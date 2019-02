La Ventana (15/02/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0313 00:06 el presidente Trump está compareciendo ahora mismo ante los medios para hablar de la construcción del muro con México ITA la declaración de emergencia nacional y otras cosas suponemos os vamos a Estados Unidos Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 00:17 hola buenas tardes el presidente anunciando en estos momentos que va a firmar una declaración de emergencia que permita movilizar seis mil millones y medio de dólares que asomar a lo contemplado en los presupuestos aprobados ya por las dos cámaras de esta manera trampa va a disponer de unos ocho mil millones de dólares para construir el muro sin tener el aval del Congreso los fondos van a salir de los departamentos del Tesoro y de Defensa una maniobra necesaria según Trump para hacer frente a la invasión que vive Estados Unidos es literal para luchar contra el tráfico de drogas y de personas contra la llegada ilegal de criminales y pandillas tanto el Departamento de Justicia como los abogados del presidente y miembros del Partido Republicano han advertido a Trump de los riesgos políticos ilegales que va a suponer la declaración de emergencia nacional el Partido Demócrata ya ha dicho que anulara esta declaración tanto por la vía legislativa como por la judicial

Voz 1 01:08 huy huy huy

Voz 0313 01:13 sonido en directo de esta comparecencia del presidente norteamericano Donald Trump ID nuestra política

Voz 1454 01:18 pero yo hoy aquí es la fecha electoral el veintiocho de abril pero el Gobierno en el consejo ordinario celebrado tras el anuncio de esa convocatoria ha hecho balance del Plan Director por un trabajo digno puesto en marcha en junio del año pasado récord en la lucha contra el fraude en la contratación según ha dicho la ministra portavoz Rafa Bernardo

Voz 1762 01:34 los sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco contratos temporales irregulares convertidos en indefinidos suponen el setenta y seis coma tres por ciento de los casos examinados durante los cinco primeros meses de vigencia del plan unos números que junto a la actuación habitual de la Inspección de Trabajo hacen de dos mil dieciocho un año récord según la ministra portavoz Isabel Cela

Voz 2 01:51 a las cifras jamás alcanzadas en la lucha contra el fraude de la contratación temporal ascienden a ciento noventa y tres mil novecientos cuarenta y seis contratos temporales irreal

Voz 3 02:03 claro es que han pasado a indefinidos

Voz 1762 02:05 plan también ha permitirá incrementar la jornada ocho mil ochocientos veinticuatro trabajadores con un contrato parcial fraudulento el diecisiete coma cinco por ciento de los casos examinados

Voz 1454 02:13 cierto el CIS va a crear una comisión de expertos para analizar los retos actuales de las encuestas y de las proyecciones electorales van a formar Veintisiete catedráticos y expertos en demoscopia metodologías sociológicas el CIS dice en un comunicado que esta comisión se constituyó el jueves iba a promover nuevos modelos y enfoques para efectuar estimaciones sobre los comportamientos electorales vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 0032 02:36 quedar Esther muy buena segundo día de Copa del Rey de baloncesto en Whiting Center de Madrid ayer se clasificaron a semifinales Iberostar Tenerife y Sam hoy los últimos cuartos de final a las siete quiero vez Baskonia adivina seguros Joventut ya las nueve y media Movistar Estudiantes Real Madrid además a las nueve empieza la jornada veinticuatro de Liga Santander con el Éibar Getafe y la XXVI de Liga Un dos tres con el Córdoba Granada y en fútbol sala las ocho semifinales del Europeo femenino entre España y Rusia cinco

Voz 1454 02:59 tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 4 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:05 los sindicatos piden a la dirección de Airbus en España que busque medidas de reequilibrio para garantizar el empleo aquí en Madrid hay una planta afectada en Getafe hoy los sindicatos han tenido una primera reunión con la multinacional

Voz 3 03:16 y esperan que a principios

Voz 1454 03:16 en marzo les cuantifique en el impacto que tendrá su decisión de dejar de fabricar el modelo A380 Antonio Martín Jurado presidente del comité intercentros recordaba que ya hace dos años la empresa redujo su producción sin afectar al empleo

Voz 5 03:28 el impacto que tuvo fue bastante más del doble que ahora se resolvió aplicando los mecanismos del convenio que por la vía pues eso es de las transferencia de cargas a desde otros programas o a los centros de trabajo que sufre el mayor impacto

Voz 1454 03:46 la comunidad china se han manifestado hoy por primera vez por las calles de Madrid y lo hace por el bloqueo de muchas de sus cuentas bancarias

Voz 6 03:52 no puede paga la quiere eh lesivo de un niño de colegio está huerto la factura tengo facturas de luz y el gas

Voz 7 04:00 bueno todo teléfono como los españoles sí que si no paga me lo cono no tiene

Voz 8 04:05 el recurso no no llegó eh encima efectivos las

Voz 1454 04:10 aseguran que lo han hecho en cumplimiento de la ley antiblanqueo en las últimas horas responsables del BBVA el banco que más cuentas ha paralizado se han reunido con los afectados y se han comprometido a solucionar el problema lo antes posible y esta mañana ha empezado a funcionar el nuevo radar del tramo de la A5 entre el kilómetro cuatro y ocho que va a vigilar que se cumpla con la velocidad restringida a setenta kilómetros por hora en ese punto de momento no se va a multar a los conductores hará dentro de dos meses aunque sí recibirán un apercibimiento desde el Ayuntamiento aseguran que la medida busca reducir la contaminación acústica y aumentar la seguridad Francisco López Carmona ex director general de Gestión y vigilancia de la circulación

