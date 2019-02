La Ventana (15/02/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 a las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 el Parlamento Europeo no autoriza por razones de seguridad la conferencia en la que iba a participar Push Ramón en Bruselas el próximo lunes corresponsal Griselda Pastor actúan anulado

Voz 0738 00:14 sí un informe de la Dirección General de Seguridad sirve de base al presidente de la Eurocámara para tomar esta decisión ya que el informe considera que hay un riesgo elevado de que pueda haber incidentes y esto porque los servicios de seguridad de la Eurocámara recuerdan la ocupación de las oficinas de la Comisión Europea en Barcelona a principios de mes oficinas que comparte la Comisión con el Europarlamento y por tanto mantiene los servicios de seguridad que no tienen garantías de saber qué pasará si aceptan la convocatoria del acto está es en definitiva la razón que sirve al presidente de la Eurocámara para comunicar hace muy breve espacio de tiempo que el acto previsto para el lunes por la tarde en Bruselas queda no

Voz 0313 00:58 hola porque el Gobierno espera que ese pase del ruido a la política

Voz 1454 01:01 con mayúsculas y se ponga fin a la crispación una vez que el presidente Sánchez ha convocado las elecciones para el veintiocho de abril aunque al margen del rigor del calendario

Voz 1 01:09 España se ha iniciado ya hoy mismo escuchamos al líder del PP y al de ciudadanos estoy legitimado poder

Voz 3 01:18 los a propuesta de futuro ya que gracias a esa posición firme el Gobierno de Sánchez ha caído y lo tengo que decir hemos tumbado el Gobierno de Sánchez a tirar la toalla porque el Partido Popular ha liderado la oposición ya liderado

Voz 4 01:31 la calle así que nuestra propuesta de mi propuesta es liderar un gobierno una mayoría parlamentaria que pueda hacer las reformas que este país merece y lo vamos a hacer sin gritar lo vamos a hacer hablando lo vamos a hacer es insultar lo vamos a hacer tendiendo la mano a los españoles lo vamos a hacer uniendo no dividiendo lo vamos a hacer sin dividir entre izquierdas derechas las viejas ideologías del siglo XX para pasar a las nuevas ideas del siglo XXI

Voz 1915 01:54 uno de los actuales vicepresidentes de la SGAE miembro del Colegio de editores ha pedido a la dimisión del presidente José Ángel Hevia y ante su negativa han movido ficha como nos cuenta Javier Torres

Voz 0907 02:03 Crichton Williams uno de los cuatro vicepresidentes de la entidad ha solicitado con urgencia la celebración de una junta directiva extraordinaria para debatir una moción de censura que acabe con la presidencia de José Ángel Hevia lo ha hecho en una carta enviada al secretario general de la SGAE a la que ha tenido acceso la Cadena Ser en la que solicita también que en esa junta se debata la elección de un nuevo presidente la celebración de la junta extraordinaria exige el respaldo de dieciocho firmas de miembros de la junta directiva

Voz 1915 02:30 la NASA ha anunciado el envío de un telescopio al espacio para descubrirse hay vida Javier Gregori

Voz 0313 02:35 ya más Ceres si tienen un doble objetivo primero real

Voz 0882 02:37 izar un mapa de más de cuatrocientos millones de estrellas y segundo como decías buscará agua en nuestra galaxia y las moléculas básicas para la aparición de vida este nuevo telescopio está diseñado para durar unos dos años y tiene un presupuesto de doscientos cuarenta millones de euros es Fedex va a poder recopilar y analizar tanto la luz óptica como los rayos infrarrojos

Voz 1915 02:58 son las cuatro y tres minutos trece tres en Canarias

Voz 2 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:04 por primera vez uno de los implicados en el caso Máster denuncia presiones directas de la Comunidad de Madrid Enrique Álvarez del que fuera director del departamento de Derecho Público de la Rey Juan

Voz 0313 03:13 los ha lanzado esa acusación durante la comida

Voz 1915 03:15 de universidades que ha empezado hoy la asamblea aunque no ha aclarado ni quién ni cómo le presionaron

Voz 5 03:20 parece que cometí el error de estar situado en el lugar en el momento más inoportuno siendo el objeto de encarne ciertas luchas políticas Inter entra partidarias y académicas en las cuales no había participado y con las que no tenía nada que fui el instrumento idóneo para la caza de otras piezas mayores esté sin pecado capital y creo que ya sido injustamente vapuleado

Voz 1915 03:50 en la misma sesión han declarado también las profesoras que supuestamente falsificaron el acta de notas de Cifuentes Alicia López de los Mozos ha señalado a Conde y le ha acusado de presionar la para modificar las calificaciones de la expresidenta Cecilia Rosado en cambio se ha negado a declarar la reacciones también en Madrid a la convocatoria anticipada de elecciones el presidente madrileño Ángel Garrido cree que Sánchez tenía que haberlas convocado antes para Manuela Carmena en cambio la decisión es un error

Voz 6 04:13 diga exactamente ocho meses tarde porque yo recuerdo que el presidente de gobierno comprometió su palabra la quisiera elegido presidente era exclusivamente para convocar elecciones y dar la palabra al pueblo español

Voz 1410 04:23 no es bueno que se interrumpa un proceso cuando precisamente se está gestionando algo tan importante como los presupuestos no yo creo que todos debemos tender a que los periodos de Gobierno se completen

Voz 1915 04:37 y una cosa más una mujer de setenta y dos años ha muerto este mediodía en Alcobendas tras ser atropellada por una furgoneta la mujer se ha quedado atrapada debajo del vehículo

Voz 1444 04:44 los sanitarios de emergencias no han podido hacer nada

Voz 1915 04:47 reanimarla la Policía Nacional y Local investiga ya las causas del accidente en cuanto al tiempo jornada de sol en toda la Comunidad con temperaturas suaves a esta hora tenemos quince grados en el centro de Madrid es todo empieza La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 7 05:07 la ese

