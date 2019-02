La Ventana (14/02/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias tenemos novedades sobre el caso del bebé ingresado en la UCI de un hospital de Tarragona con señales evidentes de maltrato y que les hemos contado a primera hora de esta tarde más sabemos Ezquerro Hans que las

Voz 1454 00:16 eres el bebé han sido detenidos y que la Generalitat se va a personar en la causa abierta ampliamos con Joel Reche

Voz 1 00:22 la pareja un hombre y una mujer de veintiuno y veintidós años respectivamente y vecinos de Montblanc son los presuntos autores de un delito de lesiones y violencia física en el ámbito del hogar el bebé de tan sólo un mes de edad ingresó a primera hora de la tarde de ayer en la Unidad de Cuidados Intensivos de neonatos donde continúa a esta hora en estado grave de hecho fueron los mismos padres los que llevaron al menor hasta el centro hospitalario que no les ha dejado en ningún momento solos con el menor después de constatar que el bebé tenía lesiones externas e internas que podrían indicar malos tratos el centro activó el protocolo habitual y alertó a la Dirección General de Atención a la Infancia y a la adolescencia a los Mossos d'Esquadra que abrieron una investigación una investigación que continúa en marcha y que de momento ya ha provocado la detención de la pareja la Generalitat ha retirado la custodia a los padres se personará como acusación particular en defensa de los derechos del menor

Voz 1454 01:10 ha terminado en el Supremo la tercera jornada del juicio del proceso y ha terminado con el exconseller de Interior respondiendo a las preguntas de su abogado vamos a resumir con Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 01:19 las tardes Joaquim Forn ha terminado su interrogatorio de forma contundente el era un conseller independentista pero eso no influyó dice en su gestión de los Mossos d'Esquadra haya revelado que el uno de octubre tuvo una discusión con el delegado de Gobierno en Cataluña por la actuación de la policía

Voz 2 01:33 tuvimos una discusión elevada de tono y en la que yo le hacía una demanda muy concreta que era que separarán este tipo de actuaciones porque estarán generando un problema muy grande de violencia

Voz 0055 01:46 el juicio del pluses termina por esta semana se retoma el martes que viene a las diez de la mañana con el interrogatorio del exconseller Jordi Turull

Voz 1454 01:53 hoy se ha presentado el Foro para la Integración de los Inmigrantes un organismo en el que participan en la Administración ONG's y colectivos de inmigrantes su presidenta Cristina Blanco fijaba objetivos prioritarios

Voz 3 02:03 desmentir las ideas que no son ciertas podemos poner en valor lo que supone la convivencia entre personas diferentes tenemos que desdramatizar que gente de diferente origen entre nosotros porque como he dicho antes creo que todos somos diferentes contrarrestar esos discursos que están basados en cosas que no son ciertas o en medias verdades incluso que todavía es peor

Voz 1454 02:28 el Salón del Cómic de Barcelona dado a conocer el programa de su próxima edición se va a celebrar del cinco al siete de abril y con importantes cambios para atraer al público más joven nos lo cuenta Crisol Tuá

Voz 4 02:38 después de treinta y siete años el Salón del Cómic cambia de nombre y pasa a llamarse cómic Barcelona quieren ampliar público entre los jóvenes que conocen a los superhéroes por las películas refuerzan el espacio infantil cómic y Se reduce el número de días pasando de cuatro a tres en una edición en que se hará una exposición en homenaje al recientemente fallecido Stan Lee creador de Spiderman o Los cuatro Fantásticos también se recordarán los sesenta años de Astérix y los noventa de Tintín

Voz 1454 03:07 vamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 5 03:10 me buenas deporte en directo se abre a la Copa del Rey de baloncesto en el Whiting Center de Madrid hoy y mañana a cuartos de final Marta Casas qué tal muy buenas

Voz 1509 03:16 a Tony qué tal muy buenas ha comenzado ya la Copa del Rey en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid un minuto y medio se ha jugado del primer partido de cuartos de final de momento Iberostar Tenerife dos Unicaja cinco a partir de las nueve y media turno del vigente campeón del Barcelona contra el Valencia Basket con homenaje a Juan Carlos Navarro en el descanso

Voz 5 03:33 gracias Marta también en marcha la ida de dieciseisavos de Europa League llegando al minuto diez de Lazio cero Sevilla cero ideal Guen uno Betis cero luego a las no ese juegan el Sporting de Portugal Villarreal el Celtic Valencia hay dos noticias de la tarde el Atlético de Madrid ha renovado a Diego Pablo Cholo Simeone hasta junio dos mil veintidós la UEFA va a investigar a Sergio Ramos el central madridista ayer seis bueno amarilla anoche contra el Ajax que le conlleva sanción para la vuelta de octavos por acumulación tras el encuentro reconoció haberla forzado y la UEFA ahora podría sancionar a Ramos con otro parte

Voz 1454 04:00 somos es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este jueves a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

servicios informativos

la Ventana de Madrid Javier

Voz 13 05:58 hoy es explicar nuestra la audiencia de la cadena SER que es una

Voz 14 06:01 pocas forestal como recordadas así tiempo Nos mando un oyente una anécdota curiosa y es que fueron a ver a Loquillo y cuando llegó el estribillo de su famosa canción

Voz 0760 06:08 la de me voy a hacer una rock'n'roll estar a su novia cantaba hubo una voy a hacer una roca

Voz 0998 06:15 forestal es equívocos en Cáceres lo llamamos rocas forestales por esto ahora bien nuestros rocas forestales a Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com con esa etiqueta en las redes has Taquan Roca Foresta

Voz 0295 06:33 con Pepa Bueno Eaton síguenos también en Hoy por Hoy punto es cadenas