Voz 9 04:43 en el último año se ha producido más de tres mil trescientos accidentes y atropellos con doscientas setenta y dos víctimas y hasta tres personas

Voz 8 04:54 eh dieciséis grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:00 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 4 05:07 de servicios informativos

Voz 24 09:48 mira que lo vas a perder creo Cadena SER

Voz 14 09:55 ventana con Carles Francino

Voz 26 10:01 ver

Voz 27 10:03 no he vemos que usted me habla muy mal

Voz 14 10:11 sabiendo cómo

Voz 28 10:12 vetar determinados silencios sin silenciar

Voz 3 10:15 teniendo más herramientas más

Voz 28 10:18 pintas para poder ayudar que utiliza como sede el

Voz 0827 10:22 es con Quino porque no es fácil que con

Voz 29 10:24 como a los dramaturgos que conozcamos a los dramas

Voz 3 10:27 tubos por tanto no hay ningún motivo

Voz 30 10:29 harta ALE hablar a Lerma Alar alerta

Voz 28 10:33 y por supuesto de garra mundo suelo no le va a mendigar nada Ana los queda un minuto para que nos diga Héctor González que hemos ha pasado esto

Voz 31 10:46 nada rápido muy Manu muy mano a mano podemos cometer errores iban los horrores

Voz 14 10:54 rápido hay que emitir esta Pinto esta caravana esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias persianas quien U de V unidad de vigilancia

Voz 0827 11:11 ampare deprisa meten la pata a meter la pata sí pero siempre siempre informe quinientos setenta y siete y al grito de ave que vuela a la cazuela nuestra unidad y tiene que arrancar con la declaración institucional de Pedro Sánchez en la que ha convocado elecciones anticipadas para el próximo día veintiocho de abril muchos compañeros han ido goteando hacia mi mesa para decir Iker dicho Pedro Sánchez esto bueno recogemos algunas de ellas por ejemplo ha comenzado la comparecencia con una expresión que quizás por excesivamente enfática resulta redundante

Voz 1722 11:39 quisiera comenzar esta intervención compartiendo con los españoles una íntima convicción

Voz 1 11:46 íntima convicción una íntima convicción y claro si una convicción es una idea

Voz 0827 11:51 ética política o religiosa bueno pues se supone que es íntima que íntimo tiene un matiz que va más allá es lo más interior o lo más interno así que entre las convicciones que tiene Pedro Sánchez seguramente nos ha señalado la que es la más profunda o una de las más profundas también ha utilizado me ha dicho otro compañero una expresión

Voz 1722 12:12 muy extendida que es redundante erario público sean traspuesto directivas que el sueño de los justos que amenazaban al erario público al erario público su incumplimiento la trasposición

Voz 0827 12:27 aquí sí que ha caído un error muy extendido porque el erario es público por definición el erario público así que con horario sería más que suficiente por una construcción extraña ha dicho parece lo contrario de lo que quería decir por ejemplo que ha revertido o que ha retirado las becas

Voz 1722 12:43 por ello recuperamos la universalidad de la sanidad pública garantizamos el poder adquisitivo de las pensiones revertir los recortes educativos las becas revertir los recortes educativos las becas

Voz 0827 12:55 pero al mezclar recortes educativos y becas parece que lo que ha hecho ha sido eliminar los recortes eliminar de la misma pasada las becas pero no es así porque revertir no es quitar revertir es volver algo al estado o condición que tuvo antes eh así que cuando se dice revertir las becas lo que se dice es hemos recuperado las becas que se habían perdido o que se habían anulado bueno poco raro suena un poco raro en todo caso sobre todo eso cuando se mezcla en la misma frase recortes becas también ha incurrido lo que pasa es que lo ha dicho de una forma de la otra en el error de decretos leyes o decretos ley lo ha dicho con la palabra ley en singular

Voz 1722 13:35 en poco más de ocho meses de gobierno tras años de parálisis se han aprobado en las Cortes Generales trece leyes sean aprobado más de veinticinco reales decretos ley Benji vado más de veinticinco reales decretos ley decretos ley y lo ha dicho también en plural hombre este es un Gobierno que en ocho meses aprobado veinticinco reales decretos leyes decretos leyes

Voz 0827 13:59 en qué quedamos es lo que nos preguntamos porque a nosotros también nos pasa que a veces dudamos bueno Nos dice la Academia que el plural de decreto ley es decretos leyes esto es lo que nos dice el Diccionario panhispánico de dudas es verdad que en general las unidades léxicas de dos sustantivos en las que el segundo modifica el primero solamente el primer sustantivo lleva la marca de plural horas punta claro bombas lapa ciudades dormitorio pero ojo que es lo que señala