Voz 2 05:09 servicios informativos la así La ventana con la estrella fila

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes con lo que nos gustan este país discutir de política creo que vamos a llegar al verano prácticamente exhaustos el presidente Sánchez ha decidido que podamos repartir el esfuerzo en dos etapas que no sé si es bueno o malo pero es lo que hay el veintiocho de abril es finalmente como ya saben el día elegido para las generales pero es bastante probable que hasta después de las municipales autonómicas y europeas del veintiséis de mayo no se defina al panorama sobre quién y cómo puede gobernar ahora mismo les quema la verdad es que parece bastante claro hay dos opciones au habría dos opciones es la derecha Trias Céfalo otra fábrica como dijo ayer la ministra de Justicia es la suma de Partido Popular Ciudadanos y Vox la fórmula de Andalucía es eso o la mayoría progresista hay periférica que votó unida para echar a Rajoy ese es el esquema básico a partir de ahí cada uno tendrá que lidiar con sus propios demonios el PSOE por ejemplo decidir si es un partido con una sola voz que va a por todas y con qué mensaje básicamente en el tema territorial casado tendrá que ver si continúa con ese lenguaje que escuchábamos hace un momento lenguaje agresivo y a veces hasta tabernario con mentiras incluidas que acerca al Partido Popular

Voz 1915 06:39 la verja del centro Riviera ya tiene la foto de color

Voz 0313 06:42 para su álbum pero es bastante probable también que intente guardarla durante un tiempo en un cajón ya veremos si podemos bueno pues a Podemos le ha pillado en su peor momento no sé qué rival elegirá o si optará por una confrontación general atravesando todo y a todos pues ya lo sabe en el tema de Cataluña con el juicio en marcha y con la batalla abierta dentro del propio independentismo en fin que aburridos seguro que no vamos a estar otra cosa es que no sabemos pero si yo tuviera que ponerle un titular a este paisaje me quedaría con uno que he visto hace un ratito en el Periódico de Cataluña las dos Españas las dos Españas así estamos otra vez bienvenidos a La Ventana

Voz 2 07:18 sí sí sí sí

Voz 8 07:22 tele

Voz 2 07:32 desde si eres

Voz 8 08:06 claro que sí

Voz 9 08:46 todo ha

Voz 10 08:51 hoy hace exactamente una semana más o menos a esta hora

Voz 0313 08:56 la jefa de política y economía de la Cadena SER River Deco Etxea que asumamos estos micrófonos por todo el pollo del relator sacó

Voz 10 09:02 es verdad ha pasado sólo una semana Nieves buenas tardes qué tal Francino buenas tardes tu sabios que llegarían

Voz 7 09:10 ya sabía que en algún momento llegamos a Velázquez de las etapas de alta montaña en una semana

Voz 10 09:16 una semana tan sólo fíjate ya no vamos por horas hemos sido ahora hablamos de días pero son salas solamente siete días si desató todo ya es viernes toca ventana

Voz 7 09:28 Alberto buenas tardes vamos café con Rafa Vila Sanjuán está en Radio Barcelona Rafa buenas tardes amigo qué tal buenas tardes cómo estás pillado te pilla de sorpresa el anuncio o no ya te lo esperaba un poco te parece bien mal regular ya era hora que es lo primero que te viene a la cabeza si yo creo usted qué nos gusta tanto Gutiérrez política verdad sí mucho más ahora que no en el

Voz 1781 09:50 sorpresa no porque un Gobierno si no se podía aguantar y por otra parte lo que era evidente es que yo creo que después de la moción de censura se tenía que haber convocado elecciones de no haberlo hecho no se puede continuar con un con una situación como la que estaba con los presupuestos con Cataluña decís una semana fíjate una semana pero es que mirar qué semana eh

Voz 11 10:09 eh

Voz 1781 10:09 con El juicio el relato o con si hay o no hay acuerdo con los presupuestos es que ha pasado todo en unas

Voz 0827 10:16 ahí yo le he visto muy optimista Francino cuando dice que Pedro Sánchez nos ofrece la oportunidad de debatir sobre política en dos etapas

Voz 7 10:22 que no sé si es bueno malo pero es que pueden ser

Voz 0827 10:25 no se da paso tres recordemos que el anterior presidente Mariano Rajoy necesitó una segunda vuelta es decir esta repetición electoral y eso que había ciento treinta y seis escaños en ninguna de las encuestas que se ha publicado en los últimos momentos da a ningún partido ese nivel

Voz 12 10:40 la escaños es decir que es posible que es que no se encuentra

Voz 0827 10:43 vamos en el mismo barrizal que en las pero pero claro empate no eso es que ni siquiera el que haya conseguido mayor número de escaños pueda formar gobierno Hinault haya capacidad en la oposición para establecer

Voz 0313 10:55 los pactos un gobierno al que los que saben de encuestas son los dos invitados de esta tarde en La Ventana Narciso Michavila buenas tardes

Voz 0930 11:03 muy buenas tardes con nuestras amigo Narciso es socio

Voz 0313 11:05 lo hoy presidente de cada tres por ya por siempre más toda la historia será el hombre que acertó el pronóstico en las selecciones andaluzas y eso es así de la misma forma que en fin cuando alguien mete la pata es el que un día se equivocó pues no Narciso es el que acertó y Carles Castro Carlos buenas tardes hola

Voz 13 11:22 hola buenas porque está en la lista electoral de La Vanguardia bueno

Voz 0313 11:24 os os planteo la misma pregunta a los dos ya que ha salido directamente el tema de las de las encuestas empieza a tocar las por ejemplo es posible que tengamos gira a segunda vuelta pero a segunda vuelta es decir Kenny ni el veintiocho de abril y el veintiséis de mayo seamos capaces eso sea capaz este país de articular una mayoría suficiente para gobernar con fin con cierto criterio

Voz 13 11:45 sí yo sí es verdad es que sí pero no ve que una semana en política es una eternidad

Voz 7 11:51 bueno no

Voz 13 11:54 muy acertados pero que en algunas etapas de su vida

Voz 14 11:57 así lo ha no hace más de una semana

Voz 1915 11:59 no no lo ha que la que pasó entre la sentencia del caso Gürtel y que prosperara la moción de lo digo yo cinco de mayo y el uno de junio

Voz 0930 12:08 es decir que hemos acostumbrado a una semana es verdadera

Voz 13 12:10 qué eternas el punto de vista los contenidos no entonces siendo poco a lo que a lo que me comentabais yo pienso que no podemos pasar perfectamente el famoso gobierno Frankestein que no ha sido tan Frankenstein como esperaba pero a un nuevo Parlamento franqueza estoy porque lo que si que parece cierto es que aunque la hiper movilización del letrado centro derecha les puede llevar a superar la barrera al cincuenta por ciento de los votos

