yo cuanto cuántos cuadros con el nombre del beso decirlo ni a no creo que no terminaría porque él que Vox Beatriz porque este concretamente

Voz 55 56:31 pues bueno en primer lugar porque es un artista que me fascinada interesado mucho y esta obra en concreto porque semana ciertamente inquietante no dos figuras están pero realmente parecen solamente una seguras como una opción

Voz 1590 56:48 sí porque usted

Voz 55 56:50 autores llevan ya seta como la pérdida de en pro de te relación amorosa

Voz 1590 56:56 sí porque casi no está dibujado el perfil entre el rostro de él y el de ella así se se como un cañonazo rostros

Voz 55 57:03 la Junta no se sabe es si son dos personas pero es la la UEFA actualmente fusionada y haciendo referencia a es no a esa a esa fusión de la pareja que incluso a veces puedes perder la identidad individual bueno sabemos que siempre ha sido una artista bastante melancólico al pesimista siempre desde un punto de vista pues un poco oscuro un poco desde el lado más más triste digamos no posible

Voz 0313 57:32 alguien de ahí Beatriz un un atisbo de canibalismo