Voz 15 06:38 ver

Voz 16 06:39 después de hablarle durante dos años aún flequillo andante que le tapaba la cara de verle pasar de los pantalones caídos a los rotos de los retos a los pitillo con el Toby Egipto al aire todo el invierno te dejas puesto el chándal de estar por casa para acercarle a la une Lleida ya te suelta vaya pinta espaciadas en Chapín

Voz 0295 06:58 te has preguntado si ser padre compensa

Voz 6 07:02 ya puedes comprar el cupón del extra Día del padre de la ONCE el diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre compensa mucho hoy

Voz 17 07:18 no

Voz 2 07:20 en La Ventana con Carles Francino

Voz 18 08:17 son las siete y ocho minutos de la

Voz 0313 08:18 arden las seis y ocho en Canarias esto que estén escuchando es un fragmento de la banda sonora de una película del fotógrafo de Emma House en una buena película por cierto que se estrenó el año pasado y que cuenta la historia de de Frances Boix un combatiente republicano español o no combatiente y fotógrafos que fue internado en el campo de concentración de bajándosele durante la Segunda Guerra Mundial que pasa ama Hausen bueno que mataban a la gente que la trataban como animales

Voz 2 08:44 los metieron en vagones de ganado destino a bueno matados en nosotros no lo conocimos en nombre porque dijeron que íbamos a trabajar a las colonias alemanas si dentro de unos años teníamos buen comportamiento se digamos liderados por dieron un pan y un trozo margarina creyendo que al día siguiente a lo mejor los volver a nadar nos lo comimos Nos metieron en vagones de ganado y entonces directamente durante tres días eh dirección a Matthäus en que nosotros no conocía

Voz 19 09:13 cuando uno es niño y que tu padre te dice nosotros somos el pueblo elegido Dios nos protege lo crees porque porque no creerlo cuando te dice cosas así y cuando los hombres decían a mi madre como es que el niño está contigo ya dijo pues ha venido conmigo en mis brazos pues cuidado porque sino no lo esconde a matar

Voz 0313 09:43 hay que conocer estas historias no hay que olvidar las absolutamente nunca resulta que esta mañana estudiantes de Huesca de minuto público de Enseñanza Secundaria Pirámide han visitado este campo de concentración han estado en baja Auxerre

Voz 0295 09:55 eso sí aclara buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0313 09:58 Jesús es profesor de Historia de este centro y uno de los coordinadores del del viaje quería que transmitiera un poco que contar hasta los oyentes en las primeras impresiones como han estado los chavales de Quique reacción han tenido que habéis hecho por cierto exactamente

Voz 20 10:14 bueno hoy hemos disputado en campo de más Hausen

Voz 21 10:17 entre otros entre otros campos venimos desde el desde el lunes desde el pasado lunes en la sexta edición ya de un proyecto educativo conocer el Holocausto historia imaginas entonces procuramos que nuestros alumnos tengan un conocimiento histórico de esa de ese agujero negro de la citación pues lo causó un conocimiento histórico pero también un proceso de concienciación ética de tal manera que procuramos conjugar ambos aspectos la visita a los lugares donde se perpetraron la gran matanza

Voz 0313 10:48 Nuestro

Voz 21 10:50 no es el campo desplazó de la Cracovia histórica visita con la fábrica de Oscar les nos entrevistamos con una niña que nació en el gueto de Cracovia cuyo padre trabajaba en la fábrica desinterés uno de los los trabajadores y el miércoles visitamos el gran campo de gran fábrica de matar industrializada yo hoy en concreto hemos estado en campos Mahal se incitando pues las instalaciones también hemos nos hemos entrevistado con otro en este caso testigo desde el punto de vista austriaco una señora Nahal

Voz 22 11:25 qué cuya familia ayudó salvó a dos

Voz 21 11:29 oficiales rusos famosos porque son los únicos supervivientes de la gran poco masiva del barracón de la muerte entonces combinamos ese doble carácter entrevista con el superviviente o con los testigos necesita los campos

Voz 0313 11:45 yo falte Jesús quería preguntarte acabamos de escuchar dos dos cortes de voz de dos supervivientes que habían pasado por aquí por los micrófonos de la de la Cadena SER joyas siempre recuerdo que después de una conversación de ese tipo te vienen muchas cosas a la cabeza y piensas mucho reflexiona este que te queda hay una cosita una cosita grabada ha pasado muy poquito tiempo pero de los chavales Bonicheti concretamente que te queda después de escuchar a uno una superviviente de esto

Voz 21 12:10 sí la verdad es que nuestros alumnos cuando escuchen el testimonio directo hasta entonces es una cosa importante el conocimiento histórico pero cuando escuchan directamente a la persona que ha sufrido en sus propias carnes la muerte de subsedes la muerte de sus vidas el sufrimiento y la verdad es que es un placer ver cómo se acercan a las a las niñas judías entonces que ahora son señoras

Voz 20 12:35 y que sean sean ellas mismas

Voz 21 12:37 se han conjurado para para condenar el Eurocopter sobre todo para recordar a los niños una especie de imperativo categórico ya han manifestado todos los grandes supervivientes de la Artés a Primo Levi a Paul Celan es el imperativo categórico de ciento nuestra función ya que hemos sobrevivido es de alguna manera queda

Voz 20 12:57 las generaciones futuras porno

Voz 21 12:59 entonces los alguno realmente fusibles cierra muchísimo no es un placer ver cómo cómo cómo entienden esos veintí comparten eso eso

Voz 20 13:07 cientos de alguna forma mira vamos a preguntárselo a uno

Voz 0313 13:09 de los que te acompaña de estos cincuenta chavales que están realizando el viaje que forma parte insisto de un proyecto educativo