Voz 0930 12:35 paradójicamente en este caso podría producir

Voz 13 12:37 la circunstancia de que ese cincuenta por ciento más del cincuenta por ciento no se tradujera en una mayoría en el Parlamento por aquellas cosas no tanto no tanto de la ley D'Hont que sí que es una

Voz 0930 12:47 digamos especie madrastra declara con la que nos

Voz 13 12:50 bajamos de vez en cuando sino por la estructura de las circunscripciones y sobre todo porque no nos olvidemos de un detalle muy importante ahora es que la derecha famoso tridente del que se habla no se presenta en tres marcas que pueden ser muy eficaces en elecciones autonómicas como las que andaluz Andalucía donde las con fines reparten muchos escaños pero que en cambio cuando te vas a unas generales con muchas circunscripciones son las provincias en las que repartes tres cuatro cinco escaños pues a lo mejor esa dispersión lo que hace es perjudicarles beneficiar al partido que vaya que que quede primero que parece ser que al Chelsea al PSOE tal como pinta

Voz 0313 13:23 le Narciso que datos tienes tú que quiere así que puedas compartir

Voz 0930 13:27 viendo las pantallas presidente físicamente de los datos que tenemos es que no puedo estar más de acuerdo con Carles los datos que tenemos es que efectivamente igual que en Andalucía pues hay una mayoría de devoto de Partido Popular Ciudadanos Vox es un apoyo entre Partido Socialista Podemos prácticamente en mínimos históricos pero curiosamente esta vez parece que el Alidón se ha vuelto de izquierda curiosamente asesar de que de que la derecha pues tenga más apoyo que nunca vamos y no tiene bastante complicado poder tenerme teoría de de escaños si luego también coincidido de forma clara en La Vanguardia daremos a la evacuación precisamente ese domingo encuesta de voto no es Fran

Voz 14 14:16 sí claramente el partido más votado es el Partido Socialista Juan cuanto sea

Voz 0313 14:21 años Narciso poner lo verdes

Voz 1284 14:23 vale vale vale resto de la condena

Voz 14 14:29 pero pero pueden superar los cien eso sí no sí sí sí sí sí sí sí yo creo el listón de de Pedro Sánchez

Voz 0930 14:38 no es el que se dejó en las dos elecciones anteriores sitúa en mínimos yo creo que subir su listón es ver si consigue superar la la marca de Rubalcaba no de ciento diez

Voz 1468 14:48 yo quería Narciso preguntarte si el voto útil en esta ocasión se va a ir al PSOE frente a Podemos

Voz 0930 14:55 a ver en en el caso de la izquierda no ya por voto útil el movimiento de voto

Voz 0313 15:00 más grande que os preguntamos mucho y muy pronto eh

Voz 1781 15:02 es decir no

Voz 0930 15:05 bueno a ver el movimiento de voto más grande que estamos detectando es no no hundimiento porque decir hundimiento de Podemos es como si siempre hubiera estado ahí no os a cinco millones a la izquierda del Partido Socialista era muy inusual y ahora parece que vuelve a los registros pues que había tenido que vanidad en sus momentos en todo caso por encima de los tres millones de votos para Unidos Podemos eh

Voz 14 15:28 no sí si sí

Voz 0930 15:30 buena parte de ese voto que pierde Podemos pues va hacia el Partido Socialista donde estuvo siempre

Voz 0827 15:36 te transmito una duda que planteábamos esta mañana en la reunión de trabajo de de La Ventana yo es que claro el problema de la izquierda también de los votantes del PSOE o de Podemos por ejemplo es a que PSOE votamos ya que podemos votamos es decir al Podemos de de Pablo Iglesias All de Errejón al PSOE que representa Pedro Sánchez al que representan algunos varones que se han lanzado al cuello de de Pedro Sánchez es que la izquierda en ese sentido ya no solamente está dividida en partidos sino que dentro de cada partido pues también hay un cierto desconcierto

Voz 0930 16:06 estoy totalmente de acuerdo y luego en el otro bando exactamente igual los a nunca hemos tenido tantos indecisas en en la derecha porque nunca tuvieron tanta tantas opciones efectivamente Sanders vamos a a un Parlamento muy fragmentado yo no descarto como decía Carles que las elecciones del diecinueve resultaron las de dieciocho como las del dieciséis no nos damos las del XV hubo que ir de nuevo a una vuelta incluso luego como de censura y claro y luego vamos a ver en todas las elecciones que se anticipado la convocatoria indican lo hemos tenido con Andalucía lo tuvo Theresa May Theresa May convocó elecciones porque las encuestas le dan mayoría absoluta abrumadora la perdió de calle con lo cual a ver qué pasa durante toda la campaña falta más de setenta días

Voz 1468 16:53 yo quería preguntarte si dos de los ejes que parece que ante el relato que yo creo que quiero que me diga si crees que ahora va a tener un relato Pedro Sánchez para ofrecer dos de los ejes que lo hemos escuchado a la Montero en la mani la ministra de Hacienda este esta semana en él supuestos es el haber roto la negociación con los independentistas porque exigía en un referéndum que es ilegal

Voz 7 17:14 tras hacerse la foto

Voz 1468 17:16 dado y la foto de Colón de las tres derechas que llaman en el PSOE esas dos esos dos ejes van a movilizar o no a la izquierda

Voz 0930 17:24 pues habrá que ver yo por eso pensé que nos iba a convocar las elecciones un veintiocho de de abril porque se convocarlas justo en plena Semana Santa Semana de Pascua es como no querer que haya campaña electoral sí yo estaba convencidísimo pero que va a hacer óptimas en mi vida que me que pongo un tuit no mira anticipando lo que van a votar los millones de españoles que súper fácil de entender sino lo que deciden tres política vamos a puerta cerrada no porque pensé que iban a ser el jueves once de abril por eso pues si realmente tienen que llevar el mensaje todos estos que dices que se haga en plena Semana Santa hay Pascua no no les veo una lógica electoral pero bueno

Voz 1284 18:06 que no se cuente los votos no lo veremos no tengo una inquietud para para Carlos y para Narciso

Voz 1781 18:11 estamos dando por hecho cosas que ya veremos si sucede no no no como el tripartito de derechas la izquierda por donde va y tal pregunta es hay un centro en España hay gente que se sienta pues cristiana que haga su Semana Santa pero que quiere un gobierno formado menos laicos que no tengan que que se sientan año les en ese saque la bandera o que se sientan catalanes y no tengan que sacar la bandera exactamente igual hay un centro ese centro a quién tiene que aquí va a votar

