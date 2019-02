La Ventana (15/02/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias la familia Franco responde al Gobierno que hoy les ha dado quince días de plazo para que indiquen dónde quieren enterrar los restos una vez se realice la exhumación insisten en dos cosas una no tienen una alternativa a la catedral de la Almudena dos piensan acudir al Tribunal Supremo Adela Molina buenas tardes

cadena S

servicios informativos

Voz 5 05:47 pero yo creo que más que de rockeros de titiriteros nos encanta ir de ciudad en ciudad Nos encanta de teatro en teatro Ángels Barceló hora25 este viernes en directo desde el Instituto Valenciano de Arte Moderno en Valencia

Voz 8 06:04 cadena SER Royal Caribbean al cambia

Voz 1280 07:02 la Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta y seis llena FC punto es

Voz 10 07:12 ya están aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 11 07:31 sí sí

Voz 12 07:33 a dos días de la manifestación patriótica del pasado domingo en Colón para ver rallys bailo tienen un holograma proyectado en el Monumental descubrir nada Medicare de no Carlos Arias Navarro en las modernas de novias evitar este más denunciando las Iván de absorción que la varias España en cuenta uno de los más peligrosos todo antes de pasar la acción el alarmante deterioro de nuestra economía insostenible situación de pub indicado el temor de que si no encontramos un rápido y eficaz trapecio pronto nos encontraremos que nunca iba

Voz 11 08:17 a vivir que son dos días

Voz 13 08:20 SER datos y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 11 08:53 Ruano pero cerca por el lateral derecho cerca puerta peligro para el equipo visitante y gol night y con muchas ganas no no no lo digo con muchas ganas porque tengo ganas de retransmitir el partido porque puede como los de Carrusel deportivo lo hacen también vamos a mi se me quitan las dan a elegir era gana uno de como yo ya lo hacen también quema más de nosotros

Voz 7 09:20 también en Carrusel Deportivo un millón quinientos noventa y ocho miro quién desea sábado por un millón seiscientos veintisiete mil el domingo los quitamos a los demás las ganas de hacer radio pero ya se sabe el deporte es competición y siempre gana el mejor

Voz 11 09:37 en Cadena SER te

Voz 5 09:44 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:49 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias estamos en una tarde de viernes La Ventana tenemos una cita con la música en directo que tiene algunos rituales por ejemplo que Benjamín Prado

Voz 15 09:59 Tito no pero que venga

Voz 0313 10:01 eh cómo estás amigo Iñaki de la Torre Roberta casi lo transmitido eh pero has pero es es es una trampa está aquí desde menos diez lo estoy detrás de un fui haciéndome el tartán oye el el espacio lo que es el espacio el universo el espacio

Voz 15 10:20 no os interesa os atrae os cautiva nos asusta hay relación tienes que no lo espacio

Voz 0313 10:27 tampoco Sunrise física con lo que más yo cuando lo cuenta Bowie o cuando ella entonces te gusta me gusta mira noticia de hoy la NASA lanzará un telescopio nuevo espacio para buscar rastros de vida inteligente noticia de hoy noticia de ayer esta carta que comentamos aquí en La Ventana a España contra es que lo hagan hasta dónde va a mandar a buscar bien al espacio pero sé que aquí aquí hay la patria aquí hay aquí había que buscarla ahí pero pero hay aquí hay noticia de ayer esa carta que un científico español casi una carta de despedida casi una carta de amor él escribió a oportuno quite ese vehículo que a Marte después de de quince años no va pues mira hoy en nuestra nuestra cita semanal con la música en directo precisamente al espacio

Voz 16 11:10 a eso

Voz 0313 11:13 quiere que boca una éramos

Voz 16 11:15 la inspiración la pregunta

Voz 0313 11:18 te puede inspirar astronauta si no salir de la primera vez segunda pregunta a un bebé en el vientre de una madre puede sentirse como un astronauta eso eran los eh puede pero en fin ya vemos que hoy tenemos mucha tela que cortar así que yo lo primero de entrada lo que voy a hacer es levantar la bandera blanca

Voz 17 12:11 eh para

Voz 15 12:26 buenas tardes alguna vez o no

Voz 4 12:30 yo quería ser astronauta no me pareció siempre muy solitario muy triste de complicado hombre claro claro yo porque me da igual da igual que nace para demostrar como decía Benjamín en la terraza tampoco hay mira igual