Voz 1 14:25 diría lo mismo aquí gritos le si el segundo

Voz 0827 14:27 el antiguo puede funcionar con el mismo valor como atributo del primer en oraciones cooperativas tiende a tomar también la marca del plan es muy sencillo por ejemplo tú dices Estados miembros porque los estados son miembros dices decretos leyes porque los decretos son leyes e son leyes de rango menor pero son leyes y entonces sí podemos hacer esa prueba y es muy fácil de hacer es muy fácil también saber si es plural os singular después hemos también caído

Voz 1722 15:00 dice el presidente el presidente hemos aprobado mucho en este tiempo inestable y de mucha debilidad gubernamental es verdad muchos decretos Theo pero ninguna ley así

Voz 0827 15:11 es ahí pues no así no es Pedro Sánchez está hoy muy atareado no creo que tenga tiempo de escucharnos pero quizás no se hubiera pedido hoy el bar en la Unidad de Vigilancia porque sí que se han aprobado leyes lo ha dicho en la comparecencia Se han aprobado trece concretamente

Voz 1722 15:27 se han aprobado las Cortes Generales trece leyes trece leyes

Voz 0827 15:32 pues nada aclara o queda por nuestro bar radiofónicos bueno ya dijimos hace unos días cuando se manejaba esta fecha del veintiocho de abril que era curioso que el presidente de nombre Pedro convocase elecciones el día de la festividad de uso esto francés de apellido muy chic San Pedro Chanel ni más ni menos eh esto seguramente va a traer mucho cachondeo y además ahora entendemos uno de los insultos que le dirigió Pablo Casado y quién no resultaba hasta ahora inescrutable lo de chovinista del poder

Voz 33 16:00 el Gobierno es el mayor traidor felonía ilegítimo y un desleal es un mentiroso compulsivo chantajeado deslegitimado rehén tan competente tan mediocre ridículos un irresponsable un incapaz chauvinismo del poder chauvinismo del poder una catástrofe para el futuro de España

Voz 0827 16:18 no en la retahíla esto de chovinista del poder como sinónimo de ególatra o de presumido no que presume de sí mismo pero es que chovinismo no es esto chauvinismo que nos llega del francés es solamente la exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero y en materia de chovinismo político de chauvinismo del poder pues Pablo Casado se lleva la palma desde

Voz 34 16:42 también se celebra yo creo que el hito más importante de la humanidad en mi opinión sólo comparable probablemente a la romanización la Hispanidad es probablemente la etapa más brillante no de España

Voz 1722 16:55 eso sí que es

Voz 0827 16:56 chovinismo chovinismo político por cierto sería más bien de la humanidad a estas horas más que del hombre

Voz 35 17:03 de tibios

Voz 0827 17:12 otros políticos llaman a nuestra puerta hemos escuchado después de un año y medio a Oriol Junqueras en este caso sentado en el banquillo ante el Tribunal Supremo mientras la unidad a petición del jefe a petición tuya Francino

Voz 31 17:26 por este Faris Toll parlamentario que dijo en su declaración si ustedes me lo permiten

Voz 36 17:32 yo en muchas ocasiones en sede parlamentaria en el parlamentario parlamentario fuera de Parlamento yo he dicho que amo a España y que amó a las gentes de España ya la lengua la cultura española

Voz 0827 17:44 las gentes de España muy a lo Julio Iglesias eso lo dejamos para otra unidad de vigilancia pero vayamos con Faris Toll que es influencia del catalán

Voz 1 17:52 es atril en catalán es Allariz en Canadá bueno en castellano existe

Voz 0827 17:57 otra palabra que hace referencia al atril pero aún atril muy concreto la palabra es fácil Toll su fajín sin que suene fascista no era el atril desde que has una ganancia no eso es grande y además el lo encontramos en los coros de las iglesias de las catedrales que tiene cuatro cuatro caras eh que ahí es en ese ponían los grandes libros que leían los monjes cantaban no ido a través de los cuales cantaban el gregoriano fácil estoy en el fondo tienen la misma etimología han derivado a dos palabras diferentes pero las dos nos llevan al atril uno general otro cívico y hablando de libros Chimo González nos pregunta si los libros se llaman o se titulan hoy nos lo pregunta por esto que escuchó a Benjamín Prado

Voz 1 18:39 llegarán Gran Canarias la poeta con la que vamos a acabar hoy que más Silvia Rodríguez que ha publicado un libro que se llama he publicado un libro que se llama padre sueño

Voz 0827 18:48 un libro que se llama un libro que se titula

Voz 1 18:51 sí se titula claro es lo más preciso personales

Voz 0827 18:53 brisas que decíamos antes pues sí pues sí eso es si yo diría que se titula Lo que tenemos que explicar algo más Roberto porque titular es poner título o nombre la adscripción a algo en este caso a un libro no o y aquí está la clave tener el nombre o la denominación que expresa este verbo es exclusivo de cosas una persona no se titula por ejemplo Carles Francino se llama no Carles Francino se titula lo que sucede es que en el verbo llamar Nos lleva unos remite atender el nombre una denominación que es expresa no se especifican hacia exclusivo de de personas así que creo que un libro también se podría llamar pero desde luego lo más preciso sería un libro se titula Abdullah de tal manera bueno ayer hablaron también del nuevo emojis el de la regla que ayer dado ya a nuestros teléfonos móviles lo