Voz 0313 18:36 se ha dicho

Voz 14 18:40 sí

Voz 13 18:41 dentro de todas las miradas no mire todas las búsquedas seguramente existe y mucha gente se identifica en el punto cinco del del eje ideológico entre el cero y el uno y el diez por lo tanto en teoría existe lo que ocurre es que luego las lealtades partidistas si bien el sentido final del voto es un poco lo que determina si está son de centro y centro derecha o centro izquierda y tal no yo creo que hay otras formas no la pregunta sobre si existe y dónde está y cómo se comporta

Voz 14 19:07 pues no viene muy determinada vienen muy condicionado

Voz 13 19:10 el caso español por aquí en fin como siempre el problema catalán ese problema territorial de alguna manera no tiene que ha formado parte digamos no sólo una realidad objetiva como problema estructural sino que me he formado parte de las estrategias de campaña de muchos partidos tanto por José María Aznar que jugó esta carta digamos como una manera de conseguir un voto más transversales en qué sentido trasvasado buena pues que

Voz 14 19:34 más allá de la ideología hay lo que se llama la identidad

Voz 13 19:37 el sentirse más español menos español más catalán el catalán asociar eso con una determinada formula política no más centralismo menos centralismo entrar

Voz 0930 19:45 entonces qué ocurre que tenemos por ejemplo ciudadanos que

Voz 13 19:47 el punto de vista ideológico se dio partido centrista incluso de centro progresista con algunas incursiones entre izquierda en cambio fijáis en el tema territorial que es el que duele que es el que de alguna manera muy de pasiones viene tienen eso Narciso que expiren muchas encuestas a a la espalda lo sabe perfectamente no pues en ese tema ciudadanos adopta una actitud muy dura es decir muy férrea Incosol quiere cargarse el Concierto vasco a medio plazo y tal no por lo tanto de alguna forma el tema digamos de la el centro como cuestión ideológica en el caso español está muy condicionado muy distorsionado por el impacto del problema territorial lo el conflicto territorial que como ya os podéis imaginar pues mueve pasiones altera muchas posiciones y cambia muchas lealtades partidistas gente que votaba Ciudadanos no por ese mismo motivo por el tema territorial tal no bueno ese es un factor que yo creo que es decisivo para alterar veíamos lo que serían los comportamientos convencionales en el tablero político

Voz 0313 20:39 o sea que ese esquema básico que yo dibujaba un poco al al al abrir el programa de por un lado la mayoría progresista periférica que que hecho Rajoy para entendernos por otro lado las tres derechas es el esquema básico con el que arrancamos esta precampaña

Voz 0930 20:54 sí pero sin ningún resultado nada claro

Voz 7 20:57 ya ya ya ya nosotros no podemos

Voz 0930 21:00 a ver yo encima con el agravante de que por primera vez las encuestas últimas que que se publiquen las tendremos que hacer en plena Semana Santa cuando está en la mitad a España en la playa lo transitan protecciones que va a ser muy complicado poder hacer buenas estimaciones de voto yo hasta que no pido muchísima prudencia en las interpretaciones incluso de de mis propias encuestas que lo vamos a tener más complicado que nunca para poder anticipar

Voz 0827 21:27 Narciso ha dicho Pablo Casado inmediatamente después de la comparecencia de Pedro Sánchez dice ni convocando Pedro Sánchez y elecciones generales en Semana Santa para ver si un cofrade no va a votar va a poder evitar un desgaste tremendo por haber pactado con los independentistas da la sensación de que considera Pablo Casado que todos los cofrades son votantes natos del PP yo creo que no está en este mundo no

Voz 0930 21:50 no buenas ese es curioso porque de hecho en Andalucía claro contestan la mayoría de los cofrades pues hay muchísimo votante socialista no es el partido mayoritario que pero bueno si van van en el juego un poco político de lanzar mensajes que te lleguen no lo que sí que es cierto es que son las primeras elecciones que yo conozca hay Si alguien descubre algún caso porque me avise porque estoy revisando vamos en todos los países en los que hay un Gobierno que haya llegado al gobierno de la mano de partidos que buscan la independencia de ese país

Voz 14 22:25 si no no encontró en ningún sentido

Voz 0930 22:29 eh porque los dos intentos que ha habido fueron en que en el dos mil ocho y luego pues Miliband en el dos mil quince pero es que en los dos casos no consiguieron fueron las urnas quienes les para Ron no por eso yo creo que aquí hay ahora el Gobierno va a intentar a toda costa pues eso poner distancia con quién le permitió ganar la moción de censura pero sin romperlos

Voz 7 22:50 claro claro claro

Voz 0930 22:52 esto ha atacado a su socio nacionalista

Voz 1468 22:55 claro yo quería otro elemento importante los en las campañas es el tema de los debates acordé monos de que ha habido debates importantes aquel que llamó Pedro Sánchez a Rajoy indecente el debate entre Pedro Solbes y Manuel Pizarro con Pedro Solbes también con un ojo bueno pues bastante afectado en ese momento y que ganó el debate Pedro Solbes aún con eso con la forma que tiene de hablar y de desarrollar sus argumentos a Manuel Pizarro del Partido Popular debates electorales como pueden influir en esta campaña Si debería haberlos

Voz 0313 23:25 hombre haberlo seguro debería

Voz 0930 23:27 verlos pero cuando ya convocadas unas elecciones que empiezan el viernes santo me da la sensación de que va a ser una campaña que lo que está buscando quién la convocado es que sea lo más per el aún más esos el perfil más bajo posible sea yo dudo que que nadie vamos que quién la convocado se atreva a un debate cara a cara con Albert Rivera o con Pablo Casado supongo que habrá debates pero los típicos debates donde hay cuatro cuatro de pacientes

Voz 1284 23:55 con lo cual lo cinco con dos claro porque hay que darlo también es bueno si bueno no sólo parlamentarios no muy bueno pero no pero eso no se presenta

Voz 0313 24:02 están ahí se da igual la televisión pública

Voz 7 24:06 te quiero se acoge a qué tal pero

Voz 0313 24:08 la televisión privada vamos a una radio sea nosotros intentaremos hacer debates vamos entre todos ellos naturalmente no sé qué ganas tendrán unos y otros pero tú crees usted no les va a interesar Carlos dices sí sí sí