Voz 0313 12:50 oye todos los todos los discos tienen su tienen su contexto tienen sus coordenadas cuenta las tuyas está relación esta esta inquietud por lo que pudo sentir aquel astronauta que se quedó solito en la nave de los tres que Foronda primera vez a la luna sus un cuarenta y ocho minutos que no son salto Michael Collins

Voz 15 13:08 pero esa conexión con la maternidad Aitán

Voz 0313 13:10 lo necesita se pero hoy te toca hacer

Voz 4 13:13 no es muy bonita cuando ya estaba recién estrenada como madre pasaba muchas horas sola le gusta lo de estrenarse horas en el salón de mi casa a mi hijo ahora es que no había nadie despierto niña en Twitter de verdad sí pensaba me sentía completamente sola en una sensación una situación horrible porque estábamos mi hijo y debería sentirme lo contrario entonces era tan bestia que pensaba que quién podría sentirse tan sólo como hoy en el mundo integral de la persona más solitaria que ha vivido o que se ha sentido alguna vez que es Michael

Voz 0281 13:47 oye pero yo que es está bien aleje me leo mucho los libretos de dos que para eso están bueno entonces esto tiene más que libera exprimen los no sé cómo llamarlos y poemas en prosa relatos introducciones aparte de de decir cosas maravillosas como que a veces no está tan sólo dice que que ni sus propios pensamientos le dan conversación que me parecía una soledad terrible pues ahora parece una definición preciosa de lo que es la música siquiera la poesía así tienes el cine llega al planeta al que llega al disco y dice te traigo Mi vida para ti eso es precioso no las canciones tienen esa emoción Real alquilada en el que uno cuenta cosas que le pasan y que significan otras cosas para otra

Voz 4 14:27 claro es que se trata de eso yo con con este disco vivido eso de contar una historia personal que los demás la sienta como propia y a la par de escribir una canción basada en un poema ajeno como es preámbulo vivan una canción que es que vio otra persona que Miguel Rivera de Maga cogerla darle una una una nueva vida en mi en mi en mi voz

Voz 8 14:49 canción que significa algo completamente personal y al final la música tienes que puede poder universal de de conectar con la gente que ha vivido otra otra cosa pero que sin embargo no deja de ser lo mismo

Voz 0313 15:00 yo yo no sé si uno hace siempre igual pero tengo la la sensación escuchando yo escuchando el disco y revisando todo lo que tiene que te has vaciado que que te has vaciado mucho y a las pruebas me remito dice una historia no no una no hay un montón de historias ahí expresión de sentimientos de todo tipo estados de ánimo hay días grises hay tumbas de domingo ascensores prohibidos fragilidad incluso hay boxeo no lo digo yo lo canta Ramón Rodríguez

Voz 18 15:26 siempre han ido tras eh Borja sede tu piel estoy viendo esfuerzos para para que suena mordisco el odio los carteles

Voz 0313 16:38 la letra de esta canción y de otras confirma por si alguien tiene dudas que no es incompatible la afición o la querencia hacia la ciencia ficción que mirar la vida real y contaran las canciones no no son cosas incompatibles verdad

Voz 4 16:51 creo que no que de hecho a veces la vida real tiene mucho de ciencia ficción Il y la supera no esta canción se la pedí es un encargo los Annan para para Ramos es inédita la confuso para mí se basó en una historia que yo le conté sobre cómo veía la panorama actual social político ya estaba componiendo una canción sobre una bestia le escribí esta bestia que cualidades tenía Ltd que diera la cara B de esta canción hizo este gato de Troya que vamos a mí me encanta porque claro la canción de hecho muy popular estar con vida en el disco alienígena

Voz 19 17:34 pero esta letrada tiene como

Voz 4 17:37 mucha miga vamos te habría que llamarle ha eludido

Voz 0788 17:40 de que era comentar el texto no

Voz 4 17:43 sí sí lo es

Voz 0313 17:45 decía que estabas buscando que estabas perfilando ya la que te referías será esta no

Voz 19 18:58 no

Voz 15 19:18 me han dicho tantas cosas de la letra de esta canción que no se le interpretaciones que cada uno saque lo que quería en mi parte favorita que es vende me los hijos que tengan tus hermanas decir que la bestia pero yo tampoco