Voz 1722 19:46 contaba Celia Montalbán en Hoy por hoy bueno es algo que no sé si afecta a tanta gente lo de la regla como dijo

Voz 0827 19:55 Celia Montalbán os recordamos que la reglas

Voz 10 19:58 no es algo o casi algo esporádico es algo que no sucede todos los meses durante cuarenta años a la mitad de la población ochocientos millones de mujeres y niñas entre quince y cuarenta y nueve años están Mengs

Voz 1 20:09 cuando en este momento ochocientos millones

Voz 10 20:11 no hay ninguna broma no es ninguna broma pero no

Voz 0827 20:14 sí son ochocientos millones de mujeres porque claro si ochocientos millones de mujeres y niñas de quince a cuarenta años están estudiando en este momento iremos por válido la expresión en este momento que signifique cada día ochocientos millones al día dado que las mujeres menstrual redondeando una vez al mes significaría que había habría a veinticuatro mil millones de mujeres menstrual teniendo en cuenta que las que me sólo un porcentaje del total de las mujeres que serían solamente en todo caso todas ellas la mitad de la humanidad no saldría una humanidad o un planeta con unos ochenta mil millones de habitantes

Voz 1 20:47 no cabe a mi la verdad es que la cifra el millón

Voz 0827 20:49 Imaz billón abajo se nos va un poco de las manos así que yo creo que la cifra o el cálculo al menos no estaba del todo bien cogido hemos vivido un día muy bonito esta semana con el día de la radio lo que nos dice Mario Suárez que alguno se despistó a Garrido por ejemplo si bien el día de la radio decidió celebrar el día del cine

Voz 38 21:17 Castillo de la Luz pueden recoger sus invitaciones en la radio en Ser Las Palmas allí estaremos a partir de las nueve que empezamos un poquito como hoy es el día del cine como hoy es el día del cine

Voz 1 21:27 vamos a ver cómo no de la radio oye oye

Voz 0827 21:30 en actuando de vigilante al quite quite al quite nuestros estudios se llenaron ese día de oyentes y con ellos también hablamos a través del teléfono para celebrar nuestro día el día de la radio no siempre con fortuna esto por ejemplo pasó en Radio Huelva

Voz 39 21:46 eso es buena aquellos hoy arriesgada yo no sé quién mes tú has visto que yo voy a arriesgarme

Voz 0827 21:51 hola buenas tardes buenas Antonio Sánchez

Voz 39 21:53 Antonio Antonio Sánchez quién eres Antonio un oyente de la SER tú estás llamando a la radio tú lo sabes sonó Antonio

Voz 40 21:59 no tengo ni puta idea no vaya hombre vivimos una solicitud para este número de teléfono estaba obviamente está equivocado no

Voz 39 22:06 bueno sí oye pero feliz día de la radio y feliz día de todo en gracias por llamarnos en directo

Voz 1 22:12 estamos en directo estamos en directo me gusta arriesgarme

Voz 0827 22:16 a veces nos arriesgamos un poco demasiado eh alguien debió pedir con el número de la radio un taxi o mover yo creo que era más bien pero son cosas que pasan en León por ejemplo hablaron con Jesús Vidal el ganador del Goya al mejor actor revelación por campeones Jorge Castro escucho bueno un diste es que suena un poquito horrible

Voz 5 22:35 el esto tan momento atrasado con campeones no sé qué de son algo pasajero

Voz 1 22:42 Jesús tú cuando cuando te diste cuenta cuando te diste cuenta de que de que te había picado el gusanillo de la interpretación bueno lo del pico

Voz 0827 22:49 no lo vamos a dejar corremos pero hombre lo de diste es lo hemos corregido un montón de veces en esta unidad de vigilancia Sonia Ballesteros sería de la radio os presentó a quiénes hacen radio terrícola desde una localidad cercana a Madrid y una localidad además muy tierna

Voz 1 23:05 hola buenas tardes vamos a personas con discapacidad intelectual tú has estado ahí verdad yo he estado ahí está en un pueblo cercano acercamiento de Madrid Un pueblo pero es muy pesado muy cerca

Voz 14 23:23 muy bien

Voz 0827 23:26 bueno era reina que fue compañera de este programa hoy decía en Twitter seguro que lo de la ministra que hay en la Unidad de Vigilancia pues sí hombre uno de los deslices de esta semana lo protagonizó la ministra de Justicia Dolores Delgado aquí en la Cadena Ser en Hoy por hoy y Antonio Carvajal y Juan Antonio Suárez pues no lo han enviado

Voz 8 23:43 o ha habido un exceso de manipulación por parte de la derecha refiero no derecho

Voz 1 23:52 como la derecha

Voz 8 23:54 bueno hay mucha mucha testosterona admiten el otro día

Voz 3 24:00 esa fotografía

Voz 8 24:01 el de la plaza de Colón y bueno hemos distendido un poco la conversación

Voz 0827 24:06 ahí es te das cuenta que te meterse en un jardín tienes dos opciones reconocerlo dejó intentar buscar recovecos pero hombre puestos a distender así mejor habría sido mejor pues eso reconocer que entraba en la UVI con este en qué estaría yo pensando no hay Fali hasta que creemos que quería decir Tri habló de Yébenes exactamente lo mismo buena nosotros también nos pasa eh que puestos a buscar metáforas pues a base de frases hechas no siempre acertamos por ejemplo Manu Sánchez que se acaba de ir de La Ventana no atinó la semana pasada con la metáfora del asador