Voz 13 24:19 bueno yo aquí sí que de vez en cuando discrepamos con acceso no yo aquí discrepo y tengo la impresión de no tengo información por lo tanto hablo por pura afición yo creo que sí que habrá algún debate y creo que Sánchez Ellen tendrá interesen

Voz 14 24:30 en desarrollar algún debate para poder digamos como diría yo eh

Voz 13 24:36 formalizar cristalizar su relato el diálogo ley medidas progresistas y tan frente a unos independentistas que en fin han perdido sentido de la realidad de una derecha que explota el conflicto territorial yo creo que eso digamos está absolutamente

Voz 0930 24:53 que yo lo veré manual no

Voz 13 24:55 sabía que como decís la Semana Santa pues puede ser una semana de pasión pero no precisamente

Voz 0313 25:01 pues cosas

Voz 13 25:02 parece que vale la pena tener en cuenta simplemente lanzo como algún peso no me voy a demasiados una primero que lo digo porque ha sido motivo de debate es buena hace veintiocho de abril

Voz 0930 25:12 no no lo es bueno más allá del tema de las

Voz 13 25:14 ah yo creo que es una fecha excelente para al menos reunificar al suelo es decir los varones queda más tranquilos charlan en que el electorado digamos más reactivos sobre todo esto es que votan a Vox y tal se les grabarán se desplegarán el veintiocho de abril y por lo tanto cuando llegue el veintitrés de mayo es posible que la efervescencia mi sentido había bajado en la gente esté más atenta a las cuestiones digamos más prosaicas de tipo convencional de tipo uno autonómico de tipo local y por lo tanto se le haya quitado esa carga digamos emocional Si España se rompe rompe ETA no dos creo que eso es un apunte que yo lanzo porque

Voz 1284 25:46 en fin charlado que no se rompe por cierto hemos famoso rompe

Voz 13 25:51 es seguro que arranca quiero decir que más allá de las de las ficciones y de los tweets y de las es decir España es bastante más sólida de lo que algunos se creen incluso de los que tanto apuestan por ella cree que pienso que creen confían menos en España

Voz 12 26:04 crear sí segundo

Voz 13 26:06 lo que me parece que es un apunte que que habrá que tener en cuenta de cara al futuro ya que habláis de los Narciso no que el mejor las diecinueve no resuelven las del dieciséis tiendas si esas fueron los quince bueno a lo mejor es que su que no va a haber elecciones posibles que resultan ese problema es decir que nos aproximamos al modelo de tipos centro norte europeo como pueda ser vino marca como podía ser Suecia como podía ser Paises Bajos y tal en los que ni la izquierda clásica ni la derecha clásica por sí solas suman mayorías es decir dependen de agua extremos ultras como pueda ser en el caso español Vox bien otros casos pues otros partidos de ultraderecha los daneses auténticos son los finlandeses otra Cetransa o bien dependen digamos de formación es un radicales de exóticas no en fin nada no se me ocurre ninguna pero pero tipo animalistas en el caso de que entraran al no con lo cual qué ocurre tienes dos opciones es decir modelo danés se forma un bloque de derechas con apoyo de la extrema derecha bueno o como se ha hecho en Austria por ejemplo no en el Partido Popular de Cristiano con el Partido Liberal que estoy hecha o bien el modelo sueco en el que las fuerzas centrales se alían como normalmente el centro por desgracia con todas estas convulsiones que hemos vivido ha menguado mucho pues normalmente eso sólo es posible si alguna fuerza de la izquierda o de la derecha no extrema se pero eligió la derecha se abstiene que es lo que ha pasado en en Suecia que sería un poco el modelo trasladado a España de PSOE Ciudadanos de Podemos

Voz 0313 27:33 bueno yo lo dejo ahí punto porque creo que

Voz 13 27:35 vamos a ir a una situación estructural es decir que va a durar mucho tiempo no creo que se resuelvan las selecciones

Voz 0827 27:40 cuando decíamos que íbamos a acabar con el bipartidismo era esto esto es acabar con el bipartidismo no la guardia estuvieron cuatro son cinco y vete a saber en las próximas cuando serán estaría muy bien yo ya estacas estas reflexiones casi filosófica no yo creo que tendríamos que cambiar también el chip de nuestro discurso el chip de las palabras muchas veces hablamos de que el PP ha perdido no sé cuántos escaños el PSOE ha perdido o el otro hagan bueno no es que las elecciones lo bueno que tiene es que son como los partidos de fútbol todas empiezan cero a cero es decir en estos momentos o cuando se convoquen las selecciones pues todos los partidos tendrán cero escaños y a partir de ahí cada uno tendrá que conquistarlos que sea a partir de ahí pues eso se tendrán que armar las alianzas como para formar gobierno

Voz 1915 28:23 es decir que la noche electoral todos habrán ganado

Voz 16 28:26 claro eso siempre había ha pasado hasta ahora por este sistema

Voz 1468 28:29 sabes que en medio de la campaña ya de mayo del veintiséis estén formando el Gobierno de España

Voz 0313 28:35 en tanto lo por lo menos yo no está sentido de me gustaría en fin ya ya les dejamos en paz a Narciso ya Carles se pero me gustaría alguien creo que era Carles a comentaba lo del Parlamento Frankenstein por seguir utilizando la terminología de este de estos meses y tal bueno yo en fin yo personalmente soy un ferviente partidario de los parlamentos si queremos llamar de Frankestein Frankestein lo que tiene que obligar eso es a una nueva manera de hacer política que facilita que facilite el entendimiento y los pactos ese ya está no es ningún no es ninguna maldición bíblica que sí están Parlamento con cinco seis siete colores y que se tengan que hay que entender con no pocos entiende

Voz 7 29:11 que se lo digan a Italia no bueno Italia no sería lo mejor es plural pero ahí unos pero hay otros pero hay otros

Voz 13 29:19 pero pero pero justo estaba decía Francino me parece fundamental salirme a cuando hablaba de