Voz 4 19:30 que hay que estar a la altura no oye que es lo que

Voz 15 19:33 no se ha dicho de esta canción que te gustaría que eso de que el del virus se parece a Carlos López

Voz 4 19:38 el como autor

Voz 0313 19:42 dice recuerdo pero se parece las patillas

Voz 4 19:45 me recordaba Donald Trump bueno fue la intención ponerle ya que era pues un que esta canción una embestida pero lo dedicaba dedicada armonizables habla claro no no no sí que sí que por desgracia irán muchos personajes

Voz 1474 20:03 algunos muy muy reales de carne y hueso otros pues más más que personajes más ideas no pero sí es verdad que quería que es una hacia la que yo quería enfrentarme pues ante las cosas que en ese momento en el que me puse me me tocaba la fibra me ponían de mala leche y me llevaban a pues eso no es

Voz 15 20:22 moviendo las manos de expresar pero no llega

Voz 0281 20:26 es que yo me leo los libretos me los leo tanto que me leo hasta los agradecimientos se yernos los agradecimientos enferman de ella dice ya esto no va a ser breve porque hay mucha hay mucha gente a la que a la que ahora le queda las llamaba mucho la atención que no se dice gracias también a quiénes me hicieron daño porque conseguir transformar ese dolor en cosas buenas es que me ha llamado mucho la atención

Voz 1474 20:48 pero al fin de no tú los poemas son poco eso no son no todos pero sí que son se sirven de catarsis y para liberar te dices mira esto que me que me afectó tanto o opuesta canción no que en su momento me me hizo me puse muy triste me me me cabreo un montón al final te das cuenta de que lo convierte es una canción la gente lo baila lo usa como himno

Voz 0281 21:14 las buenas no eso es terapéutico eh

Voz 4 21:16 sí pero del personaje personal montado entidad claro yo hago la canción me desahogo pero es que el último le sirve también de desahogo a otras personas se multiplica estoy multiplicada de una manera que no tiene

Voz 15 21:28 vale vale más fantástico que es ingrediente

Voz 0788 21:30 para las canciones buenas opciones las tres convenios que es una música alegre es un tema disco de los ochenta a la letra con muy mala baba no daría unos sigo yo fuese ademán de ahí que canción tan feliz este tema lavaba y eso es un es una combinación difícil de hacer pero además la consigues una receta que siempre tiene éxito

Voz 15 21:49 esta ciudad gracias a Martínez Enciso que ha venido hoy es que no

Voz 4 21:53 ella tocando en Málaga me voy a proyectos de vaya nadie a Málaga es la trinchera

Voz 0313 22:00 oye antes comentabas alienígena déjame porque algún oyente no lo sabe que esto esto no es un disco estos una caja si aquí hay de todo a que hay un doble CD aquí hay un carné de tripulante en un sobre que sólo se puede abrir en caso de emergencia que yo no he abierto todavía tiene llene el segundo digo digo el segundo porque es el orden en el alienígena que es el segundo CD hay un montón de cosas diferentes hay un montón de dejó quitas con la voz casi desnuda a siempre han Agustín también encanta a mí personalmente vamos me gusta muchísimo

Voz 21 22:31 mira

Voz 1 22:42 gran definición de imposibles

Voz 21 23:11 eh

Voz 25 23:16 no

Voz 17 23:20 hoy

Voz 0313 23:25 va acudiendo gente al otro lado el control va a acudiendo tú te sientes más cómodo así desnuda con la voz

Voz 4 23:33 o da igual lo depende

Voz 26 23:36 un poco de y yo no tengo buena para mí sí

Voz 4 23:39 limitaciones a la hora de producir decirme en casa compongo con la guitarra y hay canciones que que las estoy componiendo Just suenan con todo es hoy aún es una orquesta los Sintes la batería las líneas de bajo lo que pasa es que soy muy va a la hora de de es verdad lo de grabar me grabó con el móvil a guitarra y voz de hecho esto es esto es una grabación en mi casa con la canción reciente prevista una faringitis de cinco por vamos

Voz 15 24:04 la verdad es que en las mejores condiciones lo que se conoce como las pero luego es muy bonito porque

Voz 4 24:09 se instala ahí es porque es el verdadero viento que es de verdad enhorabuena grabar esta canción esta canción la hice fue una maqueta que grabé en su momento en Granada no se hace como siete ocho años