Voz 41 24:43 estoy muy nervioso porque la verdad es que va a ser un espectáculo en directo ya os digo que lo que hay por aquí preparado es muy gordo vamos con todas las

Voz 1 24:50 leña al asador

Voz 41 24:53 en qué

Voz 0827 24:54 vamos con toda la leña al asador es verdad que las frases hechas dan mucho de sí ese puede ir con toda la leña o se puede ir con todas las gallinas pero bueno lo propio de la frase hecha ya construida es echar oponer oír con toda la carne en que las las ya estuvo en la parrilla con otra frase que nos envía Roberto Cuadrado pero realmente

Voz 0867 25:15 como son proyectos innovadores muchos de ellos hemos conseguido premios hemos conseguido ayudas a buscar las castañas del fuego de de cualquier lado himnos hablo excavar castañas del fuego de de cualquier lado

Voz 0827 25:27 estaban buscando recursos y dicen nos hemos buscado las castañas del fuego de cualquier lado yo creo que más bien se estaban buscando la vida o las habichuelas a las habichuelas estaban buscando pero lo de las castañas del fuego se utiliza para otra cosa José Antonio Barrionuevo escuchó a Luis Sepúlveda Javier del Pino esto en A vivir que son dos días hablaban de Vox nombre Anna Bosch

Voz 42 25:47 sí aún personas lo de voz como encargado de la memoria histórica

Voz 1 25:51 procurar de la cuidando las Adeje Arona

Voz 42 25:53 cuidando las Adeje accionó el gato cuidando el asado

Voz 1 25:56 el zorros cuidando de las abejas una manía Porrúa hasta ahora y desde luego yo estoy yo tendría un poquito de cuidado si tendría que ser un zorro volador es muy zorro que seas después está lo de la subida cuidando las ovejas yo creo que es más bien el lobo con las ovejas gallinas supuestos hacerla frase hecha sería con las gallinas bueno damos por valido a las ovejas sabe lo que es un cambio de turno es maravilloso también sobre animales

Voz 0827 26:24 también en A vivir que son dos días esto que ellos mismos Nos han dirigido

Voz 1386 26:28 bueno mira esto una manada de veinticinco muy tres mata una vaca ya un ternero en Garrafe de Torío que bueno no sé si manada es correcto dada no sería una manada Nabás sueño estoy banqueros e Isaías al que tendrían Jorba

Voz 0827 26:44 tratándose de buitres manada o bandada es una duda interesante buena manada es el conjunto de ciertos animales de una misma especie que andan reunidos manada de lobos ojo manada de pavos pero creo que la clave está ahí en el verbo andar es decir andar que andan juntos iban volando pues dada la número el grupo numeroso de aves que vuelan juntas aunque también también bandada es un número crecido de peces que se desplazan bandada

Voz 1 27:11 a veces un banco de peces pero eh

Voz 0827 27:14 serán eh eh aunque normalmente los lo hemos utilizar para la sabes que vuelan

Voz 35 27:25 algunas

Voz 0827 27:27 jo el carajo por ejemplo pues hace un frío del carajo así que hablemos del tiempo hoy tenemos al menos en Madrid un buen día pero en las últimas semanas es verdad que hemos hablado de fenómenos relacionados con el mal tiempo y Fernando Martínez y Eduardo Calvo creen que el vórtice polar que ha sufrido Estados Unidos ha sido de narices pero quizás no tanto como dijo Marta salvado en La Ventana ochenta y tres millones

Voz 1594 27:48 personas van a estar durante las próximas setenta y dos horas al menos cuarenta grados bajo cero han menos cuarenta grados bajo cero

Voz 0827 27:56 pues eso a setas o roles Nos dicen los vigilantes esos ochenta y tres millones de personas estarán

Voz 1722 28:01 o al menos cuarenta grados o a cuarenta

Voz 0827 28:04 dos bajo cero pero no las dos cosas a la vez y aquí en Madrid también hemos tenido temperaturas extremas pero sí que extrañas Héctor Maceiras nos envía esto frío térmico mucho

Voz 43 28:14 yo en lo que a las temperaturas se refiere con los termómetros marcando esta mañana a primera hora menos cero grados menos cero grados Cayetano Torres es el delegado de mete en Madrid

Voz 0827 28:24 menos cero grados buenas cero no tiene valor ni positivo ni negativo es cero diez punto ni menos ni más

Voz 1 28:37 vamos a ver si colamos algunos verbos destrozados que tengo que decir que es un mal que se extiende y lo digo con cierta preocupación Adrián Summers por ejemplo pilló a Ignacio Ruiz Jarabo este contra diría muy extraño

Voz 11 28:49 es una demostración de que el golpe sigue vivo

Voz 0867 28:54 sí bueno tengo que contradecía Santiago Abascal porque es no me contra decidía recibía a mí mismo no