Voz 7 29:24 en otros países porque

Voz 13 29:27 en fin Parlamento estén por decirlo de alguna manera eso pedazos y tal rompe yo creo que en este país nuestro es bastante saludable si conseguimos romper un poco ese esa fisura dos Españas digamos no que las selecciones una vida muerte rojos azules no sé que no pues mire a partir de ahora habrá que hacer unas combinaciones más mezclas en las que el rojo su mezclada con el azul naranja porque puede color no habrá que romper con esa política de de que vamos a vida o muerte castigarán X como si volviera a ganar la Guerra Civil hicieran algún es como si en lugar de a cambiarla perdió la ganar al no esos acabó muy en este sentido la fragmentación electoral tan claro que poco avisadas en esa dirección otra cosa es que los miles políticos no sepan gestiona que

Voz 0313 30:05 oye por cierto por cierto sabéis que la convocatoria del día veintiocho de abril tiene ya un daño colateral concretó

Voz 1468 30:11 si la maratón el rotundo

Voz 0313 30:13 Madrid no se va a poder celebrar cuidado porque es una es una Opel el maratón la media maratón los diez kilómetros bueno hay cuarenta mil inscritos y hay un montón de gente de todo el mundo de toda España y de todo el mundo que tenía ya billetes dieta al igual que no va bueno no sé si va a venir o no pero correr ese día correr seguro que no mira Gonzalo Lorenzo es uno de los inscritos es canario Gonzalo buenas tardes hola sí

Voz 13 30:35 buenas tardes Carles Z un amigo hay que voz tienes ya

Voz 0313 30:38 ya noto en el tono que que estas alegre precisamente no

Voz 1284 30:42 la verdad que lo has perdido palillo pero bueno

Voz 0313 30:45 ya desde hace cuánto tiempo que tenía los billetes

Voz 14 30:49 hace tres semanas había móviles

Voz 0313 30:51 los teníais entrenando y entrenando ese cuando entrenando desde

Voz 14 30:55 no no lo planteamos plumero demasiado dinero de hecho censo tras sí pero bueno hoy me tiro al suelo ante una audiencia pero no entrené por la mañana tempranito ego Bermeo vida lo dicho

Voz 7 31:10 yo todavía todavía no han dicho los organizadores su alternativa que van a proponer pero bueno la carrera

Voz 0313 31:16 no se va a disputar ese día seguro que hará al Celta

Voz 0930 31:18 la la sanción Carles Vila la vida

Voz 7 31:21 corrió la frustrada alemana no no es que yo estaba

Voz 0930 31:23 las selecciones más en Alemania si ese día fue el maratón de Berlín

Voz 0313 31:28 andar

Voz 0930 31:30 que tienen a los alemanes es el que claro nuestro amigo canario que iba a venir puede votar por correo y el resto llevan a pensar que por la mañana tampoco

Voz 1284 31:40 pues esto es noticia perdió dos cero

Voz 0930 31:44 puede haber urnas y pueda haber maratones con Susper veintidós kilómetros

Voz 7 31:48 no no habrá partidos de fútbol también estabas acabas de dar muerte Gonzalo Gonzalo sí o no

Voz 14 31:55 sí la verdad es decir la verdad que es lo mismo ya hoy lo que a lo mejor lo ponerme yo tengo olvídate el viernes y tampoco hombre

Voz 1915 32:05 el sábado yo no sé si fuéramos alemanes tampoco

Voz 0313 32:08 mediría vería ningún problema

Voz 0827 32:12 el único problema que veo es que seamos españoles es que estemos mareando la perdiz hasta la víspera en ese acuerdo ya que hoy mismo ya que ha convocado elecciones el presidente pues que hoy mismo los organizadores digan Se mantiene o se adelantan al sábado ya decidan pero yo no veo ningún tipo de inconveniente a que con esto hace tiempo que queda todavía para la votación pudiendo votar por correo cómo se puede pues efectivamente sí

Voz 0313 32:32 qué has dicho nada porque eso de que en Berlín me estaba encontrando claramente

Voz 14 32:37 vamos es que me acuerdo perfectamente los rodeos que había que ir de un lado para otro pero bueno dentro no nos obligan a todos los votantes al tener que correr

Voz 7 32:47 Jorge podrán apuntarse los candidatos Darcis Xavi la Carles Castro gracias a los dos compañeros ya seguiremos en contacto

Voz 1284 32:55 a vosotros

Voz 7 32:58 el ánimo que todavía no está decidido esto según parece muchas gracias venga

Voz 1468 33:04 mañana con el presidente del Gobierno se iba a vestir con la ropa de maratoniana a ir a votar vestido de tal bueno sí porque

Voz 7 33:12 él quería correr el maratón no no pero maratones no yo creo que bonito menos esto alrededor de fondo iba a unas cuantas maratón

Voz 1781 33:20 sí sí bueno es una cosa es la presentación del libro sale al martes

Voz 0313 33:30 bueno esto no ha hecho más que empezar Nieves un beso

Voz 7 33:33 yo tengo una charla tan pronto

Voz 17 33:40 el Tigre a La Ventana en las redes sociales

Voz 7 33:45 la Ventana

Voz 17 33:47 Christie La Ventana

Voz 18 33:49 sí todos qué tal muy buenas noches bienvenidos hola Sergio qué tal estás ahora bien tras rodilla estuvo mal pero la moneditas no la pierde se cuando te pones a enchufar triples miro Daimiel muchas mandarinas que siga que sigan cayendo nuevo tampoco están muy rica Marta si no me dices lo contrario cuanto resto noticias que hemos dejado el día

Voz 19 34:11 sí ya puedes ir con lo abandonen resguardo del Real Madrid ante la mirada de esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias Soraya

Voz 12 34:20 no no esto no no no

Voz 19 34:22 el Larguero con Yago de Vega también en El Larguero punto es Cadena SER

Voz 11 34:30 cada vida

Voz 19 34:31 tiene al menos una historia escrita otros las leen para unos y otros los muchos libros el programa de la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vida en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 20 34:51 fíjese lo que ahí en el interior petardos gestoras ni aprendemos a escribir y a leer entre líneas

Voz 15 34:58 dos muchos libros Cadena SER

Voz 21 35:03 dos mil diez diecinueve veinticinco años de Ser aventureros en antena que te parece Chema me parece mentira pero es verdad veinticinco años ininterrumpidamente en interrogativa mal no constan verán exhibió hemos seguimos yendo más

Voz 19 35:20 se aventureros veinticinco años contando lo que más nos gusta aventuras no te las pierdas los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti todo su equipo y síguenos también en Ser aventureros punto es Cadena SER los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en diez