Voz 0827 13:16 Carlos Cherry buenas tardes

Voz 20 13:18 buenas tardes Carlos cómo estás tocayo tú eres estudiante de primero de Bachillerato verdad

Voz 23 13:24 sí sí oye yo no sé

Voz 0313 13:27 yo no estado Isaías si alguna vez lo comentó la la la conmoción la impresión de estar en las celdas de castigo en fin en los barracones en las cámaras de gas hay gente que llora hay gente que se queda en silencio y que se queda hay parada tú como otras quedó

Voz 24 13:45 bueno eso son cosas que a veces tema te pueden llegan a marcar porque sabes perfectamente que son son una época en la que mucha gente murió este que son tres millones de personas Si ocurre con muchos crímenes contra la humanidad por ejemplo el racismo efectivo exigimos incluso problemas de religión como ocurre con los judíos para todos entenderlo desde fuera pero pueden decir lo haré te lo puedes creer pero luego la supervivientes y sobre todo llega a esa por ejemplo los que tenemos mañana a trabajar a todo hay Thomas Hardy que son testifique Instituto Cervantes mañana día sí día tendremos pues son supervivientes que por ejemplo han vivido un montón de experiencias y sobre todo lo que no se nos tuvimos que leer su libro entre ellas un poco pasmado ya desde fuera tú cuando entras a dentro que ya ya sabes el lugar donde ruido los espacios donde los mataderos no le maltrataron de una manera porque no es que estuviera también Higini camino

Voz 20 14:47 desde lamentable

Voz 24 14:49 esos campos esos lugares esos que no se quiere mostrar humanidad te queda te quedas impactado y sobre todo para nuestra edad que

Voz 20 14:58 el veinte por ejemplo

Voz 24 15:00 lo que tuvimos en los contó una historia y una bueno a mí que nos contó que cuando se unió sus padres una chica nuestro cuerpo que lloro cuando hubo de encuentro no todos nosotros podemos llegar a esperar los mismos sentimientos pero cuando se de se cuando se ven los chavales que nos impacta ahí guardamos un poco más de respeto después de lo que ocurrió

Voz 0313 15:24 oye veríais prepararlos quiero decir por loco por lo que comentaba el profe esto forma parte de un proyecto general me imagino que antes de del viaje en clase lo que sea ya habéis comentado algo de esto no libros como has dicho habréis visto alguna película

Voz 24 15:37 sí sí bueno delante el viaje por ejemplo antes de llegar a Cracovia fabrica le ya vimos la película donde se veía perfectamente como al final ha cambiado de opinión viendo a los judíos como sufrían pero básicamente nosotros un poco de lo que vamos a ver lo que ha sido para la época ya que bueno pues como una decir que una época muy muy difícil para el ser humano que viviente y yo quiero con mucha gente querrá que no vuelva a ocurrir

Voz 20 16:07 básicamente sí

Voz 0313 16:10 profesor te voy a preguntar una cosa es que en los últimos tiempos sabido algunos me imagino que lo conocéis alguna algún caso de gente que va a Auschwitz Cheney se hace selfies Chaves ahí les tienen que llamar la atención yo sé que tu chavales deben ser lo mejor del mundo pero claro es complicado a veces no sea vas a buscar una imagen un recuerdo de tal al estaría que llaman la atención algunas eso aquí no se hace

Voz 24 16:32 eh

Voz 20 16:33 en este viaje no porque es una de las advertencias claras ha sido esta prohibido y

Voz 24 16:42 el hecho del Holocausto en una tierra de memoria lugar de memoria que son camposantos de polis es una humanidad no martirizada entonces realmente la visita a los campos hay que huir de cualquier manifestación de jolgorio gozó de de no guardar el respeto debido a a algo que

Voz 20 17:05 no hables claro está has dicho que lleva unos años con este proyecto sí llevamos seis años y has ido López

Voz 24 17:13 sí sí sí sí no esta es una idea que surgió con otro compañero del Instituto Carlos Pérez Vázquez profesor de música aunque la aunque se remonta el origen a la dos mil por cuanto en mi caso concreto yo fui muy amigo de Mariano constante que pude un superviviente más joven pero sobre todo fue uno de los grandes discursos con sus obras sobre más entonces el proyecto este concreto con obtenerlo look tu historia memoria imágenes pues

Voz 20 17:40 iniciamos en el dos mil es la sexta edición lleva un año repetimos

Voz 0313 17:47 Carlos déjame que te pregunte una cosa alguna vez en los últimos años no con algún algún colega del del del Instituto o por ahí con un grupo de amigos tras topa con alguien que que pusiera en duda que esto ocurrió te has topado con alguien que por por por por fin por influencia se lecturas au algo tuviera dudas de esto

Voz 24 18:08 no yo creo que es imposible no creer sabiendo que tenemos imágenes películas que aunque hay cosas que hacer en pues todos sabemos de lo que ocurre cómo cómo es estudiar en los libros sea al final al final uno se lo acaba creyendo de verdad y no no creo que de no he tenido ninguna sensación de ver a alguien que no se lo quiere

Voz 0313 18:27 si te encuentras con alguien tendrá ya un argumento un poquito más personal para darle no

Voz 24 18:32 sí bastante bastante la verdad

Voz 0313 18:35 muy bien oye Carlos muchísimas gracias por esas minutitos en La Ventana ahí a seguir disfrutando en el mejor sentido a la expresión del viaje muchas gracias a ti Carlos profesor Jesús enclavada felicidades por lo que hacéis de verdad

Voz 20 18:47 nada muchas gracias por porque una ciudad que ya pues tenga a bien programa como está no un abrazo muchas gracias