Voz 15 24:17 sí están en el dos mil siete las grabaciones antiguas serán así yo el otro día

Voz 0788 24:23 bueno no del otro día del año pasado así que hubo una aquí la dictó en la Fundación Telefónica o una exposición de cómo se grababan los discos entonces por ejemplo tenía que colocase la guitarra así porque la fuente por la que se grabará era un solo micrófono

Voz 15 24:35 la tanto para mezclar la mezclará física se les coloca

Voz 4 24:37 algo así le llamé grabó llámese la distancia te me tengo que poner el micro a todo

Voz 15 24:43 no es que había una figura los estudios antiguos

Voz 0788 24:46 Potosí grabadas que muchos instrumentos que da el por

Voz 15 24:49 y más cerca o más lejos de lo que era el momento el metro como el relator pero por favor no

Voz 0313 24:58 este tema mira no vamos a sacar el tema vamos a donde comenzó todo el concepto todo este astronauta el disco de Zara aquí empezó todo

Voz 27 25:18 la en muy

Voz 15 25:37 donde esté un astronauta como esta que se quite el relator todo pero directamente

Voz 4 25:44 te estoy escuchando

Voz 15 25:45 qué pena muy tonta

Voz 4 25:47 pues esto fue porque está embarazada de tres meses y hice un viaje con mis amigas y les dije que llevábamos un pasajero extra en este viaje que para era una alienígena aquí claramente entonces me una de mejores amigas me dijo a ver si es más cariñoso mucho más precioso por eso yo ya ves que las cosas me gustó tanto a la edad de me lo ahí conectado a la nave nodriza nunca mejor dicho no oí yo como pues generando la ir sustento y creando lo que quiere estar ahí

Voz 26 26:20 sí como vagando

Voz 4 26:23 sin sin saber al Neiva me parece súper preciosa

Voz 15 26:26 esta imagen

Voz 29 26:39 sí

Voz 0313 27:11 esto tiene algo de tiene mucho de canción de amor y tiene algo de nana también

Voz 4 27:17 claro porque cuando ella misma géneros de nuevos dentro de mí como un astronauta pues claro inevitablemente como lo mayor ay por favor no no está muy mal te gustaría está derribando cosa no muy hábil sino que sea lo que queda de hecho de eso trata esto no aprende qué que de todos de todos los temores que que te encuentras si te enfrentas a la maternidad o la paternidad el mayor de todos no son los que tienen que ver contigo sino con que él de verdad acabe siendo una buena persona dijo esto claro lo tenía ahí como era una canción de una letra que Torrado Le Pen pensaba para él pues en el esta canción de hecho fue la última que compuse estando embarazada la termine dos semanas antes de que pudieran hijo conmigo entonces yo creo que estaba fruto de todo eso no de esa sutileza de cariño a acompañar

Voz 0281 28:18 me queda un poco y te fuiste a Gales a grabar el disco avales son perlas tú sabes que ahora yo me compartimos muchas cosas Ramos compara compartimos muchos amigos hemos compartido escenario alguna que traer una matinal del país te acuerdas preciosa como ideal van hemos compartido libro Versos de buenas noches estamos los dos eh compartimos nombre de de dijo eso también yo comparto muchísimo la idea que a mí me parece más bonita de un disco muy bonito de arriba abajo que es es la idea de la extrañeza que están en juego más allá hay una de las canciones que dice sí y cuándo volverás a ser quién conocía yo creo que eso vale para decírselo a otro igual para decírselo también a una cuando así sido madre yo quiero volver a ser sabe antes de luego estás hablando todo el rato maternidad además la idea más esa genialidad de uno mismo también que el disco de arriba abajo obra

Voz 4 29:14 bueno es que eso fue para mí lo más duro de ser madre en no reconocer me no hablo de una cosa física en cuanto a bueno antes pesaba yo ahora piso otra cosa o no o el pelo y antes me lo lavaba

Voz 26 29:27 si no más

Voz 8 29:30 encontrar a no saber quién eres a no tener los pensamientos de antes las conversaciones y eso es muy duro por muy bonito que es a la

Voz 4 29:38 pues tener un hijo el no

Voz 8 29:40 a saber dónde estabas ni dónde estás misivas a volver aguantó no he descubierto que no se vuelve y que no pasa nada que hay otros planetas distintos pues algunos pues tienen menos horas de sueño tienen sus cositas pero oye no pasa nada