Voz 7 35:45 bueno yo creo que a mí no me queda bien el traje

Voz 22 35:48 ventrílocuo siempre

Voz 23 35:49 ya de verdad muchas veces este atentado de ponerte la mano

Voz 2 35:53 eh días apenas Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa en el que puede

Voz 7 36:01 SER viene más gente pero no puede ser que sí

Voz 23 36:03 no es mi familia bueno

Voz 7 36:07 perdona todo

Voz 1781 36:09 sí que hay sitios sí sí

Voz 15 36:14 a Boris Almudena Grandes

Voz 20 36:17 Iñaki Gabilondo Argelia que era José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros

Voz 24 36:29 el mundo no se explica solo

Voz 15 36:31 de cara a mañana junto a Pepa Bueno

Voz 1781 36:33 los expertos en el mundo

Voz 15 36:45 hay quienes piensan que está todo perdido a quienes ven razones para creer hay quienes piensan que no se trata sólo de que sino también

Voz 7 36:54 el porqué

Voz 15 36:57 qué piensas del país

Voz 25 36:59 no

Voz 19 37:00 quiere reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 26 37:11 ya que crea una empresa entró en la empresa que eduque que

Voz 19 37:13 señoras valores que respete el medio ambiente pienso luego actuó ya disponible en la web de la de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 2 37:25 la Ventana con Carles Francino ya

Voz 27 38:03 ya

Voz 2 38:14 son

Voz 0313 38:22 la convocatoria de elecciones para el próximo veintiocho de abril seguro segurísimo que va a consumir un montón de de minutos en la radio pero no sufran que la vida continúa y hay otras muchas historias que contar algunas por ejemplo muy importantes relacionadas con la educación ahí enfocados por ejemplo nuestra polémica de esta

Voz 28 38:38 ah

Voz 19 38:42 fui una polémica

Voz 0827 38:45 a partir de una idea de la Comunidad de Madrid que ha puesto en marcha un curso dirigido en principio a treinta docentes para enseñar finanzas a niños de Primaria y explicarles pues eso que es un préstamo que son los tipos de interés o cómo poner en marcha un plan de pensiones bueno muchos maestros ha levantado la voz porque sospechan que puede ser una iniciativa perversa de esto

Voz 12 39:03 nada a inocular una ideología neoliberal

Voz 0827 39:06 el de consumo PSOE y Podemos creen además que antes de llegar a las finanzas los profesores tienen otras importantes lagunas que llenar en materia de inclusión de convivencia escolar de educación afectivo-sexual o de igualdad de género si esto es así hombre lo lógico es que en el orden de prioridades las finanzas okupas en un puesto relegado desde luego en cuanto a un posible adoctrinamiento neoliberal pues habrá que ver

Voz 0313 39:30 cuáles son los contenidos propuestos en principio

Voz 0827 39:32 a mí no me parece mal que en la educación obligatoria junto a las enseñanzas clásicas se incluyan otras materias para la vida desde la cocina a la fontanería pasando por qué no por las finanzas en todo caso la única duda que me queda es la edad Hinault parece que antes de los doce años cuando quizás no tengan y propina ni para que administrar cuando ni te enteras de cuál es el IVA de los chuches según diría Rajoy tengas ya la inquietud la necesidad de zambullirse

Voz 29 39:59 en el proceloso mundo de las finanzas

Voz 19 40:03 a ver Rafa tú quieres director de un laboratorio

Voz 0313 40:06 qué te parece esto me parece kafkiano

Voz 1781 40:09 pero pero al margen de los contenidos incluso no

Voz 0313 40:11 con independencia de los accionistas a mí me parece bien

Voz 1781 40:14 todo lo que ha pasado en este país con las preferentes con todo esto me parece bien que haya algún espacio dedicado a la formación de personas sin formación financiera probablemente no por parte de financia

Voz 7 40:24 los de bancos y cajas de ahorros sino por parte de gente

Voz 1781 40:27 estudiosos de economía no que no sea el gol que vengan señala a las ovejas pero vamos un niño de doce años que no puedo abrirle una cuenta corriente que la abre el padre o la grieta o robamos que es lo que teníamos antes cuando chiquitines luego para qué hace falta en cambio como decías Isaías no nos haría falta más lecturas más conversación más elementos que no están en quizás en la enseñanza reglada pero que forman parte de lo que nos va a enseñar vivir la vida no por otra parte ya estoy alarmado cómo estoy con todo el tema de las apuestas y los juegos sólo falta que además a también a las finanzas no el Duque también es de alguna manera también es un modo especulativo de de de utilizar el dinero no tanto por los argumentos de sí más consumo menos consumo de que esto nos viene por todos lados pues viene poda poda las series por las películas por todo sino por el hecho mismo de que las finanzas está muy lejos de los niños de doce años pero muy lejísimos

Voz 0827 41:18 sin Anza obligatoria en este país se prolongó hasta los dieciséis años es que habría

Voz 7 41:21 trayendo a tiempo otra etapa en donde a lo mejor no

Voz 0827 41:23 Nos hasta les puede servir igual que antes decía no habla de la cocina o la fontanería pues también recibir esa educación en la enseñanza obligatoria pero les podía orientar incluso profesionalmente pero hombre antes de los doce años es que ni me lo puedo imaginar Badajoz desvió jugando al Monopoly como clase práctica

Voz 1915 41:39 la verdad es que hay antecedentes sobre esto de la prevención en torno al posible adoctrinamiento neoliberal digo que hay antecedentes fue en dos mil diecisiete cuando hubo una polémica por un libro de Secundaria un libro de Economía que abogaba por contratar un plan de pensiones cuanto antes

Voz 7 41:54 es verdad ya ponía a los doce años es quizás es un poco difícil pensar

Voz 0313 42:00 la presión que tienen no pero yo estoy con Isaías hay que esperar a ver los contenidos pero desde luego constatar que antes eso hay un montón de lagunas pendientes que no han sido rellenado se que deberían serlo en fin que lo vamos a hacer

Voz 12 42:31 que os transmite esta música que a ver bailar a los del ella María alegría