Voz 0827 29:01 contrairía a mí mismo bueno este es un verbo curioso porque podría pensarse que se conjuga como el verbo decir que sería lo lógico pero no se conjuga como el verbo contradecir que tiene una peculiaridad justo en este tiempo verbal en el condicional simple también llamado pues pretérito que tiene miga la cosa bueno el de decir es sólo diría pero el de contradecir en este tiempo admite las dos conjugación es la irregular que es contra diría yo es que es contra decidiría contra decidía pero nuestro colaborador no dijo eso sino dijo contra diría que eso sí que sería un error como nos señala Ximo no es el único ya os digo José Carlos Ruiz Antonio Carvajal José Javier Simón José Antonio Barrionuevo Pelayo García nos envían este producía era que pronunció el presidente de Omnium Cultural aquí en la radio

Voz 3 29:49 qué esperan ustedes de este juicio señor Mauri

Voz 1 29:53 pues de hecho esperaríamos que no se producía era producieran juicio

Voz 0827 29:56 lo que no se producía era el juicio bueno en castellano al menos produjera muchísimo mejor íbamos acabando Luisa nos envía esta forma extraña de referirnos al nuevo año chino lo escucho también en A vivir que son dos días

Voz 1 30:11 vamos viendo pero en la capital no se habrá que buscarlo

Voz 8 30:14 pero

Voz 1 30:15 puede haber vamos a seguir con fauna ibérica el año de cerdo chino año de cerdos chino que no ha empezado bien para determinar los cerdos es una cuestión que los factores no ha comenzado el arduo de ser el año de cerdo chino que sería el año de los cerdos nacidos en China otra cosa lo que ha comenzado

Voz 0827 30:32 es el año nuevo chino que es el año del cerdo a veces hay que extender un poquito más las frases pero queda sí muchísimo más claro no llevamos a engaños bueno la verdad es que en español tenemos dichos que no dejan bien a otros merienda de negros o eso de que te engañan como a un chino por ejemplo pero nosotros también hablan fuera y no siempre para bien lo ha documentado esta semana Lola Pons Rodríguez en un interesante artículo en Verne ellas historiadora de la lengua profesora de la Universidad de Sevilla e Ignacio Barrón ha hablado con ella

Voz 44 31:03 cuando decimos que algo nos suena a chino es porque nos cuesta comprenderlo no se entiende sin embargo en otros países utiliza el español para referirse algo incomprensible esto sólo muy paradójico viendo los países en los que existe esa expresión

Voz 45 31:16 por ejemplo de lo que que algo es un pueblo español es lo mismo que decir que no entienden nada alemán hay una ligera variante cuando se alemán Das mías paraninfo es que te suena Sanyo poco fiables

Voz 44 31:31 aunque lo del francés franceses algo ya insultante

Voz 45 31:33 le como un español es hablar francés muy mal es hablar como una vaca española

Voz 44 31:39 algunos de los términos tiene su origen en la leyenda negra que Jerez en torno a España como es el caso de la gripe española que ni aquí ni la pagamos vamos que fueron las primeras Fake míos

Voz 45 31:49 es una completa injusticia osea ha sido la libertad informativa en España durante la Primera Guerra Mundial que hizo que los periódicos españoles hablasen de las epidemias de gripe que había en Europa bueno todo el mundo y que afectaba a España igual que a otros países

Voz 44 32:02 por ejemplo es el de la Inquisición española debido a su fama mundial algunos idiomas han añadido el objetivo español a formas de tortura aunque también fue sean habituales en otros países

Voz 45 32:13 inglés por ejemplo se diría cosquilleo español pan Instituo algún tipo de instrumento de tortura a españolas se dice tanto como en otras lenguas europeas para otro sobre todo torturadas con el que te machaca van la pierna

Voz 44 32:27 bien hay que reconocer que nos han atrevido inventos que lo son nuestros hijos hemos calla

Voz 45 32:32 claro llega a Europa desde desde España es eso jaleo desde Manila por el Puerto de Sevilla tras todas estas asiática a Europa y eso hace que en Alemania otras lenguas hable de pared española del alemán van y se van para hablar de lo que nosotros llamamos

Voz 44 32:49 para mí no para mal estamos presente en muchos idiomas así que miremos al lado positivo

Voz 45 32:53 el gol hizo otra lengua europea europea es porque obviamente es

Voz 0867 32:59 pues lo dicho que hablen de nosotros aunque sea

Voz 14 33:02 con estas debe

Voz 0827 33:06 muy interesante bueno pues nada hasta aquí la Unidad de Vigilancia recordamos nuestra dirección de correo que escude V arroba Cadena Ser punto com muchas gracias y sin algo equivocado que seguramente sí

Voz 14 33:18 no volverá a ocurrir

Voz 1 33:22 adiós adiós

minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias llega en La Ventana La hora o el momento del miedo

Voz 52 39:25 hijo

Voz 35 39:26 si bien

Voz 53 39:45 la

Voz 20 39:48 Mona León Siminiani buenas tardes buenas tardes qué tal miedo me da

Voz 3 39:53 sí fue en enero me da miedo además porque te traigo unas

Voz 54 39:55 cosas que te da más miedo que son los que la semana pasada fue

Voz 1386 39:58 la

Voz 3 39:59 esta semana venimos con un caso español que fue muy animoso real españoles Real claro en caso real real Funcas caso muy famoso en su momento que que quizás algunos oyentes puedan recordar Se trata de a él Bueno Latorre atracador asesino Ifugao once lista se declara fugas sí sí sí parece que existe