Voz 0313 30:00 Arias de antes que hay gente en la radio que te pide que no regables canciones en directo dos concretamente

Voz 4 30:06 por una bien ahora por esta que tiene ahí esa

Voz 26 30:09 la que es Guerra y paz

Voz 0313 30:11 de cantas con Santi Balmes no si hoy sin él no lo es

Voz 4 30:14 pero no

Voz 26 30:17 no no vamos

Voz 21 30:23 de peque ños eh

Voz 26 30:30 a Blesa

Voz 30 30:34 sí

Voz 26 30:37 solo

Voz 31 30:40 no lo

Voz 26 30:46 y si no consigo Korda

Voz 32 30:53 con

Voz 26 31:01 no

Voz 21 31:04 la eh

Voz 26 31:12 sí

Voz 25 31:13 el eh

Voz 33 31:16 no

Voz 26 31:23 y un día por mí si Korda

Voz 34 31:34 no ha

Voz 36 31:49 sí

Voz 26 31:54 cuando quién

Voz 33 31:58 sí sí

Voz 37 32:04 sí

Voz 26 32:13 llega a Cádiz

Voz 38 32:27 y no

Voz 37 32:36 eh

Voz 26 32:38 eh tuvimos lucha consigo

Voz 15 32:44 sí

Voz 34 32:47 nada

Voz 26 32:57 habrá

Voz 36 33:01 eh

Voz 26 33:06 cuando quieran

Voz 39 33:12 muy

Voz 0313 33:18 en directo hoy en La Ventana regresamos en tres minutos

Voz 27 37:48 sí

Voz 19 37:51 eh

Voz 17 38:01 sede no

Voz 20 38:26 que nadie

Voz 17 38:35 sí

Voz 20 38:37 qué tal

Voz 0313 38:44 yo nunca lo hubiera pensado en los de las cataratas vista una vistas todo dos son los pero son los hallazgos poéticos pero que te hacen ver las cosas Otero Sara Sarah lo canta así en su último disco en en astronauta que he dicho antes que que tiene muchísimo curro detrás y que ella es un regalazo por cierto porque es doble cedé los libreto con las historias el carrete tripulante el mapa especial La carta cerrada sólo ida en caso de emergencia como es muy singular no sólo una cosa vamos a regalarte algo nosotros aquí en forma de sonido en forma de radio porque esta semana es es muy especial

Voz 26 39:15 para alguien que conoce bastante bien

Voz 1 39:28 Safina

Voz 0313 39:34 y esta semana Joaquín Sabina ha cumplido supuestamente setenta años lesionadillo supuestamente porque yo tengo serias dudas de que la edad que tenemos tenga que ver con nuestra Fecha Nacimiento esto Nuestros Sabino Lobo de cabeceras Benjamín como como bien sabes la última ocurrencia de esta pareja de pájaros ha sido irse de cañas con algunos bares de Madrid ponerse a Charlotte eh Mike lo novedoso de esto es que podemos escuchar sus conversaciones que no es un plan las podemos escuchar oyendo de ruta por los seis bares que fueron escenario de sus andanzas acudiendo a Podium podcast bajo el título mil novecientos seis historias detrás de una cerveza de que hablan de un montón de cosas

Voz 15 40:19 ejemplo las mejores letras de canción me salen cuando la compongo los bares tuve una canción escrita es distinto un poema Siento en tu casa

Voz 1802 40:31 que estudiarlo yo creo que en mi casa pero es así te lo digo claro Vito vejaciones no para ver si tengo que divertir a toda la historia maravillosa con García Márquez cuando se Chatel lo si les al maravilloso yo se llamaba así que ellos con Bayón pianista Aníbal pero más más Deluxe íbamos siempre pone si un día la cuatro la mañana Italy ya con mucho cuidado porque García amante espero noticiero en etapas cerrando salimos en Cabo Llanos nos sentamos en dejarlo nunca había salido en el sardinas que jóvenes no siguen echando

Voz 15 41:21 era como tu pariente no ni hay decenas de casos si tu compones

Voz 1474 41:29 muy ordenada en delante mío

Voz 4 41:31 de verdad el también tiene su orden pero es verdad no es el suyo es como más claras como es lo que la gente se imagina

Voz 1474 41:39 de ponerme delante de los ganador mi guitarra escribir tiene de caos y que de momento que me pilla en el metro