Voz 25 19:05 nieve

Voz 26 19:15 pero este

Voz 25 19:29 de de

Voz 0313 19:58 son las siete y veinte de las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0867 20:44 acuerdo por San Valentín Simeone sella por escrito su amor con el Atleti

Voz 0295 20:49 hasta dos mil veintidós vamos a ir partido

Voz 28 20:53 la Ventana de Madrid Javier

Voz 25 20:56 Casal yo siempre digo que no se pasa

Voz 0295 21:01 yo prefiero jugar mal y pasar siempre eso no tengo ninguna duda aquí me pongo motivos que no se puede explicar

Voz 0867 21:12 buenas tardes a todos mi enhorabuena los atléticos a los chabolistas que tienen sólo para rato las cosas estaban más o menos encauzadas pero hoy catorce de febrero en el calendario ha llegado por fin ese acuerdo el amor Pedro Fullana qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes mucho

Voz 0760 21:29 si se mantiene ese amor inseparable entre Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone ha hecho oficial el acuerdo que avanzó SER Deportivos el pasado veinticuatro de enero y quizás la noticia más esperada por los atléticos Simeone hoy ha estampado la firma en el nuevo contrato hasta dos mil veintidós ha hecho oficial esa renovación tan esperada por parte de la afición le quedaba un año más de contrato pues va a cumplir ese ya ampliar dos más hasta dos mil veintidós como decimos este nuevo contrato renueva él todo el cuerpo técnico salvo uno porque no ha renovado el Mono Burgos según ha podido saber la Cadena SER el segundo entorno ha firmado porque no está de acuerdo con lo que le ofrecen iba a seguir negociando su contrato de forma paralela ya que tiene un año más pero de momento no le ofrecían para firmar hasta dos mil veintidós así que

Voz 29 22:14 nueva el Cholo renuevan el resto salvo el Mono Burgos hubiéramos Si lo hace ya en los próximos meses es lo que está claro es que el que si va a seguir es el capo de todos Simeone siete títulos en siete temporadas dos mil veintidós

Voz 0867 22:27 gracias Pedro hasta luego ayer por cierto comenzaba la demolición del Vicente Calderón ayer comenzar los operarios apuntalar algunas zonas en unos trabajos que van a durar meses y meses

Voz 30 22:41 escuchamos el aterrizaje de un A trescientos ochenta el modelo que Airbus fabrica parcialmente en Getafe y que en dos mil doce Nos vendían como el futuro de la de aeronáutica mundial

Voz 21 22:52 mi opinión personal hay que una vez del avión empiece a cerrar a finales de año funcionará el boca boca sobre todo de la falsa cero estarán alcanzar los unos a los datos todas las maravillas del vuelo en este avión lienzo once en la cartera de pedido evidentemente va a subir a este avión yo creo que se va a vender sólo cuanto sea ópera

Voz 0867 23:10 se venderá sólo decía el director general de Airbus entonces pero el mercado ha colocado a este modelo gigante de avión en su sitio es decir fuera del mercado con el consiguiente nerviosismo para los tres mil trabajadores que lo fabrican en la planta de Getafe aunque desde la matriz en Toulouse han enviado un mensaje de calma de tranquilidad dirigido a todos los empleados de la compañía corresponsal en Francia Carmen Vela

Voz 0390 23:33 el avión de pasajeros más grande del mundo el A380 ha sido un fracaso desde el punto de vista comercial en dos mil veintiuno se entregarán los últimos aparatos a la aerolínea Emirates el consejero delegado de la compañía ató Méndez ha reconocido que ha sido una decisión dolorosa

Voz 31 23:48 eh eh

Voz 0295 23:50 sí si tras todo el esfuerzo y el dinero

Voz 0390 23:53 lo dedicado a este gigante de la aviación tenemos que reconocer que no hay demanda suficiente el grupo negociará con los sindicatos en las próximas semanas cómo recolocar a los tres mil quinientos puestos susceptibles de verse afectados por esta decisión los nuevos pedidos para otros modelos como el A320 hacen pensar que los trabajadores podrían incorporarse a otros programas de la compañía Airbus apunta beneficios netos del veintinueve por ciento y los resultados consolidados progresan el ocho por ciento pese a las altas provisiones realizadas para el A400M que se ensambla en Sevilla y que sigue provocando riesgos al grupo

Voz 0867 24:29 siete de la tarde y veinticuatro minutos Antonio Martín presidente del Comité Intercentros de Airbus a Getafe qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 20 24:35 hola muy buenas tardes operatorio pues bien con una mala noticia pero bueno estamos bien

Voz 0867 24:40 desde la compañía habéis recibido algún tipo de mensaje sobre cómo puede afectar a vuestros puesto de trabajo esta esta mala noticia no que Airbus deje de fabricar el A380

Voz 22 24:51 bueno pues aún lo único que conocemos es el comunicado que se ha publicado esta mañana al mundo mundial y todavía no tenemos una comunicación directa de la dirección a la empresaria acción sindical no hemos exigido a día de hoy que que cuando coge la que la diversión no informé directamente de cuál es la situación lo vamos a mandarle mañana

Voz 0867 25:14 esa mañana tenéis esa reunión tendría esa primera digamos toma de contacto a priori las noticias que nos llegan desde Francia son insisto en esto eh a priori bastante tranquilizadoras la planta que tiene entiendo capacidad para producir otros modelos se puede adaptar no la producción en principio Si si nos atenemos a lo que están diciendo desde Francia también se podrían conservar como parece que es la intención de Airbus todos los puestos de trabajo

Voz 22 25:41 pues esa es la principal premisa para nosotros lo fundamental siempre es cuando tenemos un problema de estas características pues a encontrar alternativa precisamente para recolocar a los trabajadores de trabajo que se vean afectados precisamente para paliar la situación es es es algo común en una empresa como la nuestra es algo como una empresa como Airbus y cuando menos afortunadamente no tiene todos los huevos en la misma afectan así es verdad que el que la tres ochenta el programa muy importante