Voz 1 40:20 es volver en cualquier momento se acaba de marchar poder regresar en cualquier momento no la intentaría con sus hechos el tanto a mí porque este es una pieza el tío de hecho fue declarado

Voz 3 40:32 sí es que es es que fue en su momento fue muy famoso en los ochenta fue en los setenta fue declarado enemigo público número uno figuró durante años como el número uno también entre los más buscados por la Policía Nacional es uno de los dos en cuentes más buscados de hecho de la historia criminal de este país si éste tras este caso a nosotros Ana Negra Criminal Nos detrajo Carlos Quílez

Voz 1 40:55 lo contó lo contó Quílez aquí en la SER hace años y si ya lo creo que sí claro teníamos una sección antes donde explicaba casos

Voz 3 41:02 claro y además esta es la etapa en la que Quílez estaban hacer efectivamente pues Quílez tuvo acceso al entorno

Voz 0827 41:08 has dicho Killer o no Quílez

Voz 3 41:10 mi lema muy bien lo de aquí eran adquiere al concurso

Voz 0827 41:16 pues Quílez Carlos Quílez

Voz 3 41:18 tú acceso en su momento al entorno de su banda y al policía que estuvo detrás de Bueno Latorre durante años le describe Quílez a la torre como uno de los criminales más fríos y brutales de la historia de España esto Quílez sabe the describe como a un tipo carente de escrúpulos un psicópata analfabeto por cierto y en definitiva un tipo duro primitivo desarrolló su actividad criminal Bueno Latorre a mediados de los años ochenta en una España en proceso de despertar democrático que era la verdad caldo de cultivo para este tipo de personajes protagonizó decenas de atracos Se le considera un rey de las fugas de ahí lo de futbolista varias fugas de película que supusieron un auténtico tormento para las fuerzas de seguridad de hecho en la actualidad después de su última fuga de Alcalá Meco en el ochenta y cuatro está en paradero desconocido treinta y cuatro años siendo el delincuente más buscado no no no lo han pillado no se sabe dónde está luego hablo de las conjeturas de dónde puede estar pues mira así planeó y ejecutó una de sus espectaculares fugas de en este caso de una cárcel en Burgos que vamos a escuchar en dos partes esta sería la primera parte de su fuga

Voz 55 42:30 Nuestros

Voz 31 42:34 están las tijeras en dicha duelo creo que están debajo del colchón pero la torre fille los vale pero servirán la Torre yo

Voz 14 42:50 yo no sé qué planear prefiero no saber nada barriga pero cuidado con acercarte de más

Voz 1 43:01 fiado al ombligo

Voz 11 43:02 pero qué dices tío cómo quieres que te las

Voz 31 43:07 es que a ver a ver chaval acércate mira aquí no suelta me escucha me pringado

Voz 14 43:20 Rajoy cada hablas y ten cuidado con el hombre

Voz 56 43:37 Amorós hijo de puta

Voz 31 43:40 te voy a matar qué pasa aquí pero este cabrón

Voz 57 43:52 los tendidos escondidas debajo del colchón no

Voz 31 43:56 por favor yo médico me duele mucho

Voz 58 44:03 a partir de aquí funcionario uno uno tres cuatro tenemos aún herido por arma blanca en la celda cuarenta y siete llamen a una ambulancia posible traslado al Hospital Provincial de Burgos

Voz 15 44:15 el camino

Voz 31 44:18 a trabajar el pleno

Voz 1 44:26 bueno todo va según lo previsto bueno el tipo está dispuesto a hacer lo que sea para para jugarse en este caso el clásico

Voz 20 44:39 entiende que auto seis eso hacer que su su compañero de celda leyera para que Lejeune

Voz 3 44:46 ven al hospital donde por supuesto tiene preparado un operativo con su banda en el exterior hay que tener en cuenta en todo esto también quiénes Bueno Latorre nombre con un trastorno antisocial de la personalidad alguien que no tiene miedo al castigo hoy aquí en además el castigo no sirve para nada le da igual que le castiguen hecho por su tipo de trastorno psicótico no sólo es que no le tema la munición es que busca su Riesgo cuando sabe que el están vigilando este juego del gato y el ratón Lex cita como a tantas personas con este tipo de trastornos pues el hecho es que después de esta lesión efectivamente Gemma no la Torre al hospital y por supuesto como decíamos tiene un plan de fuga que será ejecutado por su banda por algunos otros colaboradores implicados para empezar Magdalena a Cruise que pasó dos días es estudiando todos los movimientos del Hospital de Burgos en el que la torre está ingresado

Voz 0136 45:37 y queda Marta Latorre está encerrado en la planta cuarta Habitación cuatrocientos treinta y cinco de custodia en dos nacionales Candel de turno cada doce horas uno parece novato el otro es un viejo gordo es el mejor momento para actuar

Voz 44 45:50 entendido no ponemos en marcha jugábamos chicos preparado el material