Voz 4 41:45 por la calle a veces llevando mi hijo a la guardería

Voz 15 41:50 a mi carrito adelante todo muy controlado cuando se un poquito mayor y te qué haces esas cosas te dirá qué haces de Josele Santiago el el cantante

Voz 0788 42:01 compositor de Los Enemigos bueno que tiene su carrera para que también se subía al metro hacia las líneas de arriba abajo de abajo arriba abajo arriba arriba abajo para escribir las letras perlas musicales salían en casa pero el atleta sólo en el metro

Voz 0313 42:12 hoy hablando del metro mira a propósito de esta canción

Voz 15 42:18 un momentito con Sabina y Benjamín que son como son

Voz 45 42:31 usted amén cuando duerme carne de Tirso China dónde buscar su vida otra vía

Voz 1 43:34 yo quería llegar ahí

Voz 0313 43:35 quiero preguntar si lo hablaste en las conversaciones que Joaquín Sabina cobra derechos de autor por lo de la Gran Vía

Voz 1802 43:44 en la línea de metro Cracovia tribunal que hay una cosa divertida para contar por cuatro yo le escribí gran viejos Antonio pero Tucker poetas sabrá que tintes construida son plantilla atemporal a primos Antonino Tribunal no puse Gran Vía ya los tres años se llamó a ver una cosa de estas adjudicando nombrar disco así es donde Teatro Oficina para irte a buscar otra era una Binter se levantaba temprano yo me levantaba muy tarde acaben La Mandrágora acabamos viendo entonces cuando se iba yo me la imaginaba en el metro oye todo el trabajo y ahí está hasta que dado que trabajaban esa casta

Voz 45 44:32 sí

Voz 15 44:37 tiene pinta de que disfrutar de esta experiencia no la verdad es que sí porque estos amigos de la cerveza mil novecientos seis lo dijeron no tener que hacerlo

Voz 0281 44:44 haga que no hagáis o cualquier otro día os vamos a seis bares maravillosos de de Madrid os vamos a poner un un micrófono de estos plurianual se que que captada hasta los diesen ánimos matices de la voz hablar de vuestras cosas de vez en cuando puede decir que os estáis tomando una cervecita mil novecientos seis más que estar muy ricas Guardiola todo pero a podéis hablar de de de puestos seres escritores de cómo cuente cómo se compone esta cerveza tiene un lema que era el que guiaba a toda la historia que es una cerveza artesana se entonces se trata de de decir yo siempre he dicho que me siento mucho más artesano que artista yo creo que todos los que se lo toman en serio son más artesanos que artista pues saben que hay que trabajar tu como

Voz 0313 45:24 te sientes las cosas más artesano guardaba hoy tras esto

Voz 0281 45:27 sí sí sí es creo que también

Voz 4 45:30 porque esa palabra artista yo creo que los de Mijares

Voz 15 45:32 leamos Hernán Luna folclórica Milo o pero pero Iván Ferreiro que está ver qué te van que te tira al piano dice que de mierda más pero más por el sí pero más por el uso que les damos la artista no tiene nada elitista además de ser el

Voz 0788 45:51 este método tope entendida como el término de la música del siglo veinte veintiuno es que precisamente está hecha por artesanos no por artistas osea que había que estudiar arte y ser hundió forma de tener un estudio como tenían de pintura los grandes pintores que hemos conocido que al final eran señores ricos casi todo porque tenían una formación el gran éxito del pop es que cualquiera artesanalmente en su casa como abrazar Se graba una cosa y con cuatro acordes es famoso y compra mansión

Voz 0313 46:14 oye Benjamín te sientes bien Iñaki es que me están dando la razón

Voz 15 46:17 no no vamos a la seguridad vial oye benjamines

Voz 0313 46:22 conversaciones con con Joaquín Sabina hablaste sesiones de televisión

Voz 0281 46:27 hablamos de todo yo creo que

Voz 0313 46:29 alguna serie tú veías Expediente X hombre quieras fan como yo voy pero tanto con una canción porque