Voz 23 26:14 en términos de empleo si ya en términos de veo

Voz 22 26:18 su pasión lo que ha generado para esta compañía al teatro ochenta el lunes el la necesidad de lanzar un programa de estas características con las misiones industriales que el niño tenía pues fue lo que puso de manifiesto la necesidad de que toda la industria europea de de darlo náutica pues se hundiera en torno presa bueno eso fue el retoque que propició el lanzamiento del del programa hace veinte años básicamente casi veinte años y bueno yo creo que los resultados del mismo aunque hoy la verdad que asistimos a al final de este programa pero yo creo que es un programa que que ha generado sobre todo en términos de empleo y sobre todo en términos de una configuración industrial muy importante en Europa que capaz de competir de tu a tu con con las industrias americanas eh eh yo creo que casi nadie aunque finalmente programarse se cancele yo creo que ha sido ha tenido un mono ha estado jalonada

Voz 0827 27:23 por un montón de debo Antonio

Voz 0867 27:26 voy a eso precisamente lo que se hace de Airbus en Getafe ahora mismo y sobre todo cuenta gente está vinculada directamente a este proyecto

Voz 22 27:35 bueno pues el Getafe se fabrica Hay elementos del estabilizador horizontal vamos a Cádiz para que se monte definitivamente en el estabilizador horizontal antes limpiarlo a la cadena de montaje final en Toulouse no también se fabrica la sesión diecinueve punto uno que es el el cono de cola bueno personal de fuselaje vio en términos de cuantificación exacta porque claro esto ahora mismo es muy aventurado la compañía ha cifrado entre tres mil y tres mil quinientos los empleos que pueden verse afectados por la por la cancelación de de programa

Voz 0867 28:16 pero

Voz 32 28:17 dos pero hace varios empleos directos o en Europa portó el auxiliar no que que que evidentemente la producción las yo

Voz 22 28:27 yo creo que lo que está dando sucede cuando habla de tenis nietos están hablando a los centros de Airbus en prueba SAE conjunto de lo que ha visto en Europa es verdad que también va a afectar a las empresas de la cadena de suministro para las filiales que evidentemente Hoy por hoy yo creo que es muy prematuro aventurar una cifra claro entonces digo el el tres ochenta bueno pues la situación que finalmente ha terminado concluyendo con la cancelación el programa es una situación que venimos padeciendo desde hace ya varios años y porque nueva el el hecho de que bueno de que no se ven ya como como esperábamos y que ya hace dos años en el año dos mil diecisiete tuvo un recorte importante recorte bastante más importante de lo que va a significar a la plaza del programa ahora mismo estamos entrenando en torno al a seis aviones al año estamos ya en la hace dos años se tomó la decisión de reducir la fabricación al mínimo imprescindible para poder para mantener viva la cadena de montaje la cadena de producción para intentar hacer sostenible el programa que bueno pues esa situación pudieran aparecer nuevos contratos comerciales que permitieran la legalidad de del mismo no entonces ya digo hace hace dos años lo tuvimos un primer recorte que fue mucho más importante que el Laura y fuimos capaces de resolverlo con recolocaciones internas a otros programas cuando y ahora pensamos que efectivamente estamos en una situación similar y que vamos a poder encontrar alternativas para que finalmente no se aprobó a Perea

Voz 0867 30:12 una última cuestión Antonio hemos escuchado antes al director general de Airbus en su día cuando prácticamente se presentaba el modelo asegurando que que este era un buen modelo de avión que que nos lo iba a quitar de las manos qué qué ha podido fallar la la previsión empresarial como parece o era muy difícil prever que las compañías iban a optar por modelos más pequeños para cometer los traslados de otra manera

Voz 22 30:34 bueno pues se han producido cambios es decir cuando se configura programa de estas características que normalmente suelen ser proyectos a muy largo plazo ya digo que que cuando se configuró irse concibió el natos ochenta estamos hablando hace veinte años y es las circunstancias en aquel momento pues bueno pues hacían prever que que la situación es de transporte aéreo iban ahí bueno pues por grande Caps logísticos y a nivel continental lo asumían los continentes el el tres ochenta tenía prevista sin acusación para ochocientos pasajeros que bueno pues que lo cabriolas sería mismo transportes de grandes contingentes y que luego internamente los distintos en los distintos continentes lo que habría sería la utilización de otros años en ellas secundario para llevar los pasajeros a punto de destino pero bueno luego la evolución propia de la tecnología no que que ha dado como resultado aviones mucho más eficientes como por ejemplo un modelo propio de Airbus a la tres cincuenta y que con mi dinero el gasto de combustible que la decisión de las autoridades aeronáuticas en un momento determinado de de que para poder cruzar los océanos pues ya no era necesario que los aviones contaran con cuatro motores Yllana se puede se pueden cursar los ancianos sólo con dos motores

Voz 0867 32:11 los con lo que eso supone además de coste claro

Voz 22 32:14 la reducción de combustible y la incorporación de de las nuevas tecnologías y los nuevos materiales compuestos posa implicaba una reducción de peso muy importante en en los aviones sí ha hecho que los nuevos modelos se disminuya el coste por pasajero de las compañías aéreas

Voz 20 32:36 mujeres tiene mucho más eficientes

Voz 22 32:38 sí evidentemente con unos cuestiones operativo como tú más pequeño

Voz 0867 32:42 tanto

Voz 22 32:43 la situación se Martín

Voz 0867 32:45 mucha suerte ojalá todo se pueda resolver hay ojalá se pueda optar no la producción sin que sin que nadie se deje su supuesto en esta transición un abrazo y gracias por estar con nosotros