Voz 31 42:36 eh a mi alegría sosiego y a mí muchísima alegría felicidad

Voz 0313 42:41 Don pero no nos transmite problemas verdad no

Voz 0827 42:44 no bueno pues pues esta música hoy

Voz 0313 42:46 sirve para encarar un problema hay un problema muy serio hoy es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil por tercer año consecutivo la Fundación juega terapia ha lanzado una campaña para concienciar sobre esta enfermedad que por cierto es la primera causa de muerte entre los más pequeños si en los dos años anteriores las canciones resiste iré sobrevivirá ponían banda sonora nombre al iniciativa este año han optado por esta música Forlán por el Danubio Azul de Strauss y el título de la campaña

Voz 32 43:14 te mereces un aplauso ni que me merezco ya aplauso pero yo no lo quiero

Voz 0313 43:21 para mí

Voz 33 43:35 un aplauso en la ley por Zoe y un aplauso según hitos el importe niños del mundo

Voz 10 44:21 esto es la campaña el protagonista es Álvaro

Voz 1444 44:25 y con él ha estado en plena grabación María Manjavacas pues sí la verdad es que llegue allí el día de la grabación al Hospital Madrid de Torrelodones y allí me encontré a Álvaro y a sus padres muy jóvenes en torno a treinta y pocos años Álvaro estaba con una mascarilla pelón pelón vestido sin pijama de vaqueros porque iba a rodar estaba nervioso pero estaba feliz porque ese día hacia algo distinto como él me dijo le molaba y a mí lo que más me molesta es que así a la primera yo que hecho tanto reportajes de cáncer hirviendo que todavía huele hasta nombrar la palabra cáncer bueno pues ahí sí según lloré en primera lección de básica de vida la de llamar a las cosas

Voz 32 45:02 esas por su nombre sin eufemismos como hacemos tantas veces los mayores

Voz 24 45:09 anda dame

Voz 34 45:11 Faith que fue la estética de baja

Voz 24 45:16 lo estoy pero sabéis o Bono

Voz 1468 45:18 lo sabe pero y esto era mi pregunta

Voz 1444 45:21 hemos explica

Voz 34 45:22 me explicaron cuento ardilla que lo explica de maravilla se titulaba

Voz 1444 45:26 sí claro quise saber más de ese cuento de la ardilla

Voz 34 45:30 decían que habían unas Poli que estaban mal que estaban un poquito para allá entonces no se ha criado bien y luego me deprime Chavanel la espalda para matarlos y lo vuelven a criar pero bien

Voz 1444 45:45 lo que para él era un cuento ya han visto cómo lo explica para sus padres es una pesadilla

Voz 10 45:52 es duro cuando te este me Medhat te lo dije pero luego ellos te dan mucha fuerza yo la verdad es que no lo vamos a olvidar nunca tienes que luchar pues

Voz 15 46:04 está bien y que él se sienta

Voz 10 46:07 no que os abrir puesto en su lugar se hoy se pudiera me cambiaba con los ojos cerrados de cambiar lo que les habrá cambiado seguros

Voz 0313 46:18 Vida familiar también la laboral sí mira de hecho

Voz 1444 46:21 su madre ha dejado temporalmente el trabajo por la ley que aprobó hace unos años en dos mil once que permite coger una baja en estos casos estas cosas tan buenas que tienen las políticas sociales el padre al principio bueno pues hablando con el entendí que mientras lo digerir no podía ni trabajar pero bueno luego viene eso de normalizar

Voz 15 46:37 estuvimos hablando que pues que la vida continúa si tenemos que darle normalidad a esto entonces pues bueno pues yo ir a trabajar que él viera que bueno que esto no es que no tiene que paralizar la vida es decir pues que bueno que la vida sigue Papa va a trabajar o mamá uno de los dos porque claro yendo al

Voz 1444 46:56 claro como decía a sus padres lo deben que no pierde la sonrisa ni la energía el desempleo a que lo vean en el vídeo que está colgado en la web de la Cadena SER no perdía esa energía como os digo hasta para decirnos que ha tenido que dejar el cole aunque no las clases y me consta que además con unas tazas

Voz 34 47:11 en casa pero mis compañeros definía que parecía saludar como se opusieron el primer día a saludar me dieron cinco niños seguidos un abrazo cuando vuelva pues rebanada Tusell

Voz 1444 47:26 para que no dé importancia a eso de las emociones que hay que cuidarlas tanto que eso se pide este año Álvaro nos enseña que se llevan mejor esto contando abrazos y jugando a ser

Voz 34 47:35 no adolece de elite y mago

Voz 1444 47:39 pues en entendido corredor de dice Imma hago hijo me llamó tanto la atención esa profesión de mago pregunten esa vocación

Voz 34 47:47 pues desde que ingresé como íbamos todos los días al teatro pues ahí descubrí mi petición una

Voz 35 47:56 gracias

Voz 1444 47:58 a su petición a su faceta a sudor a su ilusión juega terapia bueno pues sumergimos Álvaro yo a otros chavales en la última aventura en ese teatro donde nos hemos escuchado donde ellos piden un aplauso desde juega terapia enanos dicen que con esta campaña no piden nada ojo sólo quieren concienciar que sepan

Voz 0882 48:15 hemos que están ahí porque para conseguir más atención

Voz 1444 48:18 mejores tratamientos tenemos que saber que están ahí nuestros pequeños peleando poniéndoles cara historias consiguiendo que ellos sepan que no importa como un chute

Voz 36 48:27 de de energía hay de de decirles que estamos con ellos y este años preciosa la campaña porque lo que les dedicamos es un aplauso maravilloso por todo lo que están pasando oí estos tratamientos son larguísimos los ingresos son muy largos y ese es nuestro homenaje de este año les vamos a dedicar un aplauso maravilloso

Voz 35 48:46 con la hora haciendo sumamos también verdad yo en ese momento tenía la grabadora

Voz 1444 48:50 Ana podía hacerlo pero aquí no asumamos bueno como en ellos todos agradecimiento pues igual que él me contó sus bambalinas lo que hay detrás de su mágica actuación pues yo le conté la nuestra Le dije que iba a salir por la radio está ahí escuchándonos él pues bueno pues os quería saludar

Voz 24 49:06 a sacar todo el equipo y luego por nada mirar por la ventana es un programa que se llama La Ventana de una ventana cómo lo pitar por ahí pasa está bien amenazas gracias

Voz 34 49:23 yo sigo apoyarle a magia Francino

Voz 37 49:26 se recupere y si quieres ir a La Ventana Vera Francino y quiere la radio