Voz 5 46:43 buen comiezo de tiro este

Voz 0281 46:50 aquí sólo puede ser buena persona me cuelgas

Voz 15 46:53 el comer está muy bien no estaba

Voz 5 47:17 es verdad que todo pase con David

Voz 4 47:21 tu Bahai no fue ignorada balance ni nada de eso eh por eso por eso vengo aquí a desmentir cualquier cosa que callan por ahí estábamos bueno mi marido y yo todavía no era marido éramos novios allí en Nueva York y acabamos en el teatro de Broadway que estrenaban Un tranvía llamado deseo interpretado por Kilian Anderson gran Scully en Expediente X yo ahí como bueno y le vamos por favor obligada justo no quedaban de repente sobrevolando las cabezas de todo el teatro está David Duke of mi como como un ente superior obviamente el que es al resto y aparte pues monísimo súper guapo

Voz 15 48:01 que cómo lo dijiste la verdad está ahí fuera no sé la verdad está aquí cerca

Voz 4 48:10 es verdad yo te quiero ahora mismo

Voz 41 48:18 no

Voz 0788 48:57 leyendo cosas en la prensa de desde que ha salido el disco no dice nada de artista o artesana Ana pero eso dice mucho que es quizá la compositora más moderna Zara que hay ahora mismo en el pop más joven es cierto que algunos de los sonidos lo son muy modernos este punto más pero Casal pero es verdad que es una compositora ya muy de sucede la acción de una cantante muy de su tiempo pero

Voz 1 49:20 el rato

Voz 0788 49:38 bueno no sé si sabéis que Zara ha participado en uno de los documentales de de el canal cero de Movistar Plus que se llamaba canciones que cambiaron el mundo y a eso de camiones que han sido importantes para ciertos movimientos no sonando canciones clásicas en este caso con mis cafeína por cierto con un montón de artistas a los que invitaba a hablar de eso de música ya sabéis que este tema que está un poco despistada un tema del Mago de Oz notan moderno es decir de los años cuarenta a mayoría Harlan como todo el mundo sabe en aquella banda sonora del año cuarenta y cinco por cierto saque moderna moderna tanto tanto no luego en otro episodio de esa Zara de esa serie Zara recuperó con Marlango otra canción añeja esta vez era de los sesenta en realidad tenía una letra muy de hoy eso sí que es verdad estaban comentando además en el propio documental se llamaba ayudó OMI osea nos hoy de tu propiedad

Voz 53 50:39 no pero a Leonor

Voz 0788 50:47 dice esta letra no me digas con quién ir ni qué tengo que hacer era un tema ya decía yo adelantado a su tiempo en verdad porque lo cantó una jovencísima les licor en el sesenta y tres no me digas que hacer no días que tengo que decir no me digas con quién tengo que ir si voy con otro hombre estaba muy bien la letra la verdad aunque en realidad lo de recuperar viejas joyas del pop

Voz 15 51:23 a mí no está de acuerdo no estoy de acuerdo

Voz 0788 51:25 no

Voz 15 51:29 como soy la juventud designación habrá que decir bueno en realidad líder

Voz 0788 51:33 superar viejas joyas del pop es una seña de identidad de Zara lo ha hecho desde siempre lo ha hecho mucho que en la televisión haciendo más muy divertidas en dos mil diez por ejemplo ya junto con con los de los Lesbian para recuperar la lucha de gigantes de Nacha Pop recalco realmente era una canción de Nacha Pop no voy a Antonio Vega vamos que si va a ser así de moderna a mí me va a gustar muchísimo la verdad

Voz 15 52:22 a nosotros una moderna cómodo

Voz 0788 52:25 se ha puesto de su apostó de ahí no

Voz 0313 52:27 lo de ponerse de moda se apostó de pero se ha puesto de moda

Voz 15 52:30 en televisión ya ha bien porque hay varios de Movistar se está vendiendo tanto

Voz 4 52:36 quién programa de Ariel Rot en nada

Voz 15 52:39 a cuenta de que a lo mejor a la gente le gusta hay que no pasa por por enseñar a gente que no no no personas haciendo música contándonos lo hacemos en la radio vivo parecía que sólo patrimonio West además es que se habla de música no de los músicos

Voz 0788 52:56 los estudios de que se los calzoncillos de que se caso

Voz 15 52:59 como si es a mí eso me Mari Juli me interesaba para mal

Voz 4 53:09 es verdad música por favor que UPN dice escucho

Voz 15 53:12 la música es excusa se Etoo

Voz 4 53:14 además programas de donde hay posibilidad de tocar para nosotros eso es genial