Voz 22 32:54 hay mucha raza poco interés

Voz 10 32:58 cinco

Voz 0867 35:05 de estas fotos de Aguirre y Prada presentando el proyecto de la Ciudad de la Justicia al despilfarro y al cráter multimillonario que la Comunidad de Madrid no quiere reclama

Voz 33 35:15 al menos de momento

Voz 38 35:18 con hijos y Nieves que habitan en Valdebebas les hemos hablado y muchas ocasiones de millones enterrados en un proyecto megalómano que nunca vio la luz y que Alfred

Voz 0867 35:28 lo Prada paseó por medio mundo dejándose la pasta en hoteles de lujo y maquetas que no eran de oro pero que podrían haberlos y la Abogacía de la Comunidad de Madrid y visto lo visto ha recomendado al Ejecutivo que solicite la reparación del daño económico pero hemos pasado del enfado de Cifuentes con sus antecesores en este asunto a la calma prudencia los temores del calendario electoral a los vaivenes internos en el Partido Popular vamos a Vallecas Javier Bañuelos el tema lo avanzado tú esta mañana la comunidad bueno me parece que mancha a dar el paso no buenas tardes

Voz 0861 35:57 no que te daba una estar en prisa ninguna Javier de momento no va a exigir al equipo de gobierno de de Aguirre que repare todo el daño económico que causaron con aquel ruinoso proyecto del Campus de la Justicia nunca olvidar que la Fiscalía Javier habla o cifra en ochenta millones de euros el Patri el agujero patrimonial de ese proyecto megalómano que quedó en absolutamente nada de momento la Comunidad no va a reclamar nada según la consejera de justicia Yolanda Ibarrola porque no pueden hacerlo hasta que concluya la fase de instrucción abierta ahora mismo en la Audiencia Nacional

Voz 39 36:27 la investigación se podrá concretar la Abogacía General lo que dice es que parece que ha habido menoscabo y que por tanto conviene llevarlos el el informe al Tribunal de Cuentas a Fiscalía y la Comunidad de Madrid hace lo que dice la Abogacía General eleva el informe del Tribunal de Cuentas la Fiscalía se abren unas unas diligencias previas Nos perdonamos en defensa de los derechos de los ciudadanos

Voz 0861 36:49 mono hay quienes tienen Javier otra opinión hay quienes creen que la comunidad sí podría haber reclamado esa reparación patrimonial según los expertos penalistas con los que hemos hablado he desde el minuto uno desde el instante en el que se presentaron su denuncia ante la Fiscalía podrían haber solicitado la restitución de todo lo económico como una medida cautelar solicitando una pieza separada sobre responsabilidad civil de hecho Javier los propios abogados de la Comunidad ya pidieron el informe de la Abogacía que la denuncia que presentaron ante la Fiscalía es aplicase el artículo cien de la ley de juez criminal donde directamente Se exige una indemnización

Voz 15 37:20 por los perjuicios causados en este caso en el que la Javier un saludo

Voz 0867 37:26 este mal en TIM catorce de febrero una oportunidad para recordarle a los más jóvenes que el amor no duele que es el título de un taller que hoy se ha llevado a cabo en el teatro Español un taller en el que han participado cientos de adolescentes que han debatido sobre el machismo y que lo han hecho con víctimas de los malos tratos Aurora Santos ha estado allí Aurora qué tal muy buenas tardes

Voz 1454 37:45 buenas tardes Javier así es porque Marina Marroquí quién ha impartido el taller ha sido víctima de malos tratos tratando de hacer un monólogo interactuando con los asistentes con preguntas sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana marroquí ha denunciado los estereotipos de género que a diario se ven publicitado en series y que la mayor parte de las veces pasan desapercibidos con este taller se ha querido mostrar

Voz 40 38:06 los límites y el amor romántico que más vienen maltrato romántico el que nos enseñan y sobre todo hoy tal día como San Valentín aprender qué qué quién bien te quieren te hace llorar que el amor no vale la pena sino que Valera alegría así que que un poco dar las pautas para detectar de manera precoz e una relación de violencia de género en las primeras etapas

Voz 1454 38:24 así el taller repasa los diferentes estímulos con los que la sociedad forma su imagen del amor del papel de la mujer recorre las películas infantiles y los videojuegos donde el super héroes suele ser un hombre o el cine y la publicidad actual en los que la mujer tiene con frecuencia una función de objetó como decíamos Javier Marina Marroquí fue una mujer maltratada y cree que contar su historia es importante para evitar el sufrimiento de otra chica o de otra mujer

Voz 0295 38:48 porque yo ahora puedo decir me quemó me pegó me violó pero no

Voz 41 38:50 el momento era mi novio en aquel momento en la persona a la que quería yo tardé cinco años en decirle por primera vez que me han maltratado a decir es que soy una mujer maltratada que duele más todavía porque no te pareces a los anuncios Capel Ministerio no te lo puedes creer y al final me di cuenta de que de que el dolor te lo que era dentro depure y cada vez que lo cuente cada vez que después de contarle una chica lo identifica y en vez salir a los diecinueve como ellos hará a los quince pues al final a mí me me merecía la pena

Voz 1454 39:15 reflexiones de lo que es amor y lo que no lo es y de la importancia de saber detectar a tiempo que una vez más si duele no es bueno