Voz 3 45:54 la persona a la que Magdalena está informando es Antonio Villena Vicario un también peligroso delincuente que se oculta tras el aspecto de un intelectual nadie sospechó daría la banda se dispone a entrar en plena luz del día amparándose en el ajetreo propio de un hospital a estas horas van muy seguros de sí mismos y dispuestos a todo para pasar desapercibidos se hacen pasar por médicos a pesar de que iban armados hasta los dientes su mayor obstáculo serán los dos policías de los que Maddalena Man Cruise ya ha informado a Villena ya hemos escuchado

Voz 44 46:23 ponemos las batas y las placas entramos por el acceso de personal y subimos a planta por el montacargas era rápido sin dos nacionales se dirigen a nosotros hablo yo queda claro si si ha entendido pues andando buenos días soy el doctor Calpe lo siento no pueden estar aquí esta es un área restringida Yeste hospital necesitamos unas radiografías para evaluar los daños en el abdomen enfermeros vayan moviendo al paciente aquí no se mueve nadie está que yo lo ordene a ver lo siento en mí ojalá el día no constan movimientos del Press

Voz 11 46:58 eso es aloje Mendieta

Voz 44 47:02 este pues deberá llamar a sus superiores porque nosotros venimos a llevarnos al Pacino

Voz 31 47:07 ya les hemos dicho que vamos a llevarnos al paciente

Voz 1594 47:18 poco tuvo tiempo de reaccionar para cuando tuvo en la mano su revólver tres pistolas apuntaban directamente a su pecho

Voz 59 47:24 era a viejos no puede hacer eso Sergio te paran tanto en la poli como para dejarte la piel en este pasillo de ventanilla suelto la alarma que no tengo todo el día yo puedo tiene hechos

Voz 60 47:36 aquí central hemos recibido una alerta por posible disparos en el hospital a gente Postigo informe de situación Games

Voz 11 47:44 Rafel una tontería responde diles que todo está controlado y que el proceso está custodiado gente Postigo todo en orden si no verá ya el setenta y uno Cambio que le has dicho nada mucho lo que me pedían lo juro por el puto walking

Voz 60 48:03 a todas las unidades disponibles alerta de tiroteo en el Hospital Provincial de Burgos refuerzos encaminó cambio

Voz 59 48:12 viejo gilipollas o donde haga que te acuerdas rápido a guiar gorda Gimeno quitan las esposas a las torres Bron cadista

Voz 14 48:23 por otro lado final

Voz 31 48:25 que me lo quitan las esposas coño

Voz 59 48:30 rápido ya viene

Voz 61 48:32 por eso ocurre que corren júbilo de tres

Voz 0867 48:47 los dos policías y logran escapar en unos P

Voz 3 48:49 tal Maddalena está esperándoles fuera con un coche así es como escapan recuerda que estos son los ochenta estamos en los ochenta una fugas y sería impensable hoy en día en un mundo post 11S pero entonces la mentalidad era otra incluso para ellos para los criminales porque habría que pensar que después de una fuga como esta y de haber matado a dos policías en un hospital ni la torre ni ningún miembro de su banda se dejaría ver por España en un tiempo sin embargo y como sabía la policía estos delincuentes solían volver a sus barrios pasados unos meses a sus lugares de origen que allí se encontraban arropados e incluso eran vitoreado a tener un comportamiento descarado un comportamiento como de reyes del mambo poco descarado que tras esta fuga de hecho ni siquiera dejaron pasar unos meses para volver a atracar más bien al contrario los atracos se sucedieron entonces uno tras otro pero la policía estaba realmente muy alerta y ellos lo sabían sabían que su modus operandi dejaba demasiadas pistas sobre su paradero así que la solución no era esperar a que las aguas se calmen sino eliminar los cabos sueltos que podrían relatarles cabos sueltos por ejemplo como el hambre sin el UAW dos yonquis que se dedicaban al trapicheo en la periferia de Barcelona que habían ayudado a la banda en algunos de sus golpes ídolos que Villena tenía la sospecha de que habían llegado a un pacto con la policía así que un día Villena va a un bar donde sabe que para él Andrés sin y hace sus pesquisas allí

Voz 14 50:08 hombre si puedo sentarme Villena esto qué tal pasaba por el barrio digo a saludar al Andre ir al igual que lo que no esté contigo

Voz 8 50:24 no se hace días que no se le ve el pelo puros barrio la tierra como las

Voz 14 50:30 si no se han dicho que después con nosotros con la paz es verdad

Voz 8 50:39 bueno sí pero cosas que pasan siempre se ceban con los mismos que te voy a contar no

Voz 14 50:49 qué vas a contar

Voz 62 50:50 no

Voz 14 50:51 que fueron dos maderos de paisano

Voz 8 50:54 los vieron de marrón en una esquina hay pensaban que estábamos Trapiche dando o algo

Voz 14 50:59 algo bueno me preguntaron de todo no sabría decirte Viking Ateca días no me acuerdo pues nosotros lo Pippo con los cojones el pan no quiere volver a meterla te juro que yo no sé nada les preguntamos opinión me preguntaron sobre si también sufre la Torre políticos tú me cayó como una puta buenas

Voz 35 51:33 creo

Voz 14 51:37 sí a la pasión buen día roto ya está pagaba nos vemos pronto compadre

Voz 20 51:46 yo me imagino que a pesar del aparente amabilidad de este de este tal Villena esa gente lo de lo de un soplo la policía no lo perdona pero vamos seguro que no