Voz 0281 53:18 además la música es un analgésico estupendo porque mientras se escucha música nos está hablando de lo que sea habla todo el rato y que tanto dolor de cabeza le da tanta gente calla calla

Voz 54 53:28 esto es muy

Voz 21 53:46 esto sicarios nada yo pedí que ya está los quedaré

Voz 0313 54:17 ya ya alguien tomando nota de las cosas que tiene astronauta habrá gastado por lo menos un folio enterito porque esto que estamos escuchando por ejemplo es otra de esas joyas

Voz 4 54:26 las partes alienígena que yo

Voz 0313 54:28 contaba hace un rato estéis día

Voz 4 54:31 sí sí sí cuenta lo que con dijo tuviera que usted conoce bien Liverpool cuando fui a la escuela el Instituto de Paul Mccartney que bien allí fui a unos años la cosa Laie monte un repertorio con los alumnos de añitos ponían como veinte años como mucho el tenía bueno tenía veinte y en esta canción queda de él para que la cantara si quería que la cantábamos porque era un duo que había compuesto bueno yo me enamoré obviamente de la canción porque es que te bueno es como preciosa TS te en cuanto a la escuchar la primera vez en la gira en España la cantamos juntos dictó ya tenemos que grabar la para para alienígena que es un disco de rarezas con cosas

Voz 21 55:09 qué disco de rarezas si ACS

Voz 15 55:12 el alienígena es un disco de decir bueno de cosas especiales y si esto es de de pues versiones alternativas canciones que nunca editado lo mejor destacan

Voz 4 55:18 están en inglés tiene dormía en un en un disco oficial mío no me atrevería a grabarla pero aquí tiene cabida todo lo que ocurra ir al lugar

Voz 0788 55:26 las ediciones Butler que llaman los americanos ahora es una pena porque es difícil que tu sorprenda con eso porque han salido tantísimas cosas en Youtube empezar unas hay cosas de los Stones de todos de Dylan estamos así de excesos y todas estas pero está bonito que se haga honor a eso esos sea que tú directamente saques los Bud le cosa que saques las cosas

Voz 15 55:48 dicen por ahí porque como honrar la principio de porque luego hacerla la gente sacarlo como edición de lujo cuando ya tiene la primera hacerles pagar otra vez por lo que ya tienen un extra pues yo al principio te quiere el disco se lo doy todo luego ya cuando sea pobre pero honrada como se nota quinientos cuenta pero ya digo sobre en casa así abierto abierto sí

Voz 0788 56:10 sabe que el Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band el disco también venía con unos cartones no se hacen un disfraz

Voz 4 56:15 yo no tienes que a mi parecer hay claro era bonita para que los discos al final son como oyente o público es pasivo no escuchas el disco y estás ahí solo y esto es una manera de hacerte detecte decidir algo si del contenido del díscola de repente hay una carta cerrada

Voz 15 56:36 sí puede el lunes nos cuelga saber sobre Francia Tàrrega está que lo de los Goya

Voz 4 56:43 vas a poder leerla porque está escrita a mano con una letra de médico de Mi marido de hecho que está ahí porque es una carta de aliento pero no dimita muy bien la letra de médico clado claro es una carta a la guitarra

Voz 15 57:01 tras intentar luchando toda la vida claro no nos la podemos compartir el principio y el final venga empieza con querido amor termina con algo precioso salta puntos suspensivos que yo te espero al otro lado la guardo mi Izar ha sido un placer compartir está horita de radio placer para déjame recordar sólo que el día veintidós tocas en Murcia el siete de marzo en Santiago el dieciséis en Salamanca yo veintitrés en Pinos Puente decir ya está dicho que hubo un momento me perdí tengas muchísima suerte

Voz 21 57:34 le gustaba

Voz 26 57:38 hoy es día de mía que si este proceso no quemara de Dios la gigante sobre cimientos son las grietas tuvo el espacio

Voz 21 58:22 en qué gris era eh

Voz 26 58:30 yo no me fui la primera no tengo soy mi propia prisión el fin del mundo Gora ETA

Voz 55 58:54 y todo

Voz 32 59:02 ah sí

Voz 26 59:04 que si Brad picardía parada son todos los estadios completo y mortal la jugada niega que disecciona esa practica masaje cardíaco por supuesto sin éxito somos tercera

Voz 4 59:40 sí sí

Voz 56 59:44 no de