Voz 28 39:22 molesta el contenido solos

Voz 0867 39:25 Jaime Echegoyen embajador del taller de hip hop que ha presentado esta mañana en la Quinta de los Molinos clases de música urbana para chavales de entre trece y dieciocho años talleres que arrancan este próximo sábado los docencia marchamos mañana más Ventana de Madrid desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad disfruten del jueves adiós

disfraces de acuerdo con bastón y que en algunos textos

Voz 9 40:02 porque sabemos que te gusta

Voz 0295 40:03 ahorrar

chocó claro clarísimo que ocupa pues el árbitro Babic yo tengo muchas dudas no Baltar murciano tiempo peligroso retiró falta Julia sí con el campo y estoy justo enfrente Darias ocurrió en el campo me y creo que es falta dentro de dentro de lo empotró el campo

Voz 0295 40:50 Sebastopol yo lo que digo es lo que dice

Voz 28 40:52 para mi falta de ejemplo de Messi hombre

Voz 0313 41:27 esto del estartapeando es un filón de sorpresas hoy hablamos hoy contamos la historia de un filete que parece que es un filete un presunto filete en carne pero que realmente lo tiene claro

Voz 0295 41:36 la toalla Chevy dorado buenas tardes buenas

Voz 1136 41:39 parece un filete de carne pero no ha sido necesario sacrificar a ningún animal y hay una impresora 3D de por medio la empresa Nova Mitch ha creado un material sustituto de la carne hecho con proteínas vegetales que simula la apariencia la textura y el sabor de la carne pero tiene propiedades nutricionales similares Giuseppe anti CEO de nueva MIT Nos avanza las características del producto alimenticio que han creado

Voz 42 42:03 es una formulación compuesta por proteínas fibras vitaminas minerales sirve para que tenga el producto final una vez impreso la textura parecida a la carne animal las que estamos acostumbrados a comer no sólo la textura sino también la apariencia también el sabor ida propiedades nutricionales

Voz 1136 42:22 cómo surge la idea de esta carne vegetal que se imprime en tres D cuál es la base del proyecto

Voz 42 42:27 porque yo veo que había en temas muy urgentes entre los cuales el plástico en los océanos la ganadería el consumo excesivo lo que producimos de desecho excesivo por lo tanto esta invención dio pie dio lugar a que yo pudiera aplicar estos conocimientos Si durante los últimos diez años para construir en ves que un órgano artificial para aplicaciones biomédicas un sustituto de carne

Voz 1136 42:56 la historia completa esta noche en Hora veinticinco

Voz 0998 43:23 día con Isaías Lafuente que nos queda Isaías por dónde quieres empezar hace unos minutos hablabas de la memoria del

Voz 0827 43:30 el horror señor hemos comenzado el programa hablando del horror presente ayer acabamos con un reencuentro hoy lo hemos comenzado con otro en septiembre hablábamos desde Lesbos comido ya Moreno enfermera coordinadora de la clínica pediátrica de Médicos Sin Fronteras en el campo de refugiados de Moria en la isla de Lesbos Nos contó entonces el horror hoy de regreso nos ha dicho que nunca en su vida había visto nada igual

Voz 9 43:54 pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca teníamos mucho mundo vivido y mucho horror vivido sobre todo psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura ni parecidos otro nivel

Voz 0827 44:13 ha sido tremendo escucharla Idoya ha querido comenzar concretando le preguntábamos por los campos de refugiados en los que ha estado años dice que no es exactamente eso

Voz 9 44:22 no me gusta llamar los campos de refugiados creo que tenemos que llamar a las cosas por su nombre porque son campos de concentración lo que la Unión Europea está haciendo hoy en día son literalmente campos de concentración en lo que como decíamos están metiendo más de diez mil personas en un espacio creado para dos mil quinientas en simples tiendas de campaña

Voz 0827 44:40 claro en esas circunstancias estos campos de concentración en el corazón de Europa las condiciones son penosas

Voz 9 44:45 es totalmente insalubres hablamos de un baño cada setenta y cinco personas una ducha cada cien podéis imaginar el estado de las instalaciones y sobretodo que un tercio de esos baños los construyó M6 Médicos Sin Fronteras porque no era una prioridad para el Gobierno griego

Voz 0827 45:01 siendo penosa la situación en este campo de concentración según nos decía Idoya hay otros peores nos decía que desde Turquía llegaban mujeres que habían sido violadas en estos campos in Libia los peores

Voz 9 45:12 sí están asesinando y masacrando a miles de refugiados de hecho hace un mes la Unión Europea ha publicado un informe oficial en los que describe que se está dando sistemáticamente la violación la tortura hasta la muerte y la ejecución de miles de refugiados muchas de estas por videollamada extorsionando a las familias en los países de origen para pedir dinero para no matarlos

Voz 0295 45:33 ella seguirá desde luego con su trabajo solidario pero

Voz 0827 45:36 Nos dice que de momento no está preparada para volver a Lesbos qué es lo que siente ha regresado sintiendo rabia e impotencia

Voz 9 45:44 es una sensación de rabia impotencia muy difícil de gestionar porque por ejemplo cuando estoy viviendo en el medio del Congo y se me mueren porque no tengo un médico o están mal porque no hay absolutamente nada lo asumo pero no soy capaz ni yo ni mis compañeros de asumir que como insistía en Grecia dos horas de vuelo de aquí en plena unión europea en la que la Unión Europea es la única causante irresponsable de este sufrimiento y de este horror que sabiendo que esto tienen nombres y apellidos que con el chasquido de dedos se puede mejorar y que sigamos perpetuando eres tú te produce una rabia y una impotencia muy difíciles

Voz 0827 46:19 y claro después de escuchar el testimonio de de Hoya ya todo parece asunto menor si se compara pero aquí también tenemos asuntos graves hoy en el Tribunal Supremo ha hablado por primera vez Oriol Junqueras poco antes de las once de la mañana

Voz 1641 46:32 desde mi punto de vista nada de lo que hemos hecho es delito nada absolutamente nada votar en un referéndum no es delito trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito nada de lo que hemos hecho es delito nada es evidente que esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel

Voz 0295 46:51 habrá quién la quiere poner

Voz 1641 46:53 pese a lo mejor incluso habrá quien piense que somos pocos pero que dos se resuelve poniendo la gente en la cárcel segurísimo

Voz 0827 47:00 cómo se le escucha Él que suele ser templado momento dados ha hablado con pasión con mucha pasión y la explicación que ha dado el factor humano

Voz 1641 47:09 si en algún momento pongo un poco demasiado de

Voz 0861 47:11 pasión en nuestro intervenciones es porque llevo

Voz 1641 47:14 en medio que no me dejada orar y por lo tanto claro tengo tengo ganas de de expresarme

Voz 0827 47:19 poco antes de la comparecencia de Yunquera en el Supremo esta mañana aquí ha estado Dolores Delgado que se ha metido en un jardín yo creo que era material para la UVI sencillamente un en qué estaría yo pensando pero hablaba del relator

Voz 43 47:34 bueno pues le digo porque la falta o quizá pedagogía ha faltado a lo mejor explicación de que se pretendía o es estaba haciendo o ha habido un exceso de manipulación

Voz 9 47:46 por parte de la derecha

Voz 0827 47:50 la derecha triplican unos parecía raro que lo hubiera dicho sólo ha aparecido también ha querido confirmarlo

Voz 9 47:56 hay mucha testosterona a Biden el otro día en esa fotografía de la plaza de Colón y bueno hemos distendido un poco que la conversación que confirma que era lo que quiere decir confirmo pero en los términos en los términos que le he dicho un poco de de extensión

Voz 0827 48:15 de extensión de distensión supongo que quería decir también e Irene Lozano que también se metía ayer en un lío en una entrevista en Sky News quería intentar explicar qué es lo que había pasado en Cataluña dijo esto

Voz 43 48:31 el sexo está bien pero si no es con sentido es una violación votar esta bien pero si se hace sin permiso es un delito eso es lo que yo he dicho

Voz 0827 48:41 y claro comparar un referéndum con una violación pues no era la mejor comparación Gerry ha dicho hoy en Twitter anoche no hice la mejor de las comparaciones a modo de disculpa

Voz 44 48:51 sí confiaron medida Chun porque ello sí era muy rara

Voz 25 48:57 todo lo que ello no

Voz 0827 49:04 el tiempo parece que la marcado Junquera que cuando comenzaba a hablar en el Tribunal Supremo

Voz 0760 49:09 pues es hoy por hoy estaba JJ Vaquero

Voz 0827 49:11 yo hablaba del día de los enamorados desmontando tópicos

Voz 37 49:14 ahí el amor que diga que es el amor desde un punto de vista bosque es en autobús pero que ya está yendo con el autobús espere por favor y el parece abre eso presidente esto eso estamos eso es amor hay muchos tópicos quieres que te hable de ello el amor es Diego hipocresía lo gente enamorada la dejan conducir o dice el amor llega cuando menos te lo esperas de ahí la frase Cariño esto no es lo que parece el amor no tiene edad este tema me toca a mí toca de cerca porque mi hermana tiene un novio es setenta y siete años cuando leía Nuria es el padre de Homer dice el amor no tiene edad digo yo tampoco

Voz 0827 49:46 la verdad es que el amor ha inundado toda la programación ha inundado la radio hemos contado historias de amor también de desamor unas de aquí yo tras recogidas muy lejos en Kuwait

Voz 0313 50:00 ha ocurrido en Kuwait una pareja será el si quiero intercambian los anillos Sedesa y al girarse ella tropieza cae por las escaleras que hace el novio de mejorarse de la risa a lo cual ella reacciona pidiendo el divorcio de forma inmediata y en tres días uno dos y tres se lo conceden pero que puede haber detrás de esta decisión además del cabreo inicial de la de la novia buen pues seguramente el miedo a que algo que empieza torcido pues a enderezarse después

Voz 0827 50:28 la verdad es que la cosa es nota tres días para un divorcio pero no es el récord un oyente le ha contado a Roberto que el verdadero récord lo tenemos aquí

Voz 32 50:36 Jordi que dice yo fui a una boda en el salón de al lado llegaron los invitados se pusieron a discutir por las mesas se unieron los novios empezaron a tortazos se separaron bueno es que en este caso no llegaron ni a entregar los papeles firmados

Voz 0827 50:48 en fin hemos tenido también twiterías cargadas de amor

Voz 14 50:52 el catorce de febrero por lo tanto todos los test sobre el amor y empezamos con ochenta y ocho Cherry es que tiene un plan tengo un método infalible para no pasar sólo San Valentín se dicen Flavia en una relación amorosa es mejor si los dos reman a la vez el Twitter Bin eres lo mejor que me ha pasado nunca pobre

Voz 0827 51:13 a qué y bueno aunque pueda resultar impensable viéndolo queremos oyendo lo que oímos el amor a veces también puede llegar a la política

Voz 0295 51:22 Pedro Sánchez olvida a comprar el regalo de San Valentín a su mujer provocando un voto más para la casa de Pablo Casado ha amanecido hoy con un cartel de Félix San Valentín escrito con liebres muertas la defensa de los independentistas dice ahora que fue Dani Mateo quien convocó el referéndum Dani Mateo había España enseño Di allí pero está loco

Voz 34 51:47 pura Junquera a otro acusados han civil ha asegurado que no sabe qué es Cataluña y que no ha estado allí en su

Voz 0295 51:54 los retira la bandera de España del balcón para lavarla toda su familia empieza a hablar en catalán Radio León confirma que lo que tiene el cerebro es escuchar Ricky no fumar marihuana